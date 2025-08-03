Template Peta Jalan Produk Miro untuk Menyelaraskan Strategi pada Tahun 2025

Pernah mencoba merakit furnitur IKEA tanpa manual? Itulah persisnya bagaimana rasanya membangun produk tanpa roadmap: membingungkan, tidak selaras, dan penuh dengan jalan memutar yang tidak perlu. 😵‍💫

Peta jalan produk yang dirancang dengan baik menghubungkan visi dengan tindakan, menyelaraskan tim Anda, dan memastikan semua orang bergerak ke arah yang sama.

Dalam posting blog ini, kita akan menjelajahi beberapa templat peta jalan produk Miro yang membantu Anda melakukan semua itu.

Apa yang Membuat Template Peta Jalan Produk Miro yang Baik?

Sebuah templat peta jalan produk Miro yang baik harus memandu pengambilan keputusan, memicu kolaborasi, dan beradaptasi dengan perubahan selama proses pengembangan. Berikut adalah beberapa fitur kunci yang perlu dicari dalam contoh peta jalan produk. ⚓

Visibilitas strategis: Menyoroti hasil, tujuan strategis, alokasi sumber daya, tujuan utama, dan tema sehingga setiap inisiatif terhubung dengan dampak bisnis

Logika prioritas bawaan: Termasuk matriks, sistem penilaian, atau swimlanes untuk membantu tim menentukan prioritas yang paling penting

Transparansi lintas fungsi: Memungkinkan semua departemen, mulai dari tim teknik, pemasaran, hingga pengembangan, untuk melihat bagaimana pekerjaan mereka terintegrasi dalam peta jalan bisnis yang lebih besar

Kemampuan beradaptasi dengan perubahan: Mendukung prioritas yang berubah dengan bagian yang dapat diedit, garis waktu yang fleksibel, dan penyesuaian drag-and-drop yang mudah

Kejelasan visual: Menggunakan spasi, warna, dan pengelompokan untuk menyajikan informasi tanpa membingungkan pemirsa

Fitur kolaborasi interaktif: Memfasilitasi masukan pemangku kepentingan melalui catatan tempel, komentar, atau versi untuk keselarasan yang berkelanjutan

Interkoneksi kontekstual: Mendukung koneksi ke dokumen pendukung, tugas, atau data untuk meningkatkan kejelasan

10 Template Peta Jalan Produk Miro

Memilih templat peta jalan teknologi yang tepat akan menentukan cara tim Anda melihat jalan ke depan.

10 templat peta jalan produk Miro ini menyediakan semua elemen kunci yang Anda butuhkan untuk menyelaraskan strategi, melacak kemajuan, dan mengomunikasikan prioritas.

Ayo mulai! 💪

1. Template Peta Jalan Produk Miro Basic

melalui Miro

Template ini menggunakan tata letak sederhana berbasis waktu—Sekarang, Selanjutnya, Nanti—untuk membagi pengembangan produk menjadi fase-fase yang jelas. Format catatan tempelnya meniru sesi papan tulis, menjadikannya sempurna untuk proses brainstorming dan perencanaan sprint.

Setiap catatan dapat ditugaskan ke tim, memastikan pertanggungjawaban dan visibilitas bersama di seluruh alur kerja.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Visualisasikan prioritas dalam struktur klasik Sekarang–Selanjutnya–Nanti

Sangat cocok untuk brainstorming dan perencanaan dalam tim yang bergerak cepat

Tugaskan catatan tempel ke tim untuk kejelasan dan tanggung jawab

Tata letak sederhana memudahkan kolaborasi

📌 Ideal untuk: Manajer produk yang ingin memvisualisasikan roadmap untuk menyelaraskan tim lintas fungsi.

💡 Tips Pro: Gunakan 'User Story Mapping' untuk memprioritaskan fitur berdasarkan perjalanan pengguna. Ini membantu tim memvisualisasikan cara pengguna berinteraksi dengan produk, memastikan pengembangan fokus pada titik sentuh yang memberikan nilai tambah.

2. Template Kanvas Peta Jalan Produk Miro

melalui Miro

Template ini membantu tim membangun peta jalan yang berorientasi pada hasil dan berbasis tema. Template ini menawarkan kategori fleksibel seperti "Mungkin", "Mungkin Tidak", dan "Tidak Akan" untuk mencerminkan ketidakpastian dan iterasi yang umum dalam manajemen produk agile.

