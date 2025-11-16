Cara Migrasi dari Monday ke ClickUp: Panduan Lengkap

Beralih dari Monday ke ClickUp bisa terasa seperti langkah besar. Sebagian besar pekerjaan tim Anda berada di dalam papan yang sudah ada: tugas, kepemilikan, komentar, file, alur kerja, dan detail konteks kecil yang tidak boleh hilang.

Faktanya? Beralih ke ClickUp jauh lebih mudah daripada yang dibayangkan kebanyakan tim.

Importer bawaan ClickUp untuk Monday akan menangani sebagian besar pekerjaan berat untuk Anda, dan dengan sedikit persiapan, Anda dapat memigrasikan seluruh ruang kerja Anda dengan data yang bersih, riwayat tugas yang utuh, dan struktur alur kerja yang terasa familiar sejak hari pertama. Lebih baik lagi: setelah berpindah ke ClickUp, tim Anda akan beralih ke hierarki yang lebih fleksibel, otomatisasi yang lebih powerful, dan platform terpadu yang menggantikan berbagai alat terpisah.

Panduan ini akan memandu Anda melalui setiap langkah proses migrasi antara dua alat manajemen proyek ini, mulai dari mengatur struktur ClickUp Anda hingga memverifikasi data yang diimpor, sehingga tim Anda dapat langsung beradaptasi di ruang kerja baru mereka.

🧠 Fakta Menarik: Lebih dari 4 juta tim sudah menggunakan ClickUp, dan ~97% di antaranya melaporkan efisiensi yang lebih baik sejak beralih ke ClickUp!

Siapkan Struktur Ruang Kerja ClickUp Anda sebelum Impor

Mengambil waktu untuk mengatur ruang kerja ClickUp Anda sebelum mengimpor apa pun adalah langkah paling penting untuk migrasi yang lancar. Bayangkan seperti menyiapkan rak di gudang baru sebelum truk tiba: struktur yang baik mengurangi pembersihan nanti dan mencegah data yang tersesat, bidang yang duplikat, dan tim yang bingung.

Kuncinya adalah memahami Hierarki ClickUp (yang ternyata lebih fleksibel daripada pendekatan berbasis papan Monday). Di ClickUp, Anda dapat mengorganisir pekerjaan di berbagai tingkatan, sehingga Anda memiliki kontrol yang lebih besar.

Spaces: Ini adalah kontainer tingkat tertinggi di ruang kerja Anda, ideal untuk mengorganisir berdasarkan departemen (Marketing, Sales, Engineering), tim utama, atau inisiatif tingkat tinggi. Setiap Space dapat memiliki pengaturan sendiri, menjadikannya area yang mandiri untuk kelompok tertentu.

Folder: Di dalam Spaces, Anda dapat menggunakan Folder untuk mengelompokkan proyek-proyek yang terkait. Misalnya, ruang kerja Pemasaran Anda mungkin memiliki Folder untuk “Pembuatan Konten,” “Kampanye Kuartal 4,” dan “Perombakan Situs Web.” Ini adalah lapisan organisasi yang opsional namun sangat berguna.

Daftar: Di sinilah Tugas Anda berada dan apa yang (kebanyakan) akan menjadi papan Monday Anda. Setiap Folder dapat menampung beberapa Daftar, yang dapat Anda gunakan untuk mengelola alur kerja atau fase proyek tertentu. Misalnya, Folder “Pembuatan Konten” dapat memiliki Daftar untuk “Posting Blog,” “Video,” dan “Media Sosial.”

Atur ruang kerja ClickUp Anda dengan mudah menggunakan hierarki proyek yang rapi dari ClickUp.

Setelah Anda merencanakan Hierarki Anda, konfigurasikan detail migrasi data. Untuk memastikan data Anda terpetakan dengan benar, buat Status Kustom di ClickUp yang mencerminkan tahap alur kerja Monday Anda. Jika papan pembuatan konten Monday Anda menggunakan “Idea,” “Writing,” “Needs approval,” dan “Published,” Anda harus membuat Status yang sama persis di Daftar ClickUp Anda sebelum mengimpor.

