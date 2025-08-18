11 Alat Kesadaran Merek Terbaik untuk Meningkatkan Visibilitas Anda pada Tahun 2025

Jarang ada produk yang benar-benar unik di pasaran. Banyak perusahaan menawarkan solusi dan produk serupa, namun hanya sedikit yang menjadi favorit konsumen. Itulah kekuatan branding.

Faktanya, 76,7% pemasar setuju bahwa tujuan utama branding adalah untuk menonjol dari pesaing.

Itulah mengapa memantau upaya kesadaran merek menggunakan perangkat lunak pelacakan merek harus menjadi bagian rutin dari strategi pemasaran Anda.

Namun, Anda tidak perlu secara manual menyortir volume pencarian bermerek, lalu lintas situs web, survei kesadaran merek, dan data Google Trends. Alat kesadaran merek yang khusus dapat membantu mempermudah pekerjaan Anda.

Dalam artikel ini, kami akan membahas beberapa alat pengukuran kesadaran merek terbaik yang dapat membantu Anda memantau, menganalisis, dan mengembangkan kehadiran merek Anda secara efektif.

Tidak yakin alat mana yang paling sesuai dengan KPI kesadaran merek Anda? Berikut ini perbandingan langsung antara alat-alat kesadaran merek teratas untuk membantu Anda memilih berdasarkan fitur, harga, dan ulasan pengguna.

Alat Terbaik untuk Fitur Utama Harga* Peringkat ClickUp Pengelolaan kampanye kesadaran merek dari awal hingga akhir untuk tim dari berbagai ukuran Perencanaan kampanye, Dashboard, Asisten AI, Manajemen tugas, Dokumentasi, Kolaborasi tim Rencana gratis tersedia; Harga khusus untuk perusahaan G2: 4.7/5, Capterra: 4.6/5 Hootsuite Penjadwalan media sosial dan pelacakan mention merek untuk tim internal yang besar Kalender konten, pengelolaan kotak masuk, pemantauan media sosial, analitik, dan pelacakan sentimen AI Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $99 per pengguna per bulan G2: 4.2/5, Capterra: 4.4/5 Brand24 Pemantauan merek secara real-time dan analisis sentimen untuk perusahaan dan agensi besar Mention, deteksi sentimen, wawasan influencer, pemberitahuan kata kunci, asisten AI Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $199 per pengguna per bulan G2: 4.6/5, Capterra: 4.7/5 Sprout Social Pemantauan media sosial dengan wawasan keterlibatan audiens untuk agensi besar Kotak masuk cerdas, laporan audiens, alur kerja penerbitan, pelacakan sentimen, wawasan AI Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $199 per pengguna per bulan G2: 4.4/5, Capterra: 4.4/5 Semrush Visibilitas SEO dan perbandingan dengan pesaing untuk tim internal besar atau agensi Pelacakan kata kunci, audit backlink, pencarian bermerek, Market Explorer, optimasi konten AI Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $139,95 per pengguna per bulan G2: 4.5/5, Capterra: 4.6/5 Mention Pengelolaan reputasi dan pelacakan influencer untuk agensi dan bisnis skala menengah hingga besar Pemberitahuan real-time, analisis sentimen, skor influencer, dasbor Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar kustom mulai dari $599 G2: 4.3/5, Capterra: 4.7/5 Meltwater Liputan media global dan persepsi merek untuk perusahaan dan agensi PR besar Mention global, pangsa suara, dampak media, analisis sentimen AI Harga disesuaikan G2: 4. 1/5, Capterra: 4. 2/5 SurveyMonkey Survei kesadaran merek dan analisis persepsi untuk perusahaan kecil hingga menengah Logika survei, templat, segmentasi, analisis tren AI, integrasi CRM/email Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $30 per pengguna per bulan G2: 4.4/5, Capterra: 4.6/5 Google Analytics Pemantauan lalu lintas situs web dan ROI kampanye untuk tim internal Pelacakan acara, laporan funnel, integrasi Ads/Search Console Gratis G2: 4.5/5, Capterra: 4.7/5 Ahrefs Strategi visibilitas merek dan konten yang didorong oleh SEO untuk perusahaan dan agensi besar Peringkat kata kunci, pelacakan backlink, audit situs, wawasan pesaing, pelacakan pencarian AI Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $129 per pengguna per bulan G2: 4.6/5, Capterra: 4.7/5 Upfluence Kampanye merek yang didorong oleh influencer untuk perusahaan dan agensi pemasaran influencer Pencarian influencer, otomatisasi outreach, integrasi Shopify, pelacakan kampanye Harga disesuaikan G2: 4.6/5, Capterra: 4.3/5

Jika merek Anda tiba-tiba disebutkan oleh seorang influencer atau diliput oleh media niche, apakah Anda akan menyadarinya tepat waktu untuk merespons atau memperluasnya? Alat kesadaran merek yang baik menjaga Anda tetap terlihat, strategis, dan terinformasi.

