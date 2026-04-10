10 Perangkat Lunak Manajemen Siklus Hidup Langganan Terbaik di [tahun]

Pendapatan berulang terdengar seperti impian, sampai Anda menyadari betapa rumitnya mengelola ratusan langganan tanpa sistem yang tepat. Jumlah perusahaan perangkat lunak berbasis konsumsi telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2015, sehingga menambah kerumitan penagihan yang tidak dapat ditangani oleh alat-alat yang lebih sederhana.

Panduan ini menguraikan pilihan perangkat lunak manajemen siklus hidup langganan teratas dan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum Anda memutuskan. Panduan ini juga menunjukkan bagaimana alat seperti ClickUp menghubungkan alur kerja penagihan dengan perjalanan pelanggan secara keseluruhan, sehingga Anda tidak melewatkan setiap peluang perpanjangan. 👀

Sekilas tentang Perangkat Lunak Manajemen Siklus Hidup Langganan

Nama Alat Paling Cocok Untuk Fitur Terbaik Harga ClickUp Tim dari berbagai ukuran yang mengelola operasi langganan dan alur kerja pelanggan Dashboard ClickUp untuk melacak metrik perpanjangan, ClickUp Automations untuk pemicu siklus hidup, ClickUp Brain untuk wawasan yang didukung AI Gratis selamanya; penyesuaian tersedia untuk perusahaan Chargebee Perusahaan SaaS B2B besar dengan kebutuhan penagihan yang kompleks Pengakuan pendapatan, pengelolaan penagihan, analisis langganan Mulai gratis; Paket berbayar mulai dari $7.188/tahun Stripe Billing Tim perusahaan yang mengutamakan pengembang dan membutuhkan API yang fleksibel Upaya ulang cerdas, portal penagihan, penagihan berdasarkan penggunaan Penetapan harga khusus Zuora Bisnis langganan perusahaan berskala besar Otomatisasi dari penawaran hingga penerimaan pembayaran, dukungan multi-entitas, integrasi CPQ Penetapan harga khusus Maxio Perusahaan SaaS B2B skala menengah hingga besar yang membutuhkan penyelarasan operasi keuangan Metrik SaaS, kepatuhan terhadap ASC 606, otomatisasi penagihan Penetapan harga khusus Recurly Bisnis berlangganan skala menengah hingga besar yang berfokus pada pengurangan tingkat churn Logika percobaan ulang yang cerdas, pengelolaan pelanggan, analitik Penetapan harga khusus Zoho Billing Bisnis kecil dalam ekosistem Zoho Dukungan multi-mata uang, integrasi gerbang pembayaran, portal klien Paket berbayar mulai dari $29 per organisasi per bulan Paddle Perusahaan SaaS skala kecil hingga menengah yang membutuhkan layanan merchant of record Kepatuhan pajak, optimasi proses checkout, pengelolaan langganan Harga bayar sesuai penggunaan Agentforce Manajemen Pendapatan Perusahaan besar yang telah berinvestasi dalam Salesforce CPQ, penagihan, manajemen siklus hidup pendapatan Paket berbayar mulai dari $150 per pengguna per bulan (ditagih per tahun) FastSpring Perusahaan perangkat lunak global yang menjual produk digital Layanan e-commerce lengkap, penanganan pajak, dan proses pembayaran yang disesuaikan dengan lokasi Penetapan harga khusus

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa Itu Perangkat Lunak Manajemen Siklus Hidup Langganan?

Perangkat lunak manajemen siklus hidup langganan adalah kategori alat yang membantu bisnis mengelola setiap tahap perjalanan langganan pelanggan—mulai dari pendaftaran awal dan onboarding hingga perpanjangan, peningkatan, penurunan, dan akhirnya pembatalan atau upaya pemulihan pelanggan.

Ini adalah tulang punggung operasional bagi setiap perusahaan yang memiliki pendapatan berulang. Baik Anda mengelola produk SaaS, layanan keanggotaan, atau platform B2B dengan kontrak tahunan, pada suatu saat Anda akan membutuhkan perangkat lunak ini.

Tanpa sistem manajemen langganan yang khusus, tim sering kali harus mengurus spreadsheet, sistem penagihan yang terpisah, dan pelacakan perpanjangan secara manual. Hal ini menyebabkan data pelanggan menjadi terfragmentasi dan terpisah-pisah.

Anda tidak dapat mengidentifikasi risiko churn atau peluang upsell jika tanggal perpanjangan tercantum di satu spreadsheet, riwayat penagihan di spreadsheet lain, dan catatan pelanggan tersimpan di kotak masuk seseorang.

📮ClickUp Insight: 92% pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan penting yang tersebar di obrolan, email, dan spreadsheet. Tanpa sistem terpadu untuk mencatat dan melacak keputusan, wawasan bisnis yang kritis akan hilang di tengah keramaian digital. Dengan fitur Manajemen Tugas ClickUp, Anda tidak perlu khawatir lagi. Buat tugas dari obrolan, komentar tugas, dokumen, dan email hanya dengan satu klik!

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Perangkat Lunak Manajemen Siklus Hidup Langganan

Sebagian besar tim memilih perangkat lunak penagihan langganan hanya berdasarkan fitur pembayaran dan menyesalinya kemudian. Platform manajemen langganan yang tepat memberikan visibilitas terhadap seluruh perjalanan pelanggan—bukan hanya penagihan.

Platform Anda juga perlu terintegrasi dengan CRM, perangkat lunak akuntansi, dan alat-alat yang sudah digunakan oleh tim keberhasilan pelanggan Anda. Ketika sistem-sistem ini tidak terhubung satu sama lain, seseorang akhirnya harus melakukan rekonsiliasi data secara manual. Di situlah kesalahan dan perpanjangan yang terlewat mulai muncul.

