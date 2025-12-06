Cara Mengotomatisasi Email Dingin dengan ChatGPT untuk Pemasaran yang Lebih Efektif

Tahukah Anda bahwa hanya 8% email dingin yang menghasilkan respons yang berarti?

Saat AI menulis email Anda, pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana cara memastikan email tersebut tidak terdengar seperti 121 email lain di kotak masuk penerima?

Jika dilakukan dengan benar, Anda dapat memperluas jangkauan pemasaran sambil tetap membuat setiap prospek merasa seolah-olah email tersebut ditulis khusus untuk mereka.

Jadi, bagaimana cara mengotomatisasi email dingin dengan ChatGPT sambil tetap mempertahankan sentuhan manusiawi?

Berikut ini adalah kerangka kerja yang dapat diulang yang dapat Anda gunakan untuk memastikan email dingin Anda tidak diabaikan atau masuk ke folder spam.

Template Kampanye Email ClickUp untuk mengelola seluruh operasi pemasaran Anda di satu tempat. Template ini menyediakan pusat kampanye yang sudah siap pakai dengan pelacakan bawaan dan pengingat tindok lanjut otomatis.

Mengapa Otomatisasi Email Dingin Penting pada Tahun 2025

Email dingin telah ada selama puluhan tahun.

Pada awalnya, email dingin adalah hal yang baru—sebuah cara langsung untuk masuk ke kotak masuk seseorang saat kebanyakan orang belum kewalahan dengan kebisingan digital.

Melompat ke tahun 2025, setiap pengambil keputusan bangun dengan kotak masuk yang penuh dengan email generik.

Otomatisasi email yang didukung AI memberi Anda keunggulan. Ini memungkinkan Anda untuk melakukan riset, mempersonalisasi, dan melakukan tindak lanjut secara massal.

Manfaat mengotomatisasi email dingin meliputi:

Personalisasi skala besar: Dengan AI, kini menjadi mungkin untuk menskalakan email yang dipersonalisasi tanpa harus menghabiskan berjam-jam meneliti setiap prospek secara individu.

Urutan tindak lanjut yang konsisten: Alat otomatisasi dapat membuat urutan email yang disesuaikan berdasarkan respons prospek, misalnya, prospek yang tertarik akan menerima konten pemeliharaan, sementara kontak yang tidak merespons akan dihubungi dengan upaya re-engagement.

Optimasi waktu pengiriman: Memaksimalkan dampak kampanye dengan mengirimkan email saat prospek paling mungkin membukanya dan merespons.

Manajemen kepatuhan: Sistem otomatis dapat melindungi reputasi domain Anda dengan memantau tingkat bounce dan keluhan spam.

Kapasitas jangkauan yang dapat diskalakan: Tim dapat menjangkau ribuan prospek setiap bulan tanpa perlu meningkatkan upaya manual secara proporsional atau merekrut staf tambahan.

Pemantauan dan optimasi kinerja: Platform otomatisasi menyediakan analisis detail tentang tingkat pembukaan, tingkat klik, dan pola respons yang membantu Anda menyempurnakan pendekatan secara terus-menerus tanpa perlu mengumpulkan data secara manual.

👀 Tahukah Anda? Lebih dari 78% tenaga penjualan mengatakan AI membantu mereka menjadi lebih efisien dalam peran mereka. Pertimbangkan proses prospek. Anda ingin menghubungi calon pelanggan yang belum pernah berbicara dengan Anda sebelumnya. Data publik sudah menyediakan Anda dengan jabatan pekerjaan, posting LinkedIn terbaru, berita perusahaan, dan mungkin bahkan penampilan di podcast. Masukkan data tersebut ke dalam LLM, dan Anda dapat langsung menghasilkan email yang merujuk pada hal yang relevan bagi mereka, menonjolkan nilai Anda dalam konteks mereka, dan diakhiri dengan ajakan bertindak.

Cara Menggunakan ChatGPT untuk Mengotomatisasi Email Dingin

Anda tidak bisa meminta LLM untuk "tuliskan email dingin untuk saya" dan mengharapkan respons yang membuat Anda mendapatkan panggilan perkenalan dengan prospek Anda. Anda perlu memahami cara kerja ChatGPT dan melatihnya agar berfungsi sesuai keinginan Anda.

Berikut cara membuat email dingin dengan ChatGPT yang tidak akan masuk ke folder spam atau diabaikan setelah dibuka.

1. Tentukan kerangka kerja 4Ws

Anggap ini sebagai langkah awal. Di sini, Anda memberikan informasi kepada ChatGPT yang akan membantunya menghasilkan email yang berharga dan relevan.

Mari kita sebut ini sebagai Kerangka Kerja 4W. Ini mencakup:

Siapa Anda?

Tentukan peran pekerjaan Anda karena identitas tersebut akan membentuk pesan dalam kampanye email dingin Anda.

📍 Misalnya, seorang pendiri startup yang mengajukan proposal kepada klien korporat memerlukan pesan yang berbeda dibandingkan dengan seorang konsultan yang menghubungi untuk kontribusi artikel tamu.

Apa yang ingin Anda capai?

Apakah Anda ingin email ini untuk menjadwalkan demo produk atau menghasilkan prospek yang berkualitas? Memiliki tujuan yang jelas akan membantu ChatGPT menyusun pesan yang ditargetkan.

