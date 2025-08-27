Apa Itu Free Slack dalam Manajemen Proyek? (Dengan Contoh)

Anda telah memvisualisasikan proyek Anda pada diagram Gantt. Semua ketergantungan telah dipetakan; jalur kritis telah diidentifikasi.

Kemudian satu tugas tertunda, dan seluruh proyek Anda terlihat tidak selaras.

Inilah saat free slack datang untuk menyelamatkan Anda. Ia menunjukkan seberapa lama Anda dapat menunda suatu tugas sebelum hal itu memengaruhi tugas berikutnya.

Dalam proyek dengan ketergantungan yang tinggi, di mana satu tugas yang terhambat dapat menunda lima tugas lainnya, free slack merupakan lapisan pengendalian risiko struktural yang kritis. Hal ini membantu manajer proyek bertindak dengan percaya diri, tidak hanya dengan merencanakan skenario ideal, tetapi juga dengan merancang jadwal yang dapat bertahan dalam skenario yang tidak sempurna.

Dalam panduan ini, kami membagikan semua yang perlu Anda ketahui tentang free slack dalam manajemen proyek, lengkap dengan contoh. Kami juga akan menunjukkan cara melakukannya dengan efisien menggunakan ClickUp.

Apa Arti Free Slack dalam Jadwal Proyek?

Free slack, yang juga dikenal sebagai ‘free float,’ adalah konsep penting dalam manajemen proyek yang merujuk pada jumlah waktu yang dapat ditunda suatu tugas tanpa mempengaruhi tugas-tugas penerusnya yang langsung.

Berikut beberapa hal yang perlu diingat:

Spesifik tugas: Free slack berlaku untuk tugas individu, bukan seluruh proyek

Tidak berdampak pada tugas berikutnya: Tugas dengan free slack tidak akan menunda tugas yang mengikuti

Slack gratis nol = tugas kritis: Penundaan di sini akan mendorong tugas berikutnya (dan mungkin seluruh jadwal Penundaan di sini akan mendorong tugas berikutnya (dan mungkin seluruh jadwal pelaksanaan proyek

🔍 Tahukah Anda? Konsep float, termasuk free float, muncul bersamaan dengan pengembangan Metode Jalur Kritis (CPM) pada akhir 1950-an dan awal 1960-an untuk mengatasi kebutuhan penjadwalan proyek yang kompleks di industri konstruksi dan pertahanan.

Mengapa Ruang Kosong Penting dalam Manajemen Proyek?

Proyek jarang berjalan persis seperti yang direncanakan. Free slack memberi Anda cara untuk tetap di depan.

Inilah cara ClickUp membantu Anda menjaga ketenangan dan mencegah bencana yang dapat menggagalkan proyek.

Peningkatan manajemen risiko : Free slack menyoroti area di mana penundaan tidak akan mengganggu ketergantungan, sehingga lebih mudah untuk mengatasi hambatan tanpa memengaruhi jalur kritis

Membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya: Ketika Anda tahu tugas mana yang memiliki slack, Anda dapat mengalihkan anggota tim atau sumber daya secara sementara tanpa risiko keterlambatan. Hal ini sangat berguna ketika Anda kekurangan waktu atau tenaga kerja

Mencegah penundaan berantai: Ini memberikan Anda buffer yang sangat dibutuhkan. Jika suatu tugas sedikit terlambat tetapi masih berada dalam jendela slack-nya, hal itu tidak akan menunda tugas berikutnya atau jadwal Anda

Memungkinkan peramalan jadwal yang lebih akurat: Anda dapat membuat jadwal yang lebih realistis dengan mengidentifikasi kapan ada ruang untuk memindahkan atau menyerap penundaan kecil

Mengurangi risiko proyek dan meningkatkan prediktabilitas: Mengetahui tugas-tugas yang tidak memiliki slack membantu Anda fokus pada area yang paling membutuhkan perhatian

Pengendalian proyek yang ditingkatkan: Ini memberikan visibilitas terhadap fleksibilitas tugas, memungkinkan manajer proyek Anda untuk membuat keputusan yang lebih baik saat menghadapi perubahan ruang lingkup atau : Ini memberikan visibilitas terhadap fleksibilitas tugas, memungkinkan manajer proyek Anda untuk membuat keputusan yang lebih baik saat menghadapi perubahan ruang lingkup atau tenggat waktu proyek yang ketat

