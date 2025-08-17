10 Aplikasi Daftar Tugas Bersama yang Mudah Digunakan untuk Tahun 2025

Semua berawal dari pertanyaan sederhana: ‘Sudahkah ada yang memberi makan anjing?’ atau ‘Siapa yang sedang mengerjakan slide presentasi?’ Satu adalah tugas rumah tangga, yang lain adalah proyek tim, tetapi keduanya bergantung pada orang-orang yang tetap terkoordinasi.

Dan itu tidak selalu mudah ketika tugas-tugas tersebar di obrolan grup, catatan, atau ingatan seseorang. 📒

Aplikasi daftar tugas bersama memungkinkan semua orang memiliki satu tempat untuk melacak apa yang perlu dilakukan, siapa yang melakukannya, dan apa yang sudah selesai. Dalam posting blog ini, kami telah mengumpulkan aplikasi-aplikasi yang mudah digunakan untuk membantu menjaga segala sesuatunya berjalan lancar.

Mari kita mulai!

Aplikasi Daftar Tugas Bersama Terbaik Sekilas

Berikut ini adalah ringkasan aplikasi terbaik yang membantu Anda membuat sistem daftar tugas. 📸

Alat Fitur terbaik Terbaik untuk Harga* ClickUp Kalender keluarga dengan kode warna, daftar belanja bersama, perencanaan menu, papan tulis kolaboratif, dan jurnal kenangan Perorangan, usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar Rencana gratis tersedia; Penyesuaian tersedia untuk perusahaan Todoist Masukan bahasa alami, grafik produktivitas visual, subtugas bertingkat, pengingat berdasarkan lokasi Perorangan, usaha kecil Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $2,50 per bulan Lovewick Rotasi tugas bersama, pengelolaan anggaran pasangan, kejutan pribadi, dasbor hubungan Individu, pasangan Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $9,90 per bulan Trello Papan Kanban, alur kerja berbasis kartu, lampiran daftar periksa, aturan otomatisasi (Butler) Usaha kecil, perusahaan menengah Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $6 per bulan Any. do Sinkronisasi lintas perangkat, perencanaan tugas harian (Moment), daftar tugas bersama, tampilan tugas dan kalender yang terintegrasi Perorangan, usaha kecil, keluarga Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $7,99 per bulan Cozi Kolom kustom, ketergantungan tugas, tampilan proyek visual, dan alur kerja otomatis Keluarga, individu Rencana gratis; Harga kustom Microsoft Loop Kolaborasi real-time, sinkronisasi komponen di Teams/Outlook, tabel adaptif, dan daftar tugas terintegrasi Perusahaan menengah, perusahaan besar Paket berbayar mulai dari $7,20 per bulan untuk tim, dan $12,99 per bulan untuk rumah tangga Asana Kolom kustom, ketergantungan tugas, tampilan proyek visual, alur kerja otomatis Usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $13,49 per bulan Notion Database terintegrasi, tugas tertanam dalam dokumen, dashboard, dan templat yang dapat disesuaikan Usaha kecil, perusahaan menengah Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $12 per bulan Google Keep Daftar tugas bersama real-time, pemindaian catatan ke teks melalui ponsel, dan transfer dokumen yang lancar Individu, pasangan, keluarga Gratis dengan akun Google

Apa yang Harus Anda Cari dalam Aplikasi Daftar Tugas Bersama?

Aplikasi daftar tugas bersama yang tepat dapat mengatasi kekacauan, memperlancar kolaborasi, dan menyesuaikan diri dengan alur kerja Anda. Berikut ini hal-hal yang perlu diprioritaskan dalam memilih alat:

Antarmuka intuitif: Memudahkan pembuatan dan navigasi tugas, memastikan adopsi cepat di berbagai tingkat keahlian tim

Sinkronisasi real-time: Pembaruan tugas pribadi secara instan di semua perangkat, mencegah tenggat waktu terlewat atau upaya ganda

Izin fleksibel: Memungkinkan akses yang disesuaikan, seperti kontrol admin atau mode tampilan saja, untuk kolaborasi yang aman

Kategorisasi tugas: Kelompokkan tugas dengan tag, Kelompokkan tugas dengan tag, daftar prioritas , atau folder proyek untuk kejelasan yang terorganisir

