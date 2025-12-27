13 Alat AI Terbaik untuk Pendidik Jarak Jauh di [tahun]

Anda sudah tahu bahwa pembelajaran berpusat pada siswa dapat meningkatkan keterlibatan dan hasil yang lebih baik. Namun, waktu yang terbatas dan beban administrasi yang semakin meningkat dapat membuat tujuan tersebut terasa sulit dicapai.

Di sinilah penggunaan yang tepat dari alat kecerdasan buatan dapat membuat perbedaan yang signifikan. Alat-alat ini mengambil alih tugas-tugas berulang yang menguras waktu dan energi Anda. Alat GenAI ini membantu Anda merancang jalur pembelajaran yang lebih personal, memantau kemajuan secara terus-menerus, dan memberikan umpan balik yang tepat waktu.

Dalam panduan ini, kita akan menjelajahi alat pengajaran AI terbaik untuk pendidik yang mendukung pengajaran jarak jauh dan pembelajaran personalisasi.

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang platform AI generatif terbaik untuk pendidik jarak jauh dan apa yang ditawarkan masing-masing platform untuk alur kerja Anda. 📊

Nama alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Dokumen untuk mengorganisir rencana pelajaran; Tugas, Status Kustom, dan Bidang Kustom untuk melacak kemajuan dan standar; Otomatisasi untuk mempermudah alur kerja guru; Dashboard untuk memvisualisasikan kemajuan; AI untuk pengingat pengetahuan dan bantuan. Sekolah dan guru yang ingin perencanaan pembelajaran dan manajemen proyek dalam satu platform. Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. MagicSchool AI Otomatisasi pembuatan materi pelajaran, dukungan pendidikan khusus (IEP, rencana 504), dasbor analitik, ekspor mudah ke Docs/Word/Classroom/Canvas Guru yang ingin persiapan pelajaran yang cepat, terdifferensiasi, dan dukungan SPED. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12,99 per bulan per pengguna. Eduaide. ai Lebih dari 110 alat pengajaran, konten yang sesuai dengan standar (5E, berbasis pedagogi), bot umpan balik dengan rubrik. Pendidik yang membutuhkan sumber daya kelas yang beragam dan sesuai dengan standar. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $5,99 per bulan. Brisk Teaching Integrasi langsung dengan Google untuk umpan balik, pemutaran ulang proses penulisan (Inspect Writing), terjemahan dalam 50+ bahasa, dan sesuai dengan FERPA dan COPPA. Guru yang menggunakan alat Google dan ingin mendapatkan umpan balik yang terstruktur dan aksesibilitas yang lebih baik. Rencana gratis tersedia; Harga khusus untuk sekolah dan distrik. ChatGPT Rencana pelajaran yang dipersonalisasi, GPT kustom untuk pengajaran standar, bantuan komunikasi multibahasa, integrasi Canva dan Drive/M365. Pendidik jarak jauh dan hybrid yang menginginkan perencanaan yang fleksibel, pembuatan konten, dan komunikasi. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $20/bulan Wayground (Quizizz) Pembuatan sumber daya AI dari prompt/file/URL, penilaian otomatis untuk respons terbuka/audio, perpustakaan besar konten yang dibuat oleh guru. Pendidik yang ingin kuis yang menarik dan wawasan berbasis data Rencana gratis tersedia; Harga khusus untuk sekolah dan distrik. Gradescope Institusi yang menangani penilaian skala besar dengan fokus pada keadilan dan analisis. Institusi yang menangani penilaian skala besar dengan fokus pada keadilan dan analisis. Rencana gratis tersedia; Penawaran harga khusus untuk institusi. Curipod Pelajaran interaktif yang dihasilkan oleh AI, umpan balik instan dari AI dengan rubrik, unggah dan tingkatkan slide yang sudah ada, sesuai dengan FERPA dan COPPA. Guru yang membutuhkan interaksi interaktif dan langsung dalam kelas jarak jauh atau hybrid. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $24 per bulan. Diffit Pembuatan sumber belajar dari teks/unggahan/tautan, pengorganisasian grafis dan bingkai pembelajaran, keselarasan dengan standar, dan pengendalian kosakata. Guru yang membutuhkan bahan bacaan yang fleksibel untuk kelas dengan kemampuan campuran. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $14,99 per bulan. Turnitin Laporan Kesamaan untuk plagiarisme dan konten yang dihasilkan AI, Komentar Inline, QuickMarks, rubrik, umpan balik suara/media, Deteksi manipulasi (teks putih, pertukaran karakter) Pendidik yang ingin melakukan pemeriksaan integritas akademik dan penilaian digital terstruktur. Harga khusus Khanmigo Rencana pelajaran, kuis, pemikat, dan rubrik yang dihasilkan oleh AI, serta konten yang sesuai dengan kurikulum dari Khan Academy. Guru yang ingin membuat konten dengan cepat dalam ekosistem Khan Academy Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $4 per bulan. Pendamping Pendidikan Perencana pelajaran AI, dukungan bahasa Inggris + Spanyol, tingkat dan struktur yang dapat disesuaikan, lebih dari 10 alat penghemat waktu. Guru yang membutuhkan titik awal cepat untuk rencana pelajaran dan lembar kerja. Uji coba gratis selama 30 hari; Paket berbayar mulai dari $9 per bulan. Kahoot! Pembelajaran berbasis game, kahoots langsung atau mandiri, berbagai jenis pertanyaan, desain yang mudah diakses (pembacaan suara, kontras tinggi, pembaca layar). Guru yang berfokus pada kinerja siswa dan pemeriksaan pemahaman secara real-time. Harga khusus

Apa yang Membuat Alat AI yang Baik untuk Pendidik?

Alat AI yang baik untuk guru membantu Anda menyarankan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi dan menyediakan sumber daya atau konten yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa.

Berikut adalah beberapa fitur canggih yang perlu diperhatikan dalam alat GenAI untuk guru.

Penilaian akurat dan umpan balik: Secara otomatis menilai kuis, mengevaluasi jawaban singkat, atau memeriksa esai sambil memberikan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti.

Dukungan pembelajaran adaptif: Identifikasi celah keterampilan, sarankan latihan yang dipersonalisasi, dan rekomendasikan sumber daya sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa.

Pembuatan konten cepat: Buat rancangan rencana pelajaran, generate prompt menulis, ringkas bacaan, atau buat materi belajar dengan cepat.

Integrasi yang mulus: Integrasikan dengan lancar ke sistem LMS, kalender, dan sistem manajemen kelas yang sudah ada, sehingga Anda tidak perlu berpindah antar platform.

Privasi dan keamanan data: Jaga keamanan informasi siswa, pastikan kepatuhan terhadap regulasi seperti FERPA atau GDPR.

Analisis yang mendalam: Analisis pola kinerja, partisipasi, dan keterlibatan siswa, sehingga Anda dapat bertindak cepat dan menyesuaikan strategi pengajaran Anda.

Kolaborasi dan keterlibatan: Dapatkan alat yang mendukung kerja kelompok, diskusi, dan umpan balik real-time untuk menjaga keterlibatan siswa dalam lingkungan pembelajaran jarak jauh atau hybrid.

