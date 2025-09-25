Twist vs. Slack: Aplikasi Obrolan Tim Mana yang Terbaik untuk Anda?

Menjaga komunikasi tim tetap jelas dan terorganisir bukanlah hal yang mudah.

Pesan menumpuk, pembaruan tersembunyi, dan sebelum Anda menyadarinya, Anda harus menyortir percakapan tanpa henti hanya untuk menemukan hal yang penting.

Beberapa tim berkembang dengan umpan balik instan dan kolaborasi dinamis, sementara yang lain lebih mengutamakan komunikasi yang terencana dan kolaborasi asinkron. Kunci utamanya adalah memilih alat komunikasi sesuai dengan cara kerja tim Anda yang paling efektif.

Dan di situlah perdebatan Twist vs. Slack dimulai. Slack menjaga percakapan tetap mengalir, yang sempurna untuk tim yang bergerak cepat. Twist, di sisi lain, berfokus pada diskusi yang mendalam dan terstruktur; ideal untuk tim yang lebih menyukai pekerjaan mendalam daripada notifikasi konstan.

Keduanya melayani kebutuhan yang berbeda, tetapi mana yang cocok untuk tim Anda? Mari kita cari tahu.

Twist vs. Slack Sekilas

Berikut ini perbandingan singkat untuk memulainya:

Fitur Twist Slack ClickUp (Bonus) Gaya Komunikasi Pendekatan berbasis thread Pendekatan pesan instan Menggabungkan manajemen proyek dan tugas dengan obrolan; obrolan dapat dihubungkan dengan tugas dan dokumen Rapat & Panggilan Tidak ada panggilan suara/video bawaan Kolaborasi yang ditingkatkan dengan Huddles dan Clips; mendukung panggilan/berbagi Mendukung panggilan video/suara dan berbagi layar; terintegrasi dengan Zoom, Google Meet, dan lainnya Kemampuan AI Otomatisasi terbatas melalui Zapier AI untuk menghasilkan ringkasan, mencatat rapat, mengotomatisasi tugas, dan mengoptimalkan pencarian AI terintegrasi untuk membuat tugas, menghasilkan ringkasan, bantuan penulisan, catatan rapat, otomatisasi, dan optimasi pencarian langsung dalam tugas, dokumen, dan obrolan Otomatisasi Otomatisasi terbatas melalui Zapier Otomatisasi alur kerja, pengingat, integrasi Otomatisasi bawaan yang luas (misalnya, pembaruan status, penugasan tugas, penyesuaian tanggal jatuh tempo, alur kerja kustom, dan lainnya) serta Agen Autopilot AI Berbagi File Bagikan hingga 100 MB dalam thread/komentar Bagikan hingga 1 GB dalam pesan/saluran Unggah file hingga 1 GB di tugas, dokumen, dan komentar; manajemen file canggih dengan kontrol versi dan penyisipan Antarmuka Sederhana dan minimalis Sederhana dan intuitif Antarmuka yang sangat dapat disesuaikan dengan tampilan fleksibel (Daftar, Papan, Kalender, Gantt, dll.) Keamanan Sesuai dengan GDPR Sesuai dengan SOC2, SOC3, dan ISO/IEC Sesuai dengan SOC2 Type II, GDPR, HIPAA, dan ISO/IEC; keamanan tingkat perusahaan Dukungan Dukungan standar dan prioritas, basis pengetahuan Dukungan standar/prioritas; dukungan khusus untuk Enterprise dukungan 24/7 untuk semua paket Harga Hemat biaya, paket terbatas Mahal, banyak tingkatan harga Rencana gratis, penyesuaian untuk perusahaan

Apa itu Twist?

melalui Twist

Twist adalah alat komunikasi tim yang dirancang untuk kolaborasi asinkron. Anda dapat merespons dengan cermat dan sesuai dengan kecepatan Anda sendiri tanpa tekanan dari pesan real-time.

Alat ini memungkinkan pengguna untuk fokus pada pekerjaan mendalam dengan gangguan minimal.

Twist menjaga percakapan tetap terstruktur dan memisahkan diskusi berdasarkan topik. Hal ini memastikan balasan tetap relevan, sehingga Anda tidak perlu terus-menerus menggulir untuk menemukan pembaruan penting. Secara default, Twist tidak mengirim notifikasi terus-menerus untuk setiap pesan baru yang muncul. Pengguna akan diberi tahu jika mereka disebutkan atau jika mereka mengikuti thread tertentu.

