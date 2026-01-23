Apakah LinkedIn Premium Se worth It? Kelebihan, Kekurangan, dan Alternatif

Dengan lebih dari 1,2 miliar pengguna yang tersebar di lebih dari 200 negara, LinkedIn adalah platform jejaring profesional terbesar di dunia.

Sama seperti kehadiran Anda di media sosial, kehadiran profesional Anda di platform ini lebih penting dari sebelumnya. Baik Anda sedang mencari klien potensial, menjelajahi peluang kerja baru, menarik talenta, atau mencari lebih banyak wawancara kerja, LinkedIn menjadi prioritas utama.

Tentu saja, akun LinkedIn Premium dapat memberikan akses dan wawasan yang lebih luas.

Namun, hal ini akan meninggalkan bagian sulit dalam mengelola percakapan dan tindak lanjut sepenuhnya kepada Anda.

Demikian pula, jika Anda ingin tahu cara meningkatkan kehadiran LinkedIn Anda dengan akun bisnis premium, panduan ini cocok untuk Anda.

Apa yang Ditawarkan oleh LinkedIn Premium

LinkedIn menawarkan paket premium dalam 4 kategori utama: Karier, Bisnis, Penjualan, dan Rekrutmen. Setiap kategori ditujukan untuk audiens tertentu dan dilengkapi dengan fitur unik, subkategori, dan harga yang berbeda.

Berikut ini ringkasan singkat tentang setiap paket dan fitur utamanya 👇

Paket Premium Terbaik untuk Fitur utama yang termasuk Harga (sekitar)* Premium Karier Pencari kerja, profesional yang sedang menjajaki peluang karir Lihat semua pengunjung profil, 5 kredit InMail, wawasan pelamar pekerjaan, data gaji, akses LinkedIn Learning ~$29,99/bulan Premium Bisnis Pendiri, konsultan, profesional independen Akses tak terbatas untuk menjelajahi profil, wawasan bisnis, filter pencarian lanjutan, dan 15 kredit InMail. ~$59,99/bulan Sales Navigator Tim penjualan, pendiri yang melakukan pemasaran keluar, dan kemitraan Pencarian prospek dan akun tingkat lanjut, pemberitahuan prospek, integrasi CRM, batas 50 InMail. ~$99,99/bulan Recruiter Lite Manajer perekrutan dan perekrut Pencarian kandidat lanjutan, wawasan perekrutan, InMail, pelacakan kandidat ~$170/bulan

👀 Tahukah Anda? Rata-rata tingkat respons email dingin adalah 5,1%, sementara pesan langsung (DM) LinkedIn mencapai 10,3%, dua kali lipat tingkat keterlibatan. Namun, 90% upaya pemasaran keluar masih difokuskan pada email.

Keuntungan Akun LinkedIn Premium

Mari kita pahami manfaat LinkedIn Premium untuk membantu Anda membuat keputusan yang tepat.

Visibilitas yang ditingkatkan dan wawasan profil

melalui LinkedIn

Dengan LinkedIn Premium, Anda dapat melihat siapa saja yang telah melihat profil Anda (hingga 365 hari) dan bagaimana orang-orang menemukan Anda, melalui pencarian, umpan, koneksi bersama, atau halaman perusahaan. Informasi ini sangat penting ketika Anda membutuhkan keunggulan sebagai yang pertama.

Misalnya:

Ketika manajer perekrutan melihat profil Anda → kirim pesan langsung (DM) yang dipersonalisasi untuk memperkenalkan diri Anda atau minat Anda terhadap posisi tersebut.

Ketika calon klien atau prospek memeriksa profil Anda → segera lakukan tindak lanjut saat Anda masih berada di pikiran mereka.

Ketika perekrut mencari keahlian Anda → Anda tahu persis kata kunci mana yang menarik lalu lintas dan dapat mengoptimalkan profil Anda sesuai dengan itu.

Akun Bisnis Premium juga mendapatkan lencana emas di profil mereka, yang dapat menunjukkan kredibilitas kepada calon pemberi kerja dan klien. Anda juga dapat menjelajahi profil secara anonim dan melakukan pencarian tanpa batas, dengan filter berdasarkan jabatan, ukuran perusahaan, lokasi, industri, atau keahlian.

💡 Tips Pro: Gunakan templat pelacakan prospek untuk mengelompokkan koneksi LinkedIn berdasarkan tingkat keterlibatan. Hal ini mencegah Anda memperlakukan prospek yang belum tertarik sama seperti prospek yang sudah siap untuk dikonversi.

InMail untuk komunikasi langsung

melalui LinkedIn

Dengan paket premium, Anda mendapatkan 3 bulan kredit InMail yang dapat digunakan untuk menghubungi anggota LinkedIn di luar jaringan Anda. Hal ini sangat berguna saat Anda ingin terhubung dengan pemangku keputusan atau tim perekrutan yang biasanya tidak akan melihat permintaan koneksi Anda.

Namun, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang InMails ⚠️

Ada tiga jenis InMails: Gratis, Berbayar (untuk Sales Navigator dan Recruiter Lite), dan Berbayar (platform LinkedIn Ads).

InMail digunakan untuk kontak awal; Anda tidak dapat mengirimkan pesan lain ke orang yang sama kecuali mereka membalasnya.

Jika penerima merespons dalam 90 hari, LinkedIn akan mengembalikan kredit InMail Anda ke akun Anda.

Pesan InMail memiliki batasan 200 karakter untuk baris subjek dan 1.900 karakter untuk isi pesan.

✏️ Catatan: Perekrut harus mempertahankan tingkat respons InMail minimal 13% dari 100 pesan atau lebih yang dikirim dalam setiap periode penilaian 14 hari.

Fitur pencarian lanjutan dan filter prospek

melalui LinkedIn

LinkedIn Premium dilengkapi dengan opsi pencarian dan penyaringan lanjutan. Anda dapat menyaring prospek penjualan atau calon pelanggan berdasarkan tingkat senioritas, ukuran perusahaan, tahun pengalaman, atau industri. Hal ini penting saat Anda membangun daftar kontak, melacak pola perekrutan pesaing, atau mengidentifikasi pemangku keputusan di akun target.

