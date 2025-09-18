11 Startup Agen AI Teratas yang Patut Diperhatikan pada Tahun 2025

Hampir 8 dari 10 eksekutif senior menyatakan bahwa agen AI sudah digunakan di perusahaan mereka, mengubah cara tim menangani proyek, pengambilan keputusan, dan alur kerja sehari-hari. Dua pertiga di antaranya bahkan melaporkan peningkatan produktivitas yang terukur.

Dengan meningkatnya adopsi ini, banyak startup agen AI sedang mengembangkan alat untuk membantu mengotomatisasi bisnis dan mengoptimalkan alur kerja.

Bagi pendiri, investor, dan pemimpin teknologi, memantau gelombang startup ini berarti memahami arah masa depan perangkat lunak otonom.

Dalam posting blog ini, kami akan menyoroti beberapa startup AI paling menarik yang patut diperhatikan! Mari kita mulai. 👀

Apa Itu Agen AI?

Agen AI adalah sistem perangkat lunak yang secara otonom mengenali lingkungannya, memproses data, dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan tertentu.

Agen AI (atau Agen AI Agentic) menggabungkan persepsi, penalaran, dan tindakan, mengumpulkan informasi, menganalisisnya, dan melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sambil belajar dari umpan balik dan pengalaman.

🧠 Fakta Menarik: Agen AI untuk otomatisasi dapat beroperasi di lingkungan simulasi untuk mempelajari strategi kompleks. Misalnya, AlphaStar dari DeepMind dilatih sebagai agen otonom untuk bermain StarCraft II dan akhirnya mengalahkan pemain profesional dalam salah satu permainan strategi paling kompleks di dunia.

Mengapa Startup Memimpin Gelombang Agen AI

Startup menjadi sorotan dalam gerakan agen AI, dan angka-angka membuktikannya. Menurut CB Insights, startup agen AI mengumpulkan dana sebesar $3,8 miliar tahun lalu, hampir tiga kali lipat dari dana yang mereka peroleh tahun sebelumnya.

Tingkat investasi ini menunjukkan minat dan keyakinan dari modal ventura dan perusahaan bahwa agen AI sedang beralih dari tahap eksperimental menjadi hal yang esensial.

Salah satu daya tariknya adalah kecepatan. Berbeda dengan perusahaan besar yang sudah mapan, startup dapat melakukan iterasi dengan cepat, mengadopsi arsitektur berbasis agen, dan menguji kasus penggunaan secara langsung dengan pengguna awal. Kelincahan ini membuat mereka menjadi pionir alami dalam mengubah AI dari asisten pasif menjadi pemecah masalah otonom.

Dengarkan langsung dari KPMG:

Agen AI semakin cepat diterapkan dalam produksi, dengan momentum yang terus meningkat. Para pemimpin tidak hanya melihatnya sebagai alat penghemat biaya, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan dan penciptaan nilai. Transformasi cepat ini meningkatkan tekanan pada kepercayaan, tata kelola, data, keselarasan kepemimpinan, dan kesiapan tenaga kerja. Investor awal dalam fondasi ini berkembang dengan percaya diri, menempatkan diri mereka untuk memimpin.

Startup AI Agent dan Perusahaan Terpilih Sekilas

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang startup AI Agent teratas:

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Solusi produktivitas tim all-in-one untuk individu, tim pasar menengah, dan perusahaan besar ClickUp Brain untuk jawaban kontekstual, AI Agents untuk otomatisasi alur kerja, Automations dengan lebih dari 100 templat, Brain MAX untuk AI di seluruh sistem operasi, Dokumen, Papan Tulis, dan Obrolan Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Adept AI Mengotomatisasi tugas-tugas perangkat lunak dan browser yang kompleks untuk tim perusahaan Pemahaman antarmuka multimodal, Bahasa Alur Kerja Cerdas (AWL), otomatisasi rantai pasokan, pemrosesan dokumen keuangan, dan kepatuhan di bidang kesehatan Penawaran harga khusus Crew AI Orkestrasi multi-agen yang ramah pengembang untuk alur kerja tim terdistribusi Tim multi-agen untuk penelitian/konten/QA, orkestrasi dengan Flows, deployment di cloud atau self-hosted, lebih dari 1.200 integrasi, metrik kinerja real-time Penawaran harga khusus Lindy AI Otomatisasi alur kerja agen AI tanpa kode untuk bisnis kecil dan tim yang sedang berkembang Bangun agen dengan pemrosesan bahasa alami, integrasi lebih dari 2.500 aplikasi, penyaringan kotak masuk, bergabung dan merangkum rapat, serta otomatisasi pemasaran penjualan Gratis; Paket berbayar mulai dari $49,99 per bulan Glean Pencarian perusahaan cerdas dan asisten AI untuk alur kerja pengetahuan internal Pencarian grafik pengetahuan semantik, asisten AI untuk tanya jawab, dukungan onboarding otomatis, manajemen layanan IT, alur kerja kepatuhan Penawaran harga khusus Dicoret Otomatisasi front office berbasis AI untuk klinik fisioterapi Penjadwalan otomatis + pengingat, integrasi EHR (WebPT), komunikasi pasien secara real-time, penanganan pembatalan daftar tunggu Penawaran harga khusus Enhans Penerapan agen AI yang berfokus pada ritel untuk pengambilan keputusan operasional Deploy agen AI kustom dalam 7 hari, personalisasi Action Transformer, pengambilan keputusan multi-model, pemantauan data pasar dan operasional secara real-time Penawaran harga khusus Naratix Peningkatan katalog e-commerce dan pemantauan pesaing untuk pengecer online Bersihkan dan perbaiki data produk mentah, deskripsi yang dioptimalkan untuk SEO, penyesuaian konten berdasarkan persona, pemantauan pesaing, integrasi Shopify/ERP Penawaran harga khusus Pixel Robotics Logistik gudang otonom untuk armada hibrida AMR-manusia PIXEL PT robot pengangkut palet, sensor 3D + pemetaan, manajemen armada untuk AMR + manual, integrasi gudang hibrida, operasi otonom 16 jam Penawaran harga khusus LangChain Mengembangkan aplikasi dan otomatisasi yang didukung oleh LLM untuk tim R&D dan tim pengembangan yang intensif LangSmith debugging/monitoring, integrasi lebih dari 600 alat, orkestrasi alur kerja dengan LCEL, kolaborasi memori + agen Tingkat pengembang gratis; Paket Pro mulai dari $39 per pengguna per bulan Enso Pasar AI agent yang terjangkau untuk UMKM di bidang penjualan, pemasaran, administrasi, dan dukungan lebih dari 300 agen yang sudah dilatih sebelumnya, lebih dari 70 otomatisasi industri, cakupan pemasaran/penjualan/administrasi/hukum, integrasi LangChain, skalabilitas konten dan alur kerja $49 per bulan per pengguna

