Personalisasi Acara Berbasis AI: Cara Menyediakan Pengalaman yang Disesuaikan

Mari kita bahas semua yang perlu Anda ketahui tentang personalisasi acara berbasis AI.

Acara selalu tentang koneksi. Orang hadir karena ingin belajar hal yang berguna, bertemu orang yang tepat, atau menemukan ide yang membantu mereka berkembang. Tantangannya adalah kebanyakan acara masih terasa seperti semua orang menjalani pengalaman yang sama, meskipun tujuan dan motivasi mereka sangat berbeda.

Hasilnya adalah perjalanan yang cocok untuk beberapa peserta tetapi terasa tidak relevan bagi banyak peserta lainnya.

Personalisasi acara berbasis AI mengubah lanskap ini. Alih-alih berharap peserta menemukan sesi, booth, atau orang yang penting bagi mereka, penyelenggara dapat membantu mengarahkan mereka menuju pengalaman yang lebih bermakna. Perubahan ini terjadi di konferensi virtual, pameran dagang, acara internal perusahaan, dan pertemuan virtual. Tim ingin menyajikan perjalanan yang terasa terencana dan bermanfaat tanpa menambah beban kerja manual mereka.

Artikel ini menjelaskan apa itu personalisasi acara berbasis AI, mengapa hal itu penting, dan bagaimana tim dapat memanfaatkannya sepanjang siklus hidup acara. Anda juga akan belajar bagaimana ClickUp terintegrasi ke dalam alur kerja ini dan cara membuat sistem personalisasi yang dapat diterapkan untuk acara dengan skala apa pun.

Apa Itu Personalisasi Acara Berbasis AI?

Personalisasi acara berbasis AI adalah praktik menyesuaikan perjalanan peserta berdasarkan data tentang minat, perilaku, dan tujuan mereka. Alih-alih memberikan jadwal atau rekomendasi yang sama untuk semua orang, AI membantu mengidentifikasi hal-hal yang kemungkinan besar menarik bagi masing-masing individu dan menyajikan opsi yang terasa lebih relevan bagi mereka.

Hal ini berbeda dengan pengalaman acara konvensional, di mana semua peserta menerima agenda dan email promosi yang sama.

Programming tradisional memperlakukan acara sebagai jalur tunggal yang dilalui ribuan orang dengan kecepatan yang sama. Personalisasi, di sisi lain, menciptakan jalur-jalur yang beragam. Peserta baru mungkin menerima rekomendasi yang ramah pemula. Ahli teknis mungkin mendapatkan saran untuk sesi lanjutan. Di sisi lain, pemangku keputusan senior mungkin melihat peluang jaringan yang disesuaikan dengan peran mereka.

Peserta peduli dengan hal ini karena hal ini menghemat waktu dan tenaga mereka. Selain itu, pengalaman yang dipandu ini mengurangi stres dalam menentukan langkah selanjutnya. Ada juga unsur kepuasan karena mereka mengonsumsi konten dan bertemu orang-orang yang relevan dengan tujuan mereka.

Di dunia di mana perhatian terbatas dan jadwal padat, relevansi adalah motivator yang kuat.

Manfaat Personalisasi Acara bagi Penyelenggara dan Peserta

Dampak personalisasi melampaui kenyamanan. Bagi penyelenggara, hal ini dapat mengubah tingkat keterlibatan di seluruh acara.

Program yang lebih disesuaikan seringkali menghasilkan tingkat kehadiran sesi yang lebih tinggi. Ketika orang menerima saran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, mereka lebih cenderung hadir. Hal ini membantu mengurangi ruangan kosong dan ruangan yang terlalu ramai, yang memperlancar alur acara. Ini juga memungkinkan penyelenggara untuk memahami topik mana yang sedang populer, sehingga mereka dapat menyesuaikan secara real-time.

Personalisasi juga memiliki dampak pada kualitas jaringan. Ketika peserta dipasangkan dengan rekan yang memiliki peran atau minat serupa, percakapan menjadi lebih produktif. Alih-alih berkeliling mencari kontak yang tepat, mereka menerima rekomendasi yang disesuaikan yang membantu mereka memanfaatkan waktu mereka dengan lebih baik.

Konsumsi konten adalah area fokus lainnya. Banyak konferensi besar kini menawarkan rekaman sesi atau perpustakaan sumber daya. Ketika materi-materi ini disesuaikan dengan setiap peserta setelah acara, tingkat keterlibatan meningkat karena konten terasa disesuaikan secara khusus, bukan sekadar feed generik yang sama.

Pada akhirnya, semua ini mengarah pada ROI yang lebih kuat. Artinya, mengurangi pemborosan pemasaran, meningkatkan kepuasan peserta, dan memperoleh wawasan yang jauh lebih jelas tentang apa yang berhasil.

🎥 Tonton alur kerja acara yang didukung AI dari ClickUp.

Bagaimana AI Mendukung Personalisasi Selama Seluruh Siklus Acara

AI dapat mengubah ritme sebuah acara dengan cara yang halus.

AI memperhatikan sinyal awal, belajar dari cara orang menavigasi pengalaman, dan membantu penyelenggara memahami apa yang benar-benar penting bagi audiens mereka. Alih-alih memperlakukan acara sebagai serangkaian momen yang terputus-putus, AI menciptakan kesinambungan. Mari kita lihat bagaimana:

AI bekerja secara diam-diam di latar belakang.

AI mengubah cara acara beroperasi dengan menganalisis sinyal yang ditinggalkan oleh peserta. Ia mendengarkan tindakan kecil, belajar darinya, dan menyesuaikan pengalaman secara alami. Ia tidak menonjolkan diri. Ia hanya membantu orang mendapatkan nilai lebih dari acara dengan usaha yang lebih sedikit.

Olimpiade Paris menguji analisis video AI pada konser besar sebelum ajang tersebut untuk mendeteksi masalah seperti kerumunan yang melonjak dan benda-benda yang ditinggalkan. Sistem ini beroperasi di ruang kontrol rather than sebagai fitur di depan panggung, sehingga kebanyakan orang tidak menyadari bahwa sistem ini bekerja di latar belakang.