Berikut adalah alat AI generatif terbaik yang memudahkan perencanaan pelajaran, pemantauan siswa, dan pengajaran bagi pendidik jarak jauh. 👇🏼

1. ClickUp (Platform all-in-one terbaik untuk perencanaan, penilaian, dan komunikasi)

84% guru mengatakan mereka tidak memiliki cukup waktu selama jam kerja reguler untuk menyelesaikan penilaian, merencanakan pelajaran, mengurus administrasi, atau menanggapi email orang tua. Ketika setiap tugas berada di alat yang berbeda, bahkan pekerjaan sederhana pun memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya.

ClickUp menggabungkan semua hal dalam ruang kerja AI terintegrasi sehingga Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengajar daripada berpindah-pindah antar aplikasi. Didukung oleh AI, platform ini memahami konteks Anda dan menampilkan apa yang Anda butuhkan secara instan; tidak ada lagi pekerjaan yang tersebar!

Tugas, kuis, rencana pelajaran, dokumen, dan komunikasi Anda tetap terhubung dalam satu ruang kerja terorganisir dengan AI yang terintegrasi.

Inilah cara ClickUp Education Project Management Software membantu Anda mengelola pengajaran jarak jauh dengan lebih lancar:

Buat materi pembelajaran dan petunjuk.

ClickUp Brain, asisten AI bawaan Anda, membantu Anda dengan cepat membuat rencana pelajaran, pertanyaan tugas, pedoman proyek, dan lainnya. AI yang bertanggung jawab ini selalu berada di samping pelajaran, dokumen, dan tugas Anda, memberikan dukungan yang Anda butuhkan tepat saat Anda membutuhkannya.

Buat materi pembelajaran dan sesuaikan untuk setiap siswa menggunakan ClickUp Brain.

Begini cara Anda dapat menggunakan AI ini untuk siswa agar benar-benar membuat perbedaan dalam aktivitas harian Anda:

Perencanaan pelajaran yang lebih cerdas: Ubah catatan Anda menjadi garis besar yang jelas dan mudah diajarkan, lengkap dengan tujuan dan aktivitas.

Pembuatan kuis yang lebih cepat: Buat pertanyaan penilaian dalam hitungan detik dari bacaan atau video Anda.

Petunjuk yang lebih jelas untuk setiap siswa: Sederhanakan instruksi yang kompleks untuk memastikan setiap siswa memahami tugasnya.

Umpan balik cepat tanpa kelelahan: Berikan komentar berkualitas tinggi dan dapat ditindaklanjuti tanpa usaha manual yang memakan waktu.

Coba prompt berikut: Ubah catatan ini menjadi rencana pelajaran berdurasi 45 menit dengan tujuan pembelajaran dan aktivitas penutup

Buat lima soal pilihan ganda untuk Kelas 7 beserta kunci jawabannya

Sederhanakan instruksi ini untuk siswa ESL kelas 6

Ringkas jawaban ini dan sebutkan satu kelebihan dan satu area yang perlu ditingkatkan

Lewati halaman kosong. Jelaskan kebutuhan Anda, biarkan ClickUp Brain membuat drafnya, dan langsung mulai mengajar. Lihat video ini untuk melihat betapa mudahnya.

Sentralisasikan sumber daya dan kolaborasi dengan rekan kerja.

Setelah Brain membantu Anda membuat materi pembelajaran, ClickUp Docs menjadi tempat di mana Anda dapat mengubahnya menjadi sumber daya yang terstruktur dan siap digunakan di kelas. Anda dapat memformat rencana pelajaran, berkolaborasi dengan rekan kerja secara real-time, menambahkan instruksi aktivitas, menyisipkan visual atau tautan, dan membagikannya kepada siswa atau rekan pengajar.

Bekerja sama dengan guru lain dan buat basis pengetahuan dengan ClickUp Docs.

ClickUp Docs juga berfungsi sebagai sistem manajemen pengetahuan Anda, membantu Anda membangun perpustakaan yang terus berkembang dari semua materi yang Anda ajarkan. Kategorikan berdasarkan mata pelajaran atau unit, terapkan tag yang dapat dicari untuk menemukan apa yang Anda butuhkan dengan cepat, dan jaga dokumen akademik penting tetap terorganisir dari tahun ke tahun.

💡 Tips Pro: Template Rencana Pelajaran ClickUp College memudahkan perencanaan pelajaran. Anda dapat dengan mudah membuat dan menyesuaikan rencana pelajaran, lalu mengorganisir semua materi kuliah, tugas, dan ujian di satu tempat. Setiap pelajaran menjadi tugas di mana Anda dapat melacak kemajuan dengan status yang jelas dan tenggat waktu. Cukup tambahkan outline dari Brain, isi tujuan dan aktivitasnya, dan ubah menjadi pelajaran yang siap digunakan oleh siswa yang dapat Anda gunakan kembali dengan percaya diri setiap semester. Dapatkan template gratis Buat rencana pelajaran dan atur konten dengan templat rencana pelajaran ClickUp College.

Rencanakan tugas untuk setiap aktivitas atau sesi.

ClickUp Tasks mengubah rencana pengajaran Anda menjadi alur kerja yang jelas dan dapat dilacak. Buat tugas untuk setiap sesi kelas atau tugas, tambahkan daftar periksa untuk aktivitas pelajaran, dan lampirkan semua file atau slide yang diperlukan.

Kelola sesi pengajaran Anda dan selesaikan pelajaran tepat waktu dengan ClickUp Tasks.

Otomatiskan pekerjaan rutin dan kurangi beban kerja.

Ketika tugas-tugas menumpuk, umpan balik menumpuk, dan ujian masih perlu direview, pelacakan manual dapat dengan cepat menjadi tidak terkendali. ClickUp memberikan dua cara untuk mengurangi tekanan tersebut: otomatisasi berbasis aturan dan agen AI berbasis bahasa alami yang bekerja secara bersamaan.

ClickUp Automations menangani alur kerja rutin dan berulang. Anda cukup menetapkan aturan sekali, dan ClickUp akan menerapkannya secara konsisten. Misalnya, ketika seorang siswa mengumpulkan tugas, otomatisasi dapat memindahkan tugas tersebut ke daftar penilaian Anda, memperbarui statusnya, dan bahkan mengirim pengingat untuk batas waktu penilaian yang akan datang.

Gunakan aturan yang telah ditentukan sebelumnya atau buat Agen AI kustom untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin.

ClickUp AI Agents menangani tugas-tugas yang lebih fleksibel yang tidak terikat pada aturan yang telah ditentukan sebelumnya.

Anda dapat dengan mudah meminta: ‘Kumpulkan semua tugas yang belum mendapat umpan balik dan tambahkan ke daftar prioritas’ atau ‘Kirim pesan kepada siswa yang tugasnya perlu direvisi’. Agen memahami permintaan Anda dan menyelesaikan tindakan tersebut di seluruh ruang kerja Anda.

Otomatiskan tugas rutin Anda melalui input pemicu dengan ClickUp AI Agents.

