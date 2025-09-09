10 Alternatif Terbaik TMetric untuk Pelacakan Waktu yang Lebih Cerdas dan Produktivitas

Anda menyelesaikan hari yang produktif, merasa puas karena telah menyelesaikan semua tugas di daftar Anda. Namun, saat memeriksa catatan waktu Anda, Anda menyadari bahwa setengah dari jam kerja Anda tidak tercatat.

Timer telah berhenti secara diam-diam lagi, karena aplikasi desktop macet selama pembaruan sistem. Sekarang, Anda kehilangan jam kerja aktual dari jam kerja yang dapat ditagih.

Jika Anda menggunakan TMetric dan menghadapi tantangan ini, mungkin saatnya untuk beralih ke alternatif lain.

Berikut adalah beberapa alternatif TMetric terbaik yang menawarkan keandalan lebih. 🧰

Batasan TMetric

TMetric menawarkan fitur pelacakan waktu yang hebat, tetapi tidak tanpa kendala. Jika Anda seorang freelancer yang bekerja dengan beberapa klien atau seorang pemimpin tim yang berusaha mengoptimalkan alur kerja internal, berikut adalah beberapa hambatan umum yang mungkin Anda hadapi. 💁

Tidak ada fitur pelacakan offline di perangkat seluler: Anda memerlukan akses internet untuk Anda memerlukan akses internet untuk melacak waktu pada tugas dan proyek atau mengajukan cuti; fitur-fitur ini hanya berfungsi di aplikasi web

Integrasi terbatas: Integrasi dengan beberapa alat, seperti Notion, hanya berfungsi dengan versi web, bukan aplikasi desktop

Fitur manajemen proyek dasar: Alat ini tidak dilengkapi dengan fitur kolaborasi lanjutan dan opsi penyesuaian dasbor, serta tidak memungkinkan pengaturan tanggal jatuh tempo, yang membuat prioritas tugas menjadi lebih sulit

Laporan memerlukan pembersihan: Anda mungkin perlu menghabiskan waktu ekstra untuk mengedit laporan sebelum membagikannya kepada klien

Sering crash: Versi desktop sering mengalami crash, terutama di Windows, sehingga tidak dapat diandalkan

🔍 Tahukah Anda? Sebelum kartu absensi dan aplikasi, peradaban kuno di Mesir, Babilonia, Yunani, Tiongkok, dan masyarakat Islam abad pertengahan menggunakan jam matahari, jam air, dan bahkan posisi bintang untuk melacak waktu untuk pertanian dan kehidupan sehari-hari.

Alternatif TMetric Sekilas

Berikut ini adalah tabel yang membedakan alternatif terbaik TMetric:

Alat Fitur terbaik Terbaik untuk Harga* ClickUp Manajemen tugas canggih, pelacakan waktu bawaan, alur kerja yang dapat disesuaikan, dan integrasi yang kuat Perorangan, usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar yang ingin melacak waktu di berbagai proyek dan perangkat dengan wawasan AI yang cerdas Gratis; kustomisasi tersedia untuk perusahaan Toggl Track Pelacakan waktu dengan satu klik, laporan detail, dan dasbor proyek Individu, freelancer, dan tim kecil yang membutuhkan sistem pelacakan waktu yang sederhana dan fleksibel Gratis; paket berbayar mulai dari $10/bulan per pengguna Harvest Pelacakan waktu yang sederhana, penagihan, dan pelacakan pengeluaran Perorangan, usaha kecil, dan tim yang membutuhkan pelacakan waktu dengan penagihan Gratis; paket berbayar mulai dari $13,75 per bulan per pengguna Rescue Time Pelacakan waktu otomatis, pengaturan waktu dan pemblokiran gangguan, serta laporan produktivitas Individu dan freelancer yang ingin meningkatkan fokus Gratis; paket berbayar mulai dari $12 per bulan per pengguna Clockify Pelacakan waktu tanpa batas, pelaporan, dan pengelolaan tim Perorangan, usaha kecil, dan tim yang membutuhkan pelacakan waktu tanpa batas dan penjadwalan shift Gratis; paket berbayar mulai dari $4,99 per bulan per pengguna Time Doctor Pemantauan karyawan, peringatan gangguan, laporan produktivitas terperinci, dan integrasi penggajian Bisnis kecil hingga menengah dan tim jarak jauh yang membutuhkan pemantauan karyawan yang detail dan fitur penggajian Paket berbayar mulai dari $8 per bulan per pengguna Everhour Pelacakan waktu real-time, pengelolaan anggaran, dan pelaporan Perusahaan kecil hingga menengah yang membutuhkan fitur pelacakan waktu terintegrasi untuk alat manajemen proyek mereka Gratis; paket berbayar mulai dari $10/bulan per pengguna Hubstaff Pemantauan karyawan, pelacakan GPS, dan pengukuran produktivitas Bisnis kecil hingga menengah dan tim jarak jauh serta tim lapangan yang membutuhkan pengawasan produktivitas Gratis; paket berbayar mulai dari $7 per bulan per pengguna My Hours Proyek tak terbatas, manajemen klien, pelacakan pengeluaran, dan pelaporan Individu, freelancer, dan tim kecil yang menangani beberapa klien Gratis; paket berbayar mulai dari $9 per bulan per pengguna TimeCamp Pelacakan waktu otomatis, analisis produktivitas, dan penagihan Bisnis kecil hingga menengah yang membutuhkan alat pelacakan otomatis, analitik, dan kehadiran Gratis; paket berbayar mulai dari $1,99 per bulan per pengguna

