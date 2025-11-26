Template Papan monday.com Gratis untuk Setiap Tim

Sungguh mengejutkan betapa seringnya kendala kecil dalam proyek, seperti pekerjaan manual yang berulang, kepemilikan tugas yang tidak jelas, dan mengejar rekan tim untuk pembaruan, akhirnya menghabiskan waktu dan energi.

Menurut Project Management Institute, perusahaan membuang $120.000 untuk setiap $1 juta yang diinvestasikan akibat kinerja proyek yang buruk.

Template papan monday.com dirancang untuk menghilangkan lingkaran kerja yang tidak efisien. Template siap pakai yang dapat disesuaikan ini memudahkan pengaturan proyek dengan menyediakan dasar untuk segala hal, mulai dari tugas harian hingga peluncuran produk besar.

Anda dapat dengan mudah menyesuaikannya sesuai kebutuhan tim Anda, sehingga Anda tidak perlu repot-repot membuat dari awal setiap kali ada proyek baru. Dalam artikel ini, kami akan memandu Anda melalui beberapa templat papan yang paling berguna dan dapat disesuaikan yang dapat Anda mulai gunakan.

Apa yang Membuat Template Papan monday.com yang Baik?

Template Papan monday.com adalah konfigurasi papan yang sudah siap pakai. Template ini berisi grup, item, kolom, otomatisasi, dan tampilan yang telah diatur sebelumnya, dirancang untuk mendukung alur kerja tertentu.

Saat Anda menerapkan templat, monday.com secara otomatis menghasilkan papan baru dengan semua elemen yang sudah terstruktur, sehingga Anda dapat mulai menggunakan alur kerja secara langsung tanpa perlu mengatur papan secara manual.

Dengan cara ini, tim dapat menyimpan, menggunakan kembali, dan mengedit elemen-elemen tertentu sesuai dengan kebutuhan proyek mereka. Berikut adalah hal-hal yang dapat Anda lakukan dengan templat papan monday yang ideal:

✅ Organisir tugas dengan struktur yang jelas berupa grup, item, dan kolom untuk pemantauan yang mudah.

✅ Izinkan penyesuaian fleksibel kolom, tampilan, dan alur kerja untuk berbagai jenis proyek.

✅ Dukungan otomatisasi papan yang menyederhanakan tindakan berulang seperti perubahan status atau pembaruan tugas.

✅ Aktifkan kolaborasi dengan tugas yang ditugaskan, komentar, dan pemberitahuan real-time di dalam papan.

✅ Buatlah mudah untuk menyimpan, menduplikasi, dan menggunakan ulang papan sebagai templat untuk proyek-proyek di masa depan.

💡 Tips Pro: Template papan dapat sama berguna untuk rutinitas pribadi dan pengingat sehari-hari. Seorang pengguna Reddit berbagi bagaimana menggunakan satu papan untuk tugas kerja dan pribadi membantu mereka menghindari membagi daftar tugas di berbagai aplikasi dan catatan tempel.

Templat Papan Sekilas

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang templat papan monday.com dan alternatif ClickUp:

Template Papan Gratis monday.com

Baiklah, mari kita mulai dengan templat papan monday.com gratis yang dapat Anda gunakan segera!

1. Template Manajemen Portofolio Proyek

melalui monday

Tidak selalu proyek besar yang membuat Anda kelelahan. Terkadang, tumpukan pembaruan kecil dan prioritas yang terus berubahlah yang membuat hari Anda menjadi lebih menantang. Template Manajemen Portofolio Proyek ini membantu Anda mengonsolidasikan semua proyek Anda ke dalam satu lokasi.

Sekarang, daripada harus mengurus banyak hal yang terjadi di berbagai tempat, Anda hanya perlu fokus pada satu ruang saja.

➡️ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Lihat semua proyek, tenggat waktu, dan tugas Anda dalam satu papan yang terorganisir.

Kumpulkan permintaan proyek baru dan kelola persetujuan tanpa perlu bolak-balik.

Pantau anggaran, jadwal, dan tugas tim dengan pembaruan yang sederhana.

Bagikan file, catatan, dan pembaruan secara real-time, tepat di tempat kerja berlangsung.

Gunakan dashboard, papan Kanban, atau garis waktu untuk memantau portofolio proyek Anda sesuai keinginan Anda.

✨ Ideal untuk: Tim yang mengelola proyek-proyek multiple, portofolio klien, atau inisiatif lintas fungsi.

2. Template Kampanye Klien untuk Agen

melalui monday

Sebuah studi terbaru dari PWC menemukan bahwa sebagian besar tim berprestasi tinggi memiliki satu kesamaan: mereka menggunakan alat manajemen proyek dengan fitur dari pusat templat yang membantu mereka bekerja lebih cerdas.