📍 Misalnya, email dingin penjualan yang berfokus pada penjadwalan demo akan menonjolkan poin-poin masalah dan bukti sosial secara berbeda dibandingkan dengan yang bertujuan untuk mendapatkan kolaborasi merek.

Peran apa yang seharusnya dimainkan oleh ChatGPT?

Tentukan dengan tepat peran yang harus diambil oleh ChatGPT.

📍 Ini bisa menjadi “Anda adalah konsultan penjualan B2B berpengalaman yang membantu perusahaan perangkat lunak memperluas jangkauan pemasaran mereka.” Definisi peran akan memengaruhi pendekatan pesan. Hal ini juga membantu ChatGPT mencerminkan konteks dan niat.

Dengan menetapkan peran di awal, Anda dapat mengurangi output yang kabur dan baku, serta memastikan email sesuai dengan nada merek Anda dan ekspektasi prospek.

Siapa target audiens Anda?

Tentukan dengan jelas persona pelanggan ideal (ICP) Anda, termasuk poin-poin masalah mereka, minat, proses pengambilan keputusan, dan preferensi komunikasi. Informasi ini membantu ChatGPT menyesuaikan pesan agar tidak terdengar seperti template.

📍 Misalnya, jika target audiens Anda adalah manajer HR di perusahaan menengah, ChatGPT dapat menonjolkan penghematan biaya, keterlibatan karyawan, dan kepatuhan. Namun, jika audiens Anda terdiri dari CTO di startup SaaS, alat yang sama dapat mengubah fokus presentasi menjadi skalabilitas, integrasi, dan keandalan teknis.

Berikut adalah contoh prompt menggunakan kerangka kerja 4W: “Anda adalah konsultan penjualan B2B berpengalaman yang membantu perusahaan perangkat lunak memperluas jangkauan pemasaran mereka. Bertindaklah sebagai asisten saya dalam menyusun email dingin. Saya adalah pendiri startup yang menawarkan alat manajemen proyek bertenaga AI kepada perusahaan SaaS menengah. Tujuan saya adalah menjadwalkan demo produk dengan pemangku keputusan. Target audiens adalah CTO dan Kepala Teknik yang menghadapi alur kerja yang terfragmentasi, kelelahan alat, dan kolaborasi yang tidak efisien. Mereka peduli dengan skalabilitas teknis, integrasi, dan penghematan biaya. Tuliskan email dingin yang terasa personal, hindari terdengar seperti templat, dan sertakan ajakan bertindak yang jelas untuk menjadwalkan demo 20 menit.”

2. Tentukan kerangka email

Sekarang, jelaskan kepada ChatGPT jenis output yang tepat yang ingin Anda hasilkan. Ini termasuk menentukan struktur, nada, format, dan bahasa yang Anda inginkan dalam email Anda.

Kerangka kerja email

Ada berbagai kerangka kerja email yang dapat Anda minta ChatGPT untuk ikuti. Setiap kerangka kerja memiliki tujuan dan jenis audiens yang berbeda:

Kerangka Kerja Terbaik untuk Contoh PAS (Masalah-Gangguan-Solusi) Pendekatan yang berfokus pada masalah utama Gunakan ini ketika prospek sudah menyadari masalahnya, seperti siklus perekrutan yang panjang atau tingkat churn yang tinggi, dan Anda ingin menunjukkan bagaimana produk Anda dapat mengatasinya. AIDA (Perhatian-Minat-Keinginan-Tindakan) Demonstrasi produk dan uji coba Gunakan ini saat menghubungi prospek baru yang belum mengenal Anda, dan Anda perlu memanaskannya sebelum meminta demo. Sebelum-Sesudah-Jembatan Pesan yang berfokus pada transformasi Gunakan ini saat Anda ingin menunjukkan bagaimana kehidupan terlihat sebelum produk Anda, setelah produk Anda, dan kemudian jelaskan bagaimana Anda membuat perubahan itu terjadi.

Pedoman format

Tentukan pedoman format seperti:

Baris subjek: Buat tiga variasi baris subjek yang menyoroti masalah spesifik prospek.

Pembuka email: Mulailah email dengan referensi spesifik yang menunjukkan bahwa Anda telah melakukan riset tentang penerima dan perusahaannya.

CTA: Tambahkan ajakan bertindak yang lembut untuk mendorong penerima mengambil tindakan.

Proposisi nilai: Sorot manfaat utama Anda dalam paragraf pertama.

Jumlah kata: Pastikan panjang total email tidak melebihi 120 kata.

Optimasi mobile: Gunakan paragraf pendek (1-2 kalimat) dan hindari penggunaan bullet point yang berlebihan.

Tempat penempatan: Masukkan variabel spesifik seperti [Nama Perusahaan], [Prestasi Terbaru], dan [Tantangan Industri] dalam kurung untuk penyesuaian.

Bahasa dan Nada

Tentukan gaya komunikasi Anda dengan contoh-contoh spesifik yang dapat diikuti oleh ChatGPT:

Tentukan preferensi sapaan Anda, misalnya, "Hey" untuk industri kasual dan "Hello" untuk sektor formal.

