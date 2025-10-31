SaaS OKRs: Contoh & Kerangka Kerja untuk Pertumbuhan Berbasis Produk

Pada akhir kuartal kedua, tim penjualan gagal mencapai targetnya sebesar 6%. Bukan hal yang fatal, tapi cukup untuk membuat sakit hati. Dan saat kita melihat kembali, masalahnya bukan soal usaha. Orang-orang bekerja keras… tapi bukan pada hal yang paling penting.

OKR—Tujuan dan Hasil Kunci—dibuat untuk mengatasi hal itu. Mereka menyelaraskan pekerjaan dengan strategi, menghubungkan tujuan antar tim, dan memberikan urgensi pada kemajuan. Namun, jika OKR tersebut kabur, terputus-putus, atau dilacak di lima alat yang berbeda? Mereka hanya menjadi tugas lain yang harus diselesaikan.

Dalam posting blog ini, kita akan membahas segala hal yang perlu Anda ketahui tentang OKR dan bagaimana ClickUp membantu Anda melacaknya. 🎯

Apa Itu OKR dan Mengapa Penting dalam SaaS

Kerangka kerja penetapan tujuan yang sederhana, dirancang untuk tim dengan kecepatan tinggi. OKR (Objectives and Key Results) membantu Anda mendefinisikan apa yang ingin Anda capai—dan bagaimana Anda akan tahu bahwa Anda sedang menuju ke sana. Di organisasi SaaS yang bergerak cepat, OKR membantu Anda tetap fokus secara tajam bahkan ketika prioritas berubah setiap minggu. ✅ Tujuan: Hasil yang jelas dan menginspirasi✅ Hasil Kunci: Bukti yang dapat diukur bahwa Anda sedang membuat kemajuan

Perubahan terjadi dengan cepat di perusahaan SaaS: pasar yang berubah, tim yang berkembang. Tanpa peta jalan yang jelas, mudah terjebak dalam kesibukan tanpa hasil yang efektif.

Begini cara OKR membantu:

Jernihkan fokus: Pastikan tim tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting daripada menyebar upaya terlalu tipis.

Selaraskan departemen: Pastikan tim produk, penjualan, pemasaran, dan keberhasilan pelanggan bekerja menuju tujuan bersama.

Dorong inovasi: Ajak tim untuk mengambil risiko cerdas, menguji ide, dan terus meningkatkan diri.

Sederhanakan akuntabilitas: Tetapkan pemilik yang jelas untuk setiap tujuan agar tanggung jawab menjadi transparan.

Pantau kemajuan: Pantau apa yang berhasil, apa yang tidak, dan beradaptasi dengan cepat saat diperlukan.

Prioritaskan nilai pelanggan: Hubungkan tujuan dengan kepuasan dan retensi pengguna untuk mencapai hasil yang berarti.

Dorong pertumbuhan: Pastikan tim tetap fokus pada skalabilitas, baik melalui pelanggan baru, pendapatan, maupun pasar.

Mendorong rasa kepemilikan: Biarkan tim menetapkan OKR mereka sendiri untuk meningkatkan komitmen dan pertanggungjawaban.

Menyeimbangkan strategi dan metrik: Hubungkan tujuan jangka panjang dengan metrik kunci seperti MRR, CAC, dan tingkat churn.

📕 Glosarium: Pendapatan Berulang Bulanan (MRR) merujuk pada pendapatan yang dapat diprediksi yang diperoleh bisnis Anda setiap bulan dari langganan atau penagihan berulang, memungkinkan Anda mengukur pertumbuhan yang stabil. Biaya Akuisisi Pelanggan (CAC) merujuk pada jumlah yang dihabiskan untuk mendapatkan setiap pelanggan baru, mencakup biaya pemasaran, penjualan, dan onboarding.

Cara Menetapkan OKR SaaS yang Efektif

Di organisasi SaaS, tujuan dapat dengan cepat berubah. Kerangka kerja OKR yang terstruktur dengan baik memberikan konsistensi dalam perubahan tersebut, memungkinkan tim untuk memprioritaskan inisiatif yang tepat, melakukan penyesuaian dini, dan mengevaluasi dampaknya.

