Cara Memperluas Tim dari 10 hingga 50 Karyawan Tanpa Mengorbankan Budaya Perusahaan

Apa yang sebenarnya rusak saat tim berkembang? Apakah budayanya atau kurangnya struktur?

Saat memiliki 10 orang, keselarasan terasa alami. Konteks dibagikan, keputusan terlihat jelas, dan budaya memperkuat dirinya sendiri melalui pekerjaan sehari-hari. Anda tidak memerlukan sistem karena kedekatan sudah cukup.

Model tersebut berhenti berfungsi saat tim berkembang.

Dengan 30 hingga 40 karyawan, konteks tersebar tidak merata. Tim mulai bekerja dengan cara yang berbeda-beda. Karyawan baru belajar dengan mengamati, bukan karena hal-hal telah didefinisikan dengan jelas. Tidak ada yang salah, tetapi konsistensi mulai menurun.

Di sinilah budaya berhenti menjadi pengalaman bersama dan mulai menjadi masalah operasional.

Memperluas tim dari 10 hingga 50 karyawan membutuhkan perubahan struktural. Norma-norma yang tidak tertulis harus diubah menjadi sistem yang jelas. Keputusan perlu memiliki visibilitas yang berkelanjutan. Komunikasi memerlukan jalur yang dapat diprediksi. Pengetahuan harus disimpan di tempat yang lebih andal daripada ingatan.

Artikel ini menjelaskan cara merancang sistem-sistem tersebut di bidang perekrutan, komunikasi, manajemen pengetahuan, dan infrastruktur inti, sehingga budaya perusahaan tidak melemah seiring bertambahnya jumlah karyawan.

Mengapa Memperluas Tim dari 10 hingga 50 Karyawan Membuat Kebanyakan Startup Gagal

Pada jumlah karyawan 50 orang, Anda tidak bisa mengandalkan percakapan di koridor untuk menjaga semua orang tetap sejalan.

Sederhananya, karena tidak semua orang berada di ruangan yang sama lagi. Tim teknik sedang menyelesaikan masalah yang tidak Anda ketahui. Tim pemasaran menjalankan kampanye yang tidak diketahui oleh tim penjualan. Seorang karyawan baru bertanya, “Bagaimana kita menangani keluhan pelanggan?” dan mendapatkan tiga jawaban berbeda tergantung pada siapa yang ditanya.

Inilah saat di mana kebanyakan startup mengalami kegagalan.

✅ Fakta: Penelitian oleh Jordana Valencia di Harvard Business Review menunjukkan bahwa perusahaan yang berkembang pesat kehilangan kohesi budaya kecuali para pemimpin secara sengaja merancang ulang cara budaya ditransfer seiring pertumbuhan tim. Masalahnya adalah mekanisme yang membangun budaya tersebut sejak awal berhenti berfungsi.

3 Alasan Utama Budaya Startup Rusak Saat Tim Bertumbuh

Budaya perusahaan biasanya tidak gagal secara tiba-tiba. Ia gagal dalam momen-momen kecil sehari-hari yang tidak lagi diperhatikan orang. Sebuah pembaruan yang terlewat. Sebuah keputusan yang tidak ada yang ingat pernah dibuat. Seorang karyawan baru harus menebak-nebak alih-alih cukup percaya diri untuk tahu ke mana harus mencari. Saat tim berkembang, momen-momen ini menumpuk.

Tiga pola berikut adalah titik di mana kebanyakan budaya startup mulai melemah.

1. Penyebaran kerja mengambil alih

Saat memiliki 10 orang, Anda mungkin menggunakan 3-4 alat: Slack untuk komunikasi, Google Docs untuk kolaborasi, dan mungkin pelacak proyek ringan. Semua orang tahu di mana segala sesuatu berada karena belum banyak hal yang ada.

Saat mencapai 30-40 orang, jumlah tersebut meningkat secara eksponensial. Tim Engineering menggunakan Jira. Tim Marketing beroperasi di Asana. Tim Sales membangun semuanya di HubSpot. Tim Keuangan menggunakan alat anggaran terpisah. Tim HR memperkenalkan sistem manajemen sumber daya manusia (HRMS) yang biasanya mahal.

Setiap alat memiliki manfaatnya sendiri. Namun, ketika digabungkan, mereka menciptakan Work Sprawl. Ini hanyalah fragmentasi pekerjaan di platform yang terputus-putus, yang menciptakan silo informasi dan menghambat produktivitas.

Begini penerapannya dalam praktik:

Fitur baru produk dibahas dalam thread Slack yang hanya dilihat oleh lima orang.

Catatan rapat disimpan dalam dokumen Google yang tidak terhubung ke mana pun.

Tugas sebenarnya ada di Jira, di mana tim pemasaran tidak pernah melihatnya.

Tiga minggu kemudian, tim pemasaran meluncurkan kampanye untuk fitur yang tertunda, dan tidak ada yang memberitahu mereka.

Informasi tersebut ada, tetapi terputus dari keputusan, pemilik, dan langkah selanjutnya. Orang-orang menghabiskan lebih banyak waktu mencari ringkasan daripada menggunakannya untuk mendorong pekerjaan ke depan.

