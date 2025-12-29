Tren Penjualan di India 2026: Apa yang Harus Diharapkan & Bagaimana Bersiap

Tidak lama lalu, penjualan di India didasarkan pada hubungan, panggilan telepon, kehadiran fisik, dan buku catatan tangan.

Namun, teknologi mulai mengubah aturan. Pasar daring seperti Amazon dan Flipkart mengubah sistem distribusi, UPI membuat pembayaran menjadi instan, dan WhatsApp menjadi saluran penjualan.

Saat ini, penjualan di India dipengaruhi oleh pembelian berbasis mobile, penemuan bahasa regional, perdagangan sosial, perdagangan cepat, dan wawasan yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI). Tim yang gagal beradaptasi berisiko tertinggal karena sistem penjualan mereka tidak dapat mengikuti perkembangan tersebut.

Dalam posting blog ini, kita akan membahas tren penjualan teratas di India dan bagaimana tim dapat bersiap sebelum perubahan ini menjadi hal yang wajib. Kita juga akan mengeksplorasi bagaimana ClickUp membantu Anda tetap unggul dengan menghubungkan alur kerja dan mengotomatisasi tugas rutin.

Apa yang Mendorong Pertumbuhan Penjualan di India Saat Ini

Mesin penjualan India sedang mengalami transformasi oleh konsumen yang mengutamakan digital, non-metro, dan mencari nilai. Berikut adalah beberapa faktor yang membentuk ulang perilaku konsumen, saluran, dan tren pasar bagi merek dan penjual di India.

Memperluas basis konsumen dengan pendapatan disposable yang lebih tinggi

Konsumen India memiliki lebih banyak uang di tangan mereka, dan mereka menghabiskannya. Pendapatan disposable per kapita telah meningkat tajam, memberikan rumah tangga lebih banyak ruang untuk pembelian diskresioner. Hal ini mendorong peningkatan pengeluaran pada barang tahan lama, barang konsumen cepat habis (FMCG), dan produk gaya hidup.

Faktanya, konsumsi rumah tangga (didefinisikan sebagai Pengeluaran Konsumsi Akhir Swasta atau PFCE) menyumbang lebih dari 60% dari PDB India, menunjukkan betapa pentingnya pengeluaran konsumen bagi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan pesat pasar e-commerce India

Pasar e-retail India telah berkembang pesat hingga mencapai sekitar $60 miliar saat ini. Dengan lebih dari 270 juta pembeli online, India kini telah menggeser AS untuk menjadi pasar e-retail terbesar kedua di dunia berdasarkan jumlah pembeli.

CAGR, seperti yang ditekankan dalam laporan Bain

Salah satu perubahan terbesar adalah meningkatnya peran Generasi Z, yang sudah menyumbang hampir 40% dari pembeli e-retail di India. Mereka jauh lebih eksperimental dan menghabiskan 3 kali lipat lebih banyak untuk merek fashion baru dibandingkan dengan milenial.

Laporan yang sama memperkirakan pasar e-retail India akan tumbuh menjadi $170-$190 miliar pada tahun 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 18%. Bagi merek, hal ini berarti e-commerce telah menjadi mesin pertumbuhan inti yang membutuhkan lokalisasi mendalam, strategi khusus untuk segmen tertentu, dan eksekusi yang berfokus pada Bharat.

Peningkatan literasi digital dan pembelian berbasis mobile

Sekitar 800-900 juta orang India kini terhubung ke internet, dan UPI saja telah memproses sekitar 172 miliar transaksi pada tahun 2024, naik 46% dari tahun 2023, yang mewakili sekitar 80% dari volume pembayaran digital di negara tersebut.

Perilaku yang didorong oleh UPI dan berorientasi pada mobile ini memperpendek perjalanan pembelian. Konsumen kini beralih dari menemukan produk di konten sosial atau lokal ke pembelian di pasar online atau aplikasi D2C hanya dengan beberapa ketukan.

🧠 Fakta Menarik: Pedagang abad pertengahan menciptakan demo produk pertama. Di pasar terbuka, penjual melakukan demo langsung yang dramatis untuk pisau, pewarna, atau kain guna menarik kerumunan. Beberapa bahkan menyewa penampil untuk mempromosikan produk tersebut.

Peningkatan infrastruktur logistik dan pembayaran

Peringkat India dalam Indeks Kinerja Logistik Bank Dunia meningkat menjadi 38 dari 139 negara, mencerminkan pengiriman barang yang lebih cepat dan andal serta konektivitas multimoda yang lebih baik.

Perkembangan infrastruktur digital India ( Sumber )

Kombinasi kebijakan seperti Rencana PM GatiShakti dan fasilitas seperti Platform Antarmuka Logistik Terpadu (ULIP) telah secara struktural mengurangi waktu pengiriman dan biaya logistik. Hal ini memungkinkan perluasan yang menguntungkan untuk pembayaran tunai saat pengiriman (COD), perdagangan cepat, dan perjanjian tingkat layanan (SLA) pengiriman pada hari yang sama atau keesokan harinya di luar kota-kota besar.

