AI Stack Mana yang Tepat untuk Tim Desain dan Kreatif?

Alat AI berkembang lebih cepat daripada tinjauan desain pada pagi hari Senin. 🚀

Setiap alat menjanjikan untuk memangkas waktu desain Anda menjadi setengah, menghasilkan aset berkualitas tinggi secara instan, atau entah bagaimana membuka potensi kreativitas 10 kali lipat. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Anda benar-benar membutuhkan semua alat tersebut?

Tidak.

Yang Anda butuhkan sebenarnya adalah beberapa aplikasi AI yang bekerja dengan baik bersama-sama dan mendukung proses kreatif Anda dari awal hingga akhir. Dengan kata lain, sebuah AI stack.

Mari kita lihat lebih dekat pengaturan ini dan jelajahi cara membangun atau memilih stack yang sempurna untuk tim Anda!

Komponen Utama dari Stack AI untuk Tim Kreatif

Alat-alat yang tepat dalam tumpukan teknologi AI akan bervariasi tergantung pada tujuan dan prioritas tim Anda.

Demikian pula, tumpukan AI yang bagus untuk pekerjaan kreatif apa pun selalu memiliki lima komponen kunci:

Ini adalah perangkat lunak AI yang membantu Anda dengan cepat brainstorming, membuat, dan mengedit aset kreatif Anda dalam hitungan menit. Meskipun hasilnya biasanya memerlukan sedikit penyempurnaan (tidak selalu sempurna langsung dari kotaknya), hal ini mempercepat proses produksi konten Anda.

Berikut adalah beberapa alat pembuatan konten AI yang umum dan sebaiknya Anda pertimbangkan untuk ditambahkan:

Asisten teks dan penulisan: Gunakan alat ini untuk menghasilkan salinan iklan, caption media sosial, posting blog, draf email, ringkasan, deskripsi meta, Gunakan alat ini untuk menghasilkan salinan iklan, caption media sosial, posting blog, draf email, ringkasan, deskripsi meta, ringkasan produk , SOP, dan lain-lain.

Generator gambar dan desain: Dapatkan grafis media sosial, mockup produk, poster acara, ilustrasi, storyboard, dan lainnya dengan Dapatkan grafis media sosial, mockup produk, poster acara, ilustrasi, storyboard, dan lainnya dengan generator seni AI

Alat pembuatan video: Ideal untuk membuat video promosi singkat, demo produk, video penjelasan, atau Reels cepat. Mereka juga dapat mengubah skrip menjadi video animasi atau klip gaya presenter.

Alat riset dan optimasi konten: Brainstorm ide topik, identifikasi celah konten, optimalkan blog Anda dengan kata kunci yang tepat, buat ringkasan SEO, dan analisis konten pesaing yang berkinerja terbaik.

Alat audio dan suara: Ubah skrip menjadi ucapan yang terdengar alami, transkrip wawancara, buat potongan audio untuk media sosial, dan buat narasi atau suara latar untuk video dan iklan.

Pembuat desain web: Sangat cocok untuk prototipe cepat, memungkinkan Anda mengulang lebih cepat. Gunakan untuk menghasilkan tata letak halaman utama dan halaman arahan, membuat mockup antarmuka pengguna, dan secara otomatis menyesuaikan gaya halaman dengan elemen merek Anda.

📝 Catatan Singkat: Alat pembuatan konten AI menggabungkan AI tradisional (seperti machine learning dan analisis prediktif) dengan model AI generatif yang lebih baru. Misalnya, Grammarly menggunakan AI tradisional untuk tugas pengeditan seperti pengecekan tata bahasa dan nada, tetapi fitur-fitur barunya menggunakan AI generatif untuk menciptakan konten baru dari nol.

Perpustakaan aset AI

Meskipun tidak banyak dibicarakan, ini adalah salah satu bagian terpenting dari tumpukan teknologi AI Anda.

Perpustakaan aset AI secara otomatis menandai, mengelompokkan, dan mengkategorikan aset Anda begitu Anda mengunggahnya. Hal ini memudahkan Anda untuk menyimpan dan mengatur semua file kreatif Anda.

Mencari file juga jadi jauh lebih mudah! Daripada mengingat nama file yang tepat atau mencari di lokasi folder, ketik pertanyaan dalam bahasa alami seperti: “Tunjukkan semua gambar kampanye liburan yang memiliki latar belakang merah.” Dan voila!

Keuntungan besar lainnya? Alat-alat ini dapat menghapus aset duplikat, sehingga Anda tidak perlu membuang waktu berjam-jam untuk membersihkan penyimpanan secara manual.

✅ Fakta: 83% karyawan akhirnya membuat ulang file yang sudah ada! Mengapa? Karena mereka tidak bisa menemukan file asli di sistem mereka saat ini. Duplikasi yang terus-menerus ini sangat menguras produktivitas. Itulah tepatnya mengapa perpustakaan aset AI sangat penting—ia menyelesaikan masalah keterjangkauan secara instan.

Kecerdasan buatan mempermudah komunikasi tim dalam dua cara utama:

Ini menyatukan semuanya: Tidak perlu lagi berpindah-pindah antara chat, email, dan alat rapat. AI mengintegrasikan semuanya, sehingga Anda dapat mengakses percakapan atau saluran komunikasi apa pun dari satu tempat pusat.