Bagaimana slack bebas memengaruhi risiko proyek Menyerap penundaan kecil : Penundaan kecil tidak berdampak berantai ke tahap berikutnya

Menyoroti tugas yang rentan : Free slack nol menyoroti bottleneck tersembunyi

Berfungsi sebagai buffer mikro : Mendukung perencanaan darurat tanpa cadangan tambahan

Mengurangi konflik sumber daya: Memberikan fleksibilitas kepada manajer proyek untuk mengalihkan pekerjaan tanpa menunda pekerjaan penerus

💡 Tips Pro: Diagram PERT (Program Evaluation Review Technique) membantu Anda memetakan ketergantungan tugas dan memperkirakan jadwal menggunakan durasi optimis, pesimis, dan yang paling mungkin. Setelah Anda memvisualisasikan jalur dan perkiraan waktu, lebih mudah untuk mengidentifikasi di mana slack ada, bahkan sebelum menetapkan tanggal akhir.

Cara Menghitung Waktu Luang dalam Proyek

Waktu luang sangat berguna saat Anda bekerja dengan alat penjadwalan yang menggunakan metode jalur kritis atau perangkat lunak apa pun yang menangani ketergantungan tugas.

Berikut adalah cara menghitung free slack, langkah demi langkah.

Langkah #1: Kumpulkan informasi tugas

Misalkan Anda mengelola jadwal pengembangan produk. Jadwal proyek tersebut melibatkan tugas-tugas berikut:

Tugas A: Menyelesaikan antarmuka pengguna (UI) aplikasi seluler (Dimulai pada Hari 1; durasi 9 hari)

Tugas B: Mulai pengembangan front-end (Rencananya dimulai pada Hari ke-12)

Tugas C: Mulai tinjauan pemangku kepentingan (Dimulai pada Hari ke-14)

Inilah yang perlu Anda lakukan:

Temukan Waktu Selesai Awal (EF) dari tugas saat ini atau tugas pertama. Ini adalah titik terawal dalam jadwal ketika tugas dapat diselesaikan. Anda menghitungnya dengan menambahkan durasi tugas ke waktu Mulai Awal (ES) (EF = ES + Durasi)

Identifikasi Waktu Mulai Tercepat (ES) dari semua tugas yang langsung mengikuti tugas ini. Tugas-tugas ini adalah tugas penerus yang bergantung pada selesainya tugas ini

Jadi, EF dari Tugas A = Hari 1 + 9 hari; oleh karena itu, EF = 10

Dan waktu mulai paling awal untuk tugas-tugas berikutnya adalah Hari 12, jadi ES = 12

💡 Tips Pro: Ketika suatu tugas memiliki lebih dari satu penerus langsung, bisa jadi tidak jelas mana yang harus digunakan untuk menghitung free slack. Selalu gunakan tanggal mulai paling awal di antara semua tugas penerus dalam perhitungan free slack Anda. Hal ini memastikan Anda memperhitungkan ketergantungan yang paling sensitif terhadap waktu dan tidak menciptakan bottleneck tersembunyi dalam jadwal Anda.

Langkah #2: Terapkan rumus free slack

Inilah rumus untuk free slack dalam manajemen proyek float:

Slack Bebas = Waktu Mulai Terawal dari tugas penerus – Waktu Selesai Terawal dari tugas saat ini

Jika hasilnya 0, maka tugas tersebut kritis. Penundaan di sini akan mempengaruhi tahap selanjutnya.

Dan jika angka tersebut adalah angka positif, itulah free slack Anda. Anda dapat menunda tugas tersebut sebanyak hari tersebut tanpa memajukan tugas berikutnya.

📌 Contoh: Mengikuti contoh pengembangan produk sebelumnya, inilah cara kerjanya: Tugas A dijadwalkan selesai pada Hari ke-10, jadi EF = 10

Tugas penerus yang paling awal dijadwalkan pada Hari ke-12, jadi ES = 12

Setelah menerapkan rumus free slack, hasilnya adalah 2, yang berarti Anda dapat menunda desain antarmuka pengguna (UI) hingga 2 hari dan tetap menjaga tugas-tugas Anda sesuai jadwal Bahkan jika tanggal penyelesaian Tugas A bergeser dari Hari 10 ke Hari 12, jadwal Tugas B tetap tidak berubah, karena Anda masih berada dalam jendela waktu luang 2 hari.

