Perplexity vs. Google AI Mode: Mana yang Lebih Baik untuk Produktivitas dan Penelitian?

Lanskap pencarian saat ini telah berubah secara fundamental dari daftar tautan statis menjadi pengalaman AI percakapan.

Mesin pencari percakapan Perplexity, yang diluncurkan pada Agustus 2022, memiliki jutaan pengguna yang mencari pencarian berfokus pada penelitian dengan kutipan yang transparan dan jawaban bergaya akademis.

Pada Maret 2025, Google mengumumkan peluncuran AI Mode sebagai respons terhadap Perplexity. Meskipun masih dalam tahap eksperimental, fitur ini mendapatkan ulasan positif dari pengguna awal.

Jadi, antara kedua opsi ini (Perplexity vs. Google AI Mode), di mana satu dirancang khusus untuk AI dan yang lain dilengkapi dengan AI secara retrofit, mana yang memberikan hasil pencarian yang lebih baik untuk kueri Anda?

Mari kita bandingkan keduanya dari segi fitur dan juga lihat bagaimana kinerjanya untuk kueri yang sama. Kami juga akan memberitahu Anda tentang alat ketiga yang mungkin Anda sukai daripada keduanya!

Apa Itu Perplexity?

melalui Perplexity

Perplexity adalah mesin pencarian dan jawaban berbasis AI yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan Anda dengan kutipan dari sumber aslinya. Perplexity menggabungkan beberapa model bahasa canggih (GPT-4, Claude, dan lainnya) dengan pencarian web real-time.

Berbeda dengan mesin pencari tradisional yang menampilkan daftar tautan situs web, Google AI Mode memberikan jawaban yang dirangkum, dilengkapi dengan atribusi yang tepat, dalam gaya percakapan

Dengan Perplexity, Anda dapat melakukan pencarian di konten internet yang aktif atau file yang diunggah. Alat ini menggabungkan kemampuan percakapan chatbot AI dengan fungsi pencarian mendalam mesin pencari LLM, memungkinkan Anda menjelajahi pertanyaan kompleks dan berlapis dalam percakapan alami yang interaktif.

Fitur Perplexity

Keunggulan Perplexity AI terletak pada kemampuannya untuk menjembatani rasa ingin tahu yang santai dan penelitian yang serius. Ia menggunakan pendekatan pencarian cerdas berbasis pengetahuan untuk memberikan jawaban kontekstual kepada pengguna dari seluruh web.

Berikut adalah fitur-fitur yang membuat Perplexity menonjol:

Fitur #1: Mode Penelitian Mendalam

Mode Deep Research Perplexity dirancang untuk penelitian tingkat lanjut dan ahli, jauh melampaui pengalaman tanya jawab cepat biasa. Seperti yang dapat Anda lihat, ketika Anda mengajukan pertanyaan kepada Perplexity, ia tidak hanya menampilkan hasil teratas.

Misalnya, saat diminta, “Jelaskan perbedaan antara prompt yang diperkaya konteks dan prompt instruksional”, sistem ini membutuhkan waktu 2-4 menit, melakukan puluhan pencarian, membaca ratusan sumber, mengevaluasi kredibilitasnya, dan menyintesisnya menjadi laporan terstruktur.

Hal ini membuatnya berguna untuk topik-topik kompleks seperti keuangan, pemasaran, teknologi, kesehatan, atau berita terkini—bidang di mana ringkasan permukaan saja tidak cukup.

Pengguna akun Perplexity gratis dapat menjalankan hingga tiga kueri semacam itu per hari, sementara pengguna Pro mendapatkan 500 kueri Deep Research per hari.

