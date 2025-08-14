Slack vs. GroupMe: Aplikasi Pesan Mana yang Tepat untuk Anda?

Baik Anda memimpin proyek, mengelola tim, atau hanya berusaha menjaga obrolan grup agar tidak menjadi kacau, aplikasi pesan yang tepat benar-benar membuat perbedaan.

Berita baik—ada banyak pilihan hebat untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga Anda tetap terhubung, terorganisir, dan bekerja lebih cerdas (bukan lebih keras).

Namun, tidak semua aplikasi pesan atau alat komunikasi menawarkan kombinasi fitur yang sama, dan jujur saja, Anda mungkin bahkan tidak membutuhkan semua fitur tambahan yang ada.

Namun, dua nama terus muncul berulang kali saat tim dan siswa membahas cara tetap terhubung: Slack dan GroupMe.

Kami membandingkannya secara berdampingan untuk membantu Anda menentukan mana yang paling sesuai dengan alur kerja Anda.

Perbandingan Slack dan GroupMe dalam Sekilas

Fitur Slack GroupMe Integrasi lebih dari 2.000 integrasi aplikasi (Google Drive, Trello, dll.) Tidak ada integrasi aplikasi utama Manajemen proyek Daftar tugas bawaan, dokumen kolaboratif (Canvas) Tidak ada alat manajemen tugas Panggilan suara/video Huddles, integrasi dengan Zoom dan Teams Panggilan video hanya melalui Microsoft Teams Akses Desktop, mobile, web; akses tamu didukung Mobile, web; Dukungan SMS (hanya di AS) Batasan pengguna Tanpa batasan jumlah pengguna; cocok untuk organisasi besar Hingga 10.000 anggota per grup

Dan saat Anda berpikir sudah melihat semuanya, kami punya pilihan bonus yang bisa sepenuhnya mengubah cara Anda bekerja dan bercakap-cakap. Coba ClickUp sekarang!

Apa itu Slack?

via Slack

Slack adalah aplikasi pesan untuk tim. Aplikasi ini memungkinkan orang berkomunikasi secara real-time, baik secara satu lawan satu maupun dalam grup. Anda dapat membuat saluran untuk topik, proyek, atau departemen yang berbeda.

Aplikasi ini juga memungkinkan Anda berbagi file, menandai rekan tim, dan menghubungkan alat seperti Google Drive atau Zoom. Anda dapat memulai panggilan suara atau video tanpa meninggalkan aplikasi.

Slack dirancang untuk menjaga percakapan kerja di satu tempat sehingga Anda tidak perlu bergantung pada thread email yang panjang atau pesan yang tersebar.

📖 Baca Juga: Aplikasi Pesan Terbaik untuk Menggantikan Slack

Fitur Slack

Slack menawarkan fitur yang membuat komunikasi tim menjadi jelas, terorganisir, dan mudah dikelola. Berikut ini adalah beberapa fitur yang ditawarkannya:

Fitur #1: Kanal

Saluran di Slack

Saluran mengelompokkan percakapan berdasarkan tim, proyek, atau topik. Setiap saluran adalah ruang khusus di mana pesan, file, dan alat terkait disimpan bersama.

Saluran publik memungkinkan informasi diakses oleh siapa saja di perusahaan, sementara saluran pribadi membatasi akses hanya untuk anggota tertentu. Pengaturan ini memudahkan tim untuk tetap fokus dan anggota baru dapat cepat menyesuaikan diri.

Fitur #2: Pesan langsung

via Slack

Pesan langsung memungkinkan percakapan pribadi antara dua orang atau lebih. Pesan ini berguna untuk pembaruan cepat, percakapan sampingan, atau diskusi sensitif.

Pengguna dapat membuat pesan grup (DM) untuk tim kecil yang bekerja secara kolaboratif tanpa perlu membuat saluran terpisah. Semua pesan tetap terorganisir dan mudah diakses kapan saja.

Fitur #3: Berbagi file

Slack memudahkan Anda untuk mengunggah dan berbagi dokumen, spreadsheet, gambar, PDF, dan video langsung ke dalam percakapan. File yang dibagikan di saluran atau DM tetap terhubung dengan riwayat pesan.

