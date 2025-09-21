Apa Itu Personalisasi Pemasaran? Strategi, Contoh, dan Alat

Pilihan film Netflix, saran produk Amazon, rekomendasi ukuran H&M berdasarkan pembelian sebelumnya, Coca-Cola mencetak nama di kaleng, dan laporan Wrapped akhir tahun Spotify. Apa yang mereka semua miliki kesamaannya?

Semua ini merupakan contoh utama bagaimana personalisasi pemasaran mengubah interaksi sehari-hari menjadi momen merek yang berkesan.

Pemasaran tak diragukan lagi merupakan salah satu faktor terpenting bagi kesuksesan sebuah perusahaan. Namun, karena setiap merek mengetahui rahasia kesuksesan mereka, persaingan pun semakin ketat. Untuk tetap unggul, merek perlu memberikan pengalaman yang dipersonalisasi yang sesuai dengan masalah dan perjalanan setiap pelanggan.

Dalam artikel ini, kita akan membahas cara memulai implementasi personalisasi pemasaran dalam upaya harian Anda untuk melibatkan audiens target Anda.

👀 Fakta menarik: Merek perlengkapan hewan peliharaan Chewy sangat serius dalam hal pemasaran personalisasi. Ketika seorang pelanggan berhenti memesan makanan hewan peliharaan, tim terkadang menghubungi dan menemukan bahwa hewan peliharaan tersebut telah meninggal. Sebagai tanggapan, Chewy dikenal mengirimkan catatan belasungkawa tulisan tangan atau bahkan bunga.

Apa Itu Personalisasi Pemasaran?

Personalisasi pemasaran adalah strategi yang menggunakan data pelanggan dan teknologi yang tepat untuk menargetkan atau menargetkan kembali prospek. Hal ini memastikan bahwa konten, penawaran, atau pengalaman terasa langsung relevan bagi individu.

Strategi pemasaran personalisasi yang sukses membuat pelanggan merasa bahwa pesan merek dibuat khusus untuk mereka, yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas pelanggan.

Itulah mengapa pemasaran personalisasi juga dikenal sebagai pemasaran satu-ke-satu atau pengiriman konten yang dipersonalisasi.

💡 Tips Berguna: Ingin membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat dan tahan lama? Pemasaran Siklus Hidup Pelanggan menunjukkan cara melibatkan setiap tahap perjalanan pelanggan menggunakan strategi berbasis data yang benar-benar dapat diskalakan.

Mengapa Personalisasi Pemasaran Penting

melalui Indigo Digital

Beberapa tahun yang lalu, Starbucks berupaya meningkatkan pendapatan dengan mengadopsi personalisasi tingkat tinggi.

Alih-alih hanya mengembangkan aplikasi pemesanan mobile, Starbucks menciptakan pengalaman seperti memiliki barista pribadi di saku Anda. Dengan menggunakan riwayat pembelian, preferensi minuman, dan data pelanggan, aplikasi ini merekomendasikan minuman yang kemungkinan besar Anda sukai tepat saat Anda membutuhkannya.

Kemudian mereka mengintegrasikan gamifikasi dengan “Star Challenges,” mengubah loyalitas menjadi permainan yang menguntungkan. Perpaduan pengalaman personalisasi dan gamifikasi ini membuat pelanggan kembali lagi.

Upaya tersebut membuahkan hasil. Aplikasi ini kini menyumbang 31% dari penjualan Starbucks di AS, menunjukkan bahwa strategi pemasaran personalisasi yang sukses dapat secara langsung mempengaruhi perilaku pembelian.

Personalisasi pemasaran juga mengurangi tekanan untuk terus-menerus mengejar prospek baru. Ketika Anda menyajikan konten yang relevan dan menerapkan pemasaran yang dipersonalisasi kepada pelanggan existing, hal ini juga menciptakan daya tarik alami bagi calon pelanggan.

