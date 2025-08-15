10 Generator Portofolio AI Terbaik untuk Membuat Portofolio Digital yang Mengesankan

Anda mungkin memiliki file yang dipenuhi dengan karya kreatif yang memenangkan penghargaan, tetapi jika tidak ada yang memperhatikan, apakah itu benar-benar berarti?

Mengetahui cara membangun portofolio yang meninggalkan kesan mendalam sama pentingnya dengan membangun portofolio itu sendiri. Anda bisa menjadi bintang berikutnya, tetapi jika portofolio Anda terlihat seperti dokumen Word yang acak-acakan, orang-orang yang bisa menawarkan pekerjaan impian Anda akan hanya menggulir layar dan pergi.

Bagaimana jika ada alat cerdas yang menghilangkan semua kerumitan dalam format dan desain portofolio? Generator portofolio AI membantu Anda mengumpulkan karya Anda dengan cara yang menampilkan keterampilan Anda dengan jelas dan berdampak.

Kami telah mengumpulkan generator portofolio AI terbaik yang membantu Anda membuat portofolio digital yang dipersonalisasi tanpa harus menghabiskan berjam-jam berjuang dengan kode atau template mahal. Mari kita lihat!

👀 Tahukah Anda? Keberadaan online yang baik dan terstruktur dengan baik sangat memengaruhi keputusan perekrutan. Faktanya, sekitar satu dari dua pemberi kerja tidak akan mewawancarai orang yang tidak dapat mereka temukan secara online.

Generator Portofolio AI Terbaik Sekilas

Mari kita lihat sekilas generator portofolio AI terbaik dan fitur utama mereka:

Apa yang Harus Anda Cari dalam Generator Portofolio AI?

Membuat portofolio yang menonjol membutuhkan waktu dan keterampilan. Namun, alat portofolio AI dapat membuat tampilan profesional dalam hitungan menit. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih pembuat situs portofolio:

Pembuatan portofolio otomatis: Format secara otomatis karya, keterampilan, dan prestasi Anda menjadi tata letak yang rapi menggunakan AI

Variasi template yang kaya: Pilih dari berbagai template yang disesuaikan dengan gaya dan industri yang berbeda

Personalisasi cerdas: Sesuaikan font, warna, dan tata letak untuk mencerminkan merek pribadi Anda

Koneksi platform: Hubungkan portofolio Anda ke LinkedIn, GitHub, dan platform profesional lainnya untuk berbagi dengan mudah

Fleksibilitas publikasi: Bagikan portofolio Anda sebagai PDF, di domain kustom, atau melalui tautan tertanam

Desain mobile-first: Optimalkan situs Anda untuk pengalaman tampilan yang optimal di ponsel dan tablet

Alat analitik dan SEO: Pantau kinerja dengan analitik bawaan dan tingkatkan visibilitas dengan fitur SEO

Keamanan data: Lindungi informasi Anda dengan enkripsi yang kuat dan kebijakan privasi yang transparan

🧠 Fakta Menarik: Konsep portofolio digital pertama kali muncul pada tahun 1989 ketika pendidik mulai mengumpulkan karya siswa secara elektronik untuk tujuan arsip menggunakan komputer dan pemindai awal. Saat ini, alat berbasis AI dapat mengubah ide Anda menjadi portofolio yang elegan dan interaktif dalam hitungan menit.

Generator Portofolio AI Terbaik

Berikut adalah generator portofolio AI terbaik yang menampilkan karya Anda dengan cara yang pantas, dan menonjolkan keterampilan kreatif Anda!

1. ClickUp (Terbaik untuk menampilkan portofolio berbasis proyek dan kolaborasi)

Coba ClickUp secara gratis Pantau semua pekerjaan portofolio Anda di satu tempat dengan ClickUp Portfolios

Anda telah menghabiskan berjam-jam menyempurnakan karya Anda—jangan biarkan karya tersebut tersembunyi di folder lama atau tersebar di berbagai tautan. Dengan ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, Anda dapat membuat portofolio yang elegan dan mudah dicari, yang tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga bekerja keras di belakang layar untuk menjaga proyek Anda terorganisir, terbaru, dan siap untuk presentasi.

Mulailah dengan ClickUp Portfolios, yang memungkinkan Anda menggabungkan proyek, klien, dan alur kerja kreatif Anda dalam satu dasbor visual yang rapi dan terorganisir. Setiap portofolio mencakup detail proyek seperti status, tenggat waktu, dan kemajuan, sehingga klien potensial tidak hanya melihat apa yang telah Anda lakukan, tetapi juga bagaimana Anda melakukannya. Anda dapat melacak, menyesuaikan, dan memamerkan kemajuan Anda seperti seorang profesional.

