10 Alternatif Terbaik Proton Calendar untuk Penjadwalan yang Aman dan Efisien

Proton Calendar adalah pilihan yang baik bagi pengguna yang mengutamakan privasi. Aplikasi ini dilengkapi dengan enkripsi end-to-end, bebas iklan, dan tidak melacak data. Proton Calendar dengan mudah menangani fitur-fitur penting seperti penjadwalan acara, pertemuan berulang, dan akses mobile.

Namun, fitur-fiturnya mungkin terasa terbatas jika Anda mencari integrasi yang lebih dalam, penghubungan tugas, atau alat kolaborasi yang kuat. Jika alur kerja Anda membutuhkan fleksibilitas lebih dan koordinasi yang lancar, Proton Calendar mungkin tidak memenuhi semua kebutuhan Anda.

Di situlah alternatif Proton Calendar berperan. Dalam artikel ini, kami akan menjelajahi opsi terbaik yang menawarkan fitur dinamis, integrasi yang lebih kuat, dan dukungan yang lebih baik untuk kolaborasi real-time, sehingga Anda dapat menemukan yang paling sesuai dengan gaya produktivitas Anda.

Alternatif Terbaik Proton Calendar dalam Sekilas

Alat Fitur terbaik Terbaik untuk Harga ClickUp Penjadwalan tugas dengan drag-and-drop, acara berulang, tampilan tim yang dibagikan Manajemen proyek all-in-one dengan integrasi kalender untuk tim dari berbagai ukuran. Rencana gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Google Calendar Integrasi Google Meet, lampiran file Drive, kalender bersama Penjadwalan dalam ekosistem Google Workspace untuk individu dan freelancer Rencana gratis dan berbayar mulai dari $8,40 per bulan per pengguna. Microsoft Outlook Calendar Penjadwalan acara terpusat, kalender tim yang dibagikan, kategori yang dibedakan dengan warna Perusahaan dan profesional yang menggunakan Microsoft 365 Rencana gratis dan berbayar mulai dari $9,99 per bulan per pengguna. Fantastical Masukan bahasa alami, ramalan cuaca dalam aplikasi, set kalender pintar Pengguna yang berfokus pada Apple dan lebih menyukai masukan bahasa alami serta desain cerdas. Rencana gratis dan berbayar mulai dari $4,75 per bulan per pengguna, dibayar secara tahunan. Apple Calendar Sinkronisasi iCloud di semua perangkat Apple, kalender bersama, dan pemberitahuan berbasis lokasi. Kalender bawaan dengan integrasi asli Apple untuk individu dan wirausaha mandiri. Gratis Zoho Calendar Berbagi publik/privat, tampilan kalender multi, integrasi Zoom/Zoho Meeting Mengelola acara untuk pengguna aplikasi Zoho di perusahaan kecil dan menengah Gratis Amie Kalender dan tugas berdampingan, kebiasaan berulang, penjadwalan tugas dengan AI Perencanaan minimalis yang menggabungkan tugas, email, dan penjadwalan untuk tim kecil. Paket berbayar mulai dari $20/bulan/pengguna, dibayar secara tahunan. Any. do Perencanaan tugas dengan drag-and-drop, masukan suara, dan saran jadwal yang didukung AI. Perencanaan tugas harian dan sinkronisasi lintas platform untuk individu dan tim kecil. Pribadi: Rencana berbayar mulai dari $7,99/bulan/pengguna Teamup Calendar 11 tampilan kalender, sub-kalender dengan kode warna, 9 tingkat izin pengguna, pemesanan sumber daya bawaan Mengelola jadwal dan sumber daya tim yang dibagikan untuk tim kecil hingga menengah Rencana gratis dan berbayar mulai dari $12 per bulan Business Calendar 2 Tampilan bulan yang fleksibel, acara berulang yang canggih, lampiran file/foto Penyesuaian kalender yang mendalam dan pengendalian tugas untuk individu dan tim kecil. Rencana gratis dan berbayar mulai dari $4,99

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Proton Calendar?

Menganalisis fitur yang meningkatkan penjadwalan pribadi dan profesional sangat penting saat membandingkan alternatif Proton Calendar. Faktor-faktor kunci yang perlu diperhatikan adalah:​

Kemampuan integrasi: Cari alternatif Proton Calendar yang dapat terhubung dengan produk dan layanan lain, termasuk sistem email, manajemen tugas, dan aplikasi konferensi.

Fitur kolaborasi: Pilih kalender yang menyediakan akses bersama, memungkinkan tim untuk dengan cepat merencanakan acara mendatang, melihat ketersediaan, dan mengelola jadwal grup.

