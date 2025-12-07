Zoho Meeting vs. ClickUp SyncUp: Manakah Alat Pertemuan Video yang Lebih Baik?

Anda sudah mengikuti tiga pertemuan hingga pukul 11 pagi, dan Anda sudah berpindah antara alat video, aplikasi manajemen proyek, dan perangkat lunak pencatat catatan sebanyak enam kali. Pada hari biasa, seorang karyawan berpindah antara aplikasi dan jendela lebih dari 3.600 kali.

Begini masalahnya: rapat video tidak boleh berdiri sendiri. Ketika alat panggilan Anda terputus dari tempat kerja sebenarnya, keputusan bisa terlewat dan tindak lanjut bisa terabaikan.

Dan pertanyaan sebenarnya bukan hanya tentang kualitas video atau berbagi layar. Ini tentang apa yang terjadi setelah panggilan berakhir. Apakah item tindakan tersebut secara otomatis menjadi tugas? Apakah Anda dapat mengakses konteks proyek di tengah pertemuan tanpa perlu beralih tab?

Keduanya menjanjikan kolaborasi video yang lancar, tetapi mereka mengambil pendekatan yang sangat berbeda. Mari kita bandingkan keduanya dan lihat mana yang benar-benar memberikan hasil.

ClickUp SyncUp vs. Zoho Meeting: Sekilas

Berikut ini ringkasan singkat untuk Anda:

Fitur ClickUp SyncUp Zoho Meeting Tersedia di Lingkungan kerja ClickUp, aplikasi seluler, ekstensi Chrome Android, iOS, Linux, macOS, Windows Jumlah peserta maksimum 200 250 untuk rapat, 5.000 untuk webinar Jumlah peserta maksimum 24 orang sekaligus Semua orang dalam pertemuan Konferensi audio Dapat merekam audio SyncUps Nomor telepon aman untuk lebih dari 55 negara Rencana harga* Rencana gratis, harga kustom untuk tim yang lebih besar $1 per bulan per tuan rumah untuk langganan rapat dan $8 per bulan per penyelenggara untuk langganan webinar. Pengelolaan alur kerja Tugas, Dokumen, dan rapat semuanya terhubung dalam satu ruang kerja. Berfungsi sebagai aplikasi mandiri—membutuhkan alat manajemen proyek terpisah. Pengelolaan kalender Kalender terpadu yang terintegrasi dengan Google Calendar dan Microsoft Outlook untuk sinkronisasi rapat instan dan lebih dari 1.000 aplikasi lainnya. Undangan kalender melalui Zoho Calendar dan Zoho Mail saja. Pengelolaan sumber daya Atur beban kerja, lacak kapasitas, dan selaraskan jadwal langsung dari dalam ClickUp Tasks. Terbatas pada penjadwalan pertemuan Keahlian teknis Minimal—atur pertemuan dan otomatisasi tanpa perlu coding. Moderat—membutuhkan integrasi dengan aplikasi Zoho Penyimpanan Rekaman disimpan di Clips Hub bersama transkripnya. Penyimpanan cloud pada paket berbayar (hingga 5 GB gratis)

Apa itu ClickUp?

Adakan panggilan audio dan video di dalam Workspace Anda menggunakan ClickUp SyncUp.

Ini adalah biaya tersembunyi dari alat video yang terputus. Dan ClickUp dirancang untuk mengisi celah tersebut yang menghambat produktivitas, dan memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan terbaik kita.

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, yang menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja.

Panggilan video Anda terjadi di tempat di mana pekerjaan Anda sudah ada—di samping tugas yang sedang dibahas, dokumen yang sedang direview, dan proyek yang sedang direncanakan.

Tanpa penyebaran pekerjaan, tanpa tindak lanjut manual, tanpa perlu mencari konteks dari rapat minggu lalu. Bagi tim jarak jauh dan pemimpin operasional yang membutuhkan rapat yang benar-benar menghasilkan tindakan, inilah yang membuat ClickUp berbeda dari alat video mandiri.