Semua dimulai dari sinyal-sinyal kecil.

Sebelum acara dimulai, peserta berbagi petunjuk tentang hal-hal yang mereka minati. Mereka menjawab beberapa pertanyaan saat pendaftaran, menjelajahi situs web, atau mengklik pembicara yang mereka anggap menarik. Tindakan-tindakan kecil ini membantu sistem membangun prediksi awal. Proses ini mirip dengan cara platform streaming mulai memahami selera Anda setelah hanya beberapa pilihan.

Kumpulkan sinyal dan wawasan kritis langsung dari ruang kerja Anda dengan pencarian mendalam yang didukung AI di ClickUp Brain.

Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi pola-pola sebelum acara dimulai.

Seiring mendekati acara, AI menganalisis sinyal awal dari ribuan peserta. AI mengidentifikasi pola yang mungkin terlewatkan oleh penyelenggara. Alat personalisasi pemasaran berbasis AI dapat mengenali tren, seperti peserta yang sering mengeksplorasi sesi keynote tertentu dan lebih memilih workshop singkat daripada kuliah panjang. Pola-pola ini membantu penyelenggara mengirimkan saran yang terasa personal dan tidak generik.

Pihak berwenang Prancis menganalisis pola dari uji coba sebelumnya, termasuk konser Depeche Mode, untuk memprediksi jenis insiden yang perlu diwaspadai selama Olimpiade Paris. Pembelajaran pra-acara tersebut memengaruhi penempatan staf, posisi kamera, dan aturan peringatan sebelum kerumunan tiba.

AI ini merespons perubahan real-time selama acara berlangsung.

Setelah acara dimulai, AI menjadi lebih aktif. Ia memperhatikan apa yang sebenarnya dilakukan oleh peserta, bukan hanya apa yang mereka katakan saat pendaftaran. Ia beradaptasi dengan ruangan yang penuh, perubahan minat, dan perubahan program mendadak. Jika sebuah sesi menjadi ramai, sistem dapat menyarankan alternatif. Jika sebuah kelompok tertarik pada suatu tema, sistem dapat menyoroti sesi atau booth terkait.

Pertunjukan imersif The Sphere menunjukkan bagaimana AI berkembang dari sekadar istilah populer menjadi alat produksi yang fungsional. U2 dan Phish memanfaatkan layar 16K, kursi haptic, dan audio spasial venue untuk menampilkan visual dan suara yang merespons pertunjukan secara real-time, sementara AI membantu menghasilkan dan memulihkan media berformat besar, seperti kolase Elvis dan interpretasi baru The Wizard of Oz. Hasilnya adalah konser yang terasa terkoordinasi hingga detik, dengan konten yang mustahil disajikan secara manual pada skala ini.

Fungsinya terus berlanjut bahkan setelah acara berakhir.

Setelah acara selesai, AI memasuki tahap refleksi. Ia meninjau perjalanan peserta dan mengidentifikasi hal-hal yang paling penting bagi mereka. Hal ini membantu menciptakan ringkasan dan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi, bukan ringkasan yang seragam untuk semua. AI juga memberikan penyelenggara wawasan yang jelas tentang tema-tema yang paling resonan, format-format yang efektif, dan hal-hal yang dapat ditingkatkan untuk acara berikutnya.

Di U.S. Open, sistem IBM menggunakan data pelacakan dan interaksi di aplikasi resmi untuk menghasilkan ulang 3D yang disesuaikan dan pengalaman obrolan AI. Bahkan beberapa ketukan awal dan tampilan pertandingan membantu sistem menentukan klip dan wawasan mana yang akan ditampilkan selanjutnya. Jika Anda ingin kembali dan melihat di mana bola itu mendarat serta melihat lintasan bola, ini adalah alat yang sangat berguna untuk itu. ” Jika Anda ingin kembali dan melihat di mana bola itu mendarat serta melihat lintasan bola, ini adalah alat yang sangat berguna untuk itu. ”

Selama siklus acara, AI bertindak sebagai panduan yang tenang, membantu peserta menemukan sesi, orang, dan konten yang tepat. Bagi penyelenggara, AI menjadi mitra di balik layar yang mengidentifikasi tren, mengurangi tebak-tebakan, dan memungkinkan tim merespons lebih cepat terhadap kebutuhan peserta.

📖 Baca Lebih Lanjut: Template dan Daftar Periksa Perencanaan Acara Gratis di Excel & ClickUp

Kasus Penggunaan dan Strategi

Personalisasi acara berbasis AI menjadi sangat efektif ketika diintegrasikan dengan langkah-langkah yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.

Alih-alih memandang personalisasi sebagai sistem yang rumit, alat AI membantu memecahnya menjadi langkah-langkah praktis yang mendukung setiap fase perjalanan peserta.

Pra-acara

Bangun kelompok minat yang terasa manusiawi, bukan teknis

Penyelenggara sering mengumpulkan detail dasar peserta, tetapi jarang mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna dan dapat ditindaklanjuti.

Dengan AI, tim dapat mengubah detail-detail tersebut menjadi kelompok minat yang jelas. Misalnya, acara korporat besar mungkin menemukan bahwa ada kelompok-kelompok seperti manajer baru, calon pemimpin, pembuat produk, atau spesialis pengalaman pelanggan. Setelah kelompok-kelompok ini terbentuk, sisanya menjadi lebih mudah. Setiap kelompok mendapatkan komunikasi, saran konten, dan jalur jaringan yang sesuai.

Ubah konten acara menjadi jalur pembelajaran yang dipersonalisasi.

Setelah acara selesai, penyelenggara dapat menggunakan AI untuk mengumpulkan kumpulan kecil rekaman atau artikel yang sesuai dengan minat masing-masing peserta.

Alih-alih sekumpulan tautan yang membingungkan, peserta menerima pesan sederhana seperti, “Ini adalah ringkasan singkat berdasarkan apa yang Anda jelajahi.” Hal ini membuat ringkasan terasa lebih personal dan mendorong lebih banyak orang untuk kembali mengunjungi konten tersebut.