Tambahkan tahap-tahap berbeda ke pekerjaan yang sedang berlangsung dengan Status Tugas Kustom ClickUp.

Selain itu, atur Bidang Kustom ClickUp agar sesuai dengan kolom Monday Anda. Hal ini memastikan bahwa data penting, seperti anggaran, nama klien, atau tingkat prioritas, memiliki tempat yang tepat untuk disimpan. Anda memiliki bidang khusus untuk teks, angka, tanggal, URL, dan lainnya, sehingga Anda dapat menciptakan dasar yang rapi untuk ruang kerja baru dan terpadu tim Anda. ✨

Atur Bidang Kustom di ClickUp agar sesuai dengan kolom Monday Anda untuk impor yang lebih lancar.

💡 Tips Pro: Cara grup/kolom papan Monday dipetakan di ClickUp dapat bervariasi tergantung pada struktur papan dan pilihan pemetaan yang Anda pilih selama impor. Lakukan impor uji coba untuk memastikan hasil yang diharapkan. (Lebih lanjut tentang ini segera!)

Setelah ruang kerja ClickUp Anda terstruktur, Anda siap untuk memulai proses impor.

Mulai Impor dari Monday ke ClickUp

Untuk memulai impor dari Monday.com:

Di pojok kiri atas, klik avatar ruang kerja Anda dan pilih Pengaturan

Di bilah sisi Pengaturan Semua, pilih Impor/Ekspor . Jika ruang kerja Anda tidak memiliki riwayat impor atau ekspor, halaman Pilih Sumber Impor akan terbuka. Di bagian Impor dari Aplikasi, pilih Monday . Jika ruang kerja Anda memiliki riwayat impor atau ekspor, halaman Impor/Ekspor akan terbuka. Pilih Impor Item . Di halaman Pilih Sumber Impor, pilih Monday .

Jika ruang kerja Anda tidak memiliki riwayat impor atau ekspor, halaman Pilih sumber impor akan terbuka. Di bagian Impor dari aplikasi, pilih Monday

Jika ruang kerja Anda memiliki riwayat impor atau ekspor, halaman Impor/Ekspor akan terbuka. Pilih Impor Item. Pada halaman Pilih Sumber Impor, pilih Monday.

Jika ruang kerja Anda tidak memiliki riwayat impor atau ekspor, halaman Pilih sumber impor akan terbuka. Di bagian Impor dari aplikasi, pilih Monday

Jika ruang kerja Anda memiliki riwayat impor atau ekspor, halaman Impor/Ekspor akan terbuka. Pilih Impor Item. Pada halaman Pilih Sumber Impor, pilih Monday.

Ikuti petunjuk di layar, berikan izin kepada ClickUp untuk mengimpor item Anda dari Monday.com dengan cara menyalin Token API Pribadi dan memasukkannya ke dalam ClickUp.

⚡️ Tips Cepat: Jika Anda tidak memiliki akses admin, ikuti instruksi untuk menyalin token API GraphQL Anda. Ini memungkinkan Anda mengimpor hanya data Monday.com yang Anda miliki aksesnya.

Untuk menjalankan impor, Anda memerlukan izin admin di akun Monday Anda dan setidaknya izin anggota di ruang kerja ClickUp Anda.

Panduan Langkah demi Langkah Migrasi dari Monday ke ClickUp

Siap untuk beralih? Berikut ini panduan lengkap yang akan membimbing Anda melalui setiap tahap migrasi, memastikan tidak ada yang terlewat. 🛠️

Langkah 1: Audit ruang kerja Monday Anda

Sebelum memindahkan apa pun, luangkan waktu sejenak untuk memeriksa papan Monday Anda. Identifikasi papan mana yang masih aktif digunakan versus yang sudah usang atau diarsipkan. Ini juga saat yang tepat untuk menemukan papan duplikat dan mencatat otomatisasi atau integrasi kritis (cermin, papan terhubung, kolom rumus) yang perlu Anda buat ulang di ClickUp.