Ubah inisiatif menjadi OKR dan lacak kemajuannya melalui fase-fase seperti Penemuan, Pelaksanaan, atau Dibatalkan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Menggunakan kategori dinamis untuk prioritas yang fleksibel

Mendukung eksperimen agile dengan penyelarasan OKR

Mendorong diskusi seputar inisiatif yang tidak pasti

Tata letak yang rapi memudahkan kompleksitas bagi tim lintas fungsi

📌 Ideal untuk: Tim Agile yang sedang bereksperimen dengan kerangka kerja prioritas yang fleksibel.

3. Template Peta Jalan Produk Agile Miro

melalui Miro

Template kanvas ini menyelaraskan tujuan bisnis, kebutuhan pengguna, dan inisiatif teknis menjadi satu garis waktu visual. Template ini memisahkan perencanaan menjadi elemen yang terlihat oleh bisnis, peta jalan teknologi, siklus pembelajaran, dan tonggak penting.

Pendekatan berlapis ini memudahkan Anda untuk menyeimbangkan strategi dengan eksekusi.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Bagi peta jalan menjadi tiga jalur: bisnis, teknologi, dan pembelajaran

Menyoroti bagaimana inisiatif selaras dengan tujuan bisnis

Ideal untuk tim lintas fungsi yang membutuhkan visibilitas mendalam

Menggabungkan visi dan pelaksanaan dalam satu tempat

📌 Ideal untuk: Pemimpin produk yang menyeimbangkan strategi bisnis dengan eksekusi teknis.

💡 Tips Pro: Gunakan peta jalan tematik untuk mengelompokkan inisiatif berdasarkan tema strategis (seperti ‘Retensi Pengguna’ untuk tim pemasaran atau ‘Peningkatan Infrastruktur’ menggunakan peta jalan IT). Hal ini membantu menjaga kejelasan dan memastikan investasi yang merata di seluruh tujuan bisnis.

4. Template Peta Jalan Produk Agile SMART Miro

melalui Miro

Template peta jalan Agile ini didasarkan pada tujuan SMART—Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Berbatas Waktu. Template ini menampilkan fitur dan inisiatif per kuartal dan jalur kerja, sering kali dikategorikan berdasarkan tim atau tema.

Tata letak memastikan kejelasan antara tujuan sprint jangka pendek dan strategi jangka panjang.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Menyambungkan setiap item ke kriteria tujuan SMART

Struktur swimlane mengorganisir tugas berdasarkan tim atau tema

Tata letak kuartalan menyelaraskan pengiriman dengan ritme perencanaan

Ideal untuk tim yang berfokus pada kemajuan yang dapat diukur

📌 Ideal untuk: Tim yang menyelaraskan tujuan produk dengan hasil yang dapat diukur.

5. Template Peta Jalan Produk Kuartalan Sederhana Miro

melalui Miro

Template strategi produk ini menyederhanakan perencanaan OKR menjadi tata letak kuartalan yang mudah diikuti. Peta kan epik Anda berdasarkan kategori—seperti akuisisi atau konversi—dengan label berwarna untuk kejelasan visual.

Setiap item dapat dihubungkan ke dokumen pendukung, memberikan konteks cepat tentang apa yang sedang dikerjakan dan mengapa.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Sempurna untuk pemetaan OKR triwulanan berdasarkan area fokus

Menggunakan label warna untuk memvisualisasikan prioritas dengan jelas

Tautan ke dokumen untuk konteks tambahan

Menjaga prioritas strategis tetap menjadi fokus utama

📌 Ideal untuk: Tim yang mengorganisir OKR kuartalan berdasarkan kategori dan dampak.

6. Template Peta Jalan Produk Miro x Pemasaran

melalui Miro

Template ini menjembatani kesenjangan antara pengembangan produk dan eksekusi go-to-market. Dibagi berdasarkan kuartal, template ini melacak tujuh alur kerja kritis, mulai dari hubungan media hingga pemasaran komunitas hingga hasil kampanye.

Dokumen yang terhubung memudahkan pembaruan, dan formatnya mendorong keselarasan antar tim.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Selaraskan jadwal produk dan pemasaran dalam satu tampilan

Melacak beberapa alur peluncuran di berbagai departemen

Menjaga semua pemangku kepentingan tetap terkoordinasi dengan dokumentasi yang terhubung

Ideal untuk peluncuran produk dan rencana GMT

📌 Ideal untuk: Tim yang mengoordinasikan peluncuran produk ke pasar (GMT) di seluruh tim produk dan pemasaran.

