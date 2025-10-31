12 Template Pelacak Lamaran Kerja Notion Terbaik untuk Tetap Terorganisir

Pencarian kerja saat ini lebih terasa seperti maraton daripada sprint. Dengan banyaknya lamaran, tindak lanjut, dan tugas persiapan wawancara yang menumpuk, mudah untuk kehilangan jejak di mana Anda berada.

Tahukah Anda bahwa rata-rata dibutuhkan 21 lamaran yang dirancang dengan cermat agar seorang kandidat mendapatkan satu tawaran pekerjaan? Data ini jelas menunjukkan satu hal: melacak setiap langkah dalam pencarian kerja Anda bukan hanya cerdas, tetapi juga esensial.

Mulai dari mencatat status lamaran hingga merencanakan tindak lanjut dan persiapan wawancara untuk wawancara mendatang, templat pelacak lamaran kerja Notion membantu mengorganisir proses lamaran kerja Anda.

Sebagai bonus, kami juga akan membagikan templat dari ClickUp, memungkinkan Anda memilih yang terbaik dari yang tersedia. Ayo mulai melacak, ya?

Apa yang Membuat Template Pelacak Lamaran Pekerjaan Notion yang Baik?

Memilih templat pelacak lamaran kerja yang tepat dapat membuat perbedaan antara pencarian kerja yang terorganisir dan kekacauan total. Dan tidak semua templat yang ada dirancang untuk menangani naik turunnya pencarian kerja modern, jadi inilah yang harus Anda cari sebelum memilih templat pelacak lamaran kerja Notion: 👇

Pelacakan status yang jelas: Pilih templat yang secara jelas menunjukkan status setiap lamaran—Dikirim, Jadwal Wawancara, Tawaran Diterima, atau bahkan Diabaikan (kita semua pernah mengalaminya 😅)

Kolom yang dapat disesuaikan: Pilih templat yang memungkinkan Anda menambahkan atau mengedit kolom sesuai kebutuhan Anda, seperti melacak ukuran perusahaan, sumber rujukan, atau ekspektasi gaji.

Pengingat wawancara dan tindak lanjut: Pastikan templat Anda mencakup ruang untuk tindak lanjut perekrut, tanggal wawancara, dan langkah selanjutnya agar Anda tidak melewatkan kesempatan.

Detail perusahaan dan posisi: Pilih yang memungkinkan Anda menyimpan deskripsi posisi, catatan perusahaan, dan tautan seperti pengumuman lowongan kerja atau profil LinkedIn.

Catatan dan refleksi: Pastikan templat pelacak Anda memungkinkan Anda mencatat catatan singkat seperti ‘suka dengan budaya tim’ atau ‘tidak yakin dengan rentang gaji’. Hal ini membantu Anda membandingkan tawaran nanti dan membuat keputusan yang lebih cerdas.

Opsi ekspor dan berbagi: Cari templat yang memudahkan Anda berbagi pelacak Anda dengan mentor, konsultan karier, atau bahkan teman.

👀 Tahukah Anda: Pada tahun 2023, durasi median dari aplikasi pertama hingga tawaran pertama adalah sekitar 44 hari. Selain itu, sebagian besar anggota melaporkan pencarian kerja yang berlangsung antara 21 dan 89 hari. Hal ini menunjukkan peningkatan yang stabil dalam waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan tawaran pekerjaan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Template Pelacak Lamaran Kerja Terbaik dalam Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan untuk templat pelacak lamaran kerja Notion dan ClickUp:

12 Template Pelacak Lamaran Pekerjaan Notion Gratis

Sebelum kita masuk ke daftar, berikut ini sedikit informasi: setiap templat di bawah ini adalah opsi gratis Notion yang ideal untuk tetap terorganisir selama proses pencarian kerja Anda.

Kami telah membagi templat Notion ini menjadi deskripsi singkat beserta fitur utamanya untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

1. Template Pelacak Lamaran Kerja untuk Mahasiswa

melalui Notion

Template Pelacak Lamaran Kerja untuk Mahasiswa adalah dasbor karier berbasis Notion yang dirancang khusus untuk mahasiswa. Template ini membantu Anda memantau lamaran kerja dan magang, menyimpan semua dokumen penting di satu tempat, serta mengumpulkan sumber daya karier, sehingga proses pencarian kerja Anda terasa terorganisir dan mudah dikelola.

Dengan templat ini, Anda juga dapat:

Pantau setiap tahap perjalanan lamaran Anda dengan pelacak visual (Dikirim, Wawancara, Tawaran, Ditolak)

Simpan resume, portofolio, dan posting LinkedIn Anda di satu tempat sehingga semuanya siap digunakan.

Tinjau aplikasi sebelumnya di zona arsip untuk belajar dan menghindari kesalahan yang sama.

✅ Ideal untuk: Mahasiswa yang membagi waktu antara kuliah dan lamaran pekerjaan dan ingin cara yang bebas stres untuk tetap terorganisir.

2. Template Pelacak Lamaran Pekerjaan (dengan Notion AI)

melalui Notion

Dibuat untuk menyederhanakan proses aplikasi, Notion Job Application Tracker ini dengan integrasi Notion AI mengumpulkan setiap tahap pencarian kerja Anda ke dalam satu dasbor terorganisir. Anda dapat mencatat posisi yang dilamar, memantau tenggat waktu, dan mencatat catatan tentang setiap perusahaan.

