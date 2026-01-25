13 Alternatif Terbaik Elvex untuk Pengelolaan AI di [tahun]

Ketika Anda berinvestasi dalam AI tetapi mengandalkan alat yang terpisah dan alur kerja yang tidak terstruktur, semuanya menjadi lambat. Hal ini menyebabkan utang AI atau penyebaran AI, yaitu kesenjangan yang semakin lebar antara apa yang Anda bangun dan apa yang dapat Anda jalankan secara konsisten di lingkungan produksi.

Elvex Steps adalah platform orkestrasi AI yang membantu mengurangi gesekan dalam proses tersebut. Platform ini mengintegrasikan semua komponen AI Anda dalam satu tempat, memungkinkan Anda untuk menstandarkan cara kerja dan mengurangi upaya manual yang diperlukan untuk menjalankan sistem yang didukung oleh LLM.

Namun, saat Anda mengembangkan skala, Elvex dapat terasa terbatas ketika Anda membutuhkan pola orkestrasi yang lebih mendalam, arsitektur yang lebih fleksibel, atau dukungan yang lebih kuat untuk alur kerja kompleks yang melibatkan banyak agen.

Jika Anda menghadapi kendala serupa, daftar alternatif Elvex terbaik ini akan membantu Anda menemukan alternatif yang lebih baik.

Alternatif Terbaik Elvex untuk Pengelolaan AI Sekilas

Berikut ini perbandingan singkat dari alternatif terbaik Elvex agar Anda dapat dengan cepat menemukan yang paling sesuai untuk Anda.

Nama alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Brain, BrainGPT, manajemen proyek AI, pelacakan tugas, agen AI, orkestrasi multi-agen, manajemen alur kerja, model LLM premium Tim yang menginginkan manajemen tenaga kerja berbasis AI dan manajemen proyek end-to-end Gratis selamanya; Harga kustom untuk perusahaan. Podium Interaksi pelanggan yang didorong oleh AI, rute otomatis, pengingat, dan pelacakan Ray ID. Alur kerja komunikasi pelanggan Harga khusus Tidio Obrolan langsung bertenaga AI, pemicu bersyarat, otomatisasi alur kerja multi-platform Dukungan pelanggan dan obrolan langsung Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $29 per bulan. Vertex AI Orkestrasi AI untuk perusahaan, alur kerja multi-model, cabang kondisional, dan pemantauan. Tim yang mengelola beberapa model AI/pipeline Harga khusus Kore. AI Pengelolaan AI percakapan, alur kerja multi-langkah, dasbor real-time Alur kerja percakapan untuk perusahaan Harga khusus Botpress AI percakapan sumber terbuka, kontrol alur kerja yang detail, komponen modular Tim yang membutuhkan orkestrasi obrolan AI yang fleksibel dan dapat disesuaikan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $89 + biaya AI per bulan LangChain Kerangka kerja untuk membangun alur kerja AI, orkestrasi multi-agen, dan integrasi API. Pengembang yang membangun aplikasi berbasis LLM Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $39 per bulan. ServiceNow Pengelolaan alur kerja AI, otomatisasi IT/operasional, peringatan prediktif Tim IT dan operasional di organisasi besar Harga khusus CrewAI Orkestrasi multi-agen, human-in-the-loop, integrasi eksternal Tim yang membutuhkan agen AI kolaboratif Rencana gratis tersedia; Harga kustom n8n Otomatisasi alur kerja open-source, pemicu berbasis peristiwa, dan pengeditan visual. Otomatisasi alur kerja tanpa kode untuk integrasi data dan aplikasi. Rencana gratis tersedia; Harga kustom Zapier Otomatisasi tanpa kode, Zaps multi-langkah, integrasi aplikasi Perusahaan yang menghubungkan berbagai alat SaaS Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $29,99 per bulan. Atera Pengelolaan orkestrasi IT, pengelolaan patch, aturan peringatan, dan pelaporan. Tim IT dan penyedia layanan terkelola Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $169 per bulan. LocaliQ Pengelolaan prospek berbasis AI, otomatisasi pemasaran multi-saluran, pelacakan kampanye, dan otomatisasi SMS/suara. Perusahaan yang ingin mengelola prospek, menjalankan kampanye otomatis, dan memantau kinerja pemasaran. Harga khusus

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Elvex?

Meskipun pemilihan alat yang tepat bergantung pada kebutuhan unik dan persyaratan sistem Anda, berikut adalah beberapa faktor yang harus dipertimbangkan:

Desain dan penyesuaian alur kerja AI: Cari platform yang memungkinkan Anda membangun, memvisualisasikan, dan menyesuaikan Cari platform yang memungkinkan Anda membangun, memvisualisasikan, dan menyesuaikan otomatisasi alur kerja AI multi-langkah dengan logika cabang, rute dinamis, panggilan alat, dan fleksibilitas untuk mengintegrasikan model apa pun yang Anda inginkan.

Dukungan multi-model: Pastikan alat tersebut mendukung berbagai model bahasa besar (LLMs) dan model multimodal, memungkinkan Anda untuk mengganti model, mencampurnya dalam alur kerja, atau mengoptimalkan penggunaannya berdasarkan biaya dan kinerja.

Eksekusi dan otomatisasi real-time: Pastikan alat tersebut dapat memicu alur kerja secara real-time menggunakan webhooks, peristiwa, atau jadwal eksekusi sehingga agen dapat merespons secara instan terhadap sinyal bisnis dan kebutuhan operasional.

Pemantauan dan observabilitas: Pastikan alat tersebut menyediakan log detail, analitik, pelacakan, dan laporan kinerja untuk memantau perilaku Pastikan alat tersebut menyediakan log detail, analitik, pelacakan, dan laporan kinerja untuk memantau perilaku agen AI dalam otomatisasi , mengatasi kegagalan, dan secara terus-menerus mengoptimalkan hasil.

Integrasi dan konektivitas data: Pilih alat yang dapat terhubung dengan mudah ke alat-alat yang sudah ada, CRM, basis data, API, dan lingkungan cloud Anda.

Keamanan dan kepatuhan: Pilih platform yang mematuhi standar privasi data utama seperti GDPR dan SOC-2, serta dilengkapi dengan enkripsi, kontrol akses, manajemen API yang aman, dan jejak audit.

Kemudahan penggunaan: Pastikan alat tersebut intuitif, ramah no-code atau low-code, dan dapat diakses oleh pengguna teknis maupun non-teknis, sehingga tim Anda dapat membangun dan mengulang dengan cepat.

Skalabilitas: Pastikan platform mendukung alur kerja bervolume tinggi dan arsitektur multi-agen, sehingga dapat berkembang secara lancar seiring dengan penggunaan Anda.