Sebagai agensi, Anda mungkin pernah menghadapi umpan balik yang tersebar, thread email yang tersembunyi, dan tenggat waktu yang berubah-ubah. Template Client Campaigns for Agencies mengorganisir setiap fase kampanye (briefing, persetujuan, tugas, jadwal, dan umpan balik klien) dalam satu ruang kerja yang terintegrasi. Dengan cara ini, tim dan klien Anda tetap sejalan tanpa tumpang tindih atau kebingungan.

➡️ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Organisir detail klien, tugas kampanye, dan pembaruan dalam satu papan yang jelas.

Mudahkan kolaborasi dengan klien menggunakan formulir yang dapat disesuaikan dan kontak yang terintegrasi.

Lacak umpan balik, persetujuan, dan kemajuan kampanye tanpa perlu mengejar pembaruan.

Kelola beban kerja tim Anda sambil tetap memantau tujuan jangka panjang.

Otomatiskan tugas rutin dan pengingat agar tidak ada hal penting yang terlewat.

✨ Ideal untuk: Agen pemasaran, tim kreatif, dan manajer proyek yang berinteraksi langsung dengan klien.

👀 Fakta Menarik: Leonardo da Vinci juga merupakan penggemar berat daftar tugas. Buku catatannya yang terkenal berisi daftar periksa hal-hal yang perlu dipelajari, orang-orang yang perlu ditemui, dan proyek-proyek yang perlu dicoba.

3. Template Permohonan dan Persetujuan Proyek

melalui monday

Masalah terbesar dalam komunikasi adalah ilusi bahwa komunikasi telah terjadi.

Masalah terbesar dalam komunikasi adalah ilusi bahwa komunikasi telah terjadi.

Kutipan lama dari George Bernard Shaw masih relevan hingga kini, terutama dalam hal permintaan proyek. Jika Anda berpikir bahwa menyimpan semuanya di email akan membantu Anda mengingatnya, pikirkan lagi. Percakapan bolak-balik yang terus-menerus kemungkinan besar akan menyamarkan detail penting.

Template Permohonan dan Persetujuan Proyek mengumpulkan semua permohonan proyek yang masuk dalam satu papan, sehingga tidak ada yang terlewat di email atau spreadsheet. Template ini mendukung formulir permohonan kustom, pemberitahuan real-time, dan pengingat otomatis untuk memperlancar proses persetujuan dan menjaga semua pihak tetap selaras.

➡️ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Kumpulkan permintaan proyek di satu tempat dengan formulir yang dapat disesuaikan dan dibagikan.

Pastikan semua pemangku kepentingan tetap terinformasi dengan pembaruan dan notifikasi real-time.

Lacak persetujuan, umpan balik, dan tenggat waktu tanpa harus mengejar orang-orang.

Sortir dan kelola permintaan berdasarkan status, tanggal, atau tim dengan grup berwarna yang sederhana.

Gunakan otomatisasi untuk memberi tahu pemohon ketika proyek mereka disetujui atau memerlukan perubahan.

✨ Ideal untuk: Manajer proyek, tim operasional, dan pemimpin departemen yang menangani permintaan internal atau klien.

💡Tips Pro: ClickUp Brain menambahkan lapisan dukungan ekstra untuk manajemen proyek Anda. Ini adalah asisten bertenaga AI yang dapat merangkum umpan balik, menjawab pertanyaan terkait proyek, dan mengorganisir catatan langsung di ruang kerja Anda. Fitur ini berarti lebih sedikit waktu untuk mencari informasi dan lebih banyak waktu untuk berkarya.

4. Template Perencana Media Sosial

melalui monday

Media sosial kini dapat dikatakan sebagai salah satu bidang terpenting dalam sebuah perusahaan. Namun, berbeda dengan departemen lain, tim media sosial seringkali terdiri dari tim kecil yang mengelola puluhan tugas. Setiap hari, tren baru muncul, disertai dengan tenggat waktu dan aset kreatif.

Template Perencana Media Sosial ini mengumpulkan posting, rencana, dan data kinerja Anda dalam satu ruang terorganisir yang mudah dikelola. Template ini memungkinkan Anda mengimpor metrik media sosial langsung ke papan, sehingga semua wawasan dan aset Anda terkonsolidasi dalam satu tempat.

➡️ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Simpan aset kreatif, salinan, dan file kampanye dalam satu ruang kerja bersama.

Rencanakan konten berdasarkan platform, tanggal publikasi, dan status dengan kolom yang jelas dan dapat disesuaikan.

Impor metrik media sosial dan hubungkan file eksternal hanya dengan beberapa klik.

Tugaskan anggota tim, tetapkan tenggat waktu, dan lacak kemajuan konten dengan mudah.

Gunakan grup berwarna untuk mengelompokkan kampanye, memantau hasil, dan mengidentifikasi tren dengan cepat.

✨ Ideal untuk: Manajer media sosial, tim pemasaran, dan pembuat konten yang mengelola kampanye multi-saluran.

