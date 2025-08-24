10 Kompetitor dan Alternatif Terbaik Wiz untuk Keamanan Awan pada Tahun 2025

Apakah Wiz memberikan visibilitas yang solid tetapi kurang dalam remediasi real-time, telemetri tingkat host, atau analisis lalu lintas jaringan?

Bisa dipastikan, Anda bukan satu-satunya yang menyadari adanya celah.

Seiring dengan semakin kompleksnya lingkungan cloud, tim keamanan memerlukan alat yang dapat mengidentifikasi risiko dan membantu mengatasinya.

Artikel blog ini mengulas beberapa pesaing terbaik Wiz yang mengisi celah yang masih kurang. Tetap di sini hingga akhir untuk melihat bagaimana ClickUp (ya, platform produktivitas!) mendukung kolaborasi keamanan cloud yang efisien. 🔐

Apa yang Harus Anda Cari dalam Pesaing Wiz?

Saat menjelajahi alternatif terbaik untuk Wiz, mulailah dengan mengidentifikasi celah spesifik dalam manajemen proyek keamanan siber Anda. Solusi yang tepat akan langsung mengatasi celah tersebut dan memperkuat strategi keamanan Anda secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa fitur yang perlu diperhatikan:

Pemantauan host berbasis agen: Cari pesaing Wiz yang menggunakan agen ringan untuk menangkap aktivitas proses, file, dan registri guna analisis forensik yang lebih mendalam

Workflow pemulihan otomatis: Prioritaskan platform yang terintegrasi dengan sistem tiket dan secara otomatis menerapkan perbaikan atau pembaruan kebijakan

Analisis lalu lintas jaringan: Pilih alat yang dilengkapi dengan pemantauan lalu lintas secara terus-menerus dan deteksi anomali di seluruh jaringan pribadi virtual (VPC)

Penipuan dan honeypot: Evaluasi solusi dengan deployment honeypot bawaan untuk menjebak penyerang dan mengungkap pergerakan lateral

Pemindaian SBOM dan rantai pasokan tingkat lanjut: Pertimbangkan penyedia yang dapat memetakan daftar bahan perangkat lunak (SBOM) secara lengkap dan mengidentifikasi kerentanan pada tingkat hulu

Dashboard dan pelaporan kustom: Targetkan alternatif Wiz dengan widget seret dan lepas, metrik yang disesuaikan, dan pelaporan dengan merek putih

Dukungan on-premise dan legacy: Pilih penyedia yang menawarkan agen cloud dan on-premise untuk cakupan yang seragam di lingkungan hybrid atau legacy

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 2013, AWS menandatangani kesepakatan senilai $600 juta dengan CIA, membuka jalan bagi adopsi cloud yang aman di sektor publik. Ini menjadi awal mula ekosistem GovCloud yang kini berkembang pesat.

Pesaing Wiz dalam Sekilas

Berikut ini adalah tabel perbandingan semua pesaing dan alternatif Wiz. 📊

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga* Palo Alto Prisma Cloud Keamanan cloud end-to-end dan DevSecOps untuk organisasi menengah hingga enterprise Pengelolaan Postur Keamanan Cloud (CSPM), Perlindungan Beban Kerja Cloud (CWPP), Pengelolaan Akses Infrastruktur Cloud (CIEM), Prioritisasi Risiko Berbasis AI Penawaran harga khusus Lacework Deteksi anomali perilaku dengan teknologi polygraph dan visibilitas end-to-end untuk organisasi menengah hingga enterprise Deteksi anomali berbasis perilaku, prioritas risiko, dan pemeriksaan kepatuhan otomatis Penawaran harga khusus Orca Security Pengelolaan kerentanan tanpa agen untuk bisnis kecil hingga menengah dengan lingkungan multi-cloud Prioritas berdasarkan konteks, visualisasi jalur serangan, teknologi SideScanning Penawaran harga khusus Tenable Pengelolaan kerentanan yang komprehensif di lingkungan cloud dan on-premise untuk perusahaan CSPM, pemindaian kerentanan terpadu, keamanan Infrastructure as Code (IaC) Penawaran harga khusus Aqua Security Software Keamanan cloud-native untuk seluruh siklus hidup, dirancang untuk tim IT kecil hingga menengah dan tim DevOps yang membutuhkan keamanan kontainer Perlindungan runtime untuk container dan Kubernetes, beban kerja serverless, integrasi pipeline CI/CD Penawaran harga khusus Microsoft Defender for Cloud Pengelolaan keamanan untuk perusahaan menengah di lingkungan cloud berbasis Microsoft CSPM dan CWP asli dengan pemberitahuan terpusat, standar regulasi bawaan, dan pelaporan, integrasi Azure Penawaran harga khusus Qualys Pemindaian keamanan berbasis agen dan tanpa agen untuk perusahaan dan tim pengembang besar Pelindungan aset hibrida (cloud + legacy), pelaporan terpusat, CSPM untuk multi-cloud Penawaran harga khusus Check Point Keamanan terintegrasi dan manajemen postur untuk perusahaan menengah dan korporasi CSPM, pencegahan ancaman berbasis cloud, keamanan serverless, dukungan API pihak ketiga Penawaran harga khusus Sysdig Operasi DevSecOps yang berfokus pada Kubernetes untuk perusahaan skala kecil hingga menengah Forensik insiden dengan eBPF, deteksi ancaman secara real-time, dan prioritasisasi kerentanan Penawaran harga khusus Snyk Keamanan berorientasi pengembang untuk kode, kontainer, dan IaC untuk tim pengembang besar dan perusahaan Keamanan shift-left, alur kerja yang berfokus pada pengembang, integrasi CI/CD, Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $25 per bulan

