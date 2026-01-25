9 Alternatif Terbaik Augmentcode untuk Tim pada Tahun 2026

Sebagian besar pengembang yang memilih asisten pemrograman AI fokus pada kecepatan autocomplete atau kualitas obrolan, tetapi bottleneck sebenarnya bukanlah menulis kode lebih cepat. Masalahnya adalah perpindahan konteks yang konstan antara IDE, pelacak tugas, dokumentasi, dan alat komunikasi yang menghancurkan momentum. Setiap perpindahan antar aplikasi menyebarkan informasi kritis dan mengganggu alur kerja Anda.

Panduan ini mengulas 9 alternatif Augment Code, mulai dari alat bawaan IDE seperti GitHub Copilot dan Cursor hingga platform yang mencakup seluruh alur kerja seperti ClickUp yang menghubungkan kode Anda dengan cerita lengkap mengapa Anda membangunnya. Tujuannya bukan hanya untuk autocomplete yang lebih cepat. Melainkan menemukan alat yang tepat sesuai dengan cara tim Anda sebenarnya bekerja.

Mengapa Memilih Alternatif Augment Code?

Augment Code adalah asisten pemrograman berbasis AI yang dirancang untuk memahami basis kode berskala besar dan memberikan saran yang sesuai dengan konteks. Alat ini dirancang untuk pengembang yang bekerja di repositori yang luas, di mana alat AI generik kehilangan konteks. Namun, tidak setiap tim membutuhkan tingkat pengindeksan basis kode tersebut, dan beberapa pengembang menemukan bahwa dukungan IDE atau integrasi alur kerja Augment tidak sesuai dengan stack mereka.

Banyak pengembang menginginkan interaksi berbasis obrolan yang lebih mendalam, penyelesaian otomatis yang lebih baik, atau alat yang berfungsi di seluruh ekosistem teknologi mereka—bukan hanya IDE. Berikut adalah alasan paling umum mengapa tim mencari alternatif:

Fleksibilitas IDE: Beberapa alat menawarkan dukungan editor yang lebih luas atau berfungsi sebagai aplikasi mandiri.

Integrasi alur kerja: Pengembang mungkin memerlukan asisten pemrograman berbasis AI yang terhubung dengan manajemen proyek, dokumentasi, atau Pengembang mungkin memerlukan asisten pemrograman berbasis AI yang terhubung dengan manajemen proyek, dokumentasi, atau pipeline CI/CD.

Ruang lingkup konteks: Berbagai alat menangani konteks kode sumber secara berbeda—beberapa unggul dalam saran untuk satu file, sementara yang lain dalam pemahaman lintas repositori.

Kolaborasi tim: Tim perusahaan mungkin memerlukan fitur seperti Tim perusahaan mungkin memerlukan fitur seperti bantuan tinjauan kode , berbagi pengetahuan, atau pengelolaan AI terpusat.

📮 ClickUp Insight: Perpindahan konteks secara diam-diam mengikis produktivitas tim Anda. Penelitian kami menunjukkan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari berpindah-pindah platform, mengelola email, dan berpindah-pindah antara rapat. Bagaimana jika Anda dapat menghilangkan gangguan-gangguan yang mahal ini? ClickUp mengintegrasikan alur kerja (dan obrolan) Anda dalam satu platform yang terintegrasi. Luncurkan dan kelola tugas Anda dari obrolan, dokumen, papan tulis, dan lainnya—sambil fitur bertenaga AI menjaga konteks tetap terhubung, dapat dicari, dan terkelola!

Alternatif Augment Code dalam Sekilas

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Tim yang mengelola alur kerja pengembangan bersama kodeUkuran tim: Tim kecil hingga perusahaan besar Codegen agent untuk pembangkitan kode, Brain untuk konteks di seluruh ruang kerja, Dokumen, pengaitan tugas, otomatisasi, dan manajemen alur kerja terintegrasi. Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. GitHub Copilot Pengembang yang menginginkan integrasi GitHub yang mulusUkuran tim: Individu hingga tim pengembang besar Saran langsung, Copilot Chat, ringkasan PR, konteks multi-file, alur kerja asli GitHub Tingkat gratis, paket berbayar mulai dari $10/bulan Cursor Pengembang yang mencari IDE berbasis AIUkuran tim: Tim yang nyaman beralih antar IDE Indeks basis kode, Composer untuk pengeditan multi-file, pengeditan prediktif, perintah bahasa alami. Tingkat gratis, paket berbayar mulai dari $20/bulan Amazon Q Developer Tim di lingkungan AWS-sentrisUkuran tim: Dari startup hingga perusahaan besar di AWS Bantuan asli AWS, pemindaian keamanan, transformasi kode, panduan arsitektur. Tingkat gratis, paket berbayar mulai dari $19/pengguna/bulan Tabnine Tim perusahaan yang memprioritaskan privasi kodeUkuran tim: Industri yang diatur dan perusahaan besar Penerapan di lokasi, model yang disesuaikan, tanpa penyimpanan data, fleksibilitas IDE. Paket berbayar mulai dari $59 per pengguna per bulan Sourcegraph Cody Pengembang yang bekerja pada basis kode besarUkuran tim: Organisasi teknik besar dengan banyak repositori Kontekstual multi-repo, pencarian enterprise, opsi backend LLM, dan kecerdasan kode mendalam. Tingkat gratis, paket berbayar mulai dari $9/pengguna/bulan Windsurf Pengembang yang menginginkan alur kerja AI yang otonomUkuran tim: Tim yang menjajaki eksekusi tugas otonom Cascade untuk tugas multi-langkah, Flows, indeks mendalam, saran langsung. Tingkat gratis, paket berbayar mulai dari $15/bulan Qodo Tim yang berfokus pada kualitas kode dan pengujianUkuran tim: Tim QA yang dominan dan organisasi teknik. Uji coba yang dihasilkan AI, analisis pull request, wawasan kualitas kode, dan pengujian berbasis perilaku. Tingkat gratis, paket berbayar mulai dari $38/pengguna/bulan Replit Ghostwriter Pengembang yang mengkode di browserUkuran tim: Pemula, pendidik, dan tim kecil Cloud IDE, saran langsung, deployment instan, kolaborasi real-time Tingkat gratis, paket berbayar mulai dari $20/bulan Codeium Pengembang yang menginginkan dukungan IDE yang luasUkuran tim: Tim apa pun dengan editor campuran Autocomplete cepat, mendukung lebih dari 70 bahasa dan 40 IDE, serta bantuan berbasis obrolan. Tersedia tingkat gratis dan harga untuk perusahaan.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah ulasan detail tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Alternatif Terbaik untuk Augment Code yang Dapat Digunakan

