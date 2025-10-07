Template Desain Berpikir Miro Terbaik yang Bisa Anda Coba Hari Ini

Workshop seharusnya memicu ide, bukan stres. Namun, siapa pun yang pernah memimpin workshop tahu betul: malam sebelumnya, Anda harus mengurus panggilan klien, tenggat waktu proyek, dan tiba-tiba panik—“Di mana templat peta empati?” “Siapa yang membuat papan?” “Apakah kita punya rencana sprint?”

Itulah mengapa templat sangat penting. Mereka menghilangkan kerumitan dalam pengaturan sehingga Anda dapat fokus pada pemecahan masalah, bukan mengatur catatan tempel.

Dalam blog ini, kita akan menjelajahi templat desain berpikir Miro terbaik untuk memulai workshop Anda dengan struktur yang jelas—dan kemudian menunjukkan bagaimana templat ClickUp melangkah lebih jauh, mengubah wawasan dari workshop menjadi proyek, jadwal, dan hasil kerja.

Apa yang Membuat Template Desain Berpikir Miro yang Baik?

Lalu, apa yang membuat template desain berpikir Miro yang ideal? Cari yang:

Membimbing tim dengan struktur dan alur yang jelas melalui semua tahap desain berpikir

Menyesuaikan dengan konteks Anda melalui prompt, kerangka kerja, dan bagian yang dapat disesuaikan

Meningkatkan keterbacaan dengan hierarki visual menggunakan format yang konsisten, warna, ukuran font, dan elemen visual seperti ikon, gambar, dan emoji

Manfaatkan alat kolaboratif platform seperti catatan tempel, pemungutan suara, dan timer untuk meningkatkan partisipasi

Menyediakan ruang untuk perbandingan dan survei umpan balik pelatihan sehingga tim dapat mengelompokkan ide dengan lebih efektif

Menambahkan referensi kontekstual, seperti detail proyek nyata, persona pengguna, dan temuan penelitian, untuk mendukung proses pengambilan keputusan

Templat Desain Berpikir Miro Sekilas

Template Miro Gratis Terbaik untuk Desain Berpikir

Mari kita jelajahi templat desain berpikir Miro dan fitur-fitur utamanya.

1. Template Brief Desain Miro

melalui Miro

Template brief desain ini memberikan tim ruang terstruktur untuk menyepakati proyek kreatif sebelum memulai eksekusi.

Template ini mengorganisir detail penting, seperti latar belakang klien, pedoman merek, tujuan, dan pesaing, ke dalam bagian-bagian yang jelas yang dapat dikontribusikan oleh semua orang. Hal ini memudahkan untuk menangkap persyaratan sejak awal, mengurangi kesalahpahaman di kemudian hari, dan memastikan pekerjaan desain selaras dengan kebutuhan bisnis.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Menjelaskan ruang lingkup dan tujuan proyek sejak awal

Menyoroti harapan klien dan hasil utama yang diharapkan

Menjaga OKR desain , audiens, dan persaingan tetap terlihat di satu tempat

Mengurangi bolak-balik dengan mengonsolidasikan umpan balik dan masukan

Membuat sumber kebenaran tunggal untuk tim kreatif

📌 Ideal untuk: Agen, freelancer, dan tim desain internal yang ingin mempercepat proses awal dan menghindari revisi yang mahal.

2. Template Kit Sprint Desain Miro

melalui Miro

Template desain berpikir ini memberikan tim kerangka kerja siap pakai untuk menjalankan workshop inovasi yang cepat dan terstruktur. Alih-alih memulai dari nol, Anda mendapatkan ruang langkah demi langkah yang jelas untuk memetakan tantangan, menghasilkan ide, membuat prototipe solusi, dan mengumpulkan umpan balik desain.

Ini memudahkan untuk mendapatkan wawasan secara visual, melacak kemajuan selama hari-hari sprint, dan menyelaraskan semua orang pada langkah terbaik berikutnya.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Menyediakan struktur sprint yang teruji tanpa repot pengaturan

Mempercepat pemecahan masalah dengan aktivitas yang terfokus

Menjaga tim lintas fungsi tetap selaras secara real-time

Membantu memvisualisasikan ide-ide kompleks melalui pemetaan dan sketsa

Mendukung pengujian cepat sebelum investasi besar-besaran

📌 Ideal untuk: Tim produk, startup, dan pemimpin inovasi yang perlu memvalidasi ide untuk perencanaan workshop dengan cepat dan mengurangi risiko.

