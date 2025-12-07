Airmeet vs. ClickUp SyncUp: Mana Alat yang Lebih Baik untuk Anda?

Webinar Anda berjalan lancar. Slide-nya terlihat bagus, obrolan aktif, dan peserta terlibat. Namun, setelah selesai, energi tersebut seringkali memudar. Antusiasme dalam sesi jarang berubah menjadi langkah-langkah konkret dan tindak lanjut yang nyata.

Catatan hilang di dokumen acak. Ide terpendam di obrolan. Pertemuan yang terasa seperti terobosan berubah menjadi sekadar baris lain dalam riwayat Anda.

Kekurangan kontinuitas inilah yang memicu perdebatan antara Airmeet dan ClickUp SyncUp.

Dalam posting blog ini, kita akan membahas platform mana yang membantu tim Anda tetap sinkron bahkan setelah rapat berakhir.

ClickUp vs. Airmeet: Perbedaan Utama Sekilas

Sebelum kita membahas lebih lanjut, berikut ini adalah perbandingan singkat antara apa yang ditawarkan masing-masing platform.

Fitur/aspek ClickUp Airmeet Tujuan utama Manajemen proyek dan pekerjaan all-in-one dengan alat konferensi dan kolaborasi terintegrasi. Acara virtual, webinar, sesi interaktif Pengelolaan tugas dan proyek Pelacakan tugas canggih, ketergantungan, pelacakan waktu, dan otomatisasi. Tidak tersedia Alat kolaborasi Dokumen, Obrolan, SyncUps, Papan Tulis, Peta Pikiran, komentar, kalender bersama Obrolan acara, tanya jawab, dan ruang jaringan Pencarian Perusahaan & AI Cari tugas, dokumen, obrolan, file, dan aplikasi terintegrasi; ringkasan yang didukung AI, jawaban, dan otomatisasi. Tidak ada pencarian lintas aplikasi; AI terbatas AI Notetaker Bergabung dalam rapat, menerjemahkan, merangkum, membuat dokumen, dan daftar tindakan. Tidak tersedia Papan Tulis & Peta Pikiran Kolaborasi visual, brainstorming, mengubah ide menjadi tugas Tidak tersedia Clips (Pesan Video) Rekam/bagikan pembaruan video di obrolan/tugas Tidak tersedia SyncUps Panggilan audio/video dengan ringkasan AI, transkrip, dan pembuatan tugas. Video berfokus pada acara, tanpa ringkasan AI atau integrasi tugas. Integrasi Terhubung dengan lebih dari 1.000 alat, termasuk Google Calendar, Outlook, dan Microsoft Teams. Terintegrasi terutama dengan alat acara dan CRM. Penyesuaian Kolom kustom, tampilan, alur kerja, dasbor, izin granular Beberapa opsi penyesuaian acara Otomatisasi Otomatisasi proses bawaan, saran yang didorong oleh AI, dan agen AI kustom. Otomatisasi alur kerja untuk logistik acara Pelaporan dan analitik Dashboard yang kuat, tujuan dan OKR, manajemen beban kerja, wawasan yang didukung AI Analisis acara: kehadiran, keterlibatan, dan prospek. Skalabilitas dan keamanan Fitur perusahaan, izin, HIPAA, SSO, sesuai dengan GDPR. Keamanan tingkat perusahaan untuk acara Keunggulan unik AI Notetaker, Pencarian Perusahaan, Papan Tulis, Klip, tanpa pergantian konteks, akses API, formulir yang dapat disesuaikan Jaringan cepat, ruang sosial, alat sponsor

Apa Itu ClickUp?

Pekerjaan saat ini tidak efisien.

Proyek, pengetahuan, dan komunikasi kami tersebar di berbagai alat yang terputus-putus, yang menghambat produktivitas kami.

ClickUp mengatasi hal ini dengan aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan dalam satu tempat—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Apa Itu SyncUp?

ClickUp SyncUp adalah alat panggilan audio dan video bawaan ClickUp yang dirancang untuk kolaborasi tim yang cepat dan kontekstual. Anda dapat memulai panggilan langsung dari Chat, menghubungkan diskusi dengan tugas, merekam sesi, dan secara otomatis menghasilkan ringkasan, transkrip, dan tindakan dengan ClickUp Brain. Ini menghilangkan pergantian konteks dan menjaga hasil rapat tetap terhubung dengan pekerjaan.