Membuat komunikasi lebih mudah: AI dapat merangkum percakapan panjang, menerjemahkan pesan, mencatat pertemuan, dan mengekstrak detail penting dari rekaman audio. Ini berarti Anda dapat bercakap-cakap dan berkolaborasi dengan tim Anda tidak hanya dengan mudah, tetapi juga lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih efisien.

📮 ClickUp Insight: Hampir 20% responden survei kami mengirim lebih dari 50 pesan instan setiap hari. Volume yang tinggi ini bisa menandakan tim yang selalu sibuk dengan pertukaran pesan cepat—bagus untuk kecepatan, tapi juga berisiko menyebabkan kelebihan komunikasi. Dengan alat kolaborasi terintegrasi ClickUp, seperti ClickUp Chat dan ClickUp Assigned Comments, percakapan Anda selalu terhubung dengan tugas yang tepat, meningkatkan visibilitas, dan mengurangi kebutuhan akan tindak lanjut yang tidak perlu.

Tim desain Anda membutuhkan sistem manajemen proyek yang cerdas sama seperti tim teknik atau produk. Terutama jika Anda adalah agensi yang menangani berbagai klien—AI dapat membantu mengelola kekacauan tersebut untuk Anda.

Dengan alat manajemen proyek yang didukung AI, Anda dapat secara otomatis:

Analisis kapasitas tim dan alokasikan pekerjaan kepada anggota yang tersedia.

Perkirakan jadwal proyek dan estimasi biaya.

Perbarui status tugas, kirim pengingat, dan pantau kemajuan secara real-time.

📚 Baca Lebih Lanjut: Kami Telah Menguji 10 Alat AI Terbaik untuk Manajer Produk

Cara Membangun atau Memilih Stack AI untuk Tim Kreatif Anda

Tidak yakin apakah Anda harus membangun tumpukan AI dari awal atau cukup memilih satu?

Berikut ini adalah pedoman singkat untuk membantu Anda memutuskan:

Lanjutkan dan BANGUN jika Anda adalah organisasi besar atau agensi yang memiliki kebutuhan kustom yang kompleks, aset sensitif yang perlu dikelola, atau perangkat lunak proprietary yang tidak dapat diintegrasikan dengan alat AI yang tersedia secara luas.

Anda sebaiknya MEMILIH solusi yang sudah ada jika Anda mengelola bisnis kecil atau menengah, memiliki anggaran atau sumber daya terbatas untuk membangun stack AI, dan ingin menggunakan AI segera.

Setelah Anda membuat keputusan, saatnya untuk bertindak.

Mari kita pandu Anda langkah demi langkah tentang cara membangun atau memilih stack AI Anda:

Langkah 1: Tentukan kebutuhan Anda

Identifikasi jenis aset yang paling sering diproduksi oleh tim Anda.

Apakah Anda memimpin tim yang fokus pada konten, yang menghasilkan posting blog dan teks dengan elemen visual sesekali? Dalam hal ini, stack desain yang ringan sudah cukup. Yang menawarkan generasi gambar AI yang sederhana.

Atau apakah tim Anda lebih fokus pada desain—membuat identitas merek, visual kampanye, mockup antarmuka pengguna, ilustrasi produk? Maka Anda membutuhkan alat desain produk dalam stack teknologi Anda untuk mendukung iterasi cepat dan alur kerja multi-ekspor.

Bandingkan setiap alat AI berdasarkan fungsi utama yang seharusnya mereka lakukan.

📌 Contoh: Jika Anda memiliki lima generator teks-ke-gambar dalam daftar Anda, periksa seberapa cepat dan akurat masing-masing dalam menghasilkan gambar.

Ingat, alat yang rumit dan tidak digunakan oleh siapa pun hanyalah pemborosan uang. Pilihlah alat yang ramah pengguna yang dapat digunakan oleh desainer, penulis, editor, dll., dalam hitungan menit, bukan minggu.

Selanjutnya, pertimbangkan skalabilitas untuk memenuhi beban kerja di masa depan, kapasitas tim, dan biaya tambahan.

Privasi data sama pentingnya di sini. Pastikan alat tersebut menawarkan enkripsi, sertifikasi kepatuhan, dan izin pengguna yang detail. Pastikan Anda dapat dengan mudah membatasi berbagi data untuk melatih model AI.

Tapi tahukah Anda apa yang sebenarnya menjadi faktor penentu? Integrasi.

Setiap alat yang Anda tambahkan ke tumpukan AI Anda harus terintegrasi dengan alat lain dan sistem yang sudah ada untuk aliran data yang lancar.

📮ClickUp Insight: 70% responden mengatakan mereka membuka tab karena berencana untuk "kembali ke sana nanti." Kami sudah pernah mendengar itu sebelumnya. 🤭 Ironisnya, 30% responden mengatakan bahwa mereka akan merasa lega jika kehilangan semua tab yang terbuka sebelumnya akibat crash browser, misalnya. Itu adalah efek Zeigarnik yang bekerja. Otak kita terpaku pada tugas yang belum selesai, mengubah setiap tab menjadi cliffhanger. Anda merasa sibuk, bahkan ketika tidak ada yang sebenarnya bergerak maju. Sebagai Ruang Kerja AI Terintegrasi, ClickUp selalu menempatkan prioritas Anda di depan. Minta ClickUp Brain untuk menampilkan prioritas harian atau mingguan Anda, atau lakukan pencarian web real-time untuk menemukan informasi relevan tepat saat Anda membutuhkannya. Kini Anda dapat menutup tab tanpa mengabaikan tugas yang belum selesai. 🕊️

Langkah 3: Integrasikan alur kerja AI dengan orkestrasi terpadu

Menggunakan banyak alat dalam stack teknologi AI desain Anda dapat menyebabkan penyebaran alat yang berlebihan, yang menguras produktivitas, anggaran, dan fokus. Hal ini akan berubah menjadi penyebaran pekerjaan, di mana file, pembaruan, dan keputusan Anda tersebar di berbagai aplikasi, obrolan, dan kotak masuk.