Langkah 2: Bersihkan data Monday Anda

Arsipkan proyek-proyek lama yang tidak disentuh selama berbulan-bulan untuk mengurangi jumlah data yang perlu diimpor. Manfaatkan kesempatan ini untuk menstandarkan konvensi penamaan di semua papan—jika beberapa proyek diberi nama “Q1 2024” dan yang lain “2024 Q1”, pilih satu format dan terapkan di semua tempat untuk konsistensi.

Langkah 3: Buat hierarki ClickUp Anda

Sekarang saatnya membangun fondasi di ruang kerja baru Anda. Berdasarkan audit Anda, buatlah ClickUp Spaces, Folder, dan Daftar Anda.

Ingat, setiap papan Monday biasanya akan diubah menjadi Daftar di ClickUp. Namun, tergantung pada pemetaan Anda, Anda mungkin mengimpor papan ke dalam Folder atau membuat Daftar dari grup Monday. Buat Status Kustom dan Bidang yang sesuai sebelum mengimpor. Masuk ke pengaturan Daftar Anda dan konfigurasikan Status Kustom dan Bidang Kustom untuk sesuai dengan kolom dan tahap alur kerja dari papan Monday Anda.

Atur hierarki Anda dengan benar menggunakan panduan singkat ini:

Langkah 4: Hubungkan Monday ke ClickUp

Kembali ke bagian Impor/Ekspor di Pengaturan ClickUp Anda dan pilih Monday.com. Otentikasi koneksi menggunakan kredensial Monday Anda. Setelah terhubung, Anda akan melihat daftar ruang kerja dan papan Monday Anda, siap untuk diimpor.

Langkah 5: Peta bidang dan pengguna

Ini adalah langkah penting untuk memastikan akurasi data. ClickUp akan memandu Anda dalam memetakan kolom Monday ke bidang kustom ClickUp yang sesuai. Anda juga akan memetakan pengguna Monday ke akun ClickUp yang sesuai.

💡 Tips Pro: Agar proses ini berjalan lancar, pastikan alamat email setiap anggota tim di Monday sama persis dengan alamat email mereka di ClickUp. Jika alamat email tidak cocok, tugas-tugas mungkin akan diimpor sebagai entri yang tidak ditugaskan.

Langkah 6: Jalankan impor (uji coba terlebih dahulu)

Jangan mencoba mengimpor semuanya sekaligus. Mulailah dengan papan uji coba tunggal yang tidak kritis untuk memverifikasi bahwa pemetaan bidang Anda benar dan transfer data sesuai harapan. Anda dapat memantau kemajuan impor secara real-time dari halaman pengaturan impor. Perhatikan pesan kesalahan, karena dapat membantu Anda dengan cepat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah pemetaan. Importer ClickUp akan menjalankan impor dan mengirim email setelah selesai.

Setelah impor uji coba selesai, buka daftar baru di ClickUp dan periksa tugas-tugas yang diimpor. Pastikan penugas, tanggal, dan data bidang kustom sudah benar. Gunakan Bilah Alat Aksi Massal ClickUp untuk memperbaiki masalah sistemik pada banyak tugas. Setelah yakin dengan pengaturan Anda, lanjutkan dan impor sisa papan Anda.

Lakukan perubahan pada beberapa tugas ClickUp secara instan dengan Toolbar Aksi Massal ClickUp.

Berikut ini sekilas tentang bagaimana proses migrasi dirasakan oleh pengguna ClickUp yang telah beralih:

Saya menghargai ClickUp karena fungsionalitasnya yang luas, termasuk manajemen tugas, pelacakan waktu, pemecahan masalah, dan komunikasi tim, yang mencakup hampir semua aspek kebutuhan bisnis saya. Transisi dari Monday dan Slack ke ClickUp berjalan lancar karena platform ini menawarkan kombinasi fitur yang komprehensif yang memenuhi berbagai kebutuhan secara bersamaan.

Saya menghargai ClickUp karena fungsionalitasnya yang luas, termasuk manajemen tugas, pelacakan waktu, pemecahan masalah, dan komunikasi tim, yang mencakup hampir semua aspek kebutuhan bisnis saya. Transisi dari Monday dan Slack ke ClickUp berjalan lancar karena platform ini menawarkan kombinasi fitur yang komprehensif yang memenuhi berbagai kebutuhan secara bersamaan.