Kami telah menggambarkan contoh ini dengan diagram Gantt yang menampilkan tugas-tugas pada garis waktu, menunjukkan tanggal mulai dan berakhir, ketergantungan, dan waktu slack. Ini adalah cara yang bagus untuk melihat waktu slack yang tersedia dengan sekilas.

Perhatikan celah yang terlihat antara akhir Tugas A dan awal Tugas B? Itulah free slack Anda.

Seret dan lepas ketergantungan berdasarkan perhitungan waktu luang Anda

💡 Tips Pro: Jika Anda menggunakan alat manajemen proyek seperti ClickUp, menghitung free slack menjadi jauh lebih mudah melalui tampilan Gantt Chart di ClickUp. Ini menampilkan seluruh proyek Anda pada garis waktu horizontal, menunjukkan bagaimana tugas-tugas terhubung dan di mana ada ruang untuk bernapas. Ikon berlian menandakan tonggak Gantt chart seperti tanggal peluncuran, titik persetujuan, atau penyelesaian fase. Buat ketergantungan tugas visual dengan tampilan Gantt Chart ClickUp Ketika tenggat waktu berubah, Anda dapat dengan mudah memindahkan bilah tugas. Perangkat lunak penjadwalan proyek secara otomatis memperbarui tugas yang terhubung, menjaga logika ketergantungan Anda, dan secara instan menampilkan perubahan dalam total slack tugas.

Slack Gratis vs. Slack Total: Apa Perbedaannya?

Slack adalah 'jalur kritis' (maaf, ini sengaja!) untuk memahami di mana Anda memiliki fleksibilitas dalam penjadwalan proyek. Istilah lain yang akan Anda temui adalah total slack atau total float.

Total slack menunjukkan fleksibilitas keseluruhan proyek, sementara free slack memberikan ruang gerak harian yang diperlukan untuk pelaksanaan yang lancar dan pengelolaan tugas serta sumber daya individu secara efektif.

Berikut ini perbandingan singkat untuk menjelaskan perbedaan antara free slack dan total slack dalam manajemen proyek.

Fitur Free Slack Total Slack Definisi Waktu yang dapat ditunda suatu tugas tanpa menunda dimulainya tugas-tugas penerusnya yang langsung Secara keseluruhan proyek, sehingga mempertimbangkan dampaknya pada jadwal proyek secara keseluruhan Ruang Lingkup Berfokus pada tugas tertentu, sehingga menyoroti dampaknya pada tugas-tugas berikutnya yang langsung terkait Secara keseluruhan proyek, sehingga mempertimbangkan dampaknya pada jadwal proyek secara keseluruhan Perhitungan Perbedaan antara waktu penyelesaian terawal suatu tugas dan waktu mulai terawal tugas penerusnya Perbedaan antara waktu penyelesaian akhir dan waktu penyelesaian awal (atau waktu mulai akhir dan waktu mulai awal) dari suatu tugas Dampak Penundaan hanya mempengaruhi tugas-tugas berikutnya, bukan seluruh proyek Penundaan dapat mempengaruhi tanggal penyelesaian proyek Kegunaan Membantu mengelola alokasi sumber daya dan penyesuaian jadwal kecil Mengidentifikasi jalur kritis dan fleksibilitas proyek secara keseluruhan Jalur kritis Tugas-tugas pada jalur kritis memiliki slack bebas nol Tugas-tugas pada jalur kritis memiliki slack total nol

💡 Tips Pro: Gunakan slack bebas untuk keputusan mikro (mengatur orang/peralatan sehari-hari), dan slack total untuk risiko jadwal makro dan fokus pada jalur kritis. Hitung ulang setelah adanya perubahan durasi, logika, atau kalender—slack bebas bergeser sesuai dengan jaringan.