Pengguna dapat mencari file nanti berdasarkan kata kunci, jenis file, atau siapa yang membagikannya, sehingga memudahkan untuk menemukan materi penting tanpa harus mencari di beberapa aplikasi.

📖 Baca Juga: Tips dan Trik Slack untuk Meningkatkan Komunikasi di Tempat Kerja

Fitur #4: Integrasi

Slack terintegrasi dengan ribuan aplikasi seperti Google Drive, Zoom, Trello, Asana, dan Salesforce. Integrasi ini secara langsung menampilkan notifikasi, pembaruan proyek, dan tugas baru langsung di Slack.

Tim dapat melakukan berbagai tugas—seperti menyetujui dokumen atau bergabung dalam rapat—tanpa perlu berpindah antar platform. Hal ini menghemat waktu dan menjaga alur kerja tetap lancar di dalam satu ruang kerja.

Fitur #5: Huddles

via Slack

Slack Huddles menawarkan obrolan suara dan video yang ringan, yang dapat dimulai secara instan dari saluran mana pun atau pesan langsung (DM). Fitur ini sangat cocok untuk cek cepat, menyelesaikan masalah dengan lebih cepat, atau brainstorming ide tanpa perlu mengatur pertemuan formal.

Huddles juga mendukung pembagian layar, memungkinkan anggota tim menampilkan pekerjaan mereka secara real-time dan berkolaborasi langsung di tempat.

Fitur #6: Slack AI

Slack AI menawarkan fitur pencarian dan ringkasan yang kuat dalam paket berbayar Slack. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami dan menerima jawaban ringkas dengan kutipan dari riwayat percakapan tim, sehingga memudahkan pencarian informasi dan mempercepat pemahaman tentang proyek.

Platform ini dapat secara otomatis menghasilkan ringkasan saluran dan percakapan panjang, memberikan gambaran cepat tentang diskusi tanpa perlu membaca setiap pesan.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan Slack untuk Manajemen Proyek

Harga Slack:

Gratis Selamanya

Unlimited : $8,75 per pengguna per bulan saat dibayar secara tahunan

Bisnis : $15 per pengguna, per bulan saat dibayar secara tahunan

Enterprise: Harga kustom

👀 Tahukah Anda? Studi menunjukkan bahwa kesepian menjadi faktor utama yang memengaruhi keterlibatan dan kinerja karyawan—dan kini diakui sebagai risiko bisnis yang nyata. Salah satu masalah utamanya? Tim yang hanya mengandalkan email dan aplikasi obrolan yang menyebar percakapan dan membatasi interaksi yang bermakna. Itulah mengapa memilih alat komunikasi yang tepat sangat penting. Semakin terhubung tim Anda, semakin baik mereka berkolaborasi, saling mendukung, dan tetap terlibat.

Apa itu GroupMe?

melalui GroupMe

GroupMe adalah alat obrolan milik Microsoft untuk obrolan grup santai. Pengguna dapat mengirim teks, gambar, video, dan GIF dalam grup privat. Anda juga dapat mengirim pesan langsung untuk percakapan satu lawan satu.

Aplikasi ini berfungsi melalui Wi-Fi, data seluler, atau bahkan SMS. Orang yang tidak memiliki aplikasi tetap dapat bergabung dan bercakap-cakap melalui pesan teks biasa.

GroupMe berfokus pada menjaga komunikasi grup tetap sederhana. Aplikasi ini dirancang untuk pelajar, teman, keluarga, klub, dan tim kecil yang ingin cara mudah untuk tetap terhubung tanpa fitur tambahan.

📖 Baca Juga: Alat Komunikasi Asinkron Terbaik

Fitur GroupMe

GroupMe menjaga komunikasi grup tetap sederhana dan mudah digunakan. Berikut ini adalah fitur-fitur yang ditawarkannya:

Fitur #1: Obrolan grup

Anda dapat membuat kelompok pribadi untuk teman, keluarga, klub, atau tim. Setiap kelompok berfungsi sebagai ruang obrolan tersendiri di mana orang dapat mengirim pesan teks, berbagi media, dan merespons pesan.