Tentukan apakah Anda ingin menghindari bahasa atau istilah tertentu, misalnya: sinergi, kembali ke topik, memanfaatkan.

Tentukan nada yang ingin Anda gunakan, misalnya, percakapan, profesional, atau santai.

Jika ada daftar panduan yang panjang, buat dokumen dan unggah langsung ke ChatGPT.

Berikut adalah prompt (bersama dengan respons ChatGPT) yang dapat Anda gunakan untuk menentukan struktur email: Buatkan saya email dingin dengan panjang kurang dari 120 kata menggunakan kerangka kerja AIDA. Sertakan tiga variasi baris subjek yang menyoroti masalah utama prospek dan diakhiri dengan ajakan bertindak yang lembut. Gunakan baris kosong untuk keterbacaan di perangkat mobile.

3. Personalisasikan isi email

Ini adalah bagian di mana Anda tidak dapat sepenuhnya mengandalkan ChatGPT untuk melakukan riset. ChatGPT dapat menghasilkan informasi yang tampak sangat nyata tetapi sebenarnya tidak benar.

Untuk memastikan email Anda tidak berisi detail yang dibuat-buat, masukkan wawasan atau detail spesifik tentang penerima.

Misalnya, berikut adalah berbagai jenis informasi yang dapat Anda sertakan dalam catatan penelitian Anda:

Profil LinkedIn: Jabatan saat ini penerima dan berapa lama mereka menjabat, serta posting terbaru di mana mereka membahas tantangan industri atau berbagi pembaruan profesional.

Berita perusahaan: Perkembangan terbaru, seperti pengumuman pendanaan atau peluncuran produk baru, yang dapat melengkapi solusi Anda.

Kontekstual industri: Tren pasar yang memengaruhi sektor spesifik mereka dan siklus bisnis musiman yang memengaruhi jadwal pengambilan keputusan mereka.

Detail pribadi: Penampilan sebagai pembicara di konferensi atau artikel yang diterbitkan yang menunjukkan bidang keahlian dan minat profesional mereka.

Situs Web: Masukkan URL situs web mereka dan biarkan sistem menganalisis halaman-halaman tersebut untuk memahami posisi dan pesan perusahaan.

Untuk meningkatkan personalisasi, buat spreadsheet dengan kolom seperti Jabatan, Berita Perusahaan, Postingan LinkedIn, Tren Industri, dan Situs Web. Isi setidaknya satu atau dua kolom per prospek. Kemudian tempelkan baris tersebut ke ChatGPT dan minta ChatGPT untuk menyusun email dingin yang dipersonalisasi menggunakan detail tersebut.

Berikut adalah prompt yang dapat Anda gunakan untuk menambahkan catatan penelitian secara individual: Berikut adalah catatan riset saya tentang [Nama Prospek] di [Nama Perusahaan]: [Tempelkan temuan Anda – berita terbaru perusahaan, aktivitas LinkedIn, tantangan industri, atau pencapaian pribadi]. Ubah email dingin menggunakan templat kami untuk secara alami memasukkan satu atau dua poin penting ini, tanpa membuatnya terlihat jelas bahwa saya menggunakan templat.

👀 Tahukah Anda? Menurut Laporan Tren Penjualan HubSpot, email menempati peringkat kedua sebagai saluran dengan tingkat respons tertinggi untuk pemasaran dingin. Yang pertama adalah menjangkau prospek di media sosial.

📚 Baca Juga: Alat Email Outreach Terbaik untuk Membantu Anda Membangun Hubungan yang Kuat dengan Audiens Anda

4. Buat urutan tindak lanjut

Sebagian besar prospek membutuhkan 3-5 titik kontak sebelum mereka merespons permintaan demo atau jadwal panggilan Anda. Jika Anda melewatkan tindak lanjut, Anda pada dasarnya melewatkan potensi pendapatan.

Untuk pemahaman yang lebih baik, berikut adalah contoh strategi tindak lanjut yang seimbang dan tidak mengganggu:

Ikuti perkembangan Kapan dan apa yang harus Anda lakukan Contoh Tindak lanjut pertama Tambahkan bukti sosial atau studi kasus (3-5 hari kemudian) Halo [Nama], mengikuti email sebelumnya. Baru saja membantu [Perusahaan Serupa] mengatasi [tantangan yang sama]. Mereka melihat [hasil spesifik] dalam 30 hari. Berikut studi kasusnya: [link] Tindak lanjut ke-2 Bagikan sumber daya atau wawasan berharga (1 minggu kemudian) Halo [Nama], saya menemukan laporan industri/alat ini tentang tren yang relevan. Saya pikir Anda akan menemukan bagian tentang topik spesifik ini menarik mengingat konteks perusahaan Anda. Tindak lanjut ke-3 Upaya terakhir dengan strategi kelangkaan atau urgensi (10-14 hari kemudian) Halo [Nama], saya belum menerima tanggapan dari Anda, jadi ini akan menjadi pengecekan terakhir saya. Jika waktu tidak tepat, tidak masalah. Jika Anda pernah membutuhkan bantuan dengan [masalah], Anda tahu cara menghubungi saya.

Perhatikan bahwa jadwal ini harus disesuaikan tergantung pada prospek dan tingkat urgensi masalah yang Anda hadapi.

