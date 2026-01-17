Sebagian besar program pelatihan karyawan cukup satu arah. Anda menyajikan materi, mereka menyelesaikan modul, dan… itu saja.

Anda mungkin bertanya-tanya: Apakah ini benar-benar efektif? Apakah ada yang belajar hal yang berguna?

Umpan balik pelatihan tradisional—seperti survei akhir kursus atau kuis generik—hanya sekadar memenuhi formalitas. Mereka tidak memberitahu Anda siapa yang mengalami kesulitan, mengapa mereka mengalami kesulitan, atau apa yang harus dilakukan. Anda seperti terbang buta padahal seharusnya dapat membimbing pertumbuhan.

Perangkat lunak umpan balik AI dapat mengubah permainan bagi Anda.

Tidak hanya melacak penyelesaian, tetapi juga mendengarkan, beradaptasi, dan merespons cara tim Anda belajar, mengubah pelatihan menjadi percakapan dua arah. Hasilnya? Karyawan merasa didukung, keterampilan tertanam, dan pelatihan menghasilkan ROI yang dapat diukur.

Tidak heran, ketika pembelajaran disesuaikan oleh AI, tingkat retensi pengetahuan meningkat sebesar 42% dibandingkan dengan metode tradisional. Dalam blog ini, kami menghadirkan perangkat lunak umpan balik AI terbaik untuk pelatihan karyawan.

Perangkat Lunak Umpan Balik AI Terbaik untuk Pelatihan Karyawan dalam Sekilas

Mari kita mulai dengan pengenalan singkat tentang perangkat lunak umpan balik AI sebelum kita menjelajahi alat-alatnya.

Alat Fitur terbaik Terbaik untuk *Harga ClickUp • Pembangkitan umpan balik AI dan ringkasan • Permintaan umpan balik otomatis • Dashboard untuk ROI pelatihan Mengintegrasikan umpan balik berbasis AI, operasi pelatihan, dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dalam satu platform. Rencana gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Leapsome • AI Copilot untuk ulasan & tujuan • Analisis sentimen survei • Saran OKR cerdas Perusahaan yang menyelaraskan kinerja dengan pertumbuhan Harga khusus Effy AI • Formulir dan ringkasan umpan balik AI • Pengumpulan umpan balik melalui Slack • Wawasan tentang sentimen UKM yang membutuhkan ulasan cepat dan ringan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $36 Lattice • Asisten AI untuk umpan balik • Agen AI untuk tanya jawab HR • Dashboard analitik sumber daya manusia Tim yang berfokus pada budaya dalam mengelola keterlibatan dan pertumbuhan. Paket berbayar mulai dari $11 per pengguna per bulan. 15Five • Ulasan yang didukung AI • Pengingat dari Kona AI Coach • Penilaian keterlibatan Fokus pada manajer untuk kinerja berkelanjutan Paket berbayar mulai dari $4 per pengguna per bulan. Culture Amp • Ringkasan komentar AI • Analisis prediktif • Pelatihan mikro Skills Coach Tim yang mendorong keterlibatan & pengembangan Harga khusus Workday Learning • AI Skills Cloud • Panduan pembelajaran dalam alur • Pusat Wawasan Manajer Perusahaan yang menggunakan Workday HCM Harga khusus Cornerstone OnDemand • Kecerdasan keterampilan AI • Perencanaan tenaga kerja • Mobilitas karier AI Perusahaan yang membutuhkan fleksibilitas tenaga kerja Harga khusus Docebo • Pembuat kursus AI • Pelatih Virtual AI • Pencarian konten cerdas Perusahaan yang memperluas konten pembelajaran Harga khusus BetterUp • Pelatih AI yang selalu aktif • Dorongan tujuan & simulasi peran • Dashboard talenta Perusahaan yang berinvestasi dalam coaching & kesejahteraan Harga khusus Betterworks • Bantuan Tujuan & Umpan Balik AI • Pengingat di Slack/Teams • Alat Kalibrasi Perusahaan yang mengimplementasikan OKRs & kinerja Harga khusus Qualtrics XM EX • Analisis sentimen AI • Wawasan Manager Assist • Pemantauan multi-saluran Perusahaan yang berfokus pada pengalaman karyawan Harga khusus Engagedly • Asisten AI Marissa • Tujuan dan Rencana Pengembangan Individu (IDP) yang didorong oleh AI • Pengakuan berbasis permainan Tim yang menggabungkan kinerja dan keterlibatan Harga khusus

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa Itu Perangkat Lunak Umpan Balik AI untuk Pelatihan Karyawan?

Bayangkan perangkat lunak umpan balik AI sebagai asisten pelatihan paling cerdas dan paling perhatian Anda. Ini adalah platform cerdas yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mengamati, menganalisis, dan merespons cara karyawan belajar.

Berbeda dengan metode pelatihan tradisional yang hanya mengukur penyelesaian, alat umpan balik AI berfokus pada pemahaman, keterlibatan, dan pertumbuhan nyata.

Perangkat lunak ini melacak bagaimana peserta didik berinteraksi dengan materi, di mana mereka berhenti atau menonton ulang, pertanyaan apa yang mereka kesulitan, dan seberapa cepat mereka berkembang. Kemudian, menggunakan data tersebut, perangkat lunak memberikan panduan yang dipersonalisasi, merekomendasikan langkah selanjutnya, dan bahkan menyesuaikan konten pelatihan secara real-time.

Singkatnya, perangkat lunak ini mengubah pelatihan statis menjadi percakapan dinamis dua arah antara karyawan dan program.

🏆 Keberhasilan AI di dunia nyata Menyortir 1,8 juta lamaran kerja per tahun telah lama menjadi ujian ketahanan bagi tim perekrutan Unilever. Alih-alih tenggelam dalam tumpukan CV, perusahaan beralih ke alat berbasis AI. Calon karyawan memulai perjalanan mereka dengan penilaian cepat dan interaktif yang dirancang untuk mengungkap sifat-sifat seperti kemampuan berlogika dan fleksibilitas, diikuti dengan wawancara video yang dianalisis oleh AI untuk menilai nada suara, pilihan kata, dan ekspresi. 📈Dampaknya sangat transformatif: Waktu perekrutan berkurang lebih dari 50.000 jam, biaya tahunan turun sebesar £1 juta, dan keragaman di antara karyawan baru meningkat sebesar 16%. Mungkin yang paling mencolok, tingkat penyelesaian kandidat melonjak dari 50% menjadi 96%. Untuk mempertahankan momentum ini di tempat kerja, Unilever memperkenalkan Unabot, sebuah chatbot multibahasa yang menjawab pertanyaan sehari-hari tentang parkir, gaji, dan lainnya—memastikan karyawan baru merasa didukung sejak hari pertama.

Hal-hal penting yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak umpan balik AI untuk pelatihan:

Berikan saran secara real-time selama sesi pelatihan.

Identifikasi celah pengetahuan sebelum menjadi masalah kinerja.

Personalisasi jalur pembelajaran berdasarkan kecepatan dan gaya belajar individu.

Buat ringkasan otomatis untuk pelatih dan tim L&D.

Gunakan pemrosesan bahasa alami untuk memberikan umpan balik yang bersifat percakapan.

Tapi bagaimana cara memilih perangkat lunak umpan balik AI yang tepat? Mari kita cari tahu!

🔎 Tahukah Anda? Konsep umpan balik instan bermula pada tahun 1950-an, ketika psikolog B.F. Skinner mengembangkan mesin pengajaran yang memberikan umpan balik instan kepada siswa mengenai apakah jawaban mereka benar atau tidak.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Umpan Balik AI untuk Pelatihan Karyawan?

Memilih alat yang tepat berarti mencari fitur yang benar-benar mendukung proses pembelajaran. Inilah yang benar-benar penting:

Umpan balik real-time: Bisakah memberikan saran selama pelatihan, bukan hanya setelahnya?

Personalisasi: Apakah perangkat lunak ini menyesuaikan konten dan kecepatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik?

Analisis kesenjangan keterampilan: Apakah akan mengidentifikasi dengan tepat di mana seseorang membutuhkan bantuan?