Faktanya, Laporan McKinsey menunjukkan bahwa personalisasi dapat memberikan manfaat berikut:

Kurangi biaya akuisisi pelanggan hingga 50%

Tingkatkan pendapatan sebesar 5%–15%

Tingkatkan ROI pemasaran sebesar 10%–30%

💡Tips Berguna: Mulailah membangun kampanye yang lebih cerdas dengan menentukan siapa target pasar Anda sebenarnya. Panduan Lengkap untuk Pemasar B2B: Menguasai ICP Pemasaran menunjukkan cara membuat profil pelanggan yang terfokus dan berdampak tinggi yang menghasilkan hasil nyata.

Manfaat pemasaran yang dipersonalisasi

Loyalitas pelanggan jangka panjang adalah hasil dari personalisasi, yang juga dapat meningkatkan keterlibatan. Berikut beberapa keuntungan mencoba pemasaran personalisasi:

✅ Kurangi pengeluaran yang sia-sia dengan menargetkan hanya audiens yang paling relevan, meningkatkan ROI pemasaran (return on investment)

✅ Tingkatkan keterlibatan pelanggan di media sosial, situs web, dan email dengan menyajikan konten yang sesuai dengan minat real-time

✅ Kurangi biaya akuisisi pelanggan dengan fokus pada pengalaman personalisasi untuk pelanggan existing yang lebih mungkin melakukan konversi kembali

✅ Tingkatkan retensi pelanggan dan dorong pembelian berulang melalui interaksi yang disesuaikan

📖 Baca Juga: Strategi Manajemen Pelanggan

Jenis-Jenis Personalisasi Pemasaran (dengan Contoh)

88% pembeli mengatakan bahwa pengalaman sama pentingnya dengan produk itu sendiri. Personalisasi membantu Anda memenuhi ekspektasi tersebut dengan membuat setiap interaksi terasa lebih bermanfaat melalui penyampaian konten yang relevan.

Jadi, berikut adalah berbagai jenis pemasaran yang akan mempromosikan merek Anda dengan cara yang bermakna:

1. Personalisasi email

Email tetap menjadi salah satu saluran paling efektif untuk menerapkan personalisasi. Dengan menggunakan data pelanggan, seperti nama, riwayat pembelian, atau aktivitas penelusuran, Anda dapat mengirim pesan yang terasa disesuaikan untuk setiap penerima.

📌 Contoh: Sebuah merek kesehatan membagi pengguna berdasarkan tujuan kebugaran mereka. Seseorang yang tertarik pada yoga menerima daftar peralatan dan konten yang disesuaikan, sementara pelanggan baru yang belum melakukan pembelian menerima email selamat datang dengan penawaran terbatas. Pada hari ulang tahun, pelanggan setia menerima diskon personalisasi beserta rekomendasi produk berdasarkan pesanan sebelumnya. Hal ini membuat pemasaran email personalisasi efektif untuk menargetkan kelompok pelanggan tertentu.

Tahukah Anda? Subjek email yang dipersonalisasi saja telah terbukti meningkatkan tingkat pembukaan email lebih dari 20%, sementara tingkat klik dapat meningkat lebih dari 140% ketika isi email juga dipersonalisasi.

2. Personalisasi situs web

Situs web Anda seringkali menjadi tempat pertama di mana pelanggan mengalami merek Anda, sehingga personalisasi di sini sangatlah powerful. Hal ini melibatkan penyesuaian apa yang dilihat pengguna berdasarkan faktor seperti lokasi, jenis perangkat, perilaku, dan interaksi sebelumnya.

📌 Contoh: Sebuah platform perjalanan mendeteksi pengguna yang sedang menjelajah dari Boston pada hari bersalju. Alih-alih menampilkan semua destinasi, platform tersebut mempromosikan liburan pantai dengan diskon lokal. Pengunjung lain yang menggunakan smartphone melihat tata letak sederhana dengan tombol besar dan CTA pemesanan cepat untuk destinasi pilihan mereka.