Startup dan Perusahaan AI Agent yang Menjanjikan dan Layak Diperhatikan

Mari kita jelajahi beberapa alat agen AI terbaik yang dapat Anda gunakan untuk mempercepat alur kerja dan meningkatkan produktivitas.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk produktivitas tim all-in-one dengan AI kontekstual)

Gunakan ClickUp Brain untuk mendapatkan jawaban yang kaya konteks dari seluruh ruang kerja Anda

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, dokumen, dan komunikasi tim, semuanya dalam satu platform—didorong oleh otomatisasi AI generasi berikutnya dan fitur pencarian.

Memiliki ekosistem yang sangat baik di mana setiap komponen AI terhubung dan saling melengkapi.

Infrastruktur AI yang sadar konteks Anda

ClickUp Brain adalah lapisan AI kontekstual yang terintegrasi dalam ruang kerja Anda. Ia dapat mengakses tugas, dokumen, obrolan, dan integrasi eksternal seperti Google Drive, GitHub, Jira, dan lainnya. Ini berarti Anda dapat mengajukan pertanyaan yang spesifik untuk peran atau proyek tertentu dan mendapatkan jawaban yang kaya konteks secara instan.

Misalnya, Anda tidak perlu lagi menggali puluhan dokumen untuk memahami proses deployment aplikasi mobile Anda. Anda cukup bertanya: ‘Apa proses deployment aplikasi mobile kita?’ dan mendapatkan jawaban yang jelas dan terstruktur, yang diambil dari dokumentasi terkait, tugas-tugas sebelumnya, dan percakapan.

Automator yang berpikir dan bertindak

Buat agen AI ClickUp kustom atau gunakan agen AI ClickUp yang sudah jadi untuk mengotomatisasi ruang kerja Anda

Berbasis pada kecerdasan ClickUp Brain, ClickUp AI Agents secara aktif menjalankan pekerjaan atas nama Anda:

Agen siap pakai: Mengelola Mengelola alur kerja umum agen AI seperti mengirim pembaruan klien, menugaskan tugas, atau mengarahkan untuk kepatuhan

Agen kustom: Memungkinkan Anda membuat alur kerja otomatis tanpa kode yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tim Anda

Misalkan seorang klien mengajukan permintaan dukungan dengan mengisi formulir. Agen AI yang sudah dibangun sebelumnya dapat mendeteksi hal ini, membuat tugas dan subtugas untuk setiap tindakan, mengalokasikannya berdasarkan beban kerja tim, dan mengirimkan pembaruan ringkasan secara otomatis.

Begini cara kerjanya:

Aplikasi super AI desktop

Meskipun ClickUp Brain dan agen AI beroperasi di dalam alat tersebut, ClickUp Brain MAX memperluas jangkauan AI sebagai teman desktop. Ia mengatasi penyebaran AI, mengintegrasikan pencarian, otomatisasi, perintah suara, dan model AI di seluruh alat Anda untuk memberikan Anda:

Pencarian universal kontekstual: Satu bilah pencarian untuk menemukan apa pun, baik itu di ClickUp, Google Drive, atau SharePoint

Produktivitas teks-ke-suara: Diktekan tugas, email, dan pesan secara alami dan 4 kali lebih cepat daripada mengetik

Privasi tingkat perusahaan: Model AI pihak ketiga tidak dilatih menggunakan data perusahaan Anda

Gabungkan semua alat AI Anda dengan ClickUp Brain MAX

Fitur terbaik ClickUp

Eliminasi pekerjaan manual yang memakan waktu: Otomatiskan tugas-tugas berulang dan pekerjaan rutin Anda menggunakan lebih dari 100 templat siap pakai dan pembuat Otomatiskan tugas-tugas berulang dan pekerjaan rutin Anda menggunakan lebih dari 100 templat siap pakai dan pembuat otomatisasi alur kerja AI yang membuat aturan dari perintah bahasa alami

Dokumentasikan proses dengan jelas: Buat wiki dinamis, SOP, dan catatan rapat dengan Buat wiki dinamis, SOP, dan catatan rapat dengan ClickUp Docs yang dilengkapi dengan fitur pengaitan tugas dan kolaborasi real-time

Buat dan sempurnakan konten Anda: Gunakan AI terintegrasi di ClickUp Tasks dan ClickUp Docs untuk dengan cepat menyusun pembaruan, menyempurnakan nada, dan mengedit teks yang kaku