Misalnya, jika Anda menghubungi pelanggan ritel selama musim liburan, mereka kemungkinan terlalu sibuk untuk merespons, jadi memperpanjang interval tindak lanjut Anda masuk akal.

Berikut adalah contoh prompt yang dapat Anda coba untuk membuat urutan tindak lanjut di ChatGPT: Berdasarkan penelitian saya tentang [Nama Prospek], buatlah tiga email tindak lanjut untuk percakapan kita tentang [Topik Asli]. Setiap email harus mengambil sudut pandang yang berbeda: (1) bukti sosial menggunakan [Perusahaan Serupa], (2) bagikan sumber daya berguna tentang [Tren Industri], dan (3) pengingat akhir yang sopan. Pertahankan nada percakapan yang sama dan referensikan detail spesifik dari penelitian saya secara alami.

5. Integrasikan ChatGPT dengan alat email

ChatGPT dapat menulis email dingin yang dipersonalisasi untuk Anda, tetapi Anda tidak dapat mengirimkannya langsung dari platform tersebut. Anda perlu menyalin dan menempelkan konten yang dihasilkan ke alat email Anda atau mengunggahnya ke spreadsheet untuk pengiriman massal.

Anda dapat mengintegrasikan ChatGPT dengan platform outreach atau CRM yang sudah ada menggunakan alat seperti Zapier atau koneksi API langsung. Dengan cara ini, Anda dapat memanfaatkan kemampuan penulisan email ChatGPT tanpa perlu terus-menerus beralih antar platform atau menyalin konten secara manual.

⭐ Bonus: Filter spam email tidak hanya melihat volume, tetapi juga memindai pola. Baris subjek yang dipenuhi kata-kata seperti gratis, waktu terbatas, bertindak sekarang, atau terjamin dapat membuat email dingin Anda terdeteksi sebagai spam sebelum dibaca. Etika email terbaik adalah menulis dengan nada alami dan percakapan yang terasa autentik, bukan promosi.

6. Uji dan optimalkan email otomatis

Pantau email dingin Anda dan analisis apa yang berhasil dan apa yang tidak.

Anda harus memantau: tingkat pembukaan email, tingkat penolakan, tingkat respons, dan metrik relevan lainnya untuk menentukan kesuksesan email dingin Anda.

Untuk melihat versi mana yang lebih baik, uji aspek-aspek berikut dan sesuaikan prompt Anda berdasarkan hasilnya:

Baris subjek : Rasa ingin tahu vs. manfaat langsung, baris subjek berbasis pertanyaan vs. berbasis pernyataan vs. berbasis manfaat.

Pemicu pembuka : Referensi pribadi (posting LinkedIn, pendanaan terbaru) vs. pernyataan tentang masalah yang dihadapi.

Nilai tambah : Menekankan ROI versus produktivitas versus pengurangan risiko.

Panjang email : Singkat dan padat (50–70 kata) vs. narasi yang sedikit lebih panjang (120–150 kata)

CTAs: “Jadwalkan panggilan singkat” vs. “Apakah Anda ingin saya mengirimkan informasi lebih lanjut?”

Bagaimana jika agen AI dapat menangani alur kerja ini dari awal hingga akhir? Agen AI ClickUp dapat disesuaikan dengan instruksi untuk membuat draf pertama yang sempurna! Lihat caranya.

Prompt ChatGPT yang Terbukti Efektif untuk Pemasaran Dingin

Berikut adalah prompt ChatGPT yang terbukti efektif yang dapat Anda gunakan untuk menghasilkan kampanye pemasaran yang responsif.

Prompt email dingin ChatGPT menggunakan kerangka kerja AIDA

Gunakan prompt ini saat Anda ingin membuat email yang menarik perhatian untuk memanaskan prospek sebelum meminta demo atau pertemuan. Struktur AIDA sangat efektif untuk memperkenalkan solusi Anda kepada prospek baru yang belum mengenal perusahaan Anda.

Berikut adalah prompt dan respons ChatGPT: Berperan sebagai penulis konten B2B berpengalaman. Saya adalah [Jabatan Anda] di [Nama Perusahaan], menghubungi [Jabatan Prospek] di [Jenis Perusahaan Target]. Tulis email dingin menggunakan kerangka kerja AIDA yang:

Dimulai dengan kalimat pembuka yang menarik tentang [Tantangan Spesifik Industri]

Menjelaskan bagaimana [Perusahaan Serupa] menghadapi tantangan yang sama.

Menunjukkan transformasi yang mereka capai: [Hasil/Metrik Spesifik]

Akhiri dengan ajakan bertindak (CTA) yang tidak menekan untuk [Langkah Berikutnya yang Spesifik] Persyaratan tambahan: Referensi perkembangan terbaru ini: [Berita Perusahaan/Prestasi]

Gunakan nada percakapan yang terasa alami.

Tetap di bawah 130 kata

Buat tiga variasi baris subjek yang berfokus pada masalah utama prospek.