Alternatif Terbaik untuk Elvex

Mari kita lihat alternatif Elvex teratas dan apa yang membuat masing-masing menonjol dari yang lain.

1. ClickUp (Terbaik untuk alur kerja yang didukung AI dan Agen AI)

Elvex menawarkan orkestrasi AI yang aman dengan dukungan multi-model, otomatisasi alur kerja, dan pembuatan tanpa kode, dirancang untuk memenuhi persyaratan tata kelola perusahaan. Namun, AI tidak memberikan nilai tambah jika dipisahkan dari alur kerja operasional Anda.

Dan ketika platform orkestrasi AI Anda terpisah dari tempat tim sebenarnya menjalankan pekerjaan, Anda menambahkan alat lain yang perlu dikelola daripada benar-benar mengintegrasikan AI dengan operasi.

Kenalkan ClickUp. Ini adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, yang menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja.

Agen AI Anda, manajemen proyek, dokumentasi, dan kolaborasi tim berada dalam satu ruang kerja aman di mana AI memiliki konteks bisnis 100%—bukan hanya prompt yang terisolasi.

Lingkungan yang sepenuhnya sadar konteks ini berarti pengguna ClickUp dapat menghilangkan semua bentuk Work Sprawl. Tidak ada lagi sekat antara obrolan, email, dan agen, dan tidak perlu lagi memberikan konteks dan dokumentasi lengkap kepada AI Agent Anda agar berfungsi dengan baik setiap kali. Dengan keamanan dan tata kelola tingkat perusahaan yang terintegrasi ke dalam platform tempat pekerjaan sebenarnya dilakukan, agen dan alur kerja AI Anda bertindak seperti rekan kerja sejati.

AI yang memahami konteks operasional Anda secara keseluruhan

ClickUp Brain berfungsi sebagai lapisan kecerdasan yang menghubungkan seluruh ruang kerja Anda. Ia membaca tugas, dokumen, komentar, dan alat terhubung seperti Drive, Slack, Figma, GitHub, atau Jira.

Karena sistem ini memahami konteks lengkap pekerjaan Anda, Anda dapat mengajukan pertanyaan operasional yang detail dan mendapatkan jawaban yang akurat berdasarkan alur kerja aktual yang sedang dijalankan oleh tim Anda.

Dapatkan wawasan dan tingkatkan produktivitas dengan ClickUp Brain

Agen AI yang menjalankan tugas secara mandiri di seluruh alur kerja Anda

Berbasis pada kecerdasan yang disediakan oleh ClickUp Brain, Agen AI ClickUp berfungsi sebagai blok bangunan cerdas tanpa kode.

Anda dapat mengimplementasikan agen untuk menangani tugas seperti pengalihan otomatis tiket dukungan, merangkum dokumen, mengekstrak wawasan dari email, atau bahkan beralih antara model bahasa besar (LLM) berdasarkan konteks atau sensitivitas data.

Setiap agen dapat dikonfigurasi untuk memicu tindakan pada peristiwa tertentu, mentransfer data antar model, dan berinteraksi dengan alat yang sudah ada, sambil tetap menjaga keamanan dan kontrol audit yang ketat.

Buat agen AI cerdas sesuai alur kerja Anda dengan ClickUp Agents

🎬 Agen dalam aksi untuk tim IT perusahaan: Buat Super Agent keamanan perangkat lunak yang mengelola antrian insiden keamanan Anda. Saat kerentanan prioritas tinggi dilaporkan, agen secara otomatis menilai tingkat keparahan berdasarkan sistem yang terpengaruh dalam CMDB Anda. Sistem ini kemudian membuat tugas perbaikan dan menugaskan tugas tersebut kepada tim teknik yang sesuai. Sistem ini menyusun komunikasi dengan pemangku kepentingan berdasarkan lingkup dampak. Sistem ini menjadwalkan tinjauan lanjutan. Semua ini terjadi dalam hitungan menit setelah deteksi insiden, tanpa perlu triase manual atau koordinasi antar tim dan alat yang berbeda. Waktu yang dihemat, dan efisiensi yang tak terkira terungkap. Pelajari lebih lanjut dalam video di bawah ini:

Setelah agen Anda terkonfigurasi dan berjalan, Anda dapat lebih lanjut mengoptimalkan dan menyederhanakan orkestrasi alur kerja dengan penggantian model. Anda dapat mengakses model AI premium dan menugaskan mereka ke tugas-tugas spesifik seperti ChatGPT untuk penulisan dan Claude untuk penalaran, sehingga setiap agen menggunakan AI yang paling sesuai untuk tugas tersebut.

Beralih antara model AI yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

💟 Bonus: Implementasi AI skala enterprise memerlukan fleksibilitas untuk menggunakan model yang tepat untuk setiap kasus penggunaan, aksesibilitas berbasis suara untuk operasi yang lebih cepat, dan pencarian terpadu di seluruh pengetahuan organisasi. ClickUp BrainGPT menyediakan kemampuan AI multi-model dengan tata kelola perusahaan bawaan, menghilangkan kebutuhan untuk mengelola hubungan vendor terpisah atau protokol keamanan untuk setiap penyedia AI. AI kontekstual yang memahami alur kerja perusahaan Anda : Berbeda dengan alat AI mandiri yang hanya melihat prompt individu, Brain GPT mengakses peta jalan proyek Anda, spesifikasi teknis, riwayat insiden, dan diskusi tim untuk memberikan jawaban yang didasarkan pada operasi aktual, keputusan arsitektur, dan persyaratan kepatuhan Anda.

Beralih antara model bahasa besar (LLM) terkemuka berdasarkan kebutuhan tugas : Akses Claude, ChatGPT, dan Gemini dalam satu platform, sehingga tim dapat memilih model optimal untuk dokumentasi teknis, pembangkitan kode, konten kreatif, atau analisis data tanpa perlu mengelola beberapa kunci API dan tinjauan keamanan.

Operasi berbasis suara untuk manajemen alur kerja tanpa menggunakan tangan : Gunakan : Gunakan Talk to Text untuk mencatat laporan insiden secara verbal, memperbarui status proyek, membuat tugas, atau menanyakan metrik operasional selama situasi kritis ketika mengetik tidak praktis.

Pencarian Terpadu di seluruh stack teknologi Anda: Lakukan pencarian di tugas ClickUp, dokumentasi teknis, repositori terhubung seperti GitHub, komunikasi di Slack, dan file desain di Figma secara bersamaan.

Untuk melengkapi penawaran, ClickUp Automations memungkinkan Anda mengatur alur kerja yang berjalan secara otomatis tanpa perlu menulis kode. Anda dapat memicu tindakan berdasarkan pembaruan tugas, perubahan status, komentar, atau Bidang Kustom, sehingga proses tim Anda tetap konsisten tanpa perlu tindak lanjut manual.