Yang membuatnya menjadi pembuat portofolio digital yang powerful adalah kemampuannya memberikan pembaruan real-time. Anda dapat menyesuaikan dengan tepat apa yang ditampilkan—seperti bilah kemajuan, tenggat waktu, anggota tim, dan lainnya—sehingga tampilan portofolio Anda sesuai dengan cara Anda bekerja.

Gunakan ClickUp Views untuk memvisualisasikan tugas dalam kategori yang berbeda dan berkomunikasi sesuai preferensi Anda

Mudah untuk menyaring dan mengurutkan berdasarkan proyek, status, atau prioritas agar tetap fokus pada hal yang paling penting. Perlu menjaga komunikasi dengan pihak lain? Bagikan tampilan portofolio Anda melalui tautan dengan pemangku kepentingan agar semua pihak tetap sejalan. Anda bahkan dapat menambahkan konteks dengan catatan, tag, dan lampiran file—semua dari dasbor portofolio proyek yang terintegrasi dan efisien.

Jika Anda ingin pengaturan cepat, templat manajemen portofolio ClickUp memberikan cara mudah untuk melacak proyek aktif dan yang telah selesai di satu tempat. Templat ini membantu Anda mengonsolidasikan data proyek, sehingga memudahkan pembaruan dan berbagi portofolio digital Anda secara online.

Dapatkan template gratis Kelola pekerjaan Anda, tetapi juga tampilkan dengan efektif, sehingga memudahkan Anda untuk memperbarui informasi kepada calon pemberi kerja, kolaborator, atau klien kapan saja dengan Template Manajemen Portofolio ClickUp

Anda dapat mengorganisir pekerjaan sebelumnya berdasarkan klien, jenis proyek, atau kampanye. Hal ini sangat berguna ketika Anda ingin menjaga portofolio Anda selalu siap untuk klien dan progres Anda tetap transparan.

Apakah kami sudah mention bahwa semua templat portofolio ClickUp sepenuhnya dapat disesuaikan? Untuk yang satu ini, Anda mendapatkan 16 Status Kustom untuk membantu Anda melacak setiap tahap pekerjaan Anda. Anda dapat menambahkan kedalaman lebih pada proyek Anda dengan enam Bidang Kustom—seperti biaya, progres, dan saldo—sehingga tidak ada yang terlewat.

Anda juga dapat beralih antara tampilan yang berbeda, termasuk Daftar Utama Portofolio dan Tampilan SOP Proyek Terperinci, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang semuanya. Selain itu, dengan pelacakan waktu ClickUp yang terintegrasi, tag yang praktis, dan peringatan ketergantungan, menjaga organisasi dan jadwal menjadi jauh lebih mudah.

💡 Tips Pro: Desainer dapat melangkah lebih jauh dengan Template Tugas Portofolio Desain ClickUp, yang mencakup thumbnail visual, tag status, tenggat waktu, dan catatan klien—semua dalam satu tempat.

Perlu mengelola konten portofolio Anda dalam lingkungan yang fleksibel dan kolaboratif? Gunakan ClickUp Docs untuk menyimpan semua desain, progres, studi kasus, dan testimoni klien Anda di satu tempat.

Anda dapat menyematkan media kaya—gambar, video, bahkan daftar tugas—untuk menampilkan karya Anda secara visual, sehingga portofolio Anda menjadi lebih menarik dan informatif. Menyusun konten juga mudah, dengan dukungan untuk halaman bertingkat dan subhalaman yang memungkinkan Anda mengorganisir portofolio berdasarkan proyek, keterampilan, atau kategori, sehingga pengunjung dapat dengan mudah menemukan contoh yang relevan. Anda juga dapat menambahkan bagian untuk testimoni, metrik, atau alur kerja di balik layar untuk menceritakan kisah lengkap, bukan hanya menampilkan hasil akhir.

Buat portofolio Anda lebih detail dan menarik secara visual dengan banner berwarna, opsi styling canggih, dan fitur pengeditan langsung di ClickUp Docs

Dokumen sangat berguna untuk kolaborasi. Tim dapat mengedit dokumen secara bersamaan, meninggalkan komentar, dan mengusulkan perubahan—ideal untuk menulis narasi proyek bersama atau menyempurnakan konten sebelum dipublikasikan. Dokumen dapat dibagikan secara publik tanpa memerlukan login, sehingga mengirimkan portofolio Anda untuk menarik klien atau kolaborator menjadi sangat mudah.

Anda dapat menghubungkan Dokumen langsung ke tugas atau proyek spesifik di ClickUp, sehingga semua informasi tetap terhubung dan mudah diakses. Alat umpan balik bawaan dan kontrol versi memastikan portofolio Anda tetap terupdate dan selaras dengan pekerjaan yang sedang berlangsung.

📌 Misalnya, seorang desainer dapat menggunakan ClickUp Docs untuk menulis ringkasan proyek, menyematkan iterasi desain visual, dan menghubungkan ke hasil akhir. Tim dapat meninjau dan memberikan komentar, dan setelah final, dokumen tersebut dapat dibagikan sebagai bagian dari portofolio yang dapat diakses publik atau diintegrasikan ke dalam templat pelacakan proyek yang lebih luas.

