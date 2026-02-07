10 Platform Pengelolaan Audiens Penggemar untuk Tahun 2026

Pertanyaannya bukan ‘Bagaimana cara mendapatkan lebih banyak penggemar?’

Pertanyaannya adalah, 'Bagaimana cara kita membuat mereka terus kembali saat mereka menonton dengan layar kedua, rentang perhatian yang singkat, dan 10 hal lain yang bersaing untuk perhatian mereka?'

Penggemar di era ini ingin berpartisipasi dalam voting, prediksi, bermain, bereaksi, mengumpulkan hadiah, dan merasa diperhatikan secara real-time. Tim yang berhasil saat ini adalah yang berhasil mengubah penonton pasif menjadi komunitas aktif.

Itulah tepatnya tujuan dari platform keterlibatan penonton penggemar. Mereka memfasilitasi jajak pendapat langsung, kuis, undian hadiah, obrolan, program loyalitas, dan pengalaman personal yang membuat setiap pertandingan, pertunjukan, atau peluncuran produk terasa seperti acara spesial.

Dalam blog ini, kami akan mengulas 10 platform terbaik untuk keterlibatan penggemar, keunggulan masing-masing platform, dan cara memilih yang paling sesuai untuk audiens Anda.

Apa Itu Platform Pengelolaan Audiens Penggemar?

Platform keterlibatan penggemar adalah perangkat lunak yang membantu tim olahraga, merek hiburan, dan pembuat konten membangun hubungan dua arah yang bermakna dengan audiens mereka. Platform ini menggunakan pengalaman digital interaktif, gamifikasi, program loyalitas, dan alat komunikasi real-time untuk mengubah penonton pasif menjadi peserta aktif.

Organisasi yang paling diuntungkan adalah yang ingin memperdalam hubungan dengan audiens mereka, seperti liga olahraga profesional, layanan streaming OTT, dan kreator yang membangun komunitas yang setia.

Perangkat Lunak Platform Pengelolaan Audiens Penggemar Sekilas

Nama alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Formulir ke Tugas, alur kerja kampanye dan konten, Dokumen dan Penyuntingan, AI untuk ide dan jawaban, Dashboard dan Otomatisasi Mengelola kampanye keterlibatan penggemar dan alur kerja komunitas dalam satu ruang kerja yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI). Gratis selamanya; Harga khusus untuk perusahaan. Salesforce Media Cloud Media CRM dan model data, manajemen siklus hidup pelanggan, manajemen penjualan iklan, alat OmniStudio berteknologi low-code, Einstein AI Organisasi media dan hiburan skala besar Paket berbayar mulai dari $325 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan) LiveLike Engagement SDK, jajak pendapat langsung dan kuis, prediksi, obrolan langsung, dan integrasi analitik. Menambahkan interaktivitas real-time dan gamifikasi di dalam aplikasi penggemar Harga khusus Genius Sports Aktivasi FANHub, optimasi kreatif dinamis, permainan gratis untuk dimainkan. Liga olahraga dan platform keterlibatan yang terintegrasi dengan taruhan Harga khusus Cortex Platform data penggemar, aktivasi dan perjalanan, mesin konten, sponsor, dan alat inventaris. Menghubungkan data penggemar, konten, dan inventaris komersial. Harga khusus Monterosa Pusat Acara, elemen interaktif yang dapat digunakan ulang, profil penonton, sinkronisasi streaming, konverter pendaftaran, dan nilai sponsor. Siaran dan streaming pengalaman interaktif Harga khusus Flockler Agregasi media sosial dan dinding konten buatan pengguna (UGC), moderasi, tata letak bermerek, galeri yang dapat dibeli. Agregasi media sosial dan tampilan konten buatan pengguna (UGC) Paket berbayar mulai dari $129 per bulan. Sport Buff Overlay interaktif dalam streaming, prediksi langsung dan kuis, momen sponsor, SDK lintas platform Overlay keterlibatan dalam aliran Harga khusus Choicely Pembuat aplikasi penggemar tanpa kode, pemungutan suara dan pertarungan, pemberitahuan push, dan integrasi web. Meluncurkan aplikasi keterlibatan penggemar bermerk dengan aktivasi tanpa kode. Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $16 per bulan. Socios. com Penawaran Token Penggemar (FTO), jajak pendapat mengikat dan tidak mengikat, hadiah yang dibatasi token, Perburuan Token AR, permainan seluler, dan kuis. Token penggemar dan pengaruh berbasis blockchain Harga khusus

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Memilih Platform Engagement Penggemar

Berikut adalah fitur-fitur utama yang perlu diperhatikan: 🛠️

Kepemilikan audiens dan data pihak pertama: Profil penggemar, pengumpulan persetujuan, dan segmentasi sehingga Anda dapat berinteraksi langsung tanpa bergantung pada platform pihak ketiga.

Alat interaksi real-time: Jajak pendapat, kuis, prediksi, trivia, tanya jawab langsung, dan obrolan yang terintegrasi dengan siaran, streaming, atau momen di lokasi acara.

Personalisasi dan penargetan: Feed yang dipersonalisasi, rekomendasi, dan Feed yang dipersonalisasi, rekomendasi, dan perjalanan berbasis perilaku yang menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh setiap penggemar.