Rencana Fitur pencarian dan penyaringan prospek yang tersedia Premium Karier Saring berdasarkan perusahaan, lokasi, dan industri Premium Bisnis Cari perusahaan berdasarkan industri, lokasi kantor pusat, dan jumlah karyawanCari prospek berdasarkan perusahaan saat ini/sebelumnya dan jabatanCari prospek berdasarkan lokasi geografis, nama, dan sekolah Sales Navigator Semua fitur di Premium Business, ditambah:Cari prospek berdasarkan tingkat jabatan, fungsi, dan perubahan pekerjaan terbaruCari berdasarkan minat pembeli dan koneksi bersamaCari berdasarkan sinyal niat pembeliFilter berdasarkan daftar prospek/akun kustomCari perusahaan berdasarkan pendapatan tahunan dan jumlah karyawan di departemenCari dalam akun yang disimpan dan filter berdasarkan daftar akun kustomCari perusahaan yang disinkronkan di CRM Anda Recruiter Lite Cari berdasarkan judul pekerjaan, lokasi, perusahaan, keterampilan, dan penilaianFilter berdasarkan sekolah, industri, dan bahasa yang digunakanPencarian kandidat lanjutan dengan filter sertifikasi

💡 Tips Pro: Gunakan pencarian Boolean untuk membuat kueri yang sangat spesifik. Gabungkan kata kunci dengan operator untuk menyaring tepat apa yang Anda butuhkan: DAN : Memerlukan semua istilah (misalnya, “penjualan DAN manajer”)

ATAU : Termasuk istilah apa pun (misalnya, “CEO ATAU Pendiri”)

TIDAK : Mengecualikan istilah (misalnya, “manajer TIDAK magang”)

Kutipan ” “: Mencari frasa tepat (misalnya, “manajer media sosial”)

Tanda kurung ( ): Digunakan untuk mengelompokkan istilah dalam pencarian kompleks (misalnya, “(penjualan ATAU pemasaran)BUKAN manajer”)

Pembelajaran dan pengembangan

melalui LinkedIn

LinkedIn Premium memberikan akses ke lebih dari 20.000 kursus yang diajarkan oleh para ahli industri dan berfokus pada keterampilan yang paling diminati saat ini. Anda dapat menemukan kursus tentang segala hal—mulai dari rumus Excel hingga dasar-dasar kecerdasan buatan (AI) hingga manajemen proyek.

Sebagian besar dari mereka memiliki penilaian, file latihan, dan transkrip video. Setiap kali Anda menyelesaikan kursus, Anda akan mendapatkan sertifikat yang secara otomatis ditampilkan di profil LinkedIn Anda dengan badge verifikasi.

Wawasan teratas tentang pekerjaan dan lamaran

melalui LinkedIn

Sebagai pengguna premium, Anda dapat melihat bagaimana lamaran Anda dibandingkan dengan pelamar lain. LinkedIn menyoroti keterampilan dan pengalaman yang Anda butuhkan dan menunjukkan bagaimana profil Anda sesuai dengan persyaratan pekerjaan.

Kekurangan LinkedIn Premium

Apakah LinkedIn Premium sepadan dengan uang Anda? Periksa kelemahannya jika Anda mempertimbangkan untuk berlangganan.

Paket premium di level atas

Biaya dapat bertambah dengan cepat, terutama jika Anda tidak sedang aktif mencari pekerjaan atau menjalin kontak bisnis. Berikut perinciannya:

Rencana Harga bulanan* Harga bulanan (jika dibayar secara tahunan)* Premium Careers $29,99/bulan $19,99/bulan Premium Bisnis $59,99/bulan $47,99/bulan Sales Navigator Core $99,99/bulan $79,99/bulan Sales Navigator Advanced $149,99/bulan $108,33/bulan Recruiter Lite $170/bulan $140/bulan

Anda mendapatkan uji coba gratis selama 1 bulan untuk semua paket, tetapi Anda perlu memberikan detail kartu kredit Anda.

Fitur-fitur tersebut mungkin tidak benar-benar tersedia.

Daftar fitur yang ditawarkan dalam paket premium sangat lengkap, dan Anda mungkin tidak akan menggunakan semuanya.

Hal lain yang perlu Anda ketahui adalah:

Tingkat respons rendah : Mengirim InMail tidak menjamin respons. Terutama jika Anda mengirim pesan templat yang tidak dipersonalisasi dan profil Anda tidak memiliki konten yang substansial. Jika audiens target Anda tidak responsif terhadap InMail, Anda hanya akan menghabiskan kredit.

Fitur pencarian lanjutan yang berlebihan : Filter pencarian lanjutan bisa terlalu berlebihan jika Anda hanya berjejaring secara santai atau melamar beberapa pekerjaan setiap bulan. Sebagian besar pencari kerja tidak perlu menyaring berdasarkan jumlah karyawan perusahaan atau teknologi yang digunakan—pencarian dasar saja sudah cukup.

Mode penelusuran pribadi yang tidak efektif: Jika pengguna akun gratis melihat profil Anda dalam mode penelusuran pribadi, Anda tidak akan melihat detail mereka, bahkan dengan akun premium. Hal ini menghilangkan tujuan fitur "siapa yang melihat profil Anda" ketika sebagian besar pengunjung menelusuri secara anonim.

Kredit InMail yang tidak terpakai: Kredit akan kadaluwarsa setelah tiga bulan jika tidak digunakan. Jika Anda tidak aktif mencari prospek atau melamar pekerjaan, Anda akan melihat kredit tersebut bergulir dan hilang tanpa pernah digunakan.

👀 Tahukah Anda? Anggota 87% lebih mungkin menerima InMail Anda jika Anda memiliki profil LinkedIn yang lengkap. LinkedIn Premium tidak akan berguna jika Anda tidak membangun merek pribadi yang dapat terhubung dengan orang lain.

Fitur AI dengan kecerdasan terbatas

LinkedIn menyediakan alat yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) di seluruh tingkatan premiumnya:

melalui LinkedIn

Message Assist: Buat pesan outreach yang dipersonalisasi dengan AI untuk menghemat waktu dan meningkatkan tingkat respons pembeli.

Account IQ dan Lead IQ: Kurangi waktu riset dengan wawasan instan tentang akun dan prospek yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI).

Wawasan berbasis AI tentang lowongan pekerjaan : Evaluasi kesesuaian Anda dengan suatu pekerjaan dan dapatkan tips personal untuk menonjol di mata perekrut.

Asisten penulisan profil AI: Tingkatkan profil Anda dan menonjol untuk lebih banyak peluang.

Pelatihan dan pembelajaran berbasis AI: Dapatkan saran karir yang disesuaikan dan rekomendasi sumber daya.

📮 ClickUp Insight: 62% responden kami mengandalkan alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Antarmuka chatbot yang familiar dan kemampuan serbaguna mereka—untuk menghasilkan konten, menganalisis data, dan lainnya—mungkin menjadi alasan mengapa mereka begitu populer di berbagai peran dan industri. Namun, jika pengguna harus beralih ke tab lain setiap kali ingin bertanya kepada AI, biaya toggle dan biaya peralihan konteks yang terkait akan terus bertambah seiring waktu. Namun, bukan dengan ClickUp Brain. Fitur ini terintegrasi langsung di Workspace Anda, memahami apa yang sedang Anda kerjakan, dapat memahami perintah teks biasa, dan memberikan jawaban yang sangat relevan dengan tugas Anda! Rasakan peningkatan produktivitas hingga 2 kali lipat dengan ClickUp!