Bagi profesional yang ingin menceritakan kisah di balik proyek, menulis ringkasan proyek, atau membuat profil pribadi, coba ClickUp Brain — AI kerja paling lengkap dan kontekstual di dunia. Terintegrasi langsung ke dalam ClickUp Workspace Anda, memahami pekerjaan Anda, dan berfungsi sebagai asisten penulisan AI. Ini adalah cara terbaik untuk mengontekstualisasikan, menghasilkan, menyempurnakan, dan melokalkan konten portofolio Anda.

Gunakan bantuan penulisan AI ClickUp Brain untuk membuat, mengedit, memeriksa, dan merangkum konten untuk portofolio Anda

Cukup masukkan prompt, dan alat ini akan membantu Anda menyusun bagian-bagian portofolio yang terdengar seperti gaya Anda sendiri, sambil memastikan konten tetap tajam, percaya diri, dan bebas dari kesalahan ketik.

Manajer Pengetahuan AI ClickUp juga dapat menjawab pertanyaan tentang proyek, dokumen, dan pengetahuan tim Anda secara instan. Bagi pembuat portofolio, ini berarti Anda dapat dengan cepat menampilkan studi kasus relevan, hasil proyek, atau umpan balik klien dari ruang kerja Anda, sehingga mempermudah cara Anda menyajikan dan memperbarui konten portofolio.

Ajukan pertanyaan kepada ClickUp AI menggunakan data dari ruang kerja Anda dan dapatkan wawasan instan serta saran untuk meningkatkan portofolio Anda

📮ClickUp Insight: Lebih dari setengah karyawan kesulitan menemukan informasi yang mereka butuhkan di tempat kerja. Sementara hanya 27% mengatakan hal itu mudah, sisanya menghadapi tingkat kesulitan tertentu, dengan 23% menganggapnya sangat sulit. Ketika pengetahuan tersebar di email, obrolan, dan alat-alat lain, waktu yang terbuang akan bertambah dengan cepat. Dengan ClickUp, Anda dapat mengubah email menjadi tugas yang dapat dilacak, menghubungkan obrolan ke tugas, mendapatkan jawaban dari AI, dan lebih banyak lagi dalam satu ruang kerja. 💫 Hasil Nyata: Tim dapat menghemat 5+ jam setiap minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat tim Anda ciptakan dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

Jadi, apa arti fitur-fitur ClickUp ini bagi Anda?

Anda mendapatkan lebih dari sekadar tempat untuk menampilkan karya selesai—ClickUp memungkinkan Anda menonjolkan proses, kolaborasi, dan strategi Anda melalui manajemen portofolio produk yang cerdas. Bagikan pembaruan secara real-time, undang umpan balik, dan jaga semuanya tetap terorganisir dengan AI.

💡 Tips Pro: Buat Agen Autopilot ClickUp Kustom yang memindai tugas yang telah diselesaikan dan diberi label “Disetujui Klien”, lalu gunakan sistem penilaian bidang kustom—seperti “Dampak”, “Kreativitas”, atau “Kepuasan Klien”—untuk mengevaluasi setiap proyek. Hanya tugas yang memenuhi ambang batas kualitas Anda (misalnya, 4 bintang atau lebih) yang akan memicu agen untuk secara otomatis membuat draf ClickUp Doc untuk portofolio Anda, lengkap dengan ringkasan dan visual yang dihasilkan oleh AI. Dengan cara ini, portofolio Anda tetap terkurasi, bukan berantakan.

Fitur terbaik ClickUp

Lacak kemajuan setiap proyek secara real-time, tambahkan tonggak pencapaian, tetapkan batas waktu, dan visualisasikan alur kerja Anda untuk menunjukkan kemampuan manajemen proyek Anda kepada klien potensial

Rekam video penjelasan singkat dengan ClickUp Clips untuk menampilkan proses proyek atau pilihan desain

Buat Wiki menggunakan ClickUp Docs untuk mendokumentasikan proses, inspirasi, atau studi kasus Anda dalam format yang dapat dibagikan

Bekerja sama secara instan dengan rekan tim atau klien menggunakan ClickUp Chat , tanpa perlu beralih alat

Otomatiskan tugas-tugas manajemen proyek rutin, seperti menghasilkan ringkasan tugas real-time, pembaruan progres, dan daftar tindakan menggunakan manajemen proyek berbasis AI melalui ClickUp Brain

Prediksi tenggat waktu proyek, identifikasi hambatan potensial, dan sarankan penugasan tugas optimal dengan ClickUp AI Agents

Kumpulkan umpan balik atau brief kreatif baru menggunakan formulir ClickUp yang dapat disesuaikan dan terhubung langsung ke Tugas