Aktifkan alur kerja secara otomatis saat tugas selesai atau catatan ditangkap dengan ClickUp Automations.

🎬 Otomatisasi dalam Aksi: Tim perusahaan dapat membuat rantai persetujuan yang mengarahkan permintaan ke pemangku kepentingan yang tepat berdasarkan jenis proyek atau batas anggaran.

Alur kerja keamanan dan kepatuhan dapat secara otomatis menugaskan audit saat data sensitif diakses. Mereka dapat menandai tugas yang belum direview dalam batas waktu tata kelola.

Proses lintas fungsi seperti onboarding vendor, penyediaan karyawan, atau eskalasi insiden dapat diorkestrasi dengan logika kondisional. Logika ini beradaptasi dengan skenario yang berbeda berdasarkan kebutuhan Anda. Semua ini dikonfigurasi melalui builder visual yang tidak memerlukan sumber daya pengembang atau tiket IT untuk melakukan modifikasi.

Fitur terbaik ClickUp

Organisir dan lacak pekerjaan: Kelola semua proyek, tugas, dan subtugas Anda di Kelola semua proyek, tugas, dan subtugas Anda di ClickUp Tasks dengan prioritas, status, dan tanggal jatuh tempo untuk tetap mengontrol setiap tugas.

Dokumentasikan proses dengan jelas: Buat wiki interaktif, SOP, dan catatan rapat dengan Buat wiki interaktif, SOP, dan catatan rapat dengan ClickUp Docs , dilengkapi dengan pengaitan tugas, kolaborasi real-time, dan kontrol versi.

Berkomunikasi dengan lancar: Jaga percakapan tetap kontekstual dan terfokus dengan Jaga percakapan tetap kontekstual dan terfokus dengan ClickUp Chat dengan menghubungkan pesan langsung ke tugas, proyek, dan dokumen untuk keselarasan tim yang lebih baik.

Visualisasikan kinerja secara instan: Buat Buat dasbor ClickUp yang dapat disesuaikan untuk melacak KPI, memantau kemajuan proyek, dan mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti di seluruh tim dan alur kerja.

Batasan ClickUp

Proyek besar atau tindakan AI yang dilakukan secara bersamaan dapat menyebabkan penundaan ringan.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ulasan TrustRadius:

Saya menggunakan ClickUp secara bergantian untuk mengelola beberapa proyek UX sekaligus. Alasan utama saya menyukai ClickUp adalah karena saya dapat memisahkan semua pekerjaan saya ke dalam proyek dan tim, lalu melihat semuanya pada tingkat detail yang saya inginkan.

Saya menggunakan ClickUp secara bergantian untuk mengelola beberapa proyek UX sekaligus. Alasan utama saya menyukai ClickUp adalah karena saya dapat memisahkan semua pekerjaan saya ke dalam proyek dan tim, lalu melihat semuanya pada tingkat detail yang saya inginkan.

👀 Tahukah Anda: Selama periode tiga tahun, organisasi yang menggunakan ClickUp mencapai perkiraan 384% return on investment (ROI), menurut Forrester Research. Organisasi-organisasi ini menghasilkan sekitar US $3,9 juta dalam pendapatan tambahan melalui proyek-proyek yang diaktifkan atau ditingkatkan oleh ClickUp.

2. Podium (Alat orkestrasi AI terbaik untuk komunikasi pelanggan)

melalui Podium

Podium membantu tim Anda mengelola tindakan berbasis AI seputar interaksi pelanggan. Alih-alih melacak pesan secara manual, mengarahkan pertanyaan masuk ke orang yang tepat, menghasilkan ringkasan percakapan, dan mengirim pengingat tindak lanjut, Anda dapat mengatur aturan AI untuk menangani langkah-langkah tersebut secara otomatis.

Alat ini dilengkapi dengan AI Employees bawaan, yaitu AI Salesperson, AI Scheduler, AI Marketer, AI Concierge, dan AI Reputation Manager, yang menangani semua pekerjaan berulang dalam proyek Anda. Pembuat alur kerja otomatisasi memungkinkan Anda merancang urutan dengan pemicu, penundaan, filter, tindakan, dan logika kondisional (cabang if/else).

Anda juga mendapatkan kotak masuk terpadu untuk SMS, obrolan web, dan interaksi telepon, memastikan respons yang konsisten di semua saluran.

Fitur terbaik Podium

Kelola otomatisasi SMS, obrolan web, dan email di berbagai saluran dalam alur orkestrasi tunggal.

Kirimkan hasil yang didorong oleh AI langsung ke alat CRM atau alur kerja yang terhubung untuk menjaga kelancaran proses.

Pantau penyelesaian tugas AI dan pemicu alur kerja untuk mengidentifikasi potensi hambatan.

Batasan Podium

Fokus utama pada alur kerja berbasis percakapan, sehingga kurang cocok untuk orkestrasi internal atau yang tidak berhadapan langsung dengan pelanggan.

Harga Podium

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Podium

G2: 4.6/5 (2.020+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (lebih dari 500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Podium?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Kami sangat puas dengan fitur pesan teks Podium yang memungkinkan pasien berkomunikasi melalui platform ini dan memulai obrolan dari situs web kami atau secara mandiri. Ini adalah kali pertama kami mengimplementasikan fitur ini di kantor kami. Jarang sekali kami membutuhkan dukungan dari Podium, tetapi layanan pelanggan mereka sangat baik!

Kami sangat puas dengan fitur pesan teks Podium yang memungkinkan pasien berkomunikasi melalui platform ini dan memulai obrolan dari situs web kami atau secara mandiri. Ini adalah kali pertama kami mengimplementasikan fitur ini di kantor kami. Jarang sekali kami membutuhkan dukungan dari Podium, tetapi layanan pelanggan mereka sangat baik!

📮 ClickUp Insight: Hanya 12% responden survei kami yang menggunakan fitur AI yang terintegrasi dalam paket produktivitas. Tingkat adopsi yang rendah ini menunjukkan bahwa implementasi saat ini mungkin kurang memiliki integrasi yang mulus dan kontekstual yang dapat mendorong pengguna untuk beralih dari platform percakapan mandiri yang mereka sukai. Misalnya, apakah AI dapat menjalankan alur kerja otomatisasi berdasarkan perintah teks biasa dari pengguna? ClickUp Brain bisa! AI ini terintegrasi secara mendalam ke setiap aspek ClickUp, termasuk namun tidak terbatas pada merangkum percakapan, menyusun atau menyempurnakan teks, mengambil informasi dari ruang kerja, menghasilkan gambar, dan banyak lagi!