Berikut adalah fitur-fitur utama yang perlu dievaluasi:

Penagihan dan pembuatan faktur otomatis: Mengelola pembagian proporsional (penyesuaian biaya untuk perubahan paket di tengah siklus) dan Mengelola pembagian proporsional (penyesuaian biaya untuk perubahan paket di tengah siklus) dan penetapan harga yang kompleks tanpa perlu pekerjaan manual

Manajemen penagihan: Menyediakan logika percobaan ulang yang cerdas untuk memulihkan pembayaran yang gagal sebelum pelanggan tersebut menjadi Menyediakan logika percobaan ulang yang cerdas untuk memulihkan pembayaran yang gagal sebelum pelanggan tersebut menjadi pelanggan yang hilang

Kepatuhan terhadap pengakuan pendapatan: Mendukung standar akuntansi ASC 606 dan IFRS 15, yang sangat penting bagi SaaS B2B

Analisis langganan: Memungkinkan pemantauan real-time terhadap MRR, tingkat churn, nilai seumur hidup, dan Memungkinkan pemantauan real-time terhadap MRR, tingkat churn, nilai seumur hidup, dan analisis kohort

Portal layanan mandiri pelanggan: Memungkinkan pelanggan mengelola perubahan paket dan metode pembayaran sendiri, sehingga mengurangi beban dukungan

Otomatisasi alur kerja: Aktifkan pengingat perpanjangan , ajakan untuk meningkatkan paket, atau peringatan akun berisiko berdasarkan peristiwa siklus hidup

📮Wawasan ClickUp: 21% orang mengatakan bahwa lebih dari 80% hari kerja mereka dihabiskan untuk tugas-tugas yang berulang. Dan 20% lainnya mengatakan bahwa tugas-tugas berulang menghabiskan setidaknya 40% hari mereka. Itu berarti hampir setengah dari minggu kerja (41%) dicurahkan untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan banyak pemikiran strategis atau kreativitas (seperti email tindak lanjut 👀). ClickUp AI Agents membantu menghilangkan rutinitas yang melelahkan ini. Mulai dari pembuatan tugas, pengingat, pembaruan, catatan rapat, penyusunan email, hingga pembuatan alur kerja dari awal hingga akhir! Semua itu (dan lebih banyak lagi) dapat diotomatisasi dalam sekejap dengan ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan Anda. 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations—yang menghasilkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

10 Perangkat Lunak Manajemen Siklus Hidup Langganan Terbaik

1. ClickUp

Satukan proyek, tugas, dokumentasi, dan komunikasi Anda dalam ruang kerja AI terintegrasi ClickUp

Mengelola siklus hidup langganan bukan hanya soal penagihan. Hal ini juga mencakup koordinasi alur kerja, serah terima, dan titik kontak pelanggan yang menentukan apakah seseorang akan memperbarui langganannya atau berhenti berlangganan.

Dengan ClickUp, tim langganan dapat melacak setiap pelanggan melalui tahap-tahap siklus hidupnya, mengotomatiskan alur kerja perpanjangan, dan mempertahankan konteks lengkap untuk setiap akun—tanpa perlu berpindah-pindah antara alat yang terpisah.

Lacak setiap tahap siklus hidup dengan data real-time

Pantau analitik langganan dengan Dasbor ClickUp

Buat tampilan real-time mengenai alur perpanjangan, akun yang berisiko, dan metrik pendapatan dengan ClickUp Dashboards.

Data tersebut diambil dari ruang kerja yang sama tempat tugas dan komunikasi pelanggan disimpan. Hal ini menghilangkan masalah ketidakteraturan konteks yang terjadi ketika data penagihan berada di satu sistem, catatan pelanggan di sistem lain, dan tugas perpanjangan di spreadsheet di tempat lain.

Dengan menggunakan kartu yang dapat disesuaikan, Anda dapat melacak total pendapatan berulang, tanggal perpanjangan yang akan datang, dan risiko churn. Baik Anda memerlukan diagram lingkaran untuk menganalisis perpanjangan berdasarkan wilayah atau “Kartu Perhitungan” untuk melacak nilai kontrak tahunan (ACV), dasbor mengubah data mentah menjadi peta jalan visual.

Temukan wawasan dari seluruh ruang kerja Anda dengan AI

Jadikan seluruh ruang kerja Anda dapat dicari dengan ClickUp Brain

Identifikasi pola perilaku pelanggan yang mungkin menandakan risiko churn atau peluang ekspansi dengan kecerdasan berbasis AI dari ClickUp Brain.

ClickUp Brain memiliki konteks data langganan Anda, serta transkrip pertemuan pelanggan, dan alat-alat lain yang terintegrasi dengan ruang kerja Anda. Perangkat lunak ini dapat merangkum ketentuan kontrak yang rumit secara instan, mengidentifikasi tugas perpanjangan yang “terhambat”, dan memberikan wawasan prediktif.

Bertanya “Perpanjangan mana yang akan jatuh tempo bulan depan?” atau “Rangkum riwayat negosiasi dengan Pelanggan A” dapat menghemat berjam-jam waktu yang biasanya dihabiskan untuk mencari data secara manual.

Langkah lebih jauh dengan ClickUp Super Agents, rekan kerja yang didukung AI yang tidak hanya menampilkan wawasan tetapi juga bertindak berdasarkan wawasan tersebut. Tidak seperti otomatisasi statis, Super Agents memproses alur kerja multi-langkah menggunakan konteks ruang kerja secara real-time, sehingga mereka beradaptasi seiring perubahan data langganan Anda.