Alternatif TMetric Terbaik yang Dapat Digunakan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Meskipun TMetric sangat baik untuk mencatat jam kerja, seringkali ia melewatkan gambaran besar: bagaimana waktu tersebut terhubung dengan hasil kerja, memengaruhi kapasitas tim, dan mempengaruhi tenggat waktu.

Mari kita lihat perangkat lunak pelacakan waktu terbaik yang dirancang untuk mengatasi masalah-masalah ini. ⚒️

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek dan waktu all-in-one)

Mulai lacak waktu di ClickUp Lacak waktu yang dihabiskan berdasarkan tugas, proyek, atau anggota tim dengan fitur pelacakan waktu bawaan di ClickUp

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, menawarkan lebih dari sekadar alat pelacakan waktu dasar. Ini adalah pusat kendali all-in-one untuk mengelola waktu, alur kerja, tenggat waktu, dan hasil kerja.

Salah satu tantangan umum saat melacak waktu adalah menghadapi berbagai perangkat dan lingkungan kerja. Jika Anda berada di meja kerja, sedang bepergian, atau berpindah-pindah tugas, mudah untuk lupa mencatat jam kerja.

ClickUp Project Time Tracking menyelesaikan masalah ini secara instan. Anda dapat memulai dan menghentikan timer dari desktop, perangkat seluler, atau bahkan ekstensi browser. Lebih suka memasukkan waktu setelah fakta? Anda dapat mencatat waktu secara manual atau bahkan mengedit entri secara retroaktif.

Lacak waktu secara real-time atau setelah menyelesaikan tugas menggunakan fitur pelacakan waktu bawaan ClickUp di desktop, mobile, dan web

📌 Misalnya, seorang desainer lepas dapat melacak waktu secara real-time saat bekerja pada redesign halaman utama, sementara tim pengembangan jarak jauh mungkin lebih memilih mencatat jam sprint mereka secara retroaktif. Semua entri waktu terhubung langsung dengan tugas, memastikan setiap menit tercatat dan dapat dilacak.

Sekarang, pelacakan waktu hanyalah setengah dari perjuangan; memahami ke mana waktu tersebut mengalir sama pentingnya. Pengguna TMetric beralih ke spreadsheet terpisah untuk laporan, yang menambah gesekan dan kerumitan dalam pekerjaan Anda.

ClickUp mengatasi hal ini dengan ClickUp Timesheets.

Lembar waktu yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda mengelompokkan dan menyaring entri berdasarkan hari, tugas, atau anggota tim. Hal ini membantu Anda melihat gambaran besar atau menyelami detailnya.

Seorang manajer proyek yang memimpin tim terdistribusi mungkin menggunakan dashboard lembar waktu untuk mengidentifikasi saat waktu melebihi anggaran atau saat seseorang terlalu sibuk. Demikian pula, seorang konsultan mandiri dapat menghasilkan laporan untuk disertakan dalam faktur, lengkap dengan rincian waktu yang dapat ditagih versus yang tidak dapat ditagih.

Biarkan ClickUp Timesheets menghasilkan laporan akurat tentang waktu yang dihabiskan secara produktif

Anggota tim juga dapat mengirimkan lembar waktu untuk direview, dan admin dapat menyetujui atau meminta perubahan, ideal untuk perusahaan yang membutuhkan pelacakan waktu untuk kepatuhan atau penggajian.