Bantu siswa tetap terorganisir

Bantu siswa tetap terorganisir dalam mengerjakan PR, proyek, dan pengingat dengan perangkat lunak manajemen proyek ClickUp Student. Mereka dapat menandai kemajuan, melampirkan pekerjaan mereka ke tugas, menambahkan komentar, dan selalu tahu apa yang masih tertunda dan apa yang sudah selesai.

Kalender ClickUp dapat membantu mereka merencanakan minggu mereka dengan memetakan tugas, ujian, dan sesi revisi secara visual di satu tempat.

Rencanakan dan kelola tugas, tugas sekolah, dan tenggat waktu dengan mudah menggunakan ClickUp Calendar.

Fitur terbaik ClickUp

Kumpulkan dan atur permintaan: Buat formulir yang dapat disesuaikan untuk pendaftaran, pengiriman tugas, persediaan, dan lainnya dengan Buat formulir yang dapat disesuaikan untuk pendaftaran, pengiriman tugas, persediaan, dan lainnya dengan ClickUp Forms

Simpan detailnya dengan mudah: Catat nilai, skor rubrik, tingkat keterampilan, atau catatan perilaku langsung pada setiap tugas atau pekerjaan menggunakan Catat nilai, skor rubrik, tingkat keterampilan, atau catatan perilaku langsung pada setiap tugas atau pekerjaan menggunakan Custom Fields di ClickUp

Pantau kemajuan: Visualisasikan kinerja kelas, nilai kemajuan siswa, pantau kapasitas kelas, atau kelola inventaris, semuanya dalam satu ruang, dengan Visualisasikan kinerja kelas, nilai kemajuan siswa, pantau kapasitas kelas, atau kelola inventaris, semuanya dalam satu ruang, dengan Dashboard ClickUp

Kelola waktu dengan efisien: Visualisasikan semua pekerjaan dan jadwal Anda di satu tempat dengan ClickUp Calendar dan Visualisasikan semua pekerjaan dan jadwal Anda di satu tempat dengan ClickUp Calendar dan Timeline View , membantu Anda merencanakan hari dan minggu Anda dengan efisien.

Jaga percakapan tetap kontekstual: Buat saluran obrolan untuk mempermudah kolaborasi dan berikan pemberitahuan kepada individu atau kelompok tentang pembaruan menggunakan Buat saluran obrolan untuk mempermudah kolaborasi dan berikan pemberitahuan kepada individu atau kelompok tentang pembaruan menggunakan ClickUp Chat

Sentralisasikan perencanaan harian Anda: Hubungkan alat-alat lain Anda melalui Hubungkan alat-alat lain Anda melalui ClickUp Integrations untuk mengurangi pergantian konteks.

Batasan ClickUp

Ragam fitur yang luas dapat membingungkan bagi pengguna baru.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.800+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Ini intuitif, mudah, dan cepat untuk melakukan apa yang saya butuhkan. Saya pikir platform ini benar-benar memenuhi janji untuk meminimalkan klik! Saya tidak pernah merasa frustrasi dengan alat ini atau berpikir "mengapa saya tidak bisa melakukan xyz?" Saya benar-benar tidak bisa melakukan pekerjaan saya atau melacak hal-hal saya sendiri tanpa alat ini. Dan harganya sangat terjangkau!

Ini intuitif, mudah, dan cepat untuk melakukan apa yang saya butuhkan. Saya pikir platform ini benar-benar memenuhi janji untuk meminimalkan klik! Saya tidak pernah merasa frustrasi dengan alat ini atau berpikir "mengapa saya tidak bisa melakukan xyz?" Saya benar-benar tidak bisa melakukan pekerjaan saya atau melacak hal-hal saya sendiri tanpa alat ini. Dan harganya sangat terjangkau!

📮ClickUp Insight: 88% responden survei kami menggunakan alat AI untuk tugas pribadi setiap hari, dan 55% menggunakannya beberapa kali sehari. Bagaimana dengan AI di tempat kerja? Dengan AI terpusat yang menggerakkan semua aspek manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan kolaborasi Anda, Anda dapat menghemat hingga 3+ jam setiap minggu, yang sebelumnya Anda habiskan untuk mencari informasi, sama seperti 60,2% pengguna ClickUp!

2. MagicSchool AI (Terbaik untuk perencanaan pelajaran yang dihasilkan AI dan alur kerja yang berfokus pada guru)

melalui MagicSchool AI

MagicSchool menggabungkan pembuatan materi pelajaran, dukungan siswa, dan tugas administratif ke dalam satu platform AI.

Platform ini sangat berguna untuk kebutuhan pendidikan khusus. Anda dapat membuat rencana IEP dan 504, rencana intervensi perilaku, saran akomodasi, dan sumber daya yang disesuaikan untuk membantu setiap siswa mengakses materi pelajaran.

Membagikan pekerjaan Anda sama mudahnya. Ekspor pelajaran ke Google Docs atau Microsoft Word, atau kirim langsung ke Google Classroom atau Canvas tanpa perlu format tambahan.

Ketika Anda ingin mengetahui apa yang efektif, MagicSchool menyediakan dasbor analitik yang menyoroti kemajuan siswa dan tren keterlibatan. Hal ini membantu Anda mengambil keputusan instruksional yang didukung oleh data yang jelas.

Fitur terbaik MagicSchool AI

Gunakan opsi 'tampilkan contoh' di setiap alat untuk melihat contoh dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Lewati proses prompting yang rumit dan hasilkan hasil dalam hitungan detik sambil tetap dapat menyesuaikannya dengan konteks sekolah Anda.

Andalkan fitur keamanan bawaan yang mendeteksi bias, memprioritaskan akurasi fakta, dan melindungi informasi pribadi yang dapat diidentifikasi.

Batasan MagicSchool AI

Seringkali, platform tersebut tidak dapat menangkap kreativitas halus dan ekspresi pribadi siswa yang hanya dapat dikenali dengan baik oleh seorang guru.

Harga MagicSchool AI

Gratis

Plus: $12,99 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat MagicSchool AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MagicSchool AI?

Sebuah ulasan di Reddit mengatakan:

Saya suka sekolah sihir. Saya membuat bot kustom dan meminta siswa menggunakannya untuk berbagai proyek. Saya dapat memantau log siswa secara langsung. Siswa menggunakan AI saat belajar tentang proses desain teknik, dan saya menetapkan konteks seolah-olah mereka berada di pesawat ruang angkasa di Mars dan akan melakukan tantangan "egg drop" sebagai "pendarat darurat".

Saya suka sekolah sihir. Saya membuat bot kustom dan meminta siswa menggunakannya untuk berbagai proyek. Saya dapat memantau log siswa secara langsung. Siswa menggunakan AI saat belajar tentang proses desain teknik, dan saya menetapkan konteks seolah-olah mereka berada di pesawat ruang angkasa di Mars dan akan melakukan tantangan "egg drop" sebagai "pendarat darurat".

3. Eduaide. ai (Terbaik untuk membuat materi pembelajaran yang disesuaikan dalam hitungan menit)

Dengan Eduaide. ai, Anda dapat menghasilkan lebih dari 110 jenis sumber daya pembelajaran. Ini termasuk kuis, daftar kosakata, pelajaran bertahap, aktivitas ruang pelarian, permainan kelas, dan organizer grafis.