Semua ini sambil AI membantu Anda menyusun email tindak lanjut, menyempurnakan materi lamaran awal, dan tetap mengontrol tugas-tugas dengan lebih mudah dan tanpa gangguan.

Dengan templat ini, Anda juga dapat:

Seret dan lepas lamaran di papan untuk langsung melihat status masing-masing lamaran.

Unggah resume Anda ke lokasi yang mudah diakses sehingga Anda tidak perlu repot mencari di folder-folder.

Sortir dan filter menggunakan kalender untuk melacak tanggal jatuh tempo dan jadwal wawancara.

✅ Ideal untuk: Profesional dan mahasiswa yang ingin menggabungkan organisasi dengan dukungan berbasis AI untuk mempercepat proses aplikasi.

📮 ClickUp Insight: 88% responden survei kami menggunakan AI untuk tugas pribadi mereka, namun lebih dari 50% enggan menggunakannya di tempat kerja. Tiga hambatan utama? Kurangnya integrasi yang mulus, kesenjangan pengetahuan, atau kekhawatiran keamanan. Tapi bagaimana jika AI sudah terintegrasi ke dalam ruang kerja Anda dan sudah aman? ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, menjadikan hal ini kenyataan. Ia memahami perintah dalam bahasa biasa, mengatasi ketiga kekhawatiran adopsi AI sambil menghubungkan obrolan, tugas, dokumen, dan pengetahuan Anda di seluruh ruang kerja. Temukan jawaban dan wawasan dengan satu klik!

3. Template Kit Awal Pencarian Pekerjaan untuk Mahasiswa

melalui Notion

Student Job Search Starter Kit by Notion adalah paket alat lengkap untuk lulusan baru yang siap memulai karir mereka. Paket ini menggabungkan semua yang Anda butuhkan untuk pencarian kerja yang terorganisir, termasuk pengelolaan resume dan portofolio, pelacakan lamaran, persiapan wawancara, dan daftar tugas.

Dengan tata letak yang terstruktur, templat ini membantu Anda tetap fokus, termotivasi, dan bertanggung jawab atas setiap langkah dalam proses pencarian kerja yang terstruktur.

Dengan templat ini, Anda juga dapat:

Pantau kemajuan Anda dengan pelacak lamaran kerja yang bersih, yang menampilkan status lamaran Anda di setiap perusahaan.

Siapkan diri dengan lebih cerdas menggunakan daftar periksa untuk persiapan wawancara, jaringan, dan tindak lanjut.

Catat catatan perekrut, soroti keterampilan, dan tuliskan refleksi karier di bagian yang khusus disediakan.

✅ Ideal untuk: Mahasiswa dan lulusan baru yang ingin memiliki ruang kerja yang terorganisir untuk mengelola seluruh perjalanan karier mereka, mulai dari aplikasi hingga wawancara.

4. Template Pelacak Kebiasaan

melalui Notion

Pencarian kerja membutuhkan konsistensi, dan Template Pelacak Kebiasaan Notion membantu Anda membangun rutinitas harian seputar pencarian kerja Anda. Baik itu melamar sejumlah pekerjaan tertentu, memperbarui LinkedIn Anda, atau berlatih pertanyaan wawancara, Anda dapat mencatat dan melacak setiap kebiasaan dalam format sederhana yang dapat diselesaikan dengan satu klik.

Selain itu, kotak centang sederhana dan penghitung streak membantu Anda tetap bertanggung jawab dan tetap fokus untuk mendapatkan peran berikutnya.

Dengan templat ini, Anda juga dapat:

Pantau kebiasaan pencarian kerja Anda secara harian dan mingguan, seperti melamar 2 pekerjaan sehari atau menghubungi 1 recruiter.

Sesuaikan kategori kebiasaan dengan tujuan Anda, seperti membangun jaringan, memperbarui portofolio, atau persiapan wawancara.

Identifikasi pola kemajuan dan celah dengan mudah melalui tampilan mingguan atau bulanan.

✅ Ideal untuk: Pencari kerja yang ingin tetap konsisten dan disiplin dalam pencarian mereka tanpa kehilangan momentum.

🎉 Fakta Menarik: Beberapa calon pelamar Gen Z tidak hanya mengandalkan orang tua mereka, tetapi juga membawa mereka ke ruang wawancara. Dalam studi terhadap 831 pencari kerja Gen Z (di bawah 27 tahun), 77% mengatakan orang tua mereka hadir dalam wawancara, sementara 48% mengaku orang tua mereka menyelesaikan tugas untuk mereka.

5. Template Resume Profesional

melalui Notion

Kesan pertama sangat penting, dan resume Anda seringkali menjadi kesan pertama yang Anda berikan. Template Resume Profesional di Notion ini adalah portofolio karier pribadi Anda, yang disusun rapi untuk para perekrut.

Template gratis ini mengorganisir pengalaman, pendidikan, keterampilan, dan detail kontak Anda ke dalam struktur yang rapi. Hal ini memudahkan untuk dipindai namun tetap cukup kuat untuk menonjolkan pencapaian utama Anda. Desain minimalisnya menyeimbangkan profesionalisme dan kepribadian, memastikan cerita karier Anda tersampaikan dengan jelas dan berkesan.

Dengan templat ini, Anda juga dapat:

Tekankan keterampilan, kursus relevan, dan pengalaman kunci dalam bagian yang khusus.

Edit desain dengan cepat untuk menyesuaikan profil Anda dengan setiap posisi yang Anda lamar.

Bagikan tautan Notion untuk proses lamaran kerja yang lancar dan berorientasi digital.

