50+ Prompt Perplexity AI yang Bisa Dicoba

Perplexity AI sangat handal dalam menemukan informasi dan mengutip sumber. Namun, cara Anda menggunakannya membuat semua perbedaan.

Bayangkan prompt seperti pesanan di restoran. “Sesuatu yang enak” akan memberi Anda apa pun yang tersisa. “Mie pedas, tambahan bawang putih, tanpa kacang” akan memberi Anda persis apa yang Anda inginkan.

Prinsip yang sama, hasil yang lebih baik.

Keajaiban terjadi saat Anda menambahkan konteks—apa yang sedang Anda kerjakan, seberapa dalam Anda ingin menyelami, atau format yang Anda sukai.

Mahasiswa membangun argumen yang lebih kuat dengan kutipan yang solid

Peneliti menemukan studi niche lebih cepat

Marketers menemukan wawasan yang dapat mereka terapkan secara langsung

Kami telah mengumpulkan prompt Perplexity AI terbaik yang dapat Anda gunakan saat ini. Sebagai bonus, kami akan membahas ClickUp —alternatif baru yang sadar konteks yang menggabungkan AI, dokumentasi, dan alur kerja. 🕵

Apa itu Perplexity AI?

Perplexity AI adalah mesin pencari percakapan yang didukung oleh model bahasa besar (LLMs). Ia memproses pertanyaan dalam bahasa alami dan memberikan jawaban yang disintesis, dengan mengutip sumber dari seluruh web.

Platform ini menggunakan kecerdasan buatan untuk memahami konteks, artinya Anda dapat mengajukan pertanyaan lanjutan dan sistem akan mengingat topik yang sedang dibahas. Sistem ini mengumpulkan informasi real-time, memprosesnya, dan menyajikan jawaban dalam format yang mudah dibaca dengan kutipan yang dapat diklik sehingga Anda dapat memverifikasi semua informasi.

Apa itu Perplexity AI prompts?

Prompt Perplexity AI adalah pertanyaan atau instruksi yang Anda ketik untuk mendapatkan jawaban spesifik. Semakin detail dan konteks yang Anda sertakan, semakin baik respons yang Anda dapatkan.

Prompt dasar seperti ‘Jelaskan SEO‘ akan memberikan gambaran umum, tetapi prompt detail seperti ‘Jelaskan SEO untuk bisnis lokal dengan contoh taktik optimasi on-page‘ akan menampilkan informasi yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan Anda.

✅ Contoh prompt:

“Bandingkan 5 alat pemasaran email teratas untuk bisnis kecil pada tahun 2025. Sertakan tingkatan harga, fitur unggulan, dan satu keterbatasan per alat. Sajikan dalam bentuk tabel perbandingan dengan sumber referensi.”

“Bandingkan 5 alat pemasaran email teratas untuk bisnis kecil pada tahun 2025. Sertakan tingkatan harga, fitur unggulan, dan satu keterbatasan per alat. Sajikan dalam bentuk tabel perbandingan dengan sumber referensi.”

Itu spesifik, mudah dipindai, dan mengarahkan Perplexity ke jawaban yang terstruktur dan dapat diverifikasi.

🧠 Fakta Menarik: ‘Perplexity’ sebenarnya adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi model bahasa. Semakin rendah nilai perplexity, semakin baik model tersebut dalam memprediksi teks.

Cara Menulis Prompt Perplexity yang Efektif

Berikut ini adalah proses langkah demi langkah untuk membuat templat prompt AI yang memberikan jawaban yang berguna. 👇

Langkah #1: Tentukan apa yang Anda butuhkan

Sebelum mengetik apa pun ke dalam alat AI, tentukan terlebih dahulu apa yang ingin Anda dapatkan darinya.

Apakah Anda mencari definisi singkat, perbandingan detail, data statistik, atau petunjuk langkah demi langkah? Tuliskan tujuan akhir Anda terlebih dahulu.

Misalnya, jika Anda adalah:

Sebagai pemasar yang sedang menyiapkan presentasi kampanye, Anda mungkin memerlukan data analisis pesaing yang menunjukkan taktik apa yang meningkatkan keterlibatan pada kuartal terakhir

Mahasiswa yang sedang menulis tinjauan literatur tentang kebijakan iklim, Anda memerlukan penelitian terbaru yang menunjukkan bagaimana berbagai studi saling terhubung

Sebagai pembuat konten yang memeriksa kebenaran klaim tentang perilaku pengguna, Anda memerlukan sumber asli dari statistik tersebut

Mengetahui tujuan Anda membantu Anda membuat prompt yang dapat membawa Anda ke sana dengan sekali coba.

🧠 Fakta Menarik: Istilah 'kecerdasan buatan ' pertama kali diperkenalkan pada tahun 1956 selama workshop musim panas di Universitas Dartmouth. Peserta workshop tersebut meyakini bahwa kecerdasan buatan setara manusia dapat dicapai dalam waktu musim panas. Hampir 70 tahun kemudian, kita masih terus mengembangkannya!

Langkah #2: Kumpulkan detail konteks

Sekarang kumpulkan detail spesifik yang akan membentuk jawaban Anda. Pertimbangkan siapa yang akan membaca informasi ini, industri apa yang Anda geluti, periode waktu yang relevan, dan batasan-batasan yang Anda hadapi.

Berikut adalah daftar periksa elemen yang perlu Anda pertimbangkan untuk menjadi seorang prompt engineer:

Target audiens atau tingkat pembaca (Eksekutif tingkat atas, mahasiswa baru, hobiis)

Industri atau niche yang Anda geluti (e-commerce langsung ke konsumen, perangkat medis, pengembangan game indie)

Fokus geografis , jika relevan (menargetkan pasar Australia, membandingkan regulasi UE vs. AS)

Periode waktu yang Anda minati (data Q4 2024, tren historis sejak 2010, prediksi terbaru untuk 2026)

Tujuan penelitian Anda (presentasi investor, daftar pustaka makalah, bukti pendukung untuk posting blog)

Perbedaan yang dihasilkan sangat besar. Seorang pembuat konten yang bertanya, “Bagaimana tim editorial di media seperti The Washington Post dan Reuters menggunakan alat AI untuk mempercepat verifikasi fakta tanpa mengorbankan akurasi, dengan contoh spesifik alat dan alur kerja,” akan mendapatkan praktik ruang redaksi, nama alat, dan detail implementasi yang dapat Anda referensikan atau sesuaikan.

Langkah #3: Pilih format output Anda

Tentukan cara Perplexity menampilkan informasi sesuai keinginan Anda.

Apakah Anda membutuhkan ringkasan paragraf yang dapat dimasukkan ke dalam laporan, daftar berpoin untuk slide presentasi, tabel perbandingan yang menampilkan kelebihan dan kekurangan, atau contoh-contoh detail dengan penjelasan?

Tambahkan ini ke prompt Anda.