Kemudahan integrasi: Apakah perangkat lunak ini dapat berintegrasi dengan lancar dengan sistem LMS atau alat HR yang sudah ada?

Wawasan yang dapat ditindaklanjuti: Apakah laporan-laporan tersebut jelas dan bermanfaat bagi pelatih dan manajer?

Hindari alat yang hanya mengukur penyelesaian. Pilih platform yang mengukur pertumbuhan.

📊 Penelitian Menunjukkan: Organisasi dapat mencapai peningkatan 18% dalam keuntungan dan 14% dalam produktivitas dengan menggandakan proporsi karyawan yang merasa memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang di tempat kerja.

Perangkat Lunak Umpan Balik AI Terbaik untuk Pelatihan Karyawan

Kami akan menjelaskan secara rinci apa yang membuat setiap platform menonjol—fitur utama, kasus penggunaan ideal, dan bagaimana platform tersebut memanfaatkan AI untuk memberikan umpan balik yang lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih manusiawi.

1. ClickUp (Terbaik untuk umpan balik kinerja berbasis AI dan wawasan pelatihan)

Ubah cara pelatihan karyawan dengan mengintegrasikan semua aspek pelatihan dan umpan balik dalam satu platform menggunakan ClickUp.

ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, mendefinisikan ulang masa depan kerja dengan menggabungkan tugas, dokumen, tujuan, dan komunikasi ke dalam satu platform terpadu. Ini memberdayakan tim untuk mengelola setiap aspek pelatihan dan umpan balik di satu tempat.

Dengan fitur AI canggih dan otomatisasi yang mulus, ClickUp menghadirkan umpan balik kinerja yang tak tertandingi dan wawasan pelatihan yang dapat ditindaklanjuti.

Inilah cara ClickUp mengubah pengalaman umpan balik dan pelatihan:

AI untuk menghasilkan dan merangkum umpan balik

Coba ClickUp Brain sekarang Transformasikan pelatihan Anda dengan alat AI terbaik di kelasnya.

ClickUp Brain, mesin AI cerdas platform ini, memudahkan Anda untuk menghasilkan, merangkum, dan menganalisis umpan balik. Baik Anda sedang meninjau sesi pelatihan atau mengumpulkan ulasan rekan kerja, ClickUp Brain dapat secara instan mengidentifikasi poin-poin penting, menyoroti tindakan yang perlu dilakukan, dan bahkan menyarankan langkah selanjutnya.

Bagi organisasi yang mencari wawasan yang lebih mendalam, ClickUp BrainGPT, aplikasi desktop mandiri, membuka fitur canggih seperti sintesis umpan balik dari berbagai sumber dan analisis sentimen.

Dengan ClickUp BrainGPT, Anda dapat secara otomatis mengumpulkan umpan balik dari berbagai sumber—seperti survei pasca-pelatihan, ulasan rekan kerja, dan penilaian atasan—dan menyintesisnya menjadi ringkasan tunggal yang dapat ditindaklanjuti. Analisis sentimen bawaan menyoroti tren umpan balik positif, netral, dan negatif, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan dengan cepat. Berikut adalah contoh output yang dihasilkan oleh ClickUp BrainGPT👇

Dengan ClickUp BrainGPT, Anda dapat secara otomatis mengumpulkan umpan balik dari berbagai sumber—seperti survei pasca-pelatihan, ulasan rekan kerja, dan penilaian atasan—dan menyintesisnya menjadi ringkasan yang dapat ditindaklanjuti. Analisis sentimen bawaan menyoroti tren umpan balik positif, netral, dan negatif, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan dengan cepat.

Berikut adalah contoh output yang dihasilkan oleh ClickUp BrainGPT👇

Minta BrainGPT untuk menampilkan wawasan secara instan dari seluruh ruang kerja dan aplikasi terhubung Anda.

Aplikasi AI super ini terhubung dengan semua aplikasi favorit Anda, membawa otomatisasi cerdas, riset, dan kolaborasi ke seluruh alur kerja Anda—bukan hanya ClickUp. Dirancang sebagai pusat AI all-in-one Anda, aplikasi ini membantu Anda bekerja lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih efisien di setiap platform yang Anda gunakan.

ClickUp AI menghadirkan kecerdasan ke dalam alur kerja Anda dari awal hingga akhir, bahkan membantu menghasilkan semua materi pelatihan Anda dengan mudah. Mari kita lihat caranya.

Dokumen untuk materi pelatihan terpusat dan pengeditan kolaboratif

Hubungkan ClickUp Docs ke alur kerja pelatihan karyawan Anda untuk mengimplementasikan ide-ide bersama tim Anda.

ClickUp Docs berfungsi sebagai sumber informasi tunggal untuk semua sumber daya pelatihan, panduan, dan SOP. Editing kolaboratif real-time memastikan tim Anda dapat membuat dan memperbarui materi secara lancar.

Fitur AI Fields dari ClickUp dapat diintegrasikan untuk secara otomatis mengekstrak informasi penting atau melacak penyelesaian, sehingga dokumentasi Anda menjadi dinamis dan dapat ditindaklanjuti.

Pengelolaan tugas berbasis AI untuk pelatihan

Atur, lacak, dan otomatiskan setiap aspek program pelatihan Anda dengan ClickUp Tasks.

Delegasikan: Dengan mudah mendelegasikan tugas-tugas terkait pelatihan—seperti menyiapkan materi, menjadwalkan sesi, atau mengikuti perkembangan umpan balik—kepada anggota tim yang tepat. Saran AI dapat membantu mencocokkan tugas dengan orang berdasarkan beban kerja atau keahlian.

Pelacakan: Pantau kemajuan setiap aktivitas pelatihan secara real-time. Lihat apa yang telah diselesaikan, apa yang sedang berlangsung, dan apa yang terlambat, semuanya dalam satu tempat. Pengingat otomatis dan pembaruan status memastikan semua orang tetap pada jalurnya tanpa perlu tindak lanjut manual.

Otomatisasi: Atur otomatisasi di ClickUp untuk menangani tugas-tugas berulang, seperti mengirim pengingat, memindahkan tugas ke tahap berikutnya, atau memicu permintaan umpan balik setelah sesi. Hal ini mengurangi pekerjaan manual dan memastikan tidak ada yang terlewat.

AI membuat pekerjaan Anda lebih cerdas. Lihat video ini untuk melihat bagaimana AI mengelola dan memprioritaskan tugas Anda 👇

Gunakan alur kerja agen untuk memicu permintaan umpan balik setelah pelatihan

ClickUp Automations memastikan umpan balik tidak pernah menjadi hal yang terlupakan. Dengan dukungan Super Agents dan ClickUp Brain, umpan balik dikumpulkan pada waktu yang tepat.

Lakukan penilaian kesenjangan keterampilan, rencanakan sesi pelatihan, dan lebih banyak lagi, dengan ClickUp Super Agents.

Otomatis memicu permintaan umpan balik segera setelah sesi pelatihan berakhir, mengidentifikasi kemajuan dan celah, mengirim pengingat kepada peserta, dan bahkan menindaklanjuti tanggapan yang terlambat. Pendekatan tanpa campur tangan ini menjamin umpan balik yang tepat waktu dan terstruktur tanpa perlu tindak lanjut manual.

Kolom dan Formulir Kustom untuk pengumpulan umpan balik yang terstruktur

Mengumpulkan umpan balik menjadi mudah dengan formulir ClickUp yang dapat disesuaikan dan bidang kustom ClickUp. Desain formulir yang disesuaikan dengan tujuan pelatihan Anda, kumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, dan standarkan respons untuk analisis yang mudah. Semua umpan balik secara instan terorganisir di dalam ClickUp, siap untuk ditinjau dan ditindaklanjuti.

Gunakan logika kondisional di ClickUp Forms untuk mengorganisir umpan balik.

Manfaatkan AI Fields untuk mengumpulkan, mengkategorikan, dan menganalisis umpan balik dengan presisi. Fitur ini dapat secara otomatis mengidentifikasi sentimen, mengekstrak tema utama, dan menandai masalah mendesak, sehingga memudahkan mengubah umpan balik mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Semua tanggapan langsung terorganisir dan siap untuk direview.