Fitur ClickUp

Mari kita jelajahi bagaimana ClickUp dapat menjadi platform acara virtual yang membantu Anda mengelola komunikasi.

Fitur #1: Panggilan audio dan video

ClickUp SyncUp menawarkan solusi yang mulus bagi tim yang mencari kolaborasi efisien di tempat kerja.

Bekerja sama secara langsung dengan rekan kerja Anda dalam hitungan detik menggunakan ClickUp SyncUps.

Anda dapat:

Mulai panggilan 1:1 atau grup (baik video maupun audio) langsung dari ClickUp

Bagikan layar Anda selama panggilan untuk memberikan konteks visual.

Gunakan obrolan dan reaksi selama panggilan

Dapatkan ringkasan otomatis, transkrip, dan tindakan yang harus dilakukan.

Hubungkan tugas ke SyncUps untuk pembaruan real-time

Bergabung atau mulai panggilan kapan saja dengan aplikasi seluler ClickUp

Misalnya, tim jarak jauh sedang bekerja pada peluncuran produk. Selama SyncUp, anggota tim dapat mendiskusikan pembaruan, berbagi layar untuk meninjau desain, dan menugaskan tugas langsung di dalam ClickUp.

Setelah setiap SyncUp, ClickUp secara otomatis menghasilkan ringkasan, transkrip, dan tindakan yang didukung AI—sehingga tidak ada yang terlewat dan setiap pertemuan menghasilkan kemajuan nyata.

📱 Sinkronisasi di mana saja, kapan saja

Mulai atau ikuti ClickUp SyncUp langsung dari ponsel Anda—tidak perlu laptop. Baik Anda sedang bepergian atau bekerja dari jarak jauh, mulailah panggilan video atau audio, bagikan layar Anda, dan kolaborasi dengan tim Anda secara real-time.

Setiap aplikasi mobile SyncUp terintegrasi secara mulus dengan ClickUp Tasks, ClickUp Chat, dan ringkasan yang didukung AI, sehingga Anda tetap terhubung dan tidak pernah ketinggalan pembaruan—di mana pun pekerjaan membawa Anda.

ClickUp Syncup di perangkat seluler

💡 Tips Pro: Jika Anda tidak dapat menghadiri SyncUp secara langsung, cukup rekam dan aksesnya nanti. Ini sangat berguna untuk tim yang bekerja di zona waktu yang berbeda.

Fitur #2: Alat kolaborasi all-in-one

ClickUp Chat adalah platform komunikasi terpadu yang menjaga tim Anda tetap terhubung dan selaras dalam ekosistem ClickUp. Channels dan Direct Messages adalah tempat di mana tim Anda berkolaborasi, berbagi pembaruan, dan menjaga semuanya tetap selaras.

Gunakan Threads untuk menjaga diskusi tetap terorganisir di dalam Channels, dan Pin pesan penting agar pembaruan tidak terlewat.

Anda dapat membuat saluran khusus topik, seperti #EventPlanning, untuk menjaga diskusi tetap terfokus. Pada saat yang sama, Anda dapat mengirim pesan langsung ke individu untuk obrolan singkat jika tidak ingin mengganggu saluran utama.

Ubah setiap pembaruan menjadi Tugas ClickUp langsung dari dalam ClickUp Chat

Arahkan kursor ke pesan apa pun untuk langsung membuat Tugas ClickUp. Pertanyaan santai seperti ‘Siapa yang bisa menyelesaikan agenda?’ menjadi item tindakan yang dilacak dengan batas waktu dan penanggung jawab.

Pemimpin tim jarak jauh dapat menugaskan tindak lanjut segera setelah sinkronisasi atau acara. Pemberitahuan yang dapat disesuaikan berarti tim Anda hanya menerima pemberitahuan untuk pembaruan yang relevan bagi mereka.

Ini membantu mengatasi salah satu penyebab utama Work Sprawl. Alih-alih pembaruan tersebar di acara, riwayat obrolan, dan alat yang terpisah, setiap keputusan, tindak lanjut, dan pesan tetap berada di satu Converged AI Workspace.

Tambahkan Pengumuman ke saluran obrolan ClickUp Anda untuk menyelaraskan tim Anda dengan pembaruan baru

Ketika sebuah pesan memerlukan perhatian, gunakan Posts untuk menonjolkannya. Pilih dari Announcement, Update, Request, Decision, atau Idea untuk secara jelas menandakan pentingnya pesan tersebut. Bagi penyelenggara acara, ini memastikan wawasan pasca-acara, umpan balik peserta, atau evaluasi internal mencapai anggota tim yang tepat dengan cepat.