🧠 Fakta Menarik: Stanford d.school berperan dalam memperkenalkan desain berpikir ke dunia pendidikan dan bisnis. Mereka meyakini bahwa pemecahan masalah kreatif seharusnya diajarkan seperti keterampilan lainnya, bukan dianggap sebagai bakat yang hanya dimiliki oleh segelintir orang.

3. Template Miro Remote Design Sprint

melalui Miro

Template Miro dirancang untuk membantu tim yang tersebar menjalankan sprint penuh tanpa kehilangan kolaborasi atau momentum. Berbeda dengan kit sprint standar, template ini dioptimalkan untuk kerja jarak jauh.

Ini menggabungkan latihan terstruktur, papan visual, dan umpan balik terintegrasi untuk memastikan semua anggota tim tetap selaras meskipun berada di zona waktu yang berbeda. Tim dapat memetakan tantangan, menggambar solusi, memilih ide, dan menguji prototipe.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Termasuk ruang siap pakai untuk menggambar sketsa, pemetaan, dan storyboarding

Mengintegrasikan alur voting dan umpan balik untuk mempercepat pengambilan keputusan

Menjaga tim jarak jauh tetap terlibat dan sejalan dengan tujuan sprint

Menghilangkan kekacauan dalam mengelola beberapa platform selama sprint

📌 Ideal untuk: Tim yang berfokus pada kerja jarak jauh, organisasi hybrid, dan tim produk global yang membutuhkan kecepatan dalam bergerak.

4. Template Presentasi Ulasan Desain Kritis Miro

melalui Miro

Alat ini memudahkan tim dalam mempresentasikan dan mengevaluasi proyek desain yang kompleks. Ia menyediakan alur yang terstruktur, mulai dari pengenalan dan ringkasan eksekutif hingga persyaratan desain, langkah-langkah proses, dan hasil kunci.

Desainnya yang bersih dan minimalis memastikan pemangku kepentingan dapat fokus pada substansi tinjauan daripada format slide.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Menyediakan bagian untuk agenda rapat , persyaratan, dan ringkasan eksekutif

Menyediakan estetika profesional namun minimalis untuk presentasi yang tajam dan bebas gangguan

Membantu tim untuk segera menyepakati risiko, solusi, dan langkah-langkah kunci yang harus diikuti

Menghemat waktu persiapan sambil tetap menjaga tampilan yang rapi dan konsisten

📌 Ideal untuk: Tim produk, teknik, dan desain yang mempersiapkan tinjauan pemangku kepentingan, presentasi klien, atau titik pemeriksaan desain internal.

5. Miro Design Thinking: Template Peta Empati

melalui Miro

Template peta empati Miro adalah alat desain berpikir praktis untuk menangkap wawasan mendalam tentang kebutuhan, emosi, dan perilaku pengguna. Template ini memandu tim melalui kerangka kerja terstruktur, mengajukan pertanyaan kunci tentang apa yang dipikirkan, dirasakan, didengar, dilihat, dikatakan, dan dilakukan oleh pengguna, beserta tantangan dan manfaat yang mereka alami.

Pandangan holistik ini memfasilitasi keputusan desain yang lebih empati dan berpusat pada manusia, serta memastikan tim sejalan dengan pemahaman mendalam yang sama tentang pengguna.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Menyediakan panduan terstruktur yang mengungkap motivasi tersembunyi, frustrasi, dan peluang

Membantu tim melampaui asumsi dan memvalidasi perspektif pengguna yang sebenarnya

Memperkuat kolaborasi dengan menyelaraskan pemangku kepentingan pada kebutuhan pengguna

Menawarkan aktivitas desain berpikir yang teruji untuk model mental yang dirancang oleh Voltage Control

📌 Ideal untuk: Peneliti UX, desainer, tim produk, dan fasilitator yang ingin mendasarkan pengambilan keputusan pada empati dan menciptakan solusi yang resonan dengan pengguna.

🔍 Tahukah Anda? Salah satu contoh paling terkenal dari desain berpikir berasal dari Airbnb. Pada awalnya, mereka tidak mendapatkan pemesanan. Jadi, pendiri mengunjungi tuan rumah, memperbaiki foto, dan berbicara langsung dengan pengguna. Perubahan sederhana itu—dari pendekatan berfokus pada teknologi menjadi berfokus pada pengguna—membantu membalikkan keadaan bisnis.

6. Template Komponen Sistem Desain Miro

melalui Miro

Template Miro berfungsi sebagai pusat kendali visual untuk mengelola sistem desain. Template ini mengumpulkan desainer, pengembang, dan manajer produk dalam satu kanvas yang sama.

