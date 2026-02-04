Cara Menguasai Einstein Copilot (Sekarang Agentforce) untuk Peramalan Penjualan

4 dari 5 pemimpin penjualan dan keuangan secara rutin gagal dalam peramalan penjualan.

Dan tidak perlu kesalahan besar untuk membuat segalanya menjadi kacau. Bayangkan tim pasar menengah yang meramalkan pendapatan baru sebesar $5M untuk kuartal ini, lalu hanya mencapai 10% di bawah target. Itu berarti $500K yang tidak tercapai. Jika margin kotor Anda 80%, itu berarti sekitar $400K keuntungan kotor yang hilang yang mungkin sudah direncanakan oleh tim Keuangan.

Kemudian kekacauan dimulai: pemimpin penjualan mengejar kesepakatan tahap akhir, perwakilan mencoba mempercepat jadwal, dan diskon menjadi alat tercepat untuk “menyelamatkan kuartal.” Jika diskon rata-rata naik dari 10% menjadi 18%, itu berarti $400K nilai hilang.

Itulah mengapa peramalan modern membutuhkan lebih dari sekadar spreadsheet dan insting. Dibutuhkan sinyal real-time dan sistem yang dapat mengubah sinyal tersebut menjadi tindakan.

Panduan ini menunjukkan cara menggunakan Salesforce Einstein Copilot untuk peramalan penjualan—sehingga Anda dapat mengidentifikasi transaksi berisiko lebih awal, memahami faktor yang memengaruhi kesehatan pipeline, dan bergerak lebih cepat dari "wawasan" ke "langkah berikutnya."

Apa Itu Einstein Copilot (sekarang Agentforce) untuk Peramalan Penjualan?

Agentforce adalah paket pengalaman AI berbasis agen Salesforce. Di antara kasus penggunaan perusahaan lainnya, ia membantu Anda berinteraksi dengan wawasan peramalan dan pipeline menggunakan bahasa alami, didasarkan pada data CRM Anda.

Dengan Agentforce, tim penjualan dapat dengan mudah memprediksi pendapatan dengan menganalisis riwayat peluang dan aktivitas pelanggan. Alat ini dirancang untuk perwakilan penjualan, manajer, dan tim operasional yang membutuhkan visibilitas pipeline yang lebih cepat dan akurat tanpa harus menghabiskan berjam-jam di spreadsheet.

Anda dapat bertanya dalam bahasa Inggris yang sederhana, seperti “Manakah dari kesepakatan saya yang berisiko gagal tercapai pada kuartal ini?” dan mendapatkan jawaban berdasarkan data real-time tim Anda. Berbeda dengan laporan statis yang Anda ambil pada Senin pagi, prediksi yang didukung AI ini diperbarui seiring perkembangan kesepakatan, memberikan Anda pandangan yang dinamis dan real-time tentang pipeline Anda.

Bagaimana Agentforce (sebelumnya Einstein Copilot) Memprediksi Hasil Penjualan

Agentforce menggunakan model pembelajaran mesin yang dilatih menggunakan data historis tim Anda. Sistem ini menganalisis kesuksesan dan kegagalan sebelumnya, kecepatan transaksi melalui tahap-tahap, dan sinyal keterlibatan pelanggan. Kemudian, sistem ini menilai peluang saat ini dan memprediksi kemungkinan penutupannya. Keunggulan utama sistem ini? Terletak pada kemampuannya mengidentifikasi pola yang mengarah pada kesuksesan bisnis Anda.

Prediksi ini bukan sekadar snapshot sekali jadi. Mereka diperbarui secara terus-menerus seiring masuknya data real-time. Saat seorang perwakilan mencatat panggilan, pelanggan membuka email, atau pemangku kepentingan baru bergabung dalam pertemuan, model menghitung ulang skor kesehatan peluang. Jika pemangku kepentingan kunci tiba-tiba tidak aktif, skor tersebut akan mencerminkan risiko yang meningkat.