Apakah LinkedIn Premium Se worth It? Kasus Penggunaan

Penilaian kelebihan dan kekurangan membawa kita pada pertanyaan utama: Apakah langganan LinkedIn Premium sepadan dengan harganya?

Jujur saja, itu tergantung.

Bagi sebagian profesional, fitur premium langsung berujung pada kesepakatan yang ditutup atau tawaran pekerjaan. Bagi yang lain, itu adalah uang yang dihabiskan untuk alat yang tidak akan pernah mereka gunakan sepenuhnya.

Kapan Premium menjadi pilihan yang tepat?

✅ Jika Anda telah aktif menggunakan rencana gratis LinkedIn untuk membangun merek pribadi dan memperluas jaringan Anda, akun premium akan memberikan dorongan kredibilitas. Anda dapat melacak keterlibatan dan menyempurnakan strategi pemasaran Anda dengan metrik dan wawasan yang ditawarkannya.

Berikut beberapa contoh di mana Premium bermanfaat:

Kapan LinkedIn Premium cocok untuk Anda? Mengapa ini berhasil? Anda ingin mendapatkan pekerjaan yang paling sesuai Pencari kerja yang secara agresif melamar ke berbagai posisi dapat menyesuaikan lamaran mereka menggunakan wawasan pelamar dan menghubungi manajer perekrutan dengan pesan InMail yang dipersonalisasi. Anggota premium 2,6 kali lebih mungkin mendapatkan pekerjaan melalui platform ini. Anda memiliki anggaran untuk berinvestasi dalam efisiensi pengumpulan prospek yang lebih tinggi Fitur filter canggih dan rekomendasi prospek Sales Navigator membuat proses pencarian prospek menjadi lebih efisien. Integrasi CRM mempermudah proses outreach dan manajemen prospek, menghemat waktu penelitian hingga berjam-jam. Anda sedang merekrut untuk beberapa posisi sekaligus Fitur pencarian kandidat canggih, folder proyek, dan kredit InMail dari Recruiter Lite membuat proses pencarian dan pengorganisasian talenta menjadi lebih cepat. Recruiter Lite kemungkinan akan mengembalikan investasinya jika Anda merekrut 5 atau lebih kandidat setiap tahun. Anda adalah konsultan atau freelancer yang menawarkan layanan Pihak pengambil keputusan di perusahaan target jarang menerima permintaan koneksi yang tidak dikenal. Mengirimkan pesan yang dipersonalisasi sebelum mengirim permintaan koneksi dapat membantu.

❌ Mari kita buat keputusan ini lebih mudah. Jika Anda termasuk dalam salah satu kategori berikut, Premium mungkin tidak sepadan:

Skenario Mengapa Premium Kurang Memadai Anda sedang berjejaring secara santai Membagikan konten, berinteraksi di kolom komentar, dan meningkatkan visibilitas tidak memerlukan akun Premium. Versi gratis sudah mendukung pembentukan hubungan secara organik. Anda tidak melacak tindak lanjut InMail membuka percakapan, tetapi Premium tidak menyediakan cara untuk mengelola balasan, pengingat, atau konteks hubungan yang berkelanjutan. Tindakan tindak lanjut yang terlewatkan dengan cepat mengurangi ROI. Volume jangkauan Anda rendah Mengirim beberapa pesan atau aplikasi setiap bulan jarang cukup untuk membenarkan biaya berlangganan Premium yang berulang. Anda mengharapkan otomatisasi atau struktur Premium tidak menyediakan alur kerja, urutan, atau saluran prospek. Ini adalah lapisan akses, bukan sistem eksekusi. Anda tidak memiliki tujuan yang terikat waktu Tanpa hasil yang jelas (wawancara, perekrutan, kesepakatan), Premium seringkali menjadi langganan yang tidak terpakai daripada alat untuk meningkatkan kinerja.

👀 Tahukah Anda? InMails memiliki tingkat pembukaan 2,5 kali lebih tinggi (57,5%) dibandingkan email (21,6%). Untuk memastikan InMails Anda mendapatkan respons, sesuaikan pesan dengan aktivitas terbaru dan gunakan pendekatan yang ramah. Jangan terlalu agresif dalam pesan pertama.

LinkedIn Premium vs. Versi Gratis: Sekilas

Berikut ini perbandingan fitur-fitur utama LinkedIn dan apa yang Anda dapatkan dalam rencana gratis versus berbayar.

Fitur Akun LinkedIn gratis Paket Premium Tampilan profil 5 terakhir (hingga 90 hari) Daftar lengkap (365 hari) dengan data demografis Kredit InMail Tidak ada 5 (Karier), 15 (Bisnis) Fitur pencarian Fitur penyaringan dasar untuk menyaring pencarian berdasarkan orang, pekerjaan, posting, grup, perusahaan, sekolah, dan acara. Fitur pencarian lanjutan dengan penyaringan Boolean. Berguna saat Anda ingin mencari banyak orang di luar jaringan pertama, kedua, dan ketiga Anda. Fitur AI NA Tersedia di wilayah tertentu Pelacakan pelamar NA Lacak siapa yang melihat posting pekerjaan Anda dan status aplikasi. Integrasi CRM NA Terintegrasi dengan HubSpot, Salesforce, Oracle, dan lainnya. Penggunaan pencarian orang bulanan Pencarian terbatas untuk orang-orang yang bukan koneksi pertama Anda Tanpa batas (meskipun paket pencari kerja memiliki batasan) Sumber belajar Akses terbatas Akses ke lebih dari 20.000 kursus Batasan koneksi 30.000 koneksi tingkat pertama 30.000 koneksi tingkat pertama Rekomendasi dan dukungan Minta rekomendasi dan tampilkan di profil Anda. Sama seperti rencana gratis

Namun, kesuksesan dalam jaringan profesional bergantung pada strategi dan konsistensi, bukan hanya fitur premium. Anda tetap bisa berkembang di LinkedIn dan mengelola hubungan profesional Anda dengan baik, bahkan dengan rencana gratis.

Alternatif untuk LinkedIn Premium

Kami telah membagi alternatif LinkedIn Premium menjadi dua bagian: alat jaringan dan alat otomatisasi LinkedIn.