Berkomunikasi dengan lancar: Simpan diskusi proyek, file, dan pembaruan di ruang kerja yang sama menggunakan Simpan diskusi proyek, file, dan pembaruan di ruang kerja yang sama menggunakan ClickUp Chat , dengan ringkasan thread yang didukung AI untuk menjaga Anda tetap fokus

Tetap informasikan pemangku kepentingan: Tampilkan grafik, metrik, dan laporan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kemajuan dengan Tampilkan grafik, metrik, dan laporan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kemajuan dengan ClickUp Dashboards

Jadikan rapat lebih produktif: Rekam dan transkrip catatan rapat secara otomatis dengan Rekam dan transkrip catatan rapat secara otomatis dengan ClickUp AI Notetaker , dan bagikan tindakan yang harus dilakukan dan ringkasan dengan pemangku kepentingan

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran yang curam karena fitur yang luas dan opsi penyesuaian yang tersedia

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah cuplikan singkat dari pengguna nyata:

ClickUp menawarkan berbagai fitur yang mengesankan yang memudahkan untuk menyesuaikan alur kerja, mengelola tugas, dan melacak kemajuan di satu tempat. Saya suka bagaimana saya dapat membuat tampilan yang disesuaikan untuk setiap proyek, mengatur otomatisasi, dan mengintegrasikannya dengan alat lain yang sudah saya gunakan. Sangat serbaguna, baik untuk pelacakan tugas pribadi maupun operasi bisnis yang kompleks. Template dan dashboard sangat membantu untuk menjaga semuanya terorganisir dan mudah diikuti.

2. Adept AI (Terbaik untuk mengotomatisasi tugas kantor yang kompleks)

melalui Adept AI

Adept adalah platform AI berbasis agen yang memberdayakan organisasi dengan agen-agen andal yang mengotomatisasi alur kerja di berbagai situs web dan aplikasi perangkat lunak.

Dasar data pelatihan eksklusif mereka sangat unik. Mereka telah memberi makan model mereka dengan triliunan token dari antarmuka web dan penggunaan perangkat lunak yang sebenarnya, memberikan agen pemahaman intuitif tentang cara kerja alat digital dalam praktik.

Keunggulan platform ini terletak pada pendekatan multimodal. Agen-agen ini dapat menganalisis antarmuka secara visual, memahami hubungan spasial antara elemen-elemen, dan menganalisis tata letak yang kompleks.

Fitur terbaik Adept AI

Kendalikan komputer Anda seperti manusia dengan memungkinkan Adept AI untuk mengenali layar secara visual dan meniru tindakan manusia: klik, ketik, dan navigasi

Sesuaikan otomatisasi manajemen proyek dengan Adept Workflow Language (AWL), membuat interaksi multimodal atau menulis langkah-langkah dalam bahasa alami

Otomatisasi logistik rantai pasokan, memproses dokumen keuangan, dan mengelola alur kerja kepatuhan di bidang kesehatan

Jawab pertanyaan dari sumber yang kompleks, termasuk PDF, grafik, dan tabel, melalui fitur Web VQA-nya

Batasan Adept AI

Seringkali memerlukan pengembangan tambahan atau penyesuaian

Bergantung secara signifikan pada data pelatihan berkualitas, yang mungkin bias atau tidak lengkap

Penetapan harga Adept AI

Penawaran harga khusus

Ulasan dan peringkat Adept AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

3. Crew AI (Pilihan terbaik untuk orkestrasi AI multi-agen yang ramah pengembang)

melalui Crew AI

Crew AI mendukung otomatisasi perusahaan dengan mengoordinasikan berbagai jenis agen AI khusus yang bekerja sama seperti tim proyek manusia. Alih-alih mengandalkan satu agen AI untuk menangani semuanya, Crew AI menciptakan 'tim' di mana setiap agen memiliki keahlian yang unik. Artinya, satu agen mungkin menangani riset, agen lain mengelola pembuatan konten, dan agen ketiga mengawasi kontrol kualitas.

Yang menarik adalah betapa alami rasanya dibandingkan dengan otomatisasi tradisional. Agen-agen ini berkoordinasi secara mulus di seluruh alur kerja yang kompleks, beradaptasi dengan perubahan, dan mengambil keputusan secara kolektif.

Platform yang siap untuk perusahaan ini menawarkan opsi deployment yang fleksibel, terintegrasi dengan lebih dari 1.200 aplikasi, dan menyediakan alat tanpa kode.

Fitur terbaik Crew AI

Atur alur kerja dengan 'Flows' yang memungkinkan kontrol berbasis peristiwa yang presisi dan kondisi logis

Deploy di cloud, self-hosted, atau lingkungan lokal, memberikan kendali penuh atas infrastruktur dan privasi data

Pantau kinerja dan ROI agen AI dengan metrik real-time, log, dan pelacakan, memungkinkan optimasi berkelanjutan dan transparansi

Percepat pengembangan dengan komunitas aktif yang besar dengan lebih dari 100.000 pengembang bersertifikat yang berkontribusi dalam memberikan dukungan dan berbagi sumber daya

Batasan Crew AI

Mengkoordinasikan beberapa agen khusus dengan peran yang telah ditentukan adalah hal yang kompleks

Mengonfigurasi alur kerja dan mengintegrasikan agen ke dalam sistem yang lebih besar memakan waktu

Harga Crew AI

Penawaran harga khusus

Ulasan dan peringkat Crew AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? 51% organisasi saat ini telah mengimplementasikan agen AI, sementara 35% lainnya berencana melakukannya dalam dua tahun ke depan.

