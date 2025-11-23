15+ Template Situs Web Figma Terbaik untuk Desain Web yang Menakjubkan

Setiap proyek website dimulai dengan rencana. Namun, dengan kanvas kosong, bisa memakan waktu lama untuk mendapatkan inspirasi dan memulai. Kemudian, jam-jam terbuang untuk memperbarui tombol dan navigasi. Batas waktu terlewat saat Anda membangun ulang komponen yang sama, dan apa yang seharusnya terasa seperti pekerjaan kreatif berubah menjadi pekerjaan yang repetitif.

Dengan template situs web Figma, Anda tidak perlu memulai dari nol. Anda mulai dari yang sudah selesai.

Mulai dari halaman arahan SaaS yang efektif hingga portofolio yang memukau, template situs web Figma ini memberikan semua yang Anda butuhkan untuk mendesain dan mengembangkan situs web responsif dengan cepat.

Apa itu Template Situs Web Figma?

Template situs web Figma adalah tata letak situs web yang telah dirancang sebelumnya menggunakan Figma, sebuah alat desain dan kolaborasi berbasis cloud. Setiap template biasanya mencakup komponen seperti bilah navigasi, grid, tombol, formulir, dan sistem tipografi yang mengikuti praktik terbaik untuk desain responsif.

Karena template ini sepenuhnya dapat diedit di Figma, Anda dapat menyesuaikannya dengan identitas merek dan kebutuhan proyek Anda tanpa perlu membangun dari awal. Template website Figma juga dirancang dengan mempertimbangkan kolaborasi. Tim dapat berbagi, memberikan komentar, dan mengulang desain secara real-time, sementara pengembang dapat mengambil aset dan CSS langsung dari Figma saat waktunya untuk membangun.

💡 Tips Pro: Gunakan template sebagai dasar, lalu simpan versi yang telah disesuaikan sebagai perpustakaan desain bersama. Hal ini memastikan setiap proyek tetap sesuai dengan pedoman merek Anda sejak awal.

Template Situs Web Terbaik Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan singkat untuk template peluncuran produk Figma dan ClickUp yang tercantum dalam blog ini:

Template Situs Web Figma

Dengan begitu banyak pilihan di Komunitas Figma dan perpustakaan lain, bisa jadi sulit untuk mengetahui template mana yang layak untuk Anda coba. Kabar baiknya, Anda tidak perlu menyortir ratusan file. Kami sudah melakukannya untuk Anda.

Di bawah ini, Anda akan menemukan template situs web Figma terbaik di berbagai kategori utama seperti halaman arahan, portofolio, SaaS, e-commerce, blog, dan dashboard. Setiap template dilengkapi dengan tata letak dan komponen siap pakai yang dapat Anda sesuaikan dengan merek Anda.

1. Template Halaman Landing Minimalis

melalui Figma

Template Halaman Landing Minimalis ini menggabungkan tata letak halaman landing lengkap dengan sistem desain siap pakai. Selain header utama, logo klien, sorotan layanan, testimoni, dan ajakan bertindak (CTA), template ini juga mencakup skala tipografi, variasi tombol, token warna, dan set ikon.

Template ini memiliki struktur komponen yang rapi, di mana lapisan-lapisan dilabeli dengan jelas dan diorganisir menggunakan Auto Layout, sehingga Anda dapat memperbarui konten tanpa merusak desain.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Pangkas waktu penyiapan dengan bagian yang sudah dibangun sebelumnya dan komponen yang dapat digunakan kembali.

Jaga konsistensi merek dengan panduan gaya bawaan.

Dapat disesuaikan untuk berbagai industri berkat tata letak yang fleksibel.

🔑 Ideal untuk: Agen dan perusahaan yang ingin memiliki halaman arahan siap pakai dan sistem desain yang dapat digunakan kembali untuk proyek-proyek di masa depan.

2. Koleksi Kit Halaman Landing

Koleksi Landing Page Kit Collection gratis ini menyediakan 13 template halaman arahan untuk desktop dan mobile, didukung oleh sistem desain yang komprehensif. Koleksi ini dilengkapi dengan 7 paket ikon, set bendera, 10+ desain footer, 250+ gaya global, dan lebih dari 100 komponen dan varian.

Semua elemen diatur dengan rapi agar Anda dapat dengan cepat menggabungkan bagian-bagian dan menjaga konsistensi di seluruh halaman.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Gunakan kembali elemen di berbagai proyek daripada membangun dari awal.

Sesuaikan footer dan bagian-bagian untuk menyesuaikan tata letak sesuai dengan industri yang berbeda.

Tingkatkan skala dengan cepat saat Anda menangani beberapa situs klien atau kampanye.

🔑 Ideal untuk: Freelancer dan tim produk yang perlu membuat beberapa halaman arahan dengan cepat sambil menjaga konsistensi desain.

3. Template Situs Web Portofolio Pengembang Web SinanTokmak

Template Situs Web Portofolio Pengembang Web SinanTokmak oleh Johann Leon dilengkapi dengan 12 halaman web yang sudah dibangun sebelumnya di 4 ukuran layar responsif, memudahkan Anda untuk membuat kehadiran online profesional yang berfungsi di semua perangkat. Berkas ini mencakup gaya yang jelas, komponen yang dapat digunakan kembali, dan struktur Auto Layout penuh untuk konsistensi dan penyesuaian yang mudah.

Anda dapat menampilkan bio, keterampilan, proyek, dan posting blog Anda dalam tata letak yang terpadu, yang menonjolkan baik karya Anda maupun kepribadian Anda.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Gunakan tata letak blog dan studi kasus untuk menceritakan kisah di balik pekerjaan Anda.

Hemat waktu pengaturan dengan resume, portofolio, dan blog dalam satu desain profesional.

Desain sebagai portofolio atau situs web pribadi yang ringan sesuai dengan kebutuhan Anda.

🔑 Ideal untuk: Freelancer dan desainer yang ingin memiliki portofolio yang menonjolkan merek pribadi mereka dalam format yang bersih dan modern.

👀 Tahukah Anda? Pembuat situs web berbasis AI dapat membantu mengurangi tingkat bounce rata-rata sebesar 15% dan hampir 90% dari situs web teratas mengandalkan alat-alat ini untuk kinerja, SEO, atau optimasi konten.

4. Template Desain Portofolio Bentolio

Bentolio Portfolio Design Template adalah template portofolio pribadi yang elegan dan ringkas, dibangun menggunakan tata letak Bento Grid, sebuah tren desain yang dikenal dengan blok-blok bersih dan narasi visual yang kuat.