Gamifikasi dan hadiah: Sistem poin, lencana, tingkatan, papan peringkat, dan hadiah yang dapat ditukarkan untuk menjaga partisipasi tetap konsisten.

Fitur komunitas dan moderasi: Grup, komentar, Grup, komentar, konten buatan pengguna (UGC) , pelaporan, dan kontrol moderasi untuk menjaga percakapan tetap sehat dan sesuai dengan merek.

Kampanye pesan dan siklus hidup: Email, SMS, notifikasi push, dan notifikasi dalam aplikasi dengan penjadwalan, templat, dan pengujian A/B.

Analisis dan atribusi: Retensi, kohort, funnel, dan Retensi, kohort, funnel, dan pelacakan konversi yang menghubungkan keterlibatan dengan hasil penjualan tiket, merchandise, dan langganan.

Kepercayaan, keamanan, dan kepatuhan: Dukungan GDPR/CCPA, enkripsi, SSO/2FA, catatan audit, dan opsi penyimpanan data sesuai kebutuhan.

10 Platform Teratas untuk Interaksi Penggemar

Sekarang, mari kita fokus dan uraikan 10 platform terbaik untuk keterlibatan audiens penggemar, serta keunggulan masing-masing platform 👇

1. ClickUp (Terbaik untuk menjalankan kampanye keterlibatan penggemar dan alur kerja komunitas dalam satu ruang kerja yang didukung AI)

Engagement penggemar berarti menangani beberapa aspek sekaligus.

Anda memiliki kampanye yang harus dijalankan, konten yang harus disetujui, percakapan komunitas yang harus dimoderasi, hasil kerja kreator yang harus dilacak, dan aliran umpan balik penggemar yang dapat mengubah rencana dalam semalam. 😵‍💫

Ketika semua itu berjalan melalui obrolan terpisah, lembar kerja, dan dokumen, Anda berisiko kehilangan jejak apa yang sedang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan berikutnya.

Kenalkan ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, yang menggabungkan perencanaan, pelaksanaan, dan AI dalam satu sistem untuk memastikan pekerjaan Anda tetap terhubung dengan konteks di mana ia dibuat.

Pertama-tama, ada ClickUp Forms. Permintaan keterlibatan penggemar datang dari berbagai sumber, seperti partisipasi kontes, pertanyaan VIP, pengajuan kreator, pengiriman sponsor, dan eskalasi komunitas.

Kumpulkan permintaan keterlibatan penggemar dari kontes, VIP, sponsor, dan kreator dengan ClickUp Forms

Formulir membantu Anda mengumpulkan semua informasi tersebut dengan mudah, dan mengubahnya menjadi tugas di ClickUp!

Dengan kata lain, ClickUp Tasks memberikan tim engagement Anda pusat kendali untuk segala hal. Setiap aktivasi kampanye, hasil kerja kreator, antrean moderasi, atau komitmen sponsor dapat dikelola sebagai pekerjaan yang dapat diukur dengan pemilik dan tahapannya.

Ubah setiap aktivasi dan hasil kerja menjadi pekerjaan yang dimiliki dan dapat dilacak dengan ClickUp Tasks

Dan jika Anda membutuhkan pandangan 'siklus hidup' tentang penggemar, sponsor, atau langganan Anda, Anda tidak memerlukan alat pembuat perjalanan yang rumit dan dipimpin oleh konsultan. Cukup gunakan ClickUp Custom Fields! Gunakan Relationship Fields untuk menghubungkan akun dengan kampanye, Progress Fields untuk melacak penyelesaian tahap, dan Formula Fields untuk menilai kesehatan keterlibatan.

Platform ini menyediakan struktur perjalanan yang telah ditentukan sebelumnya, dengan kebebasan untuk mengubah langkah-langkah secara fleksibel seiring dengan perkembangan strategi keterlibatan Anda.

Pantau kesehatan kampanye dengan Bidang Hubungan, Kemajuan, dan Rumus menggunakan Bidang Kustom ClickUp

Dan setelah struktur kerja ditetapkan, pertanyaan selanjutnya selalu sama. Di mana panduan operasional disimpan, dan bagaimana tim tetap sejalan saat rencana berubah di tengah kampanye?

Jawabannya adalah ClickUp Docs. Docs memberikan Anda sumber informasi tunggal untuk brief kampanye, pedoman kreator, aturan moderasi, langkah eskalasi, catatan sponsor, dan templat respons. Anda dapat mengorganisir satu Doc sebagai pusat kampanye, lalu membaginya menjadi halaman bertingkat untuk setiap aktivasi, saluran, atau mitra agar konteks tetap mudah ditemukan dan diperbarui.

Sentralisasikan brief, panduan, dan templat dalam satu sumber kebenaran dengan ClickUp Docs

Dan saat Anda membangun momen keterlibatan real-time, ClickUp menjadi mesin di balik pengalaman tersebut. Gunakan Docs untuk menulis skrip dan catatan acara, lalu gunakan ClickUp Proofing untuk meninggalkan komentar langsung pada bingkai video atau aset gambar sementara tim Anda menyelesaikan jajak pendapat dan materi sponsor.

Untuk menjaga respons cepat dan konsisten, gunakan saja ClickUp Brain, asisten AI bawaan.