Jika Anda membandingkan perangkat lunak asisten penulisan, mintalah format tabel: ‘Buat tabel perbandingan antara ClickUp Brain vs. Jasper vs. Textmetrics yang mencakup harga, ukuran basis data kata kunci, dan fitur unik. ’

Langkah #4: Atur tingkat kedalaman

Beritahu Perplexity seberapa dalam Anda ingin menjelajah.

Apakah Anda mencari ringkasan permukaan yang dapat dibaca dalam dua menit, penjelasan yang cukup rinci dengan beberapa contoh, atau analisis mendalam yang mencakup sejarah, keadaan saat ini, kontroversi, dan implikasi masa depan?

Gunakan indikator panjang atau detail yang spesifik. Coba ‘Berikan penjelasan 1000 kata tentang pembelajaran terawasi versus tidak terawasi, disertai tiga contoh nyata dari masing-masing, ditujukan untuk seseorang dengan pengetahuan dasar Python. ’

Menjelaskan secara jelas tentang kedalaman informasi mencegah Anda harus menyortir 10 paragraf saat Anda hanya membutuhkan dua kalimat, atau mendapatkan gambaran yang dangkal saat Anda membutuhkan substansi.

🧠 Fakta Menarik: Ide tentang kecerdasan serupa manusia dalam mesin dapat ditelusuri kembali ke Talos, raksasa automaton perunggu dari mitologi Yunani yang dirancang untuk melindungi Kreta. Meskipun bukan mesin sungguhan, mitos menggambarkan Talos dengan tujuan yang telah diprogram. Beginilah tampilan kematiannya (sepertinya): Sumber

Langkah #5: Tambahkan batasan Anda

Daftarkan persyaratan atau batasan spesifik yang harus disaring untuk hasil yang konsisten. Hal ini mencakup batasan waktu, fokus geografis, jenis sumber, atau sudut pandang tertentu yang ingin Anda bahas.

Contoh batasan yang berguna dengan dampak nyata:

‘Fokus pada studi yang direview oleh rekan sejawat yang diterbitkan setelah Januari 2023‘ membantu Anda menghindari mengutip penelitian yang sudah usang

‘Hanya sertakan strategi yang didukung oleh studi kasus tercatat yang menunjukkan peningkatan setidaknya 20%‘ menyaring saran teoretis dan yang dapat diterapkan

‘Hindari taktik yang memerlukan anggaran iklan berbayar‘ memastikan rekomendasi tetap realistis sesuai dengan batasan Anda

Batasan-batasan ini memastikan hasil tetap terfokus pada hal-hal yang penting bagi proyek Anda.

34% pengguna menggunakan sistem AI dengan keyakinan penuh, kelompok yang sedikit lebih besar (38%) tetap mengadopsi pendekatan "percaya tapi verifikasi". Alat mandiri yang tidak familiar dengan konteks kerja Anda seringkali memiliki risiko lebih tinggi untuk menghasilkan respons yang tidak akurat atau tidak memuaskan.

Langkah #6: Tulis prompt lengkap Anda

Sekarang gabungkan semuanya menjadi satu prompt yang jelas. Mulailah dengan pertanyaan utama Anda, tambahkan konteksnya, tentukan format dan kedalaman output yang diinginkan, lalu sertakan batasan apa pun.

Prompt yang lemah terlihat seperti: ‘Bagaimana perusahaan menggunakan umpan balik pelanggan?‘

Sebuah prompt lengkap terlihat seperti: ‘Jelaskan tiga metode spesifik yang digunakan oleh perusahaan SaaS dengan 1.000 hingga 10.000 pengguna untuk mengumpulkan dan menindaklanjuti umpan balik pelanggan. Fokus pada metode yang dapat diterapkan oleh tim dengan kurang dari lima orang. Sajikan dalam daftar bernomor dengan satu contoh perusahaan nyata untuk setiap metode, termasuk alat yang mereka gunakan dan hasil yang mereka capai. Sertakan sumber dari studi kasus atau wawancara yang diterbitkan dalam 18 bulan terakhir. ’

Lihat perbedaannya? Prompt kedua akan memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti, termasuk contoh-contoh yang terverifikasi yang sesuai dengan ukuran perusahaan dan batasan sumber daya Anda.

Bayangkan ClickUp Docs sebagai perpustakaan prompt pribadi Anda; tempat di mana setiap prompt Perplexity AI yang Anda buat (dan sempurnakan) tersimpan di satu tempat. Ubah prompt Anda menjadi perpustakaan yang hidup dan terorganisir yang dapat diakses oleh seluruh tim Anda dengan ClickUp Docs Anda dapat mengelompokkan prompt berdasarkan topik, memberi tag dengan kasus penggunaan, dan bahkan melacak mana yang memberikan hasil terbaik. Misalnya, seorang strategis konten mungkin menyimpan halaman terpisah untuk prompt penelitian, templat penulisan konten, dan pertanyaan berbasis data.

Prompt Perplexity AI Terbaik untuk Berbagai Kebutuhan

Berikut adalah daftar terkurasi kami tentang prompt Perplexity AI terbaik untuk gambar, penelitian, penulisan, dan berbagai kasus penggunaan lainnya untuk hasil yang luar biasa setiap kali.

