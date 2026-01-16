Template Portofolio Pemasaran Gratis untuk [tahun]

Anda memiliki kampanye, strategi, dan hasilnya. Tapi ketika seseorang bertanya, ‘Bisakah Anda mengirimkan portofolio?… Anda bingung.

Bukan karena Anda tidak memiliki karya, tetapi karena portofolio Anda tersebar di folder-folder yang berantakan atau terjebak dalam dokumen yang belum selesai.

Jika itu terdengar terlalu nyata, jangan khawatir, kami siap membantu Anda.

Dalam posting blog ini, kami telah mengumpulkan template portofolio pemasaran gratis terbaik dari ClickUp (dan platform lain!) untuk membantu Anda mempresentasikan karya Anda dengan jelas, terstruktur, dan sentuhan gaya yang menarik.

Ayo mulai! 💪🏼

Apa Itu Template Portofolio Pemasaran?

Template portofolio pemasaran adalah kerangka kerja yang telah dirancang sebelumnya untuk membantu pemasar mengorganisir dan mempresentasikan karya, keterampilan, dan prestasi mereka kepada klien dan mitra potensial.

Template-template ini biasanya mencakup bagian-bagian terstruktur untuk studi kasus, garis waktu kampanye, mockup desain, strategi penargetan audiens, dan metrik kinerja, seperti tingkat keterlibatan atau return on investment (ROI). Banyak di antaranya juga menyertakan ruang untuk peran tim, alat yang digunakan, dan catatan iterasi untuk menonjolkan kolaborasi dan proses.

🧠 Fakta Menarik: Kata ‘portfolio’ berasal dari bahasa Italia portafoglio , yang berarti kotak untuk membawa lembaran kertas lepas. Pada abad ke-18, seniman dan arsitek membawa contoh fisik karya mereka untuk mendapatkan proyek, yang merupakan versi awal dari portofolio pemasaran modern saat ini.

Apa yang Membuat Template Portofolio Pemasaran yang Baik?

Template portofolio pemasaran yang terstruktur dengan baik menonjolkan keberhasilan masa lalu seorang pemasar dan memberikan platform untuk menunjukkan pemikiran strategis dan kreativitas mereka. Berikut adalah beberapa fitur yang perlu diperhatikan:

Kemudahan penggunaan: Cari sesuatu yang mudah dipasang dan disesuaikan, sehingga Anda dapat fokus pada konten daripada kerumitan desain.

Keindahan visual: Gunakan gambar berkualitas tinggi, infografis, atau integrasi video untuk menarik perhatian audiens Anda.

Bagian yang komprehensif: Pastikan termasuk bagian ‘Tentang’, contoh karya, testimoni, dan halaman kontak yang jelas.

Opsi penyesuaian: Pilih templat yang memungkinkan Anda bereksperimen dengan warna, font, dan tata letak yang disesuaikan untuk mencerminkan merek Anda.

Tampilan metrik kinerja: Cari bagian untuk menampilkan hasil seperti tingkat konversi atau ROI untuk meningkatkan kredibilitas.

Kemampuan integrasi: Pilih kompatibilitas dengan media sosial, analitik, atau alat CRM untuk mengimpor data kinerja kunci dengan mudah.

🔍 Tahukah Anda? Kampanye spesifik (seperti rebranding palsu atau postingan media sosial untuk merek yang Anda kagumi) adalah cara umum untuk mengisi situs portofolio dengan contoh karya yang relevan.

Templat Portofolio Pemasaran Sekilas

Berikut ini adalah beberapa template portofolio pemasaran terbaik:

13 Template Portofolio Pemasaran

Di bawah ini, kami membahas beberapa opsi template portofolio pemasaran dari ClickUp dan sumber tambahan. 👇

Dan, jika Anda mencari lebih dari sekadar template untuk menyederhanakan operasional pemasaran Anda, kami punya tips pro untuk Anda! Coba ClickUp! Dirancang untuk mendukung setiap tahap pelaksanaan pemasaran, ClickUp untuk Tim Pemasaran membantu Anda merencanakan, meluncurkan, dan melacak kampanye di satu tempat. Dari strategi multi-saluran hingga kalender konten dan dasbor kinerja, ClickUp mengubah pekerjaan sehari-hari Anda menjadi portofolio pencapaian yang dapat diukur.