3. Tidio (Platform obrolan langsung dan dukungan pelanggan terbaik yang didukung AI)

melalui Tidio

Tidio memastikan Anda tidak kewalahan oleh pesan pelanggan yang tak berujung. Ia secara otomatis mendeteksi jenis permintaan dari keluhan dan dapat memprioritaskan pesan berdasarkan urgensi atau nilai pelanggan, memastikan interaksi yang paling kritis dan mendesak ditangani terlebih dahulu.

Alat ini juga mengoordinasikan tindakan di berbagai platform. Sebuah pesan obrolan dapat memicu email tindak lanjut, memperbarui CRM Anda, dan memberi tahu rekan tim yang bersangkutan. Ikon obrolan yang dapat disesuaikan dapat diintegrasikan ke dalam situs web dan aplikasi, sementara pemicu kondisional memastikan tindakan hanya terjadi saat diperlukan.

Dengan Tidio, orkestrasi AI memastikan alur kerja Anda berjalan lancar dan cerdas tanpa pengawasan terus-menerus. Selain itu, data Anda aman dan terlindungi dengan kepatuhan terhadap GDPR, AI Pact, CCPA, dan SOC (2).

Fitur terbaik Tidio

Bangun jalur percakapan otomatis untuk memicu tindakan seperti menawarkan diskon dan memulihkan keranjang belanja yang ditinggalkan.

Dapatkan fitur obrolan langsung seperti pratinjau ketik, respons siap pakai, pelacakan pengunjung, dll., untuk membantu mempercepat waktu respons.

Sesuaikan warna, posisi, bahasa, dan branding widget obrolan agar sesuai dengan situs Anda.

Batasan Tidio

Pesan dengan volume tinggi dapat memperlambat penandaan otomatis, pemicu alur kerja, atau tindakan multi-saluran.

Harga Tidio

Uji coba gratis 7 hari

Lyro AI Agent : Mulai dari $39/bulan

Flows : Mulai dari $29/bulan

Starter : $29/bulan

Pertumbuhan : $59/bulan

Plus : $749/bulan

Premium: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Tidio

G2: 4.7/5 (1.800+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (560+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tidio?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Antarmuka intuitif Tidio dan integrasi yang mulus dengan berbagai platform memudahkan pengelolaan semua interaksi pelanggan di satu tempat. Otomatisasi chatbot yang kuat namun mudah diatur ini menghemat waktu berharga sambil tetap terasa personal.

Antarmuka intuitif Tidio dan integrasi yang mulus dengan berbagai platform memudahkan pengelolaan semua interaksi pelanggan di satu tempat. Otomatisasi chatbot yang kuat namun mudah diatur ini menghemat waktu berharga sambil tetap terasa personal.

👀 Tahukah Anda? Bahkan chatbot AI membutuhkan orkestrasi yang tepat. Chatbot AI dari dealer Chevrolet salah menghitung harga kendaraan senilai $76.000 menjadi $1 karena sistem AI-nya tidak diorkestrasi dengan benar. Kini Anda tahu mengapa Anda membutuhkan sistem AI yang sepenuhnya terintegrasi dalam alur kerja Anda!

4. Vertex AI (Platform orkestrasi AI terbaik untuk perusahaan)

melalui Vertex AI

Vertex AI menggabungkan persiapan data, pelatihan model, pengujian, deployment, dan pemantauan dalam satu platform, sehingga Anda dapat beralih dari data mentah ke sistem AI yang berfungsi dengan cepat. Karena menggunakan cloud berkecepatan tinggi Google, GPU, dan TPU untuk menangani model besar dan dataset besar, Vertex AI dapat dengan mudah diskalakan sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan Anda.

Anda dapat menggunakan AutoML untuk membiarkan AI Google membangun model terbaik untuk Anda, atau menulis kode sendiri menggunakan TensorFlow atau PyTorch. Dengan demikian, hal ini cocok untuk pengguna pemula maupun yang berpengalaman.

Alat ini juga menyediakan pemantauan dan pencatatan untuk setiap langkah dalam pipeline. Anda dapat mengidentifikasi bottleneck atau kesalahan secara langsung dan menyesuaikan alur kerja tanpa perlu memulai dari awal.

Fitur terbaik Vertex AI

Akses model canggih Google, termasuk keluarga Gemini terbaru, untuk tugas teks, gambar, video, dan multimodal.

Hubungkan ke alat Google Cloud seperti BigQuery, Cloud Storage, dan AI Notebooks untuk mengubah data mentah menjadi wawasan machine learning.

Atur pipa kerja ML otomatis untuk menangani langkah-langkah alur kerja yang berulang dengan efisien.

Batasan Verex AI

Ini adalah platform yang kompleks dengan kurva pembelajaran yang curam.

Harga Verex AI

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Verex AI

G2: 4. 3/5 (580+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Verex AI?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Bagian paling menarik dari Vertex AI adalah platform terpadu untuk seluruh siklus hidup Machine Learning. Vertex AI membantu saya membuat prototipe cepat dengan notebook selama proyek saya dan juga dengan orkestrasi pipeline untuk pengiriman produk yang dipercepat. Selain itu, Vertex AI juga memiliki keunggulan seperti Vertex AI Pipelines untuk alur kerja Machine Learning yang dapat direproduksi dan siap untuk CI/CD.

Bagian paling menarik dari Vertex AI adalah platform terpadu untuk seluruh siklus hidup Machine Learning. Vertex AI membantu saya membuat prototipe cepat dengan notebook selama proyek saya dan juga dengan orkestrasi pipeline untuk pengiriman produk yang dipercepat. Selain itu, Vertex AI juga memiliki keunggulan seperti Vertex AI Pipelines untuk alur kerja Machine Learning yang dapat direproduksi dan siap untuk CI/CD.

🧠 Fakta Menarik: Orkestrasi AI tidak hanya untuk pekerjaan, tetapi juga menggerakkan beberapa konten paling aneh di internet, seperti opera sabun kucing. Dengan menggabungkan generasi gambar, sintesis suara, dan narasi yang surreal, AI menciptakan kucing-kucing yang mirip manusia yang menjadi bintang dalam drama-drama yang berlebihan dan cepat.

5. Kore. AI (Platform AI percakapan terbaik untuk perusahaan)

Bagi perusahaan yang ingin mengembangkan sistem AI cerdas dengan multiple agent, Kore. ai merupakan pilihan yang tepat. Platform ini memungkinkan Anda untuk mengorkestrasi multiple agent, menjaga memori kontekstual antar sesi, dan mengotomatisasi alur kerja kompleks dengan tingkat otonomi yang bervariasi.