Fitur ClickUp

ClickUp SyncUp berlangsung tepat di tempat Anda bekerja. Anda tidak perlu beralih aplikasi, mencari tautan rapat, atau mentransfer file hanya untuk berbicara dengan tim Anda.

Pengaturan dalam aplikasi ini, bersama dengan fitur-fitur berikut, menjadikan SyncUp sebagai alternatif yang solid untuk Zoho:

Fitur #1: ClickUp SyncUp

Jangan pernah kehilangan konteks rapat lagi. ClickUp SyncUp adalah fitur panggilan video dan audio terintegrasi yang dibangun langsung ke dalam alat manajemen proyek ClickUp. Pengguna dapat memulai panggilan suara dan video satu lawan satu atau grup secara instan dari saluran obrolan, pesan langsung, atau percakapan tugas tanpa perlu beralih aplikasi.

Hubungkan secara instan dengan SyncUps, fitur panggilan suara dan video bawaan ClickUp.

Saat Anda menyempurnakan rencana proyek yang kompleks, hubungkan diskusi langsung ke Tugas ClickUp. Misalnya, jika Anda ingin menugaskan tanggung jawab baru, Anda dapat membuat atau memperbarui tugas secara real-time. Setiap SyncUp secara otomatis mencatat ringkasan di thread obrolan, sehingga anggota tim yang melewatkan panggilan dapat dengan cepat mengejar ketinggalan.

Dengan fitur canggih Mobile SyncUp, bawa komunikasi tatap muka Anda ke mana saja, bahkan saat Anda tidak berada di meja kerja. Mulai atau ikuti SyncUps melalui aplikasi seluler ClickUp dari saluran mana pun atau pesan langsung.

Mulai atau bergabung dengan SyncUps di perangkat seluler

🚀 Smart Sync: Integrasi ClickUp menghilangkan perpindahan konteks dengan alat yang Anda gunakan saat ini. ClickUp terintegrasi dengan alat yang sudah digunakan tim Anda, seperti Google Workspace, Microsoft Teams, dan Slack, untuk memastikan tidak ada percakapan atau tugas yang terisolasi. Integrasi Google Calendar dan Microsoft Outlook secara otomatis menyinkronkan rapat, tenggat waktu, dan pembaruan proyek Anda.

Fitur manajemen kalender bawaan ClickUp membantu Anda memvisualisasikan garis waktu proyek, jadwal tugas, dan sesi SyncUp dalam tampilan terpadu. Integrasi ini menghemat waktu dan meningkatkan manajemen alur kerja dengan menjaga file, pertemuan, dan pembaruan tetap dapat diakses di satu tempat.

Fitur 2: ClickUp Clips

Hentikan mengulang-ulang penjelasan di rapat atau mengetik penjelasan yang panjang.

ClickUp Clips memungkinkan Anda merekam klip layar atau suara saja, dan langsung menyisipkannya ke Docs, Komentar, atau Chat—sehingga tim Anda mendapatkan konteks secara instan, sesuai waktu mereka sendiri.

Rekam layar Anda dengan mudah menggunakan ClickUp Clips

Selain itu, semua klip yang direkam dan rekaman SyncUp Anda disimpan di Clips Hub. Anda dapat mengakses rekaman-rekaman ini kapan saja, bersama dengan transkripnya, dan menambahkan komentar berlabel waktu untuk mengarahkan percakapan yang sangat spesifik.

Akses semua rekaman SyncUp Anda di ClickUp Hub

Sebenarnya, siapa pun di ruang kerja Anda yang memiliki akses ke saluran (di mana SyncUp direkam) dapat melihat transkrip dan menambahkan komentar ke rekaman tersebut.

📮 ClickUp Insight: Perpindahan konteks secara diam-diam mengikis produktivitas tim Anda. Penelitian kami menunjukkan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari berpindah-pindah platform, mengelola email, dan berpindah-pindah antara rapat. Bagaimana jika Anda dapat menghilangkan gangguan-gangguan yang mahal ini? ClickUp mengintegrasikan alur kerja (dan obrolan) Anda dalam satu platform yang terintegrasi. Mulai dan kelola tugas dari obrolan, dokumen, papan tulis, dan lainnya—sambil fitur bertenaga AI menjaga konteks tetap terhubung, dapat dicari, dan terkelola!