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih alat yang tepat untuk bisnis Anda:

Melacak mention merek, kehadiran online, dan persepsi merek di media sosial dan web, serta memberi tahu Anda secara real-time

Mengukur keterlibatan media sosial seperti jumlah pengikut, komentar, dan pembagian konten yang terkait dengan merek

Memantau bagaimana audiens target Anda berinteraksi dengan konten Anda, termasuk konten yang dihasilkan pengguna

Menganalisis kampanye kesadaran merek, volume pencarian merek, lalu lintas situs web, dan metrik kesadaran merek dalam satu dasbor

Bandingkan kinerja pesaing untuk membandingkan strategi merek Anda dengan standar industri

Mengumpulkan sentimen merek dan umpan balik melalui survei, ulasan, dan wawasan langsung dari audiens

Terintegrasi dengan alat lain yang Anda gunakan, seperti Google Analytics, CRM, atau alat manajemen media sosial Anda

Berikut adalah beberapa opsi yang memudahkan Anda memantau kehadiran merek, meningkatkan pengenalan merek, dan mendapatkan wawasan berharga tentang apa yang berhasil (dan apa yang tidak).

1. ClickUp (Terbaik untuk mengelola kampanye kesadaran merek dari perencanaan hingga pelaksanaan)

Satukan tujuan, ide, dan kemajuan dalam satu tempat dengan pembaruan real-time menggunakan ClickUp

Menjalankan kampanye kesadaran merek melibatkan pengelolaan berbagai tenggat waktu, materi kreatif, persetujuan konten, dan metrik kinerja. ClickUp membantu mengintegrasikan semua elemen ini dalam satu platform, memberikan tim pemasaran kendali penuh mulai dari tahap brainstorming hingga tinjauan kinerja akhir.

Mulailah dengan perencanaan kampanye. Dengan ClickUp Tasks, Anda dapat mengorganisir setiap kampanye secara visual menjadi tugas-tugas dan subtugas yang dapat dikelola, masing-masing dengan pemilik yang jelas, tanggal jatuh tempo, dan prioritas.

Pastikan setiap kontributor tahu persis apa yang diharapkan dengan Clickup Tasks

Misalnya, seorang manajer media sosial yang merencanakan peluncuran produk baru dapat membagi tugas seperti penulisan konten, desain, persetujuan, dan penjadwalan menjadi tugas terpisah, semua terhubung dengan tujuan kampanye utama. Seluruh tim dapat melihat apa yang sedang berjalan dan apa yang terhenti, mengurangi komunikasi bolak-balik.

Tim pemasaran yang menggunakan ClickUp tetap bertanggung jawab, terutama saat mengelola kehadiran merek di berbagai platform media sosial atau zona waktu yang berbeda.

Ukur kesadaran merek secara efektif dan sesuaikan strategi kesadaran merek Anda menggunakan Dashboard ClickUp

Untuk pelacakan kinerja, ClickUp Dashboards memungkinkan Anda membuat tampilan real-time dari metrik kesadaran merek kunci (misalnya, volume pencarian bermerek, lalu lintas rujukan, dan keterlibatan media sosial). Hal ini memudahkan Anda untuk memahami apa yang berhasil dan mengoptimalkan kampanye secara real-time.

ClickUp juga kompatibel dengan alat seperti Google Analytics, HubSpot, dan platform pemantauan media sosial, memberikan Anda fleksibilitas lebih untuk menghubungkan sumber data yang penting bagi strategi kesadaran merek Anda.

Dapatkan ClickUp Brain untuk mengidentifikasi wawasan dan menganalisis sentimen tentang merek Anda dari mention online

ClickUp Brain, asisten cerdas berbasis AI yang terintegrasi dengan ClickUp, adalah asisten andalan Anda yang selalu siap membantu dalam setiap tugas. Mulai dari mencari informasi di web hingga menganalisis mention merek untuk seminggu, menganalisis tiket dukungan, hingga menghasilkan ringkasan sentimen.

Sudah mengirimkan kampanye umpan balik pelanggan menggunakan ClickUp Forms? Minta Brain untuk menganalisis tanggapan untuk metrik kesadaran atau tema yang berulang.

💡 Tips Pro: Berikut panduan singkat tentang cara memanfaatkan ClickUp Brain untuk tugas pemasaran yang didukung AI.

Untuk eksekusi tanpa campur tangan, ClickUp’s Autopilot Agents sangat ideal untuk tim sibuk yang menjalankan kampanye kesadaran merek secara bersamaan. Karena agen AI ini sepenuhnya terintegrasi dalam Workspace Anda, mereka beradaptasi secara real-time.