Semua materi yang dihasilkan didasarkan pada prinsip pedagogis. Konten mengikuti kerangka kerja pendidikan yang telah ditetapkan dan praktik terbaik, termasuk model instruksional terstruktur seperti kerangka kerja 5E.

Platform ini juga memudahkan proses peninjauan pekerjaan. Bot umpan balik memberikan komentar yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan rubrik untuk pekerjaan siswa. Selain itu, pembuat penilaian memungkinkan Anda membuat pertanyaan dengan tingkat kesulitan yang dapat disesuaikan dan berbagai format.

Fitur terbaik Eduaide. ai

Diskusikan ide-ide pelajaran dengan Erasmus AI Assistant untuk menyempurnakan konsep pelajaran dan menciptakan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pengajaran Anda.

Ekspor sumber daya langsung ke Google Docs, Microsoft Word, atau PDF untuk dibagikan, dicetak, atau diedit.

Buat materi dalam berbagai bahasa untuk mendukung siswa multibahasa di kelas Anda dengan lebih baik.

Batasan Eduaide. ai

Alat pengeditan ruang kerja dapat terasa terbatas dan kaku, sehingga sulit untuk mengubah konten secara langsung di dalam platform.

Harga Eduaide. ai

Gratis

Pro: $5,99/bulan

Sekolah dan Distrik: Harga khusus

Eduaide. ai ulasan dan penilaian

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Guru memang sudah menggunakan pendekatan yang menyenangkan jauh sebelum 'gamifikasi' menjadi istilah populer. The Oregon Trail, sebuah alat pembelajaran berbasis permainan, diciptakan oleh Don Rawitsch, Bill Heinemann, dan Paul Dillenberger pada tahun 1971 untuk digunakan dalam kelas sejarah kelas 8. Dalam permainan ini, pemain berperan sebagai pemimpin kereta yang memandu sekelompok pemukim yang melakukan perjalanan dari Missouri ke Oregon pada tahun 1840-an. Permainan ini mengajarkan sejarah melalui konsekuensi, menunjukkan bagaimana pilihan dan kompromi membentuk perjalanan para pemukim.

Bonus: ClickUp BrainGPT berfungsi sebagai asisten AI Anda di desktop, menggabungkan kecerdasan buatan kontekstual, pencarian informasi, dan otomatisasi alur kerja di seluruh alat yang Anda gunakan untuk mengajar secara online. Alih-alih tab AI terpisah dan sumber daya yang tersebar, Anda mendapatkan satu sistem cerdas yang sudah mengenal kursus Anda, pekerjaan siswa, dan tugas kelas. Begini cara ClickUp BrainGPT mendukung pendidikan jarak jauh: Pilih dari model AI teratas seperti GPT, Claude, dan Gemini, tergantung pada jenis pelajaran atau konten yang Anda buat.

Dapatkan tanggapan berdasarkan konteks akademik Anda yang sebenarnya, seperti kemajuan siswa, rencana pelajaran, dan catatan, daripada hasil pencarian web yang umum.

Temukan file atau referensi dengan cepat di ClickUp, Google Drive, konten LMS, dan folder tim yang dibagikan.

Buat sumber daya siswa, tulis umpan balik, atau buat pembaruan kelas tanpa perlu menghabiskan waktu untuk merancang prompt.

Gunakan fitur Talk to Text berbasis suara untuk mendikte ide-ide kuliah, memberikan tugas, mengirim pesan kepada orang tua, atau merangkum pertemuan saat Anda mengajar atau bergerak di sekitar ruangan. Cari di seluruh materi pengajaran Anda dan gunakan model AI teratas untuk menghasilkan sumber belajar menggunakan ClickUp BrainGPT.

4. Brisk Teaching (Terbaik untuk pengeditan yang sesuai kurikulum dan penyesuaian konten kelas secara instan)

melalui Brisk Teaching

Brisk adalah alat pendidik AI yang membantu Anda merancang konten instruksional dan mempersonalisasi pembelajaran tanpa perlu meninggalkan alur kerja yang sudah ada.

Anda dapat dengan cepat membuat sumber daya kelas seperti presentasi, catatan panduan, skrip podcast, dan aktivitas interaktif. Selain itu, Brisk terintegrasi langsung dengan alat Google, sehingga memberikan umpan balik menjadi lebih mudah. Pilih gaya umpan balik dan sisipkan komentar langsung ke Google Docs untuk membimbing siswa Anda dengan lebih efektif.

Fitur 'Inspect Writing' menampilkan ulasan video tentang perjalanan penulisan setiap siswa dari draf pertama hingga versi akhir. Lihat apa yang mereka ketik, hapus, salin, dan revisi, termasuk cara mereka merespons umpan balik. Hal ini memudahkan untuk mengidentifikasi kesulitan penulisan dan menyoroti perbaikan.

Fitur terbaik Brisk Teaching

Terjemahkan teks digital ke lebih dari 50 bahasa untuk membuat pembelajaran lebih mudah diakses oleh kelas yang beragam.

Lindungi data siswa dengan kepatuhan terhadap FERPA dan COPPA, yang esensial untuk penggunaan di tingkat sekolah atau distrik.

Integrasikan langsung dengan Google Docs, Slides, Classroom, Microsoft Word/PowerPoint, OneDrive, dan lainnya tanpa perlu meninggalkan alur kerja biasa Anda.

Batasan Brisk Teaching

Ini terutama merupakan ekstensi browser, jadi nilainya terbatas saat Anda bekerja offline atau di luar alat berbasis web.

Harga Brisk Teaching

Gratis

Sekolah dan Distrik: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Brisk Teaching

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Brisk Teaching?

Sebuah ulasan di Reddit mengatakan:

Saya telah menggunakannya selama dua tahun. Sangat bagus. Sekolah tempat saya mengajar sekarang membeli versi yang diperbarui dan bahkan lebih baik.

Saya telah menggunakannya selama dua tahun. Sangat bagus. Sekolah tempat saya mengajar sekarang membeli versi yang diperbarui dan bahkan lebih baik.

5. ChatGPT (Terbaik untuk penjelasan terbuka, pengembangan ide, dan dukungan siswa yang fleksibel)

melalui ChatGPT

ChatGPT bukan hanya sekadar alat penulisan AI. Unggah informasi siswa, seperti kelebihan atau preferensi belajar, dan ChatGPT akan menghasilkan rencana pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa.

Anda juga dapat mengstandarkan templat dan sumber daya di seluruh sekolah Anda menggunakan GPT kustom. Segala sesuatu yang Anda bagikan dengan ChatGPT for Teachers tidak digunakan untuk melatih model secara default, dan data dilindungi dengan enkripsi, otentikasi multi-faktor, dan SSO.

Selain itu, platform ini memudahkan Anda berinteraksi dengan siswa multibahasa. Terjemahkan instruksi, pedoman penilaian, pembaruan kelas, atau email ke bahasa seperti Spanyol, Prancis, Italia, dan banyak lagi, sambil tetap menjaga keakuratan dan profesionalisme pesan Anda.

Fitur terbaik ChatGPT

Rencanakan pelajaran, edit bersama materi, dan bagikan proyek dengan tim Anda.