Fitur #3: ClickUp Chat

Percakapan terbaik terjadi ketika terhubung dengan pekerjaan yang sedang dibahas. Dan Anda dapat memulai panggilan (alias memulai SyncUps) langsung dari jendela Chat Anda.

ClickUp Chat memungkinkan Anda berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tim Anda dengan mengintegrasikan semua diskusi dan tugas ke dalam satu platform terpadu. Kirim hingga 1.000 pesan per ruang kerja (paket gratis) dan atur dengan rapi dalam thread dan saluran.

Di dalam Chat, Anda dapat menyortir komentar dan mengubahnya menjadi tugas yang dapat dieksekusi dan daftar tugas. Anda juga dapat berbagi file, membuat posting pengumuman, mengelola tugas, dan mencari pesan spesifik melalui kata kunci (sama seperti Slack).

Bekerja sama dengan anggota tim Anda menggunakan ClickUp Chat

Anda dapat langsung memulai SyncUp dari ClickUp Chat. Karena anggota tim Anda sudah memiliki akses ke thread komunikasi tersebut, Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk membangun konteks atau berbagi file melalui berbagai alat kolaborasi.

⭐ Bonus: AI Notetaker ClickUp secara otomatis merekam, menerjemahkan, dan merangkum diskusi secara real-time—mengubah setiap percakapan menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Setelah rapat selesai, AI Notetaker menghasilkan ringkasan yang ringkas, mencatat keputusan yang diambil, dan bahkan mengidentifikasi langkah selanjutnya atau pemiliknya. Catatan ini langsung terhubung ke Tugas atau Dokumen ClickUp Anda, menjaga seluruh tim tetap selaras, bahkan saat tim bekerja pada proyek-proyek yang berbeda. Biarkan AI Notetaker ClickUp mengurus catatan rapat sementara Anda fokus pada rapat Anda.

Fitur #4: ClickUp Brain

Sudah bosan membuang waktu mencari poin penting setelah panggilan video? Dengan ClickUp Brain, lapisan AI kontekstual yang kuat yang terintegrasi ke dalam ruang kerja Anda, tugas, dokumen, obrolan, rapat, dan dasbor Anda semua terhubung. Ini berarti Brain benar-benar memahami konteks kerja Anda.

Bagian terbaiknya adalah Brain secara otomatis mengekstrak poin tindakan dari rapat dan mengubahnya menjadi tugas yang diformat dengan benar dan ditugaskan segera setelah panggilan berakhir. Jadi Anda tidak perlu repot mencari kembali agenda lama atau thread Slack.

Dapatkan transkrip yang dapat dicari dan ringkasan dengan ClickUp Brain

Selain itu, alat ini dapat merangkum catatan rapat sebelumnya, menyoroti kemajuan tugas penting dan hambatan, menghasilkan poin pembicaraan, serta langkah-langkah selanjutnya.

💡 Tips Pro: Gunakan Agen ClickUp di saluran tim Anda untuk menjawab pertanyaan yang sederhana. Agen ini mengambil informasi dari saluran yang diaksesnya dan menjawab pertanyaan seperti “Siapa pemimpin proyek di sini?” atau “Siapa yang ditugaskan untuk tugas pengujian dalam rapat kemarin?” tanpa mengganggu siapa pun di tim Anda. Otomatiskan tugas-tugas berulang dalam alur kerja Anda dalam hitungan menit. Otomatiskan jawaban untuk pertanyaan umum dengan Prebuilt Agents dari ClickUp.

Harga ClickUp

Apa itu Zoho Meeting?

melalui Zoho

Zoho Meeting adalah platform pertemuan online dan webinar yang dirancang untuk kolaborasi dan komunikasi di tempat kerja bagi bisnis dan individu. Ini merupakan salah satu dari banyak komponen dalam ekosistem Zoho yang lebih luas.