Ini memudahkan untuk melacak status komponen, riwayat versi, dan detail serah terima secara real-time. Anda dapat menyimpan dokumentasi, spesifikasi, tautan desain, dan referensi kode tepat di tempat tim Anda membutuhkannya.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Menggabungkan data terstruktur (melalui Miro Tables) dengan konteks visual

Muat sebelumnya ruang kerja Anda dengan bidang-bidang penting seperti Nama Komponen, Kategori, Status, Desainer, Pengembang, dan Versi

Memungkinkan kolaborasi real-time di papan yang sama, sehingga pembaruan langsung tercermin

📌 Ideal untuk: Pemimpin desain, tim UX/UI, manajer produk, dan tim teknik yang ingin mengonsolidasikan referensi komponen, mempermudah pengendalian versi, dan menghilangkan kekacauan antar alat.

7. Template Diagram Alur Proses Desain Miro

melalui Miro

Template ini menggambarkan perjalanan desain Anda, dari tahap ideasi hingga implementasi, dalam alur yang jelas dan logis. Template ini menggunakan simbol diagram alur yang familiar, seperti persegi panjang untuk tindakan dan berlian untuk keputusan.

Selain itu, alat ini membantu Anda memetakan setiap langkah proses desain, mulai dari metode riset pengguna dan prototyping hingga pengujian dan finalisasi. Tata letak yang intuitif memastikan gambaran besar tetap terlihat jelas sambil memberikan ruang untuk detail dan iterasi.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Menyediakan panduan visual untuk mengarahkan alur kerja desain grafis Anda dari awal hingga akhir

Edit bentuk, warna, dan konektor untuk menyesuaikan dengan gaya proyek Anda

Sematkan file, sketsa, atau tautan langsung dalam alur kerja Anda

📌 Ideal untuk: Strategis desain, tim UX/UI, manajer produk, dan konsultan inovasi yang ingin mengubah metode abstrak menjadi alur kerja yang terlihat.

8. Template Retrospeksi Design Sprint

melalui Miro

Template desain berpikir ini menciptakan ruang yang jelas dan menarik untuk merangkum sprint Anda, merefleksikan apa yang berhasil dan di mana Anda dapat meningkatkan.

Dirancang sebagai papan retrospeksi terarah, ia membantu berbagi wawasan melalui bagian-bagian terstruktur dan berwarna-warni.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Membimbing tim melalui retrospeksi berfokus selama satu jam dengan sambutan hangat, ringkasan singkat, dan refleksi tiga langkah: Hal-hal Positif, Hal-hal Negatif, Harapan

Mencakup aspek-aspek penting seperti format sprint (jarak jauh vs. offline), dinamika tim, dan hasil sprint (tujuan, solusi, pengujian)

Termasuk catatan fasilitator yang terintegrasi di papan, sangat cocok untuk retrospeksi pertama kali tetapi mudah dihapus setelah Anda terbiasa

📌 Ideal Untuk: Fasilitator desain sprint, atau siapa pun yang menutup sprint, yang ingin mendorong perbaikan berkelanjutan.

💡 Tips Pro: Coba lakukan tes “what if not”. Ambil asumsi apa pun di papan Anda, misalnya “pengguna menginginkan opsi termurah”—dan balikkan: “bagaimana jika mereka tidak?” Ini memaksa tim Anda untuk menjelajahi sudut pandang baru dan menemukan solusi yang mungkin terlewatkan.

Apa Saja Batasan dari Template Miro?

Fleksibilitas Miro adalah keunggulan—tetapi juga memiliki kelemahan. Berikut adalah batasan yang kemungkinan akan Anda temui dalam alur kerja nyata:

Menerapkan batasan berbasis kredit: Membatasi kolaborasi melalui sistem kredit yang membatasi penggunaan templat dan fitur interaktif

Membatasi kustomisasi templat: Memblokir akses ke pembuatan dan modifikasi templat lanjutan pada paket gratis atau pemula

Penyebab bottleneck kinerja: Menghambat kolaborasi pada papan yang kompleks dan berat template akibat lag dan kinerja yang lambat

Batasan kemampuan otomatisasi: Bergantung pada intervensi manual untuk tugas berulang dan tahap desain dengan opsi otomatisasi yang minimal

Bergantung pada koneksi internet: Mengganggu sesi desain dengan sedikit atau tanpa fungsi offline untuk tim yang tersebar

Menimbulkan beban administratif: Membutuhkan pemantauan terus-menerus terhadap penggunaan kredit, batas papan, dan batasan rencana

💡 Tips Pro: Selalu ubah tantangan menjadi pertanyaan “Bagaimana kita bisa…” Misalnya, daripada mengatakan “Proses pendaftaran membingungkan,” tanyakan, “Bagaimana kita bisa membuat proses pendaftaran terasa mudah?” Ini menjaga brainstorming tetap terbuka dan mencegah tim terjebak pada solusi yang terlalu sempit terlalu cepat.