Dikembangkan oleh Doist, Twist ideal untuk tim yang membutuhkan komunikasi asinkron bergaya forum. Alat ini sangat cocok untuk tim jarak jauh yang tersebar di zona waktu yang berbeda.

Fitur Twist

Berikut adalah beberapa fitur utama Twist yang mendukung kolaborasi terstruktur dan terfokus untuk tim yang lebih menyukai komunikasi asinkron.

Fitur #1: Percakapan berurutan

Di Twist, saluran berfungsi sebagai ruang khusus untuk diskusi yang berkaitan dengan proyek, klien, atau topik tertentu. Di dalam saluran tersebut, thread menjaga percakapan tetap terstruktur dengan mengelompokkan pesan-pesan yang terkait.

Tidak ada opsi untuk mengirim pesan mandiri di dalam saluran; setiap pesan harus menjadi bagian dari thread yang sudah ada, atau Anda dapat membuat thread baru di saluran yang relevan.

Dengan cara ini, komunikasi tetap terfokus dan pesan tidak hilang. Struktur berurutan memudahkan untuk melacak dan kembali ke diskusi tanpa kehilangan konteks.

💡 Tahukah Anda? Anda dapat mengirim email ke thread Twist seperti mengirim pesan? Twist memberikan alamat email khusus untuk setiap thread, kirimkan email ke alamat tersebut, dan pesan akan muncul dalam percakapan.

Fitur #2: Format pesan yang rapi

Twist memudahkan Anda untuk menjaga semua konteks dalam satu tempat. Alih-alih membagi pembaruan ke dalam pesan-pesan singkat yang terpisah, pengguna dapat menulis tanggapan detail dalam satu thread, layaknya menyusun email yang terstruktur dengan baik.

Ini sangat berguna saat mendokumentasikan kemajuan proyek, merangkum diskusi, atau membagikan langkah selanjutnya. Anda dapat menghubungkan referensi, menambahkan file, dan menjaga semuanya terhubung dalam satu thread, sehingga mudah bagi siapa pun untuk mengikuti. Anggota tim dapat memahami informasi penting dengan cepat tanpa perlu bolak-balik terus-menerus.

Fitur #3: Kotak Masuk

Inbox adalah pusat aktivitas Anda di Twist. Inbox mengumpulkan semua percakapan dan pesan langsung yang ditujukan kepada Anda, sehingga tidak ada pembaruan penting yang terlewat. Dengan cara ini, Anda dapat memprioritaskan respons Anda tanpa merasa tertekan untuk memeriksa setiap percakapan. Setelah merespons pesan, Anda dapat menandai percakapan tersebut sebagai selesai untuk menghapusnya dari inbox Anda.

Fitur #4: Arsip yang dapat dicari

Alat ini secara otomatis menyimpan semua percakapan, thread, dan pesan hingga satu bulan pada rencana gratis. Filter pencarian canggihnya memudahkan Anda menemukan pesan, diskusi, dan file yang dibagikan tanpa harus memeriksa seluruh riwayat obrolan Anda. Cukup filter pencarian Anda dengan kata kunci, peserta, atau thread tertentu.

Arsip yang dapat dicari di Twist menjaga komunikasi tetap terorganisir dan mudah diakses untuk pengambilan data dengan cepat.

Harga Twist

Twist menawarkan dua paket langganan bulanan, dengan harga per pengguna:

Rencana gratis: Gratis

Unlimited: $6 per pengguna/bulan

📮 ClickUp Insight: Survei kami menemukan bahwa pekerja pengetahuan memelihara rata-rata enam koneksi harian di tempat kerja mereka. Hal ini kemungkinan melibatkan banyak pesan bolak-balik melalui email, chat, dan alat manajemen proyek. Bagaimana jika Anda dapat mengumpulkan semua percakapan ini di satu tempat? Dengan ClickUp, Anda bisa! Ini adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan dalam satu tempat—semua didukung oleh AI yang membantu Anda dan tim Anda bekerja lebih cepat dan cerdas. Misalnya, Anda bisa langsung bertanya kepada ClickUp AI , dan ia akan menemukan apa yang Anda butuhkan tanpa harus menghubungi enam orang!

