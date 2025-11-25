Template SEO Off-Page untuk Backlink & Pembentukan Merek

Kami sering memuji antarmuka pengguna (UI), pengalaman pengguna (UX), dan estetika keseluruhan sebuah situs web ketika mereka menonjol. Kami sering memberikan kredit kepada konten ketika konten tersebut muncul di mesin pencari… dan itu memang pantas. Namun, ada sisi lain dari bagaimana sebuah situs web benar-benar menjangkau orang-orang, sisi yang tidak selalu mendapat sorotan.

Di sinilah SEO On Page dan SEO Off Page bekerja secara diam-diam untuk melakukan pekerjaan berat.

Faktanya, hanya 96,55% konten yang tidak pernah mendapatkan lalu lintas dari hasil pencarian Google, artinya hanya sebagian kecil halaman web yang benar-benar menjangkau audiensnya. Optimasi mesin pencari off-page membuat perbedaan di sini.

Tentu saja, template ini mencakup banyak hal sekaligus, mulai dari pembangunan tautan dan mention merek hingga ulasan dan sinyal komunitas (yang menunjukkan kepada mesin pencari bahwa situs Anda dapat dipercaya). Karena SEO Off Page memiliki banyak komponen, jarang sekali dapat dilakukan oleh satu orang saja.

Jadi, dalam artikel ini, kita akan menjelajahi templat daftar periksa SEO Off Page yang berguna yang dapat mendukung upaya Anda dan memberikan peluang terbaik bagi pekerjaan Anda untuk dilihat.

Template Daftar Periksa SEO Off-Page Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan untuk semua templat daftar periksa SEO Off Page ClickUp:

Apa itu Template Daftar Periksa SEO Off-Page?

Template Daftar Periksa SEO Off-Page adalah panduan terstruktur dan siap pakai yang membantu Anda merencanakan, mengatur, dan melacak semua aktivitas yang dilakukan di luar situs web Anda untuk meningkatkan peringkat mesin pencari dan otoritas online.

Template ini mencakup tugas, praktik terbaik, dan metrik untuk area SEO Off Page yang penting.

Sebagai contoh, kisah sukses Zapier menunjukkan sejauh mana SEO yang kuat dapat berdampak. Blognya saja menghasilkan 1,6 juta kunjungan organik setiap bulan, dengan nilai trafik sekitar $3,7 juta. Sebuah artikel yang menargetkan “aplikasi daftar tugas terbaik” mendatangkan 58.800 kunjungan bulanan, sementara halaman arahan programatik menyumbang 16% dari total lalu lintas organiknya. Bahkan studi penelitian kecil pun telah mendapatkan backlink dari lebih dari 90 domain berotoritas tinggi. Yang menghubungkan semua angka ini adalah kekuatan SEO Off Page Zapier. Backlink, mention merek, dan pusat konten tersebut merupakan sinyal bagi mesin pencari bahwa situs tersebut kredibel dan layak untuk peringkat lebih tinggi.

Inilah mengapa SEO Off Page relevan bagi siapa pun yang serius ingin meningkatkan lalu lintas dan otoritas. Dan untuk memudahkan prosesnya, Anda dapat mengandalkan templat daftar periksa SEO Off Page.

Inilah yang dapat mereka lakukan untuk Anda:

Dapatkan tautan balik berkualitas tinggi dari situs-situs terpercaya dan analisis profil pesaing.

Pantau penyebutan merek untuk memperkuat otoritas bahkan tanpa tautan.

Tingkatkan visibilitas melalui keterlibatan media sosial dan komunitas online.

Perbaiki SEO lokal dengan menjaga daftar bisnis dan kutipan yang akurat.

Promosikan konten berharga melalui posting tamu, penyebaran konten, dan kolaborasi dengan influencer.

Apa yang Membuat Template Daftar Periksa SEO Off-Page yang Baik?

Panduan yang baik sepakat pada dasar-dasarnya. SEO Off Page merujuk pada upaya yang dilakukan di luar situs web Anda untuk membangun kepercayaan.

Daftar periksa yang paling berguna berfokus pada tautan balik berkualitas tinggi, mention merek, daftar lokal dan ulasan, partisipasi komunitas yang terencana, dan pemantauan yang konsisten. Ketika tugas-tugas ini diorganisir dan diulang secara teratur, mereka dapat meningkatkan peringkat mesin pencari dan mendatangkan lebih banyak lalu lintas dari hasil pencarian.