💡 Tips Pro: Mengapa menulis instruksi panjang untuk asisten AI Anda ketika Anda bisa mengatakannya secara langsung? Dengan ClickUp Brain MAX’s Talk to Text, Anda bisa melakukannya!

4. Lindy AI (Pilihan terbaik untuk otomatisasi alur kerja agen AI tanpa kode)

melalui Lindy AI

Lindy memudahkan akses ke otomatisasi AI dengan memungkinkan bisnis membuat ‘karyawan AI’ melalui deskripsi bahasa alami yang sederhana. Cukup beritahu Lindy apa yang ingin Anda lakukan, dan ia akan membangun agen AI kustom yang dapat menangani segala hal mulai dari pemasaran hingga penjadwalan pertemuan.

Yang mengesankan adalah tingkat integrasinya: platform ini terhubung dengan lebih dari 2.500 aplikasi. Dengan cara ini, agen AI dapat beroperasi secara mulus di seluruh ekosistem teknologi Anda. Lindy menangani semuanya sambil menjaga keamanan tingkat perusahaan dengan kepatuhan SOC 2 dan HIPAA.

Selain itu, sistem ini bersifat model-agnostik, sehingga Anda dapat memilih LLM mana yang akan digunakan untuk menggerakkan agen-agen Anda.

Banyak agen AI dapat bekerja sama dalam alur kerja yang kompleks, mirip dengan karyawan manusia, sambil tetap melibatkan manusia dalam proses persetujuan atau eskalasi. Anda bahkan dapat mengintegrasikan agen-agen ini langsung ke situs web Anda atau mengaksesnya melalui aplikasi seluler.

Fitur terbaik Lindy AI

Buat agen kustom dan bagikan di antara tim

Otomatiskan seluruh alur kerja di berbagai aplikasi, mulai dari tindak lanjut prospek atau pembuatan laporan hingga penjadwalan pertemuan dan dukungan pelanggan

Tambahkan logika berbasis AI dan pemicu multiple ke alur kerja Anda

Latih asisten Anda dengan hanya menunjukkan cara Anda menyelesaikan tugas, tanpa perlu coding

Bangun aplikasi siap produksi menggunakan perintah bahasa alami

Batasan Lindy AI

Pengguna mengeluhkan tutorial dan pengetahuan yang terbatas

Memulai tugas baru dapat memakan waktu hingga 20 detik, yang mungkin dianggap lambat untuk kebutuhan otomatisasi real-time

Alat debugging platform ini terbatas, sehingga menyulitkan untuk mendiagnosis dan memperbaiki masalah dengan efisien

Harga Lindy AI

Gratis

Pro: $49,99/bulan

Bisnis: $199,99/bulan

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Lindy AI

G2: 4.9/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Lindy AI?

Langsung dari ulasan G2:

Lindy AI telah menjadi game changer bagi saya. Ini membuat pembuatan dan pengelolaan agen AI menjadi sederhana, intuitif, dan bahkan menyenangkan… Namun, ada beberapa hal yang ingin saya perbaiki. Saya berharap ada lebih banyak tutorial atau contoh untuk membantu pengguna baru memanfaatkan potensi penuh agen. Selain itu, harus membayar bisa terasa seperti hambatan, meskipun saya yakin nilainya sepadan setelah melihat apa yang mungkin dilakukan.

📮 ClickUp Insight: 43% orang mengatakan bahwa tugas-tugas berulang memberikan struktur yang berguna untuk hari kerja mereka, tetapi 48% merasa tugas-tugas tersebut melelahkan dan mengganggu pekerjaan yang bermakna. Meskipun rutinitas dapat memberikan rasa produktivitas, seringkali hal itu membatasi kreativitas dan menghambat Anda untuk mencapai kemajuan yang berarti. ClickUp membantu Anda lepas dari siklus ini dengan mengotomatisasi tugas rutin melalui agen AI cerdas, sehingga Anda dapat fokus pada pekerjaan mendalam. Otomatisasi pengingat, pembaruan, dan penugasan tugas, dan biarkan fitur seperti Automated Time Blocking dan Task Priorities melindungi jam produktif Anda. 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations—mengakibatkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

5. Glean (Pilihan terbaik untuk pencarian cerdas di perusahaan)

melalui Glean

Glean mengatasi salah satu penghambat produktivitas terbesar di perusahaan: pencarian informasi yang tak berujung di berbagai aplikasi dan sistem. Anda tidak perlu berpindah-pindah antara Gmail, Slack, Jira, Salesforce, dan ratusan alat lainnya.

Ini menciptakan pengalaman pencarian cerdas yang memahami ekosistem pengetahuan perusahaan Anda secara keseluruhan sambil menghormati semua izin dan protokol keamanan yang ada.

Asisten AI platform ini dapat menjawab pertanyaan kompleks, menyusun konten, dan bahkan mengotomatisasi alur kerja multi-langkah. Perlu meneliti prospek? Atau ingin secara otomatis menangani tiket dukungan umum dengan mengambil informasi dari basis pengetahuan Anda? Agen otonom Glean menangani tugas-tugas kompleks ini dengan lancar.