Merek dapat menggunakan data ini untuk menampilkan panggilan tindakan yang berbeda, konten yang relevan, atau penawaran kepada pengguna yang berbeda. Pelanggan yang kembali mungkin melihat kupon loyalitas khusus, sementara pengunjung baru mungkin diundang untuk mendaftar uji coba gratis.

👀 Fakta Menarik: Nama Anda adalah pemicu otak. Orang secara psikologis terprogram untuk merespons secara positif ketika mendengar atau membaca nama mereka, itulah mengapa baris subjek yang dipersonalisasi begitu efektif.

💡 Tips Pro: AI telah mengubah permainan dalam pemasaran. Pelajari bagaimana ClickUp menggunakan AI untuk menjalankan kampanye pemasaran dari awal hingga akhir dan secara besar-besaran. Dan jika Anda ingin demo, dengarkan langsung dari Mike, salah satu Insinyur Solusi Strategis kami. 👇🏼

3. Rekomendasi produk

Merekomendasikan produk yang tepat adalah salah satu penggunaan personalisasi yang paling umum dan efektif. Pendekatan ini menganalisis perilaku pengguna di masa lalu untuk menyarankan barang yang paling mungkin mereka beli. Hal ini dapat didasarkan pada riwayat pembelian, pola penelusuran, preferensi, atau bahkan umpan balik pelanggan.

📌 Contoh: Sebuah situs pakaian memperhatikan bahwa seorang pengguna sering berbelanja pakaian kerja dan menampilkan koleksi terbaru pakaian formal, lengkap dengan ukuran biasa mereka. Sementara itu, seorang pelanggan yang kembali yang meninggalkan jaket musim dingin di keranjang belanja mereka menerima email yang menyarankan aksesori yang cocok. Sebuah platform streaming merekomendasikan film thriller kriminal kepada seseorang yang baru saja menonton serial detektif.

📖 Baca Juga: Cara Menerapkan Pemasaran Berbasis Akun

4. Personalisasi iklan

Personalisasi iklan membantu merek menyajikan iklan yang lebih relevan dengan menggunakan wawasan pelanggan untuk mempersonalisasi pesan. Metode ini bergantung pada data seperti aktivitas penelusuran, pembelian sebelumnya, demografi, dan bahkan lokasi untuk menentukan iklan apa yang dilihat seseorang.

Alih-alih menampilkan iklan generik yang sama untuk semua orang, merek menciptakan konten yang sesuai dengan minat dan perilaku pengguna. Iklan tersebut terasa kurang mengganggu karena berkaitan dengan hal yang sudah ditunjukkan minatnya oleh pengguna.

Selain itu, platform seperti Google dan Meta juga memungkinkan personalisasi real-time dengan format iklan dinamis. Tim pemasaran media sosial sering menggunakan platform ini untuk menjalankan iklan yang sangat tertarget.

📌 Contoh: Seorang pembeli mencari sepatu hiking dan kemudian melihat iklan Instagram untuk pasangan sepatu yang sama dengan penawaran pengiriman gratis. Seorang pengguna yang mengunduh whitepaper dari merek perangkat lunak menerima iklan tindak lanjut yang mengundang mereka untuk memesan demo. Seseorang yang sedang meneliti liburan di Spanyol ditampilkan penawaran tiket pesawat dari bandara terdekat.

Disclaimer: Meskipun personalisasi sangat penting untuk terhubung dengan pengguna inti Anda, pastikan Anda tidak melanggar privasi mereka. Pengguna semakin waspada terhadap cara data mereka digunakan, jadi pastikan Anda juga memberi tahu mereka bahwa data mereka aman di situs web Anda. Selalu patuhi semua peraturan, pedoman, dan undang-undang lokal yang berlaku.

5. Chatbot dan AI

Chatbot yang didukung AI kini lebih dari sekadar respons otomatis. Mereka kini menganalisis perilaku, konteks, dan pola interaksi untuk merekomendasikan konten, menjawab pertanyaan, dan mengarahkan pengguna menuju konversi.

Mereka juga tersedia 24/7, yang menjadikannya alat yang efektif untuk dukungan pelanggan dan pemasaran otomatis.