Platform ini mendukung ruang pertemuan virtual khusus dengan pengontrol yang ditugaskan dan terintegrasi langsung dengan sistem kalender dan rangkaian aplikasi Zoho (termasuk Zoho CRM). Platform ini menawarkan keamanan tingkat lanjut dengan enkripsi SSL/128-bit AES, termasuk fitur seperti ruang pertemuan yang dilindungi kata sandi dan kontrol ruang tunggu untuk mencegah tamu yang tidak diundang masuk.

Fitur Zoho Meeting

Zoho Meeting adalah aplikasi mandiri yang dirancang untuk mengadakan pertemuan internal dan webinar eksternal. Mulai dari pertemuan satu lawan satu hingga pertemuan kelompok dengan 250 peserta dan webinar dengan hingga 5.000 peserta—aplikasi ini digunakan oleh tim jarak jauh dan tuan rumah webinar untuk fitur-fitur utama berikut:

Fitur #1: Ruang rapat

Zoho Meeting Rooms mengubah ruang rapat fisik Anda menjadi platform rapat virtual tempat tim dapat bergabung dalam rapat online bersama.

Pengguna dapat mengatur ruang rapat dengan menghubungkan layar (seperti TV atau monitor) dengan aplikasi pengontrol khusus di perangkat iOS (aplikasi Zoho Meeting Rooms Controller) untuk operasi tanpa tangan.

melalui Zoho Meeting

Anda dapat membuat dan mengelola beberapa ruang dari akun Zoho Meeting Anda dan menghubungkannya dengan sesi tertentu saat menjadwalkan. Pengontrol juga memungkinkan Anda menyesuaikan preferensi audio dan video, merekam sesi, dan melacak semua tindakan berbasis ruang melalui pemantau log tindakan.

Fitur #2: Ruang diskusi

Ruangan terpisah adalah ruang virtual dalam pertemuan di mana Anda dapat membagi peserta menjadi kelompok-kelompok kecil untuk diskusi yang terfokus dan brainstorming. Selama sesi berlangsung di Zoho Meetings, tuan rumah dapat membuat beberapa ruangan (hingga 20), menugaskan peserta secara manual atau otomatis, dan mengatur timer untuk berapa lama setiap kelompok bekerja secara mandiri.

Setiap ruang diskusi berfungsi seperti pertemuan mini dengan fitur berbagi layar dan akses papan tulis sendiri. Selama workshop dan pertemuan tim lintas fungsi, tuan rumah dapat memantau diskusi (di ruang diskusi individu) sebelum mengembalikan semua peserta ke sesi utama.

👀 Tahukah Anda? Hampir 55% karyawan melakukan multitasking selama rapat yang panjang. Mereka kemungkinan besar akan melewatkan beberapa wawasan penting dan mungkin memerlukan bantuan dalam membuat catatan dan ringkasan untuk menghubungkan titik-titik yang samar. Selalu bagikan ringkasan pertemuan kepada peserta agar mereka dapat merujuk kembali dan menghubungkan informasi yang relevan.

Fitur #3: Papan tulis virtual

Virtual Whiteboard adalah alat kolaboratif yang memungkinkan peserta untuk berkolaborasi dan memvisualisasikan ide secara real-time selama pertemuan online.

melalui Zoho

Fitur papan tulis ini dilengkapi dengan opsi pemformatan teks (jenis huruf, warna, dan penyelarasan) serta pengenalan bentuk canggih yang mengubah sketsa kasar Anda menjadi bentuk geometris yang presisi. Anda dapat mengunggah dan menandai gambar langsung di kanvas, serta mengunduh papan tulis sebagai gambar untuk referensi atau berbagi di masa mendatang.

Harga Zoho Meeting

Harga kustom

⭐ Bonus: Anda dapat menugaskan tugas kepada anggota tim di antara sesi SyncUp hanya dengan menyebut nama mereka. Dengan fitur Talk to Text dari ClickUp Brain MAX, Anda juga dapat menerjemahkan pikiran Anda ke lebih dari 50 bahasa tanpa langkah tambahan. Lihat kemampuan lengkap Brain Max dalam video ini :

ClickUp SyncUp vs. Zoho Meeting: Perbandingan Fitur

Baik ClickUp SyncUp maupun Zoho Meeting membantu tim jarak jauh tetap terhubung melalui panggilan video dan fitur kolaborasi.