Faktanya, inilah yang dikatakan seorang pemasar tentang penggunaan ClickUp:

Dengan ClickUp, kita dapat menampilkan hasil dari inisiatif pemasaran kita dalam tampilan regional atau tampilan kampanye. Ini mencakup melihat jenis aktivitas yang kita jalankan dan tahap funnel mana yang telah kita tandai untuknya. Dengan cara ini, manajemen senior dapat dengan mudah memahami status proyek.

Tapi untuk saat ini, mari kita tunjukkan template yang Anda butuhkan!

1. Template Manajemen Portofolio ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan proyek dan sumber daya Anda dengan lebih baik menggunakan Template Manajemen Portofolio ClickUp.

Saat mengelola portofolio proyek kreatif atau strategis, mudah untuk kehilangan fokus. Template Manajemen Portofolio ClickUp mengatasi hal ini dengan sistem penilaian yang mengklasifikasikan nilai proyek berdasarkan dampak bisnis. Proyek dikategorikan ke dalam kategori Harus Ada, Sebaiknya Ada, atau Bisa Ada, memungkinkan Anda untuk fokus pada upaya Anda.

Yang membedakan template ini adalah fitur Intake Project Inventory, di mana permintaan proyek baru masuk dengan panduan penilaian yang jelas terlihat di bagian atas. Fitur ini memastikan setiap ide dievaluasi secara konsisten. Tampilan Portfolio Master List View memberikan pandangan menyeluruh atas semua proyek, sementara folder khusus seperti Projects at Risk dan Completed Projects mengelompokkan kemajuan Anda layaknya dashboard PMO yang sesungguhnya.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Evaluasi permintaan proyek masuk menggunakan sistem yang konsisten dan berbasis kriteria.

Grupkan inisiatif ke dalam kelompok prioritas untuk fokus pada area yang paling penting.

Pantau risiko dan kemajuan melalui tampilan daftar dan folder yang khusus.

Sentralisasikan evaluasi sehingga setiap proposal mengikuti jalur keputusan yang sama.

📌 Ideal untuk: Pemimpin strategis dan PMO yang perlu mengevaluasi, mengklasifikasikan, dan melacak sejumlah besar proposal proyek berdasarkan dampak bisnis.

📮 ClickUp Insight: 74% karyawan menggunakan dua atau lebih alat hanya untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan—sambil berpindah-pindah antara email, obrolan, catatan, alat manajemen proyek, dan dokumentasi. Perpindahan konteks yang konstan ini membuang waktu dan memperlambat produktivitas. Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, ClickUp menggabungkan semua pekerjaan Anda—email, obrolan, dokumen, tugas, dan catatan—ke dalam satu ruang kerja AI terintegrasi yang dapat dicari, sehingga semuanya tepat di tempat yang Anda butuhkan.

2. Template Portofolio Manajemen Proyek ClickUp

Dapatkan template gratis Tetap terorganisir dalam mengelola proyek-proyek yang berbeda dengan status yang beragam menggunakan Template Portofolio Manajemen Proyek ClickUp.

Jika Anda baru memulai dalam mengorganisir portofolio proyek dan membutuhkan sistem yang bersih dan intuitif, ini adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Template Portofolio Manajemen Proyek ClickUp menawarkan pengaturan yang ramah pemula yang membantu Anda melihat semua hal di seluruh departemen dalam satu tempat.

Pandang PMO Roadmap View memberikan tata letak bertahap untuk langsung mengidentifikasi pekerjaan yang terhenti atau terlambat. Perlu melihat lebih dalam? Beralih ke Laporan Status Mingguan atau Pandang Tim untuk mendapatkan pembaruan yang dikelompokkan berdasarkan departemen atau pemilik.

Setiap tugas dalam templat manajemen portofolio proyek ini dilengkapi dengan tag fase seperti Penemuan atau Desain, beserta perkiraan waktu, metrik keberhasilan, dan ruang untuk deskripsi detail. Hal ini memudahkan untuk menjelaskan kemajuan proyek dalam tinjauan pemangku kepentingan atau pembaruan klien.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Visualisasikan tahap-tahap kerja lintas tim menggunakan peta jalan bawaan dan tampilan status.