Integrasi yang mulus: Terhubung dengan alat seperti Slack, Google Apps, atau Microsoft Outlook untuk alur kerja yang terintegrasi

Pengingat otomatis: Mengirimkan notifikasi pengingat tepat waktu untuk tenggat waktu yang akan datang atau perubahan agar Mengirimkan notifikasi pengingat tepat waktu untuk tenggat waktu yang akan datang atau perubahan agar tetap melacak tugas

Aksesibilitas mobile: Mendukung pengelolaan tugas saat bepergian dengan aplikasi yang andal dan ramah pengguna untuk pengguna Android dan iOS

Pelacakan kemajuan: Menampilkan progres penyelesaian tugas melalui grafik intuitif atau dashboard status untuk wawasan yang jelas

🧠 Fakta Menarik: Urutan daftar Anda penting. Orang cenderung menyelesaikan beberapa item pertama dengan lebih konsisten karena efek primacy. Itulah mengapa ahli produktivitas merekomendasikan untuk menempatkan tugas paling penting di bagian atas, bahkan jika itu juga tugas yang paling Anda hindari.

10 Aplikasi Daftar Tugas Bersama Terbaik

Mencari aplikasi daftar tugas bersama yang tidak menumpuk data digital? Berikut ini beberapa pilihan yang sesuai untuk berbagai kebutuhan. 🗃️

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah ulasan detail tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Terbaik untuk mengintegrasikan tugas, proyek, dan kolaborasi tim)

Tugas bersama seringkali gagal karena orang-orang tidak memiliki satu tempat untuk melacak apa yang sudah dilakukan, apa yang masih perlu dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab.

Bagikan dan lacak tugas dengan ClickUp Lists Bagikan tanggung jawab secara berkelompok berdasarkan tema menggunakan ClickUp Lists

ClickUp solusinya. Ini adalah aplikasi serba bisa untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

ClickUp Lists

Semua yang ada di ClickUp dimulai dengan Daftar.

ClickUp Lists adalah tempat di mana tugas-tugas terkait berada—dikelompokkan berdasarkan proyek, rutinitas, atau tujuan bersama.

Misalnya, Anda mengelola rumah tangga. Anda mungkin memiliki daftar untuk ‘Tugas mingguan’, ‘Perencanaan makanan’, dan ‘Urusan sekolah’. Setiap daftar memberikan gambaran jelas tentang apa yang sedang terjadi di bidang tersebut dan memudahkan Anda untuk fokus tanpa tersesat dalam pekerjaan yang tidak terkait.

ClickUp Tasks

Kelola tugas bersama dengan fitur Tugas, Subtugas, dan Daftar Periksa dari ClickUp

Di setiap daftar, Anda dapat membuat Tugas ClickUp. Setiap Tugas mencakup semua yang Anda butuhkan untuk menyelesaikannya: judul, deskripsi, penugas, tanggal jatuh tempo, status, dan bahkan subtugas.

Misalnya, dalam lingkungan kerja, tim produk dapat menambahkan tugas bernama ‘Rilis draf email’ dan menugaskan tugas tersebut kepada penulis konten. Mereka kemudian dapat menambahkan subtugas seperti ‘Tulis draf’, ‘Minta umpan balik’, dan ‘Finalisasi subjek email’, dengan masing-masing subtugas ditugaskan kepada orang yang tepat.

Anda juga dapat menonton video ini untuk mengatur prioritas tugas dengan lebih baik.

Dengan begitu, tidak ada yang lupa atau mengulang pekerjaan orang lain.

Template Daftar Tugas Harian ClickUp

Dapatkan Template Gratis Mulailah setiap hari dengan tata letak yang jelas dan dapat digunakan ulang menggunakan Template Daftar Tugas Harian

Jika Anda mengulang tugas yang sama setiap hari, membuat daftar tugas ulang menjadi membosankan. Template Daftar Tugas Harian ClickUp dapat menghemat waktu Anda.