Antarmuka pengguna dan pengalaman: Pilih alternatif Proton Calendar yang menawarkan antarmuka intuitif dan dapat disesuaikan, termasuk acara yang diwarnai sesuai kategori dan tampilan fleksibel untuk meningkatkan kemudahan penggunaan dan organisasi secara signifikan.

Akses lintas platform: Pastikan alternatif Proton Calendar yang Anda pilih mendukung sinkronisasi di berbagai perangkat dan sistem operasi, sehingga Anda dapat mengakses jadwal Anda dengan konsisten di mana pun.

Privasi dan keamanan: Cari alat kalender yang komprehensif dalam hal privasi dan keamanan. Meskipun Proton Calendar menekankan enkripsi end-to-end, penting untuk mengevaluasi langkah-langkah keamanan solusi lain dalam melindungi data sensitif.

📮 ClickUp Insight: Hanya 7% profesional yang mengandalkan AI secara utama untuk manajemen tugas dan organisasi. Hal ini mungkin karena alat-alat tersebut terbatas pada kalender, daftar tugas, atau aplikasi email. Dengan ClickUp, AI yang sama menggerakkan alur kerja email atau komunikasi lainnya, kalender, tugas, dan dokumentasi Anda. Cukup tanyakan, “Apa prioritas saya hari ini?” ClickUp Brain akan mencari di seluruh ruang kerja Anda dan memberi tahu Anda tepat apa yang harus Anda lakukan berdasarkan urgensi dan pentingnya. Begitu saja, ClickUp menggabungkan 5+ aplikasi untuk Anda dalam satu aplikasi super!

10 Alternatif Terbaik untuk Proton Calendar

Meskipun Proton Calendar memiliki fitur privasi yang kuat, pengguna yang mencari efisiensi dan integrasi yang lebih baik mungkin ingin mempertimbangkan alternatif. Alternatif terbaik untuk Proton Calendar cocok dengan berbagai alat manajemen proyek dan kebutuhan penjadwalan.

1. ClickUp (Alat manajemen proyek all-in-one terbaik dengan integrasi kalender)

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, adalah platform manajemen proyek lengkap dengan integrasi kalender yang intuitif. Ini adalah alternatif sempurna bagi individu dan tim yang ingin mengoptimalkan pekerjaan mereka.

Edit tugas dengan cepat di ClickUp Calendar untuk pengelolaan tugas yang lebih sederhana

ClickUp Calendar adalah alat berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memudahkan penjadwalan dan pengelolaan tugas.

Kalender bertenaga AI ClickUp bukan hanya alat penjadwalan biasa—ini adalah ruang kerja cerdas dan terintegrasi yang menggabungkan otomatisasi canggih, manajemen rapat, dan fitur produktivitas untuk membantu Anda dan tim tetap terorganisir dan efisien.

Aplikasi ini menggabungkan tugas dan acara ke dalam tampilan tunggal dan menawarkan pemblokiran waktu otomatis serta pengingat rapat. Fitur AI ClickUp yang terintegrasi merencanakan jadwal sempurna Anda berdasarkan tugas, acara, dan tujuan Anda.

Dari penjadwalan otomatis tugas hingga membuat janji baru, ClickUp Calendar memudahkan prioritas. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan kalender eksternal seperti Google Calendar dan Outlook.

Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang ClickUp Calendar:

Pandang Kalender ClickUp memudahkan Anda untuk memvisualisasikan beban kerja Anda, dengan mengintegrasikan tugas, pengingat, dan pertemuan berulang ke dalam satu pusat terpusat.

Baik untuk mengatur kalender Anda atau memblokir waktu untuk pekerjaan mendalam, Proton Calendar secara indah mengatur semuanya dengan opsi kode warna dan kolaborasi real-time, memastikan kalender Anda bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda.

Dengan mudah lacak acara dan tenggat waktu menggunakan tampilan kalender ClickUp

Fitur manajemen tugas ClickUp menggabungkan penjadwalan dengan tindakan. Semua yang Anda butuhkan, mulai dari tugas cepat hingga proyek jangka panjang, tersedia dalam satu aplikasi.

Berbeda dengan alat kalender tradisional, ClickUp Tasks memungkinkan Anda menghubungkan acara langsung ke tugas, menugaskan pemilik, menambahkan subtugas, menetapkan ketergantungan, dan melacak kemajuan—semua dari halaman yang sama. Artinya, Anda tidak perlu berpindah antar aplikasi atau melewatkan tenggat waktu karena alat yang terpisah-pisah.