Bandingkan kemajuan mingguan dengan laporan terstruktur yang dikelompokkan berdasarkan kepemilikan.

Lampirkan perkiraan, metrik, dan deskripsi untuk membenarkan perubahan status.

Pantau semua pembaruan departemen dari satu pusat portofolio terpadu.

📌 Ideal untuk: Manajer proyek dan kepala departemen yang membutuhkan cara sederhana dan visual untuk memantau kesehatan proyek dan pembaruan status di seluruh tim.

🚀 Keunggulan ClickUp: Manfaatkan potensi penuh portofolio pemasaran Anda dengan ClickUp BrainGPT, asisten desktop AI yang memahami kampanye, konten, dan alur kerja kreatif Anda sehingga Anda dapat bekerja dengan lebih jelas dan cepat. Dapatkan jawaban yang relevan untuk kampanye Anda menggunakan ClickUp BrainGPT Dengan BrainGPT, Anda mendapatkan: AI kontekstual yang beradaptasi dengan ruang kerja Anda, proyek-proyek sebelumnya, dan aktivitas tim untuk memastikan brief, pembaruan, dan karya kreatif tetap selaras.

Produktivitas berbasis suara melalui Talk to Text yang mengubah ide yang diucapkan menjadi tugas, dokumen, atau ringkasan tanpa perlu beralih alat.

Keamanan dan privasi tingkat perusahaan yang melindungi semua data pemasaran Anda.

Akses ke berbagai model bahasa besar (LLM) premium dalam satu tempat, termasuk ChatGPT, Claude, dan Gemini, sehingga Anda dapat memilih model terbaik untuk setiap tugas dan menghilangkan AI Sprawl

3. Template Portofolio Desain ClickUp

Dapatkan template gratis Tampilkan dan kelola karya kreatif Anda dengan Template Portofolio Desain ClickUp.

Ketika karya kreatif Anda kuat tetapi presentasinya kurang mengalir, tidak jelas, atau kurang terstruktur, Template Portofolio Desain ClickUp adalah solusi yang Anda butuhkan. Template ini membantu Anda menampilkan pemikiran, tahapan, dan keahlian Anda di setiap tahap manajemen proyek desain.

Kekuatan sebenarnya ada pada Tampilan Tahap Desain, yang mengelompokkan karya Anda ke dalam fase yang jelas: Menunggu, Konsep, Desain, Prototipe, dan Serah Terima. Anda dapat mengelompokkan setiap proyek, mulai dari situs web pemasaran hingga aplikasi seluler, ke dalam kategori visual ini sehingga klien, pemangku kepentingan, atau mentor dapat langsung mengetahui apa yang sedang dikerjakan dan apa yang sudah selesai.

Setiap tugas dilengkapi dengan bidang bawaan seperti Kategori Desain (misalnya, Identitas Merek, Aplikasi Web) dan status spesifik fase seperti Perlu Revisi atau Review Internal, sehingga tidak ada kebingungan tentang apa yang perlu Anda perhatikan.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Dokumentasikan setiap proyek dengan konteks yang jelas, contoh visual, dan hasil yang dapat diukur.

Tampilkan alur kerja desain Anda dalam tata letak terstruktur yang mudah untuk ditinjau.

Sentralisasikan masukan klien, revisi, dan persetujuan untuk menjaga jejak audit yang rapi.

Bagikan portofolio langsung yang terorganisir dan diperbarui secara otomatis seiring perkembangan karya Anda.

📌 Ideal untuk: Desainer dan tim kreatif yang ingin mempresentasikan karya mereka secara profesional sambil menjelaskan fase proyek dan alasan desain dengan jelas.

💡 Tips Pro: Buatlah bagian berjudul ‘Marketing Sandbox’ untuk menguji ide-ide seperti revisi teks, sudut pandang kampanye baru, atau mockup di dalam template. Anggaplah sebagai ruang eksperimen mini.