Dengan fitur Manajemen Waktu ClickUp, Anda dapat menetapkan perkiraan waktu untuk tugas dan membandingkannya dengan jam kerja yang sebenarnya tercatat. Misalnya, Anda memperkirakan 8 jam untuk menulis proposal klien, tetapi mencatat 12 jam. Itu pertanda Anda perlu menyesuaikan penawaran harga untuk pekerjaan di masa depan atau memperbaiki proses penulisan Anda. Seiring waktu, wawasan semacam ini membantu tim menjadi lebih efisien dan menghindari kelelahan.

Meskipun menggunakan fitur-fitur tersebut merupakan tips terbaik untuk manajemen waktu, penjadwalan dan visibilitas beban kerja juga menjadi tantangan yang signifikan. Hal ini terutama berlaku bagi tim yang berkoordinasi di zona waktu yang berbeda atau menghadapi tenggat waktu yang berubah-ubah.

Kalender ClickUp yang didukung AI adalah cara terbaik untuk mengelola tenggat waktu di seluruh klien. Kalender ini menggunakan kode warna untuk tugas agar lebih jelas dan sinkronisasi dengan Google atau Outlook untuk menyelaraskan semuanya. Anda dapat melihat semua tugas per hari, minggu, atau bulan, serta mendapatkan gambaran umum tentang beban kerja dan tenggat waktu, membantu mencegah tenggat waktu yang terlewat.

Lihat dan kelola jadwal Anda secara keseluruhan dengan Kalender Bertenaga AI ClickUp—di mana tugas, proyek, dan janji temu terintegrasi dalam satu ruang yang terpadu

Misalnya, seorang strategis konten lepas yang mengelola tiga blog klien dapat menetapkan bidang tanggal kustom seperti ‘Tanggal Draft’, ‘Tanggal Revisi Klien’, dan ‘Tanggal Publikasi’ untuk setiap artikel. Kalender menampilkan semua tonggak konten yang akan datang, memungkinkan Anda menyeret dan melepas tugas untuk menyesuaikan siklus publikasi, dan menyinkronkan semuanya dengan Google Calendar Anda.

🎥 Tonton video ini untuk mengetahui bagaimana ClickUp Calendar membantu Anda memprioritaskan dan menjadwalkan secara otomatis pekerjaan terpenting Anda:

💡 Tips Pro: Ubah waktu yang dilacak menjadi wawasan kontekstual dengan ClickUp Brain, AI kerja paling lengkap di dunia. Coba tanyakan “Apa yang saya lakukan sepanjang hari/minggu ini?”, untuk mendapatkan garis waktu yang diorganisir oleh AI dan wawasan yang menghubungkan upaya Anda dengan hasil nyata. Itu lebih cerdas daripada pelacakan waktu—itu adalah pelacakan kontekstual. Gunakan ClickUp Brain untuk menganalisis bagaimana dan di mana Anda menghabiskan waktu Anda

Fitur terbaik ClickUp

Hubungkan dengan alat eksternal: Integrasikan alur kerja Anda dengan alat seperti Toggl, Hubstaff, dan Google Calendar menggunakan Integrasikan alur kerja Anda dengan alat seperti Toggl, Hubstaff, dan Google Calendar menggunakan ClickUp Integrations

Visualisasikan semuanya dalam satu tempat: Lacak waktu, alur kerja, status proyek, dan jam kerja yang dapat ditagih dalam tampilan yang rapi dengan kartu yang dapat disesuaikan di dalam Lacak waktu, alur kerja, status proyek, dan jam kerja yang dapat ditagih dalam tampilan yang rapi dengan kartu yang dapat disesuaikan di dalam Dashboard ClickUp

Bekerja sama dan mendokumentasikan dengan mudah: Tulis, edit, bagikan, dan simpan laporan, ringkasan proyek, SOP, atau catatan klien dengan Tulis, edit, bagikan, dan simpan laporan, ringkasan proyek, SOP, atau catatan klien dengan ClickUp Docs

Bangun alur kerja cerdas: Hemat waktu untuk pembaruan, ringkasan, atau penulisan tugas dengan Hemat waktu untuk pembaruan, ringkasan, atau penulisan tugas dengan menggunakan AI untuk manajemen waktu yang lebih baik . ClickUp Brain, AI kerja paling lengkap di dunia, secara otomatis merangkum pertemuan, menghasilkan ide konten, dan menyusun email klien untuk Anda langsung di dalam ClickUp