📌 Contoh: Sebuah chatbot di situs kebugaran melacak minat pengguna pada yoga pagi dan mengirim pengingat kelas setiap Senin, beserta artikel tentang rutinitas mindful. Pengguna lain yang lebih suka sesi HIIT menerima penawaran malam untuk kelas dan perlengkapan yang relevan. Di e-commerce, chatbot membantu pengguna yang kembali memilih ukuran yang tepat atau memesan ulang pesanan sebelumnya secara instan.

💡 Tips Pro: Bosan dengan tugas pemasaran yang berulang-ulang yang menghabiskan waktu kreatif Anda? “Cara Menggunakan AI untuk Otomatisasi Pemasaran ” menunjukkan cara mengoptimalkan kampanye dan fokus pada hal yang benar-benar berdampak.

📮ClickUp Insight: Meskipun 88% responden survei kami sudah menggunakan AI untuk tugas pribadi, lebih dari setengahnya ragu untuk mengintegrasikannya ke dalam rutinitas kerja mereka. Mengapa? Kekurangan pengetahuan, kekhawatiran keamanan, dan integrasi yang rumit menjadi alasan utama. ClickUp Brain menyelesaikan ketiga hal tersebut. Sudah menjadi bagian dari ruang kerja Anda, memahami bahasa sehari-hari, dan menghubungkan obrolan, tugas, dokumen, dan pengetahuan Anda—sehingga Anda dapat menemukan jawaban, mengambil tindakan, dan bekerja lebih cerdas di satu tempat.

Strategi Personalisasi: Cara Memulainya

Sekarang setelah Anda melihat berbagai cara untuk menjangkau audiens target melalui komunikasi yang dipersonalisasi, berikut cara memulainya: kumpulkan data yang tepat dan bangun repositori konten yang andal yang dapat Anda personalisasi secara massal.

Langkah 1: Kumpulkan dan sentralisasikan data pelanggan (CRM/CDP)

Untuk membangun strategi pemasaran personalisasi yang kokoh, mulailah dengan mengumpulkan data yang bermakna dari berbagai sumber seperti:

Pengaturan preferensi email yang menunjukkan cara pelanggan ingin dihubungi dan topik apa yang menarik bagi mereka

Kuis atau survei di situs web yang membantu mengidentifikasi kebutuhan, preferensi, atau tantangan

Pelacakan berbasis cookie yang memantau perilaku penelusuran dan tampilan produk populer

Percakapan obrolan langsung atau chatbot yang mengungkap niat atau tahap pembelian

Tiket dukungan dan umpan balik yang menyoroti masalah utama atau pertanyaan yang berulang

Hormati privasi dan berkomunikasi dengan jelas saat mengumpulkan data. Beritahu pelanggan tentang informasi apa yang Anda kumpulkan dan bagaimana informasi tersebut akan digunakan, serta berikan mereka kendali melalui opsi opt-in atau pengaturan akun.

Setelah dikumpulkan, integrasikan semua data ini ke dalam sistem terpusat. Alat manajemen hubungan pelanggan (CRM) membantu mengorganisir informasi pengguna dari berbagai saluran, seperti email, panggilan penjualan, dan obrolan langsung.

ClickUp menawarkan solusi all-in-one yang kuat: ClickUp CRM Software. Dengan sistem manajemen tugas, sumber daya, dan basis data pelanggan yang komprehensif, ClickUp CRM memudahkan dan efisien dalam mengoptimalkan kapasitas tim dan mengelola saluran penjualan.

Lihat hubungan dengan klien secara sekilas dengan perangkat lunak CRM ClickUp

ClickUp menawarkan lebih dari 1.000+ integrasi asli dan pihak ketiga, termasuk API ClickUp, untuk memungkinkan Anda membuat CRM sendiri di ClickUp.

Tim CRM yang menggunakan tampilan kustom ClickUp dapat melacak titik kontak prospek bersamaan dengan tugas dan alur kerja kampanye. Misalnya, buat tampilan daftar yang difilter berdasarkan sumber prospek, lalu hubungkan setiap kontak dengan tugas email yang relevan atau urutan pemeliharaan.