1. ClickUp (terbaik untuk manajemen alur kerja pengembangan yang didukung AI)

Tim pengembangan sering menghadapi masalah penyebaran alat, di mana kode berada di IDE, tugas di satu alat, dokumentasi di alat lain, dan komunikasi tersebar di berbagai platform. Fragmentasi ini memperlambat proses pengiriman, menciptakan titik buta, dan membuat pengembang bertanya-tanya mengapa mereka membangun fitur, bukan hanya bagaimana cara melakukannya.

ClickUp menghilangkan kerumitan kerja dengan menjadi ruang kerja AI terintegrasi yang menghubungkan seluruh alur kerja pengembangan Anda. Berbeda dengan asisten pemrograman mandiri yang hanya melihat kode Anda, ClickUp memberikan konteks lengkap tentang apa yang Anda bangun dan mengapa.

Dan jika Anda ingin AI yang menghasilkan kode, bukan hanya menyarankan, ClickUp Brain Agents dapat membantu Anda beralih dari tugas ke implementasi lebih cepat. Misalnya, agen Codegen ClickUp dapat menggunakan konteks tugas untuk menghasilkan kode dan membantu memajukan pekerjaan menuju alur kerja PR, sehingga eksekusi tetap terhubung dengan persyaratan dan keputusan yang membentuknya.

Agen Codegen di ClickUp secara otomatis memperbarui tugas dengan perubahan kode, membagikan tautan permintaan pull, dan merangkum kemajuan.

Dengan ClickUp Brain, asisten AI beroperasi di seluruh ruang kerja Anda. Anda dapat @menyebutkan Brain dalam komentar tugas atau ClickUp Chat, dan ia akan merespons menggunakan pengetahuan dari tugas, dokumen, dan percakapan Anda. Minta ia untuk merangkum kemajuan sprint, menyusun spesifikasi teknis dari deskripsi tugas, atau menampilkan dokumentasi terkait secara instan, sehingga Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mencari konteks dan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.

Asisten AI menjelaskan masalah lingkup lambda Python dan memberikan contoh kode yang diperbaiki, memudahkan pengembang dalam debugging dan pembelajaran.

Kemudian, ClickUp Automations menangani pembaruan manual yang mengganggu pekerjaan mendalam. Memicu alur kerja dari peristiwa pengembangan. Saat permintaan pull digabungkan, secara otomatis pindahkan tugas terkait ke status Selesai dan beri tahu orang yang tepat. Saat bug dilaporkan, alokasikan berdasarkan komponen atau kepemilikan. Itu berarti lebih sedikit pemberitahuan status, lebih sedikit momen "apakah ada yang memperbarui ini?", dan lebih sedikit peralihan konteks yang tidak perlu.

Atur otomatisasi ClickUp tanpa kode untuk menangani tugas-tugas berat bagi Anda.

Akhirnya, ClickUp Docs menjaga dokumentasi teknis tetap terhubung dengan pekerjaan yang dijelaskannya. Buat referensi API, keputusan arsitektur, atau panduan onboarding yang terhubung langsung ke tugas ClickUp yang relevan, sehingga ketika persyaratan berubah, dokumen dan tugas yang terpengaruh akan muncul bersama-sama.

ClickUp Brain membuat dokumen gaya wiki baru dengan tabel yang dapat disesuaikan, memudahkan untuk mengorganisir dan melacak tugas konten langsung dari prompt AI yang sederhana.

Fitur terbaik

Pembangkitan kode bertenaga AI dengan Codegen agent: Melampaui saran Melampaui saran kode—Codegen agent dari ClickUp menggunakan konteks lengkap tugas Anda untuk menghasilkan kode siap produksi dan mendorong pekerjaan menuju pull request. Hal ini menjaga implementasi tetap terhubung erat dengan persyaratan dan keputusan, mengurangi kesalahan serah terima, dan mempercepat pengiriman.

Bantuan AI di seluruh workspace dengan ClickUp Brain: Akses pengetahuan dari tugas, dokumen, dan percakapan secara instan dengan menyebut Brain dalam komentar atau obrolan. Ringkas kemajuan sprint, buat draf spesifikasi teknis, atau tampilkan dokumentasi terkait dalam hitungan detik, sehingga pengembang menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mencari dan lebih banyak waktu untuk membangun.

