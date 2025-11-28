Template Daftar Pantauan Kripto Gratis untuk Memantau Portofolio Anda

Kripto dulu hanya sekadar keingintahuan di malam hari. Kini, ini adalah strategi yang serius. Baik Anda tertarik pada teknologinya atau keuntungannya, melacak investasi Anda adalah kunci untuk membuat keputusan yang lebih cerdas.

Menurut laporan, 39% responden di AS mengatakan mereka membeli dan menahan kripto untuk melindungi diri dari inflasi, namun banyak yang masih mengandalkan campuran aplikasi bursa, tab yang terbuka, dan spreadsheet yang belum selesai.

Template daftar pantauan kripto yang sederhana tidak akan memprediksi bull run berikutnya. Namun, template ini akan memberikan Anda pandangan yang jelas dan terpusat tentang ticker, harga, titik masuk, dan catatan Anda, sehingga strategi Anda tetap terorganisir, bahkan saat pasar tidak stabil.

Dalam artikel ini, kami akan membagikan template daftar pantauan kripto gratis terbaik untuk membantu Anda memantau portofolio Anda dengan lebih terstruktur dan tanpa tebak-tebakan.

13 Template Daftar Pantauan Kripto Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan untuk semua templat daftar pantauan kripto ClickUp dan lainnya:

Apa itu Template Daftar Pantauan Kripto?

Template daftar pantauan kripto adalah alat terstruktur untuk melacak koin yang ingin Anda pantau sebelum melakukan transaksi. Template ini mengumpulkan harga, target, dan catatan sehingga keputusan tetap konsisten.

Sebagian besar templat daftar pantauan kripto mencakup bidang-bidang terstruktur seperti:

Ticker, nama aset, dan bursa

Harga saat ini, harga masuk, dan tanggal ditambahkan

Target, stop, dan tag risiko dasar

Catatan, tautan penelitian, dan status (misalnya, Dipantau, Masuk, Keluar)

Anda dapat mencatat transaksi, mengelompokkan aset berdasarkan sektor atau tema, dan menghubungkan daftar pantauan ke lembar portofolio sederhana yang menampilkan alokasi, P&L yang belum direalisasi, dan kinerja seiring waktu.

Baik Anda lebih suka menggunakan ClickUp List atau tata letak Google Sheets, ide dasarnya sama: satu daftar pantauan yang dapat Anda andalkan, daripada sepuluh tab yang hampir tidak Anda ingat.

Apa yang Membuat Template Daftar Pantauan Kripto yang Baik?

Template daftar pantauan kripto yang baik menjaga data Anda tetap jelas, terkini, dan siap untuk tindakan. Anda harus dapat memindai daftar tersebut dalam hitungan detik dan mengetahui aset mana yang memerlukan perhatian hari ini.

Cari templat yang:

Gunakan kolom yang jelas untuk ticker, aset, harga, jumlah, tanggal, dan catatan.

Jadikan lebih mudah untuk mencatat transaksi, melacak P&L, dan melihat alokasi portofolio dasar.

Dukungan filter atau tag sehingga Anda dapat fokus pada aset yang paling relevan.

Bekerja dengan baik bersama fungsi harga real-time atau rumus impor sederhana.

Integrasikan dengan alur kerja Anda yang lebih luas untuk riset, tugas, dan tinjauan.

Template daftar pantauan kripto yang kuat juga mendukung proses yang dapat diulang. Anda dapat menggunakan langkah yang sama setiap minggu: tambahkan ticker, tinjau level, perbarui status, dan catat hasil. Itulah cara Anda belajar dari transaksi sebelumnya daripada mengulangi kesalahan yang sama.

💡 Tips Pro: ClickUp Brain membaca daftar pantauan, transaksi, dan tampilan portofolio Anda, lalu mengubah penelitian yang tersebar menjadi ringkasan singkat yang dapat Anda gunakan. Tanyakan pertanyaan sederhana, dan sistem akan mengambil konteks dari tugas, dokumen, dan lembar kerja yang terhubung, lalu memberikan jawaban dengan kode saham, tanggal, dan level harga yang Anda butuhkan. ClickUp Brain juga dapat menyusun target dan stop loss dari catatan Anda serta menyarankan bidang yang hilang agar templat Anda tetap konsisten seiring waktu. AI memeriksa entri log perdagangan, mengidentifikasi detail yang hilang, dan mengingatkan untuk menjaga catatan yang lengkap dan konsisten.