Temukan fitur terbaik

Manfaatkan pencarian semantik canggih dengan grafik pengetahuan yang memahami istilah teknis perusahaan, proyek, dan peran

Buat agen AI dengan mudah menggunakan bahasa alami dan terapkan mereka untuk tugas-tugas mulai dari manajemen layanan IT hingga onboarding karyawan

Pilih dari templat perpustakaan agen yang sudah jadi untuk memulai dengan cepat

Atur agen untuk diaktifkan berdasarkan jadwal, pembaruan konten, atau pemicu spesifik

Gunakan teknologi penalaran agen cerdas untuk menyesuaikan respons secara dinamis dengan proses bisnis

Integrasikan agen ke dalam aplikasi terhubung Anda menggunakan API Glean

Identifikasi batasan-batasan

Hasil pencarian terlalu luas, dan memerlukan beberapa kali klik untuk menemukan sesuatu

Analisis yang kaku dan tidak dapat diubah

Platform ini menyediakan sejumlah terbatas templat alur kerja industri yang sudah jadi, yang mungkin memerlukan upaya penyesuaian tambahan

Peroleh informasi harga

Penawaran harga khusus

Periksa ulasan dan penilaian

G2: 4.7/5 (130+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Glean?

Berikut ini adalah ulasan dari seorang reviewer G2:

Yang paling saya sukai dari Glean adalah bagaimana ia membantu saya menemukan dan mengakses informasi dengan mulus di seluruh aplikasi kerja saya. Hal ini menghemat waktu, mengurangi pekerjaan yang berulang, dan membuat kolaborasi menjadi lebih efisien.

Yang paling saya sukai dari Glean adalah bagaimana ia membantu saya menemukan dan mengakses informasi dengan mulus di seluruh aplikasi kerja saya. Hal ini menghemat waktu, mengurangi pekerjaan yang berulang, dan membuat kolaborasi menjadi lebih efisien.

🧠 Fakta Menarik: Agen AI juga sedang diuji dalam penemuan ilmiah. Pada tahun 2022, peneliti dari Carnegie Mellon dan Meta melatih agen untuk mengusulkan reaksi kimia baru. Sistem tersebut menemukan reaksi yang belum pernah didokumentasikan oleh manusia sebelumnya, menunjukkan bahwa AI dapat mendorong penelitian ke wilayah yang belum terjamah.

6. Penciled (Pilihan terbaik untuk otomatisasi front office berbasis AI dalam terapi fisik)

melalui Penciled

Penciled mengubah dunia penjadwalan klinik fisioterapi, pada dasarnya memberikan klinik asisten resepsionis AI yang tak kenal lelah

Alat ini secara proaktif mengelola seluruh siklus komunikasi pasien. Ia membantu mengirim pesan teks kepada pasien tentang janji temu yang terlewat, menangani pengingat, mengisi pembatalan dari daftar tunggu, dan bahkan memproses denda keterlambatan.

Integrasinya yang mendalam dengan sistem EHR seperti WebPT membuatnya unik. Sistem ini membaca data pasien dan dokumen rencana perawatan secara real-time, memahami siapa yang perlu dijadwalkan, kapan, dan untuk apa.

Ketika terjadi pembatalan, Penciled secara otomatis menghubungi pasien yang berada dalam daftar tunggu dan memesan pasien pertama yang merespons, tanpa intervensi manusia sama sekali.

Fitur terbaik yang ditawarkan

Ekstrak dan lacak penyelesaian rencana perawatan di seluruh penyedia layanan untuk memastikan kepatuhan dan mengoptimalkan jalur perawatan pasien

Bebaskan staf front-office dengan mengurangi panggilan dan pesan teks yang berulang, sehingga mereka dapat fokus pada perawatan pasien secara langsung

Pantau komunikasi pasien secara real-time, memastikan tidak ada pesan yang terlewat, dan memungkinkan staf klinik untuk memantau respons AI

Batasan yang telah ditentukan

Kurang memiliki pemahaman yang mendalam yang diperlukan untuk menangani pasien

Efektivitas bergantung pada integrasi yang mulus dengan sistem EHR

Penetapan harga yang fleksibel

Penetapan harga kustom

Ulasan dan penilaian yang ditulis tangan

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

7. Enhans (Pilihan terbaik untuk platform agen AI yang berfokus pada ritel)

melalui Enhans

Enhans mengatasi kesenjangan antara teknologi yang menjanjikan dan implementasi praktis di dunia nyata. Mereka telah membangun platform khusus untuk deploying AI agents secara cepat yang dapat beroperasi dalam waktu sesingkat tujuh hari.

Sistem ini memantau tindakan pengguna dalam alat seperti email, CRM, dan spreadsheet untuk mempelajari pola kerja individu. Sistem ini dapat diberi instruksi dengan tujuan tingkat tinggi—seperti “siapkan laporan penjualan mingguan” atau “ikuti semua prospek baru dari kemarin”—yang kemudian dieksekusi dengan secara otonom menavigasi dan mengoperasikan perangkat lunak yang diperlukan atas nama pengguna.

Agen-agen ini secara aktif mengidentifikasi tantangan dan menyesuaikan pendekatan pemecahan masalah mereka berdasarkan kebutuhan pengguna yang sebenarnya dan faktor lingkungan.

Tingkatkan fitur terbaik

Kumpulkan dan pantau data pasar dan operasional secara real-time secara otomatis, memungkinkan kustomisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna

Ambil keputusan multi-model dengan memanfaatkan beberapa model AI secara kolaboratif untuk mengoptimalkan harga, persediaan, dan promosi

Transformasi interaksi dengan Action Transformer , yang menyesuaikan respons berdasarkan perilaku pengguna

Laksanakan tugas-tugas kompleks dan bertahap dari instruksi bahasa alami yang sederhana

Mengatasi batasan

Mengoperasikan AI multi-model yang kompleks memerlukan daya komputasi yang tinggi

Mengintegrasikan agen AI dengan infrastruktur IT warisan yang sudah ada dapat menjadi tantangan

Mungkin mengalami kesulitan dalam menangani tugas yang memerlukan pemahaman konteks yang mendalam atau penilaian subjektif

Peningkatan harga

Penetapan harga kustom

Tingkatkan peringkat dan ulasan

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Dalam lingkungan multi-agen seperti simulasi petak umpet, bot mengembangkan kerja sama yang muncul secara alami melalui strategi kerja tim yang cerdas yang tidak diajarkan secara eksplisit kepada mereka, seperti memblokir pintu dengan kotak virtual untuk menjebak lawan mereka.