Apa itu Slack?

melalui Slack

Slack adalah alat pesan instan dan kolaborasi real-time yang dirancang untuk menjaga tim tetap terhubung. Antarmuka dan fiturnya dirancang untuk komunikasi sinkron dan instan, menjadikannya esensial untuk pengambilan keputusan yang cepat.

Slack menggantikan thread email yang rumit dan komunikasi yang tidak terorganisir dengan saluran terstruktur, pesan langsung, dan integrasi yang mulus. Secara esensial, Slack menyediakan pusat terpusat di mana tim dapat bercakap-cakap, berbagi file, dan berkolaborasi dengan efisien.

Sebagai bagian dari Salesforce, Slack paling cocok untuk tim yang bekerja di lingkungan yang dinamis, terutama yang membutuhkan respons instan.

Fitur Slack

Sekarang, mari kita lihat fitur-fitur utama yang membuat Slack cocok untuk komunikasi real-time yang lancar.

Fitur #1: Pesan instan dan saluran

Kolaborasi tim di Slack dimulai dengan saluran. Saluran, baik yang publik maupun privat, berfungsi sebagai ruang khusus untuk proyek, departemen, atau diskusi spesifik.

Pesan diposting langsung di dalam saluran, dan pengguna dapat membuat thread di dalam pesan untuk menjaga diskusi tetap terfokus, rapi, dan mudah diikuti.

Slack juga mendukung percakapan satu lawan satu melalui pesan langsung. Dengan cara ini, anggota tim dapat berbagi informasi yang diperlukan secara pribadi tanpa melibatkan seluruh tim.

Fitur #2: Huddles dan klip

Slack memungkinkan Anda mengadakan panggilan audio dan video singkat dengan tim Anda tanpa perlu menjadwalkan pertemuan. Dengan fitur Huddles, Anda dapat berbagi dokumen, templat, referensi, bahkan layar Anda secara real-time untuk percakapan yang lebih interaktif dan kontekstual.

Jika anggota tim tidak tersedia, Anda bahkan dapat merekam dan mengirim video, suara, atau rekaman layar menggunakan Clips. Hal ini memungkinkan mereka untuk meninjau detailnya dengan nyaman sambil memastikan tidak ada informasi yang terlewat atau salah paham.

Fitur #3: Slack AI

Slack AI membantu pengguna menemukan jawaban secara instan. Baik itu pertanyaan seperti “Siapa yang harus saya hubungi mengenai masalah waktu muat halaman?” atau “Apa poin penting dari diskusi kemarin?”, Slack mencari percakapan publik dan file yang dibagikan untuk menampilkan informasi yang paling relevan.

Aplikasi ini menyediakan ringkasan cerdas, ringkasan percakapan, dan kemampuan pencarian canggih, memungkinkan pengguna untuk mengikuti percakapan panjang tanpa harus membaca setiap pesan. Aplikasi ini juga dapat membuat catatan selama Huddles dan mengotomatisasi tugas rutin dengan mengintegrasikan Workflow Builder.

💡 Tips Pro: Gunakan perintah /remind Slack untuk mengatur pengingat pribadi atau tim di dalam saluran atau pesan langsung apa pun. Misalnya, mengetik “/remind me to check the report at 3 PM” akan membuat Slackbot mengirimkan pengingat kepada Anda pada waktu yang ditentukan.

Fitur #4: Templat dan Canvas

Template siap pakai Slack memberikan tim awal yang cepat dengan saluran yang sudah dikonfigurasi, alur kerja yang terstruktur, kanvas, dan daftar. Template ini menyederhanakan tugas-tugas umum seperti manajemen proyek, onboarding, dan manajemen rapat, membantu tim fokus pada eksekusi daripada pengaturan.

Slack Canvas berfungsi sebagai ruang kerja khusus untuk mengorganisir dan berbagi informasi penting. Tim dapat membuat, mengedit, dan berkolaborasi pada dokumen langsung di dalam Slack. Struktur ini membuat sumber daya mudah diakses dan praktis tanpa perlu berpindah antar alat.

Harga Slack

Gratis: Gratis

Keuntungan: $8,75 per pengguna/bulan

Business+: $18 per pengguna/bulan

Enterprise Grid: Harga kustom

Twist vs. Slack: Perbandingan Fitur

Baik Twist maupun Slack adalah alat komunikasi tim yang kuat, tetapi keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal kolaborasi. Sementara Twist memprioritaskan diskusi asinkron, Slack dirancang untuk kolaborasi real-time yang cepat.

