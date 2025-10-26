10 Alternatif Terbaik Martin AI untuk Penjadwalan yang Lebih Cerdas dan Produktivitas Pribadi

Alat seperti Martin AI membantu Anda menghindari perubahan jadwal mendadak. Namun, beberapa pengguna merasa saran penjadwalan Martin AI terlalu kaku, sehingga mereka harus menyesuaikan acara secara manual agar sesuai dengan prioritas nyata.

Beberapa pengguna merasa integrasinya terbatas, sehingga sulit untuk terhubung dengan semua alat yang mereka gunakan sehari-hari. Akibatnya, mereka harus mencari informasi dan menghubungkan tugas dari berbagai alat lain, yang mengakibatkan hilangnya waktu berharga akibat penyebaran pekerjaan.

Nah, saatnya mencari alternatif dan mempertimbangkan apa yang benar-benar penting bagi Anda dalam sebuah alat produktivitas. Apakah Anda mencari keamanan data yang lebih ketat, langkah verifikasi cerdas untuk mencegah kejutan di menit-menit terakhir, atau manajemen tugas yang cerdas, Anda akan menemukan alat yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Dalam blog ini, kita akan menjelajahi alternatif terbaik Martin AI yang menyesuaikan dengan cara Anda bekerja. 🚀

Mengapa Memilih Alternatif Martin AI?

Meskipun Martin AI mendapat pujian karena kesederhanaannya, ia tidak memenuhi kebutuhan pengguna tingkat lanjut. Berikut alasan mengapa Anda mungkin mempertimbangkan untuk beralih ke alternatif Martin AI:

Membatasi otomatisasi kompleks: Performa terbaiknya pada daftar tugas sederhana dan tugas yang mudah, seringkali kurang optimal pada alur kerja yang berlapis-lapis atau memerlukan logika yang rumit

Terasa masih dalam tahap awal: Pengguna menggambarkan pengalaman ini lebih mirip dengan versi alpha atau beta awal daripada alat yang siap digunakan secara produksi

Mengalami bug: Fitur inti dapat berperilaku tidak terduga, menimbulkan kesalahan, dan mengganggu penggunaan rutin

Masalah keandalan: Fitur berpotensi tinggi seperti panggilan AI seringkali tidak berfungsi sesuai harapan, sehingga tidak dapat diandalkan untuk penggunaan profesional

Bergantung pada umpan balik pengguna: Pengembangan berkelanjutan bergantung pada pengguna awal yang melaporkan masalah dan membentuk arah produk secara real-time

👀 Tahukah Anda? Antara tahun 1974 dan 1980, bidang AI mengalami kemunduran besar pertamanya, yang dikenal sebagai ‘Musim Dingin AI. ’ Hal ini ditandai dengan penurunan drastis dalam pendanaan, minat publik, dan dukungan pemerintah akibat ekspektasi yang tidak terpenuhi dan hasil penelitian awal yang kurang memuaskan.

Alternatif Martin AI dalam Sekilas

Sebelum melakukan analisis mendalam, mari bandingkan alternatif terbaik Martin AI.

Alternatif Martin AI dalam Sekilas

Sebelum melakukan analisis mendalam, mari bandingkan alternatif terbaik Martin AI.

Alternatif Terbaik Martin AI yang Dapat Digunakan

Martin AI telah menarik minat yang signifikan berkat potensinya. Namun, jika Anda merasa fiturnya terlalu dasar, terdapat banyak alternatif yang andal.

Mari kita lihat beberapa di antaranya.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen kerja dengan otomatisasi bertenaga AI dan kolaborasi)

Dapatkan wawasan tentang tugas, kemajuan tim, dan lainnya dengan ClickUp AI Knowledge Management

Di era di mana tim harus mengelola berbagai alat AI untuk menulis, mencatat, penjadwalan, dan brainstorming, ClickUp menonjol dengan mencegah AI sprawl —fragmentasi yang disebabkan oleh penggunaan terlalu banyak aplikasi AI yang terputus-putus.

Alih-alih mengandalkan alat terpisah seperti Martin untuk brainstorming, Otter.ai untuk catatan rapat, dan Google Calendar untuk penjadwalan, ClickUp menyatukan semuanya dalam satu platform.

