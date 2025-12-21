11 Pembuat Chatbot Terbaik untuk Mengotomatisasi Percakapan Pelanggan di [tahun]

Chatbot kembali menjadi sorotan. Kali ini, platform chatbot AI menyediakan respons akurat secara real-time, bukan sekadar memberikan jawaban kaku dan terprogram.

Perubahan ini mengubah interaksi harian pelanggan bagi sebagian besar bisnis online. Percakapan chatbot AI kini menangani segala hal mulai dari pertanyaan umum (FAQ) hingga pemecahan masalah yang kompleks.

Faktanya, sekitar 60% pengguna berusia antara 25 dan 34 tahun mengatakan bahwa mereka telah menggunakan chatbot di situs web direct-to-consumer (D2C).

Dulu, membangun chatbot canggih berarti harus mempekerjakan pengembang atau belajar bahasa pemrograman baru. Kini, pembuat chatbot modern memungkinkan Anda mendesain chatbot kustom dengan pembuat visual, alur seret-dan-lepas, dan model AI yang memahami bahasa alami (bahkan jika Anda memiliki pengetahuan teknis yang terbatas).

Dalam panduan ini, kami akan membahas pembuat chatbot terbaik dan rencana harga mereka, sehingga Anda dapat mengotomatisasi percakapan dan mengembangkan bisnis Anda tanpa perlu membangun ulang seluruh sistem Anda.

11 ChatBuilders Teratas Sekilas

Berikut ini perbandingan langsung antara pembuat chatbot teratas, mencakup fitur utama, harga, dan ulasan pengguna nyata untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai.

Alat Terbaik untuk Fitur Utama Harga* ClickUp Dukungan tim internal dan otomatisasi tugas AI Agents, ClickUp Brain, Chat-to-Task, AI Automation Builder, integrasi mendalam Rencana gratis; penyesuaian untuk perusahaan Botpress Agen AI kustom dengan LLM dan basis pengetahuan Pipeline RAG, bot multi-agen, dukungan LLM, sinkronisasi real-time, logika API Rencana gratis dan berbayar mulai dari $89 per bulan per pengguna. Intercom Dukungan pelanggan yang dapat diskalakan dengan kecerdasan buatan (AI) proaktif. AI bot Fin, pembuat tanpa kode, rute langsung, integrasi CRM Paket berbayar mulai dari $39 per bulan per pengguna. Chatbase Agen AI yang dilatih menggunakan data internal. Unggah PDF, integrasi Slack/Notion, dukungan multibahasa, otomatisasi tugas Rencana gratis dan berbayar mulai dari $40 per bulan per pengguna. Dialogflow Chatbot multibahasa dengan pemrosesan bahasa alami (NLP) dan konteks. Deteksi niat NLP, dukungan 14+ saluran, pembuat alur CX, analitik Harga kustom Tidio AI + obrolan langsung untuk bisnis kecil Lyro chatbot, pembuat drag-and-drop, dashboard obrolan langsung, analitik chatbot Paket berbayar mulai dari $29 per bulan per pengguna. Chatfuel Alur chatbot untuk Facebook, Instagram, WhatsApp Integrasi Meta, agen AI, pemicu komentar, integrasi Stripe & Shopify Paket berbayar mulai dari $23,99 per bulan per pengguna. Ada Dukungan AI untuk perusahaan di berbagai platform, termasuk chat, SMS, dan suara. Agen AI, otomatisasi suara, pemicu CRM, personalisasi, integrasi perusahaan Harga kustom IBM Watsonx Assistant Chatbot yang aman, skalabel, dan berkualitas enterprise. Pembuat visual, Model Bahasa Besar (LLMs), Kepatuhan HIPAA, dukungan multi-saluran, dasbor kinerja Paket gratis dan berbayar mulai dari $140 per bulan per pengguna. Kommunicate Dukungan AI hibrida dan manusia Integrasi Dialogflow/OpenAI, serah terima ke agen langsung, analitik, dukungan multichannel. Paket gratis dan berbayar mulai dari $100 per pengguna.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Pembuat Chatbot?

Bayangkan Anda mengelola bisnis e-commerce yang sedang berkembang dan ingin menggunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan umum pelanggan serta mengalihkan prospek yang berkualitas ke CRM Anda. Anda mungkin tidak punya waktu untuk belajar bahasa pemrograman baru atau menggabungkan lima alat yang berbeda.

Pembuat chatbot terbaik membantu Anda membangun antarmuka percakapan dengan struktur yang cukup untuk tetap sesuai dengan merek Anda, sementara AI mengisi celah dengan respons yang akurat. Mereka juga terintegrasi dengan alat dan basis pengetahuan yang sudah ada, sehingga bot dapat bertindak berdasarkan semua data pelanggan Anda daripada menebak-nebak.

Cari pembuat chatbot yang menawarkan:

Pembuat visual dengan desain alur seret dan lepas, sehingga non-pengembang dapat membuat chatbot dan memperbarui logika dengan cepat.

Opsi penyesuaian untuk widget chat, nada, dan konten, sehingga bot Anda mencerminkan merek Anda di seluruh situs web dan aplikasi.

Dilengkapi dengan model NLP dan AI bawaan, sehingga chatbot AI Anda dapat memahami bahasa alami dan menangani variasi pertanyaan pelanggan.