10 Pesaing dan Alternatif Terbaik Wiz

Sekarang, mari kita telusuri lebih dalam tentang pesaing terbaik Wiz. 👇

1. Palo Alto Prisma Cloud (Terbaik untuk keamanan cloud end-to-end dan integrasi DevSecOps)

melalui Palo Alto Networks

Prisma Cloud dari Palo Alto Networks adalah platform perlindungan aplikasi berbasis cloud (CNAPP) yang komprehensif, dirancang untuk melindungi aplikasi sepanjang siklus hidupnya, mulai dari kode hingga cloud.

Dengan menggabungkan machine learning, analitik canggih, dan Precision AI, sistem ini secara terus-menerus memindai infrastruktur, kode aplikasi, dan beban kerja untuk mendeteksi konfigurasi yang salah, pelanggaran kebijakan, dan ancaman aktif.

Layanan ini juga terintegrasi dengan ekosistem keamanan Palo Alto yang lebih luas, termasuk Cortex XDR dan WildFire, sehingga memudahkan dalam membangun strategi keamanan yang terpadu.

Fitur terbaik Palo Alto Prisma Cloud

Lindungi infrastruktur Anda di berbagai penyedia layanan menggunakan manajemen postur keamanan cloud (CSPM) untuk mendeteksi konfigurasi yang salah, perubahan yang tidak diinginkan, dan pelanggaran kebijakan

Lindungi beban kerja dan kontainer dengan Cloud Workload Protection (CWP), termasuk pemindaian tanpa agen untuk VM, serverless, dan lingkungan Kubernetes

Perkuat pipeline CI/CD Anda melalui keamanan kode terintegrasi, pemindaian IaC, analisis komposisi perangkat lunak, dan deteksi rahasia sebelum runtime

Dapatkan visibilitas dan kontrol yang mendalam atas aset di lingkungan multi-cloud dan hybrid

Batasan Palo Alto Prisma Cloud

Proses pengaturan awalnya rumit dan memakan waktu, terutama jika Anda belum memiliki pengalaman sebelumnya dengan alat Palo Alto

Kekurangan dokumentasi, terutama untuk kasus penggunaan lanjutan dan contoh implementasi di dunia nyata

Harga Palo Alto Prisma Cloud

Penawaran harga khusus

Peringkat dan ulasan Palo Alto Prisma Cloud

G2: 4.4/5 (390+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Palo Alto Prisma Cloud?

Inilah yang dikatakan ulasan G2 tentang pesaing Wiz ini:

Yang paling saya sukai dari Prisma Access adalah kemampuannya untuk menyediakan keamanan yang konsisten dan disediakan melalui cloud untuk semua pengguna, terlepas dari lokasi mereka. Integrasi dengan alat Palo Alto Networks lainnya seperti Cortex dan Panorama memudahkan pengelolaan dan pemantauan postur keamanan dari dasbor terpusat.

Yang paling saya sukai dari Prisma Access adalah kemampuannya untuk menyediakan keamanan yang konsisten dan disediakan melalui cloud untuk semua pengguna, terlepas dari lokasi mereka. Integrasi dengan alat Palo Alto Networks lainnya seperti Cortex dan Panorama memudahkan pengelolaan dan pemantauan postur keamanan dari dashboard terpusat.

🔍 Tahukah Anda? Pada awal 1990-an, sebagian besar situs web menggunakan HTTP. Baru pada tahun 1994, Netscape memperkenalkan HTTPS untuk mengenkripsi lalu lintas browser, yang memicu perbincangan awal tentang keamanan web.

2. Lacework (Terbaik untuk lingkungan cloud dengan kebutuhan kepatuhan)

melalui Lacework

Lacework FortiCNAPP membantu tim menghubungkan sinyal risiko cloud dengan deteksi ancaman real-time, baik saat menganalisis konfigurasi yang salah maupun menentukan cara menyimpan informasi klien dengan aman. Ini menciptakan tampilan yang terintegrasi tentang kerentanan, konfigurasi yang salah, dan ancaman aktif di seluruh lingkungan cloud Anda.

Dengan dukungan asli di AWS, Azure, dan Google Cloud, platform ini secara terus-menerus menganalisis aktivitas untuk mendeteksi tanda-tanda awal ransomware, cryptojacking, dan kredensial yang diretas.