Tebak dampak dari masalah ini? Kerugian produktivitas global sebesar $2,5 triliun setiap tahun.

via ClickUp Survey

Untuk menghindari hal ini, setelah sistem AI Anda mulai beroperasi, Anda memerlukan lapisan orkestrasi tunggal untuk menghubungkan upaya Anda di seluruh alat dan departemen.

ClickUp menjadi lapisan orkestrasi tersebut.

Platform AI Terintegrasi Pertama di Dunia menghubungkan aplikasi dan alur kerja ke dalam platform terpadu.

Apa artinya itu bagi Anda? 👇

📮 ClickUp Insight: Tim dengan kinerja rendah empat kali lebih mungkin menggunakan 15+ alat, sementara tim dengan kinerja tinggi mempertahankan efisiensi dengan membatasi alat mereka hingga 9 platform atau kurang. Tapi bagaimana jika menggunakan satu platform? Sebagai aplikasi serba guna untuk kerja, ClickUp mengintegrasikan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan Anda dalam satu platform, dilengkapi dengan alur kerja yang didukung AI. Siap bekerja lebih cerdas? ClickUp cocok untuk setiap tim, membuat pekerjaan lebih transparan, dan memungkinkan Anda fokus pada hal yang penting sementara AI menangani sisanya.

Langkah 4: Implementasikan stack dan latih tim Anda

Setelah tumpukan AI Anda siap, luncurkan secara bertahap untuk memudahkan adopsi dan pengujian kinerja.

Mulailah dengan tugas-tugas yang memberikan nilai langsung. Misalnya, menganalisis pencarian pengguna atau mengotomatisasi bagian dari proses serah terima desain. Kemudian sempurnakan alur kerja.

Atau jika tim Anda kecil, gunakan tumpukan AI untuk satu proyek saja.

Manfaatkan keberhasilan ini untuk mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan sebelum memperluas adopsi AI.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Clips untuk dengan cepat merekam layar dan membuat panduan produk untuk melatih anggota tim. Anda dapat menyematkan Clips ini langsung ke tugas ClickUp atau Dokumen, atau membagikannya melalui tautan. Bagikan konteks dan umpan balik dengan cepat kepada tim Anda melalui pesan video singkat menggunakan ClickUp Clips.

Langkah 5: Pantau kinerja dan lakukan iterasi

Saatnya mengambil keputusan! Anda perlu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini:

Seberapa baik kinerja tumpukan AI Anda?

Apakah alat ini benar-benar membantu tim Anda menghasilkan dan mengirimkan karya kreatif lebih cepat?

Apakah Anda melihat peningkatan dalam kualitas dan kuantitas pekerjaan desain?

Apakah sistem AI telah mengurangi jumlah revisi atau, lebih buruk lagi, meningkatkannya?

Pantau kemajuan ini sejak hari pertama—bukan hanya selama fase uji coba awal, tetapi secara berkelanjutan. Dengan cara ini, Anda dapat secara proaktif mendeteksi kapan alat tertentu berhenti berfungsi secara efektif atau ketika muncul kebutuhan baru yang memerlukan solusi yang lebih canggih.

⭐ Bonus: Berikut adalah metrik kunci yang harus Anda pantau: Kepuasan pemangku kepentingan, wawasan pelanggan, atau skor umpan balik

Waktu penyelesaian per proyek (sebelum vs. setelah AI)

Jumlah siklus revisi yang diperlukan

Waktu yang dihemat dari tugas-tugas berulang

Jumlah karya kreatif yang dihasilkan per minggu/bulan

Persentase pengiriman tepat waktu

Contoh Stack AI untuk Tim Desain dan Kreatif pada Tahun 2026

Kami telah menyusun tumpukan teknologi AI dasar untuk tim desain dan kreatif Anda. Anda bebas menambahkan atau mengganti alat sesuai kebutuhan:

1. Ideasi dan pembangkitan konten

Lapisan ini mendukung pemikiran kreatif pada tahap awal dan mempercepat proses pembuatan konten untuk tim desain Anda. Ini membantu desainer beralih dari kanvas kosong ke konsep yang dapat digunakan lebih cepat, baik itu arah visual, ide kampanye, atau draf teks.

ChatGPT

Mulailah dengan ChatGPT untuk brainstorming konsep desain, ide kampanye, peta jalan pemasaran, arah kreatif, dan sebagainya.

Fitur utama:

Generasi ide untuk kampanye, tata letak, dan tema desain.

Draft teks untuk halaman arahan, microcopy, dan brief kreatif.

Prompting percakapan untuk mengulang konsep dengan cepat

Harga: Gratis; paket berbayar mulai dari $20 per bulan per pengguna

Midjourney

Gunakan Midjourney sebagai alat desain AI andalan Anda untuk menghasilkan gambar atau seni dengan cepat. Untuk setiap prompt yang Anda masukkan, Midjourney secara instan menghasilkan empat variasi gambar, yang sangat berguna untuk iterasi cepat pada tahap awal.