Buat presentasi di Canva dan ambil rencana pelajaran atau file Anda dari Google Drive atau Microsoft 365.

Temukan ide-ide pengajaran siap pakai dan akses prompt AI untuk guru yang dibagikan oleh pendidik langsung di dalam produk.

Batasan ChatGPT

Platform ini dapat menghasilkan jawaban yang secara faktual salah, jadi Anda tetap perlu memeriksa keakuratan sebelum membagikan konten kepada siswa.

Harga ChatGPT

Gratis

Plus: $20 per bulan

Pro: $200 per bulan

Tim: $30/bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian ChatGPT

G2: 4.7/5 (1.900+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (280+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ChatGPT?

Sebuah ulasan di Reddit mengatakan:

Saya mengajar secara online dan menggunakan ChatGPT untuk membantu saya membuat materi kuliah dan tugas yang mencapai hasil yang saya inginkan. Tanpa fokus, saya bisa berbelit-belit dan teralihkan, jadi saya menggunakannya untuk membantu saya mengidentifikasi poin-poin utama, tetapi juga menciptakan konteks tambahan yang saya berikan kepada siswa dalam bentuk catatan kuliah. Saya menambahkan catatan tersebut ke presentasi PowerPoint saya dan kemudian membuat lembar kerja yang saya posting secara online.

Saya mengajar secara online dan menggunakan ChatGPT untuk membantu saya membuat materi kuliah dan tugas yang mencapai hasil yang saya inginkan. Tanpa fokus, saya bisa berbelit-belit dan teralihkan, jadi saya menggunakannya untuk membantu saya mengidentifikasi poin-poin utama, tetapi juga menciptakan konteks tambahan yang saya berikan kepada siswa dalam bentuk catatan kuliah. Saya menambahkan catatan tersebut ke presentasi PowerPoint saya dan kemudian membuat lembar kerja yang saya posting secara online.

6. Wayground (Terbaik untuk kuis berbasis permainan dan keterlibatan siswa secara real-time)

melalui Wayground

Wayground (sebelumnya Quizizz) telah berkembang dari alat kuis sederhana menjadi platform pembelajaran AI yang komprehensif. Anda dapat membuat berbagai jenis konten pendidikan, termasuk penilaian, kuis, pelajaran, teks bacaan, kartu flash, dan video interaktif, menggunakan lebih dari 18 jenis pertanyaan yang berbeda.

Setiap sesi yang Anda jalankan dilengkapi dengan wawasan detail tingkat kelas dan tingkat siswa yang dapat Anda edit, unduh, cetak, atau bagikan dengan orang tua dan wali.

Wayground juga memberikan akses kepada Anda ke jutaan sumber daya yang tersedia secara publik yang dibuat oleh guru-guru lain. Ambil sumber daya dari perpustakaan untuk digunakan sebagai sesi langsung, tugas rumah, atau sertakan pertanyaan-pertanyaan individu ke dalam pelajaran dan aktivitas Anda.

Fitur terbaik Wayground

Buat sumber daya dalam hitungan menit menggunakan AI dengan mengetikkan prompt, mengunggah dokumen, atau menempelkan URL halaman web.

Otomatiskan penilaian untuk pertanyaan terbuka dan respons audio dengan menetapkan mata pelajaran, tingkat kelas, dan kriteria penilaian.

Pilih mode permainan untuk membuat pembelajaran lebih menarik, termasuk Live, Classic, Student-paced, Instructor-paced, Paper Mode, Mastery Peak, Test Mode, dan lainnya.

Batasan Wayground

Tidak ada opsi untuk dengan mudah menghapus atau menunda siswa individu di tengah ujian. Jadi, jika ada siswa yang keluar atau dipanggil keluar dari kelas, Anda harus mengakhiri setiap pertanyaan untuk semua orang.

Harga Wayground

Starter: Gratis

Sekolah dan Distrik: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Wayground

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.8/5 (540+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wayground?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Saya suka Quizizz. Ini adalah platform yang benar-benar disukai oleh siswa saya. Saya bisa membuat mereka bersaing antar kelas untuk melihat kelas mana yang bisa mendapatkan akurasi tertinggi dalam penilaian, dan mereka sangat menyukai memilih musik yang akan didengarkan selama permainan.

Saya suka Quizizz. Ini adalah platform yang benar-benar disukai oleh siswa saya. Saya bisa membuat mereka bersaing antar kelas untuk melihat kelas mana yang bisa mendapatkan akurasi tertinggi dalam penilaian, dan mereka sangat menyukai memilih musik yang akan didengarkan selama permainan.

👀 Tahukah Anda? Enam puluh persen pendidik kini menggunakan AI di kelas mereka. Guru muda memimpin tren ini, dengan mereka yang berusia di bawah 26 tahun melaporkan tingkat adopsi tertinggi terhadap alat AI untuk pengajaran dan dukungan siswa.

7. Gradescope (Terbaik untuk penilaian yang efisien untuk tugas tulisan tangan, digital, dan penilaian STEM)

melalui Gradescope

Gradescope adalah platform penilaian dan evaluasi online yang dirancang untuk menangani volume besar pekerjaan siswa sambil tetap menjaga umpan balik berkualitas tinggi. Platform ini mendukung berbagai format pengiriman, termasuk ujian tulisan tangan, lembar kerja, lembar jawaban, tanggapan tertulis, dan bahkan tugas pemrograman.

Anda dapat memulai dengan rubrik yang telah direncanakan sebelumnya atau membuat rubrik baru saat menilai. Jika Anda menyesuaikan poin atau kriteria selama proses penilaian, platform akan memperbarui skor secara retroaktif untuk semua pengiriman agar mencerminkan perubahan tersebut.

Gradescope AI mempercepat proses ini tanpa mengorbankan akurasi. Platform ini secara otomatis mengelompokkan jawaban yang serupa, memungkinkan Anda untuk meninjau dan menilai mereka secara bersamaan.

Untuk memastikan keadilan, alat ini menggunakan alur kerja berbasis pertanyaan dan menyembunyikan identitas siswa (nama dan alamat email) selama proses penilaian. Hal ini meminimalkan bias dan memungkinkan Anda fokus pada kualitas setiap jawaban.

Fitur terbaik Gradescope

Analisis statistik per pertanyaan dan tingkat rubrik untuk mengidentifikasi kesalahan umum dan celah pembelajaran.

Kirim nilai kepada siswa dengan satu klik atau ekspor ke buku nilai Anda untuk pemantauan yang mudah.

Integrasikan dengan platform LMS utama seperti Canvas, Blackboard, Brightspace, Moodle, dan Sakai untuk menyinkronkan daftar kelas dan mengekspor nilai dengan lancar.

Batasan Gradescope

Sistem penilaian berbasis rubrik dapat membatasi tugas-tugas kompleks atau kreatif yang tidak sesuai dengan kategori rubrik yang kaku.

Harga Gradescope

Basic : Gratis

Institusi: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Gradescope

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Gradescope?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Saya sangat mengandalkan Gradescope untuk menilai soal pilihan ganda (MCQ) yang dikerjakan di kelas menggunakan lembar jawaban MCQ. Gradescope membuat proses ini sangat sederhana dengan terintegrasi secara mulus dengan Blackboard untuk mendapatkan daftar siswa dan menghubungkannya secara otomatis dengan lembar jawaban masing-masing siswa.