Ketika Anda mengajukan pertanyaan kepada Agentforce, sistem ini akan mengolah semua sinyal tersebut menjadi jawaban yang jelas dan mudah dipahami. Anda dapat bertanya, “Bagaimana perkiraan penjualan saya untuk kuartal ketiga?” dan mendapatkan ringkasan yang menyoroti transaksi berisiko, peluang yang sedang tren, serta tindakan yang direkomendasikan untuk mengembalikan situasi ke jalur yang benar—semua didasarkan pada aktivitas penjualan aktual Anda.

melalui Salesforce

📚 Baca Juga: Cara Melatih AI Anda Sendiri

Fitur Utama Agentforce untuk Peramalan

Jadi, apa yang membuat Agentforce menjadi alat yang powerful untuk peramalan penjualan? Anda memiliki tiga kemampuan inti yang patut disyukuri. Masing-masing mengatasi frustrasi spesifik dalam proses peramalan tradisional.

Penilaian peluang dan wawasan

Alih-alih mengandalkan insting sales rep, Einstein Opportunity Scoring memberikan skor kesehatan dari 1–99 untuk setiap peluang. Skor ini mewakili tingkat keyakinan AI bahwa kesepakatan akan ditutup berdasarkan pola historis dan kondisi kesehatan kesepakatan saat ini.

🌟 Skor yang lebih tinggi berarti kesepakatan tersebut menunjukkan lebih banyak sinyal positif yang telah mengarah pada kesuksesan di masa lalu.

melalui Salesforce

Untuk membuat skor ini dapat ditindaklanjuti, fitur ini menyediakan kartu wawasan yang menjelaskan mengapa suatu kesepakatan bergerak ke arah tertentu. Anda mungkin melihat peringatan seperti:

“Tidak ada aktivitas dalam 14 hari”

“Pihak berkepentingan utama belum merespons tiga email terakhir”

“Tanggal pengambilan keputusan semakin dekat”

Transparansi ini menghilangkan tebak-tebakan dalam tinjauan pipeline.

Perekaman aktivitas dan otomatisasi

Sebagai pemimpin penjualan, Anda tahu bahwa salah satu alasan utama perkiraan menjadi tidak akurat adalah karena tim penjualan sibuk dan lupa mencatat aktivitas mereka. Einstein Activity Capture di Agentforce mengatasi hal ini. Fitur ini dapat mensinkronkan email, acara kalender, dan panggilan langsung ke catatan peluang yang relevan di Salesforce.

Dan mengapa hal ini penting? Karena dataset yang lengkap menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Ketika setiap titik kontak tercatat, model pembelajaran mesin memiliki lebih banyak informasi untuk diolah, sehingga dapat mengidentifikasi tren-tren halus yang mungkin terlewatkan.

⚡️ Bonus: Ini juga membebaskan tim penjualan Anda dari entri data manual yang membosankan, yang merupakan keuntungan bagi produktivitas dan kebersihan data.

Otomatisasi pekerjaan manual yang berulang hanyalah salah satu cara menggunakan AI dalam penjualan. Penasaran dengan cara lainnya? Tonton video ini untuk mengetahuinya! 🎥

Agentforce Actions untuk alur kerja penjualan

Agentforce Actions adalah prompt bawaan atau kustom yang memungkinkan Anda memicu tugas langsung dari antarmuka percakapan. Mereka adalah pintasan yang menghubungkan celah antara wawasan dan tindakan.

📌 Misalnya, setelah meninjau ringkasan peluang, Anda dapat menggunakan Aksi untuk:

“Buat email tindak lanjut untuk kontak utama”

“Ringkas pertemuan pelanggan terbaru”

“Perbarui kategori perkiraan menjadi Best Case”

Tindakan ini mengurangi pergantian konteks. Alih-alih menemukan wawasan dan kemudian mengklik-klik di Salesforce untuk mengambil tindakan, Anda dapat langsung mengambil langkah berikutnya dari percakapan. Admin juga dapat menyesuaikan perpustakaan tindakan agar sesuai dengan proses penjualan tim Anda.