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

ClickUp Brain mengubah ruang kerja Anda menjadi mesin yang sepenuhnya didukung AI. Ia memahami konteks pekerjaan Anda, tujuan yang Anda kejar, proyek yang Anda kelola, dan dokumen yang Anda andalkan.

Berikan perintah kepada ClickUp Brain dalam bahasa alami untuk mengumpulkan informasi dari ruang kerja Anda

Brain’s AI Knowledge Manager mengumpulkan informasi dari tugas, dokumen, dan obrolan untuk memberikan jawaban instan dan akurat dengan konteks lengkap. Anda dapat meminta alat ini untuk menghasilkan ringkasan, riwayat keputusan, atau angka spesifik, dan mendapatkan jawaban dalam hitungan detik.

Selain itu, fitur AI Project Manager secara otomatis menghasilkan garis waktu, mengalokasikan tugas, memprediksi risiko, dan merangkum pembaruan proyek. Misalnya, jika Anda mengelola peluncuran produk, Anda dapat meminta fitur ini untuk membuat garis waktu pemasaran, mengalokasikan tugas berdasarkan ketersediaan tim, dan menandai tenggat waktu yang berisiko.

Ekstrak wawasan dan ringkasan tugas dari ruang kerja Anda, definisikan alur kerja yang kompleks, dan buat rencana proyek dengan ClickUp Brain

Untuk peran yang membutuhkan banyak konten dan komunikasi, fitur AI Writer-nya dapat membuat draf awal untuk posting blog, ringkasan, atau rencana kampanye berdasarkan beberapa catatan. Asisten pribadi AI ini menyesuaikan diri dengan peran Anda, sehingga setiap respons disesuaikan secara khusus.

Brainstorm ide, buat konten, dan sempurnakan draf dengan ClickUp Brain

Untuk menghilangkan pekerjaan berulang, Anda dapat menggunakan ClickUp Autopilot Agents. Anda dapat mendesain asisten AI khusus untuk tim dan kebutuhannya. Berbeda dengan agen yang sudah jadi, Custom Agents memungkinkan Anda mendefinisikan pemicu, kondisi, dan tindakan sendiri di dalam ClickUp.

Misalnya, Anda dapat membuat pemicu sehingga setiap kali seorang pengembang menandai fitur 'Siap untuk Pengujian', agen kustom Anda dapat menugaskan fitur tersebut kepada insinyur QA dan memperbarui status tugas.

Konfigurasikan Agen Autopilot ClickUp untuk memantau aktivitas dan bertindak sesuai instruksi Anda—tanpa perlu kode

Jika tim Anda juga menggunakan alat di luar ClickUp, Brain MAX adalah aplikasi desktop AI yang menghubungkan semuanya.

Ini memungkinkan Anda mencari di seluruh ruang kerja dan alat terintegrasi, menggunakan model AI eksternal premium (seperti GPT, Gemini, atau Claude), dan dengan Talk to Tex, Anda dapat bertanya, mendikte, dan mengendalikan pekerjaan Anda dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja.

Tonton video ini untuk informasi lebih lanjut:

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Beberapa pengguna mengalami kurva pembelajaran yang curam karena fitur yang luas dan opsi penyesuaian yang tersedia

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Begini cara seorang pengguna menggambarkan pengalamannya:

ClickUp adalah alat manajemen proyek paling fleksibel dan powerful yang pernah saya gunakan. Sebagai pendiri WRKSTN, saya membantu agensi dan tim kreatif mengoptimalkan operasional—dan ClickUp menjadi inti dari itu. Kemampuan untuk menyesuaikan segala hal mulai dari jenis tugas hingga otomatisasi, ditambah dengan alat seperti dashboard, formulir, dan kini ClickUp Brain, memungkinkan saya membangun sistem yang skalabel dan efisien untuk setiap alur kerja. Plus, saya sangat menyukai seberapa cepat platform ini terus berkembang.

ClickUp adalah alat manajemen proyek paling fleksibel dan powerful yang pernah saya gunakan. Sebagai pendiri WRKSTN, saya membantu agensi dan tim kreatif mengoptimalkan operasional—dan ClickUp menjadi inti dari itu. Kemampuan untuk menyesuaikan segala hal mulai dari jenis tugas hingga otomatisasi, ditambah dengan alat seperti dashboard, formulir, dan kini ClickUp Brain, memungkinkan saya membangun sistem yang skalabel dan efisien untuk setiap alur kerja. Selain itu, saya sangat menyukai seberapa cepat platform ini terus berkembang.