Dengan demikian, templat Daftar Periksa SEO Off Page yang kuat harus membuat pekerjaan menjadi sederhana, dapat diulang, dan mudah dilacak.

Inilah yang perlu Anda cari dalam template yang baik:

✅ Langkah-langkah untuk mendapatkan dan membangun tautan balik berkualitas tinggi, memperbaiki tautan yang rusak, dan membandingkan profil Anda dengan pesaing.

✅ Tugas untuk memantau penyebutan merek dan tautan balik alami, bergabung dengan forum dan komunitas online yang relevan, serta merencanakan promosi konten yang terukur.

✅ Item SEO Lokal untuk memperbarui Profil Bisnis Google Anda, menambahkan kutipan yang konsisten, dan mengundang ulasan yang berkualitas.

✅ Bagian pelacakan kecil menggunakan akun Google Search Console dan Google Analytics untuk memantau peringkat kata kunci, lalu lintas rujukan, dan cara mesin pencari mengindeks situs Anda.

✅ Template daftar periksa SEO Off Page yang dapat dicetak, ramah tim, dengan pemilik tugas, tanggal jatuh tempo, tautan internal ke tugas on-page terkait, dan ruang untuk tindak lanjut SEO teknis.

9 Template Daftar Periksa SEO Off-Page Terbaik

SEO yang efektif jarang dilakukan oleh seorang individu.

SEO Off-Page lebih besar dari satu orang. Bahkan dengan aplikasi daftar periksa harian, mencoba mengelola semuanya sendirian dapat dengan cepat berubah menjadi daftar tugas yang belum selesai.

Dan bukan hanya volume tugasnya—tetapi juga penyebaran yang dihasilkannya. Penyebaran pekerjaan terjadi ketika tautan balik dilacak dalam satu spreadsheet, penyebutan berada di spreadsheet lain, dan pembaruan outreach tersembunyi dalam obrolan.

ClickUp mengatasi masalah ini sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja. Alih-alih beralih antar aplikasi atau memulai dari awal setiap kali, alur kerja SEO Anda berada dalam satu pusat terhubung di mana konteks tetap terjaga. Dengan itu, berikut adalah templat daftar periksa SEO Off Page gratis:

1. Template Daftar Periksa SEO ClickUp

Dapatkan templat gratis Jadikan upaya SEO Off Page lebih mudah untuk dieksekusi dengan templat Daftar Periksa SEO ClickUp.

Ingat adegan di The Matrix saat Neo akhirnya melihat kode di balik segalanya, menyadari bagaimana semua bagian saling terhubung? Itulah yang dirasakan oleh sebuah daftar periksa SEO yang baik. Template Daftar Periksa SEO ClickUp memberikan tim jenis kejelasan tersebut.

Template ini mengorganisir segala hal mulai dari riset kata kunci pendek dan panjang hingga memperbaiki tautan yang rusak menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola, memastikan tidak ada langkah dalam strategi SEO Anda yang terlewatkan. Anda bahkan dapat menggunakan alat AI untuk melacak peringkat kata kunci, merencanakan optimasi konten, dan memantau tautan yang rusak. Template ini membantu Anda memantau kemajuan SEO teknis tanpa kehilangan fokus pada tenggat waktu atau tanggung jawab tim.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Riset kata kunci target, lacaknya dalam tugas, dan sesuaikan dengan tujuan konten.

Periksa tautan yang rusak dan pantau perbaikan SEO teknis yang sedang berlangsung dengan tugas berulang.

Buat peta situs, kirimkan ke mesin pencari, dan lacak kemajuan pengindeksan.

Gunakan dasbor untuk memantau visibilitas hasil pencarian, tautan internal, dan upaya SEO secara keseluruhan.

✨ Ideal untuk: Tim pemasaran yang ingin cara terstruktur untuk melacak tugas SEO tanpa melewatkan detail penting.

2. Template Daftar Periksa Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Bagi proyek menjadi langkah-langkah detail dan tetapkan tanggung jawab yang jelas dengan templat Daftar Periksa Proyek ClickUp.

Template Daftar Periksa Proyek ClickUp adalah kerangka kerja yang kuat dan fleksibel yang membantu Anda mengorganisir setiap fase proyek Anda, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dirancang untuk membagi tugas menjadi langkah-langkah yang dapat dilaksanakan, memungkinkan Anda menyesuaikannya secara sempurna untuk SEO Off Page Anda.

