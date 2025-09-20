Template Hosting Web Gratis untuk Pengaturan Situs Web Cepat dan Profesional

✨ Fakta Menarik: Pada tahun 1994, GeoCities, yang awalnya bernama Beverly Hills Internet, merupakan salah satu platform pertama yang menawarkan hosting web gratis, memberikan pengguna 2 MB ruang penyimpanan — yang pada saat itu terasa seperti penyimpanan tak terbatas.

Mencari cara lebih cepat untuk meluncurkan situs web perusahaan hosting Anda?

Template hosting web gratis dapat membantu Anda memulai dengan cepat. Template-template ini dirancang secara profesional, mudah disesuaikan, dan dirancang untuk menampilkan rencana hosting, fitur, dan dukungan Anda tanpa perlu membuat kode dari awal.

Dalam blog ini, kami telah mengumpulkan template hosting web gratis terbaik untuk membantu Anda membuat situs web yang elegan dan fungsional dengan cepat dan percaya diri.

Apa Itu Template Hosting Website?

Template hosting web adalah tata letak dan tema yang telah dirancang sebelumnya untuk perusahaan dan penyedia hosting web. Singkatnya, template ini membantu perusahaan hosting membangun kehadiran online dengan cepat dengan menyertakan elemen-elemen penting situs web seperti:

✅ Paket harga

✅ Ulasan klien

✅ Alat pencarian domain

✅ Rincian layanan hosting

Template ini dilengkapi dengan desain responsif bawaan, integrasi WHMCS (Web Host Manager Complete Solution), dan tata letak yang dapat disesuaikan, sehingga memudahkan bisnis untuk membuat situs web profesional, fungsional, dan ramah pengguna.

💡 Tips Pro: Template yang tepat tidak hanya menghemat waktu Anda—tetapi juga dapat langsung meningkatkan kredibilitas merek Anda dan membantu Anda mendapatkan lebih banyak pelanggan sejak hari pertama. Siap melihat template mana yang dapat memberikan keunggulan bagi bisnis hosting Anda? Lanjutkan membaca!

Apa yang Membuat Template Hosting Web yang Baik?

Tujuan Anda adalah menyediakan pengalaman situs web yang lancar di berbagai perangkat dan platform. Untuk itu, Anda membutuhkan template hosting web yang baik yang:

Menawarkan desain responsif penuh untuk kinerja yang lancar di desktop, tablet, dan perangkat seluler

Termasuk fungsi pencarian domain untuk memeriksa ketersediaan dan mendaftarkan domain

Terintegrasi dengan WHMCS untuk penagihan otomatis, pengelolaan pelanggan, dan paket hosting

Menyediakan bagian yang dapat disesuaikan untuk tabel harga, testimoni, FAQ, dan perbandingan layanan

Menjamin pemuatan cepat dan optimasi SEO untuk meningkatkan peringkat dan meningkatkan pengalaman pengguna

💡 Tips Pro: Cara sederhana untuk meningkatkan kredibilitas situs Anda adalah dengan mencantumkan informasi kontak secara jelas: nomor telepon, alamat fisik, dan alamat email.

21 Template Hosting Web Terbaik

Berikut adalah 21 template hosting web terbaik untuk membantu Anda membuat situs web profesional dan berperforma tinggi untuk bisnis hosting web Anda.

Pembahasan ini juga akan fokus pada template mana yang sesuai dengan kebutuhan berbeda, memastikan Anda menemukan pilihan terbaik untuk perusahaan, toko online, atau layanan hosting Anda.

1. Template Ruang Lingkup Pekerjaan Situs Web ClickUp

Dapatkan template gratis Kelola pengembangan situs web dari awal hingga akhir dengan mudah menggunakan Template Ruang Lingkup Pekerjaan Situs Web ClickUp

Saat ini, terdapat sekitar 2 miliar situs web online. Namun, 82% dari situs-situs tersebut telah dinonaktifkan, sehingga hanya tersisa 200 juta situs web yang masih aktif dan terawat.