Saya sangat mengandalkan Gradescope untuk menilai soal pilihan ganda (MCQ) yang dikerjakan di kelas menggunakan lembar jawaban MCQ. Gradescope membuat proses ini sangat sederhana dengan terintegrasi secara mulus dengan Blackboard untuk mendapatkan daftar siswa dan menghubungkannya secara otomatis dengan lembar jawaban masing-masing siswa.

8. Curipod (Terbaik untuk slide pelajaran interaktif dan aktivitas partisipasi siswa)

melalui Curipod

Curipod adalah platform pengajaran interaktif berbasis web yang dibangun dengan teknologi AI untuk pembuatan slide dan aktivitas. Anda dapat menggunakannya untuk membuat pelajaran lengkap, ulasan singkat, dan aktivitas kelas yang menarik untuk pengajaran jarak jauh.

Memulai sangat mudah. Buat pelajaran dari awal dengan Curipod AI, atau unggah presentasi slide yang sudah ada dari PowerPoint atau Google Slides. Dari sana, Anda dapat memperkaya pelajaran Anda dengan elemen interaktif seperti jajak pendapat, gambar, atau awan kata.

Saat siswa memberikan jawaban, gambar, atau tanggapan terbuka, Curipod memberikan umpan balik AI instan yang sesuai dengan rubrik. Curipod juga mendukung privasi siswa dan sepenuhnya mematuhi FERPA dan COPPA, menjadikannya pilihan aman dan terpercaya untuk kelas jarak jauh.

Fitur terbaik Curipod

Buat pelajaran lengkap yang sesuai dengan standar untuk mata pelajaran dan tingkat kelas apa pun dengan hanya mengetikkan prompt.

Lihat laporan tentang partisipasi kelas, tanggapan siswa individu, dan kesalahpahaman umum untuk membimbing proses pembelajaran.

Sediakan pelajaran persiapan ujian yang menarik untuk ujian negara (seperti STAAR, CAASPP) dan ACT dengan umpan balik AI yang dapat disesuaikan.

Batasan Curipod

Sistem kode QR untuk memoderasi tanggapan siswa tidak selalu berjalan lancar.

Harga Curipod

Gratis

Premium: $24/bulan

Sekolah dan Distrik: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Curipod

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Curipod?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari Curipod adalah kemampuannya untuk memperkaya pelajaran saya dan membuatnya interaktif, serta siswa dapat mengaksesnya melalui Chromebook mereka. Saya juga menyukai cara Curipod dapat membuat pelajaran untuk Anda menggunakan teknologi AI, serta kemampuannya untuk "Curify" pelajaran yang sudah Anda buat agar menjadi interaktif. Ini benar-benar alat yang luar biasa!

Yang paling saya sukai dari Curipod adalah kemampuannya untuk memperkaya pelajaran saya dan membuatnya interaktif, serta siswa dapat mengaksesnya melalui Chromebook mereka. Saya juga menyukai cara Curipod dapat membuat pelajaran untuk Anda menggunakan teknologi AI, serta kemampuannya untuk "Curify" pelajaran yang sudah Anda buat agar menjadi interaktif. Ini benar-benar alat yang luar biasa!

🌟 Bonus: Dengan beberapa perintah bahasa alami, pendidik dapat membuat Super Agent di ClickUp untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan tugas-tugas berulang, memberikan dukungan real-time, dan meningkatkan keterlibatan siswa. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh Super Agent: Perencanaan pelajaran otomatis: Buat garis besar pelajaran, sarankan sumber daya, dan buat daftar periksa untuk setiap kelas berdasarkan tujuan kurikulum atau pelajaran sebelumnya.

Jadwal dan pengingat: Jadwalkan pelajaran secara otomatis, kirim pengingat kepada siswa, dan lacak tanggal jatuh tempo tugas.

Distribusi konten: Bagikan materi pelajaran, tautan, dan tugas rumah kepada siswa melalui obrolan atau penugasan tugas.

Pelacakan kemajuan: Pantau pengiriman tugas siswa, tandai tugas yang terlambat, dan berikan laporan kemajuan harian atau mingguan kepada guru.

Dukungan Tanya Jawab: Jawab pertanyaan umum siswa tentang tugas, batas waktu, atau konten pelajaran melalui saluran obrolan atau pesan langsung (DM).

Pengumpulan umpan balik: Kumpulkan umpan balik dari siswa setelah setiap pelajaran dan ringkas wawasan untuk guru.

Pelajari lebih lanjut tentang Super Agents 👇

🧠 Fakta Menarik: Ruang kelas kini mengadopsi AI dengan cara baru. Alat teratas di lingkungan pendidikan adalah permainan edukasi berbasis AI dengan persentase 51 persen. Diikuti oleh platform pembelajaran adaptif dengan 43 persen dan sistem penilaian otomatis dengan 41 persen, keduanya membantu mempersonalisasi pembelajaran dan meringankan beban kerja.

9. Diffit (Terbaik untuk menyesuaikan teks tunggal menjadi berbagai tingkat bacaan)

melalui Diffit

Membedakan materi pelajaran memakan waktu, tetapi hal ini dapat sepenuhnya mengubah seberapa mudah pembelajaran terasa bagi setiap siswa. Diffit adalah alat bantu pembelajaran berbasis AI yang membantu Anda melakukan ini dengan menghasilkan sumber belajar yang sesuai dengan tingkat membaca dan bahasa yang berbeda.

Cukup masukkan topik, tempel teks, unggah dokumen, atau bagikan tautan halaman web atau video. Alat ini kemudian mengubahnya menjadi paragraf dan aktivitas yang disesuaikan dengan tingkat membaca siswa Anda.

Anda juga mendapatkan alat bantu visual dan kerangka kerja yang membantu siswa memecah ide-ide kompleks, sehingga mereka dapat memahami dan merespons dengan lebih percaya diri.

Fitur terbaik Diffit

Ekspor sumber daya sebagai PDF, dokumen Google yang dapat diedit, Slides, atau Forms, serta file Microsoft 365 untuk penggunaan yang mudah di kelas.

Sesuaikan keselarasan standar, tingkat kedalaman pengetahuan, dan target kosakata agar sesuai dengan tujuan instruksional Anda.

Gabungkan peristiwa terkini, topik yang sedang tren, dan teks yang menarik untuk membuat latihan membaca lebih bermakna di berbagai mata pelajaran.

Batasan Diffit

Alat ini tidak dilengkapi dengan dasbor pelacakan kemajuan siswa bawaan atau analisis umpan balik untuk memantau kemajuan pembelajaran.

Harga Diffit

Uji coba gratis

Guru individu : $14,99 per bulan

Sekolah: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Diffit

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Diffit?

Sebuah ulasan di Reddit mengatakan:

Saya telah menggunakan fitur impor PDF-nya dan saya sangat menyukainya. Fitur ini menghasilkan slide dan notebook yang sangat baik. Saya menemukan bahwa dalam penggunaan AI untuk penulisan, Anda perlu memberikan instruksi yang sangat spesifik dan detail.