Batasan ClickUp

Platform ini mungkin terasa sedikit membingungkan bagi pengguna baru karena banyaknya fitur yang ditawarkan

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini benar-benar menggambarkan semuanya:

ClickUp telah sepenuhnya mengubah cara kami mengelola tugas internal di agensi. Platform ini memungkinkan saya untuk melacak alur kerja seluruh tim di satu tempat, memprioritaskan hal-hal mendesak, dan menjaga komunikasi tetap terpusat. Kemampuan untuk mengotomatisasi proses, beralih antara berbagai tampilan (seperti daftar, papan, dan kalender), serta terintegrasi dengan alat lain telah secara signifikan meningkatkan produktivitas harian saya. Ini adalah platform all-in-one yang sempurna beradaptasi dengan alur kerja kami dan membuat pengelolaan tim menjadi jauh lebih efisien.

📖 Baca Juga: Template Lembar Waktu

2. Toggl Track (Pilihan terbaik untuk freelancer yang membutuhkan pelacakan waktu yang sederhana dan fleksibel)

melalui Toggl Track

Toggl Track memberikan freelancer, tim jarak jauh, dan manajer proyek semua alat yang mereka butuhkan untuk mengubah waktu menjadi uang. Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk menetapkan tarif per jam, melacak waktu yang dapat ditagih versus yang tidak dapat ditagih, dan menghasilkan laporan timesheet terperinci yang mencerminkan secara tepat bagaimana tim Anda menghabiskan setiap jam.

Dengan alat penagihan bawaan Toggl, Anda dapat mengubah entri waktu menjadi faktur yang rapi dan profesional—tanpa spreadsheet, tanpa salin-tempel. Ini berarti Anda dibayar lebih cepat, dan klien Anda selalu tahu apa yang mereka bayar. Anda juga dapat menganalisis waktu yang dilacak untuk meningkatkan keuntungan, meramalkan pendapatan, dan merencanakan proyek dengan lebih baik.

Fitur terbaik Toggl Track

Aktifkan pelacakan latar belakang untuk secara otomatis merekam aktivitas aplikasi dan situs web, yang nantinya akan diubah menjadi entri waktu

Nikmati keamanan yang andal dengan kepatuhan GDPR, sertifikasi ISO 27001, dan jaminan uptime 99,99%

Manfaatkan fitur pelacakan anti-pengawasan, seperti tidak ada tangkapan layar atau pemantauan kamera

Batasan Toggl Track

Terkadang pelacakan waktu berhenti di latar belakang, dan pengguna perlu memastikan bahwa pelacakan waktu masih berjalan

Harga Toggl Track

Gratis

Starter: $10/bulan per pengguna

Premium: $20/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Toggl Track

G2: 4.6/5 (1.500+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Toggl Track?

Langsung dari ulasan Capterra:

Saya suka bahwa saya dapat menyesuaikannya berdasarkan proyek-proyek yang sedang saya kerjakan. Sangat berguna untuk pekerjaan kontrak independen.

3. Harvest (Pilihan terbaik untuk bisnis kecil yang membutuhkan pelacakan waktu dengan penagihan)

melalui Harvest

Dengan alat pengaturan proyek dan tim Harvest, Anda dapat membuat proyek baru, menugaskan tugas, dan mengundang kolaborator dalam hitungan menit. Setelah semuanya siap, pelacakan waktu menjadi mudah: gunakan timer real-time, entri manual, atau bahkan integrasi Google Calendar untuk mencatat setiap jam kerja yang dapat ditagih dengan akurat.

Selain itu, TMetric menawarkan tampilan garis waktu (timeline view) untuk membantu Anda melihat bagaimana waktu tim Anda terdistribusi di berbagai proyek. Laporan Ringkasan Tim dan Progres Proyek memungkinkan Anda melihat siapa yang terlalu sibuk atau kurang dimanfaatkan, serta mendeteksi saat proyek mulai melenceng. Anda juga dapat mengatur pengingat otomatis (automated reminders) dan email ucapan terima kasih (thank-you emails), sehingga Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengejar pembayaran.

Fitur terbaik Harvest

Lacak biaya internal untuk dibandingkan dengan jam kerja yang dapat ditagih dan lihat total harian dan mingguan untuk individu dan tim

Ubah waktu dan pengeluaran yang dilacak menjadi faktur profesional dan kirimkan melalui web, PDF, atau versi cetak

Integrasikan dengan lebih dari 50 alat seperti Asana, Trello, QuickBooks, dan Slack untuk mendapatkan gambaran tentang keuntungan dan kinerja tim

Batasan Harvest

Tidak dilengkapi dengan dashboard bagi admin untuk melihat statistik tim

Harga Harvest

Gratis

Pro: $13,75/bulan per pengguna

Premium: $17,50/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Harvest

G2: 4.3/5 (800+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Harvest?