Misalnya, ketika pembaruan ditambahkan ke tugas kampanye, Agen Autopilot dapat secara instan menghasilkan laporan status kontekstual dan membagikannya kepada tim kepemimpinan melalui saluran internal Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Rencanakan kampanye kesadaran merek multi-saluran dengan jadwal, penanggung jawab tugas, dan prioritas

Kelola jadwal penerbitan dengan kalender konten terpusat dan dapat dibagikan di tampilan kalender ClickUp

Buat ringkasan pemasaran yang dapat diskalakan, dokumen merek, dan rencana media menggunakan ClickUp Docs yang kolaboratif

Atur metrik kesadaran merek Anda menggunakan ClickUp Goals dan lacak kemajuannya melalui dasbor pemasaran real-time yang dapat disesuaikan

Hemat waktu dan tenaga dalam tugas sehari-hari dengan ClickUp Automations dan templat pemasaran yang dapat disesuaikan

Integrasikan dengan platform media sosial, Google Analytics, dan lebih dari 200 alat lainnya

Batasan ClickUp

Bisa terasa membingungkan bagi pengguna baru karena banyaknya fitur dan tampilan yang tersedia

Kelebihan notifikasi dapat terjadi tanpa pengaturan yang cermat untuk pemberitahuan dan pemantauan

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2 : 4.7/5 (10.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Setiap kampanye, eskalasi, perbaikan proses, dan tugas berada di satu tempat—terhubung melalui tampilan kustom, otomatisasi, dokumen, dan dasbor. Ini menggantikan spreadsheet yang tersebar, obrolan Slack yang tak berujung, dan alat yang terpisah.

👀 Fakta Menarik: Kata "brand" berasal dari kata dalam bahasa Norse Kuno "brandr", yang berarti "membakar". Awalnya, istilah ini merujuk pada praktik membakar tanda pada ternak untuk menandakan kepemilikan.

2. Hootsuite (Terbaik untuk mengelola kesadaran merek melalui pemantauan media sosial dan analitik)

melalui Hootsuite

Ketika merek Anda hadir di media sosial—setiap komentar, mention, dan tren penting.

Hootsuite membantu tim membangun dan melindungi kesadaran merek dengan mengintegrasikan penjadwalan konten, interaksi, dan analitik dalam satu dasbor.

Selain itu, fitur pemantauan media sosialnya memungkinkan Anda melacak mention merek, sentimen, dan aktivitas pesaing secara real-time, sehingga Anda dapat merespons dengan cepat dan tetap relevan. OwlyGPT memantau sentimen secara real-time untuk memberikan saran konten yang paling relevan.

Fitur terbaik Hootsuite

Pantau mention merek, tren pesaing, dan sentimen dengan alat pemantauan media sosial yang didukung AI

Jadwalkan, publikasikan, dan kelola konten di semua platform media sosial utama

Bandingkan kinerja media sosial dan dapatkan saran tentang waktu terbaik untuk posting

Otomatiskan balasan, tetapkan tugas tim, dan kelola interaksi dari satu kotak masuk

Integrasikan dengan Canva, Google Drive, dan lebih dari 100 alat untuk pembuatan konten dan pelaporan

Batasan Hootsuite

Paket tingkat atas lebih mahal dibandingkan dengan alat kesadaran merek lainnya

Beberapa fitur analitik dan otomatisasi terbatas pada paket tingkat perusahaan

Waktu respons layanan pelanggan dapat lambat, menurut ulasan pengguna

Harga Hootsuite

Standar : $99 per bulan per pengguna

Lanjutan : $249 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Hootsuite

G2 : 4.3/5 (6.300+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (3.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Hootsuite

Pengguna Capterra ini menyoroti:

Hootsuite sangat berguna untuk mengelola konten dan kampanye, dengan dukungan yang kuat dan fitur-fitur berguna seperti Amplify.

3. Brand24 (Terbaik untuk melacak mention merek dan sentimen secara real-time)

melalui Brand24

Brand24 berfokus pada satu hal dan melakukannya dengan sangat baik: pemantauan merek secara real-time. Jika tim Anda ingin memahami bagaimana merek Anda dipersepsikan di seluruh web, Brand24 memberikan akses instan ke mention merek, analisis sentimen, dan wawasan influencer.

Perangkat lunak manajemen merek ini memindai blog, forum, situs berita, video, podcast, dan platform media sosial untuk menangkap percakapan yang sering terlewatkan.

Tanyakan kepada Brand Assistant AI tentang apa pun yang berkaitan dengan merek Anda untuk mendapatkan jawaban terbaru yang didasarkan pada analisis sentimen dan data pemasaran Anda.

