13 Alat Integrasi Berkelanjutan Terbaik untuk Pengembang (2025)

Pipeline Anda gagal untuk ketiga kalinya hari ini. Kesalahan yang sama, perbaikan yang sama, dan perasaan bahwa pasti ada cara yang lebih baik untuk melakukannya.

Alat integrasi berkelanjutan dalam daftar ini dikembangkan oleh orang-orang yang memahami bahwa waktu Anda lebih baik dihabiskan untuk menulis kode daripada berurusan dengan pipeline deployment.

Manakah yang akan mengakhiri mimpi buruk CI Anda? Mari kita cari tahu! 🤔

Inilah alat integrasi berkelanjutan terbaik untuk mengatasi tantangan pengembangan perangkat lunak. 💁

Memilih alat integrasi kode berkelanjutan yang tepat dapat memperlancar pengembangan dan mengurangi risiko rilis. Berikut ini hal-hal yang perlu diprioritaskan dalam alat pengembangan perangkat lunak kolaboratif Anda. ⛏️

Kompatibilitas bahasa dan framework: Mendukung stack teknologi Anda tanpa perlu solusi rumit

Integrasi VCS: Terhubung dengan GitHub, GitLab, Bitbucket, atau sistem kontrol versi lainnya

Skalabilitas kinerja: Menyediakan pengujian paralel, penyimpanan cache build, dan autoscaling untuk Menyediakan pengujian paralel, penyimpanan cache build, dan autoscaling untuk pipeline DevOps yang lebih cepat

Dukungan pengujian otomatis: Terintegrasi dengan kerangka kerja pengujian untuk mendeteksi masalah sejak dini

Kontainerisasi dan kesiapan deployment: Mendukung Docker dan alat kontainer lainnya untuk deployment yang andal

Notifikasi dan integrasi: Terhubung dengan alat email atau manajemen proyek untuk menjaga keselarasan tim

Catatan log yang jelas dan pelacakan kesalahan: Memudahkan identifikasi, pemecahan masalah, dan pemulihan build yang gagal

Saatnya untuk menyelami lebih dalam alat integrasi berkelanjutan terbaik yang dapat memudahkan kehidupan seorang pengembang perangkat lunak. Ayo kita mulai! 💪🏼

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek perangkat lunak all-in-one dan kolaborasi tim)

Buat Tugas Pertama Anda di ClickUp Lacak dan alokasikan masalah dengan konteks rilis lengkap menggunakan perangkat lunak manajemen proyek Agile ClickUp

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh kecerdasan buatan (AI) yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Dibandingkan dengan perangkat lunak manajemen proyek Agile ClickUp, ini adalah alat yang sempurna untuk merencanakan sprint, melacak kemajuan, mengelola backlog, dan meluncurkan perangkat lunak lebih cepat.

Pantau dan selesaikan masalah dengan lebih cepat

Dimulai dengan ClickUp Tasks.

Misalkan terjadi regresi di lingkungan staging yang terkait dengan pembaruan checkout terbaru. Anda membuat Tugas, menandai pengembang yang melakukan merge perubahan, menghubungkannya dengan kasus uji yang gagal, dan menambahkan komentar agar QA melakukan pengujian ulang setelah perbaikan diterapkan.

Semua proses tetap dalam satu alur kerja di perangkat lunak manajemen proyek ClickUp Software Team, mulai dari langkah yang gagal hingga penyelesaian akhir.

Deteksi hambatan sebelum masalah membesar

Identifikasi pekerjaan yang terhenti dan jaga agar rilis tetap berjalan menggunakan ClickUp Sprints

Untuk bergerak lebih cepat, Anda dapat menjalankan ClickUp Sprints untuk mengidentifikasi hambatan sebelum mereka mengganggu jadwal Anda.

Di tengah minggu, Anda menyadari bahwa tiga tugas backend belum bergerak sejak Senin. Semuanya menunggu kontainer uji yang belum dibangun ulang. Anda membuat tugas baru untuk perbaikan, memasukkannya ke dalam sprint saat ini, dan menyelesaikan blokirannya pada akhir hari.

Ubah kegagalan build menjadi tugas yang ditugaskan dan dapat ditindaklanjuti menggunakan ClickUp Automation

Ketika terjadi masalah, ClickUp Automation mengatasinya sebelum ada yang melaporkannya.