Batasan ClickUp

Dokumen dan templat portofolio yang lebih berat mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk dimuat

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (5.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan di Reddit berbunyi:

ClickUp Brain benar-benar menghemat banyak waktu bolak-balik. Saya tahu ada alat AI dengan tier gratis yang cukup efisien, tapi berpindah-pindah tab terus-menerus sangat melelahkan. Dan jujur saja, saat saya sedang fokus bekerja, ini adalah hal terakhir yang ingin saya lakukan. Saya terutama menggunakan AI untuk menulis karena saya bekerja di industri konten. AI ini juga mengedit apa yang saya tulis (luar biasa!). Hal lain yang sangat membantu saya adalah Docs. Saya suka opsi formatnya, terutama banner-nya. Imut banget!

💡 Tips Pro: Buat portofolio desain menggunakan ClickUp Whiteboards! Dari generasi gambar AI hingga menempatkan catatan klien langsung ke papan, Whiteboards dapat digunakan sebagai situs portofolio tempat Anda menampilkan kreativitas Anda dengan usaha minimal. Anda juga dapat membagikan Whiteboard Anda secara instan, menyematkannya di Tugas, mengekspornya sebagai PDF, atau bahkan mengobrol langsung di dalamnya. Ini seperti resume visual yang interaktif—dan selalu memperbarui informasi untuk semua orang.

2. Durable (Terbaik untuk pembuatan portofolio AI instan)

melalui Durable

Durable adalah pembuat situs portofolio yang menggunakan AI untuk menghasilkan portofolio online yang dipersonalisasi hanya dalam beberapa klik. Fitur-fitur penting bisnis seperti penagihan, manajemen hubungan pelanggan (CRM), dan bahkan otomatisasi pemasaran dasar—semua tersedia dalam satu dasbor yang bersih dan terorganisir.

Platform ini menyediakan berbagai templat portofolio. Dukungan ekspor dan publikasi yang mulus di berbagai format membuatnya ideal untuk freelancer dan profesional kreatif yang membutuhkan solusi cepat dan fleksibel untuk membuat dan memperbarui portofolio online mereka.

Fitur terbaik yang tahan lama

Buat situs web portofolio dalam hitungan klik—AI menangani desain, tata letak, dan konten awal

Optimalkan untuk pencarian dengan alat SEO bawaan, tanpa perlu pengaturan manual

Lindungi situs Anda dengan SSL, perlindungan DDoS, dan pengiriman konten global

Tambahkan fitur kustom seperti alat penjadwalan dan testimoni untuk meningkatkan keterlibatan

Batasan yang tidak fleksibel

Desain yang dihasilkan oleh AI menawarkan opsi kustomisasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan pembuat situs web tradisional. Hal ini mungkin membatasi kontrol kreatif atas tata letak

Harga yang terjangkau

Paket Pemula: $15 per bulan per pengguna

Bisnis: $25 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat yang andal

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Durable?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Ini membuat situs web dalam lima menit saja. Jika Anda ingin memperbarui situs web, Anda tidak dapat mengedit versi yang sudah ada; Anda harus membuat proyek baru dan bekerja lagi di atasnya.

Ini membuat situs web dalam lima menit saja. Jika Anda ingin memperbarui situs web, Anda tidak dapat mengedit versi yang sudah ada; Anda harus membuat proyek baru dan bekerja lagi di atasnya.

3. WIX ADI (Terbaik untuk desain yang dipandu AI untuk pembuatan portofolio yang mudah)

melalui WIX ADI

Ingin membuat portofolio yang mencerminkan gaya kerja kreatif namun profesional Anda tanpa perlu menyewa pengembang? Wix adalah pembuat situs portofolio yang ramah pengguna, yang menghasilkan portofolio digital siap publikasi dengan menggabungkan kebebasan desain dan otomatisasi cerdas.

Platform pembuat situs berbasis AI ini dimulai dengan beberapa pertanyaan—jenis pekerjaan kreatif yang Anda lakukan dan preferensi estetika Anda—lalu menghasilkan tata letak situs web yang disesuaikan. Anda tidak terikat pada tema tertentu; Wix memberi Anda kendali penuh untuk menyesuaikan, menguji, dan mengembangkan ruang online Anda.

Platform ini juga dilengkapi dengan fitur canggih seperti alat pemesanan klien, eCommerce, hosting video, dan penyesuaian SEO.

Fitur terbaik WIX ADI

Pilih dari lebih dari 900 templat siap pakai untuk membuat portofolio yang sesuai dengan merek Anda

Sesuaikan setiap elemen desain dengan antarmuka intuitif yang memberikan Anda kendali penuh

Gunakan gaya font yang menawan dan skema warna yang menarik untuk membuat situs Anda terlihat menarik secara visual

Tambahkan animasi pembuka dan filter gambar untuk menarik perhatian pengunjung

Batasan WIX ADI

Beberapa integrasi aplikasi pihak ketiga memerlukan langkah pengaturan tambahan

Harga WIX ADI

Light : $17 per bulan per pengguna

Core : $29 per bulan per pengguna

Bisnis : $36 per bulan per pengguna

Business Elite: $159 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan WIX ADI

G2: 4.2/5 (1.690+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (10.360+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang WIX ADI?