2. Jasper (Terbaik untuk pemasaran dan pembuatan konten yang didukung AI)

melalui Jasper

Meskipun Martin AI dapat menangani fungsi asisten yang lebih luas, Jasper AI berfokus pada membantu Anda memenuhi kebutuhan penulisan dan komunikasi. Alat-alat utamanya, seperti Jasper Chat, Workflows, Brand Voice, Document Editor, dan templat penulis konten AI, memungkinkan Anda untuk mendelegasikan jenis tugas yang tidak menjadi spesialisasi Martin AI.

Jasper Chat dapat membantu brainstorming, merevisi, atau mengembangkan ide, sementara Brand Voice memastikan konsistensi nada dan gaya. Selain itu, Workflows membantu memindahkan draf melalui tahap-tahap yang telah ditentukan tanpa perlu membuat prompt baru setiap kali, dan Document Editor memungkinkan penulisan kolaboratif, pengeditan bersama, atau penyempurnaan teks di berbagai format.

Meskipun tidak dapat mengotomatisasi rapat, tindak lanjut, atau ketergantungan tugas yang kompleks, alat ini memenuhi sebagian besar kebutuhan untuk peran yang membutuhkan banyak konten.

Fitur terbaik Jasper

Luncurkan kampanye yang ditargetkan dengan Jasper Audiences , sesuaikan setiap pesan dengan presisi

Jasper Studio dan Canvas , termasuk menghasilkan konten panjang dan mengorganisir ide secara visual Gunakan AI untuk mengotomatisasi tugas dengandan, termasuk menghasilkan konten panjang dan mengorganisir ide secara visual

Optimalkan SEO dengan integrasi Surfer SEO bawaan untuk visibilitas yang lebih baik

Batasan Jasper

Pembuat gambar ini cukup dasar, dan alat ini, seperti alat AI lainnya, seringkali menghasilkan informasi dan data yang tidak akurat

Harga Jasper

Pro: $69/bulan per pengguna

Bisnis: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Jasper

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.8/5 (1.840+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jasper?

Salah satu ulasan mengatakan demikian:

Menulis salinan penjualan yang konversinya tinggi dengan GAYA BICARA SAYA. Salinan tersebut benar-benar terdengar seperti saya. Saya bisa menulis email, posting media sosial, dan iklan dalam hitungan menit, sementara sebelumnya saya harus berjuang dan menunda-nunda selama berhari-hari. Alat ini melakukan semua pekerjaan berat untuk saya, sehingga saya tidak perlu mempekerjakan seorang penulis salinan.

Menulis salinan penjualan yang konversinya tinggi dengan GAYA BICARA SAYA. Salinan tersebut benar-benar terdengar seperti saya. Saya bisa menulis email, posting media sosial, dan iklan dalam hitungan menit, sementara sebelumnya saya harus berjuang dan menunda-nunda selama berhari-hari. Alat ini melakukan semua pekerjaan berat untuk saya, sehingga saya tidak perlu mempekerjakan seorang penulis salinan.

👀 Tahukah Anda? Pada tahun 1956, Allen Newell, Herbert Simon, dan J. C. Shaw menciptakan Logic Theorist, program AI pertama. Hal ini menandai kelahiran kecerdasan buatan, karena mereka turut memperkenalkan istilah tersebut.

📚 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Jasper AI

3. Microsoft Copilot Studio (Pilihan terbaik untuk membuat copilot kustom di dalam ekosistem Microsoft)

melalui Microsoft Copilot Studio

Microsoft Copilot Studio adalah platform low-code yang memungkinkan profesional membangun dan mengimplementasikan agen bertenaga AI dengan keahlian teknis minimal. Sementara Martin AI berfokus pada eksekusi tugas otonom dan integrasi, Copilot Studio menambahkan keunggulan ekosistem Microsoft.

Anda mendapatkan lebih dari 1.500 konektor pra-bangun untuk alat internal, respons yang langsung terhubung melalui Sumber Pengetahuan, dan tata kelola tingkat perusahaan melalui Microsoft Purview.