Bagaimana cara kerja Mode Deep Research? Berikut ini ringkasan singkatnya:

Tahap Apa yang dilakukannya Pencarian awal dan penentuan lingkup Memulai banyak pencarian independen, mengidentifikasi dokumen dan sumber yang relevan, lalu menyempurnakan apa yang perlu digali Membaca/mengevaluasi sumber Membaca konten, mengevaluasi kredibilitas dan relevansi, dan membangun pemahaman—“berpikir” tentang apa yang harus diperiksa selanjutnya. Ringkasan laporan Membuat laporan terstruktur dan koheren dengan temuan yang dirangkum, mungkin membandingkan perspektif yang berbeda, dan mengumpulkan wawasan Ekspor dan bagikan Laporan akhir dapat diekspor (PDF atau dokumen) atau diubah menjadi halaman Perplexity untuk dibagikan dengan orang lain

👀 Tahukah Anda? ELIZA (1966), yang diciptakan oleh Joseph Weizenbaum di MIT, adalah chatbot pertama di dunia. Chatbot ini menggunakan pemecahan pola dan skrip sederhana untuk mensimulasikan percakapan, terutama dengan persona terapis.

Fitur #2: Labs

Pengguna Perplexity Pro dapat mengakses Labs melalui selektor mode di bilah input.

Didukung oleh riset dan analisis yang mendalam, Labs menghabiskan 10 menit atau lebih dan menggunakan alat tambahan seperti pembuatan file canggih dan pembuatan mini-app.

Anda memberikan instruksi detail untuk pertanyaan yang sama, dan ia memberikan jawaban yang mendalam.

Ia dapat menghasilkan berbagai jenis output, termasuk laporan, spreadsheet, dashboard interaktif, presentasi, aplikasi mini, dan bahkan aplikasi web sederhana menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript.

👀 Tahukah Anda? Pengenalan asisten berbasis suara seperti Siri (2010), diikuti oleh Google Assistant, Alexa, Cortana, dll., mendorong chatbot dari interaksi berbasis teks menjadi modus yang lebih alami seperti suara, integrasi dengan perangkat keras, dan antarmuka suara.

Fitur #3: Comet

Comet adalah browser bertenaga AI bawaan Perplexity AI. Ia menggabungkan pencarian dan eksekusi tugas langsung ke dalam pengalaman browsing Anda.

Dengan menggunakan AI berbasis agen, Comet memahami konteks halaman yang Anda lihat, apakah itu thread Reddit, video YouTube, atau situs resep, dan memungkinkan Anda melakukan tindakan (di tempat itu juga) tanpa harus beralih tab.

Comet terintegrasi dengan aplikasi perusahaan untuk efisiensi alur kerja yang lebih baik. Misalnya, integrasinya dengan Gmail memungkinkan Anda merangkum percakapan email, sementara konektivitas dengan Kalender membantu Anda menjadwalkan pertemuan dan berkoordinasi di berbagai zona waktu.

Anda dapat meminta Comet untuk menyelesaikan tugas-tugas secara keseluruhan melalui percakapan alami. Misalnya, mintalah Comet untuk menyiapkan daftar belanja Instacart untuk resep ayam panggang, dan Comet akan secara otomatis menambahkan semua bahan yang diperlukan ke keranjang belanja Anda.

Otomatisasi alur kerja ini membuat Comet secara fundamental berbeda dari browser tradisional seperti Google.

Harga Perplexity

Perplexity: Gratis

Perplexity Pro: $20/bulan

Perplexity Enterprise: $40/bulan per pengguna

Apa Itu Google AI Mode?

melalui Google

Google AI Mode adalah fitur eksperimental yang terintegrasi dalam Google Search. Dengan fitur ini, Google bertujuan untuk mengubah pengalaman pencarian menjadi pengalaman yang cerdas dan mirip obrolan, di mana pengguna dapat mendapatkan jawaban mendalam atas pertanyaan mereka dalam format percakapan, bukan daftar tradisional.

Google AI Mode memanfaatkan model Gemini untuk menyediakan pengalaman pencarian AI end-to-end sambil mengambil informasi dari data internal yang besar dan konten web langsung.

