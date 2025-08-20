Cara Mengikuti Proses Desain Produk Langkah demi Langkah

Pikirkan produk hebat berasal dari ledakan inspirasi mendadak? Pikirkan lagi.

Di balik setiap antarmuka pengguna yang mulus, perangkat wearable yang stylish, atau perangkat rumah pintar yang Anda sukai, terdapat proses desain produk yang dirancang dengan cermat—dibangun melalui iterasi, riset, dan jam-jam penyempurnaan oleh para desainer produk yang mengutamakan setiap detail, hingga ke piksel terakhir.

Namun, terlalu sering tim langsung melompat dari ide ke eksekusi, melewatkan tahap-tahap penting. Akibatnya?

Produk yang terlihat bagus di atas kertas tetapi gagal di dunia nyata. Mungkin itu fitur yang tidak digunakan oleh siapa pun. Mungkin itu alur yang membingungkan pengguna. Faktanya, sebagian besar masalah ini bisa dihindari dengan proses desain yang kuat dan pemikiran desain yang kritis.

Panduan ini akan membimbing Anda melalui setiap tahap perjalanan desain produk, mulai dari mengidentifikasi masalah yang tepat, melakukan riset pengalaman pengguna, menghasilkan dan menyempurnakan ide, prototyping, pengujian, hingga serah terima ke tim pengembangan.

Tanpa basa-basi. Hanya langkah-langkah esensial dan alat yang tepat (hai, ClickUp!) yang mendukung kesuksesan nyata—untuk produk fisik dan digital.

Apa Itu Proses Desain Produk?

Bagi desainer produk, proses desain produk adalah pendekatan terstruktur untuk memecahkan masalah pengguna melalui desain yang fungsional dan menarik secara visual. Proses ini berfokus pada pembuatan produk yang mudah digunakan, menarik, dan layak.

Selama proses ini, desainer produk menyeimbangkan pengalaman pengguna (UX), desain visual (UI), dan tujuan bisnis, sering bekerja secara lintas fungsi dengan manajer produk, insinyur, dan pemangku kepentingan.

Desain produk bukan hanya tentang bagaimana produk akhir terlihat secara estetis. Ini tentang memastikan produk berfungsi dengan baik, mudah diakses, dan fungsional, serta dapat berkembang bersama tim desain. Pada intinya, desain produk menggabungkan riset, perencanaan, kreativitas, dan pengujian untuk menciptakan sesuatu yang bernilai.

⭐️ Template Terpilih Template SOP Desain Produk ClickUp menyediakan kerangka kerja langkah demi langkah untuk mengoptimalkan dan menstandarkan proses desain produk Anda. Template ini membantu tim memastikan konsistensi, kejelasan, dan efisiensi dari tahap ideasi hingga peluncuran, serta memastikan bahwa semua elemen desain selaras dengan standar dan pedoman merek. Dapatkan template gratis Gunakan templat SOP Desain Produk Clickup untuk memberikan kejelasan, menetapkan tanggung jawab, dan memastikan konsistensi dalam seluruh proses desain produk Anda

Mengapa proses desain produk penting ✨

Mengikuti proses desain produk yang terdefinisi dengan baik menawarkan berbagai manfaat yang berkontribusi pada pembuatan produk yang sukses dan berorientasi pada pengguna:

Menjaga semua pihak tetap sejalan

Proses yang jelas memastikan bahwa semua anggota tim, mulai dari desainer dan pengembang hingga pemangku kepentingan, memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan. Keselarasan ini mengurangi kebingungan, mendorong kolaborasi, dan memperlancar pengambilan keputusan sepanjang proyek.

Membantu mendeteksi masalah sejak dini

Dengan memvalidasi ide melalui riset, prototyping, dan pengujian pengguna pada tahap awal proses, tim dapat mengidentifikasi masalah potensial sebelum menjadi mahal atau memakan waktu. Deteksi dini terhadap kelemahan atau ketidaksesuaian mengurangi risiko revisi besar-besaran di kemudian hari. Memastikan produk memenuhi kebutuhan pengguna yang sebenarnya

Pendekatan berpusat pada pengguna menempatkan proses desain pada wawasan dunia nyata, memastikan bahwa produk akhir memecahkan masalah yang berarti bagi audiens yang dituju. Hal ini meningkatkan kepuasan pengguna, tingkat adopsi, dan kesuksesan produk secara keseluruhan. Menyeimbangkan estetika dengan fungsionalitas

Desain yang baik bukan hanya tentang penampilan produk—tetapi juga tentang cara kerjanya. Proses ini membantu desainer UX menciptakan produk yang menarik secara visual tanpa mengorbankan kegunaan, aksesibilitas, atau kinerja.

Menghemat waktu dan biaya dalam jangka panjang

Meskipun awalnya mungkin terlihat memakan waktu, mengikuti proses desain yang terstruktur dapat meminimalkan upaya yang terbuang dan mengurangi risiko redesign yang mahal. Dengan membangun produk yang tepat sejak awal, tim dapat menghindari penundaan dan biaya yang tidak perlu.

👀 Tahukah Anda? Melewatkan uji coba pengguna pada tahap awal proyek di Vanguard menyebabkan perubahan desain besar-besaran di tengah proses pengembangan. Hal ini tidak hanya menunda jadwal, tetapi juga secara signifikan meningkatkan anggaran. Berinvestasi dalam tinjauan desain yang menyeluruh sejak awal membantu mengidentifikasi masalah potensial sebelum menjadi kesalahan yang mahal.