Bangun Super Agent yang secara otomatis:

Memantau antrean perpanjangan Anda setiap hari

Tandai akun yang menunjukkan tanda-tanda churn

Buat pesan pemasaran yang dipersonalisasi untuk manajer akun Anda

🦸🏻‍♀️ Jalankan Subscription Management Agent, yang mendeteksi peristiwa yang memengaruhi pendapatan secara real-time dan memicu respons yang sesuai. Lacak seluruh siklus hidup setiap langganan dengan Subscription Management Agent

Kurangi tugas manual yang menghabiskan waktu dan tenaga tim

Bebaskan tim Anda dari pekerjaan yang berulang dengan menggunakan ClickUp Automations

Tangani tugas-tugas pengelolaan siklus hidup yang berulang dengan ClickUp Automations. Dengan menggunakan alur kerja “if this, then that”, Anda dapat mengotomatiskan:

Membuat tugas perpanjangan 90 hari sebelum kontrak berakhir

Memberi tahu manajer akun ketika penggunaan menurun

Memindahkan akun melalui tahap-tahap alur kerja berdasarkan peristiwa penagihan di platform terintegrasi

Ketika pelanggan memasuki tahap tertentu, otomatisasi dapat membuat tugas tindak lanjut, mengirim pemberitahuan ke anggota tim yang tepat, memperbarui Bidang Kustom ClickUp, atau memindahkan item melalui alur kerja Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Dashboard ClickUp: Pantau metrik langganan bersamaan dengan data operasional menggunakan Dashboard yang dapat disesuaikan. Tidak seperti alat analitik mandiri, dashboard ini terintegrasi langsung di tempat tim Anda mengelola alur kerja pelanggan

Otomatisasi ClickUp: Jalankan alur kerja yang dipicu oleh siklus hidup tanpa intervensi manual. Hal ini memastikan operasi langganan tetap berjalan lancar meskipun basis pelanggan Anda terus berkembang

ClickUp Brain: Ajukan pertanyaan tentang akun pelanggan, dapatkan ringkasan aktivitas terbaru, atau buat draf komunikasi perpanjangan berdasarkan riwayat akun dengan bantuan berbasis AI yang memahami konteks ruang kerja Anda

Kolom Kustom ClickUp: Catat data spesifik langganan seperti nilai kontrak, tanggal perpanjangan, tingkatan langganan, dan frekuensi penagihan langsung pada tugas dan catatan pelanggan. Saring dan urutkan tampilan berdasarkan kolom-kolom ini untuk dengan cepat mengelompokkan basis pelanggan Anda

ClickUp Forms: Sederhanakan permintaan pelanggan, umpan balik, dan masalah dukungan dengan Sederhanakan permintaan pelanggan, umpan balik, dan masalah dukungan dengan ClickUp Forms yang dapat disesuaikan. Formulir ini secara otomatis membuat tugas dengan penugas yang tepat dan data bidang khusus, sehingga tidak ada yang terlewatkan

Kelebihan dan kekurangan ClickUp

Kelebihan:

Ruang kerja terpadu menghilangkan kerumitan pengelolaan: Alih-alih berpindah-pindah antara platform penagihan, CRM, alat manajemen proyek, dan spreadsheet, tim dapat mengelola operasi langganan di satu tempat

Sangat dapat disesuaikan untuk alur kerja langganan: Kombinasi antara Bidang Kustom ClickUp, Tampilan, dan Otomatisasi ClickUp memungkinkan tim membangun proses pengelolaan langganan yang sesuai dengan cara kerja mereka yang sebenarnya—bukan cara kerja yang dipaksakan oleh platform penagihan yang kaku

Kemampuan AI yang memahami konteks bisnis Anda: Dapatkan wawasan dari seluruh ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain untuk jawaban cepat dan Super Agents untuk alur kerja otonom bertahap yang menjaga operasi perpanjangan berjalan di latar belakang. Ini benar-benar berguna bagi tim langganan yang membutuhkan jawaban cepat tentang akun pelanggan atau bantuan dalam menyusun komunikasi

Kekurangan:

Kurva pembelajaran bagi tim yang baru menggunakan platform kerja yang dapat disesuaikan

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 11.400 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 mencatat:

Saya telah menggunakan ClickUp dan merasa aplikasi ini sangat membantu. Aplikasi ini memiliki banyak fitur berguna, dan memudahkan untuk melacak tugas yang telah ditugaskan. Saya suka bahwa semua hal seperti tugas, pembaruan, dan obrolan tersedia di satu tempat, sehingga tidak perlu berpindah-pindah antar aplikasi. Hal ini membuat pengelolaan pekerjaan menjadi jauh lebih sederhana dan terorganisir. Secara keseluruhan, aplikasi ini mudah digunakan dan berfungsi dengan baik untuk pelacakan tugas sehari-hari.

2. Chargebee

melalui Chargebee

Chargebee adalah platform manajemen langganan untuk perusahaan SaaS B2B dengan persyaratan penagihan yang kompleks.

Platform ini mengelola seluruh siklus dari penawaran hingga penerimaan pembayaran, mulai dari penetapan harga awal dan penawaran hingga penagihan, pengakuan pendapatan, dan pengelolaan perpanjangan. Platform ini mampu menangani kompleksitas penagihan pada model harga berbasis penggunaan, model hibrida, penagihan multi-mata uang, serta skenario pembagian proporsional yang kompleks.

Sistem manajemen penagihan Chargebee menggunakan pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan waktu percobaan ulang pada pembayaran yang gagal, sehingga memulihkan pendapatan yang seharusnya hilang akibat churn. Sistem ini juga menyediakan analisis langganan yang melampaui pelacakan MRR dasar.