Tidak ada yang secara inheren lebih baik—semuanya tergantung pada apa yang dibutuhkan tim Anda, termasuk alur kerja, ekspektasi komunikasi, dan tingkat urgensi yang dibutuhkan oleh pekerjaan Anda.

Mari kita lihat lebih detail bagaimana Slack dan Twist dibandingkan satu sama lain.

Fitur #1: Gaya komunikasi

Cara sebuah tim berkomunikasi secara langsung memengaruhi produktivitas, kolaborasi, dan efisiensi alur kerja. Meskipun baik Slack maupun Twist dirancang untuk membantu tim berkolaborasi secara efektif, keduanya mengikuti gaya komunikasi yang berbeda yang sesuai dengan lingkungan kerja yang berbeda.

Twist

Twist dirancang untuk komunikasi asinkron. Alat ini memungkinkan anggota tim untuk membalas pesan sesuai kecepatan mereka sendiri tanpa tekanan untuk merespons secara instan. Untuk mendukung kolaborasi asinkron, Twist menggunakan percakapan berurutan dalam saluran.

Struktur ini menjaga diskusi tetap terorganisir, mengurangi kekacauan pesan, dan memastikan anggota tim tetap fokus. Alih-alih gangguan konstan, tim dapat terlibat dalam percakapan yang bermakna dan terarah tanpa kehilangan jejak pembaruan penting.

Slack

Slack, bagaimanapun, berfokus pada komunikasi sinkron dan asinkron; ia mendukung pengambilan keputusan instan, kolaborasi real-time, dan diskusi yang cepat dengan fitur-fitur canggih seperti Huddles, Clips, Canvases, dan Workflow Builder.

🏆 Pemenang: Seri! Twist ideal untuk tim yang membutuhkan diskusi terstruktur dan bebas gangguan, sementara Slack unggul untuk tim yang memerlukan komunikasi instan real-time.

Fitur #2: Desain dan Antarmuka Pengguna (UI)

Baik Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda di aplikasi komunikasi atau hanya menggunakannya untuk pembaruan penting, Anda membutuhkan alat yang bersih, mudah digunakan, dan tidak memperumit komunikasi.

Baik Twist maupun Slack menawarkan antarmuka yang intuitif, tetapi keduanya dirancang dengan prioritas yang berbeda.

Twist

Antarmuka Twist didesain dengan struktur berurutan yang mirip dengan kotak masuk email. Bagian kiri antarmuka Twist menampilkan thread, kotak masuk, dan pesan, sementara bagian kanan menampilkan thread yang dipilih beserta percakapan lengkapnya. Tata letak terpisah ini membantu pengguna mengikuti diskusi tanpa kehilangan konteks.

Anda juga dapat menandai karyawan baru dalam thread, dan mereka dapat mengikuti diskusi sebelumnya dengan cepat tanpa perlu briefing terpisah. Pengguna juga dapat menyertakan tautan, file, dan referensi dalam thread, sehingga semua informasi relevan tetap terpusat di satu tempat.

Twist juga menawarkan desain yang tenang dan minimalis yang mendukung pekerjaan yang fokus. Aplikasi ini menghindari indikator obrolan real-time seperti indikator ketik atau status online, yang mungkin dianggap mengganggu oleh beberapa tim saat bekerja dengan fokus penuh. Selain itu, pengguna dapat beralih antara mode gelap dan terang untuk pengalaman yang lebih nyaman.

Slack

Antarmuka Slack dinamis dan interaktif. Semua percakapan tetap mudah diakses dengan menempatkan saluran, pesan pribadi (DM), dan thread dalam satu sidebar yang terlihat. Slack mengadopsi pendekatan pesan pribadi terlebih dahulu, mencerminkan fokusnya pada komunikasi yang lancar dan real-time. Fitur seperti Huddles, Clips, Canvases, dan Templates membantu tim berkomunikasi dan berkolaborasi dengan lancar.

Selain beralih antara mode gelap dan terang, pengguna bahkan dapat membuat tema kustom untuk mempersonalisasi ruang kerja mereka.

🏆 Pemenang: Meskipun keduanya menawarkan antarmuka yang bersih dan intuitif, Slack memberikan lebih banyak kontrol atas desain dengan tema yang dapat disesuaikan dan penyesuaian tata letak.

