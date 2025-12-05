11 Alternatif AI Canva Terbaik untuk Desainer pada [tahun]

Anda telah menghabiskan seminggu untuk menggulir templat Canva, dan entah bagaimana, semuanya mulai terlihat sama. Tata letak saling bercampur, dan saran AI tidak sepenuhnya sesuai dengan gaya Anda.

Namun, desain yang hebat tidak boleh terasa generik.

Alternatif Canva AI dalam daftar ini menawarkan perspektif baru—dengan otomatisasi yang lebih cerdas, kustomisasi yang lebih baik, dan kebebasan kreatif yang lebih sesuai dengan gaya Anda.

Siap menemukan alat favorit Anda berikutnya? Mari kita mulai! 👇

Alternatif AI Canva Terbaik dalam Sekilas

Berikut adalah beberapa alternatif Canva terbaik yang patut dipertimbangkan jika Anda menginginkan fitur AI yang lebih canggih dan kontrol yang lebih besar atas desain Anda.

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Tim kreatif yang membutuhkan alur kerja terstrukturUkuran tim: Solo → Perusahaan Ringkasan AI, Konversi papan tulis ke tugas, Embed Figma, Otomatisasi, Alur tinjauan kreatif Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Snappa Grafik media sosial cepatUkuran tim: Tim kecil, wirausaha tunggal Magic Resize, Graphics Autopilot, Brand kit, Jadwalkan media sosial Gratis, berbayar mulai dari $15/bulan Fotor AI Peningkatan foto AI + filter artistikUkuran tim: Semua ukuran Pengeditan potret, Pewarnaan Foto AI, Pemotongan AI, Pembuat Seni AI Gratis, Pro mulai dari $10,99/bulan Adobe Express Aset yang konsisten dengan merek menggunakan ekosistem AdobeUkuran tim: Profesional kreatif, tim pemasaran Akses Adobe Stock, Quick Actions, alat video, dan perpustakaan CC. Gratis, Premium $9,99/bulan Visme Visual berbasis data + presentasiUkuran tim: Tim bisnis dan pendidikan Grafik cerdas, Peta interaktif, Perekaman layar, Kontrol animasi Gratis, Pro $59/bulan Figma AI Desain UI/UX kolaboratifUkuran tim: Tim produk, desain, dan pengembangan. Auto Layout, Make Design AI, sistem desain, prototipe interaktif Gratis, Profesional mulai dari $20/bulan Piktochart Infografis & laporanUkuran tim: Bisnis, nirlaba, pendidik Visual interaktif, editor blok, impor data, templat bermerek Gratis, Pro $29/bulan Designs. ai Kit merek dan visual yang dihasilkan AIUkuran tim: Tim kecil, kreator Pembuat logo, pembuat video, Designmaker, pencocok warna Paket mulai dari $29/bulan Pixlr Pengeditan foto berbasis browser yang cepatUkuran tim: Semua ukuran AI Cutout, pengeditan massal, double exposure, pembuat template. Gratis, Premium $9,99/bulan Design Wizard Template pemasaran & promosi cepatUkuran tim: Usaha kecil, pemasar Template berbasis kampanye, penjadwalan media sosial, dan grafis animasi. Gratis, Pro $9,99/bulan PicMonkey Kolase foto & pengeditan potretUkuran tim: UKM, kreator Tata letak kolase cerdas, alat penyempurnaan, bingkai/frame Uji coba gratis, berlangganan mulai dari $7,99/bulan

Mengapa Memilih Alternatif Canva AI?

Canva AI dirancang untuk pembuatan konten yang cepat dan mudah diakses, tetapi mungkin tidak selalu sesuai dengan setiap kebutuhan kreatif atau profesional. Berikut alasan mengapa Anda mungkin ingin menjelajahi alternatif Canva AI:

Keterbatasan fleksibilitas kreatif: AI sering kali sangat bergantung pada AI sering kali sangat bergantung pada templat desain grafis . Hal ini dapat membuat sulit untuk menciptakan desain yang benar-benar unik atau disesuaikan dengan merek Anda.

Kualitas output generik: Teks dan visual yang dihasilkan AI dapat terasa terlalu umum atau dasar, terutama untuk proyek niche atau berkualitas tinggi.

Kontrol minimal atas saran AI: Anda memiliki kontrol terbatas atas cara AI menghasilkan atau menyempurnakan konten. Hal ini sangat menjengkelkan ketika Anda membutuhkan hasil yang sangat spesifik.

Fitur berbayar: Banyak Banyak alat AI untuk desainer —seperti Magic Write, pembangkitan gambar, atau penghapusan latar belakang canggih—membutuhkan langganan berbayar.

Tidak ideal untuk alur kerja yang kompleks: Untuk kolaborasi tim atau proyek konten yang lebih besar, alat AI Canva mungkin tidak memiliki kedalaman atau struktur yang Anda butuhkan.

🔍 Tahukah Anda? 74% seniman telah mencoba alat AI seperti ChatGPT untuk membuat atau memperbaiki karya seni mereka.

Alternatif AI Canva Terbaik

Jika Anda merasa stuck dalam kreativitas, alternatif Canva AI ini menawarkan lebih banyak variasi, kontrol yang lebih baik, dan hasil yang lebih cerdas tanpa mengorbankan kecepatan.