Nilai sesungguhnya tidak hanya terletak pada pengumpulan informasi. Nilai tersebut berasal dari menjaga informasi tersebut tetap terhubung dengan pekerjaan yang didukungnya. Ketika konteks tetap dekat dengan tugas dan hasil, tim dapat bertindak dengan jelas daripada menebak-nebak.

📮ClickUp Insight: Menurut Laporan Produktivitas Kami, pekerja pengetahuan sering berpindah antar aplikasi sehingga mengakibatkan hilangnya fokus selama berjam-jam setiap minggu, karena perpindahan konteks yang konstan memaksa mereka untuk terus-menerus "me-reboot" perhatian mereka. Bagi tim beranggotakan 30 orang, hambatan produktivitas dapat berkembang dengan cepat. Alih-alih menambahkan alat lain ke dalam campuran, solusinya adalah ruang kerja tunggal di mana tugas, dokumen, dan komunikasi berada dalam satu tempat. Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, ClickUp menyatukan semua hal dalam satu tempat untuk bisnis kecil, dengan paket khusus untuk bisnis kecil. Jadi, ketika seseorang bertanya, “Di mana spesifikasi proyek itu?” ada satu sumber kebenaran yang jelas, bukan 12 tab yang berbeda. Lihat bagaimana ClickUp menggabungkan lebih dari 20 aplikasi ke dalam satu platform, sambil tetap menjaga budaya perusahaan Anda! 👇🏼

📖 Baca Lebih Lanjut: Cara mengurangi pergantian konteks

2. Pola komunikasi runtuh

Awalnya, dengan hanya 10 orang di organisasi Anda, komunikasi sangat sederhana. Anda memiliki satu rapat standup. Mungkin satu rapat sinkronisasi mingguan. Pembaruan penting terjadi di saluran Slack utama, di mana semua orang dapat melihatnya.

Pada 40 orang, hal itu bisa runtuh dengan cepat.

Sekarang Anda memiliki beberapa tim dengan jadwal yang berbeda, prioritas yang berbeda, dan norma komunikasi yang berbeda. Aliran informasi yang lancar yang Anda miliki saat hanya ada 10 orang? Itu sudah hilang. Digantikan oleh:

Pembaruan tersembunyi di balasan thread

Keputusan yang diambil dalam pesan pribadi (DM)

“Tunggu, kapan kita memutuskan itu?” momen dalam setiap pertemuan

Karyawan baru merasakan hal ini dengan paling tajam. Mereka berusaha memahami cara kerja perusahaan, tetapi informasi yang mereka butuhkan tersebar, usang, atau hanya ada di kepala seseorang. Solusinya adalah membangun ritme komunikasi secara konsisten dan dapat diprediksi agar informasi dapat mengalir dengan lancar di seluruh perusahaan.

🛠️ Toolkit: ClickUp membantu dengan mengonsolidasikan komunikasi di tempat kerja sebenarnya terjadi. Artinya, percakapan penting tidak lagi hilang di thread Slack; mereka berada di ClickUp Chat, terhubung langsung dengan tugas dan proyek yang relevan.

3. Pengetahuan internal hilang

Karyawan awal Anda adalah sumber informasi yang berharga. Mereka tahu alasan di balik setiap keputusan, umpan balik klien yang membentuk produk Anda, dan aturan tak tertulis yang mendefinisikan cara perusahaan Anda sebenarnya beroperasi.

Saat Anda berkembang, orang-orang tersebut menjadi kewalahan. Mereka sibuk dalam rapat, mengelola tim, dan menangani masalah mendesak. Mereka tidak lagi bisa menjawab setiap pertanyaan “bagaimana kita…?”

Nanti, inilah yang akan Anda lihat:

Pencernaan pengetahuan : Karyawan baru belajar dari karyawan baru, bukan dari orang-orang yang sudah ada di sana.

Konteks yang hilang : Setengah tim Anda tidak memahami mengapa Anda melakukan sesuatu dengan cara tertentu; mereka hanya meniru apa yang mereka lihat.

Pelaksanaan yang tidak konsisten : Tanpa pemahaman bersama, tim-tim menafsirkan "cara kita bekerja" secara berbeda.

Keputusan yang terhambat: Semua keputusan masih harus melalui 10 orang asli karena tidak ada orang lain yang memiliki konteks yang cukup.

Solusinya adalah mengubah pengetahuan informal menjadi proses yang terdokumentasi dan basis pengetahuan yang dapat dicari.

🤖 Peringatan: Budaya perusahaan akan hancur begitu proses onboarding menjadi opsional Saat seorang karyawan baru harus bertanya kepada tiga orang tentang cara kerja sesuatu, budaya perusahaan Anda sudah terpecah. Seorang Super Agent di ClickUp memastikan konsistensi di mana manusia tidak bisa, mengubah proses onboarding menjadi sistem rather than a favor. Setiap peran belajar dengan cara yang sama, dari sumber yang sama, melalui alur kerja yang sama. Budaya tidak lagi bergantung pada ingatan dan mulai berkembang secara terencana. Kenali Super Agent yang digunakan tim Penjualan kami untuk memastikan alur kerja yang konsisten dan memberikan jawaban bagi karyawan baru.