Template daftar tugas ini dirancang untuk membantu tim dan keluarga mengatur hari mereka dengan jelas. Template ini mencakup tugas-tugas yang sudah disiapkan seperti Rutin Pagi, Rutin Siang, dan Rutin Malam. Di bawah tugas-tugas tersebut, Anda dapat menemukan subtugas seperti Membaca buku, Waktu tenang, Jalan-jalan meditasi, dan lainnya.

Tersedia juga ClickUp Custom Fields untuk mencatat catatan, melacak streak, dan mengkategorikan tugas.

ClickUp Automations

Setelah struktur sudah terbentuk, tugas-tugas kecil seperti notifikasi dan pembaruan masih bisa menghambat produktivitas. ClickUp Automation membantu mengotomatisasi proses ini.

Kurangi pembaruan manual dengan ClickUp Automations

Anda dapat mengatur aturan yang secara otomatis memindahkan tugas, mengirim pembaruan, atau mengubah penugas saat kondisi tertentu terpenuhi. Misalnya, di rumah tangga yang sibuk, Anda dapat membuat otomatisasi yang memindahkan tugas ke 'Selesai' setelah dicentang, atau mengalihkan tugas mingguan setiap Senin pagi.

Fitur terbaik ClickUp

Lacak aktivitas harian Anda dengan saran cerdas: Biarkan Biarkan ClickUp Calendar secara otomatis menjadwalkan tugas berdasarkan prioritas dan ketersediaan, menghemat waktu dalam perencanaan manual

Atur ulang tugas dengan fitur seret dan lepas di Kalender ClickUp

Sinkronisasi lintas kalender: Hubungkan Google, Outlook, atau Apple Calendar ke ClickUp sehingga semua acara kalender Anda secara otomatis disesuaikan

Buat laporan kemajuan: Minta Minta ClickUp Brain untuk mengumpulkan kemajuan tim atau keluarga Anda dan gunakan AI untuk tugas-tugas sehari-hari

Tugaskan tugas dengan cepat: Komunikasikan dan alokasikan tugas dengan cepat menggunakan Komunikasikan dan alokasikan tugas dengan cepat menggunakan ClickUp Assign Comments , menjaga semua informasi terkait tugas di satu tempat

Otomatisasi alur kerja antar aplikasi: Buat pemicu yang secara otomatis memindahkan data antar alat, seperti menetapkan tanggal jatuh tempo berulang atau memindahkan tugas antar papan proyek

Akses dokumen eksternal: Sematkan Google Docs, Sheets, dan bahkan situs web langsung ke tugas dengan Sematkan Google Docs, Sheets, dan bahkan situs web langsung ke tugas dengan integrasi ClickUp , sehingga Anda memiliki semua yang Anda butuhkan tanpa perlu meninggalkan aplikasi

Batasan ClickUp

Terlalu banyak opsi kustomisasi dapat membingungkan pengguna baru

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.215+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.455+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini benar-benar menggambarkan semuanya:

ClickUp sangat membantu dalam mengelola tugas dan menjaga semuanya terorganisir di satu tempat. Platform ini sangat intuitif, menawarkan tingkat kustomisasi yang tinggi, dan memudahkan untuk memprioritaskan aktivitas serta memenuhi tenggat waktu. Manajemen tugas, khususnya, telah meningkatkan produktivitas tim kami secara signifikan, dan kemampuan untuk melihat semuanya melalui dashboard dan daftar adalah perubahan besar. Saya menggunakannya setiap hari, sepanjang hari, dan sudah terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain, seperti Toogl Track, Google Calendar, dan Microsoft Outlook.

ClickUp sangat membantu dalam mengelola tugas dan menjaga segala sesuatunya terorganisir di satu tempat. Platform ini sangat intuitif, menawarkan tingkat kustomisasi yang tinggi, dan memudahkan untuk memprioritaskan aktivitas serta memenuhi tenggat waktu. Manajemen tugas, khususnya, telah meningkatkan produktivitas tim kami secara signifikan, dan kemampuan untuk melihat semuanya melalui dashboard dan daftar adalah perubahan besar. Saya menggunakannya setiap hari, sepanjang hari, dan sudah terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain, seperti Toogl Track, Google Calendar, dan Microsoft Outlook.