📮 ClickUp Insight: Hampir 28% karyawan menganggap pekerjaan yang tidak terlihat sebagai bagian dari menjadi rekan tim yang baik, tetapi bagi 10%, hal itu terasa seperti selalu orang yang sama yang harus menanggung beban ekstra. Apa yang dimulai sebagai kerja tim dapat dengan mudah berubah menjadi frustrasi yang tersembunyi ketika beban tidak dibagi secara adil. Berita baiknya, dukungan tidak selalu harus datang dari rekan tim. Baik Anda mencari dokumen lama, memeriksa status tugas yang tidak diingat oleh siapa pun, atau mencoba menemukan orang yang menangani permintaan serupa tahun lalu, ClickUp Brain dapat membantu Anda dengan cepat menemukan apa yang Anda butuhkan, memastikan tidak ada yang merasa terabaikan.

5. Template Onboarding Pelanggan

melalui monday

Proses onboarding pelanggan adalah momen krusial yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. Awal yang buruk dapat menciptakan kesan yang salah. Template ini memungkinkan Anda mengelola seluruh perjalanan onboarding, mulai dari pertemuan awal hingga implementasi dan pelatihan klien, dalam satu papan.

Ini memberikan visibilitas terhadap kemajuan dan waktu yang dihabiskan, membantu tim internal tetap selaras dan pelanggan merasa didukung di setiap langkah.

➡️ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Kelola setiap langkah onboarding, mulai dari panggilan kickoff hingga serah terima klien, dalam satu papan.

Pantau kemajuan, waktu yang dihabiskan, dan langkah selanjutnya dengan visibilitas penuh untuk tim Anda.

Pastikan tim penjualan, keberhasilan, dan klien tetap terkoordinasi di satu platform bersama.

Tetapkan pemilik, tentukan batas waktu, dan bagikan pembaruan agar tidak ada yang terlewat.

Dengan mudah sesuaikan papan untuk memenuhi kebutuhan onboarding unik setiap klien.

✨ Ideal untuk: Tim keberhasilan pelanggan, manajer akun, dan tim dukungan penjualan yang berfokus pada keterlibatan pasca-penjualan.

6. Template Pengembangan Produk

melalui monday

Menjaga produk tetap pada jalurnya membutuhkan lebih dari sekadar ide-ide hebat. Ini tentang menyeimbangkan tujuan sprint, mengelola bug, dan memastikan peta jalan tetap jelas bagi semua pihak yang terlibat.

Template Pengembangan Produk ini memungkinkan tim untuk merencanakan, melacak, dan mengelola sprint Scrum dengan mudah—mencakup segala hal mulai dari prioritas backlog hingga retrospeksi sprint. Template ini dilengkapi dengan alat untuk memetakan visi produk Anda dengan peta jalan tingkat tinggi, melacak tiket bug, dan menjalankan retrospeksi kolaboratif.

➡️ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Kelola backlog dan prioritas sprint Anda dengan kepemilikan yang jelas dan pelacakan yang efektif.

Rencanakan tujuan produk dengan peta jalan tingkat tinggi yang terhubung dengan tugas-tugas eksekusi.

Lacak bug, umpan balik pelanggan, dan penyelesaiannya dalam satu papan yang terorganisir.

Lakukan retrospeksi yang efektif dengan umpan balik tim dan poin tindakan yang tercatat di satu tempat.

Tetap up-to-date dengan kemajuan sprint dan perbaikan berkelanjutan melalui pembaruan yang jelas dan dibagikan secara bersama-sama.

✨ Ideal untuk: Manajer produk, tim teknik, dan tim Agile yang menangani sprint dan rilis.

👀 Tahukah Anda: Selama periode tiga tahun, organisasi yang menggunakan ClickUp mencapai perkiraan 384% return on investment (ROI), menurut Forrester Research. Organisasi-organisasi ini menghasilkan sekitar US $3,9 juta dalam pendapatan tambahan melalui proyek-proyek yang diaktifkan atau ditingkatkan oleh ClickUp.

Batasan Template monday.com

Puas dengan sebagian besar, tetapi sangat frustrasi dengan beberapa fitur dasar.

Puas dengan sebagian besar, tetapi sangat frustrasi dengan beberapa fitur dasar.

Begitulah cara seorang pengguna Reddit merangkum pengalaman mereka dengan monday.com.

Sebelum Anda mulai, ada baiknya mengetahui di mana hal-hal mungkin terasa sedikit kurang lancar:

Banyak templat menawarkan pengaturan umum, artinya Anda sering perlu mengedit dan menyesuaikannya sesuai dengan proyek spesifik Anda.

Batasan otomatisasi pada paket gratis dan paket tingkat bawah dapat membuatnya sulit untuk sepenuhnya mengoptimalkan alur kerja Anda.

Catatan aktivitas di dalam templat tidak selalu memberikan gambaran detail tentang pembaruan atau perubahan di seluruh papan.

Tidak ada ruang bawaan untuk berbagi ide atau brainstorming, jadi Anda mungkin memerlukan alat tambahan untuk kolaborasi kreatif.