Namun, fitur ini masih dalam tahap awal dan hanya tersedia di negara-negara tertentu. Terkadang, fitur ini mungkin kesulitan dalam mensintesis informasi, dan dalam kasus seperti itu, fitur ini akan mengarahkan Anda langsung ke hasil pencarian Google standar.

Fitur Google AI Mode

Begini cara Google AI Mode mengintegrasikan kemampuan AI dalam pencarian untuk menawarkan pengalaman penelitian yang terintegrasi.

Fitur #1: Pemikiran canggih

Google AI Mode memanfaatkan kekuatan Gemini 2.5 Pro untuk menangani pertanyaan multi-bagian yang kompleks yang memerlukan alur logis dan pemahaman konteks. Misalnya, tugas penalaran, masalah matematika, analisis keuangan, dan pertanyaan pemrograman yang jauh melampaui hasil pencarian sederhana.

Mari kita gunakan prompt yang sama yang kita gunakan dengan Perplexity: “Jelaskan perbedaan antara prompt yang diperkaya konteks dan prompt instruksional.”

AI Mode menyediakan tabel perbandingan beserta contoh prompt. Saat ditanya lebih lanjut, ia juga memberikan ringkasan beserta tautan ke sumber informasi tersebut.

Aspek lain yang menonjol adalah forum, di mana Anda dapat menjelajahi diskusi teknis tentang topik ini.

👀 Tahukah Anda? Bisakah mesin berpikir? Itulah cara Alan Turing memulai makalah penelitiannya yang ditulis pada tahun 1950. Berjudul “ Computing Machinery and Intelligence ,” Alan Turing memprediksi bahwa pada tahun 2000, sebuah mesin akan mampu memainkan permainan imitasi dengan begitu baik sehingga seorang penanya rata-rata hanya memiliki peluang 70% untuk dengan benar mengidentifikasi apakah mereka sedang berbicara dengan mesin atau manusia setelah lima menit bertanya.

Fitur #2: Masukan multimodel

Pencarian Anda dapat dimulai dengan teks, suara, atau gambar. Anda bahkan dapat melanjutkan dari tempat Anda berhenti melalui riwayat Mode AI.

Misalnya, jika Anda sedang mengerjakan proyek DIY, Anda dapat mengarahkan kamera ke keran yang rusak dan bertanya, “Bagaimana cara memperbaiki kebocoran ini?” AI akan menganalisis apa yang dilihatnya dan memandu Anda melalui proses perbaikan langkah demi langkah sambil Anda bekerja.

Anda dapat mengajukan pertanyaan lanjutan atau meminta klarifikasi tentang apa yang Anda lihat. AI memahami konteks visual dan riwayat percakapan.

Selain itu, juga menyediakan tautan ke situs web, video, dan forum terkait untuk eksplorasi lebih lanjut.

👀 Tahukah Anda? Mode AI Google tersedia dalam lima bahasa (Hindi, Indonesia, Jepang, Korea, dan Portugis Brasil) selain bahasa Inggris.

Fitur #3: Agentic AI

Fitur AI agen Google memungkinkan sistem untuk melakukan tugas-tugas dunia nyata atas nama pengguna, bukan hanya menyediakan informasi.

Fitur ini dapat mengotomatisasi proses seperti membeli tiket acara, membuat reservasi restoran, atau memesan janji temu dengan meneliti opsi dan bahkan menyelesaikan pembelian melalui Google Pay, sambil tetap memberikan kendali penuh kepada pengguna.

Fitur baru, Business Calling, menghubungi bisnis lokal untuk mengumpulkan informasi dan menyusun tanggapan menjadi ringkasan AI yang ringkas. Dengan cara ini, pengguna dapat membandingkan layanan tanpa perlu melakukan panggilan berulang atau mengunjungi beberapa situs web.

Namun, fitur ini hanya tersedia untuk pengguna di Amerika Serikat dengan batas penggunaan yang lebih tinggi untuk langganan AI Pro dan AI Ultra.