Tidak ada batasan jumlah grup yang dapat Anda buat, sehingga Anda dapat memisahkan berbagai aspek kehidupan Anda.

Fitur #2: Pesan langsung

GroupMe memungkinkan Anda mengirim pesan pribadi ke individu. Ini berguna saat Anda perlu melakukan percakapan singkat atau berbagi sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh seluruh grup.

Pesan langsung berfungsi seperti obrolan grup, tetapi hanya antara Anda dan satu orang lain.

Fitur #3. Dukungan SMS

GroupMe tetap berfungsi bahkan jika seseorang tidak memiliki aplikasi. Orang-orang dapat bergabung dan bercakap-cakap melalui pesan teks biasa.

Ini memudahkan untuk melibatkan semua orang, baik yang memiliki smartphone, ponsel dasar, atau lebih suka menggunakan SMS.

Pisahkan obrolan di GroupMe

Fitur #4: Berbagi media

Anda dapat mengirim foto, video, dan GIF langsung ke obrolan apa pun atau membuat jajak pendapat untuk mendapatkan masukan dari semua orang tentang rencana dengan cepat. Media ditampilkan dalam percakapan, memudahkan berbagi momen, pembaruan, atau detail acara.

Semua tetap terhubung dengan riwayat obrolan, sehingga Anda dapat menggulir kembali dan menemukan file yang dibagikan saat dibutuhkan.

Fitur #5: Pemberitahuan kustom

GroupMe memberi Anda kendali penuh atas notifikasi Anda. Anda dapat membisukan grup tertentu, mematikan notifikasi selama jam sibuk, atau menyesuaikan suara untuk obrolan yang berbeda.

Ini membantu Anda tetap terhubung tanpa merasa kewalahan oleh notifikasi yang terus-menerus.

Harga GroupMe

Gratis selamanya

​GroupMe gratis untuk digunakan. Anda dapat mengunduh aplikasi ini di iOS, Android, atau menggunakannya di web tanpa biaya langganan. Tarif pesan teks standar dari penyedia layanan seluler Anda mungkin berlaku jika Anda menggunakan SMS untuk mengirim atau menerima pesan. ​

Aplikasi ini juga menawarkan pembelian dalam aplikasi yang opsional, seperti paket emoji, dengan harga mulai dari $0,99 hingga $1,99. Tidak ada tingkatan premium atau pembaruan berbayar—hanya fitur inti yang tersedia untuk semua pengguna.

📖 Baca Juga: Template Rencana Komunikasi Proyek Gratis

Slack vs. GroupMe: Perbandingan Fitur

Seperti yang telah kita lihat, baik Slack maupun GroupMe adalah aplikasi pesan, tetapi untuk tujuan yang berbeda. Slack dirancang untuk komunikasi di tempat kerja, dengan lebih banyak alat untuk proyek dan kolaborasi. GroupMe berfokus pada obrolan grup sederhana untuk penggunaan kasual.