Fitur #3: Integrasi

Integrasi dengan aplikasi lain membantu mengelola tugas, berbagi file, menyinkronkan data penting, dan mengotomatisasi alur kerja. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana Twist dan Slack menangani integrasi.

Twist

Twist terintegrasi dengan alat-alat penting seperti Todoist, Google Drive, GitHub, Zapier, Skype, Trello, dan beberapa lainnya (tepatnya 33) untuk mendukung komunikasi asinkron dan berbagi file yang lancar. Integrasi minimalnya selaras dengan alur kerja yang terstruktur dan bebas gangguan tanpa menambahkan kompleksitas yang tidak perlu.

Slack

Slack terintegrasi dengan lebih dari 2.400 alat di berbagai kategori seperti analitik, dukungan pelanggan, manajemen file, keamanan & kepatuhan, dan lainnya. Integrasi Slack ini memungkinkan tim untuk mengelola proyek, melacak tugas, dan berbagi pembaruan tanpa perlu meninggalkan platform.

🏆 Pemenang: Slack menang karena menawarkan perpustakaan integrasi yang paling lengkap, memudahkan tim untuk mengoptimalkan pekerjaan.

Fitur #4: Pemberitahuan kustom

Alat komunikasi yang baik harus memberikan kontrol atas notifikasi sehingga pengguna tidak melewatkan pesan penting sambil menghindari gangguan yang terus-menerus. Baik Twist maupun Slack menawarkan manajemen notifikasi, tetapi pendekatan mereka cukup berbeda.

Twist

Twist menjaga notifikasi tetap sederhana dan bebas gangguan dengan hanya mengirimkan pemberitahuan untuk mention, tugas yang ditugaskan, dan thread yang diikuti.

Pengguna memiliki kendali penuh atas cara mereka menerima pemberitahuan, memilih antara email, notifikasi seluler, atau desktop. Twist juga memungkinkan pengguna untuk mengatur waktu libur mereka, yang akan ditampilkan di bawah nama mereka sehingga rekan tim tahu kapan mereka sedang libur, tidur, atau fokus pada pekerjaan mendalam.

Selain itu, terdapat mode Jangan Ganggu (DND) dan opsi untuk menjadwalkan DND secara mingguan, yang membantu tim menghormati jam kerja satu sama lain.

Slack

Di sisi lain, Slack menawarkan kontrol yang lebih besar dalam mengelola notifikasi. Pengguna dapat menyesuaikan pemberitahuan di tingkat saluran, kata kunci, atau pesan langsung, memastikan mereka hanya menerima pembaruan yang paling relevan.

Platform ini juga memungkinkan pengguna untuk mengatur profil mereka ke "Away" atau mengaktifkan mode Do Not Disturb (DND) saat mereka ingin mematikan notifikasi dan fokus tanpa gangguan.

🏆 Pemenang: Meskipun Twist meminimalkan gangguan, Slack unggul dengan menawarkan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar dalam mengelola notifikasi, memastikan pengguna mendapatkan pembaruan yang mereka butuhkan tanpa gangguan yang tidak perlu.

Fitur #5: Pencarian dan riwayat pesan

Pengguna membutuhkan akses instan ke pesan-pesan lama, percakapan, dan file yang dibagikan tanpa harus membuang waktu menggulir percakapan yang berantakan. Baik Twist maupun Slack memungkinkan pengguna untuk mengakses pesan-pesan lama, tetapi keduanya menangani riwayat pesan dan pencarian dengan cara yang berbeda.

Twist

Rencana gratis Twist memberikan akses ke komentar dan pesan selama satu bulan, sementara rencana Unlimited membuka akses penuh ke riwayat percakapan.

Fitur pencariannya membantu pengguna menemukan informasi spesifik yang tersembunyi dalam thread dengan memungkinkan pencarian berdasarkan thread dan pesan. Pengguna dapat menyaring hasil pencarian lebih lanjut dengan menentukan kriteria seperti nama thread atau peserta. Kriteria pencarian lanjutan ini memudahkan pengguna untuk menemukan diskusi yang relevan tanpa harus menggulir tanpa henti.

Slack

Rencana gratis Slack memberikan akses ke lebih dari 10.000 pesan sebelumnya, sementara rencana berbayarnya membuka akses penuh ke riwayat percakapan.

