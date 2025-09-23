ChatGPT Voice vs. Whisper AI: Perbedaan Utama Dijelaskan

OpenAI, pemimpin dalam inovasi kecerdasan buatan, secara konsisten telah menghadirkan alat-alat yang mengubah interaksi manusia dengan komputer.

ChatGPT Voice Mode dan Whisper AI berasal dari perusahaan yang sama, tetapi menangani pemrosesan suara dari sudut pandang yang berlawanan.

Sementara yang pertama memfasilitasi percakapan real-time, yang kedua adalah model pengenalan suara otomatis yang mengubah audio menjadi teks.

Dengan panduan ChatGPT Voice vs. Whisper AI ini, mari kita uraikan kemampuan unik masing-masing dan lihat bagaimana setiap teknologi ini cocok dengan alur kerja berbasis suara modern.

Sebagai bonus, kami merekomendasikan alat lain, favorit internal kami, yang mengubah transkripsi menjadi tindakan.

Apa Itu Mode Suara ChatGPT?

melalui ChatGPT

ChatGPT Voice Mode adalah fitur ChatGPT yang memungkinkan Anda melakukan percakapan suara secara real-time dengan chatbot AI. Dengan interaksi tanpa tangan, Anda dapat melanjutkan percakapan suara di latar belakang sambil menggunakan aplikasi lain atau bahkan saat layar ponsel Anda terkunci.

Gunakan untuk mendapatkan jawaban cepat atas pertanyaan Anda, brainstorming ide, atau sekadar belajar tentang suatu topik melalui percakapan dua arah yang alami.

Voice mendukung lebih dari dua puluh bahasa dan menawarkan sembilan suara output yang berbeda.

Fitur Mode Suara ChatGPT

Mode Suara beralih dari chatbot teks-ke-suara konvensional menuju interaksi percakapan yang sadar emosi. Berikut adalah beberapa fiturnya yang membuatnya menonjol.

Fitur #1: Penanganan gangguan

Mode Suara Lanjutan di ChatGPT dapat menyesuaikan diri di tengah percakapan jika Anda menginterupsi saat ia sedang merespons. Hal ini membuatnya jauh lebih mudah untuk menambahkan detail baru atau mengajukan pertanyaan lanjutan tanpa harus menunggu.

Alih-alih terburu-buru, suara juga memungkinkan Anda untuk mengambil jeda yang lebih lama untuk mengumpulkan pikiran Anda.

💡 Tips Pro: Selalu ikuti Aturan 3 Detik saat menggunakan teknologi suara apa pun. Saat Anda berhenti sejenak selama 2-3 detik setelah mengajukan pertanyaan yang kompleks, hal ini memberi waktu bagi AI untuk memproses konteks dan memberikan respons yang lebih terperinci.

Fitur #2: Retensi konteks

Kemampuan ChatGPT dalam mempertahankan konteks berfungsi baik pada interaksi suara maupun teks. Saat Anda beralih antara teks dan suara dalam thread yang sama, Anda tidak perlu memasukkan detail lagi; ChatGPT dapat menangkap nuansa dan memahami apa yang Anda maksud.

Berbeda dengan alat seperti Siri dan Alexa, yang memiliki jendela retensi yang lebih kecil, ChatGPT Voice Mode mempertahankan konteks sepanjang sesi Anda (bahkan jika berjalan selama berjam-jam).

Fitur #3: Kemampuan interaksi visual

melalui ChatGPT

Pada aplikasi seluler ChatGPT, Anda dapat menggabungkan perintah suara dengan konten visual. Pengaturan lanjutan ini memungkinkan Anda berbagi layar, mengunggah video, atau mengarahkan kamera langsung ke objek. Kombinasi visual-suara ini membuka berbagai skenario pemecahan masalah yang praktis.