Alat jaringan meliputi:👇

1. AngelList (Terbaik untuk perekrutan startup, jaringan pendiri, dan investasi tahap awal)

melalui AngelList

AngelList menghubungkan profesional startup, pendiri, dan investor dalam satu ekosistem. Pencari kerja dapat menjelajahi lowongan di startup. Mereka mendapatkan kisaran gaji dan detail ekuitas secara transparan. Pendiri dapat menggunakannya untuk mencari mitra pendiri dan merekrut talenta di tahap awal. Investor dapat mencari peluang investasi di platform ini.

Berbeda dengan fokus profesional LinkedIn yang luas, AngelList dirancang khusus untuk perekrutan startup, penggalangan dana, dan jaringan di tahap awal.

Fitur utama AngelList

Data gaji dan ekuitas yang transparan : Menampilkan kisaran kompensasi dan persentase ekuitas sebelum Anda melamar, sehingga menghindari tawaran gaji yang terlalu rendah.

Papan lowongan kerja berfokus pada startup : Menyaring peran berdasarkan tahap pendanaan, ukuran perusahaan, teknologi yang digunakan, dan fleksibilitas kerja jarak jauh untuk pencarian yang lebih terarah.

Pencocokan investor dan pendiri : Menghubungkan startup dengan investor potensial dan pendiri bersama berdasarkan industri, tahap perkembangan, dan minat.

Daftar talenta terkurasi : Perekrut membuat daftar kandidat pribadi yang ingin mereka pantau untuk peran di masa depan atau perkenalan.

Sindikat untuk investor: Memungkinkan investor malaikat untuk menggabungkan modal dan berinvestasi bersama dalam startup bersama investor utama yang berpengalaman.

Batasan AngelList

Fokus yang sempit membatasi kegunaan bagi profesional di luar ekosistem startup dan modal ventura.

Persaingan kerja bisa sangat ketat karena posisi-posisi tersebut menarik pelamar global yang bersedia bekerja dengan imbalan saham.

Harga AngelList

Tradisional : 0,1% dari ukuran dana + $10.000 per tahun

Layanan penuh: 0,15% dari ukuran dana + $20.000 per tahun

2. Bumble Bizz (Pilihan terbaik untuk jaringan profesional yang santai dan berfokus pada hubungan)

melalui Bumble Bizz

Bumble Bizz membawa mekanisme swipe-right dari aplikasi kencan ke dalam jaringan profesional. Buat profil Bizz terpisah yang menonjolkan keterampilan, industri, dan apa yang Anda cari: bimbingan, kolaborator, klien, atau peluang kerja. Aplikasi ini menampilkan profesional di sekitar Anda, dan Anda dapat swipe kanan untuk terhubung atau swipe kiri untuk melewati.

Matches memungkinkan Anda mengirim pesan langsung tanpa perlu mengajukan permintaan koneksi LinkedIn atau InMails. Fitur ini cocok untuk freelancer, konsultan, dan pengusaha yang ingin menjalin jaringan tanpa tekanan dan terasa lebih personal.

Fitur utama Bumble Bizz

Pencocokan berbasis geser : Telusuri profil dan geser ke kanan pada orang yang ingin Anda hubungi untuk jaringan mutual opt-in.

Mode profesional terpisah : Beralih antara mode kencan, pertemanan, dan jaringan bisnis dalam aplikasi yang sama.

Penemuan berdasarkan lokasi : Menemukan profesional di sekitar Anda untuk jaringan lokal, pertemuan, atau peluang kolaborasi.

Penyaringan minat dan tujuan : Menyaring hasil pencarian berdasarkan apa yang mereka cari—perekrutan, kemitraan, bimbingan, atau klien lepas.

Pesan langsung pada match: Membuka obrolan instan tanpa harus menunggu persetujuan atau menghabiskan kredit InMail.

Batasan Bumble Bizz

Jumlah pengguna yang lebih kecil dibandingkan LinkedIn berarti ada lebih sedikit eksekutif tingkat tinggi dan profesional di industri niche.

Antarmuka yang santai mungkin terasa terlalu informal untuk industri yang konservatif atau situasi jaringan profesional tingkat atas.

Harga Bumble Bizz

Harga khusus

3. Xing (Terbaik untuk jaringan profesional di Eropa berbahasa Jerman)

melalui Xing

Xing mendominasi jaringan profesional di Jerman, Austria, dan Swiss dengan lebih dari 20 juta pengguna di wilayah DACH. Platform ini berfungsi seperti LinkedIn, tetapi dengan penetrasi pasar lokal yang lebih kuat dan fitur yang disesuaikan dengan budaya bisnis Eropa.

Para profesional menggunakannya untuk mencari pekerjaan, menghadiri acara industri, dan bergabung dengan grup khusus yang berfokus pada pasar berbahasa Jerman. Jika target audiens atau bisnis Anda beroperasi di Eropa berbahasa Jerman, Xing seringkali memberikan interaksi yang lebih baik daripada LinkedIn untuk koneksi regional.

Fitur utama Xing

Dominasi pasar DACH : Kehadiran yang lebih kuat daripada LinkedIn di Jerman, Austria, dan Swiss untuk koneksi bisnis lokal.

Penemuan acara dan jaringan profesional : Jelajahi acara profesional, konferensi, dan pertemuan dengan fitur RSVP bawaan dan jaringan peserta.

Kelompok spesifik industri : Bergabunglah dengan komunitas niche yang berfokus pada sektor bisnis Jerman dengan diskusi aktif dan lowongan pekerjaan.

Fitur ProJobs : Papan lowongan kerja premium dengan daftar eksklusif dari perusahaan yang secara khusus menargetkan jaringan profesional Xing.

Privasi yang sesuai dengan GDPR: Kontrol data yang lebih ketat dan transparansi yang sejalan dengan peraturan privasi Eropa.

Batasan Xing

Jangkauan global yang terbatas di luar negara-negara berbahasa Jerman membuatnya kurang efektif untuk jaringan internasional.

Jumlah pengguna yang lebih kecil dibandingkan LinkedIn berarti jumlah koneksi yang lebih sedikit di pasar non-Eropa.

Harga Xing

Harga khusus

💡 Tips Pro: Merasa kelelahan karena terus-menerus melakukan networking dan outreach? Gunakan metode time blocking, di mana Anda meluangkan 90-120 menit setiap hari untuk satu area fokus—membangun merek LinkedIn atau menjangkau prospek. Ini mencegah kelelahan akibat berganti-ganti konteks dan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada keterlibatan yang tersebar sepanjang hari.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk mengelola kampanye LinkedIn, tindak lanjut, perencanaan konten, dan manajemen hubungan)

Kelola semua dokumen, proyek, percakapan, dan lainnya di satu platform terpadu dengan ClickUp.

