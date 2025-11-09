Lebih dari 60% perusahaan memeriksa OKR mereka setidaknya dua kali sebulan. Tapi apakah itu benar-benar cukup? Memeriksa tujuan setiap hari hanya akan memperlambat kita, namun membiarkannya berminggu-minggu tanpa pemeriksaan membuatnya mudah untuk menyimpang dari jalur.

Itulah mengapa perangkat lunak manajemen proyek yang dibangun berdasarkan alur kerja OKR sangat penting. Ia menjembatani antara tujuan yang kita tetapkan dan pekerjaan harian yang mengisi kalender kita.

Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana menggabungkan OKR dan manajemen proyek dapat membantu tim tetap fokus, mengukur kemajuan dengan jelas, dan bergerak menuju hasil yang bermakna.

Template Kerangka Kerja OKR ClickUp terletak pada kesederhanaannya. Template ini menciptakan bahasa bersama di antara tim yang berbeda, sehingga apakah Anda meluncurkan produk baru, merencanakan kampanye, atau meningkatkan pengalaman pelanggan, semua orang tahu bagaimana upaya mereka berkontribusi pada gambaran besar.

3 Perangkat Lunak Manajemen Proyek Teratas yang Dibangun di Sekitar Alur Kerja OKR Sekilas

Berikut ini perbandingan singkat antara alat manajemen proyek terbaik yang mudah digunakan untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai berdasarkan beberapa fitur utama, fitur tambahan, harga, dan ulasan pengguna.

Berikut adalah tabel yang telah direvisi dengan kolom terakhir dihapus dan kelebihan/kekurangan digabungkan menjadi satu:

Alat Terbaik untuk Fitur Utama Kelebihan & Kekurangan Harga* ClickUp Manajemen proyek yang didukung AI yang menghubungkan tujuan dan hasil kunci dengan pekerjaan sehari-hari. Tujuan yang terhubung dengan tugas dan pembaruan progres otomatis, Dashboard Kustom untuk visibilitas OKR, ClickUp Brain untuk saran OKR dan ringkasan otomatis. Kelebihan: Ruang kerja all-in-one untuk dokumen, tugas, dan tujuan. Template yang kuat dan tampilan yang fleksibel. AI yang membantu untuk mengurangi pembaruan manual Kekurangan: Hasil terbaik memerlukan pengaturan dan penamaan yang cermat, beberapa opsi lanjutan memerlukan waktu untuk dipelajari Rencana gratis; penyesuaian untuk perusahaan Weekdone OKR triwulanan dengan pemeriksaan mingguan yang sederhana dan pemantauan kemajuan tim. Hierarki OKR visual dan penyelarasan di seluruh perusahaan, tim, dan individu, laporan perencanaan mingguan dan pengingat otomatis, survei cepat, pertemuan 1:1, dan alat umpan balik untuk meningkatkan keterlibatan. Peta Strategi untuk memvisualisasikan tujuan strategis, Papan KPI bersama OKR dengan inisiatif dan pengecekan, pertemuan 1:1, tinjauan, survei cepat, dan pujian untuk konteks kinerja. Gratis; Harga kustom Perdoo Menghubungkan OKR dengan kesehatan KPI dan peta strategi yang dinamis. Peta Strategi untuk memvisualisasikan tujuan strategis, Papan KPI bersama OKR dengan inisiatif dan pengecekan, pertemuan 1:1, tinjauan, survei cepat, dan pujian untuk konteks kinerja. Kelebihan: Jembatan yang jelas antara strategi, KPI, dan OKR, struktur yang baik untuk keselarasan perusahaan secara keseluruhan, dorongan yang berguna, dan laporanKekurangan: Kurva pembelajaran saat memodelkan pilar, KPI, dan OKR, organisasi yang lebih besar mungkin memerlukan waktu untuk menyesuaikan peran dan izin. Gratis; Mulai dari $7,90/bulan per pengguna

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Manajemen Proyek yang Dibangun di Sekitar Alur Kerja OKR?

Banyak tim memulai dengan niat baik saat mengadopsi kerangka kerja OKR, tetapi mempertahankannya setelah kuartal pertama seringkali terbukti sulit. Sebagian besar perusahaan di berbagai industri dan ukuran telah mencoba untuk mengformalkan OKR, namun kesulitan untuk mempertahankannya.