📖 Baca Juga: Apa Itu Kampanye CRM?

Langkah 2: Segmentasikan audiens Anda

Setelah Anda mengumpulkan data pelanggan yang tepat, langkah selanjutnya adalah mengubah informasi tersebut menjadi tindakan.

Segmentasi audiens memungkinkan Anda membagi kontak Anda menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan lebih terfokus berdasarkan ciri-ciri, perilaku, atau preferensi yang sama.

Ada beberapa cara untuk mensegmentasi audiens Anda: Gunakan riwayat pembelian untuk mengelompokkan pengguna guna peluang cross-sell atau upsell

Segmentasikan berdasarkan riwayat penelusuran, seperti tampilan produk atau minat kategori

Buat kelompok audiens berdasarkan tanggapan survei atau skor kepuasan pelanggan

Grup pengguna berdasarkan tahap siklus hidup, seperti prospek baru, pembeli aktif, atau pelanggan yang tidak aktif

Sesuaikan upaya pemasaran berdasarkan status loyalitas, lokasi, atau jenis perangkat

Segmentasi juga membantu Anda memprioritaskan. Pelanggan setia mungkin menghargai akses awal atau hadiah eksklusif, sementara pelanggan yang tidak puas mungkin merespons lebih baik dengan pendekatan yang berfokus pada dukungan.

Template CRM Sederhana ClickUp dilengkapi dengan alat-alat esensial untuk membantu tim dari berbagai ukuran mengelola hubungan pelanggan secara efisien.

Dapatkan templat gratis Kelola hubungan pelanggan dan lacak kemajuan dengan Template CRM Sederhana ClickUp

Ini menyederhanakan pengelolaan pelanggan dengan mengonsolidasikan data, mengotomatisasi alur kerja, dan memberikan wawasan dari umpan balik pelanggan untuk meningkatkan penjualan, memperkuat hubungan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas.

💡 Tips Pro: Ingin mengalahkan anggaran iklan yang lebih besar dengan penargetan yang lebih tepat dan konten kreatif yang lebih cepat? Panduan "Cara Menggunakan AI dalam Periklanan " menunjukkan bagaimana AI dapat membantu Anda meluncurkan kampanye yang lebih cerdas dan personal yang benar-benar menghasilkan konversi.

Langkah 3: Pilih saluran dan tentukan konten yang dipersonalisasi

Setelah segmen Anda siap, langkah berikutnya adalah memilih di mana dan bagaimana menjangkau setiap audiens dengan konten yang sesuai dengan cara mereka mengonsumsi informasi.

Begini cara melakukannya:

Analisis data Anda untuk memahami di mana setiap segmen audiens paling aktif, baik itu melalui email, Instagram, SMS, atau situs web Anda

Fokus pada saluran yang paling efektif untuk setiap kelompok daripada menyebar upaya Anda ke semua platform

Sesuaikan format konten dengan platform. Gunakan reels atau stories di media sosial, penjelasan detail dalam posting blog, dan pembaruan singkat untuk SMS atau notifikasi push

Hubungkan pesan dengan pemicu data spesifik. Gunakan data keranjang belanja yang ditinggalkan untuk mengirim email tindak lanjut atau data cuaca untuk menyesuaikan konten banner untuk penawaran berbasis lokasi

Hubungkan konten dengan niat pelanggan. Tanyakan pada diri Anda apa yang diinginkan pelanggan dan mengapa format ini membantu mereka bertindak atasnya

📌 Contoh: Sebuah merek perjalanan menemukan bahwa pelancong solo paling aktif berinteraksi dengan Pinterest dan pencarian seluler, sementara keluarga lebih menyukai buletin email desktop. Mereka membuat konten personalisasi dengan mengirimkan paket perjalanan keluarga yang disesuaikan melalui email dan membuat pin Pinterest dengan panduan lokal dan tips packing untuk pelancong solo, berdasarkan pencarian dan perilaku penelusuran terbaru.