Perkembangan pasar tier-2 dan tier-3

E-retail secara bertahap memperluas akses di luar kota-kota besar India. Penetrasi telah meluas dari kota-kota Tier-2 ke kota-kota Tier-3 dan kota-kota kecil, dengan hampir 60% pembeli online baru berasal dari kota-kota Tier-3 dan kota-kota kecil.

Peningkatan pesanan belanja online dan di luar itu ( Sumber )

Perluasan ini juga mengubah siapa yang berjualan online. Lebih dari 60% penjual baru yang bergabung sejak 2021 berasal dari kota-kota Tier-2 dan kota-kota kecil, menandakan ekosistem penjual yang lebih tersebar dan lokal.

Tren Penjualan Utama yang Perlu Diperhatikan di India

Lanskap penjualan di India sedang mengalami perubahan dengan kecepatan yang luar biasa. Perilaku pembelian, sinyal kepercayaan, penemuan saluran, dan perjalanan pembelian kini bervariasi secara signifikan berdasarkan bahasa, platform, kecepatan, dan situasi.

Tren penjualan berikut di India secara kolektif mendefinisikan seperti apa perusahaan yang sukses di India akan terlihat. 💪

1. Pembelian phygital dan perjalanan yang dipimpin oleh QR

India kini menjadi pasar yang terintegrasi dengan QR code, dengan kode-kode tersebut tertanam di berbagai tempat seperti kiranas (toko kecil), pom bensin, salon, dan toko ritel modern. Apa yang awalnya merupakan metode pembayaran yang nyaman kini telah berkembang menjadi refleks perilaku.

📌 Kasus penggunaan terkemuka yang muncul di India:

Pendidikan tingkat kemasan: Merek FMCG, elektronik, dan D2C menyematkan kode QR pada kemasan produk untuk menjelaskan penggunaan dan asal-usul produk, atau mengonfirmasi keasliannya, sehingga mengurangi gesekan pasca-pembelian dan pengembalian barang.

Pelacakan konversi ritel: Pindai QR di toko yang terhubung dengan penawaran atau program loyalitas memberikan merek visibilitas tentang SKU dan toko mana yang mendorong tindak lanjut digital.

Penemuan yang diintegrasikan dengan permainan: Kartu gosok, hadiah putar roda, dan filter AR yang diaktifkan melalui QR memperpanjang waktu tinggal di ruang fisik.

🔍 Tahukah Anda? Penjualan door-to-door meledak pada abad ke-19 berkat pedagang keliling yang membawa koper sampel. Mereka menjual segala sesuatu mulai dari buku, parfum, hingga mesin jahit, dan dilatih dalam presentasi penjualan yang terstruktur, menjadikannya SDR (Sales Development Representative) awal.

2. Regionalisasi dan lokalisasi

Gelombang berikutnya pengguna internet di India secara tegas tidak berbahasa Inggris, didorong oleh bahasa-bahasa India dan smartphone berbiaya rendah. Regionalisasi saat ini jauh melampaui terjemahan bahasa. Hal ini mencakup:

Referensi budaya lokal

Humor dan format yang spesifik untuk wilayah tertentu

Aspirasi hiper-lokal (pekerjaan, migrasi, prioritas keluarga)

Dalam praktiknya, tim yang sukses melakukan tiga hal:

Membangun funnel berbasis bahasa dengan pencarian, konten kreatif, perjalanan pelanggan, dan dukungan IVR/WhatsApp dalam bahasa Tamil, Bangla, Marathi, Telugu, dll., bukan hanya diterjemahkan, tetapi juga ditulis ulang secara kontekstual.

Menggunakan pencipta konten lokal dan micro-influencer di ShareChat, Moj, dan YouTube untuk menyebarkan cerita merek yang terasa 'dibuat secara lokal', lalu menargetkan kembali audiens tersebut dengan kampanye performa.

Merancang produk dan strategi harga yang sesuai dengan kondisi lokal. Misalnya, menonjolkan pinjaman mudah dan angsuran bertahap untuk pembeli mobil kelas menengah, strategi angsuran yang terkait dengan panen untuk fintech pertanian, atau aspirasi komunitas untuk perumahan.

3. Teknologi perilaku dalam penjualan dan produk keuangan

Konsumen India sangat peka terhadap harga, dipengaruhi oleh faktor sosial, dan didorong oleh emosi, seringkali secara bersamaan. Seiring dengan meningkatnya adopsi investasi berbasis aplikasi dan kredit, platform mulai menggunakan 'teknologi perilaku'.

Ini adalah analisis yang mengidentifikasi pola emosional dan kognitif, seperti:

Mengapa pengguna meninggalkan keranjang belanja setelah diskon diungkapkan

Mengapa kelompok tertentu melakukan pembelian berlebihan selama periode penjualan tetapi tidak pernah kembali.