Tahapan Proses Desain Produk

Proses desain produk umumnya melewati lima tahap utama: penelitian, ideasi, prototyping, pengujian, dan implementasi. Setiap tahap dibangun di atas tahap sebelumnya untuk memastikan produk minimal yang layak (minimum viable product) berpusat pada pengguna, fungsional, dan efektif.

Berikut ini adalah ringkasan sederhana dari setiap langkah dalam perjalanan desain produk:

1. Pahami masalahnya

Sebelum memulai desain apa pun, Anda perlu mengidentifikasi mengapa produk atau fitur tersebut ada. Fase ini menjadi dasar yang penting, mengklarifikasi masalah pengguna, tujuan bisnis, dan batasan. Tanpa definisi masalah yang kuat, bahkan desain yang hebat pun akan gagal.

🎯 Tanyakan pada diri Anda:

Masalah apa yang kita selesaikan, dan bagaimana masalah tersebut saat ini dirasakan?

Siapa yang paling sering atau paling parah mengalami masalah ini?

Apa yang akan terjadi jika kita tidak menyelesaikan ini?

Apakah kita sedang mengatasi gejala atau akar masalahnya?

Apa saja batasan internal (teknologi, tim, waktu) yang dapat memengaruhi solusi?

✅ Apa yang perlu dilakukan:

Wawancarai pemangku kepentingan untuk memahami tujuan bisnis. Bicaralah dengan manajer produk tentang tujuan pendapatan atau masalah churn yang terkait dengan untuk memahami tujuan bisnis. Bicaralah dengan manajer produk tentang tujuan pendapatan atau masalah churn yang terkait dengan pengalaman pengguna

Review tiket dukungan sebelumnya dan umpan balik pengguna. Identifikasi pola, seperti pengguna akhir kesulitan menemukan fitur penting atau salah memahami instruksi

Analisis produk pesaing. Bandingkan alur onboarding dan identifikasi di mana pesaing memberikan panduan yang lebih baik atau lebih buruk kepada pengguna akhir

Tentukan metrik keberhasilan untuk menyelesaikan masalah ini. Mengurangi waktu hingga nilai, meningkatkan NPS, atau menurunkan tingkat kegagalan tugas

Buat dokumen penemuan bersama dengan konteks penting. Ringkas apa yang telah Anda pelajari sejauh ini dan dokumentasikan asumsi yang perlu diuji

💜 Begini cara ClickUp dapat membantu Anda menyelesaikan hal ini:

Sentralisasikan SOP, riset, catatan rapat, dan spesifikasi dengan format yang kaya dan kolaborasi tim secara real-time menggunakan ClickUp Docs

ClickUp Docs berfungsi sebagai sumber informasi terpusat Anda selama tahap penemuan. Anda dapat:

Buat dokumen "Pernyataan Masalah" yang menjelaskan poin-poin masalah pengguna, persona yang terdampak, dan tujuan proyek

Buat dokumen real-time dengan halaman bertingkat untuk wawancara, kutipan, data, dan lain-lain.

Gunakan komentar dan @mentions untuk melibatkan pemangku kepentingan guna mengklarifikasi wawasan

Hubungkan dokumen ini dengan tugas dan tujuan ClickUp yang relevan untuk pelacakan

Tambahkan bagian definisi atau glosarium untuk mengurangi kesalahpahaman antar tim

2. Lakukan riset pengguna

Setelah Anda memahami perspektif internal dari masalah, saatnya untuk memvalidasi dengan pengguna nyata. Riset pengguna membantu Anda membangun empati, mengidentifikasi kebutuhan pengguna yang belum terpenuhi, dan menghindari asumsi yang salah yang seringkali menghambat desain produk akhir.

🗣️ Tanyakan pada diri Anda:

Apa yang menyebabkan gesekan dalam peta perjalanan pengguna saat ini?

Apakah kami mendengarkan masalah yang berbeda dari segmen yang berbeda?

Apa saja solusi alternatif yang telah ditemukan oleh pengguna—apakah mereka menyelesaikan masalah yang bahkan tidak kita ketahui keberadaannya?

Apakah pengguna meninggalkan produk pada tahap tertentu?

Perilaku pengguna mana yang bertentangan dengan apa yang mereka katakan?

✅ Apa yang perlu dilakukan:

Lakukan survei untuk mengumpulkan data kuantitatif yang luas. Gunakan Gunakan ClickUp Forms untuk bertanya, “Bagian mana yang paling menjengkelkan saat menggunakan fitur X?”