📖 Baca Lebih Lanjut: Cara mengadakan rapat seluruh tim yang efektif

Cara Membangun Fondasi Budaya yang Skalabel

Anda telah melihat apa yang bisa rusak. Kini, inilah cara mencegahnya: bangun infrastruktur sebelum Anda membutuhkannya.

Ketika tim Anda masih kecil, budaya perusahaan ada di dalam pikiran setiap orang. Semua orang menyerapnya melalui interaksi langsung. Seiring pertumbuhan perusahaan, cara ini tidak lagi efektif. Anda membutuhkan fondasi: sistem yang terdokumentasi, alur kerja terpusat, dan pengetahuan yang dapat diakses yang dapat disesuaikan dengan jumlah karyawan.

Infrastruktur tersebut dimulai dari tempat informasi Anda disimpan.

Inilah cara untuk menutup celah dan menerapkan sistem yang memberikan dampak nyata pada cara organisasi Anda beroperasi.

Ketika informasi tersebar di terlalu banyak tempat, budaya menjadi tidak konsisten secara otomatis. Orang tidak bertindak berbeda karena mereka tidak setuju dengan nilai-nilai—mereka bertindak berbeda karena mereka bekerja dengan informasi yang berbeda.

Langkah pertama adalah mengonsolidasikan tempat di mana pekerjaan, keputusan, dan dokumentasi berada. Secara praktis, ini berarti mengonsolidasikan:

Pelaksanaan proyek

Dokumentasi

Keputusan dan pembaruan

Diskusi berkelanjutan yang terkait dengan pekerjaan

Ketika tugas, dokumen, dan komunikasi terhubung, keputusan tetap terikat pada hasil daripada tersesat dalam riwayat obrolan. Inilah cara konteks tetap terjaga seiring pertumbuhan tim.

Solusinya adalah dengan mengonsolidasikan semua hal dalam satu ruang kerja terpusat di mana tugas, dokumen, dan komunikasi saling terhubung.

Bagi perusahaan yang berkembang dari 10 hingga 50 karyawan, hal ini berarti informasi yang krusial bagi budaya perusahaan disimpan dalam satu pusat pencarian yang terintegrasi, bukan tersebar di berbagai alat.

📺 Tonton: Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, ClickUp menggabungkan aplikasi kerja, data, dan alur kerja Anda menjadi satu platform. ClickUp Docs menjadi basis pengetahuan yang terus berkembang, menggantikan file-file yang tersebar di Google Docs. Dengan Enterprise Search + ClickUp Brain, konteks dapat dicari di seluruh tugas, percakapan, dan dokumen, sehingga pengetahuan internal tidak hilang seiring pertumbuhan tim. Menghubungkan dokumen dan percakapan langsung ke ClickUp Tasks menjaga keputusan tetap terlihat di tempat kerja sebenarnya, mencegah konteks tersembunyi dan hilang yang dapat mengganggu keselarasan. CEO kami, Zeb Evans, menjelaskan cara membangun sistem komunikasi yang dapat diskalakan dalam video berdurasi 8 menit ini.

Ubah budaya menjadi dokumentasi yang hidup

Sebagian besar perusahaan mendokumentasikan budaya mereka terlalu terlambat, dan ketika mereka melakukannya, mereka membekukannya dalam buku panduan statis yang tidak pernah dibuka kembali.

Budaya yang dapat diskalakan memerlukan dokumentasi yang hidup. Artinya, mencatat hal-hal dengan cara yang mendorong penggunaan, pembaruan, dan diskusi, bukan sekadar konsumsi pasif.

Pada tahap ini, tim harus secara eksplisit mendokumentasikan:

Nilai-nilai dengan contoh perilaku nyata

Kerangka kerja pengambilan keputusan (siapa yang memutuskan apa, dan bagaimana)

Norma komunikasi (kapan menggunakan komunikasi asinkron vs rapat)

Jalur eskalasi dan praktik umpan balik

Ketika dokumentasi ini menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari, ia menjadi acuan yang berguna daripada sekadar formalitas.

📖 Baca Lebih Lanjut: Cara membuat dokumentasi yang efektif

Jadikan pengetahuan dapat dicari dengan cepat

Karyawan awal membawa sejumlah besar pengetahuan implisit. Saat tim berkembang, mengharapkan mereka untuk mentransfer konteks tersebut secara manual adalah tidak realistis dan tidak berkelanjutan.

Kemudahan pencarian adalah jembatan antara pengalaman dan skala. Alih-alih mengarahkan setiap pertanyaan "Bagaimana cara kita...?" melalui pendiri atau karyawan awal, tim membutuhkan cara untuk menemukan jawaban secara mandiri dari sumber yang nyata dan otoritatif.