Alih-alih bingung siapa yang menangani apa, templat daftar tugas ini memaparkan setiap langkah secara berurutan, menetapkan peran yang jelas, dan menjaga proses berjalan lancar tanpa hambatan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tetapkan tenggat waktu dan lacak ketergantungan untuk menghindari keterlambatan dan hambatan.

Gunakan dasbor dan kalender untuk memantau kemajuan secara real-time dan sesuaikan sesuai kebutuhan.

Buat laporan untuk memahami kinerja dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

✨ Ideal untuk: Tim yang mengelola proyek kompleks yang membutuhkan kejelasan, pertanggungjawaban, dan pelaksanaan yang lancar dari awal hingga akhir.

💡 Tips Pro: Salah satu keunggulan utama menggunakan ClickUp adalah AI-nya, ClickUp Brain. Karena terintegrasi secara bawaan, AI ini dapat mengakses tugas, dokumen, dan proyek Anda serta sudah memahami konteksnya. Artinya, Anda tidak perlu menyalin-tempel detail ke alat terpisah atau menjelaskan ulang apa yang sedang Anda kerjakan. Ubah data SEO yang tersebar menjadi wawasan instan menggunakan ClickUp Brain

3. Template Daftar Periksa Mingguan ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan alat terpusat yang memberi tim lebih banyak ruang untuk fokus melalui templat Daftar Periksa Mingguan ClickUp.

Sebagian besar orang menghabiskan sekitar 60% waktu mereka pada apa yang para ahli sebut "pekerjaan tentang pekerjaan." Artinya, waktu terbuang untuk berpindah antar aplikasi, menghadiri rapat yang panjang, atau mencoba melacak informasi daripada benar-benar menggerakkan proyek ke depan.

Dengan templat Daftar Periksa Mingguan dari ClickUp, Anda mendapatkan panduan mingguan untuk pekerjaan SEO Off Page tim Anda. Anda dapat menjadwalkan tugas sebelumnya, mengatur pengingat, dan melihat item mana yang tertinggal.

Anda juga akan mendapatkan kejelasan tentang apa yang perlu difokuskan setiap hari dengan templat peta jalan SEO ini. Templat ini memastikan Anda tidak kehilangan jejak tugas-tugas berulang dan kecil.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan tugas-tugas Off Page Anda untuk seminggu ke depan, seperti outreach, berbagi di media sosial, atau mention, secara terencana.

Pantau kemajuan setiap hari agar tidak ada yang terlewat.

Otomatiskan tugas berulang—sehingga pemeriksaan mingguan, pemindaian mention merek, atau audit tautan tidak perlu diatur ulang setiap kali.

Sesuaikan prioritas secara fleksibel sambil tetap memantau beban kerja sepanjang minggu.

✨ Ideal untuk: Profesional sibuk atau tim yang ingin rutinitas mingguan yang jelas untuk mengurangi kekacauan digital dan fokus pada pekerjaan yang bermakna.

4. Template Peta Jalan SEO ClickUp

Dapatkan templat gratis Ubah tujuan SEO tingkat tinggi menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dilacak menggunakan templat Peta Jalan SEO ClickUp.

Pembaruan inti terbaru Google mengingatkan semua orang bahwa peringkat pencarian terus berubah. Pembaruan luas ini dirancang untuk menampilkan konten yang lebih bermanfaat dan berorientasi pada pengguna, dan dapat mengubah urutan seluruh kategori situs.

Artinya, apa yang berhasil beberapa bulan lalu mungkin tidak lagi memiliki dampak yang sama hari ini. Template Peta Jalan SEO ClickUp membantu Anda mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Template ini memungkinkan Anda merumuskan tujuan SEO, melacak kemajuan, dan memahami hal-hal yang sering terasa membingungkan dalam optimasi mesin pencari. Anda dapat memprioritaskan tugas seperti riset kata kunci dan pembangunan tautan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Organisir upaya off-page seperti backlink, mention, dan outreach menjadi langkah-langkah yang jelas.

Pantau kemajuan dan lihat apa yang membantu situs Anda meningkatkan visibilitas.

Sesuaikan prioritas dengan cepat saat pembaruan algoritma mengubah peringkat kata kunci.

✨ Ideal untuk: Profesional SEO dan strategis konten yang membutuhkan rencana jangka panjang yang dapat beradaptasi dengan mudah terhadap perubahan algoritma.