Fitur utama:

Pembuatan gambar dari teks untuk eksplorasi visual yang cepat

Eksperimen gaya dan estetika menggunakan prompt dan referensi

Visual konsep berkualitas tinggi untuk presentasi, papan suasana, dan inspirasi.

Harga: Mulai dari $10 per bulan per pengguna

Jasper

Beralih ke Jasper untuk menghasilkan konten tertulis seperti teks iklan, caption media sosial, skrip YouTube, deskripsi produk, CV, posting LinkedIn, dan lainnya.

Fitur utama:

Konfigurasi suara dan nada merek untuk pesan yang konsisten

Template untuk judul, deskripsi produk, dan konten kampanye

Fitur kolaborasi untuk meninjau dan menyempurnakan konten kreatif

Harga: Mulai dari $69 per bulan per pengguna

📚 Baca Lebih Lanjut: 20 Alat Pemasaran AI Terbaik untuk Tetap Produktif di Tahun 2025

2. Desain dan pengeditan

Lapisan ini akan membantu Anda bergerak lebih cepat dari konsep ke implementasi. Ia mengotomatiskan tugas-tugas desain yang berulang, memungkinkan iterasi cepat di berbagai format dan saluran.

Figma AI

Gunakan Figma AI untuk menghasilkan tata letak, menyempurnakan komponen, dan mempercepat proses iterasi tanpa meninggalkan lingkungan desain utama mereka.

Fitur utama:

Tata letak, komponen, dan saran desain yang dihasilkan oleh AI

Pengeditan teks cerdas dan pengisian konten di dalam bingkai

Percepatan iterasi melalui penyesuaian ukuran otomatis dan penyempurnaan desain.

Harga: Gratis; paket berbayar mulai dari $20 per bulan per pengguna

Adobe Firefly

Jika Anda pengguna Adobe, Adobe Firefly memungkinkan Anda untuk membuat dan mengedit gambar, klip video, storyboard, aset merek, templat pemasaran, dan lainnya di dalam ekosistem Adobe.

Fitur utama:

Pembuatan gambar dari teks dan vektor dari teks untuk aset kreatif

Fitur pengisian dan perluasan generatif untuk pengeditan cepat dan variasi.

Output yang aman secara komersial terintegrasi ke dalam alat Adobe.

Harga: Mulai dari $9,99 per bulan per pengguna

Canva Magic Studio

Canva’s Magic Studio berguna untuk pembuatan grafis cepat, pengeditan massal, dan konten dengan waktu penyelesaian singkat.

Fitur utama:

Magic Design untuk tata letak instan berdasarkan prompt atau konten.

Magic Edit dan penghapusan latar belakang untuk perubahan visual cepat.

Paket merek untuk menerapkan font, warna, dan gaya secara konsisten

Harga: Gratis; paket berbayar mulai dari $12,99 per bulan per pengguna.

3. Kolaborasi dan pelacakan proyek

Mengelola alur kerja kreatif bisa menjadi sangat membingungkan jika Anda bukan ahli dalam manajemen proyek. Anda harus menghadapi tenggat waktu yang berubah-ubah, klien yang terus memperbarui persyaratan mereka, dan anggota tim yang terjebak dalam lingkaran umpan balik yang tak berujung.

Untuk mengelola semua itu, gunakan ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan.

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Desain ClickUp dirancang khusus untuk hal ini.

Alat ini sudah dilengkapi dengan semua komponen kunci dari tumpukan teknologi AI desain yang kuat, sehingga menghubungkan setiap tahap proses desain Anda dan mengurangi penyebaran AI yang tidak terkendali.

Mulailah dengan Template Formulir Permintaan Kreatif ClickUp untuk dengan mudah mengumpulkan, memantau, dan mengelola setiap permintaan kreatif.

Dapatkan template gratis Otomatiskan dan lacak seluruh proses kreatif Anda dengan templat formulir permintaan kreatif ClickUp.

Bagi proyek menjadi tugas-tugas sederhana dan dapat dilaksanakan menggunakan ClickUp Tasks. Tambahkan tanggal jatuh tempo, ketergantungan, penanggung jawab, dan status kustom pada setiap tugas, sehingga semua orang jelas tentang tanggung jawab dan batas waktu mereka.

Kemudian gunakan ClickUp Brain, asisten AI terintegrasi, untuk brainstorming dan menyempurnakan ide, menghasilkan brief desain terstruktur, dan membuat konten pemasaran secara instan.

Anda juga dapat menggunakannya untuk membuat mockup desain visual, mood board, dan sketsa konsep dengan perintah bahasa alami. Tidak perlu teknik perintah yang rumit.

Buat seni AI di ruang kerja Anda menggunakan ClickUp Brain

Selain itu, ClickUp Brain menghilangkan kelebihan konteks yang memperlambat sebagian besar siklus desain.

Karena asisten AI memahami ruang kerja Anda, ia dapat menjelaskan maksud di balik sebuah brief, merangkum tren umpan balik, atau menyoroti perubahan antara versi V2 dan V8 dari sebuah aset.