Hubungkan tugas langsung dengan kalender Anda menggunakan ClickUp Tasks

Template penjadwalan bawaan ClickUp membantu Anda memulai dengan cepat. Template kalender dan penjadwalan ini memiliki format standar yang menghemat waktu dan meminimalkan ketidakpastian. Selain itu, Anda dapat menyesuaikannya sesuai dengan proses spesifik tim Anda, sehingga acara berulang menjadi lebih mudah dikelola.

Dapatkan template gratis Atur jadwal dengan mudah menggunakan Template Perencana Kalender ClickUp.

Misalnya, templat ClickUp Calendar Planner membantu individu dan tim mengelola dan memantau acara, aktivitas, dan tugas dalam platform terpadu.

Aplikasi ini memungkinkan Anda menyesuaikan status, bidang, dan tampilan kalender sesuai kebutuhan Anda, sehingga meningkatkan organisasi dan produktivitas.

ClickUp Brain menambahkan fungsi canggih ke tugas harian. Ia menghasilkan deskripsi tugas, merangkum catatan rapat, mengotomatisasi pengingat, dan memprediksi tenggat waktu berdasarkan beban kerja saat ini dan kompleksitas proyek.

Fitur kalender AI-nya sangat berguna untuk tim yang bergerak cepat. Anda dapat mencari dan menanyakan tentang jadwal Anda, mengirim tautan penjadwalan, dan bergabung dalam panggilan, semuanya langsung dari dalam Kalender.

Anda juga dapat menggunakan ClickUp Brain untuk membuat jadwal mingguan berdasarkan tugas-tugas Anda. Berikut salah satu contohnya: ClickUp Brain

Fitur terbaik ClickUp

Kelola tugas secara visual dengan menyeret dan meletakkan tugas-tugas tersebut ke hari, minggu, atau bulan yang diinginkan.

Tetapkan aturan berulang yang fleksibel untuk mengotomatisasi penjadwalan tugas berulang.

Bagikan kalender dengan tim Anda untuk mengoordinasikan jadwal.

Hubungkan ClickUp dengan Google Calendar, Outlook, dan lainnya.

Gunakan AI untuk secara otomatis menghasilkan agenda rapat, merangkum catatan, menyusun tindak lanjut, atau bahkan membantu Anda merencanakan minggu Anda berdasarkan beban kerja dan prioritas.

Batasan ClickUp

Karena banyaknya fitur yang dimilikinya, pengguna baru mungkin memerlukan waktu untuk memahami semua kemungkinan yang ditawarkan platform ini.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.600+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp? Heath Hayden mengatakan:

Saya telah dapat berkolaborasi dengan anggota tim lainnya menggunakan fungsi kalender untuk menampilkan jadwal dan merencanakan acara besar. Kami semua dapat menyeret dan meletakkan acara di kalender sesuai kebutuhan tim kepemimpinan. Sangat mudah digunakan dari satu anggota tim ke anggota tim lainnya.

🌟 Bonus: Otomatiskan penjadwalan dan pengelolaan kalender dengan AI Agents dari ClickUp. Alat bantu ini dapat mengotomatiskan pembaruan rutin, pengingat, dan pelaporan—membebaskan Anda dari pelacakan manual dan pengecekan status. Berikut cara memanfaatkan Prebuilt dan Custom Agents: Laporan Harian atau Mingguan Otomatis: Atur Agen Pra-bangun untuk memposting ringkasan harian atau mingguan tentang tugas, tenggat waktu, dan kemajuan di Ruang, Folder, atau Daftar yang Anda pilih. Ini memastikan semua orang tetap terinformasi tentang jadwal tanpa usaha manual.

Pengingat dan Pembaruan Status: Konfigurasikan Agen Kustom untuk memicu pengingat atau komentar saat tenggat waktu mendekat, tugas terlambat, atau prioritas berubah—memastikan tidak ada yang terlewat.

Aksi Penjadwalan Cerdas: Agen dapat diatur untuk membuat, memperbarui, atau memindahkan tugas berdasarkan perubahan di kalender atau alur kerja Anda, membantu Anda beradaptasi dengan prioritas yang berubah secara real-time.

Menjawab Pertanyaan Penjadwalan: Pasang Agen Jawaban di saluran obrolan untuk menjawab pertanyaan seperti “Apa yang harus diselesaikan hari ini?” atau “Siapa yang tersedia untuk rapat?” dengan mencari data di ruang kerja Anda. Pelajari cara membuat agen pertama Anda hari ini:

2. Google Calendar (Terbaik untuk penjadwalan dalam ekosistem Google Workspace)

melalui Google

Google Calendar adalah alat penjadwalan yang banyak digunakan, terkenal karena sinkronisasi yang mudah dengan produk Google lainnya.