📖 Baca Juga: Agen AI Terbaik untuk Manajemen Proyek

8. Naratix (Terbaik untuk otomatisasi dan pengayaan katalog e-commerce)

melalui Naratix

Naratix mengubah data supplier yang berantakan menjadi katalog produk yang rapi dan siap dijual. Alih-alih menghabiskan berjam-jam berurusan dengan deskripsi produk yang tidak lengkap dan daftar produk yang tidak sesuai, bisnis e-commerce kini dapat mengunggah data mentah mereka dan melihatnya berubah menjadi katalog yang rapi dan dioptimalkan untuk SEO dalam semalam.

AI memperkaya data dengan deskripsi yang konsisten dengan merek, kategorisasi yang tepat, dan konten yang disesuaikan untuk pasar yang berbeda sambil mematuhi persyaratan pasar.

Platform ini terintegrasi secara mulus dengan sistem yang sudah ada seperti Shopify, BigCommerce, dan ERP tanpa memerlukan migrasi yang mahal.

Fitur terbaik Naratix

Generate deskripsi produk yang sesuai dengan merek, halaman merek, dan halaman kategori secara otomatis dari data produk dalam format seperti JSON, CSV, dan XLX

Otomatisasi pemantauan pesaing secara berkelanjutan untuk harga dan tren pasar

Gunakan Client Persona Engine untuk menyesuaikan deskripsi produk dan konten dengan demografi dan preferensi pembeli tertentu

Temukan celah persediaan dan risiko kelebihan stok untuk mendukung keputusan pembelian yang lebih cerdas

Batasan Naratix

Dokumentasi terbatas tersedia untuk pemula yang belum familiar dengan alat analitik AI

Kesulitan dalam menggambarkan produk dengan deskripsi yang sangat kreatif, imajinatif, atau metaforis

Beberapa pengguna telah melaporkan tantangan dalam mengonfigurasi dan memelihara integrasi

Harga Naratix

Penawaran harga khusus

Ulasan dan peringkat Naratix

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

📖 Baca Juga: Cara Mengotomatisasi Proses Penjualan Anda dengan AI

9. Pixel Robotics (Pilihan terbaik untuk robot mobil otonom dalam intralogistik)

melalui Pixel Robotics

Pixel Robotics mendukung otomatisasi gudang dengan robot mobil bertenaga AI yang dapat menavigasi lingkungan industri yang kompleks.

Platform ini menggabungkan teknologi penglihatan komputer canggih, digital twins, reinforcement learning, dan teknologi lokalisasi AI yang dipatenkan. Hal ini memungkinkan lengan robot dan robot mobil untuk melakukan tugas-tugas kompleks dan tidak berulang, seperti memetik dan menyortir barang-barang beragam di gudang, merakit produk dengan variasi kecil, atau melakukan inspeksi kualitas.

Robot-robot ini beradaptasi dengan lingkungan apa pun yang mereka masuki, mendeteksi posisi palet secara real-time, dan bahkan mengenali serta menghindari forklift.

Fitur terbaik Pixel Robotics

Manfaatkan alat manajemen armada yang mengoordinasikan baik AMR (Agent Mobil Otonom) maupun transportasi manual untuk manajemen gudang hibrida dan otomatisasi area penyangga

Visualisasikan dan optimalkan proses logistik menggunakan sensor 3D dan pemetaan lingkungan fotorealistik

Beradaptasi secara real-time terhadap perubahan lingkungan, seperti barang yang terselip atau hambatan baru

Capai hingga 16 jam operasi otonom berkelanjutan dengan pengisian daya Li-Ion otomatis dan waktu henti minimal

Batasan Pixel Robotics

Mengintegrasikan data sensor yang beragam (kamera, LiDAR, radar, dll.) ke dalam sistem kontrol yang terintegrasi secara mulus tetap menjadi tantangan

Keterbatasan fleksibilitas dalam lingkungan yang tidak dapat diprediksi

Harga Pixel Robotics

Penawaran harga khusus

Peringkat dan ulasan Pixel Robotics

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: OpenAI melatih agen dalam simulasi tangan robot untuk memanipulasi objek seperti Rubik’s Cube. Agen-agen tersebut belajar beradaptasi dengan hal-hal seperti jari yang ‘rusak’ dalam simulasi, menunjukkan fleksibilitas yang mengejutkan dalam pemecahan masalah.

10. LangChain (Pilihan terbaik untuk membangun aplikasi dan otomatisasi yang didukung oleh LLM)

melalui LangChain

LangChain bukanlah produk untuk pengguna akhir, melainkan sebuah kerangka kerja sumber terbuka dasar bagi pengembang untuk membangun aplikasi AI berbasis agen.

Ini membantu mengubah model bahasa eksperimental menjadi aplikasi cerdas yang siap digunakan dalam produksi. Ini menyediakan alat untuk membangun, mengoordinasikan, dan mengimplementasikan agen AI otonom yang dapat menangani alur kerja kompleks dan bertahap.

Pendekatan komprehensif generator alur kerja AI dalam pengembangan aplikasi memfasilitasi orkestrasi alur kerja, manajemen memori yang canggih, dan pembuatan agen kolaboratif.