Mengapa pengguna mengklaim sebagai pembeli 'jangka panjang' tetapi bertindak secara impulsif

Alih-alih hanya melacak apa yang dibeli pelanggan, platform kini memperhatikan seberapa sering mereka membatalkan SIP, memeriksa portofolio, mengalami churn setelah kerugian, atau mencapai batas maksimum BNPL (Buy Now Pay Later) mendekati akhir bulan. Perubahan ini memungkinkan perencanaan permintaan yang lebih akurat, strategi harga, dan desain retensi, yang dapat menjadi pembeda utama di pasar yang padat. ​

🧠 Fakta Menarik: Bisnis pesanan melalui pos pertama kali diluncurkan pada tahun 1872. Aaron Montgomery Ward menciptakan katalog berlembar tunggal yang memungkinkan warga pedesaan Amerika membeli barang tanpa harus bepergian jauh. Hal ini merevolusi distribusi penjualan jauh sebelum era e-commerce.

4. AI dan otomatisasi sebagai hal yang wajib

AI dan otomatisasi tidak lagi menjadi keunggulan kompetitif bagi tim penjualan di India—mereka kini menjadi standar dasar.

Dari penilaian prospek dan peramalan hingga komunikasi personal dan tindak lanjut, AI terintegrasi secara menyeluruh dalam alur kerja penjualan modern. Sistem CRM berkembang untuk secara otomatis menampilkan wawasan, mengidentifikasi risiko dalam pipeline, dan merekomendasikan tindakan terbaik berikutnya secara real-time. Agen AI secara mandiri menyaring prospek, meneliti calon pelanggan, dan membuat pesan komunikasi.

Yang penting, pergeseran ini bukan tentang menggantikan tenaga penjualan. Sebaliknya, kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi menghilangkan upaya manual sehingga perwakilan penjualan dapat fokus pada hal yang paling penting: membangun hubungan, memahami kebutuhan pelanggan, dan menutup transaksi yang kompleks.

Profesional penjualan yang menganggap AI sebagai mitra kerja sehari-hari akan secara konsisten outperform mereka yang tidak.

💡Tips Pro: Super Agents di ClickUp bertindak seperti rekan kerja yang didukung AI, mengotomatisasi tugas penjualan yang berulang, mengungkap wawasan, dan membebaskan tim Anda untuk fokus pada penutupan transaksi. Anda dapat membuat satu atau lebih Super Agents untuk membantu dalam cara-cara berikut: Penilaian dan Penugasan Prospek: Secara otomatis tinjau prospek yang masuk, nilai mereka berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dan alokasikan ke perwakilan penjualan yang tepat.

Pengingat Tindak Lanjut: Buat dan jadwalkan tugas tindak lanjut atau pengingat untuk perwakilan penjualan, memastikan tidak ada prospek yang terlewat.

Pembaruan Pipeline: Buat laporan harian atau mingguan yang merangkum status pipeline, menyoroti prospek potensial, transaksi yang terhenti, dan langkah selanjutnya.

Entri Data CRM: Catat catatan panggilan, perbarui tahap kesepakatan, dan rekam interaksi pelanggan langsung ke ClickUp, mengurangi entri data manual.

Pembuatan Proposal: Buat proposal penjualan atau email yang dipersonalisasi menggunakan AI, dengan mengintegrasikan data pelanggan yang relevan dan detail produk.

Penjadwalan Pertemuan: Koordinasikan dan jadwalkan pertemuan dengan calon pelanggan dengan mengintegrasikan dengan alat kalender.

Wawasan Penjualan: Analisis tren penjualan, perkirakan pendapatan, dan temukan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk tim.

5. Funnel khusus mobile (bukan hanya mobile-first)

Di India, lebih dari 96% pengguna media sosial mengakses platform melalui smartphone, dan mayoritas sesi perdagangan kini dimulai dan diakhiri melalui perangkat mobile.

Pergeseran ke saluran penjualan berbasis mobile saja berarti:

Mengganti brosur statis dengan video penjelasan vertikal, carousel, dan cerita interaktif yang merangkum proposisi dalam kurang dari 30 detik .

Menggunakan PWAs (Progressive Web Apps) dan pengalaman yang cepat namun ringan sehingga pengguna di wilayah dengan bandwidth rendah dapat menjelajah, membandingkan, dan melakukan checkout tanpa perlu menginstal aplikasi.

Desain penangkapan prospek dengan bidang yang sudah terisi sebelumnya, panggilan balik WhatsApp, tombol minat satu ketukan, dan CTA yang tertanam di dalam konten.

6. Platform media sosial sebagai saluran perdagangan end-to-end

Di India, platform media sosial sudah menjadi pusat perilaku digital sehari-hari. WhatsApp menjangkau 80,8% pengguna internet, diikuti oleh Instagram dengan 77,9% untuk penemuan dan berbagi konten, dan Facebook dengan 67,8% untuk konsumsi berita.