Saya sudah mencoba Asana, Teamwork, Trello, Basecamp, Monday, dan banyak alat manajemen proyek lainnya… tapi tidak ada yang sebanding dengan ClickUp. ClickUp memungkinkan Anda bekerja sesuai cara yang Anda inginkan. Karena memiliki banyak fitur, Anda dapat menyesuaikan ruang kerja sesuai selera dan menggunakannya dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Fitur otomatisasi adalah bagian terbaiknya.

Saya sudah mencoba Asana, Teamwork, Trello, Basecamp, Monday, dan banyak alat manajemen proyek lainnya… tapi tidak ada yang sebanding dengan ClickUp. ClickUp memungkinkan Anda bekerja sesuai cara yang Anda inginkan. Karena memiliki banyak fitur, Anda dapat menyesuaikan ruang kerja sesuai selera dan menggunakannya dengan cara yang paling sesuai untuk Anda. Fitur otomatisasi adalah bagian terbaiknya.

Apa yang Dapat Dipindahkan dari Monday ke ClickUp dan Apa yang Tidak

Mengetahui apa yang akan dipindahkan secara otomatis versus apa yang perlu Anda bangun ulang membantu Anda merencanakan migrasi tanpa kejutan. Kabar baiknya, sebagian besar data inti Anda akan berpindah dengan lancar.

Berikut ini yang dapat Anda transfer:

Tugas dan subtugas: Semua item dan subitem Monday Anda akan diimpor sebagai Semua item dan subitem Monday Anda akan diimpor sebagai tugas dan subtugas ClickUp, sambil mempertahankan struktur proyek Anda.

Fields Kustom: Sebagian besar jenis field standar, termasuk teks, angka, tanggal, dan dropdown, akan secara otomatis dipetakan ke Fields Kustom ClickUp.

Penerima Tugas: Selama alamat email anggota tim Anda sama di kedua platform, semua Selama alamat email anggota tim Anda sama di kedua platform, semua penugasan tugas akan dipindahkan dengan benar.

Komentar: Riwayat komentar Anda dan percakapan terkait tugas akan tetap terjaga, sehingga tidak ada konteks yang hilang.

Status/tanggal: Kolom status dan bidang tanggal biasanya dapat dipetakan, meskipun perilaku pemetaan tergantung pada cara papan diorganisir.

Meskipun sebagian besar data Anda akan berpindah, beberapa item memerlukan awal yang baru—tetapi ini seringkali merupakan kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih baik di ClickUp.

Lampiran : Lampiran umumnya tidak diimpor dengan andal melalui fitur impor bawaan Monday→ClickUp. Rencanakan untuk melampirkan ulang file penting atau memindahkannya melalui metode alternatif.

Otomatisasi: Otomatisasi Monday Anda tidak akan tertransfer, tetapi Anda dapat dengan mudah membuatnya kembali menggunakan Otomatisasi Monday Anda tidak akan tertransfer, tetapi Anda dapat dengan mudah membuatnya kembali menggunakan ClickUp Automations . Dengan lebih dari 100 pemicu dan tindakan yang sudah dibangun sebelumnya, Anda dapat membuat otomatisasi alur kerja yang lebih kuat dan disesuaikan untuk menangani pekerjaan berulang Anda.

Dashboard: Anda perlu membangun ulang laporan Anda, tetapi Anda akan mendapatkan lebih banyak kekuatan dan fleksibilitas dengan Anda perlu membangun ulang laporan Anda, tetapi Anda akan mendapatkan lebih banyak kekuatan dan fleksibilitas dengan Dashboard ClickUp . Anda dapat membuat tampilan tingkat atas dengan lebih dari 50 jenis kartu yang dapat disesuaikan, yang mengambil data dari seluruh ruang kerja Anda, bukan hanya dari satu papan.