Di situlah pemilihan perangkat lunak manajemen proyek yang tepat menjadi penting. Perangkat lunak yang tepat menjadikan OKR praktis bukan sekadar aspirasi dengan menghubungkannya langsung ke proyek, tugas, dan kemajuan sehari-hari. Pastikan elemen-elemen berikut tersedia:

Memungkinkan pembuatan dan pengaitan tujuan dan hasil kunci secara jelas.

Dukung penyelarasan berjenjang di seluruh kepemimpinan, tim, dan individu.

Sediakan pelacakan kemajuan secara real-time dengan dasbor sederhana dan bilah kemajuan visual.

Memfasilitasi kolaborasi melalui ruang bersama, pembaruan, dan umpan balik.

Integrasikan dengan mulus dengan alat seperti Microsoft Teams dan sediakan penyesuaian untuk alur kerja yang unik.

3 Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik yang Dibangun Berbasis Alur Kerja OKR

Meskipun beberapa alat mengklaim dapat membantu dengan OKR, efektivitasnya terbatas. Hal ini membuat tim terjebak antara spreadsheet, alat obrolan, dan papan tugas, yang mengakibatkan penyebaran alat yang berlebihan.

Tiga perangkat lunak manajemen proyek dan tugas yang akan kita bahas di sini benar-benar menggabungkan manajemen proyek dan alur kerja OKR, sehingga tujuan tetap terhubung dengan pekerjaan sehari-hari yang mendorongnya maju.

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek dan kolaborasi yang didukung AI)

Unggah dokumen strategi dan dapatkan OKR yang sesuai dengan prioritas bisnis Anda, disarankan oleh ClickUp Brain

Ketika berbicara tentang menjembatani kesenjangan antara OKR yang besar dan inspiratif dengan pekerjaan sehari-hari yang sebenarnya mewujudkan OKR tersebut, ClickUp secara diam-diam menonjol.

Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, yang menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja, ia menghilangkan semua bentuk penyebaran kerja untuk memberikan 100% konteks dan satu tempat bagi manusia dan agen untuk bekerja bersama.

Sementara alat lain mungkin hanya berhenti pada daftar tujuan atau pembuatan dashboard, ClickUp menjaga tujuan tersebut tetap hidup dengan menghubungkannya ke pekerjaan yang sudah Anda lakukan. Bagi tim yang kesulitan membuat OKR bertahan lebih dari satu kuartal, ini bisa terasa seperti akhirnya menemukan ritme yang masuk akal.

Visibilitas dan akuntabilitas real-time dengan Dashboard ClickUp

Setelah OKR ditetapkan, Anda dapat membuat dasbor ClickUp kustom untuk pelaporan internal dan eksternal yang detail. Anda dapat membuat dasbor khusus untuk tujuan individu atau OKR, atau dasbor utama untuk melacak semuanya di seluruh perusahaan.

Ambil contoh seorang manajer penjualan. Dashboard mereka mungkin menampilkan OKR penjualan kuartalan, kesehatan pipeline, dan manajemen kinerja individu. Saat transaksi berjalan, dashboard diperbarui secara otomatis. Alih-alih menunda hingga akhir kuartal, mereka segera mengidentifikasi area yang memerlukan dukungan.

Anda juga dapat membuat kartu untuk melacak tren OKR. Berikut beberapa yang dapat membantu:

Kartu Teks: Gunakan Kartu Teks untuk mencatat tren OKR, pembaruan mingguan, dan hambatan.

Kartu Perhitungan : Pantau jumlah tujuan yang sedang berjalan, hasil kunci, dan tujuan yang telah diselesaikan. Pantau jumlah tujuan yang sedang berjalan, hasil kunci, dan tujuan yang telah diselesaikan.

Kartu Portofolio : Dapatkan gambaran umum tentang kemajuan OKR secara keseluruhan. Dapatkan gambaran umum tentang kemajuan OKR secara keseluruhan.

Kartu Grafik Pie/Bar : Visualisasikan kemajuan OKR berdasarkan penugas, departemen, atau kategori lain. Visualisasikan kemajuan OKR berdasarkan penugas, departemen, atau kategori lain.

Kartu Daftar Tugas : Akses dengan cepat tampilan yang difilter dari tugas dan daftar OKR Anda. Akses dengan cepat tampilan yang difilter dari tugas dan daftar OKR Anda.