Selain itu, antarmuka pengembangan visual (IDE) dan templat yang dapat digunakan ulang memungkinkan tim untuk dengan cepat membuat prototipe dan mengulang pengembangan solusi AI.

Fitur terbaik LangChain

Akses alat debugging, pemantauan, dan evaluasi canggih melalui LangSmith untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang kinerja rantai dan mengidentifikasi kesalahan dengan efisien

Dilengkapi dengan memori jangka pendek dan jangka panjang untuk mempertahankan konteks

Integrasikan dengan mulus lebih dari 600 alat, termasuk basis data, API, dan layanan AI khusus, untuk memperluas kemampuan alur kerja Anda tanpa perlu coding kustom yang rumit

Atur alur kerja kompleks dan multi-langkah menggunakan Bahasa Ekspresi LangChain (LCEL), memungkinkan kontrol yang presisi atas logika dan eksekusi di seluruh komponen AI dan data

Batasan LangChain

Dokumentasi memiliki celah untuk kasus penggunaan lanjutan

Sebagai kerangka kerja, ia memerlukan keterampilan pemrograman dan rekayasa prompt yang kuat untuk digunakan secara efektif; ini bukan solusi "tanpa kode"

Kualitas dan keandalan agen yang dibangun dengan LangChain pada akhirnya terbatas oleh kemampuan LLM (Large Language Model) yang digunakan

Harga LangChain

Pengembang: Mulai gratis, lalu bayar sesuai penggunaan

Plus: $39 per bulan per pengguna (kemudian bayar sesuai penggunaan)

Enterprise: Harga kustom (lalu bayar sesuai penggunaan)

Ulasan dan peringkat LangChain

G2: 4.7/5 (35+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang LangChain?

Dari ulasan G2:

Langchain menyediakan cara modular dan dapat diperluas untuk bekerja dengan model bahasa besar (LLM). Kemampuannya untuk menggabungkan LLM dengan alat, memori, dan sumber data eksternal menjadikannya sangat powerful untuk aplikasi dunia nyata… Kurva pembelajaran bisa cukup curam bagi pemula, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman dalam bekerja dengan LLM atau Python.

11. Enso (Pilihan terbaik untuk pasar agen AI yang terjangkau untuk otomatisasi bisnis UKM)

melalui Enso

Enso adalah pasar agen AI dan pusat otomatisasi yang dirancang untuk usaha kecil dan menengah (UKM). UKM dapat berlangganan alat ini untuk mengakses lebih dari 300 agen AI yang telah dilatih sebelumnya di bidang pemasaran, penjualan, administrasi, pendanaan, hukum, dukungan pelanggan, dan lainnya.

Tidak ada kerumitan pengaturan: agen siap digunakan, didukung oleh praktik terbaik industri, dan terintegrasi dengan alat yang sudah ada seperti email, CRM, dan platform manajemen proyek. Bisnis dapat memperoleh otomatisasi end-to-end tanpa memerlukan keahlian teknis.

Fitur terbaik Enso

Kelola pembangkitan konten yang konsisten dengan merek dan dipersonalisasi secara real-time

Skalakan operasi bisnis dengan mudah menggunakan solusi AI khusus industri yang mencakup lebih dari 70 industri

Evaluasi dan tingkatkan alur kerja yang didorong oleh AI melalui perluasan berkelanjutan dan kemitraan, termasuk integrasi dengan LangChain

Gantikan beberapa pekerja lepas dan tenaga kerja manual dengan agen AI yang andal yang secara konsisten memberikan dukungan bisnis berkualitas tinggi

Batasan Enso

Pengguna telah melaporkan mengalami kesulitan teknis

Batasan penggunaan, seperti menjalankan agen AI individu hingga 10 kali sehari per pengguna

Penetapan harga Enso

$49 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Enso

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Hampir 9 dari 10 eksekutif mengatakan mereka meningkatkan anggaran AI mereka tahun ini karena AI agen. Lebih dari seperempat dari mereka berencana menaikkan anggaran sebesar 26% atau lebih, menunjukkan bahwa perusahaan sedang bersiap untuk adopsi yang ambisius dan berskala besar.

Tren Pasar Utama dalam AI Agen

Pasar agen AI global sedang mengalami pertumbuhan yang pesat. Diperkirakan akan mencapai 50,31 miliar dalam beberapa tahun ke depan dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 45,8%. Hal ini menunjukkan peningkatan permintaan akan otomatisasi, kemajuan dalam pemrosesan bahasa alami, dan kebutuhan yang semakin meningkat akan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi.

Tren pendanaan mencerminkan momentum ini. Startup agen AI mengumpulkan $2,8 miliar dana ventura, dengan analis memperkirakan total investasi tahun ini akan melebihi $6,7 miliar.

Eropa telah muncul sebagai pusat yang aktif, dengan lebih dari €1 miliar dana yang terkumpul melalui 65 transaksi pada kuartal pertama, melampaui total tahun lalu. Aliran modal ini mencerminkan keyakinan investor bahwa startup memimpin transformasi AI dari asisten pasif menjadi rekan kerja otonom yang mampu melaksanakan tugas multi-langkah dengan intervensi manusia minimal.

Adopsi teknologi ini juga kuat di sisi korporasi. Namun, yang menarik adalah adopsi ini tidak terbatas pada perusahaan yang berorientasi teknologi. Perusahaan menengah di sektor kesehatan, keuangan, dan layanan hukum juga mengintegrasikan agen untuk mengotomatisasi kepatuhan, dukungan pelanggan, dan proses operasional.