Dashboard untuk memvisualisasikan umpan balik dan kemajuan pelatihan

Ubah data umpan balik dan pelatihan menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan Dashboard ClickUp. Visualisasikan tingkat partisipasi, skor kepuasan, peningkatan keterampilan, dan lainnya, semuanya secara real-time. Kartu dan laporan yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda mengidentifikasi tren, mengukur ROI, dan menunjukkan dampak program pelatihan Anda.

Visualisasikan tingkat partisipasi, skor kepuasan, peningkatan keterampilan, dan lainnya menggunakan Dashboard ClickUp.

Dashboard ClickUp mengumpulkan semua data umpan balik dan pelatihan Anda dalam satu tempat. Gunakan Kartu AI di ClickUp untuk mengidentifikasi tren, menyoroti area yang perlu ditingkatkan, dan memvisualisasikan skor partisipasi atau kepuasan secara real-time. Hal ini memudahkan manajer dan pelatih untuk mengukur dampak dan terus meningkatkan program mereka.

Fitur terbaik ClickUp

Buat, ringkas, dan analisis umpan balik secara instan dengan ClickUp AI Cards

Otomatiskan pengumpulan umpan balik, penugasan tugas, dan tindak lanjut melalui AI Agents

Dengan mudah ekstrak data kunci dan tandai sentimen dalam formulir dan dokumen menggunakan AI Fields

Kumpulkan umpan balik yang terstruktur dan standar dari peserta menggunakan Formulir dan Bidang Kustom yang Dapat Disesuaikan

Pastikan umpan balik tepat waktu dengan permintaan otomatis dan pengingat melalui Automations

Sentralisasikan dan edit secara kolaboratif materi pelatihan di Docs

Visualisasikan tren umpan balik, partisipasi, dan kemajuan pelatihan secara real-time dengan Dashboards & AI Cards

Batasan ClickUp

Suite alat AI, otomatisasi, dan dasbor ClickUp yang kuat dapat menimbulkan kurva pembelajaran bagi beberapa pengguna.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya suka bagaimana saya dapat membuat konfigurasi kustom dengan ClickUp untuk perekrutan, pelatihan penasihat, mengelola basis klien, dan rujukan. Sangat bagus bahwa saya dapat menggunakannya untuk fungsi yang berbeda seperti penasihat kekayaan, perekrutan, akuntansi, dan manajemen kantor. Saya juga menghargai bahwa ClickUp memungkinkan saya berkomunikasi dengan staf secara efektif dengan membiarkan mereka memasukkan kemajuan mereka, sehingga saya tetap terupdate tentang berkas klien. Saya menyukai kemampuan integrasi ClickUp, terutama dengan WhatsApp dan Zoom, yang membuat saya tetap terinformasi melalui pesan bahkan saat tidak login ke ClickUp di laptop. Dengan cara ini, saya tidak perlu berada di meja sepanjang hari tetapi tetap mengetahui perkembangan.

Saya suka bagaimana saya dapat membuat konfigurasi kustom dengan ClickUp untuk perekrutan, pelatihan penasihat, mengelola basis klien, dan rujukan. Sangat bagus bahwa saya dapat menggunakannya untuk fungsi yang berbeda seperti penasihat kekayaan, perekrutan, akuntansi, dan manajemen kantor. Saya juga menghargai bahwa ClickUp memungkinkan saya berkomunikasi dengan staf secara efektif dengan membiarkan mereka memasukkan kemajuan mereka, sehingga saya tetap terupdate tentang berkas klien. Saya menyukai kemampuan integrasi ClickUp, terutama dengan WhatsApp dan Zoom, yang membuat saya tetap terinformasi melalui pesan bahkan saat tidak login ke ClickUp di laptop. Dengan cara ini, saya tidak perlu berada di meja sepanjang hari tetapi tetap mengetahui perkembangan.

📮ClickUp Insight: Hanya 7% profesional yang mengandalkan AI secara utama untuk manajemen tugas dan organisasi. Hal ini mungkin karena alat-alat tersebut terbatas pada aplikasi tertentu, seperti kalender, daftar tugas, atau aplikasi email. Dengan ClickUp, AI yang sama menggerakkan alur kerja email atau komunikasi lainnya, kalender, tugas, dan dokumentasi Anda. Cukup tanyakan, “Apa prioritas saya hari ini?” ClickUp Brain akan mencari di seluruh ruang kerja Anda dan memberi tahu Anda tepat apa yang harus Anda lakukan berdasarkan urgensi dan pentingnya. Begitu saja, ClickUp menggabungkan 5+ aplikasi untuk Anda dalam satu aplikasi super!

2. Leapsome (Terbaik untuk mengintegrasikan penilaian kinerja dengan jalur pembelajaran berkelanjutan)

melalui Leapsome

Leapsome adalah platform pemberdayaan karyawan berbasis AI yang modular, menggabungkan HRIS, penilaian kinerja, umpan balik 360 derajat, tujuan/OKR, survei keterlibatan, pembelajaran, dan kompensasi. AI Copilot bawaan, Leapy, meningkatkan fungsi HR dengan memberikan rekomendasi cerdas, menyusun umpan balik, menghasilkan wawasan, dan membantu semua orang beralih dari data ke tindakan.

Survei keterlibatan tidak lagi menganggur—Leapsome AI menganalisis sentimen, mengidentifikasi tema, dan merancang rencana tindakan dalam hitungan detik. Butuh bantuan dengan OKR? AI menyarankan tujuan yang bermakna dan selaras dengan prioritas tim Anda. Bahkan pembangunan kerangka kompetensi pun cepat, dengan AI merancang jalur karier dan definisi peran dalam hitungan menit.

Semua dilindungi oleh standar keamanan tingkat perusahaan dan dilengkapi dengan fleksibilitas modular, sehingga tim dapat mengadopsi tepat apa yang mereka butuhkan, kapan pun mereka membutuhkannya.

Fitur terbaik Leapsome

Sistem modular: HRIS, Penilaian, Tujuan, Umpan Balik, Pembelajaran, Survei, Kompensasi, Pertemuan 1:1

Dukungan ulasan berbasis AI: Merangkum data masa lalu, menyarankan formulasi kalimat, dan mengidentifikasi tema-tema utama.

Survei kecerdasan: Menganalisis suasana hati tim, merekomendasikan langkah selanjutnya, dan merancang rencana aksi.

Smart OKR & bantuan tujuan: Membuat tujuan yang selaras dan berdampak dengan saran AI.

Pusat pengetahuan AI & pembangun kompetensi: Mengubah dokumentasi menjadi dukungan yang dapat dicari dan memetakan jalur karier secara intuitif.

Batasan Leapsome

Rangkaian fitur yang luas mungkin terasa membingungkan bagi tim kecil.

Beberapa integrasi lanjutan dan penyesuaian alur kerja mungkin memerlukan dukungan pengaturan.

Harga Leapsome

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Leapsome

G2: 4.8/5 (2.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (70+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Leapsome?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Menggunakan Leapsome telah memungkinkan saya untuk bekerja secara lebih strategis dalam peran saya sebagai Senior Customer Success Manager. Hal ini telah membuat perencanaan skenario menjadi lebih jelas, memungkinkan saya memberikan rekomendasi yang lebih kuat dan didukung data, serta membantu saya memberikan panduan yang lebih proaktif kepada pelanggan. Dengan Leapsome, saya dapat mengantisipasi risiko dan hasil potensial sebelumnya, yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih percaya diri. Hal ini juga memungkinkan saya untuk terlibat dalam diskusi yang lebih kredibel dan konsultatif dengan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya menghasilkan hasil yang lebih baik bagi pelanggan dan hubungan yang lebih kuat dan jangka panjang.