ClickUp Brain membantu Anda merancang konsep keterlibatan baru, menyusun pertanyaan jajak pendapat, merancang mekanisme giveaway, dan membuat variasi untuk konten media sosial dan notifikasi push.

Brainstorm dan buat ide keterlibatan, pertanyaan jajak pendapat, dan konten media sosial dengan ClickUp Brain

Ini juga menjadi jalan pintas Anda untuk mendapatkan jawaban dan sumber daya. Tanyakan kepada ClickUp Brain, ‘Kampanye mana yang masih menunggu persetujuan?’ atau ‘Di mana materi kreatif sponsor terbaru?’, dan ia dapat menampilkan konteks yang tepat yang Anda butuhkan dalam hitungan detik.

Dan saat Anda membutuhkan visual, Brain dapat menghasilkan gambar untuk mendukung konsep sosial cepat, membuat grafis hari pertandingan, atau aset merek tempatholder yang ingin Anda tinjau sebelum mendesain.

Buat visual dan semua jenis gambar dengan ClickUp Brain

Fitur terbaik ClickUp

Pantau kampanye penggemar secara end-to-end: Pantau jadwal peluncuran, alur konten, SLA respons komunitas, dan beban kerja tim secara real-time dengan Pantau jadwal peluncuran, alur konten, SLA respons komunitas, dan beban kerja tim secara real-time dengan Dashboard ClickUp.

Hubungkan sistem keterlibatan Anda: Sinkronkan pekerjaan dengan alat seperti Slack, Google Drive, GitHub, dan lainnya menggunakan Sinkronkan pekerjaan dengan alat seperti Slack, Google Drive, GitHub, dan lainnya menggunakan ClickUp Integrations , menjaga aset sponsor, file kreator, dan pembaruan dalam satu alur kerja.

Gunakan asisten desktop AI untuk bekerja lebih cepat: Cari di seluruh Workspace, aplikasi terhubung, dan web dengan Cari di seluruh Workspace, aplikasi terhubung, dan web dengan ClickUp BrainGPT , aplikasi desktop mandiri, lalu gunakan Talk-to-Text untuk menyusun balasan, pembaruan, dan catatan tanpa menggunakan tangan.

Otomatisasi alur kerja keterlibatan berkapasitas tinggi: Rute pengiriman formulir, tetapkan pemilik, perbarui status, picu persetujuan, dan mulailah tindak lanjut secara otomatis dengan Rute pengiriman formulir, tetapkan pemilik, perbarui status, picu persetujuan, dan mulailah tindak lanjut secara otomatis dengan ClickUp Automations.

Batasan ClickUp

Kedalaman opsi penyesuaian dapat terasa membingungkan bagi pengguna baru.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4. 7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Fleksibilitas ClickUp yang luar biasa adalah keunggulan utamanya. Sebagai seseorang yang mengelola inisiatif lintas fungsi di perusahaan AI SaaS yang berkembang pesat, saya menghargai bagaimana platform ini mengintegrasikan tugas, dokumen, tujuan, obrolan, dan bahkan alur kerja CRM ringan ke dalam satu platform. Kemampuan untuk beralih antara tampilan Daftar, Papan, Kalender, dan Gantt tanpa duplikasi data menghemat waktu yang signifikan. Bidang kustom, otomatisasi, dan Dashboard memungkinkan kami meniru alur kerja penjualan dan produk kami secara tepat.

Fleksibilitas ClickUp yang luar biasa adalah keunggulan utamanya. Sebagai seseorang yang mengelola inisiatif lintas fungsi di perusahaan AI SaaS yang berkembang pesat, saya menghargai bagaimana platform ini mengintegrasikan tugas, dokumen, tujuan, obrolan, dan bahkan alur kerja CRM ringan ke dalam satu platform. Kemampuan untuk beralih antara tampilan Daftar, Papan, Kalender, dan Gantt tanpa duplikasi data menghemat waktu yang signifikan. Bidang kustom, otomatisasi, dan Dashboard memungkinkan kami meniru alur kerja penjualan dan produk kami secara tepat.

🏆 Keunggulan ClickUp: Gunakan ClickUp Super Agents untuk mengelola operasi keterlibatan Anda di latar belakang. Ini adalah rekan kerja berbasis AI yang dapat Anda buat dan sesuaikan untuk menjalankan alur kerja multi-langkah. Misalnya, buat Super Agent untuk memantau daftar pendaftaran formulir untuk pengajuan baru, lalu lakukan tindak lanjut secara otomatis: Klasifikasikan permintaan berdasarkan jenis, seperti permintaan dari kreator, giveaway, sponsor, atau eskalasi.

Ringkaskan detail utama dan tambahkan ringkasan yang jelas ke tugas.

Tentukan pemilik yang tepat dan atur status yang sesuai berdasarkan aturan Anda.

Prioritaskan item-item mendesak ke saluran yang tepat untuk ditinjau. Dan karena Super Agents dapat dikendalikan, Anda dapat menentukan akses mereka menggunakan izin dan alat, serta meninjau apa yang mereka lakukan saat alur kerja melibatkan interaksi sensitif.