Alternatif ClickUp untuk Templat Miro

Miro membantu Anda memulai workshop dengan cepat—tetapi tantangan sesungguhnya datang setelah catatan tempel.

Seringkali, ide-ide hebat hilang dalam tangkapan layar atau papan yang tersebar tanpa pemilik yang jelas. Di situlah ClickUp for Design, sebagai aplikasi serba guna untuk kerja, mengubah sesi brainstorming menjadi proyek yang dapat dilaksanakan.

Berbeda dengan papan tulis mandiri, ClickUp menghubungkan hasil workshop Anda langsung ke tugas, Dokumen, garis waktu, dan sprint. Anda tidak hanya berkreasi—Anda membangun, menugaskan, dan mengimplementasikan, semuanya dalam satu ruang.

Template Miro vs. Template ClickUp: Apa perbedaannya?

Miro membantu Anda memulai workshop dengan papan, catatan tempel, dan kerangka kerja. ClickUp melangkah lebih jauh dengan menghubungkan wawasan tersebut ke tugas, jadwal, otomatisasi, dan hasil kerja.

Fitur Template Miro Template ClickUp Fokus Utama Brainstorming & pengembangan ide Pelaksanaan & pengiriman Terbaik untuk Pemetaan empati, sprint desain, dan retrospeksi Mengubah ide menjadi tugas, dokumen, proyek, dan jadwal Kolaborasi Catatan tempel, pemungutan suara, komentar Tugas real-time, pemilik, status, dan otomatisasi Integrasi dengan Workflow Berakhir di papan Terhubung langsung ke proyek dan operasional Nilai Kreativitas visual Pelaksanaan proyek dari awal hingga akhir

🧠 Bayangkan begini: Miro membantu Anda membayangkan apa yang akan dibangun. ClickUp membantu Anda benar-benar membangunnya.

Berikut adalah beberapa templat ClickUp terbaik untuk desain berpikir:

1. Template Ideasi Desain ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat pusat terpusat untuk brainstorming ide desain dengan Template Ideasi Desain ClickUp

Template Ideasi Desain ClickUp berfungsi sebagai pusat terpusat untuk mengarahkan pemikiran kreatif menjadi momentum proyek yang konkret. Template ini memfokuskan teknik ideasi dengan menyediakan ruang untuk brainstorming, mengurutkan ide, dan memantau kemajuan.

Selain itu, karena merupakan bagian dari ClickUp, Anda mendapatkan fitur otomatisasi, bantuan AI, penugasan tugas, dan ketergantungan untuk mendorong ide-ide terbaik Anda ke tahap selanjutnya.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Open dan Complete sehingga tim tahu apa yang masih tertunda dan apa yang akan dilakukan selanjutnya Bagi pekerjaan menjadi tahap-tahap menggunakan Status Tugas Kustom ClickUp sepertidansehingga tim tahu apa yang masih tertunda dan apa yang akan dilakukan selanjutnya

Gunakan atribut tag seperti tema untuk pemahaman yang lebih baik tentang setiap ide dengan ClickUp Custom Fields

Mulai brainstorming lebih cepat dengan Panduan Memulai yang sudah terintegrasi

Lihat gambaran besar dengan jelas, menggunakan Diagram Ideasi Desain untuk memetakan struktur

✏️ ClickUp dalam aksiTim kreatif sering menggunakan templat ini untuk menangkap ide-ide mentah selama brainstorming dan kemudian mengembangkannya menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan. Misalnya, seorang manajer produk mungkin mengadakan sesi ideasi, memberi label pada setiap ide berdasarkan tingkat usaha dan dampaknya, lalu menugaskan ide-ide yang paling menjanjikan langsung kepada desainer atau pengembang.

📌 Ideal untuk: Tim kreatif, manajer produk, profesional UX/UI, dan konsultan inovasi.

💡 Tips Pro: Mengadakan workshop hanyalah awal. Anda juga perlu mendokumentasikan temuan dengan jelas. Berikut demo singkat tentang cara menggunakan AI di ClickUp untuk mempermudah dokumentasi:

2. Template Brainstorming Tim ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisasikan ide menjadi tugas yang dapat dilaksanakan dengan templat Brainstorming Tim ClickUp

Template Brainstorming Tim ClickUp adalah ruang andalan Anda untuk mengubah energi tim menjadi ide-ide yang dapat diimplementasikan. Template ini membantu menangkap ide dengan cepat, mengorganisirnya untuk kejelasan, dan menyepakati prioritas.