Pengguna dapat dengan cepat membuat acara baru di Google Calendar, memastikan semua kalender mereka tetap terupdate di semua perangkat. Tampilan kalender itu sendiri sangat fleksibel, memungkinkan pengguna untuk menggabungkan acara pribadi dan profesional dari berbagai kalender terintegrasi, termasuk yang berasal dari platform lain.

Selain fitur penjadwalan dasar, Google Calendar menawarkan fitur seperti menambahkan acara secara otomatis dari Gmail, seperti pemesanan penerbangan dan reservasi hotel, langsung ke kalender Anda. Ini adalah solusi yang logis dan tanpa hambatan bagi siapa pun yang menggunakan layanan Google.

Fitur terbaik Google Calendar

Integrasikan dengan Google Meet untuk konferensi video yang lebih efisien dan lampirkan file dari Google Drive ke acara.

Dapatkan pengingat acara otomatis melalui email atau notifikasi seluler.

Tawarkan jenis acara yang berbeda, termasuk “Waktu Fokus” dan “Tidak di Kantor”, untuk pengelolaan waktu yang lebih baik.

Bagikan kalender dengan anggota keluarga atau rekan kerja, memudahkan koordinasi dan memastikan semua orang berada di halaman yang sama.

Akses jadwal Anda di berbagai perangkat, termasuk ponsel Android Anda.

Batasan Google Calendar

Tidak menyediakan fitur kalender manajemen proyek lanjutan seperti ketergantungan tugas atau pelacakan beban kerja.

Kemampuan penyesuaiannya terbatas dibandingkan dengan alat yang difokuskan pada alur kerja produktivitas.

Harga Google Calendar

Gratis

Business Starter: $8,40 per bulan per pengguna

Paket Bisnis: $16,80 per bulan per pengguna

Business Plus: $26,40 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Google Calendar

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.8/5 (3.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Calendar sebagai alternatif ?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Pewarnaan warna di Google Calendar benar-benar luar biasa! Dengan menggunakan warna berbeda untuk tugas, janji temu, dan acara, saya dapat melihat dengan sekilas bagaimana prioritas hari saya. Saya juga memiliki kalender terpisah untuk kebutuhan pribadi dan profesional. Sangat mudah untuk memisahkannya saat saya perlu mengisolasi informasi.

3. Microsoft Outlook Calendar (Terbaik untuk profesional yang menggunakan Microsoft 365)

melalui Microsoft

Microsoft Outlook Calendar adalah alat penjadwalan yang andal dan siap untuk perusahaan, dirancang untuk Microsoft Outlook dan Microsoft 365. Alat ini memungkinkan pengguna untuk menjadwalkan pertemuan, janji temu, dan aktivitas secara sistematis sambil menyinkronkan semua data di seluruh perangkat.

Integrasinya yang erat dengan Microsoft Teams, Word, Excel, dan OneDrive menjadikannya sangat berharga bagi profesional yang menggunakan ekosistem Microsoft. Anda dapat mengirim undangan, memeriksa ketersediaan tim, dan memulai pertemuan online langsung dari tampilan kalender Anda.

Untuk manajemen tugas, Proton Calendar terintegrasi dengan Microsoft To Do, memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan bahkan menyeret tugas langsung ke kalender mereka untuk memblokir waktu penyelesaian.

Fitur terbaik Microsoft Outlook Calendar

Jadwalkan pertemuan, atur pengingat, dan kelola acara dari satu kalender terpusat.

Atur pertemuan dengan fitur pemesanan ruang dan sumber daya yang terintegrasi.

Bagikan kalender dengan rekan kerja atau tim untuk mengoordinasikan ketersediaan dan merencanakan proyek.

Gunakan kategori berwarna untuk mengorganisir dan membedakan acara secara visual.

Akses kalender Anda secara offline, memberikan fleksibilitas saat koneksi internet tidak tersedia.

Batasan Kalender Microsoft Outlook

Antarmuka web dan aplikasi seluler terkadang kurang intuitif untuk penjadwalan sederhana untuk penggunaan pribadi dibandingkan dengan aplikasi kalender mandiri.

Fitur canggih seperti otomatisasi atau analisis mendalam hanya tersedia di paket berbayar.