Bagi banyak pembeli pertama kali, proses penemuan, evaluasi, pembentukan kepercayaan, dan pembelian berlangsung di dalam platform-platform ini. Berikut adalah beberapa perubahan yang terjadi selama bertahun-tahun:

WhatsApp telah berkembang menjadi sistem CRM dan point-of-sale (POS) yang terintegrasi. Merek dapat membagikan katalog produk, menjawab pertanyaan umum, membimbing pembeli, dan menerima pembayaran UPI, semuanya dalam satu obrolan.

Instagram dan YouTube memainkan peran penting dalam pembelian impulsif dan penemuan produk. Postingan yang dapat dibeli, perdagangan langsung, dan microsite 'link-in-bio' membawa pengguna langsung ke keranjang belanja yang sudah terisi di situs D2C.

Pemantauan media sosial mendukung pelaksanaan penjualan. Merek memantau komentar dan pesan langsung (DM) untuk keberatan, permintaan fitur, dan mention pesaing, lalu menggunakan wawasan ini untuk menyempurnakan produk, harga, dan skrip penjualan secara real-time.

7. Penjualan yang dipimpin oleh influencer dan kreator

Ekonomi kreator di India berkembang pesat. Jumlah influencer meningkat dari kurang dari 1 juta pada tahun 2020 menjadi lebih dari 4 juta di berbagai kategori seperti fashion, kecantikan, teknologi, infotainment, dan keuangan.

Selain itu, seiring pergeseran kepercayaan dari merek ke individu, kreator semakin berperan dalam penemuan produk, konversi, dan pembelian berulang, menjadikan penjualan yang dipimpin oleh influencer sebagai operasi pendapatan inti.

Begini cara influencer India menjadi saluran distribusi itu sendiri:

Daftar kreator yang selalu aktif yang disegmentasikan berdasarkan wilayah, bahasa, kategori, dan peran dalam funnel (penjelasan kesadaran vs ulasan di bagian bawah funnel)

Infrastruktur afiliasi dan kode promo yang mengaitkan pendapatan kepada kreator di berbagai pasar dan D2C, memungkinkan pembayaran berdasarkan kinerja dan optimasi.

Produk kolaborasi dan peluncuran terbatas di mana influencer berbagi keuntungan, menciptakan kelangkaan dan urgensi yang tidak dapat ditiru oleh kampanye biasa.

🔍 Tahukah Anda? Pedagang Romawi Kuno menggunakan token terakota sebagai kupon. Pelanggan mengumpulkan cakram tanah liat kecil yang dapat ditukarkan dengan barang, menjadikannya salah satu sistem insentif penjualan tertua yang tercatat.

8. Keberlanjutan dan nilai di atas merek

Pembeli di India semakin memprioritaskan keberlanjutan dan nilai sejati daripada merek besar. Pelanggan kini mengajukan pertanyaan yang lebih ketat tentang sumber daya etis, dampak lingkungan, penghematan biaya jangka panjang, dan ketahanan produk—terutama di sektor B2B, manufaktur, ritel, dan layanan perusahaan.

Ingatan merek masih penting, tetapi tidak lagi menjamin kepercayaan atau loyalitas. Pihak pengambil keputusan lebih bersedia beralih ke vendor yang kurang dikenal jika penawaran tersebut jelas memberikan nilai yang dapat diukur dan sejalan dengan tujuan keberlanjutan mereka.

Perbincangan penjualan kini beralih dari positioning yang didorong oleh merek menjadi diskusi yang didukung oleh bukti, berlandaskan hasil, transparansi, dan praktik yang bertanggung jawab.

Apa yang perlu diingat oleh tim penjualan? Berfokuslah pada bukti, bukan logo. Berikan perwakilan penjualan dengan metrik nilai yang jelas, kredensial keberlanjutan, dan bukti nyata dari pelanggan untuk mendukung setiap percakapan penjualan.

💡Tips Pro: Sentralisasikan semua informasi ini dengan ClickUp Knowledge Management. Dokumen terhubung, wiki, dan Work AI terlengkap di dunia memastikan jawaban otomatis. Editing langsung, izin lanjutan, dan versi memastikan semuanya tetap terupdate dan terkendali.

9. Quick commerce sebagai saluran penjualan strategis

Quick commerce tidak lagi hanya menjadi pilihan praktis untuk camilan malam hari. Di India, saluran ini mencapai sekitar USD 6-7 miliar pada tahun 2024, mewakili sekitar dua pertiga dari pesanan e-grocery dan hampir 10% dari total pengeluaran e-retail.

Laporan menunjukkan Blinkit memimpin dengan pangsa pasar lebih dari 50% pada akhir 2025, dengan Zepto dan Instamart bersaing untuk posisi kedua di tingkat kota per kota. Hal ini berarti manajer wilayah dan manajer akun kunci harus memperlakukan setiap platform Q-commerce seperti akun utama.