📌 Coba Prompt Ini: Ringkas semua umpan balik dari versi V3 hingga V5 banner halaman utama, daftar apa yang masih tertunda, dan beritahu saya jika ada yang bertentangan dengan dokumen pedoman merek kami.

ClickUp Chats bisa menjadi platform pesan instan favorit baru Anda. Karena terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja ClickUp, Anda tidak perlu lagi meninggalkan pekerjaan untuk terhubung dengan orang lain.

⭐ Bonus: Atur otomatisasi ClickUp untuk menghilangkan pekerjaan manual yang berulang dari proses internal Anda. Misalnya, Anda dapat membuat otomatisasi tanpa kode yang secara instan memberitahu pengambil keputusan setiap kali status tugas diperbarui. Dengan begitu, tidak ada yang perlu membuang waktu untuk terus-menerus memeriksa pembaruan. Buat otomatisasi kustom berdasarkan pemicu dan kondisi, serta aturan "jika ini, maka itu".

Harga:

4. Umpan balik dan versi

Alat-alat ini memberikan tim desain satu tempat untuk mengumpulkan masukan, melacak versi, dan memindahkan aset menuju persetujuan tanpa kebingungan atau pekerjaan ulang.

Frame. io

Untuk meninjau aset video, gunakan Frame.io. Anda dapat menambahkan anotasi per frame dan bahkan menggambar langsung di video dengan komentar yang presisi dan berlabel waktu.

Fitur utama:

Komentar berwaktu pada video dan desain animasi

Perbandingan versi untuk melacak perubahan di seluruh iterasi

Tautan berbagi yang aman untuk peninjau eksternal dan klien.

Namun, alat ini mulai kurang memadai saat Anda perlu mengelola umpan balik untuk jenis konten kreatif lain, seperti teks konten, atau untuk komunikasi tim secara umum.

Harga: Gratis; paket berbayar mulai dari $15 per bulan per pengguna

ClickUp Proofing

Tidak hanya Anda (atau klien Anda) dapat menambahkan komentar detail pada video, gambar, dan dokumen, tetapi ClickUp sebenarnya mengumpulkan dan menghubungkan semua umpan balik tersebut langsung ke ruang kerja utama Anda.

Dengan fitur Proofing ClickUp, para peninjau dapat menambahkan, menugaskan, atau menyelesaikan komentar pada file PNG, GIF, atau PDF tanpa perlu meninggalkan ClickUp.

Dengan ClickUp untuk tinjauan desain, berikan umpan balik langsung kepada anggota tim dari komentar itu sendiri, mengubah saran pasif menjadi tindakan yang dapat dilaksanakan.

Gunakan fitur proofing ClickUp untuk mendapatkan umpan balik tentang elemen spesifik dari karya Anda dan menyempurnakannya

Fitur utama:

Komentar dan anotasi langsung pada berkas desain

Riwayat versi yang terhubung langsung dengan tugas dan alur kerja

Persetujuan berdasarkan status untuk memindahkan pekerjaan dari tahap tinjauan ke tahap final.

Harga: Gratis dengan paket ClickUp Business dan Enterprise.

5. Manajemen dan pengiriman aset

Anda ingin aset kreatif tetap terorganisir dan mudah diakses untuk penggunaan ulang. Lapisan ini membantu Anda dalam hal itu. Dengan cara ini, Anda dapat mengirimkan aset yang tepat kepada orang yang tepat tanpa harus terus-menerus mencari di folder atau menghadapi tautan yang sudah kadaluwarsa.

Bynder

Bynder adalah sistem manajemen aset digital (DAM) untuk mengorganisir, menyimpan, dan mengelola volume besar aset kreatif. Anda dapat menyimpan dan berbagi gambar, video, logo, dan materi branding di antara tim dan klien.

Fitur utama:

Perpustakaan aset terpusat dengan metadata dan penandaan

Kontrol versi untuk memastikan tim hanya menggunakan file yang disetujui.

Pembagian yang terkontrol untuk tim internal dan mitra eksternal

ClickUp Docs

Gunakan kombinasi ClickUp Docs + Brain untuk membuat dan menyimpan pedoman merek, sistem desain, brief kreatif, dan catatan pengiriman.

Gunakan Docs + Brain untuk menghasilkan brief desain dan SOP

Fitur utama:

Dokumen Terpusat (dengan versi dan izin pengguna) untuk pedoman merek, sistem desain, dan penyerahan aset.

Ringkasan yang didukung AI yang menyoroti pembaruan penting, perubahan, atau persetujuan.

Penulisan dan pengeditan yang sadar konteks, yang mengambil data dari tugas, komentar, dan pekerjaan sebelumnya.

Harga: Gratis dengan semua paket ClickUp

Integrasi dengan Google Drive dan Dropbox memungkinkan Anda mengunggah dan mengakses semua aset Anda dengan cepat.

Semua informasi proyek—ide, tugas, file, umpan balik, dan persetujuan—terdapat di ClickUp, sehingga tim Anda selalu memiliki catatan yang jelas dan dapat dicari untuk setiap langkah.

⭐ Bonus: Bayangkan tidak perlu lagi secara manual menyortir file ke folder yang tepat atau menggabungkan file duplikat di ruang kerja Anda? Dengan ClickUp Super Agents, itu benar-benar mungkin! Misalnya, Anda dapat membuat Super Agent Klasifikasi File di ClickUp yang secara otomatis menganalisis konten dan metadata file untuk menyortir file ke folder yang tepat. Penasaran ingin tahu lebih lanjut? Tonton video ini untuk melihat betapa mudahnya mengatur Super Agents di ClickUp!