Lihat apa yang dikatakan oleh reviewer G2 ini:

Platform ini memiliki antarmuka yang ramah pengguna, gratis untuk digunakan, dan fleksibilitas dalam mengedit pelacakan waktu untuk suatu tugas. Platform ini dapat dengan mudah diintegrasikan dengan platform manajemen proyek lain seperti Asana.

🧠 Fakta Menarik: Kode Hammurabi (sekitar 1772 SM) mencakup undang-undang tentang pelacakan tenaga kerja dan pembayaran upah berdasarkan waktu kerja. Itu hampir 4.000 tahun sebelum aplikasi manajemen proyek Anda.

4. Rescue Time (Pilihan terbaik untuk individu yang ingin meningkatkan fokus dan melacak kebiasaan digital secara otomatis)

melalui Rescue Time

Keunggulan utama menggunakan Rescue Time adalah kemampuannya berjalan secara diam-diam di latar belakang, secara otomatis melacak aplikasi, situs web, dan file yang Anda gunakan serta berapa lama Anda menggunakannya. Fitur pelacakan waktu otomatisnya juga mengkategorikan semua aktivitas Anda berdasarkan jenis dan tingkat produktivitas. Hal ini terintegrasi ke dalam Laporan Terperinci dan Productivity Pulse yang memberikan skor harian berdasarkan seberapa produktif kebiasaan digital Anda.

Freelancer dan tim yang berinteraksi langsung dengan klien juga akan menyukai Visual Timesheets, yang menampilkan detail aktivitas harian Anda sehingga Anda dapat dengan mudah mencatat jam kerja yang dapat ditagih atau memeriksa berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk suatu proyek. Pada akhir periode, Anda akan mendapatkan laporan mingguan untuk membantu Anda merencanakan ke depan.

Fitur terbaik Rescue Time

Atur timer untuk pekerjaan fokus, dan bahkan putar musik latar melalui Spotify atau YouTube menggunakan Focus Sessions

Bangun kebiasaan yang lebih baik dengan RescueTime Assistant dan pengingat otomatisnya

Tetapkan tujuan dan pemberitahuan kustom untuk melacak kemajuan Anda dengan pembaruan real-time, laporan email mingguan, dan analisis tujuan terperinci di dasbor pribadi Anda

Batasan Rescue Time

Tidak memungkinkan Anda untuk menandai periode waktu ke proyek tertentu

Harga Rescue Time

Lite: Gratis

Premium: $12/bulan per pengguna

Tim: $9/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Rescue Time

G2: 4. 2/5 (90+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (140+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Rescue Time?

Berikut ini adalah pandangan langsung:

RescueTime berjalan di latar belakang dan secara otomatis mencatat waktu yang saya habiskan di berbagai aplikasi dan situs web, memberikan gambaran jelas tentang kebiasaan harian saya.

📮 ClickUp Insight: 92% pekerja pengetahuan menggunakan strategi manajemen waktu yang disesuaikan. Namun, sebagian besar alat manajemen alur kerja belum menyediakan fitur manajemen waktu atau prioritas yang kuat secara bawaan, yang dapat menghambat prioritas yang efektif. Fitur penjadwalan dan pelacakan waktu yang didukung AI dari ClickUp dapat membantu Anda mengubah tebakan menjadi keputusan berbasis data. Bahkan, fitur ini dapat menyarankan jendela fokus optimal untuk tugas-tugas. Bangun sistem manajemen waktu kustom yang menyesuaikan dengan cara Anda sebenarnya bekerja!

5. Clockify (Pilihan terbaik untuk tim yang membutuhkan pelacakan waktu tak terbatas dan penjadwalan shift)

melalui Clockify

Clockify adalah platform pelacakan waktu dan produktivitas yang mencatat jam kerja, melacak proyek, dan memastikan semua orang bertanggung jawab dengan pengaturan minimal. Lupa mencatat sesuatu? Tidak masalah, Anda dapat mengedit entri sebelumnya dan mengkategorikan waktu berdasarkan klien, proyek, atau tugas.