ClickUp Brain membuat memori institusional tim Anda dapat dicari. Karyawan baru dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami, seperti “Bagaimana cara menangani pengecualian harga?”, dan mendapatkan jawaban yang diambil dari seluruh ruang kerja Anda: dokumen, tugas, komentar, semuanya.

Artinya:

Karyawan baru menemukan jawaban dalam hitungan detik, bukan jam.

Karyawan berpengalaman Anda tidak lagi menjadi hambatan.

Budaya tetap konsisten karena semua orang mendapatkan informasi yang sama.

Belajar tidak perlu meminta izin. Saat tim berkembang, proses belajar terhenti jika bergantung pada notifikasi Slack, rapat, atau siapa yang kebetulan online. ClickUp Brain MAX adalah aplikasi desktop mandiri yang memberikan setiap karyawan satu tempat untuk berpikir, bertanya, dan bertindak. Ini mengintegrasikan sistem Anda ke dalam antarmuka tunggal, memungkinkan orang berbicara alih-alih mengetik dengan Talk-to-Text, dan mencari informasi di seluruh pekerjaan secara instan tanpa perlu membuka 5 alat. Pembelajaran menjadi berkelanjutan, mandiri, dan selalu tersedia, tidak terhambat oleh hierarki atau ketersediaan. Ketika pengetahuan hanya sejauh satu perintah, pertumbuhan tidak lagi menghambat produktivitas.

📖 Baca Lebih Lanjut: Bagaimana ClickUp Brain meningkatkan produktivitas tim

Jadikan alur kerja terlihat

Budaya bukan hanya apa yang Anda katakan. Itu adalah apa yang orang amati. Ketika alur kerja tersembunyi, orang menebak-nebak. Ketika alur kerja terlihat, mereka belajar dengan melihat bagaimana pekerjaan sebenarnya bergerak melalui perusahaan.

Visibilitas berarti orang dapat dengan cepat melihat:

Siapa yang bertanggung jawab atas apa

Bagaimana keputusan dibuat

Apa yang sebenarnya dimaksud dengan "selesai"?

Status proyek saat ini

Kejelasan semacam ini adalah infrastruktur, bukan micromanagement. Ketika pekerjaan berada dalam satu sistem, visibilitas menjadi hal yang alami. Anggota tim baru tidak perlu dijelaskan tentang budaya; mereka melihatnya secara langsung melalui tugas, pembaruan, dan keputusan yang berlangsung secara real-time.

📖 Baca Lebih Lanjut: Cara membangun alur kerja yang transparan

Bagaimana Menentukan Nilai Inti yang Sesungguhnya Dapat Diperluas Bersama Tim Anda

Nilai-nilai yang kabur tidak dapat diskalakan. Jika nilai-nilai perusahaan Anda hanyalah kalimat-kalimat yang terdengar bagus seperti “Kami menghargai keunggulan” atau “Berinovasi”, mereka tidak berguna saat seorang karyawan baru harus membuat keputusan dan Anda tidak ada di ruangan.

Apa arti "keunggulan" saat memilih antara meluncurkan produk dengan cepat atau menambahkan satu fitur lagi? Bagaimana "inovasi" terlihat saat klien meminta sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya?

Nilai-nilai yang terasa jelas dan diserap secara alami oleh 10 orang perlu dijelaskan secara eksplisit untuk tim yang berjumlah 50 orang. Karyawan baru Anda tidak mengalami masa awal perusahaan, jadi mereka membutuhkan penjelasan tentang bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam tindakan. Ini adalah kunci untuk mencegah pelemahan budaya.

Nilai-nilai yang dapat diskalakan berbeda. Mereka cukup spesifik untuk membimbing keputusan dan cukup terlihat untuk tercermin dalam perilaku sehari-hari.

Untuk menjadikan nilai-nilai Anda dapat diterapkan, definisikan dengan contoh perilaku yang jelas.

Anchor perilaku: Tentukan bagaimana setiap nilai diterapkan dalam praktik. Misalnya, jika nilai yang dimaksud adalah “transparansi,” anchor perilaku mungkin adalah “Kami membagikan pembaruan proyek di saluran publik, bukan di pesan pribadi.”

Filter pengambilan keputusan: Nilai-nilai Anda harus berfungsi sebagai kerangka kerja yang membantu orang membuat pilihan yang tepat secara mandiri, memperkuat otonomi dan kepercayaan.

Kriteria pengakuan: Anda harus dapat mengaitkan nilai-nilai Anda secara langsung dengan cara Anda merayakan keberhasilan dan mempromosikan anggota tim, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi bagian yang nyata dari pertumbuhan karir.

Jangan biarkan nilai-nilai Anda terpendam dalam buku panduan yang dilupakan yang dikirimkan HR kepada karyawan baru dan tidak pernah dibaca lagi. Berikut adalah proses langkah demi langkah:

Buat dokumen nilai-nilai Anda di ClickUp Docs , tempat di mana pekerjaan sebenarnya dilakukan, bukan di file statis yang dilupakan orang setelah proses onboarding.

Catat contoh nyata, kisah asal-usul, dan ekspektasi perilaku sehingga nilai-nilai menjadi panduan dalam pengambilan keputusan sehari-hari, bukan hanya pembicaraan tentang budaya.