2. Todoist (Terbaik untuk keseimbangan antara kesederhanaan dan fitur yang powerful)

melalui Todoist

Anda mungkin merasa kewalahan dengan alat manajemen proyek yang rumit. Todoist menemukan keseimbangan yang tepat antara kesederhanaan dan fungsionalitas.

Antarmuka yang bersih menyembunyikan fitur organisasi yang powerful di baliknya. Anda dapat membuat proyek bersama untuk berbagai hal, mulai dari merencanakan liburan dengan teman hingga mengkoordinasikan tenggat waktu kerja dengan rekan tim. Fitur input bahasa alami yang menonjol—mengetik ‘Kirim laporan setiap Jumat’ secara otomatis mengatur tugas berulang.

Fitur terbaik Todoist

Atur pengingat berbasis lokasi yang akan memberi notifikasi tentang daftar belanja begitu Anda masuk ke supermarket langganan Anda

Bagi proyek kompleks menjadi tiga tingkat subtugas bertingkat yang menjaga proyek rumit tetap terorganisir dengan rapi

Lacak kemajuan dengan grafik penyelesaian visual yang menampilkan pola produktivitas harian, mingguan, dan bulanan secara sekilas

Akses dan perbarui daftar bersama secara real-time di Android, Windows, web, atau perangkat Apple

Batasan Todoist

Rencana gratis terbatas hanya untuk lima proyek aktif

Tidak dapat melampirkan file berukuran lebih dari 25 MB ke tugas

Komentar dan riwayat tugas hanya tersedia di versi berbayar

Harga Todoist

Pemula: Gratis

Pro: $2,5 per bulan per pengguna

Bisnis: $8 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Todoist

G2: 4. 4/5 (800+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.585+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Todoist?

Salah satu ulasan G2 mengatakan hal ini:

Bagi saya, Todoist seperti penyelamat. Mudah digunakan dan sangat membantu dalam mengatur semua tugas ke dalam daftar to-do yang jelas, bahkan untuk proyek besar bersama tim. Selain itu, mengubah tenggat waktu juga sangat mudah.

Bagi saya, Todoist seperti penyelamat. Mudah digunakan dan sangat membantu dalam mengatur semua tugas ke dalam daftar to-do yang jelas, bahkan untuk proyek besar bersama tim. Selain itu, mengubah tenggat waktu juga sangat mudah.

🔍 Tahukah Anda? Ada alasan psikologis mengapa Anda terus memikirkan tugas yang belum selesai. Ini disebut Efek Zeigarnik — otak Anda terus menjaga tugas-tugas tersebut terbuka seperti tab di browser hingga Anda menyelesaikannya atau mengalihkannya. Menulisnya membantu Anda melepaskan pikiran tersebut.

3. Lovewick (Terbaik untuk pasangan yang mengelola tugas rumah tangga bersama)

via Lovewick

Bayangkan sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk percakapan pasangan tentang siapa yang melakukan apa. Itu adalah Lovewick. Berbeda dengan pengelola tugas umum, Lovewick dirancang dari awal untuk Anda dan pasangan yang tinggal bersama.

Aplikasi ini berfokus pada membuat pengelolaan rumah tangga terasa seperti kerja sama tim. Ia mendorong kepemilikan tugas yang setara melalui pengingat cerdas dan fitur distribusi yang seimbang.

Fitur terbaik Lovewick

Buat rutinitas rumah tangga yang berulang dan secara otomatis bergantian antara pasangan, sehingga tidak ada yang harus membersihkan setiap minggu

Lacak pengeluaran bersama dan tujuan anggaran bersamaan dengan tugas-tugas untuk mengelola sewa, tagihan utilitas, dan belanja bahan makanan di satu tempat

Gunakan dashboard hubungan untuk merayakan tugas yang telah diselesaikan dan memastikan tanggung jawab rumah tangga tetap seimbang seiring waktu

Rencanakan acara spesial dan kencan kejutan di bagian pribadi yang tidak dapat diakses oleh pasangan Anda hingga tanggal pengungkapan

Batasan Lovewick

Integrasi terbatas dengan aplikasi produktivitas lainnya

Aplikasi ini kurang cocok untuk tugas-tugas terkait pekerjaan

Membutuhkan kedua pasangan untuk menggunakan aplikasi ini secara aktif agar mendapatkan manfaat maksimal

Harga Lovewick

Gratis

Lovewick Plus: $9,99/bulan

Ulasan dan peringkat Lovewick

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Lovewick?