Fitur terbaik Chargebee

Otomatisasi pengakuan pendapatan: Tangani kepatuhan terhadap ASC 606 dan IFRS 15 secara otomatis, dengan menghasilkan entri jurnal dan laporan yang dibutuhkan tim keuangan untuk pelaporan pendapatan yang akurat

Pengelolaan penagihan ulang dengan upaya ulang cerdas: Gunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis pola kegagalan pembayaran dan mengoptimalkan waktu upaya ulang guna memaksimalkan tingkat pemulihan

Analisis dan pelaporan langganan: Pantau MRR, ARR, tingkat churn, nilai seumur hidup, dan metrik langganan penting lainnya. Analisis kohort membantu tim memahami kinerja segmen pelanggan yang berbeda dari waktu ke waktu

Kelebihan dan kekurangan Chargebee

Kelebihan:

Mampu menangani skenario penagihan B2B yang kompleks dengan baik

Kemampuan pengakuan pendapatan yang kuat

Ekosistem integrasi yang luas

Kekurangan:

Implementasi dapat menjadi rumit bagi bisnis dengan persyaratan penagihan yang unik

Penyesuaian laporan memiliki batasan untuk beberapa kasus penggunaan lanjutan

Waktu respons layanan pelanggan dapat bervariasi

Harga Chargebee

Starter: Gratis

Kinerja: Mulai dari $7.188/tahun

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Chargebee

G2: 4,4/5 (lebih dari 700 ulasan)

Capterra: 4,2/5 (lebih dari 100 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Chargebee?

Seorang pengguna G2 mencatat: Yang paling saya sukai dari Chargebee adalah kemampuannya dalam mempermudah penagihan langganan dan pengelolaan pelanggan. Platform ini membantu mengatur semuanya di satu tempat, menghemat waktu, dan mengurangi pekerjaan manual. Platform ini juga ramah pengguna, sehingga memudahkan pelacakan pembayaran, faktur, dan perubahan langganan tanpa kebingungan yang berlebihan.

3. Stripe Billing

melalui Stripe

Stripe Billing memperluas infrastruktur pembayaran Stripe ke dalam manajemen langganan, menawarkan pendekatan yang berfokus pada pengembang untuk pendapatan berulang. API-nya dapat menangani hampir semua skenario penagihan—mulai dari langganan bulanan sederhana hingga model penggunaan berbasis metrik yang kompleks.

Fitur percobaan ulang cerdas platform ini menggunakan pembelajaran mesin yang dilatih menggunakan dataset pembayaran Stripe yang sangat besar untuk mengoptimalkan waktu percobaan ulang pembayaran yang gagal. Portal penagihan pelanggan memungkinkan pelanggan untuk mengelola metode pembayaran mereka sendiri, melihat faktur, dan memperbarui langganan tanpa memerlukan intervensi tim dukungan.

Stripe Billing paling cocok untuk perusahaan yang sudah menggunakan Stripe untuk pembayaran atau yang memiliki tim pengembangan yang mampu membuat integrasi khusus.

Fitur terbaik Stripe Billing

Upaya ulang cerdas yang didukung oleh kecerdasan jaringan: Logika upaya ulang Stripe belajar dari pola pembayaran di seluruh jaringannya, mengoptimalkan waktu untuk memaksimalkan keberhasilan pemulihan pembayaran. Pendekatan pembelajaran mesin ini beradaptasi secara otomatis tanpa konfigurasi manual

Penagihan berbasis penggunaan yang fleksibel: Ukur penggunaan pelanggan dan tagih sesuai dengan model harga yang kompleks menggunakan API. Baik Anda mengenakan biaya per panggilan API, per pengguna, atau per gigabyte, Stripe Billing dapat menangani perhitungan dan penagihan

Portal penagihan pelanggan: Portal berbasis cloud tempat pelanggan dapat memperbarui metode pembayaran, melihat riwayat penagihan, dan mengelola langganan mereka. Kemampuan layanan mandiri ini mengurangi jumlah tiket dukungan dan meningkatkan pengalaman pelanggan

Kelebihan dan kekurangan Stripe Billing

Kelebihan:

Fleksibilitas API yang tak tertandingi bagi para pengembang

Pemulihan pembayaran berbasis jaringan

Integrasi yang mulus dengan pembayaran Stripe

Kekurangan:

Membutuhkan sumber daya pengembangan untuk implementasi dan penyesuaian

Kurang cocok untuk tim non-teknis yang membutuhkan fungsionalitas siap pakai

Pengakuan pendapatan dan analitik lanjutan memerlukan alat tambahan

Harga Stripe Billing

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Stripe Billing

G2: 4,4/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 200 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Stripe Billing?

Seorang pengguna G2 mencatat: Yang paling saya sukai dari Stripe Billing adalah otomatisasi pembayaran berulang yang mulus dan kemudahan integrasinya dengan platform lain, sehingga mengurangi pekerjaan manual

4. Zuora

melalui Zuora

Zuora menawarkan rangkaian solusi komprehensif bagi bisnis langganan korporat yang mencakup seluruh siklus hidup mulai dari penawaran hingga pendapatan.

Platform ini menangani skenario kompleks seperti penagihan multi-entitas di seluruh anak perusahaan, perubahan kontrak yang rumit, dan pengakuan pendapatan berdasarkan berbagai standar akuntansi secara bersamaan.

Bagi organisasi besar dengan bisnis langganan yang mapan, Zuora menyediakan fitur tata kelola, jejak audit, dan kepatuhan yang dibutuhkan oleh tim keuangan dan hukum. Fungsi CPQ (configure-price-quote) platform ini terintegrasi dengan Salesforce dan CRM lainnya, sehingga memungkinkan tim penjualan membuat penawaran harga yang kompleks yang langsung diproses ke penagihan tanpa perlu serah terima manual.

Fitur analitik Zuora mencakup dasbor metrik langganan, analisis kohort, dan pemodelan churn prediktif.