Hal ini karena pengembangan dan pemeliharaan situs web tidak semudah yang terdengar—mereka memerlukan perencanaan yang cermat, dan Template Ruang Lingkup Pekerjaan Situs Web ClickUp memastikan bahwa setiap detail tercakup.

Template ini membantu perusahaan hosting web, usaha kecil, dan desainer web untuk mendefinisikan ruang lingkup proyek, membagikan tugas, dan melacak kemajuan—semua dalam satu sistem terorganisir. Anda dapat menyederhanakan alur kerja dengan status, bidang, dan tampilan yang dapat disesuaikan.

🧠 Ideal untuk: Desainer web, pengembang, dan agensi yang perlu menentukan ruang lingkup proyek dan mendelegasikan tugas.

💡 Tips Pro: Selalu pilih templat yang dilengkapi dengan widget pencarian dan pendaftaran domain bawaan—hal ini meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan dan meningkatkan kepercayaan.

2. Template Pengembangan Situs Web ClickUp

Dapatkan template gratis Pantau perkembangan situs web secara real-time dan sederhanakan seluruh proses pengembangan menggunakan Template Pengembangan Situs Web ClickUp

Template Pengembangan Situs Web ClickUp membantu perusahaan hosting web, desainer web, dan usaha kecil mengelola proyek secara efisien dengan melacak tugas, tenggat waktu, dan kontribusi pemangku kepentingan.

Dengan status kustom seperti Pengujian, Dipublikasikan, dan Diblokir, tim dapat memantau kemajuan situs web secara real-time.

Selain itu, fitur seperti diagram Gantt, tampilan beban kerja, dan pelacakan waktu ClickUp memastikan kolaborasi yang lancar dan alur kerja yang dioptimalkan, menjadikan pengembangan situs web lebih terstruktur dan efisien.

🧠 Ideal untuk: Perusahaan hosting web, tim pengembangan, dan manajer proyek yang ingin memantau kemajuan situs web.

Ingin melihat bagaimana metode pelacakan waktu yang berbeda di ClickUp dapat disesuaikan dengan alur kerja Anda? Video singkat ini akan memandu Anda melalui setiap opsi sehingga Anda dapat memilih yang paling cocok untuk tim Anda👇

3. Template Rencana Produksi Situs Web ClickUp

Dapatkan template gratis Pastikan semuanya berjalan lancar untuk peluncuran situs web yang mulus dengan Template Rencana Produksi Situs Web ClickUp

Meluncurkan situs web bukan hanya soal desain—itu adalah proses yang terstruktur. Tanpa alur kerja yang solid, proyek dapat menghadapi penundaan, pembengkakan anggaran, dan tenggat waktu yang terlewat.

Template Rencana Produksi Situs Web ClickUp memudahkan peluncuran dengan menyediakan sistem terpusat untuk mengelola seluruh proses produksi situs web.

Template ini menyediakan daftar periksa peluncuran situs web —membantu perusahaan hosting web, desainer web, dan bisnis mengorganisir tugas, mengelola sumber daya, dan melacak jadwal dengan efisien. Dengan 12 status kustom seperti Selesai, QA, dan Dalam Proses, tim dapat memantau kemajuan secara real-time.

Selain itu, fitur seperti Bidang Kustom, penandaan, dan pemberitahuan email memastikan kolaborasi dan komunikasi yang lancar.

🧠 Ideal untuk: Manajer proyek web dan bisnis yang membutuhkan alur kerja terorganisir untuk mengelola produksi situs web.

⭐ Bagaimana AI mengubah desain dan perencanaan situs web Ubah proses pengaturan situs web menjadi proses yang efisien dan bebas stres dengan AI, sehingga Anda dapat meluncurkan situs web lebih cepat dan meraih kesuksesan dengan percaya diri. Buat daftar tugas terperinci secara instan untuk setiap tahap peluncuran situs web Anda

Gunakan AI untuk menyusun konten situs web, membuat gambar, menghasilkan deskripsi meta, blog, dan FAQ dalam hitungan detik

Pecah proyek situs web Anda, bagikan tugas, tetapkan tenggat waktu, dan lacak kemajuan dengan ClickUp Brain MAX