2. Salesforce Media Cloud (Terbaik untuk organisasi media dan hiburan skala besar)

melalui Salesforce Media Cloud

Salesforce Media Cloud (sekarang disebut Agentforce Media) adalah CRM industri yang dirancang untuk tim media dan hiburan yang membutuhkan pengelolaan pertumbuhan audiens, perjalanan pelanggan, dan penjualan iklan. Platform ini dirancang untuk menghubungkan data audiens dan pengiklan, lalu mengimplementasikan konteks tersebut dalam alur kerja penjualan dan layanan, termasuk Agentforce Sales dan Agentforce Service.

Selain itu, Media Cloud mengoptimalkan alur kerja siklus hidup. Manajemen Siklus Hidup Pelanggan (SLM) berfokus pada siklus tarik → dapatkan → layani → pertahankan, dengan perjalanan yang telah ditentukan sebelumnya dan tampilan CSR internal yang mengintegrasikan interaksi pelanggan dan produk ke dalam satu platform.

Dan untuk monetisasi, Advertising Sales Management (ASM) dirancang untuk mengelola operasi iklan media, dengan tujuan mengurangi pekerjaan administratif manual dan mendukung keterlibatan serta kolaborasi lintas kanal.

Fitur terbaik Salesforce Media Cloud

Model perdagangan khusus media: Gunakan model data industri media bersama dengan Katalog Produk Perusahaan dan CPQ Industri untuk penawaran, paket, dan penjualan terarah.

Rekomendasi berbasis AI: Manfaatkan Einstein AI untuk menyarankan konten, merchandise, atau pengalaman yang disesuaikan dengan preferensi individu penggemar.

Bangun pengalaman penggemar dan pelanggan yang terarah: Buat alur OmniScript yang memfasilitasi interaksi pelanggan dinamis di berbagai saluran dan perangkat menggunakan alat low-code.

Batasan Salesforce Media Cloud

Pengalaman lengkap seringkali bergantung pada penggabungan Media Cloud dengan produk Salesforce tambahan dan add-on, yang meningkatkan kompleksitas implementasi.

Laporan tingkat akun dapat terasa membatasi. Beberapa pengguna menginginkan fleksibilitas lebih untuk menggabungkan tiga atau empat jenis laporan yang berbeda menjadi satu tampilan terpadu.

Harga Salesforce Media Cloud

Media Cloud Growth: $325 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Media Cloud Advanced: $475 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Media Cloud Einstein 1 untuk Penjualan: $850 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Media Cloud Einstein 1 for Service: $850 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Peringkat dan ulasan Salesforce Media Cloud

G2: 4.5/5 (3.000+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Salesforce Media Cloud?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari Platform Salesforce adalah kemampuan pelaporan dan dasbornya yang kuat. Saya juga sangat menghargai tata letak halaman akun dan kontak, serta fleksibilitas platform dalam hal konfigurasi. Kemampuan untuk menyesuaikan bidang, hubungan, dan tata letak berdasarkan kebutuhan bisnis sangat berharga bagi saya, karena memungkinkan kami menyesuaikan Salesforce untuk berbagai kasus penggunaan tanpa pengembangan yang berat.

Yang paling saya sukai dari Platform Salesforce adalah kemampuan pelaporan dan dasbornya yang kuat. Saya juga sangat menghargai tata letak halaman akun dan kontak, serta fleksibilitas platform dalam hal konfigurasi. Kemampuan untuk menyesuaikan bidang, hubungan, dan tata letak berdasarkan kebutuhan bisnis sangat berharga bagi saya, karena memungkinkan kami menyesuaikan Salesforce untuk berbagai kasus penggunaan tanpa pengembangan yang berat.

3. LiveLike (Terbaik untuk menambahkan interaktivitas real-time dan gamifikasi di dalam aplikasi penggemar)

melalui LiveLike

LiveLike adalah platform keterlibatan penonton yang dirancang untuk tim olahraga dan media yang ingin penggemar berpartisipasi saat menonton. Alih-alih menggantikan sistem pengalaman penggemar yang sudah ada, LiveLike terintegrasi dengan sistem tersebut melalui Engagement SDK yang menambahkan lapisan interaktif ke aplikasi seluler atau pengalaman video web Anda, termasuk jajak pendapat, kuis, prediksi, dan obrolan langsung.

Dibandingkan dengan platform berbasis CRM, LiveLike lebih mirip dengan mesin keterlibatan. Platform ini berfokus pada partisipasi real-time dan siklus komunitas, lalu memberikan alat untuk meluncurkan pengalaman tersebut secara berulang melalui Producer Suite dan API-nya.

Fitur terbaik LiveLike

Kirim widget interaktif dengan cepat: Luncurkan jajak pendapat, kuis trivia, slider, meteran dukungan, dan sesi tanya jawab gaya AMA sebagai modul keterlibatan siap pakai.

Pantau keterlibatan di stack analitik Anda: Gabungkan dashboard analitik LiveLike dengan SDK hooks yang mengirimkan peristiwa sisi klien ke alat analitik Anda sendiri.

Mesin loyalitas dan hadiah: Buat sistem berbasis poin di mana penggemar mendapatkan hadiah atas partisipasinya.

Batasan LiveLike

Penundaan dalam streaming konten dapat mengurangi sensasi real-time dari momen interaksi langsung.