Sertakan tempat penempatan untuk [Nama Perusahaan] dan [Nama Prospek]

Masalah utama audiens target: [Daftar 2-3 tantangan spesifik] Respons

Prompt email dingin ChatGPT untuk mengaktifkan kembali prospek yang tidak responsif

Prompt ini membantu profesional penjualan untuk menghubungi kembali prospek yang telah berhenti merespons setelah awalnya menunjukkan minat. Ini berlaku untuk prospek yang menunjukkan keterlibatan tetapi berhenti merespons tindak lanjut.

Berikut adalah prompt dan respons ChatGPT: Anda adalah spesialis pemulihan penjualan yang membantu saya untuk kembali menghubungi prospek yang sebelumnya menunjukkan minat. Tulis email dingin untuk re-engagement yang: Mengakui keheningan tanpa terkesan memaksa: “Saya tahu waktunya belum tepat…”

Menyebutkan perkembangan baru: [Pembaruan Produk Terbaru/Perubahan Industri]

Bagikan bukti sosial terbaru: [Kesuksesan Klien Baru/Studi Kasus]

Menawarkan sesuatu yang berharga: [Sumber Daya/Alat/Wawasan]

Menggunakan pendekatan "upaya terakhir" dengan ketulusan yang sejati.

Termasuk opsi mudah: “Jika prioritas telah berubah, jangan khawatir”

Tetap di bawah 110 kata Informasi tentang prospek: Interaksi terakhir: [Ringkasan singkat percakapan sebelumnya]

Tantangan utama mereka: [Masalah spesifik yang mereka sebutkan]

Waktu sejak kontak terakhir: [Durasi]

Industri: [Sektor mereka] Respons

Prompt email dingin ChatGPT untuk tindak lanjut demo produk

Gunakan ini setelah prospek menghadiri demo Anda tetapi belum mengambil langkah selanjutnya. Prompt ini akan membuat email tindak lanjut yang mengatasi keraguan umum setelah demo sambil mempertahankan momentum.

Berikut adalah prompt ChatGPT dan responsnya: Bertindak sebagai profesional penjualan konsultatif. Saya baru saja menyelesaikan demo produk dengan [Nama Prospek] dari [Nama Perusahaan] dan perlu melakukan tindak lanjut secara efektif. Tulis email tindak lanjut demo yang: Ucapkan terima kasih atas waktu mereka selama diskusi [Topik Demo].

Menanggapi kekhawatiran spesifik yang mereka sampaikan: [Kekhawatiran/Pertanyaan Spesifik]

Memberikan nilai tambah: [Sumber Daya/Studi Kasus yang Relevan]

Menawarkan langkah selanjutnya yang jelas: [Jadwal Implementasi/Program Pilot]

Membuat rasa urgensi yang lembut seputar [Faktor Musiman/Kebutuhan Bisnis]

Menjaga nada konsultatif, bukan bahasa penjualan yang agresif.

Tetap di bawah 120 kata Kontekstualisasi demo: Fitur utama yang paling diminati: [Fitur Spesifik]

Jadwal implementasi mereka: [Jadwal yang Mereka Sebutkan]

Proses pengambilan keputusan: [Siapa lagi yang terlibat]

Pesaing utama yang mereka pertimbangkan: [Jika disebutkan] Respons

Berikut adalah beberapa contoh prompt yang lebih singkat yang dapat Anda ikuti saat Anda tidak memiliki detail yang lengkap atau waktu untuk membangun konteks:

Prompt email dingin ChatGPT untuk generasi prospek

Tulis email dingin untuk generasi prospek yang menargetkan [profil pelanggan ideal] di [jenis perusahaan]. Bahas tantangan utama mereka dengan [titik sakit spesifik], sebutkan [prestasi terbaru perusahaan], dan minta panggilan penemuan singkat. Jaga agar kurang dari 120 kata dengan ajakan bertindak yang lembut.

Prompt email dingin ChatGPT untuk demo produk

Tulis email permintaan demo produk kepada [jabatan prospek], dengan menyoroti bagaimana [nama produk] menyelesaikan [masalah bisnis spesifik]. Sertakan satu hasil studi kasus yang relevan dan akhiri dengan menjadwalkan demo selama 15 menit. Gunakan nada percakapan, kurang dari 100 kata.

Prompt email dingin ChatGPT untuk uji coba gratis

Buat email undangan uji coba gratis untuk [target audiens] dengan menekankan manfaat utama dari [fitur utama/solusi]. Tanggapi masalah utama mereka seputar [tantangan spesifik] dan sertakan tautan pendaftaran uji coba yang jelas. Batasi hingga 90 kata dengan nada mendesak.

Prompt email dingin ChatGPT untuk permintaan kontribusi artikel tamu

Tulis email outreach untuk posting tamu ke [nama situs web] dengan merujuk pada artikel terbaru mereka tentang [topik]. Usulkan tiga ide judul spesifik yang terkait dengan [bidang keahlian Anda] dan sebutkan [kualifikasi/prestasi Anda]. Gunakan nada profesional, kurang dari 130 kata.

Prompt email dingin ChatGPT untuk memperkenalkan produk

Buat email pengenalan produk untuk [produk/layanan baru] yang ditujukan untuk [industri spesifik]. Fokus pada manfaat utama [nilai utama], gunakan bukti sosial dari [klien serupa], dan sertakan ajakan bertindak yang lembut. Pertahankan pendekatan percakapan.