I ntegrasi dengan CRM, help desk, alat analitik seperti Google Analytics, dan saluran pesan seperti Facebook Messenger dan WhatsApp.

Dashboard untuk menganalisis kinerja chatbot dan melacak tingkat penyelesaian untuk mengoptimalkan alur berdasarkan percakapan nyata.

Baca Juga: Cara Menggunakan Otomatisasi Alur Kerja AI

11 Pembuat Chatbot Terbaik

Di bawah ini, kami telah mengumpulkan 10 pembuat chatbot terbaik—mulai dari alat seret-dan-lepas yang intuitif hingga platform chatbot AI canggih dengan fitur analitik dan integrasi yang kuat.

1. ClickUp (Terbaik untuk dukungan tim internal, pengalihan tugas, dan bantuan proyek)

Hadirkan komunikasi yang efisien dengan fitur AI-powered ClickUp

Sebagian besar tim tidak mengalami kesulitan karena kekurangan informasi. Mereka mengalami kesulitan karena informasi tersebut tersebar di berbagai alat atau tersembunyi dalam dokumen yang sudah usang. Itu adalah contoh klasik dari penyebaran pekerjaan. Karyawan akhirnya menghabiskan sebagian besar waktu mereka mencari informasi di berbagai saluran daripada membantu pelanggan atau mendorong proyek ke depan.

ClickUp mengubah kekacauan tersebut menjadi ruang kerja AI terintegrasi tunggal. Dengan ClickUp AI Agents dan ClickUp Brain, Anda dapat membangun pengalaman chatbot AI internal yang langsung terintegrasi dalam ruang kerja Anda. Berikut ini ringkasan singkat tentang apa yang dapat Anda capai dengan ClickUp.

AI Agent Chat + otomatisasi untuk dukungan internal

Buat agen AI kustom dengan instruksi dan tanggung jawab yang telah ditentukan sebelumnya menggunakan ClickUp AI Agents

ClickUp AI Agents bertindak seperti bot dukungan internal yang memahami ruang kerja Anda dengan baik. Mereka menjawab pertanyaan dari tim Anda, mengambil jawaban dari Dokumen dan tugas, dan bahkan dapat mengarahkan permintaan ke alur kerja terstruktur sehingga tidak ada informasi yang terlewat.

Anda dapat menambahkan Chat Agents ke ClickUp Chat agar mereka memantau saluran tertentu, menjawab pertanyaan internal yang berulang, memposting ringkasan harian, atau merangkum thread yang panjang. Artinya, tim IT atau Ops dapat menggunakan ClickUp Chat bersama AI Agent Chat untuk menyortir tiket internal, menjawab pertanyaan umum "bagaimana cara", dan mengarahkan permintaan ke antrean yang tepat tanpa perlu agen manusia ikut campur setiap kali.

Gunakan agen yang sudah jadi atau buat alur kerja agen kustom di chat untuk mengelola proyek Anda.

Ketika seorang rekan tim mengisi formulir permintaan, agen dapat membuat tugas terstruktur dan mengirimkan balasan AI melalui ClickUp Brain untuk mengonfirmasi bahwa permintaan telah tercatat. Tingkat otomatisasi ini mengurangi kebutuhan akan agen manusia untuk ikut campur dalam setiap pembaruan rutin.

Layanan dukungan internal yang selalu siap melalui AI.

ClickUp BrainGPT memperluas fungsi chatbot AI Anda melampaui jendela ruang kerja dan ke desktop serta browser Anda, sehingga AI dapat mendukung percakapan internal di mana pun Anda bekerja.

Berikut cara menggunakannya untuk dukungan internal yang lebih baik dan pertumbuhan bisnis:

Ajukan pertanyaan mendalam di seluruh data pelanggan Anda : ClickUp BrainGPT dapat mencari di seluruh aplikasi kerja dan web menggunakan beberapa model AI. Anda dapat mengajukan pertanyaan seperti “Bug mana yang terbuka yang menghalangi tiga akun teratas kami?” atau “Tunjukkan pola dalam percakapan chatbot terbaru tentang masalah penagihan.” Kemudian, ia mengambil data dari tugas, Dokumen, dan alat terhubung untuk memberikan jawaban kontekstual daripada potongan informasi terpisah.

Pilih model AI yang tepat untuk setiap alur kerja internal: ClickUp BrainGPT mendukung berbagai model AI, seperti ChatGPT dan Gemini, di bawah sistem izin yang aman, memungkinkan Anda memilih opsi terbaik untuk setiap tugas. Karena semuanya berjalan di bawah kontrol privasi ClickUp, model pihak ketiga tidak dilatih menggunakan data bisnis Anda.

Otomatisasi tanpa kode dengan AI Automation Builder

Aktifkan otomatisasi yang Anda butuhkan atau sesuaikan aturan melalui AI berdasarkan alur kerja Anda.

ClickUp’s AI Automation Builder memungkinkan Anda menjelaskan apa yang ingin Anda otomatisasi dalam bahasa yang mudah dipahami, dan sistem akan menyarankan otomatisasi lengkap dengan pemicu dan tindakan. Anda dapat memulai dari lebih dari 100 templat otomatisasi dan kemudian menyempurnakan alurnya tanpa perlu menulis kode atau menggabungkan beberapa pembuat chatbot.