Fitur terbaik Lacework

Deteksi serangan zero-day secara dini dengan Polygraph® Data Platform yang mengidentifikasi anomali perilaku dan pola ancaman

Temukan risiko identitas dengan CIEM yang menilai izin dan menandai peran dengan hak akses berlebihan di seluruh cloud

Sederhanakan proses perbaikan dengan wawasan otomatis tentang konfigurasi yang salah, kerentanan, dan pelanggaran kebijakan

Pindahkan fokus ke tahap awal dengan integrasi IaC Security, SAST, dan analisis komposisi perangkat lunak (SCA) untuk mendeteksi masalah sebelum deployment

Otomatisasi pemeriksaan kepatuhan dan pelaporan untuk berbagai standar industri

Batasan Lacework

Tidak memiliki pelacakan perbaikan real-time; masalah yang ditutup membutuhkan waktu 24 jam atau lebih untuk hilang

Pengguna menganggap konfigurasi peringatan sulit, dan menginginkan integrasi yang lebih baik dengan Slack, Datadog, alat SIEM, dan platform tiket

Harga Lacework

Penawaran harga khusus

Peringkat dan ulasan Lacework

G2: 4.4/5 (380+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

3. Orca Security (Terbaik untuk implementasi cepat di lingkungan multi-cloud)

melalui Orca Security

Orca Security memberikan tim visibilitas mendalam ke setiap lapisan lingkungan cloud mereka tanpa perlu menginstal agen. Sistem ini secara otomatis mengkorelasikan risiko, seperti konfigurasi yang salah, API yang terekspos, masalah identitas, dan kerentanan, untuk mengidentifikasi ancaman paling kritis.

Alat ini menggabungkan telemetri real-time, komunikasi profesional, prioritas risiko canggih, dan dukungan kepatuhan yang luas ke dalam satu antarmuka.

Fokusnya pada 'kombinasi berbahaya' membantu tim memprioritaskan 1% peringatan yang benar-benar penting, menghilangkan kebisingan yang sering terkait dengan alat keamanan cloud.

Fitur terbaik Orca Security

Gunakan pemindaian tanpa agen dengan SideScanning™ untuk mendapatkan visibilitas instan terhadap beban kerja, risiko, dan konfigurasi

Aktifkan Orca Sensor untuk perlindungan runtime, memungkinkan deteksi dan penyelidikan real-time menggunakan observabilitas tingkat kernel yang ringan

Terapkan kepatuhan secara massal menggunakan lebih dari 100 kerangka kerja regulasi siap pakai, termasuk CIS Benchmarks, PCI DSS, HIPAA, dan SOC 2

Kurangi beban operasional dan dampak kinerja pada lingkungan produksi

Batasan Orca Security

Pemindaian tanpa agen mungkin tidak mendeteksi wawasan runtime yang lebih dalam dibandingkan dengan pesaing Wiz yang berbasis agen

Kurang memiliki kemampuan shift-left yang kuat. Tidak ada integrasi IDE/CLI yang diketahui untuk alur kerja pengembang

Harga Orca Security

Penawaran harga khusus

Peringkat dan ulasan Orca Security

G2: 4.6/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (50+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Orca Security?

Seorang pengguna membagikan ulasan ini di Capterra:

Orca adalah pendekatan tanpa agen untuk VMS. Ini berarti tidak ada dampak pada pengguna atau penurunan kinerja. Tim Operasional Anda tidak perlu mengelola penyebaran agen, dan juga tidak perlu mengelola pembaruan/waktu henti. […] Produk ini masih relatif baru dan banyak peningkatan sedang dikembangkan.

Orca adalah pendekatan tanpa agen untuk VMS. Ini berarti tidak ada dampak pada pengguna atau penurunan kinerja. Tim Operasional Anda tidak perlu mengelola penyebaran agen, dan juga tidak perlu mengelola pembaruan/waktu henti. […] Produk ini masih relatif baru dan banyak peningkatan sedang dikembangkan.

🧠 Fakta Menarik: Konsep 'zero trust' berasal dari analis Forrester, John Kindervag, yang menyarankan organisasi tidak boleh mempercayai jaringan apa pun secara default. Ide ini membutuhkan lebih dari satu dekade (dan beberapa insiden keamanan yang menyakitkan) sebelum menjadi mainstream.

4. Tenable (Terbaik untuk pemindaian kerentanan terpadu)

via Tenable

Tenable menawarkan pendekatan terintegrasi untuk mengamankan lingkungan hybrid dan multi-cloud melalui platform manajemen eksposur andalannya, Tenable One. Alih-alih menangani kerentanan, konfigurasi yang salah, dan masalah identitas sebagai masalah terpisah, Tenable menghubungkan semua elemen untuk memberikan pandangan prioritas risiko di seluruh permukaan serangan Anda.

Dukungan untuk solusi yang disetujui FedRAMP, menjadikannya pilihan tepercaya untuk lingkungan pemerintah dan yang sangat diatur. Alat ini juga dilengkapi dengan fitur seperti akses just-in-time (JIT), pembaruan otomatis, dan analitik berlapis AI.

Fitur terbaik Tenable

Tutup celah identitas dengan Tenable Identity Exposure , mendeteksi konfigurasi yang salah dan akses berisiko di seluruh Active Directory dan Entra ID

Percepat proses perbaikan dengan Tenable Patch Management , yang secara otomatis mencocokkan kerentanan dengan patch yang tepat dan menjalankan pembaruan patch secara otomatis

Terapkan prinsip least privilege menggunakan Tenable CIEM dan JIT access untuk membatasi izin cloud yang tidak diperlukan

Integrasikan pemeriksaan keamanan secara mulus ke dalam siklus hidup DevOps

Batasan Tenable

Tidak ada cara bawaan untuk menghapus hasil pemindaian historis secara otomatis, yang menghabiskan ruang disk

Meskipun kuat dalam manajemen kerentanan dan postur, fitur perlindungan runtime-nya mungkin kurang matang dibandingkan dengan penyedia CNAPP khusus

Terkadang menandai masalah yang tidak kritis, yang dapat meningkatkan beban kerja tim keamanan

Harga Tenable

Penawaran harga khusus

Peringkat dan ulasan Tenable

G2: 4.5/5 (250+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

5. Aqua Security Software (Terbaik untuk tim DevOps dengan kebutuhan keamanan kontainer)

melalui Aqua Security Software

Aqua Security membantu melindungi aplikasi modern sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pengembangan dan deployment hingga runtime. Fitur kontrol real-time dan pemindaian shift-left-nya memungkinkan tim keamanan mendeteksi kerentanan sejak dini dan merespons ancaman aktif dengan cepat tanpa menghambat alur kerja pengembangan agile.