6. Pelaporan dan wawasan

Potongan terakhir dari puzzle? Sebuah alat analitik proyek yang andal yang membantu Anda memantau kapasitas tim, melacak kinerja proyek, dan melaporkan wawasan kunci.

Dashboard ClickUp menawarkan cara yang sempurna untuk melakukannya (tanpa perlu menggunakan alat analitik terpisah).

Buat dasbor manajemen proyek kustom menggunakan widget seret-dan-lepas yang sederhana dan kartu AI untuk melacak setiap aspek kinerja tim Anda.

Dengan mengumpulkan wawasan ini, Anda dapat dengan cepat menilai apakah tumpukan teknologi AI Anda memberikan hasil yang memuaskan dalam hal kecepatan, kualitas output, adopsi tim, dan kolaborasi.

Generate pembaruan langsung dan ringkasan yang didukung AI di Dashboard ClickUp Anda dengan AI Cards

Anda dapat membuat visualisasi kustom menggunakan berbagai kartu AI untuk melacak dan mengoptimalkan setiap bagian dari tumpukan teknologi AI Anda. Beberapa contohnya meliputi:

Grafik Pie untuk melihat bagaimana waktu desain dibagi di antara proyek, klien, atau jenis aset seperti media sosial, web, atau video.

Grafik Batang untuk membandingkan output desain mingguan atau bulanan, jumlah revisi, atau waktu penyelesaian antar tim.

Grafik Baterai untuk memantau kemajuan tugas desain aktif, tahap tinjauan, atau kesiapan persetujuan.

Anda juga dapat menggunakan AI Cards bawaan untuk mengidentifikasi wawasan seperti di mana siklus umpan balik melambat, aset mana yang terjebak dalam proses review, atau desainer mana yang kelebihan beban. AI Cards bahkan dapat mendeteksi anomali seperti jumlah revisi yang tidak biasa tinggi atau tenggat waktu yang terlewat.

Dan karena dashboard secara otomatis diperbarui dan dapat mengirim ringkasan terjadwal, pemimpin desain tidak perlu mengadakan rapat status hanya untuk memahami hambatan yang ada.

Harga: Gratis dengan paket ClickUp Business dan Enterprise.

⭐ Bonus: Tampilan Beban Kerja ClickUp menunjukkan tugas-tugas saat ini dari setiap anggota tim. Anda tahu siapa yang kelebihan beban kerja dan dapat mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan. Warna merah menunjukkan kapasitas berlebih, hijau menunjukkan kapasitas optimal, dan oranye menandakan mereka memiliki kapasitas untuk menangani lebih banyak pekerjaan. Gunakan tampilan Beban Kerja ClickUp untuk menilai ketersediaan setiap anggota tim dan mengalokasikan pekerjaan secara efektif

🚀 Keunggulan ClickUp: Gabungkan semua alat kreatif ke dalam satu ruang kerja dengan integrasi ClickUp. ClickUp terintegrasi dengan mulus dengan lebih dari 1.000 alat, mulai dari Figma, Adobe, dan Canva hingga Slack, Google Drive, Dropbox, dan Notion. Berkas, umpan balik, kalender, pesan, dan prototipe desain Anda semua terintegrasi dalam satu ruang kerja terpadu, menghilangkan kekacauan antar-alat. Otomatiskan proses serah terima, sinkronkan pembaruan secara instan, dan pastikan setiap aset kreatif terhubung dengan tugas atau proyek yang tepat. Tidak perlu membangun ulang sistem Anda. Tidak perlu berganti konteks. Hanya alur kerja yang lebih lancar dan cerdas dari awal hingga akhir. Buatlah tumpukan teknologi AI terintegrasi untuk tim kreatif menggunakan ClickUp Integrations

📚 Baca Lebih Lanjut: Apa Itu Manajemen Beban Kerja? Dengan Praktik Terbaik dan Template

7. Lapisan orkestrasi kerja dengan ClickUp

Dalam tumpukan AI untuk tim desain dan kreatif, lapisan orkestrasi alur kerja akan mengintegrasikan semua elemen, dan ClickUp memainkan peran tersebut.

ClickUp BrainGPT dirancang untuk ini—untuk menghilangkan penyebaran AI yang berlebihan.

Alat ini menggabungkan berbagai kemampuan AI ke dalam satu ruang kerja desktop, sehingga desainer tidak perlu menggunakan alat terpisah untuk brainstorming, penulisan, pencarian, dan pembaruan.

Begini cara tim desain menggunakannya:

Akses berbagai model AI dalam satu tempat: Gunakan ChatGPT untuk draf teks, Gemini untuk riset dan pemikiran terstruktur, atau Claude untuk penyempurnaan narasi dan konsep tanpa perlu meninggalkan ClickUp.

Gunakan Talk-to-Text untuk penangkapan ide kreatif yang lebih cepat: Diktekan brief, umpan balik, atau pembaruan tugas secara instan. Desainer dapat mengutarakan ide mereka begitu inspirasi datang, tanpa harus menghentikan alur kerja untuk mengetik. Diktekan brief, umpan balik, atau pembaruan tugas secara instan. Desainer dapat mengutarakan ide mereka begitu inspirasi datang, tanpa harus menghentikan alur kerja untuk mengetik.