Otomatisasi fleksibel dan berbasis peristiwa: Otomatiskan pembaruan manual dan tugas berulang dengan memicu alur kerja dari peristiwa pengembangan. Misalnya, saat permintaan pull digabungkan, ClickUp dapat secara otomatis memindahkan tugas yang terhubung ke status Selesai, memberi tahu pemangku kepentingan, atau menugaskan tindakan tindak lanjut—mengurangi pergantian konteks dan menjaga semua orang tetap selaras.

Dokumen yang terhubung dengan alur kerja Anda: Buat dan kelola dokumentasi teknis (seperti referensi API atau keputusan arsitektur) yang terhubung langsung dengan tugas-tugas terkait. Saat persyaratan berubah, dokumen dan tugas yang terpengaruh akan muncul bersama, memastikan tim Anda selalu bekerja berdasarkan informasi terbaru.

Lingkungan kerja terpadu dan terintegrasi: Hilangkan penyebaran alat dengan mengelola kode, tugas, dokumen, dan komunikasi di satu tempat. Lingkungan kerja AI terintegrasi ClickUp memberikan tim Anda pandangan lengkap dan real-time tentang apa yang sedang dibangun dan mengapa, mengurangi titik buta dan mempercepat kolaborasi.

Kelebihan:

Kontekstualisasi terpadu dari tugas, dokumen, dan percakapan memberikan pengembang gambaran lengkap tentang persyaratan proyek.

Otomatisasi fleksibel menyesuaikan diri dengan alur kerja apa pun melalui pemicu kustom dan tindakan berantai.

Lingkungan kerja all-in-one menghilangkan fragmentasi yang menyebar pengetahuan tim di berbagai platform.

Kekurangan:

Kurva pembelajaran untuk tim yang baru menggunakan platform all-in-one.

Aplikasi seluler memiliki fitur yang lebih sedikit dibandingkan dengan versi desktop.

Beberapa otomatisasi lanjutan memerlukan waktu untuk dikonfigurasi.

Harga

Peringkat dan Ulasan:

G2: 4.7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang ClickUp.

ClickUp adalah platform manajemen proyek all-in-one yang menggabungkan manajemen tugas, pelacakan waktu, dokumentasi, dan pelaporan dalam satu tempat. Yang paling saya sukai adalah tingkat kustomisasi yang tinggi: Anda dapat menyesuaikan tampilan, status, dan otomatisasi sesuai dengan setiap alur kerja. Integrasi dengan Slack, Google Drive, dan alat kalender membuat kolaborasi menjadi jauh lebih mudah. Saya juga menghargai betapa mudahnya mengelola beberapa proyek dan melacak produktivitas tim secara real-time.

ClickUp adalah platform manajemen proyek all-in-one yang menggabungkan manajemen tugas, pelacakan waktu, dokumentasi, dan pelaporan dalam satu tempat. Yang paling saya sukai adalah tingkat kustomisasi yang tinggi: Anda dapat menyesuaikan tampilan, status, dan otomatisasi sesuai dengan setiap alur kerja. Integrasi dengan Slack, Google Drive, dan alat kalender membuat kolaborasi menjadi jauh lebih mudah. Saya juga menghargai betapa mudahnya mengelola beberapa proyek dan melacak produktivitas tim secara real-time.

2. GitHub Copilot (terbaik untuk pengembang yang terintegrasi dalam ekosistem GitHub)

Bagi pengembang yang sudah terbiasa dengan GitHub, gesekan konstan saat beralih alat untuk bertanya atau meninjau pull request dapat menjadi hambatan besar bagi produktivitas. GitHub Copilot mengatasi hal ini dengan membawa bantuan AI langsung ke alur kerja Anda yang sudah ada, dengan pengembang yang menggunakan Copilot menyelesaikan tugas 35% lebih cepat daripada yang tidak menggunakannya. Copilot menyarankan kode saat Anda mengetik, menjawab pertanyaan melalui obrolan, dan membantu meninjau pull request—semua tanpa meninggalkan editor Anda.

Copilot menggunakan model bahasa besar yang dilatih pada kode publik untuk memberikan saran langsung. Ia memahami konteks dari file saat ini, tab yang terbuka, dan struktur repositori. Antarmuka obrolan memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan tentang basis kode Anda atau meminta penjelasan tentang kode yang tidak familiar, menjadikannya asisten AI pemrograman yang powerful.

Fitur terbaik:

Saran kode langsung: Saat Anda mengetik, Copilot menawarkan penyelesaian mulai dari baris tunggal hingga fungsi lengkap. Ia belajar dari pola pemrograman Anda dan konteks sekitarnya, sering kali memprediksi apa yang Anda butuhkan sebelum Anda selesai mengetik.

Copilot Chat: Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami langsung di IDE Anda. Minta penjelasan tentang kode yang kompleks, minta saran refactoring, atau minta untuk menghasilkan unit test.

Bantuan permintaan pull: Copilot dapat menghasilkan deskripsi permintaan pull, merangkum perubahan untuk peninjau, dan menyarankan perbaikan. Hal ini mempercepat siklus peninjauan dan memastikan permintaan pull memiliki konteks yang berarti bagi rekan tim.

Kelebihan:

Integrasi GitHub yang mendalam berarti saran sering kali sesuai dengan konvensi proyek Anda.

Dukungan IDE yang luas termasuk VS Code, IDE JetBrains, dan Neovim

Peningkatan berkelanjutan dengan pembaruan rutin dan fitur baru.

Kekurangan:

Saran terkadang mencakup pola yang sudah tidak digunakan atau API yang sudah usang.

Kustomisasi terbatas untuk standar pemrograman khusus perusahaan.

Membutuhkan akun GitHub dan langganan.