7. Template Peta Jalan Produk Multi-Produk Miro

melalui Miro

Template Miro ini dirancang khusus untuk melacak jalur produk paralel atau area topik selama satu tahun kalender penuh. Berbeda dengan peta jalan tunggal, template ini mengorganisir inisiatif secara vertikal sepanjang sumbu waktu sambil mengelompokkan item ke dalam kolom yang terpisah dan berwarna-warni.

Dengan status progres seperti Dalam Proses, Selesai, atau Ditolak, lebih mudah untuk menilai di mana posisi setiap tugas.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mengorganisir beberapa lini produk dalam satu tampilan

Menggunakan kolom berwarna untuk pengelompokan yang intuitif

Pantau status dengan indikator visual yang jelas

Ideal untuk portofolio produk yang kompleks

📌 Ideal untuk: Tim yang mengelola beberapa produk atau jalur fitur secara bersamaan.

8. Template Peta Jalan Pengembangan Produk Miro

melalui Miro

Template peta jalan ini adalah papan perencanaan dinamis yang menghubungkan visi produk dengan eksekusi. Dibagi berdasarkan kuartal dan tahap fungsional—seperti riset, desain, dan pengembangan—template ini membantu tim melacak tanggung jawab, ketergantungan, dan tenggat waktu.

Template ini juga sepenuhnya dapat diedit dan diekspor, sehingga Anda dapat menyesuaikan dengan cepat saat prioritas berubah.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mencakup seluruh siklus pengembangan dari penemuan hingga peluncuran

Menggunakan tahap dan pemilik tugas untuk memperjelas penyerahan tugas

Dukungan untuk pembaruan agile dengan perubahan seret dan lepas

Format yang dapat diekspor untuk berbagi di luar Miro

📌 Ideal untuk: Tim Agile yang bergerak cepat dari tahap penemuan hingga peluncuran.

9. Template Peta Jalan Produk Prioritas Miro

melalui Miro

Template peta jalan produk ini dimulai di zona "New Issues & Ideas", menggunakan kartu Miro yang dilengkapi dengan cakupan, tonggak pencapaian, dan perkiraan ukuran. Matriks prioritas membantu tim mengurutkan berdasarkan urgensi dan dampak, sementara pelacak gaya Kanban memantau pelaksanaan.

Ini adalah alat lengkap untuk mengubah ide menjadi hasil.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Menggabungkan ideasi, prioritas, dan implementasi dalam satu papan

Membantu mengevaluasi inisiatif dengan matriks urgensi versus dampak

Termasuk pelacak eksekusi untuk memastikan pelaksanaan

Sangat cocok untuk PM yang mengelola daftar tugas yang padat

📌 Ideal untuk: Manajer Produk yang memprioritaskan fitur dan melacak eksekusi dalam satu papan.

🔍 Tahukah Anda? Pendekatan 'Golden Feature' pernah mendominasi perencanaan produk, dengan seluruh rilis berfokus pada satu fitur utama. Pendekatan ini bagus untuk menciptakan buzz pemasaran, tetapi buruk untuk mencegah perluasan ruang lingkup.

10. Template Perencanaan Peta Jalan Epic & Fitur Miro

melalui Miro

Template Miro ini memandu Anda dari ide mentah hingga peta jalan yang terstruktur dan siap diluncurkan dalam empat langkah terfokus. Mulailah dengan matriks Dampak/Usaha, kelompokkan item ke dalam epik, lalu bangun peta jalan kuartalan berdasarkan tema.

Ini ideal untuk mengubah ide-ide yang tersebar menjadi rilis fitur yang terintegrasi.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mengubah skor upaya dan dampak menjadi rencana rilis

Grupkan fitur ke dalam epik untuk struktur yang lebih baik

Peta jalan visual berdasarkan tema memperjelas urutan langkah

Ideal untuk perencanaan produk jangka panjang

📌 Ideal untuk: Tim yang mengubah penilaian dampak/usaha menjadi rilis fitur.

Batasan Template Peta Jalan Produk Miro

Meskipun templat peta jalan produk Miro menarik secara visual, templat ini memiliki keterbatasan yang dapat menghambat keselarasan jangka panjang dan strategi manajemen produk.

Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin Anda hadapi. 👀

Terlalu rinci dan berfokus pada fitur: Roadmap dapat menjadi berantakan dan disalahgunakan sebagai daftar fitur, sehingga menyembunyikan strategi besar

Statis dan sulit disesuaikan: Papan Miro mungkin kesulitan beradaptasi dengan cepat terhadap prioritas yang berubah, umpan balik pelanggan, atau perubahan pasar

Risiko komunikasi yang tidak jelas: Tanpa konteks yang konsisten, tim mungkin salah menafsirkan prioritas atau mengesampingkan pemangku kepentingan kunci dalam keputusan peta jalan

Dibangun berdasarkan asumsi: Template peta jalan produk Miro mungkin bergantung pada wawasan yang sudah usang atau tidak akurat tentang kebutuhan pengguna tanpa umpan balik real-time

Pembaruan yang tidak konsisten: Jika tidak dirawat, hal ini dapat menyebabkan jadwal yang tidak realistis atau tujuan yang sudah usang, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakselarasan

Alternatif Miro yang Layak Dicoba: Template ClickUp untuk Pelaksanaan End-to-End

Meskipun Miro unggul dalam brainstorming, platform ini seringkali kurang memadai ketika Anda membutuhkan struktur, akuntabilitas, dan keselarasan yang berkelanjutan dalam timeline Anda.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, menyediakan langkah selanjutnya, mengubah ide-ide bebas menjadi inisiatif yang terukur, alur kerja otomatis, dan peta jalan yang siap diluncurkan.

Selain alat manajemen produk yang lengkap, Miro juga menyediakan perpustakaan templat yang luas untuk membantu tim bergerak lebih cepat tanpa harus memulai dari nol. Berikut adalah beberapa templat peta jalan produk ClickUp terbaik untuk mengorganisir setiap tahap siklus hidup produk Anda. ⚒️

1. Template Peta Jalan Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Mapping dan mengimplementasikan produk dengan templat peta jalan produk ClickUp

Template Peta Jalan Produk ClickUp adalah sistem operasi pengembangan produk lengkap yang terintegrasi dalam folder siap pakai.

Mulailah dengan Formulir Permintaan Produk untuk menangkap ide, mengevaluasi dengan Status Kustom seperti Sedang Dipertimbangkan, Di Prioritaskan, dan Dalam Pengembangan, dan memberi skor menggunakan Bidang Kustom seperti Keyakinan, Upaya, dan Permintaan Pimpinan. Berbagai tampilan—termasuk Peta Jalan Kuartalan, Permintaan Produk Saya, dan Catatan Rilis—membantu Anda mengelola siklus hidup produk dari tahap penerimaan hingga peluncuran.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mencakup proses penerimaan, prioritas, penentuan ruang lingkup, dan peluncuran dalam satu alur kerja

Gunakan Bidang Kustom untuk menilai ide berdasarkan Keyakinan, Upaya, dan Dampak

Beralih antara tampilan seperti Peta Jalan Kuartalan atau Catatan Rilis dengan mudah

Ideal untuk Manajer Produk yang mengelola strategi produk dari awal hingga akhir

📌 Ideal untuk: Manajer Produk yang mengelola strategi produk dari tahap awal hingga peluncuran di satu tempat.

📮 ClickUp Insight: Hanya 10% manajer yang menggunakan matriks keterampilan untuk mengalokasikan pekerjaan, namun 44% mengatakan mereka mencoba mencocokkan tugas dengan kekuatan dan tujuan. Tanpa alat yang tepat untuk mendukung mereka, kebanyakan manajer terpaksa membuat keputusan ini berdasarkan konteks saat ini, bukan data. Inilah tepatnya di mana Anda membutuhkan asisten cerdas! ClickUp Brain dapat merekomendasikan alokasi tugas dengan menganalisis pekerjaan historis, menandai keterampilan, dan tujuan pembelajaran. Dengan ClickUp Brain, Anda dapat menemukan kekuatan tersembunyi dan mengidentifikasi orang terbaik untuk pekerjaan tersebut, bukan hanya yang tersedia. 💫 Hasil Nyata: Atrato mengalami peningkatan kecepatan pengembangan produk sebesar 30% dan penurunan beban kerja pengembang sebesar 20% berkat manajemen beban kerja ClickUp.