Misalnya, Anda dapat membuat aturan seperti:

“Ketika formulir yang diberi label ‘Gangguan Darurat’ dikirimkan, buat tugas P1, tugaskan kepada insinyur piket, dan posting pembaruan di saluran Chat insiden.”

“Ketika tiket di Intercom atau Zendesk diberi label ‘permintaan fitur,’ buat tugas tertaut untuk produk, tambahkan akun pelanggan, dan pindahkan ke daftar umpan balik.”

Karena otomatisasi ini terintegrasi dengan semua data pelanggan dan sistem yang sudah ada, Anda dapat menghubungkan situs web, saluran pesan, dan alat dukungan. Anda kemudian dapat memilih untuk menganalisis kinerja chatbot dan volume permintaan internal menggunakan Custom Fields dan ClickUp Dashboards, tanpa perlu mengekspor data ke spreadsheet terpisah.

Fitur terbaik ClickUp

Sentralisasikan percakapan chatbot internal, tugas, dan dokumen dalam satu ruang kerja dengan ClickUp Chat dan ClickUp Brain.

Hubungkan ClickUp dengan alat seperti Intercom, Zendesk, email, dan lainnya sehingga percakapan pelanggan eksternal menjadi tugas terhubung dengan riwayat lengkap.

Pantau antrian permintaan internal, tren respons, dan metrik SLA di Dashboard ClickUp untuk melihat di mana Agen AI dan otomatisasi mengurangi pekerjaan manual.

Cari di seluruh ClickUp dan aplikasi terhubung menggunakan Enterprise AI Search , lalu ubah jawaban menjadi Tugas ClickUp atau pembaruan dengan satu klik.

Batasan ClickUp

Saat ini lebih fokus pada dukungan tim internal daripada kasus penggunaan chatbot yang berinteraksi langsung dengan pelanggan.

Beberapa fitur AI, seperti agen kustom dan ringkasan, memerlukan add-on ClickUp Brain berbayar.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (lebih dari 10.800 ulasan)

Capterra: 4.6/5.0 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Ulasan G2 ini mencatat:

Salah satu fitur unggulan adalah alat AI, ClickUp Brain. Alat ini telah mengubah cara saya mengelola tugas dan proyek dengan mengotomatisasi proses rutin dan memberikan saran cerdas, menghemat waktu dan tenaga saya secara signifikan.

Salah satu fitur unggulan adalah alat AI, ClickUp Brain. Alat ini telah mengubah cara saya mengelola tugas dan proyek dengan mengotomatisasi proses rutin dan memberikan saran cerdas, menghemat waktu dan tenaga saya secara signifikan.

🧠 Tahukah Anda: Meskipun AI pernah menimbulkan kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan, 89% karyawan kini mengatakan bahwa AI mengurangi tugas-tugas repetitif dan memberi mereka lebih banyak waktu untuk fokus pada tugas-tugas penting lainnya—pelajari lebih lanjut tentang hal ini di AI di Tempat Kerja.

2. Botpress (Terbaik untuk membangun agen AI yang dapat disesuaikan dengan integrasi LLM yang mendalam)

melalui Botpress

Sebagian besar platform chatbot menawarkan alat bantu yang sederhana atau yang ditujukan untuk pengembang. Botpress bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan memberikan tim kendali yang detail atas perilaku agen AI, tanpa mengorbankan antarmuka visual.

Botpress memungkinkan Anda membuat chatbot canggih dan agen AI yang mengambil data dari situs web, file, dan basis pengetahuan internal Anda. Fitur Knowledge Agent-nya menyinkronkan konten secara hampir real-time, sementara pipeline RAG (retrieval-augmented generation) membantu chatbot Anda menjawab pertanyaan pelanggan yang kompleks dengan konteks yang lebih baik.

Anda dapat mengintegrasikan model AI populer dari penyedia seperti OpenAI dan Anthropic, dan membangun antarmuka percakapan yang dapat diakses melalui situs web, widget obrolan, dan saluran pesan.

Fitur terbaik Botpress

Gabungkan beberapa agen AI dalam satu bot, seperti agen pengetahuan, agen kepribadian, dan agen ringkasan.

Latih chatbot kustom di situs web, PDF, dan Dokumen menggunakan pipeline RAG agar percakapan chatbot tetap memahami konteks.

Deploy bot di berbagai platform seperti situs web, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, dan platform lainnya.

Perluas alur dengan tindakan JavaScript, panggilan HTTP, dan integrasi dengan alat yang sudah ada untuk kontrol penuh.

Gunakan analitik untuk menganalisis kinerja chatbot dan menyempurnakan alur berdasarkan data pengguna yang sebenarnya.

Batasan Botpress

Kurva pembelajaran yang lebih tinggi untuk tim kecil atau pemasar yang tidak memiliki pengetahuan teknis.

Menerbitkan ke saluran Meta seperti Instagram atau Facebook memerlukan pengaturan tambahan.

Fitur siaran dan kampanye bawaan lebih ringan dibandingkan platform otomatisasi pemasaran penuh.

Harga Botpress

Bayar sesuai penggunaan : Gratis

Plus : $89/bulan

Tim : $495/bulan

Managed: $1495/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Botpress

G2 : 4,5/5,0 (440+ ulasan)

Capterra: 4,5/5,0 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Botpress

Ulasan G2 ini menyatakan:

Saya menyukai kombinasi LowCode dan ProCode serta integrasi berbagai alat yang tersedia untuk membangun chatbot berbasis RAG dengan cepat. Antarmuka pengguna (UI) intuitif dan mudah dipahami.