Harga Kalender Microsoft Outlook

Gratis

Microsoft 365 Personal: $9,99/bulan per pengguna

Microsoft 365 Family: $12,99 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Premium: $19,99/bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Basic: $7,20 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Standard: $15 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Premium: $26,40 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Microsoft Outlook Calendar

G2: 4.5/5 (3.200+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (2.300+ ulasan)

🔎 Tahukah Anda? Ide menambahkan hari kabisat setiap empat tahun pertama kali muncul sekitar tahun 300 SM. Metode ini menyinkronkan kalender kita dengan orbit Bumi mengelilingi Matahari, yang menjelaskan tambahan 0,2422 hari dalam setiap tahun matahari.

4. Fantastical (Aplikasi kalender terbaik untuk pengguna Apple dengan input bahasa alami dan desain cerdas)

melalui Fantastical

Terintegrasi dengan ekosistem Apple, Fantastical dikenal karena desainnya yang intuitif dan pemrosesan bahasa alami, yang memungkinkan pengguna membuat acara dengan mudah dan memberikan pengalaman yang konsisten di semua perangkat. ​

Aplikasi ini mendukung beberapa akun kalender, termasuk iCloud, Google, dan Microsoft Exchange, sehingga semua kalender Anda dapat disatukan dalam satu tempat. Fitur seperti “Openings” dan “Meeting Proposals” memudahkan Anda menemukan waktu yang disepakati bersama dengan kontak eksternal.

Fitur aplikasi ini meliputi tampilan kalender bulanan yang detail, kemampuan untuk melampirkan file ke acara, dan integrasi dengan aplikasi lain seperti Todoist untuk manajemen tugas.

Bagian terbaiknya adalah, meskipun awalnya hanya tersedia untuk Apple, kini juga tersedia versi desktop Windows.

Fitur terbaik Fantastical

Buat acara baru menggunakan input bahasa alami, menyederhanakan proses penjadwalan.

Akses ramalan cuaca di dalam aplikasi untuk merencanakan acara Anda dengan tepat.

Grup kalender ke dalam set yang secara otomatis berganti berdasarkan lokasi atau aktivitas.

Usulkan beberapa waktu pertemuan kepada peserta untuk mencapai kesepakatan penjadwalan yang efisien.

Lihat dan kelola tugas dari Google Tasks, Microsoft 365, dan lainnya.

Batasan Fantastical

Tidak ada aplikasi Android, yang membatasi kemudahan penggunaan bagi pengguna di luar ekosistem Apple dan Windows.

Fitur premium memerlukan langganan berbayar, yang mungkin cukup mahal bagi pengguna kasual.

Harga Fantastical

Gratis

Untuk Individu: 6,99/bulan

Untuk Keluarga hingga 5 orang: $10,49/bulan

Untuk Tim: $6,99/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Fantastical

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.8/5 (20+ ulasan)

5. Apple Calendar (Kalender bawaan terbaik untuk integrasi asli dengan Apple)

melalui Apple

Apple Calendar menawarkan cara yang sederhana dan efisien untuk mengelola jadwal Anda, terintegrasi dengan baik dengan perangkat macOS dan iOS. Kesederhanaannya dan sinkronisasi yang mulus menjadikannya pilihan yang andal bagi penggemar Apple. ​

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat kalender terpisah untuk pekerjaan, pribadi, dan kategori lain, memudahkan penjadwalan yang terorganisir. Selain itu, aplikasi ini terintegrasi dengan layanan lain seperti Siri untuk penjadwalan dengan perintah suara dan memberikan notifikasi untuk acara yang akan datang, memastikan Anda tetap terinformasi tentang tanggal penting.

Fitur terbaik Apple Calendar

Sinkronkan di semua perangkat Apple Anda menggunakan iCloud, memastikan kalender Anda selalu terupdate.

Bagikan kalender dengan orang lain untuk mengkoordinasikan jadwal keluarga atau tim.

Buat kalender terpisah untuk pekerjaan, pribadi, dan kategori lain untuk mengatur acara Anda dengan efektif.

Integrasikan acara dan batas waktu tugas dari aplikasi Pengingat bawaan.

Terima pemberitahuan berbasis lokasi dengan perkiraan waktu perjalanan yang terintegrasi.

Batasan Apple Calendar

Aplikasi ini tidak dilengkapi dengan fitur produktivitas lanjutan seperti manajemen tugas atau otomatisasi alur kerja.

Hanya tersedia di perangkat Apple.

Harga Apple Calendar

Gratis

Ulasan dan penilaian Apple Calendar

G2: 4. 1/5 (190+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Apple Calendar ( )?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Aplikasi ini secara native terintegrasi dengan Mac saya saat perlu menyimpan janji temu dari email atau pesan. Notifikasi di Mac saya dengan opsi untuk berinteraksi tanpa membuka aplikasi juga merupakan fitur yang sangat berguna.