Pipeline harian gagal setelah dependensi yang rusak dikomitmen. ClickUp secara otomatis membuat tugas bug, menghubungkan pekerjaan yang gagal, menandai pengembang yang mengkomitmen, dan menempatkan tugas tersebut ke dalam daftar 'To Fix'. Tidak ada yang perlu melakukan triase secara manual atau membuang waktu untuk mengalokasikan pekerjaan; semuanya sudah berjalan.

Buat catatan rilis dalam hitungan detik

Buat ringkasan rilis yang bersih dan ramah pengembang menggunakan ClickUp Brain

Untuk mengurangi pelaporan manual, ClickUp Brain, asisten AI bawaan platform, membantu tim Anda menghasilkan ringkasan dan konten menggunakan data tugas yang sudah ada.

Jika Anda membutuhkan catatan rilis pada akhir pekan, gunakan AI untuk pengembangan perangkat lunak untuk merangkum tiket yang telah diselesaikan yang diberi tag ‘Release v2.1’ (dalam bahasa alami). Dan Anda akan langsung mendapatkan daftar yang jelas tentang fitur dan perbaikan yang telah dirilis, siap untuk dimasukkan ke dalam changelog Anda.

Hentikan penulisan "perbaikan bug". Tulis catatan rilis yang benar-benar dibaca orang. Pelajari caranya!

Majukan tugas dengan setiap commit

Sinkronkan GitHub dengan tugas Anda menggunakan integrasi ClickUp

Selama siklus pengembangan, integrasi ClickUp dengan GitHub dan GitLab menjaga kode baru dan status tugas tetap sinkron. Seorang pengembang menghubungkan permintaan pull (pull request) mereka ke tugas. Setelah digabungkan, tugas secara otomatis berpindah ke 'Siap untuk QA', dan permintaan pull tetap terhubung, sehingga penguji tahu persis apa yang berubah dan di mana harus memvalidasi.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran yang curam karena opsi penyesuaian yang luas.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Dengarkan testimoni dari pengguna puas ini di G2:

ClickUp menggabungkan semua yang kita butuhkan dalam satu tempat — mulai dari manajemen tugas, dokumen, otomatisasi, pelacakan waktu, hingga pelacakan tujuan. Fleksibilitas untuk menyesuaikan tampilan, menggunakan Bidang Kustom, dan mengotomatisasi tindakan berulang telah menghemat waktu kami berjam-jam setiap minggu. Kami juga menyukai bahwa platform ini skalabel: berfungsi dengan baik untuk individu, tetapi menjadi lebih powerful seiring pertumbuhan tim.

ClickUp menggabungkan semua yang kita butuhkan dalam satu tempat — mulai dari manajemen tugas, dokumen, otomatisasi, pelacakan waktu, hingga pelacakan tujuan. Fleksibilitas untuk menyesuaikan tampilan, menggunakan Bidang Kustom, dan mengotomatisasi tindakan berulang telah menghemat waktu kami berjam-jam setiap minggu. Kami juga menyukai bahwa platform ini skalabel: berfungsi dengan baik untuk individu, tetapi menjadi lebih powerful seiring pertumbuhan tim.

📮ClickUp Insight: Survei kami menemukan bahwa pekerja pengetahuan rata-rata memiliki 6 koneksi harian di tempat kerja mereka. Hal ini kemungkinan melibatkan pertukaran pesan bolak-balik melalui email, chat, dan alat manajemen proyek. Bagaimana jika Anda dapat mengumpulkan semua percakapan ini di satu tempat? Dengan ClickUp, Anda bisa! Ini adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan dalam satu tempat—semua didukung oleh AI yang membantu Anda dan tim Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

2. GitLab (Terbaik untuk alur kerja DevOps end-to-end)

melalui GitLab

GitLab menyediakan lingkungan produksi yang terintegrasi untuk perencanaan, pengembangan, deployment, dan pemantauan aplikasi. Fitur pelacakan masalah bawaan, permintaan penggabungan, dan registri kontainernya menciptakan alur kerja manajemen proyek perangkat lunak yang lancar.

Alat integrasi berkelanjutan ini menangani tugas otomatisasi sederhana maupun deployment tingkat perusahaan yang kompleks, sambil tetap menjaga visibilitas di seluruh pipeline pengiriman perangkat lunak Anda.