Penundaan pesan pengguna dapat mengganggu aliran obrolan selama acara dengan lalu lintas tinggi.

Harga LiveLike

Harga khusus

Peringkat dan ulasan LiveLike

G2 : 4. 4/5

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang LiveLike?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Livelike adalah alat interaktif yang membantu meningkatkan keterlibatan penonton dan memungkinkan penonton untuk berbagi interaksi secara real-time. Platform ini menyediakan widget yang dapat disesuaikan dan opsi integrasi yang dapat disesuaikan oleh penyiar sesuai dengan merek mereka.

Livelike adalah alat interaktif yang membantu meningkatkan keterlibatan penonton dan memungkinkan penonton untuk berbagi interaksi secara real-time. Platform ini menyediakan widget yang dapat disesuaikan dan opsi integrasi yang dapat disesuaikan oleh penyiar sesuai dengan merek mereka.

🧠 Fakta Menarik: Pokémon GO mengubah cara orang memandang gamifikasi. Sebuah studi besar memperkirakan bahwa game ini menambah 144 miliar langkah pada aktivitas fisik di AS dalam waktu singkat, dan pengguna yang terlibat berjalan sekitar 1.473 langkah lebih banyak per hari.

4. Genius Sports (Terbaik untuk liga olahraga dan keterlibatan yang terintegrasi dengan taruhan)

melalui Genius Sports

Genius Sports dirancang untuk momen sebelum, selama, dan setelah pertandingan, di mana perhatian penggemar berubah menjadi tindakan di berbagai kanal.

Melalui platform FANHub-nya, Genius Sports bertindak sebagai lapisan aktivasi omni-channel. Dengan kata lain, FANHub menggabungkan pembelian programmatic dan media sosial, aktivasi audiens, dan personalisasi kreatif ke dalam satu platform yang berfokus pada olahraga, yang dirancang berdasarkan perilaku penggemar di berbagai layar.

Dan ketika Anda ingin menciptakan siklus partisipasi yang dapat diulang, Genius juga menghadirkan format gratis untuk dimainkan melalui rangkaian permainan FanHub, termasuk kuis, tantangan bracket, pick’em, dan jajak pendapat.

Fitur terbaik Genius Sports

Resolusi identitas penggemar: Gunakan FANHub:ID untuk mengintegrasikan identitas penggemar ke dalam profil tunggal guna penargetan dan pengukuran di berbagai kanal.

Personalisasi berbasis olahraga: Gunakan Dynamic Creative Optimization untuk menyesuaikan konten display dan video menggunakan konteks olahraga dan sinyal penggemar.

Pengalaman layar kedua: Sajikan statistik sinkron dan elemen interaktif yang memperkaya pengalaman menonton langsung.

Batasan Genius Sports

Sebuah sistem aktivasi penggemar yang didorong oleh kampanye dan media mungkin kurang fleksibel bagi tim yang lebih fokus pada modul interaksi dalam aplikasi seperti jajak pendapat langsung dan obrolan.

Implementasi umumnya berfokus pada skala perusahaan, memerlukan koordinasi antar alur kerja data, media, dan pengukuran sebelum tim melihat peningkatan yang konsisten.

Harga Genius Sports

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Genius Sports

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

👀 Tahukah Anda: Penggunaan ClickUp AI telah melonjak menjadi lebih dari 2 juta pelanggan AI, naik dari 665 ribu+. Artinya, jumlah ruang kerja yang menggunakan AI telah lebih dari tiga kali lipat dalam satu tahun.

5. Cortex (Terbaik untuk optimasi konten berbasis AI dan keterlibatan sosial)

melalui Cortex

Cortex adalah platform teknologi pemasaran dan keterlibatan penggemar yang dirancang khusus untuk olahraga. Platform ini menghubungkan konten, data penggemar, dan inventaris komersial dalam satu tempat. Alih-alih menggunakan alat terpisah untuk menjalankan kampanye, menyimpan profil penggemar, dan melacak hasil sponsor, Cortex mengintegrasikan semua ini menjadi satu.

Faktor pembeda utama adalah cara platform ini menggabungkan platform data penggemar berfokus pada olahraga dengan alat keterlibatan, seperti aktivasi digital dan alur kerja konten langsung.

Artinya, kuis, kompetisi, atau pengisian formulir dapat langsung terintegrasi ke dalam catatan penggemar yang terpadu, yang berguna saat Anda ingin mempersonalisasi tindak lanjut dan membuktikan nilai kepada mitra.

Fitur terbaik Cortex

Fondasi data penggemar: Gunakan Platform Data Penggemar untuk mengintegrasikan sumber data penggemar yang terpisah menjadi Gunakan Platform Data Penggemar untuk mengintegrasikan sumber data penggemar yang terpisah menjadi sumber data terpusat yang akurat untuk personalisasi dan penargetan multi-saluran.

Mesin konten untuk momen pertandingan: Publish dan kelola konten dengan alat seperti CMS olahraga, manajemen aset digital, dan blogging langsung yang dirancang untuk liputan real-time.

Toolkit aktivasi digital: Jalankan formulir, tanya jawab, dan kompetisi dengan opsi logika seperti dropdown dan multi-select, dirancang untuk mengumpulkan data penggemar selama momen interaksi.