1. ClickUp (Terbaik untuk alur kerja tugas desain dan kolaborasi kreatif yang didukung AI)

Optimalkan Alur Kerja Desain Anda di ClickUp Gunakan ClickUp untuk Tim Desain untuk mengorganisir hasil kreatif.

ClickUp adalah alternatif Canva AI yang kuat yang melengkapi alat visual cepat. Ia memberikan struktur pada pekerjaan kreatif dan mengintegrasikan AI sehingga tim dapat bekerja lebih cepat tanpa kehilangan konteks.

Ambil kendali atas proses desain Anda

Anda mungkin menangani lima tugas desain yang berbeda dalam sehari, mulai dari mockup untuk presentasi penjualan hingga banner iklan mendadak. ClickUp for Design Teams membantu Anda mengelola semuanya dengan efisien.

Misalkan Anda memimpin proses rebranding. Anda dapat membagi proyek secara keseluruhan menjadi Tugas ClickUp untuk konsep logo, warna merek yang diperbarui, visual halaman arahan, dan penyerahan aset. Tetapkan pemilik, atur tenggat waktu, dan pindahkan tugas melalui tahap ulasan—semua dari satu tempat.

Tim Anda tahu persis apa yang akan dilakukan selanjutnya, dan Anda tidak membuang waktu untuk mengejar pembaruan.

Ubah ide awal menjadi rencana eksekusi yang jelas.

ClickUp Whiteboards memudahkan Anda mengumpulkan masukan, menggambar konsep, dan merancang tata letak tanpa kehilangan hubungan antara ideasi dan implementasi. Sementara kanvas kreatif Canva AI tidak terhubung dengan alur kerja tugas, ClickUp memungkinkan Anda mengubah catatan tempel, wireframe, dan bagian menjadi item kerja yang dapat dilacak.

Ubah elemen tata letak menjadi pekerjaan yang dapat dilacak menggunakan ClickUp Whiteboards

Misalkan tim Anda sedang memulai kampanye peluncuran aplikasi perjalanan. Di Whiteboard, Anda merencanakan halaman arahan berbasis gulir dengan visual berbasis lokasi, banner promosi, dan slider testimoni. Setelah arahnya jelas, tugaskan setiap komponen visual sebagai tugas terpisah untuk desainer dan ilustrator yang sudah terhubung dengan garis waktu proyek.

Inilah juga di mana ClickUp Brain memberikan nilai tambah. Ini adalah mesin AI yang terintegrasi ke dalam ClickUp yang membantu tim menulis, membuat, dan mengatur pekerjaan dengan lebih cepat.

Buat konsep visual langsung dari prompt menggunakan ClickUp Brain di dalam Whiteboards

Untuk brainstorming aplikasi perjalanan Anda, Anda dapat memberikan perintah kepada ClickUp Brain seperti: ‘Buat visual header untuk kampanye perjalanan musim panas dengan warna cerah yang menampilkan pelancong solo muda dan landmark terkenal.’

ClickUp Brain akan menampilkan konsep gambar langsung di dalam Whiteboard Anda. Hal ini membuat proses ideasi awal menjadi cepat, terfokus, dan dapat segera diimplementasikan.

Jika Anda masih menjelajahi opsi tata letak, coba templat papan tulis Design Brief dari ClickUp. Templat papan tulis ini membantu Anda memetakan secara visual bagian-bagian seperti banner, blok CTA, atau testimoni.

Tetaplah kreatif dan lanjutkan perencanaan dengan AI.

Perangkat lunak kolaborasi desain AI ini juga membantu tim Anda melalui bagian-bagian alur kerja desain yang biasanya memperlambat proses.

Tulis brief kreatif secara detail secara instan menggunakan ClickUp Brain di Docs

Selama tahap awal, Anda dapat menggunakannya untuk menghasilkan brief kreatif yang detail berdasarkan beberapa masukan kunci.

Misalnya, jika tim Anda meluncurkan kampanye musim panas untuk aplikasi pemesanan perjalanan, Anda dapat memasukkan tujuan (meningkatkan unduhan), target audiens (pelancong solo milenial), dan nada (optimistis, santai). AI akan menyusun brief kreatif lengkap di dalam ClickUp Docs, termasuk jenis aset yang disarankan dan sudut pandang pesan.

Setelah tim Anda mulai membuat aset, ClickUp Brain membantu menyederhanakan pengelolaan versi dan umpan balik.

Jika desainer animasi mengunggah cerita Instagram yang direvisi dan pemimpin pemasaran meninggalkan catatan di tiga komentar, mintalah AI untuk mengumpulkan perubahan kunci ke dalam tugas. AI akan memperbarui deskripsi dan menghasilkan subtugas sehingga editor tahu apa yang perlu diperbaiki, dan peninjau dapat menyetujui versi berikutnya tanpa kebingungan.

Untuk mempercepat proses ini, Template Kreatif dan Desain ClickUp menyediakan struktur tugas siap pakai untuk mengelola brief, tinjauan aset, tenggat waktu, dan persetujuan.