Fitur Slack GroupMe Bonus: ClickUp Pesan Pesan instan dalam saluran dan pesan langsung Obrolan grup dan pesan langsung Obrolan real-time, komentar bertingkat pada tugas dan dokumen untuk diskusi tim yang kontekstual Panggilan suara/video Huddles untuk obrolan audio atau video cepat. Terintegrasi dengan Zoom dan Teams Panggilan video satu lawan satu dan grup melalui Microsoft Teams Panggilan audio dan video instan dalam obrolan; terintegrasi dengan Zoom, Google Meet, dan platform video lainnya Berbagi file Bagikan dokumen, gambar, dan file lainnya langsung dalam obrolan Bagikan foto, video, dan GIF di obrolan grup dan pesan pribadi Tambahkan file dan sebutkan tugas atau orang langsung dalam obrolan; berbagi mendukung Google Drive, Dropbox, dan integrasi lainnya Fitur AI Slack AI untuk pencarian obrolan, ringkasan thread, dan ringkasan saluran; integrasi Agentforce Microsoft Copilot untuk fungsi pencarian dasar ClickUp Brain terintegrasi sepenuhnya dalam obrolan, tugas, dokumen, papan tulis, dan lebih banyak lagi; agen AI untuk tugas dan alur kerja spesifik Integrasi Terintegrasi dengan lebih dari 2.000 aplikasi seperti Google Drive, Trello, Salesforce Terbatas pada fitur dasar tanpa integrasi aplikasi utama lebih dari 1.000 integrasi, termasuk Slack, Google Drive, GitHub, Zoom, dan lainnya Manajemen proyek Alat bawaan seperti Daftar untuk tugas dan Canvas untuk dokumen kolaboratif Perencanaan acara dasar dalam grup, tanpa alat manajemen tugas Manajemen tugas canggih, Dokumen, Papan Tulis, Tujuan, Otomatisasi, dan banyak lagi Penyesuaian Notifikasi yang dapat disesuaikan, alur kerja, dan tema Notifikasi yang dapat disesuaikan dan pengaturan grup; tema terbatas Alur kerja yang sangat dapat disesuaikan, status, tampilan, otomatisasi, dan dasbor Akses Desktop, mobile, dan web. Mendukung akses tamu untuk pengguna eksternal Mobile dan web. Dukungan SMS untuk pengguna tanpa smartphone (hanya di AS) Desktop, mobile, dan web. Opsi berbagi untuk tamu dan publik Batasan pengguna Tanpa batasan; cocok untuk tim kecil maupun perusahaan besar Hingga 10.000 anggota per grup Tanpa batasan pengguna; dapat diskalakan untuk tim dari berbagai ukuran Biaya Rencana gratis tersedia; rencana berbayar menawarkan fitur lebih banyak dan integrasi aplikasi Gratis untuk digunakan; tidak ada versi berbayar Rencana gratis tersedia; rencana berbayar membuka fitur lanjutan dan integrasi

Sekarang, mari kita bandingkan fitur standar namun esensial dari Slack dan GroupMe secara detail dan lihat bagaimana kinerjanya.

Fitur #1: Pesan (Pesan grup dan pesan langsung)

Slack dirancang untuk kerja. Menggunakan saluran untuk mengorganisir percakapan berdasarkan tim, proyek, atau topik. Juga mendukung balasan berurutan, sehingga orang dapat menanggapi pesan tertentu tanpa mengacaukan obrolan utama. Pesan langsung tersedia untuk obrolan pribadi antara individu atau kelompok kecil. Anda dapat mencari semua pesan dan file dengan mudah.

GroupMe dirancang untuk obrolan grup santai. Anda membuat grup, mengundang orang, dan mulai mengobrol. Pesan langsung juga tersedia untuk percakapan pribadi. GroupMe mendukung SMS, memungkinkan pengguna bergabung dalam percakapan tanpa perlu mengunduh aplikasi.

🏆 Pemenang: Slack Kedua aplikasi ini menangani pesan dengan baik, tetapi Slack menawarkan lebih banyak cara untuk menjaga percakapan tetap terorganisir dan lebih mudah dikelola, terutama saat jumlah pesan bertambah.

Fitur #2: Berbagi media dan file

Berbagi file di Slack seperti perpanjangan dari pekerjaan. Anda dapat menyisipkan dokumen, menghubungkan file dari Google Drive, atau berbagi video—semua di tengah percakapan.

Semua yang Anda kirim disimpan bersama obrolan, dan pencarian akan menemukannya saat dibutuhkan. Hal ini penting ketika tim bergantung pada file yang sama berulang kali.

GroupMe fokus pada fitur dasar. Anda dapat mengirim foto, video singkat, atau meme. Itu saja. Aplikasi ini cocok untuk pembaruan informal—foto perjalanan, undangan acara, tautan musik—tetapi tidak banyak lagi.

🏆 Pemenang: Slack Jika Anda hanya ingin berbincang santai, GroupMe sudah cukup. Jika berkas adalah bagian dari cara Anda bekerja, Slack lebih unggul.

Fitur #3: Panggilan suara dan video

Slack menawarkan Huddles—panggilan cepat dan informal yang dapat dimulai dari saluran mana pun atau pesan langsung. Anda dapat mengaktifkan video, berbagi layar, dan mengundang orang lain untuk bergabung.