📖 Baca Lebih Lanjut: Cara Membuat Daftar Periksa Perencanaan Acara

Selama acara

Perbaiki jaringan dengan pertandingan yang berorientasi pada tujuan

Alih-alih mencocokkan orang berdasarkan jabatan, gunakan perilaku. Jika seseorang menghabiskan waktu menjelajahi konten tentang keberlanjutan atau efisiensi rantai pasokan, AI dapat menyarankan orang-orang yang peduli dengan topik yang sama.

Pertandingan ini terasa alami karena mencerminkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh peserta, bukan apa yang tertera di badge mereka.

Gunakan dorongan perilaku yang menghormati perhatian

Peserta acara sering kali dibanjiri dengan notifikasi selama acara berlangsung. Alih-alih menjadwalkan daftar panjang pengingat, AI dapat mengidentifikasi momen yang paling tepat untuk bertindak.

Sebuah dorongan yang tepat waktu mungkin mengatakan sesuatu seperti, “Orang-orang yang menikmati sesi yang baru saja Anda ikuti sedang berkumpul untuk diskusi di dekat sini.” Hal ini menjaga peserta tetap terlibat tanpa membuat mereka kewalahan.

Dukung peserta pameran dengan rekomendasi yang relevan

Sponsor mungkin memerlukan dukungan tambahan untuk menjangkau audiens yang tepat.

AI dapat membantu dengan merekomendasikan peserta pameran kepada peserta berdasarkan pola minat mereka, bukan hanya mengandalkan pemindaian pintu masuk. Seorang peserta yang telah menonton beberapa presentasi produk mungkin akan diarahkan ke booth dengan demo yang relevan. Hal ini membuat percakapan menjadi lebih produktif bagi kedua belah pihak.

📖 Baca Lebih Lanjut: Template Jadwal Acara Gratis di Excel & ClickUp

Setelah acara

Kumpulkan umpan balik yang mencerminkan perjalanan peserta

Survei generik seringkali menghasilkan jawaban yang dangkal. Dengan personalisasi, peserta dapat menerima pertanyaan yang terkait dengan pengalaman mereka yang sebenarnya. Misalnya, seseorang yang telah menghadiri banyak workshop mungkin akan menerima pertanyaan tentang kecepatan dan tingkat kesulitan, sementara seseorang yang telah menghabiskan waktu di area networking mungkin akan ditanya tentang kualitas pertemuan mereka. Survei umpan balik acara yang ditargetkan ini menghasilkan wawasan yang lebih mendalam.

Buat sorotan sesi yang lebih cerdas

Sebagian besar acara mengirimkan daftar panjang sesi, berharap peserta akan menyortirnya sendiri. Strategi yang lebih efektif adalah menyoroti tiga atau empat sesi yang benar-benar sesuai dengan tujuan seseorang.

Misalnya, seorang peserta yang fokus pada pengembangan karier mungkin menerima daftar singkat yang mencakup lokakarya kepemimpinan, kelompok mentoring, dan sorotan pembicara. Hal ini tidak membebani mereka. Sebaliknya, hal ini menghilangkan informasi yang tidak relevan sehingga mereka dapat membuat keputusan dengan cepat.

Strategi ini membantu penyelenggara mewujudkan personalisasi. Mereka berfokus pada perbaikan kecil namun bermakna yang mengurangi kebingungan, menghemat waktu, dan memperkuat pengalaman secara keseluruhan.

🌼 Pengingat Ramah: Alat AI dapat membantu profesional acara menganalisis data peserta, perilaku pelanggan, dan data historis untuk menyesuaikan pesan, memprediksi preferensi, bahkan membuat posting media sosial—tetapi lakukan dengan hati-hati. Seiring dengan semakin canggihnya teknologi AI, kekhawatiran tentang privasi data juga meningkat. Sebelum memanfaatkan machine learning, pemrosesan bahasa alami, atau analitik prediktif, pastikan Anda memiliki persetujuan yang jelas, penanganan data pelanggan yang aman, dan kontrol ketat atas konten yang dihasilkan AI. Personalisasi cerdas sangat berharga—tetapi hanya jika kepercayaan pelanggan tetap terjaga.

📖 Baca Lebih Lanjut: Alat AI Terbaik untuk Pengelolaan Acara yang Lebih Lancar

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk perencanaan dan personalisasi acara berbasis AI all-in-one)

Dukungan AI terintegrasi ke dalam setiap aspek alur kerja acara Anda di ClickUp.

Menjaga data acara yang dipersonalisasi tetap sinkron dengan perencanaan dan pelaksanaan acara tidak seharusnya terasa seperti melakukan banyak hal sekaligus. Antara daftar peserta, jadwal kustom, email yang disegmentasi, dan detail yang tak terhitung jumlahnya, mudah bagi segala sesuatunya menjadi kacau dengan cepat.

ClickUp mengubah permainan. Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, ClickUp menjadi pusat komando tim acara Anda—menghubungkan setiap detail, setiap tim, dan setiap alur kerja dalam satu tempat.

Bayangkan ini: Anda menyiapkan ruang kerja acara Anda dengan ClickUp’s Events. Secara instan, Anda dapat membagi peserta—VIP, pembicara, tiket umum—masing-masing dengan tugas dan alur kerja yang disesuaikan.

Sekarang saatnya mengotomatisasi komunikasi yang dipersonalisasi. ClickUp Brain, asisten AI bawaan di dalam ruang kerja, bersama dengan ClickUp Agents, dapat membantu Anda menyusun dan mengirim email yang disesuaikan, menghasilkan tindak lanjut, bahkan merangkum umpan balik, sehingga setiap peserta mendapatkan sentuhan pribadi secara otomatis.

Minta ClickUp Brain untuk membantu Anda membangun agen kustom yang dapat menangani alur kerja secara end-to-end.

Perlu melibatkan tim pemasaran? Libatkan mereka dengan ClickUp’s Marketing, yang memfasilitasi ruang kolaborasi terpadu: tugaskan tugas, bagikan aset, dan kelola kampanye secara kolaboratif, semua tanpa perlu meninggalkan ClickUp.