Jaga nilai-nilai kolaboratif dan relevan dengan memungkinkan tim untuk memberikan komentar, mengajukan pertanyaan, dan menyempurnakannya seiring perkembangan perusahaan menggunakan fitur komentar berurutan dan kolaborasi ClickUp

Hubungkan nilai-nilai perusahaan secara langsung dengan proyek, tugas onboarding, dan alur kerja, sehingga karyawan baru dapat melihat bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pekerjaan nyata sejak hari pertama.

Gunakan izin dan riwayat versi untuk menjaga kejelasan sambil tetap mendorong partisipasi.

Dokumentasikan proses Anda dengan mudah menggunakan ClickUp’s AI-powered Docs.

Alih-alih mengandalkan ingatan, buat nilai-nilai perusahaan dapat dicari dan terlihat di ruang kerja Anda sehingga dapat dirujuk secara alami dalam pekerjaan sehari-hari.

Ketika nilai-nilai perusahaan didokumentasikan, dibahas, dan secara konsisten terlihat dalam alat-alat yang digunakan tim Anda setiap hari, nilai-nilai tersebut jauh lebih mungkin bertahan selama proses pertumbuhan.

📊 Studi kasus: Memperluas sistem tanpa merusak budaya Kami menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memperbarui sistem-sistem yang tidak terintegrasi satu sama lain. Hal ini memperlambat kami dan meningkatkan risiko adanya hal-hal yang terlewatkan. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memperbarui sistem-sistem yang tidak terintegrasi satu sama lain. Hal ini memperlambat kami dan meningkatkan risiko adanya hal-hal yang terlewatkan. Bagi path8 Productions, konsolidasi alat bukan hanya soal kecepatan semata. Mereka ingin mempertahankan kejelasan dan konsistensi saat tim berkembang. Ketika semua orang bekerja menggunakan sistem yang sama, budaya tidak bergantung pada siapa yang ada di ruangan. Budaya tersebut tercermin dalam pekerjaan itu sendiri. Apa yang berubah Mengganti 6 alat terpisah dengan ClickUp sebagai sistem tunggal untuk proyek, obrolan, pelacakan waktu, dan aset.

Kurangi pertemuan status dan biaya operasional sebesar 60% , tanpa kehilangan visibilitas.

Transisi dalam kurang dari 8 minggu, tanpa gangguan pada cara tim bekerja. Dampak budaya Sumber kebenaran tunggal yang terpusat menggantikan pengetahuan informal dan pembaruan melalui saluran samping.

Tim yang selaras dalam bagaimana pekerjaan berjalan, bukan hanya apa pekerjaan yang ada.

Pertemuan yang lebih sedikit berarti penjelasan yang lebih sedikit dan kepercayaan yang lebih besar pada kemajuan yang terlihat. Baca selengkapnya di sini: Bagaimana path8 Productions Mengintegrasikan 6 Alat dalam 1 dengan ClickUp

Cara Mempertahankan Budaya Selama Pertumbuhan Cepat

Anda telah membangun infrastruktur. Anda telah mendefinisikan nilai-nilai yang dapat diimplementasikan. Kini saatnya eksekusi: memastikan budaya tidak tergerus saat Anda menambahkan 20, 30, 40 orang baru yang tidak ada saat Anda memulai.

Infrastruktur dan nilai-nilai membentuk fondasi, tetapi budaya tidak mempertahankan dirinya sendiri; ia memerlukan praktik harian yang memperkuat hal-hal yang penting. Berikut lima praktik yang benar-benar efektif, bukan karena terdengar bagus, tetapi karena mengatasi momen-momen tepat di mana budaya terganggu saat skala.

Jadikan budaya sebagai bagian dari setiap keputusan perekrutan

Ketika Anda sangat membutuhkan seseorang untuk mengisi posisi, godaan untuk menurunkan standar kesesuaian budaya sangat besar. “Kami butuh insinyur senior SEKARANG” berubah menjadi “Riwayat kerja orang ini bagus, dan mereka bisa mulai Senin.”

Itulah jebakannya.

Perekrutan yang tidak sesuai tidak hanya gagal berkontribusi; mereka secara aktif menghambat produktivitas tim. Mereka mengajukan pertanyaan yang menunjukkan bahwa mereka tidak memahami bagaimana keputusan diambil di sini. Mereka menentang norma-norma yang telah diterima oleh semua orang. Mereka menciptakan gesekan yang semakin memburuk di seluruh tim.

Solusinya? Sistemkan penilaian budaya dalam proses perekrutan Anda.

Cara melakukannya:

Tulis pertanyaan wawancara yang terstruktur untuk menguji keselarasan nilai daripada hanya kompetensi. Jika "kepemilikan" adalah nilai, tanyakan: "Ceritakan tentang suatu waktu ketika Anda menyelesaikan masalah yang bukan tanggung jawab Anda."

Libatkan "pembawa budaya" Anda dalam wawancara, yaitu orang-orang yang secara alami mewakili nilai-nilai Anda.