Praktik Terbaik untuk Mengelola Waktu Luang dengan Efektif dalam Proyek

Pantau tugas-tugas dengan slack nol secara ketat

Meskipun suatu tugas tidak berada di jalur kritis, jika tidak memiliki free slack, penundaan apa pun akan segera mempengaruhi tugas-tugas berikutnya. Anggap tugas-tugas ini sebagai risiko tersembunyi dan pantau mereka dengan ketelitian yang sama seperti aktivitas di jalur kritis.

💡 Tips Pro: Fitur Critical Path dan Perhitungan Waktu Slack di Tampilan Gantt ClickUp menunjukkan tugas-tugas yang harus diselesaikan tepat waktu. Waktu slack ditampilkan dengan garis putus-putus, dan tugas-tugas yang tidak memiliki ruang untuk penundaan ditandai dengan jelas sebagai nol slack. Hitung waktu slack dan jadwalkan tugas secara efisien di ClickUp

📮 ClickUp Insight: 31% manajer lebih memilih papan visual, sementara yang lain mengandalkan diagram Gantt, dasbor, atau tampilan sumber daya. Namun, kebanyakan alat memaksa Anda untuk memilih salah satu. Jika tampilan tidak sesuai dengan cara Anda berpikir, hal itu hanya menjadi lapisan gesekan tambahan. Dengan ClickUp, Anda tidak perlu memilih. Beralih antara diagram Gantt bertenaga AI, papan Kanban, dasbor, atau tampilan beban kerja hanya dengan satu klik. Dan dengan ClickUp Brain, Anda dapat secara otomatis menghasilkan tampilan atau ringkasan yang disesuaikan berdasarkan siapa yang melihatnya—baik itu Anda, eksekutif, atau desainer Anda. 💫 Hasil Nyata: CEMEX mempercepat peluncuran produk sebesar 15% dan mengurangi keterlambatan komunikasi dari 24 jam menjadi hitungan detik menggunakan ClickUp.

Gunakan waktu luang untuk penyeimbangan sumber daya

Ketika suatu tugas memiliki waktu luang yang tersedia, Anda dapat menunda tugas tersebut sedikit tanpa mengganggu jadwal. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda untuk mengalihkan anggota tim atau peralatan ke tugas-tugas prioritas tinggi tanpa menimbulkan penundaan di tahap selanjutnya.

💡 Tips Pro: Dengan fitur seret dan lepas untuk penjadwalan ulang dan pergeseran tugas bergantung, ClickUp memudahkan Anda menyesuaikan tugas untuk membebaskan sumber daya tanpa mengganggu tugas berikutnya. Aktifkan penjadwalan ulang ketergantungan di ClickUp Tasks, atau tampilan Daftar atau Gantt, untuk menyesuaikan otomatis tugas yang terhubung saat Anda memindahkan satu tugas dengan waktu luang. Ubah jadwal ketergantungan dalam tampilan Gantt di ClickUp

Lindungi waktu luang, jangan sia-siakan

Waktu luang (free slack) bukanlah waktu ekstra untuk menunda tenggat waktu. Jika Anda menggunakannya secara tidak perlu, Anda akan kehilangan bantalan alami yang melindungi proyek Anda dari gangguan kecil. Oleh karena itu, dorong tim untuk tetap pada tanggal yang direncanakan kecuali ada kebutuhan yang jelas untuk menggunakan waktu luang tersebut.

Fitur Tampilan Kustom memungkinkan Anda menyaring dan menyoroti tugas berdasarkan waktu slack atau bidang kustom—sehingga tim Anda tahu di mana buffer waktu ada dan di mana tidak. Gunakan ini untuk secara sadar melindungi zona waktu luang

💡 Tips Pro: Pandang Waktu ClickUp sangat ideal untuk memantau beban kerja di antara orang atau tim. Anda dapat mengelompokkan tugas berdasarkan penugas, departemen, atau prioritas, dan melihat jadwal mereka secara berdampingan. Misalnya, katakanlah seorang analis QA menyelesaikan pengujian pada Kamis, dan tugas deployment berikutnya dimulai pada Senin berikutnya. Tampilan ini menunjukkan celah tiga hari di jalur mereka. Lihat tampilan tugas tim sepanjang waktu dengan tampilan garis waktu ClickUp

Hitung ulang secara berkala

Slack bebas bersifat dinamis; ia berubah setiap kali Anda menyesuaikan durasi tugas, ketergantungan, atau kalender. Setelah setiap pembaruan jadwal, tinjau di mana slack bebas telah bertambah, berkurang, atau hilang untuk menjaga gambaran risiko Anda tetap terkini.