Langkah 4: Gunakan AI dan otomatisasi untuk memperluas skala

Coba ClickUp Brain secara gratis Otomatiskan konten email yang dipersonalisasi berdasarkan perilaku pengguna dan riwayat pembelian menggunakan ClickUp Brain

Asisten AI pribadi ClickUp, ClickUp Brain, dapat membantu Anda merespons perilaku pelanggan secara real-time. Anda dapat mengirim pesan ulang tahun, merekomendasikan produk berdasarkan riwayat penelusuran, atau menyesuaikan pesan tergantung pada interaksi pelanggan sebelumnya. Banyak alat juga dilengkapi dengan fitur otomatisasi yang mengirimkan pesan ini saat tindakan tertentu dari pelanggan terpicu.

Setelah diaktifkan, tindakan otomatis ini berjalan di latar belakang, memastikan setiap titik kontak tetap relevan dan tepat waktu.

💡 Bonus: Jika Anda ingin menghidupkan alur kerja pemasaran Anda DAN: Cari secara instan dan intuitif di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan SEMUA aplikasi terhubung Anda + web untuk konteks kerja

Gunakan Talk to Text untuk bertanya, mendikte, dan mengeksekusi pekerjaan dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja

Manfaatkan alat AI seperti ChatGPT, Claude, dan DeepSeek langsung dari Brain MAX, dengan konteks lengkap pekerjaan Anda, untuk membuat konten dan strategi pemasaran yang dipersonalisasi… Coba ClickUp Brain MAX — asisten AI desktop bertenaga tinggi yang benar-benar memahami Anda, karena ia mengetahui pekerjaan Anda. Tinggalkan ketergantungan pada berbagai alat AI, gunakan suara Anda untuk membuat alur kerja kustom, membuat dokumentasi, menugaskan tugas kepada anggota tim, dan banyak lagi. Beralih antara model AI teratas langsung dari dalam ClickUp menggunakan Brain MAX

Langkah 5: Uji dan optimalkan

Personalisasi harus menjadi strategi yang berkelanjutan. Setelah kampanye Anda berjalan, penting untuk memantau apa yang berhasil dan di mana perbaikan diperlukan—

Mulailah dengan mengukur seberapa baik konten personalisasi Anda berkinerja. Perhatikan tingkat pembukaan, klik, konversi, atau waktu yang dihabiskan di halaman arahan personalisasi

Jika Anda menyesuaikan gambar utama sesuai lokasi, perhatikan versi mana yang mendapatkan interaksi paling banyak dan pahami alasan di baliknya

Gunakan pengujian A/B untuk membandingkan versi berbeda dari pesan yang sama. Ini bisa sesederhana menguji dua baris subjek atau sespesifik mempersonalisasi ajakan bertindak (call to action) di halaman

Bahkan perubahan kecil pun dapat menghasilkan peningkatan besar dalam keterlibatan 🏆.

🧠 Tahukah Anda? 73% pelanggan menggunakan beberapa saluran sebelum melakukan pembelian. “Alat dan Strategi Otomatisasi Pemasaran Perusahaan ” menjelaskan cara menjaga dan mengembangkan pengalaman personalisasi di setiap titik kontak.

📖 Baca Juga: Template Rencana Pemasaran Gratis untuk Membangun Strategi Pemasaran

💜 Begini cara ClickUp dapat membantu

Visualisasikan kesuksesan kampanye pemasaran Anda secara real-time dengan Dashboard ClickUp. Anda dapat menambahkan widget untuk melacak KPI seperti tingkat keterlibatan, CTR, dan konversi.

Pantau dan evaluasi kemajuan Anda dalam kampanye pemasaran dan tugas dengan Dashboard ClickUp

Berikut adalah beberapa platform terbaik yang membantu Anda menciptakan pengalaman yang benar-benar peduli bagi pelanggan Anda.