4. Template Tugas Portofolio Desain ClickUp

Dapatkan template gratis Berikan struktur pada portofolio Anda dengan Template Tugas Portofolio Desain ClickUp

Jika portofolio Anda terlihat bagus tetapi proses desain Anda terasa acak-acakan, templat ini mengatasi celah tersebut pada tingkat tugas. Templat Tugas Portofolio Desain ClickUp memperbesar fokus pada blok bangunan individu, yaitu tugas-tugas aktual di dalam setiap proyek desain.

Gunakan template ini saat Anda perlu memantau puluhan rencana pemasaran yang berjalan secara bersamaan, terutama jika Anda sering berpindah antara kategori seperti identitas merek, desain antarmuka pengguna, atau aset pemasaran.

Lebih baik lagi? Daripada membuat portofolio desain dari awal dan menyortir nama tugas atau folder yang tidak jelas, Anda mendapatkan tiga bidang kustom esensial: Tahap Desain (misalnya, Konsep, Final, Serah Terima), Kategori Desain (jenis pekerjaan), dan Hasil Akhir.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Bagi setiap tugas desain menjadi tugas-tugas terstruktur berdasarkan tahap-tahap yang jelas.

Tag karya Anda berdasarkan kategori untuk membedakan branding, antarmuka pengguna (UI), dan aset kreatif.

Simpan hasil akhir dalam bidang yang konsisten dan dapat dicari.

Jaga kejelasan progres tugas saat menangani beberapa proyek desain secara bersamaan.

📌 Ideal untuk: Freelancer atau pemimpin desain yang membutuhkan kejelasan pada tingkat tugas untuk tetap mengontrol tahap, kategori, dan hasil akhir.

⚙️ Bonus: Ingin membangun aliran klien berkualitas tinggi untuk agensi pemasaran Anda? Simak panduan ini tentang cara menemukan klien untuk agensi pemasaran digital. Panduan ini menjelaskan strategi nyata seperti memanfaatkan posisi niche, memanfaatkan platform B2B, dan menggunakan studi kasus untuk menarik prospek yang tepat. Anda juga dapat menonton video penjelasan ini untuk gambaran singkat tentang tips terbaik kami!

5. Template Studi Kasus ClickUp

Dapatkan template gratis Jaga agar cerita dan metrik dampak Anda tetap terorganisir dengan Template Studi Kasus ClickUp.

Template Studi Kasus ClickUp mengubah contoh pekerjaan Anda menjadi cerita yang terorganisir dengan baik dan siap untuk presentasi. Template ini paling efektif saat Anda perlu memaparkan kampanye sukses, proyek klien, atau peluncuran produk dengan cara yang kredibel dan mudah dipahami.

Anda akan menemukan ruang khusus untuk menyematkan templat brief kreatif lainnya dan informasi klien penting seperti situs web, ringkasan perusahaan, dan latar belakang. Selain itu, templat ini sudah dilengkapi dengan status untuk melacak sejauh mana progress penulisan Anda, bidang untuk menandai data (seperti masalah utama, solusi, dan dampak), serta tampilan yang dapat diubah antara diagram Gantt, Beban Kerja, atau Kalender seiring perkembangan studi kasus Anda.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Dokumentasikan latar belakang klien, tujuan, dan jalur solusi dalam satu tempat.

Lacak setiap tahap studi kasus mulai dari draf hingga persetujuan akhir.

Kategorikan wawasan, masalah utama, dan hasil untuk pelaporan yang dapat diulang.

Kelola jadwal menggunakan berbagai tampilan seiring perkembangan narasi.

📌 Ideal untuk: Pemasar, konsultan, dan tim layanan pelanggan yang membutuhkan struktur yang dapat diulang untuk mendokumentasikan kisah sukses proyek.

🧠 Fakta Menarik: Pada pertengahan 1910-an, Profesor Melvin Thomas Copeland dari Harvard Business School mulai mengajar salah satu kursus awal Harvard yang berfokus pada aktivitas pemasaran. Karyanya—yang kemudian diterbitkan dalam Marketing Problems (1920)—membantu mengukuhkan pemasaran sebagai bidang yang terpisah dalam pendidikan bisnis.