Bagi para pemimpin penjualan di sektor FMCG, F&B, kecantikan, dan barang tahan lama berbiaya rendah, quick commerce secara efektif merupakan bentuk 'perdagangan modern' baru dengan aturan tersendiri:

Campuran produk yang dirancang untuk pembelian cepat: Kemasan kecil, paket kombo, ukuran isi ulang, dan harga yang ramah untuk pembelian impulsif, dirancang untuk misi belanja 10-30 menit.

Visibilitas dalam aplikasi sebagai rak baru: Peringkat pencarian, penempatan berbayar, banner, dan sampel dalam aplikasi kini menghasilkan penjualan yang jauh lebih tinggi daripada daftar dasar.

Disiplin operasional dark-store: Tim penjualan dan operasional berkoordinasi untuk menjaga tingkat pengisian yang tinggi, mengelola masa kadaluwarsa, dan mengelola persediaan berdasarkan permintaan lokal.

📖 Baca Juga: Template Proposal Penjualan untuk Menutup Kesepakatan Lebih Cepat

10. Pengalaman produk yang imersif

Merek seperti Lenskart telah menunjukkan bagaimana AR dapat mengubah secara fundamental proses pembelian. Fitur coba virtual 3D-nya memungkinkan pengguna melihat bingkai kacamata di wajah mereka secara real-time, mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan konversi. Hal ini mengurangi pengembalian barang dan meningkatkan waktu yang dihabiskan untuk berinteraksi dengan merek, yang secara langsung meningkatkan efisiensi ekonomi unit. ​

Panduan ini sedang disebarkan ke:

Kecantikan: Pemilihan warna AR untuk foundation, lipstik, dan warna rambut, membantu pengguna mencoba sebelum membeli di Nykaa atau aplikasi merek.

Furniture dan dekorasi: Pengalaman 'View in room' yang memungkinkan pengguna menempatkan sofa, lampu, atau dekorasi di rumah mereka sendiri melalui kamera smartphone.

Otomotif dan barang tahan lama: Demonstrasi virtual yang menampilkan fitur, varian, dan kustomisasi tanpa memerlukan stok lengkap di setiap dealer.

🧠 Fakta Menarik: National Cash Register (NCR) pada akhir abad ke-19 menciptakan program pelatihan penjualan terstruktur pertama di dunia bersama John H. Patterson. Para tenaga penjualan berlatih skrip, peran-peran, dan penanganan keberatan, menjadikan NCR salah satu perusahaan pertama yang mengformalkan pemberdayaan penjualan.

Bagaimana Tim Penjualan Dapat Bersiap Menghadapi Perubahan Ini

Memahami tren penjualan yang sedang berkembang di India hanyalah setengah dari persamaan. Keunggulan sesungguhnya bergantung pada seberapa cepat tim penjualan dapat mengubah perubahan ini menjadi proses yang siap dijalankan.

Inilah cara para pemimpin penjualan dapat mengimplementasikan perubahan-perubahan ini.

Bangun kerangka kerja operasional penjualan yang terpadu

Dengan konsumen yang berinteraksi melalui berbagai titik kontak online dan offline, data dan aktivitas dengan mudah terpecah-pecah di berbagai sistem dan saluran. Tim penjualan akhirnya harus mengelola berbagai alat manajemen proyek, CRM, alat obrolan, spreadsheet, dan alur kerja regional, yang menyebabkan penumpukan alat yang menghambat eksekusi dan mengganggu visibilitas.

Cara memperbaiki pekerjaan

Secara global, fragmentasi semacam ini menguras produktivitas secara besar-besaran, berkontribusi pada kerugian efisiensi sebesar $2,5 triliun karena tim menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari, mencocokkan, dan memperbarui sistem daripada sebenarnya menjual.

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, dirancang untuk menghilangkan kerumitan kerja bagi tim penjualan yang mengelola pipeline, tindak lanjut, catatan transaksi, dan perkiraan di berbagai alat.

Kejelasan itu dimulai dengan visibilitas. Peta seluruh proses penjualan Anda di ClickUp for Sales Teams, tangkap prospek dari saluran sosial, regional, pasar, dan offline, dan lacak setiap transaksi melalui proses kualifikasi, tindak lanjut, pemeriksaan kepatuhan, dan perpanjangan.

Jaga seluruh proses penjualan Anda tetap terorganisir dengan Status Tugas Kustom ClickUp

Dengan ClickUp Custom Task Statuses, tim dapat mendefinisikan tahap-tahap seperti Inbound, Social Interest, Regional Follow-up Required, Verification & Compliance, dan Ready to Close. Hal ini memberikan gambaran yang jauh lebih jelas bagi pemimpin penjualan tentang di mana permintaan terhambat dan mengapa.

Dan di intinya, CRM ClickUp menghubungkan kontak, akun, dan transaksi dengan pekerjaan yang sedang dilakukan pada mereka.