Fitur terbaik GitLab

Jalankan tugas paralel di beberapa runner untuk mempercepat waktu build

Atur runner otomatis yang dapat diaktifkan sesuai permintaan untuk efisiensi biaya

Deploy ke kluster Kubernetes langsung dari konfigurasi pipeline Anda

Pantau kinerja aplikasi dan kesalahan melalui alat observabilitas terintegrasi

Batasan GitLab

Hal ini menjadi sangat memakan sumber daya untuk deployment skala besar

Instan yang dihosting sendiri memerlukan beban pemeliharaan yang signifikan

Harga GitLab

Gratis

Harga khusus

Ulasan dan penilaian GitLab

G2: 4.5/5 (830+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.195+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang GitLab?

Seorang pengguna Reddit mengatakan hal ini:

Ya, ini cukup bagus. Anda dapat menggunakan fitur seperti registri paket, registri kontainer, dan juga pipeline pembangunan.

Ya, ini cukup bagus. Anda dapat menggunakan fitur seperti registri paket, registri kontainer, dan juga pipeline pembangunan.

💡 Tips Pro: Simpan konfigurasi CI Anda (seperti Jenkinsfiles atau YAML GitHub Actions) dalam sistem kontrol versi, sama seperti kode aplikasi. Gunakan permintaan pull untuk meninjau perubahan dan menguji pembaruan sebelum menggabungkannya.

3. Jenkins (Terbaik untuk pipeline otomatisasi yang dapat disesuaikan)

melalui Jenkins

Jenkins unggul dalam fleksibilitas, memungkinkan tim untuk membangun hampir semua alur kerja otomatisasi DevOps yang dapat dibayangkan melalui ekosistem plugin yang luas. Namun, fleksibilitas ini datang dengan biaya kompleksitas; Anda perlu menginvestasikan waktu untuk mengonfigurasi dan memelihara pengaturan Anda.

Alat ini menangani segala hal mulai dari otomatisasi build sederhana hingga deployment multi-tahap yang kompleks di lingkungan cloud hibrid. Hal ini menjadikannya sangat berharga bagi organisasi dengan stack teknologi yang beragam.

Fitur terbaik Jenkins

Pasang plugin dari lebih dari 1.800 opsi yang tersedia untuk memperluas fungsionalitas

Buat skrip pipeline kustom menggunakan Groovy untuk logika otomatisasi yang kompleks

Integrasikan dengan hampir semua alat melalui REST APIs dan webhooks

Jadwalkan pembangunan berdasarkan waktu, perubahan kode, atau pemicu eksternal

Batasan Jenkins

Masalah kompatibilitas plugin dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem

Kerentanan keamanan pada plugin menimbulkan risiko yang berkelanjutan

Harga Jenkins

Gratis

Ulasan dan penilaian Jenkins

G2: 4. 4/5 (520+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (560+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jenkins?

Berikut ini ulasan G2 tentang alat ini:

Jenkins adalah alat yang sangat baik dalam bidang integrasi berkelanjutan dan pengiriman berkelanjutan. Alat ini fleksibel dan skalabel… Meskipun Jenkins merupakan alat yang berguna dan adaptif, ada beberapa bagian yang menurut saya problematis. Tingkat kompleksitas yang tinggi dalam instalasi dan konfigurasi merupakan kelemahan utama. Pemula mungkin bingung dengan banyaknya opsi dan plugin yang tersedia di Jenkins.

Jenkins adalah alat yang sangat baik dalam bidang integrasi berkelanjutan dan pengiriman berkelanjutan. Alat ini fleksibel dan skalabel… Meskipun Jenkins merupakan alat yang berguna dan adaptif, ada beberapa bagian yang menurut saya problematis. Tingkat kompleksitas yang tinggi dalam instalasi dan konfigurasi merupakan kelemahan utama. Pemula mungkin bingung dengan banyaknya opsi dan plugin yang tersedia di Jenkins.

4. Travis CI (Terbaik untuk kemudahan integrasi dengan GitHub)

melalui Travis CI

Travis CI membangun reputasinya dengan melayani komunitas open-source, menawarkan build gratis untuk repositori publik di GitHub. Fokusnya pada kesederhanaan: Anda mendefinisikan proses build Anda dalam berkas YAML, dan Travis CI menangani sisanya. Pendekatan yang sederhana ini membuatnya sangat menarik bagi tim atau proyek kecil yang tidak memerlukan kustomisasi yang kompleks.