13 Template Daftar Pantauan Kripto Terbaik

Melacak pergerakan harga kripto bisa menjadi rumit dengan cepat. Hari ini Anda memeriksa harga di aplikasi bursa; besok, Anda harus bolak-balik antara daftar pantauan di Sheets, tangkapan layar di obrolan, dan catatan yang tersembunyi di Docs.

Tumpukan itu adalah penyebaran pekerjaan; ketika informasi Anda tersebar di berbagai aplikasi dan dokumen.

ClickUp membantu Anda mengintegrasikan semua itu ke dalam satu ruang kerja AI yang terintegrasi. Anda dapat menyimpan daftar pantauan kripto, data portofolio, catatan riset, dan tugas tinjauan di ruang kerja yang sama. Alih-alih berpindah-pindah antar alat, Anda dapat melacak aset, mengatur pengingat, dan mencatat transaksi di tempat Anda sudah merencanakan pekerjaan.

13 templat daftar pantauan kripto gratis ini memberikan Anda pilihan cara berpikir dan bekerja melalui daftar, papan, lembar kerja, dan dokumen. Pilih yang sesuai dengan gaya Anda, lalu tambahkan fitur ClickUp untuk mengubah angka menjadi proses yang dapat diandalkan.

1. Template Ekosistem Blockchain ClickUp

Dapatkan templat gratis Gabungkan tugas proyek ke dalam ringkasan portofolio sederhana untuk melihat eksposur dengan Template Ekosistem Blockchain ClickUp.

Template Ekosistem Blockchain ClickUp memberikan pandangan tunggal tentang proyek, orang, dan tonggak pencapaian di sekitar rantai atau sektor tertentu. Alih-alih dokumen yang tersebar dan catatan ad hoc, Anda mendapatkan Daftar dan Papan yang menunjukkan protokol mana yang Anda ikuti, apa yang mereka kembangkan, dan kapan tanggal penting jatuh.

Anda dapat menambahkan tugas untuk L1, L2, dan aplikasi utama, lalu menyimpan tautan ke whitepaper, audit, dan analisis Anda. Tampilan seperti Board, List, dan Gantt memudahkan Anda melihat bagaimana jadwal pengembangan selaras dengan portofolio dan daftar pantauan Anda.

🌻 Inilah alasan Anda akan menyukai templat ini:

Pantau L1, L2, dan dApps dengan status untuk penelitian, pengujian, audit, peluncuran, dan pemeliharaan.

Tambahkan bidang kustom untuk kode saham, sektor, catatan pasokan beredar, dan metrik on-chain utama.

Atur pengingat sebelum pembukaan, pemungutan suara, atau pencatatan agar Anda dapat memutuskan apakah suatu aset tetap berada di daftar pantauan Anda atau tidak.

Hubungkan tugas ke lembar daftar pantauan kripto terpisah sehingga data riset dan harga tetap terhubung.

✨ Ideal untuk: Tim riset dan operator protokol yang memetakan rantai dan aplikasi sambil menghubungkan setiap proyek ke daftar pantauan kripto yang terstruktur.

2. Template Manajemen Portofolio ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat perpustakaan riset dengan tag untuk sektor, risiko, dan keyakinan menggunakan Template Manajemen Portofolio ClickUp.

Kripto kini berada di samping saham dan ETF dalam banyak portofolio. Template Pengelolaan Portofolio ClickUp membantu Anda mengelola daftar pantauan kripto Anda seperti portofolio sungguhan. Atur posisi terbuka, entri yang direncanakan, dan ide pantauan saja dalam satu daftar. Kemudian Anda dapat menggunakan Bidang Kustom untuk ticker, jenis aset, harga masuk, ukuran, dan keyakinan.

Tampilan untuk "Posisi Terbuka," "Daftar Pantauan," dan "Transaksi Tertutup" memungkinkan Anda melihat di mana waktu dan modal Anda dialokasikan. Anda juga dapat mencatat alasan masuk, apa yang Anda pantau, dan apa yang akan membuat Anda keluar.