Akses berbagai model AI— ChatGPT, Claude, Gemini , dan lainnya—di dalam ruang kerja yang sama tempat tugas, dokumen, dan tim Anda berada

Dapatkan jawaban instan dan panduan pengaturan situs web dari ClickUp Brain , langsung di ruang kerja Anda

Gunakan Talk to Text di ClickUp Brain MAX untuk berbicara secara alami saat menugaskan tugas, mencatat ide, atau menyusun dokumen, dan tetap mempertahankan konteks lengkap karena Brain MAX memahami proyek, tim, dan file Anda di ClickUp dan alat lain

💡 Tips Pro: Selalu periksa jaminan uptime template (99,9% atau lebih tinggi)—waktu henti hosting dapat menghilangkan konversi dan merusak kredibilitas Anda.

4. Template Rencana Proyek Situs Web ClickUp

Dapatkan template gratis Pastikan proses pengembangan dan peluncuran situs web yang lancar dengan Template Rencana Proyek Situs Web ClickUp

Setiap peluncuran situs web adalah campuran antara kegembiraan dan kompleksitas—tanpa rencana yang terstruktur, hal-hal dapat dengan mudah berujung pada tenggat waktu yang terlewat dan detail yang terabaikan.

Template Rencana Proyek Situs Web ClickUp menghilangkan kekacauan ini dengan memfasilitasi jadwal proyek, pengelolaan tugas, dan kolaborasi. Berikut caranya:

✅ Atur setiap langkah proses pengembangan situs web dengan daftar tugas, pelacakan kemajuan, dan daftar periksa persetujuan

✅ Pantau kemajuan dengan mudah menggunakan label seperti Selesai, Dalam Proses, dan Membutuhkan Masukan

✅ Gunakan Bidang Kustom seperti Anggaran, Pengeluaran, dan Tingkat Penyelesaian untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif

🧠 Ideal untuk: Tim pemasaran, pemilik bisnis, dan agensi yang ingin membagi proyek situs web menjadi langkah-langkah yang dapat dilaksanakan.

✨ Fakta Menarik: WordPress menggerakkan lebih dari 40% internet — itu berarti jutaan situs web! Untuk mendukung hal ini, banyak perusahaan hosting menawarkan layanan hosting WordPress khusus, yang menyediakan kinerja optimal, keamanan, dan integrasi yang mulus untuk situs web yang didukung WordPress.

5. Template Rencana Proyek Perancangan Ulang Situs Web ClickUp

Dapatkan template gratis Pastikan transisi yang lancar dari perencanaan hingga peluncuran dan minimalkan risiko dengan Template Rencana Proyek Perancangan Ulang Situs Web ClickUp

Merancang ulang situs web Anda bukan hanya tentang memperbarui tampilan visual. Namun, hal ini sangat penting—memperbaiki desain UX dapat meningkatkan tingkat konversi hingga 400%.

Namun, perombakan situs web tanpa rencana yang terstruktur dapat menyebabkan keterlambatan, melebihi anggaran, dan ketidakselarasan tim.

Template Rencana Proyek Perancangan Ulang Situs Web ClickUp membantu perusahaan hosting web, usaha kecil, dan desainer web tetap terorganisir sepanjang proses.

Template ini mencakup daftar tugas yang dapat disesuaikan, garis waktu, dan alat kolaborasi real-time untuk menjaga keselarasan para pemangku kepentingan. Dengan diagram Gantt, papan Kanban, dan pelacakan ketergantungan, tim dapat memvisualisasikan kemajuan dan mengelola prioritas dengan efisien.

🧠 Ideal untuk: Bisnis dan desainer web yang merencanakan pembaruan situs web, memastikan pendekatan terstruktur untuk pembaruan konten.

6. Template Rencana Proyek Desain Situs Web ClickUp

Dapatkan template gratis Selesaikan desain situs web Anda tepat waktu dan sesuai anggaran dengan Template Rencana Proyek Desain Situs Web ClickUp

Template Rencana Proyek Desain Situs Web ClickUp menawarkan proses terstruktur yang menangani perencanaan strategis dan pengelolaan tugas.