Selain itu, Anda dapat dengan mudah mengekspor data kartu (PDF, CSV, dll.) untuk berbagi pembaruan OKR dengan pemangku kepentingan di luar ClickUp.

Nikmati OKR dan pelaporan yang didukung AI dengan ClickUp Brain

Buat ringkasan mingguan tentang kemajuan, risiko, dan sorotan untuk tim Anda dengan ClickUp Brain

Yang membedakan ClickUp adalah cara penggunaannya AI melalui ClickUp Brain untuk memudahkan pembentukan dan pengelolaan OKR.

Usulkan OKR dengan memindai dokumen strategi yang ada atau catatan rapat, lalu mengidentifikasi tema-tema yang sesuai dengan prioritas Anda.

Buat laporan kemajuan secara otomatis, menyoroti apa yang berjalan sesuai rencana dan apa yang memerlukan perhatian.

Sarankan langkah selanjutnya dan ingatkan tim secara halus tentang tugas yang terlambat yang terkait dengan hasil kunci.

Tim manajemen proyek yang menggunakan ClickUp Brain sering menghemat sekitar 1,1 hari setiap minggu dan menyelesaikan pekerjaan 3 kali lebih cepat. Itu adalah waktu yang dapat Anda gunakan untuk mendekati tujuan Anda daripada terjebak dalam rapat pembaruan yang tak berujung.

Dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan secara instan dan peroleh wawasan yang didukung oleh data dan didukung oleh kecerdasan buatan (AI) dalam ekosistem Anda dengan ClickUp Brain

📌 Contoh: Bayangkan tim produk mengunggah peta jalan tahunan mereka. ClickUp Brain dapat mengusulkan OKR seperti “Mengurangi tingkat churn sebesar 10%” atau “Meluncurkan aplikasi seluler v2 pada kuartal ketiga,” beserta KR yang disarankan dan tugas yang terhubung. Seiring berjalannya kuartal, Brain membuat ringkasan mingguan singkat untuk tim, menunjukkan dengan tepat di mana mereka berada di jalur yang benar dan di mana perhatian diperlukan.

Bonus: Bagaimana cara mengatur alur kerja OKR di ClickUp? Pendekatan terstruktur hierarki ClickUp memudahkan Anda untuk menyelaraskan tujuan, melacak kemajuan, dan memastikan semua pihak bertanggung jawab. Buat satu ruang untuk semua tujuan dan OKR Anda, menyediakan satu tempat terpadu untuk akuntabilitas dan transparansi.

Kami merekomendasikan untuk membuat Folder untuk tujuan dan OKR yang berlaku secara perusahaan, departemen, kuartal, atau berdasarkan wilayah. Berdasarkan bisnis Anda, kombinasi mungkin menjadi solusi yang ideal.

Daftar yang Anda buat akan bergantung pada organisasi folder Anda. Misalnya, folder yang berisi tujuan dan OKR berdasarkan wilayah dapat berisi daftar untuk setiap wilayah. Selanjutnya, buat satu tugas untuk setiap tujuan atau OKR. Hal ini memudahkan pelacakan dan mengonsolidasikan semua pembahasan tentang proyek, sehingga mengurangi keterlambatan dan kehilangan konteks.

Untuk akses cepat, Anda dapat membuat tampilan Dokumen di ruang OKR, folder, atau daftar Anda, tergantung pada cara Anda mengorganisir hierarki Anda . Di dokumen ini, Anda dapat melacak agenda rapat strategis dan mengubah catatan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti.

Kolaborasi dan penyesuaian untuk tim yang beragam di dalam ClickUp

ClickUp dirancang untuk fleksibel. Anda dapat meninggalkan komentar pada tujuan, berbagi pembaruan secara real-time, dan menghubungkannya dengan alat seperti Microsoft Teams atau Slack. Selain itu, ClickUp menawarkan ClickUp Chat yang terintegrasi ke dalam alur kerja manajemen proyek Anda.

Berkomunikasi secara asinkron dengan rekan kerja dan tim Anda langsung di tempat kerja Anda dengan ClickUp Chat.

Inilah cara fleksibilitas ini berdampak di berbagai industri:

Startup: Pendiri dapat menyelaraskan tujuan produk, penjualan, dan pemasaran dalam satu platform sambil menunjukkan kemajuan nyata kepada investor.