Enterprise Search di seluruh stack desain Anda: Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami untuk menemukan pekerjaan di berbagai tugas, Dokumen, komentar, file, alat terhubung, dan bahkan web. Tidak perlu menggali folder atau aplikasi. Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami untuk menemukan pekerjaan di berbagai tugas, Dokumen, komentar, file, alat terhubung, dan bahkan web. Tidak perlu menggali folder atau aplikasi.

Dengan BrainGPT, ClickUp menjadi pusat komando untuk pekerjaan desain. Ide-ide diubah menjadi tugas, umpan balik diubah menjadi tindakan, dan aset-aset dipindahkan ke tahap pengiriman tanpa koordinasi manual atau pengecekan status yang terus-menerus.

Seperti yang dikatakan oleh seorang pengguna Reddit:

“Memiliki akses ke ClickUp Anda (sic), sehingga membuat pekerjaan menjadi jauh lebih efisien. Dapat dengan mudah membuat tugas, memperbarui, dll. Sangat praktis… Memungkinkan penggunaan berbagai model AI, yang bagi sebagian orang bisa menjadi hal besar, bagi saya tidak begitu, tapi saya akan memberikan apresiasi untuk ini… Dapat mengakses aplikasi lain Anda, misalnya, saya menyinkronkan Drive saya, dan jauh lebih cepat menemukan spreadsheet atau sesuatu melalui Brain Max daripada (sic) membuka Drive, mencarinya, dll. ”

“Memiliki akses ke ClickUp Anda (sic), sehingga membuat pekerjaan menjadi jauh lebih efisien. Dapat dengan mudah membuat tugas, memperbarui, dll. Sangat praktis… Ini memungkinkan penggunaan berbagai model AI, yang bagi sebagian orang bisa menjadi hal besar, bagi saya tidak begitu, tapi saya akan memberikan kredit untuk ini… Ini dapat mengakses aplikasi lain Anda, misalnya, saya menyinkronkan Drive saya, dan jauh lebih cepat menemukan spreadsheet atau sesuatu melalui Brain Max daripada (sic) membuka Drive, mencarinya, dll. ”

Jika Anda sudah menggunakan terlalu banyak alat AI, inilah cara mengatasinya sebelum situasinya semakin memburuk 👇

Manfaat dari Stack Teknologi AI Terintegrasi untuk Tim Kreatif

Mungkin Anda bertanya-tanya apakah tumpukan AI untuk pekerjaan kreatif benar-benar akan membuat Anda lebih produktif.

Atau mempertanyakan kebutuhan untuk membangun tumpukan AI terintegrasi untuk tim kreatif Anda ketika Anda bisa saja membeli beberapa alat saja!

Begini cara tumpukan teknologi AI mempercepat pertumbuhan pendapatan dan mengapa hal itu sepadan dengan setiap sen yang Anda keluarkan.

Jadwal pengiriman konsep yang lebih cepat

AI generatif, otomatisasi yang lebih cerdas, dan manajemen proyek terpusat bersama-sama mempercepat operasional kreatif Anda.

Hal ini memungkinkan tim-tim berbeda untuk meluncurkan kampanye lebih cepat, merespons tren tepat waktu, menguji lebih banyak ide, dan memanfaatkan jendela penjualan.

Kurangi siklus umpan balik dan tenggat waktu yang terlewat.

Alat AI yang tepat dapat menghasilkan draf yang hampir siap diterbitkan dalam sekali jalan. Hal ini secara drastis mengurangi putaran revisi dan membantu Anda meluncurkan kampanye tepat waktu (atau bahkan lebih awal dari jadwal).

👀 Tahukah Anda? Jauh sebelum generator seni AI modern, seniman kelahiran Inggris Harold Cohen menciptakan AARON—salah satu program seni otonom pertama. Lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh AI-nya dipamerkan di museum-museum ternama, termasuk Tate Gallery.

Inspirasi kreatif yang ditingkatkan melalui kolaborasi AI

Tahukah Anda di mana sebagian besar tim kreatif kehilangan waktu? Saat brainstorming ide, melakukan riset, dan mengubah pemikiran abstrak menjadi karya seni yang nyata.

Sebuah tumpukan AI terintegrasi menghilangkan hambatan kreatif ini dengan membantu tim dengan cepat menjelajahi arah baru dan berkolaborasi selama sesi brainstorming, menghasilkan ide-ide yang jauh lebih baik.

🧠 Fakta Menarik: Karya "The First 5000 Days" oleh Beeple — sebuah kolase digital dari 5.000 gambar — dilelang oleh Christie’s dan terjual seharga $69 juta. Yang menarik adalah lelang dimulai dengan harga hanya $100, namun pada akhirnya terjual dengan harga yang fantastis meskipun hanya berupa file digital yang dapat dengan mudah disalin atau dilihat oleh siapa saja secara online.

Peningkatan visibilitas di seluruh kampanye dan aset.

Tidak ada yang menghambat produktivitas kreatif seperti kurangnya visibilitas yang baik terhadap kampanye Anda.

Baik ide maupun energi akan terbuang sia-sia saat Anda menghabiskan waktu berpindah-pindah antara alat, mencari file yang tepat, dan memastikan semua orang berada di halaman yang sama.

Sebuah tumpukan AI terintegrasi dapat mengatasi hal ini. Ia menyediakan ruang kerja terpadu yang secara otomatis mengorganisir aset dan melacak kemajuan, sehingga Anda akhirnya dapat fokus pada pekerjaan yang sebenarnya.