Setiap bagian disusun dalam blok modular yang dapat digunakan untuk menonjolkan proyek, keterampilan, informasi kontak, atau detail pribadi secara visual yang terstruktur. Desain ini berfokus pada kejelasan dan keseimbangan, menawarkan pengalaman menggulir yang ramah pengguna, ideal untuk profesional kreatif.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Ganti ubin untuk mengatur ulang grid tanpa perlu mengedit seluruh halaman.

Tampilkan sekilas kemampuan dan proyek Anda tanpa perlu menggulir tanpa henti atau berpindah halaman.

Dapatkan artboard siap pakai untuk bagian seperti Beranda, Proyek, Tentang, Kontak, dan Blog.

🔑 Ideal untuk: Para kreator yang ingin memiliki portofolio visual yang ringan, mudah dikelola, dan langsung diingat.

💡 Tips Pro: Bahkan template terbaik pun tidak dapat menggantikan rencana proyek yang terstruktur. Menggabungkan template Figma dengan perangkat lunak manajemen proyek website memastikan upaya desain Anda didukung oleh jadwal dan manajemen ruang lingkup.

5. Template Situs Web SaaS & Aplikasi

Template Situs Web SaaS & Aplikasi dirancang khusus untuk platform SaaS, perusahaan aplikasi, dan penyedia layanan IT. Anda mendapatkan berbagai variasi halaman utama dan perpustakaan komponen fleksibel yang dibangun di atas sistem grid Bootstrap. Berkas ini sepenuhnya berlapis dan terorganisir, memungkinkan pengeditan cepat dan penyesuaian mix-and-match.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Gunakan grafik, dasbor, dan bagian testimoni untuk mendukung narasi yang berfokus pada konversi.

Atur ulang bagian-bagian untuk mendesain halaman untuk peluncuran produk, studi kasus, atau eksperimen harga.

Dapatkan opsi halaman utama untuk pertumbuhan SaaS, mulai dari tampilan produk hingga rencana langganan.

🔑 Ideal untuk: Startup SaaS dan pengembang aplikasi yang membutuhkan halaman arahan yang dioptimalkan untuk konversi untuk mempromosikan produk mereka.

📚 Baca Juga: Alat Perangkat Lunak Optimalisasi Situs Web Terbaik

6. Template Situs Web SaaS Tunggal

Dirancang dengan mempertimbangkan baik desain maupun pengembangan, Singular SaaS Website Template menawarkan blok responsif, komponen UI kit, dan tata letak yang siap digunakan di perangkat mobile, sehingga memudahkan penyesuaian untuk halaman arahan atau presentasi aplikasi.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Buat halaman unik dengan cepat menggunakan perpustakaan blok seret dan lepas.

Gunakan animasi bawaan dan HTML/CSS yang validasi W3C untuk penggunaan nyata, bukan hanya mockup.

Jaga konsistensi desain di seluruh platform dengan fitur Smart Layout dan tipografi warna.

🔑 Ideal untuk: Startup SAAS, tim produk, dan agensi pemasaran yang membutuhkan solusi desain-ke-kode.

7. Template Antarmuka Situs Web Blog AI (Tema Gelap)

Template UI Situs Web Blog AI adalah desain bertema gelap yang dirancang khusus untuk penerbit AI dan teknologi. Template ini mencakup tata letak untuk halaman beranda, berita, posting blog, podcast, sumber daya, dan halaman kontak dengan tipografi yang presisi piksel dan tata letak responsif otomatis. Palet warna gelap memberikan nuansa modern dan profesional yang nyaman di mata dan ideal untuk sesi membaca yang lama.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Kembangkan platform Anda dengan halaman yang sudah didesain sebelumnya untuk blog, podcast, berita, dan sumber daya.

Jaga konsistensi pengalaman membaca dengan tiga ukuran layar responsif.

Gunakan sistem pencarian bawaan yang dirancang khusus untuk konten teknologi dan kecerdasan buatan.

🔑 Ideal untuk: Penulis teknologi dan peneliti AI yang ingin memiliki blog dengan konten yang kaya dan estetika gelap modern.

📮 ClickUp Insight: 33% responden kami menyebutkan pengembangan keterampilan sebagai salah satu kasus penggunaan AI yang paling mereka minati. Misalnya, pekerja non-teknis mungkin ingin belajar membuat potongan kode untuk halaman web menggunakan alat AI. Dalam hal ini, semakin banyak konteks yang dimiliki AI tentang pekerjaan Anda, semakin baik responsnya. Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, AI ClickUp unggul dalam hal ini. Ia tahu proyek apa yang sedang Anda kerjakan dan dapat merekomendasikan langkah-langkah spesifik atau bahkan melakukan tugas seperti membuat potongan kode dengan mudah.

8. MetaBlog Template Blog Multiguna

MetaBlog Multipurpose Blog Template menggabungkan tata letak yang bersih dengan fleksibilitas. Template ini menawarkan tema gelap dan terang, sehingga Anda dapat melihat pratinjau dan mendesain dengan dua identitas visual yang berbeda. Template ini mengikuti metodologi Atomic Design, artinya setiap tombol, kartu, dan bagian dapat digunakan kembali.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Dapatkan tipografi yang bersih dan ruang putih yang seimbang dengan bagian untuk gambar utama, kartu blog, posting terpilih, dan lain-lain.

Gunakan komponen yang dapat digunakan ulang seperti tombol, kartu, header, dan footer untuk desain yang konsisten.

Terjemahkan desain ke HTML/Webflow dengan mudah, dengan tata letak dan spasi yang jelas.

🔑 Ideal untuk: Pembuat konten yang ingin meluncurkan blog dengan komponen desain yang dapat digunakan ulang dan tidak mengunci mereka pada satu gaya.

9. Template Situs Web E-commerce Furniture

Template E-commerce Furnitur dilengkapi dengan halaman arahan, grid toko, halaman detail produk, keranjang belanja, proses checkout, tabel perbandingan, dan bahkan blog untuk tips gaya. Desainnya menggunakan palet warna lembut dan netral yang menempatkan fotografi produk di pusat, menjadikannya ideal untuk menampilkan visual dekorasi rumah dan gaya hidup.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Dapatkan alur eCommerce lengkap (toko → keranjang belanja → checkout) yang sudah didesain.

Gunakan tata letak bersih yang berfokus pada gambar untuk menonjolkan fotografi furnitur dan dekorasi.

Bangun otoritas dan konten inspiratif bersama toko Anda dengan tata letak blog gaya hidup.

🔑 Ideal untuk: Merek furnitur berskala kecil dan desainer interior yang mencari toko online siap diluncurkan dengan estetika modern dan berfokus pada visual.