6. Zoho Calendar (Kalender gratis terbaik untuk pengguna aplikasi Zoho)

melalui Zoho

Zoho Calendar adalah aplikasi penjadwalan yang sederhana dan ramah bisnis, memungkinkan tim untuk mengatur acara, berbagi kalender, dan berkolaborasi antar departemen. Sebagai bagian dari ekosistem produktivitas Zoho, aplikasi ini bekerja dengan sangat efektif untuk bisnis yang menggunakan alat seperti Zoho Mail, CRM, atau Project.

Dari mengelola kalender tim hingga mengatur ruang rapat, Zoho Calendar menawarkan pengalaman penjadwalan profesional tanpa kerumitan. Aplikasi ini mendukung sinkronisasi dua arah dengan kalender eksternal dan menyediakan kontrol admin yang kuat untuk mengelola akses dan izin pengguna.

Selain itu, Anda dapat menggunakan domain kustom dan mengunggah file melalui Zoho WorkDrive—fitur-fitur yang membuatnya terasa lebih seperti paket produktivitas lengkap daripada sekadar kalender.

Fitur terbaik Zoho Calendar

Buat dan kelola kalender grup untuk mengelola rapat , tenggat waktu, dan acara tim.

Tambahkan waktu buffer antara acara berturut-turut menggunakan fitur Rapid Events.

Bagikan kalender secara pribadi atau publik dan sematkan di situs web untuk akses yang mudah.

Pilih dari berbagai tampilan—hari, minggu, bulan, agenda, dan bahkan tata letak multi-bulan.

Jadwalkan dan ikuti rapat online melalui Zoom, Zoho Meeting, atau integrasi lainnya.

Batasan Zoho Calendar

Versi mobile tidak memiliki beberapa fitur yang tersedia di antarmuka desktop.

Sinkronisasi dengan platform non-Zoho seperti Outlook atau Apple Calendar memerlukan pengaturan manual.

Harga Zoho Calendar

Gratis

Ulasan dan penilaian Zoho Calendar

G2: 4. 4/5 (60+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Sebanyak 70% orang dewasa menggunakan kalender digital untuk mengelola kehidupan sehari-hari mereka, menunjukkan betapa pentingnya alat-alat ini dalam manajemen waktu modern.

7. Amie (Kalender minimalis terbaik yang menggabungkan tugas, email, dan penjadwalan)

via Amie

Amie mengambil pendekatan berbeda dalam produktivitas dengan menggabungkan kalender, tugas, musik, dan email ke dalam satu aplikasi. Dirancang untuk orang-orang yang menginginkan lebih dari sekadar kalender, antarmuka minimalisnya menawarkan kanvas bersih untuk mengelola jadwal Anda tanpa gangguan.

Kelola acara pribadi dan kerja dalam tampilan yang sama, dengan dukungan untuk kalender bersama dan pribadi. Amie juga memungkinkan Anda melampirkan file, memblokir waktu secara otomatis, dan bahkan menambahkan playlist Spotify ke acara untuk sentuhan pribadi.

Manajemen waktu Amie juga didukung oleh alat terintegrasi seperti timer Pomodoro dan pencatatan catatan rapat yang didukung AI, yang secara otomatis mengubah poin pembahasan menjadi tugas yang dijadwalkan.

Fitur terbaik Amie

Kelola kalender dan daftar tugas secara bersamaan untuk memudahkan pembagian waktu.

Buat kebiasaan atau tujuan berulang yang terhubung dengan kalender Anda.

Gunakan penjadwalan berbasis AI untuk secara otomatis menempatkan tugas di slot waktu yang optimal.

Bekerja sama menggunakan komentar kalender dan mention.

Berikan tautan penjadwalan untuk dengan mudah berbagi ketersediaan dengan pihak eksternal.

Batasan Amie

Aplikasi ini tidak dilengkapi dengan alat manajemen proyek canggih seperti ketergantungan atau tampilan garis waktu.

Pilihan kustomisasi yang terbatas dibandingkan dengan paket produktivitas yang lebih lengkap.

Fokus utama desain dan fiturnya adalah pada produktivitas individu, yang mungkin kurang mendalam untuk penjadwalan dan manajemen sumber daya skala besar di lingkungan korporat.

Harga Amie

Pro: $25 per bulan per pengguna

Bisnis: $50/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Amie

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

💡 Tips Pro: Menerapkan trik produktivitas strategis dapat membantu mengatasi penundaan, meningkatkan fokus, dan mengoptimalkan jadwal proyek. Mengintegrasikan metode ini ke dalam alur kerja harian Anda memungkinkan perencanaan yang lebih baik dan jalur yang lebih efisien untuk mencapai tujuan Anda.