Saya menyukai kombinasi LowCode dan ProCode serta integrasi berbagai alat yang tersedia untuk membangun chatbot berbasis RAG dengan cepat. Antarmuka pengguna (UI) intuitif dan mudah dipahami.

📽️ Ingin membuat agen AI ClickUp kustom Anda sendiri? Berikut cara ClickUp menerapkan AI untuk memudahkan otomatisasi tugas:

3. Intercom (Terbaik untuk memperluas dukungan pelanggan dengan chatbot AI proaktif)

melalui Intercom

Ketika volume dukungan pelanggan melonjak, tim sering kali harus menggunakan berbagai alat: email, obrolan langsung, kotak masuk bersama, dan panggilan telepon. Fragmentasi ini membuat sulit untuk memberikan pengalaman yang konsisten.

Intercom berfokus pada mengintegrasikan saluran-saluran tersebut menjadi satu platform dukungan pelanggan yang didukung AI. Chatbot AI-nya, Fin, yang didukung oleh OpenAI, dapat menjawab pertanyaan pelanggan menggunakan pusat bantuan, basis pengetahuan, dan percakapan sebelumnya, lalu mengalihkan ke agen manusia saat diperlukan.

Fin dirancang khusus untuk memberikan respons yang akurat dan terintegrasi dengan data obrolan langsung, sehingga percakapan terasa alami.

Fitur terbaik Intercom

Gunakan Fin untuk menjawab pertanyaan umum pelanggan menggunakan pusat bantuan dan basis pengetahuan AI Anda.

Bangun alur chatbot menggunakan pembuat visual tanpa kode untuk mengotomatisasi pengalihan, FAQ, dan penangkapan prospek.

Hubungkan bot ke situs web, aplikasi seluler, dan saluran pesan lainnya untuk pengalaman yang konsisten.

Otomatiskan pengalihan masalah kompleks ke agen manusia sambil mempertahankan konteks percakapan secara utuh.

Integrasikan dengan alat seperti Salesforce, HubSpot, dan Google Analytics untuk menghubungkan interaksi pelanggan dengan metrik bisnis.

Batasan Intercom

Tingkat harga yang lebih tinggi mungkin terlalu mahal untuk bisnis kecil.

Kustomisasi bot terbatas dibandingkan dengan platform yang berfokus pada pengembang.

Kinerja AI sangat bergantung pada kualitas basis pengetahuan AI Anda.

Harga Intercom

Esensial : $39 per bulan per pengguna

Lanjutan : $99 per bulan per pengguna

Expert : $139/bulan per pengguna

Fin AI Agent: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian Intercom

G2 : 4.5/5.0 (3.650+ ulasan)

Capterra: 4.5/5.0 (1.120+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Intercom

Ulasan Capterra ini menyoroti:

Memiliki layanan dukungan chat AI yang aktif 24/7 merupakan alat yang sangat berguna bagi banyak bisnis. Setiap kali pelanggan memiliki pertanyaan, chat tersebut dapat mencoba membantu bahkan di luar jam kerja.

Memiliki layanan dukungan chat AI yang aktif 24/7 merupakan alat yang sangat berguna bagi banyak bisnis. Setiap kali pelanggan memiliki pertanyaan, chat tersebut dapat mencoba membantu bahkan di luar jam kerja.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik Intercom untuk Layanan Pelanggan Berbasis AI

4. Chatbase (Terbaik untuk agen dukungan berbasis AI yang dilatih menggunakan data Anda)

melalui Chatbase

Tim dukungan pelanggan terus-menerus berada di bawah tekanan, mulai dari menangani volume tiket yang terus meningkat hingga merespons di berbagai platform.

Seiring pertumbuhan bisnis, volume pertanyaan pelanggan yang berulang dapat membebani bahkan tim yang sudah terorganisir dengan baik: “Di mana pesanan saya?” dan “Bagaimana cara membatalkan?”

Chatbase hadir dengan pendekatan yang lebih cerdas. Pembuat chatbot ini memungkinkan Anda melatih chatbot AI menggunakan konten Anda sendiri, seperti artikel pusat bantuan dan dokumentasi produk, sehingga chatbot dapat memberikan jawaban cepat dan kaya konteks tanpa memerlukan intervensi manusia.

Fitur terbaik Chatbase

Latih agen menggunakan data Anda sendiri dengan mengunggah PDF, dokumen pusat bantuan, atau URL publik.

Integrasikan dengan alat seperti Slack, Notion, Stripe, Calendly, Zendesk, dan lainnya untuk mengambil dan memperbarui data pelanggan yang spesifik.

Sesuaikan tindakan AI agar bot dapat melakukan tugas seperti menjadwal ulang pertemuan, mengubah alamat, atau menangani masalah kompleks.

Perbarui respons bot dengan mudah melalui antarmuka "Chat Logs" dan filter skor kepercayaan.

Sediakan dukungan multibahasa dalam lebih dari 80 bahasa dengan deteksi bahasa otomatis dan terjemahan.

Batasan Chatbase

Tidak ada pembuat alur visual atau kemampuan untuk mendefinisikan jalur percakapan.