Integrasi: Hubungkan kembali aplikasi favorit Anda, seperti Slack, Google Drive, dan Figma, melalui perpustakaan integrasi yang luas dari ClickUp

Entri pelacakan waktu: Catatan waktu historis mungkin perlu dimasukkan secara manual, tetapi Anda dapat memulai dari awal dengan fitur Catatan waktu historis mungkin perlu dimasukkan secara manual, tetapi Anda dapat memulai dari awal dengan fitur Pelacakan Waktu ClickUp untuk mencatat jam kerja langsung pada tugas.

Dependencies/tugas tertaut/bidang khusus: Ini mungkin tidak selalu tertransfer; uji dan rencanakan untuk membangun ulang jika diperlukan.

Bagaimana data Monday biasanya dipetakan ke ClickUp

Gunakan panduan praktis ini untuk mempersiapkan impor Anda:

Elemen Monday Apa artinya di Monday Bagaimana hal ini diterapkan di ClickUp Catatan/peringatan Papan Objek ruang kerja utama yang berisi Grup dan Item Biasanya menjadi Daftar (yang paling umum), tetapi dapat menjadi Folder tergantung pada pengaturan impor. Pemetaan dapat bervariasi tergantung pada cara Anda mengatur ruang kerja ClickUp Anda. Gunakan impor uji coba untuk memastikannya. Kelompok Bagian berwarna dalam papan (misalnya, “To Do,” “Doing,” “Done”) Dapat dipetakan ke Status atau daftar terpisah Daftar Perilaku bergantung pada cara papan Anda menggunakan kolom status versus grup; konfirmasikan melalui impor uji coba. Item Sebuah tugas atau entri pekerjaan Tugas di ClickUp Sebagian besar bidang dapat dipetakan dengan mudah (judul, tanggal, penugas). Subitem Item bersarang di bawah item induk Subtugas di ClickUp Menjaga struktur, tetapi pastikan formatnya selama impor uji coba. Kolom: Status Tag seperti “Sedang dikerjakan” atau “Terhambat” Status Kustom di ClickUp Buat status yang sesuai di ClickUp terlebih dahulu untuk pemetaan yang akurat. Kolom: Teks / Teks Panjang Catatan, detail, label Kolom Teks Kustom atau Deskripsi Tugas Sering kali dipetakan ke Bidang Kustom; catatan yang lebih panjang terkadang dipetakan ke deskripsi. Kolom: Tanggal Tanggal jatuh tempo / indikator jadwal Tanggal Jatuh Tempo, Tanggal Mulai, atau Tanggal Bidang Kustom Pemetaan bergantung pada cara tanggal digunakan di papan. Kolom: Orang Anggota tim yang ditugaskan Penerima Tugas Membutuhkan alamat email yang sama antara Monday dan ClickUp. Kolom: Angka Anggaran, jam kerja, jumlah, perkiraan Nomor Bidang Kustom Kolom numerik terpetakan dengan rapi; periksa formatnya. Kolom: Dropdown Label kategorisasi Dropdown Bidang Kustom Pilihan multi-select berfungsi sesuai harapan. Kolom: Berkas / Lampiran Gambar, dokumen, file Tidak diimpor dengan andal (sering tidak didukung) Rencanakan untuk memigrasikan file-file kritis secara manual. Kolom: Tag Penandaan metadata Tidak didukung secara native Buat ulang tag di ClickUp secara manual atau ubah menjadi dropdown. Kolom: Garis Waktu / Durasi Rentang waktu Tidak selalu sesuai Seringkali perlu dibuat ulang di ClickUp melalui tanggal mulai + tanggal jatuh tempo. Kolom: Rumus Nilai yang dihitung Tidak didukung Buat ulang menggunakan Formula ClickUp atau Bidang Kustom. Papan Terhubung Referensi ke item di papan lain Tidak didukung Bangun ulang menggunakan Hubungan atau Ketergantungan ClickUp. Otomatisasi Aturan alur kerja Monday Harus dibangun ulang menggunakan ClickUp Automations Otomatisasi ClickUp lebih fleksibel; buat ulang setelah impor. Widget Dashboard Laporan, grafik, KPI Harus dibangun ulang menggunakan Dashboard ClickUp Lebih powerful di ClickUp; buat ulang secara manual. Pelacakan Waktu Entri waktu yang tercatat Dukungan sebagian — bervariasi tergantung papan Uji coba dengan satu papan; catatan historis mungkin memerlukan metode impor alternatif.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 2025, pengguna ClickUp telah membuat lebih dari 3,6 miliar tugas! 🤯

Berapa Lama Waktu yang Diperlukan untuk Mengimpor dari Monday ke ClickUp?