⌛ Tips Penghemat Waktu: Alur kerja desain web jarang bersifat linier. Mulai dari pengumpulan persyaratan dan iterasi desain hingga tinjauan pemangku kepentingan dan serah terima pengembangan, interaksi bolak-balik yang konstan dapat menjadi memakan waktu dan kacau. Kombinasi kekuatan AI dan otomatisasi dapat membantu Anda secara otomatis menugaskan tugas, mengarahkan umpan balik ke tim yang tepat, dan memicu persetujuan saat desain siap untuk direview. Tonton video ini untuk membebaskan tim dari beban administratif dan menghemat hingga 26 jam setiap minggu.

10. Template Situs Web Langganan Buletin

Template Situs Web Langganan Newsletter dirancang untuk platform yang berfokus pada kurasi dan pengelolaan newsletter. Penggunaan palet hijau yang mencolok secara konsisten, dikombinasikan dengan tipografi yang bersih dan ilustrasi 2D yang ringan, memberikan tampilan yang segar dan ramah. Meskipun beberapa penyesuaian desain mungkin diperlukan (seperti menghapus bayangan tambahan), struktur minimalis dan fungsionalnya memudahkan penyesuaian.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Mencakup seluruh perjalanan pengguna mulai dari login dan langganan hingga penagihan dan umpan berita.

Pilih dari berbagai desain template untuk berita, blog, jajak pendapat, opini, dan lainnya.

Ganti ilustrasi tempatholder dan ubah warna, font, serta tata letak untuk menyesuaikan dengan merek Anda.

🔑 Ideal untuk: Usaha kecil dan kreator yang ingin menjalankan model buletin berlangganan.

11. Template Dashboard Manajemen Tugas

Template Dashboard Manajemen Tugas ini menyediakan sistem manajemen tugas modern dengan fokus pada kejelasan dan kemudahan penggunaan. Template ini mencakup papan Kanban, alur tugas multi-langkah, dan panel pesan terintegrasi. Desainnya menggunakan estetika ringan dan minimalis dengan label berwarna-warni untuk prioritas dan status.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Gunakan kartu tugas yang terpisah-pisah yang menampilkan komentar, tag, dan lampiran file, sehingga Anda dapat mendemonstrasikan alur kerja secara langsung.

Coba berbagai pola navigasi (Dashboard, Proyek, Tugas, Pesan, Pengguna) untuk meniru aplikasi produktivitas populer.

Gabungkan sistem tipografi yang bersih dengan aksen warna kontras untuk membuat sesi kerja yang panjang tetap nyaman di mata.

🔑 Ideal untuk: Desainer yang mempresentasikan prototipe yang perlu terlihat profesional sambil mencerminkan fitur kolaborasi yang sebenarnya.

📚 Baca Juga: Alat Perangkat Lunak Manajemen Tugas Terbaik untuk Meningkatkan Alur Kerja Anda

12. Aplikasi Web – Template Dashboard dan Alat Penilaian Keberlanjutan

Bagi organisasi yang perlu melacak dan melaporkan inisiatif keberlanjutan, template aplikasi web keberlanjutan ini menyediakan dasbor siap pakai untuk memvisualisasikan kemajuan dan menghasilkan laporan keberlanjutan dengan mudah.

Template ini dilengkapi dengan dashboard untuk tata kelola, rantai pasok, keberlanjutan lingkungan, dan keberlanjutan sosial, serta alat penilaian interaktif. Fitur desain seperti penilaian berbasis domain, indikator kematangan, dan panel pelacakan perbaikan membuatnya praktis untuk pelaporan ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) korporat.

Mengapa Anda akan menyukainya:

Simulasikan penilaian korporat yang nyata, dengan rentang penilaian dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Sertakan elemen pelaporan visual seperti dial, metrik berwarna, dan tabel terstruktur yang membuat laporan Anda siap untuk presentasi di ruang direksi.

Sesuaikan alat penilaian dan komponen dashboard dengan metrik keberlanjutan atau KPI yang berbeda.

🔑 Ideal untuk: Konsultan ESG dan petugas keberlanjutan yang membutuhkan cara profesional untuk menyajikan data kinerja dan melacak kemajuan proyek sesuai dengan tujuan keberlanjutan.

🌟 Bonus: Pengembangan website adalah pekerjaan yang rumit. Tanpa alat yang cerdas dan terpusat, persyaratan klien, diskusi desain, komentar Figma, deskripsi wireframe, dll., tersebar di berbagai alat, yang menyebabkan ketidakjelasan dan penundaan. ClickUp Brain MAX membawa ketenangan di tengah kekacauan ini. Ia dapat: Ubah thread email yang panjang dan rumit yang berisi semua persyaratan klien Anda menjadi tugas-tugas yang jelas dan terstruktur.

Buat peta situs dengan versi alternatif untuk perjalanan pengguna yang berbeda dan konvensi penamaan halaman yang ramah SEO.

Otomatiskan perpindahan tugas melalui status, beritahu tim saat aset dikirim untuk direview, dan buat laporan kemajuan rutin untuk pemangku kepentingan. Template ini mengintegrasikan data dan alur kerja di seluruh sistem dan memungkinkan Anda mengelola seluruh proses dari satu dasbor. Berikut ini adalah contoh bagaimana template ini bekerja ⬇️

13. Template Situs Web Bisnis dan Pelatihan

Template Situs Web Bisnis dan Pelatihan ini sangat berguna bagi penyedia layanan yang ingin menarik, menginformasikan, dan mengubah calon klien menjadi pelanggan dengan cara yang profesional. Yang membuatnya unik adalah adanya halaman penjualan yang terstruktur dan alur webinar, sehingga Anda tidak hanya menampilkan layanan Anda, tetapi juga membangun jalur yang mendorong calon klien untuk melakukan pemesanan atau pembelian.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Dapatkan halaman webinar dan replay yang siap digunakan, menghemat waktu saat menyiapkan workshop online atau acara langsung.

Gunakan desain halaman penjualan bawaan yang berfokus pada persuasi untuk meningkatkan konversi.

Padukan branding pribadi dengan presentasi layanan melalui struktur desain yang sederhana namun efektif.

🔑 Ideal untuk: Pelatih bisnis dan kehidupan yang ingin membangun situs web profesional untuk menampilkan layanan dan testimoni klien mereka.