Saat Anda berjejaring di LinkedIn, Anda membutuhkan ruang kerja terpusat untuk mengelola kontak dan tindak lanjut, serta tempat untuk merencanakan konten dan melacak hasil.

Perkenalkan: ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi. Platform ini mengintegrasikan alur kerja dan alat Anda, memungkinkan Anda mengelola upaya pemasaran LinkedIn Anda di satu tempat. Fitur utama meliputi:

Memiliki alat manajemen kontak atau lokasi terpusat untuk menyimpan semua kontak bisnis Anda dan informasi mereka membuat proses outreach menjadi lebih mudah dikelola.

Saat Anda mengelola prospek, pelanggan, dan interaksi secara besar-besaran, Anda membutuhkan Template Daftar Kontak ClickUp untuk menjaga semuanya tetap terkendali.

Gunakan templat ini untuk:

Dapatkan template gratis Cari kontak dengan mudah dan filter berdasarkan prioritas menggunakan Template Daftar Kontak ClickUp.

Kumpulkan detail kontak melalui formulir—kumpulkan nama, alamat email, nomor telepon, profil LinkedIn, dan catatan tanpa perlu beralih ke alat lain.

Simpan informasi pelanggan dengan Status Kustom seperti Kontak Pertama, Aktif, Tidak Aktif, Tidak Terlibat, Prospek, atau apa pun yang lebih relevan.

Organisir kontak menggunakan Tampilan Kustom — Tampilan Daftar untuk pemindaian cepat, Tampilan Papan untuk pelacakan alur kerja visual, atau Tampilan Tabel untuk data yang dapat diurutkan.

Tambahkan 11 bidang kustom yang berbeda, seperti Profil Facebook, Lokasi, Alamat Email Pembicara, Profil Instagram, dan Peringkat, untuk menyimpan informasi penting tentang kontak dan dengan mudah memvisualisasikan data kontak.

Tugas tindak lanjut dapat ditugaskan langsung dari catatan kontak kepada anggota tim dengan tanggal jatuh tempo dan label prioritas.

💡 Tips Pro: Simpan pesan templat untuk berbagai skenario pemasaran di ClickUp Docs. Gunakan pesan templat tersebut bersama saran dari ClickUp Brain untuk membuat pesan yang personal dan terdengar alami. Dengan cara ini, tim Anda tidak perlu merancang sistem dari awal sambil tetap menghindari pesan yang terdengar robotik.

Setelah Anda melacak kontak, langkah selanjutnya adalah memindahkan mereka melalui funnel penjualan Anda.

Anda membutuhkan sistem untuk menyaring prospek, menjadwalkan tindak lanjut, dan menutup kesepakatan tanpa membiarkan prospek terlewat.

Template Sales Pipeline ClickUp hadir untuk membantu Anda. Dengan template ini, Anda dapat:

Dapatkan template gratis Visualisasikan seluruh funnel penjualan Anda dalam satu tampilan dengan Template Funnel Penjualan ClickUp.

Visualisasikan tahap-tahap transaksi dari kontak awal hingga transaksi yang berhasil ditutup dalam 4 tampilan berbeda di ClickUp.

Otomatiskan pembuatan tugas saat prospek berpindah tahap—picu email tindak lanjut, jadwalkan panggilan penemuan, atau tugaskan proposal.

Lacak nilai kesepakatan dan perkirakan pendapatan dengan menyaring peluang aktif berdasarkan tanggal penutupan dan ukuran kontrak potensial.

Atur pengingat untuk pengecekan rutin agar Anda tidak pernah melewatkan tindak lanjut.

Kecerdasan kontekstual yang didukung AI

ClickUp Brain, kecerdasan buatan kontekstual, memahami sistem pemasaran Anda karena berada di dalam ClickUp. Ia memiliki konteks dari Daftar, tugas, Dokumen, bidang CRM, dan catatan Anda.

Ini dapat menghasilkan pesan pemasaran, ringkasan, dan tugas tindak lanjut berdasarkan alur kerja Anda yang sebenarnya.

Untuk upaya pemasaran LinkedIn Anda, asisten AI dapat merangkum posting LinkedIn, mengidentifikasi masalah spesifik yang dihadapi oleh peran tertentu, dan mengekstrak detail kunci yang dapat Anda gunakan dalam pesan Anda.

Kemudian gunakan BrainGPT untuk merombak pesan pemasaran Anda dengan nada yang berbeda. Anda bahkan dapat membuat versi berbeda dengan sudut pandang yang beragam (berfokus pada nilai, berfokus pada masalah, berfokus pada wawasan). Uji variasi ini untuk melihat mana yang paling resonan dengan setiap ICP.

Buat email pemasaran dingin LinkedIn dengan ClickUp Brain

Ingatlah untuk menambahkan sentuhan personal pada konten yang dihasilkan oleh AI dan sertakan kepribadian Anda dalam pesan tersebut.

Jika Anda baru memulai dengan konten yang dihasilkan oleh AI, kami telah membuat video ini untuk Anda.

Selain itu, jika mengetik semuanya membuat Anda lambat, Anda dapat menggunakan fitur Talk-to-Text dari ClickUp. Dengan Talk-to-Text, Anda dapat:

Secara otomatis menandai rekan tim, tugas, atau dokumen saat mendikte menggunakan @mentions dan tautan yang sadar konteks.

Dapatkan kosakata pribadi yang secara otomatis mengisi nama produk, singkatan, dan kata-kata yang paling sering digunakan untuk teks yang didikte agar terdengar seperti Anda.

Ubah catatan suara menjadi teks terstruktur dan tetapkan sebagai tugas.

Akses ChatGPT, Claude, Gemini, dan model AI lainnya tanpa perlu beralih aplikasi—mengurangi penyebaran AI

Atur alur kerja otomatisasi

Ketika Anda mengelola upaya pemasaran secara besar-besaran, tidak mungkin Anda bisa menangani semuanya secara manual. Anda membutuhkan alur kerja yang diotomatisasi oleh AI yang terus berjalan bahkan saat Anda tidak memantau setiap respons.

Namun, saat mengotomatisasi upaya pemasaran LinkedIn dengan AI, pastikan untuk mengatur batas-batas berikut:

Atur permintaan koneksi harian

Kirim permintaan koneksi secara berkala

Kirim pesan selama jam kerja prospek untuk memaksimalkan tingkat respons dan terlihat lebih manusiawi.

Dengan menggunakan Automations tanpa kode dari ClickUp , Anda dapat membuat alur kerja berbasis pemicu yang aktif saat Anda mengirim permintaan koneksi di LinkedIn. Alur kerja ini akan menjalankan proses prospek secara otomatis di latar belakang.