Dapatkan wawasan mendalam tentang platform obrolan:

📮 Wawasan ClickUp: Perpindahan konteks secara diam-diam mengikis produktivitas tim Anda. Penelitian kami menunjukkan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari berpindah-pindah platform, mengelola email, dan berpindah-pindah antara rapat. Bagaimana jika Anda dapat menghilangkan gangguan-gangguan yang mahal ini? ClickUp menggabungkan alur kerja dan obrolan Anda ke dalam satu platform. Anda dapat memulai dan mengelola tugas dari obrolan, dokumen, papan tulis, dan lainnya. ClickUp Brain menjaga semuanya terhubung, dapat dicari, dan mudah ditemukan.

Fitur #3: Produktivitas didukung AI

ClickUp Brain adalah asisten AI di dalam ruang kerja Anda. Ia membantu tim Anda berkolaborasi lebih cepat dan dengan usaha yang lebih sedikit.

Terintegrasi dengan Chat, platform ini dapat membuat dan menugaskan tugas, merangkum diskusi, serta menampilkan tugas terkait, Dokumen, atau saluran dalam hitungan detik. Anda dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami dan mendapatkan jawaban instan yang memahami konteks.

Minta ClickUp Brain untuk mengirim pesan ke saluran obrolan ClickUp

Misalnya, setelah sesi evaluasi pasca-acara, ClickUp Brain dapat menghasilkan daftar lengkap tindak lanjut dari rapat, menugaskan pemilik, dan memperbarui dashboard.

Selain itu, AI Catch Me Up adalah penyelamat bagi tim yang tersebar. Jika Anda melewatkan satu atau dua hari percakapan, mintalah ClickUp Brain untuk ringkasan. Hal ini memastikan manajer operasional dan komunikasi selalu memiliki visibilitas penuh atas keputusan, pembaruan, dan langkah selanjutnya.

📌 Coba prompt berikut:

Ringkaskan SyncUp hari ini dan buat tugas untuk semua tindakan yang perlu dilakukan.

Berikan pesan ‘Bagus sekali!’ kepada @MyTeammate

Buat ringkasan rapat ini dengan batas waktu untuk setiap tugas.

Selain itu, ClickUp AI Notetaker dapat bergabung dalam panggilan Zoom, Google Meet, atau Teams, menerjemahkan percakapan, merangkum diskusi, dan membuat dokumen yang dapat ditindaklanjuti dengan poin-poin penting dan langkah selanjutnya.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Clips untuk merekam dan berbagi pembaruan video, umpan balik, atau panduan langsung di obrolan atau tugas—menjaga tim hybrid Anda tetap selaras secara visual dan asinkron.

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp Brain MAX mengintegrasikan ekosistem kerja Anda, termasuk tugas, dokumen, rapat, obrolan, dan alat AI. Tim Anda dapat dengan cepat mencari di seluruh ruang kerja, aplikasi terintegrasi, dan bahkan di web. Dengan fitur Talk to Text di ClickUp, tim Anda dapat mengucapkan tugas, pesan, atau catatan dari rapat dan SyncUp alih-alih mengetik. Hal ini membantu pemimpin tim jarak jauh dan manajer operasional menangkap ide secara instan.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan AI dalam Panggilan Video

Harga ClickUp

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Clips untuk merekam pembaruan cepat, umpan balik pengguna, atau panduan singkat, dan ubah menjadi pesan video singkat. Bagikan langsung di saluran Chat Anda sehingga tim hybrid Anda dapat melihat persis apa yang Anda maksud tanpa email panjang atau thread yang membingungkan. Ini sempurna untuk mengklarifikasi tugas pasca-acara, memberikan umpan balik desain, atau meninjau pembaruan proyek.

🎥 Kami akan menjelajahi fitur rapat yang didukung AI, membandingkan alat untuk kolaborasi real-time versus asinkron, dan membantu Anda menemukan platform yang membuat rapat Anda lebih produktif—dan kurang menyulitkan.

Apa itu Airmeet?

melalui Airmeet

Airmeet adalah platform acara virtual dan hybrid. Platform ini membantu organisasi mengadakan pengalaman interaktif seperti konferensi, webinar, lokakarya, dan pertemuan.