Waktu yang dibutuhkan untuk mengimpor data Anda bergantung pada ukuran dan kompleksitas ruang kerja Monday Anda. Proses ini dapat memakan waktu mulai dari beberapa menit hingga beberapa jam. Namun, bagi kebanyakan tim, proses awal pengimporan ternyata sangat cepat, biasanya hanya 2-10 menit. 🤩

💡 Tips Pro: Beberapa faktor dapat memengaruhi kecepatan impor, termasuk jumlah total tugas dan subtugas, ukuran lampiran file, serta lalu lintas saat ini pada API atau batas kecepatan API Monday. Untuk hasil tercepat, kami merekomendasikan untuk menjalankan impor besar pada jam-jam sepi, seperti malam hari atau akhir pekan.

Gunakan ClickUp AI untuk mempercepat proses pengaturan dan pembersihan.

Ingin mengubah jam-jam pembersihan manual menjadi beberapa klik sederhana?

Bayangkan ClickUp Brain sebagai asisten migrasi pribadi Anda yang memudahkan proses ini.

Dibangun di dalam ruang kerja ClickUp Anda, ini adalah AI Kontekstual paling lengkap di dunia yang dapat membantu Anda mengorganisir, merangkum, dan menstandarkan data yang diimpor dengan mudah.

📮ClickUp Insight: Hanya 7% profesional yang mengandalkan AI secara utama untuk manajemen tugas dan organisasi. Hal ini mungkin karena alat-alat tersebut terbatas pada aplikasi tertentu seperti kalender, daftar tugas, atau aplikasi email. Dengan ClickUp, kecerdasan buatan yang sama menggerakkan alur kerja email atau komunikasi lainnya, kalender, tugas, dan dokumentasi Anda. Cukup tanyakan, “Apa prioritas saya hari ini?”. ClickUp Brain akan mencari di seluruh ruang kerja Anda dan memberi tahu Anda tepat apa yang harus Anda lakukan berdasarkan urgensi dan pentingnya. Begitu saja, ClickUp menggabungkan 5+ aplikasi untuk Anda dalam satu aplikasi super!

Alih-alih secara manual menyortir ratusan tugas yang diimpor, Anda dapat menggunakan ClickUp AI untuk melakukannya—seperti halnya alat AI generatif terintegrasi yang telah terbukti dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk email hingga tiga jam per minggu melalui otomatisasi cerdas.

📌 Misalnya, Anda dapat menyorot sekelompok tugas dan menggunakan perintah seperti, “Organisasikan tugas-tugas ini ke dalam Daftar berdasarkan nama proyeknya.” AI akan menganalisis judul tugas dan secara otomatis mengelompokkannya ke dalam Daftar yang benar.

Sederhanakan pengelolaan tugas dengan ClickUp Brain

Anda juga dapat memperkaya data Anda setelah impor. Jika tugas-tugas Monday Anda memiliki deskripsi yang minimal, ClickUp Brain dapat menghasilkan ringkasan detail, tindakan yang harus dilakukan, dan konteks berdasarkan judul tugas, komentar, dan subtugas. Hal ini membantu memastikan tidak ada detail penting yang terlewat.

Buat deskripsi tugas di ClickUp menggunakan ClickUp Brain

Berikut adalah beberapa cara ClickUp AI dapat mempercepat pengaturan pasca-migrasi Anda:

Otomatisasi pengelompokan tugas: Biarkan AI mengelompokkan item terkait ke dalam struktur logis berdasarkan nama, tanggal, atau atribut lain.

Generate descriptions: Isi secara otomatis detail tugas yang hilang dan buat ringkasan komprehensif dari data minimal.

Ringkas aktivitas di seluruh Tugas, Daftar, Folder, dan Ruang di ClickUp menggunakan ClickUp Brain.