Aktifkan otomatisasi yang Anda butuhkan atau sesuaikan aturan melalui AI berdasarkan alur kerja Anda.

Tentukan aturan "jika ini, maka itu" dalam Automations yang menghemat waktu dan menghilangkan langkah yang terlewat. Automations juga dapat dihubungkan dengan tanggal jatuh tempo yang akan datang, perubahan penugas, atau bahkan peristiwa pelacakan waktu, memastikan tugas tetap diberi label secara konsisten.

🚀 Keunggulan ClickUp: Super Agents ClickUp adalah rekan AI Anda yang menangani tugas-tugas berat untuk Anda. Dengan Super Agents, Anda dapat: Otomatiskan tugas tindak lanjut secara otomatis ketika prospek tidak merespons dalam jangka waktu yang ditentukan.

Arahkan prospek bernilai tinggi ke anggota tim tertentu berdasarkan wilayah, keahlian, atau beban kerja—hal ini sangat penting saat Anda mengelola beberapa prospek

Kirimkan urutan pesan pemasaran yang dipersonalisasi yang menyesuaikan diri berdasarkan respons prospek tanpa perlu pembaruan manual.

Sinkronkan aktivitas LinkedIn Anda dengan CRM sehingga koneksi baru secara otomatis terisi ke daftar kontak Anda dengan data yang diperkaya. Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Super Agents dan cara kerjanya 👇

Fitur utama ClickUp

Kolaborasi audio dan video instan: Luncurkan Luncurkan ClickUp SyncUps langsung dari tugas untuk mendiskusikan strategi pemasaran, meninjau daftar prospek, atau membahas urutan tindak lanjut secara real-time.

Integrasi ClickUp : ClickUp terintegrasi dengan lebih dari 1.000 aplikasi dan menawarkan integrasi asli dengan CRM, platform email, dan alat otomatisasi, memungkinkan Anda untuk mengonsolidasikan data prospek dan menghilangkan perpindahan konteks. ClickUp terintegrasi dengan lebih dari 1.000 aplikasi dan menawarkan integrasi asli dengan CRM, platform email, dan alat otomatisasi, memungkinkan Anda untuk mengonsolidasikan data prospek dan menghilangkan perpindahan konteks.

Pencarian perusahaan: Temukan detail kontak, percakapan sebelumnya, atau templat outreach secara instan di seluruh ruang kerja ClickUp dan aplikasi terhubung Anda menggunakan Temukan detail kontak, percakapan sebelumnya, atau templat outreach secara instan di seluruh ruang kerja ClickUp dan aplikasi terhubung Anda menggunakan Pencarian Perusahaan.

Pusat pengetahuan terpusat: Simpan semua strategi LinkedIn, templat pemasaran, dan panduan jaringan di Simpan semua strategi LinkedIn, templat pemasaran, dan panduan jaringan di ClickUp Docs sehingga seluruh tim Anda dapat mengakses informasi yang sama.

Batasan ClickUp

Fitur-fitur yang luas ini disertai dengan kurva pembelajaran yang bisa terasa menakutkan bagi pengguna baru.

Tidak mendukung penjadwalan posting LinkedIn secara otomatis secara bawaan.

Harga ClickUp

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Dengarkan testimoni dari seorang pengulas G2:

Saya menggunakan ClickUp untuk mengelola tugas sehari-hari. Aplikasi ini menggabungkan semua alat yang kita butuhkan dalam satu tempat, dan itu luar biasa! Saya menyukai tampilan ringkasan cepat yang diberikan untuk proyek-proyek dan kemungkinan menggunakan dashboard untuk membuatnya lebih visual. Saya juga menyukai kemungkinan untuk menyesuaikan bidang, status, dan tampilan.

Saya menggunakan ClickUp untuk mengelola tugas sehari-hari. Aplikasi ini menggabungkan semua alat yang kita butuhkan dalam satu tempat, dan itu luar biasa! Saya menyukai tampilan ringkasan cepat yang diberikan untuk proyek-proyek dan kemungkinan menggunakan dashboard untuk membuatnya lebih visual. Saya juga menyukai kemungkinan untuk menyesuaikan bidang, status, dan tampilan.

Alat otomatisasi LinkedIn pihak ketiga dapat menangani tugas-tugas berulang seperti mengekstrak data prospek dan menjadwalkan tindak lanjut tanpa memicu sistem deteksi LinkedIn. Berikut beberapa yang perlu Anda ketahui:

1. Phantombuster (Terbaik untuk mengekstrak dan memperkaya data prospek LinkedIn secara massal)

via Phantombuster

PhantomBuster adalah platform berbasis cloud yang memudahkan Anda untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan mengekspor data terstruktur dari LinkedIn tanpa perlu menyalin dan menempel secara manual. Platform ini menyediakan berbagai alat khusus LinkedIn yang memungkinkan Anda membuat daftar dari hasil pencarian, halaman perusahaan, anggota grup, aktivitas profil, dan interaksi posting.

Anda dapat mengekstrak detail profil publik, informasi perusahaan, dan metadata aktivitas ke dalam spreadsheet atau sistem CRM, serta mengonsolidasikan data ini dalam satu ruang kerja untuk penggunaan selanjutnya. Anda juga mendapatkan pusat "LinkedIn Leads" di mana Anda dapat menyaring, mengelompokkan, dan mengelola leads LinkedIn yang dikumpulkan dengan efisien.

Fitur utama Phantombuster

Otomatisasi pengambilan data profil: Mengekstrak nama, jabatan, detail perusahaan, dan informasi kontak dari hasil pencarian LinkedIn atau Sales Navigator.

Memperkaya data prospek: Mengambil alamat email dan nomor telepon dari profil LinkedIn yang dikumpulkan menggunakan sumber data pihak ketiga.

Terintegrasi dengan CRM dan perangkat lunak manajemen prospek : Mengirimkan data prospek yang diekstraksi langsung ke HubSpot, Salesforce, atau Google Sheets tanpa perlu ekspor manual. Mengirimkan data prospek yang diekstraksi langsung ke HubSpot, Salesforce, atau Google Sheets tanpa perlu ekspor manual.

Jadwalkan alur kerja: Jalankan Phantoms secara otomatis pada interval yang ditentukan untuk menjaga aktivitas prospek yang konsisten.

Batasan Phantombuster

Risiko pembatasan akun LinkedIn jika batas harian melebihi atau aktivitas terlihat tidak wajar

Membutuhkan alat pencarian email terpisah untuk pengayaan kontak yang lengkap, karena LinkedIn tidak secara publik mencantumkan alamat email.

Harga Phantombuster

Starter : $69 per bulan

Pro : $159 per bulan

Tim: $439/bulan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Phantombuster?