Saya telah menggunakan fitur impor PDF-nya dan saya sangat menyukainya. Fitur ini menghasilkan slide dan notebook yang sangat baik. Saya menemukan bahwa dalam penggunaan AI untuk penulisan, Anda perlu memberikan instruksi yang sangat spesifik dan detail.

10. Turnitin (Terbaik untuk deteksi plagiarisme, integritas akademik, dan wawasan penulisan berbasis AI)

melalui Turnitin

Turnitin adalah platform integritas akademik dan penilaian yang membantu Anda mendeteksi kutipan yang tidak tepat dan teks yang disalin dalam pekerjaan mahasiswa.

Alat ini memungkinkan Anda membandingkan pengiriman dengan basis data yang luas berisi halaman web, jurnal akademik, dan makalah yang telah dikirimkan sebelumnya untuk menghasilkan 'Laporan Kesamaan'. Laporan ini menunjukkan di mana sumber digunakan dengan benar dan di mana masalah kutipan mungkin ada.

Dengan konten yang dihasilkan AI semakin umum, alat ini juga menyoroti kemungkinan bahwa sebagian dari pengajuan ditulis oleh alat seperti ChatGPT. Hal ini membantu Anda memahami seberapa besar pekerjaan tersebut merupakan tulisan asli siswa.

Jika siswa Anda mengerjakan penilaian tertulis tangan atau berbasis kertas, Anda dapat memindai jawaban mereka dan memasukkannya ke dalam sistem untuk penilaian digital.

Fitur terbaik Turnitin

Tambahkan komentar langsung, terapkan QuickMarks, gunakan rubrik, dan berikan umpan balik suara atau media kepada siswa.

Deteksi upaya manipulasi teks, termasuk teks putih, karakter yang disisipkan, dan pertukaran karakter.

Integrasikan dengan mulus ke sistem manajemen pembelajaran populer seperti Canvas dan Moodle, dengan dukungan untuk single sign-on.

Batasan Turnitin

Platform ini dapat secara salah mengidentifikasi karya asli atau yang dikutip dengan benar sebagai plagiarisme, yang mengakibatkan tinjauan tambahan bagi baik siswa maupun guru.

Harga Turnitin

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Turnitin

G2: 4. 2/5 (200+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Tahukah Anda? Model VARK, yang diciptakan oleh Neil Fleming pada tahun 1987, membantu Anda memahami cara terbaik siswa Anda belajar. Platform ini mengidentifikasi empat jenis pembelajaran: Visual: Siswa mengingat grafik, diagram, dan warna dengan paling efektif.

Auditori: Mendengarkan penjelasan, ceramah, atau diskusi membantu mereka menyerap informasi.

Baca/Tulis: Catatan, artikel, dan instruksi tertulis adalah alat yang mereka sukai.

Kinestetik: Aktivitas praktis dan latihan di dunia nyata membuat pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami bagi mereka. Dengan memanfaatkan wawasan ini, Anda dapat menyesuaikan pelajaran Anda dengan gaya belajar yang berbeda dan membantu setiap siswa mencapai kesuksesan.

11. Khanmigo (Terbaik untuk bimbingan belajar terarah dan penguasaan konsep yang didukung oleh AI)

melalui Khanmigo

Dengan Khanmigo, Anda dapat dengan cepat membuat rencana pelajaran, soal kuis, lembar evaluasi, pedoman penilaian, pengantar pelajaran, dan kelompok siswa yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar yang berbeda. Selain itu, Anda mendapatkan ringkasan pekerjaan siswa secara real-time untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi area di mana siswa membutuhkan dukungan.

Karena terhubung dengan ekosistem pembelajaran Khan Academy, alat ini memiliki akses ke perpustakaan besar dan tepercaya yang berisi pelajaran, video, dan latihan di berbagai mata pelajaran. Anda mendapatkan konten yang sesuai dengan kurikulum tanpa perlu menghabiskan waktu mencari sumber daya yang andal.

Fitur terbaik Khanmigo

Buat draf awal untuk email, rubrik, soal latihan, dan aktivitas dalam kelas dengan jawaban yang benar.

Personalisasikan pelajaran dengan membuat hook berdasarkan minat siswa, seperti Taylor Swift atau Roblox.

Tinjau dan gunakan kembali pekerjaan sebelumnya dengan mengakses riwayat obrolan Khanmigo Anda.

Batasan Khanmigo

Mahasiswa yang mempelajari topik-topik lanjutan, seperti kalkulus atau fisika, mungkin akan menemukan penjelasan Khanmigo sangat sederhana.

Harga Khanmigo

Guru: Gratis

Orang tua dan peserta didik: $4/bulan

Keluarga: $4/bulan

District Tools: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Khanmigo

G2: 4.5/5 (170+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Turnitin?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari Khan Academy adalah sistem pembelajaran mandiri. Saya dapat menugaskan pelajaran yang sesuai dengan kurikulum matematika kami, dan siswa dapat menyelesaikannya selama waktu bimbingan atau di rumah.

Yang paling saya sukai dari Khan Academy adalah sistem pembelajaran mandiri. Saya dapat menugaskan pelajaran yang sesuai dengan kurikulum matematika kami, dan siswa dapat menyelesaikannya selama waktu bimbingan atau di rumah.

12. Education Copilot (Terbaik untuk pembuatan cepat rencana pelajaran, rubrik, dan dokumen kelas)

melalui Education Copilot

Education Copilot adalah platform perencanaan pelajaran dan pembuatan konten yang didukung AI, yang membantu Anda menghemat waktu persiapan. Anda dapat menghasilkan rencana pelajaran yang sepenuhnya terstruktur untuk mata pelajaran atau konsep apa pun dalam hitungan detik menggunakan perencanaan pelajaran AI bawaan.

Sesuaikan setiap sumber daya dengan menyesuaikan tingkat, cakupan, dan strukturnya, sehingga konten lebih sesuai dengan tujuan kurikulum Anda dan kebutuhan siswa Anda.

Education Copilot memberikan titik awal yang cepat, sehingga Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengajar dan kurang waktu untuk memformat lembar kerja atau menulis rencana dari awal.

Fitur terbaik Education Copilot

Akses templat yang dihasilkan oleh AI untuk rencana pelajaran, prompt penulisan, laporan siswa, garis besar proyek, dan lainnya.

Buat materi pembelajaran yang jelas mencakup topik, konsep, atau bidang studi utama baik untuk Anda maupun siswa Anda.

Gunakan lebih dari 10 alat bawaan untuk menghemat waktu selama dan setelah jam pelajaran.

Batasan Education Copilot

Platform ini hanya mendukung bahasa Inggris dan Spanyol, sehingga mengabaikan banyak bahasa lain yang banyak digunakan.

Harga Education Copilot

Uji coba gratis selama 30 hari

Guru: $9/bulan

Sekolah dan distrik: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Education Copilot

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Siswa SMA memanfaatkan GenAI untuk memudahkan proses belajar. 67% menggunakannya untuk merangkum dan memahami konsep yang rumit, 61% mengandalkannya untuk ide tugas menulis, dan 55% menggunakannya untuk membuat materi belajar mereka sendiri.