Kustomisasi penangkapan lead terbatas; hanya bidang dasar seperti nama, email, dan nomor telepon.

Tidak ada fitur obrolan langsung bawaan atau inisiatif proaktif di platform seperti Facebook atau WhatsApp.

Harga Chatbase

Harga berdasarkan kredit yang dapat disesuaikan.

Ulasan dan peringkat Chatbase

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.3/5.0 (70+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Chatbase

Ulasan Capterra ini mencakup:

Sampai saat ini, pengalaman ini sangat memuaskan. Kami dapat membuat chatbot yang disesuaikan untuk membagikan informasi relevan tentang bisnis kami.

Sampai saat ini, pengalaman ini sangat memuaskan. Kami dapat membuat chatbot yang disesuaikan untuk membagikan informasi relevan tentang bisnis kami.

📮 ClickUp Insight: Tugas-tugas berulang menghambat 24% pekerja untuk melakukan pekerjaan yang bermakna, sementara 24% lainnya merasa keterampilan mereka tidak terpakai—meninggalkan hampir setengah tenaga kerja dalam keadaan terhambat secara kreatif dan tidak dihargai. ClickUp mengubah hal itu dengan mengotomatisasi pekerjaan rutin menggunakan agen AI yang bertindak berdasarkan pemicu. Saat tugas selesai, Agen AI ClickUp dapat langsung menugaskan langkah berikutnya, memperbarui status, atau mengirim pengingat—tanpa perlu tindak lanjut manual. Buat agen AI kustom tanpa kode dengan ClickUp 💫 Hasil Nyata: STANLEY Security berhasil mengurangi waktu pembuatan laporan lebih dari 50% dengan menggunakan alat pelaporan yang dapat disesuaikan dari ClickUp, sehingga tim dapat fokus pada wawasan daripada format.

5. Dialogflow (Terbaik untuk pengalaman chatbot dengan pemrosesan bahasa alami (NLP) tingkat lanjut dan dukungan multibahasa)

melalui Google

Banyak chatbot mengalami kegagalan saat pengguna mengajukan pertanyaan yang sedikit berbeda.

Di situlah dukungan pelanggan terhenti. Jika bot Anda tidak dapat memahami niat, tim Anda akhirnya harus campur tangan secara manual, yang menghilangkan tujuan otomatisasi.

Dialogflow, platform chatbot AI milik Google, dirancang khusus untuk mengatasi hal ini. Alih-alih mengandalkan alur tetap, platform ini menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk memahami niat pengguna dan mengekstrak data bermakna dari percakapan, terlepas dari cara pengguna mengungkapkannya.

Fitur terbaik Dialogflow

Pahami niat pengguna dengan presisi menggunakan frasa pelatihan dan Entitas yang dapat disesuaikan.

Dukung deployment chatbot AI di lebih dari 14 platform, termasuk situs web, aplikasi pesan, dan asisten suara.

Manfaatkan pembuat alur Dialogflow CX untuk antarmuka percakapan yang lebih canggih dan kontekstual.

Integrasikan dengan mulus melalui API dan webhooks untuk terhubung dengan alat dan sistem yang sudah ada.

Analisis kinerja chatbot dengan alat pelatihan bawaan, pelacakan cadangan, dan analisis masukan pengguna.

Batasan Dialogflow

Membutuhkan pemrograman untuk menyimpan data pelanggan atau mempersonalisasi percakapan chatbot.

Tidak dilengkapi dengan antarmuka seret dan lepas visual untuk membangun alur chatbot.

Tidak ada integrasi obrolan langsung bawaan untuk serah terima ke manusia.

Kurva pembelajaran yang lebih curam dengan Dialogflow CX untuk pengguna non-teknis.

Harga Dialogflow

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Dialogflow

G2 : 4.4/5 (130+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (25+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Dialogflow

Ulasan Capterra ini mencatat:

DialogFlow memudahkan pengelolaan pemesanan janji temu dan penyampaian informasi kepada pelanggan saat Anda mengintegrasikannya ke dalam aplikasi chat yang biasanya digunakan pelanggan untuk berkomunikasi dengan Anda.

DialogFlow memudahkan pengelolaan pemesanan janji temu dan penyampaian informasi kepada pelanggan saat Anda mengintegrasikannya ke dalam aplikasi chat yang biasanya digunakan pelanggan untuk berkomunikasi dengan Anda.

6. Tidio (Terbaik untuk menggabungkan obrolan langsung dan chatbot AI untuk mendukung bisnis kecil)

melalui Tidio

Bisnis kecil dan tim yang ramping jarang memiliki waktu dan sumber daya untuk merespons setiap pesan pelanggan secara real-time. Ditambah dengan perbedaan zona waktu, pelanggan bisa saja harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan jawaban dasar.

Tidio menggabungkan obrolan langsung, penyesuaian widget obrolan, dan kemampuan chatbot AI dalam satu antarmuka, sehingga Anda dapat mengotomatisasi layanan dukungan pertama sambil tetap dapat ikut serta dalam percakapan saat diperlukan.

Chatbot AI-nya, Lyro, belajar dari FAQ dan basis pengetahuan Anda, lalu menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis. Chatbot ini dirancang untuk mengurangi beban dukungan dengan cepat bagi tim kecil tanpa memerlukan pengalaman pemrograman.