Menggunakan Leapsome telah memungkinkan saya untuk bekerja secara lebih strategis dalam peran saya sebagai Senior Customer Success Manager. Hal ini telah membuat perencanaan skenario menjadi lebih jelas, memungkinkan saya memberikan rekomendasi yang lebih kuat dan didukung data, serta membantu saya memberikan panduan yang lebih proaktif kepada pelanggan. Dengan Leapsome, saya dapat mengantisipasi risiko dan hasil potensial sebelumnya, yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih percaya diri. Hal ini juga memungkinkan saya untuk terlibat dalam diskusi yang lebih kredibel dan konsultatif dengan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya menghasilkan hasil yang lebih baik bagi pelanggan dan hubungan yang lebih kuat dan jangka panjang.

3. Effy AI (Terbaik untuk ulasan kinerja AI-first yang super cepat untuk UKM)

melalui Effy AI

Effy AI adalah alat manajemen kinerja yang dirancang khusus untuk tim kecil hingga menengah yang menginginkan kesederhanaan tanpa mengorbankan kecerdasan. Alat ini menyederhanakan penetapan tujuan, evaluasi, umpan balik, dan pertemuan satu lawan satu, didukung oleh ringkasan AI instan, pembangkitan formulir dengan bahasa alami, dan wawasan cerdas.

Alat AI ini menggunakan kecerdasan buatan untuk menghasilkan formulir ulasan kustom dengan masukan minimal, ringkasan umpan balik, dan menganalisis komentar dari berbagai sumber menjadi tema yang dapat ditindaklanjuti. Pengingat otomatis, pelacakan status ulasan, dan dasbor yang intuitif memastikan siklus tetap berjalan lancar tanpa perlu banyak pengejaran.

Di balik layar, machine learning membantu mendeteksi sentimen, menyoroti tren kontribusi, dan mempercepat waktu tinjauan. Antarmuka yang bersih, intuitif, dan dirancang untuk mereka yang menginginkan alat HR yang lebih banyak berpikir daripada mengklik.

Fitur terbaik Effy AI

Formulir ulasan dan ringkasan yang dihasilkan oleh AI dengan cepat dan mudah.

Umpan balik dari berbagai sumber (atasan, rekan kerja, diri sendiri) dengan ekstraksi tema.

Integrasi Slack untuk penangkapan umpan balik yang lancar

Umpan balik berkelanjutan, pujian, catatan rapat, dan pelacakan satu lawan satu.

Tinjau dasbor dan pelacakan status untuk visibilitas penuh siklus.

Batasan Effy AI

Tidak dirancang untuk pelacakan OKR yang kompleks atau analisis mendalam di luar ulasan.

Pengguna melaporkan kesulitan saat mengintegrasikan Effy AI dengan platform seperti Microsoft Teams.

Harga Effy AI

Uji coba gratis

Harga mulai dari $36 per tahun

Ulasan dan penilaian Effy AI

G2: 4.9/5 (35+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Effy AI?

Seorang pengulas G2 berbagi :

Laporan dan analisis memberikan wawasan yang jelas tanpa membebani kita dengan kompleksitas yang tidak perlu.

Laporan dan analisis memberikan wawasan yang jelas tanpa membebani kita dengan kompleksitas yang tidak perlu.

4. Lattice (Terbaik untuk strategi sumber daya manusia yang didukung AI di bidang HR, kinerja, dan pertumbuhan)

melalui Lattice

Lattice adalah platform sumber daya manusia yang dirancang untuk memberdayakan tim HR melampaui administrasi rutin dan membangun budaya kerja yang unggul. Dengan mengintegrasikan HRIS, alat ini menggunakan AI untuk penilaian kinerja, survei keterlibatan, kompensasi, pengembangan karier, dan analisis data.

Alat ini mengintegrasikan AI di setiap tahap untuk meningkatkan cara organisasi mengelola dan mengembangkan talenta.

Asisten AI Lattice mengolah umpan balik dan tanggapan survei, merangkum paket penilaian kinerja, membantu pengguna menyusun umpan balik yang lebih efektif dan adil, serta mengidentifikasi peluang pengembangan berdasarkan tujuan dan data baik tingkat individu maupun organisasi.

Agen ini juga dapat belajar dari dokumen perusahaan—seperti kebijakan, manual, dan halaman intranet—untuk menjawab pertanyaan karyawan secara instan dan memberikan bimbingan HR proaktif. Ia dapat mengidentifikasi tanda-tanda awal ketidakpuasan dan mempersiapkan manajer untuk percakapan sensitif, memungkinkan organisasi beralih dari pendekatan reaktif ke strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Fitur terbaik Lattice

Platform terpadu yang menggabungkan HRIS, penilaian kinerja, keterlibatan, tujuan, gaji, dan alat karir dalam satu tempat.

Dukungan umpan balik dan ulasan berbasis AI dengan ringkasan, bantuan penulisan, dan saran pengembangan.

AI Agent untuk menjawab pertanyaan karyawan, menyarankan langkah selanjutnya, dan mengidentifikasi tren yang terlewatkan.

Wawasan mendalam, termasuk dasbor analitik SDM yang mengungkap risiko, faktor pendorong keterlibatan, dan peluang retensi.

Onboarding & alur kerja melalui otomatisasi cerdas untuk onboarding, siklus kinerja, dan administrasi HR.

Batasan Lattice

Antarmuka pengguna (UI) yang kaya fitur mungkin memerlukan proses onboarding awal bagi pengguna non-HR.

Beberapa pengguna merasa opsi penyesuaiannya terbatas.

Harga Lattice

Manajemen Talenta: Mulai dari $11 per pengguna per bulan

Penilaian dan ulasan Lattice

G2: 4.7/5 (3.900+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (2.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Lattice?

Seorang pengulas G2 berbagi:

Kami bekerja dengan banyak sistem HRIS, dan banyak di antaranya adalah sistem penggajian yang juga menangani HR, atau sistem keuangan yang menangani penggajian, dan semuanya memiliki kelebihan masing-masing – Bagi saya, yang paling saya sukai adalah bahwa ini adalah sistem HR terlebih dahulu. Sistem ini sangat berfokus pada karyawan, dan bagi tim kami, kemampuan untuk melacak pertemuan 1:1 mereka, memiliki riwayat, serta jalur karier yang jelas dan terdefinisi dengan baik sungguh luar biasa.

Kami bekerja dengan banyak sistem HRIS, dan banyak di antaranya adalah sistem penggajian yang juga menangani HR, atau sistem keuangan yang menangani penggajian, dan semuanya memiliki kelebihan masing-masing – Bagi saya, yang paling saya sukai adalah bahwa ini adalah sistem HR terlebih dahulu. Sistem ini sangat berfokus pada karyawan, dan bagi tim kami, kemampuan untuk melacak pertemuan 1:1 mereka, memiliki riwayat, serta jalur karier yang jelas dan terdefinisi dengan baik sungguh luar biasa.

📚 Tahukah Anda? Alat umpan balik berbasis AI dapat membantu mengurangi bias evaluator! Dengan menampilkan opsi kalimat netral dan menyoroti pola yang tidak terlihat, mereka mempromosikan keadilan dan kejelasan dalam percakapan kinerja.

5. 15Five (Terbaik untuk umpan balik kinerja berkelanjutan yang didukung AI, umpan balik, dan pemberdayaan manajer)

melalui 15Five

15Five adalah platform manajemen kinerja yang menggabungkan umpan balik berkelanjutan, OKRs, survei keterlibatan, dan bimbingan menjadi pengalaman terpadu yang berpusat pada manajer. Di intinya, AI menggerakkan segala hal mulai dari bantuan ulasan yang mendalam hingga dorongan bimbingan yang dipersonalisasi, membantu organisasi beralih dari manajemen operasional ke manajemen sumber daya manusia yang strategis.

Dengan 15Five AI, pemimpin HR dapat mengidentifikasi tren kinerja dan keterlibatan, serta mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian maksimal. Manajer mendapatkan ulasan yang didukung AI yang menyarankan formulasi kalimat, mengurangi bias, dan merangkum umpan balik.