Travis CI secara otomatis mendeteksi bahasa pemrograman dan menyarankan lingkungan build yang sesuai, mengurangi beban pengaturan awal untuk proyek baru.

Fitur terbaik Travis CI

Uji kode di berbagai sistem operasi dan versi bahasa secara bersamaan

Deploy aplikasi ke berbagai platform cloud melalui integrasi bawaan

Pantau status build melalui log detail dan notifikasi

Simpan dependensi antara build untuk mengurangi waktu eksekusi

Batasan Travis CI

Pilihan penyesuaian yang terbatas dibandingkan dengan platform yang lebih fleksibel

Waktu pembangunan mungkin lebih lambat selama periode penggunaan puncak

Harga Travis CI

Berdasarkan penggunaan: $15/bulan

Paket tak terbatas: $78+/bulan

Server: $34/bulan

Ulasan dan penilaian Travis CI

G2: 4.5/5 (90+ ulasan)

Capterra: 4. 1/5 (120+ ulasan)

💡 Tips Pro: Ya, otomatiskan proses build, pengujian integrasi, dan deployment, tetapi mulailah dengan alur kerja prioritas tinggi Anda. Jalankan pengujian unit dan pengujian awal pada setiap commit, dan simpan rangkaian pengujian yang lebih panjang untuk build harian atau pra-rilis.

5. CircleCI (Terbaik untuk pembangunan Docker yang cepat)

melalui CircleCI

CircleCI merevolusi kinerja CI/CD melalui pendekatan Docker-first-nya, memungkinkan tim untuk membuat lingkungan build terisolasi dalam hitungan detik, bukan menit. Fitur orbs-nya memungkinkan tim untuk berbagi potongan konfigurasi yang dapat digunakan kembali, mengurangi duplikasi di antara proyek.

Selain itu, visualisasi alur kerja platform ini membantu tim memahami proses deployment yang kompleks dengan sekilas. Alat deployment berkelanjutan ini sangat berguna bagi tim yang sudah menggunakan aplikasi berbasis kontainer dalam produksi.

Fitur terbaik CircleCI

Gunakan orbs untuk mengimplementasikan tugas-tugas umum seperti pengujian, deployment, dan pemberitahuan

Visualisasikan alur kerja yang kompleks melalui antarmuka grafis yang intuitif

Simpan gambar Docker, dependensi, dan artefak build secara cerdas

Memicu alur kerja berdasarkan perubahan file tertentu atau pola cabang

Batasan CircleCI

Ada kurva pembelajaran bagi tim yang belum familiar dengan konsep Docker

Dukungan Windows yang terbatas dibandingkan dengan lingkungan Linux

Harga CircleCI

Cloud

Gratis

Kinerja: Mulai dari $15/bulan

Skala: Mulai dari $2000/bulan

Server

Harga khusus

Ulasan dan penilaian CircleCI

G2: 4. 4/5 (500+ ulasan)

Capterra: 4. 6/5 (90+ ulasan)

6. Azure DevOps (Terbaik untuk integrasi ekosistem Microsoft)

melalui Azure DevOps

Azure DevOps menyediakan rangkaian lengkap alat pengembangan yang terintegrasi secara mulus dengan ekosistem Microsoft yang lebih luas.

Tim yang sudah menggunakan Visual Studio, layanan cloud Azure, atau Office 365 akan menemukan otentikasi terpadu dan layanan bersama platform ini sangat berguna. Platform ini menggabungkan kemampuan CI/CD tradisional dengan fitur yang mendukung seluruh siklus hidup pengujian perangkat lunak.

Fitur terbaik Azure DevOps

Kelola repositori kode, alur pembangunan, dan rilis dalam antarmukanya

Deploy aplikasi ke layanan Azure menggunakan templat yang telah dikonfigurasi sebelumnya

Buat pipeline multi-tahap dengan gerbang persetujuan dan intervensi manual

Buat laporan detail tentang kinerja build dan tingkat keberhasilan deployment

Batasan Azure DevOps

Bagi tim yang hanya membutuhkan fungsi CI/CD dasar, hal ini bisa terasa membingungkan

Beberapa fitur lanjutan memerlukan pemahaman mendalam tentang layanan platform Azure

Harga Azure DevOps

Gratis

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Azure DevOps

G2: 4. 3/5 (585+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (140+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Azure DevOps?