Mari kita bahas cara menetapkan dan mengimplementasikan OKR. 💁

Langkah #1: Hubungkan OKR dengan gambaran besar

💡 Pastikan setiap tujuan terhubung dengan misi perusahaan untuk menjaga keselarasan tim.

Sebelum Anda mulai menetapkan tujuan, ambil langkah mundur. Setiap tujuan harus mencerminkan visi dan prioritas strategis perusahaan Anda. Jika sebuah OKR tidak secara langsung mendukung alasan di balik bisnis Anda, itu hanyalah kebisingan.

📌 Contoh: Misi Anda adalah ‘mempermudah penggunaan alat SaaS bagi freelancer.’ Tujuan yang kuat mungkin adalah ‘Meluncurkan pengalaman dashboard yang intuitif dan disesuaikan untuk pengguna individu.’

Langkah #2: Tetapkan tujuan yang jelas dan inspiratif.

💡 Jadikan tujuan Anda singkat, memotivasi, dan bebas dari metrik.

Tujuan Anda adalah tujuan akhir, bukan peta. Harus singkat, memotivasi, dan bebas dari metrik. Hindari memasukkan langkah-langkah pelaksanaan atau KPI; itulah fungsi dari hasil kunci.

Jika tujuan Anda tidak memotivasi tim, tulis ulang. Anda akan meninjau baris ini setiap minggu, jadi pastikan itu benar-benar berarti.

⚠️ Perhatian: ‘Meningkatkan tingkat konversi sebesar 2% dengan mengoptimalkan halaman arahan’ bukanlah tujuan. Itu adalah hasil kunci yang dibungkus dalam daftar tugas. Tujuan yang lebih baik adalah ‘Memberikan pengalaman pertama yang lancar bagi pengguna.’

Langkah #3: Buat hasil kunci yang spesifik

💡 Ubah niat menjadi hasil yang dapat diukur.

Hasil kunci adalah tempat di mana pertanggungjawaban berada. Mereka memberi tahu Anda apakah Anda membuat kemajuan. Setiap hasil kunci harus berupa hasil yang dapat diukur, bukan niat atau aktivitas yang samar-samar.

📌 Contoh: Tujuan: ‘Meningkatkan retensi pengguna dalam 30 hari pertama. ’ Hasil kunci: Tingkatkan retensi 30 hari dari 45% menjadi 60%

Kurangi waktu untuk mencapai nilai dari tujuh hari menjadi tiga hari.

Tingkatkan tingkat penyelesaian onboarding menjadi 80%

Langkah #4: Fokuskan upaya Anda

💡 Tujuan yang lebih sedikit namun lebih tajam lebih efektif daripada prioritas yang tersebar.

Lebih banyak bukan berarti lebih baik; yang lebih baiklah yang lebih baik. Tim SaaS sudah harus menyeimbangkan peluncuran fitur, perubahan roadmap, umpan balik pelanggan, dan situasi darurat. Tetaplah pada 2-4 tujuan yang dapat diukur per tim, masing-masing dengan maksimal 3-5 hasil kunci.

Selain itu, pastikan bahwa tujuan setiap tim mendukung baik tujuan perusahaan secara keseluruhan maupun tujuan tim lainnya.

📌 Contoh: Tujuan perusahaan: ‘Meningkatkan pendapatan ekspansi’ KR Produk: ‘Meluncurkan harga berdasarkan penggunaan dalam versi beta’ KR Pemasaran: ‘Mendorong 500 pendaftaran ke program uji coba harga’ CS KR: ‘Meningkatkan 50 pengguna dari versi beta ke tingkat berbayar’

Langkah #5: Tinjau, pelajari, dan sesuaikan

💡 OKR berkembang bersama Anda—periksa, nilai, dan sempurnakan.