Platform ini membuat rapat virtual lebih menarik. Peserta dapat bergabung dalam sesi langsung, duduk di meja virtual, mengunjungi ruang sosial, dan bercakap-cakap secara real-time dengan sesi tanya jawab. Platform ini mendukung acara online saja maupun hybrid (tatap muka + virtual).

🔍 Tahukah Anda? Pada April 1993, pengusaha Alan Saperstein dan Randy Selman menciptakan ConventionView, pameran dagang virtual pertama. Mereka merekam booth fisik, mengubahnya menjadi peta HTML yang dapat diklik, dan menghostingnya secara online dari Waldorf Astoria di New York.

Fitur Airmeet

Berikut adalah beberapa fitur unggulan Airmeet yang dapat Anda gunakan untuk komunikasi langsung yang lebih baik:

Fitur #1: Meja jaringan dan keterlibatan peserta

Izinkan peserta untuk berpartisipasi dalam diskusi yang bermakna melalui meja jaringan Airmeet

Meja jaringan virtual Airmeet mensimulasikan jaringan tatap muka dengan diskusi kecil yang berfokus pada topik tertentu. Pengaturan ini mendorong percakapan yang cepat dan alami. Orang dapat bergabung dengan topik yang sesuai dengan minat atau tujuan profesional mereka.

Platform ini juga menyediakan alat real-time seperti tanya jawab langsung, jajak pendapat, dan obrolan, yang mendorong peserta untuk berpartisipasi selama sesi.

Airmeet juga menyediakan terjemahan teks langsung dan obrolan multibahasa, yang dapat berguna untuk audiens webinar global. Alat-alat ini dirancang untuk keterlibatan peserta rapat daripada komunikasi tim yang berkelanjutan.

Fitur #2: Analisis dan wawasan

Dapatkan wawasan real-time tentang statistik rapat dengan Airmeet

Airmeet menyediakan analisis real-time tentang kehadiran, keterlibatan, dan umpan balik sesi. Penyelenggara dapat melihat bagaimana peserta berperilaku dalam sesi, topik mana yang paling populer, dan bagaimana peserta berinteraksi.

Analisis ini sangat penting untuk mengevaluasi kesuksesan suatu acara dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk acara di masa depan.

💡 Tips Pro: Ukur beban kognitif per peserta. Jika anggota tim harus belajar antarmuka baru atau mengingat beberapa login, alat tersebut menjadi beban perhatian. Pilih antarmuka paling sederhana yang tetap mendukung tujuan Anda.

Rencanakan pertemuan pameran virtual untuk menjangkau audiens global dengan Airmeet

Airmeet menyediakan ruang pameran virtual dan booth sponsor, memungkinkan peserta pameran untuk memamerkan produk atau layanan mereka.

Peserta dapat menjelajahi booth-booth ini, berinteraksi dengan perwakilan, dan mengunduh materi, sehingga memberikan pengalaman pameran virtual yang komprehensif.

📖 Baca Juga: Template Catatan Gratis untuk Organisasi yang Lebih Baik

Harga Airmeet

Uji coba gratis

Webinar Premium: $199/bulan

Acara: Harga khusus

Acara Terkelola: Harga khusus

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1916, American Institute of Electrical Engineers menyelenggarakan konferensi virtual pertama. Konferensi ini menghubungkan delapan kota di AS melalui saluran telepon sehingga anggota dapat mendengarkan presentasi secara bersamaan. Lebih dari 5.000 orang ikut serta dari lokasi jauh, beberapa di antaranya bahkan bertukar informasi melalui telegram.

📖 Baca Juga: Pengganda Transkrip AI untuk Menghemat Waktu Anda

ClickUp SyncUp vs. Airmeet: Perbandingan Fitur untuk Acara Virtual

Kedua alat ini memiliki penawaran unik.

ClickUp berfungsi sebagai platform all-in-one untuk pesan dan pusat kerja. Airmeet berfokus pada acara virtual interaktif.

Jadi, di sini, kita akan membandingkan fitur-fitur utama secara berdampingan untuk melihat bagaimana keduanya bersaing satu sama lain.

Fitur #1: Kolaborasi tim

Mari kita lihat bagaimana setiap platform membantu tim Anda terhubung dan bekerja sama dengan lancar.