Ulasan Capterra berbunyi:

Secara keseluruhan, pengalaman saya dengan Wix adalah 8/10. Platform ini sempurna untuk situs web pemula dan mudah dipelajari serta dikembangkan sendiri.

Secara keseluruhan, pengalaman saya dengan Wix adalah 8/10. Platform ini sempurna untuk situs web pemula dan mudah dipelajari serta dikembangkan sendiri.

💡 Tips Pro: Memiliki situs web pribadi dapat secara signifikan meningkatkan visibilitas online Anda dan membantu Anda menarik lebih banyak klien. Berbeda dengan mengandalkan platform media sosial saja, situs web pribadi memungkinkan Anda menampilkan karya Anda secara terstruktur dan profesional, memudahkan klien untuk menavigasi dan memahami penawaran Anda. Pendekatan terpusat ini tidak hanya menunjukkan komitmen Anda terhadap bidang Anda, tetapi juga memberikan pengalaman yang mulus bagi pengunjung yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang layanan Anda.

4. 10Web (Terbaik untuk pembuatan portofolio yang diperkuat AI untuk WordPress)

melalui 10Web

10Web adalah hasil kolaborasi antara WordPress dan otomatisasi yang dirancang untuk efisiensi. Platform ini menggabungkan fleksibilitas WordPress dengan studio desain tanpa kode, memungkinkan Anda menggambarkan visi Anda dan membiarkan AI mengerjakan sisanya.

Setelah situs portofolio unik Anda dihasilkan, Anda dapat sepenuhnya menyesuaikannya menggunakan alat WordPress. Selain itu, situs ini dihosting di Google Cloud, artinya cepat, aman, dan andal. Berbasis Elementor, editor seret-dan-lepas memungkinkan Anda mengontrol setiap aspek tema situs yang Anda pilih.

10Web fitur terbaik

Perbaiki teks, visual, dan tata letak dengan AI Co-Pilot

Nikmati desain responsif yang dioptimalkan untuk perangkat mobile dan fitur keamanan canggih

Buat konten yang dioptimalkan untuk mesin pencari agar muncul di peringkat atas hasil pencarian

Kelola situs Anda dengan pembaruan otomatis, hosting berkualitas profesional, dan dukungan yang didukung oleh Google Cloud

batasan 10Web

Desain awal yang dihasilkan oleh AI mungkin memerlukan penyesuaian tambahan untuk sesuai dengan visi Anda yang tepat

harga 10Web

AI Starter: $20/bulan

AI Premium: $30/bulan

AI Ultimate: $45/bulan

peringkat dan ulasan 10Web

G2: 4.6/5 (130+ ulasan)

Capterra: 3.7/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang 10Web?

Ulasan G2 menyoroti kelebihan dan kekurangan:

Kemudahan dalam segala hal, di mana tidak perlu coding lagi dan Anda dapat menyelesaikan pekerjaan Anda tanpa masalah seperti sebelumnya. Kemudahan implementasi dan fitur-fitur hebat yang memungkinkan Anda menyesuaikan situs web Anda sesuai keinginan [...] dashboard terkadang sulit dibuka

Kemudahan dalam segala hal, di mana tidak perlu coding lagi dan Anda dapat menyelesaikan pekerjaan Anda tanpa masalah seperti sebelumnya. Kemudahan implementasi dan fitur-fitur hebat yang memungkinkan Anda menyesuaikan situs web Anda sesuai keinginan [...] dashboard terkadang sulit dibuka

5. PortfolioBox (Terbaik untuk portofolio yang menakjubkan secara visual dan berfokus pada galeri)

melalui Portfoliobox

Sudah bosan dengan grid thumbnail yang monoton yang dianggap sebagai portofolio? Portfoliobox dirancang khusus untuk para kreator—fotografer, desainer, ilustrator, dan bahkan makeup artist—dan menempatkan narasi visual sebagai inti platformnya. Templatenya dirancang untuk membiarkan karya Anda bersinar, dengan opsi tata letak yang terasa lebih seperti galeri yang dikurasi daripada situs web yang generik.

Pembuat portofolio online ini adalah alat yang sangat lengkap: Anda dapat mengelola pemesanan klien, menjual cetakan atau produk, dan bahkan menulis blog dari dasbor yang sama. Fitur eCommerce dan penjadwalan juga sudah terintegrasi, jadi Anda tidak perlu plugin atau alat tambahan untuk menjalankan bisnis Anda.