Lakukan wawancara 1:1 untuk memahami kebutuhan pengguna. Perhatikan keraguan atau istilah yang membingungkan saat pengguna menjelaskan alur kerja mereka

Analisis perilaku melalui rekaman sesi atau peta panas. Identifikasi apakah pengguna melewatkan langkah-langkah penting atau mengalami kesulitan dalam navigasi

Tinjau forum komunitas, media sosial, atau ulasan di toko aplikasi. Cari tema yang berulang dalam keluhan atau pujian yang mungkin menunjuk pada peluang desain

Segmentasikan wawasan berdasarkan persona atau kasus penggunaan. Freelancer dan tim mungkin memerlukan alur kerja yang sangat berbeda atau tingkat kustomisasi yang berbeda

💜 Begini cara ClickUp dapat membantu Anda menyelesaikan hal ini:

Buat formulir terstruktur untuk mencatat revisi SOP, mengumpulkan umpan balik, atau menerima permintaan desain langsung ke dalam alur kerja Anda dengan ClickUp Forms

ClickUp Forms membantu Anda mengumpulkan data terstruktur dan secara otomatis mengubah respons menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti.

Buat formulir dengan menu tarik-turun kustom, label prioritas, atau logika kondisional untuk mengelompokkan wawasan

Gunakan ClickUp Automations untuk mengarahkan pengiriman ke daftar tugas dengan label status seperti “Untuk Dianalisis” atau “Wawasan Kritis”

Berikan label pada setiap tanggapan dengan persona pengguna dan tahap perjalanan pengguna untuk segmentasi pelanggan yang jelas

Ubah masalah prioritas tinggi menjadi subtugas di bawah dokumen “Penelitian dan Pembelajaran”

3. Gali ide-ide

Sekarang saatnya mengubah wawasan menjadi ide. Ideasi adalah tentang berpikir divergen—menghasilkan banyak solusi yang mungkin, bahkan jika awalnya tampak tidak realistis.

💡 Tanyakan pada diri Anda:

Apa solusi paling berani yang bisa kita coba?

Ide mana yang paling efektif dalam menyelesaikan masalah pengguna yang paling mendesak?

Apakah kita mempertimbangkan kasus-kasus ekstrem atau hanya skenario ideal?

Ide apa yang layak diwujudkan mengingat batasan yang kita miliki?

✅ Apa yang perlu dilakukan:

Lakukan workshop brainstorming (Crazy 8s, How Might We, metode SCAMPER) dengan peran yang beragam. Libatkan tim pemasaran atau dukungan untuk mengidentifikasi wawasan di luar tim desain dan merumuskan cerita pengguna yang efektif

Gunakan pertanyaan "Bagaimana kita bisa" untuk merumuskan tantangan. "Bagaimana kita bisa mengurangi tingkat drop-off saat onboarding tanpa membingungkan pengguna baru?"

Gambarlah alur kerja atau pola antarmuka pengguna (UI) secara cepat di papan tulis. Visualisasikan tata letak dasbor yang direvisi dengan modul yang dapat dilipat

Kelompokkan ide-ide ke dalam tema menggunakan peta afinitas. Kelompokkan catatan tempel dari sesi whiteboarding ke dalam kluster seperti “Kepercayaan,” “Kecepatan,” atau “Personalisasi”

💜 Begini cara ClickUp dapat membantu Anda menyelesaikan hal ini:

Gunakan ClickUp Whiteboards untuk memvisualisasikan ide dan alur kerja secara real-time

ClickUp Whiteboards berfungsi sebagai kanvas visual interaktif di mana tim dapat mengemukakan ide, memetakan alur kerja, dan berkolaborasi secara real-time—semua dalam satu tempat.

Cara menggunakan ClickUp Whiteboards:

Facilitasi sesi brainstorming real-time dengan anggota tim selama sprint ideasi. Tambahkan catatan tempel, emoji, teks, dan bentuk untuk menangkap berbagai ide dengan cepat

Kelompokkan ide berdasarkan tema menggunakan kode warna atau kluster (misalnya, “Peningkatan UX”, “Batasan teknis”)

Gambarlah panah dan konektor untuk memetakan alur, perjalanan pengguna, atau pohon keputusan secara visual

Ubah catatan tempel menjadi tugas secara langsung, mengurangi gesekan dalam penyerahan tugas dan meningkatkan keterlacakan

Sematkan tautan ke dokumen riset pengguna dan pasar, prototipe, atau kutipan pengguna langsung ke papan

Catat dengan cepat pencapaian, tantangan, dan langkah selanjutnya selama sesi retrospeksi

Undang pemangku kepentingan untuk memberikan komentar secara asinkron pada konsep atau diagram alur

Gambarkan fitur produk, alur pengguna, atau alur konten dengan struktur pohon yang rapi menggunakan ClickUp Mind Maps

Anda juga dapat mencoba ClickUp Mind Maps. Alat ini membantu Anda mengorganisir dan memvisualisasikan ide, fitur, dan alur kerja Anda dalam diagram bercabang dan hierarkis yang berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran Anda.

Cara menggunakan ClickUp Mind Maps:

Strukturkan ide-ide besar menjadi hierarki logis. Contoh: “Onboarding Pengguna” → “5 Menit Pertama” → “Formulir Pendaftaran,” “Tutorial,” “Keadaan Kosong”

Buat diagram arsitektur untuk alur pengguna, navigasi, atau arsitektur informasi

Tandai ketergantungan atau fitur sub dengan cabang (misalnya, “Pembuat Laporan” → “Filters,” “Export,” “Auto-Save”)

Seret dan lepas cabang untuk mengatur ulang ide dengan mudah seiring perubahan ruang lingkup

Visualisasikan opsi versi atau jalur A/B dalam pohon pengambilan keputusan

Hubungkan node mind map langsung ke Tugas atau Dokumen ClickUp untuk tindakan yang mudah dan efisien

Bagikan peta Anda dengan tim lintas fungsi untuk menyelaraskan struktur sebelum proses desain dimulai

4. Buat prototipe

Buat versi kasar produk Anda, seperti sketsa atau mockup digital. Ini membantu Anda menguji ide tanpa harus membangun produk secara utuh. Anda juga dapat menggunakan alat AI untuk desain grafis (seperti ClickUp Brain) untuk menghasilkan visual yang tepat.