📮 ClickUp Insight: Survei kematangan AI kami menyoroti tantangan yang jelas: 54% tim bekerja di sistem yang terpisah-pisah, 49% jarang berbagi konteks antar alat, dan 43% kesulitan menemukan informasi yang mereka butuhkan. Ketika pekerjaan terfragmentasi, alat AI Anda tidak dapat mengakses konteks lengkap, yang berarti jawaban yang tidak lengkap, respons yang tertunda, dan output yang kurang mendalam atau akurat. Itulah yang disebut work sprawl, dan hal ini menghabiskan jutaan dolar bagi perusahaan akibat produktivitas yang hilang dan waktu yang terbuang. ClickUp Brain mengatasi hal ini dengan beroperasi di dalam ruang kerja terpadu yang didukung AI, di mana tugas, dokumen, obrolan, dan tujuan saling terhubung. Pencarian Perusahaan menampilkan setiap detail secara instan, sementara Agen AI beroperasi di seluruh platform untuk mengumpulkan konteks, berbagi pembaruan, dan mendorong pekerjaan maju. Hasilnya adalah AI yang lebih cepat, lebih jelas, dan selalu terinformasi, sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh alat-alat yang terpisah.

Rekam dan otomatisasi alur kerja prospek di seluruh saluran

Perjalanan pembeli di India saat ini tidak dimulai di satu tempat. Ia dapat dimulai melalui pesan media sosial, pemindaian kode QR, obrolan di pasar daring, formulir situs web, atau WhatsApp.

📌 Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda lakukan:

Standarkan format penangkapan prospek di seluruh titik kontak.

Rute leads ke penjual yang tepat berdasarkan kriteria seperti wilayah, minat produk, preferensi bahasa, atau ukuran transaksi.

Aktifkan pengingat tindak lanjut tanpa pengawasan manual.

🚀 Keunggulan ClickUp: Tangani tindakan penjualan rutin dan pindahkan prospek serta tindak lanjut melalui alur kerja tanpa intervensi manual dengan ClickUp Automations. Kemudian, atur ClickUp Agents untuk menambahkan kecerdasan dan pengambilan keputusan yang sadar konteks dalam manajemen prospek. Luncurkan ClickUp Agents untuk menangani pengalihan prospek, prioritas, dan eskalasi secara otomatis Ketika prospek masuk melalui ClickUp Forms, Agen dapat memperkaya data, menyusun tanggapan pribadi, menyarankan saluran komunikasi terbaik (email, WhatsApp, atau panggilan telepon), dan menjadwalkan langkah selanjutnya secara otomatis. Selain itu, Agen juga merangkum aktivitas prospek untuk tinjauan yang lebih cepat dan menganalisis pola transaksi yang berhasil atau gagal untuk merekomendasikan perbaikan pada formulir, logika rute, dan strategi tindak lanjut.

Lihat agen AI terbaik untuk produktivitas penjualan dan otomatisasi CRM. 👇

Bangun perkiraan yang didukung AI dengan intelijen penjualan

Pasar India berubah dengan cepat karena peristiwa budaya, siklus regional, pergeseran harga, lonjakan yang didorong oleh festival, dan tren di tingkat platform. Dalam lingkungan ini, pemimpin penjualan memerlukan visibilitas berkelanjutan tentang bagaimana pipeline berperilaku dan ke mana kemungkinan akan bergerak selanjutnya.

Dan itulah tepatnya yang disediakan oleh ClickUp Brain.

Misalkan Anda adalah pemimpin penjualan yang mempersiapkan tinjauan perkiraan penjualan bulanan. Alih-alih menarik laporan, Anda bertanya kepada ClickUp Brain, ‘Ringkas kesehatan pipeline saat ini, termasuk kecepatan lead, tingkat konversi, dan tingkat keberhasilan. ’

ClickUp Brain menganalisis data ruang kerja secara real-time dan memberikan gambaran langsung tentang momentum penjualan.

Gunakan ClickUp Brain untuk jawaban cepat terkait momentum penjualan

Selanjutnya, Anda menjalankan prompt tindak lanjut, ‘Berdasarkan tren saat ini, apakah kita berada di jalur yang tepat untuk mencapai target kuartal ini?’ ClickUp Brain kemudian menggunakan data historis dan saat ini untuk mengidentifikasi potensi kekurangan, menyoroti wilayah atau tahap yang menimbulkan risiko, dan menampilkan tingkat kemenangan yang diproyeksikan.

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp BrainGPT adalah asisten AI desktop yang mengumpulkan wawasan dari setiap alat terhubung ke dalam satu antarmuka yang dapat dicari dan siap untuk tindakan. Enterprise Search mengumpulkan data dari alat seperti ClickUp, Google Drive, HubSpot, atau Salesforce dalam satu kueri, sehingga tim dapat dengan cepat menemukan rencana kampanye, pembaruan harga, atau catatan kinerja regional tanpa perlu beralih tab—terutama saat tenggat waktu ketat. Dengan ClickUp Talk to Text di BrainGPT, pemimpin dapat mendiktekan observasi transaksi, umpan balik pasar dari panggilan telepon, atau catatan rapat saat sedang bepergian. Masukan ini menjadi dapat dicari dan digunakan secara instan, menjaga wawasan di garis depan tetap terhubung dengan manajemen pipeline proyek dan strategi. Hubungkan aplikasi pihak ketiga dengan ClickUp BrainGPT untuk mendapatkan jawaban cepat

Standarkan panduan regional dan budaya

Seiring dengan regionalisasi yang menjadi pilar strategis di India, satu strategi tidak berlaku untuk semua pasar. Untuk mendapatkan respons di segmen linguistik dan budaya yang berbeda, Anda memerlukan panduan lokal yang dapat dieksekusi dengan andal oleh perwakilan penjualan.