Komentar Reddit ini menyoroti sudut pandang yang menarik:

Saya sangat menyukai Lovewick. Aplikasinya sederhana, gratis, dan antarmukanya sesuai dengan kebutuhan kami. Anda tidak akan percaya berapa banyak kencan rahasia yang berhasil saya rencanakan dengan aplikasi ini. Dan tentu saja, daftar tugasnya!! Pasangan saya dan saya adalah orang yang sangat terorganisir, jadi pengalaman menggunakan aplikasi ini sangat luar biasa bagi kami.

Saya sangat menyukai Lovewick. Aplikasinya sederhana, gratis, dan antarmukanya sesuai dengan kebutuhan kami. Anda tidak akan percaya berapa banyak kencan rahasia yang berhasil saya rencanakan dengan aplikasi ini. Dan tentu saja, daftar tugasnya!! Pasangan saya dan saya adalah orang-orang yang sangat terorganisir, jadi pengalaman menggunakan aplikasi ini sangat luar biasa bagi kami.

💡 Tips Pro: Tulis tugas sesuai dengan cara yang dibutuhkan oleh diri Anda di masa depan. ‘Ikuti Paul’ menjadi lebih jelas jika ditulis ‘Ikuti Paul terkait laporan Q2 – menunggu tanggapan dari Kamis lalu’. Daftar Anda seharusnya mengurangi gesekan, bukan menciptakannya.

4. Trello (Terbaik untuk pemikir visual yang lebih suka tata letak papan)

via Trello

Bagi Anda yang suka berpikir visual, Trello menawarkan pendekatan segar dalam pengelolaan tugas pribadi. Sistem Kanban berbasis kartu memungkinkan Anda memindahkan tugas ke papan yang dapat disesuaikan, mewakili tahap-tahap penyelesaian yang berbeda. Alur kerja ini memudahkan Anda melihat status proyek secara sekilas.

Anda dapat menyeret kartu antara kolom seperti 'To Do,' 'In Progress,' dan 'Done,' menciptakan representasi visual yang memuaskan tentang kemajuan.

Fitur terbaik Trello

Lampirkan file, daftar periksa, tanggal jatuh tempo, dan komentar langsung ke kartu tugas untuk konteks lengkap tentang hasil proyek

Buat templat daftar tugas papan untuk proyek yang dapat diulang sehingga tim Anda tidak perlu membangun struktur ulang setiap kali

Sesuaikan aturan otomatisasi Butler yang memindahkan kartu dan memberi tahu anggota tim saat kondisi tertentu terpenuhi

Tambahkan label berwarna untuk mengkategorikan tugas berdasarkan departemen, tingkat prioritas, atau nama klien untuk penyaringan visual yang cepat

Batasan Trello

Fitur pelaporan dan analitik terbatas pada paket gratis dan paket tingkat bawah

Fitur bidang kustom memerlukan langganan premium

Integrasi kalender dan tampilan garis waktu tidak sekuat

Harga Trello

Gratis

Standar: $6 per bulan per pengguna

Premium: $12,50 per bulan per pengguna

Enterprise: $17,50 per bulan per pengguna (ditagih secara tahunan)

Ulasan dan peringkat Trello

G2: 4. 4/5 (13.670+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (23.435+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Trello?

Menurut ulasan Trustpilot:

Alat yang sangat sederhana namun berguna. Kami menggunakan ini untuk peta jalan teknologi dan produk kami serta memantau kemajuan pekerjaan. Sangat berguna. Ada beberapa opsi penyesuaian dan integrasi yang tersedia. Harga telah naik cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, ini adalah alat yang hebat untuk startup.

Alat yang sangat sederhana namun berguna. Kami menggunakan ini untuk peta jalan teknologi dan produk kami serta memantau kemajuan pekerjaan. Sangat berguna. Ada beberapa opsi penyesuaian dan integrasi yang tersedia. Harga telah naik cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, ini adalah alat yang hebat untuk startup.