Template yang sepenuhnya dapat disesuaikan ini membantu perusahaan hosting web, desainer web, dan usaha kecil untuk menyederhanakan proses desain situs web mereka dengan:

✅ Membagi tugas menjadi fase yang dapat dikelola, mulai dari pembuatan wireframe hingga peluncuran akhir

✅ Prioritaskan tugas-tugas penting untuk menjaga proyek tetap sesuai jadwal

✅ Melacak kemajuan dengan tonggak dan batas waktu yang jelas

✅ Memudahkan kolaborasi sehingga semua pemangku kepentingan tetap berada di halaman yang sama

🧠 Ideal untuk: Desainer dan pengembang yang sedang mengerjakan pembangunan situs web baru, menawarkan panduan yang jelas untuk pembuatan wireframe.

💡 Tips Pro: Pastikan templat Anda dioptimalkan untuk perangkat mobile—dengan lebih dari 61% lalu lintas web global berasal dari perangkat mobile, tata letak responsif sangat penting.

7. Template Perencana Situs Web ClickUp

Dapatkan template gratis Merenovasi situs web yang sudah ada? Jaga semuanya tetap terkendali dengan Template Perencana Situs Web ClickUp

Merencanakan situs web melibatkan banyak aspek yang saling terkait, mulai dari pembuatan konten hingga desain dan pengembangan. Namun, ada satu prasyarat utama: rencana yang terstruktur.

Template Perencana Situs Web ClickUp menyederhanakan proses ini dengan membagi tugas, memvisualisasikan kemajuan, dan meningkatkan kolaborasi tim.

Template ini menyediakan alat manajemen proyek situs web, daftar periksa, dan fitur pelacakan visual untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan. Dengan alat kolaborasi ini, anggota tim dapat bekerja sama dengan lancar, mengurangi keterlambatan, dan meningkatkan efisiensi.

🧠 Ideal untuk: Startup, wirausaha, dan tim pemasaran yang perlu merencanakan struktur situs web mereka.

💡 Tips Pro: Apakah Anda kesulitan mengatur struktur situs web Anda? Template Peta Situs Gratis untuk Memvisualisasikan Situs Web Anda memudahkan navigasi, meningkatkan pengalaman pengguna, dan menghindari biaya redesign yang mahal sebelum Anda mulai membangun.

8. Template Halaman Landing ClickUp

Dapatkan template gratis Pastikan halaman arahan Anda dioptimalkan untuk konversi menggunakan Template Halaman Arahan ClickUp

Rata-rata tingkat konversi halaman arahan adalah 9,7%, artinya hanya sekitar 1 dari 10 pengunjung yang melakukan tindakan. Untuk memaksimalkan konversi, Anda memerlukan perencanaan strategis, eksekusi yang tepat, dan optimasi berkelanjutan.

Yang Anda butuhkan adalah Template Halaman Landing ClickUp. Template ini menyediakan pendekatan terstruktur untuk membantu desainer web, perusahaan hosting, dan bisnis kecil membangun halaman landing yang efektif dengan mudah.

Dengan templat ini, Anda dapat melacak ide, menugaskan tugas, dan menganalisis kinerja secara real-time. Fitur seperti status kustom (Terbuka, Selesai), Bidang Kustom (UI/UX, Industri, Tautan Situs Web), dan tampilan multi-layar memastikan setiap halaman arahan terorganisir dengan baik dan dioptimalkan untuk konversi.

🧠 Ideal untuk: Pemasar, spesialis konversi, dan bisnis yang berfokus pada optimasi halaman arahan untuk generasi leads.

9. Template Rencana Migrasi Situs Web ClickUp

Dapatkan template gratis Jaga agar semuanya berjalan lancar untuk transisi yang bebas repot dengan Template Rencana Migrasi Situs Web ClickUp

Memindahkan situs web dari satu penyedia hosting ke penyedia lain dikenal sebagai proses yang rumit dan melelahkan.

Inilah yang akan membuatnya lebih baik: rencana yang terstruktur dengan baik yang memastikan transisi yang lancar dengan waktu henti minimal.