Fitur terbaik Tidio

Latih chatbot Lyro secara otomatis menggunakan FAQ dan konten dukungan Anda.

Kelola obrolan langsung, chatbot AI, dan saluran pesan dari satu dasbor.

Gunakan pembuat seret dan lepas untuk membuat alur chatbot kustom.

Integrasikan dengan alat email, Google Analytics, dan CRM untuk wawasan yang lebih mendalam.

Pantau kinerja chatbot dengan laporan bawaan dan statistik percakapan.

Batasan Tidio

Kompleksitas alur yang terbatas dibandingkan dengan platform yang berfokus pada pengembang.

Rencana gratis mencakup branding dan membatasi volume chatbot.

Harga Tidio

Starter : $29/bulan per pengguna

Pertumbuhan : $59 per bulan per pengguna

Plus : $749 per bulan per pengguna

Premium: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Tidio

G2 : 4.7/5.0 (1.840+ ulasan)

Capterra: 4,7/5,0 (575+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Tidio

Ulasan G2 ini menyoroti:

Tidio adalah alat yang sangat berguna untuk mengelola obrolan pelanggan dan mengotomatisasi percakapan dasar. Antarmukanya bersih, mudah digunakan, dan terintegrasi dengan baik dengan sebagian besar situs web.

Tidio adalah alat yang sangat berguna untuk mengelola obrolan pelanggan dan mengotomatisasi percakapan dasar. Antarmukanya bersih, mudah digunakan, dan terintegrasi dengan baik dengan sebagian besar situs web.

💡 Tips Pro: Khawatir AI akan menggantikan tim Anda daripada mendukung mereka? Panduan "Cara Menggunakan AI Berorientasi Manusia di Tempat Kerja " akan menunjukkan cara mengubah AI menjadi rekan tim yang kuat.

7. Chatfuel (Terbaik untuk penjualan dan dukungan langsung di platform Meta)

melalui Chatfuel

Sebagian besar merek e-commerce kehilangan pelanggan potensial karena perjalanan pesan yang tidak lancar.

Seorang pembeli menambahkan produk ke keranjang belanja tetapi tidak pernah menyelesaikan pembelian. Atau mereka mengajukan pertanyaan di Instagram dan menunggu berjam-jam untuk mendapatkan respons. Sekarang, bayangkan hal itu terjadi pada ratusan interaksi harian.

Chatfuel memecahkan masalah ini dengan mengubah saluran Facebook, Instagram, dan WhatsApp Anda menjadi mesin penjualan dan dukungan yang sepenuhnya otomatis. Alat pembuat alur yang intuitif dan agen AI yang didukung ChatGPT membantu Anda membangun antarmuka percakapan. Fitur ini menangani segala hal mulai dari pemulihan keranjang belanja yang ditinggalkan dan pemesanan janji temu hingga kualifikasi prospek dan pengalihan obrolan langsung.

Fitur terbaik Chatfuel

Bangun dan otomatiskan alur obrolan di Facebook, Instagram, dan WhatsApp tanpa perlu coding.

Tangani keranjang belanja yang ditinggalkan, penawaran tambahan, dan pengumpulan prospek menggunakan agen pesan yang didukung AI.

Tanggapi komentar, mention, dan DM dengan pemicu dan otomatisasi.

Integrasikan dengan Stripe, Google Sheets, Calendly, Shopify, dan Zapier.

Gunakan analitik bawaan dan pengujian A/B untuk mengoptimalkan alur dan kinerja kampanye.

Batasan Chatfuel

Tidak dapat menduplikasi alur chatbot di berbagai saluran.

Dukungan multibahasa terbatas untuk audiens global.

Tidak ada widget obrolan web bawaan untuk situs web di luar platform Meta.

Kasus penggunaan lanjutan (misalnya, pemrosesan bahasa alami (NLP) kustom atau panggilan API) memerlukan pengaturan teknis.

Harga Chatfuel

Business for Facebook : $23,99 per bulan per pengguna

Layanan Bisnis untuk WhatsApp dan Instagram : $39 per bulan per pengguna

Enterprise: $400 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Chatfuel

G2 : 4.4/5 (40+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (25+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Chatfuel

Ulasan G2 ini berbagi:

Saya menggunakan metode blok untuk membuat bot. Sekarang saya beralih ke alur dan saya menyukainya! Mudah dipahami, mudah dikelola, tidak memerlukan keterampilan pemrograman, ini sempurna!

Saya menggunakan metode blok untuk membuat bot. Sekarang saya beralih ke alur dan saya menyukainya! Mudah dipahami, mudah dikelola, tidak memerlukan keterampilan pemrograman, ini sempurna!

📖 Baca Juga: Kasus Penggunaan dan Aplikasi AI untuk Tim Perusahaan

8. Ada (Terbaik untuk otomatisasi layanan pelanggan tingkat perusahaan di berbagai saluran)

melalui Ada

Sebagian besar tim dukungan perusahaan terjebak dalam siklus yang menjengkelkan: ekspektasi pelanggan yang terus meningkat, volume tiket yang tidak terduga, dan sistem yang berantakan yang memperlambat segala sesuatu.

Ada membantu perusahaan keluar dari siklus ini dengan menyediakan layanan pelanggan berbasis AI yang mengotomatisasi interaksi melalui suara, chat, SMS, dan lainnya.