Sistem ini beroperasi melalui perintah bahasa alami dan alur percakapan visual yang didukung oleh komponen seperti Topik, Pengisian Slot, dan Entitas. Hal ini berarti pengguna non-pengembang dapat membuat agen AI yang terstruktur dan sadar konteks, yang dapat mengotomatisasi alur kerja, mengambil data, dan berpartisipasi dalam percakapan multi-langkah

Fitur terbaik Microsoft Copilot Studio

Buat asisten cerdas untuk menangani tugas multi-langkah menggunakan model bahasa, instruksi, pengetahuan, tindakan, masukan, dan pemicu

Gunakan manajemen prompt dan plugin canggih untuk merancang dan menguji templat prompt AI generatif

Sederhanakan alur kerja dengan lebih dari 1.000 konektor pra-bangun untuk sistem seperti SAP, Salesforce, Workday, ServiceNow, dan lainnya

Batasan Microsoft Copilot Studio

Ini menghasilkan hasil yang tidak akurat di Excel, membuat pengguna harus merumuskan ulang pertanyaan yang sama dalam beberapa kueri

Harga Microsoft Copilot Studio

Opsi bayar sesuai penggunaan

Copilot Studio: $200,00 untuk 25.000 Kredit Copilot per bulan, dibayar secara tahunan

Ulasan dan penilaian Microsoft Copilot Studio

G2: 4. 4/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Copilot Studio?

Sebuah cuplikan singkat dari pengguna nyata:

Copilot menghemat waktu saya berjam-jam dan memungkinkan saya memberikan lebih banyak kepada klien saya daripada yang sebelumnya saya mampu, dengan membantu saya dalam tugas-tugas dan analisis yang kompleks.

Copilot menghemat waktu saya berjam-jam dan memungkinkan saya memberikan lebih banyak kepada klien saya daripada yang sebelumnya saya mampu, dengan membantu saya dalam tugas-tugas dan analisis yang kompleks.

📚 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Microsoft Copilot

4. Notion AI (Terbaik untuk meningkatkan produktivitas dan dokumentasi di dalam Notion)

melalui Notion

Bagi tim asinkron yang sibuk bekerja di ruang kerja Notion, Notion AI sangat praktis untuk mengelola tugas sehari-hari. Namun, Notion AI tidak dirancang untuk mengelola kalender Anda atau mengotomatisasi tanggapan email seperti Martin AI. Namun, jika tantangan terbesar Anda adalah tetap terorganisir dan menyelesaikan pekerjaan tertulis lebih cepat, Notion AI dapat membantu.

Ini memungkinkan Anda menggunakan AI untuk catatan rapat dan mengubah sesi brainstorming yang acak menjadi ringkasan yang ringkas. Dan saat Anda terjebak dalam dokumen yang panjang, Anda dapat meminta AI untuk mengekstrak poin-poin penting menggunakan perintah /ask AI.

Fitur ini bekerja secara mulus di dalam editor Notion, di mana Anda dapat menyesuaikan nada, memperbaiki tata bahasa, menerjemahkan konten, atau merapikan catatan yang berantakan tanpa perlu beralih aplikasi. AI ini memahami konteks di ruang kerja Anda, sehingga mengambil data langsung dari halaman dan dokumen tertaut yang sudah ada saat menghasilkan output.

Fitur terbaik Notion AI

Kategorikan konten, buat FAQ, dan bangun basis pengetahuan yang dapat dicari

Buat konten seperti posting blog, email, atau deskripsi proyek dengan generator teks Notion AI

Terjemahkan teks antara bahasa yang berbeda sambil mempertahankan konteks yang utuh

Batasan Notion AI

Beberapa otomatisasi bekerja secara tidak terduga, misalnya pembuatan halaman berulang tidak memicu otomatisasi

Harga Notion AI

Gratis

Plus: $12/bulan per pengguna

Bisnis: $24/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Notion AI

G2: 4.7/5 (7.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion AI?

Menurut salah satu pengulas:

Notion AI luar biasa! Saya tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi untuk brainstorming atau merangkum catatan rapat, memperbaiki tulisan, atau mengubah nada tulisan yang saya buat, karena AI melakukannya untuk Anda dan semuanya ada di satu tempat.