14. Template Situs Web NGO

Template Situs Web NGO ini adalah sistem desain yang rapi dan fungsional untuk organisasi nirlaba dan amal. Template ini dilengkapi dengan 8 tata letak halaman terstruktur, termasuk halaman beranda, halaman donasi, acara, blog, media, dan lainnya, menjadikannya dasar yang siap pakai untuk tujuan yang berdampak. Desainnya menyeimbangkan aksesibilitas dan kepercayaan untuk organisasi yang bergantung pada donasi dan dukungan komunitas.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Dapatkan panduan gaya dan komponen yang dapat digunakan ulang, memastikan konsistensi di seluruh halaman.

Gunakan tipografi yang bersih dan gambar yang menarik untuk menonjolkan narasi dan transparansi, serta membangun kepercayaan donor.

Sesuaikan halaman siap pakai untuk acara dan media untuk menampilkan cerita dampak tanpa harus memulai dari awal.

🔑 Ideal untuk: Lembaga amal, LSM, inisiatif disabilitas dan aksesibilitas, organisasi akar rumput, atau proyek apa pun yang berfokus pada kebaikan sosial dan penggalangan dana.

15. Template Situs Web Kafe

Template Situs Web Cafe ini dirancang untuk tempat makan yang ingin menyampaikan cita rasa dan keramahan melalui desain. Template ini dilengkapi dengan 3 tata letak halaman utama yang unik dan lebih dari 12 halaman dalam yang mencakup menu, reservasi, acara, profil tim, dan bagian blog. Tipografi yang mencolok dan tata letak yang berfokus pada gambar memudahkan Anda menonjolkan hidangan andalan, promosi, atau hidangan spesial chef.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Dapatkan struktur siap pakai untuk pemesanan, memudahkan Anda mengubah pengunjung menjadi pelanggan.

Tampilkan fotografi makanan dengan halaman menu dan galeri khusus yang membantu restoran membangun daya tarik selera secara instan.

Mudah disesuaikan untuk kafe, bar, toko roti, dan restoran mewah yang membutuhkan kesederhanaan dan kedalaman.

🔑 Ideal untuk: Pemilik kafe yang ingin memiliki situs web yang dirancang dengan baik untuk menampilkan tempat, menu, suasana, tim, dan detail reservasi mereka.

16. Template Desain Situs Web Penyewaan Mobil

Template Desain Situs Web Penyewaan Mobil ini secara sempurna menangkap perjalanan pengguna dengan menggabungkan tampilan yang bersih dengan alur pemesanan yang intuitif, sehingga memudahkan pengguna untuk menemukan dan memesan kendaraan. Template ini berfokus pada kejelasan dan konversi dengan menyertakan halaman khusus untuk menjelajahi model mobil, membandingkan harga, dan menyelesaikan pemesanan hanya dengan beberapa klik.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Gunakan alur pemesanan dan reservasi yang sudah dirancang sebelumnya untuk memudahkan visualisasi proses penyewaan dan bahkan lebih mudah untuk disesuaikan.

Tambahkan tabel perbandingan untuk model kendaraan, harga, dan fitur utama untuk membantu pengguna membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih percaya diri.

Tekankan elemen kepercayaan pelanggan seperti ulasan, FAQ, kebijakan, dan ruang foto yang cukup untuk memberikan dampak maksimal.

🔑 Ideal untuk: Layanan penyewaan mobil, startup otomotif, dan perusahaan travel yang ingin meningkatkan konversi online.

Mengapa Menggunakan Template Situs Web Figma?

Template situs web Figma memberikan Anda keunggulan besar dengan memungkinkan Anda melewati fase kanvas kosong dan langsung memulai pekerjaan desain yang sebenarnya. Alih-alih membangun tombol, grid, tata letak, dan navigasi dari awal, Anda memulai dengan fondasi yang sudah rapi dan siap diedit yang mengikuti praktik terbaik UI/UX modern.

Inilah alasan mengapa tim mengandalkan template Figma:

Hemat waktu dengan komponen, bagian, dan sistem responsif yang sudah siap pakai.

Jaga konsistensi di seluruh halaman dengan gaya yang dibagikan dan elemen yang dapat digunakan kembali.

Bekerja sama lebih cepat dengan berbagi file, memberikan komentar, meninjau, dan melakukan iterasi secara real-time.

Serahkan dengan rapi menggunakan lapisan yang terorganisir, token, dan spesifikasi yang dapat langsung digunakan oleh pengembang.

Kurangi kesalahan desain berkat spasi, tipografi, dan aksesibilitas standar industri yang sudah terintegrasi.

✨ Tips Produktivitas: Gunakan templat Figma Anda bersama perpustakaan komponen bersama untuk memudahkan pembaruan di berbagai desain. Selain itu, Anda dapat menggunakan daftar periksa peluncuran situs web untuk memastikan tidak ada yang terlewat.

Apa yang Membuat Template Situs Web Figma yang Hebat?

Template situs web Figma yang baik memberikan kebebasan untuk menyesuaikan tata letak sambil menjaga konsistensi kegunaan dan kualitas desain di setiap halaman. Template tersebut juga harus memberikan tim awal yang baik tanpa membatasi kemampuan mereka untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan merek yang unik. Tanda kualitas inti:

Tata letak responsif yang dirancang untuk desktop, tablet, dan perangkat seluler.

Komponen yang dapat digunakan ulang (tombol, bilah navigasi, kartu, modal, formulir) yang dapat disesuaikan seiring pertumbuhan situs Anda.

Organisasi file yang rapi dengan penamaan yang jelas, Auto Layout, dan spasi yang konsisten

Token desain yang dapat diskalakan untuk tipografi, warna, sistem grid, dan bayangan.

Desain yang mengutamakan aksesibilitas (jenis huruf yang mudah dibaca, kontras, spasi, hierarki elemen)

Jenis template:

Pilih berdasarkan apa yang Anda bangun:

Template halaman arahan : berfokus pada konversi, ideal untuk peluncuran dan kampanye.

Template portofolio : presentasi proyek, studi kasus, profil, dan tata letak hero.

Template e-commerce : grid produk, alur keranjang belanja, proses checkout, dan filter.

Template SaaS/startup : tabel harga, bagian fitur, testimoni, dasbor

Template blog/konten : kartu kategori, tata letak artikel, pengalaman membaca

Template dashboard dan aplikasi web: antarmuka analitik, kartu, tabel, panel admin

Dengan memilih jenis template yang tepat sejak awal, Anda dapat secara signifikan mengurangi waktu iterasi dan memastikan desain Anda tetap selaras dengan tujuan website Anda.

🤔 Bukan penggemar Figma? Berikut ini alternatif Figma dengan sistem komponen yang lebih kuat dan fitur kolaborasi yang lebih baik.