Alternatif Wiz ini menggunakan kombinasi metode tanpa agen (agentless) dan berbasis agen (agent-based) untuk memberikan fleksibilitas dalam implementasi dan cakupan. Ia memungkinkan integrasi keamanan kode, infrastruktur, dan beban kerja di lingkungan hybrid dan multi-cloud.

Fitur terbaik Aqua Security Software

Gunakan Universal Code Scanning untuk mendeteksi kerentanan, rahasia, konfigurasi salah IaC, dan malware di seluruh kode sumber dan registri

Tetapkan Pintu Penerimaan untuk menerapkan kebijakan jaminan yang disesuaikan dengan berbagai alur kerja, menghentikan beban kerja yang tidak mematuhi kebijakan sebelum masuk ke produksi

Terapkan Kubernetes Assurance Policies untuk menerapkan kontrol runtime menggunakan Open Policy Agent (OPA) dan aturan Rego untuk tata kelola keamanan

Batasan perangkat lunak Aqua Security

Tidak mendukung pemindaian jenis artefak tertentu seperti paket Maven dan npm

Kapasitas API yang terbatas, terutama untuk pencarian gambar dan kasus penggunaan otomatisasi

Harga perangkat lunak Aqua Security

Penawaran harga khusus

Peringkat dan ulasan perangkat lunak Aqua Security

G2: 4.2/5 (50+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Aqua Security Software?

Berikut ini cuplikan singkat dari pengguna nyata:

Kemudahan implementasi, antarmuka pengguna yang ramah, opsi integrasi CI/CD, dashboard yang baik, dan salah satu fitur kunci bagi kami adalah fitur keamanan Kubernetes yang tidak tersedia di banyak alat komersial lainnya. Namun, model lisensi kemungkinan sesuai dengan rencana jangka panjang Aquasec, dan mereka juga sebaiknya mempertimbangkan model harga jangka pendek/volume rendah untuk klien yang ingin mencoba keamanan kontainer sebelum memutuskan solusi penuh jangka panjang.

Kemudahan implementasi, antarmuka pengguna yang ramah, opsi integrasi CI/CD, dashboard yang baik, dan salah satu fitur kunci bagi kami adalah fitur keamanan Kubernetes yang tidak tersedia di banyak alat komersial lainnya. Namun, model lisensi kemungkinan sesuai dengan rencana jangka panjang Aquasec, dan mereka juga sebaiknya mempertimbangkan model harga jangka pendek/volume rendah untuk klien yang ingin mencoba keamanan kontainer sebelum memutuskan solusi penuh jangka panjang.

🧠 Fakta Menarik: Meskipun konsepnya sudah ada sebelumnya, CEO Google Eric Schmidt menggunakan istilah ‘cloud computing’ dalam sebuah konferensi pada tahun 2006. Istilah tersebut mulai populer sejak saat itu (dan begitu pula kekhawatiran tentang keamanan).

6. Microsoft Defender for Cloud (Terbaik untuk lingkungan cloud berbasis Microsoft)

melalui Microsoft Defender for Cloud

Microsoft Defender for Cloud menggabungkan manajemen postur keamanan, perlindungan beban kerja, dan kemampuan DevSecOps.

Melalui Microsoft Defender Extended Detection and Response (XDR), organisasi dapat menghubungkan wawasan dari infrastruktur cloud dengan peringatan dari endpoint dan identitas pengguna, sehingga membentuk gambaran ancaman yang lebih luas.

Fitur Secure Score memberikan organisasi metrik yang jelas untuk memantau dan meningkatkan postur keamanan secara keseluruhan seiring waktu. Anda juga dapat memodelkan jalur serangan potensial dengan Cloud Security Explorer dan menerapkan aturan tata kelola di seluruh unit bisnis.

Fitur terbaik Microsoft Defender

Manfaatkan integrasi yang mulus dan native dengan platform Microsoft Azure

Identifikasi jalur pergerakan lateral dan titik lemah menggunakan Analisis Jalur Serangan dan alat interaktif Cloud Security Explorer

Lindungi beban kerja hybrid dan multicloud dengan menerapkan Defender for Servers, Containers, dan Storage untuk melindungi infrastruktur, data, dan aplikasi

Manfaatkan Microsoft Entra Permissions Management untuk mendeteksi dan mengatasi izin berlebihan di seluruh pengguna, aplikasi, dan layanan di cloud apa pun

Korelasikan dan tanggapi ancaman dengan cepat menggunakan SIEM dan orkestrasi keamanan, otomatisasi alur kerja AI , serta alat respons (SOAR) untuk mengurangi waktu pemulihan