Kona AI Coach, sebagai add-on opsional, menyediakan bimbingan real-time yang dipersonalisasi dalam alur kerja, dilatih menggunakan data Anda dan disesuaikan dengan konteks tim Anda. Bahkan data survei menjadi lebih cerdas: wawasan yang didorong oleh AI mengidentifikasi tema-tema dan menyarankan tindakan yang ditargetkan berdasarkan umpan balik terbuka.

15Five fitur terbaik

Ulasan yang didukung AI yang membantu menulis evaluasi yang lebih adil dan efektif.

Kona AI Coach menyediakan dorongan bimbingan on-demand berdasarkan data tim real-time.

Skor keterlibatan prediktif untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian.

Pengalaman terpadu untuk karyawan yang menggabungkan ulasan, bimbingan, pembelajaran, dan survei.

Dashboard hasil HR berbasis analitik untuk kinerja dan retensi.

Batasan 15Five

Antarmuka dan kepadatan fitur mungkin terasa membingungkan bagi pengguna baru.

Beberapa pengguna mencatat masalah terkait kustomisasi dan dukungan.

Harga 15Five

Engage: $4 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Perform: $11 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Total Platform: $16 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian 15Five

G2: 4.5/5 (1.700+ ulasan)

Capterra: Ulasan tidak tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang 15Five?

Seorang pengulas G2 berbagi:

Kami sangat menyukai penggunaan 15Five untuk pertemuan mingguan kami, sebagian besar tim menggunakan fitur 1-on-1, dan HighFives sangat seru! Kami memanfaatkan survei keterlibatan tahunan, ulasan diri terbaik, dan OKRs. Fitur-fitur tersebut sangat membantu dalam mengumpulkan umpan balik dan mendukung hasil bisnis.

Kami sangat menyukai penggunaan 15Five untuk pertemuan mingguan kami, sebagian besar tim menggunakan fitur 1-on-1, dan HighFives sangat seru! Kami memanfaatkan survei keterlibatan tahunan, ulasan diri terbaik, dan OKRs. Fitur-fitur tersebut sangat membantu dalam mengumpulkan umpan balik dan mendukung hasil bisnis.

💡 Tips Pro: Gunakan ringkasan dokumen yang dihasilkan AI untuk mempersiapkan pertemuan satu lawan satu—mulailah pertemuan dengan sentuhan personal dengan menambahkan pengamatan atau dorongan singkat untuk mempersonalisasi dasar AI.

6. Culture Amp (Terbaik untuk analitik sumber daya manusia berbasis AI dan pengembangan berkelanjutan)

melalui Culture Amp

Culture Amp adalah platform pengalaman karyawan yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan wawasan ilmu manusia untuk meningkatkan keterlibatan, kinerja, dan pengembangan karyawan secara besar-besaran. Platform ini menggabungkan survei yang didukung AI, siklus penilaian, OKR, pengembangan karier, dan analitik sumber daya manusia menjadi satu platform terpadu.

Ringkasan komentar yang didukung AI mengekstrak tema dari umpan balik terbuka, sementara wawasan prediktif mengarahkan tindakan yang perlu diambil. Add-on dashboard analitik SDM menawarkan perencanaan skenario, deteksi anomali, dan rekomendasi preskriptif yang membantu pemimpin SDM mengubah data menjadi dampak.

Culture Amp mendukung pertumbuhan berkelanjutan: survei pulsa mengungkap perubahan dalam keterlibatan, ringkasan AI mempercepat wawasan, dan Skills Coach microlearning memberikan dorongan pengembangan harian yang ringkas. Jalur karier dan rencana pengembangan pribadi diperkaya dengan model kompetensi yang disarankan oleh AI.

Fitur terbaik Culture Amp

Ringkasan komentar AI dan rencana tindakan dari data survei

Analisis data karyawan prediktif dengan perencanaan skenario, deteksi anomali, dan wawasan tren.

Perkembangan karyawan yang berkelanjutan, termasuk Skills Coach, dorongan pembelajaran mikro, dan survei suara karyawan.

Kerangka karir terintegrasi dengan kompetensi yang didukung AI dan perencanaan pertumbuhan yang dipersonalisasi.

Siap untuk perusahaan dengan keamanan, dukungan global, dan integrasi HRIS serta Slack.

Batasan Culture Amp

Pengaturan pelaporan dan administrasi dapat terasa rumit bagi tim yang baru bergabung.

Paket tingkat pemula mungkin tidak dilengkapi dengan bantuan langsung.

Harga Culture Amp

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Culture Amp

G2: 4.7/5 (3.900+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Culture Amp?

Seorang pengulas G2 berbagi:

Saya menemukan Culture Amp sebagai alat yang mudah digunakan untuk menetapkan dan melacak tujuan, yang sangat berguna untuk penilaian kinerja akhir tahun. Transparansi alat ini sangat baik karena baik karyawan maupun manajemen dapat melacak kinerja dengan satu klik. Saya sangat menghargai keamanan data, di mana data hanya dibagikan dalam hierarki tertentu, sehingga manajer saya hanya dapat melihat data saya. Alat ini ramah pengguna, transparan, dan memastikan keamanan data, serta pengaturan awalnya berjalan lancar.

Saya menemukan Culture Amp sebagai alat yang mudah digunakan untuk menetapkan dan melacak tujuan, yang sangat berguna untuk penilaian kinerja akhir tahun. Transparansi alat ini sangat baik karena baik karyawan maupun manajemen dapat melacak kinerja dengan satu klik. Saya sangat menghargai keamanan data, di mana data hanya dibagikan dalam hierarki tertentu, sehingga manajer saya hanya dapat melihat data saya. Alat ini ramah pengguna, transparan, dan memastikan keamanan data, serta pengaturan awalnya berjalan lancar.

📊 Penelitian Menunjukkan: Kemajuan teknologi dan percepatan adopsi AI sedang mengubah apa yang dibutuhkan organisasi dari karyawannya. Forum Ekonomi Dunia memperkirakan bahwa 59% tenaga kerja global akan memerlukan peningkatan keterampilan hingga tahun 2030.

7. Workday Learning (Terbaik untuk pembelajaran perusahaan yang didukung AI dalam platform HR terintegrasi)

melalui Workday Learning

Workday Learning adalah sistem manajemen pembelajaran terintegrasi Workday, yang terintegrasi dalam suite HCM yang lebih luas. Sistem ini meningkatkan pembelajaran korporat dengan wawasan dan otomatisasi berbasis AI, menyajikan konten secara kontekstual, mengidentifikasi celah keterampilan, dan membimbing pertumbuhan karier dengan presisi.

Di inti strategi AI yang mencakup seluruh suite Workday terdapat alat-alat berbasis AI seperti Skills Cloud dan kemampuan AI generatif yang sedang berkembang. Fitur-fitur ini memungkinkan rekomendasi keterampilan berbasis AI, rencana pertumbuhan yang dihasilkan secara otomatis, dan pengiriman pembelajaran kontekstual yang selaras dengan peran dan jalur karir masing-masing karyawan.

Manager Insights Hub, didukung oleh AI, dengan cepat merangkum kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, mengumpulkan umpan balik secara transparan untuk membangun kepercayaan dan kejelasan.

Didukung oleh keamanan dan tata kelola tingkat perusahaan, Workday Learning mengubah perpustakaan konten statis menjadi ekosistem pengembangan dinamis dalam infrastruktur HR yang sudah ada.

Fitur terbaik Workday Learning

Pembelajaran terintegrasi dan mengalir sebagai bagian dari suite Workday HCM yang lebih luas.

Wawasan keterampilan dan saran pembelajaran yang didorong oleh AI melalui Skills Cloud dan AI generatif.

Ringkasan rencana pertumbuhan yang dihasilkan oleh AI berdasarkan umpan balik multidimensi.

Saran pembelajaran yang sadar konteks dan rekomendasi konten berdasarkan data perusahaan.

Batasan Workday Learning

Antarmuka pengguna (UX) yang spesifik untuk pembelajaran mungkin terasa sederhana, dan pengaturan admin mungkin rumit untuk tim yang lebih kecil.

Pengguna terkadang mengandalkan alat authoring eksternal untuk modul pelatihan yang kompleks atau bermerk.