🌻 Inilah alasan Anda akan menyukai templat ini:

Lacak posisi terbuka dan item daftar pantauan di satu tempat dengan kolom untuk kode saham, harga, dan analisis.

Grup berdasarkan sektor atau tema untuk melihat bagaimana portofolio Anda terdistribusi sebelum menambahkan transaksi baru.

Tambahkan tanggal tinjauan berikutnya sehingga Anda selalu tahu kapan harus meninjau kembali suatu aset atau melakukan rebalancing.

Buat dasbor portofolio sederhana yang menampilkan alokasi, P&L yang belum direalisasi, dan jumlah transaksi aktif.

✨ Ideal untuk: Trader dan Manajer Portofolio yang ingin memiliki daftar pantauan kripto, posisi aktif, dan jadwal tinjauan dalam satu tampilan portofolio.

💡 Tips Pro: Ubah tinjauan portofolio menjadi alur kerja yang dapat diulang dengan ClickUp Dashboards. Anda dapat menggunakan ClickUp Dashboards untuk mengambil data real-time dari daftar portofolio Anda, dan mengalokasikannya berdasarkan aset, jumlah transaksi terbuka, dan tugas yang ditandai sebagai berisiko tinggi. Dengan begitu, "tinjauan portofolio" Anda bukan lagi spreadsheet. Sebaliknya, ia menjadi kumpulan widget yang diperbarui secara otomatis dari data yang sama yang sudah dikelola oleh tim Anda.

3. Template Manajemen Keuangan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak anggaran trading berdasarkan bursa dan aset dengan bantuan Template Manajemen Keuangan ClickUp.

Berdagang tanpa anggaran seringkali menantang bagi para trader. Anda mungkin mencapai sesuatu, tetapi tidak akan tahu bagaimana atau dengan biaya berapa. Template Manajemen Keuangan ClickUp menyediakan panel kontrol untuk mengelola keuangan, mencakup metrik kunci seperti bursa, biaya, cadangan kas, dan laba rugi yang direalisasikan.

Anda dapat menetapkan anggaran trading bulanan per bursa atau strategi, mencatat setoran dan penarikan, serta menandai setiap entri dengan kode saham atau kategori. Karena ini berada di ClickUp, Anda dapat mengunggah file CSV dari bursa, mengunggah bukti transaksi, dan menyimpan catatan pajak di samping setiap catatan. Hal ini membuat tinjauan akhir tahun dan pelaporan menjadi lebih mudah.

🌻 Inilah alasan Anda akan menyukai templat ini:

Tetapkan anggaran untuk setiap bursa atau strategi dan bandingkan pengeluaran yang direncanakan dengan pengeluaran aktual.

Berikan tag pada entri berdasarkan ticker, jenis aset, dan strategi untuk melihat ke mana modal Anda sebenarnya mengalir.

Lampirkan file CSV, PDF, dan laporan agar persiapan pajak dan audit menjadi lebih mudah.

Gunakan tampilan "Bulan Ini", "Per Bursa", dan "Per Aset" untuk mendukung keputusan portofolio yang lebih terarah.

✨ Ideal untuk: Trader aktif yang melacak anggaran, biaya, dan PnL di berbagai bursa, serta menghubungkannya kembali ke aset di daftar pantauan mereka.

📮 ClickUp Insight: Hampir 4 dari 10 orang mengatakan ketidakstabilan finansial adalah kekhawatiran terbesar mereka saat mempertimbangkan karier portofolio, dan ketidakpastian berada di puncak daftar. Alih-alih menebak ke mana waktu dan uang Anda pergi, lacak setiap jam di ClickUp dengan fitur pelacakan waktu bawaan. Tandai pekerjaan berdasarkan klien atau sumber pendapatan, catat jam kerja yang dapat ditagih, dan gunakan Bidang Kustom untuk menyimpan tarif dan pembayaran. Dengan Dashboard ClickUp, Anda dapat melihat berapa banyak waktu yang Anda investasikan, seberapa berharganya, dan proyek mana yang paling menguntungkan secara real-time.

4. Template Perjanjian Investasi ClickUp

Dapatkan templat gratis Simpan perjanjian yang telah ditandatangani, bukti pembayaran, dan amandemen untuk pelaporan menggunakan Template Perjanjian Investasi ClickUp.