Sementara ClickUp SyncUp dirancang untuk koordinasi internal yang cepat (beralih dari diskusi tugas ke panggilan langsung tanpa perlu mengganti tab), Zoho Meeting berfokus pada rapat terstruktur dan hosting webinar.

Mari kita bahas perbedaan antara keduanya (ClickUp SyncUp vs. Zoho Meeting) berdasarkan fitur inti.

Fitur #1: Transkripsi dan ringkasan

Kedua alat ini menggunakan kecerdasan buatan (AI) dalam panggilan video. Anda akan mendapatkan transkrip berwaktu dari audio dan video SyncUp Anda dengan ClickUp Notetaker (tanpa perlu integrasi terpisah). Alat ini mengidentifikasi pembicara dan menghasilkan transkrip yang rapi dan dapat dicari, beserta ringkasan cerdas di ClickUp Docs Anda. Brain kemudian mengekstrak item yang dapat ditindaklanjuti dari transkrip untuk membuat dan menugaskan tugas dengan tanggal jatuh tempo dan lampiran.

Zoho Meeting menggunakan Rev AI dan Zia (didukung oleh OpenAI) untuk menghasilkan ringkasan dan transkrip real-time. Selain itu, di Zoho Meetings, Anda tidak dapat menugaskan tugas langsung dari transkrip. Anda perlu mentransfer item tindakan secara manual ke perangkat lunak manajemen proyek atau daftar tugas Anda, sehingga kurang praktis.

🏆 Pemenang: ClickUp unggul berkat fitur integrasi tugasnya yang menghubungkan celah antara catatan dan pelaksanaan.

Fitur #2: Penyesuaian dan branding

ClickUp SyncUp memungkinkan Anda menambahkan latar belakang video jika Anda menggunakan Mac dengan Apple silicon pada macOS Sequoia. Tidak ada opsi untuk mengunggah latar belakang virtual kustom dengan branding atau logo perusahaan Anda.

Zoho Meeting, bagaimanapun, memungkinkan Anda mengunggah latar belakang pertemuan virtual kustom, termasuk branding dan logo bisnis Anda. Anda dapat memilih dari templat yang sudah didesain sebelumnya untuk latar belakang yang meminimalkan gangguan.

🏆 Pemenang: Zoho Meeting karena memungkinkan penyesuaian di semua perangkat dan sistem operasi.

Fitur #3: Berbagi layar

Bagikan dan rekam layar Anda dengan ClickUp Clip

ClickUp SyncUp memungkinkan berbagi layar selama panggilan audio dan video. Anda dapat berbagi layar penuh, jendela aplikasi tertentu, atau tab browser. Fitur unggulan di sini adalah komentar dengan cap waktu. Jika Anda memiliki catatan atau pertanyaan untuk anggota tim tertentu pada pukul 2:15, Anda dapat mengklik di sana dan menambahkan komentar.

Zoho Meeting juga memungkinkan Anda berbagi layar dan jendela aplikasi individu. Fitur interaktifnya memungkinkan pengguna menggambar atau menambahkan anotasi saat merekam layar, namun sekali lagi, Anda tidak dapat mengelola tugas.

🏆 Pemenang: ClickUp unggul berkat fitur komentar berstempel waktu yang mengubah berbagi layar menjadi diskusi kolaboratif yang dapat dicari bahkan setelah pertemuan berakhir.

Fitur #4: Obrolan rapat

Bawa percakapan dan kolaborasi kerja Anda bersama ClickUp Chat

ClickUp SyncUp berlangsung di dalam ClickUp Chat, artinya thread percakapan yang sudah Anda gunakan menjadi ruang pertemuan Anda. Kirim pesan, bagikan file, dan buat tugas dari chat tanpa perlu membuka jendela chat pertemuan terpisah.

Zoho Meeting dilengkapi dengan platform obrolan bawaan selama pertemuan yang memungkinkan peserta mengirim pesan teks dan tautan satu sama lain. Anda dapat berobrol secara publik dengan semua peserta pertemuan atau mengirim pesan pribadi ke orang tertentu.