Harga Workday Learning

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Workday Learning

G2: 4/5 (20+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Workday Learning?

Seorang pengulas G2 berbagi:

Antarmuka pengguna yang sederhana, panduan pembelajaran terstruktur untuk program dan kursus multi-pelajaran, serta alat pengeditan video.

Antarmuka pengguna yang sederhana, panduan pembelajaran terarah untuk program dan kursus multi-pelajaran, serta alat pengeditan video.

8. Cornerstone OnDemand (Terbaik untuk kelincahan tenaga kerja yang didukung AI dan pembelajaran perusahaan skala besar)

melalui Cornerstone OnDemand

Cornerstone OnDemand, dengan suite Galaxy-nya, adalah platform manajemen talenta yang komprehensif dan didukung AI. Kemampuan AI-nya—yang diperkenalkan melalui Cornerstone Galaxy—memungkinkan kecerdasan keterampilan dinamis, rekomendasi pembelajaran yang dipersonalisasi, dan perencanaan tenaga kerja strategis.

Perangkat lunak ini dapat menganalisis terabytes data talenta untuk mengidentifikasi celah keterampilan internal, memprediksi kebutuhan masa depan, dan menyarankan peluang pengembangan yang ditargetkan. Ketika dipadukan dengan akuisisi SkyHive, perangkat lunak ini juga memanfaatkan wawasan pasar tenaga kerja global untuk mendukung mobilitas internal dan penempatan talenta.

Hal ini menjadikan Cornerstone sebagai mesin yang kuat untuk mengembangkan tenaga kerja yang siap menghadapi masa depan tanpa perlu menebak-nebak.

Fitur terbaik Cornerstone OnDemand

Intelegensi keterampilan berbasis AI untuk analisis kesenjangan dan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi.

Rekomendasi AI generatif untuk mobilitas karier, kesiapan peran, dan peningkatan keterampilan.

Perencanaan tenaga kerja didukung oleh data perusahaan dan tren pasar tenaga kerja.

Sistem manajemen pembelajaran berskala perusahaan yang terintegrasi ke dalam alur kerja pengembangan talenta.

Integrasi yang luas, kepatuhan, dukungan multibahasa, dan tata kelola.

Batasan Cornerstone OnDemand

Dapat terasa rumit dan berat bagi pengguna dan admin yang membutuhkan alat yang lebih sederhana dan fleksibel.

Beberapa pengguna melaporkan pengalaman integrasi yang buruk dan desain yang tidak konsisten antar modul.

Harga Cornerstone OnDemand

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Cornerstone OnDemand

G2: 4.2/5 (900+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Cornerstone OnDemand?

Seorang pengulas G2 berbagi:

Data tetap aman dan terlindungi. Perangkat lunak ini membantu pengguna mengembangkan keterampilan belajar.

Data tetap aman dan terlindungi. Perangkat lunak ini membantu pengguna mengembangkan keterampilan belajar.

9. Docebo (Terbaik untuk pembuatan konten berbasis AI dan pengalaman belajar yang dapat disesuaikan dan skalabel)

melalui Docebo

Docebo adalah platform pembelajaran berbasis cloud yang didukung AI, menggabungkan kemampuan LMS dan LXP, memungkinkan perusahaan untuk berkembang secara cerdas. Platform ini mengintegrasikan AI di seluruh siklus pembelajaran, mulai dari pembuatan konten dan penandaan hingga pengiriman yang dipersonalisasi dan dukungan bagi peserta didik, mengurangi beban kerja manual sambil menyediakan pengalaman yang sangat relevan.

Alat AI Creator mengotomatiskan produksi materi pembelajaran, menghasilkan kursus terstruktur, penilaian, terjemahan, dan bahkan presenter video AI yang realistis.

Selain itu, kemampuan pencarian berbasis AI Docebo, termasuk Harmony Search, mengindeks konten melalui teks-ke-suara dan metadata untuk penemuan yang lebih akurat dan intuitif.

Fitur AI Virtual Coach-nya memungkinkan simulasi realistis berbasis skenario dengan umpan balik yang dipersonalisasi untuk pembelajaran berbasis praktik. Bersama-sama, fitur-fitur ini mempermudah pembuatan kursus, meningkatkan keterjangkauan, dan menyediakan pembelajaran imersif, semuanya pada skala perusahaan.

Fitur terbaik Docebo

AI Creator mengotomatiskan desain kursus, terjemahan, penilaian, dan presenter video AI.

Harmony Search mengindeks dan mengambil konten secara intuitif menggunakan indeksasi yang didukung AI.

AI Virtual Coach menawarkan simulasi interaktif dengan umpan balik instan.

Otomatisasi penandaan metadata dan penugasan keterampilan untuk meningkatkan organisasi konten.

Rekomendasi pembelajaran yang dipersonalisasi dan dukungan multibahasa secara massal.

Batasan Docebo

Aplikasi seluler Go. Learn memiliki persyaratan sistem dan batasan tertentu, yang berpotensi membatasi aksesibilitas.

Sulit untuk mendaftarkan peserta secara otomatis ke sesi yang spesifik untuk wilayah tertentu, yang dapat menyebabkan kebingungan di antara tim global.

Harga Docebo

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Docebo

G2: 4.3/5 (660+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Docebo?

Seorang pengulas G2 berbagi:

Setelah semuanya diatur, Docebo benar-benar membuat pelatihan internal terasa terorganisir dan mudah diikuti. Saya mengelola alur kerja media sosial dan membantu proses onboarding, jadi memiliki satu tempat pusat untuk semua kursus kami benar-benar sangat membantu. Tampilan antarmuka yang sederhana memudahkan peserta belajar untuk menavigasi, dan sekarang saya mendapat jauh lebih sedikit pertanyaan seperti “Di mana saya bisa menemukan ini?” Platform ini juga berjalan dengan lancar, yang sangat penting saat Anda berusaha menjaga konsistensi pelatihan.

Setelah semuanya diatur, Docebo benar-benar membuat pelatihan internal terasa terorganisir dan mudah diikuti. Saya mengelola alur kerja media sosial dan membantu proses onboarding, jadi memiliki satu tempat pusat untuk semua kursus kami benar-benar sangat membantu. Tampilan antarmuka yang sederhana memudahkan peserta belajar untuk menavigasi, dan sekarang saya jauh lebih sedikit menerima pertanyaan seperti "Di mana saya bisa menemukan ini?" Platform ini juga berjalan dengan lancar, yang sangat penting saat Anda berusaha menjaga konsistensi pelatihan.

10. BetterUp (Terbaik untuk coaching yang didukung AI secara massal untuk kesejahteraan perusahaan)

melalui BetterUp

BetterUp adalah platform coaching berorientasi manusia yang didukung oleh AI dan ilmu perilaku, yang memfasilitasi pengembangan di seluruh perusahaan.

Platform AI utamanya, BetterUp Grow, menyediakan dukungan real-time yang dipersonalisasi dan selalu tersedia, didasarkan pada konteks peran spesifik, data perilaku, dan nilai-nilai perusahaan. Platform ini berfungsi sebagai panduan kontekstual yang dilatih dari jutaan sesi coaching, menawarkan simulasi percakapan sulit, dorongan untuk mencapai tujuan, dan aksesibilitas tanpa tanding dalam alur kerja.

Dengan wawasan dari miliaran titik data, BetterUp memberikan informasi tentang kecerdasan talenta dan pengembangan strategis. Organisasi mendapatkan dasbor yang menyoroti di mana kepercayaan diri meningkat—atau membutuhkan dorongan—sementara karyawan menerima dorongan yang disesuaikan saat mereka membutuhkannya.

Fitur terbaik BetterUp

Pelatihan AI yang selalu aktif dan sadar konteks, disesuaikan dengan setiap peran dan individu.

Panduan real-time, termasuk simulasi percakapan dan dorongan untuk mencapai tujuan.

Dashboard kecerdasan talenta yang dapat diskalakan dari data agregat dan anonim.

Dasar yang didukung oleh ilmu perilaku menyediakan wawasan yang dapat diandalkan dan dapat ditindaklanjuti.