Anda juga mendapatkan dua tampilan berbeda dalam berbagai konfigurasi, termasuk Team Work Canvas dan Getting Started Guide, untuk memulai pekerjaan dengan lebih efisien.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Jaga agar proses ideasi tetap terorganisir dengan Status Kustom seperti Diusulkan , Dalam Peninjauan , dan Disetujui sehingga semua orang tahu status setiap ide

Gunakan Bidang Kustom untuk melacak pemilik ide, dampak potensial, dan perkiraan upaya

Percepat sesi dengan prompt bawaan dan tampilan papan brainstorming tim (Squad Brainstorm Board View) untuk kolaborasi visual

✏️ ClickUp dalam aksiTim pemasaran mungkin menggunakan templat ini untuk perencanaan kampanye—mulai dari banjir ide mentah, menandai pemiliknya, dan kemudian menyaring berdasarkan “dampak tinggi/usaha rendah” untuk memilih kampanye yang layak dilanjutkan.

📌 Ideal untuk: Tim produk, tim pemasaran, kelompok inovasi, dan unit proyek lintas fungsi.

3. Template Papan Tulis Peta Empati ClickUp

Dapatkan templat gratis Gambarkan kebutuhan pelanggan Anda dengan templat papan tulis ClickUp Empathy Map

Template Papan Tulis Peta Empati ClickUp membantu tim mengungkap wawasan pelanggan yang lebih mendalam dengan memetakan pikiran, perasaan, tindakan, dan titik sakit dalam satu ruang kolaboratif.

Dirancang untuk workshop, sesi brainstorming, atau kolaborasi jarak jauh untuk menyelaraskan pemangku kepentingan mengenai apa yang benar-benar dibutuhkan dan dihargai oleh pelanggan. Template Peta Empati juga memungkinkan Anda mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan produk, layanan, dan pesan dengan menghubungkan masalah dengan potensi keuntungan.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Tangkap perspektif pelanggan melalui enam bagian yang jelas: Pikir & Rasakan , Lihat , Dengar , Katakan & Lakukan , Masalah , dan Keuntungan

Gunakan petunjuk panduan di setiap bagian untuk mendorong diskusi yang lebih mendalam dan bermakna selama workshop

Fokuskan tim Anda dengan bagian Profil Pelanggan yang terpusat untuk menjaga detail persona tetap menjadi prioritas utama

✏️ ClickUp dalam aksi Seorang peneliti UX dapat mengadakan workshop jarak jauh di mana peserta memasukkan wawasan ke setiap bagian, lalu menandainya berdasarkan tema. Nantinya, wawasan tersebut diubah menjadi tugas-tugas yang diprioritaskan untuk tim desain—semua tanpa meninggalkan papan.

📌 Ideal untuk: Tim pemasaran, desainer UX/UI, manajer produk, startup, dan tim layanan.

💡 Cara Mengadakan Workshop Desain Berpikir dengan TemplateMengadakan workshop desain berpikir tidak perlu terasa seperti mengumpulkan kucing. Template memberikan kerangka kerja sehingga Anda dapat fokus pada kreativitas daripada logistik. Inilah alurnya: Dari papan ke implementasi → Di ClickUp, tetapkan pemilik, batas waktu, dan hubungkan tugas dengan garis waktu Pilih kerangka kerja Anda → Peta empati, kit sprint, atau diagram alur berdasarkan tujuan Anda Persiapkan panggung → Gunakan panduan untuk membimbing pengenalan, tantangan, dan aturan dasar Kolaborasi secara real-time → Catatan tempel, pemungutan suara, dan pengelompokan menjaga keselarasan tetap tajam Catat wawasan → Ringkas tema utama dan ubah menjadi tindakan konkret

4. Template Profil Pengguna ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat profil pelanggan yang detail dengan templat ClickUp User Persona

Template Profil Pengguna ClickUp memungkinkan Anda memvisualisasikan dan mengorganisir profil pelanggan yang detail untuk membimbing keputusan produk, pemasaran, dan layanan.