Anda dapat memanfaatkan fitur-fitur pengelolaan timesheet platform ini, termasuk pengeditan massal, alur kerja persetujuan, dan dasbor kehadiran waktu. Dengan fitur penjadwalan shift dan perencanaan proyek yang terintegrasi, Anda dapat merencanakan beban kerja tim dan membandingkan waktu yang diperkirakan dengan waktu yang sebenarnya digunakan.

Fitur terbaik Clockify

Pantau kehadiran tim dan produktivitas dengan dasbor dan laporan aktivitas terperinci

Pasang kios on-site agar karyawan dapat melakukan absensi masuk dan keluar di lokasi fisik

Aktifkan deteksi idle untuk mengidentifikasi periode tidak aktif dan memutuskan apakah akan menyertakan atau mengabaikan waktu idle

Batasan Clockify

Aplikasi seluler tidak memiliki fungsi yang sama dengan versi desktop

Harga Clockify

Gratis Selamanya

Basic : $4,99/bulan per pengguna

Standard : $6,99/bulan per pengguna

Pro : $9,99/bulan per pengguna

Enterprise : $14,99/bulan per pengguna

Paket Produktivitas: $15,99/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Clockify

G2: 4.5/5 (170+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (9.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Clockify?

Seorang pengguna di G2 berbagi umpan balik ini:

Ini sangat berguna, jadi apakah Anda sedang mencatat jam kerja untuk pekerjaan, proyek pribadi, atau hanya ingin tetap produktif, penggunaannya sangat mudah.

🔍 Tahukah Anda? Kartu absensi pernah mendominasi kantor! Penemuan Daniel M. Cooper pada tahun 1894, Rochester Recorder, adalah sistem berbasis kartu pertama yang membantu perusahaan mencatat jam kerja secara otomatis. Ini adalah otomatisasi analog yang terbaik.

6. Time Doctor (Pilihan terbaik untuk tim jarak jauh yang membutuhkan pemantauan karyawan yang detail dan fitur penggajian)

melalui Time Doctor

Time Doctor adalah platform manajemen produktivitas lengkap untuk tim jarak jauh, hybrid, dan di kantor yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Anda dapat menggunakannya untuk membuat jadwal kustom dan membandingkan jam kerja yang direncanakan dengan jam kerja aktual, membantu Anda mengoptimalkan beban kerja dan mengurangi kelelahan.

Bagi bisnis yang membebankan biaya kepada klien per jam, Time Doctor menonjol dengan fitur penggajian dan penagihan otomatis. Buat faktur akurat berdasarkan jam kerja yang tercatat dan bayar tim Anda dengan lancar, tanpa pekerjaan administratif tambahan. Tim juga mengandalkan fitur ini untuk melacak waktu offline, memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan di luar layar atau saat koneksi internet buruk tetap tercatat.

Fitur terbaik Time Doctor

Ambil tangkapan layar dan lakukan pemantauan karyawan secara berkala untuk memverifikasi pekerjaan dan memberikan bukti aktivitas

Ukur tingkat aktivitas berdasarkan penggunaan keyboard dan mouse, tanpa merekam ketukan keyboard sebenarnya, untuk menilai produktivitas

Dapatkan pemberitahuan gangguan saat mengunjungi situs yang tidak terkait dengan pekerjaan untuk tetap fokus

Batasan Time Doctor

Platform ini tidak menyediakan data analitik untuk memahami penyebab dan pola jam-jam idle atau tidak produktif

Harga Time Doctor

Basic: $8 per bulan per pengguna

Standar: $14/bulan per pengguna

Premium: $20/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Time Doctor

G2: 4. 4/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Time Doctor?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Saya sangat menyukai Time Doctor karena fitur pelacakan yang kuat, yang memberikan gambaran jelas tentang produktivitas tim kami. Aplikasi ini membantu saya memantau total jam kerja, membedakan waktu produktif dan tidak produktif, serta waktu idle.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik Time Doctor untuk Pengelolaan Tugas yang Lebih Baik

melalui Everhour

Everhour adalah alat manajemen waktu proyek, pelacakan, dan anggaran yang cerdas dan intuitif, yang terintegrasi langsung dengan alat yang sudah digunakan tim Anda, seperti Asana, Trello, dan ClickUp. Anda dapat menetapkan anggaran berdasarkan waktu atau biaya, membuat batasan waktu berulang, dan membandingkan jam kerja aktual dengan perkiraan.