Anda mendapatkan AI for Work untuk mengotomatisasi tugas dan mendapatkan wawasan dari ruang kerja Anda. AI for Process mempermudah operasional dengan pembuatan agen tanpa kode, dan AI for Service meningkatkan dukungan pelanggan dengan agen percakapan dan bot pra-bangun yang spesifik industri.

Kore. Fitur terbaik AI

Gunakan alat no-code atau pro-code untuk membuat dan mengelola agen AI, serta percepat pengembangan dengan templat.

Pantau kinerja agen dengan analitik real-time, pelacakan peristiwa, log audit, dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Penuhi standar regulasi dan pastikan perilaku AI yang bertanggung jawab dengan kontrol akses yang kuat dan perlindungan etika.

Kore. Batasan AI

Pengelolaan real-time di luar interaksi obrolan terbatas

Kore. Harga AI

Harga khusus

Kore. Peringkat dan ulasan AI

G2: 4.6/5 (450+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Kore. AI?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Kore. AI menonjol dengan platform percakapan yang sangat intuitif dan didorong oleh AI. Saya suka bagaimana platform ini memfasilitasi otomatisasi yang mulus di berbagai saluran, terintegrasi dengan lancar ke sistem perusahaan, dan menyediakan alat low-code/no-code untuk membangun asisten virtual cerdas.

Kore. AI menonjol dengan platform percakapan yang sangat intuitif dan didorong oleh AI. Saya suka bagaimana platform ini memfasilitasi otomatisasi yang mulus di berbagai saluran, terintegrasi dengan lancar ke sistem perusahaan, dan menyediakan alat low-code/no-code untuk membangun asisten virtual cerdas.

6. Botpress (Platform AI percakapan open-source terbaik)

melalui Botpress

Botpress adalah alternatif yang andal untuk Elvex jika Anda membutuhkan agen percakapan. Platform ini menawarkan platform agen lengkap yang didukung oleh mesin inferensi miliknya sendiri. Botpress menggabungkan pemrosesan LLM, memori, dan eksekusi logika menjadi satu sistem terintegrasi.

Anda juga dapat mengatur perilaku agen sesuai kebutuhan Anda. Anda dapat membuat skrip logika, mengontrol eksekusi alat, mendefinisikan langkah-langkah penalaran, dan mengelola memori dengan presisi.

Fitur observabilitas yang kuat, seperti pelacakan peristiwa dan isolasi runtime, membantu Anda memantau setiap keputusan yang diambil oleh agen Anda. Jika Anda ingin platform yang memungkinkan Anda merancang agen pada tingkat detail teknis daripada hanya merakit alur kerja, Botpress memberikan kontrol yang lebih langsung daripada Elvex.

Fitur terbaik Botpress

Deploy agen di berbagai widget web, WhatsApp, Messenger, Slack, atau aplikasi Anda sendiri dengan logika terpadu.

Kelola beberapa versi agen dengan publikasi aman dan rollback instan.

Pratinjau jalur penalaran dan debug perilaku agen langkah demi langkah sebelum mempublikasikan.

Batasan Botpress

Konektor bawaan yang terbatas dibandingkan dengan platform otomatisasi umum.

Harga Botpress

Bayar sesuai penggunaan: Gratis + Pengeluaran AI per bulan

Plus: $89 + pengeluaran AI per bulan per pengguna

Tim: $495 + pengeluaran AI per bulan per pengguna

Managed: $1495/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Botpress

G2: 4.5/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Botpress?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Botpress adalah platform yang hebat dengan komunitas pengembang yang kuat di seluruh dunia yang ramah dan terbuka untuk berbagi waktu, sumber daya, serta meningkatkan praktik terbaik di kalangan pembuat bot.

Botpress adalah platform yang hebat dengan komunitas pengembang yang kuat di seluruh dunia yang ramah dan terbuka untuk berbagi waktu, sumber daya, serta meningkatkan praktik terbaik di kalangan pembuat bot.

7. LangChain (Kerangka kerja terbaik untuk membangun aplikasi yang didukung AI)

melalui LangChain

LangChain adalah kerangka kerja sumber terbuka yang membantu Anda membangun agen AI yang andal dan siap produksi. Anda mendapatkan kumpulan pola agen yang teruji untuk hal-hal seperti pemanggilan alat, generasi yang diperkaya dengan penelusuran, dan pengambilan keputusan terstruktur. Ini menghemat waktu Anda dari harus merangkai logika yang sama berulang kali.

Agen Anda berjalan di atas LangGraph, yang menangani kompleksitas operasional di belakang layar. Ini membantu dalam melacak status selama alur kerja yang panjang, mencoba ulang atau membatalkan setelah kegagalan eksekusi, dan memfasilitasi titik pemeriksaan dengan intervensi manusia kapan pun diperlukan pengawasan.

Anda dapat mengintegrasikan LLM, basis data vektor, alat API, atau modul memori apa pun, dan arsitekturnya akan menyesuaikan dengan lancar seiring dengan meningkatnya tuntutan kasus penggunaan Anda. Karena LangChain sepenuhnya open source di bawah lisensi MIT, Anda memiliki fleksibilitas untuk memodifikasi komponen, memperluas perilaku, dan merancang pipa kustom yang sesuai dengan persyaratan spesifik Anda.

Fitur terbaik LangChain

Buat prompt yang dapat digunakan ulang dan diparameterkan dengan placeholder, contoh sedikit, dan konten dinamis.

Lacak perilaku agen menggunakan callback yang mencatat dan mendebug langkah-langkah intermediate.

Validasi output LLM dengan menerapkan format terstruktur seperti JSON sebelum dilanjutkan.

Batasan LangChain

Membutuhkan pengetahuan pemrograman sebelumnya, karena ini bukan alat plug-and-play.

Harga LangChain

Rencana gratis

Pengembang: Mulai gratis dan kemudian bayar sesuai penggunaan.

Plus: $39 per bulan per pengguna, kemudian bayar sesuai penggunaan.

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian LangChain

G2: 4.7/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang LangChain?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari LangChain adalah fleksibilitasnya dalam mengintegrasikan model, sumber data, dan alat secara mulus, yang membuat pembangunan dan skalabilitas alur kerja yang didukung oleh LLM menjadi jauh lebih cepat dalam proyek-proyek saya.

Yang paling saya sukai dari LangChain adalah fleksibilitasnya dalam mengintegrasikan model, sumber data, dan alat secara mulus, yang membuat pembangunan dan skalabilitas alur kerja yang didukung oleh LLM menjadi jauh lebih cepat dalam proyek-proyek saya.