👀 Tahukah Anda? Meskipun tautan sidebar di AI Mode sering berbeda dari 10 hasil pencarian teratas Google, Perplexity menunjukkan lebih dari 91% tumpang tindih domain dan 82% tumpang tindih URL dengan 10 hasil teratas Google.

Harga Google AI Mode

Gratis di mana pun saat ini tersedia

Perplexity vs. Google AI Mode: Perbandingan Fitur

Baik Perplexity maupun Google AI Mode menggantikan pencarian tradisional dengan pengalaman AI berbasis percakapan mereka.

Sementara Perplexity beroperasi sebagai platform pencarian AI khusus yang mengutamakan kedalaman penelitian dan transparansi sumber, Google AI Mode mengintegrasikan kemampuan AI canggih langsung ke dalam mesin pencari paling banyak digunakan di dunia.

Mari kita bandingkan bagaimana Perplexity vs. Google AI Mode dibandingkan berdasarkan fitur inti.

Namun, berikut ini ringkasan singkat untuk Anda:

Aspek Perplexity Mode AI Google Fokus utama Platform pencarian AI yang berfokus pada penelitian Pencarian tradisional yang ditingkatkan dengan AI Gaya kutipan Referensi bernomor dalam teks Referensi bernomor dalam teks; tautan sumber ditampilkan terpisah Mode AI* Berbagai Model Bahasa Besar (LLM) (GPT, Claude, Gemini) Utamanya Gemini 2.5 Pro Sumber data Pencarian web secara real-time, sumber akademik Database terindeks Google + web langsung Kecepatan Moderat (karena penelusuran real-time) Cepat (menggunakan data yang sudah diindeks sebelumnya) Tahap pengembangan Matang, terus berkembang secara aktif Beberapa pengaruh komersial/SEO

Fitur #1: Organisasi penelitian

Perplexity AI menawarkan pusat kolaborasi khusus yang disebut Spaces, di mana tim dapat mengorganisir penelitian, percakapan pencarian individu (threads), dan file seputar proyek atau topik tertentu.

Mereka adalah pusat pengetahuan yang dipersonalisasi yang dirancang untuk meningkatkan kolaborasi. Di setiap Space, Anda dapat menetapkan instruksi kustom atau model AI yang disukai dan mengundang kolaborator sebagai penonton atau kontributor.

Google AI Mode memungkinkan Anda mengorganisir informasi melalui beberapa sesi menggunakan Canvas. Ruang kerja interaktif Canvas sangat berguna untuk menyimpan catatan, draf, dan potongan teks saat Anda melakukan riset. Fitur ini paling cocok untuk proyek satu sesi atau jangka pendek, namun kurang dalam hal struktur proyek yang lebih mendalam dan integrasi dengan alur kerja tim.

Canvas hanya tersedia di browser desktop dan di beberapa negara tertentu. *

🏆 Pemenang: Perplexity lebih unggul dalam pengorganisasian penelitian berkat hub kolaboratifnya dan izin berbagi yang fleksibel.

Fitur #2: Kutipan dan pengelolaan sumber

Saat membandingkan Perplexity AI dan Google AI Mode dalam hal kutipan, kita melihat bahwa keduanya menawarkan fitur tersebut, tetapi dengan beberapa perbedaan.

Perplexity menyediakan kutipan langsung pada tingkat kalimat. Setiap klaim atau paragraf dalam jawaban Perplexity dilengkapi dengan catatan kaki yang mengarah ke halaman sumber tepatnya.

Dalam Mode Penelitian Mendalam, sistem ini mengumpulkan informasi dari puluhan sumber dan memverifikasinya secara silang, lalu menyertakan semua tautan di bagian akhir laporan.

Jika Anda perlu membuktikan asal usul informasi, Perplexity berfungsi dengan baik.

Google AI Mode juga menampilkan tautan sumber, tetapi tautan tersebut berada di bawah jawaban. Mode ini tidak menyediakan atribusi tingkat kalimat.