Papan yang lebih besar dan templat yang kompleks dapat menyebabkan waktu muat yang lebih lambat, terutama saat ruang kerja Anda berkembang.

Template Papan Alternatif

Sebagian besar templat papan terlalu generik untuk sesuai dengan alur kerja Anda yang sebenarnya atau terlalu kaku untuk beradaptasi seiring perkembangan proses Anda. Akibatnya, Anda mendapatkan papan yang terlihat terorganisir tetapi sebenarnya tidak membantu tim Anda bekerja lebih cepat.

ClickUp mengambil pendekatan yang berbeda sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia.

Template papan di ClickUp bukan hanya tata letak visual—mereka dilengkapi dengan otomatisasi bawaan, dokumen terhubung, dan hubungan tugas cerdas yang benar-benar mencerminkan cara kerja sebenarnya. Ini menghilangkan Work Sprawl dengan menghubungkan papan Anda langsung ke semua yang dibutuhkan tim Anda: file, komunikasi, garis waktu, dan laporan.

Tidak perlu lagi pembaruan manual—cukup 100% konteks di satu tempat di mana manusia dan agen bekerja sama untuk menjaga proyek tetap berjalan.

Berikut adalah 15 templat terbaik ClickUp yang benar-benar menghubungkan pekerjaan harian Anda dengan tujuan besar Anda:

1. Template Papan ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola tugas dengan cara yang jelas dan terhubung menggunakan templat papan ClickUp.

Meskipun dasbor tersedia, 43% tim masih mengandalkan spreadsheet untuk menyelesaikan tugas secara mandiri. Hal ini sering terjadi karena dasbor tidak menampilkan gambaran lengkap atau tidak cukup fleksibel untuk pekerjaan sehari-hari.

Template Papan ClickUp mengatasi masalah ini dengan menyediakan alur kerja yang sepenuhnya dapat disesuaikan yang berfungsi sebagai pelacak visual real-time.

➡️ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Sesuaikan kolom sesuai alur kerja Anda dan pastikan semuanya tetap terorganisir.

Visualisasikan tugas, status, dan kemajuan dalam tampilan papan tunggal.

Grup tugas berdasarkan sprint, prioritas, atau pemilik tanpa perlu berganti alat.

Lacak pembaruan dan pindahkan tugas dengan tindakan seret dan lepas yang sederhana.

Gunakan tampilan papan bawaan tanpa kehilangan koneksi dengan tujuan atau jadwal Anda.

✨ Ideal untuk: Tim proyek, kepala departemen, dan tim yang mencari papan proyek yang dapat disesuaikan.

Sejak kita membahas visualisasi data, manajer proyek dapat melacak kemajuan dan tujuan secara real-time menggunakan dasbor manajemen proyek yang dapat disesuaikan. Berikut ini video singkat yang menjelaskan cara kerjanya:

2. Template Papan Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Berikan tim Anda satu ruang terorganisir untuk merencanakan, melacak, dan menyelesaikan proyek melalui templat papan proyek ClickUp.

Mengelola proyek seringkali melibatkan penyeimbangan semua komponen tanpa mengorbankan kualitas atau melewatkan tenggat waktu. Namun, ketika daftar tugas, pembaruan, dan umpan balik berada di ruang yang terpisah, situasi menjadi menantang.

Dirancang untuk momen-momen tersebut, templat papan proyek ClickUp menawarkan fitur-fitur berikut untuk mengintegrasikan semua elemen ke dalam satu tampilan.

➡️ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Pecah proyek kompleks menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola dan alur kerja yang jelas.

Lacak kemajuan tugas, tenggat waktu, dan tanggung jawab dalam satu papan.

Bekerja sama dengan tim Anda dan bagikan pembaruan proyek kepada pemangku kepentingan.

Sesuaikan tampilan dan kolom sesuai dengan ukuran dan cakupan proyek Anda.

Dapatkan gambaran menyeluruh tentang proyek Anda tanpa mengabaikan detail-detail penting.

✨ Ideal untuk: Tim lintas fungsi, manajer proyek, dan tim operasional yang mengelola proyek kolaboratif.

3. Template Papan Kanban Sederhana ClickUp

Dapatkan templat gratis Nikmati cara yang sederhana untuk tetap terorganisir dengan templat papan Kanban Sederhana ClickUp.

Template Kanban ClickUp adalah alat fleksibel yang membantu tim memvisualisasikan dan mengelola alur kerja mereka. Template ini dilengkapi dengan status, bidang, dan tampilan yang dapat disesuaikan. Dengan demikian, memudahkan untuk melacak kemajuan, membagi proyek besar menjadi bagian-bagian kecil, dan mengidentifikasi hambatan.

Dengan alat manajemen proyek bawaan seperti penandaan, subtugas, dan ketergantungan tugas, tim dapat meningkatkan transparansi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan produktivitas.