✅ Ideal untuk: Profesional dan mahasiswa yang ingin memiliki CV yang rapi, mudah diperbarui, dan berfungsi dengan lancar baik dalam format digital maupun cetak.

6. Template Situs Portofolio Online

melalui Notion

Template Situs Portofolio Online di Notion berfungsi sebagai situs web pribadi Anda, dilengkapi dengan ruang untuk biodata, foto, galeri proyek, dan pengalaman profesional.

Ini memungkinkan Anda membangun kehadiran digital yang profesional dan mudah dibagikan, sambil memberikan perekrut dan rekan kerja cara yang jelas untuk mengeksplorasi keahlian Anda, melihat portofolio kerja Anda, dan terhubung melalui satu tautan.

Dengan templat ini, Anda juga dapat:

Tulis bagian 'Tentang Saya' yang singkat namun terasa lebih personal daripada CV.

Tampilkan proyek terbaik Anda dalam galeri studi kasus, desain, kode, atau contoh tulisan.

Bagikan informasi kontak Anda di awal untuk memudahkan proses komunikasi dengan recruiter.

✅ Ideal untuk: Profesional kreatif, pengembang, desainer, dan mahasiswa yang ingin memiliki kehadiran online profesional untuk mendukung lamaran pekerjaan mereka.

💡 Tips Pro: Selama lima tahun terakhir, panjang rata-rata CV telah hampir dua kali lipat, dari sekitar satu halaman menjadi hampir dua halaman. Pemberi kerja mengharapkan detail yang lebih banyak, tetapi pastikan detail tersebut relevan dan berdampak, bukan sekadar pengisian yang tidak perlu.

7. Template Papan Lowongan Kerja

melalui Notion

Memposting lowongan pekerjaan tidak harus berarti membangun situs karier lengkap. Template Papan Lowongan Kerja di Notion memberikan cara sederhana untuk membagikan peluang kerja secara real-time. Anda dapat mencantumkan lowongan, menandainya berdasarkan tim atau status, dan menambahkan detail seperti tanggung jawab dan batas waktu, sehingga memudahkan kandidat untuk menjelajahi dan melamar tanpa repot.

Dengan templat ini, Anda juga dapat:

Publish halaman papan lowongan kerja yang dapat diakses publik dan mudah dibagikan kepada orang lain.

Tag lowongan pekerjaan berdasarkan tanggal posting, departemen, dan status untuk penyortiran cepat.

Edit posting pekerjaan secara real-time untuk memastikan lowongan pekerjaan selalu diperbarui.

✅ Ideal untuk: Perusahaan kecil, startup, atau klub mahasiswa yang ingin cara sederhana untuk membagikan lowongan pekerjaan atau magang tanpa perlu situs karier yang lengkap.

⭐ Tips Pro: ClickUp Brain membuat pelacakan pekerjaan menjadi lebih cerdas. Selain templat, ClickUp Brain berfungsi sebagai asisten AI Anda di seluruh ruang kerja, membantu Anda menghasilkan konten, menampilkan konteks secara instan, dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk 'pekerjaan tentang pekerjaan'. Ini adalah AI kerja paling lengkap di dunia yang menghubungkan tugas, dokumen, obrolan, dan prioritas Anda dalam satu tempat, sehingga Anda tidak perlu repot mencari detail selama proses pencarian kerja. Dapatkan jawaban instan dari ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain

8. Template Panel Wawancara Notion

melalui Notion

Template Panel Wawancara oleh Notion dirancang untuk menyederhanakan proses wawancara dengan menyediakan panduan terstruktur untuk menilai kandidat. Template ini membagi wawancara menjadi tahap-tahap, atribut, dan panelis yang ditugaskan, memastikan keadilan dan konsistensi dalam setiap interaksi dengan kandidat.

Bagi pencari kerja, menjelajahi jenis panduan ini memberikan wawasan berharga tentang cara perusahaan mengevaluasi kandidat, membantu Anda mempersiapkan diri dengan jelas.

Dengan templat ini, Anda juga dapat:

Ikuti tahap-tahap yang telah ditentukan seperti seleksi oleh recruiter, wawancara teknis mendalam, dan wawancara akhir.

Gunakan daftar periksa atribut untuk keterampilan, motivasi, logistik, dan pengalaman untuk menjaga konsistensi penilaian.

Tentukan siapa yang menanyakan apa, sehingga calon pelamar tidak ditanya pertanyaan yang sama dua kali.

✅ Ideal untuk: Perekrut, manajer perekrutan, dan kandidat yang ingin melihat proses wawancara terstruktur dari balik layar.

🎉 Fakta Menarik: Selama wawancara, seorang kandidat dengan santai menceritakan bagaimana mereka membawa donat ke kantor, mengetahui bahwa manajer perekrutan sedang menjalani diet ketat. ‘Sabotase manis’ itu masuk ke dalam cerita sebagai anekdot yang membanggakan, tapi tak perlu dikatakan, manajer perekrutan tidak terkesan. Ini menyoroti kesalahan wawancara klasik: mencoba menjadi lucu atau ‘relatable’ tapi secara tidak sengaja mengungkapkan penilaian yang dipertanyakan. Selalu ingat: apa yang Anda anggap sebagai cerita cerdas mungkin menimbulkan tanda tanya bagi pemberi kerja.