8. Any. do (Kalender berfokus pada tugas terbaik dengan perencanaan harian dan sinkronisasi lintas platform)

Any. do adalah program manajemen tugas serbaguna yang menggabungkan daftar tugas, penjadwalan kalender, dan fitur kolaborasi ke dalam satu platform yang mudah digunakan.

Dirancang untuk penggunaan pribadi maupun bisnis, aplikasi ini membantu individu dan tim dalam mengorganisir aktivitas, mengatur pengingat, dan mengelola proyek dengan efisien. Fitur “My Day” mendorong pengguna untuk melakukan tinjauan harian atas acara dan tugas, sehingga mereka dapat memprioritaskan dan menjadwalkan hari mereka secara proaktif.

Any. do kompatibel dengan berbagai platform, termasuk iOS, Android, macOS, Windows, dan peramban web, memungkinkan sinkronisasi tugas dan acara yang lancar. Pengingat bawaan dan tugas berulang membantu mengubah kalender Anda menjadi alat perencanaan yang powerful.

Fitur terbaik Any. do

Atur tugas, subtugas, dan pengingat dalam antarmuka yang bersih dan mudah digunakan dengan fitur seret dan lepas.

Gunakan perintah suara untuk menambahkan tugas atau menjadwalkan acara—ideal untuk profesional sibuk.

Aktifkan saran berbasis AI untuk mengoptimalkan jadwal Anda.

Atur pengingat sekali pakai, berulang, dan berbasis lokasi untuk acara dan tugas.

Sinkronisasi dengan mulus dengan platform kalender eksternal seperti Google dan Outlook.

Batasan Any. do

Banyak fitur berguna, seperti tugas berulang dan pengingat berbasis lokasi, hanya tersedia dengan berlangganan.

Alat ini kadang-kadang mengalami keterlambatan sinkronisasi dengan kalender eksternal.

Any. do pricing

Pribadi: Gratis

Premium: $7/bulan

Paket Keluarga: $9,99/bulan untuk empat pengguna

Teams: $7,99/bulan per pengguna

Any. do ratings and reviews

G2: 4. 2/5 (190+ ulasan)

Capterra: 4.4 (180+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Any.do?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

“Any. Do telah mengalami perkembangan yang signifikan, dan dalam perkembangannya, mereka telah menambahkan sejumlah fitur baru untuk memudahkan dan memperbaiki pengalaman pengelolaan tugas Anda. Yang paling saya sukai dari perangkat lunak ini adalah tata letak dan antarmuka pengguna yang sederhana. Saya juga menghargai fitur premium seperti integrasi WhatsApp untuk pengingat, integrasi kalender, kode warna, dan lainnya. ”

9. Teamup Calendar (Terbaik untuk mengelola jadwal dan sumber daya tim yang dibagikan)

melalui Teamup

Teamup Calendar dikembangkan untuk mengorganisir jadwal tim dan kelompok tanpa memerlukan login pengguna untuk setiap peserta. Aplikasi ini menyediakan tautan akses yang dapat disesuaikan, sehingga hanya Anda—atau seluruh tim Anda—yang dapat melihat atau mengedit kalender tertentu.

Alat ini sangat cocok untuk klub, kelompok sukarelawan, atau tim berbasis proyek yang membutuhkan beberapa kalender di bawah satu atap. Embed kalender Teamup ke dalam situs web, atur sub-kalender dengan kode warna, dan bahkan otomatiskan ringkasan email untuk menjaga agar pemangku kepentingan tetap terinformasi.

Fitur terbaik Teamup Calendar

Lihat jadwal dalam 11 format berbeda, termasuk tampilan garis waktu, tabel, dan tampilan multi-hari.

Buat sub-kalender dengan kode warna untuk tim, sumber daya, atau acara yang berbeda.

Tetapkan 9 tingkat izin akses yang berbeda untuk berbagi kalender secara aman.

Pesan sumber daya seperti ruang rapat atau peralatan langsung melalui kalender.

Bagikan kalender secara aman menggunakan tautan unik dan dapat disesuaikan tanpa memerlukan akun pengguna.

Dukungan untuk penanganan zona waktu yang canggih untuk tim yang tersebar secara geografis.

Batasan Teamup Calendar

Fungsi aplikasi seluler yang terbatas dibandingkan dengan aplikasi desktop.

Tidak memiliki integrasi bawaan dengan layanan penyimpanan cloud.