OKR bukanlah 'tetapkan dan lupakan'. Lakukan pengecekan mingguan atau dua mingguan, bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk melakukan penyesuaian arah. Gunakan sistem penilaian sederhana 0,0-1,0 di akhir siklus untuk mencerminkan kemajuan secara akurat.

Sistem penilaian dapat terlihat seperti:

1. 0: Sudah sepenuhnya tercapai

0. 7: Kemajuan yang baik, tetapi belum sepenuhnya

0. 3: Tidak sesuai jalur

Setelah memahami kerangka kerja OKR, langkah selanjutnya adalah menerapkannya pada tim Anda. Di bawah ini, kami akan membahas contoh OKR SaaS nyata berdasarkan departemen, mulai dari Produk dan Teknik hingga Pemasaran dan Keberhasilan Pelanggan, untuk membantu Anda menetapkan tujuan yang dapat diukur dan benar-benar mendorong pertumbuhan.

Contoh OKR SaaS Berdasarkan Tim

Tim SaaS yang paling efektif mengaitkan pekerjaan harian mereka dengan tujuan SMART yang lebih luas. Di sini, mari kita uraikan contoh OKR praktis berdasarkan tim agar semua orang dapat bergerak secara sinkron. 👇

1. OKR Tim Produk

Anda bergerak cepat, tetapi tingkat churn pelanggan tetap tinggi. Itu seringkali pertanda tim produk lebih fokus pada pengiriman daripada dampak. OKR produk yang jelas dan berfokus pada adopsi, retensi, atau waktu hingga nilai dapat mengarahkan upaya menuju hasil yang berarti.

Berikut adalah beberapa contoh OKR yang efektif:

Perbaiki pengalaman pengguna dalam tiga bulan ke depan.

Dapatkan rata-rata skor kepuasan pelanggan sebesar sembilan atau lebih dari survei pengguna.

Kurangi waktu respons dukungan rata-rata sebesar 10%.

Tingkatkan retensi pelanggan sebesar 20% melalui pembaruan produk.

Luncurkan produk Q3 baru dengan sukses

Bicaralah dengan 30 pelanggan untuk memahami kebutuhan dan umpan balik mereka.

Tonton sepuluh video pengguna dan bagikan poin-poin pentingnya dengan tim.

Laksanakan dua sesi pelatihan untuk memastikan tim pemasaran dan penjualan memahami dengan baik.

Periksa 15 dokumen persyaratan pelanggan dari pemasaran produk untuk memastikan kita membangun hal yang tepat.

🔍 Tahukah Anda? Andy Grove, mantan CEO Intel, pertama kali memperkenalkan OKR sebagai konsep pada tahun 1970-an. Ini adalah strategi manajemen pertumbuhan dan inovasi yang sesuai dengan model bisnis perusahaan. Inspirasinya berasal dari teoritikus manajemen Peter Drucker dan konsep manajemen berdasarkan tujuan (MBO).

2. OKR Tim Teknik

Tujuan teknikal seringkali terabaikan di bawah tumpukan tiket dan utang teknis. Berikut adalah beberapa contoh OKR yang dapat membantu Anda jika Anda salah satunya.

Meningkatkan kualitas rilis produk

Kurangi rata-rata jumlah laporan bug baru dari 72 menjadi 60 per bulan.

Tingkatkan tingkat keberhasilan tanpa kegagalan dari 96% menjadi 99% dalam rilis terbaru.

Tingkatkan cakupan pengujian dari 35% menjadi 50% agar kita dapat mendeteksi lebih banyak masalah sebelum peluncuran.

Percepat tim pengembangan

Tingkatkan kecepatan sprint dari 42 menjadi 60 poin untuk menghasilkan lebih banyak setiap siklus.

Kurangi waktu rata-rata tinjauan kode sebesar 30% untuk menjaga agar pekerjaan tetap berjalan lancar.

Pastikan bahwa desain yang belum selesai tidak menghalangi lebih dari 2% fitur yang direncanakan.