📮ClickUp Insight: Perpindahan konteks secara diam-diam mengikis produktivitas tim Anda. Penelitian kami menunjukkan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari berpindah-pindah platform, mengelola email, dan berpindah-pindah antara rapat. Bagaimana jika Anda dapat menghilangkan gangguan-gangguan yang mahal ini? ClickUp mengintegrasikan alur kerja (dan obrolan) Anda dalam satu platform yang terintegrasi. Mulai dan kelola tugas Anda dari obrolan, dokumen, papan tulis, dan lainnya—sambil fitur bertenaga AI menjaga konteks tetap terhubung, dapat dicari, dan terkelola!

Manfaat Agentforce untuk Tim Penjualan

Keuntungan dari Agentforce Assistant sedikit berbeda tergantung pada peran Anda. Namun, tema utamanya tetap sama: lebih sedikit pengejaran pembaruan, lebih banyak kejelasan, dan tindak lanjut yang lebih cepat.

Untuk perwakilan penjualan

Tim penjualan berada di garis depan, dan tantangan terbesar mereka seringkali adalah menentukan di mana harus fokuskan waktu mereka. Agentforce membantu mengidentifikasi peluang mana yang memerlukan perhatian—sehingga tim penjualan dapat memprioritaskan transaksi yang paling mungkin berhasil (atau paling berisiko terhenti).

Dengan ringkasan yang dihasilkan AI dan riwayat aktivitas yang lebih lengkap (terutama saat Einstein Activity Capture dikonfigurasi), tim penjualan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pekerjaan administratif dan lebih banyak waktu untuk menjual. Mereka juga dapat meminta konteks cepat sebelum panggilan—seperti ringkasan kesepakatan, aktivitas terbaru, atau apa yang berubah sejak titik kontak terakhir—sehingga mereka datang dengan persiapan yang matang dan siap.

Untuk manajer penjualan

Manajer bertanggung jawab atas tujuan tim, tetapi seringkali merasa seperti terbang buta, terus-menerus mengejar perwakilan untuk pembaruan. AI Agentforce memberikan manfaat bagi manajer penjualan dengan visibilitas pipeline secara real-time.

Mereka mendapatkan peringatan dini tentang transaksi yang berisiko, artinya percakapan bimbingan dapat dilakukan saat masih bisa membuat perbedaan, bukan setelah transaksi sudah hilang. Ketika pimpinan meminta ringkasan perkiraan, manajer dapat menghasilkan laporan tersebut secara instan tanpa harus menghabiskan berjam-jam mengompilasi spreadsheet.

Peramalan penjualan yang akurat memiliki dampak yang luas di seluruh organisasi.

Keuangan dan Operasional: Dapatkan data yang lebih bersih dan andal untuk Dapatkan data yang lebih bersih dan andal untuk perencanaan pendapatan dan alokasi sumber daya.

Pemasaran: Dapatkan wawasan tentang kampanye dan pesan mana yang memengaruhi peluang dengan skor tinggi.

Keberhasilan Pelanggan: Dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk onboarding pelanggan baru ketika mereka memiliki gambaran yang lebih jelas tentang transaksi mana yang kemungkinan besar akan ditutup dan kapan.

📚 Baca Juga: Salesforce vs. ServiceNow

Cara Mengaktifkan Agentforce untuk Peramalan di Salesforce

Untuk memulai dengan Agentforce, Anda memerlukan akses admin di Salesforce. Langkah-langkahnya cukup sederhana, tetapi sebaiknya dilakukan dengan hati-hati agar asisten memiliki izin yang tepat dan data yang tepat untuk bekerja.

Langkah 1: Aktifkan Einstein (AI generatif)

Buka Setup Di Quick Find, cari Generative AI Pilih Einstein Setup Aktifkan Einstein

Ini memungkinkan lapisan inti Einstein yang dibangun oleh Agentforce.