Anda juga dapat menggunakan AI dalam tugas apa pun atau thread komentar untuk menulis opsi teks cepat seperti alternatif CTA, teks banner dalam aplikasi, atau bahkan teks alternatif.

Fitur terbaik ClickUp

Standarkan permintaan: Gunakan Gunakan templat permintaan desain ClickUp yang sudah jadi untuk mengumpulkan tujuan, jadwal, spesifikasi file, dan titik pemeriksaan ulasan sehingga desainer selalu memulai dengan brief yang lengkap.

Jaga file desain tetap terlihat: Tambahkan embed Figma langsung ke tugas, memudahkan kolaborator untuk melihat, memberikan komentar, dan melacak perubahan tanpa meninggalkan ClickUp.

Sentralisasi spesifikasi dan pedoman: Simpan referensi merek, dimensi, dan catatan desain di Docs yang terhubung dengan tugas.

Bekerja sama antar tim dan peran: Gabungkan tim pemasaran, produk, dan desain dalam satu ruang untuk memberikan umpan balik, menugaskan pembaruan, dan melanjutkan pekerjaan tanpa penundaan.

Otomatisasi siklus ulasan: Atur pemicu untuk menugaskan peninjau, memindahkan tugas ke tahap berikutnya, atau memberi tahu rekan tim saat aset siap dengan Atur pemicu untuk menugaskan peninjau, memindahkan tugas ke tahap berikutnya, atau memberi tahu rekan tim saat aset siap dengan ClickUp Automation

Batasan ClickUp

ClickUp tidak memiliki perpustakaan aset bawaan atau fitur manajemen aset digital (DAM).

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ini yang menonjol dari ulasan G2 terbaru:

ClickUp adalah salah satu alat terpenting yang kami gunakan sebagai studio game. Saya adalah Produser yang bekerja pada game first-person shooter bersama tim sekitar 100 orang, dan ClickUp membantu kami mengelola segala hal. Itu termasuk tugas desain, pekerjaan teknik, bug QA, dan umpan balik seni. Saya sangat menyukai seberapa fleksibelnya. Setiap departemen dapat mengatur pekerjaan mereka sesuai kebutuhan, tetapi semuanya tetap terintegrasi dalam satu sistem. Perencanaan sprint menjadi lebih mudah, dan otomatisasi serta integrasi menghemat banyak waktu kami.

ClickUp adalah salah satu alat terpenting yang kami gunakan sebagai studio game. Saya adalah Produser yang bekerja pada game first-person shooter bersama tim sekitar 100 orang, dan ClickUp membantu kami mengelola segala hal. Itu termasuk tugas desain, pekerjaan teknik, bug QA, dan umpan balik seni. Saya sangat menyukai seberapa fleksibelnya. Setiap departemen dapat mengatur pekerjaan mereka sesuai kebutuhan, tetapi semuanya tetap terintegrasi dalam satu sistem. Perencanaan sprint menjadi lebih mudah, dan otomatisasi serta integrasi menghemat banyak waktu kami.

🧠 Fakta Menarik: Ai-Da, robot seniman ultra-realistis pertama di dunia, telah mengadakan pameran tunggal di galeri-galeri besar, dan karyanya telah memicu perdebatan tentang apa artinya menjadi seorang kreator.

2. Snappa (Terbaik untuk grafis media sosial)

melalui Snappa

Sebagian besar alat desain web memaksa Anda menebak dimensi untuk platform yang berbeda, tetapi Snappa menghilangkan hal ini sepenuhnya. Alternatif Canva AI ini berfokus khusus pada pembuatan konten media sosial, menawarkan ukuran preset untuk setiap platform utama, mulai dari Instagram Stories hingga banner LinkedIn.

Yang membuat alat ini sangat praktis adalah integrasinya dengan Buffer, yang memungkinkan penjadwalan langsung tanpa perlu berpindah antar aplikasi. Namun, pilihan templatnya masih terbatas dibandingkan dengan platform desain yang lebih luas.

Fitur terbaik Snappa

Sesuaikan desain untuk lebih dari 30 format media sosial secara instan dengan fitur Magic Resize .

Dapatkan saran perbaikan desain dari fitur bawaan Graphics Autopilot

Gunakan palet warna kit merek secara konsisten untuk menyimpan warna merek.

Batasan Snappa

Alat menggambar kustom yang terbatas membuat pembuatan grafis asli dari awal menjadi sulit.

Perpustakaan templat ini berfokus secara intensif pada media sosial, dan kurang memiliki opsi desain cetak.

Tidak ada fitur manajemen lapisan lanjutan atau mode pencampuran.

Pilihan font masih terbatas dibandingkan dengan platform desain lainnya.

Harga Snappa

Gratis

Pro: $15/bulan

Tim: $30/bulan

Ulasan dan penilaian Snappa

G2: 4.6/5 (35+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (25+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Snappa?

Ulasan bermanfaat di G2 menjelaskannya dengan baik:

Kemampuan untuk bekerja dengan teks—mengubah gaya, warna, dan proporsi—, struktur penyimpanan berdasarkan proyek, dan seberapa mudah mengelola platform, adalah hal-hal yang paling saya sukai dari Snappa saat mengedit materi saya saat waktu terbatas dan saya bukan ahli dalam alat desain.