9. Template Pelacak Aplikasi dari Situs Lowongan Kerja ke Pelamar

melalui Notion

Template Pelacakan Pelamar dari Situs Lowongan Kerja ini menghubungkan situs lowongan kerja yang terbuka untuk umum secara langsung dengan dasbor pelacakan pelamar, sehingga proses perekrutan menjadi lebih lancar dari awal hingga akhir.

Perusahaan dapat mendaftar posisi, menerima lamaran, dan melacak kemajuan kandidat di satu tempat. Bagi pencari kerja, sistem ini memastikan bahwa detail lamaran Anda mengalir secara lancar ke dalam alur kerja perekrut, mengurangi kemungkinan terlewatnya tindak lanjut.

Dengan templat ini, Anda juga dapat:

Pantau pembaruan real-time status lamaran—baru, dalam proses peninjauan, wawancara, atau penawaran.

Sesuaikan formulir lamaran untuk mengumpulkan informasi kandidat dengan cepat dan efisien.

Kelola peran, CV, dan wawancara dari satu ruang kerja perekrut yang terpusat.

✅ Ideal untuk: Perusahaan dan tim HR yang ingin mengelola beberapa posisi sekaligus, serta pencari kerja yang menghargai transparansi dalam melacak lamaran mereka.

10. Template Penulis Resume AI

melalui Notion

Dengan 25% generasi Z sudah beralih ke bot AI untuk menulis CV dan surat lamaran, jelas bahwa pencari kerja mencari cara yang lebih cerdas untuk menonjol. Template Penulis CV AI membuat proses tersebut menjadi mudah.

Cukup tambahkan detail Anda, termasuk pendidikan, pengalaman, dan keterampilan, dan biarkan AI mengolahnya menjadi CV yang rapi dan siap digunakan di industri, yang menonjolkan kelebihan Anda dan menyesuaikan cerita Anda dengan posisi yang Anda targetkan.

Dengan templat ini, Anda juga dapat:

Ikuti petunjuk terperinci untuk setiap bagian resume Anda, termasuk tujuan, pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan.

Susun informasi Anda dalam tata letak yang rapi dan profesional yang dapat dengan mudah dipindai oleh manajer perekrutan.

Sesuaikan templat ini untuk berbagai industri dan tingkat karir.

✅ Ideal untuk: Pencari kerja yang ingin memiliki CV yang cepat namun profesional, terutama mahasiswa, orang yang ingin beralih karier, atau profesional yang ingin memperbarui CV mereka.

📌 Tahukah Anda? Hampir setengah dari pencari kerja Generasi Z mengakui pernah berbohong dalam aplikasi pekerjaan. Sekitar 23% memanipulasi pengalaman kerja mereka, dan hampir 18% membesar-besarkan jabatan pekerjaan mereka.

11. Template Penulis Deskripsi Pekerjaan Berbasis AI

melalui Notion

Template Penulis Deskripsi Pekerjaan AI membantu tim perekrutan menghasilkan deskripsi pekerjaan yang jelas dan spesifik untuk setiap peran dalam hitungan menit. Anda cukup mengisi ringkasan singkat tentang perusahaan dan detail peran, lalu Notion AI akan menyusun deskripsi pekerjaan yang rapi yang dapat Anda sempurnakan dan publikasikan. Template ini menjaga konsistensi bahasa di seluruh peran dan menghemat waktu saat beberapa lowongan dibuka secara bersamaan.

Dengan templat ini, Anda juga dapat:

Buat draf resume atau deskripsi pekerjaan dengan satu klik menggunakan AI, lalu sempurnakan lebih lanjut dengan mengedit, memperluas, atau menyesuaikan nada secara instan.

Salin dan tempel dengan mudah ke halaman karier, papan lowongan kerja, atau dokumen dengan output yang siap digunakan dengan Markdown dan tetap mempertahankan formatnya.

Kembalikan atau bandingkan perubahan kapan saja menggunakan riwayat versi bawaan.

✅ Ideal untuk: Startup dan tim kecil yang membutuhkan deskripsi pekerjaan berkualitas tinggi dengan cepat, dan ingin menjaga konsistensi pesan di semua posting.

12. Template Galeri Studi Kasus

melalui Notion

Cara Anda memamerkan pekerjaan Anda dapat menjadi perbedaan antara kehilangan kesempatan dan menonjol. Template Galeri Studi Kasus Notion memberikan ruang khusus untuk mengorganisir dan mempresentasikan studi kasus dengan jelas dan berdampak. Anda dapat menyoroti tujuan proyek, strategi, hasil, dan pelajaran kunci, didukung oleh visual dan data, sehingga prestasi Anda berbicara sendiri.

Dengan templat ini, Anda juga dapat:

Buat kesan yang kuat dengan menampilkan proses pemecahan masalah Anda secara jelas.

Jadikan portofolio Anda interaktif dengan gambar, grafik, dan data nyata.

Bagikan semuanya dengan mudah menggunakan satu tautan untuk akses cepat selama proses lamaran atau wawancara.

✅ Ideal untuk: Profesional yang ingin memperkuat lamaran mereka dengan menyajikan dokumentasi proyek yang mendalam dan hasilnya.

👀 Tahukah Anda? Sebuah eksperimen lapangan berskala besar dengan hampir setengah juta pencari kerja menemukan bahwa menggunakan bantuan penulisan AI untuk CV meningkatkan peluang diterima kerja sebesar 8%. Yang penting, studi tersebut juga menunjukkan bahwa manfaat ini konsisten di berbagai industri dan demografi. Pesan utamanya? Menggunakan AI dapat secara signifikan meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan wawancara dan tawaran pekerjaan.