Fitur terbaik Zuora

Dukungan multi-entitas dan multi-mata uang: Kelola langganan di seluruh anak perusahaan global dengan mata uang, persyaratan pajak, dan standar akuntansi yang berbeda. Kemampuan perusahaan ini menghilangkan kebutuhan akan sistem penagihan terpisah di setiap wilayah

Otomatisasi dari penawaran hingga penerimaan pembayaran: Penawaran penjualan langsung terintegrasi ke dalam penagihan dan pengakuan pendapatan tanpa perlu memasukkan data secara manual. Perubahan kontrak, perpanjangan, dan peningkatan layanan ditangani secara sistematis, bukan melalui solusi sementara berbasis spreadsheet

Pengakuan pendapatan tingkat lanjut: Zuora Revenue (produk terpisah) menyediakan kepatuhan menyeluruh terhadap ASC 606 dan IFRS 15 dengan entri jurnal otomatis dan pelaporan yang siap diaudit

Kelebihan dan kekurangan Zuora

Kelebihan:

Dirancang untuk kompleksitas perusahaan

Integrasi yang kuat dengan Salesforce

Jejak audit yang komprehensif

Kekurangan:

Jadwal implementasi dapat memakan waktu hingga beberapa bulan

Total biaya kepemilikan sangat signifikan

Antarmukanya terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan platform yang lebih baru

Harga Zuora

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Zuora

G2: 3,9/5 (lebih dari 300 ulasan)

Capterra: 3,9/5 (lebih dari 50 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zuora?

Seorang pengguna G2 mencatat: Zuora menawarkan fleksibilitas yang tinggi dalam mengelola penagihan langganan dan pengakuan pendapatan. Fitur otomatisasinya mengurangi pekerjaan manual, dan platform ini dapat berkembang seiring pertumbuhan bisnis. Saya sangat menyukai kemudahan dalam mengonfigurasi berbagai model harga, yang membantu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Laporan dan dasbornya juga memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan.

5. Maxio

melalui Maxio

Maxio, yang terbentuk dari penggabungan Chargify dan SaaSOptics, menyediakan layanan penagihan langganan dengan kemampuan operasional keuangan bagi perusahaan SaaS B2B.

Bagi tim keuangan SaaS, Maxio menyediakan analisis langganan yang penting: pergerakan MRR, retensi kohort, pendapatan ekspansi dan kontraksi, serta nilai seumur hidup pelanggan. Metrik-metrik ini dihitung secara otomatis dari data penagihan, sehingga menghilangkan kebutuhan akan analisis spreadsheet manual.

Fitur kepatuhan terhadap ASC 606 pada platform ini menangani kompleksitas pengakuan pendapatan yang dihadapi oleh bisnis berlangganan.

Fitur penagihan Maxio mendukung model penetapan harga yang umum digunakan dalam SaaS B2B: berbasis kursi, berbasis penggunaan, berjenjang, dan pendekatan hibrida.

Fitur terbaik Maxio

Metrik SaaS bawaan: MRR, ARR, tingkat churn, pendapatan ekspansi, dan metrik kunci lainnya dihitung secara otomatis dari data penagihan Anda. Tim keuangan mendapatkan angka yang akurat tanpa perlu mengelola model spreadsheet terpisah

Penerapan Standar Akuntansi ASC 606: Kepatuhan otomatis terhadap standar akuntansi, termasuk penanganan perubahan kontrak dan pertimbangan variabel

Fleksibilitas penagihan langganan: Mendukung model penetapan harga berbasis kursi, berbasis penggunaan, dan hibrida yang umum digunakan dalam SaaS B2B

Kelebihan dan kekurangan Maxio

Kelebihan:

Dirancang khusus untuk SaaS B2B

Metrik dan analitik yang kuat untuk tim keuangan

Kemampuan pengakuan pendapatan yang handal

Kekurangan:

Antarmuka dapat terasa terpisah-pisah akibat penggabungan dua produk

Beberapa fitur memerlukan navigasi antar modul yang berbeda

Perusahaan yang lebih kecil dibandingkan dengan beberapa pesaing

Harga Maxio

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Maxio

G2: 4,3/5 (lebih dari 800 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 250 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Maxio?

Seorang pengguna G2 mencatat: Saya menggunakan Maxio untuk melacak semua faktur dan detail langganan klien saya. Yang paling saya sukai dari Maxio adalah kemudahan untuk mencari faktur atau detail langganan dengan sangat mudah saat saya sedang menelepon klien. Saya dapat meninjau faktur dengan cepat, dalam waktu sekitar dua menit, dan mengakses informasi kontak dengan mudah. Platform ini sangat mudah digunakan. Pengaturan awalnya sangat mudah bagi saya, dan saya dapat mengakses Maxio serta meninjau langganan dan faktur sejak hari pertama.

6. Recurly

melalui Recurly

Recurly sangat berfokus pada retensi langganan, dengan mengarahkan platformnya untuk mengurangi tingkat churn baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Logika percobaan ulang yang cerdas dan fitur pengelolaan penolakan pembayaran pada platform ini memulihkan pembayaran yang gagal sebelum mengakibatkan hilangnya pelanggan. Bagi bisnis berlangganan di mana peningkatan sekecil apa pun dalam retensi berdampak signifikan terhadap pendapatan, fokus pada pengurangan churn ini sangat menarik.

Recurly menangani skenario penagihan langganan standar dengan baik: tagihan berulang, biaya satu kali, komponen berbasis penggunaan, dan perubahan paket. Antarmuka manajemen pelanggan memberikan tim visibilitas terhadap akun pelanggan individu, termasuk riwayat penagihan, perubahan paket, dan catatan komunikasi.

