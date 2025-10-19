Template Panduan Merek Figma Gratis untuk Konsistensi Merek

Jika Anda pernah bekerja pada proyek kreatif, Anda mungkin pernah merasakan ketegangan halus terkait pedoman merek. Mungkin Anda memiliki ide yang Anda sukai, tetapi warnanya tidak cocok. Atau fontnya tidak pas. Itu adalah perasaan yang familiar.

Namun, pedoman merek tidak dimaksudkan untuk membatasi Anda. Mereka ada untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang Anda keluarkan tetap terasa seperti Anda.

Template Panduan Merek Figma adalah cara yang berguna untuk membangun koneksi dengan pelanggan Anda. Template ini memberikan struktur tanpa membuat Anda merasa terbatasi. Anda dapat tetap konsisten sambil tetap menjelajahi ide dan arah yang berbeda.

Dalam artikel ini, kami akan memandu Anda melalui beberapa template panduan merek terbaik di Figma dan berbagi beberapa sumber daya yang dapat membuat proses pembuatan template Anda sendiri menjadi lebih menyenangkan.

Apa yang Membuat Template Pedoman Merek Figma yang Baik?

Selama tahun 2023 dan 2024, Nvidia menjadi salah satu merek dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan berkembang menjadi perusahaan bernilai triliunan dolar. Namun, menjadi salah satu merek dengan pertumbuhan tercepat di dunia bukan hanya mencerminkan penjualan atau angka di spreadsheet. Hal ini juga tentang seberapa dalam orang terhubung dengan nilai-nilai yang diwakili oleh merek tersebut.

Jadi, saat Anda mendesain dengan mempertimbangkan koneksi tersebut, berikut adalah hal-hal yang perlu Anda cari dalam template panduan merek Figma yang baik:

✅ Tentukan tujuan, nilai, misi, dan cerita merek untuk mengarahkan semua desain dan pesan

✅ Sertakan aturan logo dengan spasi, ukuran, dan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk menghindari distorsi atau penggunaan yang salah

✅ Tetapkan palet warna yang jelas dengan nilai HEX, RGB, dan CMYK untuk tampilan visual yang konsisten di semua platform

✅ Pilih font untuk judul, subjudul, dan teks utama, serta jelaskan cara dan kapan menggunakan masing-masing

✅ Tambahkan aturan nada dan gaya penulisan untuk memastikan pesan tetap selaras, terlepas dari siapa yang menulis atau mendesain

Templat Panduan Merek Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan untuk semua template panduan merek Figma dan ClickUp:

Template Panduan Merek Figma Gratis

Tidak semua orang punya waktu untuk membuat panduan merek dari awal. Beruntungnya, ada beberapa template Figma gratis yang dirancang dengan indah, memberikan titik awal yang solid tanpa mengorbankan kebebasan kreatif Anda.

1. Template Pedoman Merek oleh Design18th

melalui Figma

Template Panduan Merek Figma menyediakan titik awal yang rapi dan kolaboratif untuk membangun panduan merek. Anda dapat menyesuaikannya agar sesuai dengan suara, nilai, dan identitas visual merek Anda. Ideal untuk masukan tim, Figma memungkinkan anggota tim untuk berkomentar, menggambar, dan mendesain bersama secara real-time, menggabungkan ide-ide dari ruang kerja Anda secara mulus ke dalam draf template.

🌻 Mengapa Anda akan menyukai template ini:

Mencakup semua bagian penting, termasuk gaya bahasa, logo, warna, tipografi, dan penerapan merek

Menggunakan tata letak yang tenang dan minimalis, mudah dibaca, dan mudah digunakan

Termasuk contoh ukuran logo, jarak, dan penggunaan yang menghilangkan keraguan

Dirancang untuk pembaruan yang mudah sehingga Anda dapat menyesuaikannya dengan mudah tanpa banyak usaha

✨ Ideal untuk: Tim kecil atau freelancer yang mencari struktur yang bersih dan mudah diikuti yang mencakup semua hal penting.

👀 Fakta Menarik: Tiffany & Co. menggunakan warna biru khusus yang begitu unik hingga memiliki kode Pantone sendiri. Perusahaan bahkan mendaftarkan warna tersebut sebagai merek dagang agar tidak ada pihak lain yang dapat menggunakannya dalam kemasan perhiasan.