Seorang pengguna Reddit membagikan ini:

Azure DevOps adalah salah satu paket alat terbaik yang tersedia. Satu-satunya alasan untuk tidak menggunakannya adalah jika Anda tidak mengembangkan aplikasi yang terkait dengan Microsoft atau jika Anda memiliki tim yang ahli dalam teknologi lain dan ingin memanfaatkan pengalaman serta pengetahuan mereka.

Azure DevOps adalah salah satu paket alat terbaik yang tersedia. Satu-satunya alasan untuk tidak menggunakannya adalah jika Anda tidak mengembangkan aplikasi yang terkait dengan Microsoft atau jika Anda memiliki tim yang ahli dalam teknologi lain dan ingin memanfaatkan pengalaman serta pengetahuan mereka.

7. Bamboo (Terbaik untuk integrasi alat Atlassian)

melalui Bamboo

Bamboo dirancang untuk tim yang sudah menggunakan ekosistem Atlassian, menawarkan integrasi yang erat dengan Jira, Bitbucket, dan Confluence. Integrasi ini menciptakan proses pengembangan perangkat lunak yang terhubung, di mana masalah, tinjauan kode, dan deployment secara otomatis terhubung dan dilacak.

Arsitektur berbasis agen alat ini memungkinkan alokasi sumber daya yang fleksibel di seluruh infrastruktur Anda. Keunggulan Bamboo terletak pada kemampuannya untuk membuat pipeline deployment kompleks yang memerlukan persetujuan manusia dan mekanisme rollback yang canggih.

Fitur terbaik Bamboo

Link dibuat secara otomatis ke masalah Jira dan commit Bitbucket

Buat proyek deployment untuk mengelola rilis di berbagai lingkungan

Gunakan agen jarak jauh untuk mendistribusikan build di seluruh infrastruktur Anda

Buat laporan komprehensif tentang metrik pembangunan dan deployment

Batasan Bamboo

Alat ini memerlukan lisensi Atlassian, yang dapat menjadi mahal

Kompleksitas konfigurasi meningkat secara signifikan untuk kasus penggunaan yang lebih canggih

Harga Bamboo

Uji coba gratis

Data center: $1200 (tanpa batas pekerjaan, satu agen jarak jauh)

Ulasan dan penilaian Bamboo

G2: 4. 1/5 (60+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bamboo?

Sebuah ulasan G2 merangkumnya seperti ini:

Ini adalah alat yang sangat berguna untuk mengotomatisasi tugas dan menghemat waktu pengembang/penguji. Anda dapat mengintegrasikannya dengan repositori Anda dan menambahkan skrip atau tahap untuk dieksekusi saat commit. Alat ini akan membantu dalam desain kode seperti flake8, black, untuk mengikuti praktik terbaik, melakukan banyak operasi dengan menulis skrip, dan membuat build dari kode.

Ini adalah alat yang sangat berguna untuk mengotomatisasi tugas dan menghemat waktu pengembang/penguji. Anda dapat mengintegrasikannya dengan repositori Anda dan menambahkan skrip atau tahap untuk dieksekusi saat commit. Hal ini akan membantu dalam desain kode seperti flake8, black, untuk mengikuti praktik terbaik, melakukan banyak operasi dengan menulis skrip, dan membuat build dari kode.

8. Buddy (Terbaik untuk pembuatan pipeline visual)

via Buddy

Buddy mengubah konfigurasi CI/CD dari skrip berbasis kode menjadi alur kerja visual yang dapat dipahami dan dimodifikasi oleh siapa saja. Antarmuka seret dan lepasnya membuatnya sangat menarik bagi tim dengan latar belakang teknis yang beragam.

Lebih baik lagi? Pendekatan berbasis tindakan Buddy memecah deployment yang kompleks menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola, masing-masing dengan masukan dan keluaran yang jelas.

Fitur terbaik Buddy

Pilih dari lebih dari 100 tindakan pra-bangun untuk tugas deployment umum

Deploy ke lingkungan yang berbeda dengan logika kondisional dan gerbang persetujuan

Pantau deployment secara real-time dengan log eksekusi yang detail

Kembalikan deployment secara instan saat masalah terdeteksi

Batasan Buddy

Alat ini memiliki integrasi yang lebih sedikit dengan alat dan layanan niche

Pendekatan alat ini mungkin terasa membatasi bagi tim yang lebih menyukai konfigurasi berbasis kode

Harga Buddy

Gratis

Pro: $29/bulan untuk dua pengguna

Hyper: $99/bulan untuk lima pengguna

Ulasan dan penilaian dari pengguna

G2: 4.7/5 (205+ ulasan)

Capterra: 4. 8/5 (175+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Buddy?