Harga

Gratis

Pro: $10/bulan

Pro+: $39/bulan

Bisnis: $19 per pengguna per bulan

Enterprise: $39 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan

G2: 4.5/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (30+ ulasan)

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang GitHub Copilot.

GitHub Copilot telah secara signifikan meningkatkan produktivitas coding saya. Ia menyarankan penyelesaian kode yang cerdas dan fungsi lengkap yang sering kali sesuai dengan apa yang saya rencanakan untuk ditulis. Copilot unggul dalam tugas rutin seperti pengaturan boilerplate, loop, dan pola standar, yang menghemat banyak waktu dan membantu saya fokus pada bagian yang lebih kompleks dalam pengembangan. Ini seperti memiliki sepasang tangan tambahan di editor saya — terutama berguna untuk memulai file baru atau API yang tidak familiar.

GitHub Copilot telah secara signifikan meningkatkan produktivitas coding saya. Ia menyarankan penyelesaian kode yang cerdas dan fungsi lengkap yang sering kali sesuai dengan apa yang saya rencanakan untuk ditulis. Copilot unggul dalam tugas rutin seperti pengaturan boilerplate, loop, dan pola standar, yang menghemat banyak waktu dan membantu saya fokus pada bagian yang lebih kompleks dalam pengembangan. Ini seperti memiliki sepasang tangan tambahan di editor saya — terutama berguna untuk memulai file baru atau API yang tidak familiar.

3. Cursor (terbaik untuk pengembang yang menginginkan pengalaman IDE berbasis AI)

Sudah bosan dengan AI yang terasa seperti tambahan pada editor Anda? Berbeda dengan ekstensi, Cursor adalah IDE berbasis AI yang dirancang dari awal. Ini adalah cabang dari VS Code, jadi antarmukanya familiar, tetapi kemampuan AI terintegrasi dalam setiap interaksi, menjadikannya salah satu asisten pemrograman AI terbaik.

Keunggulan utama Cursor adalah kemampuannya untuk mengindeks seluruh basis kode Anda, memungkinkan pertanyaan dan edit yang mencakup beberapa file. Minta Cursor untuk “merefaktor alur autentikasi,” dan ia akan memahami file-file mana yang terlibat. Kesadaran akan seluruh proyek ini mencegah frustrasi umum akibat AI yang merusak hal-hal yang tidak dapat dilihatnya.

Fitur terbaik:

Kontekstualisasi menyeluruh: Cursor mengindeks seluruh proyek Anda, sehingga interaksi AI memahami hubungan antar berkas. Pandangan holistik ini mencegah frustrasi "AI tidak memahami proyek saya".

Composer: Jelaskan apa yang Anda inginkan dalam bahasa Inggris yang sederhana, dan Composer akan menerapkan perubahan di beberapa file. Ini adalah terobosan besar untuk tugas refactoring yang biasanya memakan waktu berjam-jam jika dilakukan secara manual.

Pengeditan prediktif: Kursor memprediksi perubahan berikutnya berdasarkan edit terbaru. Jika Anda mengganti nama variabel di satu tempat, ia akan menyarankan penggantian nama yang sama di tempat lain.

Kelebihan:

Pemahaman yang mendalam tentang basis kode mengurangi saran yang merusak bagian lain dari kode Anda.

Antarmuka VS Code yang familiar berarti kurva pembelajaran yang minimal.

Mendukung berbagai model AI untuk menyeimbangkan kecepatan dan kemampuan.

Kekurangan:

Membutuhkan peralihan dari IDE saat ini.

Pencarian kode dasar dapat lambat pada repositori yang sangat besar.

Beberapa ekstensi VS Code mungkin tidak berfungsi dengan sempurna.

Harga

Hobi

Pro: $20/bulan

Pro+: $60/bulan

Ultra: $200/bulan

Tim: $40 per pengguna per bulan

Enterprise: Kustom

Peringkat dan ulasan

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Cursor.

Saya sangat menyukai cara Cursor mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja pengembangan dengan mulus. Saran kode langsung yang ditampilkan sangat akurat, dan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan langsung di editor menghemat banyak waktu saya. Rasanya seperti berkolaborasi dengan pengembang ahli yang memahami konteks proyek saya.

Saya sangat menyukai cara Cursor mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja pengembangan dengan mulus. Saran kode langsung yang ditampilkan sangat akurat, dan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan langsung di editor menghemat banyak waktu saya. Rasanya seperti berkolaborasi dengan pengembang ahli yang memahami konteks proyek saya.

4. Amazon Q Developer (terbaik untuk tim yang membangun di AWS)

Jika infrastruktur Anda berjalan di AWS, Anda tahu betapa menyulitkannya mencoba membuat alat AI generik memahami nuansa kebijakan IAM atau konfigurasi Lambda. Amazon Q Developer adalah asisten AI yang memahami AWS secara native. Ia melampaui sekadar penyelesaian kode untuk membantu dalam pengambilan keputusan arsitektur, pemindaian keamanan, dan bahkan migrasi aplikasi warisan.

Karena dikembangkan oleh Amazon, Q Developer memahami hubungan antara layanan AWS dan dapat merekomendasikan praktik terbaik yang sesuai dengan arsitektur Anda. Ia dapat menyarankan kebijakan IAM, membantu mengonfigurasi fungsi Lambda, dan menjelaskan templat CloudFormation.

Fitur terbaik:

Keahlian layanan AWS: Tanyakan cara mengonfigurasi kebijakan bucket S3 atau mengoptimalkan kueri DynamoDB. Saran-saran ini mengikuti praktik terbaik AWS dan memperhitungkan nuansa spesifik layanan.