Anda akan diminta untuk meninjau dan menyetujui syarat penggunaan data Salesforce, yang merupakan hal standar untuk fitur AI yang belajar dari data Anda.

💡 Tips Pro: Pastikan organisasi Anda memiliki konfigurasi Sales Cloud yang tepat dan fitur Einstein/AI yang diperlukan telah diaktifkan sebelum menerapkan secara luas.

Langkah 2: Aktifkan agen Agentforce

Buka Setup Di Quick Find, cari Agents Klik Agentforce Agents (di bawah Agent Studio) Aktifkan Agentforce Aktifkan Agentforce (Default) Agent

Setelah diaktifkan, Anda akan melihat agen terdaftar di bagian bawah layar.

Langkah 3: Berikan akses dan set izin

Selanjutnya, berikan akses kepada pengguna yang tepat—mulai dari tim penjualan dan manajer. Berikan set izin yang terkait dengan Agentforce/Copilot yang tersedia di organisasi Anda (penamaan Salesforce dapat sedikit berbeda tergantung edisi dan rilis).

Jika Anda memiliki administrator Salesforce atau spesialis operasional penjualan yang akan menyesuaikan pengalaman pengguna, Anda juga dapat memberikan mereka izin tingkat administrator.

Pastikan juga bahwa pengguna memiliki akses ke objek yang dibutuhkan oleh Agentforce Assistant agar dapat berfungsi dengan baik—seperti Opportunities, Accounts, Contacts, Activities, dan bidang-bidang yang terkait dengan peramalan.

Langkah 4: Buka agen di Agentforce Builder

Dari daftar agen:

Klik Einstein Copilot (label ini mungkin masih muncul tergantung pada pengaturan organisasi Anda) Klik Buka di Builder

Ini akan membawa Anda ke Agentforce Builder, di mana Anda dapat mengonfigurasi apa yang dapat dilakukan asisten—dan tindakan apa yang diizinkan untuk dilakukan.

Langkah 5: Konfigurasikan Topik + Tindakan untuk alur kerja penjualan Anda

Agentforce paling bermanfaat ketika tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga membantu pengguna mengambil langkah selanjutnya. Tinjau fitur bawaan Topik + Tindakan yang tersedia untuk Sales Cloud, lalu sesuaikan sesuai dengan cara tim Anda melakukan penjualan.

👀 Tahukah Anda? Di Agentforce Builder, sebuah Topik adalah konfigurasi yang: Menentukan apa yang diizinkan agen untuk bantu (ruang lingkup)

Mapping jenis permintaan pengguna yang harus direspon (niat)

Menghubungkan ke Aksi yang dapat dijalankan oleh agen untuk menyelesaikan tugas (seperti mencari catatan, merangkum, menyusun draf, memperbarui bidang) Jadi, alih-alih asisten menjadi chatbot "serba bisa", Topics menjadikannya lebih seperti rekan kerja yang spesialis dengan tanggung jawab yang jelas.

📌 Contoh (peramalan penjualan)

Anda mungkin membuat Topik bernama “Perkiraan & kesehatan pipeline” di mana agen dapat menangani permintaan seperti:

“Transaksi mana yang paling mungkin gagal pada kuartal ini?”

“Ringkaskan peluang terbesar saya di Commit”

“Apa yang berubah di akun ini sejak minggu lalu?”

Dan di bawah topik tersebut, Anda akan melampirkan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas (mengambil peluang, merangkum aktivitas, memperbarui kategori perkiraan, dan menyusun tindak lanjut).

Singkatnya:✅ Topik = apa yang harus ditangani oleh agen✅ Tindakan = apa yang dapat dilakukan agen terkait hal tersebut

Langkah 6: Anggap pengaturan seperti peluncuran—bukan sekadar mengaktifkan atau menonaktifkan.

Agentforce Assistant menjadi jauh lebih berguna ketika:

Data pipeline Anda diperbarui secara konsisten.

Langkah-langkah yang tepat telah diaktifkan (sehingga wawasan dapat diimplementasikan)

Pengguna mengetahui 5–10 prompt yang sebenarnya harus mereka gunakan setiap minggu.