Dan inilah yang ingin Anda hindari: kehilangan data, tautan yang rusak, dan kendala SEO.

Bagian ini biasanya cukup rumit untuk dikelola, tetapi Template Rencana Migrasi Situs Web ClickUp membantu perusahaan hosting web, usaha kecil, dan desainer web untuk mengorganisir tugas, menetapkan tonggak pencapaian, dan mendelegasikan tanggung jawab dengan efisien.

Dengan fitur seperti status kustom, penugasan tugas, dan pelacakan tenggat waktu, tim dapat mengidentifikasi risiko sejak dini dan memastikan migrasi yang lancar.

🧠 Ideal untuk: Tim IT, pengembang, dan penyedia hosting yang menangani migrasi situs web.

10. Template Hosting Situs Web oleh Template Monster

Template Monster

Template Hosting Situs Web TemplateMonster dilengkapi dengan navigasi intuitif dan fungsi e-commerce bawaan. Dengan desain responsif, integrasi media sosial, dan bagian testimoni, template ini menawarkan pengalaman pengguna yang ramah dan membangun kepercayaan.

Selain itu, fitur pengeditan seret dan lepas (drag-and-drop) memudahkan kustomisasi, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan pemrograman.

🧠 Ideal Untuk: Penyedia hosting dan bisnis IT yang menginginkan situs web yang elegan dan sudah siap pakai, termasuk tabel harga.

✨ Fakta Menarik: GoDaddy mendominasi pasar pendaftaran domain. Dengan lebih dari 82 juta domain terdaftar, GoDaddy memegang gelar sebagai pendaftar domain terbesar di dunia.

11. Template Tema WordPress dan Template Situs Web oleh Template Monster

Template Monster

Satu hal yang tidak boleh Anda kompromikan saat membangun situs web adalah responsivitas.

Tema WordPress dan Template Situs Web Hosting oleh TemplateMonster menawarkan desain khusus untuk layanan hosting web. Dibangun untuk WordPress 3.0 dan versi di atasnya, template ini menyediakan cara yang mulus untuk membuat situs web modern dan terstruktur dengan baik.

Dengan halaman yang sudah didesain sebelumnya, gambar contoh, dan fungsi blog bawaan, templat gratis ini membuat pembuatan situs web menjadi cepat dan efisien.

Template ini juga dilengkapi dengan panel admin, dukungan jQuery, dan tata letak galeri, sehingga memudahkan kustomisasi baik bagi pemula maupun pengembang berpengalaman.

🧠 Ideal untuk: Perusahaan hosting berbasis WordPress yang membutuhkan situs web responsif dan spesifik niche dengan kompatibilitas WordPress bawaan.

12. Template Tema Situs Web Responsif oleh Template Monster

Template Monster

Hanya 40% situs web yang muncul di halaman pertama hasil pencarian mesin pencari (SERPs). Untuk meningkatkan peluang Anda, Anda memerlukan situs web berkualitas tinggi, responsif, yang ramah SEO, dan terstruktur dengan baik.

Template Tema Situs Web Responsif Hosting oleh Template Monster menawarkan desain bersih dan terstruktur yang dibangun di atas kerangka kerja Bootstrap, sehingga sepenuhnya dapat diedit dan ramah seluler.

Template gratis ini ideal untuk bisnis web hosting dan penyedia layanan IT, menawarkan tata letak yang elegan dan profesional yang meningkatkan kredibilitas merek. Fitur HTML5, jQuery, dan menu dropdown memastikan navigasi yang lancar dan fungsionalitas modern.

🧠 Ideal Untuk: Startup hosting web dan penyedia layanan IT yang membutuhkan situs web hosting yang ramah seluler, dioptimalkan untuk SEO, dan memiliki tampilan profesional.

13. Template Situs Web Perusahaan Hosting Web oleh Nicepage.com

Situs web yang dirancang dengan baik dan profesional adalah hal yang wajib untuk menarik klien dan menampilkan layanan secara efektif.

Template Situs Web Perusahaan Hosting Web oleh Nicepage.com menyediakan solusi responsif penuh dan dapat disesuaikan dengan pembuat drag-and-drop.