Misalnya,

Bagikan spreadsheet melalui berbagi layar dan minta ChatGPT untuk memandu Anda melalui kesalahan rumus

Unggah kontrak PDF dan diskusikan klausul-klausul spesifik melalui interaksi suara

Arahkan kamera Anda ke perangkat yang rusak dan jelaskan masalahnya secara verbal (dalam beberapa bahasa) untuk panduan pemecahan masalah

👀 Tahukah Anda? LLMs semakin menawarkan jendela konteks yang sangat besar. Claude memberikan ~200.000 token, GPT-4-turbo hingga 128.000, dan Gemini ~2 juta token.

Harga Mode Suara ChatGPT

Gratis

Plus: $20/bulan

Keuntungan: $200/bulan

Bisnis: $30/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

(Fitur ini termasuk dalam berbagai paket ChatGPT dan tidak dikenakan biaya terpisah)

Apa Itu WhisperAI?

melalui OpenAI

Whisper adalah sistem pengenalan ucapan otomatis (ASR) yang mengubah audio yang diucapkan atau file yang direkam menjadi teks tertulis. Dilatih menggunakan 680.000 jam data multibahasa dan multitask yang diawasi, model sumber terbuka ini fokus sepenuhnya pada akurasi transkripsi.

Dengan sepertiga data pra-pelatihannya yang multibahasa, Whisper dapat mengenali dan mentranskrip lebih dari 99 bahasa dengan presisi yang luar biasa. Sistem ini menunjukkan kinerja yang tangguh bahkan untuk audio berkualitas rendah dengan beberapa pembicara dan kebisingan latar belakang.

Fitur Whisper

Berikut adalah fitur utama Whisper yang membuatnya menjadi teknologi transkripsi suara ke teks yang menonjol.

Fitur #1: Sumber terbuka

Whisper adalah perangkat lunak transkripsi ucapan ke teks sumber terbuka yang tidak memerlukan biaya lisensi. Karena bersifat sumber terbuka, Anda dapat mengakses kode sumber lengkapnya dan memodifikasinya sesuai kebutuhan spesifik Anda untuk implementasi.

Alat ini juga menyediakan dokumentasi yang komprehensif. Pengembang dapat menganalisis cara model memproses audio, memahami logika pengambilan keputusannya, dan mengatasi masalah langsung dalam kode sumber.

❗Peringatan: Whisper dilaporkan sering menciptakan kondisi medis atau pengobatan palsu, efek samping yang tidak benar, pernyataan rasial atau demografis, konten kekerasan, dan bahkan frasa acak seperti “Terima kasih telah menonton!” untuk mengisi keheningan dalam input.

Fitur #2: Hosting lokal

Whisper dapat diimplementasikan secara lokal dan di cloud, memungkinkan pengguna untuk mentranskrip file audio tanpa koneksi internet. Fitur ini berguna bagi perusahaan yang membutuhkan privasi data yang lengkap dan kepatuhan terhadap GDPR.

Namun, implementasi lokal Whisper memerlukan sumber daya komputasi yang signifikan, terutama GPU berkemampuan tinggi untuk kecepatan pemrosesan optimal.

Fitur #3: Penyesuaian Whisper

Whisper memungkinkan Anda melatih model speech-to-text-nya untuk kasus penggunaan dan dataset tertentu. Namun, ini adalah proses yang membutuhkan banyak sumber daya. Untuk menyesuaikan model, Anda harus menyiapkan dataset suara untuk dilatih, beserta penjelasannya.

Fitur penyesuaian (fine-tuning) sangat berguna untuk industri yang memerlukan kosakata khusus produk, seperti transkripsi untuk bidang medis, dokumen hukum, atau panggilan layanan pelanggan.

Bagaimana Whisper bekerja

🧠 Fakta Menarik: Whisper dilatih menggunakan 680.000 jam data audio, setara dengan 77 tahun mendengarkan secara terus-menerus. Mulai dari podcast, kuliah, percakapan, hingga wawancara, Whisper dilatih menggunakan data audio yang beragam dan multibahasa yang dikumpulkan dari internet.