Tetapkan kriteria penolakan untuk ketidakcocokan, bahkan ketika keterampilan mereka kuat.

💡Daftar Periksa ClickUp: Jadikan proses perekrutan Anda konsisten. Berikut caranya: Gunakan ClickUp Forms untuk mengstandarkan umpan balik wawancara.

Lacak kandidat melalui ClickUp Tasks dan Custom Fields

Pastikan untuk menambahkan "skor kesesuaian budaya" untuk pandangan yang jelas dan cepat tentang keselarasan.

Minta ClickUp Brain untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan membandingkan kandidat setelah proses wawancara selesai. Dan Anda akan diberikan wawasan siap pakai untuk aspek manusia dalam proses!

Ubah nilai-nilai menjadi kebiasaan sehari-hari yang terlihat

Nilai-nilai perusahaan Anda tidak berarti apa-apa jika hanya tertera sebagai kata-kata di dinding. Agar nilai-nilai tersebut memiliki dampak nyata, mereka harus tercermin dalam perilaku sehari-hari tim, yang berarti mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dengan mengintegrasikannya langsung ke dalam alur kerja Anda.

Jika Anda mengutamakan transparansi, misalnya, pastikan pembaruan proyek selalu terlihat oleh seluruh tim secara default. Ketika Anda melihat seseorang menunjukkan nilai inti, akui kontribusinya secara terbuka di depan semua orang.

Tanamkan nilai-nilai Anda ke dalam proses inti, mulai dari cara Anda mengadakan rapat hingga cara Anda memberikan umpan balik dan mengambil keputusan kritis lebih awal:

Rapat mingguan seluruh tim : Pastikan semua orang tetap terhubung dengan visi besar perusahaan.

Rapat tim harian : Format yang konsisten, ritme yang teratur

Pembaruan asinkron: Untuk tim yang tersebar yang tidak dapat sinkronisasi secara real-time

Jadikan nilai-nilai Anda sebagai bagian yang terlihat dan dapat disaring dalam pekerjaan sehari-hari dengan menandai tugas dan proyek dengan nilai spesifik yang mereka wujudkan. Untuk sepenuhnya mengintegrasikan ini ke dalam alur kerja, lakukan retrospeksi tim yang secara eksplisit membahas bagaimana nilai-nilai Anda muncul atau tidak dalam proyek terbaru. ClickUp Whiteboards sangat cocok untuk ini!

💡Tips Pro: Otomatiskan bagian-bagian penting namun berulang dari proses dengan ClickUp Automations. Pembaruan mingguan dan agenda rapat dibuat dan ditugaskan secara otomatis; tidak ada yang terlewat.

Kenali perilaku yang selaras dengan nilai secara otomatis melalui notifikasi pemicu atau pengakuan saat tindakan tertentu terjadi. Gunakan fitur AI Assign, AI Prioritize, dan AI Cards dari ClickUp untuk mengotomatisasi pengelolaan tugas dan menampilkan wawasan real-time secara instan.

Memberdayakan pembawa budaya di seluruh organisasi

Anda tidak bisa menjadi satu-satunya orang yang menyampaikan budaya. Saat Anda berkembang, Anda menjadi bottleneck.

Penerus budaya bukanlah orang-orang yang memiliki kata "budaya" dalam judul pekerjaan mereka. Mereka adalah individu yang secara alami mewakili nilai-nilai Anda dalam pekerjaan sehari-hari. Mereka adalah orang-orang yang secara insting didatangi oleh karyawan baru untuk meminta nasihat. Mereka yang menetapkan nada dalam pertemuan. Mereka yang menegur ketika ada yang terasa tidak beres.

Bagaimana mengidentifikasinya:

Mereka secara konsisten menunjukkan nilai-nilai Anda tanpa perlu diingatkan.

Karyawan baru secara alami akan mencari mereka untuk panduan.

Mereka bersuara ketika keputusan atau perilaku tidak sejalan dengan norma perusahaan.

Mereka dihormati di seluruh departemen, bukan hanya di dalam tim mereka sendiri.

Jika Anda tidak secara formal memberdayakan pembawa budaya, budaya Anda menjadi tidak konsisten. Tim yang berbeda mengembangkan interpretasi yang berbeda tentang bagaimana pekerjaan seharusnya dilakukan. Karyawan baru menerima sinyal yang bertentangan tentang apa yang sebenarnya penting. Seiring waktu, pembawa budaya kelelahan karena menjadi orang yang diandalkan secara informal tanpa pengakuan atau wewenang. Berikut cara memberdayakan mereka dengan benar:

Berikan pengakuan formal kepada mereka Berikan peran resmi dalam proses onboarding, diskusi budaya, dan keputusan perekrutan. Ini bukan sekadar kehormatan. Ini adalah tanggung jawab nyata dengan masukan yang nyata. Berikan mereka suara Libatkan mereka dalam percakapan yang memengaruhi budaya perusahaan, seperti perubahan struktur organisasi, keputusan kebijakan, dan penyempurnaan nilai-nilai. Perspektif mereka penting karena mereka mengalaminya setiap hari. Dukung pengaruh mereka Pastikan mereka memiliki konteks, sumber daya, dan wewenang untuk membentuk norma tim. Ini berarti akses ke informasi perusahaan secara keseluruhan, izin untuk berkontribusi pada dokumentasi budaya, dan dukungan kepemimpinan saat mereka mengangkat masalah budaya.