Dari undangan awal hingga tindak lanjut pasca-acara, setiap aspek perjalanan peserta dikelola, dilacak, dan dipersonalisasi dalam satu ruang kerja terpadu. Ini adalah platform all-in-one Anda untuk menghadirkan pengalaman acara yang tak terlupakan dan dipersonalisasi, secara massal.

Gunakan Agen AI untuk mengelola pengiriman undangan yang dipersonalisasi, pelacakan RSVP, dan penugasan tugas otomatis untuk tahap-tahap acara.

Otomatiskan komunikasi yang dipersonalisasi seperti pengiriman email atau notifikasi Slack berdasarkan pengisian formulir atau segmen peserta melalui integrasi ClickUp.

Secara otomatis menandai, mengelompokkan, dan mengarahkan data masuk (misalnya, preferensi diet atau sesi) menggunakan Custom Fields dan AI Fields.

Gunakan ClickUp AI (Brain) untuk menyusun ringkasan, garis besar, dan salinan promosi yang disesuaikan untuk berbagai persona peserta atau saluran pemasaran.

Jumlah fitur dan opsi penyesuaian yang besar mungkin menimbulkan kurva pembelajaran awal bagi pengguna baru.

G2: 4. 7/5 (10.700+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna mengatakan:

ClickUp sangat berguna bahkan hanya sebagai daftar tugas! Awalnya, saya yakin akan lebih suka catatan tertulis, tetapi sangat nyaman memiliki semua hal terorganisir sesuai preferensi Anda dan dapat mengubah tanggal jatuh tempo serta melampirkan file ke tugas, dll. Hal ini memastikan tidak ada yang terlupakan karena semuanya terpusat di satu tempat. Sistem ini sangat ramah pengguna dan berfungsi dengan baik untuk berbagi tugas.

ClickUp sangat berguna bahkan hanya sebagai daftar tugas! Awalnya, saya yakin akan lebih suka catatan tertulis, tetapi sangat nyaman memiliki semua hal terorganisir sesuai preferensi Anda dan dapat mengubah tanggal jatuh tempo serta melampirkan file ke tugas, dll. Hal ini memastikan tidak ada yang terlupakan karena semuanya terpusat di satu tempat. Sistem ini sangat ramah pengguna dan berfungsi dengan baik untuk berbagi tugas.

2. Bizzabo (Terbaik untuk jaringan peserta yang didorong oleh AI dan keterlibatan real-time)

melalui Bizzabo

Bizzabo memposisikan dirinya sebagai Sistem Operasi Pengalaman Acara All-in-One, dengan fokus utama pada membuat setiap acara terasa personal dan bernilai. Teknologi AI dan perangkat wearable mereka (seperti Klik SmartBadges™) bekerja sama untuk menghasilkan wawasan dan memfasilitasi koneksi cerdas.

Ini berarti peserta Anda tidak hanya hadir; mereka secara cerdas dipasangkan dengan orang yang tepat dan sesi yang tepat, meningkatkan kepuasan dan membuktikan ROI yang jelas bagi sponsor.

Manfaatkan fitur pencocokan berbasis AI dan obrolan 1:1 untuk memfasilitasi koneksi yang bermakna dan disesuaikan antara peserta dan sponsor.

Manfaatkan teknologi wearable Klik SmartBadges™ untuk mengumpulkan data keterlibatan real-time, memungkinkan penyelenggara untuk mempersonalisasi tindak lanjut di masa depan.

Tawarkan segmentasi email canggih dan bidang email pintar untuk meningkatkan tingkat pembukaan email dan menyesuaikan komunikasi untuk kelompok peserta yang berbeda.

Dilengkapi dengan Copilot, bot pengetahuan berbasis AI, untuk memberikan jawaban instan dan disesuaikan untuk pertanyaan umum terkait acara.

Beberapa pengguna melaporkan opsi penyesuaian desain yang terbatas untuk microsite acara, yang menghambat penciptaan estetika merek yang sangat unik.

Mungkin memerlukan waktu implementasi dan onboarding yang signifikan dibandingkan dengan alat acara self-service yang lebih sederhana.

Penetapan harga kustom

G2: 4. 3/5 (370+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (180+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bizzabo?

Seorang pengguna mengatakan:

Salah satu keunggulan Bizzabo adalah desainnya yang sangat baik dari segi pengalaman pengguna. Kami dapat membuat dan mempublikasikan berbagai jenis acara, mulai dari konferensi berskala besar hingga program kursus publik yang lebih kecil. Mereka yang berinteraksi dengan acara kami menemukan microsite dan platformnya mudah digunakan – mulai dari mempelajari informasi acara hingga proses checkout. Kemampuannya untuk terintegrasi dengan CRM kami juga tidak terlalu sulit, yang memungkinkan kami melacak pembelian jika diinginkan!

Salah satu keunggulan Bizzabo adalah desainnya yang sangat baik dari segi pengalaman pengguna. Kami dapat membuat dan mempublikasikan berbagai jenis acara, mulai dari konferensi berskala besar hingga program kursus publik yang lebih kecil. Mereka yang berinteraksi dengan acara kami menemukan microsite dan platformnya mudah digunakan – mulai dari mempelajari informasi acara hingga proses checkout. Kemampuannya untuk terintegrasi dengan CRM kami juga tidak terlalu sulit, yang memungkinkan kami melacak pembelian jika diinginkan!

3. HubSpot Marketing Hub (Terbaik untuk personalisasi dan otomatisasi yang terintegrasi dengan CRM)

melalui HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub adalah pilihan ideal jika strategi acara Anda terintegrasi erat dengan manajemen hubungan pelanggan (CRM) dan saluran pemasaran Anda secara keseluruhan.

Karena berjalan langsung di HubSpot CRM, sistem ini menggunakan data kontak yang sudah ada untuk memberikan personalisasi yang luar biasa. Hal ini memungkinkan Anda untuk dengan mudah membangun alur kerja otomatisasi yang memastikan setiap email, halaman, dan iklan yang dilihat oleh peserta acara disesuaikan secara sempurna dengan perilaku dan riwayat interaksi mereka dengan merek atau acara Anda.