✏️ Tanyakan pada diri Anda:

Asumsi apa yang saya uji dengan prototipe ini?

Apakah pengguna baru dapat memahami dan menyelesaikan tugas utama?

Di mana pengguna mungkin mengalami kesulitan tanpa meminta bantuan?

Apakah kita fokus pada alur logika atau penyempurnaan antarmuka pengguna pada tahap ini?

✅ Apa yang perlu dilakukan:

Buat kerangka kerja awal dan prototipe yang dapat diklik. Prototipe Figma yang menampilkan alur pembuatan tugas yang dirancang ulang

Tulis salinan UX yang realistis menggunakan ClickUp Brain. Buat alternatif CTA seperti “Mulai Sekarang,” “Coba Tanpa Daftar,” dll.

Simulasikan keadaan kesalahan, keadaan pemuatan, dan kasus tepi. Apa yang terjadi jika tidak ada hasil yang ditemukan atau tidak ada koneksi internet?

Desain untuk aksesibilitas dan kesesuaian dengan perangkat mobile. Pastikan rasio kontras dan target sentuhan dapat digunakan pada perangkat sentuh

Bekerja sama dengan tim produk dan konten sejak awal. Pastikan kesepakatan mengenai istilah seperti “proyek” vs “kampanye” untuk mengurangi beban kognitif

💜 Begini cara ClickUp dapat membantu Anda menyelesaikan hal ini:

Buat brief kreatif, otomatisasi tugas, dan dapatkan wawasan dalam hitungan detik untuk proses pengembangan produk menggunakan ClickUp Brain

ClickUp Brain, asisten AI paling lengkap dan kontekstual di dunia, membantu Anda mempercepat pembuatan prototipe dengan menghasilkan ide konten yang berguna dan teks placeholder. Anda dapat:

Minta Brain untuk menulis pesan keadaan kosong, petunjuk fitur, atau layar selamat datang

Gunakan AI untuk merombak instruksi panjang menjadi bahasa yang lebih sederhana

Buat tulisan UX yang sesuai dengan nada dan konteks Anda

💡 Tips Pro: Dengan ClickUp Brain MAX, asisten AI desktop Anda, Anda tidak terbatas pada apa yang ada di dalam ClickUp—Anda dapat menghubungkan data dari aplikasi lain dan membiarkan AI bekerja dengan gambaran lengkap. Bayangkan mendesain prototipe fitur baru: Brain MAX dapat mengumpulkan poin-poin masalah pelanggan dari tiket dukungan di Zendesk, menganalisis wawasan dari umpan balik produk di Slack atau Jira, dan kemudian menghasilkan teks UX yang kontekstual—seperti keadaan kosong, tooltips, atau pesan onboarding—yang mencerminkan kebutuhan pengguna yang sebenarnya. Begini cara kerjanya:

5. Uji coba dengan pengguna

Biarkan pengguna mencoba prototipe Anda. Perhatikan cara mereka menggunakannya dan ajukan pertanyaan.

🔍 Tanyakan pada diri Anda:

Di mana pengguna mengalami kesulitan, dan mengapa?

Apakah pengguna memahami fitur-fitur tersebut sesuai dengan yang kami maksudkan?

Apa saja hal yang mengejutkan yang muncul dari pengujian?

Umpan balik apa yang paling penting untuk ditindaklanjuti?

Analisis data pengiriman formulir secara real-time dan dapatkan wawasan AI dengan ClickUp

✅ Apa yang perlu dilakukan:

Lakukan pengujian yang dimoderasi dan tidak dimoderasi. Berikan pengguna 5 tugas dan amati tindakan serta keraguan mereka

Catat tingkat penyelesaian tugas. Misalnya, apakah 8 dari 10 pengguna menyelesaikan proses checkout? Berapa lama waktu yang dibutuhkan?

Ajukan pertanyaan setelah tugas melalui ClickUp Forms , seperti “Apa yang membingungkan Anda tentang layar ini?” Anda juga dapat menganalisis dan merangkum tanggapan formulir dengan wawasan AI ClickUp Brain

Klasifikasikan masalah berdasarkan tingkat keparahan dan frekuensi. Contohnya, jika 70% penguji tidak menemukan tombol, itu merupakan prioritas tinggi

Ubah umpan balik menjadi tugas untuk iterasi desain. Buat subtugas untuk setiap masalah usability utama dengan tautan Figma yang relevan—secara manual, atau biarkan ClickUp Brain melakukannya secara otomatis untuk Anda

🧠 Fakta Menarik: Berbagai metode pengujian pengguna dapat mengidentifikasi masalah tersembunyi dalam proses desain produk sebelum peluncuran, menghemat waktu dan anggaran. Perubahan kecil pada tombol mengurangi pertanyaan dukungan pelanggan sebesar 25%!