8. ServiceNow (Pengelolaan alur kerja AI terbaik untuk IT dan operasional)

melalui ServiceNow

Jika Anda sudah menggunakan platform ServiceNow untuk alur kerja dan data Anda, ServiceNow AI Agents adalah pilihan yang baik.

Tersedia studio khusus AI Agent Studio di mana Anda dapat mendefinisikan misi, peran, dan tanggung jawab agen dalam bahasa alami dan mengimplementasikannya secara instan. Anda juga dapat meminta platform untuk mengotomatisasi tugas-tugas spesifik (misalnya, ‘Buat draf artikel pengetahuan’, ‘Selidiki peringatan keamanan ini’, ‘Kategorikan tiket ini’), dan platform akan menghasilkan alur kerja yang terstruktur dan dapat diulang.

Alat ini juga dilengkapi dengan kemampuan orkestrasi dan tata kelola AI. AI Agent Orchestrator memungkinkan beberapa agen khusus untuk berkolaborasi dalam proses yang lebih besar dan kompleks. Dan di ServiceNow AI Control Tower, Anda dapat mengelola dan memantau semua agen AI Anda dari satu pusat kendali.

Fitur terbaik ServiceNow

Gunakan Agent Fabric untuk mengintegrasikan agen dan alat AI pihak ketiga dari platform mana pun.

Gunakan integrasi asli untuk memungkinkan agen bertindak langsung pada alur kerja, otomatisasi, basis pengetahuan, dan data yang sudah ada.

Pantau efisiensi orkestrasi AI dengan dasbor yang membandingkan hasil alur kerja yang direncanakan versus yang sebenarnya.

Batasan ServiceNow

Prediksi yang didorong oleh AI sangat bergantung pada data historis, yang berarti alur kerja baru mungkin tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya secara langsung.

Harga ServiceNow

Harga khusus

Ulasan dan penilaian ServiceNow

G2: 4. 4/5 (1.100+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ServiceNow?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

ServiceNow memudahkan pengelolaan tiket dan alur kerja dengan cepat dan transparan. Antarmukanya intuitif, dan alat pelaporan sangat berguna untuk operasional sehari-hari. Sistem ini juga dapat diintegrasikan dengan mudah ke sistem lain seperti Salesforce CRM, misalnya.

ServiceNow memudahkan pengelolaan tiket dan alur kerja dengan cepat dan transparan. Antarmukanya intuitif, dan alat pelaporan sangat berguna untuk operasional sehari-hari. Sistem ini juga dapat diintegrasikan dengan mudah ke sistem lain seperti Salesforce CRM, misalnya.

👀 Tahukah Anda? Tak lama setelah meluncurkan Bard AI, Google menghadapi masalah kredibilitas ketika chatbot tersebut memberikan informasi yang salah selama demonstrasi tentang Teleskop Luar Angkasa James Webb. Kesalahan tersebut menyebabkan penurunan signifikan pada harga saham Google, menyoroti pentingnya validasi yang ketat dan orkestrasi output AI.

9. CrewAI (Pengelolaan agen AI terbaik untuk tim)

melalui CrewAI

CrewAI adalah kerangka kerja Python sumber terbuka yang membantu Anda membangun sistem AI multi-agen di mana beberapa agen khusus bekerja sama sebagai tim yang terkoordinasi. Setiap agen memiliki bidang keahliannya sendiri, dan mereka mengikuti alur kerja atau proses terstruktur untuk menyelesaikan tugas.

Arsitektur berbasis peran memastikan setiap agen memiliki tanggung jawab yang jelas, dan Anda bahkan dapat mengorganisasikannya secara hierarkis. Dapat ada agen 'manajer' yang mengawasi agen 'pekerja' Anda.

Misalnya, Anda dapat membuat tim untuk alur kerja analisis keuangan fintech. Tim tersebut juga akan mencakup agen pengumpulan data untuk mengumpulkan dataset pasar, agen pemodelan untuk menghitung metrik kunci, agen risiko untuk mengevaluasi tingkat paparan, dan agen pelaporan untuk menyusun wawasan akhir.

Fitur terbaik CrewAI

Aktifkan kontrol manusia dalam loop dengan menghentikan tugas tertentu untuk tinjauan atau persetujuan manusia.

Kelola agen secara massal dengan dasbor, log, pemantauan, dan alat siklus hidup.

Buat perpustakaan agen yang dapat digunakan ulang (misalnya, agen penelitian, agen analisis, agen evaluasi) dan tambahkan ke alur kerja baru tanpa perlu menulis ulang logika.

Perluas kemampuan agen dengan akses ke API, dataset eksternal, alat pemrograman, atau fungsi kustom.

Batasan CrewAI

Alur kerja perlu dirancang dengan cermat, karena kolaborasi antara agen terkadang menghasilkan langkah-langkah yang berulang.

Harga CrewAI

Gratis, dapat dihosting sendiri, sumber terbuka

Harga khusus

Ulasan dan penilaian CrewAI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang CrewAI?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Keunggulan utama crewAI adalah saat membangun agen, kita dapat menentukan peran, tujuan, dan latar belakang agen tersebut, yang sangat meningkatkan kinerja agen tersebut. Platform ini mendukung semua penyedia LLM seperti OpenAI, Groq, Nvidia Nemo, dan lainnya.

Keunggulan utama crewAI adalah saat membangun agen, kita dapat menentukan peran, tujuan, dan latar belakang agen tersebut, yang sangat meningkatkan kinerja agen tersebut. Platform ini mendukung semua penyedia LLM seperti OpenAI, Groq, Nvidia Nemo, dan lainnya.

10. n8n (Alat otomatisasi alur kerja open-source terbaik)

melalui n8n

Banyak alat AI menawarkan either builder visual atau kode untuk membuat sistem agen, tetapi n8n memberikan keduanya. Anda dapat merancang otomatisasi alur kerja melalui antarmuka seret-dan-lepas yang bersih dan juga menambahkan JavaScript kustom saat mengotomatisasi tugas sederhana dan proses multi-langkah.

Hal ini membuat n8n menjadi pilihan yang baik bagi pemula yang membutuhkan kesederhanaan dan pengguna tingkat lanjut yang menginginkan kontrol yang lebih mendalam. Alat ini mendukung otomatisasi berbasis peristiwa dan pemicu menggunakan webhooks, jadwal, peristiwa sistem, atau pembaruan aplikasi. Alur kerja Anda berjalan secara otomatis di latar belakang, dan Anda dapat mengorganisasikannya dengan jalur cabang, loop, filter kondisional, dan penanganan kesalahan yang detail.

Karena platform ini bersifat open source dan sangat fleksibel, Anda dapat menghosting model AI sendiri, melakukan deployment dengan Docker, dan menjelajahi atau menyesuaikan seluruh kode sumber di GitHub.