Perangkat lunak ini terintegrasi dengan gateway pembayaran utama dan menyediakan halaman pembayaran yang dihosting bagi perusahaan yang tidak ingin menangani kepatuhan PCI secara langsung.

Fitur terbaik Recurly

Logika percobaan ulang yang cerdas: Pembelajaran mesin mengoptimalkan waktu dan pendekatan untuk mencoba ulang pembayaran yang gagal, sehingga memaksimalkan tingkat pemulihan. Sistem ini menyesuaikan diri berdasarkan pola pembayaran dan alasan penolakan

Pengelolaan penolakan: Selain upaya ulang, Recurly menyediakan alat untuk memperbarui kartu yang telah kadaluwarsa, menangani penolakan sementara, dan berkomunikasi dengan pelanggan mengenai masalah pembayaran

Manajemen pelanggan: Tampilan terpadu mengenai riwayat langganan, peristiwa penagihan, dan komunikasi setiap pelanggan. Tim dukungan dapat dengan cepat memahami status akun dan mengambil tindakan

Kelebihan dan kekurangan Recurly

Kelebihan:

Fokus yang kuat pada retensi dan pemulihan pembayaran

Keseimbangan yang baik antara fitur dan kemudahan penggunaan

Pilihan integrasi yang solid dengan gateway pembayaran utama

Kekurangan:

Analisis dan pelaporan tingkat lanjut memiliki keterbatasan

Beberapa penyesuaian memerlukan keterlibatan pengembang

Fitur-fitur untuk perusahaan mungkin memerlukan paket berlangganan tingkat yang lebih tinggi

Harga Recurly

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Recurly

G2: 4,0/5 (lebih dari 200 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 50 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Recurly?

Seorang pengguna G2 mencatat: Saya menghargai bagaimana Recurly menyediakan sumber informasi tunggal yang dapat diandalkan untuk mengelola langganan, yang sangat berguna bagi operasional bisnis kami. Saya menyukai kemampuannya untuk mengintegrasikan penyedia layanan pembayaran apa pun dengan mudah, yang menunjukkan fleksibilitasnya yang luar biasa.

7. Zoho Billing

melalui Zoho

Zoho Billing, sebelumnya bernama Zoho Subscriptions, menawarkan pengelolaan langganan sebagai bagian dari ekosistem Zoho yang lebih luas. Bagi bisnis yang sudah menggunakan Zoho CRM, Zoho Books, atau aplikasi Zoho lainnya, integrasi bawaan ini memberikan pengalaman yang terpadu.

Platform ini menangani skenario penagihan langganan standar: faktur berulang, siklus penagihan ganda, dan biaya dasar berdasarkan penggunaan. Portal klien Zoho Billing memungkinkan pelanggan untuk melihat faktur, memperbarui metode pembayaran, dan mengelola langganan mereka. Dukungan multi-mata uang membuat platform ini cocok untuk bisnis dengan pelanggan internasional.

Zoho Billing cocok untuk bisnis kecil hingga menengah dengan model langganan yang sederhana.

Fitur terbaik Zoho Billing

Integrasi ekosistem Zoho yang asli: Koneksi yang mulus dengan Zoho CRM, Zoho Books, dan aplikasi Zoho lainnya. Data pelanggan, faktur, dan entri akuntansi disinkronkan secara otomatis

Penagihan multi-mata uang: Dukungan untuk menagih pelanggan dalam mata uang lokal mereka dengan penanganan kurs otomatis

Portal layanan mandiri pelanggan: Pelanggan dapat melihat faktur, memperbarui informasi pembayaran, dan mengelola langganan tanpa perlu menghubungi tim dukungan

Kelebihan dan kekurangan Zoho Billing

Kelebihan:

Nilai yang sangat baik bagi pengguna Zoho yang sudah ada

Sederhana untuk skenario penagihan standar

Harga yang terjangkau dibandingkan dengan platform mandiri

Kekurangan:

Fitur yang terbatas untuk penagihan yang kompleks

Fitur dasar pengakuan pendapatan

Fitur-fitur lanjutan mungkin memerlukan paket Zoho tingkat yang lebih tinggi

Harga Zoho Billing

Standar: $29 per organisasi/bulan

Premium: $69 per organisasi/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Zoho Billing

G2: 4,4/5 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 100 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Billing?

Seorang pengguna G2 mencatat: Perangkat lunak ini memudahkan saya untuk mengumpulkan pembayaran dari calon pelanggan. Saya suka riwayat yang dapat dilihat di tab setiap pengguna, serta fitur penyesuaian yang tersedia.

8. Paddle

melalui Paddle

Paddle beroperasi sebagai merchant of record, artinya mereka menangani pemrosesan pembayaran, kepatuhan pajak, dan perlindungan terhadap penipuan atas nama perusahaan perangkat lunak. Bagi bisnis SaaS yang menjual secara global, model ini menghilangkan kerumitan dalam mengelola pajak penjualan, PPN, dan kewajiban pajak lainnya di berbagai yurisdiksi.

Platform ini menggabungkan proses checkout, penagihan, dan pengelolaan langganan dalam satu sistem terpadu. Pengalaman checkout mereka dioptimalkan untuk meningkatkan konversi, dengan fitur seperti rute pembayaran cerdas dan opsi pembayaran yang disesuaikan dengan lokasi.

Paddle menangani penetapan harga yang disesuaikan dengan wilayah, konversi mata uang, dan preferensi metode pembayaran untuk berbagai wilayah. Kemampuan pengelolaan langganan mencakup pengelolaan paket, penyesuaian tagihan proporsional, dan analisis dasar.