Dirancang untuk skala perusahaan—dipercaya oleh merek global, dirancang untuk kerja hybrid.

Batasan BetterUp

Pelatihan AI bergantung pada adopsi hibrida—beberapa pengguna masih lebih memilih sesi yang hanya melibatkan manusia.

Meskipun menjanjikan, hasil pelatihan masih memerlukan pengukuran dampak yang lebih kuat dan konsisten.

Harga BetterUp

Harga khusus

Ulasan dan penilaian BetterUp

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang BetterUp?

Seorang pengulas G2 berbagi:

Saya sangat menikmati profesionalisme para pelatih. Saya memiliki pelatih pribadi, dan juga memanfaatkan pelatihan terfokus dalam komunikasi serta memberikan dan menerima umpan balik. Waktu yang didedikasikan untuk mengembangkan diri bersama pelatih berpengalaman sangat berharga. Saya didorong untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk refleksi diri dan membuat tujuan saya jelas agar dapat fokus dan memprioritaskan dengan lebih baik. Di akhir setiap sesi, para pelatih membantu saya membuat rencana aksi. Mereka juga membagikan sumber daya yang tersedia di portal BetterUp yang terkait dengan topik yang kita bahas.

Saya sangat menikmati profesionalisme para pelatih. Saya memiliki pelatih pribadi, dan saya juga memanfaatkan pelatihan terfokus dalam komunikasi serta memberikan dan menerima umpan balik. Waktu yang didedikasikan untuk mengembangkan diri bersama pelatih berpengalaman sangat berharga. Saya didorong untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk refleksi diri dan membuat tujuan saya jelas agar dapat fokus dan memprioritaskan dengan lebih baik. Di akhir setiap sesi, para pelatih membantu saya membuat rencana aksi. Mereka juga membagikan sumber daya yang tersedia di portal BetterUp yang terkait dengan topik yang kita bahas.

11. Betterworks (Terbaik untuk penyelarasan tujuan berbasis AI dan kinerja berkelanjutan pada skala perusahaan)

melalui Betterworks

Betterworks adalah platform manajemen kinerja yang dirancang untuk memodernisasi alur kerja perusahaan dengan fitur AI untuk penetapan tujuan, umpan balik, dan analitik—semua secara real-time. Fitur AI-nya meliputi bantuan penulisan tujuan, dorongan cerdas untuk memperbarui tujuan, dan wawasan cerdas yang membuat percakapan kinerja menjadi proaktif dan selaras dengan strategi.

Dengan terintegrasi ke dalam alat sehari-hari seperti Slack, Teams, dan Outlook, Betterworks memastikan bahwa kinerja tetap menjadi prioritas utama rather than tersembunyi. Antarmuka kalibrasinya memberikan fleksibilitas dan kejelasan, membantu pemimpin HR menstandarkan ulasan dan mendukung manajer dengan konten bimbingan dalam platform.

AI generatif juga mendukung umpan balik yang lebih konsisten dan sadar bias, serta menjaga transparansi di seluruh tim dan proses penilaian.

Fitur terbaik Betterworks

Penulisan tujuan yang didukung AI dan pengingat cerdas untuk pembaruan.

Siklus umpan balik berkelanjutan yang terintegrasi ke dalam alur kerja dan alat pesan.

Alat kalibrasi fleksibel dengan dukungan manajer yang terarah

Wawasan dan analisis real-time untuk menyelaraskan kinerja.

Keamanan tingkat perusahaan, dukungan multibahasa, dan integrasi yang luas.

Batasan Betterworks

Fitur tujuan/tujuan mungkin memerlukan kurva pembelajaran sebelum dapat memanfaatkan nilai penuh.

Harga Betterworks

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Betterworks

G2: 4.4/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (30+ ulasan)

12. Qualtrics XM Employee Experience (Terbaik untuk pendengaran berbasis AI dan tindakan cerdas sepanjang perjalanan karyawan)

melalui Qualtrics XM

Qualtrics XM Employee Experience adalah platform berbasis AI yang dirancang untuk mendengarkan di setiap titik kontak—dari onboarding hingga keluar—dan mengubah umpan balik karyawan menjadi tindakan yang bermakna. Platform ini memfasilitasi pendengaran berkelanjutan, wawasan prediktif, dan intervensi yang disesuaikan dengan menggabungkan survei pulsa, pendengaran siklus hidup, kesejahteraan, DEI, dan analitik perjalanan.

Mesin AI menggerakkan analisis teks otomatis, deteksi sentimen, dan wawasan naratif, sambil menjaga privasi data melalui pemrosesan anonim dan tata kelola tingkat perusahaan.

Manager Assist menyediakan wawasan tingkat tim yang dipersonalisasi dan papan tindakan, sementara Employee Experience Discover mengumpulkan umpan balik dari berbagai saluran—sosial, audio, dan digital—untuk memberikan gambaran holistik tentang sentimen karyawan. Hal ini mengubah umpan balik pasif menjadi solusi proaktif yang berpusat pada manusia, yang meningkatkan keterlibatan dan kinerja secara besar-besaran.

Fitur terbaik Qualtrics XM Employee Experience

Pemantauan siklus hidup berkelanjutan selama proses onboarding, promosi, dan pengunduran diri.

Asisten Manajer Berbasis AI dengan ringkasan naratif dan wawasan tim

Pemantauan multi-saluran dengan analisis sentimen melalui EX Discover

Keamanan dan privasi tingkat perusahaan dengan fondasi AI yang dianonimkan.

Batasan Qualtrics XM untuk Pengalaman Karyawan

Beberapa pengguna lama melaporkan masalah seperti ketidaksesuaian dalam pemetaan respons dan dukungan yang kurang memadai.

Alat survei online, termasuk Qualtrics, dapat secara tidak sengaja mengesampingkan kelompok tertentu, yang dapat memengaruhi representativitas data.

Harga Qualtrics XM Employee Experience

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Pengalaman Karyawan Qualtrics XM

G2: 4.4/5 (400+ ulasan)

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Qualtrics XM untuk Pengalaman Karyawan?

Seorang pengulas G2 berbagi:

Yang bisa saya katakan adalah perangkat lunak ini sangat bagus untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya lebih lanjut guna mendapatkan umpan balik yang efektif. Akses ke wawasan real-time tentang analisis sentimen sangat membantu dalam mengambil keputusan berbasis data. Selain itu, antarmuka yang mudah digunakan membuatnya mudah diakses oleh tim untuk memantau dan menerapkan dengan benar. Singkatnya, menurut saya, perangkat lunak ini meningkatkan keterlibatan karyawan.

Yang bisa saya katakan adalah perangkat lunak ini sangat bagus untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya lebih lanjut guna mendapatkan umpan balik yang efektif. Akses ke wawasan real-time tentang analisis sentimen sangat membantu dalam mengambil keputusan berbasis data. Selain itu, antarmuka yang mudah digunakan membuatnya mudah diakses oleh tim untuk memantau dan menerapkan dengan benar. Singkatnya, menurut saya, perangkat lunak ini meningkatkan keterlibatan karyawan.

13. Engagedly (Terbaik untuk penyelarasan tujuan berbasis AI, keterlibatan, dan pengembangan talenta)

melalui Engagedly

Engagedly adalah platform manajemen talenta yang menggabungkan penilaian kinerja, tujuan, dan OKR, umpan balik berkelanjutan, pembelajaran, pengakuan, dan pengembangan karier.

Di inti sistem ini terdapat Marissa AI, asisten AI yang mengotomatisasi dan meningkatkan alur kerja talenta: ia menyusun umpan balik yang mendalam, menyesuaikan jalur pengembangan individu, merangkum tema survei, dan membantu manajer menjaga kinerja tetap fleksibel dan bermakna.

Pengalaman ini menggabungkan pengakuan real-time, keterlibatan berbasis permainan, dan dasbor wawasan cerdas. Tim mendapatkan manfaat dari kalibrasi kinerja yang didukung AI, saran pembelajaran yang didukung AI yang terhubung dengan kemajuan tujuan, dan pengingat cerdas yang menjaga semua orang tetap sejalan.