Kemampuan untuk bekerja dengan teks—mengubah gaya, warna, dan proporsi—, struktur penyimpanan berdasarkan proyek, dan seberapa mudah mengelola platform, adalah hal-hal yang paling saya sukai dari Snappa saat mengedit materi saya saat waktu terbatas dan saya bukan ahli dalam alat desain.

📮 ClickUp Insight: 11% responden kami memanfaatkan AI terutama untuk brainstorming dan pengembangan ide. Tapi apa yang terjadi dengan ide-ide brilian ini setelahnya? Di sinilah Anda membutuhkan papan tulis bertenaga AI, seperti ClickUp Whiteboards, yang membantu Anda mengubah ide dari sesi brainstorming menjadi tugas secara instan. Dan jika Anda kesulitan menjelaskan suatu konsep, cukup minta generator gambar AI untuk membuat visual berdasarkan prompt Anda. Ini adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang memungkinkan Anda berkreasi, memvisualisasikan, dan mengeksekusi lebih cepat!

3. Fotor AI (Terbaik untuk peningkatan foto AI)

melalui Fotor AI

Fitur AI Portrait dari Fotor AI dapat mendeteksi wajah dan menerapkan peningkatan yang ditargetkan seperti pemutihan gigi dan penghalusan kulit. Selain pengeditan dasar, alternatif Canva AI ini juga dilengkapi dengan generator seni yang mengubah foto menjadi gaya seni menggunakan prompt teks.

Namun, pemrosesan AI dapat menjadi lambat selama jam sibuk. Selain itu, beberapa fitur pengeditan lanjutan memerlukan langganan premium yang biayanya bisa cepat bertambah.

Fitur terbaik Fotor AI

Sesuaikan pencahayaan, kontras, dan saturasi secara otomatis berdasarkan konten gambar menggunakan AI Scene Enhancement

Pulihkan foto hitam putih menjadi warna penuh dengan fitur AI Photo Colorizer .

Hapus latar belakang yang rumit menggunakan alat pemotongan berbasis AI yang mampu menangani detail halus.

Perbaiki kualitas potret dengan pengeditan kulit berbasis AI dan peningkatan fitur wajah.

Batasan Fotor AI

Dukungan format file yang terbatas dibandingkan dengan perangkat lunak pengeditan foto profesional.

Fitur pemrosesan batch dibatasi pada paket berlangganan tingkat bawah.

Harga Fotor AI

Gratis

Fotor Pro: $10,99/bulan

Fotor Pro+: $23,99/bulan

Ulasan dan penilaian Fotor AI

G2: 4.2/5 (320+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.035+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fotor AI?

Salah satu ulasan G2 mengatakan hal ini:

Fotor dilengkapi dengan antarmuka pengguna yang ramah, memudahkan penggunaan dan pemilihan alat AI serta generator gambar. Gambar dapat dibuat dari prompt, atau Anda dapat mengunggah gambar sendiri dari prompt dan kemudian memilih filter AI untuk memanipulasi atau mengubahnya, termasuk menambahkan gerakan dan efek khusus. Anda juga dapat menggunakannya sebagai alat desain untuk membuat logo dan karya seni lainnya. Saya biasanya mengambil apa yang dimulai oleh Fotor dan kemudian memodifikasinya secara ekstensif menggunakan teknik desain tradisional dan pengeditan foto.

Fotor dilengkapi dengan antarmuka pengguna yang ramah, memudahkan penggunaan dan pemilihan alat AI serta generator gambar. Gambar dapat dibuat dari prompt, atau Anda dapat mengunggah gambar sendiri dari prompt dan kemudian memilih filter AI untuk memanipulasi atau mengubahnya, termasuk menambahkan gerakan dan efek khusus. Anda juga dapat menggunakannya sebagai alat desain untuk membuat logo dan karya seni lainnya. Saya biasanya mengambil apa yang dimulai oleh Fotor dan kemudian memodifikasinya secara ekstensif menggunakan teknik desain tradisional dan pengeditan foto.

4. Adobe Express (Terbaik untuk konsistensi merek)

melalui Adobe Express

Berbeda dengan alat kolaborasi tim desain mandiri, Adobe Express terintegrasi secara mulus ke dalam ekosistem Creative Cloud. Koneksi ini memungkinkan akses instan ke perpustakaan Adobe Stock yang luas dan Creative Cloud Libraries untuk aset merek.

Fitur Quick Actions dari alternatif Canva AI ini dapat menangani tugas-tugas umum seperti menghapus latar belakang atau mengubah ukuran gambar dalam hitungan detik.

Fitur terbaik Adobe Express

Akses koleksi premium Adobe Stock dengan lebih dari 200 juta aset langsung di editor.

Buat grafis animasi dan konten video menggunakan alat pengeditan berbasis timeline.

Buat kode QR langsung dalam desain untuk bahan pemasaran cetak dan digital.

Batasan Adobe Express

Langganan Adobe Creative Cloud diperlukan untuk mengakses templat premium yang dapat disesuaikan dan gambar stok.

Fungsi offline yang terbatas dibandingkan dengan aplikasi Creative Suite desktop.