Dengarkan testimoni dari seorang pengulas G2:

Yang paling saya sukai dari PhantomBuster adalah betapa mudahnya mengotomatisasi upaya pemasaran LinkedIn dan generasi prospek tanpa perlu menulis kode apa pun. Templatnya sangat intuitif, dan setelah Anda mengatur beberapa alur kerja, mereka akan menghemat waktu Anda berjam-jam setiap minggu. Saya juga sangat menyukai cara Anda dapat menghubungkan berbagai otomatisasi — misalnya, mengekstrak profil, memperkaya data, dan mengirim permintaan koneksi yang dipersonalisasi secara otomatis. Sistem ini andal, didokumentasikan dengan baik, dan tim dukungan pelanggan responsif dan membantu.

Yang paling saya sukai dari PhantomBuster adalah betapa mudahnya mengotomatisasi upaya pemasaran LinkedIn dan generasi prospek tanpa perlu menulis kode apa pun. Templatnya sangat intuitif, dan setelah Anda mengatur beberapa alur kerja, mereka akan menghemat waktu Anda berjam-jam setiap minggu. Saya juga sangat menyukai cara Anda dapat menghubungkan berbagai otomatisasi — misalnya, mengekstrak profil, memperkaya data, dan mengirim permintaan koneksi yang dipersonalisasi secara otomatis. Sistem ini andal, didokumentasikan dengan baik, dan tim dukungan pelanggan responsif dan membantu.

2. Expandi (Pilihan terbaik untuk menjalankan urutan pemasaran LinkedIn bertahap dan bersyarat dengan aman)

via Expandi

Platform prospek LinkedIn Expandi menyediakan ruang kerja terpusat untuk mengelola kontak LinkedIn. Anda dapat melihat informasi prospek secara detail dan menyaring prospek berdasarkan kriteria seperti jabatan, perusahaan, industri, dan sinyal keterlibatan.

Expandi juga dilengkapi dengan kotak masuk cerdas untuk mengonsolidasikan pesan dan menyederhanakan pelacakan percakapan. Untuk mengevaluasi kinerja kampanye, Anda mendapatkan analitik dan pelaporan canggih. Aplikasi ini terintegrasi dengan alat lain untuk menggabungkan wawasan prospek LinkedIn ke dalam alur kerja yang lebih luas.

Fitur utama Expandi

Otomatisasi berbasis cloud : Menjalankan kampanye dari alamat IP khusus daripada browser lokal Anda untuk meminimalkan risiko deteksi.

Urutan cerdas dengan logika kondisional : Memicu jalur tindak lanjut yang berbeda berdasarkan apakah prospek menerima, membalas, atau mengabaikan upaya pemasaran Anda.

Kampanye multichannel : Menggabungkan LinkedIn InMails, permintaan koneksi, dan pemasaran email dalam satu alur kerja.

Pengujian A/B untuk pesan : Menguji beberapa variasi pesan secara bersamaan untuk menentukan mana yang menghasilkan tingkat respons yang lebih tinggi.

Otomatis menghapus permintaan yang tertunda: Menghapus permintaan koneksi yang belum dijawab setelah jangka waktu yang Anda tentukan untuk menjaga profil Anda tetap rapi.

Mengatasi batasan

Harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan alat otomatisasi LinkedIn lainnya, terutama untuk pengguna individu.

Risiko pembatasan akun saat pengguna menjalankan kampanye yang terlalu agresif

Harga Expandi

Bisnis: $99/bulan

Agen: Kustom

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Expandi?

Dengarkan testimoni dari seorang pengulas G2:

Mereka sudah sangat dekat. Hampir selesai. Saya terkesan dengan layanan pelanggan mereka setiap kali kami berinteraksi. Bagian itu membuat mereka menonjol. Mereka jelas serius menanggapi umpan balik dari pelanggan dan bekerja keras untuk memastikan integrasi berjalan lancar. Ketika kami mengalami masalah integrasi atau tagihan, tim mereka segera bertindak untuk mengatasinya. Bagus sekali. Itu jarang terjadi dan berdampak besar.

Mereka sudah sangat dekat. Hampir sampai. Saya terkesan dengan layanan pelanggan mereka setiap kali kami berinteraksi. Bagian itu membuat mereka menonjol. Mereka jelas serius menanggapi masukan dari pelanggan dan berusaha memperbaiki integrasi. Ketika kami mengalami masalah integrasi atau tagihan, tim mereka segera bertindak untuk mengatasinya. Bagus sekali. Itu jarang terjadi dan berdampak besar.

3. Dux Soup (Pilihan terbaik untuk pencarian prospek LinkedIn berbasis browser dengan otomatisasi ringan)

via Dux Soup

Dux-Soup mengotomatiskan tugas-tugas prospek LinkedIn melalui ekstensi Chrome yang berjalan langsung di browser.

Para profesional penjualan menggunakannya untuk mengunjungi profil, mengirim permintaan koneksi, dan mengelola prospek secara massal sambil meniru perilaku manusia untuk menghindari deteksi. Alat ini terintegrasi dengan CRM dan mendukung urutan pesan yang dipersonalisasi untuk kampanye pemasaran yang efisien.

Fitur utama Dux Soup

Penjadwalan kampanye drip : Menyebarkan permintaan koneksi dan pesan sepanjang hari untuk meniru pola aktivitas organik.

Penandaan profil dan catatan : Tandai prospek dengan label kustom dan tambahkan catatan pribadi yang hanya terlihat oleh Anda untuk pengelolaan prospek yang lebih baik.

Endorsement keterampilan secara massal : Secara otomatis memberikan endorsement keterampilan pada profil target untuk meningkatkan visibilitas dan interaksi sebelum mengirim permintaan.

Ekspor CSV untuk sinkronisasi CRM: Mengunduh data prospek ke spreadsheet untuk impor manual ke HubSpot, Salesforce, atau sistem lain.

Batasan Dux Soup

Tidak ada integrasi CRM bawaan—bergantung pada ekspor dan impor CSV manual untuk sinkronisasi data prospek.

Analisis dasar dibandingkan dengan platform cloud, sehingga lebih sulit untuk melacak kinerja kampanye di berbagai urutan.

Harga Dux Soup

Pro Dux Individual : $14,99/bulan

Turbo Team : $55 per bulan

Agen cloud: $99/bulan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Dux Soup?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Dux-soup selalu mencari orang-orang hebat di bidang pemasaran untuk membantu kami berkomunikasi dengan pasar kami secara optimal. Saya telah menggunakan Dux-soup selama lebih dari setahun. Ini adalah alat otomatisasi terbaik untuk LinkedIn dan terintegrasi dengan banyak produk CRM.