Penelitian

Lakukan analisis SWOT dengan prompt Perplexity AI

Berapa ukuran pasar saat ini dan CAGR yang diproyeksikan untuk [Industri] dari 2024 hingga 2030 di [Wilayah]? Sertakan faktor pendorong pasar, pembagian segmen berdasarkan [Jenis kustom], dan kutip laporan dari Gartner/Forrester/IDC yang diterbitkan setelah 2023. Sajikan sebagai ringkasan terstruktur dengan sumber. Bandingkan [Pesaing 1], [Pesaing 2], [Pesaing 3], [Pesaing 4], dan [Pesaing 5] di [Industri]. Buat tabel yang menampilkan: harga, pangsa pasar dengan sumber, fitur unik, pembaruan produk 2024, dan ulasan pengguna dari G2/Capterra. Fokus pada perusahaan yang melayani [Ukuran pelanggan target]. Identifikasi 8 tren teratas yang sedang berkembang di [Industri] untuk tahun 2025 dengan pendanaan minimal $10 juta atau lebih dari 100.000 pengguna. Untuk masing-masing tren: jelaskan dalam 100 kata, daftar tiga perusahaan yang menggunakannya dengan metrik spesifik, dan kutip data adopsi dari CB Insights/TechCrunch mulai kuartal ketiga 2024. Urutkan berdasarkan potensi dampak pasar. Lakukan analisis SWOT untuk [Perusahaan] di [Industri] per kuartal keempat 2024. Sertakan lima poin spesifik per kuadran dengan metrik kuantitatif dari laporan keuangan terbaru, kutipan analis, dan langkah strategis 2024. 800-1000 kata. Target audiens: analis investasi. Bagaimana [Target Demographic] telah mengubah perilaku pembelian mereka untuk [Product Category] antara tahun 2022 dan 2024 di [Country]? Sertakan: pergeseran pengeluaran (%), saluran yang disukai dengan data keterlibatan, faktor utama yang memengaruhi pembelian yang diurutkan, dan sensitivitas harga. Sebutkan 5+ halaman web relevan seperti survei McKinsey atau laporan NRF. Ringkasan 300 kata + bagian detail. Bagaimana tingkat adopsi teknologi [Technology] di kalangan perusahaan pada tahun 2023-2024? Sertakan: persentase adopsi saat ini, rincian berdasarkan departemen, alat-alat spesifik yang digunakan, metrik ROI dari studi kasus, hambatan adopsi, dan faktor keberhasilan. Fokus pada informasi yang diungkapkan secara publik oleh perusahaan Fortune 500. 1200-1500 kata untuk audiens CTO. Ringkas peraturan yang berlaku dan yang akan berlaku [Jenis Peraturan] yang mempengaruhi [Jenis Perusahaan] di [Wilayah] per Oktober 2024. Untuk setiap peraturan: tanggal berlaku, persyaratan utama, sanksi, dan bagaimana [Contoh Perusahaan 1], [Contoh Perusahaan 2], [Contoh Perusahaan 3] menyesuaikan diri. Sajikan sebagai daftar periksa kepatuhan. Sebutkan sumber peraturan resmi. Analisis pendanaan modal ventura di [Sektor] untuk tahun 2024. Termasuk: total modal dengan perbandingan kuartal ke kuartal (QoQ), rincian berdasarkan tahap, 10 transaksi teratas dengan jumlah dan investor, sub-sektor yang sedang berkembang dengan persentase spesifik, dan profil tiga unicorn baru. Fokus pada transaksi di AS/UE dengan nilai di atas $5 juta. Gunakan data Crunchbase/PitchBook. Format memo investasi 1000 kata. Teknologi rantai pasok apa yang diadopsi oleh produsen [Ukuran Perusahaan] pada tahun 2023-2024? Fokus pada: IoT, peramalan AI, blockchain, dan otomatisasi gudang. Untuk masing-masing: persentase adopsi, biaya/waktu implementasi, peningkatan efisiensi dengan metrik, dan 2 studi kasus. Kecualikan solusi yang memerlukan investasi $5 juta atau lebih. Format sebagai panduan evaluasi. Bandingkan kepuasan pelanggan untuk [Produk 1], [Produk 2], [Produk 3], [Produk 4], [Produk 5]. Sertakan: Skor NPS, peringkat G2/Capterra dengan jumlah ulasan, dan analisis sentimen dari enam bulan terakhir, menampilkan tiga pujian dan keluhan teratas untuk masing-masing. Saring berdasarkan ukuran perusahaan (Company Size) para pengulas. Tampilkan dalam bentuk tabel matriks keputusan dengan ringkasan 200 kata. Buat infografis yang menggambarkan distribusi pangsa pasar [Pasar/Industri] untuk tahun 2020-2024. Termasuk: diagram lingkaran untuk pemimpin pasar saat ini ([Perusahaan 1], [Perusahaan 2], [Perusahaan 3], [Perusahaan 4]) dengan persentase, grafik garis yang menunjukkan tren pertumbuhan pendapatan, dan diagram batang yang membandingkan kinerja regional ([Wilayah 1], [Wilayah 2], [Wilayah 3]). Buat matriks perbandingan visual untuk [Produk 1] vs. [Produk 2] vs. [Produk 3] vs. [Produk 4]. Tampilkan sebagai tabel perbandingan fitur dengan: logo produk di bagian atas, 10-12 fitur utama di sisi kiri (harga, [Fitur 1], [Fitur 2], [Fitur 3]), tanda centang/X/X atau peringkat untuk masing-masing. Gunakan desain bersih dan modern dengan kode warna untuk fitur yang lebih baik/lebih buruk.

Buat infografis dan gambar lainnya dengan prompt Perplexity AI

🔍 Tahukah Anda? Arthur Samuel menerbitkan makalah pertama tentang pembelajaran mesin pada tahun 1959, berjudul “Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers. ” Makalah tersebut menjelaskan programnya yang dapat belajar bermain catur dan mengalahkan manusia. Penelitian ini mempopulerkan istilah ‘pembelajaran mesin. ’

Pengembangan perangkat lunak

Atasi kesalahan kode dengan Perplexity AI

Tulis fungsi [Bahasa] yang [Tugas Spesifik]. Persyaratan: tangani [Kasus Ekstrem], sertakan penanganan kesalahan, ikuti [Pola Desain], dan tambahkan petunjuk tipe/dokumentasi. Sertakan juga tiga kasus uji yang mencakup: keberhasilan, kasus ekstrem, dan kegagalan. Saya mendapatkan [Pesan Kesalahan] saat melakukan [Aksi]. Konteks: menggunakan [Tech Stack]. Kode: [Snippet]. Analisis penyebab utama yang spesifik untuk stack ini, jelaskan masalah yang paling mungkin terjadi, berikan langkah-langkah debugging menggunakan [Tools], dan sediakan kode yang diperbaiki beserta penjelasannya. Desain arsitektur untuk [Jenis Aplikasi] yang mendukung: [Persyaratan 1], [Persyaratan 2], [Persyaratan 3]. Termasuk: deskripsi diagram arsitektur, stack teknologi dengan justifikasi, skema database, strategi skalabilitas, dan perkiraan biaya di [Penyedia Cloud]. Optimalkan kode [Bahasa] ini yang membutuhkan waktu [Waktu Saat Ini] untuk memproses [Ukuran Data]: [Snippet]. Tujuan: kurangi menjadi di bawah [Waktu Target], tetap di bawah [Batasan Memori]. Sediakan: analisis profil, kode yang dioptimalkan, perbandingan kompleksitas, hasil benchmark, dan penjelasan setiap optimasi. Konversikan kode [Sumber Tech] ini ke [Target Tech]: [Snippet]. Pertahankan fungsionalitas sambil mengikuti praktik terbaik [Target]. Jelaskan bagaimana setiap pola [Sumber] dipetakan ke [Target], sertakan definisi tipe, dan berikan daftar periksa migrasi untuk konversi serupa. Buat panduan implementasi untuk mengintegrasikan [API Service] ke dalam aplikasi [Framework]. Mencakup: pengaturan, otentikasi dengan manajemen lingkungan, [Fitur 1], [Fitur 2], penanganan kesalahan, kepatuhan batas kecepatan, pendekatan pengujian, dan [Pertimbangan Kepatuhan]. Sertakan contoh kode lengkap. Tutorial langkah demi langkah sebanyak 2500 kata. Buat rangkaian uji untuk layanan [Framework] ini: [Snippet]. Menggunakan [Testing Framework], sediakan: uji unit dengan dependensi yang dimock, uji integrasi, kasus tepi, termasuk [Uji Keamanan 1], [Uji Keamanan 2], [Uji Keamanan 3]. Sertakan setup/teardown, targetkan cakupan 90%+, ikuti pola AAA. Jelaskan strategi pengujian. Lakukan audit keamanan pada kode ini: [Snippet]. Periksa: injeksi SQL, XSS, referensi tidak aman, kelemahan otorisasi, paparan data, pembatasan laju, CSRF, masalah unggahan file, kata sandi lemah, dan kebocoran pesan kesalahan. Untuk masing-masing, jelaskan eksploitasi, nilai tingkat keparahan menggunakan skala OWASP, dan berikan kode yang aman. Sertakan daftar periksa perbaikan yang diprioritaskan. 1500 kata