Fitur utama alat komunikasi AI ini adalah integrasi mendalam dengan sistem perusahaan: Ada terintegrasi langsung dengan CRM, gateway pembayaran, platform tiket, dan alat analitik. Kemudian, ia menyinkronkan data pelanggan Anda untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan andal.

Ada fitur terbaik

Latih agen AI untuk menangani jutaan percakapan pelanggan secara mandiri menggunakan dokumentasi, FAQ, dan alur kerja yang sudah ada.

Integrasikan dengan lebih dari 30 alat bisnis seperti Salesforce, Shopify, dan Contentful untuk mengambil data dan memicu tindakan secara real-time.

Gunakan agen suara AI untuk mengotomatisasi dukungan telepon, menggantikan IVR dengan AI percakapan, dan mengurangi waktu penanganan agen hingga 42%.

Latih agen AI Anda seiring waktu menggunakan pengujian, umpan balik, dan skor untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.

Dukung lebih dari 50 bahasa dan skalakan secara mulus di saluran digital ber trafik tinggi dengan ketersediaan dan keamanan tingkat perusahaan.

Ada batasan

Harga tidak tersedia secara publik dan memerlukan konsultasi.

Ulasan Trustpilot menimbulkan kekhawatiran terkait kemudahan penggunaan dan kepuasan pelanggan.

Visibilitas terbatas terhadap kompleksitas pengaturan tanpa demo produk.

Kurang cocok untuk bisnis kecil atau startup tahap awal karena fokusnya pada perusahaan besar.

Harga Ada

Harga kustom

Ada ulasan dan penilaian.

G2 : 4.6/5 (160+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Ada

Ulasan G2 ini menyoroti:

Kami memiliki laporan chatbot yang kami selesaikan setiap minggu, disertai dengan pemeriksaan harian, untuk memastikan pelanggan kami mendapatkan jawaban yang relevan secara instan.

Kami memiliki laporan chatbot yang kami selesaikan setiap minggu, disertai dengan pemeriksaan harian, untuk memastikan pelanggan kami mendapatkan jawaban yang relevan secara instan.

🧠 Tahukah Anda: 37,1% pemasar mengatakan bahwa menghasilkan prospek berkualitas tinggi adalah tantangan terbesar mereka. Panduan "Cara Menggunakan AI untuk Generasi Prospek dan Meningkatkan Saluran Penjualan Anda " menunjukkan cara mengotomatisasi pekerjaan rutin dan meningkatkan konversi dengan penargetan yang lebih cerdas.

9. IBM Watsonx Assistant (Terbaik untuk agen virtual tingkat perusahaan)

melalui IBM

Bayangkan sebuah bank global yang menghadapi lebih dari 10.000 pertanyaan pelanggan per hari, mulai dari reset kata sandi hingga pengecekan status pinjaman. Tim dukungan mereka kewalahan, dan chatbot lama mereka tidak mampu menangani percakapan yang kompleks dan multibahasa.

Di situlah IBM Watsonx Assistant membuat perbedaan. Dirancang untuk lingkungan perusahaan, alat AI ini untuk layanan pelanggan membantu tim membangun agen virtual.

Platform ini umumnya beroperasi di berbagai kanal, termasuk web, mobile, dan pesan instan, sambil mematuhi persyaratan data dan kepatuhan yang ketat. Dengan pembuat visual tanpa kode dan model bahasa IBM, Anda dapat membuat alur percakapan yang memanfaatkan basis pengetahuan Anda dan terhubung ke sistem back-office.

Fitur terbaik IBM Watsonx Assistant

Bangun chatbot bertenaga AI menggunakan pembuat visual yang mudah dipahami oleh non-pengembang.

Integrasikan dengan aplikasi pihak ketiga dan saluran komunikasi seperti SMS, WhatsApp, dan widget obrolan web.

Gunakan dasbor bawaan dan metrik NLP untuk menganalisis kinerja chatbot dan meningkatkan niat.

Deploy bot di lingkungan yang sangat diatur dengan fitur yang mendukung implementasi sesuai HIPAA dan penanganan data pelanggan yang aman.

Perluas antarmuka percakapan dengan integrasi suara dan telepon untuk skenario pusat panggilan.

Batasan IBM Watsonx Assistant

Proses onboarding dapat terasa rumit karena persyaratan pendaftaran dan verifikasi.

Lebih sedikit tutorial dan sumber belajar dibandingkan platform chatbot lainnya.

Integrasi dengan aplikasi pihak ketiga mungkin memerlukan pengetahuan teknis.

Harga IBM Watsonx Assistant

Lite : Gratis

Plus : Harga sesuai spesifikasi pengguna

Enterprise: Harga sesuai spesifikasi pengguna

Ulasan dan penilaian IBM Watson Assistant

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang IBM Watsonx Assistant

Ulasan G2 ini mencakup:

Teknologi pemrosesan bahasa alami (NLP) yang canggih membuat layanan pelanggan kami lebih responsif dan pengalaman pengguna lebih intuitif.

Teknologi pemrosesan bahasa alami (NLP) yang canggih membuat layanan pelanggan kami lebih responsif dan pengalaman pengguna lebih intuitif.