ClickUp

Saluran, Pesan Langsung, dan alat AI terintegrasi seperti ClickUp Brain membuat komunikasi tim menjadi lancar. Anda dapat mengubah pesan menjadi tugas, berbagi pembaruan, dan merangkum diskusi tanpa meninggalkan ruang kerja.

ClickUp AI Notetaker juga dapat bergabung dalam rapat di Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams. Ia menerjemahkan percakapan, merangkum diskusi, dan mengekstrak poin tindakan utama.

Setelah rapat, sistem akan membuat dokumen ClickUp yang berisi semua detail rapat. Dokumen tersebut mencakup nama rapat, tanggal, peserta, ringkasan, poin penting, langkah selanjutnya, dan transkrip lengkap.

Airmeet

Airmeet berfokus pada interaksi audiens selama acara online. Platform ini menyediakan fitur obrolan untuk peserta dan sesi tanya jawab.

Namun, platform ini tidak dirancang untuk kolaborasi tim yang berkelanjutan.

🏆 Pemenang: ClickUp! Fitur-fiturnya memudahkan komunikasi internal tim dan tindak lanjut yang lancar.

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Berbagi Layar Terbaik untuk Rapat Jarak Jauh

Fitur #2: Kemampuan video dan rapat

Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kedua alat ini menangani format acara dan pengalaman virtual untuk menjaga sesi tetap menarik.

ClickUp

ClickUp menawarkan rangkaian alat yang komprehensif untuk mempermudah rapat tim dan panggilan video.

Dengan ClickUp SyncUp, tim dapat memulai panggilan audio atau video langsung di ClickUp. Hal ini memastikan diskusi tetap terhubung dengan tugas dan proyek yang relevan.

Selain itu, ClickUp Meetings memungkinkan tim untuk membuat agenda rapat, menugaskan tugas, dan mendokumentasikan diskusi semuanya dalam satu tempat.

Airmeet

Airmeet unggul dalam menyelenggarakan webinar dan acara virtual berskala besar, dilengkapi dengan manajemen panggung, meja diskusi, dan interaksi audiens. Namun, alat-alatnya lebih difokuskan pada acara daripada disesuaikan untuk pertemuan tim internal.

🏆 Pemenang: Seri! Airmeet ideal untuk acara yang berfokus pada audiens, sementara ClickUp paling cocok untuk komunikasi internal menggunakan alat pertemuan berbasis AI.

Fitur #3: Integrasi dan otomatisasi alur kerja

Mari kita jelajahi bagaimana setiap platform terintegrasi dengan alat-alat Anda dan menggunakan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan keterlibatan audiens.

ClickUp

ClickUp memiliki integrasi mendalam dengan dokumen, obrolan, kalender, CRM, dan lebih dari 1.000 alat untuk membuat alur kerja sangat otomatis. Tim dapat mengonsolidasikan pekerjaan dan mengurangi kelelahan akibat penggunaan banyak alat.

Selain itu, ClickUp Automations memungkinkan tim untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang tanpa perlu menulis satu baris kode pun. Anda dapat secara otomatis meng assign tugas, memperbarui status, mengirim notifikasi, atau memicu tindakan berdasarkan aturan sederhana 'jika ini, maka itu'.

Airmeet

Airmeet menawarkan integrasi dengan CRM, platform pemasaran email, dan aplikasi kalender, memudahkan pengelolaan pendaftaran, pengiriman pengingat acara, dan pelacakan informasi peserta.

Namun, kemampuan otomatisasinya terbatas pada tugas-tugas yang terkait dengan acara. Akibatnya, platform ini hanya cocok untuk mengelola pengalaman peserta.

🏆 Pemenang: ClickUp unggul dalam menghubungkan pekerjaan tim Anda, mengotomatisasi tindak lanjut, dan menciptakan sumber informasi tunggal yang akurat.

Agen ClickUp bertindak seperti rekan tim yang tidak pernah offline. Mereka mengubah hasil rapat menjadi kemajuan nyata. Mereka memantau perubahan, melacak tindak lanjut, menandai hambatan, dan memicu langkah selanjutnya secara otomatis—bahkan setelah panggilan berakhir. Tidak ada item tindakan yang terlupakan. Tidak ada kebingungan "Siapa yang bertanggung jawab atas ini?". Hanya momentum yang stabil dan berkelanjutan. ClickUp StandUp Agent melakukan pengecekan, melacak kemajuan, dan menugaskan tugas secara instan, sehingga tim Anda tetap fokus dan selaras.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1998, konferensi global online pertama di dunia, yang disebut Avatars98, mengumpulkan ribuan orang dalam dunia virtual 3D menggunakan teknologi avatar awal. Konferensi ini menampilkan booth, galeri seni, dan ruang jaringan, serta pertemuan fisik 'satelit' di 30 kota.