➡️ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Visualisasikan kemajuan tugas dengan gerakan seret dan lepas yang mudah antar kolom.

Bagi proyek besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola.

Identifikasi hambatan sejak dini dan sesuaikan prioritas dengan lebih akurat.

Perbaiki komunikasi dengan memberikan visibilitas kepada semua orang tentang status tugas.

Sesuaikan kolom, label, dan alur kerja sesuai dengan kebutuhan proyek Anda.

✨ Ideal untuk: Tim yang mencari cara visual yang jelas untuk melacak tugas, alur kerja, dan tahap proyek.

4. Template Papan Manajemen Proyek Multi-Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Nikmati ketenangan pikiran bahwa semua pekerjaan Anda berada di satu tempat menggunakan templat papan proyek multi-proyek ClickUp.

Hampir 60% manajer proyek menangani hingga lima proyek sekaligus. Dengan begitu banyak hal yang terjadi secara bersamaan, wajar jika beberapa detail terlewat. Namun, templat Papan Kanban Simple Sprints ClickUp hadir untuk membantu Anda. Templat ini membantu tim Agile merencanakan, melaksanakan, mengonfigurasi, dan melacak pekerjaan mereka dengan jelas.

➡️ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Rencanakan sprint dengan tampilan papan dan daftar yang sudah disiapkan untuk visibilitas yang lebih baik.

Perkirakan tugas dan lacak penyelesaiannya dalam setiap siklus sprint.

Sesuaikan alur kerja dan otomatisasi untuk menyesuaikan dengan proses Agile Anda.

Pantau kemajuan sprint dan identifikasi hambatan secara real-time.

Pastikan tim Anda tetap sejalan dengan tujuan, jadwal, dan langkah selanjutnya.

✨ Ideal untuk: Manajer proyek dan tim yang menangani beberapa proyek atau sprint Agile secara bersamaan.

📮ClickUp Insight: Perpindahan konteks secara diam-diam mengikis produktivitas tim Anda. Penelitian kami menunjukkan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari berpindah-pindah platform, mengelola email, dan berpindah-pindah antara rapat. Bagaimana jika Anda dapat menghilangkan gangguan-gangguan yang mahal ini? ClickUp mengintegrasikan alur kerja (dan obrolan) Anda dalam satu platform yang terintegrasi. Mulai dan kelola tugas Anda dari obrolan, dokumen, papan tulis, dan lainnya—sambil fitur bertenaga AI menjaga konteks tetap terhubung, dapat dicari, dan terkelola!

5. Template Peta Jalan Tampilan Kanban ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetap fokus pada gambaran besar meskipun detailnya berubah dengan templat Peta Jalan Tampilan Kanban ClickUp.

Peta jalan tradisional sering terlihat bagus pada awalnya… hingga rencana berubah. Saat menyesuaikan tujuan dan tugas, Anda menyadari upaya besar yang diperlukan untuk memperbarui elemen-elemen ini secara manual.

Template Peta Jalan Tampilan Kanban ClickUp memudahkan Anda untuk menyesuaikan secara fleksibel tanpa harus memulai dari awal setiap kali prioritas Anda berubah. Berikan tim Anda cara yang fleksibel dan visual untuk mengelola peta jalan sebagai dokumen yang terus berkembang.

➡️ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Buat peta jalan visual yang jelas dengan fungsi seret dan lepas yang sederhana.

Tambahkan, pindahkan, atau hapus tugas dengan mudah seiring perkembangan rencana Anda.

Tetapkan pemilik dan batas waktu untuk menjadikan pertanggungjawaban sebagai bagian dari alur kerja.

Pastikan peta jalan Anda tetap selaras dengan kemajuan proyek secara real-time dan umpan balik.

Bagikan pembaruan kepada pemangku kepentingan dalam format yang mudah diikuti dan disesuaikan.

✨ Ideal untuk: Manajer produk, perencana proyek, dan tim kepemimpinan yang menyelaraskan peta jalan strategis.

6. ClickUp Kanban untuk Pengembangan Perangkat Lunak

Dapatkan templat gratis Gunakan templat ClickUp Kanban untuk Pengembangan Perangkat Lunak ini untuk meningkatkan kejelasan dalam alur kerja pengembangan Anda.

Proyek perangkat lunak terkenal karena sifatnya yang tidak terduga. Ada benarnya juga lelucon tentang pengembang yang menerima penambahan mendadak pada ruang lingkup proyek.

Template Kanban ClickUp untuk Pengembangan Perangkat Lunak membantu tim memvisualisasikan dan mengelola alur kerja mereka dengan mewakili tugas sebagai kartu yang bergerak melalui setiap tahap pengembangan. Template ini menawarkan papan Kanban yang dapat disesuaikan, memungkinkan Anda menetapkan batas pekerjaan yang sedang dikerjakan (WIP), dan termasuk dasbor untuk melacak waktu siklus.

➡️ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Visualisasikan setiap tahap proses pengembangan dengan papan Kanban yang dapat disesuaikan.