6. Finalisasi desain dan serahkan kepada tim terkait

Setelah desain berfungsi dengan baik, sempurnakan dan serahkan kepada tim pengembang. Pastikan mereka memiliki semua detail yang diperlukan.

🤝 Tanyakan pada diri Anda:

Apakah semua keadaan interaksi telah tercakup—default, hover, error, dan loading?

Apakah para pengembang memahami mengapa setiap keputusan desain dibuat?

Apakah spesifikasi, perilaku, dan teks sudah didokumentasikan 100%?

Apakah kita memiliki mekanisme umpan balik untuk klarifikasi pengembangan?

✅ Apa yang perlu dilakukan:

Finalisasi desain dengan catatan dan kasus khusus. Perilaku hover untuk tombol, logika untuk keadaan kosong

Adakan sesi demonstrasi bersama pengembang. Jelaskan alasan di balik hierarki tata letak atau penempatan tab

Gunakan ClickUp Chat untuk menyelesaikan keraguan terakhir. Misalnya, “Haruskah tooltip ini muncul saat mouse mengarah atau setelah 2 detik tidak ada aktivitas?” Misalnya, “Haruskah tooltip ini muncul saat mouse mengarah atau setelah 2 detik tidak ada aktivitas?”

Sambungkan semua aset (Figma, Dokumen, Spesifikasi) di satu tempat. Dikelola secara terpusat dalam satu tugas atau folder Epic

Lacak pertanyaan pengembangan, perubahan desain, dan bug QA secara real-time

💜 Begini cara ClickUp dapat membantu Anda menyelesaikan hal ini:

Simpan umpan balik dan diskusi dalam konteks—tertaut pada tugas, Dokumen, atau Daftar—tanpa perlu beralih alat dengan ClickUp Chat

ClickUp Chat adalah fitur pesan real-time yang terintegrasi langsung ke dalam tugas dan Dokumen. Fitur ini memudahkan kolaborasi dengan pengembang, penulis, atau tim QA secara lebih lancar dan kontekstual.

Cara menggunakan ClickUp Chat:

Diskusikan pertanyaan terkait serah terima tanpa perlu beralih ke Slack atau email

Bagikan tautan Figma atau video demonstrasi Loom di dalam thread tugas

Ajukan pertanyaan klarifikasi (misalnya, “Haruskah ini digulir atau dibagi halaman?”) selama serah terima pengembangan

Gunakan thread untuk memisahkan diskusi berdasarkan topik (misalnya, copy vs responsiveness)

Catat dan simpan jejak keputusan, umpan balik, dan versi file secara terperinci

Gunakan reaksi, tag, dan mention untuk mengelola prioritas dan tanggung jawab

7. Terus tingkatkan

Setelah peluncuran, terus dengarkan umpan balik. Lihat bagaimana pengguna target berinteraksi dengan produk dan temukan cara untuk memperbaikinya.

🚀 Tanyakan pada diri Anda:

Bagaimana pengguna target berinteraksi dengan produk kami saat ini?

Apa umpan balik yang muncul melalui dukungan atau ulasan?

Apa yang perlu kita optimalkan dalam sprint berikutnya?

✅ Apa yang perlu dilakukan:

Pantau tingkat keterlibatan dan tingkat keluar pengguna

Lacak tiket dukungan dan area yang menimbulkan masalah

Lakukan audit UX secara rutin dan sesi umpan balik

💡 Tips Pro: Selama tahap ideasi, batasi tim Anda pada sesi 20 menit 'hanya ide buruk' sebelum beralih ke konsep nyata. Hal ini membuka ruang untuk pemikiran kreatif, membantu mengidentifikasi arah yang tidak terduga, dan mengurangi tekanan untuk sempurna, seringkali menghasilkan ide akhir yang lebih baik.

Cara Mengintegrasikan Umpan Balik dan Iterasi

Tidak ada desain yang sempurna pada kali pertama. Produk terbaik melalui banyak putaran umpan balik dan perubahan. Berikut cara melakukannya dengan baik:

Uji coba sedini mungkin dan sesering mungkin: Jangan tunggu sampai akhir untuk menunjukkan desain Anda kepada pengguna target. Dapatkan masukan mereka sedini mungkin

Kumpulkan umpan balik dengan jelas: Ajukan pertanyaan sederhana, catat hasilnya, dan susun temuan Anda

Buka diri terhadap perubahan: Umpan balik bisa sulit, tetapi itulah cara Anda berkembang. Tetaplah penasaran, jangan defensif

Lakukan pembaruan kecil secara berkala: Jangan menunda perubahan besar—perbaiki hal-hal secara bertahap seiring berjalannya waktu

Alat yang tepat dapat mempercepat proses desain, meningkatkan kolaborasi, mengurangi kebingungan, dan membantu Anda menciptakan produk yang lebih cerdas dan ramah pengguna.

Dari menggambar sketsa ide hingga mengumpulkan umpan balik pengguna, berikut adalah beberapa alat penting yang mencakup setiap aspek manajemen alur kerja kreatif:

1. Figma (Terbaik untuk desain kolaboratif real-time dan prototyping di tim yang tersebar)

melalui Figma

Figma adalah salah satu alat paling populer untuk desain UI/UX, dan ada alasan bagus di baliknya. Figma berbasis cloud, artinya seluruh tim Anda dapat mendesain, meninjau, dan memberikan umpan balik secara real-time.