2. Template Papan Tulis Rencana Pengembangan Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Identifikasi hambatan dan sesuaikan tim menggunakan templat papan tulis peta jalan pengembangan produk ClickUp

Menjaga keselarasan tim menjadi tugas penuh waktu ketika jadwal produk melintasi kuartal. Template Papan Rencana Pengembangan Produk ClickUp memudahkan dengan papan perencanaan visual berbasis grid.

Menggunakan Status Kustom, Tugas Anak Berjenjang, dan Label Prioritas untuk melacak siklus hidup setiap inisiatif, mengelola serah terima, dan menyoroti hambatan di seluruh tim.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tata letak grid kuartalan di dalam ClickUp Whiteboards mendukung perencanaan visual dan koordinasi

Lacak serah terima dan ketergantungan dengan Subtugas Bertingkat

Prioritaskan di seluruh tim menggunakan tag dan Status Kustom

Sangat cocok untuk menyelaraskan tim di seluruh bidang teknik, produk, dan operasional

📌 Ideal untuk: Tim yang perlu menyelaraskan tujuan lintas kuartal dengan peta jalan visual yang interaktif.

💡 Tips Pro: Lihat bagaimana tim nyata menggunakan Whiteboards untuk menghidupkan rencana produk ClickUp Whiteboards bukan hanya untuk brainstorming—ini adalah tempat di mana peta jalan produk Anda mulai bergerak. Video ini menunjukkan bagaimana tim menggambar ide, menghubungkan alur kerja, dan mengubah catatan tempel menjadi tugas secara real-time (tanpa perlu beralih alat). Ini adalah video singkat, dan jujur saja? Ini bisa menjadi game-changer jika proses perencanaan Anda masih bergantung pada slide atau spreadsheet. 🎥 Tonton: Tingkatkan Proses Pengembangan Anda dengan ClickUp Whiteboards

3. Template Pengembangan Produk Baru ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola fase produk dengan templat Pengembangan Produk Baru ClickUp

Template Pengembangan Produk Baru ClickUp memungkinkan Anda mengorganisir, menugaskan, dan melacak setiap tugas di seluruh fase produk menggunakan satu daftar dinamis.

Fields Kustom seperti Kompleksitas Tugas, Upaya, dan Tingkat Dampak memudahkan prioritas. Tampilan seperti Ringkasan Proyek, Gantt, dan Garis Waktu membantu tim mengidentifikasi hambatan sejak dini dan tetap berada di jalur yang benar dalam templat pengembangan produk ini.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Dirancang untuk mengelola fase produk dari ideasi hingga peluncuran

Visualisasikan kemajuan dengan mudah menggunakan tampilan Gantt dan Timeline

Sesuaikan bidang tugas agar sesuai dengan model prioritas Anda

Fitur seret dan lepas untuk pembaruan menjaga alur kerja tetap fleksibel dan cepat

📌 Ideal untuk: Tim yang mengelola setiap fase produk, mulai dari ideasi hingga peluncuran.

🔍 Tahukah Anda? Para manajer produk pertama disebut Brand Men di Procter & Gamble pada tahun 1930-an. Tugas mereka? Mengelola produk seolah-olah itu adalah sebuah bisnis. Ide ini menjadi cikal bakal manajemen produk modern seperti yang kita kenal sekarang.

4. Template Papan Tulis Peta Jalan Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Selaraskan tim Anda dengan templat papan tulis peta jalan produk ClickUp

Template Papan Tulis Peta Jalan Produk ClickUp menyediakan kanvas drag-and-drop tingkat tinggi untuk menggambar, menandai, dan mengulang strategi Anda secara real-time.

Template ini disusun berdasarkan alur kerja—Operasional & Produk, Sumber Daya Manusia & Proses, dan Pemasaran & Engagement—dan dilengkapi dengan tampilan timeline di bagian atas, sehingga tim dapat memvisualisasikan kemajuan bulanan dan tetap selaras di setiap langkah.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kolaborasi real-time pada kanvas peta jalan visual

Tugas yang diwarnai sesuai departemen dan tema

Jadwal bulanan untuk memudahkan pelacakan tujuan dan hasil

Idealnya untuk sesi perencanaan awal atau lintas fungsi

📌 Ideal untuk: Tim awal yang sedang merancang peta jalan kolaboratif dari nol.

Dengarkan lebih lanjut tentang ClickUp dari Lulu Press:

ClickUp membantu kami mengorganisir peta jalan produk dan fitur kami sehingga kami dapat dengan mudah memperkenalkan fitur dan fungsionalitas baru kepada pelanggan, serta secara terus-menerus memantau kemajuan kami menuju tujuan. Pada akhirnya, tujuan utama kami adalah menciptakan produk yang lebih baik untuk pelanggan kami, dan ClickUp membantu kami mencapainya.