Cerita merek yang konsisten di berbagai platform

AI dapat menegakkan aturan merek, menjaga konsistensi nada, memastikan warna dan gaya tetap selaras, mengidentifikasi aset yang tidak sesuai, dan menghasilkan konten yang tetap sesuai merek di semua saluran.

Konsistensi merek ini meningkatkan kinerja kampanye dan membantu Anda mendapatkan pelanggan dengan lebih efisien.

🧠 Fakta Menarik: Banksy, seniman jalanan Inggris yang anonim dan terkenal dengan mural-muralnya yang tajam dan satir, pernah menyelundupkan karyanya sendiri ke Museum Britania tanpa izin. Karya berjudul “Wall Art or Peckham Rock ” tetap berada di sana selama tiga hari sebelum staf menyadari bahwa itu tidak sah.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alat AI Terbaik untuk E-commerce untuk Meningkatkan Penjualan

Sebelum kita selesai, mari kita lihat tiga hal yang harus dihindari saat Anda merancang tumpukan AI kreatif Anda:

❌ Kesalahan umum ✅ Solusi Menggunakan alat AI terpisah untuk setiap tugas kecil Evaluasi dan pilih alat yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja yang sudah ada. Mengganti semuanya sekaligus Implementasikan stack teknologi AI Anda secara bertahap. Mulailah dengan satu alur kerja atau tim, lalu perluas seiring dengan kesuksesan yang Anda lihat. Melewatkan pemeriksaan kinerja Perlakukan tumpukan AI Anda seperti investasi inti: ukur ROI secara teratur, lacak metrik kunci, dan sesuaikan alat yang tidak memberikan hasil yang diharapkan.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alat AI untuk Tim dan Proyek Manufaktur

Percepat Alur Kerja Kreatif Anda dengan ClickUp

Dengan AI generatif yang memudahkan siapa pun untuk menghasilkan desain dan karya kreatif, pertanyaan sesungguhnya adalah: Bagaimana Anda bisa menonjol?

Jawabannya sederhana: Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan secara bijak di setiap tahap alur kerja kreatif Anda.

Dengan mengintegrasikan AI secara cerdas ke dalam pekerjaan Anda, Anda menghentikan produksi konten AI yang biasa-biasa saja yang dibuat oleh orang lain. Sebaliknya, Anda membuka potensi maksimal tim Anda dan mencapai kapasitas kreatif puncak saat AI mengambil alih komunikasi yang bermasalah, pekerjaan repetitif, dan manajemen proyek.

ClickUp memudahkan Anda untuk menambahkan AI dan mengotomatisasi berbagai bagian alur kerja Anda tanpa perlu menambah alat lain ke dalam tumpukan alat Anda.

Brainstorm ide, kolaborasi dengan tim Anda, desain konten kreatif, minta umpan balik dari klien, lacak proyek, dan laporkan wawasan—semua dari satu ruang kerja yang didukung AI.

Untuk memulai, daftar gratis di ClickUp.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Sebuah AI stack adalah kumpulan alat AI yang bekerja sama untuk mendukung setiap tahap alur kerja kreatif—ideasi, desain atau pembuatan konten, kolaborasi, pengecekan, manajemen aset, dan pengiriman proyek. Bayangkan ini sebagai ruang kerja terintegrasi yang membantu tim Anda bekerja lebih cepat, daripada menggunakan banyak alat terpisah yang menyebabkan perpindahan konteks.

AI mempercepat proses brainstorming dan menghasilkan draf awal, menghemat waktu. Ia juga dapat menangani tugas-tugas berulang seperti pengeditan massal, pengorganisasian file, pembaruan status, pengiriman pengingat, dan berbagi pembaruan kemajuan.

Saat mencari alat AI untuk kolaborasi desain, prioritaskan fitur komunikasi terpadu dan peninjauan. Kami merekomendasikan menggunakan ClickUp untuk menyederhanakan kolaborasi real-time dan umpan balik terpusat bagi tim desain Anda. Misalnya, beberapa anggota tim dapat menggunakan ClickUp Whiteboards secara bersamaan untuk brainstorming ide kreatif dan konsep baru. Anda dapat mengirim pesan instan ke anggota tim individu serta membuat saluran khusus untuk proyek yang berbeda menggunakan ClickUp Chats. Fitur Proofing ClickUp memungkinkan reviewer dan klien untuk menambahkan anotasi pada aset kreatif seperti gambar, video, dan dokumen.

ClickUp berfungsi sebagai pusat utama untuk semua pekerjaan kreatif. Ia menghubungkan alat desain, alat AI, tugas, aset, brief, dan umpan balik Anda dalam satu tempat. Hal ini memungkinkan tim untuk merencanakan, melacak, berkolaborasi, dan mengotomatisasi berbagai tahap proses kreatif mereka tanpa harus berpindah-pindah antar platform.

Tim tetap kreatif dengan menggunakan AI sebagai titik awal—bukan jawaban akhir. AI membantu mengatasi hambatan kreatif, memicu arah baru, dan menangani pekerjaan berulang, tetapi tim tetap mengarahkan ide, menyempurnakan konsep, dan memberikan penilaian manusia pada hasil akhir. AI mempercepat proses; ia tidak menggantikan pemikiran kreatif.