3. OKR Tim Pemasaran

Kampanye Anda mendapatkan klik, tetapi penjualan masih kesulitan dengan kualitas prospek. Di sinilah Anda membutuhkan OKR yang efektif. Berikut adalah beberapa contoh OKR pemasaran untuk inspirasi:

Perbaiki keselarasan pemasaran-penjualan berdasarkan kriteria kualitas prospek

Kurangi persentase prospek yang tidak memenuhi syarat yang diteruskan ke tim penjualan dari 40% menjadi 25%.

Tingkatkan tingkat konversi MQL menjadi SQL dari 12% menjadi 20%.

Luncurkan kampanye konten yang ditargetkan untuk mendukung pengambilan keputusan di tahap akhir funnel.

Perkuat visibilitas merek dan pertumbuhan organik

Tingkatkan lalu lintas organik situs web sebesar 30% secara kuartal ke kuartal.

Publish tiga studi kasus berfokus pada niat tinggi yang menyoroti kisah sukses pelanggan.

Tingkatkan tingkat pembukaan kampanye email dari 25% menjadi 35%.

4. OKR Tim Penjualan

Tim penjualan berkembang dengan target, tetapi OKR penjualan membantu menyeimbangkan tujuan pendapatan jangka pendek dengan faktor pertumbuhan jangka panjang. Berikut beberapa contoh:

Tingkatkan efisiensi penjualan dan tutup lebih banyak kesepakatan berkualitas tinggi

Tingkatkan tingkat keberhasilan dari 18% menjadi 25%

Kurangi siklus transaksi rata-rata dari 42 menjadi 30 hari.

Lakukan analisis kemenangan dan kekalahan pada 100% peluang yang telah ditutup.

Bangun mesin penjualan keluar yang dapat diulang dan skalabel

Luncurkan urutan pemasaran keluar yang menargetkan tiga persona pembeli utama.

Generate 50 prospek pemasaran baru yang berkualitas dari saluran pemasaran keluar.

Capai tingkat respons 10% di semua kampanye keluar.

5. OKR Tim Keberhasilan Pelanggan

Pelanggan berhasil onboard, tetapi berhenti menggunakan produk setelah tiga bulan. Hal ini menunjukkan realisasi nilai yang lemah. OKR seputar tonggak adopsi, skor kesehatan, atau NPS dapat membantu tim CS bertindak sebelum terlambat. Berikut beberapa contoh:

Tingkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan

Tingkatkan skor kepuasan pelanggan (CSAT) dan capai 90% atau lebih.

Kurangi keluhan pelanggan sebesar 15% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Tingkatkan Skor Net Promoter (NPS) kami menjadi 65 atau lebih tinggi.

Tanggapi pertanyaan pelanggan lebih cepat, mengurangi waktu respons rata-rata sebesar 25%.

Pertahankan lebih banyak pelanggan dan kurangi tingkat churn

Tingkatkan tingkat retensi pelanggan bernilai tinggi kami sebesar 10%.

Kurangi tingkat churn sebesar 15% sehingga lebih sedikit pelanggan yang meninggalkan kami.

Lakukan tinjauan bisnis triwulanan dengan setidaknya 80% pelanggan utama kami.

Luncurkan program rujukan yang mendatangkan 30% bisnis baru melalui pelanggan yang puas.

SaaS OKRs vs. KPIs: Apa Perbedaannya?

OKR dan KPI seringkali disamakan, namun keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Sementara KPI memantau kesehatan bisnis Anda, OKR mendorongnya ke depan. Memahami kapan menggunakan masing-masing dan bagaimana keduanya dapat bekerja sama adalah kunci untuk membangun tim SaaS yang berkinerja tinggi.

Mari kita pahami perbedaan antara OKR dan KPI.