Fitur ini memungkinkan pencarian cepat dan fleksibel di seluruh saluran, pesan pribadi (DM), dan file yang dibagikan. Dengan saran berbasis AI, modifikasi pencarian, dan filter, pengguna dapat dengan cepat menemukan pesan spesifik tanpa harus menggali riwayat obrolan yang panjang.

Slack juga memungkinkan Anda untuk mencari konten di dalam saluran tertentu atau bahkan mengesampingkan saluran tertentu dari pencarian Anda.

🏆 Pemenang: Slack unggul dengan fitur pencarian bertenaga AI, filter cerdas, dan akses ke riwayat pesan tak terbatas pada paket berbayar, sehingga memudahkan Anda menemukan percakapan, file, atau pembaruan sebelumnya dalam hitungan detik.

Twist vs. Slack di Reddit

Kami mengunjungi Reddit untuk melihat bagaimana orang-orang memandang perdebatan antara Twist dan Slack. Saat Anda mencari " Twist vs. Slack" di Reddit, banyak pengguna setuju bahwa pendekatan terstruktur Twist membuat percakapan tetap rapi dan mudah diikuti.

Seorang pengguna Reddit lebih memilih Twist daripada Slack karena fitur obrolannya,

Saya menyukai Twist dan lebih memilihnya. Ini datang dari seseorang yang telah menggunakan Slack sejak diluncurkan, baik untuk grup bisnis maupun non-bisnis. Hal yang paling saya sukai dari Twist adalah seberapa terstrukturnya percakapan grup ini, hingga ke baris subjek.

Saya menyukai Twist dan lebih memilihnya. Ini datang dari seseorang yang telah menggunakan Slack sejak diluncurkan, baik untuk grup bisnis maupun non-bisnis. Hal yang paling saya sukai dari Twist adalah seberapa terstrukturnya percakapan grup ini, hingga ke baris subjek.

Seorang pengguna Reddit lain memuji alat ini karena mampu menjaga percakapan kerja tetap fokus dan terorganisir,

Twist sangat baik untuk percakapan yang bermakna dan terfokus. Di Slack, orang-orang cenderung mulai ngelantur dan keluar dari topik. Hal ini kurang mungkin terjadi di Twist, karena platform ini lebih terstruktur berdasarkan topik daripada ruang obrolan.

Twist sangat baik untuk percakapan yang bermakna dan terfokus. Di Slack, orang-orang cenderung mulai ngelantur dan keluar dari topik. Hal ini kurang mungkin terjadi di Twist, karena platform ini lebih terstruktur berdasarkan topik daripada ruang obrolan.

Pengguna Reddit lainnya berbagi bahwa saluran Slack cocok untuk diskusi khusus dan klarifikasi cepat.

Slack lebih mirip dengan obrolan dengan ruang obrolan yang berbeda untuk topik yang berbeda. Seperti obrolan pada umumnya, Slack memiliki efek real-time: apa yang terjadi kemarin = tidak pernah terjadi. Ini bukan tempat yang baik untuk menyimpan ide. Namun, Slack cukup baik untuk mendiskusikan sesuatu yang sedang terjadi saat ini, menemukan siapa yang bertanggung jawab atas sesuatu, atau mendapatkan jawaban cepat untuk pertanyaan sederhana.

Slack lebih mirip dengan obrolan dengan ruang obrolan yang berbeda untuk topik yang berbeda. Seperti obrolan pada umumnya, Slack memiliki efek real-time: apa yang terjadi kemarin = tidak pernah terjadi. Ini bukan tempat yang baik untuk menyimpan ide. Namun, Slack cukup baik untuk mendiskusikan sesuatu yang sedang terjadi saat ini, mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas sesuatu, atau mendapatkan jawaban cepat untuk pertanyaan sederhana.

Kenalkan ClickUp—Alternatif Terbaik untuk Twist vs. Slack

Slack dan Twist membantu tim tetap terhubung. Anda dapat mengobrol, mengatur diskusi kelompok, dan bahkan menugaskan tugas dengan aplikasi komunikasi tim ini. Tapi apa yang terjadi selanjutnya?

Bagaimana cara melacak kemajuan saat tugas-tugas berada di alat manajemen proyek sementara pembaruan tersembunyi di thread obrolan? Percakapan berjalan cepat, tetapi pelaksanaan tertinggal.