🧠 Tahukah Anda: Sebelum Google, mesin pencari pertama yang sesungguhnya adalah Archie, yang dibangun pada tahun 1990 untuk mengindeks file FTP. Mesin pencari ini bahkan tidak mencari situs web, melainkan hanya daftar file di berbagai server. Meskipun terasa primitif hari ini, pada masanya, Archie merupakan terobosan revolusioner dalam mencari informasi secara online.

💡 Tips Pro: ClickUp Brain Max melangkah lebih jauh dengan fitur Talk to Text ClickUp, memungkinkan Anda mendikte ide, menyusun konten, atau menugaskan tugas dengan suara Anda empat kali lebih cepat daripada mengetik. Bayangkan setelah menyelesaikan panggilan dengan klien, Anda langsung mengatakan, “Buat tugas tindak lanjut untuk Selasa depan dengan semua poin tindakan.” Brain Max mencatatnya, menugaskan tugas tersebut, dan menghubungkannya dengan dokumen atau rekan tim yang tepat secara otomatis. Lewati pengetikan dan wujudkan strategi Anda menjadi tindakan dengan fitur Talk To Text dari ClickUp

5. Template Riset dan Manajemen SEO ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau kemajuan seiring waktu dan bagikan hasilnya dengan tim Anda menggunakan templat Riset dan Manajemen SEO ClickUp.

Penelitian SEO pada dasarnya tentang memahami informasi, mengidentifikasi pola, dan mengubah data menjadi keputusan yang meningkatkan visibilitas. Bagi tim, tantangan jarang terletak pada kekurangan data, melainkan bagaimana mengelola semua penelitian tersebut. Template Penelitian dan Manajemen SEO ClickUp menyelesaikan masalah itu.

Template ini menggabungkan pelacakan kata kunci, analisis pesaing, dan perencanaan tugas sehingga tim Anda dapat melihat detail kecil dan gambaran besar. Akibatnya, Anda dapat dengan mudah mengukur kinerja, menyesuaikan kampanye, dan menjaga semuanya terhubung dengan tujuan Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pantau kinerja kata kunci target dan sesuaikan strategi saat peringkat berubah.

Rencanakan dan kelola pembangunan tautan atau pembaruan konten bersamaan dengan riset kata kunci.

Bandingkan aktivitas pesaing dan tanggapi dengan perbaikan Anda sendiri.

✨ Ideal untuk: Tim SEO yang ingin mengelola riset, kampanye, dan pelacakan kinerja di satu tempat.

🧠 Tahukah Anda: Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa tautan memiliki tag “UTM”? Huruf “U” berasal dari Urchin Software, sebuah perusahaan yang dibeli Google pada tahun 2005. Akuisisi tersebut mengarah pada Google Analytics, salah satu alat web paling populer saat ini.

6. Template Manajemen Proyek SEO ClickUp

Dapatkan templat gratis Bangun hasil secara bertahap dengan rencana terkoordinasi menggunakan templat Manajemen Proyek SEO ClickUp.

Bayangkan ini. Sebuah perusahaan meluncurkan lini produk baru, dan tim pemasaran sudah sibuk mengerjakannya. Penulis sedang menyusun blog, desainer sedang menyempurnakan halaman arahan, dan pengembang sedang memperbaiki masalah kecepatan situs. Sementara itu, eksekutif ingin tahu bagaimana kinerja kampanye dan apa yang akan dilakukan selanjutnya.

Jembatan yang Anda butuhkan adalah Template Manajemen Proyek SEO ClickUp. 💯 Template ini mengintegrasikan semua aspek kampanye SEO ke dalam satu pusat yang terorganisir. Riset, konten, perbaikan teknis, dan pelaporan tidak lagi terpisah-pisah, melainkan bekerja secara sinergis. Dari menetapkan tujuan dan audit konten situs web hingga penugasan pekerjaan dan pengukuran hasil, Anda tidak perlu lagi mengejar bagian-bagian yang bergerak dengan template ini.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Bagikan tugas di seluruh alur kerja SEO dan pantau kemajuannya.

Organisir kata kunci, riset, dan data kinerja di satu ruang pusat.

Pantau anggaran dan sumber daya dengan pemahaman yang jelas tentang bagaimana waktu dan upaya digunakan.

Sederhanakan komunikasi agar pembaruan dan langkah selanjutnya selalu jelas.

✨ Ideal untuk: Tim pemasaran yang mengelola kampanye SEO lengkap dan ingin semua hal mulai dari strategi hingga pelaksanaan dilacak di satu tempat.