Buat bidang personalisasi dinamis untuk menampilkan konten relevan di halaman acara dan email berdasarkan data peserta yang diketahui.

Manfaatkan Otomatisasi Pemasaran Omni-channel untuk memicu email yang dipersonalisasi, posting media sosial, dan retargeting iklan berdasarkan perilaku peserta.

Manfaatkan Skoring Prospek Prediktif untuk mempersonalisasi prioritas tindak lanjut berdasarkan tingkat keterlibatan peserta dalam acara.

Gunakan sistem Breeze yang didukung AI untuk mempercepat pembuatan konten dan menyelesaikan pertanyaan pelanggan 24/7.

Harga sangat bergantung pada jumlah kontak pemasaran, yang menyebabkan biaya meningkat seiring dengan bertambahnya daftar kontak acara.

Beberapa fitur AI canggih dan pelaporan kustom mungkin memerlukan penggunaan alat pihak ketiga atau add-on.

Gratis

Paket Pemula: $20/bulan

Profesional: $890/bulan

Enterprise: $3.600/bulan

G2: 4.5/5 (14.100+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HubSpot Marketing Hub?

Seorang pengguna mengatakan:

Saya menyukai kemudahan HubSpot Marketing Hub, karena memungkinkan saya mengelola semua upaya pemasaran saya secara mulus dalam satu platform. Alat, sumber daya, dan artikel yang tersedia sangat berharga untuk mengoptimalkan pengalaman saya, memberikan wawasan dan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemasaran spesifik saya, seperti mengoptimalkan kinerja email dan meningkatkan strategi pemasaran secara keseluruhan. Saya khususnya menemukan webinar sangat bermanfaat untuk belajar cara memanfaatkan HubSpot dengan lebih baik dan memahami fitur-fitur baru. Fitur alur kerja bawaan, halaman arahan, dan kemampuan blog, serta integrasi situs web saya ke dalam platform, memungkinkan saya mengelola semua aspek pemasaran di satu tempat. Selain itu, kemajuan signifikan dalam HubSpot Marketing Hub selama bertahun-tahun terus meningkatkan kegunaan dan fungsionalitasnya. Kemudahan pengaturan awal, yang difasilitasi oleh tim internal kami dan dukungan dari perwakilan HubSpot, membuat transisi ke platform ini lancar dan tanpa masalah, meningkatkan pengalaman kami secara keseluruhan.

Saya menyukai kemudahan HubSpot Marketing Hub, karena memungkinkan saya mengelola semua upaya pemasaran saya secara mulus dalam satu platform. Alat, sumber daya, dan artikel yang tersedia sangat berharga untuk mengoptimalkan pengalaman saya, memberikan wawasan dan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemasaran spesifik saya, seperti mengoptimalkan kinerja email dan meningkatkan strategi pemasaran secara keseluruhan. Saya khususnya menemukan webinar sangat bermanfaat untuk belajar cara memanfaatkan HubSpot dengan lebih baik dan memahami fitur-fitur baru. Fitur alur kerja bawaan, halaman arahan, dan kemampuan blog, serta integrasi situs web saya ke dalam platform, memungkinkan saya mengelola semua aspek pemasaran di satu tempat. Selain itu, kemajuan signifikan dalam HubSpot Marketing Hub selama bertahun-tahun terus meningkatkan kegunaan dan fungsionalitasnya. Kemudahan pengaturan awal, yang difasilitasi oleh tim internal kami dan dukungan dari perwakilan HubSpot, membuat transisi ke platform ini lancar dan tanpa masalah, meningkatkan pengalaman kami secara keseluruhan.

💟 Bonus: Brain MAX adalah asisten desktop bertenaga AI yang memudahkan dan meningkatkan efektivitas personalisasi acara. Dengan integrasi mendalam di seluruh daftar peserta, email, formulir umpan balik, dan alat pemasaran Anda, Brain MAX mengumpulkan semua data acara Anda ke dalam satu tempat. Anda dapat menggunakan fitur talk-to-text untuk dengan cepat mencatat preferensi peserta, permintaan khusus, atau catatan, dan Brain MAX memanfaatkan beberapa model AI terkemuka untuk menganalisis informasi ini, mengelompokkan audiens Anda, dan menyarankan pengalaman yang disesuaikan untuk setiap peserta. AI juga dapat membantu Anda mengotomatisasi komunikasi yang dipersonalisasi, merekomendasikan jalur sesi, dan bahkan mengidentifikasi VIP atau minat khusus—memastikan setiap peserta merasa dihargai dan terlibat.

4. Dynamic Yield (Terbaik untuk rekomendasi sesi dan konten berbasis algoritma murni)

melalui Dynamic Yield

Dynamic Yield adalah spesialis sejati dalam optimasi pengalaman, menggunakan algoritma deep learning yang kuat untuk memprediksi dan mempersonalisasi setiap titik sentuh digital.

Bagi penyelenggara acara, ini berarti Anda dapat memberikan rekomendasi algoritmik kepada peserta tentang sesi berikutnya yang harus dihadiri, pembicara yang paling relevan untuk ditemui, atau konten yang harus diunduh, semua berdasarkan interaksi real-time mereka. Hal ini mengubah platform acara Anda menjadi mesin rekomendasi yang terus dioptimalkan dan disesuaikan secara personal.

Fitur terbaik Dynamic Yield

Prediksi minat peserta secara algoritmik menggunakan deep learning untuk merekomendasikan sesi, pembicara, atau produk yang relevan berikutnya.

Sediakan segmentasi pengunjung tingkat lanjut berdasarkan faktor psikografis, perilaku real-time, dan riwayat pembelian.

Manfaatkan pengujian A/B multivariat di semua titik kontak digital untuk terus mengoptimalkan konten dan menawarkan personalisasi.

Dukung implementasi omnichannel, memungkinkan aturan personalisasi yang sama diterapkan di web, aplikasi seluler, dan email.