Batasan Microsoft Defender

Pengguna sering melaporkan kelelahan akibat notifikasi berlebihan dan false positives

Pesaing Wiz ini kesulitan mendeteksi serangan zero-day atau malware dengan tanda tangan tersembunyi, sehingga mengurangi kepercayaan dalam skenario ancaman kritis

Model harga dan lisensi dapat rumit untuk dipahami dan diprediksi, terutama dalam implementasi multi-cloud

Harga Microsoft Defender

Penawaran harga khusus

Peringkat dan ulasan Microsoft Defender

G2: 4.4/5 (300+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Salah satu pencapaian awal DevSecOps berasal dari alat open-source Netflix. Netflix merilis Security Monkey dan Stethoscope pada tahun 2010-an, yang menjadi pionir dalam mengintegrasikan keamanan ke dalam pipeline CI/CD dan mempengaruhi masa depan alat CSPM otomatis serta pesaing Wiz.

7. Qualys (Terbaik untuk perlindungan aset hybrid)

melalui Qualys

Qualys menawarkan pendekatan terpadu untuk keamanan siber melalui platform Enterprise TruRisk™, yang menggabungkan visibilitas aset, manajemen kerentanan, kepatuhan, dan remediasi menjadi satu sistem yang terintegrasi. Pesaing Wiz ini menawarkan telemetri berkecepatan tinggi dan korelasi cerdas di seluruh miliaran titik data.

Platform ini menggunakan Cloud Agents yang ringan dan pemindai tanpa agen untuk memberikan visibilitas komprehensif dan penilaian keamanan terhadap beban kerja cloud, kontainer, dan infrastruktur. Dengan diperkenalkannya Qualys TotalCloud, bersama CNAPP dan TotalAppSec untuk risiko aplikasi, Qualys memperluas perlindungan ke seluruh tumpukan.

Platform ini mendukung keamanan IaC, perlindungan runtime Kubernetes, dan bahkan keamanan LLM untuk deployment GenAI.

Fitur terbaik Qualys

Konsolidasikan berbagai fungsi keamanan dan kepatuhan ke dalam satu platform tunggal

Gunakan TruRisk Eliminate™ untuk mengatasi kerentanan kritis seperti CISA KEVs dan ancaman ransomware melalui pembaruan patch, isolasi, atau alur kerja mitigasi

Pantau secara terus-menerus templat IaC untuk konfigurasi yang salah dan awasi aplikasi SaaS untuk penyalahgunaan hak akses dan masalah kepatuhan

Percepat respons dengan Qualys Flow dan bangun alur kerja remediasi otomatis menggunakan mesin tanpa kode/kode minimal

Batasan Qualys

Dashboard tidak intuitif, sehingga navigasi dan pelaksanaan tugas menjadi lebih sulit bagi pengguna baru

Meskipun deteksi sangat kuat, fitur deployment patch dan remediasi tidak sehalus atau seefisien fitur-fitur yang ditawarkan oleh pesaing Wiz lainnya

Mengelola rangkaian lengkap aplikasi terintegrasi dapat memerlukan investasi yang signifikan dalam pelatihan dan konfigurasi

Harga Qualys

Penawaran harga khusus

Peringkat dan ulasan Qualys

G2: 4.3/5 (240+ ulasan)

Capterra: 4/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Qualys?

Salah satu ulasan Capterra mengatakan hal ini:

Secara keseluruhan, produk ini ramah pengguna dengan pemindaian kerentanan yang kuat dan memiliki perpustakaan pembaruan perangkat lunak yang besar. Dilengkapi dengan video pelatihan dan dukungan.

Secara keseluruhan, produk ini ramah pengguna dengan pemindaian kerentanan yang kuat dan memiliki perpustakaan pembaruan perangkat lunak yang besar. Dilengkapi dengan video pelatihan dan dukungan.

8. Check Point (Terbaik untuk keamanan terintegrasi dan manajemen postur)

melalui Check Point

Solusi andalan Check Point, Quantum Security Gateways dan CloudGuard, dirancang untuk memberikan perlindungan mendalam di seluruh jaringan, beban kerja, dan titik akses jarak jauh.

Untuk perlindungan endpoint, Harmony Endpoint menyediakan EPP (Endpoint Protection Platform), EDR (Endpoint Detection and Response), dan XDR (Extended Detection and Response) dalam satu klien ringan, menawarkan visibilitas dan kontrol komprehensif dari tepi hingga ke cloud.

Ini memungkinkan tim untuk menerapkan kebijakan keamanan yang konsisten dan melindungi dari serangan siber canggih di seluruh lingkungan cloud mereka, mulai dari infrastruktur hingga aplikasi.