Cara melakukannya: Buat ruang ClickUp khusus untuk memberikan karyawan Anda kepemilikan yang jelas atas proyek dan sumber daya terkait budaya, sehingga mereka menjadi peserta aktif dalam mengembangkan budaya perusahaan. Dengan cara ini, Anda dapat memberdayakan duta budaya Anda untuk membentuk budaya perusahaan dengan memberikan mereka visibilitas terhadap inisiatif perusahaan secara keseluruhan dan kemampuan untuk berkontribusi pada dokumentasi budaya pusat menggunakan fitur izin dan berbagi ClickUp.

Alat yang berbeda menciptakan alur kerja yang berbeda. Alur kerja yang berbeda menciptakan norma yang berbeda. Sebelum Anda menyadarinya, Anda memiliki tiga subbudaya yang beroperasi berdasarkan asumsi yang sama sekali berbeda tentang “bagaimana kita bekerja di sini.”

Tantangan Alat yang Terfragmentasi ClickUp Converged Workspace Proses onboarding karyawan baru Telusuri berbagai aplikasi untuk konteks Semua informasi dapat dicari di satu tempat Kolaborasi antar tim Kontekstual yang hilang antara alat-alat Kerja dan komunikasi yang terhubung Pengetahuan institusional Terperangkap dalam pikiran individu atau dokumen yang tersebar ClickUp Brain menampilkan jawaban secara instan. Konsistensi proses Setiap tim melakukan hal-hal dengan cara yang berbeda. Template dan otomatisasi mengstandarkan alur kerja.

Ini adalah penyebaran tak terencana dari alat dan platform tanpa pengawasan, yang mengakibatkan pemborosan uang, upaya yang terduplikasi, dan risiko keamanan. Jika tim yang berbeda menggunakan alat AI yang berbeda, pengetahuan institusional Anda menjadi terisolasi, tidak konsisten, dan sulit dikelola.

Menyiapkan tim dari 10 hingga 50 karyawan tanpa kehilangan budaya perusahaan memerlukan pembangunan infrastruktur yang menjaga semua orang tetap terhubung dan sejalan. Ruang kerja tunggal dan terpadu menciptakan cara kerja tunggal dan terpadu.

📖 Baca Lebih Lanjut: Apa Itu Tool Sprawl dan Bagaimana Menghindarinya

6 Perangkap Budaya Umum yang Harus Dihindari Saat Memperluas Skala

Saat Anda menghadapi pertumbuhan pesat dari 10 hingga 50 karyawan, mudah terjebak dalam jebakan umum yang secara tidak sengaja dapat merusak budaya yang sedang Anda lindungi.

Menyadari jebakan-jebakan ini adalah langkah pertama untuk menghindarinya:

Menganggap budaya akan bertahan dengan sendirinya: Budaya Anda memerlukan pemeliharaan yang aktif dan terencana. Praktik informal yang efektif dengan tim kecil tidak akan cukup saat Anda berkembang; Anda perlu beradaptasi dan membangun sistem baru.

Merekrut berdasarkan kecepatan daripada kesesuaian: Terburu-buru mengisi posisi dengan karyawan yang tidak sesuai akan melemahkan budaya perusahaan Anda dan menimbulkan gesekan internal yang pada akhirnya akan memperlambat perkembangan Anda jauh lebih parah daripada jika posisi tersebut kosong.

Dokumentasi berlebihan tanpa menerapkannya: Sebuah buku panduan budaya berhalaman 50 tidak berguna jika tim kepemimpinan Anda tidak mencontohkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan dan keputusan sehari-hari mereka.

Memperkuat kepemilikan budaya: Jika budaya menjadi "tugas HR," hal itu akan terasa birokratis dan terputus dari tim. Setiap orang di organisasi perlu merasa memiliki rasa kepemilikan.

Mengabaikan subbudaya: Saat tim baru terbentuk, mereka secara alami akan mengembangkan norma dan ritual unik mereka sendiri. Meskipun hal ini bisa sehat, jika dibiarkan tanpa pengawasan, hal ini dapat menyebabkan silo organisasi dan ketidakselarasan dengan nilai inti perusahaan.

Membiarkan alat-alat memecah belah tim Anda: Ketika tim yang berbeda mengandalkan alat-alat yang berbeda, mereka secara alami akan mengembangkan cara kerja yang berbeda. Fragmentasi teknologi ini adalah jalan langsung menuju fragmentasi budaya.

Kesuksesan dalam mengembangkan budaya perusahaan bergantung pada dokumentasi yang terencana, ritme komunikasi yang konsisten, pemangku budaya yang diberdayakan, dan sistem yang terpadu. Perusahaan yang mempertahankan identitas uniknya melalui pertumbuhan cepat adalah mereka yang memperlakukan budaya sebagai sistem yang dirancang, bukan sekadar suasana yang diharapkan.