Tetapkan batas pekerjaan yang sedang dikerjakan untuk menghindari kemacetan dan beban berlebihan pada tim Anda.

Sederhanakan permintaan masuk dan jaga semuanya terorganisir dalam satu alur kerja.

Pantau waktu siklus dan monitor kinerja tim dengan dasbor real-time.

Atur prioritas dan kelola tugas pengembangan dengan kepemilikan yang jelas dan pelacakan kemajuan.

✨ Ideal untuk: Tim pengembangan, penguji QA, dan manajer produk perangkat lunak yang melacak permintaan fitur dan bug.

👀 Fakta Menarik: Diagram alur (flowchart) berasal dari industri baja. Pada tahun 1921, insinyur industri Frank dan Lillian Gilbreth memperkenalkan diagram alur untuk memetakan proses pabrik.

7. Template Perencanaan Sprint Agile ClickUp

Dapatkan templat gratis Berikan tim Anda alat untuk merencanakan dengan percaya diri menggunakan Template Perencanaan Sprint Agile ClickUp.

Tanpa rencana yang solid, bahkan tim terbaik pun bisa kehilangan fokus. Tapi tidak dengan Template Perencanaan Sprint Agile ClickUp. Template ini membantu Anda merencanakan setiap sprint dengan jelas, melacak ketergantungan, dan menjaga semua orang tetap sejalan.

➡️ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Rencanakan sprint dengan papan yang dapat disesuaikan yang dapat menyesuaikan diri dengan ukuran proyek apa pun.

Visualisasikan tugas, ketergantungan, dan batas waktu dalam tampilan garis waktu yang mudah diikuti.

Pantau kemajuan sprint dari awal hingga akhir dengan pembaruan status yang jelas.

Selaraskan pemangku kepentingan mengenai tujuan, jadwal, dan alokasi sumber daya dalam satu ruang bersama.

Sesuaikan rencana dan prioritas dengan cepat berdasarkan umpan balik atau perubahan kebutuhan.

✨ Ideal untuk: Tim Scrum, manajer proyek Agile, dan tim pengembangan yang menjalankan siklus sprint berulang.

8. Template Papan Desain ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan setiap sprint dan lacak ketergantungan dengan templat Perencanaan Sprint Agile ClickUp.

Template Papan Desain ClickUp memudahkan Anda untuk mengorganisir konsep, berbagi visual, dan berkolaborasi dengan tim atau klien tanpa perlu bolak-balik. Anda dapat melacak setiap tahap proyek dengan status, bidang, dan garis waktu yang disesuaikan khusus untuk pekerjaan desain.

Template ini juga memudahkan untuk mengumpulkan umpan balik, mengelola revisi, dan menyimpan semua aset kreatif di satu tempat untuk kolaborasi tim yang lancar.

➡️ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Kumpulkan elemen desain, draf, dan umpan balik dalam satu papan yang terorganisir.

Visualisasikan ide kreatif dengan gambar, video, dan catatan dalam satu ruang.

Buat ruang kerja kolaboratif di mana tim Anda dapat berkontribusi dan berbagi pembaruan.

Bagikan papan dengan klien atau pemangku kepentingan untuk tinjauan dan persetujuan cepat.

Sesuaikan alur kerja agar sesuai dengan proses kreatif proyek Anda.

✨ Ideal untuk: Tim desain, agensi kreatif, dan tim lintas fungsi yang mengelola aset desain dan umpan balik.

💡 Tips Pro: Untuk tim yang ingin meningkatkan produktivitas lebih jauh, ClickUp Brain MAX menawarkan fitur canggih seperti: Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint, dan semua aplikasi terhubung Anda untuk menemukan file, dokumen, dan lampiran tanpa meninggalkan alur kerja Anda—tidak perlu lagi berpindah-pindah tab untuk mencari apa yang Anda butuhkan.

Gunakan Talk to Text untuk memperbarui status tugas, membuat item papan baru, atau menugaskan pekerjaan kepada anggota tim melalui suara—tanpa menggunakan tangan saat Anda berada dalam rapat atau meninjau pembaruan proyek.

Akses berbagai model AI seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dalam satu ruang kerja kontekstual yang memahami struktur papan Anda, alur kerja tim, dan riwayat proyek. Coba ClickUp Brain MAX — AI yang memahami proyek Anda secara mendalam. Tinggalkan kerumitan alat AI. Gunakan suara Anda untuk membuat otomatisasi papan, mengisi templat dengan data proyek nyata, dan mendapatkan jawaban instan tentang status proyek.

9. Template ClickUp untuk Menjalankan Tugas dengan Efektif

Dapatkan templat gratis Selesaikan tugas tanpa merasa kewalahan menggunakan templat Getting Things Done dari ClickUp.