Fitur terbaik Brand24

Pantau mention merek secara real-time di berbagai sumber online dan platform media sosial

Dapatkan analisis sentimen berbasis AI untuk melacak perubahan dalam persepsi merek

Identifikasi influencer teratas dan jangkauan mereka di industri Anda

Buat laporan kustom untuk memvisualisasikan metrik kesadaran merek seiring waktu

Atur pemberitahuan kata kunci untuk memantau pesaing, hashtag, dan nama produk

Batasan Brand24

Integrasi media sosial tidak sekomprehensif alat manajemen proyek media sosial tradisional

Data historis terbatas tergantung pada paket yang Anda pilih

Beberapa pengguna melaporkan adanya hasil positif palsu secara sporadis dalam analisis sentimen

Harga Brand24

Individu : $199 per bulan per pengguna

Tim : $299/bulan per pengguna

Pro : $399 per bulan per pengguna

Bisnis : $599/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Brand24 per pengguna

G2 : 4.6/5 (290+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (230+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Brand24

Seorang pengguna Capterra mencatat:

Klien kami selalu ingin tetap update dengan setiap mention, di mana pun, baik di media sosial maupun di blog pelanggan mereka, dan Brand24 adalah cara kami melakukannya!

👀 Fakta Menarik: Studi menunjukkan bahwa penggunaan warna khas dapat meningkatkan pengenalan merek hingga 80%. Itulah mengapa Anda langsung mengasosiasikan warna merah dengan Coca-Cola atau biru dengan Facebook.

4. Sprout Social (Terbaik untuk menggabungkan pemantauan media sosial dengan wawasan audiens)

melalui Sprout Social

Sprout Social membantu merek melampaui sekadar mempublikasikan konten untuk benar-benar memahami audiens mereka.

Sebuah merek skincare DTC, misalnya, dapat menggunakannya untuk melacak bagaimana pelanggan merespons peluncuran produk baru di TikTok dan Reddit. Atau sebuah organisasi nirlaba dapat memantau mention merek selama kampanye penggalangan dana untuk menilai sentimen dan menyesuaikan pesan secara real-time.

Dengan fitur pemantauan media sosial bawaan dan wawasan mendalam tentang audiens, Sprout memudahkan Anda untuk mengukur kesadaran merek dan membentuk persepsi merek.

Fitur terbaik Sprout Social

Pantau mention merek, aktivitas pesaing, dan sentimen pelanggan menggunakan alat pemantauan media sosial real-time

Kelola semua percakapan audiens melalui satu kotak masuk kolaboratif

Jadwalkan dan publikasikan di berbagai platform dengan alur kerja persetujuan bawaan

Ukur keterlibatan media sosial dan metrik kesadaran merek dengan laporan kustom

Gunakan wawasan yang dihasilkan oleh AI untuk menyempurnakan pesan dan terhubung dengan audiens target yang tepat

Batasan Sprout Social

Harga mungkin tidak terjangkau untuk tim kecil yang fokus pada pemantauan merek dasar

Fitur canggih seperti analisis sentimen dan pemantauan memerlukan paket premium

Kurva pembelajaran yang sedikit lebih curam bagi pengguna baru yang belum familiar dengan alat pengukuran kesadaran merek

Harga Sprout Social

Standar : $199 per bulan per pengguna

Profesional : $299 per bulan per pengguna

Lanjutan : $399 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Sprout Social

G2: 4.4/5 (4.200+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Sprout Social

Seorang pengguna G2 mencatat:

Memiliki inbox cerdas membuat tugas seorang manajer media sosial menjadi sangat mudah untuk memantau dan merespons semua komentar dan mention tentang merek/bisnis Anda. Ini merupakan bagian penting dari cara perusahaan kami menjaga interaksi dengan pelanggan dan profesional industri.

📮 ClickUp Insight: Hampir setengah (46%) pekerja pengetahuan menggunakan beberapa alat—aplikasi obrolan, catatan, platform manajemen proyek, dan dokumentasi yang tersebar—hanya untuk tetap mengikuti tugas mereka. Pengaturan yang terfragmentasi ini menyebabkan kebingungan dan memperlambat kemajuan. ClickUp mengintegrasikan semua fitur dalam satu platform. Dengan alat bawaan seperti Manajemen Proyek Email, Catatan, Obrolan, dan ClickUp Brain yang didukung AI, pekerjaan Anda tetap terhubung, terorganisir, dan mudah dicari. Tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi—hanya produktivitas yang terintegrasi, semuanya dalam satu ruang kerja.

5. Semrush (Terbaik untuk mengukur visibilitas merek melalui SEO dan analisis pesaing)

melalui Semrush

Menjalankan kampanye kesadaran merek yang sukses membutuhkan lebih dari sekadar evaluasi data mentah. Anda memerlukan wawasan yang membantu Anda memahami bagaimana konten merek Anda berkinerja.