💡 Tips Pro: Bayangkan ClickUp Agents sebagai rekan tim yang tidak pernah bosan dengan tugas-tugas berulang. Alat SEO AI ini dapat menjawab pertanyaan, menghasilkan pembaruan, melacak kemajuan, dan bahkan mengungkap wawasan dari alat seperti Google Drive, GitHub, atau Salesforce—semua tanpa Anda perlu repot. Misalnya, jika Anda bertanya, “Berapa banyak backlink yang kita dapatkan minggu ini?”, seorang agen dapat langsung mengakses data tersebut, merangkumnya, dan bahkan menyarankan langkah selanjutnya. Anda juga dapat membuat agen kustom tanpa perlu menyentuh satu baris kode pun. Cukup berikan tugasnya (seperti laporan kemajuan SEO mingguan atau pemantauan mention pesaing), pilih sumber data, dan biarkan berjalan otomatis.

7. Template Manajemen Kampanye Pemasaran ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan fase kampanye dari peluncuran hingga penutupan dengan jelas menggunakan templat Manajemen Kampanye Pemasaran ClickUp.

Liquid Death dan Yeti berhasil meluncurkan kampanye yang menarik perhatian semua orang dengan meluncurkan pendingin mini berbentuk peti mati yang unik. Kampanye ini playful dan tak terduga, dan menyebar dengan cepat di platform media sosial dan media massa. Pelajaran yang dipetik sederhana: ketika ide kreatif bertemu dengan perencanaan yang jelas, hasilnya bisa tak terlupakan.

Template Manajemen Kampanye Pemasaran ClickUp membantu Anda menerapkan tingkat ketelitian yang sama dalam kampanye Anda. Template ini menyatukan semua elemen dalam satu tempat, mulai dari konten dan jadwal hingga anggaran dan peran tim, sehingga Anda tidak merasa kewalahan dengan terlalu banyak hal yang harus diurus sekaligus.

Hal ini juga membuat penyesuaian di tengah kampanye menjadi lebih mudah. Apakah Anda perlu mengganti judul, mengubah tanggal posting, atau menyempurnakan pesan untuk saluran tertentu, strukturnya sudah tersedia.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Atur pekerjaan konten, desain, promosi, komunitas, dan analitik dalam satu ruang.

Gunakan tampilan seperti kalender atau ringkasan fase untuk memantau jadwal dengan baik.

Laporkan hasil dengan pelacakan bawaan sehingga setiap pemangku kepentingan dapat melihat hasilnya.

✨ Ideal untuk: Tim pemasaran yang meluncurkan kampanye dan ingin koordinasi, visibilitas, dan kontrol dari tahap ideasi hingga evaluasi.

8. Template Manajemen Tugas ClickUp

Dapatkan templat gratis Bagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola dengan status yang jelas menggunakan templat Manajemen Tugas ClickUp.

Semakin banyak orang yang dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat, yang membuktikan bahwa efisiensi bergantung pada perencanaan yang matang. Bagi tim, hal ini menjadi pengingat bahwa hasil yang dicapai selalu lebih penting daripada jam kerja yang dihabiskan.

Template Manajemen Tugas ClickUp membantu mengubah ide tersebut menjadi praktik sehari-hari. Template ini mengumpulkan semua pekerjaan Anda di satu tempat, memberikan gambaran jelas tentang apa yang sedang berlangsung, apa yang telah selesai, dan apa yang perlu diperhatikan selanjutnya.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pantau kemajuan dengan tampilan seperti daftar, papan, atau kalender.

Tetapkan tanggung jawab agar semua orang tahu apa yang harus difokuskan.

Gunakan otomatisasi dan bidang untuk menghemat waktu pada pembaruan berulang.

✨ Ideal untuk: Tim dan individu yang ingin cara sederhana namun fleksibel untuk menjaga tugas tetap terorganisir dan kemajuan terlihat.

Butuh bantuan dalam manajemen proyek SEO? Tonton video ini:

9. Template Laporan SEO ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau tren seiring waktu dengan opsi pelaporan triwulanan menggunakan templat Laporan SEO ClickUp.

Template Laporan SEO ClickUp membantu Anda mengubah angka-angka yang tersebar menjadi cerita SEO yang bermakna. Anda dapat melacak lalu lintas, kata kunci, prospek, dan lainnya sambil menggunakan visual seperti grafik dan diagram untuk membuat wawasan Anda mudah dipahami.

Anda juga dapat mengatur ulasan berulang, memperbarui metrik dengan Bidang Kustom, dan memantau kinerja secara konsisten.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Buat laporan siap pakai untuk klien dengan tampilan yang jelas tentang lalu lintas, kata kunci, dan konversi.