Baik Anda sedang membuat alur kerja desain web, wireframe, prototipe beresolusi tinggi, atau berbagi sistem desain, Figma menyimpan semuanya di satu tempat dan dapat diakses oleh seluruh tim.

2. Sketch (Terbaik untuk membuat desain antarmuka pengguna (UI) yang bersih dan skalabel dengan ekosistem plugin yang kuat) (Hanya untuk Mac)

melalui Sketch

Sketch, yang telah menjadi favorit lama di kalangan pengguna Mac, dikenal karena antarmuka yang bersih dan fokus pada desain antarmuka pengguna (UI). Aplikasi ini sangat cocok untuk membuat layar statis, sistem desain, dan mockup yang presisi hingga piksel.

Meskipun tidak menawarkan kolaborasi real-time seperti Figma, alat ini terintegrasi dengan baik dengan alat seperti Zeplin untuk penyerahan kepada pengembang dan didukung oleh perpustakaan plugin yang luas.

3. Adobe XD (Pilihan terbaik untuk prototipe interaktif dan animasi dalam Adobe Creative Suite)

melalui Adobe XD

Adobe XD menggabungkan desain dan prototyping dalam satu alat. Anda dapat membuat mockup interaktif dengan transisi, animasi, dan interaksi suara—semua dalam lingkungan Adobe yang familiar. Ini adalah pilihan yang kuat untuk tim yang sudah menggunakan produk Adobe lainnya seperti Photoshop atau Illustrator.

📮 ClickUp Insight: 83% pekerja pengetahuan mengandalkan email dan obrolan sebagai alat utama untuk komunikasi tim. Namun, hampir 60% waktu kerja mereka terbuang untuk berpindah-pindah antara alat-alat ini dan mencari informasi. Dengan aplikasi all-in-one untuk kerja seperti ClickUp, manajemen proyek, pesan, email, dan obrolan Anda semua terintegrasi dalam satu tempat! Saatnya untuk mengonsolidasikan dan memacu produktivitas!

4. Miro (Terbaik untuk brainstorming awal, pemetaan pikiran, dan kolaborasi visual)

melalui Miro

Papan tulis digital yang dirancang untuk kolaborasi, Miro membantu tim untuk brainstorming, merencanakan, dan memvisualisasikan ide bersama secara real-time.

Panduan ini sangat cocok untuk tahap awal proses desain proyek — seperti peta perjalanan pengguna, diagram afinitas, dan workshop pemangku kepentingan. Dengan catatan tempel, templat, dan pembaruan real-time, panduan ini membantu tim menangkap ide-ide yang berantakan dan mengorganisirnya menjadi rencana yang dapat dilaksanakan.

🧠 Fakta Menarik: Nilai yang ditambahkan oleh suatu fitur pada desain produk merupakan kunci dalam menentukan apakah fitur tersebut dipertahankan atau dihilangkan. Ingat Clippy, asisten klip kertas di Microsoft Word? Meskipun memiliki potensi, Clippy lebih sering menjadi gangguan daripada bantuan, gagal memenuhi kebutuhan pengguna. Implementasi yang buruk membuatnya menjadi bahan lelucon di kalangan IT generasi milenial!

5. Notion (Terbaik untuk mengorganisir riset, dokumentasi desain, dan berbagi pengetahuan secara tim)

melalui Notion

Notion adalah ruang kerja fleksibel yang memungkinkan Anda melakukan riset pasar, membuat dokumentasi, melacak tugas, dan berbagi dokumen desain perangkat lunak dengan tim produk Anda. Ini sangat berguna untuk menyimpan ringkasan wawancara pengguna, keputusan desain, dan catatan umpan balik di satu tempat terpusat.

💡 Tips Pro: Coba beberapa alat desain produk bersama tim Anda sebelum memutuskan. Banyak yang menawarkan rencana gratis atau uji coba, sehingga mudah untuk menemukan yang paling cocok.

Alat-alat ini bekerja dengan optimal saat digunakan bersama-sama—masing-masing menangani tahap yang berbeda dalam proses desain kreatif, mulai dari perencanaan awal dan ideasi hingga pengujian kegunaan dan serah terima kepada pengembang.

Atau Anda bisa melewati kerumitan menggunakan beberapa aplikasi dan menggunakan satu platform yang mencakup semuanya: ClickUp.

Mengintegrasikan ClickUp untuk desain produk yang efisien

Kelola seluruh proses desain produk Anda dengan mudah menggunakan platform manajemen proyek desain ClickUp

Menghidupkan sebuah produk melalui desain yang hebat membutuhkan lebih dari sekadar kreativitas. Anda perlu menggabungkan koordinasi, kejelasan, pengelolaan tim kreatif, dan komunikasi lintas fungsi.

Sebagai aplikasi serba guna untuk kerja, ClickUp menyediakan pusat kendali terpusat di mana tim desain dapat mengelola tugas, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, dan mempercepat iterasi—tanpa kehilangan detail. Berikut ini ringkasan singkatnya:

Tidak heran, organisasi terkemuka seperti Powerflex menggunakan ClickUp untuk menjaga tim desain mereka tetap terorganisir dan selaras dengan tren pasar.