Semrush memberikan kejelasan pada tebak-tebakan tersebut. Alat ini membantu tim pemasaran melihat dengan tepat bagaimana konten mereka berkinerja, kata kunci mana yang menarik lalu lintas, dan bagaimana pesaing memposisikan diri mereka.

Bagi para strategis merek yang berfokus pada visibilitas pencarian dan keterlibatan multi-saluran, Semrush adalah alat pengambilan keputusan. Pandangan 360 derajat tentang jejak online merek Anda membantu menghubungkan upaya konten secara langsung dengan hasil pertumbuhan.

Fitur terbaik Semrush

Pantau visibilitas merek di saluran organik, berbayar, dan media sosial dalam satu dasbor

Identifikasi celah kata kunci dan konten dibandingkan dengan pesaing teratas

Pantau kinerja kata kunci bermerek untuk mengukur pengenalan merek

Analisis kualitas backlink dan domain rujukan yang membentuk otoritas merek

Gunakan Market Explorer untuk membandingkan pangsa pasar online merek Anda dengan pesaing

Batasan Semrush

Kurva pembelajaran yang curam bagi tim yang baru mengenal SEO atau alat analitik

Harga mungkin tidak terjangkau bagi usaha kecil dengan kebutuhan dasar

Fitur media sosial tidak seavansif seperti alat SMM khusus

Harga Semrush

Pro : $139,95 per bulan per pengguna

Guru : $249,95 per bulan per pengguna

Bisnis: $499,95 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Semrush

G2 : 4.5/5 (2.700+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.200+ ulasan)

Apa yang pengguna katakan tentang Semrush

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Fitur audit situs mudah diatur dan dilaporkan, termasuk kesalahan teknis. Dashboard visual mudah dibaca dan fitur pelaporan sangat baik. Alat PPC berguna untuk memantau hasil kampanye secara keseluruhan.

💡 Tips Pro: Kesulitan menjaga konsistensi cerita merek Anda di setiap platform dan audiens? Pelajari cara memanfaatkan wawasan real-time dan otomatisasi untuk keuntungan Anda dalam "Cara Menggunakan AI untuk Membuat Strategi Branding Anda", karena storytelling yang cerdas dimulai dengan alat yang lebih cerdas.

6. Mention (Terbaik untuk pemantauan media real-time dan analisis sentimen merek)

melalui Mention

Sebagian besar merek mengira mereka akan mengetahui tentang krisis setelah krisis tersebut menjadi tren di media sosial.

Faktanya? Kerusakan sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum itu.

Mention memungkinkan tim pemasaran untuk mengelola kesadaran merek secara proaktif, memungkinkan mereka untuk mendeteksi risiko reputasi sejak dini, memantau pesaing, dan melacak sentimen secara real-time sebelum masalah memburuk.

Dengan memindai 1 miliar sumber secara terus-menerus, alat ini mengubah percakapan yang tersebar menjadi wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.

Fitur unggulan Mention

Pantau mention merek di media sosial, blog, forum, dan media berita secara real-time

Sesuaikan pemberitahuan berdasarkan kata kunci, sentimen, sumber, dan lokasi geografis untuk pemantauan yang terfokus

Analisis sentimen publik dengan penandaan positif, netral, atau negatif yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI)

Identifikasi influencer dan suara berpengaruh menggunakan skor pengaruh sumber

Bekerja sama antar tim dengan penugasan tugas, catatan, dan dasbor yang dapat dibagikan

Identifikasi tren kunci dan lacak pangsa suara merek Anda dengan analitik yang dapat disesuaikan dan laporan otomatis

Batasan mention

Antarmuka dapat terasa rumit bagi pengguna baru

Deteksi sentimen kadang-kadang salah mengklasifikasikan nada

Aplikasi seluler memiliki fitur yang lebih sedikit dibandingkan versi desktop

Harga untuk pemantauan mention

Harga khusus, mulai dari $599

Peringkat dan ulasan mention

G2 : 4.3/5 (440+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (290+ ulasan)

Apa yang pengguna katakan tentang Mention

Seorang pengguna G2 mencatat:

Saya menemukan Mention sebagai alat yang tak tergantikan untuk memantau bagaimana domain saya digunakan di seluruh Internet. Mention menyediakan indeksasi real-time untuk tautan, baik yang negatif maupun positif, sehingga memungkinkan saya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi reputasi situs web saya.

💡 Tips Pro: Ingin pelanggan setia melakukan pemasaran untuk Anda? Bangun program advokasi pelanggan yang mengubah pengguna yang puas menjadi duta merek yang berpengaruh.