Batasan Notion

Meskipun Notion adalah alat yang fleksibel dan powerful, umpan balik dari pengguna menyoroti beberapa area di mana Notion dapat kurang optimal, terutama tergantung pada beban kerja Anda, ukuran tim, atau ekspektasi Anda.

Berikut adalah beberapa masalah umum yang dilaporkan oleh pengguna:

Kurva pembelajaran yang curam untuk pengaturan DIY : Tingkat kustomisasi yang tinggi berarti proses onboarding memerlukan usaha yang serius, terutama saat merancang basis data relasional atau alur kerja tim.

Kinerja melambat seiring dengan skala : Ruang kerja dengan media berat, basis data besar, atau banyak anggota tim dapat mengalami lag.

Akses offline terbatas : Mengedit secara offline tidak lancar; pengguna tanpa koneksi internet stabil dapat mengalami masalah sinkronisasi atau ketidakmampuan untuk memuat halaman.

Fitur AI tidak sepenuhnya otonom : Notion AI membantu menyempurnakan, merangkum, atau membantu konten, tetapi tidak dapat menghasilkan dokumen lengkap dari awal; fitur ini memperkuat rather than menggantikan masukan manusia.

Dukungan dan versi dapat tidak konsisten: Meskipun umumnya berguna, alat dukungan pelanggan dan riwayat versi (terutama untuk melacak pembatalan atau mencegah dokumen duplikat) tidak selalu andal.

Template Notion Alternatif

Saat mengelola lamaran pekerjaan, fitur manajemen proyek Notion merupakan pilihan yang baik. Namun, platform seperti ClickUp menawarkan cara yang lebih terstruktur, dapat disesuaikan, dan kaya fitur untuk tetap terorganisir selama proses pencarian kerja. Bagaimana caranya?

Ini adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia , yang menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja. Dengan fleksibilitas yang lebih besar, otomatisasi bawaan, dan berbagi yang mudah, ClickUp menawarkan templat yang kuat namun sederhana untuk menjaga pencarian kerja Anda tetap terorganisir dan berjalan lancar tanpa stres. Selain itu, ClickUp menghilangkan semua bentuk penyebaran kerja untuk memberikan 100% konteks dan satu tempat bagi manusia dan agen untuk bekerja sama.

Berikut adalah templat pelacak aplikasi pekerjaan ClickUp terbaik yang dapat menjadi alternatif yang sangat baik untuk Notion:

1. Template Pencarian Pekerjaan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak dan kelola semua lamaran pekerjaan Anda di satu tempat dengan Template Pencarian Pekerjaan ClickUp.

Template Pencarian Pekerjaan ClickUp memudahkan pengelolaan pencarian pekerjaan Anda dengan mengintegrasikan aplikasi, jadwal wawancara, dan kontak perekrut dalam satu platform. Mulai dari melacak detail pemberi kerja dan ekspektasi gaji hingga menyiapkan sumber daya wawancara, template ini menjaga elemen inti pencarian pekerjaan tetap terstruktur sehingga Anda dapat fokus pada mendapatkan peran yang tepat.

Dengan templat ini, Anda juga dapat:

Lacak semua lamaran di satu tempat dengan kolom untuk perusahaan, posisi, gaji, tunjangan, dan catatan, sehingga memudahkan Anda membandingkan peluang secara berdampingan.

Pantau setiap tahap wawancara dengan tag status bawaan seperti "telah diajukan", "wawancara telepon", "wawancara tatap muka", dan "keputusan akhir", sehingga Anda selalu tahu posisi Anda.

Evaluasi calon pemberi kerja dengan cepat dengan menambahkan bidang penilaian Glassdoor dan manfaat, membantu Anda membuat pilihan karier yang lebih terinformasi.

Simpan surat lamaran, kontak perekrut, dan riwayat email langsung di setiap entri pekerjaan, memastikan detail penting selalu tersedia di ujung jari Anda.

✅ Ideal untuk: Pencari kerja yang ingin sistem sederhana namun powerful untuk mengelola seluruh proses lamaran kerja mereka di satu tempat.

💡 Tips Pro: Jika Anda bertanya-tanya bagaimana menggunakan AI untuk pencarian kerja, berikut beberapa cara untuk memanfaatkannya: Ringkaskan posting pekerjaan menjadi wawasan singkat dan mudah dibaca untuk menghindari membaca deskripsi yang panjang.

Otomatiskan pembuatan email tindak lanjut yang dipersonalisasi untuk perekrut dalam hitungan detik menggunakan ClickUp Brain atau model AI premium seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude, yang terintegrasi dalam aplikasi desktop Brain MAX.

Tampilkan semua lamaran prioritas tinggi dengan batas waktu yang akan datang secara instan.

Buat catatan persiapan wawancara dengan mengumpulkan pertanyaan, informasi perusahaan, dan sumber daya yang telah Anda simpan.

Buat poin-poin resume yang disesuaikan dengan setiap deskripsi pekerjaan. ClickUp Brain MAX menangani semua ini untuk Anda. Lupakan berpindah-pindah antara papan lowongan kerja, Google Drive, email yang disimpan, atau LinkedIn. Brain MAX memungkinkan Anda mencari secara instan di semua aplikasi terhubung Anda untuk menemukan peran yang relevan, deskripsi pekerjaan, pesan perekrut, atau catatan persiapan wawancara. Rekam wawancara simulasi Anda dan biarkan Brain MAX menerjemahkannya, mengekstrak poin penting dan tindakan yang perlu dilakukan. Gunakan fitur Talk to Text untuk langsung mencatat catatan atau membuat tugas untuk pengingat tindak lanjut.