💡 Tips Pro: Selalu periksa organisasi file template sebelum menggunakannya. Misalnya, template yang terstruktur dengan baik akan memiliki komponen seperti tombol dan judul yang diatur dengan Auto Layout dan penamaan yang konsisten (btn/primary, btn/secondary).

Batasan Penggunaan Figma untuk Template Situs Web

Meskipun template Figma memberikan awal yang baik, mereka bukan solusi lengkap untuk membangun situs web yang aktif. Berikut beberapa batasan yang perlu diperhatikan:

Hanya desain, tidak siap untuk pengembangan: Template Figma menyediakan struktur, visual, dan pola antarmuka pengguna (UI). Namun, template ini tidak termasuk kode yang berfungsi. Anda masih perlu menyerahkan desain kepada pengembang atau menggunakan pembuat situs web untuk membuatnya berfungsi.

Penyesuaian memerlukan keahlian: Template menghemat waktu, tetapi menyesuaikannya dengan merek Anda memerlukan pemahaman yang kuat tentang alat-alat Figma. Tanpa pengetahuan desain, Anda mungkin berakhir dengan tipografi yang tidak sesuai, masalah spasi, atau tata letak yang rusak.

Pertimbangan kinerja: Beberapa template dilengkapi dengan komponen besar dan detail yang dapat membuat file Figma menjadi berat dan lambat untuk digunakan, terutama dalam lingkungan kolaboratif.

Tidak dirancang untuk manajemen desain end-to-end: Figma tidak memiliki fitur untuk merencanakan kampanye, melacak hasil kerja, mengelola jadwal, dan memantau kinerja.

📚 Baca Juga: Pembuat dan Generator Situs Web AI Terbaik

Template Situs Web Figma Alternatif

Template Figma menangani aspek kreatif dari desain web, tetapi mereka tidak menyelesaikan tantangan yang lebih besar: mengelola segala hal yang terjadi di sekitar desain.

ClickUp menawarkan serangkaian template yang berfokus pada website yang melengkapi Figma dengan mengelola manajemen proyek website secara end-to-end.

Meskipun ClickUp Whiteboards sangat berguna untuk mengadakan diskusi desain virtual dan mengumpulkan umpan balik, fitur Automations di ClickUp dapat mengurangi beban administratif dalam mengirimkan desain secara manual dari tahap pembuatan hingga tinjauan hingga persetujuan akhir.

Anda juga dapat menghubungkan papan Figma dengan templat manajemen proyek di ClickUp, yang secara otomatis menyinkronkan status desain dengan daftar tugas.

Berikut adalah template ClickUp terbaik 👇

1. Template Rencana Proyek Situs Web ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan peluncuran situs web Anda berikutnya dari awal hingga akhir dengan Template Rencana Proyek Situs Web ClickUp.

Meluncurkan situs web bukan hanya soal desain. Proses ini mencakup strategi, tenggat waktu, pengujian, dan kolaborasi. Template Rencana Proyek Situs Web ClickUp mengubah proses kompleks ini menjadi alur kerja yang terstruktur dan dapat dilacak, sehingga tim Anda dapat bergerak dari konsep hingga peluncuran tanpa melewatkan apa pun.

Alih-alih memulai dari nol, template ini memberikan rencana proyek yang sudah jadi dengan daftar dan tampilan untuk setiap fase pembuatan situs web, mulai dari penelitian awal hingga deployment akhir. Anda dapat menugaskan pemilik, menetapkan tenggat waktu, melacak anggaran, dan memantau kemajuan di setiap tahap, semuanya dalam satu tempat.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Rencanakan setiap fase peluncuran situs web Anda di satu tempat dengan mengelompokkan tugas dari Penelitian hingga Pengembangan, sambil melacak jadwal dan anggaran secara real-time.

Seret dan lepas tugas untuk menyesuaikan tanggal, ketergantungan, dan tonggak waktu secara instan, serta selaraskan tim lintas fungsi dengan tenggat waktu.

Atur beban kerja di tampilan Beban Kerja untuk mengidentifikasi rekan tim yang terlalu banyak atau terlalu sedikit tugasnya, dan alokasikan ulang tugas sebelum terjadi penundaan.

Lacak pengeluaran dengan Cost Tracker untuk membandingkan biaya perkiraan versus biaya aktual di setiap fase dan menjaga anggaran tetap terkendali.

🔑 Ideal untuk: Tim yang meluncurkan situs web baru atau meredesain situs web yang sudah ada dan membutuhkan struktur yang jelas untuk mengelola tugas, anggaran, dan persetujuan di satu tempat.

2. Template Rencana Proyek Desain Situs Web ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan setiap fase kreatif dan tetap sesuai jadwal dengan Template Rencana Proyek Desain Situs Web ClickUp.

Setelah merencanakan proyek situs web Anda secara keseluruhan di templat sebelumnya, mari kita fokus pada salah satu fase paling kritis, yaitu tahap desain.

Template Rencana Proyek Desain Website ClickUp memberikan ruang yang terfokus bagi tim kreatif untuk merencanakan, mendesain, dan meninjau setiap hasil desain, mulai dari wireframe hingga tata letak akhir. Dengan hanya dua tampilan utama: Daftar dan Papan, template ini menjaga alur kerja desain website Anda tetap sederhana dan efisien.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Bagi tugas desain menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, seperti mockup, pembaruan konten, dan umpan balik klien, dalam tampilan Daftar untuk menjaga alur kerja Anda tetap terstruktur dan sederhana.

Pindahkan tugas dengan mudah antar tahap di tampilan Board untuk memperlancar proses tinjauan dan revisi.

Prioritaskan pengiriman dengan bendera bawaan dan status yang jelas yang menyoroti revisi mendesak dan persetujuan yang tertunda sehingga tidak ada yang terlewat sebelum peluncuran.

🔑 Ideal untuk: Desainer dan manajer proyek kreatif yang membutuhkan cara sederhana dan visual untuk mengelola tugas desain website, revisi, dan persetujuan dalam siklus produksi yang cepat.

3. Template Desain Web ClickUp

Dapatkan template gratis Lacak permintaan desain, umpan balik, dan persetujuan, semuanya dalam satu ruang terorganisir dengan Template Desain Web ClickUp.

Sementara template sebelumnya berfokus pada pelaksanaan proyek desain website tunggal, Template Desain Website ClickUp dirancang untuk tim desain yang mengelola beberapa website, seperti studio kreatif internal atau agensi.

Template ini mengintegrasikan proses penerimaan klien, prioritas, dan beban kerja desainer menjadi satu sistem yang terintegrasi, sehingga Anda dapat menyelesaikan proyek lebih cepat tanpa membebani tim Anda.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Sentralisasikan semua permintaan desain dengan formulir permintaan desain bawaan yang menangkap detail proyek dan secara otomatis membuat tugas di ruang kerja Anda.

