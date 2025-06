15 Alternatif Replit Terbaik untuk Pengembangan Awan pada Tahun 2025

Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $0,07 per bulan per pengguna

Gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per bulan per pengguna

Visual Studio Code (VSC Online)

– Integrasi kustom- IntelliSense untuk saran kode- Alat debugging canggih

Palingsesuai untuk pengguna VS Code dan pengembang web