Kriteria OKR KPI Definisi Metode penetapan tujuan dengan tujuan bisnis yang jelas dan hasil yang dapat diukur. Metrik yang melacak seberapa baik bisnis berjalan di bidang-bidang tertentu. Tujuan Bantu tim tetap fokus dan selaras pada tujuan besar. Pantau kinerja dan periksa apakah target tercapai. Ruang Lingkup Luas dan ambisius Spesifik dan berfokus pada operasional sehari-hari. Rentang waktu Biasanya ditetapkan untuk satu kuartal atau satu tahun. Dilacak secara teratur: harian, mingguan, bulanan, atau triwulanan. Struktur Satu tujuan dengan 2-5 hasil kunci yang dapat diukur Metrik tunggal atau kelompok metrik yang terkait Frekuensi perubahan Dibahas dan diperbarui setiap kuartal (atau sesuai kebutuhan) Tetap konsisten untuk melacak tren seiring waktu. Contoh dalam SaaS Tujuan: Meningkatkan retensi. KR: Mengurangi tingkat churn dari 5% menjadi 3% pada kuartal ini. MRR, tingkat churn, CAC, nilai seumur hidup pelanggan (LTV) Fokus Apa yang ingin Anda capai dan bagaimana Anda akan tahu jika Anda sudah mencapainya. Bagaimana kinerja Anda di bidang-bidang bisnis utama

🧠 Fakta Menarik: Meskipun memiliki tujuan yang berbeda, baik OKR maupun KPI berasal dari karya asli Drucker! Namun, konsep KPI sudah ada sejak awal abad ke-20, ketika Frederick Taylor, seorang pionir dalam manajemen ilmiah, memperkenalkan penggunaan data dan pengukuran untuk meningkatkan produktivitas. Istilah ‘Key Performance Indicator’ baru diperkenalkan kemudian, setelah teori MBO.

Cara Melacak OKR di Perusahaan SaaS

OKR adalah kompas bagi perusahaan Anda. Jika diterapkan dengan benar, OKR dapat menyelaraskan tim, mempertajam fokus, dan menjaga jalur pertumbuhan perusahaan tetap pada jalur yang benar.

Tapi melacak OKR? Itu cukup rumit. Berikut cara melakukannya langkah demi langkah dengan ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, sehingga Anda tidak melewatkan apa pun.

Langkah #1: Tetapkan OKR strategis dari atas ke bawah

Mulailah dengan gambaran besar. Apa 2-3 tujuan yang ingin dicapai perusahaan Anda pada kuartal ini? Tujuan ini harus mencerminkan taruhan strategis Anda. Ini dapat mencakup fokus penuh pada peluncuran produk, ekspansi ke pasar baru, atau mengatasi lonjakan tingkat churn.

Setelah Anda memahami hal tersebut, berikut adalah langkah-langkah yang perlu Anda lakukan:

Bagi menjadi OKR tingkat departemen dan tim

Buat tujuan yang inspiratif dan berkualitas, seperti ‘Menjadi platform pilihan untuk kolaborasi tim jarak jauh’.

Jadikan hasil kunci dapat diukur, seperti ‘Mengurangi waktu proses onboarding pelanggan dari tujuh hari menjadi tiga hari untuk pengguna baru’

Setelah tujuan tingkat atas Anda jelas, Anda harus menerjemahkannya menjadi OKR yang dapat dilacak.

Ini adalah hal yang ClickUp Goals buat dengan sangat mudah. Anda dapat membuat OKR yang berlaku secara perusahaan maupun spesifik tim dalam satu ruang kerja terpusat. Untuk setiap hasil kunci, Anda dapat menghubungkannya langsung ke tugas ClickUp, dokumen ClickUp, dasbor, bahkan siklus sprint.

Pantau Tujuan Anda di ClickUp Berikan Tim Anda Target Tugas di dalam Tujuan ClickUp

Misalkan tim kepemimpinan Anda menetapkan tujuan kuartalan seperti ‘Meningkatkan pertumbuhan yang didorong oleh produk di saluran self-service. ’ Di ClickUp, Anda dapat memecah tujuan ini menjadi KR yang dapat diukur dan menghubungkannya dengan alur kerja yang aktif, seperti dokumen riset pengguna dan dasbor analitik produk. Anda dapat menugaskan pemilik, memperbarui status, dan melacak bagaimana tim menghabiskan waktu mereka pada setiap tugas.