Notion AI luar biasa! Saya tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi untuk brainstorming atau merangkum catatan rapat, memperbaiki tulisan, atau mengubah nada tulisan yang saya buat, karena AI melakukannya untuk Anda dan semuanya ada di satu tempat.

👀 Tahukah Anda? Generative AI merupakan pergeseran bernilai triliunan dolar. Menurut McKinsey, aplikasi Gen AI berpotensi menambah hingga $4,4 triliun ke ekonomi global setiap tahun.

📚 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Notion AI

5. NotebookLM (Terbaik untuk penelitian dan manajemen pengetahuan yang didukung AI)

melalui NotebookLM

NotebookLM adalah alat riset dan ringkasan dari Google yang secara cepat mengekstrak informasi dari konten Anda sendiri. Alat ini bekerja sepenuhnya berdasarkan materi yang Anda unggah, seperti PDF, dokumen strategi, transkrip wawancara, atau presentasi dewan, dan membantu Anda memahami serta mengorganisir informasi tersebut.

Setelah dokumen Anda dimasukkan, Anda dapat mengajukan pertanyaan, meminta ringkasan, atau menghasilkan konten baru berdasarkan apa yang sudah 'diketahui' oleh sistem. Selain itu, sistem ini menyediakan kutipan langsung yang terhubung kembali ke file sumber dan lokasi untuk semua wawasan yang dihasilkan oleh AI.

Anda juga dapat mengelompokkan dokumen terkait ke dalam notebook untuk mengelola konten berdasarkan tim, proyek, sprint, atau tujuan.

Meskipun Martin AI berfokus pada otomatisasi alur kerja, NotebookLM dirancang khusus untuk pekerjaan berbasis pengetahuan. Hal ini menjadikannya sangat cocok untuk peneliti, perencana strategi, dan tim yang mengelola konten berat yang perlu mengekstrak makna dan hubungan dari data mereka.

Fitur terbaik NotebookLM

Jelajahi topik kompleks dan temukan hubungan di dalam notebook dengan fitur Mind Map

Generate output dalam lebih dari 50 bahasa, termasuk panduan belajar, ringkasan, dan respons obrolan

Analisis PDF dan gambar dengan saran otomatis untuk sumber tambahan guna memperluas pengetahuan Anda

Batasan NotebookLM

Terkadang jawaban yang diberikan terasa terlalu umum atau hanya di permukaan, terutama jika materi Anda bersifat teknis

Harga NotebookLM

Gratis

Harga kustom

Ulasan dan peringkat NotebookLM

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik NotebookLM untuk Menulis Catatan

6. Celoxis (Terbaik untuk manajemen portofolio proyek tingkat perusahaan)

melalui Celoxis

Celoxis adalah platform manajemen proyek dan portofolio untuk perusahaan besar yang mengelola inisiatif multi-fase. Dengan menggunakan diagram Gantt yang dilengkapi penjadwalan otomatis, ketergantungan antar proyek, dan analisis jalur kritis, Anda dapat mengelola sumber daya dengan perencanaan kapasitas bawaan, penyaringan berdasarkan keahlian, dan penyeimbangan beban kerja secara real-time.

Sementara Martin AI berfokus pada otomatisasi, Celoxis menawarkan Lex, asisten AI untuk pertanyaan dalam bahasa alami. Sama seperti Martin AI, Anda dapat meminta Lex untuk mengidentifikasi risiko, menyeimbangkan kembali sumber daya, meramalkan jadwal, atau membuat rencana penempatan tenaga kerja. Perbedaannya adalah Lex terintegrasi langsung dengan dasbor Celoxis, memberikan data kontekstual secara instan.

Platform ini juga menyediakan fitur anggaran bawaan, peramalan pendapatan, pelacakan margin, dan pelaporan KPI kustom. Kombinasi perencanaan canggih, keputusan berbasis AI, dan kontrol keuangan ini menjadikannya pilihan yang tepat untuk proyek berskala besar.