Harga Whisper

Whisper memungkinkan Anda membangun pengalaman multimodal dengan latensi rendah. Harga untuk 1 juta token API meliputi:

GPT-4o : $40,00 untuk token input, $2,50 untuk token input yang disimpan, dan $80,00 untuk token output

GPT-4o mini: $10 untuk token input, $0,30 untuk token input yang disimpan, dan $20 untuk token output

📮 ClickUp Insight: Hanya 10% responden survei kami yang menggunakan asisten suara (4%) atau agen otomatis (6%) untuk aplikasi AI, sementara 62% lebih memilih alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Adopsi yang lebih rendah terhadap asisten dan agen mungkin disebabkan karena alat-alat ini sering dioptimalkan untuk tugas-tugas spesifik, seperti operasi tanpa tangan atau alur kerja tertentu.

Mode Suara ChatGPT vs. WhisperAI: Perbandingan Fitur

Mode ChatGPT Voice memungkinkan interaksi alami dua arah melalui percakapan lisan. Di sisi lain, Whisper adalah sistem transkripsi suara ke teks murni yang dirancang untuk mengubah audio menjadi teks tertulis.

Sementara yang satu dikenal karena dialog percakapan, yang lain melakukan transkripsi dalam berbagai bahasa.

Berikut ini ringkasan singkat tentang perbedaan utama antara keduanya:

Fitur Mode Suara ChatGPT Whisper AI Model interaksi Percakapan dua arah dengan respons suara Pengenalan suara satu arah untuk konversi teks Dukungan bahasa Mendukung lebih dari 30 bahasa dengan sintesis suara asli Mengenali dan menerjemahkan lebih dari 99 bahasa dengan akurat Jenis respons Menghasilkan respons suara beserta transkrip percakapan Hanya menghasilkan output teks tertulis Intensitas sumber daya Pemrosesan berbasis cloud dengan persyaratan lokal minimal Membutuhkan GPU berkemampuan tinggi untuk pemrosesan lokal yang optimal Pelatihan Model percakapan yang telah dilatih sebelumnya, tidak dapat disesuaikan Model yang dapat disesuaikan untuk terminologi khusus domain Penanganan kebisingan latar belakang Kinerja yang baik dalam lingkungan percakapan Akurat bahkan dengan kualitas audio yang buruk Kompleksitas integrasi Integrasi API yang sederhana dengan harga berdasarkan penggunaan Mengintegrasikan Whisper AI memerlukan pengaturan yang kompleks untuk deployment lokal Dukungan untuk beberapa pembicara Dirancang untuk interaksi pengguna tunggal Teknologi pengenalan suara canggih yang dapat membedakan dan menerjemahkan ucapan dari beberapa pembicara Pengaturan Solusi plug-and-play; dapat digunakan langsung di ChatGPT Membutuhkan pengaturan manual pada aplikasi cloud atau lokal

Fitur #1: Fungsi pengenalan suara

Mode ChatGPT Voice memproses masukan suara Anda dan merespons dengan keluaran suara. Mode ini bersifat multimodal, memahami bahasa alami Anda, dan dapat menangani gangguan serta menembus kebisingan latar belakang.

Anda juga mendapatkan transkrip percakapan di thread ChatGPT Anda; namun, akurasi transkrip ini bervariasi.

Whisper, di sisi lain, berfungsi sebagai sistem pengenalan suara satu arah. Ia mengubah file audio atau ucapan langsung menjadi teks tertulis yang akurat.

🏆 Pemenang: ChatGPT Voice Mode menonjol karena kemampuan percakapan real-time, sementara Whisper terbatas pada penggunaan transkripsi saja.

Fitur #2: Pemahaman konteks

Mode ChatGPT Voice dapat membangun percakapan berdasarkan diskusi sebelumnya dalam thread yang sama. Ia menangkap makna tersirat dan memahami permintaan yang kompleks dengan merujuk pada informasi yang dibagikan sebelumnya dalam percakapan. Kesadaran konteks ini menciptakan pengalaman percakapan yang lancar.

Namun, Whisper tidak memahami konteks percakapan karena beroperasi sebagai alat transkripsi saja. Ia memproses setiap segmen audio secara independen tanpa mengingat interaksi sebelumnya.

Meskipun dapat secara akurat mengubah ucapan menjadi teks, ia tidak dapat menafsirkan makna atau hubungan antara file audio terpisah atau percakapan.