💡 Tips Pro: Grafik Gantt ClickUp diperbarui secara real-time, memastikan visualisasi Anda tetap terkini. Perubahan dalam durasi atau urutan tugas akan langsung tercermin pada indikator slack.

Komunikasikan ketergantungan

Pastikan pemilik tugas mengetahui persis berapa banyak slack yang mereka miliki. Seorang pengembang yang berpikir mereka bisa "mengambil dua hari lagi" saat hanya ada satu hari slack yang tersedia dapat secara tidak sengaja menunda pengujian atau deployment.

Notifikasi memberi tahu pemangku kepentingan secara instan ketika tugas yang bergantung berubah—atau ketika waktu slack berkurang.

💡 Tips Pro: Atur aturan berbasis pemicu di ClickUp Automations untuk secara otomatis memberitahu pemangku kepentingan tentang perubahan dalam jadwal proyek. Minta ClickUp Automations untuk memantau ketat tenggat waktu Anda

Secara tradisional, memantau dan bertindak atas free slack berarti melakukan pemeriksaan manual secara terus-menerus. Namun, dengan platform seperti ClickUp, manajer proyek (PM) dapat mendapatkan wawasan real-time tentang di mana melindungi free slack, di mana mengalihkan tugas, dan bagaimana berkomunikasi tentang risiko.

Dengan ClickUp Brain, mengelola waktu luang menjadi proaktif daripada reaktif. Alih-alih memeriksa diagram Gantt secara manual, biarkan Brain mengidentifikasi aktivitas berisiko, menjelaskan dampaknya, dan bahkan menyarankan penugasan ulang sumber daya.

Ini juga dapat menyusun pembaruan cepat untuk pemangku kepentingan saat waktu luang menjadi ketat, sehingga tim Anda dapat bertindak sebelum keterlambatan berantai.

Dapatkan saran tentang garis waktu tugas dan buat diagram Gantt di ClickUp dengan ClickUp Brain

Berikut ini adalah kamus singkat untuk Anda:

Tugas mana yang sekarang berisiko setelah saya menunda Tugas X?

Tampilkan semua tugas dengan nol hari waktu luang

Ringkas perubahan yang dilakukan pada jadwal peluncuran pemasaran minggu ini

Tulis pesan kepada tim konten untuk menjelaskan mengapa kami mempercepat pengembangan modul

Dapatkan template gratis Identifikasi potensi hambatan dan risiko dengan templat Analisis Jalur Kritis ClickUp

Dan jika Anda ingin menggunakan templat siap pakai yang dapat mengurangi beban kerja Anda, gunakan Templat Analisis Jalur Kritis ClickUp.

Template garis waktu proyek ini membantu manajer proyek memantau jadwal, ketergantungan, dan waktu luang secara sekilas. Template ini mengorganisir tugas berdasarkan fase proyek, seperti penelitian, implementasi, dan tinjauan.

Panel garis waktu ditampilkan sebagai batang horizontal yang digambar berdasarkan tanggal kalender, dengan garis ketergantungan yang menghubungkan tugas-tugas yang saling bergantung. Selain itu, tugas-tugas dengan sorotan merah menandakan tugas-tugas yang sangat padat atau yang memiliki slack nol.

Inilah yang dikatakan Justin Kosmides, CEO Vela Bikes, tentang diagram Gantt ClickUp:

Sebagai tim yang lebih kecil dan menerima ribuan pesanan dari seluruh dunia, kami perlu sangat efisien, dan diagram Gantt ClickUp memungkinkan kami melacak semua produksi dan logistik di satu tempat, yang membuat tim produksi kami dua pertiga lebih efisien.

Dapatkan template gratis Kelola siklus perencanaan triwulanan atau lacak laporan departemen dengan templat Gantt Timeline ClickUp

Struktur siap pakai yang dapat disesuaikan lainnya adalah Template Garis Waktu Gantt ClickUp.

Template diagram Gantt ini membantu tim merencanakan, memvisualisasikan, dan mengelola tugas-tugas sepanjang waktu. Tugas-tugas disusun secara berurutan dalam format berwarna, memudahkan untuk melacak perkembangan proyek. Selain itu, garis ketergantungan menghubungkan tugas-tugas yang terkait, memastikan alur kerja terdefinisi dengan jelas.