Fitur terbaik Celoxis

Otomatiskan proses penerimaan proyek melalui formulir web, email, dan spreadsheet dengan logika peringkat kustom untuk memprioritaskan permintaan

Buat rencana proyek dinamis dengan penjadwalan canggih yang menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya, ketergantungan tugas, penundaan, dan prioritas

Kelola risiko menggunakan dasbor visual yang menilai probabilitas, dampak, dan parameter risiko kustom

Batasan Celoxis

Meskipun terdapat antarmuka web yang dioptimalkan untuk mobile, Celoxis tidak menyediakan aplikasi mobile asli, yang dapat membatasi pengguna yang perlu mengelola tugas saat bepergian

Harga Celoxis

Core: $10 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Essential: $25 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Professional: $35 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Bisnis: $45 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Celoxis

G2: 4.5/5 (360+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (310+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Celoxis?

Seorang pengguna G2 berbagi umpan balik ini:

Celoxis menyediakan lingkungan manajemen proyek yang komprehensif, menangani segala hal mulai dari perencanaan tugas dan alokasi sumber daya hingga lembar waktu dan pelaporan kustom. Diagram Gantt-nya intuitif, dasbor real-time menjadi keunggulan besar untuk memantau KPI, dan alur kerja kustom membantu menyelaraskan proses proyek dengan operasional perusahaan.

Celoxis menyediakan lingkungan manajemen proyek yang komprehensif, menangani segala hal mulai dari perencanaan tugas dan alokasi sumber daya hingga lembar waktu dan pelaporan kustom. Diagram Gantt-nya intuitif, dasbor real-time sangat berguna untuk melacak KPI, dan alur kerja kustom membantu menyelaraskan proses proyek dengan operasional perusahaan.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1966, Profesor Joseph Weizenbaum dari MIT menciptakan Eliza, chatbot pertama di dunia. Berperan sebagai terapis psikologis, Eliza meniru percakapan dengan menerapkan aturan sederhana pada masukan pengguna. Dinamakan berdasarkan Eliza Doolittle dari Pygmalion, bot ini menunjukkan bahwa bahasa saja dapat mensimulasikan kecerdasan jauh sebelum model AI modern muncul.

7. STAN AI (Terbaik untuk dasbor eksekutif real-time dan wawasan AI)

melalui STAN AI

Dibuat khusus untuk manajer properti dan asosiasi komunitas, STAN AI adalah alternatif khusus untuk Martin AI. Alih-alih otomatisasi proyek umum, STAN AI berfokus pada komunikasi dengan penghuni dan permintaan layanan.

Tersedia sebagai paket alat AI, Textbot, Email, Web Chat, dan Voice, alat AI ini merespons pesan penghuni secara instan, memesan fasilitas, dan memproses permintaan pemeliharaan tanpa intervensi manusia.

Asisten virtual AI ini terintegrasi dengan perangkat lunak manajemen properti yang sudah ada, seperti Buildium, eUnify, Frontsteps, VMS, dan lainnya. Penghuni dapat memeriksa informasi akun, menjadwalkan pemesanan fasilitas, dan mengirimkan permintaan layanan secara langsung, sementara STAN mengarahkan permintaan tersebut ke sistem manajemen properti (PMS) Anda dan menjaga penghuni tetap terinformasi tentang statusnya.

Fitur terbaik STAN AI

Konfigurasikan lebih dari 600+ integrasi alur kerja dan otomatiskan tugas-tugas berulang seperti menanggapi ulasan Google menggunakan mesin AI STAN Turbo

Sesuaikan tampilan chatbot dengan opsi white-label untuk menyesuaikan dengan branding perusahaan Anda

Akses fitur seperti persona AI, emoji, interpretasi kontekstual, dan komunikasi multi-saluran

Batasan STAN AI

Proses pengaturannya memakan waktu

Harga STAN AI

Harga kustom

Ulasan dan peringkat STAN AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang STAN AI?

Berikut ulasan G2:

Setelah Anda mengonfigurasi STAN AI dan memberitahu penghuni tentang penggunaannya, alat ini dapat sangat membantu dalam mengurangi jumlah panggilan telepon dan email yang diterima setiap hari.

Setelah Anda mengonfigurasi STAN AI dan memberitahu penghuni tentang penggunaannya, alat ini dapat sangat membantu dalam mengurangi jumlah panggilan telepon dan email yang diterima setiap hari.