Template Perjanjian Investasi ClickUp membantu Anda mengorganisir SAFTs, SAFEs, opsi token, dan dokumen perjanjian lainnya dalam satu dokumen ClickUp yang terstruktur. Bagian untuk syarat, vesting, hak, dan rincian transfer dana berada di samping komentar dan tugas untuk due diligence dan tanda tangan.

Anda dapat melacak status dari "Draft" hingga "Signed" dan mengatur pengingat untuk tonggak penting, seperti tanggal vesting pertama atau berakhirnya masa lockup. Kemudian, hubungkan setiap perjanjian dengan ticker atau proyek terkait di tampilan Ekosistem Blockchain atau Manajemen Portofolio Anda. Dengan begitu, saat token unlock muncul di lembar Anda, Anda juga dapat melihat konteks hukum dan tesis asli di balik alokasi tersebut.

🌻 Inilah alasan Anda akan menyukai templat ini:

Catat transaksi SAFT, SAFE, atau warrant dengan kolom untuk ticker, alokasi, vesting, dan lockup.

Pantau tanda tangan, KYC, pendanaan, dan item daftar periksa penutupan dengan status yang jelas.

Lampirkan draf, revisi, dan PDF final untuk jejak audit yang rapi.

Hubungkan setiap transaksi dengan entri daftar pantauan agar penilaian dan keputusan tetap terikat pada kondisi nyata.

✨ Ideal untuk: Investor, dana, dan operator yang ingin dokumen transaksi, syarat hukum, dan data daftar pantauan berada dalam satu ruang kerja yang sama.

5. Template Pelacakan Aset ClickUp

Dapatkan templat gratis Lampirkan tangkapan layar dan faktur agar audit dan pembaruan mudah dibaca menggunakan Template Pelacakan Aset ClickUp.

Hilangnya kunci dompet atau lupa perangkat mana yang menyimpan frasa benih adalah risiko yang tidak dapat diatasi hanya dengan spreadsheet. Template Pelacakan Aset ClickUp memberikan Anda daftar terpusat untuk semua hal yang mendasari portofolio kripto Anda.

Anda dapat mencatat dompet, perangkat keras, akun pertukaran, NFT, dan lisensi dengan kolom untuk pemilik, metode akses, lokasi cadangan, dan tanggal verifikasi terakhir. Anda juga dapat menambahkan tag untuk “Nilai Tinggi,” “Penitipan,” atau “Penyimpanan Dingin” sehingga Anda dapat menyortir dengan cepat.

🌻 Inilah alasan Anda akan menyukai templat ini:

Catat dompet, cadangan kunci, detail perangkat, dan lisensi.

Atur tugas berulang untuk menguji cadangan, mengganti kunci API, atau meninjau daftar akses.

Lampirkan tangkapan layar dan faktur sebagai bukti pembelian dan penyimpanan.

Hubungkan daftar pantauan dan portofolio Anda untuk gambaran lengkap tentang "di mana semuanya sebenarnya berada".

✨ Ideal untuk: Individu dan tim yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan sambil menjaga catatan aset tetap dekat dengan daftar pantauan kripto dan data portofolio mereka.

🤯 Fakta menarik: Analis memperkirakan bahwa sebagian besar Bitcoin yang pernah ditambang tidak dapat diakses karena kunci yang hilang atau dompet yang terlupakan. Angka ini sering disebut-sebut sekitar 20% dari total pasokan Bitcoin.

6. Template Daftar ClickUp

Dapatkan templat gratis Simpan data, riset, dan eksekusi Anda di satu tempat dengan Template Daftar ClickUp.

Template Daftar ClickUp adalah cara termudah untuk mengubah daftar pantauan kripto menjadi sistem to-do yang berfungsi. Setiap baris mewakili satu koin, dan setiap koin mencakup semua informasi yang Anda butuhkan untuk bertindak: kode ticker, harga saat ini, tanggal ditambahkan, analisis, target, dan stop.

Anda dapat menggunakan satu daftar sebagai daftar pantauan utama dan membaginya berdasarkan kategori: “High Conviction,” “Short Term,” “Long Term,” atau “Needs Research.” Komentar menyimpan pertanyaan dan tindak lanjut, sementara lampiran menyimpan tangkapan layar atau PDF yang akan Anda butuhkan nanti.