Salah satu ulasan G2 mengatakan demikian:

Antarmuka pengguna (UI) sangat bagus dan mudah dinavigasi. Sistem ini cepat dan berfungsi sesuai yang diharapkan. Beralih ke BuddyWorks juga sangat mudah, langsung berfungsi… Perubahan kepemilikan proyek mungkin sedikit rumit

Antarmuka pengguna (UI) sangat baik dan mudah dinavigasi. Sistem ini cepat dan berfungsi sesuai yang diharapkan. Beralih ke BuddyWorks juga sangat mudah, langsung berfungsi… Perpindahan kepemilikan proyek mungkin sedikit rumit

9. TeamCity (Terbaik untuk proyek perusahaan yang kompleks)

melalui TeamCity

TeamCity menangani skenario pembangunan yang paling menuntut yang akan membebani alat CI yang lebih sederhana. JetBrains merancang platform ini untuk mengelola basis kode besar, rantai ketergantungan yang kompleks, dan persyaratan pengujian yang canggih yang seringkali dibutuhkan oleh aplikasi enterprise.

Arsitektur grid pembangunannya mendistribusikan beban kerja ke beberapa agen sambil mempertahankan kontrol dan visibilitas terpusat. Integrasi mendalam TeamCity dengan IntelliJ IDEA dan alat JetBrains lainnya menciptakan pengalaman pengembangan yang mulus bagi tim yang sudah menggunakan lingkungan pengembangan ini.

Fitur terbaik TeamCity

Distribusikan build ke beberapa agen dengan pembagian beban cerdas

Analisis kinerja build dan identifikasi bottleneck melalui laporan detail

Buat rantai pembangunan yang memicu pembangunan bergantung secara otomatis

Batasan TeamCity

Dokumentasi API dianggap lemah, terutama untuk integrasi yang kompleks dan tidak dasar

Panel admin sering digambarkan sebagai berantakan dan membingungkan

Harga TeamCity

Harga khusus

Ulasan dan penilaian TeamCity

G2: 4. 3/5 (80+ ulasan)

Capterra: 4. 6/5 (45+ ulasan)

10. Bitbucket Pipelines (Terbaik untuk alur kerja Git yang dihosting oleh Atlassian)

melalui Bitbucket Pipelines

Bitbucket Pipelines terintegrasi langsung dari repositori Git Anda, menghilangkan kebutuhan untuk mengonfigurasi layanan CI/CD eksternal atau mengelola otentikasi antar sistem. Integrasi yang erat ini berarti konfigurasi build Anda berada di samping kode Anda.

Pendekatan berbasis kontainer alat ini memastikan proses build berjalan di lingkungan terisolasi sambil memanfaatkan infrastruktur cloud Atlassian untuk skalabilitas. Hal ini terutama bermanfaat bagi tim yang sudah menggunakan Bitbucket untuk pengendalian sumber kode dan ingin menambahkan kemampuan CI/CD.

Fitur terbaik Bitbucket Pipelines

Konfigurasikan build menggunakan berkas YAML yang disimpan langsung di repositori Anda

Jalankan build di kontainer Docker untuk lingkungan yang konsisten dan dapat direproduksi

Buat gambar build kustom yang disesuaikan dengan stack teknologi spesifik Anda

Pantau status build dan log melalui antarmuka terintegrasi Bitbucket

Batasan Bitbucket Pipelines

Waktu pembangunan dapat habis dengan cepat untuk proyek yang membutuhkan sumber daya yang besar

Kemampuan debugging kurang canggih dibandingkan dengan alat khusus

Harga Bitbucket Pipelines

Gratis

Standar: $3,30/bulan per pengguna

Premium: $6,60/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Bitbucket Pipelines

G2: 4. 4/5 (945+ ulasan)

Capterra: 4. 6/5 (1.350+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bitbucket Pipelines?

Langsung dari ulasan G2:

Yang saya temukan sangat keren tentang Bitbucket adalah integrasinya dengan Jira. Bagi kami, kemampuan untuk memperbarui tiket secara otomatis hanya dengan melakukan commit di repositori adalah hal yang wajib… Saya juga memiliki pengalaman dengan GitHub, dan Bitbucket jelas tertinggal dibandingkan dengan GitHub Actions dan Pipelines.