Batasan Cortex

Fitur-fiturnya (seperti 'Fandom Engine') diprogram secara khusus dengan logika yang spesifik untuk olahraga, sehingga sulit untuk diadaptasi untuk acara non-kompetitif.

Arsitektur MACH, API-first, dan headless meningkatkan kompleksitas implementasi, dan tim mungkin memerlukan sumber daya teknis untuk integrasi, aliran data, dan desain stack.

Harga Cortex

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Cortex

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

6. Monterosa (Terbaik untuk pengalaman siaran dan streaming interaktif)

melalui Monterosa

Monterosa, melalui platform Interaction Cloud-nya, dirancang untuk tim yang ingin menjadikan keterlibatan penggemar sebagai bagian integral dari produk.

Platform ini menyediakan perpustakaan besar elemen interaktif siap pakai yang dapat digabungkan menjadi pengalaman kustom, lalu diterapkan di berbagai layar, siaran langsung, di stadion, dan siaran televisi tanpa perlu membangun ulang setiap kali.

Salah satu contoh penggunaan yang berguna adalah Pusat Acara, yang berfungsi sebagai destinasi tunggal pada hari pertandingan, di mana konten langsung, momen interaktif, dan perdagangan berpadu menjadi satu. Bayangkan komentar langsung, klip eksklusif, data olahraga, dan modul interaktif seperti prediksi skor, kuis, dan jajak pendapat, yang diintegrasikan ke dalam satu timeline.

Fitur terbaik Monterosa

Identitas dan pengumpulan data pihak pertama: Gunakan Profil Audiens untuk mengumpulkan data perilaku dan preferensi dari interaksi, lalu alirkan data tersebut ke CRM, CDP, atau platform pemasaran Anda untuk segmentasi yang lebih baik dan hasil sponsor yang optimal.

Pemungutan suara dan jajak pendapat skala besar: Tangani jutaan suara secara bersamaan selama siaran langsung dengan keandalan yang teruji.

Alat akses dan konversi: Gunakan konverter seperti Access Gate, sponsor, tautan terpilih, dan banner promosi untuk mengubah partisipasi menjadi pendaftaran, nilai mitra, dan hasil yang dapat dilacak.

Batasan Monterosa

Beberapa fitur mungkin memerlukan aktivasi oleh penyedia layanan (misalnya, dokumen panduan menginstruksikan Anda untuk 'mengajukan tiket' untuk mengaktifkan Identify), yang menambah ketergantungan pada dukungan untuk jadwal implementasi.

Menyediakan API Kontrol Server-Side untuk pengelolaan konten secara programatik dan otomatisasi, yang berarti Anda mungkin memerlukan waktu pengembangan untuk integrasi yang lebih mendalam.

Harga Monterosa

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Monterosa

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Reddit pernah mengubah internet menjadi mural kolaboratif raksasa. Dalam r/place 2022, Reddit menyebutkan bahwa pengguna menempatkan lebih dari 160 juta ubin, dan lebih dari 10,4 juta pengguna menempatkan setidaknya satu ubin.

7. Flockler (Terbaik untuk agregasi media sosial dan tampilan konten buatan pengguna)

melalui Flockler

Flockler adalah platform agregasi media sosial dan tampilan konten buatan pengguna (UGC) yang membantu tim mengumpulkan konten dari lebih dari 13 sumber, mengkurasi konten tersebut, dan mempublikasikannya sebagai dinding bermerek, grid, carousel, dan slide show di berbagai situs web dan layar digital.

Platform ini cocok untuk kebutuhan keterlibatan penggemar yang memerlukan tampilan visual, seperti pusat informasi hari pertandingan, halaman arahan kampanye, halaman sponsor, atau layar di dalam stadion di mana konten penggemar menjadi bagian dari pengalaman.

Selain feed media sosial, Flockler juga mendukung pengumpulan konten di luar platform media sosial melalui konten kustom dan ulasan, disertai dengan kontrol moderasi untuk menyetujui posting sebelum dipublikasikan dan menyembunyikan konten yang tidak diinginkan kapan saja.

Fitur terbaik Flockler

Agregasi media sosial otomatis: Kumpulkan konten dari Instagram, Twitter/X, TikTok, dan YouTube berdasarkan hashtag, mention, atau akun tertentu.

Tata letak tampilan yang dapat disesuaikan: Buat dinding sosial, carousel, dan grid yang sesuai dengan pedoman merek Anda dan terintegrasi dengan mulus.

Galeri penggemar yang dapat dibeli: Tandai UGC dengan produk untuk membuat umpan yang dapat dibeli yang menghubungkan bukti sosial dengan halaman merchandise dan komersial.

Batasan Flockler

Pengurutan ulang ubin dibatasi setelah publikasi, yang dapat mempersulit pengurutan manual urutan tampilan di layar setelah tampilan tersebut aktif.

Kesegaran organik bergantung pada volume konten penggemar, dan dinding dapat terasa statis jika merek atau komunitas tidak sering memposting.