13. Kahoot! (Terbaik untuk permainan pembelajaran yang menyenangkan dan kompetitif serta kuis langsung)

Kahoot! adalah platform pembelajaran berbasis permainan yang mengubah pelajaran menjadi kuis dan aktivitas interaktif. Platform ini paling cocok untuk meningkatkan keterlibatan siswa, memeriksa pemahaman secara real-time, dan menghadirkan energi di dalam kelas.

Anda dapat membuat 'kahoots' (kuis Kahoot) dalam hitungan menit dan menjalankannya secara langsung atau menugaskan sebagai latihan mandiri atau pekerjaan rumah. Pertanyaan dapat mencakup gambar, video, dan media dari perpustakaan bawaan Kahoot untuk membuat pengalaman belajar lebih visual dan menyenangkan.

Peserta didik bergabung dari perangkat mereka sendiri sementara pertanyaan ditampilkan di layar bersama, menjadikan partisipasi kolaboratif dan cepat.

Dengan fitur aksesibilitas seperti dukungan pembacaan suara, mode kontras tinggi, dan kompatibilitas dengan pembaca layar, setiap peserta didik dapat berpartisipasi dengan nyaman.

Fitur terbaik Kahoot!

Buat aktivitas menggunakan berbagai jenis pertanyaan, seperti jajak pendapat, teka-teki, awan kata, pertanyaan terbuka, dan pertanyaan dengan jawaban tertulis.

Gunakan kembali atau sesuaikan Kahoots yang sudah ada dari perpustakaan umum untuk menghemat waktu dan mengembangkan ide-ide yang sudah ada.

Analisis laporan pasca-permainan dan analisis untuk mengukur kinerja kelas.

Batasan Kahoot!

Pertanyaan Kahoot! terbatas pada format pilihan ganda atau benar/salah, sehingga siswa tidak dapat membuat jawaban mereka sendiri atau menjelaskan alasan mereka.

Harga Kahoot!

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Kahoot!

G2: 4.6/5 (390+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.880+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Kahoot!?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya senang bahwa siswa-siswa saya sangat menyukainya! Saya senang mereka dapat melatih keterampilan dan kosakata Spanyol mereka dengan cara yang menyenangkan dan mudah. Mereka juga menikmati persaingan yang ramah di antara teman-teman sekelas mereka.

Saya senang bahwa siswa-siswa saya sangat menyukainya! Saya senang mereka dapat melatih keterampilan dan kosakata Spanyol mereka dengan cara yang menyenangkan dan mudah. Mereka juga menikmati persaingan yang ramah di antara teman-teman sekelas mereka.

Otomatiskan Tugas Kelas dengan ClickUp dan Prioritaskan Pembelajaran Siswa

Pengajaran jarak jauh tidak seharusnya terasa seperti kompromi terus-menerus antara personalisasi pembelajaran dan penanganan tugas administratif. Alat pengajaran AI terbaik untuk pendidik menawarkan cara untuk mengelola tugas, membuat konten, dan melacak kemajuan siswa di seluruh distrik sekolah Anda.

Sebelum memutuskan, uji coba gratis dan demo dalam skenario nyata. Uji coba langsung memastikan Anda memilih platform yang menghemat waktu dan mendukung siswa Anda.

Jika Anda mencari platform yang menggabungkan perencanaan pelajaran, pembuatan konten, pelacakan tugas, dan analisis siswa, ClickUp adalah pilihan yang kuat. Fitur generasi konten berbasis AI, Dokumen terpusat, Tugas, Otomatisasi, dan Dashboard-nya membantu Anda mengajar tanpa perlu berpindah antar aplikasi.

Komunitas ClickUp telah berkembang dari 14 juta menjadi lebih dari 24 juta pengguna, dengan lebih dari 10 juta pendaftaran baru dalam waktu dekat. Tingkat adopsi seperti itu menunjukkan betapa banyak pendidik dan tim yang memilih satu platform untuk mengelola pekerjaan mereka.

Daftar di ClickUp secara gratis hari ini dan sederhanakan alur kerja pengajaran jarak jauh Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Jika Anda mencari alat AI generatif terbaik yang memudahkan perencanaan pelajaran, ClickUp layak dicoba. Platform ini mendukung aspek kreatif dan praktis dalam perencanaan pelajaran. ClickUp Brain membantu Anda merumuskan ide inti untuk pelajaran Anda, sementara ClickUp Docs memungkinkan Anda mengubah ide-ide tersebut menjadi rencana lengkap yang mudah dikelola, diperbarui, dan digunakan kembali setiap semester.

Ya. Banyak alat AI dapat secara otomatis menilai kuis, soal pilihan ganda, dan bahkan tanggapan tertulis singkat dengan memeriksa keakuratan dan mengikuti pedoman penilaian. Mereka memberikan umpan balik instan kepada siswa dan menghemat waktu guru. Namun, guru masih dapat meninjau nilai akhir untuk memastikan keadilan, terutama untuk pekerjaan kreatif atau terbuka.

Alat AI mengumpulkan informasi siswa untuk mempersonalisasi pembelajaran, jadi Anda perlu memastikan bahwa data disimpan dengan aman dan hanya diakses oleh orang yang berwenang. Anda juga harus memastikan data tidak digunakan untuk pelacakan, periklanan, atau dibagikan tanpa persetujuan. Memeriksa kebijakan privasi dan izin membantu Anda melindungi informasi siswa.

Beberapa pembuat presentasi AI terbaik untuk kuliah jarak jauh tingkat universitas adalah Canva dan Curipod. Canva membantu Anda mendesain slide dalam hitungan menit menggunakan AI untuk menyarankan tata letak, visual, dan bahkan seluruh presentasi slide dari prompt singkat. Curipod menambahkan interaktivitas dengan menghasilkan slide yang dilengkapi dengan jajak pendapat, awan kata, gambar, dan pertanyaan diskusi yang menjaga keterlibatan mahasiswa dari jarak jauh.

Alat AI membantu Anda mempersonalisasi pengalaman belajar dengan menyesuaikan konten sesuai dengan kecepatan, kekuatan, dan gaya belajar masing-masing siswa. AI dapat menyarankan soal latihan, memberikan umpan balik yang terarah, dan merekomendasikan sumber daya berdasarkan area di mana siswa membutuhkan dukungan. Anda juga dapat menggunakan wawasan AI untuk mengelompokkan siswa yang membutuhkan dukungan pada topik yang sama.

Asisten penilaian AI memberikan penilaian instan pada kuis dan tanggapan singkat, mengurangi beban kerja manual dan memberikan umpan balik lebih cepat. Penilaian tradisional memakan waktu lebih lama tetapi memungkinkan Anda mengevaluasi kreativitas, penalaran, dan ekspresi pribadi dengan lebih akurat. Pendekatan terbaik adalah menggunakan AI untuk pemeriksaan berulang sementara Anda fokus pada evaluasi yang lebih mendalam. Anda kemudian dapat menilai hal-hal seperti seberapa baik seorang siswa membangun argumen, menerapkan konsep, atau mengekspresikan ide-ide asli.