🔑 Praktik terbaik: Selalu disarankan untuk menguji semua kustomisasi di lingkungan sandbox sebelum menerapkannya ke seluruh tim Anda.

Praktik Terbaik untuk Peramalan Penjualan Berbasis AI

Mengimplementasikan alat AI bukanlah solusi ajaib. Untuk memaksimalkan manfaat peramalan penjualan berbasis AI, Anda perlu mengombinasikannya dengan kebiasaan operasional yang kuat.

Pastikan data peluang Anda tetap bersih

🧠 Fakta Menarik: Hanya 35% profesional penjualan yang sepenuhnya percaya pada akurasi data CRM mereka.

Model AI hanya sebagus data yang dipelajarinya. Jika catatan peluang di CRM Anda tidak lengkap atau sudah usang, perkiraan Anda akan tidak dapat diandalkan.

Tetapkan jadwal rutin: Atur pertemuan tim berkala atau pengingat bagi tim penjualan untuk meninjau dan memperbarui bidang-bidang kunci peluang seperti tanggal penutupan, jumlah, dan tahap.

Gunakan batasan: Terapkan aturan validasi atau bidang wajib di Salesforce untuk mencegah perwakilan penjualan menyimpan peluang dengan informasi yang kurang.

Sesuaikan tahap penjualan dengan kategori peramalan

Tahapan penjualan Anda harus secara jelas menunjukkan di mana suatu kesepakatan berada dalam proses pembelian. Sesuaikan setiap tahapan dengan kategori perkiraan yang sesuai—seperti Pipeline, Best Case, Commit, atau Closed—sehingga ringkasan Agentforce sesuai dengan cara tim Anda membahas funnel.

Pemetaan ini harus ditinjau setiap kuartal untuk memastikan tahap-tahap Anda masih mencerminkan kenyataan.

Pantau akurasi perkiraan seiring waktu

Jangan hanya mempercayai prediksi AI secara buta. Validasi prediksi tersebut. Setiap kuartal, bandingkan tingkat penutupan yang diprediksi oleh Agentforce dengan hasil aktual Anda untuk memantau akurasi peramalan seiring waktu.

Hal ini akan membantu Anda menyesuaikan ekspektasi dan mengidentifikasi area di mana model mungkin tidak berkinerja optimal. Misalnya, Anda mungkin menemukan bahwa model tersebut kurang akurat untuk lini produk tertentu atau di pasar baru. Umpan balik ini sangat berharga untuk pelatihan dan perbaikan proses.

👀 Tahukah Anda? Gartner menemukan bahwa program analitik yang dipimpin langsung oleh Chief Sales Officers (CSOs) 2,3 kali lebih mungkin mencapai akurasi perkiraan yang lebih tinggi dibandingkan yang dijalankan oleh pihak lain.

📚 Baca Juga: Template Peramalan Penjualan

Batasan Agentforce untuk Peramalan

Seperti lapisan peramalan berbasis AI lainnya, Agentforce bekerja paling baik ketika fondasinya sudah kokoh. Berikut beberapa batasan yang perlu diperhatikan saat Anda mengimplementasikannya.

Kualitasnya tergantung pada data Salesforce Anda.

Agentforce dapat menampilkan wawasan dan menjawab pertanyaan peramalan, tetapi tidak dapat memperbaiki input yang tidak teratur. Jika tim penjualan tidak mencatat aktivitas atau memperbarui peluang, AI tidak memiliki data untuk dianalisis, dan prediksinya akan menjadi tidak berguna.

Fitur ini terintegrasi dalam ekosistem Salesforce.

Agentforce dirancang untuk membantu di dalam Salesforce. Semua wawasan dan ringkasan yang dihasilkannya berada di dalam ekosistem Salesforce. Hal ini membuatnya sulit bagi pemangku kepentingan di bidang keuangan, operasional, atau kepemimpinan yang tidak memiliki atau menggunakan lisensi Salesforce.