Transformasi kode: Memigrasikan aplikasi Java warisan? Q Developer dapat menganalisis basis kode Anda dan memandu proses peningkatan, menangani pembaruan dependensi dan perubahan API.

Pemeriksaan keamanan: Pemeriksaan keamanan bawaan memeriksa kode Anda terhadap masalah keamanan yang diketahui dan standar AWS, dengan saran untuk perbaikan.

Kelebihan:

Pemahaman mendalam tentang AWS mencegah kesalahan konfigurasi umum.

Fitur perusahaan memungkinkan pelatihan pada basis kode internal dan standar.

Dukungan bahasa yang luas termasuk Python, Java, dan JavaScript

Kekurangan:

Yang paling berguna untuk lingkungan yang banyak menggunakan AWS.

Beberapa fitur memerlukan integrasi akun AWS.

Dukungan IDE lebih terbatas dibandingkan dengan beberapa pesaing.

Harga

Tingkat gratis

Paket Pro: $19 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan

G2: 4.6/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Amazon Q Developer.

Amazon Q Developer menyediakan bantuan pemrograman yang akurat dan sadar konteks langsung di dalam IDE. Ini membantu saya memahami API, menghasilkan potongan kode, dan mendebug lebih cepat tanpa harus meninggalkan ruang kerja. Integrasinya dengan layanan AWS sangat mulus, dan ini menghemat banyak waktu saat bekerja dengan konfigurasi cloud atau SDK.

Amazon Q Developer menyediakan bantuan pemrograman yang akurat dan sadar konteks langsung di dalam IDE. Ini membantu saya memahami API, menghasilkan potongan kode, dan mendebug lebih cepat tanpa harus meninggalkan ruang kerja. Integrasinya dengan layanan AWS sangat mulus, dan ini menghemat banyak waktu saat bekerja dengan konfigurasi cloud atau SDK.

5. Tabnine (terbaik untuk perusahaan yang mengutamakan privasi kode)

Mengirimkan kode proprietary ke server pihak ketiga bukanlah pilihan yang layak bagi banyak perusahaan. Kekhawatiran tentang privasi data seringkali menghambat adopsi alat pemrograman AI yang kuat—57% profesional IT di perusahaan yang belum mengadopsi AI generatif menyebutkan kekhawatiran privasi data sebagai hambatan utama mereka. Tabnine secara langsung mengatasi masalah ini dengan pendekatan yang mengutamakan privasi.

Tabnine menawarkan deployment on-premise, artinya kode Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Bagi perusahaan dengan kebijakan data yang ketat atau yang beroperasi di industri yang diatur, ini adalah fitur yang sangat penting. Bahkan versi cloud-hosted-nya menawarkan kebijakan retensi data nol, memastikan kode Anda tidak disimpan atau digunakan untuk melatih model lain.

Fitur terbaik:

Penerapan on-premise: Jalankan Tabnine sepenuhnya di dalam infrastruktur Anda sendiri. Ini memenuhi persyaratan keamanan yang melarang layanan AI eksternal dan mendukung lingkungan yang terisolasi.

Model yang disesuaikan: Tabnine belajar dari basis kode Anda untuk memberikan saran yang sesuai dengan pola, konvensi penamaan, dan keputusan arsitektur tim Anda.

Tanpa penyimpanan data: Untuk deployment cloud, kebijakan Tabnine berarti kode Anda tidak disimpan setelah diproses, sehingga Anda dapat mendapatkan bantuan AI tanpa khawatir tentang privasi data.

Kelebihan:

Fitur privasi tingkat perusahaan mendapatkan persetujuan dari tim keamanan dan kepatuhan.

Mendorong konsistensi di seluruh tim dengan menyarankan kode yang sesuai dengan standar Anda.

Dukungan IDE yang luas mencakup VS Code, JetBrains, Vim, dan lainnya.

Kekurangan:

Penerapan on-premise memerlukan pengelolaan infrastruktur.

Personalisasi memerlukan waktu untuk dilatih pada basis kode Anda.

Beberapa fitur lanjutan hanya tersedia di tingkat enterprise.

Harga

Platform Tabnine Agentic: $59 per pengguna per bulan (langganan tahunan)

Peringkat dan ulasan

G2: 4. 1/5 (40+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Inilah yang dikatakan seorang pengulas Capterra tentang Tabnine.

Tabnine adalah asisten pemrograman yang luar biasa untuk pengembang perangkat lunak. Jumlah waktu yang telah dihemat dalam karier saya sangat besar. Ini telah meningkatkan produktivitas saya. Saya tidak perlu lagi menulis model kelas yang membosankan. Dengan hanya menekan tombol Tab, semua kode saya selesai dengan sendirinya. Selain itu, sangat mudah untuk mengintegrasikannya dengan editor kode.

Tabnine adalah asisten pemrograman yang luar biasa untuk pengembang perangkat lunak. Jumlah waktu yang telah dihemat dalam karier saya sangat besar. Ini telah meningkatkan produktivitas saya. Saya tidak perlu lagi menulis model kelas yang membosankan. Dengan hanya menekan tombol Tab, semua kode saya selesai dengan ini. Selain itu, sangat mudah untuk mengintegrasikannya dengan editor kode.