🔍 Tahukah Anda? Menurut survei terhadap 2.000 orang, rata-rata orang dewasa di Inggris membuat 156 daftar tugas setiap tahun. Lebih dari sepertiga responden mengatakan mereka akan kebingungan tanpa daftar tugas mereka, dan 21% akan kesulitan menyelesaikan tugas tanpa daftar tersebut.

5. Any. do (Terbaik untuk sinkronisasi mulus di berbagai perangkat)

melalui Any.do

Any. do menonjol dengan kemampuan lintas platformnya. Aplikasi ini beralih dengan mulus antara desktop, mobile, web, dan bahkan antarmuka smartwatch. Anda dapat membuat daftar belanja di komputer dan mencentang item di ponsel saat berada di toko tanpa masalah sinkronisasi.

Desainnya yang bersih dan minimalis memfokuskan perhatian pada tugas-tugas daripada membingungkan Anda dengan fitur-fitur yang rumit.

Fitur terbaik Any. do

Rencanakan hari Anda dengan fitur 'Moment' yang mengingatkan Anda untuk melakukan tinjauan singkat selama lima menit tentang tugas-tugas yang akan datang setiap pagi

Buat daftar bersama untuk belanja bahan makanan atau tugas rumah tangga yang diperbarui secara real-time di semua perangkat anggota keluarga

Integrasikan acara kalender dengan tugas untuk melihat gambaran lengkap janji temu dan tugas dalam garis waktu yang terpadu

Grupkan tugas ke dalam kategori yang dapat disesuaikan sesuai dengan area kehidupan spesifik Anda, seperti renovasi rumah atau perencanaan pernikahan

Batasan Any. do

Opsi organisasi tugas kurang fleksibel dibandingkan dengan beberapa pesaing

Opsi tugas berulang masih lebih terbatas dibandingkan Todoist

Fitur kolaboratif tidak sekuat alternatif yang difokuskan pada tim

Harga Any. do

Gratis

Premium: $7,99/bulan

Keluarga: $9,99/bulan (untuk empat anggota)

Tim: $7,99 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Any. do

G2: 4. 2/5 (190+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (190 ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Rata-rata orang hanya dapat menampung 3-5 item dalam memori kerja mereka sekaligus. Itulah salah satu alasan mengapa daftar tugas sangat penting; mereka membebaskan otak Anda dan memberi ruang untuk fokus tanpa harus mengingat semuanya sekaligus.

6. Cozi (Terbaik untuk keluarga sibuk yang mengelola jadwal yang padat)

via Cozi

Cozi mengatasi tantangan unik dalam pengelolaan keluarga. Aplikasi ini menggabungkan kalender keluarga, daftar belanja, daftar tugas, dan rencana makan dalam satu antarmuka yang berwarna-warni.

Setiap anggota keluarga diberi warna berbeda, sehingga mudah melihat siapa yang harus berada di mana dan kapan. Fitur daftar belanja bersama mencegah pembelian ganda dan memastikan tidak ada yang terlupa saat berbelanja.

Fitur terbaik Cozi

Bagikan daftar belanja dan daftar tugas yang dapat diperbarui oleh setiap anggota keluarga dari perangkat mereka sendiri, bahkan tanpa koneksi seluler

Rencanakan menu makan dan simpan resep di aplikasi yang sama tempat daftar belanja dibuat untuk mempermudah persiapan makan malam

Terima email agenda setiap pagi dengan ringkasan lengkap aktivitas dan janji temu setiap anggota keluarga

Simpan jurnal keluarga di mana anggota dapat mencatat kenangan dan foto-foto momen penting bersama dengan tugas-tugas sehari-hari dan pencapaian

Batasan Cozi

Versi gratis mencakup iklan yang dianggap mengganggu oleh beberapa pengguna

Pilihan penyesuaian yang terbatas dibandingkan dengan manajer tugas yang lebih fleksibel

Lebih sedikit integrasi dengan kalender dan layanan pihak ketiga

Harga Cozi

Gratis

Cozi Gold: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Cozi

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

7. Microsoft Loop (Terbaik untuk tim yang sudah menggunakan Microsoft 365)

melalui Microsoft Loop

Microsoft Loop mengubah pengelolaan tugas menjadi ruang kerja kolaboratif yang dinamis. Aplikasi ini menggabungkan elemen dokumen, papan tulis, dan daftar tugas menjadi komponen yang diperbarui secara real-time di seluruh aplikasi Microsoft.