2. Brand Base: Template Pedoman Merek oleh Figma

melalui Figma

Template Brand Base ini memudahkan Anda untuk menunjukkan bagaimana pilihan merek terhubung dengan keputusan desain yang sebenarnya. Alih-alih berpindah-pindah antara file terpisah untuk logo, font, dan warna, semua elemen tersebut disimpan dalam satu tempat yang mudah diperbarui.

Karena dibangun langsung di Figma, tim dapat menguji ide dan menyesuaikan aset merek tanpa mengganggu konsistensi, yang menghemat waktu saat meluncurkan kampanye baru.

🌻 Mengapa Anda akan menyukai template ini:

Dibuat oleh tim Figma dan dirancang dengan mempertimbangkan penggunaan di dunia nyata

Mencakup elemen dasar merek seperti cerita, warna, dan tipografi

Dirancang untuk terasa modern tanpa terlalu berlebihan dalam gaya

Mudah dibagikan dan dikolaborasikan dengan rekan tim atau klien

✨ Ideal Untuk: Pemimpin desain dan tim pemasaran yang membutuhkan panduan merek yang dinamis dan dapat disesuaikan dengan lancar di media cetak, web, dan media sosial.

3. Template Pedoman Merek Sederhana oleh Figma

melalui Figma

Pengusaha Amerika Scott Cook pernah berkata,

Sebuah merek bukanlah apa yang kita katakan kepada konsumen—melainkan apa yang konsumen katakan satu sama lain.

Sebuah merek bukanlah apa yang kita katakan kepada konsumen—melainkan apa yang konsumen katakan satu sama lain.

Ide ini sangat penting, terutama saat Anda berusaha membangun merek yang benar-benar dipercaya oleh orang-orang. Dan kepercayaan itu dimulai dari konsistensi.

Template ini menghilangkan elemen-elemen yang tidak perlu sehingga Anda dapat fokus pada penyajian elemen inti dengan jelas. Template ini memberikan cara yang sederhana untuk mendokumentasikan merek Anda tanpa memperumit proses, yang sangat berguna jika Anda bekerja sendirian dan membutuhkan sesuatu yang dapat diperbarui dengan cepat.

🌻 Mengapa Anda akan menyukai template ini:

Dibangun berdasarkan panduan merek yang sebenarnya, sehingga praktis dan mudah diikuti

Berfokus pada hal-hal esensial seperti warna, logo, dan tipografi

Dirancang untuk pengeditan cepat sehingga Anda dapat memasukkan konten Anda sendiri

✨ Ideal Untuk: Freelancer dan merek pribadi yang menginginkan panduan sederhana yang dapat diedit dengan cepat dan digunakan di portofolio, situs web, dan saluran media sosial.

4. Template Panduan Merek oleh Figma

melalui Figma

Terkadang inti dari merek Anda sudah ada. Ia hanya membutuhkan tempat untuk berkembang, bernafas, dan tetap konsisten seiring waktu.

Template Panduan Merek Figma ini membantu Anda mengumpulkan aset yang Anda miliki dan secara halus menanyakan apakah aset tersebut masih sesuai dengan merek yang ingin Anda bangun. Mengubah aset yang tersebar menjadi satu sumber kebenaran membuat merek Anda lebih mudah dijelaskan kepada karyawan baru, kolaborator, atau mitra eksternal.

Template ini juga memberikan kerangka kerja untuk mengidentifikasi celah dalam identitas merek Anda dan memperbaikinya secara bertahap, daripada harus memulai dari awal.

🌻 Mengapa Anda akan menyukai template ini:

Memungkinkan Anda untuk memasukkan logo, font, dan warna yang sudah ada tanpa repot

Mendorong perbaikan kecil agar merek Anda berkembang bersama tim Anda

Menjaga keselarasan sehingga semua orang dapat mengambil keputusan lebih cepat dan lebih percaya diri

Berfungsi baik sebagai acuan bersama di antara tim desain dan pemasaran

✨ Ideal Untuk: Merek yang sedang berkembang yang sudah memiliki aset yang ada dan hanya membutuhkan tempat untuk menjaga keselarasan.

5. Template Pedoman Merek Gratis oleh Figma

melalui Fi g ma

Tidak semua merek dimulai dengan tim besar atau sistem desain yang mewah. Terkadang Anda hanya membutuhkan tempat yang jelas untuk memulai. Template Panduan Merek gratis ini memberikan ruang tersebut, dengan struktur yang cukup untuk terasa andal dan fleksibilitas yang cukup untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda.