Di sisi lain, kemunculan pesat AI agen telah membawa tantangan baru. Keamanan dan keandalan menjadi prioritas utama, seperti yang ditekankan oleh pendanaan $100 juta yang baru saja diperoleh Noma Security untuk melindungi sistem otonom dari kesalahan atau penggunaan yang jahat.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pasar berkembang dengan cepat, kesuksesan yang berkelanjutan akan bergantung pada implementasi praktis, kepercayaan, dan nilai bisnis yang dapat dibuktikan.

📖 Baca Juga: Alat Orkestrasi AI untuk Alur Kerja Bisnis

Tantangan & Risiko dalam Mengadopsi Agen AI

Sekarang, mari kita lihat beberapa masalah dalam penggunaan agen AI dan strategi untuk mengatasinya:

Tantangan atau risiko Solusi Keamanan data dan privasi Implementasikan enkripsi end-to-end, kontrol akses yang kuat, audit kepatuhan, dan prosedur penanganan data khusus AI Kebijakan, keadilan, dan diskriminasi Pastikan keragaman dalam data pelatihan, tetapkan metrik keadilan, dan uji secara rutin untuk mendeteksi bias algoritmik Kepatuhan regulasi Tetap terupdate dengan peraturan (misalnya, GDPR), lakukan audit rutin, dan rancang alur kerja AI yang sesuai dengan peraturan sejak awal Keandalan operasional Atur loop pengawasan, pemantauan berkelanjutan, mekanisme cadangan, dan tetapkan pemilik operasional untuk perilaku agen Penempatan dan manipulasi model Amankan alur kerja model, pantau aktivitas yang merugikan, jalankan pemindaian kerentanan, dan batasi paparan terhadap data yang tidak tepercaya Perilaku yang tidak terduga atau merugikan Gunakan sistem pengamanan dengan keterlibatan manusia (human-in-the-loop) untuk keputusan kritis, uji respons agen dalam lingkungan dinamis, dan batasi otonomi Integrasi dengan sistem legacy Investasikan dalam middleware, lapisan API, dan rencana migrasi bertahap; prioritaskan interoperabilitas Ketergantungan pada vendor Prioritaskan standar terbuka, arsitektur modular, dan pertahankan opsi untuk beralih vendor atau platform Optimasi berlebihan atau ketidakselarasan tujuan Secara berkala tinjau dan perbarui tujuan agen, uji kesesuaiannya, dan libatkan pemangku kepentingan dalam kriteria optimasi Beban biaya dan pemeliharaan yang berkelanjutan Siapkan anggaran untuk pelatihan ulang berkelanjutan, pembaruan, dan kepatuhan terhadap persyaratan yang terus berkembang; otomatiskan tugas pemeliharaan sejauh mungkin

📮 ClickUp Insight: 13% responden survei kami ingin menggunakan AI untuk mengambil keputusan sulit dan menyelesaikan masalah kompleks. Namun, hanya 28% yang mengatakan mereka menggunakan AI secara rutin di tempat kerja. Alasan mungkin: Masalah keamanan! Pengguna mungkin tidak ingin berbagi data pengambilan keputusan yang sensitif dengan AI eksternal. ClickUp mengatasi hal ini dengan membawa pemecahan masalah berbasis AI langsung ke ruang kerja aman Anda. Dari SOC 2 hingga standar ISO, ClickUp mematuhi standar keamanan data tertinggi dan membantu Anda menggunakan teknologi AI generatif dengan aman di seluruh ruang kerja Anda.

Prospek Masa Depan untuk Agen AI

Agen AI secara bertahap beralih dari eksperimen niche menjadi alat bisnis utama, mengubah cara kerja di berbagai industri.

Analis memperkirakan pasar akan tumbuh dengan laju tahunan lebih dari 45%, dengan hampir setiap perusahaan berencana untuk meningkatkan adopsi dalam 12 bulan ke depan. Momentum ini didorong oleh kombinasi antara manfaat praktis, seperti peningkatan produktivitas dan pengurangan pekerjaan manual, serta janji kolaborasi yang lebih otonom antara manusia dan sistem.

Berikut adalah beberapa tren yang mendefinisikan apa yang akan datang:

Alur kerja otonom: Agen-agen ini berkembang dari sekadar 'pembantu' menjadi sistem yang dapat mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan Agen-agen ini berkembang dari sekadar 'pembantu' menjadi sistem yang dapat mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan bertindak di seluruh ekosistem digital

Hyperautomation: Mengintegrasikan RPA, analitik, dan machine learning membantu agen mendorong Mengintegrasikan RPA, analitik, dan machine learning membantu agen mendorong transformasi bisnis end-to-end yang sesungguhnya

Edge AI: Diharapkan agen akan memproses data secara lokal untuk keputusan yang lebih cepat dan real-time, terutama di bidang logistik, ritel, dan manufaktur

🔍 Tahukah Anda? 58% perusahaan menggunakan agen AI untuk penelitian dan ringkasan, sementara 53,5% mengandalkan mereka untuk tugas produktivitas pribadi seperti penjadwalan dan penulisan email.

ClickUp + AI = Cara Lebih Cerdas untuk Bekerja

Startup AI agent yang baru saja kita bahas sedang mendorong batas-batas apa yang dapat dilakukan oleh AI agent. Hal ini meliputi otomatisasi penelitian, optimasi pengalaman pelanggan, atau menggerakkan seluruh alur kerja ke depan.

ClickUp sudah menyediakan platform all-in-one di mana alat seperti ClickUp Brain, AI Agents, dan Automations terintegrasi secara mulus dengan tugas, dokumen, dan komunikasi tim Anda.

Jika Anda ingin melampaui konsep AI dan benar-benar menggunakannya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cerdas dan cepat, ClickUp adalah solusinya.