ClickUp vs. Airmeet di Reddit

Kami juga memeriksa Reddit untuk melihat apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp SyncUp dan Airmeet. Tidak ada thread yang membandingkan keduanya secara langsung, tetapi kami menemukan beberapa pendapat berguna tentang masing-masing alat.

Berikut ini adalah testimoni seorang pengguna tentang penggunaan Airmeet untuk webinar B2B:

…Airmeet – sangat cocok untuk webinar interaktif, ruang jaringan, dan integrasi yang mulus dengan CRM…

Seorang pengguna Reddit lain menyarankan Airmeet:

Anda dapat mencoba Airmeet. Platform ini berbasis browser dan memiliki banyak fitur interaktif.

Inilah yang dikatakan seorang pengguna tentang penggunaan SyncUps:

Saya sering menggunakan fitur obrolan dan sinkronisasi. Pindah dari Google Chat ke ClickUp Chat dan belum kembali… Meskipun demikian, ini masih tahap awal dan terus membaik. Integrasi dengan fitur lain di ClickUp adalah fitur andalan bagi saya

Seorang pengguna ClickUp lainnya berkomentar:

Kami telah berhasil menggunakan ClickUp untuk perusahaan dari berbagai ukuran (mulai dari wirausaha tunggal hingga tim besar) dan di berbagai industri, banyak di antaranya menghasilkan pendapatan jutaan dolar… ClickUp benar-benar mengubah hidup, dan saya menggunakannya baik untuk pekerjaan di agensi maupun untuk mengelola kehidupan pribadi saya. Menurut saya, rahasia kesuksesan dengan ClickUp adalah cara Anda mengaturnya.

🔍 Tahukah Anda? Pertemuan perusahaan IBM yang sepenuhnya diadakan di Second Life menandai kali pertama sebuah perusahaan besar menggunakan avatar untuk konferensi tahunan. Karyawan dapat berjalan-jalan di auditorium virtual, menghadiri presentasi, dan bercakap-cakap sebagai versi 3D diri mereka sendiri.

Siapa yang Harus Memilih ClickUp vs. Airmeet? Pilih ClickUp jika Anda membutuhkan: Satu ruang untuk rapat, obrolan, dokumen, dan tugas.

Ringkasan yang didukung AI, tindak lanjut, dan langkah selanjutnya.

Sinkronisasi yang lebih baik setelah rapat—bukan hanya selama rapat.

Sebuah pusat kolaborasi di mana percakapan secara otomatis diubah menjadi tindakan. Pilih Airmeet jika Anda membutuhkan: Platform yang berfokus pada audiens eksternal—bukan kerja sama tim internal.

Untuk menyelenggarakan webinar atau acara virtual yang profesional dan sekali saja.

Alat keterlibatan sementara seperti jajak pendapat atau tanya jawab untuk peserta

Manakah Alat Rapat yang Paling Unggul?

Hasilnya sudah keluar! 👑

Airmeet merupakan pilihan yang kuat untuk webinar interaktif, konferensi, dan acara virtual. Platform ini menjaga keterlibatan peserta melalui jajak pendapat, tanya jawab, dan meja jaringan. Namun, ketika berbicara tentang keselarasan tim internal dan mengubah diskusi menjadi tindakan, Airmeet kurang memadai.

ClickUp membantu setiap pertemuan dan percakapan menghasilkan tindakan. Dengan SyncUps, AI Notetaker, Clips, dan Tasks, tim dapat mencatat tindakan, menugaskan tindak lanjut, dan menjaga proyek tetap berjalan.

Ini mengisi celah antara apa yang dibahas dan apa yang sebenarnya dilakukan, yang merupakan bagian yang paling sering terlewatkan oleh tim setelah acara yang sukses.

Tim jarak jauh atau hybrid dapat tetap sinkron, memastikan pertanggungjawaban, dan mempertahankan pandangan yang jelas tentang keputusan kunci.

Jadi, apa yang Anda tunggu? Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