Cocok untuk tinjauan cepat, tetapi tidak ideal untuk alur kerja yang memerlukan jejak bukti langsung atau asal-usul yang terdokumentasi.

🏆 Pemenang: Perplexity memiliki keunggulan dalam transparansi sumber dan kejelasan kutipan.

Fitur #3: Integrasi dan ekosistem

Perplexity menawarkan integrasi melalui API dan ekstensi browser, tetapi beroperasi terutama sebagai platform penelitian mandiri.

Dengan peluncuran Comet, Perplexity kini memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas langsung di halaman web yang sedang mereka lihat, seperti merangkum diskusi Reddit, mengekstrak data dari artikel, atau bahkan membuat daftar belanja tanpa meninggalkan halaman.

Google AI Mode, bagaimanapun, terintegrasi dengan ekosistem Google, termasuk Gmail, Google Drive, Google Pay, dan YouTube. Integrasi mendalam ini menciptakan pengalaman yang terpadu di mana wawasan penelitian Anda mengalir langsung ke Google Workspace yang sudah ada.

Artinya, Anda tidak perlu beralih antara platform yang berbeda atau kehilangan konteks selama sesi penelitian yang kompleks.

🏆Pemenang: Google AI Mode memimpin dengan integrasi ekosistemnya, sementara Comet dari Perplexity masih terlalu eksperimental untuk bersaing di level ini.

Fitur #4: Metode pencarian

Perplexity AI menginterpretasikan nuansa pertanyaan Anda menggunakan model bahasa besar (LLMs) dan kemudian melakukan pencarian real-time di berbagai sumber web.

Perplexity menjelajahi internet saat Anda mencari, menarik hasil terbaru daripada mengandalkan database yang sudah diindeks sebelumnya. Perplexity menyaring spam SEO dan kebisingan iklan untuk memberikan jawaban yang lebih bersih dan tidak bias.

Google AI Mode beroperasi di atas basis data pencarian terindeks besar Google dan Knowledge Graph. Ia menggunakan AI untuk merangkum hasil pencarian dan menghubungkannya dengan Maps, Images, Shopping, dan layanan Google lainnya. Meskipun cepat dan sangat komprehensif, Anda masih akan melihat banyak pengaruh komersial dalam balasannya.

🏆 Pemenang: Bagi pengguna yang mengutamakan hasil pencarian yang tidak bias, Perplexity adalah pilihan yang lebih baik.

Perbandingan Perplexity vs. Google AI Mode di Reddit

Untuk menyimpulkan perdebatan ini, kami membawanya ke Reddit. Meskipun tidak ada thread khusus, berikut adalah beberapa pendapat pengguna tentang kedua alat tersebut.

Sebagian besar pengguna setuju bahwa Perplexity memberikan jawaban yang konsisten dan relevan (andalan) tentang berita, peristiwa, dan pencarian web secara umum. Namun, ketika berbicara tentang penelitian mendalam, antusiasme menjadi lebih redup:

Pengguna Perplexity Pro di sini. Saya tidak puas dengan kualitas hasil pencarian mendalam—saya selalu harus memeriksa ulang untuk validasi.

Kami juga menganalisis sentimen pengguna Perplexity Pro untuk melihat apa yang dipikirkan oleh pelanggan yang membayar. Menurut seorang pengguna:

Perplexity layak dicoba karena Anda mendapatkan akses ke banyak model dengan harga $20 per bulan. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro, dan Grok – hampir semua model yang layak dibayar harganya sekitar $20 per bulan masing-masing. Sebagian besar orang tampaknya tidak tahu bahwa Anda dapat mengganti model dasar dari model Sonar Perplexity.

Antara Perplexity dan Google, pengguna mulai mengganti Google dengan Perplexity untuk penelitian besar dan pertanyaan kompleks, dan hanya menggunakan Google untuk mengumpulkan data lokal dan informasi kontak.