Prompt email dingin ChatGPT untuk kesepakatan kemitraan afiliasi

Tulis proposal kemitraan afiliasi untuk [nama perusahaan] yang menjelaskan bagaimana mempromosikan [produk/layanan Anda] sesuai dengan audiens mereka yang [demografi target]. Sertakan struktur komisi dan manfaat mutual. Gunakan nada kolaboratif, kurang dari 110 kata.

Batasan Penggunaan ChatGPT untuk Email Dingin

Ketika digunakan dengan benar, ChatGPT untuk pembuatan konten berfungsi dengan baik. Namun, ketika Anda ingin mengotomatisasi proses outreach dingin secara end-to-end, ChatGPT tidak cukup memadai.

Berikut adalah batasan ChatGPT untuk otomatisasi email dingin yang perlu Anda ketahui:

Kekurangan data real-time

ChatGPT tidak memiliki akses langsung ke data prospek kecuali Anda mengintegrasikannya dengan CRM atau alat pengayaan data Anda. Ia tidak dapat mengakses aktivitas LinkedIn terbaru prospek, pendanaan perusahaan terbaru, atau perubahan pekerjaan tanpa sistem tambahan yang memberikan konteks kepadanya.

Kualitas output yang tidak konsisten

Saat menggunakan ChatGPT, anggota tim bekerja secara terpisah. Setiap orang bereksperimen dengan prompt mereka sendiri, dan tidak ada cara tunggal untuk mengetahui apa yang berhasil dan apa yang tidak. Hal ini membatasi organisasi dalam membangun basis data template email penjualan yang terbukti efektif dan dapat secara andal menghasilkan respons.

Selain itu, ChatGPT menghasilkan kualitas dan nada email yang bervariasi bahkan untuk prompt yang identik. Tanpa loop umpan balik bawaan atau data kinerja, menjadi sulit untuk secara sistematis meningkatkan templat Anda.

Salin-tempel alur kerja

ChatGPT menghasilkan email satu per satu, sehingga Anda harus menyalin setiap email ke alat email atau CRM Anda. Hal ini menjadi sangat membosankan dengan cepat ketika Anda perlu mengirim ratusan email dingin yang dipersonalisasi. Pergantian konstan antara platform menyebabkan kesalahan dan ketidakkonsistenan dalam kampanye Anda. Dengan kata lain, setiap ruang kerja menghadapi masalah penyebaran pekerjaan.

❗ Perhatian: Tim Anda mungkin terjebak dalam app-switching hell. Berpindah-pindah antara alat setiap 47 detik mengikis konsentrasi, menimbulkan kelelahan mental tersembunyi, dan membuat jam produktif menguap pada akhir hari.

Tidak ada kemampuan pelacakan kampanye

Platform ini tidak dapat melacak pembukaan email, tingkat respons, atau mengukur efektivitas kampanye. Anda kehilangan visibilitas mengenai prompt mana yang menghasilkan respons lebih baik atau baris subjek mana yang berkinerja terbaik. Hal ini membuat sulit untuk mengoptimalkan strategi email dingin Anda atau membuktikan ROI kepada pemangku kepentingan.

Ketiadaan fitur penjadwalan bawaan

ChatGPT dapat menulis email dingin Anda, tetapi tidak dapat mengirimkannya secara otomatis. Anda harus menjadwalkan setiap email secara manual atau mengatur urutan email di alat terpisah. Ini berarti tidak ada pengingat tindak lanjut otomatis berdasarkan perilaku prospek. Proses pemeliharaan prospek menjadi terfragmentasi, dan prospek potensial terlewatkan.

Hasil survei efektivitas rapat kami menunjukkan bahwa pekerja pengetahuan dapat menghabiskan hampir 308 jam per minggu dalam rapat di organisasi dengan 100 orang! Tapi bagaimana jika Anda bisa memangkas waktu rapat ini? Ruang kerja terpadu ClickUp dan obrolan terhubung secara dramatis mengurangi rapat yang tidak perlu! Hasil Nyata: Klien seperti Trinetix berhasil mengurangi jumlah pertemuan hingga 50% dengan mengonsolidasasi dokumentasi proyek, mengotomatisasi alur kerja, dan meningkatkan visibilitas antar tim menggunakan aplikasi serba guna kami untuk pekerjaan.

Cara Menggunakan ClickUp untuk Mengotomatisasi Email Dingin

Tentu saja, ChatGPT adalah alat penulisan email yang berguna, tetapi kurang memadai dari segi operasional. Tanpa fitur pengiriman bawaan, pelacakan respons, atau tindak lanjut otomatis, Anda harus menggunakan beberapa alat sekaligus untuk menjalankan kampanye email Anda.

ClickUp adalah alat pilihan Anda di sini. Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, ia mengotomatisasi seluruh proses di luar penulisan.

Meskipun memungkinkan Anda menyusun email dengan ChatGPT langsung di dalam ruang kerja Anda, fitur ini memudahkan pengelolaan kampanye terintegrasi dengan mengintegrasikan semua pengetahuan, aplikasi, obrolan, dan dokumen Anda dalam satu tempat.

Berikut cara menggunakan ClickUp untuk mengotomatisasi kampanye email dingin:

Bangun ruang kerja kampanye dengan templat kampanye email.