Agen: Tujuan klien terhubung langsung dengan hasil kerja, dan laporan kemajuan dapat dibagikan secara otomatis.

Perusahaan: OKR perusahaan diterapkan secara berjenjang ke departemen dan individu, memastikan semua pihak tetap selaras.

💡 Tips Pro: Coba padukan ClickUp dengan alat seperti Google Workspace atau Zapier. Misalnya, hubungkan pendaftaran webinar dari Google Forms langsung ke tugas ClickUp yang terhubung dengan hasil kunci. Dashboard akan diperbarui secara instan tanpa perlu memasukkan angka secara manual.

Jadikan perencanaan OKR menjadi mudah dengan templat ClickUp.

Menetapkan tujuan adalah satu hal. Memastikan semua orang tetap terhubung dengan tujuan tersebut di tengah kerumitan pekerjaan sehari-hari adalah hal lain. Di sinilah Template Kerangka Kerja OKR dari ClickUp membuktikan nilainya. Template ini memberikan tim ruang bersama untuk mendefinisikan tujuan dan melihat kemajuan dengan cara yang terasa memotivasi daripada rumit.

Nilai sesungguhnya terletak pada bagaimana perangkat lunak ini memberikan struktur pada hal yang seringkali terasa kabur. Baik Anda mengelola startup yang berkembang pesat atau tim besar dalam sebuah perusahaan, templat ini memastikan semua orang memahami bagaimana pekerjaan mereka selaras dengan gambaran besar.

Fitur terbaik ClickUp

Izinkan tim untuk membuat tujuan yang jelas dan hasil kunci yang dapat diukur yang tetap terhubung dengan pekerjaan nyata.

Sediakan pelacakan kemajuan secara real-time dengan dasbor visual dan tampilan kustom.

Memfasilitasi kolaborasi antar departemen melalui tujuan bersama dan pembaruan yang dibagikan.

Dukung kustomisasi dengan bidang, status, dan templat yang dapat disesuaikan dengan alur kerja yang berbeda.

Berfungsi ganda sebagai aplikasi pelacakan tujuan yang terintegrasi secara mulus dengan alat seperti Microsoft Teams, Google Workspace, dan Slack.

Batasan ClickUp

Awalnya mungkin terasa membingungkan karena banyaknya fitur yang tersedia.

Membutuhkan pengaturan yang konsisten dan pembaruan untuk mendapatkan nilai maksimal.

Penyesuaian lanjutan mungkin memerlukan waktu tambahan bagi pengguna baru untuk mempelajarinya.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Mengapa ini sangat baik untuk mengelola prioritas yang beragam?

Anda dapat mengaitkan pekerjaan dengan beberapa OKR, lalu melihat kemajuan secara real-time melalui Dashboard dan ringkasan Brain, yang memudahkan untuk menyesuaikan prioritas saat terjadi perubahan tanpa kehilangan fokus pada tujuan strategis.

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini menyoroti:

ClickUp menggabungkan manajemen tugas, dokumentasi, dan kolaborasi dalam satu platform. Sebagai pengembang, saya sangat menyukai fleksibilitasnya – saya dapat mengatur sprint, melacak bug, dan mengelola backlog dengan mudah. Integrasi dengan GitHub, Slack, dan alat pengembangan lainnya membantu menjaga semua hal tetap terhubung.

ClickUp menggabungkan manajemen tugas, dokumentasi, dan kolaborasi dalam satu platform. Sebagai pengembang, saya sangat menyukai fleksibilitasnya – saya dapat mengatur sprint, melacak bug, dan mengelola backlog dengan mudah. Integrasi dengan GitHub, Slack, dan alat pengembangan lainnya membantu menjaga semua hal tetap terhubung.

👀 Fakta Menarik: OKR pertama kali dikembangkan di Intel pada tahun 1970-an di bawah kepemimpinan Andy Grove, yang mengembangkan konsep "Management by Objectives" karya Peter Drucker menjadi Objectives and Key Results.

melalui Weekdone

Apakah Anda pernah menetapkan OKR yang ambisius hanya untuk menyadari beberapa minggu kemudian bahwa tidak ada yang benar-benar melihatnya lagi? Itu karena OKR tersebut tersembunyi di dalam spreadsheet, dan pembaruan hanya dilakukan selama tinjauan akhir kuartal yang terburu-buru.