Template ini berfungsi sebagai kerangka kerja sederhana yang berkembang seiring dengan pertumbuhan merek Anda, sehingga Anda dapat memulai dari yang kecil dan menambahkan detail seiring perkembangan merek Anda. Bagi desainer baru atau pendiri pertama kali, template desain grafis ini menghilangkan tekanan untuk membuat panduan yang sempurna sejak awal sambil tetap menjaga konsistensi pekerjaan Anda.

🌻 Mengapa Anda akan menyukai template ini:

Mencakup semua hal dasar, termasuk penggunaan logo, tipografi, dan pedoman warna

Dilengkapi dengan petunjuk yang mudah dipahami sehingga tidak ada yang terasa membingungkan atau teknis

Merasa nyaman, baik Anda sedang membangun proyek pribadi maupun merek yang sedang berkembang

Dibuat untuk orang-orang nyata yang menginginkan kejelasan, bukan kerumitan

✨ Ideal Untuk: Startup dan pendiri pertama kali yang membutuhkan panduan merek gratis dan ramah pemula yang dapat dikembangkan seiring dengan perkembangan identitas merek mereka.

Batasan Template Figma

Jika ada orang dari Figma yang mendengarkan ini: pengingat ramah, Anda sedang mengambil jalan yang salah, dan Anda akan digantikan dalam waktu singkat jika terus melakukannya.

Jika ada orang dari Figma yang mendengarkan ini: pengingat ramah, Anda sedang mengambil jalan yang salah, dan Anda akan digantikan dalam waktu singkat jika terus melakukannya.

Begini cara seorang pengguna yang frustrasi menghubungi tim Figma di Reddit.

Tidak dapat dipungkiri, meskipun telah membantu ribuan desainer dalam memberikan struktur pada karya kreatif mereka, Figma memiliki beberapa tantangan serius yang perlu dipertimbangkan sebelum Anda terlalu dalam terlibat.

Berikut ini ringkasan singkatnya:

Beberapa template terlalu kaku, sehingga sulit untuk mengeksplorasi di luar struktur aslinya.

Berbagi pekerjaan dengan klien atau rekan kerja seringkali dibatasi oleh jumlah lisensi berbayar yang tersedia.

Pengeditan offline tidak dapat diandalkan, yang dapat menyulitkan tim jarak jauh atau regional.

Dukungan terkadang terasa jauh, terutama saat Anda membutuhkan bantuan di bawah tekanan.

Template mungkin tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal, sehingga tim harus melakukan pekerjaan tambahan untuk menyesuaikannya.

Template Panduan Merek Figma Alternatif

Seperti yang dikatakan, “Di mana ada kemauan, di situ ada jalan.” Dan terkadang, jalan itu ternyata adalah ClickUp, perangkat lunak manajemen merek andalan para pemasar.

Jika templat yang dibahas membuat tim desain Anda merasa terbatas, berikut adalah beberapa alternatif Figma.

Berikut adalah 10 template panduan merek ClickUp terbaik yang dapat membantu mengisi celah dan memberikan ruang bagi merek Anda untuk berkembang dengan kejelasan dan konsistensi.

1. Template Pedoman Merek ClickUp

Dapatkan template gratis Gunakan papan tulis visual untuk mengatur elemen merek dengan cara yang mudah dilihat menggunakan Template Pedoman Merek ClickUp.

Sebagian besar orang tidak memilih merek hanya karena tampilannya mengesankan. Mereka memilihnya karena terasa familiar, jelas, dan dapat dipercaya. Faktanya, tiga dari empat orang mengatakan mereka lebih memilih membeli dari merek yang mereka rasakan terhubung dengannya. Jenis koneksi seperti itu dimulai dengan konsistensi.

Template Panduan Merek ClickUp memberikan ruang fleksibel untuk mengintegrasikan semua elemen merek Anda secara bersamaan.

Karena terintegrasi dengan papan tulis kolaboratif, Anda dapat memetakan visual, nilai, dan pesan dalam satu tempat dan menjadikannya mudah diakses oleh seluruh tim.

🌻 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Lihat gambaran lengkapnya melalui tata letak papan tulis visual yang dia

Nikmati kolaborasi real-time sehingga semua orang dapat berkontribusi dan tetap sejalan.

Sesuaikan panduan ini dengan kepribadian merek Anda melalui bagian-bagian yang dapat disesuaikan.