Beberapa pengguna melaporkan waktu muat yang lebih lambat saat bekerja dengan file gambar berukuran besar.

Harga Adobe Express

Gratis

Adobe Express Premium: $9,99/bulan.

Adobe Firefly Pro: $19,99/bulan

Adobe Express Teams: $4,99 per pengguna per bulan

Ulasan dan penilaian Adobe Express

G2: 4.5/5 (390+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.210+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Adobe Express?

Ulasan jujur dari G2:

Saya suka menggunakan Adobe Express saat perlu mendesain sesuatu tanpa harus menjadi desainer grafis. Aplikasinya sangat intuitif dan mudah digunakan, plus saya bisa membuat hasil yang profesional dengan cepat. Saya juga sangat menyukai fitur AI-nya yang membantu dalam pengeditan. Fitur ini sangat berguna.

Saya suka menggunakan Adobe Express saat perlu mendesain sesuatu tanpa harus menjadi desainer grafis. Aplikasinya sangat intuitif dan mudah digunakan, plus saya bisa membuat hasil yang profesional dengan cepat. Saya juga sangat menyukai fitur AI-nya yang membantu dalam pengeditan. Fitur ini sangat berguna.

💡 Tips Pro: Coba teknik prompt chaining. Buat sesuatu yang sederhana, lalu deskripsikan apa yang Anda sukai dari hasilnya dan jadikan itu sebagai prompt berikutnya.

5. Visme (Terbaik untuk visualisasi data)

melalui Visme

Sementara alat manajemen proyek desain lainnya menganggap grafik sebagai hal yang sekunder, Visme mengintegrasikannya ke dalam pengalaman inti. Platform ini terhubung langsung ke file Google Sheets dan Microsoft Excel, memperbarui grafik secara otomatis saat data berubah.

Fitur Peta Interaktif-nya memungkinkan area yang dapat diklik untuk menampilkan data geografis. Namun, kurva pembelajaran bisa cukup curam bagi pengguna yang mengharapkan fungsi seret dan lepas yang sederhana.

Fitur terbaik Visme

Bangun proses persetujuan alur kerja desain grafis yang lancar untuk kolaborasi tim.

Mulai perekaman layar langsung dalam presentasi untuk konten tutorial.

Atur pengaturan Animation Timeline untuk membuat urutan presentasi yang kompleks.

Batasan Visme

Versi gratis mencakup branding Visme pada semua konten yang diekspor.

Pilihan template terbatas di luar tema bisnis dan pendidikan.

Fitur kolaborasi memerlukan langganan tingkat atas untuk tim.

Harga Visme

Gratis

Starter: $29/bulan

Pro: $59/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Visme

G2: 4.5/5 (445+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (715+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Visme?

Menurut salah satu pengulas G2:

Visme menawarkan antarmuka yang sangat intuitif dengan berbagai macam templat yang memudahkan pembuatan presentasi profesional, infografis, dan laporan. Fungsi seret dan lepas, aset yang dapat disesuaikan, serta grafik dan diagram bawaan membantu mempermudah alur kerja desain, terutama untuk tim dengan tingkat pengalaman desain grafis yang beragam.

Visme menawarkan antarmuka yang sangat intuitif dengan berbagai macam templat yang memudahkan pembuatan presentasi profesional, infografis, dan laporan. Fungsi seret dan lepas, aset yang dapat disesuaikan, serta grafik dan diagram bawaan membantu mempermudah alur kerja desain, terutama untuk tim dengan tingkat pengalaman desain grafis yang beragam.

🧠 Fakta Menarik: Seniman Inggris Harold Cohen menciptakan AARON, salah satu program seni AI paling awal, pada awal tahun 1970-an. Program ini dapat menggambar secara mandiri, dan Cohen menganggapnya sebagai mitra artistiknya selama lebih dari 40 tahun.

6. Figma AI (Terbaik untuk desain kolaboratif)

melalui Figma AI

Fitur Auto Layout Figma AI secara otomatis menyesuaikan desain saat konten berubah, menjaga jarak dan penyelarasan yang konsisten. Sistem Komponennya memungkinkan tim membuat elemen desain yang dapat digunakan ulang dan diperbarui di semua instance.

Namun, antarmuka berbasis browser dapat terasa lambat saat menangani file kompleks dengan banyak artboard. Selain itu, fitur AI masih dalam tahap beta dan kadang-kadang menghasilkan hasil yang tidak konsisten.

Fitur terbaik Figma AI

Aktifkan kolaborasi real-time di mana beberapa desainer dapat mengedit secara bersamaan dengan kursor langsung.

Buat sistem desain dengan komponen utama yang menyebarkan perubahan ke semua instance.

Buat variasi desain menggunakan Make Design AI untuk prototipe cepat.

Buat prototipe interaktif dengan transisi canggih dan interaksi mikro.

Batasan Figma AI

Fitur Make Code Figma menghasilkan kode React yang seringkali tidak terorganisir dan tidak sinkron dengan desain sumber.

Jika sistem desain Anda memiliki komponen non-standar, Figma AI mungkin tidak dapat menafsirkannya dengan benar.

Harga Figma AI

Gratis

Ulasan dan peringkat Figma AI

G2: 4.7/5 (1.215+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (815+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Figma AI?