💡 Tips Pro: Prompt AI yang paling efektif sering meniru rasa ingin tahu manusia. Faktanya, prompt yang alami dan berorientasi pada pertanyaan menghasilkan jawaban yang lebih mendalam. Inilah mengapa teknik prompting rantai pemikiran (chain-of-thought prompting) sangat populer. Anda membimbing AI melalui proses pemikiran Anda langkah demi langkah. Misalnya, tulis, ‘Mari kita pikirkan langkah demi langkah. Faktor apa saja yang memengaruhi SEO untuk blog baru, mulai dari riset kata kunci hingga pengelompokan konten, dan bagaimana Anda akan memprioritaskan mereka untuk rencana 3 bulan?’ Anda pada dasarnya sedang mengajarkan AI bagaimana berpikir, bukan hanya apa yang harus dijawab.

Pemasaran

Analisis tolok ukur dengan prompt Perplexity AI

Buat strategi SEO selama enam bulan untuk [Jenis Bisnis] yang menargetkan [Audience]. Termasuk: 20 kata kunci dengan lebih dari 1.000 pencarian bulanan, skor kesulitan, analisis persaingan; tiga kelompok konten dengan artikel utama + artikel pendukung; kalender konten dengan judul, niat pencarian, perkiraan lalu lintas. Prioritaskan kata kunci dengan konten teratas yang sudah usang (sebelum 2023). Format sebagai spreadsheet yang dapat dieksekusi. Buat tiga persona pembeli untuk [Produk] yang menargetkan [Ukuran Perusahaan]. Setiap persona memerlukan: demografi, psikografi, perjalanan pembelian dengan titik sentuh, preferensi konten, keberatan, dan wewenang pengambilan keputusan. Berdasarkan: studi B2B Gartner/Forrester dari 2024-2025, data LinkedIn, dan ulasan G2. Sertakan satu kutipan asli per persona. 500 kata per persona + tabel ringkasan. Analisis strategi konten [Pesaing] (blog, YouTube, podcast) selama 12 bulan terakhir. Termasuk: frekuensi posting, 10 posting teratas berdasarkan lalu lintas, pembagian format, perubahan fokus topik, metrik keterlibatan, target kata kunci, strategi promosi. Identifikasi lima celah konten dengan volume pencarian 2K+. Dibandingkan dengan [Pesaing 2]. Ringkasan intelijen 1.500 kata. Apa saja tolok ukur B2B SaaS untuk [Channel 1], [Channel 2], [Channel 3], [Channel 4] yang menargetkan perusahaan pada tahun [Year]? Untuk masing-masing: CTR, tingkat konversi, CAC, siklus transaksi, ROAS. Rincikan berdasarkan tahap perusahaan (>$5M ARR). Sertakan kuartil atas/bawah. Sebutkan laporan HubSpot/Salesforce/LinkedIn B2B Institute 2024. Sajikan sebagai tabel referensi + analisis 300 kata tentang performa terbaik. Rancang kampanye delapan minggu untuk [Peluncuran Produk]. Tujuan: [Metrik]. Termasuk: urutan email (5 email dengan subjek/CTA), kalender media sosial, strategi iklan berbayar ($[Anggaran] di [Platform]), penargetan, aset konten dengan sudut pandang, metrik per saluran, hipotesis uji A/B. Format sebagai ringkasan dengan garis waktu dan tim beranggotakan [Ukuran]. 2000 kata Teliti taktik personalisasi dari merek-merek di industri [Industri] dengan pendapatan $100 juta+ pada tahun 2024. Fokus pada: mesin rekomendasi, perubahan dinamis pada situs web, personalisasi email, fitur aplikasi, dan pasca pembelian. Untuk masing-masing: 2-3 contoh merek, platform teknologi yang digunakan, dampak pada konversi/AOV dari studi kasus, dan kompleksitas implementasi. Kecualikan taktik dasar. Prioritaskan peningkatan 15%+ yang tercatat. Panduan 2000 kata dengan matriks usaha/dampak Desain gambar header email untuk [Nama Kampanye] yang mempromosikan [Penawaran]. Ukuran 600x200px. Sertakan: teks judul yang menarik ‘[Judul]’, teks pendukung, gambar relevan ([Produk/Adegan Gaya Hidup]), tombol ajakan bertindak (CTA), dan warna merek. Desain responsif untuk perangkat mobile. Buat kalender konten visual untuk Q1 2025 yang menampilkan jadwal posting [Blog/Media Sosial/Email]. Format grid dengan tanggal, jenis konten yang dibedakan dengan warna, tema untuk setiap minggu, dan peluncuran kampanye besar yang ditonjolkan. Tata letak yang bersih dan terorganisir.

🔍 Tahukah Anda? Singkatan ELI5 adalah cara populer untuk mengatakan ‘Jelaskan seolah-olah saya berusia lima tahun.’ Awalnya, ini adalah komunitas Reddit di mana pengguna meminta orang lain untuk menyederhanakan topik kompleks seolah-olah menjelaskannya kepada anak berusia lima tahun. Hari ini, ini adalah salah satu gaya prompt paling populer di alat AI seperti Perplexity AI dan ChatGPT. Siapa sangka pertanyaan serius Michael Scott akan menjadi pertanyaan yang diajukan ke AI? Sumber