Simpan dan perbarui semua hal mulai dari logo hingga pedoman penulisan di ruang bersama.

✨ Ideal Untuk: Tim yang ingin memiliki ruang visual yang tenang untuk merek mereka, yang mudah diperbarui dan dibagikan.

Begini cara Anda dapat memetakan seluruh rencana Anda secara visual dengan ClickUp Whiteboards dalam panduan singkat:

2. Template Dokumen Panduan Gaya Merek ClickUp

Dapatkan template gratis Nikmati ruang yang sederhana untuk membangun dan menyimpan tampilan dan nuansa merek Anda menggunakan Template Dokumen Panduan Gaya Merek ClickUp.

Memilih warna dan font merek Anda adalah satu hal. Memastikan mereka tampil konsisten di mana pun adalah hal lain. Panduan gaya membantu menjaga konsistensi, sehingga tidak peduli siapa yang mendesain atau menulis, merek Anda tetap terasa seperti milik Anda.

Template Dokumen Panduan Gaya Merek ClickUp adalah dokumen ClickUp siap pakai yang dirancang untuk membantu tim mengelola dan mempertahankan identitas merek mereka. Template ini mencakup bagian khusus untuk logo, tipografi, warna merek, nada suara, dan contoh penggunaan. Baik Anda sedang mengintegrasikan karyawan baru, memberikan briefing kepada freelancer, atau menyelaraskan pemangku kepentingan, template ini menyediakan sumber informasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk aset merek dan pesan Anda.

🌻 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Simpan pilihan warna, logo, dan tipografi Anda dalam satu dokumen yang mudah diakses.

Jadikan mudah bagi siapa pun untuk mengikuti arah visual yang sama.

Bantu anggota tim baru untuk cepat beradaptasi tanpa ragu-ragu.

Dukung pengalaman yang konsisten di seluruh situs web, email, dan cetakan.

✨ Ideal Untuk: Tim pemasaran merek, pemasaran produk, desain, dan komunikasi yang membutuhkan ruang bersama untuk menyinkronkan logo, pesan, dan identitas visual secara real-time.

3. Template Panduan Gaya Merek ClickUp

Dapatkan template gratis Bantu merek Anda terlihat konsisten dan terasa lebih terpercaya dengan menggunakan Template Panduan Gaya Merek ClickUp.

Beberapa bisnis menghabiskan lebih dari sepuluh ribu dolar setahun untuk pekerjaan desain. Angka tersebut berbicara banyak. Namun, hal itu juga menunjukkan betapa besar usaha yang diperlukan untuk membuat merek terlihat dan terasa tepat.

Template Panduan Gaya Merek ClickUp memberikan tempat yang sederhana untuk mengumpulkan upaya tersebut dan menjaga konsistensi. Anda dapat mengonsolidasikan aturan merek di ClickUp sehingga penulis, desainer, dan pemasar selalu bekerja berdasarkan panduan yang sama.

🌻 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Susun warna, font, dan gambar Anda dalam satu panduan yang mudah diikuti

Bantu semua anggota tim tetap sejalan, baik saat menulis konten atau mendesain iklan

Jadikan merek Anda terasa jelas dan dapat diandalkan di setiap saluran

Jaga agar semuanya tetap rapi sehingga visual Anda berkembang bersama merek Anda, bukan bertentangan dengannya

✨ Ideal Untuk: Manajer merek, direktur kreatif, dan tim pemasaran yang membutuhkan panduan gaya yang andal untuk menyelaraskan desain, teks, dan pelaksanaan kampanye di setiap saluran.

👀 Fakta Menarik: Logo berbentuk bunga daisy Chupa Chups dirancang oleh Salvador Dalí dalam waktu kurang dari satu jam. Ia bersikeras agar logo tersebut ditempatkan di atas permen loli daripada di sampingnya agar orang selalu dapat melihatnya dengan jelas. Ini adalah contoh sempurna bagaimana penempatan yang baik dapat sama pentingnya dengan desain yang baik.

4. Template Manajemen Merek ClickUp

Dapatkan template gratis Miliki ruang yang tenang dan jelas untuk mengelola semuanya dengan Template Manajemen Merek ClickUp

Anda telah berhasil menyelesaikan presentasi peluncuran produk. Kemudian seseorang menghubungi Anda meminta ringkasan kampanye terbaru. Sementara itu, rekan tim lain baru saja membagikan versi logo yang sudah Anda hentikan penggunaannya dua bulan lalu.