🌻 Inilah alasan Anda akan menyukai templat ini:

Catat daftar aset yang tertunda dengan kode saham, harga, analisis, dan langkah selanjutnya dalam satu tampilan.

Saring berdasarkan sektor, keyakinan, atau tanggal pemicu untuk fokus pada sejumlah kecil setiap hari.

Tambahkan subtugas untuk entri, keluar, dan tinjauan sehingga Anda dapat mengikuti rutinitas yang sama setiap kali.

Pindahkan transaksi yang telah selesai ke tampilan terpisah untuk melihat bagaimana ide-ide daftar pantauan Anda berkinerja seiring waktu.

✨ Ideal untuk: Trader dan peneliti yang menginginkan daftar pantauan kripto yang sederhana, daftar yang dapat diperbarui dalam hitungan menit dan ditindaklanjuti tanpa perlu berganti alat.

7. Template Spreadsheet ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat daftar Anda di ClickUp—beri nama, pilih ruang, dan pilih impor item.

Bitcoin melonjak ke rekor tertinggi pada 6 Oktober 2025, namun segera turun kembali setelah berita ekonomi yang berubah-ubah memicu suasana risk-off yang lebih luas. Berita, thread, dan grafik selalu datang secepat ini di dunia kripto. Template Spreadsheet ClickUp membantu Anda mencatat apa yang Anda lihat, kapan Anda melihatnya, dan mengapa hal itu penting, sehingga diri Anda di masa depan dapat memahami keputusan masa lalu.

Setiap baris dapat menampung kode saham, nama aset, harga pada saat pencatatan, tanggal, ringkasan tesis, tautan sumber, dan status sederhana seperti “Dipantau,” “Masuk,” atau “Ditolak.” Anda dapat menambahkan kolom untuk jendela katalis, tag risiko, dan skor keyakinan.

🌻 Inilah alasan Anda akan menyukai templat ini:

Buat lembar penelitian dengan kolom untuk kode saham, harga, analisis, dan tautan sumber.

Filter berdasarkan tag atau rentang waktu untuk menemukan setup yang paling relevan setiap minggu.

Hubungkan baris yang menjanjikan ke tugas dalam daftar pantauan atau portofolio Anda untuk eksekusi.

Simpan komentar dan lampiran (grafik, PDF, thread) yang terhubung dengan setiap baris.

✨ Ideal untuk: Analis dan trader yang ingin lembar penelitian terstruktur yang terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja daftar pantauan kripto dan portofolio mereka.

8. Template Kanban ClickUp

Dapatkan templat gratis Baca wawasan dalam hitungan detik dengan level harga yang jelas dan langkah selanjutnya menggunakan Template Kanban ClickUp.

Jika Anda berpikir dalam kolom daripada baris, templat Kanban ClickUp akan mengubah daftar pantauan kripto Anda menjadi papan yang rapi. Atur kolom seperti “Dipantau,” “Rencana Masuk,” “Dibeli,” “Dipotong,” dan “Dijual,” lalu seret kartu sesuai perkembangan transaksi.

Setiap kartu dapat menampilkan kode saham, harga saat ini, tanggal masuk, target, stop, dan ringkasan analisis. Anda dapat mengelompokkan kolom berdasarkan sektor, keyakinan, atau akun sehingga pola-pola dapat dilihat dengan cepat. Papan ini menjadi pemeriksaan harian yang cepat: periksa apa yang ada di "Entry Planned," konfirmasi level harga, dan pindahkan ke "Bought" atau kembali ke "Watching."

🌻 Inilah alasan Anda akan menyukai templat ini:

Pantau koin secara visual dari status "Dicermati" hingga "Dijual" dengan kolom yang jelas dan sederhana.

Tambahkan data penting pada setiap kartu sehingga Anda tidak perlu membuka setiap panel detail.

Grup berdasarkan sektor atau tingkat risiko untuk menjaga portofolio Anda tetap seimbang.

Gunakan filter dan batas WIP untuk menghindari overload pada kolom mana pun.

✨ Ideal untuk: Orang yang berpikir secara visual yang ingin memiliki daftar pantauan kripto yang dapat dibaca dalam hitungan detik, bukan harus menggulir lembar yang panjang.