Namun, obrolan ini terpisah dari komunikasi tim Anda secara keseluruhan. Obrolan ini hanya ada di jendela pertemuan dan tidak terhubung dengan sistem manajemen proyek atau sistem tugas Anda.

🏆 Pemenang: ClickUp unggul karena menggabungkan obrolan dan rapat dalam satu alur yang terus menerus dan memiliki kemampuan memahami konteks.

🧠 Fakta Menarik: Hampir 70% karyawan percaya bahwa kolaborasi yang buruk menghambat produktivitas mereka dan membuang-buang waktu. Karyawan Anda yang kelelahan dan kewalahan membutuhkan sistem komunikasi yang tidak mengharuskan mereka beralih antara 10 aplikasi.

Fitur #6: Analisis rapat

Anda dapat melacak aktivitas ruang kerja secara keseluruhan melalui Dashboard ClickUp, tetapi ClickUp tidak menyediakan analitik bawaan khusus untuk pertemuan SyncUp. Dengan kata lain, Anda tidak dapat melacak metrik khusus pertemuan seperti durasi kehadiran, tingkat keterlibatan peserta, atau frekuensi panggilan di ClickUp.

Zoho Meeting, bagaimanapun, menawarkan pelacakan analitik detail tentang jumlah sesi, durasi, dan riwayat sesi. Platform ini melacak keterlibatan peserta, termasuk tingkat aktivitas, preferensi perangkat, dan waktu yang dihabiskan dalam sesi, memberikan wawasan tingkat detail bagi tuan rumah webinar.

🏆 Pemenang: Hasilnya imbang. Zoho Meeting ideal untuk mengadakan pelatihan dan rapat departemen. ClickUp SyncUp paling cocok untuk komunikasi cepat antar tim atau di tempat kerja.

👀 Tahukah Anda: Selama periode tiga tahun, organisasi yang menggunakan ClickUp mencapai perkiraan 384% return on investment (ROI), menurut Forrester Research. Organisasi-organisasi ini menghasilkan sekitar US $3,9 juta dalam pendapatan tambahan melalui proyek-proyek yang diaktifkan atau ditingkatkan oleh ClickUp.

Fitur #7: Peran, izin, dan harga

Selain anggota dan admin, ClickUp memberikan izin kepada tamu gratis selamanya (dengan akses ke saluran) untuk memulai SyncUps. Setiap ruang kerja yang mengaktifkan Chat ClickApp dapat mengakses dan menggunakan SyncUps (juga untuk pengguna rencana gratis). Saat ini, hingga 200 peserta dapat bergabung dalam sebuah SyncUp, dan panggilan dapat berlangsung hingga 10 jam per sesi. Hingga 24 pembicara dapat berbicara secara bersamaan.

Hingga 2 tuan rumah dapat memandu pertemuan di Zoho, dan hanya tuan rumah bersama yang memiliki izin untuk membisukan peserta, mengunci pertemuan, dan mengelola berbagi layar. Rencana Gratis Zoho Meeting mendukung 100 peserta untuk sesi 60 menit, dan untuk rencana berbayarnya, maksimum 250 peserta dapat bergabung dalam pertemuan reguler.

🏆 Pemenang: Sekali lagi, pemenangnya tergantung pada kebutuhan Anda. ClickUp cocok untuk tim manajemen proyek yang membutuhkan izin terhubung dengan tugas dan harga all-in-one. Zoho Meeting cocok untuk tuan rumah webinar yang membutuhkan kontrol pengelola khusus, ribuan peserta, dan biaya awal yang lebih rendah.

ClickUp SyncUp vs. Zoho Meeting di Reddit

Untuk mendapatkan pendapat yang objektif tentang kedua alat tersebut, kami mengunjungi Reddit dan G2.

Inilah yang dikatakan oleh pengguna nyata tentang kedua alat pertemuan AI ini.