Fitur terbaik Check Point

Implementasikan lebih dari 60 mesin pembelajaran mesin dan intelijen ancaman global untuk mendeteksi dan memblokir serangan canggih, termasuk eksploitasi zero-day

Kelola pengguna, aplikasi, perangkat, dan jaringan cloud di bawah satu konsol terpusat dengan penegakan aturan yang detail

Lindungi tenaga kerja jarak jauh dengan Harmony SASE untuk memberikan akses per aplikasi, pemeriksaan status perangkat, dan kebijakan Zero Trust dengan konektivitas mesh penuh

Dengan mudah terintegrasi dengan perangkat lunak SOC dan otomatisasi mitigasi ancaman menggunakan dukungan API pihak ketiga yang luas

Batasan Check Point

Konfigurasi dapat memakan waktu, terutama bagi tim kecil yang tidak memiliki staf IT khusus

Pemeriksaan menyeluruh dan sandboxing dapat memperlambat kinerja, terutama pada perangkat dengan spesifikasi rendah

Harga Check Point

Penawaran harga khusus

Peringkat dan ulasan Check Point

G2: 4.5/5 (200+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

9. Sysdig (Terbaik untuk operasi DecSecOps yang intensif Kubernetes)

melalui Sysdig

Sysdig adalah platform perlindungan aplikasi berbasis cloud yang dirancang untuk tim yang mengutamakan deteksi real-time, wawasan risiko kontekstual, dan visibilitas runtime yang mendalam, sambil menerapkan langkah-langkah keamanan data yang kuat.

Dukungan multi-cloud dan pemantauan Prometheus yang dikelola membantunya menyediakan visibilitas end-to-end di seluruh infrastruktur Anda tanpa perlu beralih konteks.

Dengan menggabungkan keamanan, kepatuhan, dan pemantauan kinerja, Sysdig membantu tim memahami konteks lengkap dari suatu insiden. Keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk memprioritaskan kerentanan berdasarkan apakah paket yang rentan sebenarnya digunakan saat runtime, memungkinkan tim untuk fokus pada upaya remediasi

Fitur terbaik Sysdig

Fokus pada risiko yang aktif dieksploitasi atau dapat diakses daripada daftar Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) statis

Deteksi perilaku mencurigakan dengan deteksi berbasis cloud yang memanfaatkan data sistem real-time dan konteks perilaku

Kurangi biaya metrik kustom dan hilangkan sumber daya yang tidak terpakai dengan pelacakan penggunaan detail dari Sysdig Monitor

Percepat tanggapan insiden dengan forensik detail dan jejak audit

Batasan Sysdig

Deteksi pergerakan lateral dalam skenario CSPM, terutama di lingkungan AWS, terbatas

Implementasi on-premise dapat memerlukan sumber daya penyimpanan yang signifikan

Keunggulan utamanya terletak pada keamanan runtime dan kontainer; area lain dalam penawaran CNAPP-nya mungkin kurang berkembang dibandingkan pesaing

Harga Sysdig

Penawaran harga khusus

Peringkat dan ulasan Sysdig

G2: 4.7/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sysdig?

Sebuah ulasan G2 merangkumnya seperti ini:

Sysdig mendeteksi dan memberi peringatan kepada kami tentang aktivitas pengujian dalam hitungan menit, sementara pesaing membutuhkan berjam-jam. Itulah saat kami tahu Sysdig adalah pilihan yang lebih baik untuk kami. Selain mampu mendeteksi, memberi peringatan, mengklasifikasikan, dan menyelidiki ancaman cloud dan host dengan cepat, kami juga memiliki sejumlah fitur tambahan yang meningkatkan postur keamanan kami secara keseluruhan.

Sysdig mendeteksi dan memberi peringatan kepada kami tentang aktivitas pengujian dalam hitungan menit, sementara pesaing membutuhkan berjam-jam. Itulah saat kami tahu Sysdig adalah pilihan yang lebih baik untuk kami. Selain mampu mendeteksi, memberi peringatan, mengklasifikasikan, dan menyelidiki ancaman cloud dan host dengan cepat, kami juga memiliki sejumlah fitur tambahan yang meningkatkan postur keamanan kami secara keseluruhan.

🧠 Fakta Menarik: Menurut Laporan Biaya Kebocoran Data IBM 2024, organisasi yang secara luas mengimplementasikan kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi keamanan menghemat rata-rata $2,2 juta dalam biaya terkait kebocoran data dibandingkan dengan yang tidak melakukannya.

10. Snyk (Terbaik untuk keamanan shift-left dan alur kerja yang berfokus pada pengembang)

melalui Snyk

Snyk adalah platform keamanan yang berfokus pada pengembang dengan pendekatan modern dalam keamanan aplikasi yang terintegrasi secara mulus ke dalam alur kerja pengembangan cloud-native yang cepat dan dinamis.

Wiz menonjol dengan platform keamanan berbasis AI yang mendeteksi dan memperbaiki kerentanan di seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Mesin inti alternatif Wiz, DeepCode AI, menggerakkan perbaikan cerdas dan dapat dijelaskan, serta membantu tim tetap unggul dalam menghadapi risiko potensial yang diperkenalkan oleh alat GenAI dan perpustakaan sumber terbuka.