Huddles dirancang untuk percakapan spontan tanpa perlu menjadwalkan pertemuan. Pada paket gratis, Huddles dibatasi untuk dua peserta; paket berbayar memungkinkan hingga 50 peserta.

GroupMe terintegrasi dengan Microsoft Teams untuk fitur panggilan. Anda dapat memulai panggilan video langsung dari obrolan grup atau menjadwalkan panggilan sebagai bagian dari acara. Pengaturan ini berguna untuk pertemuan besar yang direncanakan. GroupMe mendukung panggilan dengan hingga 100 peserta.

🏆 Pemenang: Seri! Kedua aplikasi menyediakan opsi panggilan, dan Anda sebaiknya memilih yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Slack’s Huddles lebih cocok untuk diskusi cepat dan spontan, sementara integrasi GroupMe dengan Teams dirancang untuk rapat grup terjadwal dengan jumlah peserta yang besar.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan Pesan Instan di Tempat Kerja

Slack Vs. GroupMe di Reddit

Kami menelusuri Reddit untuk melihat bagaimana orang membandingkan Slack dan GroupMe. Di beberapa thread, pengguna membagikan alasan yang jelas mengapa satu alat mungkin lebih baik daripada yang lain, terutama dalam hal komunikasi grup.

Banyak pengguna mengatakan Slack lebih efektif dalam mengelola grup yang lebih besar atau lebih terorganisir.

Slack dapat menampilkan 16 baris teks, satu gambar, dan satu gfycat dalam ruang yang sama, sementara GroupMe hanya dapat menampilkan dua gambar dan satu baris teks.

Slack dapat menampilkan 16 baris teks, satu gambar, dan satu gfycat dalam ruang yang sama, sementara GroupMe hanya dapat menampilkan dua gambar dan satu baris teks.

Pengguna juga memuji cara Slack menjaga percakapan tetap terpisah:

Setiap grup memiliki saluran multiple, memungkinkan kita memiliki saluran untuk segala kebutuhan tanpa kesulitan berpindah antar saluran. GroupMe menggabungkan semua saluran dan obrolan menjadi satu untuk setiap grup.

Setiap grup memiliki saluran multiple, memungkinkan kita memiliki saluran untuk segala kebutuhan tanpa kesulitan berpindah antar saluran. GroupMe menggabungkan semua saluran dan obrolan menjadi satu untuk setiap grup.

Meskipun demikian, GroupMe masih berfungsi dengan baik untuk komunikasi sederhana.

GroupMe. Cocok untuk kami.

GroupMe. Cocok untuk kami.

Pengguna Reddit sepertinya setuju: jika grup Anda membutuhkan struktur dan fitur bisnis, Slack adalah pilihan yang lebih tepat. Jika Anda hanya ingin tetap terhubung tanpa banyak pengaturan, GroupMe bisa menjadi solusi yang tepat.

Kenali ClickUp—Alternatif Terbaik untuk Slack vs. GroupMe

Tentu saja, Slack dan GroupMe dapat menyelesaikan tugas—tetapi bagaimana jika Anda membutuhkan lebih dari sekadar pesan dan media?

Mungkin Anda sudah bosan berpindah-pindah aplikasi hanya untuk melacak tugas, berbagi pembaruan, atau mengatur percakapan. Mungkin Anda ingin alat di mana obrolan, dokumen, dan tenggat waktu benar-benar bekerja sama. Itulah di mana ClickUp berperan.

ClickUp adalah aplikasi serba bisa untuk kerja. Ia menggabungkan tugas, obrolan, dokumen, dan tujuan ke dalam satu tempat sehingga tim Anda dapat tetap fokus tanpa perlu beralih alat. Apa pun yang Anda gunakan, ClickUp memberikan semua yang Anda butuhkan dalam satu tampilan.

Tanpa kekacauan. Tanpa silo. Hanya satu ruang kerja di mana semuanya terhubung—pesan mengarah ke tindakan, dokumen mendukung tugas, dan tujuan tetap terlihat. Jika Slack dan GroupMe terasa terbatas, ClickUp adalah upgrade yang Anda butuhkan.