Dari ulasan G2:

Yang paling saya sukai adalah kemudahan penggunaannya. Bagi seseorang dengan pengetahuan desain dasar, mereka akan cepat terbiasa dengannya. Aplikasi ini memiliki banyak alat dalam satu paket, seperti kemampuan menggunakan vektor dan gambar untuk pengeditan dan masking, yang sangat berguna. Ada alat yang sedikit lebih kompleks untuk tugas lain, tetapi Anda memerlukan tutorial. Untuk dasar-dasarnya, aplikasi ini sangat intuitif.

Yang paling saya sukai adalah kemudahan penggunaannya. Bagi seseorang dengan pengetahuan desain dasar, mereka akan cepat terbiasa dengannya. Aplikasi ini memiliki banyak alat dalam satu paket, seperti kemampuan menggunakan vektor dan gambar untuk pengeditan dan masking, yang sangat berguna. Ada alat yang sedikit lebih kompleks untuk tugas lain, tetapi Anda memerlukan tutorial. Untuk dasar-dasarnya, aplikasi ini sangat intuitif.

💡 Tips Pro: Jaga jurnal prompt di ClickUp Docs. Serius. Tuliskan apa yang berhasil, apa yang tidak, dan hal-hal aneh yang dihasilkan oleh AI. Ini akan mempercepat proses Anda jauh lebih cepat daripada mengandalkan insting setiap kali.

7. Piktochart (Terbaik untuk pembuatan infografis)

melalui Piktochart

Alih-alih memulai dengan kanvas kosong, Piktochart menyediakan templat terstruktur khusus untuk desain informasi. Editor berbasis blok dari alternatif Canva AI ini memungkinkan Anda mengganti bagian konten tanpa perlu merancang ulang tata letak keseluruhan. Fungsi pencarian ikonnya mencakup lebih dari satu juta ikon yang diorganisir berdasarkan kategori dan gaya.

Ada syaratnya? Mengekspor file beresolusi tinggi memerlukan langganan premium.

Fitur terbaik Piktochart

Isi grafik dari data spreadsheet dengan alat impor data yang efisien.

Desain infografis interaktif dengan elemen yang dapat diklik dan efek hover.

Sesuaikan templat bermerek yang menggunakan skema warna dan font Anda.

Batasan Piktochart

Kustomisasi terbatas dibandingkan dengan alat desain serbaguna.

Fitur kolaborasi tertinggal dibandingkan alternatif Canva AI lainnya seperti ClickUp dan Figma.

Harga Piktochart

Perorangan dan bisnis Gratis Pro: $29/bulan per pengguna Bisnis: $49/bulan per pengguna Enterprise: Harga khusus

Gratis

Pro: $29/bulan per pengguna

Bisnis: $49/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Guru dan siswa Gratis Pendidikan: $39/bulan per pengguna (dibayar secara tahunan) Kampus: Harga khusus

Gratis

Pendidikan: $39/bulan per pengguna (ditagih secara tahunan)

Kampus: Harga khusus

Lembaga Nirlaba Gratis Lembaga Nirlaba: $60/bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Gratis

Nirlaba: $60/bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Gratis

Pro: $29/bulan per pengguna

Bisnis: $49/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Gratis

Pendidikan: $39/bulan per pengguna (ditagih secara tahunan)

Kampus: Harga khusus

Gratis

Nirlaba: $60/bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Piktochart

G2: 4.4/5 (160+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (195+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Piktochart?

Berikut ini adalah pandangan langsung dari ulasan G2:

Aplikasi ini mudah dan sederhana untuk digunakan, memungkinkan pembuatan infografis dan presentasi dengan cepat dan tanpa membuang waktu dan tenaga. Aplikasi ini menyediakan tata letak yang dapat dimodifikasi dan diubah, menyesuaikan teks dan font, serta menambahkan gambar sendiri atau yang disediakan oleh aplikasi. Secara pribadi, aplikasi ini memudahkan saya untuk mengatur informasi dengan cara yang sesuai hanya dengan menyeret dan meletakkan elemen serta menambahkan teks. Aplikasi ini juga memiliki berbagai opsi grafis yang dapat disesuaikan dengan jenis data apa pun.

Aplikasi ini mudah dan sederhana untuk digunakan, memungkinkan pembuatan infografis dan presentasi dengan cepat dan tanpa membuang waktu dan tenaga. Aplikasi ini menyediakan tata letak yang dapat dimodifikasi dan diubah, menyesuaikan teks dan font, serta menambahkan gambar sendiri atau yang disediakan oleh aplikasi. Secara pribadi, aplikasi ini memudahkan saya untuk mengatur informasi dengan cara yang sesuai hanya dengan menyeret dan meletakkan elemen serta menambahkan teks. Aplikasi ini juga memiliki berbagai opsi grafis yang dapat disesuaikan dengan jenis data apa pun.

8. Designs. ai (Terbaik untuk desain yang dihasilkan oleh AI)

melalui Designs.ai

Designs. ai menghasilkan paket merek lengkap dari deskripsi teks sederhana. Platform ini menggunakan Logomaker AI untuk menciptakan berbagai variasi logo berdasarkan industri dan preferensi gaya Anda.