7. Meltwater (Terbaik untuk pemantauan media global dan pelacakan persepsi merek)

melalui Meltwater

Misalkan merek Anda baru saja meluncurkan produk di tiga negara berbeda. Sementara tim media sosial Anda memantau interaksi di Instagram, tim humas mencoba memahami bagaimana peluncuran tersebut diliput di berita, blog, dan podcast.

Meltwater membantu mengintegrasikan upaya tersebut. Ia memantau mention merek di platform media sosial dan outlet media global untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana merek Anda dipersepsikan secara real-time.

Jika Anda meluncurkan kampanye di beberapa pasar atau perlu mengukur daya ingat merek selama kampanye PR, Meltwater menyediakan cakupan dan konteks yang diperlukan untuk mengukur dampak.

Fitur terbaik Meltwater

Pantau mention merek di media global, platform media sosial, podcast, dan media cetak

Pantau sentimen merek dan eksposur media dengan analitik berbasis AI dan dasbor

Bandingkan kehadiran merek dengan pesaing melalui metrik pangsa suara dan tingkat keterlibatan

Kontekstualisasikan wawasan dan ukur visibilitas di berbagai model bahasa besar (LLMs) seperti ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, dan lainnya, dengan Meltwater AI

Identifikasi media, influencer, dan jurnalis yang membentuk narasi merek Anda

Hubungkan liputan media dengan volume pencarian bermerek, lalu lintas situs web, dan perbincangan di media sosial

Batasan Meltwater

Penyesuaian dashboard dan pengaturan laporan dapat terasa rumit bagi pengguna baru

Harga mungkin tidak sesuai untuk startup atau tim pemasaran yang lebih kecil

Kedalaman fitur bervariasi tergantung pada paket, dengan fitur kecerdasan media tingkat lanjut tersedia untuk paket premium

Harga Meltwater

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Meltwater

G2 : 4.0/5 (2.300+ ulasan)

Capterra: 4.0/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Meltwater

Ulasan Gartner ini mencatat:

👀 Fakta Menarik: Logo Nike yang kini ikonik dirancang oleh seorang mahasiswa desain grafis pada tahun 1971. Saat itu, biayanya hanya $35. Hari ini, logo tersebut menjadi salah satu tanda merek paling dikenal di dunia.

8. SurveyMonkey (Terbaik untuk menjalankan survei kesadaran merek dan melacak persepsi konsumen)

melalui SurveyMonkey

SurveyMonkey membantu tim melakukan survei kesadaran merek yang terstruktur untuk mengungkap apa yang sebenarnya resonansi dengan audiens target mereka.

Baik Anda mengukur ingatan merek tanpa bantuan, menguji kejelasan pesan, atau mengevaluasi perubahan persepsi merek setelah kampanye, SurveyMonkey memudahkan Anda untuk mengumpulkan dan menganalisis wawasan tersebut.

Sebuah merek CPG, misalnya, mungkin menjalankan survei pra- dan pasca-kampanye untuk mengukur peningkatan kesadaran merek dan membandingkan hasilnya berdasarkan demografi.

Fitur terbaik SurveyMonkey

Lakukan survei kesadaran merek kustom dengan fitur logika lompatan, cabang, dan alat penargetan

Gunakan templat pelacakan merek yang sudah siap pakai untuk mengukur tingkat ingatan, sentimen, dan keselarasan identitas merek

Analisis tanggapan survei dengan dasbor real-time dan analisis tren

Temukan tren dan pola dengan SurveyMonkey AI

Segmentasikan hasil berdasarkan lokasi, jenis audiens, atau kampanye untuk menyempurnakan strategi manajemen merek

Integrasikan dengan alat pemasaran email dan sistem CRM untuk tindak lanjut dan pemasaran ulang

Batasan SurveyMonkey

Alat ini tidak memantau percakapan organik secara real-time; ia hanya menangkap apa yang dilaporkan responden dalam survei

Branding kustom, analisis detail, dan logika canggih hanya tersedia pada paket tingkat atas

Kualitas respons dapat bervariasi jika distribusi survei tidak ditargetkan dengan baik

Harga SurveyMonkey

Gratis Selamanya

Keuntungan Tim : $30 per bulan per pengguna

Team Premier : $92 per bulan per pengguna

Enterprise: Hubungi tim penjualan untuk informasi harga

Ulasan dan peringkat SurveyMonkey

G2 : 4.4/5 (23.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (10.300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang SurveyMonkey

Pengguna G2 ini menyoroti:

Hampir menjadi standar emas untuk survei, jajak pendapat, dan kuesioner. Alat ini sangat berguna, dan visibilitas mereknya menjadikannya pilihan yang solid dan aman.

9. Google Analytics (Terbaik untuk pelacakan perilaku dan analisis ROI)

melalui Google Analytics

Jika Anda pernah meluncurkan kampanye yang mendatangkan ribuan pengunjung tetapi tidak tahu dari mana mereka berasal atau apa yang mereka lakukan, Google Analytics dirancang untuk mengatasi hal itu.