💡 Tips Pro: Ubah catatan kripto Anda menjadi alur kerja berbasis suara dengan ClickUp Brain MAX Ketika pasar bergerak cepat, hambatan utama biasanya kecepatan mengetik Anda, bukan pemikiran Anda. Fitur Talk to Text dari ClickUp Brain MAX memungkinkan Anda mengucapkan pembaruan daftar pantauan, ide perdagangan, dan entri jurnal sambil tetap fokus pada grafik. Ini membantu mengubah ucapan Anda menjadi teks yang rapi dan terstruktur hingga 4 kali lebih cepat daripada mengetik. Tapi itu belum semuanya. Karena terintegrasi dengan ruang kerja ClickUp Anda, catatan tersebut dapat langsung diubah menjadi tugas, komentar, atau pembaruan pada templat daftar pantauan kripto Anda. ClickUp Brain MAX juga didukung oleh berbagai model AI premium seperti GPT-4.1, Claude Sonnet 4, dan Gemini 2.5 Pro, dan secara otomatis memilih yang terbaik sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Untuk kripto secara khusus, Anda dapat: Tentukan ticker baru dengan entri, pembatalan, dan catatan, dan biarkan ClickUp Brain MAX menempatkannya langsung ke dalam ClickUp List atau Kanban view Anda untuk daftar pantauan kripto Anda.

Jelaskan alasan Anda setelah melakukan transaksi (“Menjual SOL seharga $X karena dana investasi melonjak dan narasi pasar mereda”), lalu minta sistem untuk merangkum pelajaran tersebut dan menghubungkannya dengan tugas tersebut untuk tinjauan di masa depan.

Tanyakan pertanyaan seperti “Ticker mana di daftar pantauan saya yang berada dalam 3% dari targetnya?” atau “Ringkaskan PnL yang terealisasi dan pemenang terbesar dari tampilan portofolio saya,” dan dapatkan jawaban berdasarkan tugas aktual Anda, Dokumen, dan file Google Drive yang terhubung (termasuk spreadsheet daftar pantauan) daripada saran generik. Dapatkan ringkasan detail dan ringkasan tingkat tinggi dengan ClickUp Brain MAX

9. Template Rencana Bisnis Bankir Investasi ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat keputusan yang terinformasi saat mandat Anda mencakup token dan saham menggunakan Template Rencana Bisnis Bankir Investasi ClickUp.

Hingga Agustus 2025, nilai merger dan akuisisi (M&A) global mencapai sekitar $2,6 triliun secara year-to-date, dengan banyak tim kini mengevaluasi token bersama dengan saham, perkiraan pendapatan, dan tren sektor. Template Rencana Bisnis Bankir Investasi ClickUp memberikan tata letak berbasis dokumen di mana Anda dapat menggabungkan metrik on-chain dengan analisis pasar klasik.

Anda dapat mengatur bagian-bagian untuk lanskap pasar, set kompetitor, pendorong pendapatan, ekonomi token, dan risiko utama. Ticker dan harga dari daftar pantauan kripto Anda dapat dirujuk langsung di bagian-bagian ini, sehingga rencana Anda tetap terhubung dengan data real-time.

🌻 Inilah alasan Anda akan menyukai templat ini:

Buat rencana tunggal yang mencakup analisis ukuran pasar, perbandingan, desain token, dan catatan risiko.

Lampirkan model, catatan, dan daftar periksa due diligence ke setiap bagian.

Tetapkan pemilik dan tenggat waktu untuk setiap bagian dari rencana agar pekerjaan terus berjalan.

Tautkan kembali ke daftar pantauan kripto dan portofolio Anda untuk referensi cepat.

✨ Ideal untuk: Tim investasi yang mengelola eksposur token dan ekuitas dan membutuhkan rencana terstruktur yang terhubung dengan daftar pantauan dan riset mereka yang sedang berlangsung.

10. Template Pelacak Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Catat perubahan alokasi, target, dan risiko secara berkelanjutan sehingga Anda dapat menganalisis hasilnya nanti dengan Template Pelacak Proyek ClickUp.