8. Zendesk AI (Terbaik untuk otomatisasi dukungan pelanggan berbasis AI)

melalui Zendesk

Zendesk AI, yang sering disebut sebagai AI Copilot, terintegrasi ke dalam platform Zendesk Resolution. Seperti Martin AI, ia mempercepat alur kerja dengan saran real-time dan otomatisasi. Namun, sementara Martin lebih luas, Zendesk AI lebih spesifik untuk dukungan pelanggan.

Sistem ini menganalisis tiket berdasarkan sentimen, bahasa, dan niat, lalu secara instan menyarankan balasan, tindakan, atau artikel pengetahuan. Fitur triase cerdas secara otomatis mengkategorikan permintaan dan mengarahkan mereka berdasarkan urgensi atau topik untuk mempercepat waktu respons.

Jika Anda memilih paket berlangganan tingkat atas, Anda akan mendapatkan fitur seperti ringkasan tiket, prediksi sentimen, dan saran makro berdasarkan tren masa lalu.

Fitur terbaik Zendesk AI

Berikan agen dengan saran yang didukung AI, termasuk penulisan balasan, pengubahan kalimat respons, dan penyesuaian nada

Perbaiki layanan mandiri pelanggan dengan Generative AI Search dan kemampuan pencarian semantik

Gunakan analitik dan wawasan real-time untuk memantau tren tiket dan sentimen pelanggan, serta mengoptimalkan alur kerja layanan

Batasan Zendesk AI

Pengaturan admin dapat terasa sedikit rumit atau tidak intuitif, terutama saat mengatur alur kerja lanjutan atau aturan otomatisasi

Harga Zendesk AI

Uji coba gratis

Layanan Pelanggan Tim Dukungan: $25/bulan per pengguna Suite Team: $69/bulan per pengguna Suite Professional: $149/bulan per pengguna Suite Enterprise: $219/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Zendesk AI

G2: 4. 3/5 (6.500+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (4.060+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zendesk AI?

Sebuah cuplikan singkat dari pengguna nyata:

Zendesk adalah salah satu alat terbaik untuk pengelolaan tiket yang pernah saya gunakan. Menavigasi opsi, dashboard, menghubungi mitra menggunakan ekstensi terintegrasi, dan menggunakan AI untuk ringkasan tiket semuanya sangat mudah dan cepat dipahami. Kinerja di lingkungan kantor sangat baik dan lingkungan tersebut juga aman.

Zendesk adalah salah satu alat terbaik untuk pengelolaan tiket yang pernah saya gunakan. Menavigasi opsi, dashboard, menghubungi mitra menggunakan ekstensi terintegrasi, dan menggunakan AI untuk ringkasan tiket semuanya sangat mudah dan cepat dipahami. Kinerja di lingkungan kantor sangat baik dan lingkungan tersebut juga aman.

9. Qodo (Terbaik untuk alur kerja AI tanpa kode dan otomatisasi)

melalui Qodo

Seperti Martin AI, Qodo AI menggunakan otomatisasi untuk mempercepat pekerjaan, tetapi fokusnya pada kualitas kode dan alur kerja pengiriman. Qodo AI menawarkan Qodo Gen, Qodo Merge, dan Qodo Command untuk pembangkitan kode, pembuatan tes, dan umpan balik permintaan pull, langsung di IDE atau alur kerja CI Anda.

Kerangka kerja agennya memungkinkan Anda membuat agen multi-langkah untuk CI/CD, penyaringan masalah, atau pelacakan utang teknis. Anda dapat menjalankan agen dari terminal, melalui webhooks, atau di antarmuka web. Hal ini menjadikan Qodo AI pilihan yang baik untuk tim yang ingin mengintegrasikan AI ke dalam proses pengembangan perangkat lunak mereka.

Fitur terbaik Qodo

Bekerja sama dengan lancar saat agen Qodo berjalan di IDE, terminal, atau platform Git Anda

Sesuaikan otomatisasi alur kerja AI dengan Qodo Command yang memungkinkan Anda membangun dan menyesuaikan agen untuk otomatisasi tugas yang unik

Integrasikan dengan stack yang sudah ada melalui integrasinya dengan IDE populer (VSCode, JetBrains), platform Git, dan alat lainnya

Batasan Qodo

Pengguna mengeluh harus melakukan beberapa kali percobaan untuk membuat kasus uji berfungsi

Harga Qodo

Pengembang: Gratis

Tim: $38/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Qodo

G2: 4.8/5 (50+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Qodo?