Fitur terbaik n8n

Akses data Anda dan selesaikan alur kerja menggunakan Slack, Teams, SMS, suara, atau antarmuka obrolan terintegrasi.

Amankan lingkungan Anda dengan SSO melalui SAML, dukungan LDAP, penyimpanan rahasia terenkripsi, kontrol versi, dan izin RBAC lanjutan.

Dapatkan templat siap pakai untuk dengan cepat membangun otomatisasi dan alur kerja umum.

Batasan n8n

Tidak semua aplikasi perusahaan memiliki node siap pakai; mereka mungkin memerlukan integrasi API.

Harga n8n

Gratis

Harga khusus

Ulasan dan penilaian n8n

G2: 4.8/5 (130+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang n8n?

Ulasan Capterra:

Antarmuka yang intuitif memudahkan untuk membangun dan memodifikasi alur kerja sesuai dengan kebutuhan spesifik saya.

Antarmuka yang intuitif memudahkan untuk membangun dan memodifikasi alur kerja sesuai dengan kebutuhan spesifik saya.

👀 Tahukah Anda? Pelabuhan Corpus Christi di Texas telah mengimplementasikan sistem replika digital bertenaga AI bernama OPTICS. Sistem ini menggunakan machine learning untuk memprediksi posisi kapal dan memanfaatkan AI generatif untuk pelatihan tanggap darurat, sehingga meningkatkan pelacakan real-time dan langkah-langkah keamanan.

11. Zapier (Platform otomatisasi tanpa kode terbaik untuk bisnis)

melalui Zapier

Zapier adalah pilihan yang solid untuk mengotomatisasi tugas bisnis rutin di ribuan aplikasi. Untuk mengotomatisasi alur kerja, Anda perlu membuat Zap yang memicu tindakan berdasarkan peristiwa tertentu.

Misalnya, sebuah Zap dapat secara otomatis menambahkan leads baru dari formulir web ke CRM Anda, mengirim notifikasi Slack ke tim penjualan Anda, dan memperbarui lembar Google untuk pelacakan.

Dengan koneksi ke lebih dari 3.000 aplikasi, Zapier memungkinkan Anda mengintegrasikan hampir semua alat ke dalam alur kerja Anda. Hal ini menjadikannya alat yang andal bagi freelancer, bisnis yang sedang berkembang, dan perusahaan yang ingin mengotomatisasi tugas rutin dan memperlancar operasional tanpa perlu menulis kode.

Fitur terbaik Zapier

Buat alur kerja kompleks dengan Zaps multi-langkah yang melibatkan beberapa tindakan dan langkah.

Terapkan filter untuk memastikan Zaps hanya berjalan saat kondisi tertentu terpenuhi.

Gunakan Paths untuk menambahkan logika percabangan guna menciptakan alur kerja yang lebih dinamis.

Integrasikan dengan layanan apa pun menggunakan webhooks untuk mengirim atau menerima data guna menjalankan otomatisasi Anda.

Batasan Zapier

Debugging dapat menjadi sulit dengan alur kerja yang panjang atau bercabang.

Harga Zapier (orkestrasi AI)

Gratis

Professional: $29,99/bulan

Tim: $103,50/bulan untuk 25 pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Zapier

G2: 4.5/5 (1.500+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.010+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zapier?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Zapier dengan mudah menghubungkan puluhan aplikasi dan membuat otomatisasi yang cepat. "Zaps" benar-benar menyederhanakan pekerjaan sehari-hari.

Zapier dengan mudah menghubungkan puluhan aplikasi dan membuat otomatisasi yang cepat. "Zaps" benar-benar menyederhanakan pekerjaan sehari-hari.

12. Atera (Pengelolaan AI terbaik untuk manajemen IT)

melalui Atera

Dibangun khusus untuk membantu tim IT berskala, agen AI Atera menghadirkan kecerdasan otonom dalam pengelolaan IT. Platform ini menawarkan dua agen utama: AI Copilot dan IT Autopilot.

AI Copilot memberdayakan Anda sebagai teknisi IT dengan memantau kesehatan sistem, merangkum tiket, menyarankan skrip, dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Bahkan, ia dapat menghasilkan perintah PowerShell, Bash, atau CLI dari prompt bahasa biasa, membantu Anda menyelesaikan masalah lebih cepat dan mengambil tindakan segera tanpa perlu menulis skrip secara manual.

IT Autopilot, di sisi lain, menangani tugas-tugas IT rutin untuk pengguna akhir. Ini termasuk pemecahan masalah, penerapan perbaikan, instalasi perangkat lunak, dan reset kata sandi. Ketika menemui masalah yang tidak dapat diselesaikan, IT Autopilot akan meneruskan tiket ke Anda dengan ringkasan konteks lengkap.

Anda dapat mengoptimalkan agen-agen ini lebih lanjut di AI Center dengan menyesuaikan basis pengetahuan mereka, menyempurnakan tindakan, dan menugaskan kontak untuk selaras dengan alur kerja tim Anda.

Fitur terbaik Atera

Buat ringkasan terperinci dan terperinci tentang semua tindakan yang dilakukan pada perangkat menggunakan AI.

Buat artikel basis pengetahuan baru dari resolusi tiket menggunakan AI Copilot.

Buat ringkasan laporan operasional, seperti riwayat peringatan dan kesehatan perangkat, dan dapatkan tindakan prioritas yang direkomendasikan.

Batasan Atera

Perangkat lunak ini kadang-kadang lambat, terutama saat mengelola sejumlah besar endpoint.

Harga Atera

Uji coba gratis 30 hari

Profesional: $169/bulan per pengguna

Expert: $229/bulan per pengguna

Master: $269/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

AI Copilot: $95/bulan per teknisi (Add-on)

Ulasan dan penilaian Atera

G2: 4.6/5 (910+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (440+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Atera?

Inilah yang dikatakan dalam ulasan Capterra:

Pemantauan aset yang canggih, termasuk statistik, peringatan, dan kemampuan kontrol jarak jauh. Mudah mengelola perangkat dan mengorganisirnya berdasarkan klien. Antarmuka pengguna yang bersih dan mudah diimplementasikan. Hal ini membantu meningkatkan alur kerja saya.

Pemantauan aset yang canggih, termasuk statistik, peringatan, dan kemampuan kontrol jarak jauh. Mudah mengelola perangkat dan mengorganisirnya berdasarkan klien. Antarmuka pengguna yang bersih dan mudah diimplementasikan. Hal ini membantu meningkatkan alur kerja saya.