Yang saya temukan sangat keren tentang Bitbucket adalah integrasinya dengan Jira. Bagi kami, kemampuan untuk memperbarui tiket secara otomatis hanya dengan melakukan commit di repositori adalah hal yang wajib… Saya juga memiliki pengalaman dengan GitHub, dan Bitbucket jelas tertinggal dibandingkan dengan GitHub Actions dan Pipelines.

11. AWS CodePipeline (Terbaik untuk deployment native AWS)

melalui AWS CodePipeline

AWS CodePipeline mengelola seluruh proses rilis perangkat lunak dalam ekosistem cloud Amazon, menyediakan integrasi yang mulus dengan layanan AWS lainnya, seperti Lambda, ECS, dan S3.

Arsitektur serverless platform ini berarti Anda hanya membayar untuk pipeline yang aktif, bukan untuk memelihara infrastruktur khusus. Kekuatannya terletak pada kemampuannya untuk membuat alur kerja rilis yang canggih yang memanfaatkan katalog layanan AWS yang luas, mulai dari pengujian otomatis dengan CodeBuild hingga deployment blue-green dengan CodeDeploy.

Fitur terbaik AWS CodePipeline

Aktifkan pipeline secara otomatis berdasarkan commit kode atau peristiwa eksternal

Pantau eksekusi pipeline melalui metrik dan peringatan CloudWatch

Percepat proses deployment berkelanjutan yang kompleks dengan eksekusi paralel

Batasan AWS CodePipeline

Membutuhkan pemahaman mendalam tentang layanan AWS untuk konfigurasi lanjutan

Ketergantungan pada vendor membuat migrasi ke penyedia cloud lain menjadi sulit

Harga AWS CodePipeline

Gratis

Harga khusus

Ulasan dan penilaian AWS CodePipeline

G2: 4. 3/5 (65+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang AWS CodePipeline?

Pengguna Reddit ini menjelaskan apa yang berhasil (dan apa yang tidak):

Saya sebenarnya menikmati bekerja dengan AWS CodePipeline dan merekomendasikannya untuk lingkungan yang menggunakan CDK sebagai IaC. Terutama dengan perpustakaan CDK Pipelines yang baru… Saya melihat orang-orang mengeluh tentang vendor lock-in, yang saya pahami, tetapi pada saat yang sama, Anda tidak dapat menikmati yang terbaik dari AWS jika tidak mencoba memanfaatkan alat bawaan sebanyak mungkin.

Saya sebenarnya menikmati bekerja dengan AWS CodePipeline dan merekomendasikannya untuk lingkungan yang menggunakan CDK sebagai IaC. Terutama dengan perpustakaan CDK Pipelines yang baru… Saya melihat orang-orang mengeluh tentang vendor lock-in, yang saya pahami, tetapi pada saat yang sama, Anda tidak dapat menikmati yang terbaik dari AWS jika tidak mencoba memanfaatkan alat bawaan sebanyak mungkin.

12. Semaphore (Terbaik untuk CI/CD berfokus pada kinerja)

melalui Semaphore

Semaphore mengutamakan kecepatan di atas segalanya, menggunakan strategi caching canggih dan eksekusi paralel untuk meminimalkan waktu build. Arsitektur platform ini secara otomatis mengoptimalkan alokasi sumber daya berdasarkan persyaratan spesifik proyek Anda, memastikan build selesai secepat mungkin.

Fitur penyimpanan dependensi (dependency caching) yang dimilikinya sangat canggih, mampu mengidentifikasi dan menyimpan perpustakaan (libraries), gambar Docker, dan artefak build yang sering digunakan untuk menghindari unduhan berulang.

Fitur terbaik Semaphore

Jalankan tes secara paralel di beberapa mesin secara otomatis

Sesuaikan kapasitas pembangunan sesuai dengan permintaan beban kerja saat ini

Buat alur kerja kompleks dengan logika kondisional dan kontrol manual

Batasan Semaphore

Konfigurasi YAML tampak rumit meskipun telah dilengkapi dengan editor grafis

Pengguna melaporkan gangguan yang sering terjadi

Harga Semaphore

Gratis

Pro: $49/bulan

Enterprise: $20.000/tahun (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan peringkat Semaphore

G2: 4.7/5 (185+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Semaphore?