Pembuat videonya dapat menghasilkan video pemasaran menggunakan skrip dan visual yang dihasilkan oleh AI. Namun, opsi penyesuaian untuk menggunakan AI dalam desain grafis tetap terbatas setelah konsep awal dihasilkan.

Fitur terbaik Designs. ai

Buat pedoman merek termasuk logo, palet warna, dan kombinasi font dari deskripsi teks.

Luncurkan Designmaker untuk menghasilkan grafis media sosial, banner, dan bahan cetak secara otomatis.

Ekstrak dan terapkan skema warna dari gambar referensi yang diunggah menggunakan alat pencocokan warna.

Buat mockup situs web menggunakan tata letak yang dihasilkan AI berdasarkan industri dan preferensi Anda.

Batasan Designs. ai

Variasi templatnya masih lebih sedikit dibandingkan dengan alternatif Canva yang sudah mapan.

Rencana gratis memiliki batasan seperti tidak dapat mengunduh desain, mengekspor format tertentu, dan tidak adanya templat premium.

Membuat video pendek pun bisa memakan waktu, dengan beberapa alur kerja membutuhkan beberapa menit per klip.

Harga Designs. ai

Basic: $29/bulan

Pro: $69/bulan

Enterprise: $199/bulan

Ulasan dan penilaian Designs. ai

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Designs.ai?

Lihat apa yang dikatakan oleh pengulas G2 ini:

Ini adalah alat yang hebat untuk solusi desain cepat dan mudah, Anda dapat dengan mudah mengunduh konten Anda dan pengalaman pengguna yang baik, pemula dan ahli dapat memanfaatkan alat yang disediakannya.

Ini adalah alat yang hebat untuk solusi desain cepat dan mudah, Anda dapat dengan mudah mengunduh konten Anda dan pengalaman pengguna yang baik, pemula dan ahli dapat memanfaatkan alat yang disediakannya.

9. Pixlr (Terbaik untuk pengeditan foto cepat)

melalui Pixlr

Pixlr beroperasi sepenuhnya di browser web sambil tetap mempertahankan kemampuan pengeditan profesional. Platform ini menawarkan dua mode pengeditan: Express (sederhana) dan Advanced (kompleks) dalam antarmuka yang sama.

Alat AI Cutout-nya secara otomatis menangani seleksi rumit seperti rambut dan objek transparan. Namun, menyimpan proyek memerlukan pembuatan akun, yang dianggap merepotkan oleh beberapa pengguna.

Fitur terbaik Pixlr

Proses beberapa gambar secara bersamaan dengan pengaturan yang sama menggunakan editor batch.

Gunakan fitur Double Exposure untuk efek penggabungan foto kreatif.

Integrasikan desainer template untuk membuat grafis media sosial menggunakan foto yang telah diedit.

Batasan Pixlr

Versi gratis mencakup iklan yang sering muncul dan mengganggu alur kerja pengeditan.

Penyimpanan cloud yang terbatas dibandingkan dengan platform manajemen foto khusus.

Meskipun ramah pemula, antarmuka pengguna dapat terasa menakutkan dan tidak konsisten, dengan beberapa pintasan keyboard yang tidak berfungsi sesuai harapan.

Harga Pixlr

Uji coba gratis

Plus: $2,49/bulan

Premium: $9,99/bulan

Tim: $16,99/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Pixlr

G2: 4.4/5 (730+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (115+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Pixlr?

Begini cara seorang pengguna menggambarkan pengalamannya:

Salah satu keunggulan utama Pixlr adalah kemampuannya untuk secara otomatis menyimpan riwayat pekerjaan, baik di dalam browser maupun dalam file yang dapat diunduh. Saya juga menyoroti keragaman font yang ditawarkannya dan bank gambar gratis yang dapat digunakan, sehingga saya dapat bereksperimen dengan gaya berbeda dan membuat sesuatu dari nol, seperti logo atau banner, atau bahkan proyek yang lebih kompleks.

Salah satu keunggulan utama Pixlr adalah kemampuannya untuk secara otomatis menyimpan riwayat pekerjaan, baik di dalam browser maupun dalam file yang dapat diunduh. Saya juga menyoroti keragaman font yang ditawarkannya dan bank gambar gratis yang dapat digunakan, sehingga saya dapat bereksperimen dengan gaya berbeda dan membuat sesuatu dari nol, seperti logo atau banner, atau bahkan proyek yang lebih kompleks.

10. Design Wizard (Terbaik untuk templat pemasaran)

melalui Design Wizard

Design Wizard secara otomatis menyesuaikan desain untuk berbagai platform periklanan. Template videonya mencakup grafis animasi yang dioptimalkan untuk keterlibatan di media sosial.

Namun, gaya templat cenderung mengarah ke estetika korporat yang mungkin tidak cocok untuk merek kreatif. Selain itu, perpustakaan foto stok, meskipun besar, kurang memiliki kualitas layanan premium.

Fitur terbaik Design Wizard

Telusuri templat kampanye yang diorganisir berdasarkan tujuan pemasaran, seperti generasi prospek dan kesadaran merek.

Animasi grafis gerak menggunakan templat yang sudah dianimasi untuk konten video media sosial.