Berikut cara untuk mensistematisasikan panduan penjualan Anda:

Kembangkan skrip penjualan regional, penanganan keberatan, dan materi penentuan harga yang mencerminkan nuansa budaya.

Latih perwakilan penjualan dengan pendekatan yang tidak bergantung pada bahasa (misalnya, cara memanfaatkan WhatsApp, cara mempersonalisasi tindak lanjut dalam konteks lokal).

Jaga repositori pengetahuan lokal yang dapat diakses oleh perwakilan penjualan sesuai kebutuhan.

💡 Tips Pro: Buat panduan penjualan khusus wilayah di ClickUp Docs. Anda dapat mengorganisir semua materi Anda ke dalam dokumen terstruktur atau subhalaman untuk setiap bahasa atau pasar. Jaga agar panduan penjualan tetap mudah diakses di ClickUp Docs Kolaborasi real-time, komentar, dan riwayat versi membantu manajer regional menjaga konten tetap akurat dan terkini, sementara aset pelatihan terintegrasi, daftar periksa, dan tugas penjualan yang terhubung memastikan perwakilan dapat dengan cepat menemukan dan menerapkan panduan yang tepat sesuai konteks mereka.

Integrasikan kolaborasi real-time dan keselarasan lintas fungsi

Momentum penjualan bergantung pada kinerja individu penjual dan seberapa baik tim Penjualan berkolaborasi dengan Pemasaran, Operasional, Produk, dan Dukungan Pelanggan. Ketika tim tidak selaras secara real-time, hal ini menyebabkan pesan yang tidak konsisten, tanggapan yang terlambat terhadap pembeli, serah terima yang terlewat, dan pengalaman pelanggan yang buruk.

ClickUp Chat membantu mengatasi hal ini dengan membawa percakapan langsung ke dalam konteks kerja:

Manfaatkan percakapan kontekstual: Berkomunikasi langsung di dalam tugas, transaksi, dan dokumen melalui perangkat lunak kolaborasi penjualan ini, sehingga diskusi tetap terhubung dengan pelanggan, kampanye, atau masalah yang spesifik.

Jaga visibilitas lintas fungsi: Kumpulkan tim penjualan, pemasaran, dukungan, dan produk dalam obrolan yang sama.

Organisir diskusi dengan thread dan mention: Libatkan pemangku kepentingan yang tepat secara instan dengan @mentions dan jaga agar percakapan yang spesifik topik tetap terstruktur.

Sentralisasikan media kaya dan lampiran: Bagikan presentasi penjualan, daftar harga, umpan balik pasar, atau rekaman panggilan langsung di Chat untuk mengurangi bolak-balik antar alat.

Pastikan semua pihak tetap sejalan dengan prioritas penjualan, perubahan, dan langkah selanjutnya menggunakan ClickUp Chat

Implementasikan penetapan tujuan yang terstruktur dan pelacakan insentif

Dengan pasar yang bergerak cepat, kejelasan mengenai target dan insentif membantu tim tetap fokus. Namun, target harus selaras dengan realitas regional, prioritas produk, dan perilaku pelanggan yang terus berkembang, bukan target korporat yang sewenang-wenang.

📌 Berikut ini yang dapat Anda lakukan:

Tentukan tujuan yang dapat diukur untuk setiap pasar dan lini produk.

Jadikan kinerja dapat diukur secara real-time, bukan secara retrospektif.

Hubungkan insentif individu dan tim dengan perilaku yang mendorong pendapatan jangka panjang, bukan hanya kemenangan jangka pendek.

Namun, terlalu sering tim mengandalkan spreadsheet atau alat yang terpisah-pisah, yang membuat sulit untuk melihat apa yang berhasil, apa yang terhambat, dan di mana harus fokus selanjutnya. Inilah tepatnya celah yang dirancang untuk diselesaikan oleh ClickUp Sales Tracker Template. Template ini dirancang sebagai pelacak penjualan berbasis daftar yang mengikuti setiap pesanan pelanggan atau tujuan penjualan dari awal hingga selesai.

Dapatkan template gratis Tetapkan target penjualan yang jelas dan identifikasi tren sejak dini dengan Template Pelacak Penjualan ClickUp.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Refleksikan kemajuan penjualan yang sebenarnya dengan Status Kustom seperti Tujuan Terpenuhi , Tujuan Belum Terpenuhi , Selesai , dan lainnya.