Berikut adalah cara salah satu pelanggan ClickUp, Spekit, menggunakan OKR untuk transparansi dan keselarasan menggunakan ClickUp:

Transparansi organisasi adalah salah satu manfaat paling berdampak yang dirasakan sejak mengimplementasikan ClickUp ke tim. Sekarang, di ClickUp, siapa pun di organisasi dapat melihat OKR setiap tim kami, siapa yang bertanggung jawab atasnya, dan kemajuan mereka. Jika kita melihat kembali ke masa lalu, sebelum ClickUp, kami tidak memiliki tingkat transparansi tersebut, sehingga semua departemen kami terputus-putus.

Transparansi organisasi adalah salah satu manfaat paling berdampak yang dirasakan sejak mengimplementasikan ClickUp ke tim.

Sekarang, di ClickUp, siapa pun di organisasi dapat melihat OKR setiap tim kami, siapa yang bertanggung jawab atasnya, dan kemajuan mereka. Jika kita melihat kembali ke masa lalu, sebelum ClickUp, kami tidak memiliki tingkat transparansi tersebut, sehingga semua departemen kami terputus-putus.

Langkah #2: Tetapkan ritme dan patuhi ritme tersebut.

Sekarang, saatnya mengubahnya dari tujuan statis menjadi indikator kemajuan dinamis. Hal ini hanya terjadi ketika Anda mengintegrasikannya ke dalam sistem operasional tim Anda.

Tetapkan ritme mingguan atau dua mingguan di mana tim:

Perbarui kemajuan

Bagikan keberhasilan dan hambatan.

Ulasan skor

Gunakan penilaian kepercayaan untuk mengidentifikasi masalah sejak dini. Untuk setiap hasil kunci, mintalah pemiliknya untuk menilai tingkat kepercayaan mereka (misalnya, merah, kuning, atau hijau—atau 1–5). Hal ini menambahkan lapisan prediktif yang melampaui sekadar melacak persentase penyelesaian.

Namun, jika Anda kesulitan mempertahankan konsistensi ritme ini, gunakan ClickUp Automations.

Tetapkan aturan 'jika ini, maka itu' dengan ClickUp Automations

Misalkan tim pemasaran Anda meninjau OKR setiap Senin pukul 10 pagi. Anda dapat mengatur otomatisasi kustom yang dipicu setiap Senin pagi untuk: Atur pengingat untuk semua pemilik OKR agar memperbarui kemajuan.

Ubah status tugas yang terkait dengan OKR menjadi ‘Sedang Ditinjau’

Posting pesan di thread tugas untuk meminta skor kepercayaan.

Atur otomatisasi ClickUp kustom dengan menggunakan ClickUp Brain

ClickUp Brain, asisten AI terintegrasi platform ini, memungkinkan Anda mengatur otomatisasi menggunakan perintah bahasa alami. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengatakan, ‘Setiap Jumat pukul 4 sore, ingatkan semua pemilik OKR untuk memperbarui kemajuan dan skor keyakinan mereka. ’ Ia akan membuat otomatisasi untuk Anda tanpa pengaturan manual.

Langkah #3: Pastikan transparansi

Untuk menciptakan keselarasan di seluruh perusahaan, Anda harus memastikan semua orang dapat melihat semua informasi. Buat dashboard OKR yang dapat diakses oleh semua tim, gunakan dalam rapat seluruh tim, dan tetapkan pemilik yang jelas untuk setiap tujuan dan hasil kunci.

Dashboard ClickUp adalah pusat kendali real-time dan interaktif yang memungkinkan siapa pun untuk melacak kemajuan bisnis menuju tujuannya.

Buat dasbor ClickUp kustom untuk memvisualisasikan OKR dan kemajuan tim Anda

Setiap dasbor terdiri dari kartu yang mengambil data real-time dari ruang kerja Anda, seperti hasil kunci yang berisiko, tugas yang terlambat, atau tingkat penyelesaian rata-rata per tim. Anda dapat menyaringnya berdasarkan tim, waktu, atau prioritas untuk membuatnya lebih dapat ditindaklanjuti.