Batasan Dynamic Yield

Platform ini dirancang untuk skala perusahaan dan memerlukan komitmen tahunan yang tinggi, sehingga tidak terjangkau bagi organisasi kecil.

Proses implementasi dapat cukup teknis dan memerlukan sumber daya teknik yang signifikan.

Penetapan harga Dynamic Yield

Tingkat awal: ~$2.917/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Dynamic Yield

G2: 4.5/5 (150+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Dynamic Yield?

Seorang pengguna mengatakan:

Dynamic Yield adalah platform personalisasi terkemuka yang telah secara signifikan memperluas upaya personalisasi kami di berbagai merek. Alat segmentasi dan penargetan yang kuat memungkinkan kami untuk menyajikan kampanye yang berdampak dan didukung data di web, mobile, dan email, menciptakan pengalaman omnichannel yang mulus. Kemampuan pengujian dan optimasi, termasuk pengujian A/B dan multivariate, sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan, sementara integrasi yang mulus dengan stack teknologi kami menyederhanakan alur kerja. Tim dukungan Dynamic Yield luar biasa, memberikan panduan proaktif yang memberdayakan tim kami untuk berinovasi dengan percaya diri. Secara keseluruhan, ini adalah alat yang tak ternilai untuk memperluas personalisasi dan mendorong hasil yang dapat diukur.

Dynamic Yield adalah platform personalisasi terkemuka yang telah secara signifikan memperluas upaya personalisasi kami di berbagai merek. Alat segmentasi dan penargetan yang kuat memungkinkan kami untuk menyajikan kampanye yang berdampak dan didukung data di web, mobile, dan email, menciptakan pengalaman omnichannel yang mulus. Kemampuan pengujian dan optimasi, termasuk pengujian A/B dan multivariate, sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan, sementara integrasi yang mulus dengan stack teknologi kami menyederhanakan alur kerja. Tim dukungan Dynamic Yield luar biasa, memberikan panduan proaktif yang memberdayakan tim kami untuk berinovasi dengan percaya diri. Secara keseluruhan, ini adalah alat yang tak ternilai untuk memperluas personalisasi dan mendorong hasil yang dapat diukur.

📖 Baca Lebih Lanjut: Contoh Pemasaran Acara untuk Membuat Acara Anda Menonjol

Cara Menerapkan Alur Kerja Acara yang Dipersonalisasi

Penyebaran kerja adalah salah satu alasan utama kegagalan personalisasi.

Data peserta tersimpan di alat pendaftaran. Konten disimpan di drive bersama. Variasi email berada di platform pemasaran. Pembaruan pembicara dikirim melalui Slack. Catatan hilang di spreadsheet. Ketika informasi tersebar di berbagai alat dan saluran, tim akhirnya hanya merespons alih-alih merencanakan, dan personalisasi menjadi kumpulan tugas dadakan.

Penyelenggara acara memerlukan sistem yang andal untuk mengintegrasikan data peserta, produksi konten, aset kampanye, penugasan tugas, dan pelacakan kinerja ke dalam satu sistem terorganisir. Hasilnya adalah alur kerja personalisasi yang dapat diprediksi, dapat diulang, dan jauh lebih mudah untuk diskalakan.

Berikut adalah cara tim acara dapat mengatur hal ini dan mengapa hal ini menciptakan nilai operasional yang nyata.

Sentralisasikan semua tugas personalisasi dalam satu ruang kerja

Ketika pekerjaan personalisasi terfragmentasi, tim menghabiskan berjam-jam mencoba menemukan informasi atau mengonfirmasi ulang detail.

Sebuah ruang kerja peserta yang terstruktur dapat mencakup:

• Basis data profil yang melacak minat, tujuan, preferensi, dan perilaku• Bidang kustom yang mencerminkan tema acara atau kebutuhan segmentasi Anda• Daftar untuk aktivitas pra-acara, di lokasi, dan pasca-acara• Folder untuk konten, kampanye, dan aset sesi

Atur setiap file dengan mudah menggunakan Hierarki Proyek ClickUp, memastikan akses yang mudah kapan pun Anda membutuhkannya.

ClickUp menyediakan tim dengan satu sumber kebenaran, memastikan semua orang bekerja berdasarkan dasar yang sama. Alih-alih berpindah antara spreadsheet, obrolan Slack, dan ekspor pendaftaran, platform ini memungkinkan seluruh tim melihat rencana personalisasi lengkap di satu tempat. Hal ini mengurangi pekerjaan ganda dan meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh informasi yang usang atau tidak sesuai.

Manfaatnya: Lebih sedikit kesalahpahaman, perencanaan yang lebih cepat, dan pengalaman peserta yang lebih konsisten.

Bangun saluran konten yang dapat mengikuti perkembangan pesan yang dipersonalisasi

Personalisasi menciptakan efek berantai pada tim konten.

Agenda generik mungkin hanya memerlukan satu set email, tetapi agenda yang dipersonalisasi mungkin memerlukan puluhan variasi. Tanpa alur kerja yang terstruktur, penundaan konten dapat menghambat strategi personalisasi secara keseluruhan.

Memiliki alur kerja konten membantu tim memproduksi volume ini tanpa kelelahan. Alat seperti ClickUp Tasks dapat membantu memastikan hal ini:

• Setiap aset memiliki status yang jelas seperti draf, tinjauan, disetujui, atau dijadwalkan• Penulis, desainer, dan peninjau bekerja sama pada tugas yang sama• Informasi pembicara, catatan penelitian, dan ringkasan tetap terhubung dengan konten• Ketergantungan mencegah hal-hal bergerak maju sebelum siap

Dengan cara ini, jika suatu segmen memerlukan sorotan sesi khusus atau pesan baru untuk kelompok minat tertentu, sistem akan menangani permintaan tersebut dengan lancar.

Manfaatnya: Tim konten tetap terorganisir, dan personalisasi tidak terhambat oleh kendala.

Otomatiskan segmentasi peserta sehingga tim tidak perlu melakukan pengelompokan secara manual

Segmentasi manual merupakan salah satu penyebab utama pemborosan waktu kerja. Seseorang mengekspor daftar, menyaringnya, mengirimkannya ke tim pemasaran, mengeditnya lagi, mengunggahnya ke alat lain, dan kemudian berusaha memperbarui semuanya saat pendaftaran baru masuk.