Fitur terbaik PortfolioBox

Jual produk digital atau fisik dengan fitur toko bawaan dan berbagai opsi pembayaran

Kelola pemesanan untuk acara, kelas, atau layanan dengan pelacakan ketersediaan secara real-time

Pilih dari templat portofolio proyek dan tambahkan konten seperti galeri, CV, atau musik—tanpa perlu coding

Tingkatkan visibilitas dengan SEO otomatis untuk membantu klien menemukan karya Anda secara online

Batasan PortfolioBox

Pembuat situs portofolio ini paling cocok untuk seniman solo dan bisnis kecil, tetapi mungkin tidak cocok untuk operasi yang lebih besar

Harga PortfolioBox

Gratis

Pribadi : $10,9 per bulan per pengguna

Profesional: $19,9 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan PortfolioBox

G2: 4.3/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang PortfolioBox?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Suka sekali ada banyak pilihan gaya galeri dan tata letak, sehingga Anda benar-benar bisa memilih tidak hanya yang terbaik untuk gaya karya seni Anda, tetapi juga untuk setiap koleksi atau proyek yang berbeda… Fitur autosave bisa sedikit bermasalah di perangkat berbeda – tetapi sangat stabil di browser desktop.

Suka sekali ada banyak pilihan gaya galeri dan tata letak, sehingga Anda benar-benar bisa memilih tidak hanya yang terbaik untuk gaya karya seni Anda, tetapi juga untuk setiap koleksi atau proyek yang berbeda… Fitur autosave bisa sedikit bermasalah di perangkat berbeda – tetapi sangat stabil di browser desktop.

6. Framer AI (Terbaik untuk membuat portofolio interaktif dari prompt teks)

melalui Framer AI

Ini untuk para kreator yang ingin go global tanpa kehilangan identitas mereka. Framer memudahkan pembuatan portofolio multibahasa dan interaktif dari prompt teks sederhana. AI ini menghasilkan seluruh bagian, tata letak, dan interaksi yang terlihat seolah-olah dibuat secara manual oleh seorang desainer yang sangat produktif.

Fitur unggulannya adalah cara penanganan lokalisasi. Alih-alih terjemahan kaku atau kalimat yang terdengar robotik, Framer membantu Anda membuat versi situs yang disesuaikan dengan wilayah tertentu sambil tetap mempertahankan nada dan nuansa konten asli Anda.

Fitur terbaik Framer AI

Terjemahkan situs web Anda secara instan dengan AI yang menjaga suara merek dan nada regional Anda

Perbaiki teks Anda dengan perbaikan satu klik untuk konten baru atau yang sudah ada

Sesuaikan output AI dengan mengatur nada, konteks, dan preferensi kata

Kontrol tata letak, animasi, dan interaktivitas hingga detail terkecil

Batasan Framer AI

Fitur canggih seperti komponen AI kustom memerlukan waktu untuk dikuasai

Harga Framer AI

Mini: $10 per bulan per situs

Basic: $20 per bulan per situs

Pro: $40 per bulan per situs

Startup : $75 per bulan per situs

Scaleup : $200 per bulan per situs

Bisnis: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Framer AI

G2: 4.4/5 (90+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Framer AI?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Framer memberikan kombinasi sempurna antara kebebasan desain dan kekuatan pengembangan. Saya dapat membangun situs web responsif dan interaktif sepenuhnya tanpa perlu menyentuh satu baris kode backend pun.

Framer memberikan kombinasi sempurna antara kebebasan desain dan kekuatan pengembangan. Saya dapat membangun situs web responsif dan interaktif sepenuhnya tanpa perlu menyentuh satu baris kode backend pun.

7. Webflow (Terbaik untuk kontrol visual yang kuat dan tanpa kode dalam desain portofolio)

melalui Webflow

Webflow AI dibangun berdasarkan prinsip pengembangan visual. Platform ini memberikan akses langsung kepada para kreator ke elemen dasar pembangunan web—HTML, CSS, dan JavaScript—melalui antarmuka yang lebih mirip perangkat lunak manajemen proyek desain daripada pembuat situs web tradisional.

Anda dapat membuat struktur konten kustom (misalnya, studi kasus dengan tata letak unik, galeri gambar dinamis, atau perpustakaan proyek yang dapat disaring) tanpa perlu menulis kode backend. Animasi berbasis timeline, memberikan desainer animasi dan pencerita visual alat untuk membangun interaksi yang lancar tanpa bergantung pada tim pengembang.