Pasar bergerak sesuai jadwalnya sendiri. Rebalancing indeks, rapat kebijakan, dan perubahan bursa dapat memengaruhi portofolio Anda. Template Pelacak Proyek ClickUp membantu Anda menjadwalkan dan melacak pekerjaan berulang seputar daftar pantauan kripto Anda.

Atur tugas untuk tinjauan daftar pantauan mingguan, penyesuaian bulanan, dan sesi strategi triwulanan. Gunakan tampilan Kalender, Gantt, dan Garis Waktu untuk melihat kapan peristiwa penting terjadi, lalu tetapkan pemilik agar selalu ada yang bertanggung jawab memeriksa risiko dan eksposur. Anda juga dapat melampirkan tangkapan layar atau catatan pertukaran dari setiap tinjauan untuk dokumentasi lebih lanjut.

🌻 Inilah alasan Anda akan menyukai templat ini:

Jadwalkan pemeriksaan rutin untuk daftar pantauan dan portofolio Anda dengan pemilik yang jelas.

Mapping peristiwa eksternal (tanggal pembukaan, keputusan kebijakan, rilis ekonomi besar) ke kalender tinjauan Anda.

Tambahkan catatan dan file dari setiap ulasan untuk menyimpan riwayat keputusan.

Gunakan tampilan untuk melihat semua pekerjaan tinjauan yang akan datang di seluruh akun dan strategi.

✨ Ideal untuk: Trader dan pemimpin operasional yang ingin tinjauan portofolio dilakukan secara terjadwal, bukan hanya setelah pergerakan harga besar.

💡 Tips Pro: ClickUp AI Notetaker dapat bergabung dalam panggilan Zoom atau panggilan lain yang didukung, merekam audio, menghasilkan transkrip, dan menyoroti tindakan dan keputusan dari pertemuan. Undang AI Notetaker ke tinjauan portofolio bulanan Anda, lalu tautkan ringkasan langsung ke Tugas sehingga tindak lanjut langsung masuk ke alur kerja Anda.

11. Template OKR ClickUp

Dapatkan templat gratis Bandingkan metrik sebelum dan sesudah dalam satu lembar kerja untuk analisis yang bersih menggunakan Template OKR ClickUp.

Hasil yang baik datang dari kebiasaan yang baik. Template OKR ClickUp memungkinkan Anda menetapkan tujuan kuartalan untuk proses kripto Anda dan menghubungkannya langsung dengan daftar pantauan dan data perdagangan Anda.

Anda mungkin menetapkan Tujuan seperti “Meningkatkan disiplin risiko” dengan Hasil Kunci (KR) seperti “Mencatat 100% entri dengan harga, tanggal, dan analisis” atau “Menjaga penurunan maksimum di bawah persentase tertentu.” Setiap KR dapat ditautkan ke tab lembar kerja, daftar, atau dasbor tertentu. Pada setiap tinjauan, Anda dapat memperbarui kemajuan, menyesuaikan target, dan mencatat apa yang berhasil atau tidak.

🌻 Inilah alasan Anda akan menyukai templat ini:

Ubah tujuan yang tidak jelas (“berdagang lebih baik”) menjadi Hasil Kunci yang spesifik dan dapat diukur.

Hubungkan setiap KR dengan data langsung—daftar pantauan, lembar riset, atau dasbor portofolio.

Jadwalkan pengecekan rutin agar Anda dapat melihat tren sebelum kuartal berakhir.

Tinjau tujuan yang telah diselesaikan untuk mengetahui kebiasaan mana yang memberikan dampak terbesar.

✨ Ideal untuk: Trader dan tim kecil yang ingin daftar pantauan kripto dan kebiasaan trading terhubung dengan tujuan yang jelas dan dapat dilacak.

12. Template Pelacak Portofolio Kripto Google Sheets oleh SpreadsheetPoint

via SpreadsheetPoint

Beberapa trader lebih suka menggunakan Sheets, terutama saat mereka ingin kendali penuh atas rumus. Template Pelacak Portofolio Kripto Google Sheets oleh SpreadsheetPoint memberikan Anda daftar pantauan kripto dan portofolio yang siap pakai dalam satu lembar kerja.

Anda dapat mencatat kode saham, jumlah, harga beli, dan tanggal beli, lalu menggunakan rumus untuk menghitung nilai saat ini dan P&L. Filter dan grafik sederhana memudahkan Anda melihat aset mana yang mendominasi portofolio Anda dan mana yang hampir tidak berpengaruh.