Google AI Mode, bagaimanapun, masih baru dan memiliki sedikit ulasan. Seorang pengguna tidak jelas bagaimana perbedaannya dengan Gemini dan mengapa seseorang akan beralih ke AI Mode ketika ChatGPT atau Perplexity melakukan hal yang sama.

Sumber untuk banyak pertanyaan tersebut sangat buruk. Mereka adalah blog yang dipenuhi iklan, dan saya menduga seseorang yang benar-benar peduli atau melakukan riset lebih mendalam tentang suatu topik akan menemukan jalan ke komunitas Reddit.

Kenalkan ClickUp—Alternatif Terbaik untuk Perplexity vs. Google AI Mode

Baik Perplexity maupun Google AI Mode memberikan jawaban atas pertanyaan Anda dengan kemampuan pencarian yang komprehensif. Namun, kedua alat ini beroperasi secara terpisah dari ekosistem kerja Anda yang lebih luas.

Mereka tidak dapat berkolaborasi dengan tim Anda dalam menemukan solusi, mengintegrasikan penelitian ke dalam proyek yang sedang berjalan, atau mempertahankan konteks organisasi di seluruh alur kerja yang kompleks.

ClickUp, aplikasi sehari-hari untuk bekerja, mengubah persamaan ini. Ia menggabungkan segala hal mulai dari riset dan kolaborasi dokumen hingga penetapan tujuan dan otomatisasi ke dalam satu platform yang dapat disesuaikan.

Begini cara ClickUp menghubungkan celah antara mencari informasi dan mengimplementasikannya:

Keunggulan ClickUp #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain adalah AI bawaan terintegrasi ClickUp yang mampu memahami pola alur kerja spesifik Anda. Ia menambahkan kecerdasan kerja kontekstual yang tidak dapat disamai oleh alat pencarian mandiri.

Beralih antara beberapa model bahasa besar (LLM) menggunakan ClickUp Brain dan optimalkan model untuk tugas yang sedang dikerjakan

Salah satu keunggulan terbesar Brain adalah akses multimodel. Dalam satu antarmuka, Anda dapat mengakses model bahasa besar paling canggih, termasuk ChatGPT, Claude, dan Gemini (AI yang sama yang menggerakkan Google AI Mode).

Anda tidak perlu lagi berpindah-pindah antara alat AI yang berbeda tergantung pada kompleksitas pertanyaan atau jenis wawasan yang Anda butuhkan.

Namun, kemampuan otonom ClickUp Brain jauh melampaui sekadar menjawab pertanyaan. Ia beralih dengan mulus dari penelitian ke eksekusi, mengintegrasikan wawasan yang dihasilkan AI langsung ke dalam proyek Anda.

Ajukan pertanyaan terkait proyek Anda kepada Brain, dan ia akan memberikan jawaban yang relevan dengan konteks

Begini cara ClickUp Brain memberikan nilai tambah di luar fungsi pencarian:

Pengelolaan dokumen kontekstual : Membuat laporan dan presentasi detail menggunakan data ruang kerja dan wawasan penelitian Anda, dan menyimpannya di : Membuat laporan dan presentasi detail menggunakan data ruang kerja dan wawasan penelitian Anda, dan menyimpannya di ClickUp Docs

Task builder : Mengubah hasil penelitian menjadi : Mengubah hasil penelitian menjadi tugas ClickUp yang terperinci dan dapat ditugaskan dengan ketergantungan , sehingga setiap aspek antara penelitian dan pelaksanaan tetap dapat dilacak

Pembuatan proyek cerdas : Mengubah sesi brainstorming menjadi rencana proyek terstruktur dengan jadwal dan alokasi sumber daya yang dipetakan secara otomatis

Koordinasi tim yang cerdas : Menugaskan tugas-tugas baru yang berkaitan dengan penelitian kepada orang yang tepat berdasarkan keahlian dan beban kerja saat ini, menjaga keseimbangan dan efisiensi kerja