Fitur terbaik Webflow

Generate kode bersih dan bermakna secara otomatis dan host di infrastruktur global yang terdistribusi

Buat judul, ajakan bertindak (CTA), dan struktur blog dengan AI yang sesuai dengan suara merek Anda

Percepat alur kerja Anda dengan SEO otomatis dan organisasi konten yang cerdas

Analisis keterlibatan pengunjung dengan wawasan AI untuk meningkatkan dampak situs web Anda

Tingkatkan portofolio Anda dari sederhana hingga canggih dengan kendali penuh atas desain dan fitur

Batasan Webflow

Anda memerlukan waktu untuk terbiasa dengan fitur-fitur AI dan belajar cara menggunakannya secara efektif

Kualitas output AI sangat bergantung pada seberapa baik Anda menjelaskan apa yang Anda inginkan

Harga Webflow

Gratis

Basic: $18 per bulan per pengguna

CMS: $29 per bulan per pengguna

Bisnis: $49 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Webflow

G2: 4.4/5 (800+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (250+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Webflow?

Sebuah ulasan Capterra menyebutkan:

Pengalaman saya dengan Webflow secara keseluruhan sangat positif dan luar biasa! Saya sangat menyukai bagaimana Webflow begitu fleksibel dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Saya sangat puas dengan Webflow dan merasa ini adalah yang terbaik di bidangnya. Bagi pemula, ini bukan alat desain termudah untuk dipelajari jika mereka tidak memiliki pengalaman sebelumnya.

Pengalaman saya dengan Webflow secara keseluruhan sangat positif dan luar biasa! Saya sangat menyukai bagaimana Webflow begitu fleksibel dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Saya sangat puas dengan Webflow dan merasa platform ini adalah yang terbaik di bidangnya. Bagi pemula, ini bukanlah alat desain termudah untuk dipelajari jika mereka tidak memiliki pengalaman sebelumnya.

8. Canva (Terbaik untuk desain portofolio visual cepat dan mudah dengan templat)

melalui Canva

Canva’s free portfolio website builder memanfaatkan alat AI (Magic Studio™) untuk desain drag-and-drop yang mudah, menawarkan ratusan templat portofolio yang dapat disesuaikan. Anda dapat dengan cepat membuat portofolio digital dengan foto stok, video, dan grafik yang terintegrasi, serta mempublikasikannya secara online dengan domain Canva gratis atau domain kustom.

Pilih dari lebih dari 50.000 templat desain grafis dan sesuaikan dengan perpustakaan aset yang luas dari Canva. Pembuat portofolio online ini menghilangkan hambatan teknis sambil tetap memberikan kendali kreatif sepenuhnya di tangan Anda.

Fitur terbaik Canva

Terapkan branding kustom dengan alat untuk logo, warna, dan font menggunakan Brand Kit

Edit foto secara instan dengan alat AI seperti Penghapus Latar Belakang dan Peningkat Foto

Bekerja sama secara real-time pada portofolio bersama dengan anggota tim di mana pun

Akses jutaan foto stok, ikon, dan elemen desain langsung di platform

Batasan Canva

Fitur pengeditan vektor dan manajemen lapisan yang canggih terbatas dibandingkan dengan perangkat lunak desain profesional

Beberapa elemen template memiliki opsi kustomisasi yang terbatas, bahkan untuk paket berbayar

Harga Canva

Gratis

Pro : $15 per bulan per orang

Tim : $10 per bulan per orang (minimal 3 orang)

Enterprise : Harga khusus

Pendidikan: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Canva

G2: 4.7/5 (4.500+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (12.730+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Canva?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Keunggulan utama Canva adalah jumlah opsi template yang disediakan, ditambah dengan berbagai pilihan kustomisasi yang luas. Anda dapat membuat dan menyesuaikan desain apa pun yang Anda inginkan, baik itu desain sederhana untuk diposting di media sosial atau resume yang ingin Anda buat.

Keunggulan utama Canva adalah jumlah template yang disediakan, ditambah dengan berbagai opsi kustomisasi yang luas. Anda dapat membuat dan menyesuaikan desain apa pun yang Anda inginkan, baik itu desain sederhana untuk diposting di media sosial atau resume yang ingin Anda buat.

9. Decktopus (Terbaik untuk portofolio bergaya presentasi yang didukung AI)

melalui Decktopus

Decktopus menonjol dengan menempatkan AI di pusat desain presentasi. Sementara alat lain berfokus pada templat, Decktopus menggunakan algoritma cerdas untuk menangani keputusan desain yang rumit.

Ini berarti Anda dapat fokus pada pembuatan konten yang menarik sementara AI menangani elemen visual, tata letak, dan format.

Alat ini sangat berguna bagi tim penjualan dan perencana acara yang perlu membuat presentasi yang menarik dengan cepat. Sistem AI-nya belajar dari masukan dan preferensi Anda, menyarankan tata letak dan elemen desain yang sesuai dengan merek pribadi dan gaya Anda.