Fitur terbaik Paddle

Model Merchant of Record: Paddle menangani kepatuhan pajak, perlindungan terhadap penipuan, dan pemrosesan pembayaran. Perusahaan Anda tidak perlu mendaftar PPN di berbagai negara atau mengelola kerumitan pajak penjualan

Pengalaman checkout yang disesuaikan dengan lokasi: Konversi mata uang otomatis, metode pembayaran lokal, dan harga yang disesuaikan dengan lokasi membantu memaksimalkan tingkat konversi bagi pelanggan global

Pengelolaan langganan terintegrasi: Pembuatan paket, peningkatan, penurunan, dan pembatalan ditangani dalam platform yang sama dengan pembayaran

Kelebihan dan kekurangan Paddle

Kelebihan:

Menghilangkan beban kepatuhan pajak untuk penjualan global

Dioptimalkan untuk konversi dengan proses checkout yang disesuaikan secara lokal

Operasi yang disederhanakan dengan satu platform untuk pembayaran, langganan, dan pajak

Kekurangan:

Kurangnya kendali atas hubungan penagihan pelanggan

Harga berdasarkan pembagian pendapatan mungkin lebih mahal jika diterapkan dalam skala besar

Fitur pengelolaan langganan kurang canggih dibandingkan platform khusus

Harga Paddle

Bayar sesuai penggunaan: 5% + $0,50 per transaksi

Tersedia harga khusus untuk volume yang lebih besar

Peringkat dan ulasan Paddle

G2: 4,5/5 (lebih dari 230 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Paddle?

Seorang pengguna G2 mencatat: Saya menggunakan Paddle untuk mengelola pembayaran dan langganan produk perangkat lunak saya. Paddle menangani penagihan, pembuatan faktur, dan kepatuhan pajak untuk pelanggan di berbagai negara, yang membuat penjualan internasional menjadi jauh lebih mudah tanpa harus berurusan dengan peraturan pajak lokal sendiri. Paddle memecahkan beberapa masalah pembayaran dan pelaporan yang saya hadapi dengan penyedia lain. Dengan Paddle, pembayaran lebih konsisten, pelaporan lebih mudah dan lebih jelas, serta lebih mudah untuk memahami biaya, pajak, dan jumlah akhir, yang mengurangi pertanyaan bolak-balik dan kesalahan di platform.

9. Agentforce Revenue Management

melalui Salesforce

Agentforce Revenue Management (sebelumnya Salesforce Revenue Cloud) mengintegrasikan manajemen langganan ke dalam ekosistem Salesforce, menggabungkan CPQ, penagihan, dan manajemen siklus hidup pendapatan. Bagi perusahaan yang sudah menggunakan Salesforce, alat ini menyediakan solusi bawaan yang menyatukan data pelanggan, penjualan, dan penagihan dalam satu platform.

Fitur CPQ platform ini memungkinkan tim penjualan membuat penawaran yang kompleks dengan produk berlangganan, komponen berbasis penggunaan, dan biaya satu kali. Penawaran ini langsung diproses ke sistem penagihan tanpa perlu serah terima manual, sehingga mengurangi kesalahan dan mempercepat siklus dari penawaran hingga penerimaan pembayaran.

Perangkat lunak ini juga menangani perubahan kontrak, perpanjangan, serta implikasi pengakuan pendapatan dari perubahan langganan.

Fitur terbaik Agentforce Revenue Management

Integrasi Salesforce bawaan: Data pelanggan, peluang, penawaran, dan penagihan semuanya terintegrasi dalam Salesforce. Tim penjualan dan keuangan bekerja berdasarkan sumber data yang sama

CPQ untuk transaksi kompleks: Buat penawaran dengan berbagai produk langganan, komponen penggunaan, dan harga khusus. Alur kerja persetujuan memastikan tata kelola penetapan harga

Pengelolaan siklus hidup pendapatan: Pantau pendapatan mulai dari penawaran awal hingga penagihan dan pengakuan pendapatan, dengan visibilitas penuh atas hubungan pendapatan pelanggan

Kelebihan dan kekurangan Agentforce Revenue Management

Kelebihan:

Terintegrasi dengan Salesforce CRM, menghilangkan silo data

Mengatasi kompleksitas perusahaan seperti kontrak multi-tahun dan amandemen

Kemampuan tata kelola dan audit yang kuat

Kekurangan:

Membutuhkan investasi implementasi yang signifikan

Hanya masuk akal bagi organisasi yang sudah berkomitmen pada Salesforce

Kompleksitas dapat menjadi beban yang berat bagi bisnis yang lebih sederhana

Harga Agentforce Revenue Management

Pertumbuhan: $150 per pengguna/bulan (ditagih per tahun)

Tingkat Lanjut: $200 per pengguna/bulan (ditagih per tahun)

Peringkat dan ulasan Agentforce Revenue Management

G2: 4,2/5 (lebih dari 1.400 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 80 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Agentforce Revenue Management?

Seorang pengguna G2 mencatat: Salesforce Revenue Cloud adalah pemimpin industri dalam manajemen pendapatan berbasis AI – mulai dari Manajemen Suku Cadang & Penawaran, hingga Penagihan & Faktur. Ini adalah alat paling kuat di pasaran yang mampu melakukan hal tersebut. Gabungkan dengan Agentforce dan Anda akan mendapatkan solusi terbaik yang mampu menangani segala hal.

💡 Tips Pro: Gunakan integrasi Salesforce Connected Search untuk mencari dan melihat pratinjau catatan Salesforce di ClickUp! Cari catatan, lihat pratinjau tautan Salesforce yang detail di tugas, dan buat tugas serta prospek Salesforce baru dari AI Command Bar tanpa perlu keluar dari ClickUp. ClickUp terintegrasi secara native dengan Salesforce

10. FastSpring

melalui FastSpring

FastSpring menyediakan layanan e-commerce lengkap untuk perusahaan perangkat lunak dan produk digital, beroperasi sebagai merchant of record.