Platform ini juga memberikan visibilitas kepada manajer tentang ketersediaan tim, sehingga lebih mudah untuk menyeimbangkan beban kerja. Hal ini sangat membantu dalam membuat perencanaan lebih efektif dan menghindari kelelahan karyawan. Everhour juga mempermudah penagihan dan pembuatan faktur. Anda dapat membuat faktur profesional berdasarkan waktu dan biaya yang dilacak, serta menyinkronkan dengan alat akuntansi seperti QuickBooks dan Xero untuk alur kerja yang terintegrasi sepenuhnya.

Fitur terbaik Everhour

Gunakan pengaturan anggaran untuk melarang pelaporan waktu bagi siapa pun jika anggaran melebihi batas

Atur tarif dasar untuk proyek dan tetapkan tarif khusus untuk setiap tugas

Perbesar dan perkecil, cari, saring, dan urutkan untuk dengan cepat melihat anggota tim dan tugas tertentu

Batasan Everhour

Anda tidak dapat menambahkan lebih dari satu tag untuk suatu tugas tanpa membuat baris baru pada laporan

Harga Everhour

Gratis

Tim: $10/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Everhour

G2 : 4.7/5 (170+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (430+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Everhour?

Sebuah cuplikan dari pengguna nyata berbunyi:

Kami menggunakan Everhour bersama linear. app untuk melacak tidak hanya jam kerja tetapi juga anggaran proyek kami sebagai konsultan IT. Berbagai tabel, grafik, dan visual analitis lainnya memudahkan kami untuk melacak siapa yang sedang bekerja pada proyek apa.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1888, Willard Bundy menciptakan jam pukulan mekanis pertama, yang memudahkan perusahaan untuk melacak kapan pekerja mulai atau berakhir shift mereka.

8. Hubstaff (Pilihan terbaik untuk tim lapangan dan bisnis jarak jauh yang membutuhkan pemantauan GPS dan produktivitas)

melalui Hubstaff

Dengan Hubstaff, manajer dapat memantau produktivitas secara menyeluruh melalui pelacakan aplikasi dan URL, tingkat aktivitas berdasarkan gerakan keyboard/mouse, serta screenshot opsional yang dapat diburamkan atau dihapus untuk menjaga privasi.

Selain itu, jika Anda mengelola anggaran dan tenggat waktu, Hubstaff memungkinkan Anda menetapkan anggaran proyek, menerima pemberitahuan saat mendekati batas, dan menggunakan laporan detail untuk melacak waktu, produktivitas, dan biaya di seluruh tim. Platform ini menawarkan lebih dari 20 laporan yang dapat disesuaikan, sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting.

Fitur tambahan seperti penghapusan waktu idle, lencana pencapaian, dan kontrol privasi terdepan (tanpa pencatatan ketikan keyboard, tanpa pemantauan webcam) memastikan keseimbangan antara pengawasan dan otonomi.

Fitur terbaik Hubstaff

Pantau lokasi karyawan dan lacak waktu dengan aplikasi jam kerja GPS-nya untuk beberapa lokasi kerja dan fitur geofencing

Otomatiskan penggajian dengan integrasi seperti PayPal, Wise, dan Gusto

Tugaskan tugas, tetapkan tenggat waktu, dan gunakan papan Kanban untuk manajemen proyek , termasuk sprint, garis waktu, dan alur kerja kustom

Batasan Hubstaff

Beberapa pengguna melaporkan bahwa pelacakan aktivitas dapat terasa terlalu mengganggu, terutama dengan tangkapan layar yang sering

Harga Hubstaff

Uji coba gratis

Starter: $7 per bulan per pengguna

Grow: $9/bulan per pengguna

Tim: $12/bulan per pengguna

Enterprise: $12 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Hubstaff

G2 : 4.5/5 (1.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Hubstaff?

Salah satu ulasan mengatakan demikian:

Ini memungkinkan saya untuk memantau produktivitas tanpa mengganggu, menghasilkan laporan akurat untuk klien, dan menjaga transparansi penuh atas pekerjaan yang dilakukan. Integrasi dengan alat manajemen proyek lainnya juga menjadi nilai tambah yang besar.

📖 Baca Juga: Template Pelacakan Waktu Proyek Gratis untuk Manajemen Waktu

9. My Hours (Pilihan terbaik untuk freelancer dan konsultan yang mengelola beberapa klien dan proyek)

melalui My Hours

Dibangun sebagai platform pelacakan waktu berbasis cloud, My Hours mengurangi beban administrasi dalam mengelola lembar waktu dan menyelesaikan tugas-tugas administratif. Platform ini menawarkan fitur-fitur canggih seperti penugasan tugas, anggaran proyek, dan tarif jam kerja yang dapat disesuaikan per proyek, tugas, atau pengguna.