📮 ClickUp Insight: 22% responden kami masih waspada saat menggunakan AI di tempat kerja. Dari 22% tersebut, setengah khawatir tentang privasi data mereka, sementara setengah lainnya tidak yakin dapat mempercayai apa yang dikatakan AI. ClickUp menangani kedua masalah tersebut secara langsung dengan langkah-langkah keamanan yang kuat dan dengan menghasilkan tautan detail ke tugas dan sumber dengan setiap jawaban. Ini berarti bahkan tim yang paling berhati-hati pun dapat mulai menikmati peningkatan produktivitas tanpa khawatir apakah informasi mereka aman atau apakah mereka mendapatkan hasil yang andal.

📮 ClickUp Insight: 22% responden kami masih waspada saat menggunakan AI di tempat kerja. Dari 22% tersebut, setengah khawatir tentang privasi data mereka, sementara setengah lainnya tidak yakin dapat mempercayai apa yang dikatakan AI. ClickUp menangani kedua masalah tersebut secara langsung dengan langkah-langkah keamanan yang kuat dan dengan menghasilkan tautan detail ke tugas dan sumber dengan setiap jawaban. Ini berarti bahkan tim yang paling berhati-hati pun dapat mulai menikmati peningkatan produktivitas tanpa khawatir apakah informasi mereka aman atau apakah mereka mendapatkan hasil yang andal.

6. Sourcegraph Cody (terbaik untuk menavigasi basis kode perusahaan yang besar)

Kode basis perusahaan dapat mencakup ribuan repositori, membuatnya hampir mustahil bagi seorang pengembang untuk memahami bagaimana semuanya terhubung. Alat AI generik seringkali gagal pada skala ini. Cody, yang dikembangkan oleh perusahaan pencarian kode Sourcegraph, memanfaatkan infrastruktur pencariannya yang kuat untuk menyediakan bantuan AI yang benar-benar memahami seluruh kode basis Anda.

Cody memanfaatkan pengalaman bertahun-tahun Sourcegraph dalam mengindeks kode, memungkinkan Cody untuk menjawab pertanyaan yang melintasi batas repositori. Tanyakan bagaimana suatu layanan dipanggil, dan Cody akan menemukan setiap penggunaan di seluruh organisasi Anda, bukan hanya di repositori saat ini.

Fitur terbaik:

Integrasi pencarian kode perusahaan: Cody memanfaatkan kecerdasan kode Sourcegraph untuk memahami hubungan di antara ribuan repositori.

Kontekstual multi-repo: Berbeda dengan alat yang terbatas pada satu repositori, Cody dapat menarik konteks dari beberapa repositori secara bersamaan saat bekerja pada layanan yang saling terhubung.

Backend LLM yang dapat disesuaikan: Perusahaan dapat memilih model AI yang sesuai dengan kebutuhan mereka—Claude, GPT-4, atau lainnya—berdasarkan kemampuan, biaya, atau persyaratan kepatuhan.

Kelebihan:

Skala basis kode yang tak tertandingi untuk organisasi dengan ratusan repositori.

Jawaban mengarah kembali ke kode asli, memungkinkan pengembang untuk memverifikasi saran.

Kontrol perusahaan untuk mengelola akses, memantau penggunaan, dan mengonfigurasi konteks.

Kekurangan:

Fitur lengkap memerlukan deployment Sourcegraph.

Pengaturan dapat rumit bagi organisasi yang baru menggunakan Sourcegraph.

Beberapa fitur memerlukan lisensi perusahaan.

Harga

Cody Free

Cody Pro: $9 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan

G2: 4.5/5 (90 ulasan)

Capterra: Tidak ditemukan

Inilah yang dikatakan oleh seorang reviewer Gartner tentang Sourcegraph Cody.

Cody adalah asisten pemrograman AI utama saya. Saya telah menggunakan beberapa alat serupa sebelumnya. Hampir semua alat asisten pemrograman AI memiliki kinerja dan fitur yang serupa. Keunggulan Cody terletak pada antarmuka pengguna (UI). Secara khusus, ia dilengkapi dengan daftar kustomisasi yang sangat luas. Anda dapat menghapus atau menambahkan fitur UI apa pun. Ada opsi untuk memilih backend dengan berbagai pilihan AI. Pengalaman saya secara keseluruhan sejauh ini positif dalam hal kinerja. Hal ini tidak memengaruhi kinerja keseluruhan editor.

Cody adalah asisten pemrograman AI utama saya. Saya telah menggunakan beberapa alat serupa sebelumnya. Hampir semua alat asisten pemrograman AI memiliki kinerja dan fitur yang serupa. Di mana Cody unggul adalah antarmuka pengguna (UI). Secara khusus, ia dilengkapi dengan daftar kustomisasi yang sangat luas. Anda dapat menghapus atau menambahkan fitur UI apa pun. Ada opsi untuk memilih backend dengan berbagai pilihan AI. Pengalaman saya secara keseluruhan sejauh ini positif dalam hal kinerja. Hal ini tidak memengaruhi kinerja keseluruhan editor.

📹 Hentikan menulis dan mengulang kode secara manual. Video ini menjelaskan lima agen AI yang membuat pemrograman lebih cepat, rapi, dan jauh lebih sedikit frustrasi.

7. Windsurf (terbaik untuk pengembang yang menginginkan agen AI otonom)

Sebagian besar alat pemrograman AI hanya memberikan saran, meninggalkan Anda untuk melakukan pekerjaan sebenarnya. Windsurf mengambil pendekatan yang berbeda, melampaui saran hingga ke penyelesaian tugas secara otonom. AI agennya dapat menangani tugas pemrograman multi-langkah, mengubah peran Anda dari penulis menjadi peninjau.