2. Template Pencarian Pekerjaan Lanjutan ClickUp

Dapatkan templat gratis Visualisasikan setiap tahap pencarian kerja Anda, mulai dari prospek hingga penerimaan, dengan Template Pencarian Kerja Lanjutan ClickUp.

Mencari cara yang lebih cerdas untuk mengelola pencarian kerja Anda? Template Pencarian Kerja Lanjutan ClickUp menyederhanakan proses mengelola beberapa lamaran, membuatnya jelas dan langkah demi langkah. Dengan semua detail pekerjaan Anda dalam satu tempat, seperti daftar perusahaan dan wawancara, Anda dapat berhenti khawatir tentang catatan yang tersebar dan fokus pada membuat langkah karier yang lebih baik.

Dengan templat ini, Anda juga dapat:

Buat tugas aplikasi yang terstruktur dengan ClickUp Tasks , dilengkapi dengan tanggal jatuh tempo dan pengingat agar Anda tidak pernah melewatkan wawancara atau tindak lanjut.

Visualisasikan alur perekrutan Anda di tampilan papan ClickUp , seret kartu dari "Prospek" ke "Diterima" seiring kemajuan proses.

Catat detail seperti gaji, situs web perusahaan, atau kontak perekrut menggunakan Bidang Kustom ClickUp seperti Uang, Situs Web, dan Email.

Dengan cepat urutkan dan prioritaskan posisi pekerjaan di Tampilan Tabel ClickUp menggunakan filter dan tag untuk peluang pekerjaan yang mendesak, jarak jauh, atau berdasarkan lokasi.

✅ Ideal untuk: Profesional yang mengelola beberapa lamaran dan ingin sistem yang bersih, visual, dan andal untuk melacak setiap langkah dalam strategi pencarian kerja mereka.

3. Template Jalur Karier ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan peluang pertumbuhan karir dan visualisasikan perkembangan peran dengan Template Jalur Karir ClickUp.

Template Jalur Karier ClickUp menghilangkan ketidakpastian dalam merencanakan pertumbuhan dengan memberikan peta jalan terstruktur untuk setiap peran. Jika Anda sedang mempersiapkan perubahan karier, Anda dapat merencanakan tujuan masa depan secara bertahap dan menghubungkannya dengan tonggak pencapaian yang nyata.

Peta jalan dinamis menggambarkan bagaimana tanggung jawab dan ekspektasi berkembang seiring waktu, sehingga pertumbuhan karier terasa transparan rather than membingungkan.

Dengan templat ini, Anda juga dapat:

Lacak keterampilan dan kompetensi menggunakan Dashboard ClickUp yang terintegrasi untuk melihat di mana celah-celah tersebut berada.

Tetapkan rencana aksi untuk setiap posisi dengan tujuan yang dapat diukur dan tetapkan OKR langsung di dalam templat.

Gunakan kode warna dan konektor untuk menyesuaikan jalur karier untuk fungsi pekerjaan yang berbeda atau baru.

Visualisasikan garis waktu dan ekspektasi peran dalam tampilan Whiteboard untuk kejelasan dan perencanaan yang lebih baik.

✅ Ideal untuk: Tim HR, manajer, dan individu yang ingin cara terstruktur dan visual untuk memetakan perkembangan karier dan menyelaraskan pertumbuhan dengan tujuan organisasi.

📌 Tahukah Anda? Pencarian pekerjaan yang serius dapat menghabiskan hingga $10.000, termasuk biaya seperti penulis CV profesional, langganan LinkedIn premium, acara networking, dan konsultan karier. Meskipun tidak semua orang perlu mengeluarkan ribuan dolar, tren ini menyoroti betapa kompetitifnya pasar kerja saat ini, di mana para pelamar menganggap pencarian kerja sebagai investasi berisiko tinggi.

4. Template Proposal Pekerjaan ClickUp

Dapatkan templat gratis Tampilkan keterampilan, pengalaman, dan tujuan Anda dalam format profesional dengan Template Proposal Pekerjaan ClickUp.

Menulis proposal pekerjaan tidak perlu terasa menakutkan. Template Proposal Pekerjaan ClickUp memberikan struktur siap pakai untuk mempresentasikan kualifikasi, pengalaman, dan proposal Anda secara profesional.

Anda dapat dengan mudah mengisi detail, menyesuaikan bagian-bagian, dan fokus untuk menampilkan yang terbaik. Dengan fitur kolaboratif ClickUp, Anda juga dapat mengedit secara real-time dan menjaga semuanya tetap terorganisir dengan rapi.

Dengan templat ini, Anda juga dapat:

Catat detail pribadi, tujuan proposal, dan prestasi dalam bagian-bagian yang jelas dan terdefinisi dengan baik.

Tambahkan prestasi akademik dan pengalaman profesional dengan tabel yang sederhana dan dapat diedit.

Gunakan kolaborasi langsung ClickUp untuk mengedit, berbagi, dan menerima umpan balik secara instan.

Simpan dan akses proposal Anda di ruang kerja ClickUp untuk penggunaan di masa mendatang.

✅ Ideal untuk: Pencari kerja yang ingin cara terstruktur dan profesional untuk mempromosikan diri dan mengesankan calon pemberi kerja tanpa membuang waktu untuk formatting.