Kesenjangan itulah yang ingin diperbaiki oleh Weekdone. Dengan menghubungkan OKR dengan pertemuan mingguan dan pembaruan kemajuan, Weekdone memastikan tujuan tetap terlihat dan bermakna di tengah pekerjaan sehari-hari.

Platform ini mendorong tim untuk secara rutin merefleksikan, berbagi keberhasilan atau hambatan, dan menyesuaikan kembali ketika hal-hal mulai menyimpang. Platform ini ringan, konsisten, dan dirancang untuk menjaga strategi tetap menjadi prioritas utama.

Fitur terbaik Weekdone

Sediakan pohon hierarki OKR visual yang menunjukkan bagaimana tujuan perusahaan, tim, dan individu saling terhubung.

Hubungkan rencana mingguan dan pembaruan langsung ke tujuan kuartalan untuk kemajuan yang konsisten.

Otomatiskan laporan status mingguan dengan templat bawaan dan pengingat kemajuan.

Sediakan alat keterlibatan karyawan seperti survei singkat, pertemuan satu lawan satu, dan pengakuan umpan balik.

Dukungan integrasi dengan Slack, Microsoft Teams, Google Sheets, dan Jira untuk alur kerja yang lancar.

Batasan Weekdone

Rencana gratis hanya mendukung hingga 3 pengguna, sehingga terbatas untuk tim yang lebih besar yang baru memulai.

Pengaturan dan onboarding dapat terasa rumit tanpa dukungan, terutama bagi pengguna OKR pemula.

Beberapa integrasi, seperti Microsoft Teams, memerlukan login ulang secara berkala untuk tetap sinkron.

Harga Weekdone

Gratis untuk hingga 3 pengguna

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Weekdone

G2 : 4.1/5 (30+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (60+ ulasan)

Mengapa ini sangat baik untuk mengelola prioritas yang beragam?

Ritme mingguan membantu Anda memilih apa yang harus dilakukan saat ini sambil tetap setia pada tujuan kuartalan. Pemeriksaan rutin yang sederhana mengurangi kebisingan status dan menjaga prioritas yang berbeda tetap terarah pada hasil yang sama.

Apa yang dikatakan pengguna tentang Weekdone

Ulasan G2 ini didukung oleh:

Weekdone didasarkan pada praktik terbaik OKR, sehingga tujuan kami selaras dengan tujuan perusahaan. Saat membuat tujuan, pengguna didorong untuk membuat peta tujuan untuk mengoptimalkan upaya.

Weekdone didasarkan pada praktik terbaik OKR, sehingga tujuan kami selaras dengan tujuan perusahaan. Saat membuat tujuan, pengguna didorong untuk membuat peta tujuan untuk mengoptimalkan upaya.

👀 Fakta Menarik: Di Google, OKR dinilai pada skala 0,0–1,0, dan "titik optimal" berada sekitar 0,6 hingga 0,7, sehingga tim dapat berupaya maksimal tanpa mengendurkan usaha.

3. Perdoo (Terbaik untuk menghubungkan OKR dengan KPI dan peta strategi yang dinamis)

melalui Perdoo

98% perusahaan yang mengadopsi OKR menyatakan bahwa tujuan dan kinerja mereka menjadi lebih jelas. Jika kejelasan adalah yang Anda inginkan, Perdoo mengubah janji itu menjadi praktik sehari-hari.

Perdoo membantu dengan menggabungkan strategi, OKR, dan KPI dalam satu platform. Anda mendapatkan peta strategi yang jelas, pengecekan rutin yang sederhana, dan ritme yang tenang yang menjaga semua orang tetap selaras.

Perangkat lunak ini menjembatani kesenjangan antara visi tingkat tinggi dan pelaksanaan sehari-hari, sehingga tim selalu melihat bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi pada tujuan yang lebih besar.

Fitur terbaik Perdoo

Peta Strategi Visual dan Papan KPI yang menghubungkan tujuan strategis, OKR, dan KPI yang dapat diukur dalam satu tampilan.

Pantau OKR dan KPI secara bersamaan, lalu hubungkan inisiatif sehingga kemajuan proyek terintegrasi dengan tujuan perusahaan.