Tanpa perlu coding, templat ini memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan warna, font, tata letak, header, dan footer dengan mudah. Templat ini juga mendukung ekspor WordPress, Joomla, dan HTML5, memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam membangun dan mengelola situs web mereka.

🧠 Ideal untuk: Perusahaan hosting web dan reseller yang mencari templat drag-and-drop yang mudah digunakan untuk menampilkan layanan, harga, dan testimoni.

14. Template Situs Web Layanan Hosting Web oleh Nicepage.com

Sama seperti template sebelumnya, Template Situs Web Layanan Hosting Web oleh Nicepage.com menjanjikan kehadiran online yang kuat melalui solusi yang sepenuhnya dapat disesuaikan dan ramah seluler dengan pembuat drag-and-drop yang intuitif.

Selain itu, pengguna dapat menyesuaikan warna, font, tata letak, header, dan footer tanpa memerlukan keterampilan pemrograman.

Template ini mencakup beberapa halaman yang sudah didesain sebelumnya, seperti Beranda, Tentang, Tim, Fitur, dan Formulir Kontak, menjadikannya ideal untuk perusahaan hosting yang ingin memberikan pengalaman pengguna yang mulus. Mendukung ekspor WordPress, Joomla, dan HTML5, template ini memberikan fleksibilitas untuk membangun situs di platform apa pun.

🧠 Ideal untuk: Perusahaan IT dan bisnis hosting yang membutuhkan template situs web bersih dan profesional dengan beberapa bagian yang sudah didesain sebelumnya untuk penawaran layanan.

15. Template Situs Web Layanan Hosting Cloud Terbaik oleh Nicepage.com

Dalam hal hosting cloud, kesan pertama sangat penting. Situs web Anda harus terlihat cepat, andal, dan modern—sama seperti layanan yang Anda tawarkan.

Di situlah Template Situs Web Layanan Hosting Cloud Terbaik oleh Nicepage.com berperan.

Dengan pembuat drag-and-drop yang mudah, Anda dapat menyesuaikan segala hal—warna, font, tata letak, dan lainnya—tanpa perlu menyentuh satu baris kode pun. Template ini sepenuhnya responsif, sehingga situs Anda akan tampil optimal di semua perangkat.

Baik Anda meluncurkan bisnis hosting cloud baru atau hanya ingin memberikan tampilan baru pada situs lama Anda, templat ini memudahkan Anda dalam mendesain situs web Anda.

🧠 Ideal untuk: Penyedia hosting cloud yang ingin memiliki situs web modern, cepat dimuat, dan responsif yang mencerminkan skalabilitas.

16. Template Situs Web Hosting Cepat oleh Nicepage.com

Kecepatan sangat penting—terutama dalam web hosting. Situs web yang lambat dapat membuat calon pelanggan pergi sebelum mereka sempat melihat apa yang Anda tawarkan.

Gunakan Template Situs Web Hosting Cepat dari Nicepage.com untuk mendapatkan hasil yang tepat.

Dirancang untuk menciptakan situs web yang ringan, berperforma tinggi, memuat dengan cepat, dan menjaga pengunjung tetap terlibat.

Template responsif ini dibangun dengan editor seret dan lepas yang mudah digunakan dan sudah dilengkapi dengan elemen-elemen yang dapat disesuaikan seperti tata letak, warna, font, dan elemen desain lainnya.

🧠 Ideal untuk: Perusahaan hosting yang memprioritaskan kecepatan situs web, SEO, dan keterlibatan pelanggan.

17. Template Hosting Server Dedicated untuk Situs Web oleh Nicepage.com

Ketika pelanggan berinvestasi dalam hosting server dedicated, mereka mengharapkan kinerja, keamanan, dan keandalan—dan situs web Anda harus mencerminkan hal yang sama. Template Situs Web Hosting Server Dedicated dari Nicepage.com membantu Anda membangun situs hosting profesional dan berkinerja tinggi dengan desain yang ramah seluler dan fitur yang dioptimalkan untuk SEO.