Sebuah cuplikan singkat dari pengguna nyata:

Kemudahan akses dan fleksibilitas dalam mengonfigurasi instance Semaphore kami membantu kami mengurangi waktu pipeline CI/CD rata-rata menjadi kurang dari 10 menit… Terdapat kadang-kadang gangguan dengan agen yang merespons lambat dan kadang-kadang downtime – tetapi biasanya masalah ini diselesaikan dengan sangat cepat oleh tim.

Kemudahan akses dan fleksibilitas dalam mengonfigurasi instance Semaphore kami membantu kami mengurangi waktu pipeline CI/CD rata-rata menjadi kurang dari 10 menit… Terdapat kadang-kadang gangguan dengan agen yang merespons lambat dan kadang-kadang downtime – tetapi biasanya masalah ini diselesaikan dengan sangat cepat oleh tim.

💡Tips Pro: Sebelum kode masuk ke cabang utama, gunakan pull request pipelines untuk menjalankan pemeriksaan lint, uji unit, dan analisis statis. Blokir penggabungan jika ada yang gagal; ini menjaga cabang utama tetap stabil dan siap produksi setiap saat.

13. Spinnaker (Terbaik untuk deployment multi-cloud)

melalui Spinnaker

Spinnaker menangani kompleksitas deployment aplikasi di berbagai penyedia cloud dan lingkungan. Platform ini awalnya dikembangkan oleh Netflix dan Google untuk mengelola deployment skala besar, dan hingga kini tetap mempertahankan fokus pada kebutuhan perusahaan.

Alat integrasi berkelanjutan ini menawarkan rilis canary, deployment biru-hijau, dan pembaruan bertahap, masing-masing dilengkapi dengan kemampuan rollback otomatis saat masalah terdeteksi.

Fitur terbaik Spinnaker

Deploy aplikasi ke AWS, Google Cloud, Azure, dan Kubernetes secara bersamaan.

Implementasikan deployment canary dengan pemindahan lalu lintas otomatis dan rollback.

Pantau kesehatan deployment melalui metrik terintegrasi dan pemberitahuan.

Kelola konfigurasi aplikasi di berbagai lingkungan secara terpusat.

Batasan Spinnaker

Arsitektur modular dan microservices (Clouddriver, Orca, Deck, dll.) menyebabkan beban operasional yang tinggi.

Dokumentasi desain perangkat lunak dan dukungan komunitas yang terbatas dibandingkan dengan alat integrasi berkelanjutan yang lebih sederhana.

Harga Spinnaker

Gratis

Ulasan dan penilaian Spinnaker

G2: 3. 9/5 (20+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Spinnaker?

Seorang pengulas G2 mengatakan hal berikut:

Antarmuka pengguna (UI) yang baik dan fitur deployment canary yang terbaik dibandingkan dengan alat lain di pasaran. Meskipun Jenkins tetap unggul dalam persaingan, Spinnaker juga sama baiknya… Kompleksitas struktur pipeline, penggunaan sumber daya yang minimal, dan antarmuka pengguna yang kurang baik dapat diperbaiki. Selain itu, penambahan addon dan plugin mode kustom akan menjadi perbaikan yang baik.

Antarmuka pengguna (UI) yang baik dan fitur canary deployment yang terbaik dibandingkan dengan alat lain di pasaran. Meskipun Jenkins tetap unggul dalam persaingan, Spinnaker juga sama baiknya… Kompleksitas struktur pipeline, penggunaan sumber daya yang minimal, dan antarmuka pengguna yang kurang baik dapat ditingkatkan. Selain itu, penambahan addon dan plugin mode kustom akan menjadi perbaikan yang baik.

Raih Kesuksesan Integrasi Berkelanjutan Anda dengan ClickUp

Tim pengembangan membutuhkan alat integrasi berkelanjutan yang memudahkan pekerjaan tanpa hambatan. ClickUp mengintegrasikan kode, tugas, rilis, dan ulasan Anda sehingga seluruh proses CI tetap terlihat dan dapat ditindaklanjuti.

Setiap kegagalan menjadi tugas. Setiap sprint tetap sesuai jadwal. Setiap rilis mendapatkan kejelasan yang pantas. Jika pengaturan saat ini terasa berantakan atau lambat, ClickUp memberikan tim Anda satu tempat untuk mengelola semuanya tanpa kehilangan waktu, konteks, atau momentum.