Didukung oleh analitik talenta, alur kerja yang dapat disesuaikan, dan strategi berorientasi mobile, Engagedly mengubah manajemen talenta menjadi pengalaman yang proaktif.

Fitur terbaik Engagedly

Marissa AI mengotomatiskan umpan balik, pembuatan tujuan, pengembangan IDP, dan ringkasan survei.

Penyesuaian tujuan berbasis AI dengan gamifikasi, pengakuan, dan visibilitas berjenjang.

Umpan balik berkelanjutan dan pemeriksaan berkala dengan analisis sentimen dan wawasan real-time.

Jalur pembelajaran terintegrasi dan mobilitas keterampilan yang direkomendasikan oleh AI

Platform terpadu dengan dasbor, analitik, bimbingan, dan keterlibatan mobile.

Batasan Engagedly

Beberapa pengguna menyebutkan kendala saat mencoba menyesuaikan perangkat lunak secara mendalam dengan kebutuhan organisasi yang unik.

Harga Engagedly

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Engagedly

G2: 4.3/5 (lebih dari 500 ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Engagedly?

Seorang pengulas G2 berbagi:

Perangkat lunak Engagedly adalah solusi yang kuat untuk manajemen tenaga kerja modern, menggabungkan penetapan tujuan, umpan balik, manajemen kinerja, dan ulasan 360 derajat dalam satu platform yang ramah pengguna. Antarmuka yang intuitif dari perangkat lunak ini memudahkan karyawan dan manajer untuk membuat dan melacak tujuan, memberikan umpan balik secara berkelanjutan, serta mengadakan pertemuan rutin dan pertemuan satu lawan satu. Fitur ulasan 360 derajat memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja karyawan, memastikan penilaian yang adil dan akurat.

Perangkat lunak Engagedly adalah solusi yang andal untuk manajemen tenaga kerja modern, menggabungkan penetapan tujuan, umpan balik, manajemen kinerja, dan ulasan 360 derajat dalam satu platform yang ramah pengguna. Antarmuka yang intuitif memudahkan karyawan dan manajer untuk membuat dan melacak tujuan, memberikan umpan balik secara berkelanjutan, serta mengadakan pertemuan rutin dan satu lawan satu. Fitur ulasan 360 derajat memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja karyawan, memastikan penilaian yang adil dan akurat.

🧭 Fakta Menarik: Kerangka kerja OKR modern lahir pada tahun 1970-an di Intel, dipimpin oleh Andy Grove, yang dikenal sebagai bapak OKR. Grove mengembangkan kerangka kerja MBO Peter Drucker, namun memperkenalkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada tujuan, yang menekankan kejelasan dan pertanggungjawaban sambil memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam penetapan tujuan.

Manfaat Utama Perangkat Lunak Umpan Balik AI dalam Pelatihan Karyawan

Perangkat lunak umpan balik AI mengubah pelatihan karyawan dari sekadar formalitas menjadi pengalaman yang menarik dan berorientasi pada hasil. Alih-alih menunggu hingga akhir kursus untuk melihat apakah pembelajaran "menempel," AI menampilkan wawasan secara real-time, mempersonalisasi perjalanan pembelajaran, dan memberikan sinyal yang jelas kepada pelatih tentang di mana harus intervensi.

1. Umpan balik real-time yang meningkatkan retensi

AI tidak menunggu hingga survei pasca-pelatihan—ia memberikan bimbingan secara real-time. Peserta pelatihan mendapatkan petunjuk instan, dorongan, dan koreksi, membantu mereka memahami konsep lebih cepat dan mengingatnya lebih lama.

2. Jalur pembelajaran yang dipersonalisasi

Tidak ada dua karyawan yang belajar dengan cara yang sama. AI menganalisis perilaku, kecepatan, dan pemahaman untuk merekomendasikan langkah terbaik berikutnya bagi setiap peserta didik, menciptakan jalur yang disesuaikan agar pelatihan tetap relevan dan memotivasi.

3. Deteksi dini kesenjangan keterampilan

Alih-alih menemukan celah kinerja berbulan-bulan kemudian, AI menyoroti area di mana karyawan mengalami kesulitan selama pelatihan. Pelatih dapat memberikan dukungan yang ditargetkan secara langsung, mencegah masalah kecil menjadi hambatan besar.

4. Wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk manajer dan HR

Dashboard yang didukung AI mengubah umpan balik mentah menjadi wawasan visual yang jelas. Pemimpin dapat melihat pola, melacak ROI, dan menghubungkan pelatihan secara langsung dengan peningkatan kinerja.

5. Skalabel, perbaikan berkelanjutan

Baik melatih 50 karyawan atau 5.000, AI memastikan konsistensi dan keadilan. Ia juga terus belajar seiring waktu—meningkatkan rekomendasi, menyempurnakan konten, dan membuat setiap siklus pelatihan lebih cerdas dari sebelumnya.

Saatnya Melatih dengan Lebih Cerdas, Bukan Lebih Keras

Pelatihan karyawan tidak perlu menjadi proses statis dan satu arah.

Dengan perangkat lunak umpan balik AI, Anda dapat mengubah pembelajaran menjadi pengalaman yang dipersonalisasi dan interaktif yang menyesuaikan diri dengan setiap karyawan. Alih-alih mengandalkan survei yang sudah ketinggalan zaman atau penilaian generik, AI menyediakan wawasan real-time, personalisasi yang dapat diskalakan, dan panduan yang dapat ditindaklanjuti—mengubah pelatihan menjadi pendorong pertumbuhan sejati bagi organisasi Anda.

Dari alat umpan balik berkelanjutan hingga coaching berbasis AI, platform-platform ini membuktikan bahwa ketika umpan balik menjadi lebih cerdas, pelatihan menjadi lebih efektif. Hasilnya? Karyawan yang lebih terlibat, pengembangan keterampilan yang lebih cepat, dan ROI yang dapat diukur pada setiap inisiatif pembelajaran.

Mulai gunakan ClickUp hari ini —gratis —dan bawa pembelajaran, umpan balik, dan kinerja yang didukung AI ke dalam satu platform yang terintegrasi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

AI memberikan wawasan real-time dan personalisasi, bukan evaluasi yang seragam. Ia mengidentifikasi celah pengetahuan, menyarankan jalur pembelajaran yang disesuaikan, dan merangkum umpan balik menjadi tindakan konkret yang jelas bagi karyawan dan manajer.

AI mempercepat dan memperluas proses umpan balik, tetapi pelatih manusia menambahkan konteks, empati, dan bimbingan yang tidak dapat ditiru oleh AI. Hasil terbaik diperoleh dengan menggabungkan efisiensi AI dengan bimbingan manusia.

AI mungkin tidak dapat menangkap nuansa seperti bahasa tubuh, konteks emosional, atau petunjuk budaya. AI juga memerlukan data berkualitas tinggi untuk menghasilkan wawasan yang berarti. Itulah mengapa banyak perusahaan menggunakan AI untuk melengkapi—bukan menggantikan—keputusan manusia.

Dengan melacak metrik seperti peningkatan keterampilan, tingkat penyelesaian pelatihan, kinerja karyawan, dan keterlibatan. AI juga menghubungkan hasil pembelajaran dengan KPI bisnis, sehingga lebih mudah untuk membuktikan nilai investasi pelatihan.

Industri dengan tenaga kerja yang besar, tersebar, atau berkembang pesat merasakan dampak terbesar—seperti teknologi, kesehatan, keuangan, ritel, dan manufaktur. Di mana pun karyawan membutuhkan peningkatan keterampilan secara terus-menerus, umpan balik AI memberikan nilai tambah.

Biaya bervariasi tergantung platform dan ukuran perusahaan. Beberapa alat menawarkan paket entry-level yang terjangkau untuk tim kecil, sementara solusi tingkat perusahaan memerlukan penawaran khusus. Banyak penyedia juga menawarkan uji coba gratis, sehingga Anda dapat mencoba sebelum memutuskan.