Baik Anda meluncurkan layanan hosting baru atau merombak situs web yang sudah ada, templat ini memberikan fleksibilitas dan alat desain web yang diperlukan untuk menciptakan kehadiran online yang terpercaya dan menarik secara visual.

🧠 Ideal untuk: Penyedia hosting terkelola dan pusat data yang mencari templat situs web profesional, aman, dan skalabel untuk layanan mereka.

18. Template Situs Web Dukungan Hosting Berkualitas oleh Nicepage.com

Template Situs Web Dukungan Hosting Berkualitas oleh Nicepage.com dirancang untuk perusahaan hosting, penyedia layanan IT, dan bisnis teknologi yang ingin menonjolkan profesionalisme dan layanan pelanggan mereka.

Dengan pembuat drag-and-drop, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan elemen desain seperti tata letak, warna, dan font, yang membantu Anda membuat situs web yang secara visual berbeda dengan usaha minimal. Template ramah seluler ini juga mencakup halaman tim, formulir kontak, dan bagian fitur.

🧠 Ideal untuk: Perusahaan hosting dan penyedia layanan IT yang ingin menonjolkan layanan dukungan pelanggan mereka.

👀 Tahukah Anda: Sebanyak 44% pembeli B2B tidak akan melakukan konversi jika informasi kontak tidak jelas di situs web. Menambahkan bagian kontak di templat Anda dapat meningkatkan kepercayaan.

19. Template Situs Web FAQ Hosting Web oleh Nicepage.com

Setiap bisnis hosting web membutuhkan bagian FAQ yang terorganisir dengan baik—hal ini membantu menghindari pertukaran email bolak-balik dengan pelanggan.

Template Situs FAQ Hosting Web oleh Nicepage.com membantu Anda membuat halaman FAQ yang jelas dan terstruktur, yang meningkatkan pengalaman pelanggan dan mengurangi tiket dukungan.

Dengan editor seret dan lepas, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan tata letak, font, dan warna sesuai dengan merek Anda. Template ramah seluler ini memastikan pelanggan dapat menemukan jawaban dengan cepat—baik mereka menggunakan desktop, tablet, atau ponsel.

🧠 Ideal untuk: Bisnis web hosting dan perusahaan IT yang ingin memiliki halaman FAQ yang terstruktur dengan baik untuk mengurangi tiket dukungan.

20. Tentang Kami Template Hosting Situs Web oleh Nicepage. Com

Halaman "Tentang Kami" Anda bukan hanya sekadar pengenalan—ini adalah tempat Anda membangun kepercayaan dengan calon pelanggan.

Jika Anda ingin membuat profil perusahaan profesional dan menarik yang menonjolkan kualifikasi, sertifikasi, dan keahlian, lihatlah Template Situs Web Hosting "Tentang Kami" dari Nicepage.com.

Dirancang untuk ramah seluler dan dioptimalkan untuk SEO, memastikan cerita merek Anda ditampilkan dengan jelas dan efektif di semua perangkat.

🧠 Ideal untuk: Perusahaan hosting yang ingin menampilkan cerita merek, tim, sertifikasi, dan nilai perusahaan mereka dengan cara yang menarik secara visual.

21. Template Situs Web Rencana Hosting Premium oleh Nicepage.com

Halaman harga Anda adalah tempat di mana Anda mungkin kehilangan calon pelanggan. Template Situs Web Rencana Hosting Premium oleh Nicepage.com dirancang untuk membantu perusahaan hosting web menampilkan opsi harga mereka dalam format yang menarik secara visual dan mudah dinavigasi.

Dengan fitur drag-and-drop yang mudah digunakan, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan tabel harga, font, warna, dan tata letak—tanpa perlu coding.

🧠 Ideal untuk: Bisnis hosting yang ingin menampilkan opsi harga mereka dalam tata letak yang terstruktur dengan baik dan ramah konversi, disertai perbandingan layanan yang jelas.

Perbarui Situs Web Anda dengan ClickUp

Untuk membangun dan mengelola bisnis web hosting, Anda perlu mempertimbangkan banyak parameter. Tapi bagaimana jika Anda bisa menghilangkan stres dan mengatur semuanya di satu tempat?