Daftar tugas yang tak ada habisnya di tempat kerja membuat Anda merasa bekerja keras tapi jarang melihat kemajuan. Template Getting Things Done (GTD) dari ClickUp, yang terinspirasi dari metode David Allen, membantu Anda menangkap, mengorganisir, dan mengelola tugas-tugas dengan cara yang membersihkan kekacauan mental.

➡️ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Kumpulkan tugas, ide, dan item tindakan dalam satu papan yang terorganisir.

Sortir tugas berdasarkan prioritas, konteks, atau proyek dengan tampilan yang dapat disesuaikan.

Bagi proyek besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola.

Periksa dan perbarui tugas secara teratur untuk tetap mengontrol komitmen.

Gunakan kategori yang jelas seperti Tindakan Berikutnya, Menunggu, dan Suatu Saat untuk menjaga alur kerja tetap berjalan lancar.

✨ Ideal untuk: Individu dan tim yang menerapkan metode GTD untuk pencatatan tugas, prioritas, dan pelaksanaan.

10. Template Onboarding Pelanggan ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat setiap pelanggan baru merasa seperti prioritas dengan menggunakan templat Onboarding Pelanggan ClickUp.

Meskipun banyak pembicaraan tentang AI yang mengancam pekerjaan Anda, namun dalam hal onboarding pelanggan, unsur manusia tetap menjadi yang paling penting. 68% perusahaan menyatakan personalisasi sangat penting, dan 64% menyebut peningkatan pengalaman pelanggan sebagai prioritas utama mereka.

Semua itu dimulai dengan proses onboarding yang lancar dan terencana dengan baik: proses yang membuat pelanggan merasa dihargai sejak awal. Template Onboarding Pelanggan ini membantu Anda melakukannya.

➡️ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Panduan pelanggan baru melalui proses onboarding dengan proses yang jelas dan bertahap.

Lacak tugas, jadwal, dan tonggak pencapaian dalam satu ruang kerja bersama.

Sinkronkan tim keberhasilan pelanggan, penjualan, dan dukungan Anda dalam satu rencana yang sama.

Otomatiskan tindak lanjut, pembaruan, dan pengingat untuk menghindari langkah yang terlewat.

Sesuaikan pengalaman onboarding untuk memenuhi kebutuhan setiap pelanggan tanpa mengorbankan konsistensi.

✨ Ideal untuk: Tim penjualan, keberhasilan, dan layanan pelanggan yang ingin mempermudah proses onboarding pelanggan baru bagi pengguna.

11. Template Matriks Seleksi Perekrutan ClickUp

Dapatkan templat gratis Bangun tim yang sesuai dengan tujuan Anda dan berkembang bersama Anda dengan beralih ke templat ClickUp Hiring Selection Matrix.

Menemukan orang yang tepat untuk tim Anda tidak hanya tentang CV. Yang benar-benar penting adalah setiap kandidat mendapatkan evaluasi yang adil berdasarkan hal-hal yang benar-benar penting untuk peran tersebut. Untuk membantu Anda dalam hal ini, templat Matriks Seleksi Perekrutan ClickUp membantu Anda memberikan struktur pada proses perekrutan Anda.

➡️ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Organisir dan lacak semua lamaran pekerjaan dalam satu papan yang terstruktur.

Evaluasi kandidat menggunakan kriteria yang jelas seperti keterampilan, pengalaman, dan kualifikasi.

Bandingkan pelamar secara berdampingan untuk pengambilan keputusan yang lebih objektif.

Sederhanakan proses perekrutan dengan tampilan yang dapat disesuaikan dan pelacakan status.

Bagikan umpan balik dengan tim perekrutan Anda secara real-time untuk memastikan semua pihak tetap sejalan.

✨ Ideal untuk: Tim HR, perekrut, dan manajer perekrutan yang mengevaluasi kandidat berdasarkan kriteria terstruktur.

👀 Fakta Menarik: Post-it notes awalnya merupakan alat alur kerja yang tidak disengaja. Awalnya merupakan eksperimen perekat yang gagal, Post-its menemukan tujuannya ketika orang mulai menggunakannya untuk mengatur ide di dinding.

12. Template Retrospeksi Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Ubah setiap proyek menjadi pengalaman belajar dengan templat Retrospeksi Proyek ClickUp.

Menyelesaikan proyek adalah pencapaian penting, tetapi meluangkan waktu untuk merefleksikan bagaimana prosesnya berjalan adalah yang benar-benar membantu tim berkembang. Template Retrospeksi Proyek ClickUp memberikan cara sederhana untuk meninjau kembali dan belajar dari baik keberhasilan maupun kegagalan.

➡️ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Catat apa yang berjalan dengan baik dan di mana hal-hal bisa diperbaiki.

Identifikasi area yang perlu ditingkatkan dan tetapkan langkah-langkah tindakan yang jelas untuk proyek-proyek di masa depan.

Evaluasi kinerja tim terhadap tujuan secara terbuka dan terstruktur.

Dorong umpan balik yang jujur dan perkuat kolaborasi melalui refleksi bersama.