Lacak kemajuan di papan Status Desain dengan memindahkan permintaan melalui tahap-tahap seperti Desain, Membutuhkan Masukan, Ulasan Klien, dan Disetujui untuk memastikan desainer dan klien tetap sejalan.

Prioritaskan proyek berdasarkan tingkat kompleksitas dan kapasitas tim menggunakan tampilan By Complexity dan Designer Capacity untuk menyeimbangkan beban kerja secara efektif.

Skalakan alur kerja Anda dengan mudah menggunakan tampilan Permintaan Desain Baru yang menampilkan semua proyek aktif dan yang masuk secara terlihat dan dapat diurutkan.

🔑 Ideal untuk: Studio desain, freelancer, atau tim internal yang menangani proyek di mana mengelola umpan balik dan alokasi sumber daya sama pentingnya dengan kualitas desain.

4. Template Rencana Proyek Perancangan Ulang Situs Web ClickUp

Dapatkan template gratis Segarkan situs web Anda dengan jelas dan percaya diri dari konsep hingga peluncuran ulang menggunakan Template Rencana Proyek Perancangan Ulang Situs Web ClickUp.

Setelah membahas cara merencanakan dan mendesain situs web baru, mari beralih ke pembaruan dan penyempurnaan situs web yang sudah ada.

Template Rencana Proyek Perancangan Ulang Situs Web ClickUp membantu tim mengelola proses rumit dalam memperbarui halaman situs web yang sudah ada. Berbeda dengan template lain yang memberikan daftar lengkap pengaturan, template ini berfokus pada template tugas individu. Setiap aktivitas perancangan ulang menjadi tugas yang dapat digunakan ulang, yang dapat Anda sesuaikan, duplikat, dan tugaskan kepada tim Anda.

Anda dapat dengan cepat membuat tugas seperti “Perbarui tata letak halaman utama” atau “Segarkan halaman produk.” Berikan tugas tersebut kepada tim Anda dan lacak kemajuan di satu tempat. Hal ini memudahkan pengelolaan pekerjaan redesign yang sering berubah.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Gunakan kembali dan edit tugas-tugas redesign seiring perkembangan proyek Anda untuk tetap fleksibel tanpa harus memulai dari awal.

Lacak setiap langkah proses redesign dengan tampilan bawaan yang memindahkan tugas dari "Dalam Proses" ke "Review" hingga "Selesai" dengan mudah.

Sederhanakan kolaborasi dengan subtugas, umpan balik, dan lampiran yang disimpan di satu tempat sehingga semua orang tetap sejalan dengan langkah selanjutnya.

🔑 Ideal untuk: Tim desain web atau pemasaran yang sering melakukan redesign dan membutuhkan setup fleksibel dan dapat digunakan ulang untuk melacak perubahan dan persetujuan.

5. Template Pengembangan Situs Web ClickUp

Dapatkan template gratis Lacak pemrograman, pengujian kualitas (QA), dan deployment dalam satu alur kerja dengan Template Pengembangan Website ClickUp.

Setelah merencanakan, mendesain, dan meredesain situs web Anda, langkah selanjutnya adalah membangunnya menggunakan Template Pengembangan Situs Web ClickUp.

Ini adalah template tingkat folder. Template ini memberikan Anda ruang kerja lengkap dengan daftar, papan, dan tampilan kemajuan yang sudah disiapkan. Anda akan menemukan daftar seperti Backlog dan Sitemap, masing-masing membantu Anda mengorganisir tugas sepanjang siklus hidup pengembangan.

Pandang papan bawaan melacak setiap tahap pekerjaan, termasuk Penemuan, Peninjauan Kebutuhan, Pengembangan, Pengujian, dan Live. Anda dapat dengan mudah beralih antara tampilan, melihat apa yang sedang dikerjakan, dan memantau bagaimana setiap fitur bergerak menuju penyelesaian.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Bangun dan luncurkan dengan percaya diri dengan melacak tugas pengembangan, pembaruan kode, dan peluncuran fitur dalam satu ruang terstruktur.

Jaga agar desainer, pembuat konten, pengembang, dan manajer proyek tetap selaras dengan tampilan bersama dan alur kerja yang konsisten untuk menjaga sinkronisasi tim.

Pantau kemajuan dan ketergantungan dalam tampilan papan dan daftar untuk mengidentifikasi hambatan sejak dini dan mencegah keterlambatan.

Duplikat pengaturan pengembangan yang disesuaikan untuk proyek-proyek mendatang guna menjaga proses pengembangan yang konsisten dan dapat diulang.

🔑 Ideal untuk: Pengembang web, manajer teknik, dan tim lintas fungsi yang membutuhkan kerangka kerja yang fleksibel untuk menangani segala hal.

Biarkan Agen ClickUp mengelola alur kerja Anda di latar belakang ClickUp Agents membantu menjaga proses pembangunan situs web tetap berjalan dengan memantau tugas, ketergantungan, persetujuan, dan tenggat waktu untuk Anda. Mereka secara otomatis mengalihkan pekerjaan, memberi tahu pemilik saat desain atau aset siap, menindaklanjuti hambatan, dan menghasilkan ringkasan kemajuan sehingga tidak ada yang terhenti antara desain, konten, dan pengembangan. Sementara tim Anda membangun, Agents menangani pekerjaan administratif. Agen AI ClickUp

6. Template Rencana Produksi Situs Web ClickUp

Dapatkan template gratis Koordinasikan tim dan capai setiap tonggak peluncuran menggunakan Template Rencana Produksi Situs Web ClickUp.

Setelah situs Anda dibangun dan diuji, fokus beralih ke tahap produksi, di mana setiap pembaruan langsung dan penyebaran konten harus berjalan lancar. Template Rencana Produksi Situs Web ClickUp membantu tim mengelola rilis berkelanjutan dan memantau aset langsung tanpa mengganggu situs Anda.

Template ini dirancang untuk kolaborasi terstruktur antar pengembang, manajer proyek, manajer konten, dan tim QA. Dengan fitur seperti user stories dan penandaan prioritas, Anda dapat mengelola perbaikan bug, penyesuaian kinerja, atau peluncuran fitur layaknya peluncuran produk.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Rencanakan, lacak, dan setujui pembaruan konten atau desain sebelum dipublikasikan untuk memastikan setiap perubahan berjalan lancar dan bebas kesalahan.

Grupkan pekerjaan berdasarkan tema untuk mengidentifikasi bottleneck sejak dini dan menyelesaikan masalah sebelum memengaruhi pengguna.