📮 Wawasan ClickUp: 83% pekerja pengetahuan mengandalkan email dan obrolan sebagai bentuk utama komunikasi tim. Hal ini seringkali menyebarkan informasi penting ke berbagai alat terpisah, sehingga menyulitkan tim untuk tetap selaras dan bekerja secara efisien. ClickUp menggabungkan semuanya dalam satu tempat—percakapan berurutan, pesan, komentar, tugas, dan dokumen—untuk kolaborasi tim yang lebih mudah.

Mari kita lihat fitur utama ClickUp yang membuatnya menjadi pilihan yang lebih baik daripada Slack dan GroupMe.

Keunggulan ClickUp #1: Simpan percakapan di satu tempat dengan ClickUp Chat

Simpan semua proyek dan percakapan Anda di satu tempat dengan ClickUp Chat

ClickUp Chat menggabungkan percakapan dan pekerjaan Anda dalam satu tempat.

Diskusikan proyek di Chat, dan dengan satu klik, ubah pesan apa pun menjadi tugas. Tidak perlu lagi menyalin catatan atau kehilangan konteks—semua tetap terhubung dan terorganisir.

Perlu mengejar ketinggalan dalam percakapan panjang? AI ClickUp dapat merangkum diskusi, menyoroti poin penting, dan bahkan menyarankan tindakan yang perlu dilakukan. Ini seperti memiliki asisten yang selalu menginformasikan Anda tanpa kerumitan.

ClickUp Chat mendukung saluran untuk diskusi tim secara luas dan pesan langsung untuk percakapan pribadi. Anda juga dapat memulai panggilan suara atau video langsung dari obrolan, membuat kolaborasi real-time menjadi lebih lancar.

Dengan mengintegrasikan obrolan dengan tugas, dokumen, dan tujuan, ClickUp memastikan bahwa komunikasi Anda selalu terhubung dengan pekerjaan Anda. Ini bukan hanya tentang obrolan—ini tentang menyelesaikan pekerjaan.

Buat tugas secara instan dan berikan tugas kepada orang lain atau bahkan diri sendiri dengan Komentar Tugas ClickUp

Komentar yang Ditujukan di ClickUp memastikan tidak ada yang terlewat. Alih-alih meninggalkan catatan dan berharap seseorang akan menindaklanjuti, Anda dapat menugaskan komentar apa pun ke anggota tim dan mengubahnya menjadi tugas yang jelas dan dapat dilacak.

Komentar akan muncul di antrean kerja mereka dan tetap di sana hingga ditandai sebagai selesai. Artinya, tidak ada tebak-tebakan, tidak ada pengingat, dan tidak ada detail yang terlewat. Semua orang tahu apa yang harus mereka lakukan—dan kapan.

Komentar yang ditugaskan berfungsi di seluruh tugas, dokumen, dan obrolan. Jadi, apakah Anda memberikan umpan balik pada dokumen atau menyoroti sesuatu dalam obrolan, Anda dapat memastikan hal itu dilakukan.

Ini adalah cara sederhana untuk menjaga pekerjaan tetap berjalan dan percakapan tetap produktif, terutama saat tim sedang menangani prioritas yang beragam.

Keunggulan ClickUp #3: Selesaikan lebih banyak tugas dengan ClickUp Tasks

Otomatisasi, prioritaskan, dan jaga agar pekerjaan terus berjalan dengan ClickUp Tasks

Tugas ClickUp adalah tempat di mana pekerjaan dimulai. Baik Anda melacak perbaikan cepat atau mengelola proyek besar, tugas memungkinkan Anda menugaskan pemilik, menetapkan batas waktu, menambahkan konteks dengan Bidang Kustom, dan merinci setiap langkah proses.

Anda dapat membagi proyek besar menjadi subtugas, menambahkan daftar periksa, dan membuat ketergantungan untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Semua tetap terhubung, sehingga tim Anda selalu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Setiap tugas memiliki ruang untuk komentar, file, tautan, dan pembaruan. Anda tidak perlu beralih ke alat lain atau mencari-cari di obrolan—semua ada di satu tempat.