13. LocaliQ (Solusi Bertenaga AI Terbaik untuk Pemasaran Terpadu dan Otomatisasi Prospek)

melalui LocaliQ

Ketika Anda ingin mengaktifkan kembali prospek yang terabaikan dan menghidupkan kembali percakapan sebelum mereka kehilangan minat, coba LocaliQ. Agen AI merespons pesan teks, menjawab panggilan, dan menyaring prospek 24/7, memastikan setiap calon pelanggan tetap terhubung bahkan saat tim Anda tidak tersedia.

Selain itu, agen AI ini juga menghasilkan transkrip dan ringkasan real-time dari setiap panggilan dan pesan teks, sehingga Anda dapat meninjau interaksi tanpa harus menghabiskan berjam-jam mendengarkan atau membaca. Dengan cara ini, Anda selalu tahu apa yang dibahas dan dapat mengikuti dengan konteks yang tepat pada waktu yang tepat.

Fitur terbaik LocaliQ

Tangani prospek melalui panggilan suara, SMS, dan saluran pesan lainnya dengan lancar.

Sinkronkan data prospek secara langsung dengan sistem CRM atau pemasaran Anda untuk menjaga informasi tetap terkini di seluruh platform.

Pantau kinerja prospek, efisiensi agen, dan efektivitas kampanye dengan dasbor dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Batasan LocaliQ

Analisis dan laporan kustom seringkali hanya tersedia di paket berlangganan tingkat atas.

Harga LocaliQ

Harga khusus

Ulasan dan peringkat LocaliQ

G2: 4.5/5 (1000+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang LocaliQ?

Berikut ulasan G2:

Yang benar-benar membedakan LocaliQ adalah seberapa personal pengalaman yang kami dapatkan. Kami telah mendapatkan komunikasi yang konsisten, percakapan yang nyata, dan tim yang benar-benar peduli dengan kesuksesan kami.

Yang benar-benar membedakan LocaliQ adalah seberapa personal pengalaman yang kami dapatkan. Kami telah mendapatkan komunikasi yang konsisten, percakapan yang nyata, dan tim yang benar-benar peduli dengan kesuksesan kami.

Bagaimana Memilih yang Tepat?

Mulailah dengan menentukan jenis bantuan alur kerja yang Anda butuhkan. Baik itu memindahkan data antar aplikasi, menjaga proyek tetap sesuai jadwal, menghasilkan laporan kesalahan, atau menangani permintaan pelanggan.

Berikut adalah beberapa parameter lain yang harus Anda pertimbangkan sebelum memutuskan alat yang akan digunakan:

Tentukan kebutuhan orkestrasi Anda: Mulailah dengan mengklarifikasi apakah Anda membutuhkan AI untuk memindahkan data, mengelola proyek, atau menangani interaksi pelanggan. Ruang lingkup yang jelas membantu Anda memilih alat yang sesuai dengan alur kerja Anda dan tidak membuat Anda menunggu pembaruan dan hasil.

Temukan keseimbangan antara fleksibilitas no-code dan API: Tentukan seberapa banyak kontrol dan keamanan kinerja yang Anda butuhkan. Alur kerja AI no-code memudahkan pengaturan, sementara opsi berbasis API lebih skalabel untuk alur kerja yang kompleks.

Evaluasi kemampuan sebenarnya: Uji bagaimana platform menangani orkestrasi AI, otomatisasi alur kerja, dan proses multi-langkah dalam skenario yang mencerminkan pekerjaan sehari-hari Anda.

Uji coba dengan proyek kecil untuk mengukur kemudahan penggunaan : Tentukan apakah tim Anda dapat mengoperasikan antarmuka, mengatur alur kerja, dan mengelola agen tanpa pelatihan intensif atau dukungan teknis.

Uji potensi integrasi: Pastikan apakah alat tersebut dapat terhubung dengan lancar ke ekosistem perangkat lunak yang sudah ada, termasuk CRM, penyimpanan dokumen, dan alat komunikasi.

Manfaatkan Pengelolaan AI untuk Keuntungan Anda dengan ClickUp

Banyak tim yang berinvestasi dalam AI menghadapi masalah dengan alat yang terpisah-pisah, alur kerja yang terfragmentasi, dan kompleksitas operasional yang semakin meningkat. Masalah-masalah inilah yang sering membuat Elvex terasa terbatas.

Anda membutuhkan platform yang tidak hanya mengorkestrasi agen AI Anda tetapi juga mengintegrasikan proyek, laporan, otomatisasi, dan kolaborasi tim Anda dalam satu tempat.

ClickUp memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan Brain sebagai lapisan kecerdasan AI Anda, Agen AI untuk orkestrasi proaktif, otomatisasi tanpa kode, dan peralihan model yang fleksibel, ClickUp memungkinkan Anda menskalakan alur kerja AI tanpa harus terus-menerus beralih antara alat.

Jika Anda siap untuk mengoptimalkan operasi AI Anda, ClickUp adalah platform yang tepat untuk dieksplorasi. Mulailah mengoptimalkan alur kerja AI Anda dengan ClickUp hari ini!

Pertanyaan Umum

Otomatisasi AI berfokus pada menyelesaikan tugas tunggal oleh model AI. Biasanya bersifat linier dan menangani satu tindakan pada satu waktu. Pengelolaan AI, di sisi lain, mengoordinasikan tugas-tugas AI, alat, dan titik keputusan menjadi alur kerja yang lengkap. Ia mengelola urutan, konteks, status, pemulihan kesalahan, dan serah terima antara model, alat, bahkan manusia.

Orkestrasi AI muncul dalam alur kerja di mana beberapa tindakan AI perlu dijalankan secara bersamaan. Contoh umum termasuk pengalihan tiket dukungan pelanggan, ringkasan percakapan, dan pembaruan sistem CRM dalam alur kerja yang terkoordinasi. Teknologi ini juga digunakan dalam proses yang melibatkan banyak dokumen, seperti ekstraksi data, validasi, dan persetujuan otomatis.

Industri yang bergantung pada alur kerja kompleks dan bertahap akan mendapatkan manfaat terbesar dari orkestrasi AI. Ini termasuk perbankan dan layanan keuangan, kesehatan, asuransi, e-commerce, logistik, telekomunikasi, dan layanan profesional.

Orkestrasi AI akan menjadi jauh lebih canggih seiring dengan perkembangan LLMs. Sistem masa depan akan mampu melakukan penalaran pada alur kerja yang lebih panjang, mengambil keputusan yang sadar konteks, dan mengoordinasikan puluhan alat dengan pengaturan manusia minimal. Seiring waktu, orkestrasi akan beralih dari pipa berbasis aturan ke sistem yang fleksibel dan didorong oleh agen, yang dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengoptimalkan seluruh proses dari awal hingga akhir.