Di balik efisiensi tersebut terdapat ruang kerja manajemen proyek ClickUp Design, yang dirancang khusus untuk alur kerja pengembangan produk kreatif. Ruang kerja ini membantu tim desain merencanakan jadwal proyek menggunakan alat visual seperti diagram Gantt dan garis waktu, sehingga semua orang tahu apa yang harus diselesaikan kapan dan bagaimana tugas-tugas saling terhubung.

Organisir setiap tugas desain, umpan balik, dan revisi di satu tempat dengan ClickUp

Anda dapat menetapkan tanggung jawab dengan menandai anggota tim tertentu pada tugas-tugas, memastikan akuntabilitas yang jelas terhadap tujuan bisnis di berbagai tahap proses desain produk — mulai dari konseptualisasi awal dan pembuatan wireframe hingga umpan balik, revisi, dan pengiriman akhir.

Setiap tugas dapat mencakup daftar periksa terperinci, lampiran file, komentar, dan Bidang Kustom, sehingga memudahkan pengelolaan setiap tahap siklus desain di satu tempat, dengan transparansi dan kontrol penuh.

Bekerja sama dengan pemangku kepentingan menggunakan fitur proofing dan komentar real-time di ClickUp

Desainer dapat menghubungkan aset, melampirkan berkas Figma langsung ke tugas, dan memberikan komentar pada visual secara real-time, sehingga umpan balik yang relevan untuk pengembangan produk tidak tersesat di thread Slack atau rantai email.

ClickUp juga kompatibel dengan alat desain Anda. Integrasi dengan Adobe Creative Cloud, Figma, InVision, dan alat kreatif lainnya memungkinkan desainer untuk memperbarui pekerjaan, menerima umpan balik, dan berbagi kemajuan tanpa perlu beralih aplikasi.

Bagi tim yang menangani beberapa klien atau kampanye, desain dashboard kustom dan folder membantu menjaga segala sesuatunya terorganisir sambil memungkinkan pembaruan status cepat tentang proses pengembangan produk.

Jakub Grajacar, Manajer Pemasaran, STX Next, merangkumnya dengan sangat baik:

Sebelum menggunakan ClickUp, bekerja dengan tim Desain Produk kami dulu merupakan proses yang cukup kacau – mereka seringkali tidak memiliki informasi yang jelas apakah tugas-tugas masih dalam proses review atau memerlukan perbaikan lebih lanjut. Kami benar-benar membutuhkan sistem yang memungkinkan saya dan Kepala Desain Produk untuk mendapatkan gambaran keseluruhan proses dan memahami semua pekerjaan yang sedang berlangsung serta tugas-tugas yang akan datang.

Sebelum menggunakan ClickUp, bekerja dengan tim Desain Produk kami dulu merupakan proses yang cukup kacau – mereka seringkali tidak memiliki informasi yang jelas apakah tugas-tugas masih dalam proses review atau memerlukan perbaikan lebih lanjut. Kami benar-benar membutuhkan sistem yang memungkinkan saya dan Kepala Desain Produk untuk mendapatkan gambaran keseluruhan proses dan memahami semua pekerjaan yang sedang berlangsung serta tugas-tugas yang akan datang.

Alih-alih memulai dari halaman kosong, desainer dapat menggunakan berbagai templat ClickUp untuk mendapatkan draf awal atau prompt konsep yang membantu memicu proses desain kreatif. Hal ini sangat berguna selama fase brainstorming atau ideasi awal. Berikut beberapa yang bisa dicoba:

Template Kreatif & Desain ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan setiap fase pekerjaan desain dari konsep hingga pengiriman dalam satu tampilan dengan templat ClickUp Creative & Design

ClickUp menyediakan templat khusus untuk membantu tim pengembangan produk memulai dengan cepat. Templat ClickUp Creative & Design sangat cocok untuk agensi atau tim internal yang mengelola beberapa hasil kerja.

Panduan ini mencakup status tugas seperti ‘Dalam Peninjauan’ dan ‘Umpan Balik Klien’, tampilan kustom untuk pelacakan kampanye, persetujuan aset, dan perencanaan sprint kreatif, serta kemampuan untuk mengotomatisasi pengingat dan siklus peninjauan agar produksi kreatif tetap berjalan lancar.

Template Desain Grafis ClickUp

Dapatkan template gratis Tetapkan tugas dan jadwal untuk tim desain Anda dengan hanya beberapa klik menggunakan Template Desain Grafis ClickUp

Dibuat khusus untuk desainer visual, ClickUp Graphic Design Template mencakup daftar untuk pengembangan konsep, pembuatan aset, dan branding. Template ini mendukung berbagi file dengan mudah, terintegrasi dengan alat desain, dan dilengkapi ruang untuk thread umpan balik, sehingga memudahkan kolaborasi antar tim jarak jauh.

Tantangan dalam Proses Desain Produk dan Cara Mengatasinya

Proses desain produk jarang berjalan lurus. Ini adalah perjalanan yang berliku-liku, dibentuk oleh kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, dan batasan yang terus berkembang.

Sepanjang proses, tim sering menghadapi tantangan yang dapat menghambat kemajuan atau mengurangi kualitas hasil akhir.