Seorang pengguna ClickUp mengatakan,

Kami telah menguji fitur ini dalam setiap pertemuan belakangan ini, dan jujur saja, ini benar-benar mengubah permainan. Fitur ini merekam panggilan Zoom, membuat ringkasan dan transkrip lengkap, serta mengidentifikasi tindakan yang dapat diotomatisasi menjadi tugas. Fitur ini juga menandai masalah potensial dan solusi yang muncul selama diskusi. Sangat membantu untuk tindak lanjut.

Kami telah menguji fitur ini dalam setiap pertemuan belakangan ini, dan jujur saja, ini benar-benar mengubah permainan. Fitur ini merekam panggilan Zoom, membuat ringkasan dan transkrip lengkap, serta mengidentifikasi tindakan yang dapat diotomatisasi menjadi tugas. Fitur ini juga menandai masalah potensial dan solusi yang muncul selama diskusi. Sangat membantu untuk tindak lanjut.

Seorang pengguna lain yang menemukan kemampuan kontekstual Brain MAX berguna untuk menemukan dokumen berguna mengatakan,

Alat ini dapat mengakses aplikasi lain Anda, misalnya, saya telah menyinkronkan Drive saya dan jauh lebih cepat untuk menemukan spreadsheet atau sesuatu melalui Brain Max daripada membuka Drive, mencarinya, dan sebagainya.

Alat ini dapat mengakses aplikasi lain Anda, misalnya, saya telah menyinkronkan Drive saya dan jauh lebih cepat untuk menemukan spreadsheet atau sesuatu melalui Brain Max daripada membuka Drive, mencarinya, dan sebagainya.

Karena Zoho Meeting tidak memiliki banyak ulasan di Reddit, kami mengumpulkan ulasan tersebut dari G2.

Sebagian besar pengguna mengeluhkan kualitas audio dan video, seperti yang dapat Anda lihat dari ulasan ini:

Kualitas video bisa lebih baik—kadang-kadang terasa sedikit lambat dan buram, bahkan dengan koneksi internet yang stabil. Peningkatan optimasi video dan kejernihan akan membuat pengalaman keseluruhan menjadi jauh lebih lancar.

Kualitas video bisa lebih baik—kadang-kadang terasa sedikit lambat dan buram, bahkan dengan koneksi internet yang stabil. Peningkatan optimasi video dan kejernihan akan membuat pengalaman keseluruhan menjadi jauh lebih lancar.

Seorang pengguna lain mengeluh tentang seringnya aplikasi crash:

Setiap kali saya berbagi layar, aplikasi tersebut crash. Sangat menjengkelkan, tidak diragukan lagi. Orang-orang yang saya temui memiliki video yang putus-putus. Mereka sering macet. Tidak yakin apakah itu karena koneksi internet mereka atau aplikasi tersebut.

Setiap kali saya berbagi layar, aplikasi tersebut crash. Sangat menjengkelkan, tidak diragukan lagi. Orang-orang yang saya temui memiliki video yang putus-putus. Mereka sering macet. Tidak yakin apakah itu karena koneksi internet mereka atau aplikasi tersebut.

Alat Pertemuan Video Mana yang Terbaik?

Hasil akhir tentang alat pertemuan video terbaik sudah ada di sini. ClickUp menjadi pemenangnya.

Zoho Meeting sangat berguna untuk webinar. Fitur-fitur utamanya seperti ruang diskusi terpisah, papan tulis virtual, analisis detail, dan branding kustom membuat presentasi eksternal terlihat profesional.

Namun, fitur AI-nya hanya berhenti pada ringkasan. Ia tidak membuat daftar tindakan atau mendorong pekerjaan ke depan. Anda terjebak dengan catatan tugas yang perlu ditugaskan dan dilacak secara manual.

Sementara itu, ClickUp SyncUp melangkah lebih jauh. Alat ini dirancang untuk tim yang perlu bergerak cepat tanpa perlu berganti konteks. Anda sedang membahas tugas di Chat, seseorang memiliki pertanyaan, Anda menekan SyncUp, membicarakannya, dan langsung melanjutkan pekerjaan. Fokus pada eksekusi sementara ClickUp menangani sisanya.

Daftar di ClickUp secara gratis untuk memulai!