Template ini menyediakan ruang kolaboratif yang jelas untuk memahami siapa pengguna Anda, apa yang mereka pedulikan, dan bagaimana tim Anda dapat merespons dengan efektif. Template desain berpikir ini sangat cocok untuk kolaborasi lintas fungsi antara tim desain, pemasaran, produk, dan dukungan.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Mapping karakteristik pengguna, cerita pribadi, motivasi, masalah, dan kebutuhan dalam tata letak tunggal yang mudah dinavigasi

Gunakan bagian yang diwarnai dan legenda untuk referensi cepat dan kejelasan saat brainstorming ide-ide baru

Pastikan strategi Our Response Anda terhubung langsung dengan setiap persona untuk perencanaan tindakan yang segera

Tambahkan konteks visual dengan foto dan biodata untuk humanisasi data dan membantu tim memahami kebutuhan pengguna nyata

✏️ ClickUp dalam aksiTim produk sering membuat persona di sini dan kemudian menghubungkannya langsung ke backlog mereka. Misalnya, setiap permintaan fitur dapat diberi tag ke persona tertentu sehingga tim dapat melihat dengan jelas kebutuhan pelanggan mana yang dilayani oleh fitur tersebut.

📌 Ideal untuk: Manajer produk, pemasar, desainer UX/UI, tim penjualan, dan startup yang berfokus pada pelanggan dalam setiap keputusan.

🔍 Tahukah Anda? IDEO, agensi yang sering dikreditkan sebagai pelopor pemikiran desain, membangun mouse Apple pertama dengan membuat prototipe menggunakan bahan sehari-hari seperti pulpen dan wadah mentega. Mereka lebih fokus pada bagaimana rasanya menggunakan mouse tersebut daripada penampilannya.

5. Template Alur Pengguna ClickUp

Dapatkan templat gratis Identifikasi potensi masalah dalam perjalanan pengguna dengan templat alur pengguna ClickUp

Template Alur Pengguna ClickUp memberikan peta visual yang jelas tentang langkah-langkah yang diambil pengguna Anda dari awal hingga akhir saat berinteraksi dengan produk atau layanan Anda.

Anda dapat membagi proses menjadi layar, fase, dan titik keputusan. Ini berarti mengidentifikasi hambatan, memperbaiki pengalaman pengguna, dan menyelaraskan tim Anda pada jalur optimal ke depan.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Visualisasikan setiap langkah perjalanan pengguna dengan bentuk berwarna untuk tugas, tindakan, dan titik keputusan

Identifikasi titik gesekan dan peluang perbaikan sebelum berinvestasi dalam pengembangan

Jaga agar semua pemangku kepentingan tetap sejalan dengan diagram sederhana dan dapat dibagikan yang berfungsi di seluruh tim

Tambahkan, pindahkan, atau perbarui langkah-langkah secara real-time selama workshop kolaboratif

✏️ ClickUp dalam aksiDesainer UX menggunakan ini untuk memetakan proses onboarding pengguna. Mereka dapat dengan cepat melihat di mana pengguna baru berhenti, lalu menandai titik-titik masalah tersebut sebagai tugas bagi pengembang untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

📌 Ideal untuk: Desainer UX, manajer produk, pemasar, dan pengembang yang ingin menciptakan perjalanan pengguna yang intuitif, efisien, dan ramah konversi.

6. Template Studi Pengguna ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat produk dan layanan yang berpusat pada pengguna dengan templat Studi Pengguna ClickUp

Template Studi Pengguna ClickUp membantu Anda mengorganisir, menganalisis, dan bertindak berdasarkan umpan balik pengguna dalam satu ruang terstruktur.

Anda dapat mengelompokkan tanggapan ke dalam kategori, seperti Antarmuka Pengguna dan Pengalaman Pengguna, serta memberi label berdasarkan demografi atau sumber. Selain itu, Anda dapat melacak siapa yang mengumpulkan data dan kapan. Dengan cara ini, Anda dapat dengan cepat mengidentifikasi tren, memprioritaskan perbaikan, dan berbagi wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan tim Anda.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Tag respons berdasarkan jenis pengguna, kelompok usia, dan sumber untuk wawasan yang lebih mendalam

Identifikasi masalah berulang atau pola tanpa perlu penyortiran manual

Pastikan nama peneliti, tanggal, dan alamat email tetap terlihat untuk memudahkan tindak lanjut

Ubah umpan balik langsung menjadi tugas dengan penanggung jawab dan batas waktu

✏️ ClickUp dalam aksiTim riset mungkin mencatat semua tanggapan survei di sini, lalu menyaringnya berdasarkan demografi (seperti usia atau peran) untuk mengidentifikasi pola. Wawasan tersebut dapat langsung diubah menjadi perbaikan produk yang diprioritaskan.

📌 Ideal untuk: Peneliti UX, manajer produk, tim QA, dan spesialis pengalaman pelanggan.