6. Template Agen Pemasaran ClickUp

Dapatkan template gratis Tetap kendalikan setiap kampanye klien dengan Template Agen Pemasaran ClickUp

Mengelola beberapa kontrak klien sambil berusaha menjaga kampanye tetap berjalan lancar adalah masalah harian bagi agensi. Template Agensi Pemasaran ClickUp mengubah kekacauan itu menjadi alur kerja visual yang rapi.

Template ini dirancang sebagai template Daftar yang dibagi berdasarkan jenis kampanye: Paid, Content, dan Creatives, sehingga setiap kategori memiliki ruang pelacakan tersendiri. Anda dapat mengurutkan proyek berdasarkan status kontrak real-time seperti Execution, Draft, Performance, atau Review, yang memberikan tim dan klien Anda gambaran yang jelas tentang proyek yang sedang berjalan dan yang terhenti.

Template ini juga dilengkapi dengan enam bidang yang disesuaikan, seperti Akun, Ukuran Kontrak, Penyelesaian, Dokumen, Kemajuan Ideasi, dan Kategori. Hal ini akan membantu Anda merencanakan strategi pemasaran Anda di seluruh kampanye dan klien tanpa kehilangan detail penting.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Grupkan kampanye berdasarkan cakupan untuk memastikan upaya berbayar, konten, dan kreatif tetap selaras.

Gunakan status kontrak untuk menunjukkan bagaimana setiap proyek klien berkembang.

Catat detail akun penting untuk menghindari kesalahpahaman antar tim.

Jaga alur kerja yang terpadu yang mencerminkan pelaksanaan kampanye secara real-time.

📌 Ideal untuk: Agen yang mengelola beberapa klien dan kampanye yang membutuhkan ruang terpusat untuk menyelaraskan status kontrak, hasil kerja, dan tanggung jawab tim.

💡 Tips Pro: Duplikat dan sesuaikan portofolio utama Anda untuk peran atau klien yang berbeda di ClickUp. Anda dapat menambahkan atau menyembunyikan bagian berdasarkan apa yang menjadi perhatian audiens.

7. Template Proposal Pemasaran ClickUp

Dapatkan template gratis Dapatkan cara yang bersih dan kolaboratif untuk mengajukan ide dengan Template Proposal Pemasaran ClickUp.

Menyusun proposal yang solid membutuhkan lebih dari sekadar tata letak yang rapi. Dengan Template Proposal Pemasaran ClickUp, Anda mendapatkan template Doc yang berfungsi seperti presentasi terstruktur dan siap pakai dengan blok-blok yang dapat diedit.

Apa yang membuatnya berbeda? Kemampuannya untuk terintegrasi dengan alur kerja Anda secara instan! Anda dapat mengubah bagian-bagian dokumen menjadi tugas dan bahkan menugaskan tugas tersebut kepada anggota tim.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Buat proposal terstruktur dengan bagian yang dapat diedit untuk memandu presentasi Anda.

Ubah item proposal menjadi tugas yang dapat dieksekusi saat kolaborasi dimulai

Tugaskan tanggung jawab langsung dalam dokumen untuk alur kerja yang lebih lancar

Pantau seluruh siklus proposal dari tahap draf hingga persetujuan.

📌 Ideal untuk: Tim pemasaran dan konsultan yang ingin mengajukan ide secara kolaboratif dan mengubah bagian proposal menjadi tugas yang dapat dilaksanakan dan dilacak.

🚀 Keunggulan ClickUp: Hapus pekerjaan rutin dalam mengelola portofolio pemasaran Anda dengan AI Fields di ClickUp. Alih-alih mengisi kolom atau mengejar pembaruan, ClickUp dapat secara otomatis menghasilkan hal-hal seperti ringkasan singkat, catatan kemajuan, pemeriksaan sentimen, atau tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan apa yang sudah ada di tugas. Ini adalah cara mudah untuk menjaga portofolio Anda tetap akurat dan terkini. Tambahkan pembaruan otomatis ke portofolio pemasaran Anda dengan AI Fields di ClickUp

8. Template Rencana Pemasaran ClickUp

Dapatkan template gratis Capai tujuan pemasaran Anda dengan Template Rencana Pemasaran ClickUp

Template Rencana Pemasaran ClickUp membantu Anda membuat peta jalan portofolio untuk setiap kampanye yang telah Anda jalankan atau rencanakan. Berbeda dengan Template Proposal Pemasaran, yang berfokus pada presentasi ide, template ini menunjukkan bagaimana ide-ide tersebut sebenarnya dilacak dan diimplementasikan sepanjang waktu, upaya, dan saluran.