My Hours mendukung pengguna tak terbatas dengan alur kerja persetujuan bawaan dan pemberitahuan untuk memastikan keakuratan lembar waktu. Tim dapat membuat laporan detail untuk menganalisis produktivitas dan jam kerja yang dapat ditagih, menjadwalkan pengiriman laporan otomatis, dan bahkan mengirim faktur langsung dari platform.

Fitur terbaik My Hours

Atur pengiriman laporan otomatis melalui email untuk menjaga agar pemangku kepentingan tetap terinformasi

Kunci catatan waktu untuk periode tertentu dan unduh catatan audit untuk kepatuhan

Buat dan kirim faktur profesional langsung dari jam kerja yang tercatat dengan integrasi untuk alat faktur populer

Batasan My Hours

Anda harus menetapkan bidang tugas sebagai wajib di tingkat proyek

Harga My Hours

Gratis

Pro: $9 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian My Hours

G2: 4.6/5 (260+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (980+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang My Hours?

Begini cara seorang pengguna menggambarkan pengalamannya:

Kami menyukai kemampuan untuk mengelola anggaran proyek secara langsung berdasarkan waktu yang dihabiskan untuk proyek tersebut, sehingga seluruh tim dapat mengetahui apakah kami berada di depan atau di belakang jadwal.

🔍 Tahukah Anda? Ukuran pasar perangkat lunak pelacakan waktu diperkirakan akan mencapai $11,48 miliar pada tahun 2032, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 16,5% selama periode perkiraan.

melalui TimeCamp

TimeCamp adalah alat perangkat lunak pelacakan waktu yang kuat, dirancang untuk pengelolaan waktu secara otomatis dan manual. Aplikasi ini berfungsi di berbagai platform, termasuk web, desktop, mobile, dan ekstensi browser, sehingga memudahkan pencatatan jam kerja dengan akurat.

Selain melacak waktu, platform ini memberikan wawasan tentang produktivitas tim. Ia memantau penggunaan aplikasi dan situs web, mengkategorikan aktivitas berdasarkan tingkat produktivitas, dan bahkan dapat mengambil tangkapan layar untuk meningkatkan akuntabilitas. Anda dapat melacak kehadiran, mengelola permintaan cuti, dan menghasilkan laporan detail untuk penilaian kinerja, penggajian, dan penagihan.

Fitur terbaik TimeCamp

Sesuaikan kategori produktivitas, deteksi waktu idle, dan pelacakan privasi untuk pelacakan yang disesuaikan

Analisis aktivitas layar Anda dengan pelacak waktu AI untuk menghilangkan entri manual

Pahami pola penggunaan untuk meminimalkan aktivitas yang tidak produktif bagi karyawan Anda

Batasan TimeCamp

Widget pelacak waktu desktop tidak sefungsional, jadi Anda harus terus kembali ke situs web

Harga TimeCamp

Gratis

Starter: $1,99/bulan per pengguna

Premium: $3,99/bulan per pengguna

Ultimate: $5,99/bulan per pengguna

Enterprise: $14,99/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian TimeCamp

G2: 4.7/5 (340+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (590+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TimeCamp?

Inilah yang dikatakan seorang pengguna Capterra tentang TimeCamp:

Ada berbagai cara untuk memasukkan waktu yang dilacak. Anda dapat mendaftarkan tugas secara real-time atau memasukkannya per hari atau per minggu. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi semua karyawan kami untuk melacak waktu sesuai dengan cara yang mereka inginkan.

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik TimeCamp

Beralih ke ClickUp untuk Wawasan Waktu yang Lebih Baik dan Kolaborasi Tim yang Lebih Cerdas

Dengan begitu banyak alat pelacakan yang hebat di luar sana, jelas bahwa Anda tidak perlu puas dengan fitur dasar.

Apakah Anda membutuhkan bantuan untuk memenuhi tenggat waktu, berkolaborasi dengan tim Anda, dan mencapai tujuan Anda lebih cepat dengan hanya beberapa klik?

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, menggabungkan pelacakan waktu yang akurat, lembar waktu yang dapat disesuaikan, pengelolaan beban kerja, dan sinkronisasi kalender—semua dalam satu platform.

Jadi, tunggu apa lagi? Daftar di ClickUp secara gratis hari ini! ✅