Ketidakjelasan persyaratan: Desainer sering kali memulai dengan persyaratan yang tidak lengkap, tidak jelas, atau terus berubah. Hal ini menyebabkan kebingungan tentang apa yang sedang dibangun dan mengapa, yang mengakibatkan upaya yang terbuang sia-sia dan kegagalan dalam memenuhi harapan pengguna

Umpan balik yang bertentangan dari pemangku kepentingan: Pemangku kepentingan yang berbeda sering memberikan umpan balik dengan prioritas yang berbeda, menarik desain ke arah yang berlawanan. Tanpa proses pengambilan keputusan yang jelas, hal ini menyebabkan penundaan dan mengorbankan visi

Penekanan berlebihan pada estetika: Tim sering kali memprioritaskan tampilan visual terlalu dini, fokus pada bagaimana sesuatu terlihat daripada bagaimana fungsinya dan dampaknya terhadap kepuasan pengguna. Hal ini menyebabkan iterasi tanpa henti tanpa menyelesaikan masalah inti pengguna

Gangguan dalam komunikasi lintas fungsi: Ketidakselarasan antara tim desain, produk, dan teknik seringkali menyebabkan penundaan, pekerjaan ulang, dan pengalaman pengguna yang terfragmentasi. Tanpa pemahaman bersama, konteks kritis sering hilang

Siklus umpan balik yang tak berujung: Ketidakjelasan tahap tinjauan membuat tim terjebak dalam siklus umpan balik yang berkelanjutan tanpa titik akhir yang jelas, menyebabkan keterlambatan tenggat waktu dan kelelahan desainer

👀 Tahukah Anda? Tim operasi desain telah mengalami peningkatan kepuasan sebesar 20% setelah beralih ke ClickUp.

Cara tetap berada di jalur yang benar dalam proses desain

Ketika jadwal molor atau desain kehilangan arah, biasanya bukan karena orang-orang tidak bekerja keras—melainkan karena mereka sedang menyelesaikan masalah yang salah pada waktu yang salah.

Untuk tetap berada di jalur yang benar, tim membutuhkan lebih dari sekadar jadwal dan alat. Mereka membutuhkan titik pemeriksaan desain yang mengimplementasikan keputusan dan mencegah pekerjaan ulang yang tidak perlu.

Begini penerapannya dalam praktik:

🧭 Hubungkan setiap fase desain dengan pernyataan masalah

Jangan lanjutkan tanpa menyepakati masalah yang akan diselesaikan. Ulangi pernyataan masalah di setiap tahap—wireframe, prototipe, desain visual—untuk menjaga diskusi tetap fokus dan menghindari terjebak dalam pertanyaan "bagaimana jika" yang tak berujung

🧠 Fakta Menarik: Menggabungkan pendekatan ini dengan alat all-in-one seperti ClickUp dapat mengurangi waktu permintaan desain hingga 33%.

✅ Terapkan aturan 'satu putaran, satu keputusan'

Alih-alih mengumpulkan umpan balik tanpa henti, strukturkan tinjauan dengan kriteria keputusan yang jelas. Satu putaran umpan balik = satu keputusan yang diambil. Hal-hal yang belum terselesaikan dimasukkan ke dalam daftar tunggu, bukan kembali ke sprint saat ini.

🧊 Bekukan persyaratan di tengah sprint

Tim produk dan desain seringkali keluar dari jalur ketika fitur baru atau 'perubahan cepat' masuk di tengah proses. Tetapkan aturan: setelah kickoff, tidak ada perubahan persyaratan selama dua minggu kecuali ada hambatan kritis.

🚩 Gunakan kolom 'Red Flag' di papan tugas desain Anda

Tambahkan ruang khusus untuk hambatan, masukan pemangku kepentingan yang belum terselesaikan, atau umpan balik yang bertentangan. Hal ini membantu mengidentifikasi masalah sejak dini dan memberi sinyal ketika tugas desain memerlukan perhatian lintas fungsi secara segera.

Tim sering menghabiskan hari-hari untuk menyempurnakan layar yang tidak pernah dirilis. Jadikan aturan untuk tidak merilis mockup beresolusi tinggi hingga versi beresolusi rendah dari produk akhir telah diverifikasi oleh audiens target atau disetujui secara internal. Fokus pada kejelasan, bukan palet warna.

Desain Produk Anda untuk Kesuksesan dengan ClickUp

Proses desain produk memerlukan arahan yang jelas di setiap tahap—mulai dari riset mendalam dan pengembangan ide hingga prototyping dan implementasi akhir. Setiap langkah dibangun di atas langkah sebelumnya, dan menjaga keteraturan sepanjang proses dapat membuat perbedaan signifikan dalam kualitas hasil akhir Anda.

ClickUp membantu menghilangkan hambatan umum yang mengganggu alur kerja ini. Dengan fitur seperti alur kerja yang dapat disesuaikan, papan manajemen tugas, kolaborasi real-time, dan integrasi yang mudah, ClickUp menyatukan semua hal mulai dari rencana penelitian hingga umpan balik desain dalam satu tempat.

Panduan ini memastikan tim Anda tetap terkoordinasi dan produktif, terlepas dari seberapa kompleks persyaratan manajemen proyek kreatif Anda.

Jika Anda siap menyederhanakan proses desain Anda, ClickUp dapat membantu Anda tetap terorganisir dan fokus. Daftar gratis sekarang!