Dengar langsung dari pengguna nyata:

Setiap kali kami meluncurkan produk baru atau mengadakan promosi, tim desain grafis kami akan mengirimkan karya kreatif melalui ClickUp. Alih-alih bolak-balik antara email dan rapat, saya dapat langsung memberikan komentar langsung pada dokumen, yang secara keseluruhan membuat proses keseluruhan menjadi lebih efisien dan efektif. Saya bisa mengatakan bahwa fitur komentar dan ClickUp dengan mudah menghemat sekitar 50% waktu saya.

Setiap kali kami meluncurkan produk baru atau mengadakan promosi, tim desain grafis kami akan mengirimkan karya kreatif melalui ClickUp. Alih-alih bolak-balik antara email dan rapat, saya dapat langsung memberikan komentar pada dokumen tersebut, yang secara keseluruhan membuat proses menjadi lebih efisien dan efektif. Saya bisa mengatakan bahwa fitur komentar dan ClickUp dengan mudah menghemat sekitar 50% waktu saya.

7. Template Uji Kelayakan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lakukan pengujian tanpa khawatir tentang alur kerja Anda dengan Template Pengujian Kemudahan Penggunaan ClickUp

Template Uji Kelayakan ClickUp membantu Anda merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis uji kelayakan dalam satu ruang kerja yang terorganisir.

Anda dapat melacak peserta, mendokumentasikan pengamatan, dan mencatat umpan balik untuk setiap skenario pengujian. Hal ini memungkinkan Anda untuk dengan cepat mengidentifikasi pola, mendeteksi masalah usability, dan berbagi wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan tim Anda.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Organisir semua sesi uji coba, peserta, dan catatan di satu tempat untuk referensi yang mudah

Identifikasi masalah kegunaan yang berulang dengan dokumentasi yang jelas dan terstruktur

Bagikan temuan secara instan dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pengambilan keputusan desain

Jaga konsistensi proses pengujian Anda di berbagai proyek dan produk

✏️ ClickUp dalam aksiDesainer sering melampirkan tangkapan layar dan klip video sesi pengujian langsung ke tugas, memudahkan pengembang untuk melihat tepatnya apa yang menjadi kendala bagi pengguna dan bagaimana cara memperbaikinya.

📌 Ideal Untuk: Peneliti UX, manajer produk, dan desainer yang ingin menjalankan uji kegunaan yang terstruktur dan didorong oleh wawasan.

🧠 Fakta Menarik: Herbert Simon pertama kali memperkenalkan konsep desain berpikir pada tahun 1969, mengusulkan bahwa pemikiran terstruktur dan berulang dapat diterapkan untuk menyelesaikan berbagai masalah kompleks, bukan hanya masalah visual.

8. Template Rencana Pengujian Kemudahan Penggunaan ClickUp

Dapatkan templat gratis Evaluasi kegunaan desain secara akurat dengan templat Rencana Pengujian Kegunaan ClickUp

Template Rencana Pengujian Kemudahan Penggunaan ClickUp membantu Anda mengoptimalkan seluruh proses pengujian.

Template pengujian kegunaan memungkinkan Anda mendokumentasikan pengamatan, melacak kemajuan, dan menyimpan semua materi terkait pengujian untuk akses cepat. Hal ini memudahkan untuk mengidentifikasi masalah kegunaan, mengenali tren, dan memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Rencanakan dan kelola semua tahap pengujian di satu lokasi yang terorganisir

Catat umpan balik kualitatif dan kuantitatif secara terstruktur

Identifikasi tantangan usability yang berulang lebih cepat dalam perangkat lunak pelatihan

Bagikan laporan secara instan untuk mempercepat perbaikan desain

✏️ ClickUp dalam aksiSebelum peluncuran produk, tim QA dapat menggunakan templat ini untuk menjadwalkan sesi pengujian, menugaskan fasilitator, dan melacak hasil, memastikan bahwa setiap bug usability terdeteksi sebelum peluncuran.

📌 Ideal untuk: Peneliti UX, manajer produk, dan tim desain yang ingin memiliki alur kerja pengujian kegunaan yang dapat diulang dan efisien.

9. Template Pernyataan Masalah ClickUp

Dapatkan templat gratis Identifikasi akar masalah pelanggan dengan templat Pernyataan Masalah ClickUp

Template Pernyataan Masalah ClickUp membantu Anda mendefinisikan, memahami, dan mengatasi tantangan paling mendesak pelanggan target Anda secara visual.