Ini sempurna saat Anda perlu membuktikan dampak tanpa harus menyortir tumpukan dokumen dan dasbor portofolio proyek. Anda dapat mengkategorikan tugas menggunakan bidang Quarter, Effort, dan Impact untuk menunjukkan metrik usaha versus hasil untuk setiap inisiatif. Tampilan Key Results berfungsi seperti dasbor langsung bagi pemangku kepentingan untuk melacak kemajuan dengan sekilas, dilengkapi dengan label berwarna untuk risiko, status, dan kemajuan.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Mapping kampanye di seluruh kuartal untuk menunjukkan urutan strategis.

Lacak upaya, dampak, dan jadwal menggunakan bidang bawaan.

Gunakan Key Results untuk menampilkan kemajuan dalam format dashboard yang jelas dan terstruktur.

Tampilkan metrik kinerja tanpa bergantung pada dokumen yang tersebar.

📌 Ideal untuk: Strategis pemasaran dan tim pertumbuhan yang perlu mengorganisir kampanye per kuartal dan melacak metrik kinerja.

Lihat cara membuat rencana pemasaran Anda sendiri:

9. Template Manajemen Kampanye Pemasaran ClickUp

Dapatkan template gratis Laksanakan kampanye yang tumpang tindih dengan Template Manajemen Kampanye Pemasaran ClickUp

Template Manajemen Kampanye Pemasaran ClickUp memetakan seluruh siklus hidup kampanye Anda—Perencanaan, Produksi, Peluncuran, Evaluasi, dan Retensi—ke dalam tata letak Kanban yang bersih, di mana setiap fase dapat dilacak dengan sekilas.

Yang membuatnya siap untuk portofolio adalah seberapa unik dan kaya konteks setiap tugas. Anda mendapatkan 11 Bidang Kustom, termasuk Saluran Pemasaran, Tim yang Ditugaskan, Jenis Hasil, dan Konten Akhir, sehingga Anda dapat membedakan antara tugas internal, posting media sosial, kampanye email, dan evaluasi kinerja tanpa perlu membuka satu kartu pun.

Namun, saat Anda menangani beberapa kampanye di berbagai saluran, tim, dan akun klien, satu template saja tidak selalu cukup. Di situlah ClickUp Portfolios berperan.

Dengan ClickUp Portfolios, Anda dapat mengelompokkan dan memantau semua kampanye Anda, seperti kampanye media sosial, email, berbayar, dan organik, dalam tampilan tingkat atas yang terintegrasi. Anda dapat menyelaraskan setiap kampanye dengan OKR perusahaan, melacak kemajuan setiap proyek secara real-time, dan menyesuaikan prioritas seiring dengan hasil yang masuk.

Sesuaikan dan lacak portofolio Anda menggunakan ClickUp Portfolios

🌼 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Organisasikan fase kampanye ke dalam siklus hidup yang rapi untuk visibilitas instan.

Bedakan hasil kerja Anda dengan bidang kustom terperinci untuk setiap saluran.

Berikan tugas kepada tim dengan pemahaman penuh tentang ruang lingkup dan tujuan.

Pantau semua kampanye aktif melalui tampilan portofolio terpadu dan real-time.

📌 Ideal untuk: Tim lintas fungsi yang menjalankan beberapa kampanye secara bersamaan dan ingin memiliki visibilitas penuh terhadap tahap pelaksanaan, hasil kerja, dan penugasan tim.