Segmentasi dapat dijalankan di latar belakang melalui Automations di ClickUp dan AI Agents:

Ketika seorang peserta memilih tema atau tujuan, ClickUp Agent dapat secara otomatis menandai mereka.

Ketika seseorang menunjukkan minat pada beberapa sesi, seorang agen dapat menugaskan mereka ke segmen tertentu.

Ketika pendaftaran baru masuk, fitur seperti AI Assign dan AI Prioritize dapat mengarahkan mereka ke daftar yang tepat.

Artinya, tim tidak perlu lagi menghabiskan berjam-jam untuk mengurutkan nama atau memperbaiki daftar yang tidak cocok. Sebaliknya, mereka dapat membangun alur kerja di mana segmentasi diperbarui secara otomatis dan memicu tugas atau konten yang tepat.

Manfaatnya: Personalisasi yang lebih cepat, kesalahan yang lebih sedikit, dan lebih banyak waktu untuk pekerjaan yang bermakna.

Gunakan ClickUp AI untuk mempercepat alur kerja yang dipersonalisasi dengan wawasan cepat dan bantuan yang disesuaikan

Proses personalisasi melibatkan banyak elemen yang saling terkait. Undangan, pengingat, tindak lanjut, pengingat sesi, dan ringkasan pasca-acara masing-masing memerlukan versi yang disesuaikan untuk audiens yang berbeda.

ClickUp AI membantu tim menyusun konten ini dengan cepat:

• Ringkasan untuk peserta berdasarkan minat atau perilaku• Ringkasan sorotan sesi• Draft email dasar untuk setiap segmen• Pesan tindak lanjut yang disesuaikan dengan apa yang dilakukan peserta di acara tersebut

Semakin banyak segmen yang Anda dukung, semakin banyak waktu yang dapat dihemat. Lihat langsung bagaimana ini bekerja!

Manfaatnya: Produksi konten yang lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas.

Pantau kinerja personalisasi secara real-time dengan dasbor kustom

Setelah upaya personalisasi diluncurkan, tim perlu mengetahui apa yang berhasil dan apa yang perlu disesuaikan. Tim Anda memerlukan gambaran yang jelas tentang:

• Segmen mana yang paling aktif• Aset konten mana yang paling banyak digunakan• Rekomendasi sesi mana yang paling banyak diklik• Di mana peserta mulai meninggalkan acara• Tema apa yang sedang populer

Dashboard ClickUp membantu Anda mengidentifikasi wawasan ini lebih cepat dan membantu tim merespons dengan cepat. Jika satu segmen mengabaikan acara networking, penyelenggara dapat menyesuaikan pesan. Atau jika ada tren lain yang muncul, tim dapat menyoroti sesi terkait.

Dapatkan ringkasan dan pembaruan AI secara instan dengan Dashboard ClickUp.

Manfaatnya: Personalisasi menjadi semakin cerdas setiap hari karena tim dapat bertindak berdasarkan data real-time daripada menunggu survei pasca-acara.

Mulailah dengan templat ClickUp siap pakai yang dirancang khusus untuk tim acara

Membangun kerangka kerja personalisasi dari awal adalah tugas yang menantang. Berikut adalah toolkit untuk mempercepat proses implementasi alur kerja Anda:

Template Pemasaran Acara ClickUp

Rencanakan promosi acara Anda dari satu pusat terorganisir dengan Template Pemasaran Acara ClickUp. Rencanakan posting media sosial, kampanye email, aset pembicara, dan tenggat waktu, lalu lacak kemajuan saat tim Anda membuat, meninjau, dan meluncurkan setiap konten.

📖 Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak Perencanaan Acara yang Memudahkan Segala Sesuatu

Template Pelacakan Kampanye ClickUp

Dapatkan templat gratis Sinkronkan strategi Anda dengan wawasan kampanye terpadu melalui Template Pelacakan dan Analisis Kampanye ClickUp.

Lihat semua kampanye Anda secara sekilas melalui Template Pelacakan Kampanye ClickUp. Bandingkan kinerja, pantau kemajuan di berbagai saluran, dan jaga agar pemilik, tenggat waktu, dan hasil tetap sinkron tanpa perlu mengelola beberapa spreadsheet.

Template Rencana Pemasaran Acara ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan setiap upaya pemasaran acara dengan mudah menggunakan Template Rencana Pemasaran Acara ClickUp.

Bangun strategi pemasaran acara yang lengkap dalam hitungan menit dengan Template Rencana Pemasaran Acara ClickUp. Tetapkan tujuan, tentukan target audiens, rinci pesan kunci, dan susun jadwal promosi Anda sehingga seluruh tim bekerja berdasarkan panduan yang sama.