Jadwalkan posting media sosial langsung ke platform-platform berbeda langsung dari antarmuka desain.

Batasan Design Wizard

Opsi desain kustom terbatas, sehingga sulit untuk membuat visual yang unik atau sangat disesuaikan.

Desain gratis mungkin包含watermark, dan setiap unduhan seringkali memerlukan kredit, bahkan untuk pengeditan desain yang telah dibuat sebelumnya.

Opsi grid-snapping dan penyelarasan lemah atau tidak tersedia.

Harga Design Wizard

Gratis

Pro: $9,99/bulan

Ulasan dan peringkat Design Wizard

G2: 4.3/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (25+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Design Wizard?

Salah satu ulasan mengatakan demikian:

Design Wizard adalah aplikasi sederhana yang cepat dan mudah digunakan. Sebagai seseorang yang tidak memiliki keterampilan desain, saya menggunakan Design Wizard untuk membuat posting media sosial untuk berbagai platform. Bagian terbaiknya adalah adanya templat yang dapat digunakan. Saya memiliki alat lain, tetapi tetap menggunakan Design Wizard karena mereka terus memperbarui alat tersebut dan menambahkan gambar serta templat baru.

Design Wizard adalah aplikasi sederhana yang cepat dan mudah digunakan. Sebagai seseorang yang tidak memiliki keterampilan desain, saya menggunakan Design Wizard untuk membuat posting media sosial untuk berbagai platform. Bagian terbaiknya adalah adanya templat yang dapat digunakan. Saya memiliki alat lain, tetapi tetap menggunakan Design Wizard karena mereka terus memperbarui alat tersebut dan menambahkan gambar serta templat baru.

11. PicMonkey (Terbaik untuk kolase foto)

melalui PicMonkey

Sementara kebanyakan editor menganggap kolase sebagai penempatan gambar sederhana, PicMonkey menawarkan algoritma tata letak yang canggih. Alat penyempurnaan gambar pada alternatif Canva AI ini mencakup pengeditan potret lanjutan seperti pemutihan gigi dan pencerahan mata.

Koleksi Frames and Borders-nya mencakup opsi artistik yang melengkapi berbagai gaya foto.

Fitur terbaik PicMonkey

Buat kolase dinamis menggunakan algoritma tata letak cerdas yang secara otomatis mengatur foto-foto secara menarik.

Jelajahi perpustakaan grafis yang diperbarui secara berkala dengan elemen desain musiman dan tren terkini.

Organisir dan bagikan proyek desain dengan anggota tim menggunakan fitur hub.

Batasan PicMonkey

Kemampuan pengeditan video yang terbatas meskipun penekanan pemasaran pada konten multimedia.

Kurang alat pengeditan foto canggih dibandingkan dengan perangkat lunak pengeditan profesional.

Ekspor gambar terkadang menghasilkan hasil yang buram atau pixelated.

Tidak ideal untuk bekerja pada beberapa gambar atau desain berlapis—Anda sering perlu menyimpan satu gambar dan mengimpornya kembali untuk mengedit gambar lain.

Harga PicMonkey

Uji coba gratis

Basic: $7,99/bulan

Pro: $12,99/bulan

Bisnis: $23/bulan

Ulasan dan penilaian PicMonkey

G2: 4. 4/5 (405+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (1.140+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang PicMonkey?

Berikut adalah ulasan G2 tentang PicMonkey:

Dengan PicMonkey, mudah untuk menyesuaikan foto saya ke ukuran apa pun yang saya butuhkan – saya suka opsi untuk menyisipkan watermark yang saya desain sendiri ke gambar yang telah diedit sehingga saya dapat melindungi identitas foto saya. Saya dapat mengakses PicMonkey kapan saja karena ini adalah alat online, dan sebagai bonus, karya saya dapat dibagikan langsung di jejaring sosial saya.

Dengan PicMonkey, mudah untuk menyesuaikan foto saya ke ukuran apa pun yang saya butuhkan – saya suka opsi untuk menyisipkan watermark yang saya desain sendiri ke gambar yang telah diedit sehingga saya dapat melindungi identitas foto saya. Saya dapat mengakses PicMonkey kapan saja karena ini adalah alat online, dan sebagai bonus, karya saya dapat dibagikan langsung di jejaring sosial saya.

🔍 Tahukah Anda? 20,7% seniman merasa bahwa menjaga proses kreatif sebagai kolaborasi sejati antara manusia dan AI sangat penting untuk menciptakan karya seni yang tetap segar dan menarik.

Beralih dan Mulai Desain di ClickUp

Pekerjaan kreatif menjadi lambat ketika tim harus mengejar berkas, menggali pesan, atau menebak umpan balik terbaru. Tanpa sistem yang jelas, ide-ide hebat hilang dan jadwal terus terlewat.

ClickUp memberikan struktur pada setiap tahap proses desain. Tim dapat mengelola brief, melacak perubahan, menetapkan tenggat waktu, dan mengumpulkan umpan balik di satu tempat. Template mengurangi waktu penyiapan. Dokumen mengumpulkan masukan tanpa kebingungan. Papan tulis memberikan ruang bersama bagi semua orang untuk menyelaraskan sebelum pelaksanaan dimulai.