Simpan semua data SEO dalam satu ruang kerja bersama untuk kolaborasi yang mudah.

Gunakan grafik dan diagram untuk mengubah metrik kompleks menjadi cerita yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.

✨ Ideal untuk: Manajer SEO dan tim pemasaran digital yang ingin memantau kinerja secara konsisten dan menyajikan hasil dengan jelas.

Traffic yang Akan Anda Sukai, dengan ClickUp

SEO Off-Page adalah kekuatan yang menentukan apakah konten Anda benar-benar sampai ke audiens.

Alur kerja yang kuat juga secara langsung terkait dengan daftar periksa SEO On Page Anda, memastikan konten Anda teroptimasi dengan baik. Dengan daftar periksa riset kata kunci yang terorganisir, Anda dapat menyelaraskan upaya Off Page dengan apa yang sebenarnya dicari oleh orang-orang.

Dan jangan lupa—taktik SEO Off Page hanya akan efektif jika mencerminkan otoritas yang sebenarnya yang muncul di halaman hasil mesin pencari. Kombinasi antara struktur dan strategi adalah kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Template yang kami bahas bukan sekadar membuat daftar periksa untuk sekadar membuatnya, tetapi untuk membantu tim Anda memulai dengan percaya diri. Yang membedakan ClickUp dari alat lain adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan semua elemen ini ke dalam satu platform. Anda tidak perlu berpindah-pindah antar aplikasi untuk melacak backlink, mention, atau upaya pemasaran.

Jika Anda siap untuk membawa kejelasan ke dalam alur kerja Anda, tempat terbaik untuk memulai adalah dengan menggunakan template.

Daftar sekarang di ClickUp!

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

SEO Off-Page mencakup semua aktivitas yang Anda lakukan di luar situs web Anda untuk meningkatkan visibilitas dan kepercayaan situs Anda. Bayangkan ini sebagai reputasi situs Anda di dunia digital yang lebih luas. Ini mencakup backlink, mention merek, sinyal sosial, dan kemitraan yang memberi sinyal kepada mesin pencari bahwa konten Anda kredibel dan layak untuk peringkat.

Audit dimulai dengan memeriksa siapa yang menghubungkan ke situs Anda dan apakah tautan tersebut bermanfaat atau merugikan. Selanjutnya, tinjau penyebutan merek, aktivitas media sosial, dan ulasan online Anda untuk melihat bagaimana bisnis Anda dipersepsikan. Terakhir, bandingkan profil Anda dengan pesaing untuk menemukan peluang di mana Anda mungkin kehilangan visibilitas.

Pada dasarnya, SEO Off Page bergantung pada backlink, otoritas online, dan kepercayaan komunitas. Backlink berkualitas tinggi, ulasan positif, keterlibatan sosial, dan konten tamu semuanya berperan. Bersama-sama, mereka membentuk sinyal yang digunakan mesin pencari untuk menentukan seberapa andal situs Anda.

Beberapa alat dapat membantu melacak backlink, mengukur otoritas domain, dan memantau mention merek. Alat-alat ini mencakup platform yang khusus dalam analisis tautan, pemantauan media sosial, dan pemantauan pesaing. Pilihan terbaik tergantung pada apakah Anda membutuhkan pelacak ringan untuk pemeriksaan kecil atau platform lengkap untuk kampanye yang lebih besar.

Mulailah dengan mencantumkan hal-hal dasar: periksa backlink, minta ulasan, publikasikan konten tamu, dan tetap aktif di platform media sosial tempat pelanggan Anda berada. Kemudian, sesuaikan daftar tersebut dengan industri Anda. Misalnya, kafe lokal mungkin fokus pada mendapatkan daftar di blog makanan, sementara agensi desain mungkin fokus pada posting tamu di situs kreatif.

Salah satu contohnya adalah strategi awal Airbnb dalam membangun kepercayaan merek melalui blog tamu dan kemitraan, yang membantu meningkatkan pengenalan merek sebelum menjadi nama yang dikenal luas. Contoh lain adalah pendekatan HubSpot dalam menciptakan alat gratis yang menghasilkan tautan balik (backlinks) dalam jumlah besar dari blog dan bisnis di seluruh dunia. Kampanye-kampanye ini menunjukkan bagaimana ide-ide kreatif di luar situs web Anda dapat membawa otoritas dan perhatian kembali ke situs web Anda.