5. Template Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Jaga peluncuran produk tetap lancar dengan templat daftar periksa peluncuran produk ClickUp

Ketergantungan yang terlewat atau status yang tidak jelas dapat menggagalkan peluncuran Anda di tahap akhir. Template Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp menyelaraskan semua pihak dengan perencanaan peluncuran terpusat di seluruh fase.

Gunakan status seperti "Untuk Ditinjau", "Menunggu", atau "Ditunda" untuk menandai hambatan, kelompokkan tugas berdasarkan kategori atau milestone, dan tetapkan bidang Durasi untuk jadwal yang akurat.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Hindari kekacauan di menit-menit terakhir dengan perencanaan peluncuran yang terstruktur

Gunakan status kustom dan pelacakan durasi untuk tetap mengontrol tenggat waktu

Lihat tugas berdasarkan kategori, pemilik, atau timeline untuk navigasi yang cepat

Sempurna untuk manajer peluncuran yang menangani tugas-tugas kompleks

📌 Ideal untuk: Manajer peluncuran yang mengoordinasikan tenggat waktu, hambatan, dan hasil kerja.

💡 Tips Pro: Sesuaikan peta jalan Anda untuk berbagai pemangku kepentingan: Tim penjualan atau tim yang berinteraksi langsung dengan pelanggan ingin tahu apa yang akan datang dan kapan

Eksekutif membutuhkan tema tingkat tinggi dan dampak bisnis

Pengembang membutuhkan detail tingkat fitur

6. Template Matriks Fitur Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Fokus pada relevansi fitur dan ROI dengan templat Matriks Fitur Produk ClickUp

Ketika daftar tugas produk Anda dipenuhi dengan permintaan fitur, templat Matriks Fitur Produk ClickUp membantu Anda menyaring apa yang benar-benar penting.

Alih-alih fokus pada kapan harus membangun, templat ini membantu Anda memutuskan apa yang harus dibangun dengan menandai item (misalnya, Hardware, Software, Model Baru) dan menyortir berdasarkan nilai atau kesesuaian strategis. Lima tampilan pra-setel memudahkan Anda untuk menampilkan data yang tepat dengan cepat.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Saring fitur berdasarkan nilai pelanggan, relevansi, atau upaya yang diperlukan

Tag dan urutkan berdasarkan kategori untuk proses prioritas yang lebih jelas

Beralih dengan cepat antara tampilan seperti Visual, Fitur Perangkat Lunak, dan lainnya

Membantu tim menyingkirkan kebisingan dalam peta jalan yang overload

📌 Ideal untuk: Manajer Produk yang menyaring ide fitur berdasarkan dampak, relevansi, dan audiens.

7. Template Dokumen Persyaratan Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetapkan ekspektasi dan kurangi pekerjaan ulang dengan templat PRD ClickUp

Sementara sebagian besar templat roadmap berfokus pada pengiriman, templat Dokumen Persyaratan Produk (PRD) ClickUp memastikan semua pihak sepakat tentang apa yang akan dibangun sebelum pekerjaan dimulai.

Di dalam ClickUp Docs, template ini menyediakan struktur enam halaman yang mencakup Personas, Desain, dan Kriteria Rilis. Prompt bawaan membantu mengklarifikasi ekspektasi dan mendefinisikan "selesai"—sehingga mengurangi kemungkinan pekerjaan ulang.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Selaraskan tim produk, desain, dan teknik di sekitar satu sumber kebenaran

Jelaskan ruang lingkup dan ekspektasi dengan bagian-bagian yang terstruktur

Termasuk persona dan daftar periksa rilis untuk kedalaman tambahan

Ideal untuk mengurangi ambiguitas dan pergantian fitur

📌 Ideal untuk: Tim lintas fungsi yang perlu menyelaraskan cakupan, tujuan, dan logika fitur.

💡 Tips Pro: Pikirkan dalam horizon. Bagi strategi Anda menjadi jangka pendek (apa yang akan dibangun sekarang), jangka menengah (apa yang akan datang), dan jangka panjang (investasi besar atau inovasi). Ini membantu mengelola ketidakpastian sambil tetap mempertahankan rencana produk yang berorientasi ke depan.