Mengelola merek berarti harus mengawasi banyak hal sekaligus. Template Manajemen Merek ClickUp mengintegrasikan semua hal di bawah satu atap, sehingga perencanaan kampanye, pembaruan aset, dan komunikasi tim tetap terhubung. Alih-alih harus memastikan draf mana yang terbaru, Anda dapat melacak kampanye, menyelaraskan pesan, dan memastikan semua orang bergerak menuju cerita merek yang sama.

🌻 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Rencanakan pengelolaan kampanye pemasaran tanpa membuat semuanya menjadi berantakan

Jaga agar tim Anda tetap terhubung dan bekerja menuju pesan yang sama

Lihat apa yang berjalan baik dan di mana mungkin perlu penyesuaian

Tetaplah konsisten seiring pertumbuhan dan perubahan merek Anda

✨ Ideal Untuk: Manajer merek, tim operasi pemasaran, dan pemimpin kreatif yang membutuhkan satu tempat untuk mengoordinasikan kampanye, mengelola aset, dan menjaga konsistensi merek di seluruh departemen.

5. Template Identitas Merek ClickUp

Dapatkan template gratis Biarkan merek Anda terbentuk dengan jelas menggunakan Template Identitas Merek ClickUp

“Apa yang dibutuhkan untuk identitas merek? Selain hal-hal dasar. ” Itulah pertanyaan yang diajukan di Reddit. Seorang pengguna menjawab dengan sesuatu yang sederhana namun tepat sasaran: “Sebelum logo, tentukan nada suara Anda, misi, visi, dan siapa yang Anda targetkan. Kemudian biarkan desain mengikuti itu. “

Itulah tepatnya yang dibantu oleh Template Identitas Merek ClickUp. Template ini memberi Anda ruang untuk memikirkan hal-hal yang lebih mendalam sebelum terjun ke pemilihan warna dan font.

Bagian terbaiknya adalah template ini tidak hanya berfokus pada aspek visual, tetapi juga membantu Anda mendefinisikan nilai-nilai, suara, dan tujuan jangka panjang merek Anda, sehingga merek Anda terasa autentik dan bukan sekadar hiasan.

🌻 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Buat bahasa visual yang mencerminkan identitas Anda

Buat pesan yang sesuai dengan gaya Anda dan resonansi dengan audiens Anda

Tetapkan KPI dan tujuan pemasaran agar tim Anda tahu arah yang akan diambil oleh merek

Pastikan semua elemen tetap terhubung saat Anda berkembang di berbagai platform

✨ Ideal Untuk: Tim pemasaran dan pemimpin komunikasi yang ingin membentuk identitas yang konsisten di seluruh kampanye, saluran, dan titik kontak pelanggan.

6. Template Buku Merek ClickUp

Dapatkan template gratis Bentuk identitas Anda dan tetap setia padanya seiring waktu dengan Template Buku Merek ClickUp

Anda tahu perasaan ketika segala hal tentang sebuah merek terasa pas? Suara merek, warna-warnanya, cara merek tersebut tampil secara online. Itu bukan sekadar kebetulan. Kejelasan semacam itu biasanya berasal dari memiliki dasar yang kokoh untuk kembali. Buku merek membantu Anda membangun fondasi semacam itu.

Template Buku Merek ClickUp mengubah ide tersebut menjadi ruang kerja praktis di mana strategi, visual, dan narasi merek berpadu secara harmonis. Alih-alih memperlakukan buku merek sebagai file PDF statis, template strategi merek ini menjadi panduan dinamis yang dapat Anda perbarui, bagikan, dan kembangkan seiring pertumbuhan merek.

🌻 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Organisir pikiran dan aset Anda dengan daftar tugas sederhana atau papan.

Susun logo, font, warna, dan gambar Anda dengan cara yang mudah ditemukan dan diikuti.

Pantau kemajuan Anda saat membangun kampanye atau memperbarui konten lama.

Berikan pemahaman bersama kepada seluruh tim Anda tentang bagaimana merek tersebut sebenarnya terasa.

✨ Ideal Untuk: Tim pemasaran, strategis konten, dan direktur kreatif yang membutuhkan buku merek terpusat dan dinamis untuk membimbing pesan, kampanye, dan keputusan desain.

7. Template Rebranding ClickUp

Dapatkan template gratis Tugaskan tugas dengan jelas sehingga semua orang tahu apa yang mereka kerjakan melalui Template Rebranding ClickUp.