🚀 Keunggulan ClickUp: Saat Anda membuat portofolio pemasaran, bagian tersulit adalah mendokumentasikan cerita di balik karya tersebut. ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, membantu dengan mengumpulkan setiap tulisan yang Anda buat di seluruh proyek—ringkasan, catatan kampanye, draf konten, pembaruan tugas, dan komentar analitik—dan mengubahnya menjadi studi kasus yang rapi dan kohesif. Ubah pekerjaan proyek mentah menjadi studi kasus yang tajam dan berorientasi pada cerita dengan ClickUp Brain Misalnya, Anda mengelola kampanye email peluncuran produk. Daripada harus mencari-cari dokumen yang tersebar untuk mengingat mengapa Anda memilih sudut pandang tertentu atau bagaimana kinerjanya, ClickUp Brain akan menampilkan: Alasan kreatif asli dari brief proyek

Ide pesan yang Anda masukkan ke dalam komentar tugas

Teks email akhir dari dokumen

Catatan kinerja yang Anda bagikan dengan tim

Apakah ada wawasan tambahan dari retrospeksi? Kemudian, semua itu diubah menjadi narasi yang rapi dengan alur yang jelas: tantangan, strategi Anda, cara Anda melaksanakannya, dan hasilnya. Gaya penulisan tetap sesuai dengan gaya Anda, tetapi strukturnya menjadi lebih rapi, detailnya menjadi lebih tajam, dan ceritanya menjadi sesuatu yang dapat Anda masukkan ke dalam portofolio Anda dengan percaya diri. 📌 Coba prompt ini: Tulis studi kasus yang bersih dan siap dipublikasikan dalam portofolio, menggunakan semua tugas, dokumen, komentar, dan analisis yang terkait dengan proyek ini. Soroti tantangan, strategi saya, keputusan kunci, langkah-langkah pelaksanaan, dan hasil nyata. Pertahankan nada yang percaya diri dan santai.

10. Template Portofolio Spesialis Pemasaran Digital oleh SlidesGo

melalui SlidesGo

Jika Anda ingin mengemas kampanye digital, hasil, dan sertifikasi Anda ke dalam format yang rapi dan menarik untuk dilihat, Template Portofolio Spesialis Pemasaran Digital ini menjaga kesan profesional tanpa berlebihan. Anda mendapatkan 20 slide yang sepenuhnya dapat diedit dan berfungsi dengan mulus di Google Slides, PowerPoint, dan Canva, jadi tidak peduli di mana Anda membuatnya, alur presentasi Anda tetap terjaga.

Font, skema warna, dan bahkan kredit atribusi sudah diatur, jadi yang perlu Anda lakukan hanyalah memasukkan metrik Anda, menyesuaikannya dengan kit merek Anda, dan menambahkan tangkapan layar proyek.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Tampilkan hasil kampanye menggunakan slide yang sudah diformat dan siap presentasi.

Sesuaikan font, tata letak, dan elemen visual sambil tetap mempertahankan struktur yang konsisten.

Sisipkan tangkapan layar dan KPI untuk menonjolkan kontribusi yang dapat diukur.

Buat portofolio yang rapi dengan cepat menggunakan komponen slide yang siap diedit.

📌 Ideal untuk: Pemasar digital yang ingin menampilkan sertifikasi, KPI, dan kampanye sebelumnya dalam format presentasi.

💡 Tips Pro: Pemasaran jarang terjadi secara terpisah. Alih-alih hanya mengatakan ‘Saya meningkatkan keterlibatan sebesar 60%,’ berikan penghargaan kepada rekan kerja dan jelaskan bagaimana Anda bekerja sama dengan desainer, manajer proyek, atau insinyur. Kesadaran tim seperti itu sangat berharga bagi manajer perekrutan.

11. Green Stone UGC Creator Portfolio oleh Canva

melalui Canva

Portofolio Presentasi Green Stone UGC Creator dirancang khusus untuk kreator yang mengutamakan konten. Berbeda dengan tata letak resume tradisional, templat ini menggunakan format presentasi slide, sehingga sangat cocok untuk menampilkan hasil kampanye, kemitraan merek, dan data kinerja platform secara visual.

Anda mendapatkan ruang untuk studi kasus singkat, contoh kreatif, dan bahkan klip video atau pratinjau animasi melalui animasi dan transisi yang terintegrasi, sehingga pengelolaan portofolio proyek menjadi lebih efektif.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Tampilkan kolaborasi bermerk menggunakan presentasi modern yang berfokus pada konten.

Tambahkan studi kasus singkat untuk menggambarkan pendekatan kreatif dan hasilnya.