8. Template Strategi Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Dapatkan kejelasan strategis dengan templat Strategi Produk ClickUp

Template Strategi Produk ClickUp membantu mengubah visi abstrak menjadi inisiatif terstruktur dan dapat dilacak—sempurna untuk perencanaan strategis lintas kuartal.

Dengan tampilan seperti Semua Fitur, Fitur Aktif, dan Pengajuan Fitur, Anda dapat memantau kemajuan dan mengidentifikasi prioritas. Formulir pengajuan bawaan memungkinkan tim internal mengirimkan ide langsung ke alur kerja peta jalan Anda.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Filtrasi fitur berdasarkan tahap untuk memperjelas apa yang sedang aktif, direncanakan, atau sedang direview

Memberdayakan tim untuk mengajukan ide peta jalan melalui formulir terstruktur

Ubah tujuan yang tidak jelas menjadi tindakan prioritas yang terarah

Menggabungkan papan tulis dengan eksekusi—membuat ClickUp menjadi alternatif cerdas untuk Miro bagi tim yang membutuhkan lebih dari sekadar brainstorming

📌 Ideal untuk: Manajer proyek yang mengubah visi yang kabur menjadi inisiatif yang dapat dilacak dan diprioritaskan.

9. Template Posisi Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Pertajam pesan produk Anda dengan templat penempatan produk ClickUp

Kesulitan mengartikulasikan nilai unik produk Anda? Template Posisi Produk ClickUp membantu Anda mengorganisir wawasan tentang masalah pelanggan, keunggulan kompetitif, dan pesan pemasaran.

Anda mulai dengan Formulir Penilaian Posisi, lalu mengelompokkan wawasan ke dalam Tampilan Daftar Produk. Peta visual membantu Anda membandingkan produk Anda dengan pesaing berdasarkan biaya, nilai, dan faktor kunci lainnya.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Membantu mempertajam pesan dengan memetakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif

Fitur bawaan seperti Segmen Pasar, USP, dan Tagline untuk pesan yang terstruktur

Peta posisi memudahkan untuk mengidentifikasi celah dan peluang

Sangat cocok untuk strategi pra-peluncuran atau fase rebranding

📌 Ideal untuk: Tim produk yang sedang mendefinisikan nilai unik dan strategi pesan.

🤝 Pengingat Ramah: Strategi yang baik adalah strategi yang responsif. Jika upaya validasi Anda menunjukkan bahwa masalah atau peluang telah berubah, perbarui strategi produk Anda sesuai kebutuhan, bahkan jika itu berarti harus kembali ke pendekatan awal.

10. Template Analisis Kesenjangan Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Prioritaskan perbaikan dengan templat Analisis Kesenjangan Produk ClickUp

Template Analisis Kesenjangan Produk ClickUp membantu Anda mengidentifikasi apa yang hilang—sebelum pelanggan Anda melakukannya.

Gambarkan keadaan saat ini, keadaan yang diinginkan, dan celah menggunakan catatan tempel, tag, dan pembaruan kolaboratif. Bidang bawaan seperti Prioritas, Status, dan Tanggal Jatuh Tempo membantu Anda mengubah wawasan menjadi tindakan—membuatnya lebih mudah untuk meningkatkan KPI, melacak metrik, dan menutup celah antara visi dan implementasi.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Visualisasikan kelemahan produk dan peluang yang terlewatkan secara visual

Ruangan kolaboratif untuk menandai, menugaskan, dan memprioritaskan celah

Ubah temuan langsung menjadi tugas peta jalan atau fitur

Sangat cocok untuk meningkatkan kesesuaian produk dengan pasar dan kepuasan pelanggan

Mendukung KPI manajemen produk dan metrik pelacakan kesenjangan

📌 Ideal untuk: Tim yang mengidentifikasi kelemahan produk dan menutup celah kritis.

Ubah Peta Jalan Produk Anda Menjadi Kemajuan Nyata dengan ClickUp

Roadmap yang baik menyatukan ide-ide di satu halaman, tetapi mengubah ide-ide tersebut menjadi tindakan membutuhkan lebih dari sekadar visual.

Template peta jalan produk Miro menetapkan dasar, tetapi ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, hadir sebagai alat ultimate, menawarkan peta jalan dinamis, manajemen tugas, dan kolaborasi real-time dalam satu paket. Ini seperti beralih dari sketsa menjadi karya animasi yang lengkap tanpa perlu mengganti aplikasi.