Pertemuan mingguan, pertemuan satu lawan satu, umpan balik, dan Kudos untuk menjaga momentum dan keterlibatan tim tetap stabil.

Laporan dan pengingat yang menyoroti hasil kunci yang terhenti dan membantu tim melakukan penyesuaian tepat waktu.

Integrasi dengan Slack, Microsoft Teams, Google Sheets, Zapier, serta API untuk alur data kustom.

Batasan Perdoo

Pengguna baru mungkin menghadapi kurva pembelajaran saat menentukan cara mengatur pilar strategi, OKR, dan KPI.

Beberapa alur kerja dapat terasa kaku saat memperbarui tujuan atau mengembangkan inisiatif yang kompleks.

Organisasi besar mungkin memerlukan perhatian ekstra dalam menetapkan peran dan izin pada kali pertama.

Harga Perdoo

Gratis

Premium : $7,90/bulan per pengguna

Supreme: $9,68 per bulan per pengguna

Mengapa ini sangat baik untuk mengelola prioritas yang beragam?

Melihat KPI di samping OKR memudahkan pengambilan keputusan saat prioritas bertabrakan. Peta Strategi memastikan setiap tim memahami bagaimana tugas hari ini terhubung dengan tujuan jangka panjang.

Ulasan dan penilaian Perdoo

G2 : 4.4/5 (490+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (70+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Perdoo

Ulasan G2 ini mencakup:

Perdoo menyediakan platform yang jelas dan terstruktur untuk menetapkan, melacak, dan menyelaraskan tujuan dan hasil kunci di seluruh tim. Antarmuka yang intuitif memudahkan untuk memvisualisasikan kemajuan, mendorong pertanggungjawaban, dan menjaga semua orang tetap fokus pada tujuan bersama.

Perdoo menyediakan platform yang jelas dan terstruktur untuk menetapkan, melacak, dan menyelaraskan tujuan dan hasil kunci di seluruh tim. Antarmuka yang intuitif memudahkan untuk memvisualisasikan kemajuan, mendorong pertanggungjawaban, dan menjaga semua orang tetap fokus pada tujuan bersama.

📮 ClickUp Insight: 53% manajer menganggap suatu proyek berhasil dengan merujuk pada contoh-contoh sebelumnya. Hal ini dapat memicu ide-ide baru, tetapi berisiko bagi keselarasan dan inovasi. Apa yang berhasil sebelumnya mungkin tidak sesuai dengan tujuan baru, tim yang berbeda, atau pasar yang berubah. Tanpa definisi yang jelas, orang-orang menebak-nebak, kesuksesan menjadi subjektif, dan hasilnya bervariasi. Dengan ClickUp Goals, Anda dapat mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "baik" bersama-sama. Pecah tujuan menjadi subtugas dan daftar periksa, tetapkan tonggak pencapaian, dan lacak kemajuan secara transparan sehingga semua orang bertujuan pada target yang sama, bukan kenangan akan kemenangan masa lalu.

Berikut ini tiga pilihan unggulan jika Anda ingin lebih banyak opsi perangkat lunak pelacakan OKR.

1. monday. com

Jika Anda ingin perangkat lunak manajemen proyek yang dibangun berdasarkan alur kerja OKR yang dapat diskalakan dari beberapa papan hingga pusat kerja penuh, monday.com menyediakan dasbor fleksibel, otomatisasi yang mudah, dan asisten AI sehingga tujuan dan hasil kunci Anda tetap terhubung dengan manajemen proyek sehari-hari.

2. Hive

Jika tujuan Anda adalah eksekusi proyek yang tenang dan jelas dengan dukungan AI, Hive memudahkan Anda untuk mengubah OKR menjadi tugas, mengalokasikan pekerjaan untuk direview, dan melacak kemajuan proyek di satu tempat sehingga tim tetap selaras tanpa gangguan tambahan.

3. Wrike

Bayangkan peluncuran produk di mana tim pemasaran, produk, dan penjualan berbagi satu timeline. Permintaan masuk diproses sebagai tugas terstruktur, revisi melewati proses persetujuan yang jelas, dan tampilan beban kerja menunjukkan siapa yang memiliki kapasitas.

Dengan bidang kustom untuk tujuan dan hasil kunci, Wrike memungkinkan Anda menghubungkan tugas terkait dengan tujuan strategis dan melihat kemajuan real-time di seluruh tim.