Ini berarti daftar tugas yang dibuat di Loop akan muncul dan diperbarui secara instan saat disematkan di obrolan Teams atau email Outlook Anda.

Fitur terbaik Microsoft Loop

Buat komponen kolaboratif yang tetap sinkron saat dibagikan di Teams, Outlook, dan Word tanpa perlu pembaruan manual

Ubah ide menjadi tugas yang dapat dilaksanakan tanpa perlu berpindah antar alat saat rapat lintas departemen

Lacak kemajuan proyek dengan tabel adaptif yang dapat diperbarui oleh semua orang secara bersamaan selama atau setelah panggilan video

Batasan Microsoft Loop

Membutuhkan langganan Microsoft 365 untuk fungsi penuh

Ini adalah produk yang relatif baru, dengan fitur yang masih terus berkembang

Kurva pembelajaran yang lebih curam dibandingkan aplikasi manajemen tugas mandiri

Harga Microsoft Loop

Untuk rumah

Microsoft 365 Family: $12,99/bulan (untuk 1 hingga 6 orang)

Microsoft 365 Personal: $9,99/bulan (untuk satu orang)

Untuk bisnis

Microsoft 365 Business Basic: $7,20 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Standard: $15 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Premium: $26,40 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Apps for business: $9,90 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Microsoft Loop

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa bahkan hambatan mental singkat yang disebabkan oleh berpindah-pindah tugas dapat menghabiskan hingga 40% waktu produktif seseorang.

8. Asana (Terbaik untuk tim yang membutuhkan pelacakan proyek yang andal)

via Asana

Asana membawa pengelolaan tugas bersama ke level yang lebih terstruktur. Platform ini menawarkan berbagai cara untuk memvisualisasikan pekerjaan—daftar, papan, garis waktu, dan kalender—sehingga tim Anda dapat melacak proyek sesuai dengan gaya preferensi mereka.

Pengaturan izin yang detail memungkinkan Anda mengontrol siapa yang dapat melihat, mengedit, atau memberikan komentar pada tugas tertentu, sehingga cocok untuk struktur tim yang kompleks.

Fitur terbaik Asana

Buat bidang kustom untuk menyaring tugas berdasarkan informasi spesifik seperti status persetujuan klien dan kategori anggaran

Otomatiskan proses rutin dengan aturan yang menetapkan tugas, memperbarui status, dan mengirim notifikasi saat batas waktu mendekat

Tetapkan ketergantungan antar tugas sehingga anggota tim tahu persis tugas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mereka dapat memulai pekerjaan mereka

Batasan Asana

Rencana gratis terbatas untuk 15 anggota tim

Beberapa pengguna melaporkan kelebihan notifikasi pada proyek yang aktif

Aplikasi seluler ini tidak memiliki beberapa fitur yang tersedia di versi desktop

Cukup mahal untuk penggunaan kasual atau skala kecil

Harga Asana

Pribadi: Gratis

Paket Pemula: $13,49 per bulan per pengguna

Lanjutan: $30,49 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Enterprise+: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Asana

G2: 4. 4/5 (11.580+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (13.435+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Asana?

Lihat apa yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang aplikasi daftar tugas bersama ini:

Yang paling saya sukai dari Asana adalah betapa mudahnya mengimplementasikannya di seluruh organisasi kami. Antarmuka yang intuitif membuat proses onboarding berjalan lancar, dan dasbor bawaan memberikan visibilitas langsung terhadap progres proyek tanpa perlu penyesuaian yang rumit. Selain itu, navigasi yang mudah dan desain yang ramah pengguna membuat pengguna di semua tingkat dapat dengan mudah mengadopsi dan tetap terlibat dengan tugas-tugas mereka.