Berbagi konteks pipeline seringkali masih berarti mengekspor data, mengirim tangkapan layar, atau menerjemahkan pembaruan Salesforce ke sistem lain. Dan hasilnya seringkali adalah penurunan produktivitas akibat Work Sprawl (ketika aktivitas kerja dan konteks tersebar di berbagai alat yang tidak terintegrasi satu sama lain).

📮 ClickUp Insight: Survei kematangan AI kami menyoroti tantangan yang jelas: 54% tim bekerja di sistem yang terpisah-pisah, 49% jarang berbagi konteks antar alat, dan 43% kesulitan menemukan informasi yang mereka butuhkan. Ketika pekerjaan terfragmentasi, alat AI Anda tidak dapat mengakses konteks lengkap, yang berarti jawaban yang tidak lengkap, respons yang tertunda, dan output yang kurang mendalam atau akurat. Itulah yang disebut work sprawl, dan hal ini menghabiskan jutaan dolar bagi perusahaan akibat produktivitas yang hilang dan waktu yang terbuang. ClickUp Brain mengatasi hal ini dengan beroperasi di dalam ruang kerja terpadu yang didukung AI, di mana tugas, dokumen, obrolan, dan tujuan saling terhubung. Pencarian Perusahaan menampilkan setiap detail secara instan, sementara Agen AI beroperasi di seluruh platform untuk mengumpulkan konteks, berbagi pembaruan, dan mendorong pekerjaan maju. Hasilnya adalah AI yang lebih cepat, lebih jelas, dan selalu terinformasi, sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh alat-alat yang terpisah.

Ini dapat menyoroti risiko—tetapi tindak lanjut tetap dilakukan di tempat lain.

Penggunaan Agentforce memiliki celah dalam tindakan. Meskipun sangat baik dalam memberitahu Anda apa yang sedang terjadi—seperti mengidentifikasi transaksi yang berisiko—ia tidak mengelola pekerjaan tindak lanjut. Membuat tugas, mengatur pengingat, dan berkoordinasi dengan tim lain masih memerlukan sistem untuk mengelola eksekusi.

Penerapan dan pemeliharaan memerlukan waktu admin yang nyata.

Untuk mendapatkan nilai maksimal, tim biasanya perlu mengatur izin, menyesuaikan tindakan, dan menyelaraskan pengalaman dengan proses penjualan mereka. Ini bukan pengaturan sekali jadi—diperlukan pemeliharaan berkelanjutan seiring dengan perkembangan alur kerja, perubahan bidang, dan pertumbuhan tim.

💬 Batasan-batasan ini adalah alasan mengapa tim sering kali melengkapi Agentforce dengan platform manajemen kerja yang lebih komprehensif (seperti ClickUp!).

Bagaimana cara mengintegrasikan Salesforce Agentforce dengan ClickUp?

Tantangan terbesar dalam menggunakan alat peramalan apa pun adalah mengubah wawasan menjadi tindakan.

Meskipun Einstein Copilot untuk peramalan penjualan menampilkan informasi kritis, informasi tersebut sering terjebak di Salesforce, menciptakan kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan. Jembatani kesenjangan antara wawasan dan tindakan dengan ruang kerja AI terintegrasi seperti ClickUp.

ClickUp mengintegrasikan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja Anda ke dalam satu platform aman, di mana Kecerdasan Buatan Kontekstual (Contextual AI ) berfungsi sebagai lapisan kecerdasan terintegrasi. 🛠️

Lakukan peramalan di luar Salesforce (tanpa mengekspor spreadsheet)

Tidak semua orang yang perlu memberikan masukan tentang perkiraan berada di Salesforce sepanjang hari—terutama tim keuangan, operasional, dan pimpinan. Daripada mengirimkan tangkapan layar atau mengekspor laporan yang segera menjadi usang, Anda dapat membuat tampilan yang dapat dibagikan dan selalu diperbarui tentang pekerjaan di balik angka tersebut menggunakan ClickUp Dashboards.