Dapatkan templat gratis Laksanakan kampanye email dingin yang sukses dengan Template Kampanye Email ClickUp.

Template Kampanye Email ClickUp memberikan kerangka kerja terstruktur untuk mengorganisir seluruh operasi pemasaran email dingin Anda. Bayangkan ini sebagai pusat komando Anda, di mana setiap prospek, email, tindak lanjut, dan metrik kampanye memiliki tempatnya masing-masing.

Dengan templat ini, Anda mendapatkan pusat kampanye yang sudah siap pakai. Artinya, Anda tidak perlu membangun sistem pelacakan dari awal atau bingung di mana Anda berhenti dengan setiap prospek.

Begini cara template ini membantu:

Pelacakan yang dirancang khusus: Template ini memungkinkan Anda melacak dan mengelola kampanye email dengan berbagai Template ini memungkinkan Anda melacak dan mengelola kampanye email dengan berbagai bidang kustom seperti tautan salinan email, tingkat penyelesaian, jenis email, tema, dan tautan desain email.

Pemantauan kemajuan yang jelas: Status Kustom ClickUp memungkinkan Anda melacak kemajuan setiap prospek dengan memberikan visibilitas yang jelas tentang posisi mereka dalam urutan Anda.

Pilihan tampilan yang beragam: Visualisasikan kampanye email Anda dan beralih dengan mudah antara berbagai Visualisasikan kampanye email Anda dan beralih dengan mudah antara berbagai tampilan ClickUp , misalnya Tampilan Papan untuk melihat kontak berdasarkan langkah urutan, Tampilan Daftar untuk melihat data prospek dalam baris yang terorganisir, atau Tampilan Kalender untuk memvisualisasikan tanggal pengiriman yang dijadwalkan dan jadwal tindak lanjut.

Penugasan tugas dan penjadwalan: Berikan tugas prospek atau kampanye tertentu kepada anggota tim dengan batas waktu yang jelas.

Notifikasi otomatis: Atur pemberitahuan untuk memberi tahu anggota tim saat prospek berpindah antar tahap atau batas waktu mendekat.

Kelola email dengan manajemen proyek

Lacak dan kelola email dingin Anda secara efektif dengan Manajemen Proyek Email ClickUp.

Dengan ClickUp, Anda tidak perlu terus-menerus beralih antara email dan alat manajemen proyek untuk melacak respons.

Fitur Manajemen Email ClickUp menghubungkan akun Gmail, Outlook, Office 365, atau IMAP Anda langsung ke ruang kerja Anda. Kirim dan terima email langsung di dalam ClickUp.

Inilah semua yang dapat Anda lakukan dengan integrasi email di ruang kerja ClickUp Anda:

Ubah respons menjadi tugas: Kirimkan email prospek ke alamat unik kampanye Anda dan ubah email Anda menjadi tugas terperinci langsung dari kotak masuk Anda.

Sentralisasikan percakapan prospek: Impor seluruh riwayat email ke tugas kampanye tertentu sehingga tim Anda dapat meninjau riwayat percakapan lengkap sebelum menyusun tanggapan atau menjadwalkan demo produk.

Jadwalkan tugas tindak lanjut: Buat tugas dengan tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo, lalu tugaskan kepada anggota tim yang relevan langsung dari kotak masuk Anda.

Kirim email dari ruang kerja ClickUp: Buat dan kirim email keluar langsung dari Buat dan kirim email keluar langsung dari Tugas ClickUp

Buat dan sesuaikan email dengan AI

Sesuaikan urutan email untuk prospek Anda dengan ClickUp Brain

ClickUp menawarkan ClickUp Brain, kecerdasan buatan (AI) bawaan yang terintegrasi dengan seluruh lingkungan ClickUp Anda. AI ini memiliki pemahaman kontekstual tentang prospek dan kampanye Anda.

Jadi, ketika Anda meminta ClickUp Brain untuk menulis email untuk calon pelanggan, ia dapat mengambil wawasan relevan dari kartu tugas, catatan rapat, dan penelitian yang disimpan untuk menyusun email dingin yang solid.

Pemahaman konteks Brain membantu Anda dengan:

Otomatisasi riset: Ia dapat mengumpulkan data perusahaan dan masalah utama dari sumber terhubung seperti integrasi CRM dan basis data prospek tanpa perlu pencarian manual.

Optimasi kinerja: Ia dapat menghasilkan variasi baris subjek berdasarkan metrik kampanye dan tingkat pembukaan yang disimpan di ClickUp.

Pembuatan urutan: Brain dapat membuat email tindak lanjut dengan secara otomatis merujuk pada percakapan dan thread email sebelumnya.

Kecerdasan template: Sistem belajar dari email-email Anda yang paling efektif untuk menyarankan perbaikan pada kampanye baru.

Anda dapat mempercepat proses pembuatan email dingin dengan fitur Talk-to-Text dari ClickUp Brain MAX. Ucapkan wawasan tentang prospek dan ide email Anda, dan biarkan fitur ini mengubah catatan suara Anda menjadi email dingin yang terstruktur dan dipersonalisasi berdasarkan konteks ruang kerja Anda.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Docs untuk membangun perpustakaan terpusat dari prompt dan templat email yang paling efektif. Catat prompt mana yang menghasilkan tingkat respons terbaik untuk industri atau jenis prospek yang berbeda, lalu bagikan basis pengetahuan ini dengan seluruh tim penjualan Anda untuk hasil yang konsisten.