📖 Baca Juga: Cara Mengintegrasikan AI ke Situs Web Anda

10. Kommunicate (Terbaik untuk chatbot hybrid AI + dukungan manusia)

melalui Kommunicate

Bayangkan seorang pelanggan mengunjungi situs web Anda pada pukul 2 pagi dengan pertanyaan tagihan yang terlalu rumit untuk bot sederhana tetapi terlalu mendesak untuk ditunda hingga pagi hari. Banyak pembuat chatbot hanya mengotomatisasi semuanya atau sepenuhnya bergantung pada agen manusia.

Kommunicate menawarkan model hybrid. Anda dapat membuat chatbot kustom atau menghubungkan mesin AI seperti OpenAI, Dialogflow, dan Amazon Lex, lalu menambahkan obrolan langsung real-time di atasnya.

Percakapan pelanggan dapat dimulai dengan bot, lalu beralih ke agen manusia dalam widget obrolan yang sama saat diperlukan.

Fitur terbaik Kommunicate

Buat chatbot kustom menggunakan fitur seret dan lepas atau integrasikan dengan mesin chatbot AI terkemuka seperti OpenAI, Dialogflow, dan Amazon Lex.

Otomatiskan percakapan chatbot sambil menyediakan opsi pengambilalihan oleh agen secara real-time untuk interaksi pelanggan yang kompleks.

Hubungkan chatbot Anda ke berbagai saluran pesan, termasuk WhatsApp, Facebook Messenger, dan widget obrolan di situs web.

Akses analisis kinerja chatbot yang detail untuk meningkatkan interaksi pelanggan dan mengoptimalkan waktu penyelesaian.

Gunakan data pelanggan untuk mempersonalisasi balasan, mengalokasikan percakapan ke tim, dan memicu tindakan di platform seperti HubSpot dan Salesforce.

Batasan Kommunicate

Pembuat chatbot visual mungkin terasa terbatas bagi pengguna tingkat lanjut.

Beberapa integrasi memerlukan pengetahuan teknis atau dukungan pengembang.

Dashboard pelaporan dan analitik tidak memiliki opsi penyesuaian.

Harga Kommunicate

Starter : $40/bulan per pengguna

Profesional : $200/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Kommunicate

G2 : 4.8/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Kommunicate

Ulasan G2 ini mencatat:

Kami telah mendapatkan manfaat besar dari penggunaan Kommunicate, yang telah secara signifikan meningkatkan penanganan pertanyaan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Yang hebat adalah Anda dapat menghubungkannya dengan berbagai saluran seperti Facebook, WhatsApp, dan obrolan web dalam satu tempat.

Kami telah mendapatkan manfaat besar dari penggunaan Kommunicate, yang telah secara signifikan meningkatkan penanganan pertanyaan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Yang hebat adalah Anda dapat menghubungkannya dengan berbagai saluran seperti Facebook, WhatsApp, dan obrolan web dalam satu tempat.

🧠 Tahukah Anda: Hampir 60% perusahaan di AS sudah menggunakan Generative AI untuk pemasaran, tetapi sedikit yang tahu cara membangun agen AI yang dapat mengotomatisasi alur kerja end-to-end. Blog Cara Membangun Agen AI untuk Otomatisasi yang Lebih Baik menjelaskan hal ini secara rinci sehingga Anda dapat memperoleh keunggulan tersebut hari ini.

Berikut ini 3 pembuat chatbot tambahan yang sesuai dengan alat-alat yang telah kami tampilkan:

ManyChat : Memungkinkan Anda mengotomatisasi seluruh perjalanan pelanggan di dalam saluran media sosial untuk meningkatkan konversi dengan pembaruan pesanan dan saran produk.

Landbot : Membantu Anda membuat chatbot interaktif dan menarik secara visual untuk situs web, WhatsApp, atau alur kerja internal.

Voiceflow : Menggabungkan desain percakapan, pemetaan alur, dan alat pengujian dalam satu ruang kerja sehingga Anda dapat membuat prototipe, menguji, dan mengimplementasikan agen suara dan chat di berbagai saluran.

ClickUp Meningkatkan Produktivitas Anda

Dengan sepertiga penduduk Amerika Serikat menggunakan chatbot AI, jelas bahwa bisnis perlu mengikuti ekspektasi pelanggan dan menyediakan respons 24/7.

Kemunculan pembuat chatbot tanpa kode memungkinkan lebih banyak tim untuk merancang asisten cerdas tanpa perlu menyentuh satu baris kode pun.

Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan: kebanyakan platform fokus pada otomatisasi eksternal—percakapan penjualan, FAQ, dan tiket pelanggan. Di sinilah ClickUp membedakan dirinya. Sementara platform lain membantu Anda menjawab pertanyaan pelanggan, ClickUp membantu seluruh perusahaan Anda berpikir, bekerja, dan mengambil keputusan lebih cepat.

Hasilnya? Tim-tim nyata sudah merasakan perbedaannya:

Penggunaan ClickUp telah mempercepat pengembangan produk di Atrato sebesar 30%, serta mengurangi beban kerja berlebihan para pengembang sebesar 20% berkat otomatisasi tugas yang lebih cerdas.

Di dunia di mana permintaan dukungan terus menerus dan proyek berkembang dengan cepat, sebuah chatbot biasa saja tidak cukup. Jika Anda mencari chatbot yang dapat bertindak, mengarahkan, merangkum, dan belajar, daftarkan diri Anda di ClickUp sekarang!