Dux-soup selalu mencari orang-orang hebat di bidang pemasaran untuk membantu kami berkomunikasi dengan pasar kami secara optimal. Saya telah menggunakan Dux-soup selama lebih dari setahun. Ini adalah alat otomatisasi terbaik untuk LinkedIn dan terintegrasi dengan banyak produk CRM.

4. Dripify (Terbaik untuk prospeksi LinkedIn berbasis tim dan pelacakan kinerja)

melalui Dripify

Dripify menawarkan serangkaian fitur yang difokuskan pada pembuatan dan pengelolaan urutan interaksi LinkedIn bertahap, pemantauan metrik kinerja, serta pengelolaan aktivitas tim dari dasbor pusat.

Pengguna dapat mengekstrak data prospek yang terstruktur, menyaring prospek berdasarkan kriteria seperti jabatan atau perusahaan, dan mengekspornya untuk analisis yang lebih mendalam.

Kotak masuk bawaan memungkinkan Anda mengelola percakapan LinkedIn secara terpusat. Dripify juga menyediakan templat dan alat pelaporan untuk mendukung upaya pemasaran LinkedIn yang berkelanjutan.

Fitur utama Dripify

Pembuat alur kerja visual : Antarmuka seret dan lepas untuk membuat kampanye multi-langkah dengan cabang kondisional berdasarkan respons prospek.

Alat kolaborasi tim : Bagikan templat kampanye, alokasikan prospek ke anggota tim, dan pantau kinerja pemasaran kolektif dari satu dasbor.

Batasan keamanan bawaan : Secara otomatis membatasi tindakan harian agar tetap dalam batas yang direkomendasikan LinkedIn dan mengurangi risiko pemblokiran.

Penilaian dan penyaringan prospek : Mengurutkan prospek berdasarkan tingkat keterlibatan dan menyaring prospek potensial untuk tindak lanjut prioritas.

Integrasi CRM asli: Sinkronisasi data prospek secara langsung dengan Pipedrive, HubSpot, dan Salesforce tanpa perlu ekspor manual.

Batasan Dripify

Terkadang terjadi keterlambatan dalam sinkronisasi webhook dengan beberapa platform CRM selama transfer data volume tinggi.

Kustomisasi terbatas untuk pengguna yang ingin mengontrol waktu tindakan secara detail di luar jendela keamanan yang telah ditentukan.

Harga Dripify

Basic : $59 per pengguna per bulan

Pro : $79 per pengguna per bulan

Lanjutan : $99 per pengguna per bulan

Enterprise: Dapat disesuaikan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Dripify?

Menurut ulasan dari G2:

Saya menggunakan Dripify untuk menambahkan prospek dari LinkedIn, dan saya menghargai bahwa platform ini memungkinkan saya untuk mengotomatisasi proses terhubung dan mengirim pesan guna membangun hubungan secara otomatis. Saya menyukai cara saya dapat melakukan pencarian, dan platform ini mengotomatisasi proses terhubung dengan orang-orang dalam pencarian saya serta mengirimkan pesan kepada mereka. Pengaturan awalnya sangat mudah, dan otomatisasi yang ditawarkan lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien, yang membuat tim saya beralih dari Octopus ke Dripify.

Saya menggunakan Dripify untuk menambahkan prospek dari LinkedIn, dan saya menghargai bahwa platform ini memungkinkan saya untuk mengotomatisasi proses terhubung dan mengirim pesan guna membangun hubungan secara otomatis. Saya menyukai cara saya dapat melakukan pencarian, dan platform ini mengotomatisasi proses terhubung dengan orang-orang dalam pencarian saya serta mengirimkan pesan kepada mereka. Pengaturan awalnya sangat mudah, dan otomatisasi yang ditawarkan lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien, yang membuat tim saya beralih dari Octopus ke Dripify.

Jadi, Apakah LinkedIn Premium Layak?

LinkedIn Premium dapat benar-benar bermanfaat saat Anda mengejar hasil tertentu, baik itu untuk mendapatkan peran baru, mempercepat proses perekrutan, atau membuka peluang untuk percakapan penjualan. Jika digunakan secara santai, seringkali terasa kurang memuaskan. Namun, jika digunakan dengan fokus, dapat mempercepat waktu dan mengungkap peluang yang tidak akan Anda temukan jika tidak menggunakannya.

Hal yang sama pentingnya dengan langganan itu sendiri adalah cara Anda mengorganisir pekerjaan di sekitarnya. Jaringan, tindak lanjut, ide konten, percakapan, dan prospek semua kehilangan nilainya ketika tersebar di catatan yang acak dan pengingat yang setengah diingat. Menggabungkan aktivitas LinkedIn dengan sistem terpusat seperti ClickUp membantu mengubah koneksi menjadi kemajuan yang konsisten, bukan hanya lebih banyak notifikasi.

Dari alat untuk mengelola kontak hingga membuat konten, mengelola tugas, dan membangun otomatisasi—ClickUp memudahkan upaya networking Anda. Daftar gratis sekarang dan manfaatkan ClickUp untuk pertumbuhan LinkedIn Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Tidak. Anda tidak perlu akun premium untuk mendapatkan tawaran pekerjaan di LinkedIn. Anda dapat melamar pekerjaan melalui LinkedIn Apply, bahkan dengan akun gratis. Yang lebih penting daripada fitur premium adalah memiliki strategi pencarian kerja yang solid—menargetkan peran yang tepat, menyesuaikan lamaran, dan mengikuti proses dengan strategis. Meskipun peluang Anda untuk diterima kerja meningkat 2,6 kali lipat melalui fitur premium seperti InMail dan wawasan pelamar.

Tidak. Anda hanya mendapatkan 5 kredit InMail setiap bulan di Premium Career dan 15 di Premium Business. Sales Navigator menawarkan 50 kredit per bulan. Kredit yang tidak terpakai akan bergulir selama tiga bulan, tetapi tidak pernah tak terbatas.

Premium Career dihargai $29,99 per bulan, tetapi turun menjadi $19,99 per bulan dengan penagihan tahunan. Harga untuk paket lain mencapai $170 per bulan.

Anda mendapatkan akses ke lebih dari 20.000 kursus di LinkedIn Premium. Kualitas dan nilai kursus-kursus tersebut bervariasi tergantung pada tingkat keahlian Anda.

Bisnis kecil mendapatkan badge emas dan fitur yang didukung AI dengan LinkedIn Premium Business. Mereka dapat melihat profil orang-orang yang telah melihat profil mereka hingga 365 hari dan mengirim 15 kredit InMail setiap bulan. Ini sepadan jika bisnis berhasil menutup kesepakatan bernilai tinggi, membuktikan ROI yang sepadan dengan investasi bulanan sebesar $59,99.