🏆 Pemenang: ChatGPT Voice Mode unggul karena kemampuannya untuk membangun konteks sebelumnya dan mempertahankan percakapan yang bermakna.

Fitur #3: Pemrosesan real-time

Mode ChatGPT Voice unggul dalam pemrosesan percakapan real-time. Ia memproses masukan suara dan menghasilkan respons suara dengan latensi minimal.

Whisper, bagaimanapun, dapat menangani file yang telah direkam sebelumnya dalam pemrosesan batch. Dengan kata lain, file tersebut hanya diproses setelah perekaman selesai. Dibandingkan dengan alternatif lain, waktu pemrosesan Whisper relatif lebih lambat. Pertukaran ini memprioritaskan akurasi transkripsi daripada kecepatan.

🏆 Pemenang: ChatGPT Voice Mode lebih baik untuk interaksi real-time, sementara Whisper cocok untuk dokumentasi pasca-pertemuan.

Fitur #4: Spesifikasi penggunaan

Mode ChatGPT Voice sangat cocok untuk tugas interaktif dan diskusi pemecahan masalah di mana Anda membutuhkan asisten AI yang dapat berpikir dan merespons secara real-time. Mode ini ideal bagi mereka yang mencari jawaban cepat namun andal untuk masalah-masalah tertentu.

Namun, Whisper berguna saat Anda ingin membuat catatan tertulis dari konten audio dan teks yang didiktekan. Aplikasi ini terutama digunakan untuk mentranskrip pesan suara dan menyediakan fitur aksesibilitas bagi orang dengan gangguan pendengaran. Kekuatannya terletak pada tujuan dokumentasi dan arsip.

🏆 Pemenang: Tidak ada pemenang yang jelas; hal ini tergantung pada tujuan Anda. Pilih ChatGPT Voice Mode untuk percakapan interaktif dan Whisper untuk kebutuhan dokumentasi dan arsip.

Fitur #5: Harga

Mode ChatGPT Voice tersedia di semua tingkatan harga ChatGPT; namun, pengguna gratis hanya mendapatkan akses terbatas. Mode ini memiliki API terbuka yang dapat diintegrasikan oleh pengembang ke dalam aplikasi, dengan harga berdasarkan penggunaan melalui platform OpenAI.

Whisper menawarkan harga yang lebih fleksibel melalui API OpenAI dan merupakan salah satu alat paling hemat biaya untuk kebutuhan transkripsi dengan tarif $0,006 per menit audio. Namun, mengimplementasikan model lokal lebih ekonomis bagi organisasi yang memerlukan pemrosesan yang sering.

🏆 Pemenang: Tergantung pada cara Anda menggunakannya. ChatGPT Voice Mode cocok untuk penggunaan percakapan dan on-demand, sementara Whisper lebih efisien secara biaya untuk pipeline transkripsi skala besar.

🌟 Bonus: Meskipun ChatGPT Voice Mode dan Whisper berfokus pada percakapan real-time dan transkripsi, keduanya tidak menawarkan otomatisasi alur kerja bawaan.

Logika khusus untuk bisnis Anda: Anda dapat membuat agen otomatis yang mengikuti aturan tepat Anda—seperti menandai ringkasan rapat, memperbarui catatan CRM, atau memicu email tindak lanjut.

Mode Suara ChatGPT vs. WhisperAI di Reddit

Untuk menyimpulkan perdebatan ini, kami membawanya ke Reddit. Berikut adalah beberapa pendapat pengguna tentang kedua alat tersebut.

Meskipun Mode Suara ChatGPT awalnya mendapat respons yang sangat positif, pengguna secara umum mengalami frustrasi dengan pembaruan terbarunya. Menurut salah satu pengguna,

Dulu saya selalu menantikan untuk menggunakan mode suara ChatGPT (ChatGPT Voice Mode) untuk merangkum minggu kerja saya di akhir pekan yang panjang, menyelami topik teknis, atau sekadar obrolan bebas. Percakapan dulu terasa alami dan menyenangkan. Sekarang ini sangat mengganggu. Jawaban yang singkat dan kasar. Tidak peduli apa yang saya bicarakan, percakapan selalu diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak ada arah yang jelas. Percakapan hanya terasa datar. Seperti seseorang yang kesal dengan Anda, punya urusan lain, dan hanya mencoba menenangkan Anda secepat mungkin sebelum harus pergi.