Harga Flockler

Basic: $129/bulan

Bisnis: $229/bulan

Pro: $379/bulan

Premium: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Flockler

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Flockler?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Saya menyukai operasi yang sederhana dan opsi konfigurasi yang beragam dari Flockler. Fitur Social Wall memberikan visibilitas pada situs web klien kami, yang merupakan keunggulan besar. Saya sangat menghargai bahwa semua saluran media sosial yang kami gunakan telah dikumpulkan dalam satu alat, dan fitur penugasan otomatisnya sangat luar biasa. Antarmuka Flockler dirancang dengan jelas, sehingga penggunaannya sangat nyaman. Selain itu, pengaturan awalnya sangat mudah.

Saya menyukai operasi yang sederhana dan opsi konfigurasi yang beragam dari Flockler. Fitur Social Wall memberikan visibilitas pada situs web klien kami, yang merupakan keunggulan besar. Saya sangat menghargai bahwa semua saluran media sosial yang kami gunakan telah dikumpulkan dalam satu alat, dan fitur penugasan otomatisnya sangat luar biasa. Antarmuka Flockler dirancang dengan jelas, sehingga penggunaannya sangat nyaman. Selain itu, pengaturan awalnya sangat mudah.

8. Sport Buff (Terbaik untuk overlay interaksi dalam streaming)

via Sport Buff

Sport Buff adalah platform overlay interaktif yang terintegrasi langsung di atas video olahraga langsung, mengubah siaran pasif menjadi pengalaman interaktif yang dapat diikuti penggemar secara real-time. Platform ini menyisipkan momen interaksi yang terkoordinasi waktu ke dalam pengalaman siaran itu sendiri, seperti jajak pendapat langsung, prediksi, kuis, dan prompt interaktif yang muncul bersamaan dengan aksi di layar.

Karena Sport Buff disediakan sebagai SDK, penyiar dan pemegang hak siar dapat mengintegrasikannya ke dalam aplikasi OTT dan lingkungan video mereka sendiri. Hal ini memastikan pengalaman yang konsisten dengan produk Anda, sambil tetap memberikan format yang dapat diulang untuk keterlibatan di seluruh konten langsung, VOD, dan arsip.

Platform ini juga fokus pada monetisasi dan pengumpulan data. Overlay ini mendukung transaksi komersial dan momen sponsor selama siaran langsung, membantu tim engagement menciptakan inventaris baru sambil mengumpulkan sinyal interaksi yang dapat digunakan untuk merencanakan kampanye di masa depan.

Fitur terbaik Sport Buff

Desain overlay non-intrusif: Kartu interaktif 'buff' muncul di tepi siaran, melibatkan penggemar tanpa menghalangi konten utama.

Permainan prediksi dan trivia: Memungkinkan penggemar untuk memprediksi hasil pertandingan dan bersaing di papan peringkat selama siaran langsung.

Pengiriman lintas platform: Jalankan lapisan keterlibatan yang sama di seluruh platform web OTT, iOS, Android, dan platform mitra lainnya.

Batasan Sport Buff

Beberapa umpan balik UX mencatat bahwa prompt pendaftaran dapat menghalangi siaran dan mengganggu pengalaman menonton.

Momen langsung dapat terlewat dari siaran video jika latensi streaming bervariasi, sehingga pengaturan waktu perlu dilakukan dengan hati-hati.

Harga untuk penggemar olahraga

Harga khusus

Ulasan dan penilaian dari penggemar olahraga

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

9. Choicely (Terbaik untuk meluncurkan aplikasi keterlibatan penggemar tanpa kode)

via Choicely

Choicely adalah platform aplikasi seluler tanpa kode yang digunakan oleh tim olahraga dan hiburan untuk membuat aplikasi penggemar bermerk, lalu memperbaruinya dengan aktivitas interaktif yang dijalankan selama dan di antara acara.

Platform ini dirancang untuk tim engagement yang ingin mempublikasikan konten, mengirimkan pembaruan, dan menjalankan momen partisipasi dalam satu tempat.

Salah satu daya tarik utamanya adalah kecepatan. Editor visual Choicely mendukung pengeditan aplikasi secara real-time, dan toolkit keterlibatan penggemarnya mencakup format aktivasi umum seperti voting, jajak pendapat, penilaian, survei, dan pertarungan, dengan opsi penyisipan web tersedia saat Anda ingin momen-momen tersebut tetap hidup di luar aplikasi.

Fitur terbaik Choicely

Pembuat kampanye pemungutan suara: Buat kompetisi pemungutan suara bertahap, turnamen bergaya bracket, dan kampanye penghargaan.

Tindakan integritas pemungutan suara: Perlindungan bawaan terhadap manipulasi pemungutan suara, termasuk pembatasan kecepatan dan opsi verifikasi.

Deploymen white-label: Sajikan pengalaman voting dengan merek Anda sendiri, dilengkapi dengan desain yang dapat disesuaikan dan opsi domain.

Batasan Choicely

Mengunggah konten terkadang mengalami gangguan, yang dapat memperlambat proses penerbitan saat Anda berusaha bergerak cepat.

Kustomisasi memiliki batasan yang jelas dibandingkan dengan aplikasi yang sepenuhnya dibangun secara kustom, yang dapat membatasi tim dengan persyaratan antarmuka pengguna (UI) atau fitur tertentu.