Atur dashboard ClickUp yang aktif untuk memantau kesehatan pipeline dan KPI secara real-time.

Hal ini memberikan gambaran yang jelas bagi pemangku kepentingan tentang:

Di mana tren pipeline saat ini?

Apa yang menghalangi?

Apa yang sedang terjadi, dan

Apa yang perlu diperhatikan selanjutnya

Tim keuangan dan kepemimpinan Anda perlu melihat perkiraan tersebut, tetapi mereka tidak menggunakan Salesforce. Buat tampilan pipeline dinamis dan dapat dibagikan dengan ClickUp Dashboards daripada mengekspor laporan yang sudah usang. Dashboard ini memberikan representasi visual tingkat tinggi tentang kesehatan pipeline Anda dengan mengumpulkan data dari seluruh ruang kerja Anda. Anda dapat membagikannya dengan siapa saja, terlepas dari apakah mereka memiliki lisensi Salesforce.

Bertindak lebih cepat berdasarkan wawasan dengan tugas yang dapat dilacak.

Agentforce Assistant dapat mengidentifikasi risiko. Namun, ia tidak mengelola eksekusi secara mandiri.

ClickUp mengisi celah tersebut dengan mengubah wawasan menjadi tugas konkret—dengan penanggung jawab, tenggat waktu, dan visibilitas.

Ubah wawasan penjualan menjadi tindakan dengan ClickUp Tasks yang dapat Anda tugaskan dan lacak.

📌 Contoh:

Sebuah kesepakatan berpindah ke "At Risk" → buat tugas ClickUp untuk perwakilan.

Tinjauan hukum sedang menunggu → tugaskan tugas kepada pemangku kepentingan yang tepat

Perpanjangan kontrak terhenti → aktifkan daftar periksa eskalasi

Dengan ClickUp Automations, Anda bahkan dapat mengotomatiskan alur kerja ini, sehingga tindak lanjut dilakukan secara konsisten, dan tidak hanya ketika seseorang ingat untuk melakukannya.

💡 Tips Pro: Ingin melangkah lebih jauh dari sekadar "membuat tugas"? Padukan pemicu tersebut dengan ClickUp Super Agents — rekan kerja AI di dalam ClickUp yang dapat mengambil tindakan di seluruh ruang kerja Anda menggunakan konteks nyata Anda (tugas, Dokumen, komentar, bidang, dan alat terhubung). Buat Super Agents kustom tanpa kode di ClickUp untuk menyederhanakan dan mempercepat pekerjaan sehari-hari. 📌 Misalnya, ketika Salesforce menandai suatu kesepakatan sebagai Berisiko, seorang Super Agent dapat secara otomatis: Buat pesan yang siap dikirim sehingga perwakilan penjualan tidak perlu memulai dari awal.

Buat ringkasan cepat transaksi (apa yang berubah + apa yang terhambat)

Impor catatan terbaru, email, atau ringkasan panggilan dari ruang kerja ClickUp Anda ke dalam tugas.

Sarankan tindakan terbaik berikutnya (tindak lanjut, menghubungi pemangku kepentingan, pengingat hukum, eskalasi ke eksekutif)

Kurangi "Context Sprawl" untuk tim penjualan dan manajer

Peramalan menjadi tidak akurat ketika konteks penting tersebar di terlalu banyak tempat: catatan Salesforce, thread email, pesan Slack, ringkasan panggilan, dan dokumen acak. Tim penjualan akhirnya menghabiskan hingga 60% waktu mereka mencari detail daripada mendorong kesepakatan ke depan.

ClickUp membantu tim mengonsolidasikan percakapan dan pekerjaan dalam satu aplikasi.

Dengan integrasi ClickUp Salesforce, tim dapat menghubungkan catatan Salesforce ke ruang kerja ClickUp. Cari dan pratinjau catatan Salesforce seperti peluang dan kontak tanpa perlu beralih tab, sehingga konteks transaksi tetap dapat diakses sambil bekerja.