Berikut ulasan G2:

Qodo secara cerdas memahami konteks kode saya dan memiliki nuansa khusus proyek, yang dapat membuat perbedaan besar. Ini membantu dengan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk memahami sintaksis atau mengingat nama fungsi, sehingga meningkatkan kecepatan dan kualitas kode.

Qodo secara cerdas memahami konteks kode saya dan memiliki nuansa khusus proyek, yang dapat membuat perbedaan besar. Ini membantu dengan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk memahami sintaksis atau mengingat nama fungsi, sehingga meningkatkan kecepatan dan kualitas kode.

10. My AskAI (Terbaik untuk membuat asisten tanya jawab AI kustom dari dokumen)

melalui My AskAI

My AskAI mengotomatisasi dukungan pelanggan melalui SMS, chat, email, WhatsApp, dan alat seperti Intercom, Slack, dan Zendesk. Seperti Martin AI, AskAI dapat dilatih menggunakan konten Anda sendiri, tetapi AskAI lebih berfokus pada cakupan omnichannel.

Alat ini belajar dari basis pengetahuan, artikel bantuan, dan situs web Anda, lalu menjawab pertanyaan secara instan. Saat diperlukan, alat otomatisasi AI ini menawarkan transisi yang mulus ke agen manusia, sehingga Anda tidak perlu mengorbankan keandalan.

Analisis percakapan bawaan memberikan wawasan tentang masalah berulang, bug, atau pertanyaan yang sedang tren.

Fitur terbaik My AskAI

Otomatiskan jawaban untuk pertanyaan umum dengan melatih alat ini menggunakan dokumen, FAQ, atau basis pengetahuan Anda.

Cari informasi di berbagai sumber data seperti PDF, halaman web, basis data, atau penyimpanan cloud, untuk pengambilan informasi yang akurat.

Bagikan jawaban dengan kontrol akses yang dapat disesuaikan untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat melihat informasi sensitif.

Batasan My AskAI

Pengguna mengeluhkan masalah terkait pengunggahan dokumen internal.

Harga My AskAI

Uji coba gratis

Pro: $149/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian My AskAI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.5/5 (80+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang My AskAI?

Lihat apa yang dikatakan oleh pengulas ini:

Saya bekerja dengan beberapa usaha kecil, dan ini adalah cara cepat dan mudah untuk meningkatkan proses onboarding. Mereka dapat dengan cepat menghubungkan semua dokumen onboarding, memungkinkan anggota tim baru untuk mengajukan pertanyaan dan menemukan jawaban tanpa harus mencari melalui berkas-berkas.

Saya bekerja dengan beberapa usaha kecil, dan ini adalah cara cepat dan mudah untuk meningkatkan proses onboarding. Mereka dapat dengan cepat menghubungkan semua dokumen onboarding, memungkinkan anggota tim baru untuk mengajukan pertanyaan dan menemukan jawaban tanpa harus mencari melalui berkas-berkas.

👀 Tahukah Anda? Pada tahun 1981, Jepang meluncurkan inisiatif ambisius bernama Proyek Komputer Generasi Kelima, menginvestasikan $850 juta untuk mengembangkan komputer yang mampu melakukan penalaran dan percakapan layaknya manusia.

Jadikan ClickUp sebagai Mitra Produktivitas AI Anda

Sementara alternatif Martin AI lainnya berfokus pada aspek tertentu, seperti penjadwalan, penulisan, atau pengingat, ClickUp mengintegrasikan semuanya dalam satu aplikasi.

Manajer Proyek yang didukung AI memperbarui tugas, mengatur pengingat, dan melacak kemajuan, sementara Manajer Pengetahuan menjawab pertanyaan secara instan.

Selain itu, AI Writer membantu Anda menyusun, mengedit, dan merangkum konten di berbagai perangkat. Gabungkan dengan Custom Agents dan alat seperti Docs, Calendar, Reminder, dan Views, dan Anda akan mendapatkan ruang kerja lengkap untuk Anda dan tim Anda.

Daftar di ClickUp secara gratis hari ini!