🌻 Inilah alasan Anda akan menyukai templat ini:

Lacak kode saham, jumlah, harga beli, dan harga saat ini dalam satu lembar kerja gratis.

Gunakan rumus impor untuk memperbarui data harga tanpa perlu mengetik secara manual.

Tambahkan catatan dan tag untuk strategi, sektor, atau keyakinan.

Perluas templat ini dengan grafik dan metrik Anda sendiri seiring Anda belajar.

✨ Ideal untuk: Siapa pun yang ingin memiliki daftar pantauan kripto dan pelacak portofolio Google Sheets gratis yang dapat disesuaikan seiring dengan perkembangan strategi mereka.

💡 Tips Pro: Agen AI ClickUp dapat memantau Daftar atau Dashboard dan memicu tindakan saat ada yang tidak beres, seperti kolom yang kosong atau tanggal yang sudah kadaluwarsa. Anda dapat mengatur agen untuk memindai tugas daftar pantauan yang diimpor setiap pagi dan membuat tugas setiap kali sebuah ticker tidak memiliki target, stop, atau catatan harga terbaru. Hal ini dapat membantu proses Anda tetap rapi tanpa perlu pemeriksaan manual. Serahkan tugas rutin dan perbarui daftar pantauan Anda dengan mudah menggunakan ClickUp AI Agents

13. Template Grafik Kripto oleh Template. Net

Angka memang berguna, tapi grafik lebih mudah diingat. Template Grafik Kripto dari Template.net memungkinkan Anda memasukkan data dari template daftar pantauan kripto atau Google Sheets Anda dan langsung mengubahnya menjadi visual yang rapi.

Anda dapat menampilkan alokasi berdasarkan aset, tren harga seiring waktu, atau perubahan dominasi untuk aset utama. Ganti grafik batang dengan grafik garis, sesuaikan label, dan sorot level kunci yang penting bagi Anda. Setelah diatur, visual ini dapat diekspor dengan mudah untuk laporan, thread, atau pembaruan tim.

🌻 Inilah alasan Anda akan menyukai templat ini:

Ubah data daftar pantauan dan portofolio Anda menjadi grafik yang jelas untuk pembacaan cepat.

Visualisasikan alokasi berdasarkan aset, sektor, atau tingkat keyakinan.

Tandai titik masuk dan keluar untuk menganalisis waktu dan hasil perdagangan.

Ekspor gambar yang rapi untuk pembaruan, ulasan, atau posting media sosial.

✨ Ideal untuk: Trader dan penulis yang ingin cara cepat untuk mengubah data daftar pantauan kripto menjadi grafik untuk pengambilan keputusan dan komunikasi.

🤯 Fakta menarik: Pemerintah AS kini menyimpan puluhan miliar dolar aset kripto yang disita, termasuk cadangan Bitcoin yang besar, menunjukkan bahwa aset digital telah menjadi bagian dari neraca nasional.

Tingkatkan Permainan Kripto Anda ke Level Berikutnya

Sebagian besar orang memulai dengan sistem yang tidak terorganisir: aplikasi bursa untuk harga, daftar pantauan Google Sheets, catatan di obrolan, dan perasaan bahwa ada yang terlewat. Seiring waktu, sistem yang tidak terorganisir ini menjadi beban kerja yang berantakan, dan semakin sulit untuk melihat transaksi mana yang benar-benar penting.

ClickUp memberikan tempat bagi daftar pantauan kripto Anda. ✨

Sentralisasikan berbagai titik data dalam Daftar atau tabel, lampirkan riset, jadwalkan tugas tinjauan, dan hubungkan semuanya ke Dashboard untuk tampilan portofolio yang sederhana. Dengan ClickUp Brain, Brain Max, AI Notetaker, dan AI Agents, Anda dapat merangkum data, mendikte catatan, merekam pertemuan, dan mengotomatisasi pemeriksaan kecil. Jika itu terdengar seperti jenis keteraturan yang Anda inginkan, daftar ke ClickUp dan mulailah membangun ruang kerja di mana daftar pantauan, portofolio, dan langkah selanjutnya akhirnya bersatu.