Atur otomatisasi untuk menjalankan urutan secara otomatis.

Aktifkan otomatisasi yang Anda butuhkan atau sesuaikan aturan melalui AI berdasarkan alur kerja Anda.

Dengan ClickUp Automations, Anda dapat membuat urutan email otomatis yang dipicu berdasarkan tindakan prospek.

ClickUp menyediakan pembuat otomatisasi seret-dan-lepas untuk membuat urutan kompleks tanpa perlu kode. Jelaskan langkah-langkah otomatisasi dalam bahasa yang mudah dipahami, dan voilà. Anda akan mengerti.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan apa yang perlu diotomatisasi dalam urutan email dingin Anda:

Jenis otomatisasi Apa yang dilakukannya Pemicu berdasarkan status Kirim email yang berbeda saat prospek berpindah antara tahap-tahap pipeline. Tindak lanjut dengan penundaan waktu Kirim email tindak lanjut secara otomatis setelah interval tertentu tanpa perlu penjadwalan manual. Respons keterlibatan Trigger tindakan berbeda berdasarkan pembukaan email, klik, atau balasan dari prospek. Penugasan tugas Otomatiskan penugasan prospek ke anggota tim saat mereka menunjukkan tanda-tanda minat membeli atau meminta demo.

💡 Tips Pro: Gunakan Agen Autopilot Kustom ClickUp untuk mengotomatisasi tugas tindak lanjut email dingin tertentu, seperti memperbarui status prospek secara otomatis saat tingkat keterlibatan email turun di bawah ambang batas, atau memicu urutan re-engagement yang dipersonalisasi berdasarkan perubahan pada Bidang Kustom. Otomatiskan bagian dari urutan email Anda dengan agen ClickUp Autopilot.

Bonus: Tips untuk Meningkatkan Kinerja Email Dingin dengan AI

Meskipun ChatGPT membantu menulis email dingin yang lebih baik, kinerja keseluruhan Anda bergantung pada seberapa strategis Anda menggunakan AI di seluruh proses pemasaran Anda.

Berikut beberapa tips untuk meningkatkan kinerja email dingin Anda secara keseluruhan dengan AI:

Buat perpustakaan prompt berdasarkan jenis kampanye: Buat koleksi prompt yang telah diuji untuk berbagai skenario, misalnya demo produk, kemitraan, email reaktivasi, dan gunakan secara konsisten.

Gunakan AI untuk sintesis riset prospek: Berikan ChatGPT beberapa titik data tentang prospek Anda (postingan LinkedIn, berita perusahaan, pencapaian terbaru) dan mintalah untuk mengidentifikasi sudut personalisasi yang paling relevan.

Tambahkan verifikasi manusia pada output AI: Atur proses tinjauan cepat di mana anggota tim memeriksa email yang dihasilkan AI untuk mendeteksi detail palsu dan ketidaksesuaian dalam suara merek.

Analisis email pesaing yang sukses: Masukkan email dingin yang berkinerja tinggi dari industri Anda ke ChatGPT dan minta ChatGPT untuk menganalisis struktur, nada, dan teknik persuasi yang digunakan.

Set up trigger-based email generation: Buat alur kerja email otomatis yang menghasilkan email dingin baru berdasarkan tindakan prospek tertentu atau perubahan data di CRM Anda.

Implementasikan optimasi waktu pengiriman berbasis AI: Gunakan alat yang menganalisis pola keterlibatan prospek dan secara otomatis menjadwalkan email dingin Anda pada waktu ketika setiap penerima paling mungkin membuka dan merespons.

Bangun kategorisasi dan pengalihan respons otomatis: Gunakan AI untuk menganalisis dan mengkategorikan tanggapan prospek berdasarkan tingkat minat atau jenis keberatan, dan mengalihkannya ke anggota tim yang sesuai dengan langkah selanjutnya yang disarankan.

Inilah cara Anda dapat menggunakan ClickUp untuk mengotomatisasi alur kerja Anda.

💡 Tips Pro: Menurut Siege Media, waktu terbaik untuk mengirim email dingin adalah antara pukul 9 pagi hingga 12 siang EST. Terkadang, cara termudah untuk membuat email Anda dibuka adalah dengan mengirimkannya pada waktu yang tepat.

Otomatisasi Kampanye Email Dingin Anda dengan ClickUp

ChatGPT dapat menghasilkan email dingin yang efektif jika diberikan konteks dan prompt yang relevan. Namun, mengapa menggunakan ChatGPT sebagai alat mandiri jika ClickUp menawarkan akses ke model ChatGPT terbaru langsung di dalam ruang kerjanya?

Dengan ClickUp, Anda dapat mengelola seluruh rangkaian email dingin tanpa perlu berpindah antar alat. Ruang kerja AI terintegrasi ini dapat: menulis email tanpa perlu memasukkan data prospek secara manual, menjadwalkan rangkaian tindak lanjut, dan melacak hasil kampanye—semua dalam satu ruang kerja.

Daftar ke ClickUp secara gratis dan otomatiskan kampanye email dingin Anda.