🧠 Tahukah Anda: Microsoft memasuki ruang OKR dengan mengakuisisi Ally.io pada tahun 2021 dan kemudian meluncurkan Viva Goals, mengintegrasikan OKR ke dalam Microsoft Teams untuk penggunaan sehari-hari.

Cara Mengelola Prioritas Ganda dengan Efektif (Tips + Praktik Terbaik)

Ketika segalanya terasa mendesak, penting untuk kembali pada hal-hal yang benar-benar penting. Berikut cara mengelola proyek dan tugas-tugas dengan bantuan alat manajemen proyek yang baik.

✅ Mulailah minggu Anda dengan menetapkan satu tujuan, lalu pilih tiga tugas kecil yang mendukung hasil kunci tujuan tersebut.

✅ Saat tugas baru muncul, prioritaskan berdasarkan penting vs mendesak, jadwalkan yang bisa ditunda, delegasikan yang bisa ditangani orang lain, dan tolak dengan sopan sisanya agar tujuan strategis Anda tetap menjadi fokus.

✅ Tetapkan batasan kecil pada pekerjaan aktif per orang, selesaikan sebelum memulai sesuatu yang baru, dan identifikasi hambatan sejak dini; semakin sedikit tugas yang terbuka, semakin tenang dan cepat kemajuan proyek.

✅ Jadikan kemajuan terlihat dengan tampilan bersama dan bilah kemajuan visual yang sederhana; kemajuan real-time membantu keselarasan tim dan menjaga percakapan berfokus pada fakta, bukan emosi.

✅ Lindungi waktu fokus dengan memblokir jam tenang dan mengelompokkan pesan; gunakan pemeriksaan singkat alih-alih rapat status yang panjang agar perhatian tetap terfokus pada tujuan dan hasil kunci.

✅ Dua kali seminggu, tinjauan kinerja dan penyesuaian: perbarui kemajuan OKR, sesuaikan prioritas, buat daftar "tidak dilakukan" untuk ide-ide bagus yang bisa ditunda, dan rayakan kemenangan kecil untuk mempertahankan momentum.

👀 Tahukah Anda? Selama periode tiga tahun, organisasi yang menggunakan ClickUp mencapai pengembalian investasi (ROI) sebesar 384%, menurut Forrester Research. Organisasi-organisasi ini menghasilkan sekitar US $3,9 juta dalam pendapatan tambahan melalui proyek-proyek yang diaktifkan atau ditingkatkan oleh ClickUp.

Capai OKR Anda dengan Menggunakan ClickUp

Jika panduan ini memiliki satu pesan utama, itu adalah bahwa tujuan hanya berarti jika sesuai dengan pekerjaan. Kami telah menganalisis faktor-faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam perangkat lunak OKR terbaik dan mengidentifikasi di mana berbagai alat manajemen proyek unggul.

Weekdone menjaga OKR dalam percakapan mingguan. Perdoo menghubungkan OKR dengan kesehatan KPI dan peta strategi yang jelas. ClickUp melakukan sesuatu yang sedikit berbeda.

Platform manajemen kinerja ini menghilangkan kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Tujuan berada di samping tugas, dasbor menampilkan kemajuan secara real-time, dan ClickUp Brain dapat menyarankan OKR dari dokumen strategi Anda dan menyusun pembaruan sehingga Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk menggerakkan pekerjaan ke depan dan kurang waktu untuk mengejar status.

Bagi pendiri dan manajer, ClickUp terasa seperti jalur paling lengkap dari tujuan hingga selesai. ✨

Dalam pelaksanaan strategi dan perencanaan strategis, perangkat lunak OKR terbaik mendukung pelacakan OKR, penetapan tujuan, dan proses OKR melalui platform OKR modern yang mendorong pelaksanaan proyek dan menjaga fokus.

Perangkat lunak ini memastikan keselarasan tujuan, menghubungkan tujuan individu dan tim, memberikan pembaruan kemajuan otomatis, dan membantu mengevaluasi kinerja untuk kesuksesan bisnis. Dengan kemampuan OKR yang kuat, pelacakan tujuan, dan templat OKR siap pakai, tim agile dapat menyederhanakan proses penetapan tujuan sambil tetap selaras untuk pertumbuhan.

Daftar di ClickUp sekarang juga jika Anda siap mencobanya!