Misalnya, OKR tim penjualan Anda adalah meningkatkan pertumbuhan pendapatan kuartalan sebesar 20%. Dashboard ClickUp Anda dapat mencakup:

Grafik batang untuk pendapatan yang ditutup per perwakilan

Kartu kemajuan melacak hasil kunci seperti jumlah demo yang dijadwalkan atau kesepakatan yang dipindahkan ke 'Proposal'.

Kartu daftar tugas yang difilter berdasarkan tugas yang terhubung dengan KR untuk mengidentifikasi hambatan secara real-time.

Kartu komentar untuk mencatat pembaruan mingguan atau skor kepercayaan.

Dengan ClickUp Brain, Anda dapat menghasilkan pembaruan kemajuan otomatis yang mirip manusia langsung dari data real-time di dashboard Anda.

Minta ClickUp Brain untuk merangkum pembaruan penting terkait tujuan Anda

Anda tidak perlu menginterpretasikan grafik atau metrik secara manual. AI Project Manager secara instan merangkum dashboard Anda, menyoroti tren kunci, keberhasilan, dan hambatan.

Artinya:

Eksekutif mendapatkan ringkasan cepat yang ditulis oleh AI tentang tujuan mana yang berada di jalur yang benar atau tidak.

Pemimpin tim dapat mengidentifikasi hambatan tanpa perlu menyelami detail setiap kartu.

Siapa pun di organisasi dapat mengajukan pertanyaan kepada ClickUp Brain seperti ‘Mengapa skor NPS kami menurun?’ atau ‘Hasil Kunci mana yang paling tertinggal minggu ini?’

Bagaimana ClickUp Brain Membantu Anda Melacak dan Meningkatkan OKR Secara Otomatis Pembaruan tujuan secara manual menghabiskan waktu strategis. ClickUp Brain, mesin AI di balik Converged AI Workspace, mengotomatiskan pemeliharaan OKR, memungkinkan tim untuk fokus pada hasil daripada pengecekan rutin. Ringkasan kemajuan AI: Ringkas setiap Hasil Kunci secara real-time dan identifikasi hambatan langsung di dalam Tujuan atau Dashboard.

Pertanyaan kontekstual: Tanyakan, “OKR mana yang tidak sesuai target minggu ini?” dan dapatkan jawaban instan yang terhubung dengan sumbernya.

Ringkasan yang ditulis oleh AI: Ubah tinjauan OKR mingguan menjadi pembaruan otomatis untuk pertemuan kepemimpinan atau pertemuan seluruh tim.

Wawasan prediktif: ClickUp Brain mengidentifikasi pola pada KR yang kinerjanya rendah dan menyarankan pemilik atau tenggat waktu untuk disesuaikan. Selain itu, gunakan ClickUp Brain MAX dengan input suara untuk mencatat pembaruan OKR atau refleksi secara instan—cukup bicara, dan sistem akan mengubah kata-kata Anda menjadi teks terstruktur. Selama tinjauan kuartalan, Anda dapat mendikte catatan kemajuan atau wawasan kunci, lalu biarkan ClickUp Brain MAX merangkum dan menghubungkannya di seluruh proyek, Dashboard, dan Dokumen.

Langkah #4: Ukur hal-hal yang penting

Hubungkan setiap hasil kunci dengan metrik yang menceritakan sebuah cerita:

Tingkat aktivasi pengguna

Adopsi fitur

Retensi pendapatan bersih

Waktu penyelesaian tiket dukungan

Kemudian, perhatikan pola-pola: Apa yang memengaruhi hasil? Apa yang tertinggal? Gunakan wawasan ini untuk menyempurnakan OKR Anda untuk siklus berikutnya.

Misalkan OKR perusahaan Anda adalah meningkatkan retensi pengguna sebesar 25%. Hasil kunci meliputi mengurangi tingkat churn sebesar 15%, meningkatkan jumlah pengguna aktif mingguan sebesar 20%, dan meluncurkan tiga fitur yang diminta oleh pelanggan.