E-commerce

Minta Perplexity AI untuk mendukung upaya e-commerce Anda

Temukan 10 produk di [Kategori] di Amazon dengan: 5.000–30.000 pencarian bulanan, persaingan <40, harga [Min]−[Min]–[Min]−[Max], 10 teratas dengan <500 ulasan, pertumbuhan tahunan +20%. Untuk masing-masing: kata kunci + volume, istilah terkait, 3 produk teratas dengan perkiraan pendapatan, keluhan umum, margin keuntungan setelah FBA/COGS (asumsi 30%), ketersediaan pemasok (3+ di Alibaba, <500 MOQ). Urutkan berdasarkan pendapatan x kelayakan masuk Analisis harga untuk [Jenis Produk] dalam rentang [Min]−[Min]−[Min]−[Max] di Amazon, [Retailer], dan situs DTC pada kuartal keempat 2024. Termasuk: titik pengelompokan harga, taktik psikologis, korelasi harga vs peringkat, variasi pasar, frekuensi/kedalaman promosi (6 bulan), dan posisi kompetitif [Merek 1-5] berdasarkan harga/fitur Analisis ulasan untuk lima produk teratas dalam kategori [Kategori Produk] di Amazon (lebih dari 1.000 ulasan, hanya untuk periode 2023-2024). Ekstrak: kelebihan yang paling sering disebutkan per kategori, keluhan umum beserta persentasenya, permintaan fitur, masalah kualitas seiring waktu, perbandingan merek, dan motivasi pembelian. Sediakan tiga kutipan per tema. Identifikasi kebutuhan yang paling tidak terpenuhi dalam lebih dari 15% ulasan Susun 20 taktik CRO untuk halaman produk [Kategori Produk] dengan hasil uji A/B yang menunjukkan peningkatan >10%. Untuk masing-masing: deskripsi implementasi, prinsip psikologis, hasil yang didokumentasikan, kategori produk terbaik, dan tingkat kompleksitas. Kecualikan investasi teknologi >$10K. Sumber dari studi kasus Baymard/CXL/VWO. Matriks prioritas berdasarkan upaya/dampak Bandingkan Amazon FBA vs 3PL ([Penyedia 1], [Penyedia 2]) vs pengiriman mandiri untuk [Jenis Produk] dengan: [X] pesanan/bulan, $[Aov], [Berat] lbs, [Dimensi], [% Pesanan Satu Item]. Untuk masing-masing: rincian biaya, biaya setup, volume impas, kecepatan pengiriman, penanganan pengembalian, kemampuan internasional, skalabilitas pada [Volume 2] dan [Volume 3]. Sertakan harga 2024 dan biaya FBA Oktober 2024. Matriks keputusan dengan biaya per pesanan pada volume. Rekomendasi berdasarkan prioritas Bandingkan Google Shopping, Meta Ads, dan Amazon Sponsored Products untuk merek DTC [Kategori] ($[Rentang Harga]). Untuk masing-masing: rentang CPC, tolok ukur konversi, ROAS (prospek/retargeting), rasio CAC:LTV, persyaratan kreatif, opsi penargetan, atribusi, anggaran minimum, dan durasi fase pembelajaran. Mana yang harus diprioritaskan dengan anggaran $[Anggaran]/bulan? Buat gambar perbandingan sebelum/sesudah untuk [Manfaat Produk]. Tampilan layar terbagi: sisi kiri – keadaan masalah dengan [Masalah], sisi kanan – keadaan solusi dengan [Produk Digunakan]. Sertakan panah dan label yang menjelaskan transformasi. Untuk halaman produk Buat gambar panduan ukuran/dimensi untuk [Produk]. Tampilkan produk dengan ukuran yang terlabel, perbandingan dengan objek umum untuk skala, dan sudut pandang multiple jika diperlukan. Sertakan satuan ukuran dalam [Cm/Inches]. Gaya teknis yang jelas dengan latar belakang netral

Belajar dan pendidikan mandiri

Jelajahi teknik belajar yang efektif dengan prompt Perplexity AI prompts

Buat rencana 90 hari dari pemula hingga [Level Siap Kerja] dalam [Keterampilan]. Bagi menjadi modul mingguan dengan: konsep kunci per minggu, waktu harian ([X] jam/minggu), sumber daya (prioritas gratis, berbayar <$50), delapan proyek progresif, titik pemeriksaan dua mingguan, kesalahan umum, dan ketergantungan konsep. Target: [Latar Belakang] dengan kemampuan belajar mandiri yang kuat Jelaskan [Konsep Kompleks] pada tiga tingkat: (1) ELI5 dalam 4-5 kalimat menggunakan analogi untuk anak berusia 12 tahun, tanpa istilah teknis; (2) 300 kata untuk [Pengetahuan Dasar] yang mencakup [Elemen Utama]; (3) 800 kata penjelasan teknis untuk [Audien Lanjutan] dengan penjelasan matematis Buat 10 soal latihan [Skill] yang berfokus pada [Topik], mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan. Struktur: Soal 1-3 (dasar), 4-6 (menengah), 7-8 (lanjutan), 9-10 (ahli). Setiap soal mencakup: skenario realistis, pertanyaan spesifik, data/skema contoh, output yang diharapkan, tingkat kesulitan, konsep yang diuji, dan kesalahan umum Bandingkan sumber daya terbaik untuk [Keterampilan] bagi seseorang dengan [Latar Belakang] yang bertujuan untuk [Tujuan]: [Sumber Daya 1], [Sumber Daya 2], [Sumber Daya 3], [Sumber Daya 4]. Evaluasi: pendekatan pengajaran, kedalaman vs luas, komitmen waktu, biaya, prasyarat, komponen praktis, dukungan komunitas, nilai persiapan kerja Apa teknik belajar paling efektif untuk [Jenis Mata Pelajaran]? Sertakan: jadwal pengulangan terpisah, metode pengingatan aktif, dan strategi penerapan praktis yang spesifik untuk bidang ini. Berikan rencana belajar mingguan selama [X] jam per minggu dan alat yang digunakan ([Aplikasi Flashcard], [Platform Latihan]). Berikan templat mingguan yang dapat diterapkan Apa saja pengetahuan prasyarat yang diperlukan sebelum mempelajari [Topik Lanjutan]? Buatlah pohon ketergantungan yang menunjukkan konsep dasar yang perlu dikuasai terlebih dahulu. Untuk setiap prasyarat: penjelasan, mengapa hal itu penting untuk topik lanjutan, urutan pembelajaran yang direkomendasikan, perkiraan waktu, dan sumber daya gratis berkualitas Sediakan lima proyek praktis untuk menerapkan [Skill] dalam situasi dunia nyata. Untuk masing-masing proyek, sertakan: tingkat kesulitan, pengetahuan yang diperlukan, perkiraan waktu, hasil belajar, persyaratan langkah demi langkah, tantangan tambahan, dan cara menampilkan hasilnya dalam portofolio. Mulai dari tingkat pemula hingga tingkat lanjutan. Sertakan struktur yang tepat untuk kode awal dan rubrik penilaian

🔍 Tahukah Anda? Uji Turing, yang diusulkan oleh Alan Turing pada tahun 1950, dirancang untuk melihat apakah mesin dapat melakukan percakapan yang tidak dapat dibedakan dari manusia.