Buat templat: Ubah alur kerja yang paling efektif yang telah diimpor menjadi Templat ClickUp yang dapat digunakan ulang untuk Ubah alur kerja yang paling efektif yang telah diimpor menjadi Templat ClickUp yang dapat digunakan ulang untuk mengstandarkan proses Anda

Buat templat log RAID menggunakan ClickUp Brain

Standarisasi data: Gunakan AI dengan Bulk Action Toolbar untuk membersihkan konvensi penamaan dan format yang tidak konsisten pada ribuan tugas sekaligus.

Dokumentasi proses: Buat dokumen proses dan SOP di Buat dokumen proses dan SOP di ClickUp Docs dengan meminta AI untuk menganalisis daftar tugas yang diimpor.

Penasaran apa lagi yang bisa dilakukan AI untuk proyek Anda? Temukan jawabannya dalam video ini:

Tips Migrasi Umum dan Pemecahan Masalah

Meskipun telah merencanakan dengan baik, Anda mungkin menemui beberapa kendala selama proses migrasi. Berikut adalah beberapa solusi cepat untuk masalah umum yang sering dihadapi tim selama migrasi. 👀

Tugas duplikat: Jika Anda melihat tugas duplikat setelah mengimpor, hal ini sering terjadi karena proses impor dijalankan lebih dari sekali. Anda dapat memperbaikinya dengan mudah dengan membuka Tampilan Daftar di ClickUp, mengelompokkan tugas berdasarkan nama untuk menemukan duplikat, lalu menggunakan Bilah Alat Aksi Massal untuk memilih dan menghapusnya dalam satu langkah.

Kolom Kustom yang Hilang: Apakah ada kolom yang tidak terimpor? Hal ini biasanya menandakan masalah pemetaan. Kembali ke alat impor, periksa kembali cara kolom Monday Anda dipetakan ke kolom ClickUp, dan impor ulang hanya papan yang terkena dampak.

Kesalahan penugasan pengguna: Jika tugas-tugas datang tanpa penugasan, hal ini hampir selalu disebabkan oleh alamat email pengguna di Monday yang tidak sesuai dengan alamat email mereka di ClickUp. Pastikan alamat email tersebut identik, lalu Anda dapat menggunakan Bilah Alat Aksi Massal untuk dengan cepat menugaskan ulang tugas-tugas ke orang yang tepat.

Ketergantungan yang terputus: Ketergantungan tugas dari Monday tidak ditransfer secara otomatis. Anda perlu menghubungkannya kembali secara manual di ClickUp, tetapi ini memberi Anda kesempatan untuk meninjau dan mengonfirmasi jadwal proyek Anda.

👀 Tahukah Anda? Selama proses impor, data Anda dilindungi dengan enkripsi end-to-end. Jika Anda menemui masalah yang persisten, tim dukungan kami selalu siap membantu, dan kami menyediakan spesialis migrasi khusus untuk akun perusahaan.

Siapkan Tim Anda untuk Sukses di ClickUp

Migrasi yang sukses bukan hanya tentang memindahkan data—tetapi juga tentang membantu tim Anda berkembang di lingkungan baru mereka, terutama penting karena 69% responden mengatakan gangguan konstan mengganggu konsentrasi mereka akibat Work Sprawl yang disebabkan oleh alat-alat yang terfragmentasi. Adopsi pasca-migrasi sangat penting, jadi luangkan waktu untuk mempersiapkan tim Anda agar sukses sejak hari pertama.

Alih-alih hanya mengirim undangan, buat panduan "Selamat Datang di ClickUp" di ClickUp Docs. Anda dapat menyematkan video tutorial, menyertakan tangkapan layar, dan menghubungkan ke daftar penting untuk menciptakan pusat sumber daya terpusat yang dapat diakses tim Anda kapan saja.

Jadwalkan beberapa sesi pelatihan langsung untuk memandu semua orang melalui ruang kerja baru. Tunjukkan kepada mereka bagaimana papan Monday yang sudah familiar kini menjadi papan Kanban yang powerful di ClickUp. Kemiripan visual ini membantu mempermudah transisi dan membangun kepercayaan.