Template ini membimbing Anda dalam mengumpulkan detail profil pelanggan yang penting, seperti demografi, pekerjaan, dan lokasi. Anda dapat menganalisis tujuan mereka, hambatan yang dihadapi, dan alasan di balik hambatan tersebut. Hal ini memastikan tim Anda fokus pada pemecahan masalah yang tepat dengan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Dokumentasikan detail pelanggan penting dalam bagian profil khusus untuk menjaga konteks tetap jelas bagi semua orang

Jelaskan dengan jelas tujuan pelanggan untuk mengarahkan pengembangan produk atau layanan

Identifikasi hambatan dan penyebab dasarnya untuk menargetkan perbaikan secara efektif

Buat sumber informasi tunggal yang akurat untuk masalah pelanggan yang mudah dibagikan antar tim

Gunakan dalam workshop penemuan, sesi riset, atau perencanaan strategi untuk menyelaraskan pemangku kepentingan

✏️ ClickUp dalam aksiTim desain layanan dapat menggunakan templat ini untuk mengidentifikasi masalah dukungan pelanggan yang berulang. Alih-alih keluhan yang samar, mereka menangkap "masalah sebenarnya" dan merumuskan solusi yang terikat pada tujuan yang dapat diukur.

📌 Ideal untuk: Manajer produk, peneliti UX, tim pemasaran, pendiri startup, dan tim desain layanan.

10. Template Design Sprint ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan tujuan dan ekspektasi pemangku kepentingan dengan templat ClickUp Design Sprint

Template ClickUp Design Sprint membantu tim memetakan masalah, memprioritaskan fitur, dan beralih dari ide ke solusi yang teruji dalam hitungan hari.

Alat ini mengorganisir tugas berdasarkan tahap sprint, seperti pemetaan, sketsa, prototipe, dan pengujian, sehingga semua orang tetap sejalan dan fokus. Hal ini berarti pengambilan keputusan yang lebih cepat, fokus yang lebih tepat, dan kolaborasi yang lebih efektif sepanjang proses desain. Anda dapat menggunakannya untuk sprint baik secara langsung maupun jarak jauh.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Bagi sprint Anda menjadi tahap-tahap yang jelas dengan daftar tugas khusus untuk setiap hari

Pantau kemajuan secara visual dengan Status Kustom seperti To Do , In Progress , dan Complete

Bagi tugas, tetapkan prioritas, dan tambahkan catatan untuk memastikan semua orang berada di halaman yang sama

Sentralisasikan berkas dan sumber daya sprint agar tim Anda dapat mengakses semuanya di satu tempat

✏️ ClickUp dalam aksiStartup sering menggunakan ini untuk menguji ide produk baru. Dalam hitungan hari, mereka dapat beralih dari pemodelan masalah hingga pengujian prototipe, dengan semua catatan, wawasan, dan keputusan disimpan di satu tempat.

📌 Ideal untuk: Tim produk, desainer UX/UI, pendiri startup, dan tim agile yang menjalankan sprint desain terstruktur.

🧠 Fakta Menarik: Mindset 'fail fast' dalam desain berpikir berfokus pada pembelajaran cepat. Prototipe cepat membantu tim mendapatkan umpan balik lebih awal, sehingga mereka dapat mengubah arah sebelum membuang-buang waktu berbulan-bulan di jalur yang salah.

Desain Alur Kerja Sempurna dengan ClickUp

Workshop yang baik memicu semangat. Namun, tanpa sistem yang tepat, catatan tempel dan sketsa seringkali hanya terpajang di dinding. ClickUp menjembatani kesenjangan antara brainstorming dan eksekusi—menjaga momentum tetap hidup.

Dengan ClickUp, tim Anda dapat mengubah peta empati menjadi cerita pengguna yang nyata, mengubah ide sprint menjadi daftar tugas, dan menjaga jadwal, tanggung jawab, dan hasil tetap terlihat oleh semua orang.

Ubah inspirasi menjadi dampak dengan ClickUp. Mulai gratis hari ini! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Template Desain Berpikir Miro

Template desain berpikir memberikan tim kanvas terstruktur untuk brainstorming, memetakan ide, dan menguji solusi. Hal ini mengurangi waktu persiapan dan membantu workshop tetap fokus.

Ya—Miro menyediakan templat gratis seperti peta empati dan kit sprint. Namun, kustomisasi lanjutan mungkin memerlukan langganan berbayar.

Template Miro sangat bagus untuk workshop, tetapi template ClickUp terhubung langsung ke tugas, Dokumen, garis waktu, dan sprint—sehingga Anda dapat beralih dari ide ke eksekusi dalam satu platform.