Yang paling saya sukai dari Asana adalah betapa mudahnya mengimplementasikannya di seluruh organisasi kami. Antarmuka yang intuitif membuat proses onboarding berjalan lancar, dan dasbor bawaan memberikan visibilitas langsung terhadap progres proyek tanpa perlu penyesuaian yang rumit. Selain itu, navigasi yang mudah dan desain yang ramah pengguna membuat pengguna di semua level dapat dengan mudah mengadopsi dan tetap terlibat dengan tugas-tugas mereka.

9. Notion (Terbaik untuk menggabungkan catatan, dokumen, dan tugas)

via Notion

Dengan Notion, Anda dapat membuat daftar tugas yang kaya dan terintegrasi dalam dokumen kontekstual. Pendekatan basis data yang fleksibel memungkinkan penyesuaian properti dan tampilan yang sesuai dengan alur kerja spesifik.

Tim Anda akan menghargai cara Notion menghubungkan materi referensi dan tugas-tugas yang harus dilakukan. Aplikasi ini juga mendukung penggunaan AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas.

Fitur terbaik Notion

Buat basis data kustom yang melacak tugas baru bersama dengan informasi klien terkait, dokumentasi proyek, dan catatan rapat

Buat tampilan terhubung yang menampilkan tugas yang sama dengan filter berbeda untuk eksekutif, manajer, dan kontributor individu

Desain halaman dashboard yang menggabungkan tugas, catatan, dan metrik dalam satu tampilan terpadu untuk gambaran umum proyek

Beralih antara daftar tugas sederhana dan tampilan basis data seiring kompleksitas proyek Anda berkembang dari konsep hingga pelaksanaan

Batasan Notion

Kurva pembelajaran yang lebih curam dibandingkan dengan aplikasi manajemen tugas khusus

Kinerja dapat melambat dengan database besar dan halaman yang kompleks

Pengaturan memerlukan waktu dan usaha yang cukup banyak

Harga Notion

Gratis

Plus: $12 per bulan per pengguna

Bisnis: $24 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Notion

G2: 4.7/5 (6.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.540+ ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Orang lebih berkomitmen pada tujuan mereka ketika ada unsur publik. Sebuah studi menemukan bahwa orang yang membagikan tujuan mereka dengan orang lain atau membuatnya terlihat (seperti di papan tugas bersama) lebih cenderung menindaklanjuti.

10. Google Keep (Terbaik untuk mencatat tugas sederhana secara cepat)

melalui Google

Google Keep menawarkan pendekatan sederhana untuk tugas-tugas bersama Anda. Aplikasi ini berfungsi seperti catatan tempel digital dengan fitur kolaborasi tambahan.

Anda dapat membuat catatan berwarna dan daftar periksa manajemen proyek yang sinkron di semua perangkat. Integrasinya dengan layanan Google lainnya membuatnya sangat praktis jika Anda sudah menggunakan Gmail atau Google Calendar. Selain itu, kesederhanaannya membuatnya sempurna untuk daftar belanja cepat atau pengingat berulang.

Fitur terbaik Google Keep

Bagikan catatan dan daftar periksa secara instan dengan kontak Google yang dapat melihat dan mengedit secara real-time saat berbelanja di toko-toko berbeda

Ubah catatan tulisan tangan menjadi teks menggunakan fitur kamera aplikasi seluler saat mencatat ide di tisu atau buku catatan

Salin isi catatan langsung ke Google Docs untuk mengembangkan daftar sederhana menjadi dokumen detail tanpa perlu mengetik ulang

Batasan Google Keep

Tidak dilengkapi dengan fitur manajemen tugas lanjutan seperti ketergantungan atau subtugas

Pilihan format teks yang terbatas dibandingkan dengan aplikasi catatan berfitur lengkap

Tidak dapat menugaskan item tertentu dalam daftar bersama ke orang yang berbeda

Harga Google Keep

Gratis dengan akun Google

Ulasan dan peringkat Google Keep

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.7/5 (230 ulasan)

💡 Tips Pro: Buat daftar 'catch-all' untuk hal-hal acak semua orang. Mulai dari mengambil cucian kering hingga mengingat untuk menelepon Bibi Mary, semuanya jadi lebih mudah saat semua orang menambahkan tugas mereka ke daftar bersama. Namun, batasi daftar ini hanya untuk hal-hal penting agar tidak menjadi tempat penumpukan tugas.