Tugas ClickUp memberi Anda kendali tanpa menambah kerumitan. Ini adalah fondasi yang menjaga tim tetap terorganisir, selaras, dan terus maju.

Keunggulan ClickUp #4: Bekerja lebih cerdas dengan ruang kerja yang didukung AI

ClickUp Brain adalah asisten AI holistik yang terintegrasi ke setiap aspek pekerjaan Anda di dalam ClickUp. Dirancang tidak hanya untuk menganalisis pekerjaan yang sudah ada, tetapi juga untuk secara aktif membantu menciptakan dan mengelolanya.

Tanyakan kepada ClickUp Brain dan dapatkan pembaruan real-time, dokumen, dan tindakan tugas

ClickUp Brain tidak hanya memfasilitasi percakapan; ia secara aktif membantu Anda menyelesaikan pekerjaan. Anda dapat mengajukan pertanyaan tentang proyek, meminta ringkasan, atau bahkan membuat tugas langsung dari obrolan.

Perlu mencari dokumen, memperbarui tugas, atau mendapatkan status proyek dengan cepat? Cukup tanyakan kepada ClickUp Brain di obrolan Anda, dan ia akan memberikan jawaban instan dan dapat langsung ditindaklanjuti dari seluruh ruang kerja Anda—tidak perlu lagi beralih tab atau mencari-cari di thread.

Mengelola tugas sama mudahnya dengan fitur tingkat perusahaan ClickUp Brain. Anda dapat membuat, memperbarui, atau mencari tugas menggunakan bahasa alami—cukup ketik apa yang Anda butuhkan.

Ingin menugaskan tugas, menetapkan batas waktu, atau memeriksa kemajuan? ClickUp Brain mengurusnya dalam hitungan detik, menjaga tim Anda tetap terkoordinasi dan proyek berjalan lancar. Bahkan membantu Anda menentukan prioritas pekerjaan dan mengidentifikasi hambatan.

Sedang menghadiri rapat? Biarkan ClickUp AI Notetaker merekam dan menerjemahkannya untuk Anda, lengkap dengan ringkasan cepat dan tugas yang disarankan untuk ditindaklanjuti.

Selain itu, Anda bahkan dapat menggunakan Autopilot Agents di ClickUp untuk menemukan jawaban, membuat konten, atau mengotomatisasi alur kerja yang berulang dan memakan waktu.

Bagi tim yang terbiasa menggunakan berbagai alat seperti Slack, ClickUp Brain mengintegrasikan semuanya dalam satu tempat yang tepat. Hasilnya? Keputusan lebih cepat, kesalahan lebih sedikit, dan alur kerja yang benar-benar terhubung.

Ketik/Klik "ClickUp" untuk dengan cepat membuat tugas baru langsung dari feed Slack Anda

Dengan fitur obrolan bawaan yang kuat, kolaborasi real-time, dan komentar khusus tugas, ClickUp menghilangkan kebutuhan akan aplikasi terpisah seperti Slack. Alih-alih berpindah-pindah antara alat khusus, tim dapat berkomunikasi, mengelola proyek, dan mengotomatisasi alur kerja—semua dalam satu tempat.

Dan jika tim Anda masih menggunakan Slack, ClickUp terintegrasi secara mulus dengan Slack, sehingga Anda dapat secara bertahap mengonsolidasikan pekerjaan Anda tanpa terlewatkan. Bayangkan ini sebagai pusat kerja all-in-one Anda—termasuk obrolan.

ClickUp: Cara Lebih Baik untuk Berkomunikasi, Berkolaborasi, dan Menyelesaikan Pekerjaan

Slack dan GroupMe masing-masing memiliki kelebihan, tetapi jika Anda mencari satu alat dengan fitur lengkap untuk menangani obrolan real-time, manajemen tugas, dokumen, dan lebih banyak lagi, ClickUp melakukannya semua.

Ini lebih dari sekadar aplikasi pesan. Ini adalah pusat kerja tim Anda untuk kerja yang terorganisir, terhubung, dan produktif.

Daftar untuk Rencana Gratis Selamanya ClickUp dan satukan percakapan, proyek, dan tujuan Anda dalam satu tempat.