Panduan Definitif untuk Membangun Rencana Aksi Skalabilitas Budaya Anda

Memperluas budaya dari 10 hingga 50 karyawan melibatkan pilihan yang konsisten dan terencana dalam membangun infrastruktur, mendefinisikan nilai-nilai, merekrut karyawan, dan mengatur struktur kerja. Berikut adalah daftar periksa untuk membantu Anda:

Jika Anda memiliki 10-15 orang (membangun fondasi):

Dokumentasikan nilai-nilai Anda dengan contoh perilaku sebelum Anda lupa alasan di balik keputusan penting yang Anda ambil.

Konsolidasikan ke dalam satu ruang kerja sebelum penyebaran alat menjadi hal yang biasa.

Buat ritme komunikasi pertama Anda (rapat mingguan seluruh tim, format standup)

Identifikasi pembawa budaya Anda dan berikan peran formal kepada mereka dalam proses perekrutan.

Jika Anda memiliki 15-30 orang (mencegah fragmentasi):

Audit di mana informasi disimpan, jika tersebar di lebih dari 8 alat, konsolidasikan sekarang.

Tambahkan penilaian budaya ke setiap keputusan perekrutan dengan evaluasi terstruktur.

Bangun dokumentasi yang hidup yang berada di samping pekerjaan, bukan di folder yang terlupakan.

Tetapkan kriteria penolakan yang jelas untuk ketidakcocokan budaya, bahkan ketika keterampilan karyawan sangat baik.

Jika Anda memiliki 30-50 orang (memperkuat skala):

Berdayakan pembawa budaya di semua departemen, bukan hanya kepemimpinan.

Jadikan nilai-nilai perusahaan terlihat dalam alur kerja sehari-hari melalui pengakuan dan proses.

Tinjau dan perbarui panduan budaya Anda setiap kuartal dengan masukan dari berbagai pihak.

Gunakan otomatisasi untuk memperkuat ritme sehingga tidak ada yang bergantung pada ingatan pendiri.

Budaya tidak menghilang. Ia tersesat di tengah keramaian.

Saat tim berkembang, budaya tidak gagal karena orang lupa nilai-nilai. Budaya gagal ketika sinyal tentang cara kerja menjadi tidak konsisten. Keputusan menjadi sulit ditemukan. Konteks hilang. Karyawan baru tidak yakin versi mana dari "cara kita bekerja" yang benar.

Tim yang berhasil mengembangkan bisnis dengan lancar mengatasi hal ini dengan merancang kejelasan sejak awal. Mereka membuat pekerjaan terlihat, keputusan tahan lama, dan pengetahuan mudah diakses sehingga perilaku yang tepat diperkuat secara alami, tanpa penjelasan terus-menerus.

Di situlah ClickUp berperan. Dengan menggabungkan tugas, dokumen, komunikasi, dan pengetahuan ke dalam satu ruang kerja, ClickUp membantu tim yang sedang berkembang mengubah prinsip operasional mereka menjadi praktik sehari-hari.

Ketika cara kerja Anda jelas, budaya tidak perlu dilindungi. Ia akan berkembang seiring pertumbuhan perusahaan. Siap membangun budaya Anda? Mulailah dengan ClickUp secara gratis!

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Evolusi adalah penyesuaian yang disengaja terhadap budaya Anda yang mempertahankan nilai-nilai inti sambil memperbarui praktik untuk konteks baru dan tim yang lebih besar. Dilusi adalah pelemahan yang tidak disengaja terhadap budaya Anda, di mana nilai-nilai menjadi kabur atau tidak konsisten karena tidak dijaga secara aktif selama pertumbuhan.

Tim jarak jauh dan hybrid harus lebih sengaja dalam hal dokumentasi dan ritme komunikasi, karena budaya tidak dapat ditransfer melalui kedekatan fisik. Platform terpusat seperti ClickUp, yang mengintegrasikan pekerjaan, komunikasi, dan pengetahuan, menjadi infrastruktur esensial untuk budaya terdistribusi yang kuat.

Meskipun keduanya penting, Anda harus memprioritaskan kesesuaian budaya untuk peran yang melibatkan interaksi tim yang signifikan atau wewenang pengambilan keputusan, karena nilai-nilai jauh lebih sulit diajarkan daripada keterampilan. Untuk peran teknis yang sangat spesialis dan mandiri, keterampilan mungkin kadang-kadang menjadi prioritas, tetapi ini adalah trade-off yang harus dilakukan dengan hati-hati.

Ya, memang mungkin untuk memperbaiki budaya yang rusak, tetapi hal itu jauh lebih sulit daripada mempertahankannya sejak awal. Hal ini memerlukan pengakuan terbuka terhadap masalah, komitmen yang kuat dari kepemimpinan terhadap nilai-nilai tertentu, serta perubahan struktural seperti konsolidasi alat atau ritme komunikasi baru untuk mendukung budaya yang diinginkan.