Fitur terbaik Snyk

Temukan dan perbaiki drift konfigurasi di seluruh lingkungan cloud dengan Snyk IaC Security, yang menyediakan perbaikan langsung di alat pengembangan Anda

Otomatiskan manajemen risiko open source dengan permintaan pull satu klik, pemantauan real-time, dan pemeriksaan kepatuhan lisensi

Integrasikan keamanan secara mulus ke dalam alat pengembangan dan alur kerja yang sudah ada

Hubungkan risiko dengan konteks bisnis menggunakan Snyk AppRisk untuk memprioritaskan kerentanan berdampak tinggi dan melacak cakupan keamanan aplikasi (AppSec)

Batasan Snyk

Tidak memiliki opsi deployment di lokasi, yang membatasi fleksibilitas bagi organisasi dengan kebijakan infrastruktur yang ketat

Alat ini menghasilkan data SBOM yang tidak lengkap melalui antarmuka baris perintah (CLI), sehingga pengguna harus mengandalkan alat pihak ketiga atau pesaing Wiz lainnya

Harga Snyk

Gratis

Tim: $25 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Snyk

G2: 4.5/5 (120+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (20+ ulasan)

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 2019, konfigurasi firewall yang salah pada setup AWS Capital One memungkinkan seorang mantan karyawan AWS mengakses lebih dari 100 juta catatan pelanggan. Penyebab utamanya? Kerentanan server-side request forgery (SSRF), sesuatu yang kini secara khusus diidentifikasi oleh pesaing Wiz.

Mengidentifikasi risiko dengan pesaing Wiz hanyalah langkah pertama. Tantangan yang lebih besar terletak pada apa yang terjadi selanjutnya: mengorganisir respons, menugaskan tugas kepada tim yang tepat, dan memantau kemajuan.

Di sinilah ClickUp berperan, bukan sebagai alat pemindaian keamanan, tetapi sebagai pusat komando untuk mengoordinasikan semua yang terjadi setelah pemindaian. Di intinya terdapat perangkat lunak manajemen proyek ClickUp, yang menyediakan platform terpusat untuk merencanakan upaya perbaikan, memantau kemajuan, mengelola dokumentasi, dan berkomunikasi secara real-time.

Bagi tim IT dan keamanan yang beroperasi dalam skala besar, solusi IT dan PMO ClickUp memungkinkan tim PMO untuk mengstandarkan proses penerimaan permintaan layanan, mengotomatisasi eskalasi berdasarkan SLA, dan memberikan visibilitas atas penggunaan sumber daya di seluruh portofolio dengan kontrol tingkat perusahaan.

Mari kita lihat bagaimana ClickUp melengkapi pesaing Wiz sepanjang siklus operasional. 🔄

Ubah peringatan menjadi tugas

Setelah masalah terdeteksi, masalah tersebut perlu dimasukkan ke dalam alur kerja yang dapat ditindaklanjuti.

ClickUp Forms mengubah setiap kerentanan menjadi tugas di ClickUp Tasks, lengkap dengan detail tentang tingkat keparahan, sistem yang terpengaruh, dan tanggal target. Hal ini memastikan pencatatan metadata yang konsisten untuk pelacakan dan prioritas.

Sederhanakan proses pengumpulan data menggunakan ClickUp Forms Sederhanakan proses penerimaan layanan IT dengan ClickUp Forms

Setelah masalah masuk ke dalam pipeline, ClickUp Multiple Assignees dan ClickUp Custom Fields memudahkan Anda untuk menugaskan, mengorganisir, dan melacak proses perbaikan dari awal hingga selesai.

📌 Contoh: Tim keamanan mengisi formulir untuk melaporkan masalah, yang secara otomatis menciptakan tugas di ClickUp dengan bidang kustom yang telah ditentukan seperti ‘Jaringan’ atau ‘Kepatuhan’. Lebih baik lagi? Baik insinyur jaringan maupun petugas kepatuhan dapat ditugaskan untuk mengerjakan tugas tersebut secara bersamaan.

Hapus pekerjaan manual

ClickUp Automations menambahkan lapisan efisiensi tambahan. Tugas dapat secara otomatis dialokasikan berdasarkan tingkat urgensi, ditingkatkan jika tidak aktif, atau dipindahkan melalui alur kerja tanpa perlu pengalihan manual menggunakan pembuat if-then yang intuitif dari ClickUp.

Beberapa contoh otomatisasi alur kerja meliputi:

Penugasan tugas secara otomatis saat kerentanan ditemukan

Mengirim pengingat sebelum tanggal jatuh tempo

Escalasi insiden yang belum terselesaikan kepada pemangku kepentingan

Percepat penyelesaian masalah IT dengan ClickUp Automations

📌 Contoh: Ketika kerentanan kritis terdeteksi, otomatisasi dapat secara instan menugaskan tugas tersebut kepada pemimpin keamanan berdasarkan tingkat keparahannya, menetapkan prioritas yang tepat, dan menetapkan batas waktu. Jika tugas tetap belum diselesaikan setelah 48 jam, sistem dapat secara otomatis menaikkan tingkat prioritasnya ke CISO.

Chat di tempat Anda bekerja

Saat proses remediasi dimulai, pembaruan dapat datang dari berbagai arah.

Jaga diskusi perbaikan tetap terfokus dan dapat ditindaklanjuti menggunakan ClickUp Chat

ClickUp Chat menjaga percakapan tetap di tempat kerja—bersama tugas, dokumen, dan garis waktu. Percakapan dapat diubah menjadi Tugas dengan satu klik, diberi label dengan tepat, dan tetap dalam konteks lengkap untuk menjaga catatan audit tetap utuh.

📌 Contoh: Misalkan ada kerentanan berisiko tinggi yang terdeteksi dan perbaikan sedang dilakukan. Pemimpin keamanan mengirimkan pembaruan singkat di obrolan proyek, menandai insinyur yang terkait, dan menyertakan tautan tugas langsung dalam pesan. Jika perbaikan memerlukan tindak lanjut, pesan tersebut dapat diubah menjadi tugas baru secara instan, termasuk penugasan, batas waktu, dan file yang dibagikan di alat kolaborasi aman.