Seorang pengguna lain juga berbagi pandangan serupa tentang mode suara canggih yang terus berkembang. Menurut thread tersebut,

Advanced Voice adalah satu-satunya model suara yang sebenarnya mengalami kemunduran seiring berjalannya waktu. Jika kita melihat kembali demo aslinya, model ini memiliki mode ekspresif penuh, sangat mirip dengan suara manusia. Setelah pembaruan terbaru, terutama, model ini tidak bisa berbisik, tidak bisa meniru aksen. Model ini hanya memiliki satu mode, yaitu mode layanan pelanggan korporat yang sedikit membosankan.

Whisper memerlukan pengaturan yang rumit, dan bahkan setelah itu, masih ada gangguan sesekali saat memproses file besar. Menurut seorang pengguna,

Saya telah menggunakan model besar Whisper selama sekitar satu setengah tahun, dan meskipun luar biasa saat berfungsi, model ini mulai mengalami halusinasi dan tidak benar-benar pulih hingga dimuat ulang.

Batasan Masing-Masing Alat

Baik ChatGPT Voice Mode maupun Whisper tidak luput dari kelemahan. Lebih baik memahami di mana kelemahan mereka, sehingga tidak ada kejutan saat menggunakannya dalam situasi nyata.

Batasan Mode Suara ChatGPT

Fungsi offline terbatas : Membutuhkan koneksi internet yang terus-menerus untuk pemrosesan, sehingga tidak dapat digunakan di area dengan koneksi internet yang buruk atau untuk percakapan yang sensitif privasi

Fokus pada satu pembicara : Dirancang untuk percakapan satu lawan satu dan kesulitan dalam diskusi kelompok atau saat beberapa peserta berbicara secara bersamaan

Tidak mendukung pemrosesan file audio: Tidak dapat mentranskrip pertemuan yang telah direkam sebelumnya atau konten audio yang sudah ada

Batasan Whisper

Transkrip biasa: Whisper bukanlah Whisper bukanlah AI untuk membuat catatan rapat . Ia hanya memberikan transkrip biasa dari rekaman audio tanpa format apa pun

Tidak ada interaksi real-time : Tidak dapat melakukan percakapan dua arah atau memberikan respons cerdas

Penerapan lokal yang membutuhkan sumber daya besar : Membutuhkan perangkat keras yang kuat dengan GPU berkemampuan tinggi untuk kecepatan pemrosesan optimal saat dijalankan secara lokal

Identifikasi pembicara terbatas: Meskipun dapat menangani beberapa pembicara, sistem ini tidak secara otomatis mengidentifikasi siapa yang berbicara atau memisahkan pembicara berdasarkan nama

💡 Tips Pro: Gunakan konversi suara ke teks yang melampaui transkripsi untuk mengubah ucapan menjadi pengetahuan yang terstruktur dan kontekstual.

Satu aplikasi untuk semua konteks Anda: Setiap transkrip, catatan, dan tugas disimpan bersama dengan proyek, dokumen, papan tulis, dan obrolan Anda. Dapatkan konteks tanpa perlu beralih aplikasi

Berfungsi pada video langsung atau yang direkam: Mengelola perekaman pertemuan secara real-time (seperti ChatGPT Voice) dan menerjemahkan file audio yang direkam (seperti Whisper), menggabungkan kedua kasus penggunaan dalam satu alat

Ramah privasi: Data tetap berada di dalam ruang kerja Anda, sehingga cocok untuk lingkungan yang sensitif terhadap privasi

🌟 Bonus: Pengguna dapat memilih dari berbagai model AI eksternal, termasuk ChatGPT, Claude, dan Gemini, untuk berbagai tugas penulisan, penalaran, dan pemrograman.