Anda menggambarkan tujuan, dan fitur Cascade-nya akan menentukan langkah-langkahnya. Windsurf juga menawarkan Flows, yaitu alur kerja agen yang sudah dibangun sebelumnya untuk tugas-tugas umum seperti menambahkan fitur atau memperbaiki bug. AI menangani perencanaan dan eksekusi, dan akan menghubungi Anda saat keputusan diperlukan.

Untuk memahami bagaimana agen AI mengubah lanskap pemrograman, tonton ringkasan ini tentang agen AI untuk pemrograman dan penerapan praktisnya dalam alur kerja pengembangan.

Fitur terbaik:

Cascade: Jelaskan tugas multi-langkah seperti “Tambahkan otentikasi pengguna dengan OAuth,” dan Cascade akan memecahnya menjadi langkah-langkah kecil dan menjalankannya dengan persetujuan Anda di titik-titik pemeriksaan kunci.

Flows: Alur kerja pra-bangun untuk tugas pengembangan umum yang menghasilkan kode, tes, dan dokumentasi, mempercepat pola-pola berulang.

Pencarian kode mendalam: Windsurf mengindeks kode, komentar, dan konfigurasi proyek, sehingga tindakan otomatisnya memperhitungkan konvensi proyek Anda.

Kelebihan:

Kemampuan otonom sejati dapat menjalankan tugas multi-langkah.

Titik pemeriksaan yang terencana membantu Anda tetap mengontrol tanpa perlu mengawasi secara berlebihan.

Periode uji coba memungkinkan Anda mengevaluasi alur kerja agen sebelum memutuskan.

Kekurangan:

Fitur agensial memerlukan tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan AI.

Sebagai alat yang lebih baru, ia memiliki komunitas yang lebih kecil dibandingkan dengan opsi yang sudah mapan.

Tugas-tugas kompleks mungkin masih memerlukan intervensi manual.

Harga

Gratis

Pro: $15/bulan

Tim: $30 per pengguna per bulan

Enterprise: Kustom

Peringkat dan ulasan

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Windsurf.

Saya benar-benar menyukainya untuk memperbarui dan mengedit beberapa file sekaligus. Saya menyukainya karena fitur autocompletion AI yang membuat pengalaman coding saya lebih menyenangkan. Sangat berguna untuk berinteraksi dengan kode saya secara real-time. Andal untuk pengeditan inline kode dengan bantuan AI. Antarmuka pengguna yang bersih dan ramah pemula dengan kemudahan adopsi.

Saya benar-benar menyukainya untuk memperbarui dan mengedit beberapa file sekaligus. Saya menyukainya karena fitur autocompletion AI yang membuat pengalaman coding saya lebih menyenangkan. Sangat berguna untuk berinteraksi dengan kode saya secara real-time. Andal untuk pengeditan inline kode dengan bantuan AI. Antarmuka pengguna yang bersih dan ramah pemula dengan kemudahan adopsi.

8. Qodo (terbaik untuk tim yang fokus pada kualitas kode dan pengujian)

Menulis kode dengan cepat adalah satu hal; menulis kode yang andal adalah hal lain. Sementara sebagian besar alat AI berfokus pada kecepatan, Qodo (sebelumnya CodiumAI) berfokus pada kualitas kode. Kekuatannya terletak pada pembangkitan tes, analisis kualitas kode, dan perbaikan permintaan pull.

Qodo menganalisis kode Anda dan menghasilkan kasus uji yang bermakna, termasuk kasus tepi yang sering terlewatkan oleh pengembang. Ia memahami perilaku kode dan membuat tes yang benar-benar memverifikasi bahwa kode tersebut berfungsi dengan benar. Fokus pada kualitas ini merupakan pembeda utama di ruang Augment Code vs. Cursor yang padat.

Fitur terbaik:

Pembangkitan uji AI: Qodo menganalisis fungsi Anda dan menghasilkan rangkaian uji komprehensif, mengidentifikasi kasus tepi, kondisi batas, dan skenario kesalahan.

Analisis permintaan pull: Sebelum tinjauan manusia, Qodo memindai permintaan pull (PR) untuk masalah potensial seperti kode yang bermasalah atau area yang kurang cakupan pengujian, sehingga tinjauan manusia menjadi lebih produktif.

Wawasan kualitas kode: Selain pengujian, Qodo memberikan umpan balik tentang struktur kode, kompleksitas, dan kemudahan pemeliharaan untuk membantu Anda menulis kode yang lebih bersih.

Kelebihan:

Berfokus pada menghasilkan kode yang lebih baik dan lebih andal, bukan hanya lebih banyak kode.

Uji coba yang dihasilkan memverifikasi perilaku, bukan hanya mencapai metrik cakupan.

Terintegrasi secara alami ke dalam alur kerja tinjauan kode.

Kekurangan:

Fokus yang lebih sempit daripada asisten pemrograman serba guna.

Kualitas pembangkitan tes dapat bervariasi tergantung pada bahasa pemrograman dan kerangka kerja.

Beberapa fitur memerlukan paket tim atau perusahaan.

Harga

Pengembang: Gratis

Tim: $38 per pengguna per bulan

Enterprise: Kustom

Peringkat dan ulasan

G2: 4.8/5 (lebih dari 60 ulasan)

Capterra: Tidak ditemukan

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Qodo.

Saya menggunakan Qodo Gen + VS Code untuk mengaudit, membangun, merestrukturisasi, mengoptimalkan, dan meninjau kode berbagai jenis, mulai dari HTML khusus SEO hingga arsitektur Django dan Next.js hingga skrip Python kustom. Fitur paling powerful yang paling sering saya gunakan adalah menambahkan konteks – inilah yang paling sering hilang dari chatbot UI untuk menjadi benar-benar berguna: gambaran lengkap! Qodo melakukan pekerjaan luar biasa dalam mendeteksi kesalahan dan ketidakefisienan yang terlewatkan, serta mengajarkan konsep melalui kode yang sedang saya kerjakan. Dengan sikap yang tepat, alat ini bisa menjadi sistem pendidikan yang lengkap!