GA4 menyediakan suite analisis perilaku dan keterlibatan yang lengkap untuk tim pemasaran yang berusaha memahami perilaku pengguna, kinerja kampanye, dan perjalanan multi-platform. Alih-alih melacak mention merek dari sumber eksternal, alat ini berfokus pada perilaku pengguna.

Keunggulan utamanya adalah fitur pelacakan berbasis acara, yang membantu Anda menghubungkan wawasan dari berbagai situs web, aplikasi, dan alat pemasaran Google seperti Ads dan Search Console.

Fitur terbaik Google Analytics

Lacak perilaku pengguna di web dan aplikasi melalui pelacakan berbasis peristiwa yang canggih

Visualisasikan keterlibatan merek dengan data demografis audiens, kedalaman gulir, dan waktu menonton video

Analisis ROI pemasaran menggunakan atribusi real-time, pelacakan funnel, dan laporan lintas kanal

Integrasikan dengan Google Ads, YouTube, dan Google Search Console untuk mengoptimalkan kehadiran merek

Sesuaikan laporan dan dasbor untuk memantau metrik kesadaran merek di satu tempat

Batasan Google Analytics

Kurva pembelajaran yang curam bagi tim yang belum familiar dengan struktur berbasis acara GA4

Versi gratis tidak termasuk laporan funnel premium, data tak terbatas, dan dukungan tingkat akun

Alat ini hanya mengukur aktivitas di properti digital Anda sendiri dan tidak memberikan wawasan tentang percakapan yang terjadi di tempat lain

Harga Google Analytics

Gratis

Peringkat dan ulasan Google Analytics

G2 : 4.5/5.0 (6.400+ ulasan)

Capterra: 4.7/5.0 (8.100+ ulasan)

Apa yang pengguna katakan tentang Google Analytics

Seorang pengguna G2 mencatat:

Yang paling saya sukai dari Google Analytics adalah kedalaman wawasan yang ditawarkannya tentang perilaku pengguna. Alat ini memberikan gambaran yang jelas tentang sumber lalu lintas, kinerja halaman, data real-time, dan pelacakan konversi. Hal ini membantu saya melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak. Dashboard yang dapat disesuaikan dan opsi segmentasi detail memungkinkan saya untuk fokus pada perilaku audiens tertentu.

💡 Tips Pro: Mengelola kampanye di beberapa klien tanpa stres? Apa Itu Manajemen Kampanye Pemasaran akan menunjukkan cara tetap mengontrol, memenuhi tenggat waktu, dan menjaga klien tetap puas.

10. Ahrefs (Terbaik untuk visibilitas merek yang didorong oleh SEO dan riset kompetitor)

melalui Ahrefs

Pemasar sering menghabiskan berminggu-minggu menebak konten apa yang mungkin berkinerja baik.

Ahrefs menghilangkan tebak-tebakan ini dengan menyediakan wawasan SEO dan backlink yang mendalam, yang secara langsung menghubungkan strategi konten dengan visibilitas merek yang dapat diukur.

Dari memantau kinerja kata kunci hingga melacak siapa yang menghubungkan ke pesaing Anda, Ahrefs menyediakan tim dengan data yang dapat ditindaklanjuti untuk membuat kampanye kesadaran merek yang langsung terintegrasi dengan upaya pemasaran yang sudah ada.

Fitur terbaik Ahrefs

Pantau peringkat kata kunci di berbagai wilayah dan perangkat untuk mengukur kehadiran merek dalam hasil pencarian

Pantau backlink dan domain yang merujuk untuk menilai pengenalan merek dan otoritas

Gunakan Site Explorer untuk mengidentifikasi celah konten, tautan yang rusak, dan halaman dengan performa terbaik

Analisis kinerja konten melalui lalu lintas organik, kesulitan kata kunci, dan nilai perkiraan

Pantau sebutan merek pesaing dan pangsa pencarian untuk menyempurnakan strategi kampanye

Analisis dan bandingkan visibilitas pencarian AI di model bahasa besar (LLM) populer seperti Gemini, ChatGPT, Google AI Overviews, dan lainnya.

Batasan Ahrefs

Tanpa pelacakan media sosial atau analisis sentimen merek secara langsung

Data real-time yang terbatas dibandingkan dengan alat pemantauan media sosial

Paket dasar mungkin terasa mahal untuk tim kecil

Harga Ahrefs

Lite : $129 per bulan per pengguna

Standard : $249 per bulan per pengguna

Lanjutan : $449 per bulan per pengguna

Enterprise: $1.499 per bulan per pengguna (komitmen tahunan)

Peringkat dan ulasan Ahrefs

G2 : 4.6/5.0 (560+ ulasan)

Capterra: 4.7/5.0 (570+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Ahrefs

Seorang pengguna TrustPilot mengatakan:

Saya menyukai Ahrefs karena menyediakan paket alat SEO lengkap dengan data untuk analisis backlink, riset kata kunci, analisis pesaing, dan audit situs. Antarmukanya (UX/UI) sangat baik dan mudah digunakan baik untuk pemula maupun profesional, membantu tidak hanya meningkatkan visibilitas situs web dan lalu lintas organik.