Dokumentasikan pelajaran yang dipetik dan praktik terbaik untuk diterapkan bersama tim Anda.

✨ Ideal untuk: Tim proyek, Scrum master, dan pemimpin tim yang melakukan retrospeksi atau post-mortem.

13. Template Dukungan IT ClickUp

Dapatkan templat gratis Biarkan tim IT Anda fokus pada pemecahan masalah, bukan mengurusnya dengan templat ClickUp IT Support.

Ketika permintaan IT mulai menumpuk, hal ini dapat dengan cepat memengaruhi tim Anda dan pelanggan Anda. Di sini, Templat Dukungan IT dari ClickUp memberikan tim dukungan Anda cara yang sederhana dan terorganisir untuk mengelola permintaan dan menyelesaikan masalah dengan lebih cepat.

➡️ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Organisir tiket dukungan dan lacak statusnya dalam satu papan terpusat.

Berikan tugas dan kolaborasi dengan rekan tim untuk menyelesaikan masalah dengan efisien.

Pantau kemajuan, tenggat waktu, dan pembaruan pelanggan dengan visibilitas yang jelas.

Otomatiskan pembaruan rutin dan pengingat untuk menghindari melewatkan permintaan penting.

Simpan catatan yang dapat dicari dari tiket, penyelesaian, dan umpan balik sebelumnya untuk referensi di masa depan.

✨ Ideal untuk: Tim dukungan teknis IT, departemen dukungan internal, dan manajer dukungan pelanggan yang memantau tiket IT.

14. Template Laporan Pengeluaran Bisnis ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetap mengontrol keuangan bisnis Anda dengan templat Laporan Pengeluaran Bisnis ClickUp.

Jika Anda merasa pengeluaran bisnis membebani, cobalah untuk mengelola kwitansi yang tersebar. Template Laporan Pengeluaran Bisnis ClickUp membantu Anda mengorganisir pelacakan keuangan Anda. Anda dapat dengan mudah mencatat, mengkategorikan, dan memantau semua pengeluaran bisnis Anda dalam satu ruang kerja yang terorganisir.

Template ini mempermudah proses persetujuan dan pelaporan, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih sederhana dan transparan.

➡️ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Buat, perbarui, dan lacak laporan pengeluaran dalam satu ruang kerja bersama.

Visualisasikan tren pengeluaran dan identifikasi area untuk penghematan biaya.

Pantau anggaran, lacak pengembalian dana, dan kelola persetujuan dengan mudah.

Jaga catatan keuangan tetap terorganisir untuk audit, pelaporan, atau peramalan.

Bekerja sama dengan tim keuangan atau manajer secara real-time dalam pelacakan pengeluaran.

✨ Ideal untuk: Tim keuangan, kepala departemen, dan manajer proyek yang memantau anggaran dan pengeluaran.

15. Template Kalender Editorial Blog ClickUp

Dapatkan templat gratis Fokus pada penulisan, bukan mengurus jadwal Anda dengan templat Kalender Editorial Blog ClickUp.

Seorang pembuat konten memiliki dua pekerjaan penuh waktu: membuat konten dan mengorganisirnya. Yang terakhir seharusnya tidak termasuk dalam deskripsi pekerjaan. Itulah mengapa Template Kalender Editorial Blog ClickUp memberikan cara sederhana untuk merencanakan ide-ide Anda dan melacak tenggat waktu.

➡️ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Rencanakan dan atur semua konten blog dalam satu papan yang jelas dan dapat disesuaikan.

Tetapkan tenggat waktu, bagikan tugas, dan lacak kemajuan dari draf hingga publikasi.

Bekerja sama dengan penulis, editor, dan kontributor secara real-time.

Identifikasi celah konten dan rencanakan dengan matang untuk penerbitan yang tepat waktu dan konsisten.

Pantau status posting, persetujuan, dan umpan balik dalam alur kerja editorial bersama.

✨ Ideal untuk: Tim konten, manajer pemasaran, dan blogger yang merencanakan alur kerja editorial dan tenggat waktu.

Tingkatkan Produktivitas Hari Senin Anda dengan Template Gratis ClickUp

Mengelola proyek sudah cukup sulit tanpa harus membuang waktu berjam-jam untuk mengatur papan yang sama. Daripada repot-repot, mengapa tidak beralih ke templat siap pakai?

Template papan Monday.com memberikan titik awal yang baik saat Anda ingin menyederhanakan pengaturan dan mulai bekerja dengan cepat.

Namun, jika Anda mencari fleksibilitas dan kendali kreatif yang lebih besar, templat ClickUp menawarkan sedikit tambahan yang akan dihargai oleh tim Anda.

Dari perencanaan proyek dan papan sprint hingga alur kerja onboarding dan kalender editorial, ClickUp menyediakan templat siap pakai yang benar-benar berkembang bersama tim Anda. Siap untuk menyederhanakan proses dan menghemat waktu?

✅ Daftar di ClickUp sekarang!