🎥 Tonton video ini untuk belajar cara menulis proposal lamaran kerja yang sukses:

5. Template Pelacak Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak tugas, tenggat waktu, dan pembaruan tim dengan Template Pelacak Proyek ClickUp.

Template Pelacak Proyek ClickUp membantu Anda mengubah pencarian kerja yang menegangkan menjadi rencana yang jelas dan terorganisir. Alih-alih meragukan di mana Anda melamar, kapan harus mengikuti, atau wawancara mana yang berikutnya, semuanya akan tercantum di satu tempat. Anda dapat memikirkannya sebagai markas pencarian kerja Anda, yaitu terstruktur, andal, dan dirancang untuk membantu Anda bergerak lebih cepat menuju tawaran kerja berikutnya.

Dengan templat ini, Anda juga dapat:

Pantau status lamaran dengan bidang status RAG (Merah = tertunda, Kuning = sedang diproses, Hijau = berhasil)

Pantau kemajuan keseluruhan Anda dengan bilah persentase penyelesaian yang diperbarui secara otomatis.

Bagi proses menjadi subtugas seperti ‘Ajukan Lamaran,’ ‘Kirim Tindak Lanjut,’ atau ‘Siapkan untuk Wawancara’

Atur pengingat dan tanggal jatuh tempo di ClickUp agar Anda tidak pernah melewatkan wawancara atau tanggapan dari recruiter.

✅ Ideal untuk: Pencari kerja yang ingin cara yang lebih cerdas dan terorganisir untuk melacak lamaran, wawancara, dan hasilnya dalam satu dasbor.

6. Template CRM ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak kontak perekrut, tindak lanjut, dan interaksi kandidat dengan mudah menggunakan Template CRM ClickUp.

Template CRM ClickUp dapat disesuaikan untuk melacak lamaran pekerjaan, dengan status seperti “Dikirim,” “Wawancara,” dan “Penawaran Diterima” untuk memvisualisasikan kemajuan Anda dengan cepat. Template ini juga dilengkapi dengan otomatisasi bawaan dan Bidang Kustom untuk mencatat nama perusahaan, posisi, kontak, dan batas waktu, menjadikannya alat yang powerful untuk mengelola setiap tahap pencarian kerja. Dan dengan tampilan yang dapat disesuaikan seperti Kalender, Papan, dan Dokumen, Anda selalu tahu persis di mana posisi setiap aplikasi.

Dengan templat ini, Anda juga dapat:

Rencanakan seluruh alur pencarian kerja Anda dalam tampilan Papan untuk melacak posisi dari yang telah diajukan hingga yang diterima.

Jaga jadwal wawancara dan tenggat waktu tetap terlihat di tampilan kalender ClickUp

Gunakan tampilan My Assignments untuk mengelola tugas seperti pembaruan CV, menjalin jaringan, atau persiapan wawancara.

Akses Dokumen Panduan Pencarian Kerja untuk strategi dalam mengajukan lamaran, melakukan tindak lanjut, dan tips branding pribadi.

✅ Ideal untuk: Pencari kerja yang ingin sistem gaya CRM untuk melacak lamaran, mengelola interaksi dengan perekrut, dan menjaga setiap peluang karier tetap terorganisir.

7. Template Daftar Tugas ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisir lamaran kerja dan tugas tindak lanjut Anda dalam daftar yang jelas dan terprioritas dengan Template Daftar Tugas ClickUp.

Jika Anda mengirimkan banyak lamaran, mengikuti wawancara, dan memantau tindak lanjut, hal-hal bisa menjadi sangat membingungkan dengan cepat. Template Daftar Tugas ClickUp memudahkan Anda mengelola semuanya dengan membantu Anda membagi setiap langkah menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan. Anda akan memiliki cara sederhana untuk memetakan apa yang masih tertunda, apa yang sedang berlangsung, dan apa yang sudah selesai.

Dengan templat ini, Anda juga dapat:

Organisir lamaran kerja Anda dengan tampilan daftar ClickUp untuk melihat setiap posisi, batas waktu, dan langkah selanjutnya dengan sekali pandang.

Lampirkan CV, surat lamaran, dan catatan langsung di dalam tugas untuk akses cepat selama panggilan atau wawancara.

Gunakan Bidang Kustom untuk menandai setiap lamaran berdasarkan perusahaan, peran pekerjaan, atau tingkat prioritas.

✅ Ideal untuk: Pencari kerja dan mahasiswa yang ingin mengubah pencarian kerja mereka menjadi daftar periksa sederhana, sehingga setiap lamaran, wawancara, dan tindak lanjut tetap terkendali tanpa kerumitan.

⚡ Arsip Template: Kesulitan menyusun lamaran kerja yang personal dengan cepat? Template surat lamaran ini memberikan struktur pada penulisan Anda, menonjolkan kelebihan Anda, dan membantu Anda menyesuaikan pesan yang menonjol bagi perekrut. Padukan dengan panduan ini tentang cara menulis surat lamaran kerja untuk membuat setiap lamaran Anda rapi dan berkesan.

8. Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp

Dapatkan templat gratis Bangun konsistensi dalam pencarian kerja Anda dengan melacak kebiasaan dan rutinitas harian menggunakan Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp.

Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp tidak hanya tentang rutinitas harian; ia juga dapat berfungsi sebagai pelacak lamaran kerja yang cerdas. Dengan strukturnya yang fleksibel, Anda dapat mencatat setiap lamaran yang telah dikirim, melacak tanggapan, menetapkan tenggat waktu untuk tindak lanjut, dan tetap termotivasi selama proses pencarian kerja.