11. Upfluence (Terbaik untuk kampanye kesadaran merek yang didorong oleh influencer)

melalui Upfluence

Jika strategi kesadaran merek Anda sangat bergantung pada pemasaran influencer, Upfluence menonjol.

Alat pemasaran influencer ini dirancang untuk membantu merek mengidentifikasi, memverifikasi, dan berkolaborasi dengan influencer sambil memantau kinerja kampanye secara real-time. Anda dapat melacak jangkauan konten, tingkat keterlibatan, dan dampak di platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube.

Upfluence juga menyediakan filter pencarian lanjutan untuk menemukan influencer berdasarkan demografi audiens, tingkat keterlibatan, dan jenis konten. Hal ini memudahkan Anda untuk melakukan kampanye influencer yang sangat tertarget yang membantu meningkatkan kesadaran merek.

Fitur terbaik Upfluence

Cari dan filter lebih dari 3 juta influencer berdasarkan niche, lokasi, dan statistik audiens

Pantau metrik kinerja kampanye seperti jangkauan, keterlibatan, dan konversi

Otomatiskan pemasaran influencer dengan alur kerja email yang dapat disesuaikan

Integrasikan dengan platform eCommerce seperti Shopify untuk melacak penjualan yang didorong oleh influencer

Pantau mention merek dan sentimen menggunakan alat pemantauan media sosial bawaan

Batasan Upfluence

Harga tidak transparan dan mungkin mahal untuk merek kecil

Kurva pembelajaran bisa cukup curam bagi tim yang baru menggunakan platform influencer

Fokusnya sepenuhnya pada pemasaran influencer dan tidak menyediakan pemantauan merek yang lebih luas atau metrik visibilitas SEO

Harga Upfluence

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Upfluence

G2 : 4.6/5.0 (130+ ulasan)

Capterra: 4.3/5.0 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Upfluence

Seorang pengguna G2 mencatat:

Berhasil menemukan 150 influencer untuk dihubungi dalam hitungan jam dan kemudian membuat kampanye untuk menjangkau mereka secara massal. Saya suka fitur email tindak lanjut otomatis jika influencer tidak merespons.

💡 Tips Pro: Kesulitan menyusun pesan yang tepat di berbagai kanal? Membuat Strategi Komunikasi Pemasaran yang Efektif akan memandu Anda dalam merancang pesan merek yang konsisten dan menarik.

Berikut ini tiga alat tambahan yang membantu membangun kesadaran merek:

BuzzSumo: Membantu mengidentifikasi konten yang berkinerja tinggi dan influencer kunci untuk meningkatkan visibilitas merek

Mentionlytics: Menganalisis sentimen dan melacak mention pesaing, dengan dukungan multibahasa, ideal untuk pemantauan merek global

Brandwatch: Menyediakan wawasan konsumen yang mendalam, analisis tren, dan pelacakan sentimen berbasis AI

Gunakan ClickUp dan Biarkan Merek Anda yang Bicara

Anda tidak dapat mengembangkan apa yang tidak dapat Anda ukur; kesadaran merek tidak terkecuali.

Banyak platform pengukuran kesadaran merek menawarkan visibilitas parsial: satu melacak mention, yang lain menampilkan lonjakan trafik, dan yang lain membandingkan pesaing. Namun, ClickUp unggul dalam menggabungkan semua komponen yang terpisah ini.

Dari penugasan tugas hingga kalender konten hingga dasbor langsung, ClickUp membangun sistem yang menggerakkan aktivitas merek Anda. Anda tidak perlu beralih antar tab atau mengelola beberapa alat.

Karena aktivitas kampanye dan metrik merek Anda berada dalam sistem yang sama, Anda dapat dengan mudah menghubungkan pekerjaan yang Anda lakukan dengan hasil yang Anda capai.

Seperti yang diungkapkan oleh Dayana Mileva dari Pontica Solutions:

Saya sedang mencari platform manajemen proyek dan menemukan yang terbaik. Segera, saya merasa ClickUp dapat menyelesaikan semua masalah kami dan menciptakan solusi inovatif yang bermanfaat bagi kami dengan cara yang bahkan tidak pernah saya bayangkan.

Ingin melacak pertumbuhan merek secara akurat? Daftar sekarang di ClickUp!