Tantangan dan Etika dalam Personalisasi Acara Berbasis AI

Tantangan Bagaimana hal ini diterapkan dalam acara nyata Pertimbangan etika Bagaimana tim acara dapat mengatasinya Mengumpulkan data peserta yang tepat Tim seringkali mengumpulkan data yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, atau informasi tersebar di berbagai alat pendaftaran, aplikasi, dan spreadsheet. Peserta harus mengetahui data apa yang dikumpulkan dan mengapa. Komunikasikan penggunaan data dengan jelas, kumpulkan hanya data yang diperlukan, dan simpan dalam satu sistem yang aman. Melindungi privasi peserta Pelacakan lokasi, data perilaku, atau preferensi jaringan dikumpulkan tanpa transparansi yang cukup. Peserta harus memiliki kendali atas visibilitas data dan pilihan opt-in. Berikan opsi opt-in yang jelas, izinkan peserta untuk mengelola visibilitas, dan hindari pengumpulan data tersembunyi. Kebijakan rekomendasi Kelompok tertentu mendapatkan saran sesi yang lebih menonjol atau rekomendasi jaringan berdasarkan pola yang belum lengkap. Sistem AI tidak boleh mengarahkan orang secara tidak adil atau membatasi pilihan mereka. Tinjau definisi segmen, uji hasil di berbagai profil, dan pastikan manusia tetap terlibat dalam pengawasan. Penargetan berlebihan dan kelelahan peserta Peserta menerima terlalu banyak notifikasi atau saran yang terlalu spesifik yang terasa mengganggu. Peserta tidak boleh merasa diawasi atau tertekan. Batasi notifikasi, prioritaskan relevansi, dan izinkan peserta untuk menyesuaikan pengaturan personalisasi. Kesalahan interpretasi sinyal perilaku Seorang peserta secara tidak sengaja mengklik topik, mendaftar ke sesi untuk kemudahan, atau keluar lebih awal karena konflik jadwal. Peserta tidak boleh terjebak dalam profil yang tidak akurat. Gabungkan sinyal perilaku dengan minat yang dinyatakan sendiri dan izinkan peserta untuk memperbarui preferensi mereka kapan saja. Menyeimbangkan kebutuhan sponsor dengan kenyamanan peserta Rekomendasi untuk peserta pameran terasa terlalu komersial atau mendorong peserta ke percakapan penjualan yang tidak mereka minta. Peserta harus memiliki kendali atas interaksi dengan sponsor. Labelkan dengan jelas saran yang disponsori dan hindari memaksa interaksi. Menjamin transparansi dalam personalisasi Peserta tidak tahu mengapa mereka menerima rekomendasi tertentu. Orang berhak untuk memahami bagaimana personalisasi bekerja. Berikan penjelasan sederhana seperti “Disarankan karena Anda menunjukkan minat pada…” Menjaga aksesibilitas dan keadilan Personalisasi menguntungkan peserta yang lebih mengutamakan digital, sementara yang lain kehilangan rekomendasi. AI seharusnya meningkatkan akses, bukan memperlebar kesenjangan. Sediakan ringkasan cetak, meja bantuan di lokasi, dan cara alternatif untuk menerima rekomendasi. Menghindari ketergantungan pada keputusan otomatis Tim sepenuhnya mengandalkan algoritma untuk segmentasi, promosi konten, atau pemasangan pasangan. Manusia harus tetap bertanggung jawab atas keputusan-keputusan kritis. Pastikan manusia tetap terlibat, terutama untuk tamu VIP, kelompok yang beragam, atau topik yang sensitif. Mengelola data pasca-acara dengan bertanggung jawab Tim menyimpan data perilaku peserta lama setelah acara berakhir tanpa aturan penyimpanan yang jelas. Peserta harus memiliki kendali atas berapa lama data disimpan. Tetapkan batas waktu penyimpanan data, anonimkan data lama, dan izinkan peserta untuk meminta penghapusan data.

Personalisasikan Acara Anda dengan ClickUp AI

Acara yang dipersonalisasi bukan lagi hal yang mengejutkan. Peserta mengharapkan pengalaman yang relevan dengan tujuan mereka, mudah dinavigasi, dan sepadan dengan waktu yang mereka investasikan. AI memberikan tim acara kemampuan untuk menyediakan ini secara massal, tetapi hanya jika pekerjaan di balik layar terorganisir, konsisten, dan terhubung.

Di sinilah ClickUp membuat perbedaan yang signifikan. Personalisasi bergantung pada data yang bersih, produksi konten yang cepat, tim yang terkoordinasi, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri seiring perubahan perilaku peserta. ClickUp menggabungkan semua ini dalam satu platform. Tim dapat membangun basis data profil, merencanakan kampanye yang disegmentasi, mengelola alur kerja konten, mengotomatisasi tugas berulang, dan memantau kinerja secara real-time. Semua hal ini terintegrasi dalam satu sistem, yang berarti lebih sedikit celah, lebih sedikit kesalahan, dan perjalanan peserta yang lebih lancar dan terencana.

Hasilnya adalah acara yang terasa lebih personal dan bermakna, bukan sekadar transaksi. Peserta menemukan konten yang sesuai dengan minat mereka. Pameran memiliki percakapan yang lebih baik. Penyelenggara mendapatkan wawasan yang lebih jelas. Dan seluruh pengalaman berjalan dengan lebih lancar tanpa banyak usaha manual.

✅ Coba ClickUp dan rasakan perbedaannya hari ini!

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kumpulkan hanya informasi yang membantu Anda menyesuaikan perjalanan peserta. Ini biasanya mencakup minat, peran pekerjaan, preferensi sesi, kebutuhan aksesibilitas, dan sinyal perilaku seperti topik yang dilihat atau sesi yang disimpan. Hindari mengumpulkan detail yang tidak perlu dan jelaskan dengan jelas bagaimana data tersebut akan digunakan.

Ya. Ketika peserta menerima konten dan rekomendasi yang sesuai dengan tujuan mereka, mereka menghadiri lebih banyak sesi, berinteraksi lebih dalam, dan melaporkan kepuasan yang lebih tinggi. Pameran juga diuntungkan karena rekomendasi membantu mencocokkan mereka dengan peserta yang benar-benar tertarik pada solusi mereka.

Gabungkan minat yang dinyatakan sendiri dengan sinyal perilaku, tinjau rekomendasi di berbagai kelompok peserta, dan libatkan manusia dalam keputusan kunci. Tim harus secara rutin menguji saran untuk memastikan mereka tidak menguntungkan peran, industri, atau demografi tertentu secara tidak adil.

Tentu saja. Acara-acara kecil sering kali mengalami peningkatan yang lebih signifikan karena peserta mendapatkan panduan yang membantu mereka memaksimalkan sesi-sesi terbatas atau jadwal yang lebih singkat. Strategi sederhana seperti agenda yang disesuaikan atau email yang disegmentasi dapat memberikan dampak yang berarti tanpa sistem yang rumit.

Perbarui rekomendasi setiap kali perilaku peserta berubah. Hal ini dapat terjadi setelah check-in sesi, penandaan item, atau aktivitas di dalam aplikasi acara. Pembaruan real-time membantu peserta menemukan sesi dan pengalaman yang sesuai dengan minat mereka yang terus berkembang sepanjang acara.