Ketika pekerjaan dan komunikasi tidak terhubung, celah muncul, yang menyebabkan Work Sprawl. Tim kehilangan konteks, mengejar pembaruan, dan membuang waktu berpindah antar aplikasi. Pembicaraan berjalan lancar, tetapi eksekusi terasa terpecah-pecah.

Di sinilah aplikasi serba guna ClickUp berperan. Ia menggabungkan obrolan, tugas, dan proyek dalam satu platform, sehingga semua hal tetap terkoordinasi di satu tempat. Dengan begitu, Anda bisa mengucapkan selamat tinggal pada alur kerja yang terputus-putus dan perpindahan tab yang tidak perlu.

Sebelum kita membahas mengapa ClickUp adalah alternatif yang lebih baik, berikut ini adalah wawasan menarik dari survei kami:

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Chat

ClickUp Chat bukan hanya sekadar alat pesan; ia menghubungkan percakapan Anda dengan pekerjaan.

Tim dapat bercakap-cakap, berbagi pembaruan, dan mengambil tindakan tanpa perlu berpindah antar aplikasi. Alih-alih pesan yang tersebar di berbagai platform, semuanya tetap berada di dalam ClickUp sehingga diskusi dapat diubah menjadi tugas yang dapat dilacak.

Inilah yang membuat ClickUp Chat menonjol:

Ubah pesan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti : Ubah pesan apa pun menjadi tugas dan hubungkan dengan dokumen, tugas, dan obrolan yang relevan dengan satu klik

Obrolan terintegrasi : Akses semua percakapan, baik yang terkait dengan tugas, proyek, atau diskusi umum, dari satu lokasi pusat

Pesan tertanam : Chat memungkinkan Anda menanamkan video, dokumen, halaman web, dan basis data spreadsheet dalam pesan Anda untuk komunikasi yang sepenuhnya kontekstual

Asinkron dan sinkron: Menyediakan semua fitur yang Anda harapkan dari alat komunikasi, yaitu obrolan dan saluran, pesan langsung, Clips, thread, umpan aktivitas, pengingat, dan integrasi

Panggilan suara dan video: Adakan panggilan video dan suara dengan anggota tim Anda untuk diskusi proyek yang cepat

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Brain

Akses berbagai model bahasa besar (LLMs), cari di web, dan lebih banyak lagi dengan hanya menggunakan alat AI

AI ClickUp mengubah cara tim bekerja dengan menghubungkan percakapan, tugas, dan pengetahuan melalui otomatisasi cerdas dan jawaban instan. Alih-alih menghabiskan waktu mencari informasi, mengejar ketinggalan rapat, atau menangani pekerjaan berulang, tim Anda dapat fokus pada hal yang paling penting: menyelesaikan pekerjaan.

Dengan AI yang terintegrasi di setiap sudut ClickUp, Anda akan bekerja lebih cepat, tetap selaras, dan tidak akan ketinggalan informasi. Berikut ini keunggulan ClickUp AI:

ClickUp Brain: Ringkas thread, pesan, dan rapat dalam hitungan detik. Ambil poin penting, buat balasan, dan dapatkan jawaban dari basis pengetahuan perusahaan, tugas, dan alat terhubung—semua tanpa meninggalkan ClickUp

Akses ke Multiple LLM dan pencarian web: Manfaatkan multiple large language models (LLMs) atau cari di web untuk dukungan AI yang paling akurat dan terkini, disesuaikan dengan kebutuhan Anda

Agen AI: Otomatiskan proses dan alur kerja yang berulang. Biarkan Agen AI memperbarui status, mengirim pengingat, dan menangani langkah-langkah rutin sehingga tim Anda dapat fokus pada pekerjaan yang berdampak tinggi.

AI Notetaker: Jangan lewatkan detail apa pun dalam rapat. AI Notetaker bergabung dalam panggilan Anda, menerjemahkan percakapan, dan menghasilkan catatan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti Jangan lewatkan detail apa pun dalam rapat. AI Notetaker bergabung dalam panggilan Anda, menerjemahkan percakapan, dan menghasilkan catatan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti

Tanya AI dari Mana Saja: Butuh bantuan atau jawaban? Cukup ketik “Tanya AI” dari obrolan, tugas, dokumen, atau proyek mana pun. Dapatkan ringkasan instan, buat konten, atau temukan informasi

Latih Agen Autopilot kustom di ClickUp untuk menangani alur kerja asinkron

💡 Tips Pro: Gunakan fitur 'Catch Me Up' dari ClickUp untuk dengan cepat merangkum pesan yang belum dibaca di saluran mana pun, hingga 14 hari ke belakang. Ini adalah cara tercepat untuk tetap update tanpa harus menggulir setiap percakapan.