Dengan templat ini, Anda juga dapat:

Lacak tahap aplikasi menggunakan Status Kustom (misalnya, Diajukan, Wawancara Dijadwalkan, Tawaran Diterima) untuk kejelasan penuh.

Tambahkan detail dengan Bidang Kustom seperti nama perusahaan, posisi, tanggal melamar, dan informasi kontak perekrut.

Visualisasikan kemajuan Anda dengan bilah kemajuan dan tampilan Daftar/Tabel untuk melihat berapa banyak lamaran yang ada di setiap tahap.

Otomatiskan pengingat dengan ClickUp Automations untuk mengikuti perkembangan dengan perekrut dan tidak pernah melewatkan tenggat waktu.

✅ Ideal untuk: Pencari kerja yang ingin menambahkan struktur, akuntabilitas, dan otomatisasi ke dalam proses lamaran mereka sambil mengurangi stres dalam melacak berbagai peluang.

💡 Bonus: ClickUp Brain juga dapat membantu Anda mempersiapkan diri untuk wawancara. Dengan mengambil konteks dari tugas, dokumen, dan catatan Anda, Anda akan mendapatkan jawaban instan, pertanyaan latihan, dan bahkan draf tanggapan sehingga Anda dapat masuk ke wawancara dengan percaya diri. Jika Anda mencari cara untuk menggunakan AI dalam persiapan wawancara, ini adalah terobosan besar. Sukseskan wawancara Anda berikutnya dengan tips dari ClickUp Brain

9. Template Pelacak Milestone ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak tahap-tahap penting dalam pencarian kerja Anda dan ukur kemajuan menuju tujuan aplikasi dan wawancara dengan Template Pelacak Milestone ClickUp.

Pencarian kerja bisa menjadi rumit dengan cepat, dengan satu posisi sedang dalam tahap wawancara, yang lain menunggu umpan balik dari HR, dan yang ketiga masih membutuhkan email tindak lanjut. Template Pelacak Milestone ClickUp membantu Anda menetapkan milestone yang jelas untuk setiap langkah, mulai dari menyiapkan CV hingga menyelesaikan wawancara, sambil mengelola jadwal dan kemajuan.

Dengan templat ini, Anda juga dapat:

Gunakan indikator kemajuan ClickUp untuk melihat sejauh mana Anda telah melangkah di setiap tahap aplikasi tanpa perlu ragu-ragu.

Tetapkan bidang kepemilikan untuk melacak apakah suatu langkah menjadi tanggung jawab Anda atau Anda sedang menunggu umpan balik dari perekrut.

Tambahkan tag milestone untuk mengelompokkan lamaran berdasarkan perusahaan, jenis peran, atau tahap proses perekrutan untuk penyaringan dan pelacakan yang cepat.

✅ Ideal untuk: Pencari kerja yang suka melihat kemajuan mereka dalam milestone, sehingga setiap lamaran, wawancara, dan tenggat waktu terasa seperti langkah menuju mendapatkan pekerjaan.

10. Template Email Follow-Up ClickUp

Dapatkan templat gratis Kirim komunikasi rekruter yang tepat waktu dan personal dengan Template Email Follow-Up ClickUp.

Template Email Follow-Up ClickUp seperti memiliki asisten pribadi untuk pencarian kerja Anda. Template ini membantu Anda menyusun email follow-up yang disesuaikan dengan banyak recruiter yang Anda hubungi. Dengan ClickUp yang menangani tugas-tugas berat, Anda dapat fokus pada persiapan wawancara dan mendapatkan tawaran pekerjaan impian Anda.

Dengan templat ini, Anda juga dapat:

Lacak status dan prioritas tepat dari setiap tindak lanjut lamaran kerja menggunakan tugas dan subtugas ClickUp.

Buat daftar periksa di ClickUp Docs untuk memastikan setiap email tindak lanjut mencakup detail dan nada yang tepat.

Jadwalkan email tindak lanjut sebelumnya untuk komunikasi yang konsisten dan profesional.

Otomatiskan pengingat di ClickUp agar tidak lupa menanggapi balasan yang tertunda atau tanggapan perekrut yang terlambat.

✅ Ideal untuk: Pencari kerja, orang yang ingin beralih karier, dan profesional yang ingin sistem yang jelas dan bebas stres untuk mengelola tindak lanjut lamaran kerja mereka.

Jadikan Pencarian Kerja Lebih Mudah dengan ClickUp

Mendapatkan peran yang tepat memang menantang, tetapi dengan alat yang tepat, Anda dapat tetap mengendalikan prosesnya. Template Notion memberikan titik awal yang baik, tetapi ClickUp membawa pelacakan lamaran kerja ke level berikutnya dengan tampilan lanjutan, Bidang Kustom, dan alur kerja bawaan.

Dengan ClickUp, Anda dapat mengelola semua hal, termasuk lamaran, wawancara, CV, dan tindak lanjut, dalam satu sistem yang terorganisir dengan baik.

Template ClickUp cukup fleksibel untuk pemula dan cukup powerful untuk pencari kerja berpengalaman. Anda mendapatkan struktur yang dibutuhkan untuk tetap terorganisir, serta kustomisasi untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda.

Jika Anda ingin cara yang lancar dan terorganisir untuk tetap fokus dan teratur, ClickUp dirancang untuk membimbing Anda melalui setiap langkah dalam mendapatkan peran berikutnya.

Daftar ke ClickUp hari ini!