Saya menggunakan Qodo Gen + VS Code untuk mengaudit, membangun, merestrukturisasi, mengoptimalkan, dan meninjau kode berbagai jenis, mulai dari HTML khusus SEO hingga arsitektur Django dan Next.js hingga skrip Python kustom. Fitur paling powerful yang paling sering saya gunakan adalah menambahkan konteks – inilah yang paling sering hilang dari chatbot UI untuk menjadi benar-benar berguna: gambaran lengkap! Qodo melakukan pekerjaan luar biasa dalam mendeteksi kesalahan dan ketidakefisienan yang terlewatkan, serta mengajarkan konsep melalui kode yang sedang saya kerjakan. Dengan sikap yang tepat, alat ini bisa menjadi sistem pendidikan yang lengkap!

9. Replit Ghostwriter (terbaik untuk pengembang yang mengkodekan di browser)

Mengatur lingkungan pengembangan lokal bisa menjadi hal yang merepotkan. Replit adalah IDE berbasis cloud di mana Anda dapat menulis, menjalankan, dan mengimplementasikan kode sepenuhnya di browser Anda, dan Ghostwriter adalah asisten AI terintegrasinya.

Karena Ghostwriter terintegrasi dengan Replit, ia memahami lingkungan runtime proyek Anda, dependensi, dan konfigurasi deployment. Saran yang diberikan mempertimbangkan apa yang sebenarnya terinstal dan tersedia, sehingga mengurangi masalah "berfungsi di mesin saya". Fitur kolaborasi coding real-time Replit memungkinkan Ghostwriter untuk membantu seluruh tim secara bersamaan.

Fitur terbaik:

Lingkungan cloud terintegrasi: Tidak memerlukan pengaturan lokal—mulai coding dengan bantuan AI secara langsung dari perangkat apa pun.

Kesadaran deployment instan: Ghostwriter dapat membantu dalam seluruh siklus hidup, mulai dari pemrograman hingga konfigurasi deployment dan pemecahan masalah runtime.

Kolaborasi real-time: Beberapa pengembang dapat berkoding bersama di Replit, dengan Ghostwriter membantu semua orang, sehingga sangat cocok untuk pemrograman berpasangan.

Kelebihan:

Tanpa pengaturan berarti Anda dapat mulai mengkoding segera.

Pemahaman menyeluruh tentang kode dan lingkungan runtime-nya.

Lingkungan terintegrasi ini populer untuk belajar pemrograman.

Kekurangan:

Terintegrasi dengan lingkungan berbasis browser Replit

Kurang cocok untuk proyek besar dan kompleks.

Membutuhkan koneksi internet untuk semua aktivitas pemrograman.

Harga

Starter: Gratis

Replit Core: $20/bulan (per bulan, dibayar secara tahunan)

Tim: $35 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Kustom

Peringkat dan ulasan

G2: 4.5/5 (280+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (150+ ulasan)

Inilah yang dikatakan seorang pengulas Capterra tentang Replit Ghostwriter.

Produk yang sangat baik secara keseluruhan. Sebuah terobosan besar bagi profesional non-koding untuk dapat menciptakan apa yang mereka butuhkan. Sebuah jalan pintas yang besar untuk diteruskan ke pengembang profesional, membangun alat internal (di mana tidak selalu penting jika semuanya berfungsi sepenuhnya), dan jika Anda ingin menjelajahi dunia pengembangan perangkat lunak untuk klien, dll., maka ini adalah awal yang fantastis dan membuatnya jauh lebih ramah pengguna dan komprehensif daripada solusi lain yang ada.

Produk yang sangat baik secara keseluruhan. Sebuah terobosan besar bagi profesional non-koding untuk dapat menciptakan apa yang mereka butuhkan. Sebuah jalan pintas besar untuk diteruskan ke pengembang profesional, membangun alat internal (di mana tidak selalu penting jika semuanya berfungsi sepenuhnya), dan jika Anda ingin menjelajahi dunia pengembangan perangkat lunak untuk klien, dll., ini adalah awal yang fantastis dan membuatnya jauh lebih ramah pengguna dan komprehensif daripada solusi lain di luar sana.

Hubungkan kode Anda dengan alur kerja Anda

Asisten pemrograman AI yang tepat bergantung pada konteks spesifik Anda—IDE yang digunakan, skala basis kode, dan kebutuhan privasi. Tidak ada alat "terbaik" yang universal, tetapi ada alat terbaik untuk situasi Anda. Tim di AWS sebaiknya mempertimbangkan Amazon Q Developer, sementara perusahaan dengan kebijakan data yang ketat sebaiknya melihat Tabnine.

Namun, asisten pemrograman AI terus berkembang. Alat yang akan unggul adalah yang tidak hanya memahami kode, tetapi juga konteks lengkap mengapa Anda menulisnya—tugas, persyaratan, dan kolaborasi tim yang mendasari keputusan. Di sinilah ruang kerja terintegrasi yang menghubungkan AI di seluruh alur kerja Anda menjadi esensial.

Hubungkan kode Anda dengan tugas, dokumen, dan percakapan yang memberikan makna padanya. Mulailah secara gratis dengan ClickUp dan lihat bagaimana ruang kerja terintegrasi mengubah alur kerja pengembangan Anda.