Harga Teamup Calendar

Gratis

Plus: $12/bulan, dibayar secara tahunan

Pro: $30/bulan, dibayar secara tahunan

Bisnis: $70/bulan, dibayar secara tahunan

Enterprise: $120/bulan, dibayar secara tahunan

Ulasan dan penilaian Teamup Calendar

G2: 4.5/5 (30+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Teamup Calendar?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya menggunakannya untuk segala hal. Tugas harian pribadi saya, jadwal mengajar, dan pemesanan ruang. Saya menyukai fitur berbagi serta tingkat izin pada setiap kalender. Dan yang terbaik, ia terintegrasi dengan halaman Notion saya juga.

10. Business Calendar 2 (Terbaik untuk penyesuaian kalender Android yang mendalam dan pengendalian tugas)

melalui Business Calendar 2

Business Calendar 2 adalah aplikasi kalender dan manajemen tugas untuk pengguna Android. Aplikasi ini menawarkan kustomisasi yang luas, fitur penjadwalan cerdas, dan integrasi yang mulus dengan Google Calendar, Outlook, dan Exchange.

Keunggulan utamanya dalam penjadwalan terletak pada beragam tampilan yang ditawarkan (bulan, minggu, hari, tahun, agenda, tugas) dan opsi widget yang fleksibel, yang memberikan akses cepat dan mudah untuk melihat jadwal pengguna. Untuk manajemen waktu, aplikasi ini menyediakan "peta panas" di tampilan tahunan untuk dengan cepat mengidentifikasi hari-hari sibuk dan kosong, membantu dalam perencanaan jangka panjang.

Baik dalam mengelola agenda Anda atau mengatur pertemuan profesional, Business Calendar 2 memberikan fleksibilitas dan kendali untuk merencanakan hari Anda dengan tepat.

Fitur terbaik Business Calendar 2

Gunakan tampilan kalender bulanan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang jadwal Anda.

Atur acara berulang dengan aturan fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan penjadwalan yang kompleks.

Pindahkan dan salin janji temu dengan efisien menggunakan fitur seret dan lepas.

Lampirkan file dan foto ke acara kalender, sehingga semua informasi relevan tersimpan di satu tempat.

Masukkan acara baru menggunakan fitur input suara yang powerful, mengurangi waktu penginputan manual.

Pilih dari berbagai widget layar utama dan 14 tema antarmuka pengguna (UI) untuk akses yang disesuaikan.

Batasan Business Calendar 2

Hanya tersedia di Android, tanpa versi iOS atau desktop.

Banyak pengguna merasa iklan yang terdapat dalam versi gratis cukup mengganggu.

Harga Business Calendar 2

Gratis

Pro: Pembayaran sekali bayar sebesar $4,99

Ulasan dan penilaian Business Calendar 2

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🎯 Alternatif Proton Calendar Lainnya: Cal.com (Terbaik untuk penjadwalan yang berfokus pada privasi dengan fleksibilitas sumber terbuka) (Terbaik untuk penjadwalan yang berfokus pada privasi dengan fleksibilitas sumber terbuka)

Morgen (Terbaik untuk mengintegrasikan tugas dan kalender dalam aplikasi desktop yang elegan) (Terbaik untuk mengintegrasikan tugas dan kalender dalam aplikasi desktop yang elegan)

TimeHero (Terbaik untuk penjadwalan otomatis berdasarkan beban kerja dan prioritas)

SkedPal (Terbaik untuk pemblokiran waktu dan penjadwalan ulang dinamis)

Tweek Calendar (Terbaik untuk perencanaan mingguan minimalis dan fokus tanpa gangguan)

Pilih Alternatif Proton Calendar Terbaik Anda dengan ClickUp

Menemukan alternatif Proton Calendar yang tepat bergantung pada alur kerja, preferensi, dan persyaratan platform Anda. Jika privasi menjadi prioritas Anda, alat seperti Fantastical dan Apple Calendar menawarkan keamanan dan kemudahan penggunaan, tetapi Anda mungkin ingin menjelajahi opsi dengan fitur yang lebih lengkap. Google Calendar, Outlook, dan Zoho Calendar memiliki alat penjadwalan yang kuat yang memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar, kolaborasi, dan akses lintas platform.

Namun, jika Anda mencari solusi all-in-one yang menggabungkan pengelolaan kalender, pelacakan tugas, dan kolaborasi tim, ClickUp adalah pilihan yang jelas. Dengan kalender bertenaga AI yang canggih, integrasi, dan pengelolaan tugas, ClickUp memungkinkan Anda mengelola waktu dengan lebih efektif tanpa perlu berpindah antar alat.

Daftar gratis hari ini untuk mengubah kalender Anda menjadi alat produktivitas yang powerful!