Ketika Dunkin’ menghapus kata “Donuts” dari namanya, itu bukan sekadar perubahan logo. Itu adalah pergeseran halus dalam cara mereka ingin tampil. Dunkin’ mempertahankan warna dan nuansa yang sama sambil lebih fokus pada apa yang paling dihargai oleh pelanggan mereka. Jenis rebranding seperti itu membutuhkan perhatian, bukan hanya font baru.

Rebranding bukanlah hal yang mudah. Anda berusaha untuk maju tanpa kehilangan elemen-elemen yang masih terasa autentik. Template Rebranding ClickUp memberikan cara untuk melakukannya tanpa terburu-buru.

Template branding ini menciptakan rencana terstruktur di mana strategi, desain, dan komunikasi tetap selaras. Dengan garis waktu, penugasan tugas, dan ruang untuk umpan balik, prosesnya terasa terencana daripada kacau.

🌻 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Pantau setiap langkah sehingga Anda selalu tahu apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan selanjutnya.

Tentukan peran yang jelas agar tidak ada yang bingung tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa.

Buatlah jadwal yang sesuai untuk tim Anda, bukan hanya tenggat waktu.

Jaga agar semua orang tetap terhubung saat Anda perlahan-lahan mengubah tampilan dan nuansa merek.

✨ Ideal Untuk: Direktur pemasaran, manajer merek, dan tim operasional kreatif yang memimpin proses rebranding dan membutuhkan struktur yang jelas untuk jadwal, peran, dan peluncuran kampanye.

8. Template Panduan Gaya Logo ClickUp

Dapatkan template gratis Tunjukkan kapan harus menggunakan setiap versi logo Anda dan kapan tidak boleh menggunakannya dengan menggunakan Template Panduan Gaya Logo ClickUp.

Logo sering kali muncul di berbagai tempat di internet. Mereka dapat ditemukan di situs web, presentasi, cangkir kopi, dan terkadang di tempat-tempat yang tidak Anda duga. Panduan gaya logo membantu Anda memastikan logo Anda tetap terasa seperti milik Anda, terlepas dari di mana logo tersebut ditempatkan.

Template Panduan Gaya Logo ClickUp memberikan Anda satu tempat yang jelas untuk menetapkan batasan-batasan tersebut dengan hati-hati. Ini adalah tempat yang baik untuk memulai belajar tentang cara membuat panduan gaya untuk merek Anda. Sebagai permulaan, Anda dapat mendefinisikan aturan penggunaan, mendokumentasikan variasi, dan membagikan instruksi sehingga tidak ada mitra, vendor, atau rekan tim yang menyalahgunakan logo.

🌻 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Tentukan kapan dan bagaimana menggunakan setiap versi logo Anda.

Catat detail penting seperti nilai warna, batasan ukuran, dan jarak.

Bagikan panduan ini dengan mitra agar semua pihak tetap berada di halaman yang sama.

Jaga konsistensi tanpa perlu memeriksa ulang setiap kali.

✨ Ideal Untuk: Desainer grafis, manajer merek, dan agensi kreatif yang perlu mendokumentasikan penggunaan logo dan memastikan mitra, vendor, dan tim internal menerapkannya secara konsisten.

👀 Fakta Menarik: Kata LEGO merupakan gabungan dari frasa Denmark “leg godt,” yang berarti “bermain dengan baik.” Yang menarik adalah para pendiri tidak menyadari hingga kemudian bahwa dalam bahasa Latin, “lego” juga berarti “saya merakit.” Ini adalah kebetulan yang menyenangkan yang sejalan sempurna dengan misi merek tersebut.

9. Template Panduan Gaya Proyek ClickUp

Dapatkan template gratis Miliki satu tempat di mana aturan visual Anda benar-benar diterapkan dengan Template Panduan Gaya Proyek ClickUp.

Anda memperbarui header situs web. Seseorang lain mengubah font dalam postingan media sosial. Kemudian orang ketiga membagikan presentasi slide yang menggunakan warna yang sama sekali berbeda. Sebelum Anda menyadarinya, segala sesuatunya mulai terasa sedikit tidak sesuai.

Template Panduan Gaya Proyek ClickUp menyediakan panduan bersama di mana semua orang dapat memeriksa dan memastikan mereka bekerja berdasarkan dasar yang sama.