Penulisan kreatif dan pembangkitan konten

Buat profil karakter unik dengan prompt Perplexity AI prompts

Generate 10 premis cerita unik [Genre] yang menggabungkan [Elemen 1] dan [Elemen 2]. Untuk masing-masing: sketsa protagonis, konflik utama, dan potensi twist. 2-3 kalimat per premis. Prioritaskan keaslian dan daya tarik emosional Buat profil karakter yang detail untuk [Jenis Karakter] dalam [Genre]. Sertakan: latar belakang, motivasi, kelemahan, kelebihan, pola bicara, perkembangan karakter, dan hubungan. Buatlah profil ini tiga dimensi dan menarik. 800 kata Brainstorm 20 sudut pandang unik untuk menulis tentang [Topik] yang ditujukan untuk [Audien]. Termasuk: sudut pandang yang bertentangan, sudut pandang cerita pribadi, pendekatan berbasis data, dan format inovatif. Hindari sudut pandang yang sudah terlalu sering digunakan. Kelompokkan berdasarkan jenis konten (panduan, studi kasus, dll.) Buat 15 judul menarik untuk [Jenis Konten] tentang [Topik] untuk [Audien]. Gunakan formula yang berbeda: panduan, daftar, pertanyaan, celah keingintahuan, dan berfokus pada manfaat. Sertakan jumlah karakter untuk masing-masing Outline [Durasi Video] skrip video tentang [Topik] untuk [Platform]. Termasuk: hook (10 detik pertama), poin utama dengan transisi, taktik keterlibatan, dan CTA. Format untuk pembacaan teleprompter. Sasaran [Audience]. Termasuk penanda waktu Tulis ulang konten ini dengan [Tone/Suara Spesifik] yang sesuai dengan gaya [Contoh Referensi]: [Konten]. Pertahankan pesan inti sambil menyesuaikan kosakata, struktur kalimat, tingkat humor, dan formalitas. Jelaskan lima pilihan gaya utama yang dibuat dan mengapa mereka sesuai dengan tone target Tulis lima paragraf pembuka yang berbeda untuk [Jenis Konten] tentang [Topik]. Gunakan teknik-teknik berikut: pertanyaan provokatif, statistik mengejutkan, anekdot pribadi, pernyataan berani yang bertentangan, dan deskripsi sensorik yang hidup. Jelaskan pemicu psikologis yang digunakan oleh setiap hook Rancang seri konten 10 bagian tentang [Topik] yang dirancang secara bertahap untuk [Audien]. Termasuk: judul episode, poin utama, format konten (video, artikel komprehensif, infografis, dll), cara setiap bagian terhubung, dan jadwal penerbitan optimal. Buat alur cerita yang menjaga keterlibatan audien. Sertakan strategi promosi untuk setiap bagian Buat desain sampul buku untuk novel bergenre [Genre] berjudul ‘[Judul]’. Tema: [Suasana/Tema]. Sertakan: tipografi judul yang mencolok, nama penulis, gambar latar belakang yang menggambarkan [Elemen Utama], skema warna yang mengesankan [Emosi]. Gaya: [Konvensi Komersial/Sastra/Thriller/Romantis] Buat lembar referensi karakter untuk [Nama Karakter] yang menampilkan: tampilan tubuh penuh dalam [Pose Karakteristik], close-up wajah yang menampilkan [Fitur Utama], detail pakaian, palet warna, dan barang/aksesori yang menonjol. Sertakan ciri kepribadian singkat yang tercantum. Gaya: [Realistis/Anime/Kartun/Komik]

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari Saat Menggunakan Perplexity AI Prompts

Berikut adalah beberapa kesalahan umum yang perlu dihindari saat menggunakan prompt Perplexity AI:

Kesalahan Solusi Menanyakan terlalu banyak hal sekaligus Fokus pada satu permintaan per prompt untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan dapat ditindaklanjuti Mengabaikan batasan kata Tetapkan batasan yang jelas: ‘Jelaskan dalam kurang dari 150 kata’ untuk menghindari output yang berbelit-belit Menanyakan beberapa pertanyaan yang tidak terkait atau tidak memperbaiki prompt sama sekali Uji berbagai sudut pandang, sesuaikan kata-kata, dan sempurnakan berdasarkan respons AI Menggunakan bahasa yang terlalu santai yang membingungkan AI Pastikan prompt tetap jelas dan profesional; hindari penggunaan slang atau singkatan kecuali jika memang dimaksudkan Menggabungkan instruksi dan konten referensi secara tidak konsisten Gunakan bagian atau tag yang jelas untuk instruksi versus materi sumber Mengasumsikan AI memahami istilah teknis khusus bidang Tambahkan definisi singkat atau konteks untuk istilah teknis dan akronim Tidak menunjukkan apa yang harus dilakukan jika informasi yang relevan tidak tersedia Berikan perintah kepada AI: ‘Jika informasi tidak ditemukan, ringkas konsensus saat ini atau nyatakan secara eksplisit ‘tidak ditemukan’’ Mengasumsikan AI 'mengingat' thread atau tindakan sebelumnya Ulangi secara eksplisit konteks atau hasil yang diperlukan dalam setiap prompt baru

🧠 Fakta Menarik: Pada awal 1980-an, sebuah komputer di Laboratorium Kecerdasan Buatan MIT belajar bermain Space Invaders menggunakan pembelajaran penguatan. Tujuannya adalah untuk mengajarkan mesin bagaimana 'menikmati' proses menjadi lebih baik melalui umpan balik.

Batasan Penggunaan Perplexity AI

Banyak ulasan Perplexity AI menyoroti bahwa meskipun alat ini berfungsi baik untuk pencarian cepat, ia memiliki beberapa kelemahan. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin Anda hadapi:

Kedalaman konteks atau nuansa percakapan yang terbatas dibandingkan dengan chatbot khusus; ia cenderung memberikan ringkasan yang ringkas daripada mengeksplorasi ide-ide kompleks secara mendalam

Cakupan sumber dan pengindeksan dapat lebih terbatas dibandingkan dengan mesin pencari web real-time yang lengkap; hal ini mungkin bergantung pada sumber yang lebih sedikit dan oleh karena itu dapat melewatkan perspektif tertentu

Referensi terkadang dapat tidak akurat atau mengarah ke sumber yang sudah usang atau tidak relevan, tergantung pada prompt Perplexity AI yang Anda gunakan

Versi gratis membatasi akses ke fitur-fitur tertentu seperti pencarian Pro, unggahan file, dan tingkatan penggunaan yang lebih tinggi

🔍 Tahukah Anda? Kata 'algorithm' berasal dari Al-Khwarizmi, seorang matematikawan Persia abad ke-9. Dia menciptakan aturan sistematis untuk menyelesaikan persamaan.

Alternatif Perplexity AI yang Layak Dieksplorasi

Berikut adalah pilihan kami untuk alternatif Perplexity AI terbaik! 💁

1. ClickUp (Terbaik untuk bantuan AI yang sadar konteks dan pencarian)

Gunakan ClickUp Brain untuk menciptakan ide konten yang terstruktur dan berdampak tinggi berdasarkan data yang sudah ada

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, dokumen, dan komunikasi tim, semuanya dalam satu platform—didorong oleh otomatisasi dan pencarian AI generasi berikutnya.

Sementara alat seperti Perplexity menjawab pertanyaan secara terpisah, asisten AI platform ini, ClickUp Brain, menghubungkan ruang kerja, dokumen, dan wawasan AI Anda sehingga tim Anda dapat berkreasi, membuat, dan mengeksekusi konten di satu tempat.

Generate ide yang sesuai dengan tujuan Anda

ClickUp Brain mengubah proses ideasi konten menjadi proses yang terfokus dan didukung data.

Misalkan Anda sedang memperbarui kalender konten untuk kuartal pertama. Anda meminta ClickUp Brain untuk meninjau topik yang ada, metrik lalu lintas, dan celah konten untuk mengusulkan tema baru yang sesuai dengan strategi SEO dan nada merek Anda.