Sematkan pratinjau video atau klip animasi untuk menampilkan karya dinamis Anda.

Gunakan slide yang bersih dan terstruktur untuk menunjukkan kredibilitas dan fleksibilitas.

📌 Ideal untuk: Pencipta konten UGC dan influencer yang membutuhkan cara visual untuk menampilkan kolaborasi merek, bukti sosial, dan karya kreatif dalam format naratif.

12. Template Presentasi Portofolio Pemasaran Ilustratif oleh Canva

melalui Canva

Jika Anda lebih suka portofolio yang berwarna-warni, menyenangkan, dan sedikit lebih ekspresif, template ini mungkin cocok untuk Anda. Dirancang dengan gaya cerah dan kartun, menggunakan font seperti Adigiana Toybox dan Lulu Font TH, template ini ideal untuk para kreator yang ingin menambahkan sentuhan kepribadian pada slide mereka tanpa mengorbankan struktur.

Anda dapat mengedit semuanya langsung di browser menggunakan Canva, menambahkan transisi, dan mempresentasikan secara langsung, tanpa perlu mengunduh.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Tampilkan proyek pemasaran Anda melalui slide yang bersih dan dirancang secara visual dengan tujuan yang jelas.

Integrasikan testimoni dan metrik kinerja sambil tetap menjaga kejelasan tata letak.

Terapkan warna, ikon, dan elemen visual yang mencerminkan identitas desain unik Anda.

Bagikan portofolio Anda langsung di Canva untuk presentasi yang mulus dan berbasis browser.

📌 Ideal untuk: Para kreator dan freelancer yang ingin mengekspresikan kepribadian mereka sambil mengorganisir proyek, testimoni, dan hasil kampanye dalam tata letak yang terstruktur.

💡 Tips Pro: Perlakukan bagian Tentang Saya dalam portofolio pemasaran digital Anda seperti presentasi singkat yang efektif. Hindari klise seperti ‘sangat bersemangat tentang pemasaran’ dan buatlah bagian ini bermanfaat. Tambahkan 2-3 poin penting tentang keahlian Anda (‘Saya ahli dalam memperbaiki saluran email yang bermasalah’ atau ‘Saya suka mengubah blog yang rumit menjadi konten SEO yang efektif’). Bayangkan bagian ini sebagai cara untuk memposisikan diri Anda seperti sebuah produk.

13. Template Portofolio oleh Freepik

via Freepik

Desain Portofolio dan Resume Profesional oleh Freepik ini menjaga tampilan yang bersih dan ringkas. Desainnya mirip dengan resume, tetapi memiliki fleksibilitas untuk berfungsi sebagai portofolio lengkap.

Template ini dilengkapi dengan ruang khusus untuk testimoni, sehingga Anda dapat dengan mudah menambahkan kutipan klien atau sorotan kinerja tanpa terlihat berantakan. Desainnya mengutamakan hierarki visual, dengan judul yang menonjol, ikon yang bersih, dan penggunaan ruang putih yang cerdas.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai template ini

Gabungkan detail resume dan contoh proyek dalam satu tata letak yang rapi.

Tampilkan umpan balik klien menggunakan bagian testimoni yang sudah terintegrasi.

Gunakan hierarki visual yang kuat untuk menarik perhatian pada pencapaian utama.

Buat ringkasan yang ringkas dan profesional tentang keterampilan dan pengalaman Anda.

📌 Ideal untuk: Profesional yang ingin menggabungkan sorotan resume dengan contoh portofolio dalam format satu halaman yang ringkas.

Perkuat Portofolio Anda dengan ClickUp

Template portofolio pemasaran ClickUp memudahkan Anda untuk mengumpulkan semua karya Anda dalam satu tempat. Anda dapat mengorganisir kampanye, strategi, hasil, dan catatan di satu tempat dan memperbaruinya kapan saja.

Template ini dirancang untuk kolaborasi, pengeditan cepat, dan berbagi dengan percaya diri. Gunakan template ini untuk mempresentasikan karya Anda dengan jelas, menjaga konsistensi, dan tampil dengan portofolio profesional yang berbicara sendiri.

Daftar ke ClickUp dan temukan portofolio yang bekerja sekeras Anda. 🗂️