Dan dengan bantuan AI yang sadar konteks dari ClickUp Brain, tim penjualan dapat:

Ringkas dengan cepat apa yang sedang terjadi dengan transaksi yang sedang berlangsung.

Peroleh pembaruan penting yang membantu mempercepat proses transaksi, dan

Dapatkan konteks yang mereka butuhkan tanpa harus menggali melalui lima alat.

Minta ClickUp Brain untuk merangkum status transaksi dan pembaruan penting untuk akun Anda.

Anda bahkan dapat @mention ClickUp Brain dalam komentar tugas atau obrolan untuk mendapatkan ringkasan status suatu kesepakatan.

💡 Tips Pro: Jika tim Anda sering kehilangan waktu karena pertanyaan seperti “Di mana thread itu?” dan “Apa kabar terbaru tentang kesepakatan ini?”, ClickUp Brain MAX adalah solusi yang revolusioner. Aplikasi AI Super Desktop ini tidak hanya merangkum apa yang ada di dalam ClickUp—ia membantu Anda mencari di seluruh ruang kerja ClickUp dan aplikasi terhubung (seperti Salesforce, Slack, email, dan Google Docs) dari satu tempat.

Buat narasi peramalan yang dinamis (bukan tangkapan layar dalam email)

Perkiraan bukan hanya angka—mereka adalah cerita: apa yang bergerak, apa yang terhenti, dan apa yang membutuhkan keputusan. Namun, narasi tersebut sering terjebak dalam rapat, pesan Slack, atau presentasi satu kali.

Sebaliknya, tim dapat membuat dokumen perkiraan yang selalu diperbarui di ClickUp Docs yang terhubung langsung dengan pekerjaan eksekusi di baliknya. Komentar dan persetujuan ClickUp sudah terintegrasi, menciptakan sumber kebenaran tunggal untuk semua diskusi perkiraan Anda.

Ubah Perkiraan Menjadi Tindakan Nyata dengan Agentforce + ClickUp

Peramalan penjualan yang akurat bergantung pada tiga hal: data yang bersih, proses yang konsisten, dan tindakan tepat waktu berdasarkan wawasan. Asisten AI seperti Agentforce sangat membantu, mengurangi pekerjaan manual dan mendeteksi sinyal yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Namun, mereka bekerja paling baik ketika dipadukan dengan pengelolaan pipeline yang disiplin.

Kesenjangan sebenarnya dalam peramalan terletak antara mengetahui bahwa suatu kesepakatan berisiko dan benar-benar mengambil tindakan untuk mengatasinya.

Ketika Anda menggabungkan wawasan peramalan dengan sistem yang dirancang untuk eksekusi, Anda dapat beralih dari kebingungan di akhir kuartal menjadi ritme yang dapat diulang. Inilah cara Anda membangun kemampuan untuk mencapai target dengan percaya diri.

Ingin mulai mendeteksi risiko lebih awal dan bertindak lebih cepat? Perluas alur kerja peramalan Anda di luar Salesforce.

Daftar gratis untuk ClickUp!

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Einstein Forecasting adalah fitur analitik prediktif yang menghasilkan angka perkiraan secara otomatis, sementara Copilot (sekarang Agentforce) adalah asisten AI percakapan yang memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan dan mendapatkan ringkasan tentang perkiraan Anda.

Tidak langsung. Tanggapan Agentforce disimpan di dalam Salesforce, jadi berbagi data tersebut dengan pihak eksternal biasanya memerlukan ekspor data atau pembuatan laporan terpisah.

Untuk prediksi yang paling akurat, Agentforce memerlukan catatan peluang yang lengkap, riwayat aktivitas yang tercatat seperti email dan panggilan telepon, serta data kemenangan/kekalahan historis organisasi Anda.

Peramalan yang didukung AI memberikan pembaruan berkelanjutan dan objektif berdasarkan data real-time, sedangkan metode manual bersifat statis dan bergantung pada penilaian subjektif para perwakilan penjualan.