Jaga agar situs web Anda siap untuk produksi dengan mengelola pembaruan secara terus-menerus untuk selalu meningkatkan dan tetap stabil.

🔑 Ideal untuk: Agen digital, tim produk, dan manajer web yang mengawasi peluncuran multi-tim.

7. Template Pembuatan Halaman Web ClickUp

Dapatkan template gratis Bangun dan kelola setiap halaman web dengan jelas menggunakan Template Pembuatan Halaman Web ClickUp.

Template Pembuatan Halaman Web ClickUp berguna untuk mengubah peta situs Anda menjadi halaman web yang terstruktur dengan baik, sehingga Anda dapat merencanakan, mendesain, dan mempublikasikan setiap halaman secara terorganisir.

Alih-alih mengelola situs web sebagai satu proyek besar, template ini berfokus pada halaman-halaman aktual yang membentuk situs Anda. Template ini menyimpan semua hal mulai dari draf teks, umpan balik desain, hingga tautan halaman dalam satu ruang kerja, sehingga tim Anda dapat berkolaborasi tanpa kebingungan.

Anda dapat melihat kemajuan dalam berbagai cara: tampilan Peta Situs menunjukkan bagaimana halaman terhubung, sementara tampilan Papan dan Daftar menampilkan status setiap tugas secara real-time. Dan jika Anda mengoordinasikan jadwal, tampilan Diagram Gantt membantu melacak hasil kerja dan keterlambatan pada garis waktu yang berwarna-warni.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Organisasikan setiap jenis halaman dengan jelas dengan memisahkan halaman Core, Produk, dan Pendukung sehingga tim dapat mendesain dan mengembangkan secara paralel.

Sentralisasikan desain dan umpan balik klien langsung dalam tugas untuk mempercepat dan mempermudah revisi.

Tangkap komentar dengan efisien menggunakan status seperti “Perlu Diperbarui” dan “Dalam Peninjauan” yang menjaga umpan balik tetap terlihat dan terorganisir.

🔑 Ideal untuk: Agen yang mencari alat desain web untuk membangun situs web multi-halaman di mana setiap halaman memerlukan perhatian khusus.

8. Template Perencana Situs Web ClickUp

Dapatkan template gratis Ubah ide menjadi rencana situs yang terstruktur dengan Template Perencana Situs ClickUp.

Template Perencana Situs Web ClickUp memberikan Anda peta jalan lengkap untuk proyek web Anda, mengubah proses yang rumit dan melibatkan banyak tim menjadi alur kerja visual yang rapi dan terorganisir.

Dari sesi brainstorming pertama hingga tinjauan akhir, setiap tahap dari ideasi hingga pengujian telah direncanakan dengan jelas. Anda dapat menetapkan tingkat upaya dan melihat pekerjaan dari berbagai sudut pandang (Kanban, Gantt, atau Tampilan Waktu ) untuk memastikan pengiriman yang terprediksi dan lancar.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Deteksi ketidakseimbangan beban kerja secara dini dengan tingkat upaya bawaan dan tag tim yang menunjukkan siapa yang kelebihan beban dan siapa yang tersedia.

Sederhanakan tinjauan kreatif dengan menggunakan tahap status yang jelas seperti “Tinjauan Internal” dan “Dalam Proses” untuk memperlancar umpan balik antar tim.

Tambahkan akuntabilitas ke setiap fase dengan tugas yang menunjukkan tanggung jawab, tim yang diperlukan, dan batas waktu untuk menghilangkan kebingungan dan duplikasi.

🔑 Ideal untuk: Manajer pemasaran, studio desain, atau startup yang perlu mengoordinasikan berbagai disiplin ilmu (konten, desain, dan pengembangan) saat merencanakan dan melaksanakan situs web baru.

9. Template Ruang Lingkup Pekerjaan Situs Web ClickUp

Dapatkan template gratis Tetapkan ekspektasi dan hasil kerja yang jelas sejak hari pertama dengan Template Ruang Lingkup Pekerjaan Situs Web ClickUp.

Sebelum baris kode pertama ditulis, setiap proyek website membutuhkan satu hal: kejelasan. Template Ruang Lingkup Pekerjaan Website ClickUp menetapkan dasar tersebut.

Dokumen ClickUp yang detail membantu menyimpan setiap detail proyek di awal, seperti tujuan, hasil kerja, jadwal, dan biaya, sehingga semua pihak sepakat tentang apa yang akan dibangun dan kapan. Dokumen lingkup kerja yang komprehensif ini dapat dihubungkan dengan Tugas ClickUp, sehingga tim yang bekerja pada modul desain, pembuatan konten, integrasi, dan aktivitas peluncuran dapat dengan cepat memeriksa apa yang termasuk dalam lingkup dan apa yang memerlukan persetujuan.

Template ini ditujukan untuk tim dan klien yang ingin menghindari kebingungan selama proses pelaksanaan.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan tujuan, hasil kerja, dan harga di awal untuk menetapkan ekspektasi yang jelas dan mencegah kesalahpahaman di kemudian hari.

Dokumentasikan setiap asumsi dan aturan pengendalian perubahan untuk memastikan semua pemangku kepentingan tetap sejalan seiring perkembangan proyek.

Tetapkan pemilik, jadwal, dan pembagian tugas untuk setiap fase untuk memastikan pertanggungjawaban dan menghindari tumpang tindih tanggung jawab.

Jaga transparansi dengan jadwal tarif dan tabel biaya bawaan yang menjaga anggaran tetap terlihat dan pengeluaran terkendali.

🔑 Ideal untuk: Agen, konsultan, dan manajer proyek internal yang membutuhkan formalitas perjanjian dan ruang lingkup untuk proyek pengembangan web.

10. Template Rencana Migrasi Situs Web ClickUp

Dapatkan template gratis Pindahkan situs web Anda dengan lancar dan aman menggunakan Template Rencana Migrasi Situs Web ClickUp.

Migrasi situs web adalah salah satu proyek digital yang paling rumit. Selain memindahkan file, Anda juga perlu melindungi nilai tautan dan kepercayaan pengguna.

Template Rencana Migrasi Situs Web ClickUp membantu tim merencanakan, menguji, dan melaksanakan migrasi dengan struktur dan keyakinan. Template ini membagi proses menjadi fase-fase sehingga setiap ketergantungan dan pengalihan ditangani secara sinkron.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Rencanakan migrasi dalam fase terstruktur dengan titik pemeriksaan bawaan dan langkah tinjauan untuk memastikan tidak ada yang terlewat.

Lindungi nilai SEO dan kinerja situs dengan melacak pengalihan, audit metadata, dan tugas pengujian dalam satu tampilan terorganisir.