Biaya Unit , Biaya Pengiriman , Biaya Pengiriman , Pengembalian , dan Target Laba . Tampilkan metrik kunci dengan 12 bidang kustom ClickUp yang siap digunakan, termasuk, dan

Atur tampilan yang sama dengan cara berbeda menggunakan tampilan kustom ClickUp (Pelacak Penjualan, Volume Penjualan per Bulan, dan Status Penjualan per Produk)

Template Laporan Penjualan ClickUp

Gabungkan ini dengan Template Laporan Penjualan ClickUp untuk mengubah pelacakan penjualan sehari-hari menjadi wawasan kinerja strategis tanpa perlu mengumpulkan pembaruan secara manual dari berbagai sumber.

Dapatkan template gratis Gabungkan metrik penjualan kunci dari berbagai tim dan wilayah ke dalam satu lapisan pelaporan menggunakan Template Laporan Penjualan ClickUp.

Template rencana penjualan ini memungkinkan Anda untuk:

Pantau dan analisis kinerja penjualan secara konsisten sepanjang kuartal dan tahun.

Gunakan status sederhana seperti Open dan Complete untuk melacak siklus pelaporan dan penilaian kinerja.

Kumpulkan data terstruktur dengan 10 bidang kustom yang telah ditentukan sebelumnya, seperti Wilayah Penjualan , Prestasi Penjualan , Tahun Penjualan , Kuartal Penjualan , dan Nilai Penjualan .

Evaluasi kinerja melalui berbagai perspektif, termasuk Laporan Penjualan Tahunan, Laporan Kuartalan, dan Laporan Penjualan Bulanan.

Risiko dan Tantangan yang Harus Diantisipasi oleh Tim Penjualan

Berikut adalah risiko utama yang perlu diperhatikan oleh pemimpin penjualan, terutama dalam konteks phygitalisasi, adopsi AI, modernisasi CRM, dan ekspansi regional:

Kualitas data yang buruk: Data penjualan yang tidak lengkap, tidak konsisten, atau terpisah-pisah dapat merusak proses peramalan, penilaian prospek, dan wawasan AI. Hampir setengah dari penjual di India mengidentifikasi data Data penjualan yang tidak lengkap, tidak konsisten, atau terpisah-pisah dapat merusak proses peramalan, penilaian prospek, dan wawasan AI. Hampir setengah dari penjual di India mengidentifikasi data CRM SaaS yang tidak lengkap atau tidak akurat sebagai tantangan utama, yang mengakibatkan kehilangan transaksi dan keputusan yang salah.

Penolakan terhadap adopsi teknologi: Terutama di pasar Tier-2 dan Tier-3, tim penjualan mungkin enggan mengadopsi sistem baru karena dianggap rumit atau kurang percaya diri, yang menghambat adopsi CRM dan AI.

Masalah konektivitas dan akses seluler: Ketergantungan pada alat CRM seluler dapat berbalik menjadi masalah ketika perwakilan bekerja di area dengan koneksi internet yang tidak stabil, menyebabkan masalah sinkronisasi dan penurunan produktivitas.

Ketidakjelasan ROI AI dan kelelahan dalam pengambilan keputusan: Tim mungkin mengadopsi kecerdasan buatan tanpa tujuan yang jelas atau gagal mengukur dampak nyata, yang dapat menyebabkan pemborosan anggaran, penundaan adopsi digital, dan keraguan dalam investasi alat.

Hambatan budaya dan kesenjangan keterampilan: Kurangnya pelatihan, ketidaknyamanan dengan paradigma baru, atau pemahaman tentang batasan AI dapat menghambat adopsi perubahan dan mengurangi efektivitas alat percepatan penjualan.

Bangun Operasi Penjualan yang Siap Menghadapi Masa Depan dengan ClickUp

Tren penjualan di India akan terus berkembang melalui pergeseran yang tumpang tindih, didorong oleh teknologi, nuansa regional, dan perubahan ekspektasi pembeli. Di tahun-tahun mendatang, keunggulan tidak akan datang dari memprediksi setiap perubahan dengan tepat, tetapi dari membangun sistem penjualan yang dapat beradaptasi seiring dengan perubahan tersebut.

Lingkungan kerja AI terintegrasi ClickUp menggabungkan perencanaan, eksekusi, kolaborasi, dan pelaporan menjadi satu sistem terhubung. Di atas fondasi tersebut, CRM-nya mengelola pipeline, peramalan, dan eksekusi transaksi secara terpusat. Selain itu, ClickUp Brain dan BrainGPT menampilkan wawasan real-time, pola, dan risiko di seluruh data penjualan Anda, membantu pemimpin mengambil keputusan lebih cepat dan lebih terinformasi.

Dan seiring dengan meningkatnya volume dan kompleksitas, ClickUp Automations dan Agents memastikan tindak lanjut, serah terima, dan langkah selanjutnya berjalan secara otomatis.

Daftar ke ClickUp secara gratis dan persiapkan tim penjualan Anda untuk apa yang akan datang selanjutnya.