Template ini menyimpan semua elemen visual penting seperti font, warna, dan tata letak dalam satu referensi, sehingga setiap hasil desain terasa seperti bagian dari cerita yang sama. Alih-alih memperbaiki ketidakkonsistenan setelah selesai, tim Anda dapat mendesain dengan jelas sejak awal.

🌻 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Organisir semua elemen visual merek Anda dalam satu dokumen bersama.

Pastikan font, warna, dan tata letak tetap konsisten, terlepas dari platform yang digunakan.

Komunikasikan harapan desain dengan jelas agar tidak ada lagi perdebatan yang berlarut-larut.

Dukung tim Anda dalam menciptakan karya yang terasa kohesif dan sesuai dengan merek.

✨ Ideal Untuk: Pembuat konten, tim desain produk, dan departemen pemasaran yang membutuhkan referensi yang jelas untuk menjaga keselarasan visual di seluruh kampanye, produk, dan saluran.

10. Template Peluncuran Merek ClickUp

Dapatkan template gratis Dari pemetaan timeline hingga pelacakan tonggak penting, pastikan semua orang berada di halaman yang sama dengan Template Peluncuran Merek ClickUp.

Ada sebuah postingan Reddit yang sedang viral: seorang penasihat startup berbagi pengalamannya membantu merek berkembang dari ide awal hingga exit bernilai jutaan dolar. Apa salah satu saran paling berharga darinya? Jangan menunggu kesempurnaan. Cukup luncurkan produk Anda, bicaralah dengan pelanggan, dan bangun dari versi pertama.

Template Peluncuran Merek ClickUp membantu Anda mengubah ide-ide di kepala Anda menjadi rencana yang dapat Anda ikuti. Template ini memberikan ruang untuk mencatat apa yang perlu dilakukan, menentukan siapa yang akan membantu, dan membimbing tim Anda melalui setiap tahap peluncuran dengan lancar.

🌻 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Tetapkan jadwal yang jelas dan terkelola dengan baik untuk peluncuran Anda.

Pantau hal-hal penting tanpa perlu rumit.

Jaga agar tim Anda tetap sinkron tanpa perlu terus-menerus melakukan pengecekan.

Biarkan merek Anda berkembang, langkah demi langkah.

✨ Ideal Untuk: Pendiri dan pembangun merek yang ingin memulai dengan kuat tanpa terjebak dalam detail.

11. Template Branding ClickUp

Dapatkan template gratis Pastikan semuanya terasa seperti berasal dari tim yang sama dengan Template Branding ClickUp.

Branding tidak selalu dimulai dengan visi besar dari bertahun-tahun yang lalu. Terkadang, semuanya dimulai dengan pertanyaan sederhana dari rekan tim: “Versi logo mana yang harus saya gunakan?”

Itulah saat Anda menyadari bahwa merek Anda tersebar di terlalu banyak folder dan terlalu sedikit percakapan. Template Branding ClickUp memberikan tim Anda satu ruang bersama untuk mendefinisikan bagaimana merek Anda terlihat, terdengar, dan terasa.

Mulai dari tipografi hingga gaya bahasa, template ini membantu Anda menciptakan sesuatu yang dapat dipahami dan digunakan oleh orang-orang di dalam dan luar perusahaan Anda.

🌻 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Tentukan suara merek, warna, dan aturan desain Anda.

Simpan semua aset Anda di tempat yang dapat diakses oleh semua orang.

Jaga konsistensi merek Anda seiring pertumbuhan tim dan pesan Anda.

✨ Ideal Untuk: Tim pemasaran tahap awal, pemimpin desain, dan tim lintas fungsi yang membutuhkan pusat tunggal dan mudah diakses untuk mendefinisikan dan mengelola aset merek, suara, dan pedoman.

Jadikan Setiap Langkah Anda Sesuai dengan Merek dengan ClickUp

Di balik setiap merek yang kuat terdapat sesuatu yang familiar—warna yang terasa tepat, suara yang mencerminkan identitas Anda, dan ritme yang dapat diikuti tim Anda tanpa perlu ragu-ragu.

Figma memberikan tempat yang fantastis untuk memulai. Namun, saat harus menjaga semua hal terhubung di antara orang, proyek, dan platform, ClickUp dengan tenang hadir untuk membantu.

Ini bukan hanya tentang template. Ini tentang memberikan merek Anda tempat di mana ia dapat berkembang dan tetap setia pada dirinya sendiri.