1. ClickUp

Merencanakan kampanye multi-saluran adalah satu hal. Mengelolanya sambil memastikan setiap pesan dipersonalisasi dan setiap aset tepat waktu? Kedengarannya rumit.

ClickUp membantu tim pemasaran mengonsolidasikan perencanaan kampanye, pengelolaan tugas, dan pembuatan konten untuk menghindari kekacauan.

Mulailah dengan perencanaan kampanye. Baik Anda meluncurkan kampanye melalui email, media sosial berbayar, video, atau dalam aplikasi, Anda dapat merencanakan setiap aspek kampanye di ClickUp Tasks, timeline, dan kalender konten.

Pecah kampanye multi-saluran menjadi tugas-tugas yang jelas dan dapat ditindaklanjuti dengan ClickUp Tasks

Buat tugas kampanye, tetapkan tim, dan picu alur kerja dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain mengintegrasikan alur kerja tersebut dengan bantuan AI real-time. Anda dapat meminta ClickUp Brain untuk menyusun email yang dipersonalisasi, merangkum umpan balik dari kampanye sebelumnya, atau menyarankan subjek email untuk pelanggan yang kembali.

Berikut ini video singkat tentang cara menggunakan AI ClickUp untuk meningkatkan upaya pemasaran Anda:

ClickUp Brain bahkan dapat menghasilkan konsep visual untuk aset kampanye—cukup berikan perintah seperti “buat lima visual iklan untuk penjualan pakaian luar musim gugur yang menargetkan Gen Z,” dan Anda akan mendapatkan opsi siap kampanye tanpa perlu meninggalkan ruang kerja Anda.

Selain itu, ClickUp Brain memahami konfigurasi Anda. Alat ini dapat membantu Anda dan tim Anda memilih tampilan kustom terbaik jika Anda menjalankan kampanye multi-saluran.

Lihat kampanye Anda dengan Tampilan Kustom ClickUp

Tim pemasaran yang menggunakan ClickUp dapat beralih antara tampilan yang berbeda sesuai kebutuhan mereka, sehingga mereka hanya melihat apa yang perlu mereka kerjakan.

Anda dapat menggunakan Tampilan Papan untuk mengakses aset kreatif Anda, Tampilan Garis Waktu untuk urutan peluncuran, dan Tampilan Kalender untuk menjadwalkan panggilan tindak lanjut dengan tim Anda. Benar-benar dasbor pemasaran serba guna!

Gunakan tampilan Board, Calendar, atau Gantt untuk menyesuaikan ritme sprint Anda dan tetap sinkron dengan Tampilan Kustom

Pastikan anggota tim yang tepat diberitahu pada waktu yang tepat dengan ClickUp Automations

Kampanye pemasaran yang dipersonalisasi seringkali memiliki banyak variabel yang bergerak dan sulit dilacak secara manual. Di sinilah otomatisasi berperan. Ketika suatu tugas mencapai tahap tertentu, ClickUp Automations dapat secara otomatis memperbarui status, memberi tahu anggota tim yang relevan, dan menerapkan templat daftar periksa untuk menjaga alur kerja tetap berjalan.

Sinkronkan pembaruan di seluruh daftar dan tim secara instan saat tahap kampanye selesai dengan ClickUp Automations

Misalnya, setelah draf konten disetujui, ClickUp dapat langsung memberi tahu pemimpin tim media sosial untuk menjadwalkan posting, mengurangi keterlambatan dan kebingungan.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp AI Agents untuk menjaga kampanye Anda tetap berjalan lancar tanpa perlu pengecekan terus-menerus. Atur agen untuk memantau folder kampanye dan menandai tugas yang terlambat, persetujuan yang terlewat, atau hambatan. Agen juga dapat mengirim ringkasan harian ke obrolan tim Anda dan secara otomatis menugaskan tindak lanjut. Seberapa mudahnya itu!