Polanya garis pada tugas menandakan waktu slack, memberikan fleksibilitas bawaan bagi tim.

Untuk pengawasan yang terus-menerus, ClickUp Autopilot Agents adalah pilihan terbaik Anda. Alat-alat ini memantau ruang kerja Anda secara aktif dan bertindak ketika logika proyek Anda memerlukan perlindungan.

Atur pemicu kustom untuk Agen AI Anda agar bertindak sesuai dengan

Misalkan tugas desain Anda terlambat dua hari dan hampir menghabiskan semua slack yang tersedia. Agen yang sudah dibangun sebelumnya dapat memberi tahu pemimpin kreatif Anda, menyarankan untuk memindahkan pertemuan tinjauan, dan bahkan mengalihkan tugas tindak lanjut.

Berikut adalah contoh pengaturan:

Agent: Pantau tugas-tugas kritis dengan slack rendah

Trigger: Jika slack turun di bawah satu hari

Tindakan: Beritahu manajer proyek, berikan komentar pada thread tugas, dan usulkan alokasi sumber daya

ClickUp Brain menggerakkan agen-agen ini, sehingga keputusan mereka didasarkan pada ketergantungan tugas aktual, kapasitas tim, dan pengaturan proyek Anda.

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Diagram Gantt Gratis

Berikan Diri Anda Sedikit (Gratis) Slack dengan ClickUp

Free float atau free slack adalah cara praktis untuk tetap mengontrol jadwal proyek, ketergantungan, dan alokasi sumber daya. Alat seperti ClickUp membantu Anda memahami seberapa besar ruang gerak yang dimiliki tugas-tugas Anda untuk menghindari kepanikan di menit-menit terakhir.

ClickUp untuk Manajemen Proyek adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan dalam satu tempat—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas. Ini membantu Anda menghindari keterlambatan, kebingungan, dan serah terima yang terlewat.

Dengan tampilan Gantt dan Timeline yang secara visual memetakan ketergantungan dan menyoroti slack, otomatisasi yang menandai masalah, dan bantuan AI yang kaya konteks yang terintegrasi melalui platform, Anda mendapatkan semua bantuan yang Anda butuhkan untuk meningkatkan produktivitas tim Anda.

Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Bagaimana free slack digunakan dalam Metode Jalur Kritis?

Slack bebas atau free float dalam Metode Jalur Kritis (CPM) memungkinkan manajer proyek untuk mengidentifikasi area fleksibilitas dalam jadwal untuk tugas-tugas individu. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengalokasikan ulang sumber daya atau menyesuaikan jadwal tanpa mempengaruhi tugas-tugas yang bergantung atau tanggal penyelesaian proyek secara keseluruhan.

2. Apakah suatu tugas dapat memiliki baik slack bebas maupun slack total?

Ya, sebuah tugas dapat memiliki baik slack bebas maupun slack total, tetapi nilainya mungkin berbeda. Jika sebuah tugas tidak berada di jalur kritis, ia mungkin memiliki slack bebas dan slack total yang positif, tetapi tugas-tugas di jalur kritis memiliki slack nol.

3. Apa artinya jika free slack bernilai nol?

Ketika slack bebas bernilai nol, artinya menunda tugas tersebut juga akan menunda dimulainya tugas berikutnya. Dalam CPM, hal ini sering menandakan bahwa tugas tersebut berada di jalur kritis atau secara langsung mengendalikan jadwal tugas-tugas berikutnya. Jika Anda memiliki nilai slack negatif, artinya Anda tidak memiliki waktu cadangan, dan Anda sudah terlambat.

Banyak alat manajemen proyek dapat secara otomatis menghitung dan menampilkan waktu luang. ClickUp membantu Anda menjadwalkan tugas dan memantau tanggal batas waktu waktu luang dan total, langsung dari diagram Gantt dan tampilan Timeline Anda. Waktu luang ditampilkan sebagai garis putus-putus, menunjukkan jumlah fleksibilitas yang dimiliki tugas lain sebelum memengaruhi tugas berikutnya atau rencana proyek secara keseluruhan.