Platform ini menangani pembayaran global, kepatuhan pajak, dan pengelolaan langganan, sehingga memungkinkan perusahaan perangkat lunak untuk menjual produknya secara internasional tanpa perlu membangun infrastruktur pembayaran. Kekuatannya terletak pada optimasi proses checkout dan kemampuan pembayaran globalnya.

FastSpring mendukung penetapan harga yang disesuaikan dengan wilayah, berbagai mata uang, dan metode pembayaran khusus wilayah. Fitur pengelolaan langganan mereka menangani penagihan berulang, perubahan paket, dan komunikasi dengan pelanggan, meskipun fitur-fiturnya tidak selengkap platform langganan khusus.

Fitur terbaik FastSpring

Layanan e-commerce lengkap: FastSpring menangani proses checkout, pembayaran, kepatuhan pajak, dan pengelolaan langganan dalam satu platform. Perusahaan perangkat lunak dapat fokus pada pengembangan produk daripada infrastruktur pembayaran

Optimasi pembayaran global: Dukungan untuk metode pembayaran lokal, mata uang, dan penetapan harga di berbagai wilayah. Platform ini mengoptimalkan konversi berdasarkan lokasi pelanggan

Penanganan pajak dan kepatuhan: Sebagai merchant of record, FastSpring mengelola PPN, pajak penjualan, dan kewajiban pajak lainnya secara global

Kelebihan dan kekurangan FastSpring

Kelebihan:

Mempermudah penjualan perangkat lunak secara global

Pengalaman checkout yang dioptimalkan meningkatkan tingkat konversi

Mengurangi beban kepatuhan dengan menangani urusan perpajakan

Kekurangan:

Fitur pengelolaan langganan kurang canggih dibandingkan dengan platform khusus

Model pembagian pendapatan mungkin menjadi mahal pada volume yang lebih tinggi

Kurangnya kendali atas hubungan penagihan pelanggan

Harga FastSpring

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan FastSpring

G2: 4,5/5 (lebih dari 180 ulasan)

Capterra: 4,2/5 (lebih dari 30 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang FastSpring?

Seorang pengguna G2 mencatat: Saya menyukai FastSpring karena menawarkan berbagai metode pembayaran, sehingga transaksi online menjadi lebih fleksibel. Platform ini aman, yang merupakan nilai tambah besar bagi saya saat menangani pembayaran. Selain itu, saya menghargai kesederhanaannya, karena hal ini memudahkan pengelolaan.

Kelola Siklus Hidup Langganan Anda dengan ClickUp

Pemilihan perangkat lunak manajemen siklus hidup langganan bergantung pada kesesuaian antara kompleksitas operasional Anda dengan tingkat kemampuan platform yang tepat. Bisnis langganan sederhana dapat memulai dengan alat penagihan yang sederhana, sementara perusahaan dengan model harga berbasis penggunaan, kontrak korporat, atau pelanggan global memerlukan platform yang dirancang untuk menangani kompleksitas tersebut.

Faktor terpenting bukanlah jumlah fitur—melainkan apakah platform tersebut terintegrasi dengan cara kerja tim Anda yang sebenarnya. Data penagihan yang terpisah dari alur kerja keberhasilan pelanggan menyebabkan kerumitan konteks yang berujung pada perpanjangan yang terlewat dan tingkat churn yang sebenarnya dapat dicegah.

Kelola operasi langganan bersamaan dengan alur kerja pelanggan yang lebih luas, buat pelacakan siklus hidup yang disesuaikan, otomatiskan proses perpanjangan, dan pertahankan konteks lengkap untuk setiap akun dengan fleksibilitas ClickUp. Mulailah secara gratis dengan ClickUp hari ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Perangkat Lunak Manajemen Langganan

Apa perbedaan antara perangkat lunak manajemen siklus hidup langganan dan perangkat lunak penagihan berulang?

Perangkat lunak penagihan berulang berfokus terutama pada pemrosesan pembayaran dan pembuatan faktur sesuai jadwal. Manajemen siklus hidup langganan mencakup seluruh perjalanan pelanggan—onboarding, keterlibatan, perpanjangan, perluasan, dan retensi—dengan penagihan sebagai salah satu komponen dari sistem operasional yang lebih luas.

Platform manajemen proyek seperti ClickUp membuat alur kerja yang melacak pelanggan melalui tahap-tahap siklus hidup, mengotomatiskan pengingat perpanjangan, dan mempertahankan konteks pada setiap akun. Dasbor ClickUp dapat memvisualisasikan alur perpanjangan, sementara Otomatisasi ClickUp menangani tindak lanjut rutin.

Fitur apa saja yang membedakan platform pengelolaan langganan perusahaan dari solusi untuk usaha kecil?

Platform perusahaan umumnya menawarkan dukungan multi-entitas, kepatuhan terhadap standar pengakuan pendapatan yang kompleks (ASC 606/IFRS 15), kemampuan CPQ yang canggih, izin pengguna yang terperinci, dan jejak audit yang komprehensif. Solusi untuk usaha kecil lebih mengutamakan kemudahan penggunaan dan implementasi yang lebih cepat daripada fleksibilitas konfigurasi.

Apakah perangkat lunak manajemen langganan khusus diperlukan untuk bisnis SaaS?

Hal ini bergantung pada tingkat kompleksitas. Perusahaan tahap awal dengan model harga sederhana sering kali dapat mengelola proses ini dengan alat penagihan dasar. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas model harga—komponen berbasis penggunaan, kontrak perusahaan, dan berbagai produk—pengelolaan langganan khusus menjadi sangat penting untuk akurasi dan efisiensi operasional.