Pembuatan agen kustom: Memungkinkan Anda mendesain asisten AI khusus untuk alur kerja berulang, seperti analisis kompetitor atau penulisan konten, tanpa perlu menulis kode

Bayangkan seorang pembuat konten yang sedang meneliti tren mode berkelanjutan. Meskipun Perplexity mungkin menyediakan kutipan sumber yang excellent dan Google AI Mode menawarkan data pasar yang komprehensif, ClickUp Brain mengambil langkah tambahan dengan membuat kalender konten, menugaskan tugas penelitian kepada anggota tim, dan menghasilkan ringkasan editorial (tanpa meninggalkan platform).

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana asisten AI ClickUp meningkatkan produktivitas Anda hingga 10 kali lipat, tonton video ini.

ClickUp’s One Up #2: Pencarian Perusahaan ClickUp

Dapatkan respons kontekstual untuk pertanyaan Anda dengan ClickUp Enterprise Search

ClickUp’s Enterprise Search menggabungkan pencarian Connected, Deep, dan Intranet untuk memberikan pengalaman pencarian tunggal yang kuat.

Ia dapat mengambil hasil dari web, ruang kerja ClickUp Anda (tugas, dokumen, komentar, obrolan, rapat), dan aplikasi pihak ketiga yang terhubung (Google Drive, Notion, Slack, Gmail, dll.).

Ini memberikan hasil yang sangat kontekstual dan dapat ditindaklanjuti yang tidak dapat disamai oleh Perplexity maupun Google AI Mode dalam lingkungan kerja.

Inilah cara alat pencarian perusahaan ini memberikan nilai tambah melalui berbagai aspek:

Jangkauan lintas platform : Menemukan konten di seluruh ruang kerja Anda dan alat eksternal tanpa perlu mengulang pencarian di tempat yang berbeda

Pencarian yang sadar konteks : Menampilkan hasil yang terkait dengan proyek yang sedang Anda kerjakan, sehingga Anda dapat menghubungkan penelitian langsung ke tindakan

Deep retrieval : Mengungkap tugas-tugas lama, file yang diarsipkan, atau percakapan masa lalu yang diabaikan oleh alat pencarian biasa

Hasil yang sadar izin : Menjaga informasi sensitif tetap aman dengan hanya menampilkan informasi yang Anda miliki aksesnya

Wawasan yang dapat ditindaklanjuti: Mengubah hasil pencarian menjadi tindakan langsung dalam alur kerja daripada sekadar konsumsi informasi pasif

Agen Jawaban ClickUp beroperasi di lingkungan pencarian terpadu ini untuk menggabungkan penelitian eksternal dengan basis pengetahuan internal Anda, secara otomatis menghubungkan temuan dengan alur kerja yang sedang berjalan.

Berikut adalah contoh penggunaan ClickUp Enterprise Search dalam praktik: Pertimbangkan untuk meneliti aktivitas pesaing untuk pembaruan produk. Satu pencarian di ClickUp akan mengungkapkan: Tugas analisis pesaing yang telah diarsipkan oleh tim

Dokumen strategi asli di Google Drive

Thread diskusi relevan dari Slack

Artikel industri terbaru dari web Dari sana, Anda dapat mengintegrasikan temuan ini ke dalam rencana peluncuran produk Anda saat ini, menugaskan tugas tindak lanjut kepada anggota tim yang tepat, dan secara instan mengintegrasikan penelitian ini ke dalam jadwal pelaksanaan Anda.