Ia menggunakan konteks ruang kerja Anda untuk menyarankan ide-ide yang melengkapi apa yang sudah ada. Dari sana, Anda dapat mengubah setiap saran menjadi Tugas ClickUp, menandai pemilik yang relevan, dan melampirkan Dokumen ClickUp sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

📌 Coba prompt ini: Analisis kalender konten kami saat ini dan generate lima ide artikel baru terkait kolaborasi jarak jauh yang mengisi celah kata kunci dan sesuai dengan kategori teratas kami.

Lakukan penelitian mendalam tanpa meninggalkan ruang kerja Anda

Bawa wawasan eksternal langsung ke ruang kerja Anda dengan Web Search di ClickUp Brain MAX

Jika Anda pernah menggunakan Perplexity AI, Anda tahu betapa cepatnya ia memberikan jawaban. Namun, jawaban-jawaban tersebut berada di luar alur kerja Anda. Anda masih harus menyalin wawasan penting ke dalam dokumen, mencari konteks yang tepat, dan secara manual mengubah penelitian menjadi tindakan.

ClickUp Brain MAX mengubah hal itu. Web Search memungkinkan Anda mengakses informasi terbaru dari sumber tepercaya langsung di dalam ClickUp. Anda dapat menggabungkan temuan eksternal tersebut dengan proyek, Dokumen, dan tugas yang sudah ada, sehingga memudahkan Anda untuk melakukan riset, analisis, dan bertindak.

Misalkan Anda sedang melakukan audit konten dan menyadari bahwa blog Anda tentang kerja tim hibrida tidak berkinerja baik.

Anda berikan prompt: ‘Cari di web data terbaru tentang produktivitas tim hybrid dan daftar tiga wawasan baru yang harus kita referensikan saat memperbarui blog kita. ’

Dalam hitungan detik, Anda akan mendapatkan laporan terbaru dari sumber terpercaya (misalnya studi baru tentang kelelahan hybrid di kalangan karyawan remote) beserta saran praktis untuk revisi berikutnya. Anda dapat menandai penulis Anda, melampirkan temuan tersebut ke tugas yang relevan, dan menjadwalkan pembaruan segera.

ClickUp Brain juga membantu Anda mengelola proyek besar dengan lancar.

Temukan hambatan tersembunyi sehingga Anda dapat mengubahnya menjadi tugas yang dapat dilaksanakan dengan ClickUp Brain

Sekarang, katakanlah Anda berakhir dengan ratusan halaman yang ditandai dari audit konten Anda. Anda meminta ClickUp Brain untuk mengelompokkan halaman berdasarkan jenis masalah (seperti informasi yang sudah usang atau tautan yang rusak), menugaskan mereka kepada pemilik yang tepat, dan menetapkan batas waktu.

Dalam hitungan menit, Anda akan memiliki daftar tugas yang terkategori sesuai dengan alur kerja Anda, lengkap dengan daftar periksa untuk setiap perbaikan.

📌 Coba prompt ini: Grupkan semua halaman yang ditandai selama audit ke dalam kategori (konten usang, tautan yang hilang, interaksi rendah) dan tugaskan kepada anggota tim yang bersangkutan dengan batas waktu dua minggu.

Jembatani ideasi kreatif dan implementasi

Ketika Anda siap untuk beralih dari ide ke hasil, ClickUp Brain mendukung Anda dari awal hingga akhir. Buat konsep gambar, buat kerangka kerja, atau bahkan buat aset visual menggunakan generasi seni AI di dalam ClickUp Whiteboards Anda.

Buat aset kreatif untuk kampanye atau blog menggunakan generasi gambar AI di ClickUp Brain

Misalnya, tim pemasaran Anda membutuhkan gambar header untuk blog tentang kerja tim jarak jauh. Anda meminta ClickUp Brain untuk menghasilkan konsep visual yang sesuai dengan palet warna merek Anda. Setelah disetujui, Anda dapat melampirkan gambar yang dipilih langsung ke tugas konten.

Fitur terbaik ClickUp

Bicarakan ide Anda: Catat ide di mana saja dan ubah pikiran yang diucapkan menjadi tugas atau catatan dengan Catat ide di mana saja dan ubah pikiran yang diucapkan menjadi tugas atau catatan dengan ClickUp Talk-to-Text (empat kali lebih cepat daripada mengetik!)

Gunakan semua kecerdasan yang Anda butuhkan: Akses ChatGPT, Claude, dan Gemini di dalam ClickUp Brain dan Brain Max untuk menghilangkan Akses ChatGPT, Claude, dan Gemini di dalam ClickUp Brain dan Brain Max untuk menghilangkan penyebaran AI yang tidak terkendali

Pencarian dengan konteks: Temukan jawaban di seluruh tugas, dokumen, komentar, dan lampiran menggunakan Temukan jawaban di seluruh tugas, dokumen, komentar, dan lampiran menggunakan ClickUp Deep Search yang memahami makna

Tulis dengan cara Anda: Buat dan sempurnakan konten dengan ClickUp Brain dengan memasukkan prompt, mengedit output, dan melakukan Buat dan sempurnakan konten dengan ClickUp Brain dengan memasukkan prompt, mengedit output, dan melakukan prompt engineering hingga sesuai dengan gaya penulisan Anda

Ubah dashboard menjadi wawasan: Buat standup, laporan, dan ringkasan dengan AI Cards di Buat standup, laporan, dan ringkasan dengan AI Cards di ClickUp Dashboards yang mengambil konteks real-time dari ruang kerja Anda

Tetap fokus dalam rapat: Rekam, transkrip, dan ringkas pembicaraan secara otomatis dengan Rekam, transkrip, dan ringkas pembicaraan secara otomatis dengan ClickUp AI Notetaker

Otomatisasi dengan bahasa: Buat Buat otomatisasi ClickUp kustom dan picu alur kerja menggunakan prompt bahasa alami

Batasan ClickUp

Fitur kustomisasi yang luasnya dapat membingungkan pemula

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.585+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Seorang pengguna Reddit berbagi:

Ya. ClickUp Brain benar-benar menghemat banyak waktu bolak-balik. Saya tahu ada alat AI dengan tier gratis yang cukup efisien, tapi berpindah-pindah tab terus-menerus sangat melelahkan. Dan jujur saja, saat saya sedang fokus bekerja, ini adalah hal terakhir yang ingin saya lakukan. Saya terutama menggunakan AI untuk menulis konten karena saya bekerja di industri konten. AI ini juga mengedit apa yang telah saya tulis (luar biasa!). Hal lain yang sangat membantu saya adalah Docs. Saya suka opsi formatnya, terutama banner-bannernya. Imut banget!

Ya. ClickUp Brain benar-benar menghemat banyak waktu bolak-balik. Saya tahu ada alat AI dengan tier gratis yang cukup efisien, tapi berpindah-pindah tab terus-menerus sangat melelahkan. Dan jujur saja, saat saya sedang fokus bekerja, ini adalah hal terakhir yang ingin saya lakukan.