Fitur terbaik Decktopus

Buat portofolio dinamis dengan lebih dari 100 contoh portofolio profesional sebagai inspirasi

Pilih tema dan gaya yang sesuai dengan merek Anda, dengan saran font dan warna yang cerdas

Dapatkan umpan balik real-time tentang presentasi Anda, mulai dari kecepatan hingga bahasa tubuh

Sematkan formulir interaktif di slide untuk mengumpulkan umpan balik dan menangkap prospek

Batasan Decktopus

Pengguna baru mungkin memerlukan waktu untuk terbiasa dengan semua opsi kustomisasi AI

Harga Decktopus

Pro: $24,99 per bulan per pengguna

Bisnis: $49,99 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Decktopus

G2: 4.4/5 (60+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (60+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Decktopus?

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

Menyesuaikan templat sangat mudah dibandingkan dengan PowerPoint. Setelah memilih gaya dan warna, Anda siap untuk mulai. Saya hanya membutuhkan kurang dari 10 menit untuk menyesuaikan templat. Pilihan gambar stok terbatas. Namun, dengan begitu banyak gambar dan ilustrasi gratis yang tersedia di internet, hal ini bukanlah masalah besar.

Menyesuaikan templat sangat mudah dibandingkan dengan PowerPoint. Setelah memilih gaya dan warna, Anda siap untuk mulai. Saya hanya membutuhkan kurang dari 10 menit untuk menyesuaikan templat. Pilihan gambar stok terbatas. Namun, dengan begitu banyak gambar dan ilustrasi gratis yang tersedia di internet, hal ini bukanlah masalah besar.

10. Hostinger (Pilihan terbaik untuk hosting terjangkau dan all-in-one, serta pembuatan portofolio)

melalui Hostinger

Hostinger adalah platform web yang praktis dan mudah digunakan, dirancang khusus untuk kreator yang membutuhkan semua yang diperlukan untuk membangun portofolio profesional yang kokoh, tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam. Platform ini cepat, terjangkau, dan sangat efisien.

Ini memberikan struktur yang nyata tanpa kebingungan yang biasa dialami oleh seniman, freelancer, dan desainer yang lebih suka menghabiskan waktu untuk berkarya daripada mengutak-atik kekacauan di belakang layar. Dengan setup all-in-one, Anda mendapatkan hosting, pembuat situs web yang bersih dan intuitif, alat SEO dasar, dan fitur keamanan esensial—semuanya siap digunakan sejak awal.

Fitur terbaik Hostinger

Kelola situs Anda dengan mudah menggunakan panel kontrol hPanel yang disesuaikan

Dapatkan domain gratis dan migrasi situs web yang lancar dengan paket tertentu

Lindungi situs Anda dengan SSL, perlindungan DDoS, dan pemantauan 24/7

Sajikan kinerja cepat secara global dengan infrastruktur server multi-benua

Batasan Hostinger

Tidak ada dukungan telepon, dan beberapa penawaran tambahan saat checkout mungkin terasa sedikit berlebihan

Harga Hostinger

Pembuat Situs Web Premium: $11,99/bulan

Pembuat Situs Web Bisnis: $13,99/bulan

Ulasan dan peringkat Hostinger

G2: 4.4/5 (708+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (302+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Hostinger?

Sebuah ulasan Capterra menyebutkan:

Harga terjangkau, layanan satu atap untuk pembelian domain, hosting, email, dan pembuat situs web. Transfer domain mudah. Layanan pelanggan yang baik. Antarmuka yang intuitif. Analisis situs web yang kompleks. Pilihan template bisa lebih baik. Pengaturan email agak rumit. Bisa ditambahkan lebih banyak integrasi, terutama untuk e-commerce.

Harga terjangkau, layanan satu atap untuk pembelian domain, hosting, email, dan pembuat situs web. Transfer domain mudah. Layanan pelanggan yang baik. Antarmuka yang intuitif. Analisis situs web yang kompleks. Pilihan template bisa lebih baik. Pengaturan email agak rumit. Bisa ditambahkan lebih banyak integrasi, terutama untuk e-commerce.

Tampilkan karya terbaik Anda dengan ClickUp

Membuat portofolio digital yang mengesankan tidak hanya tentang mengumpulkan karya terbaik Anda. Anda membutuhkan alat yang tepat untuk mengorganisir, menampilkan, dan berbagi proyek kreatif Anda dengan efektif.

ClickUp menyediakan ruang kerja terintegrasi di mana Anda dan tim Anda dapat membuat portofolio menakjubkan yang selaras dengan tujuan Anda sambil memantau kemajuan secara real-time.

Dengan fitur-fitur yang dapat disesuaikan, Anda dapat menyesuaikan struktur dan tampilan portofolio Anda sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda, baik Anda mengelola portofolio proyek, koleksi produk, atau karya kreatif. Dengan alat kolaborasi yang kuat, Anda dapat mengumpulkan umpan balik, menyesuaikan prioritas, dan menjaga semua pihak tetap sejalan selama proses pembuatan portofolio.

Siap membuat portofolio yang menawan dan benar-benar mewakili karya Anda? Daftar sekarang di ClickUp untuk mulai membangun portofolio profesional Anda!