Gunakan Hierarki Proyek ClickUp untuk mengatur ruang kerja Anda

Begini cara Hierarki Proyek ClickUp membantu:

Workspace: Ruang operasional organisasi Anda mencakup produk, pemasaran, penjualan, dan keberhasilan pelanggan.

Spaces: Sebuah ruang tingkat atas yang didedikasikan untuk semua inisiatif strategis dan tujuan kuartalan di seluruh departemen, bernama ‘Q3 Strategic OKRs’.

Folder: Berfokus pada tujuan kuartal ketiga. Semua item di bawah folder ini dikaitkan dengan OKR 'Meningkatkan retensi pengguna'.

Daftar: Satu untuk setiap hasil kunci, misalnya: Kurangi tingkat churn sebesar 15%. Dan tugas-tugasnya adalah: Implementasikan survei keluar Perbaiki alur pembatalan Lakukan tindak lanjut dengan pengguna yang churn untuk mendapatkan umpan balik

Implementasikan survei keluar

Perbaikan alur pembatalan peluncuran

Ikuti perkembangan pengguna yang berhenti berlangganan untuk mendapatkan umpan balik.

Implementasikan survei keluar

Perbaikan alur pembatalan peluncuran

Ikuti perkembangan pengguna yang berhenti berlangganan untuk mendapatkan umpan balik.

Setiap tugas mencakup penanggung jawab, tanggal jatuh tempo, ketergantungan, dan subtugas jika diperlukan. Anda dapat menghubungkannya langsung ke hasil kunci menggunakan Bidang Kustom, Tujuan, atau bahkan hubungan. Buat templat OKR dengan alur kerja yang berbeda untuk memastikan konsistensi setiap kuartal.

Minta ClickUp Brain untuk memberikan pembaruan tugas

Gunakan ClickUp Brain untuk merangkum kemajuan di semua daftar dalam hitungan detik. Tanyakan, “Apa status terkini OKR retensi pengguna kuartal ketiga kami?”

Langkah #5: Tutup lingkaran di akhir siklus

Sebelum Anda memasuki kuartal berikutnya:

Nilai setiap hasil kunci secara jujur: Gunakan pedoman penilaian yang jelas dan fokus pada kemajuan. Apakah Anda mencapai 80% dari tujuan yang menantang? Itu kemungkinan besar merupakan keberhasilan.

Tinjau apa yang berhasil: Langkah lebih jauh dari sekadar skor. Telusuri inisiatif yang berhasil dan apa yang membuatnya sukses. Apakah itu waktu yang tepat, strategi, atau kolaborasi lintas fungsi yang lebih baik?

Catat pembelajaran dan akar masalah: Jangan hanya merayakan atau menyalahkan. Lakukan retrospeksi ringan untuk mengidentifikasi hambatan sistemik atau faktor pendorong yang tak terduga. Dokumentasikan wawasan ini agar tujuan kuartal berikutnya lebih tajam.

Rayakan kemajuan: Apresiasi apa yang telah dicapai, meskipun tidak semua target terpenuhi. Rayakan secara terbuka tim yang mencapai target ambisius atau mengatasi hambatan besar.

Dapatkan templat gratis Tetapkan kerangka kerja OKR untuk menjaga konsistensi dengan Template OKR ClickUp.

Template OKR ClickUp memberikan tim pendekatan terstruktur untuk menyelaraskan tujuan dengan inisiatif kuartalan di seluruh organisasi. Dalam setiap kuartal, tujuan dibagi menjadi hasil kunci yang spesifik dan dapat diukur, dengan indikator status real-time seperti On Track, At Risk, Off Track, atau Complete.

Setiap item juga terhubung dengan Tim Utama, inisiatif, dan bilah kemajuan, sehingga setiap tujuan ditetapkan dan dihubungkan secara kontekstual dalam templat penetapan tujuan.