Biarkan AI menangani pekerjaan rutin

Dapatkan jawaban atas pertanyaan penting dan otomatis generate langkah selanjutnya dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain, asisten AI Anda, menggunakan aktivitas tugas yang sedang berlangsung, komentar, dokumen, dan riwayat obrolan untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Ini membantu dengan:

Ringkaskan thread perbaikan menjadi pembaruan status yang ringkas atau laporan untuk pemangku kepentingan

Membuat tugas tindak lanjut otomatis dari obrolan atau diskusi dokumen

Menyusun ringkasan rapat dan daftar tindakan tanpa perlu mencatat secara manual

Menjawab pertanyaan kontekstual, seperti ‘Perbaikan apa saja yang masih tertunda untuk peringatan tingkat tinggi?’

Fitur terbaik ClickUp

Simpan dan tautkan dokumen keamanan cloud: Simpan SOP, daftar periksa kepatuhan, dan catatan insiden Anda di Simpan SOP, daftar periksa kepatuhan, dan catatan insiden Anda di ClickUp Docs , yang tertaut ke tugas dan jadwal yang relevan

Catat dan ringkas rapat: Catat keputusan dan tindakan yang perlu dilakukan dari rapat langsung dengan Catat keputusan dan tindakan yang perlu dilakukan dari rapat langsung dengan ClickUp AI Notetaker

Lacak tiket keamanan di lebih dari 15 tampilan proyek: Gunakan Gunakan ClickUp Views untuk mengelola audit, permintaan layanan, dan penilaian kerentanan internal dengan tampilan Daftar, Papan, Gantt, Kalender, dan lainnya

Visualisasikan kinerja IT: Manfaatkan lebih dari 50 kartu di Manfaatkan lebih dari 50 kartu di Dashboard ClickUp untuk memantau anggaran, jadwal, tenaga kerja, dan tingkat penyelesaian di seluruh portofolio keamanan Anda

Standarkan alur kerja keamanan yang dapat diulang: Mulai proyek dengan Mulai proyek dengan templat manajemen proyek untuk manajemen layanan IT, perencanaan pengujian penetrasi, atau tinjauan kebijakan

Tetapkan tanggung jawab dengan izin berdasarkan peran: Kontrol siapa yang dapat melihat, mengedit, atau menjalankan tugas dan alur kerja keamanan sensitif

Aktifkan Agen AI untuk dukungan tanpa campur tangan: Biarkan Biarkan Agen AI ClickUp mengidentifikasi masalah yang belum terselesaikan, menjawab pertanyaan, dan membuat tugas secara otomatis untuk memastikan proses pemulihan berjalan lancar

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini benar-benar menggambarkan semuanya:

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah fleksibilitas dan kemampuannya untuk disesuaikan. Baik itu membuat alur kerja yang disesuaikan untuk tim yang berbeda (seperti pemasaran dan pengembangan web), menggunakan bidang kustom untuk melacak detail proyek spesifik, atau mengotomatisasi tugas-tugas berulang, ClickUp memungkinkan saya menyesuaikannya dengan kebutuhan kami yang tepat. Ini membantu menjaga semuanya dalam satu tempat, membuat manajemen proyek dan komunikasi antar tim menjadi lancar. Selain itu, integrasi dan otomatisasi yang disediakan menghemat banyak waktu, memungkinkan kami fokus pada hal-hal yang benar-benar penting.

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah fleksibilitas dan kemampuannya untuk disesuaikan. Baik itu membuat alur kerja yang disesuaikan untuk tim yang berbeda (seperti pemasaran dan pengembangan web), menggunakan bidang kustom untuk melacak detail proyek spesifik, atau mengotomatisasi tugas-tugas berulang, ClickUp memungkinkan saya menyesuaikannya dengan kebutuhan kami yang tepat. Ini membantu menjaga semuanya dalam satu tempat, membuat manajemen proyek dan komunikasi antar tim menjadi lancar. Selain itu, integrasi dan otomatisasi yang disediakan menghemat banyak waktu, memungkinkan kami fokus pada hal-hal yang benar-benar penting.

Menemukan Pilihan yang Tepat di Luar Wiz

Apakah Anda mencari perlindungan runtime yang lebih kuat, informasi ancaman yang lebih dapat ditindaklanjuti, atau dukungan kepatuhan yang lebih baik, setiap pesaing Wiz yang kami teliti menawarkan keunggulan unik.

Namun, inilah gambaran yang lebih besar: keamanan cloud yang komprehensif tidak berdiri sendiri. Anda membutuhkan solusi yang andal untuk menjaga tim tetap terkoordinasi, aktivitas terlihat, dan data dapat diakses. Di situlah ClickUp menonjol.

Sebagai aplikasi serba guna untuk kerja, aplikasi ini membantu tim keamanan menyelaraskan proyek, proses, dan tim dalam satu platform. Mulai dari mengelola alur kerja perbaikan dan audit hingga mengotomatisasi tugas dan memanfaatkan AI melalui ClickUp Brain, aplikasi ini dirancang untuk membawa keteraturan ke lingkungan yang paling kompleks sekalipun.

Mengapa menunggu? Daftar gratis ke ClickUp hari ini!