Gunakan tampilan papan ClickUp untuk memudahkan transisi dari Monday ke ClickUp.

Berikut ini daftar periksa singkat untuk memastikan peluncuran tim yang lancar:

Buat dokumen onboarding: Buat panduan pemula yang berguna dan FAQ di ClickUp Docs

Jadwalkan sesi pelatihan: Adakan sesi demo langsung untuk menjawab pertanyaan dan mendemonstrasikan alur kerja utama.

Konfigurasi pemberitahuan: Bantu setiap anggota tim Bantu setiap anggota tim menyesuaikan pengaturan pemberitahuan mereka untuk mengurangi gangguan dan tetap fokus.

Buat tampilan yang familiar: Rekonstruksi tata letak papan Monday yang paling sering digunakan di ClickUp agar tim Anda merasa nyaman.

Buat alur kerja baru: Perkenalkan fitur-fitur canggih ClickUp untuk meningkatkan proses kerja Anda.

Dengan beralih ke ClickUp, Anda tidak hanya mencari alternatif Monday.com—Anda juga mengadopsi ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia yang dapat menggantikan beberapa aplikasi dan mengurangi pergantian konteks yang disebabkan oleh fragmentasi aktivitas kerja di alat-alat yang terputus dan tidak saling terhubung—selamanya.

📮 ClickUp Insight: 1 dari 4 karyawan menggunakan empat atau lebih alat hanya untuk membangun konteks di tempat kerja. Rincian penting mungkin tersembunyi dalam email, dijelaskan dalam thread Slack, dan didokumentasikan dalam alat terpisah, memaksa tim untuk membuang waktu mencari informasi daripada menyelesaikan pekerjaan. ClickUp menggabungkan seluruh alur kerja Anda ke dalam satu platform terpadu. Dengan fitur seperti ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs, dan ClickUp Brain, semuanya tetap terhubung, sinkron, dan dapat diakses secara instan. Ucapkan selamat tinggal pada "pekerjaan tentang pekerjaan" dan rebut kembali waktu produktif Anda. 💫 Hasil Nyata: Tim dapat mengembalikan 5+ jam setiap minggu dengan menggunakan ClickUp—itu lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan seminggu produktivitas setiap kuartal!

Siap untuk beralih? Mulailah secara gratis dengan ClickUp dan rasakan kekuatan ruang kerja yang benar-benar terintegrasi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Ya, Anda dapat menjalankan importer beberapa kali untuk mengimpor papan/ruang kerja ke dalam satu ruang kerja ClickUp dan mengorganisirnya ke dalam Spaces. Perhatikan dengan seksama pemetaan pengguna, izin, dan penamaan untuk menghindari konflik.

Tidak, otomatisasi Monday Anda tidak akan ditransfer secara langsung, tetapi Anda dapat dengan mudah membuat ulang dan bahkan memperbaikinya menggunakan pembuat otomatisasi fleksibel ClickUp. Sebagian besar tim menemukan bahwa mereka dapat membuat alur kerja yang lebih kuat dengan perpustakaan pemicu dan tindakan yang luas kami.

ClickUp menyediakan alat impor bawaan di semua paket, tetapi ketersediaan fitur dan batasan dapat bervariasi tergantung pada paket dan peran. Periksa paket ClickUp Anda dan, jika diperlukan, hubungi dukungan ClickUp atau spesialis onboarding Anda untuk migrasi perusahaan.

Ya, tentu saja. Kami sangat menyarankan untuk mengimpor satu papan yang tidak kritis terlebih dahulu untuk menguji pemetaan bidang Anda dan memastikan semuanya tertransfer dengan benar sebelum memigrasikan seluruh ruang kerja Anda.

Anda dapat melakukan impor secara bertahap atau menggunakan sinkronisasi dua arah melalui integrasi pihak ketiga (Unito, Zapier, dll.) untuk menjaga kedua sistem tetap sinkron selama proses migrasi. Hal ini biasanya ditangani melalui alat integrasi daripada importer satu kali bawaan.