Deteksi risiko sejak dini dengan status seperti “Blocked” dan “In Review” yang menandai hambatan sebelum memengaruhi jadwal.

Satukan tim teknis dan non-teknis dalam ruang kerja bersama di mana pengembang, pemasar, dan pemangku kepentingan tetap selaras secara real-time.

🔑 Ideal untuk: Tim pemasaran dan IT yang mengelola perpindahan domain, perubahan CMS, atau perombakan besar-besaran.

11. Template Peta Situs ClickUp Whiteboard

Dapatkan template gratis Visualisasikan struktur situs web Anda secara keseluruhan dengan Template Papan Peta Situs ClickUp.

Sebelum wireframe atau mockup menjadi nyata, setiap situs web yang hebat dimulai dengan peta situs yang jelas.

Template Peta Situs ClickUp Whiteboard memberikan tim Anda cara visual untuk merencanakan struktur situs web, mulai dari menu tingkat atas hingga halaman anak yang bersarang. Anda dapat menyeret dan melepas serta mengatur ulang elemen secara real-time. Dengan cara ini, mudah untuk menyepakati alur konten dan perjalanan pengguna sebelum menulis kode.

Baik Anda sedang menggambar sketsa ide awal atau menyempurnakan struktur situs yang telah disetujui, ClickUp Whiteboards menyediakan ruang kerja intuitif di mana Anda dapat berdiskusi dengan tim, menggunakan konektor untuk memetakan perjalanan pengguna, menyimpan ide di catatan tempel, dan memberi kode warna pada elemen untuk kejelasan visual.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Visualisasikan arsitektur situs web Anda secara keseluruhan dengan sekali pandang untuk segera mengidentifikasi tautan yang hilang dan tumpang tindih konten.

Bekerja sama secara langsung dengan desainer, pengembang, dan strategis konten menggunakan komentar dan catatan tempel untuk menyempurnakan ide secara real-time.

Seret dan lepas elemen seiring perkembangan proyek Anda untuk menjaga hubungan antar halaman tetap jelas dan struktur tetap terorganisir.

Ubah bagian sitemap yang disetujui menjadi tugas yang dapat dieksekusi untuk menghubungkan perencanaan dan pelaksanaan tanpa pengaturan manual.

🔑 Ideal untuk: Desainer UX, strategis konten, dan tim web yang membutuhkan cara sederhana namun powerful untuk menyepakati struktur situs sebelum membangunnya.

📚 Baca Juga: Template Peta Situs Gratis untuk Memvisualisasikan Situs Web Anda

12. Template Halaman Landing ClickUp

Dapatkan template gratis Desain dan uji halaman dengan konversi tinggi lebih cepat dengan Template Halaman Landing ClickUp.

Halaman arahan berhasil ketika mereka menyeimbangkan konten yang menarik, desain yang bersih, dan ajakan bertindak yang jelas. Namun, membandingkan pendekatan yang berbeda dan melacak apa yang berhasil (dan apa yang tidak) bisa menjadi rumit. Alih-alih bookmark yang tersebar atau tangkapan layar acak, Template Halaman Arahan ClickUp memberikan ruang terpusat untuk mempelajari pilihan desain, gaya teks, dan ajakan bertindak secara berdampingan.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Bandingkan merek terkemuka dengan menyimpan dan menganalisis halaman arahan mereka untuk mempelajari pola pesan dan tata letak.

Ukur diskusi desain dengan bidang penilaian yang mengevaluasi konten dan kegunaan secara objektif.

Lacak elemen desain berulang seperti penempatan tombol dan gaya untuk mengidentifikasi apa yang secara konsisten mendorong klik dan konversi.

Bangun arsip inspirasi bersama dengan ClickUp Docs, di mana tim Anda dapat menyimpan tautan dan catatan untuk perancangan ulang di masa depan.

🔑 Ideal untuk: Tim pemasaran, desainer, dan strategis pertumbuhan yang mencari sistem praktis untuk menganalisis, membandingkan, dan mereplikasi halaman arahan yang berkinerja tinggi.

13. Template Alur Pengguna ClickUp

Dapatkan template gratis Visualisasikan dan optimalkan setiap perjalanan pengguna dengan Template Alur Pengguna ClickUp

Setiap pengalaman produk yang hebat dimulai dengan memahami bagaimana pengguna sebenarnya bergerak melalui produk tersebut.

Template Alur Pengguna ClickUp mengubah perjalanan yang tidak terlihat menjadi peta visual yang jelas, menampilkan setiap tindakan dan hasilnya sepanjang proses. Alih-alih menebak di mana pengguna mungkin tersesat, Anda dapat melihat jalur mereka langkah demi langkah. Akibatnya, ini membantu merancang pengalaman yang lebih cerdas dan lancar.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Ubah jalur pengguna yang kompleks menjadi diagram alur visual yang jelas dan mudah dipahami oleh siapa pun secara instan.

Identifikasi titik gesekan sejak dini untuk menyempurnakan perjalanan pengguna sebelum peluncuran dan mencegah penurunan jumlah pengguna.

Bandingkan alur alternatif secara berdampingan (seperti checkout tamu vs. pendaftaran) untuk menemukan pengalaman yang paling intuitif.

Selaraskan tim UX, produk, dan pengembangan di sekitar satu blueprint bersama untuk mengurangi bolak-balik dan mempercepat pengambilan keputusan.

🔑 Ideal untuk: Desainer produk, peneliti UX, dan pengembang yang membutuhkan cara praktis untuk memetakan perilaku pengguna dan desain.

Rencanakan dan Bangun Situs Web Lebih Cepat dengan ClickUp

Template Figma memberikan Anda keunggulan di sisi kreatif dengan mockup, UI kit, dan sistem desain yang menghemat berjam-jam pekerjaan tata letak. Ketika Anda menggabungkannya dengan template situs web ClickUp, Anda dapat beralih dari desain ke implementasi dengan cepat. Selain itu, semua hal mulai dari perencanaan konten hingga pelacakan tugas pengembangan tetap terorganisir di satu tempat.

Selain itu, AI, otomatisasi, dan integrasi ClickUp memastikan proyek tetap berjalan lancar. Mereka secara instan menugaskan tugas, menghasilkan konten, menyinkronkan pembaruan di seluruh alat, dan melacak kemajuan tanpa perlu mengawasi secara berlebihan.

Bersama-sama, template Figma dan template ClickUp menciptakan jalur yang mulus dari ide hingga peluncuran.

Daftar di ClickUp secara gratis dan bangun situs web lebih cepat dan lebih cerdas.