🎺 Keunggulan ClickUp: Agen AI ClickUp mempercepat Pencarian Perusahaan dengan mengubah wawasan menjadi tindakan otomatis. Agen Autopilot yang Sudah Dibuat Siap Pakai* menangani alur kerja umum seperti menyusun ringkasan, memperbarui status tugas, atau merangkum temuan penelitian

adalah asisten AI khusus domain yang dapat Anda desain menggunakan alat tanpa kode kami. Mereka memahami data, kosakata, dan proses Anda. Anda dapat menetapkan ruang lingkup mereka (misalnya, hanya tugas pemasaran pencarian), mendefinisikan nada mereka, dan menginstruksikan mereka untuk memicu tindakan seperti membuat tugas atau memperbarui dokumen Custom Agentsadalah asisten AI khusus domain yang dapat Anda desain menggunakan alat tanpa kode kami. Mereka memahami data, kosakata, dan proses Anda. Anda dapat menetapkan ruang lingkup mereka (misalnya, hanya tugas pemasaran pencarian), mendefinisikan nada mereka, dan menginstruksikan mereka untuk memicu tindakan seperti membuat tugas atau memperbarui dokumen Karena agen-agen ini beroperasi di lingkungan pencarian terintegrasi ClickUp, mereka dapat bertindak berdasarkan apa yang mereka temukan—menghubungkan hasil pencarian dengan tugas, menghasilkan tindak lanjut, atau mengotomatiskan penugasan pekerjaan.

ClickUp One Up #3: Manajemen Pengetahuan ClickUp

Dapatkan jawaban instan tentang segala hal terkait pekerjaan Anda dengan ClickUp Knowledge Management

Manajemen Pengetahuan ClickUp menciptakan pusat pengetahuan yang dapat dicari dan terpusat, di mana temuan penelitian dan dokumentasi proyek dapat disimpan bersama. Semua yang dibutuhkan tim Anda untuk mengambil keputusan yang terinformasi disusun dalam satu tempat dan terhubung dengan pekerjaan yang didukungnya.

Begini cara ClickUp Knowledge Management membantu:

Menghasilkan pengetahuan secara otomatis: Menggunakan ClickUp Brain dan Asisten AI untuk Menggunakan ClickUp Brain dan Asisten AI untuk membuat wiki dan panduan proses langsung dari data proyek dan temuan penelitian

Menghubungkan dokumentasi dengan pekerjaan: Menghubungkan laporan penelitian dan dokumen strategi secara langsung ke tugas-tugas yang didukungnya

Otomatisasi pengalihan informasi: Memungkinkan Anda mengatur Memungkinkan Anda mengatur ClickUp Automations untuk tindakan yang relevan saat pemicu tertentu terjadi, misalnya, memperbarui SOP saat proses berubah atau mengirim ringkasan penelitian yang baru selesai ke pemangku kepentingan

Mendukung Asisten AI untuk alur kerja: Memungkinkan Anda membuat Agen AI kustom yang ahli dalam tugas-tugas seperti menyusun laporan, mengumpulkan riset pasar, atau menghasilkan SOP tanpa perlu coding

Menjaga akurasi versi: Menyediakan kontrol versi dan akses aman ke file

Berikut ini adalah penjelasan mendalam tentang cara Brain terintegrasi dengan ClickUp Knowledge Management

Hubungkan Penelitian Anda dengan Pekerjaan Nyata Menggunakan ClickUp

Perplexity dan Google AI Mode mengubah pengalaman pencarian tradisional dengan pemahaman konteks dan kemampuan tanggapan alami mereka. Kedua alat ini unggul dalam menampilkan informasi dari seluruh web dengan kutipan yang tepat dan kemampuan penalaran. Namun, menemukan informasi yang bagus hanyalah setengah dari perjuangan.

Anda juga perlu mengubah wawasan tersebut menjadi tindakan nyata. ClickUp memudahkan hal itu dengan memungkinkan Anda melakukan riset menggunakan model LLM apa pun, berkolaborasi dengan tim Anda dalam menganalisis temuan, dan mengeksekusi proyek di dalam ruang kerja yang sama.

Platform terpadu ini menghilangkan Work Sprawl dan menghilangkan gesekan antara penemuan dan pengiriman yang membuat sebagian besar penelitian terjebak dalam dokumen.

Daftar gratis sekarang dan ubah proyek penelitian Anda menjadi hasil nyata.