Menyelesaikan pekerjaan seringkali membutuhkan masukan dari beberapa anggota tim. Namun, ketika tugas melibatkan diskusi bolak-balik, permintaan bisa hilang, dan tanggung jawab menjadi tidak jelas.

Begini cara ClickUp Assign Comments menjaga diskusi tetap terarah:

Assign Comments : Berikan komentar kepada anggota tim yang terkait dalam konteks tugas

Jadikan tanggung jawab jelas : Komentar yang ditugaskan akan muncul di kotak masuk dan daftar tugas penerima, sehingga mereka selalu tahu apa yang memerlukan tindakan mereka

Resolve comments : Setelah tugas yang ditugaskan selesai, tandai komentar sebagai "resolved" untuk menjaga ruang kerja tetap rapi dan diskusi tetap fokus

Diskusi berurutan : Menjaga percakapan tetap rapi dan terfokus dengan balasan berurutan

Quote comments: Sorot teks tertentu untuk umpan balik atau pertanyaan yang spesifik

💡 Tips Pro: Klien atau kolaborator eksternal Anda juga dapat diberi komentar, asalkan mereka memiliki akses ke tugas tersebut. Ini adalah cara yang bagus untuk mempercepat proses persetujuan atau mendapatkan masukan cepat tanpa harus melalui rantai email yang panjang.

ClickUp One Up #4: ClickUp Tasks

Sentralisasikan diskusi tugas di seluruh tim dengan ClickUp Tasks

ClickUp Tasks berada di pusat eksekusi, menggabungkan tugas, tenggat waktu, diskusi, dan pelacakan kemajuan dalam satu tempat. Alih-alih daftar tugas yang tersebar dan tindak lanjut yang tak berujung, tim dapat merencanakan, berkolaborasi, dan mengambil tindakan—semua dalam satu tugas.

Begini cara ClickUp Tasks menjaga tim tetap selaras:

Status tugas kustom : Tetapkan prioritas, tentukan tingkat urgensi tugas, dan tetapkan batas waktu untuk menjaga proyek tetap berjalan sesuai rencana

Pandang ketergantungan : Pantau dampak proyek dengan menghubungkan tugas dan ketergantungan

Kolaborasi dalam tugas : Diskusikan pekerjaan, tandai rekan tim, dan lampirkan file langsung dalam tugas tersebut

Struktur tugas kustom untuk setiap alur kerja: Bagi pekerjaan menjadi subtugas, daftar periksa, atau ketergantungan, dan tugaskan kepada beberapa anggota tim

👉 Coba ini: Baru saja membagikan pembaruan di sebuah thread? Buat tugas langsung dari pesan Anda sehingga tugas tersebut dilacak, ditugaskan, dan tidak tersembunyi di dalam obrolan.

Catatan: Terjebak dalam perdebatan Slack vs. ClickUp? Sementara Anda memutuskan, ingatlah bahwa ClickUp terintegrasi dengan Slack, memungkinkan tim untuk membuat tugas, mengatur pengingat, dan memperbarui status langsung dari percakapan Slack.

Optimalkan alur kerja dan komunikasi Anda dengan ClickUp

Baik Twist maupun Slack adalah alat komunikasi yang andal untuk bisnis dari segala ukuran.

Mereka membantu tim tetap terhubung, berbagi pembaruan, dan berkolaborasi; baik secara real-time maupun asinkron. Namun, komunikasi saja tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan.

Tim membutuhkan sistem terpusat di mana tugas, proyek, dan diskusi tetap terhubung. Tanpa sistem tersebut, pekerjaan tersebar di berbagai alat, sehingga sulit untuk melacak kemajuan dan menjaga konteks di satu tempat.

Daftar ke ClickUp dan gabungkan obrolan, tugas, proyek, dan otomatisasi, semuanya didukung oleh AI. Rasakan kolaborasi yang lancar yang mengubah percakapan menjadi tindakan.