2. HubSpot

melalui HubSpot

Tim pemasaran sering menggunakan HubSpot untuk membangun perjalanan prospek yang dipersonalisasi berdasarkan cara pengguna berinteraksi dengan konten. Misalnya, sebuah perusahaan perangkat lunak mungkin mengirim serangkaian email yang ditargetkan kepada seseorang yang mengunduh white paper tentang strategi penetapan harga.

Alih-alih mengirimkan pesan tindak lanjut generik, HubSpot menyediakan kontak dengan studi kasus, alat ROI, dan perbandingan produk yang disesuaikan dengan tahap spesifik mereka dalam proses pengambilan keputusan.

HubSpot menggabungkan data CRM dengan aktivitas pengguna untuk mempersonalisasi komunikasi melalui email, formulir, dan halaman arahan. Anda dapat memicu tindakan berdasarkan pengisian formulir, klik email, atau halaman yang dikunjungi, sehingga lebih mudah mengarahkan setiap prospek menuju konversi dengan konten yang sesuai dengan minat mereka.

3. ActiveCampaign

melalui ActiveCampaign

ActiveCampaign membantu bisnis mempersonalisasi upaya pemasaran berdasarkan perilaku pengguna yang detail. Sebuah merek furnitur mungkin menyadari bahwa seorang pelanggan melihat set kamar tidur tetapi tidak menyelesaikan pembelian.

Sistem kemudian dapat mengirim email tindak lanjut dengan produk serupa, penawaran pengiriman gratis, dan pengingat untuk kembali ke keranjang belanja mereka.

Dengan alat untuk pelacakan perilaku, strategi CRM, otomatisasi, dan konten dinamis, ActiveCampaign memungkinkan tim pemasaran untuk menyesuaikan pesan sesuai preferensi individu.

Kampanye dapat dipicu oleh tampilan produk, ketidakaktifan, atau interaksi email, sehingga lebih mudah untuk tetap relevan sepanjang perjalanan pelanggan.

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Alur Kerja Pemasaran Terbaik

Tantangan dalam Personalisasi Pemasaran

Penelitian McKinsey menunjukkan bahwa 65% pelanggan menganggap promosi yang ditargetkan sebagai salah satu alasan utama untuk melakukan pembelian.

Namun, mencapai tingkat dampak tersebut memerlukan mengatasi beberapa hambatan serius berikut: Data pelanggan yang tidak konsisten atau terpisah-pisah membuat sulit untuk menciptakan pandangan yang jelas dan terpadu tentang pelanggan

Masalah privasi dan praktik persetujuan yang tidak jelas dapat menyebabkan ketidakpercayaan, bahkan ketika personalisasi dilakukan dengan niat baik

Banyak tim kesulitan mengintegrasikan personalisasi ke dalam sistem yang sudah ada atau menskalakannya tanpa mengorbankan relevansi

Pesan yang dikirim pada waktu yang tidak tepat atau terlalu spesifik dapat terasa mengganggu dan menyebabkan pelanggan kehilangan minat

Tanpa talenta atau alat yang tepat, menjadi sulit untuk melaksanakan dan mengukur upaya pemasaran personalisasi secara efektif

📖 Baca Juga: Alat Perangkat Lunak Otomatisasi Pemasaran Terbaik

ClickUp Membuat Personalisasi Pemasaran Menjadi Mudah dan Menyenangkan

Pemasaran yang dipersonalisasi adalah yang membedakan kampanye yang terlupakan dari kampanye yang benar-benar diklik, dibaca, dan diingat oleh orang-orang.

Namun, mencapai pemasaran yang dipersonalisasi tidaklah mudah. Sebagian besar tim kesulitan untuk mempersonalisasi kampanye mereka karena data yang tersebar, perilaku pelanggan yang terus berubah, dan tekanan yang semakin besar untuk mencapai lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit.

Di situlah ClickUp berperan.

ClickUp memberikan satu platform untuk merencanakan, mengelola, dan mengoptimalkan kampanye multi-saluran dengan fitur AI, otomatisasi, dan Custom Views.

Mulailah mengubah wawasan pelanggan menjadi dampak; daftar sekarang di ClickUp!