Saya terutama menggunakan AI untuk menulis konten karena saya bekerja di industri konten. AI ini juga mengedit apa yang telah saya tulis (luar biasa!). Hal lain yang sangat membantu saya adalah Docs. Saya suka opsi formatnya, terutama banner-bannernya. Imut banget!

2. Google Gemini (Terbaik untuk kecerdasan multimodal)

melalui Gemini

Google’s Gemini bekerja secara bersamaan pada teks, gambar, audio, video, dan kode. Unggah tangkapan layar pesan kesalahan, tempelkan kode, dan jelaskan masalah secara verbal. AI kemudian memproses ketiga masukan tersebut secara bersamaan.

Selain itu, Deep Research mengotomatiskan bagian yang membosankan dari pengumpulan informasi, menjelajahi ratusan situs untuk menyusun laporan sementara Anda menangani tugas lain.

Fitur terbaik Google Gemini

Buat Gems kustom yang mengambil data dari file Google Drive Anda dan secara otomatis merujuk ke versi terbaru saat Anda memperbarui dokumen tersebut

Gunakan kamera Anda untuk mengajukan pertanyaan tentang apa yang Anda lihat; alat ini akan menampilkan solusi langsung di layar Anda

Vids dengan mendeskripsikan adegan dalam bahasa alami untuk mendukung Buat klip video pendek didengan mendeskripsikan adegan dalam bahasa alami untuk mendukung produksi video jarak jauh

Batasan Google Gemini

Pengguna gratis memiliki batas harian lima prompt untuk Gemini 2. 5 Pro, sementara langganan Pro ($20/bulan) memiliki batas maksimal 100 prompt

Kecepatan respons tertinggal secara signifikan dibandingkan pesaing saat memproses pertanyaan yang sama, terutama untuk tugas-tugas kompleks bertahap

Harga Google Gemini

Gratis

Google AI Pro: $19,99/bulan

Google AI Ultra: $249,99/bulan

Ulasan dan penilaian Google Gemini

G2: 4. 4/5 (275+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

📖 Baca Juga: Generator Video AI Terbaik

3. ChatGPT (Terbaik untuk penelitian berbasis percakapan)

melalui ChatGPT

ChatGPT mengubah siklus biasa 'ketik kata kunci, klik tautan, ulangi' menjadi proses yang lebih lancar. Anda mengajukan pertanyaan dalam bahasa sehari-hari, dan alat ini secara otomatis mencari informasi di web, menyintesis temuan utama menjadi respons percakapan.

Fungsi riwayat pencarian memungkinkan Anda mengakses kembali percakapan lama berdasarkan kata kunci, sehingga analisis pasar yang Anda lakukan tiga minggu lalu tidak hilang begitu saja. Selain itu, fitur ini terintegrasi dengan DALL-E saat Anda perlu menghasilkan gambar dalam konteks tertentu.

Fitur terbaik ChatGPT

Aktifkan mode Deep Research untuk menangani tugas penelitian multi-langkah yang membaca dan mensintesis konten dari berbagai sumber online

Organisir obrolan terkait, file, dan konteks yang relevan di bawah Proyek untuk menjaga kelancaran dalam alur kerja multi-sesi atau topik penelitian yang berlangsung lama

Atur Tugas Terjadwal agar ChatGPT secara proaktif melakukan tindakan berulang seperti mengirim pengingat, menjalankan analisis, atau memeriksa web untuk pembaruan

Batasan ChatGPT

Pengguna gratis dibatasi hingga 10-50 pesan GPT-5 dalam jendela waktu lima jam sebelum sistem beralih ke GPT-4

Meskipun alat ini tidak membagikan informasi akun Anda, penyedia pencarian pihak ketiga memproses permintaan Anda bahkan setelah ChatGPT mengeditnya, yang menjadi masalah keamanan untuk informasi sensitif

Harga ChatGPT

Gratis

Go: $5/bulan

Plus: $20/bulan

Pro: $200/bulan

Bisnis: $30/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian ChatGPT

G2: 4.7/5 (1.045+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (260+ ulasan)

4. You. com (Terbaik untuk infrastruktur pengembang)

You. com mengembangkan API pencariannya khusus untuk pengembang yang membutuhkan integrasi aplikasi LLM dengan data web real-time. Platform ini menghasilkan potongan teks panjang yang dirancang untuk konsumsi AI, bukan tag metadata yang biasanya disediakan oleh mesin pencari.

ARI (Advanced Research & Insights) memindai lebih dari 400 sumber secara bersamaan dan menghasilkan laporan yang rapi dan lengkap dalam waktu kurang dari lima menit.

You. com fitur terbaik

Biarkan sistem secara otomatis memilih model optimal (ChatGPT, Claude, Gemini) untuk jenis pertanyaan spesifik Anda

Buat ruang pencarian kustom yang mencakup data organisasi Anda dengan integrasi Google Drive, OneDrive, dan SharePoint

Buat Agen Kustom yang dapat menjalankan instruksi spesifik secara berulang, menghilangkan kebutuhan untuk mengetik ulang prompt yang sama untuk tugas rutin

Batasan You. com

Batasan unggah file dibatasi hingga 25MB per permintaan pada paket Pro dan 50MB pada paket Max, yang menghambat analisis dataset atau koleksi dokumen yang lebih besar

Rencana Max membatasi jumlah kolaborator di ruang kerja hingga 25 pengguna, yang berpotensi membatasi perluasan tim seiring pertumbuhan organisasi

You. com harga

Gratis

Pro: $20/bulan

Max: $200/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian You. com

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

5. Phind (Terbaik untuk pencarian teknis)

via Phind

Phind melakukan beberapa putaran pencarian web di tengah jawaban saat membutuhkan informasi tambahan, memberikan respons real-time yang komprehensif daripada terbatas pada satu pertanyaan awal. Jawaban ditampilkan dalam bentuk diagram, grafik, gambar terintegrasi, kartu, dan widget interaktif, sehingga topik kompleks menjadi lebih mudah dipahami.

Platform ini juga menghasilkan respons AI dengan tautan ke sumber online seperti GitHub dan Stack Overflow, memungkinkan Anda memverifikasi klaim dengan cepat.

Temukan fitur terbaik

Jalankan kode dalam lingkungan Jupyter yang terisolasi untuk menguji logika, menghasilkan grafik matplotlib, dan melampirkan hasil eksekusi langsung ke jawaban

Buat profil jawaban yang menetapkan preferensi antara respons kreatif dan presisi, serta profil pengguna untuk menghindari penambahan konteks yang berulang.

Unggah PDF untuk ringkasan, CSV untuk profil data, atau gambar untuk deskripsi dan analisis pada paket Pro dan Business.

Temukan batasan-batasan

Jendela konteks terbatas dibandingkan

Versi gratis membatasi pengguna hingga 10 pencarian per hari.

Harga Phind

Gratis

Pro: $20/bulan

Bisnis: $40/bulan per pengguna

Phind ulasan dan penilaian

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