Penetapan harga yang fleksibel

Gratis ( maksimal 50 pengguna aktif bulanan)

Premium: Mulai dari $16/bulan

Ulasan dan peringkat Choicely

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Choicely?

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

Secara keseluruhan, saya sangat senang bekerja dengan Choicely. Perusahaan yang hebat, alat terbaik untuk aplikasi.

Secara keseluruhan, saya sangat senang bekerja dengan Choicely. Perusahaan yang hebat, alat terbaik untuk aplikasi.

📖 Baca Lebih Lanjut: Strategi Retensi Klien Ahli untuk Memperluas Bisnis Anda

10. Socios.com (Terbaik untuk token penggemar dan pengaruh berbasis blockchain)

Socios.com adalah platform keterlibatan penggemar terkemuka yang dibangun menggunakan teknologi blockchain. Platform ini dirancang khusus untuk entitas olahraga dan hiburan yang ingin memberikan penggemar tingkat 'kepemilikan' dan pengaruh yang lebih dalam.

Berbeda dengan aplikasi loyalitas tradisional, Socios menggunakan Fan Tokens—aset digital yang dibeli penggemar untuk mendapatkan hak suara dalam keputusan resmi tim, seperti desain seragam, mural stadion, atau bahkan lagu pembuka.

Platform ini dirancang untuk merek global yang ingin memonetisasi basis penggemar internasional mereka yang mungkin tidak pernah menginjakkan kaki di stadion kandang. Dengan memegang token, penggemar masuk ke ekosistem gamifikasi di mana partisipasi mereka dilacak di papan peringkat, yang mengarah pada hadiah yang tidak bisa dibeli dengan uang, seperti pengalaman VIP, barang koleksi bertanda tangan, dan pertemuan langsung.

Fitur terbaik Socios.com

Penawaran token penggemar (FTO): Buat aset digital bermerk yang memberikan penggemar keanggotaan permanen dan hak suara dalam jajak pendapat yang disetujui klub.

Hadiah dan pengalaman berbasis token: Gunakan kepemilikan digital untuk membuka akses ke konten eksklusif, tiket akses awal, dan hadiah dunia nyata berdasarkan tingkat aktivitas penggemar.

Perburuan token augmented reality (AR): Tingkatkan keterlibatan fisik dan digital dengan memungkinkan penggemar 'mengumpulkan' token dan hadiah di lokasi tertentu menggunakan kamera ponsel mereka.

Batasan-batasan Socios.com

Penggunaan cryptocurrency dan blockchain dapat menjadi hambatan bagi penggemar yang kurang paham teknologi dan memerlukan konten edukatif yang signifikan.

Volatilitas keuangan token dapat menyebabkan sentimen negatif di kalangan penggemar jika nilai aset turun, yang dapat mengalihkan fokus dari keterlibatan.

Harga Socios.com

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Socios.com

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Bangun Mesin Keterlibatan Penggemar yang Dapat Dijalankan Tim Anda dengan ClickUp

Memilih platform keterlibatan penggemar memang menarik. Namun, mengelolanya setiap minggu adalah bagian yang sulit. Ide-ide datang dengan cepat, persetujuan menjadi rumit, aset-aset hilang, dan pelajaran yang dipetik akhirnya tersembunyi dalam obrolan.

ClickUp menyatukan semuanya dalam satu tempat.

Gunakan ClickUp Forms untuk mengumpulkan permintaan dan masukan kampanye dengan cara yang rapi dan konsisten. Buat playbook, timeline, dan dokumen run-of-show Anda di ClickUp Docs. Kemudian biarkan ClickUp Brain membantu Anda bekerja lebih cepat dengan konteks yang lebih baik, mulai dari menyusun salinan hingga merangkum umpan balik hingga menentukan langkah selanjutnya.

Ketika semua elemen bekerja sama, tim Anda dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk koordinasi dan lebih banyak waktu untuk menciptakan momen yang dirasakan oleh penggemar.

Mulai secara gratis dengan ClickUp! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Sebuah CRM melacak data pelanggan dan mengelola hubungan melalui interaksi penjualan dan layanan. Sebuah platform keterlibatan penggemar berfokus secara khusus pada pengalaman interaktif seperti jajak pendapat, prediksi, dan gamifikasi yang mengubah audiens pasif menjadi peserta aktif.

Tentu saja. Banyak platform keterlibatan penggemar melayani layanan streaming, artis musik, dan pembuat konten yang membutuhkan hubungan interaktif dengan audiens mereka melalui mekanisme serupa seperti voting, hadiah, dan interaksi real-time.

Sebagian besar platform menawarkan API dan integrasi asli dengan alat otomatisasi pemasaran, CRM, dan platform analitik. Untuk mengelola kampanye itu sendiri, tim sering menggunakan alat manajemen proyek seperti ClickUp untuk mengoordinasikan pembuatan konten, melacak jadwal, dan mengumpulkan umpan balik secara terpusat.

Prioritaskan pengalaman mobile-first, kemampuan interaksi real-time yang berfungsi di berbagai zona waktu, dan analitik yang kuat untuk memahami perilaku audiens yang tersebar. Selain itu, cari fleksibilitas integrasi untuk terhubung dengan platform streaming dan saluran media sosial tempat penggemar digital-first Anda sudah menghabiskan waktu mereka.