Template Rencana Pengadaan Gratis untuk Pengadaan dan Manajemen Pemasok

Apa Itu Template Rencana Pengadaan?

Template rencana pengadaan adalah dokumen terstruktur yang menggambarkan proses dan strategi untuk memperoleh barang, jasa, atau pekerjaan dari sumber eksternal dalam suatu proyek atau organisasi.

Template ini berfungsi sebagai panduan, menjelaskan langkah-langkah, jadwal, tanggung jawab, dan kriteria yang terlibat dalam aktivitas pengadaan.

Secara umum, templat-templat ini mencakup tujuan pengadaan, hasil riset pasar, jenis kontrak, proses pengadaan, peran dan tanggung jawab, metrik kinerja, serta strategi manajemen risiko.

Template ini mengstandarkan prosedur Anda, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan menyelaraskan KPI pengadaan dengan tujuan proyek secara keseluruhan.

12 Template Rencana Pengadaan Gratis untuk Memudahkan Tantangan Pengadaan

ClickUp Templates menawarkan solusi yang dirancang untuk menyederhanakan dan memperlancar proses pengadaan.

ClickUp adalah Ruang Kerja AI Terintegrasi yang menggabungkan manajemen proyek, dokumen, dan komunikasi tim dalam satu platform.

Tugas seorang manajer pengadaan mencakup segala hal, mulai dari memantau hubungan dengan pemasok hingga mengatur pesanan pembelian terperinci dan laporan persediaan. Untuk memudahkan, berikut adalah rekomendasi kami untuk templat rencana manajemen pengadaan terbaik yang mencakup semua aspek.

1. Template Pengadaan ClickUp

Dapatkan Template Gratis Template Pengadaan ClickUp dirancang untuk membantu Anda melacak dan mengelola proses pengadaan Anda.

Mengelola pembelian tanpa rencana yang jelas dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak perlu, detail yang terlewat, dan kebingungan di menit-menit terakhir. Template Pembelian ClickUp memberikan struktur pada proses, membantu tim merencanakan, melacak, dan mengoptimalkan setiap tahap pembelian.

Dengan dasbor visual dan basis data tanpa kode, memantau aktivitas pengadaan menjadi lebih mudah. Alur kerja otomatis menangani permintaan, persetujuan, dan pelacakan pengiriman, mengurangi kebutuhan untuk mengikuti perkembangan secara terus-menerus.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Buat proses pengadaan yang terstandarisasi untuk menghindari kebingungan dan keterlambatan

Simpan semua detail dan dokumen pemasok di satu ruang yang terorganisir

Pantau setiap tahap pengadaan dengan dasbor visual

Kurangi kesalahan dengan mengikuti alur kerja yang jelas dan format yang konsisten

Pahami lebih baik hubungan dengan pemasok dan nilai risiko potensial menggunakan Tampilan Kustom

📌 Ideal untuk: Perusahaan yang membutuhkan sistem terpusat untuk melacak, mengelola, dan menyederhanakan proses pengadaan.

2. Template Permintaan Penawaran ClickUp

Dapatkan Template Gratis Template Permintaan Penawaran (Request for Quote) ClickUp dirancang untuk membantu Anda melacak permintaan penawaran dari vendor.

Permohonan Penawaran Harga (RFQ) sangat penting saat mencari bahan atau layanan, memastikan harga yang adil dan transparansi. Template Permohonan Penawaran Harga ClickUp mengorganisir setiap detail proses RFQ Anda.

Ini memungkinkan Anda untuk mendefinisikan tujuan proyek, anggaran, dan jadwal sebelum mengirimkan permintaan penawaran (RFQ) yang terstruktur kepada vendor, memastikan konsistensi dan kejelasan dalam komunikasi.

Selain itu, dengan bagian khusus untuk detail pengadaan penting, Anda dapat mencatat informasi pemasok dan perusahaan, instruksi khusus, serta ringkasan penawaran dengan usaha minimal.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Kumpulkan penawaran dari pemasok dengan format dan detail yang konsisten

Tentukan tujuan proyek dan anggaran yang jelas sebelum meminta penawaran

Bandingkan proposal pemasok secara berdampingan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik

Lacak semua permintaan penawaran (RFQ) dalam satu sistem terpusat untuk transparansi

📌 Ideal untuk: Tim pengadaan yang membutuhkan cara standar dan efisien untuk mengumpulkan dan mengevaluasi penawaran pemasok, memastikan perbandingan yang adil dan komunikasi yang terstruktur.

3. Template Pesanan Pembelian dan Persediaan ClickUp

Dapatkan Template Gratis Template Pesanan Pembelian dan Persediaan ClickUp dirancang untuk membantu Anda melacak pembelian dan persediaan.

Template Pesanan Pembelian dan Persediaan ClickUp memastikan setiap pesanan dicatat dan dilacak dengan akurat dari permintaan hingga penyelesaian. Template ini membantu bisnis mengelola detail pemasok, tanggal pembelian, syarat pengiriman, dan jadwal pengiriman dengan efisien.

Ini memungkinkan Anda mengorganisir tugas ke dalam empat belas status berbeda: Pembayaran, Kirim ke Pemasok, Tambahkan ke Inventaris, Siap untuk Ditinjau, Dikirim, dll., untuk memantau kemajuan.

Dengan pelacakan real-time, tim dapat memantau aktivitas pengadaan, merencanakan persediaan, dan menghindari kesalahan mahal seperti pesanan ganda atau pengiriman yang terlewat. Hal ini juga meningkatkan manajemen persediaan, memungkinkan Anda memantau tingkat stok.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Catat setiap pesanan pembelian dengan akurat dari awal hingga akhir

Pantau tingkat persediaan untuk menghindari kekurangan dan kelebihan stok

Lacak detail pemasok dan jadwal pengiriman dengan efisien

Buat laporan persediaan untuk mendukung keputusan pembelian

📌 Ideal untuk: Perusahaan yang mencari alat serbaguna yang membantu manajer dalam memproses pesanan pembelian dan memantau tingkat persediaan, memastikan persediaan selalu terupdate dan pesanan diproses dengan lancar.

4. Template Proses RFP ClickUp

Dapatkan Template Gratis Template Proses RFP ClickUp dirancang untuk membantu Anda mengelola proses tanggapan terhadap Request For Proposal (RFP).

Proses RFP (Request for Proposal) adalah cara bisnis meminta penawaran dari vendor, dengan menjelaskan persyaratan proyek dan kriteria evaluasi untuk memastikan mereka memilih mitra terbaik.

Template Proses RFP ClickUp menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk menangani segala hal mulai dari menyusun permintaan hingga memilih pemasok akhir. Pantau tanggal penting seperti batas waktu pengajuan dan jadwal penawaran untuk memastikan tidak ada yang terlewat.

Template RFP ini mencakup lima kategori utama untuk menjaga segala sesuatunya terorganisir: Fase proses (penyusunan, perencanaan, atau tinjauan), Anggaran (alokasi dana), Lampiran (dokumen penting), Tanggal penawaran (jadwal), dan Batas waktu proposal.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Atur tahap RFP dari penyusunan hingga pemilihan vendor

Pantau batas waktu pengajuan dan jadwal penawaran dengan tepat

Simpan semua proposal dan lampiran di satu lokasi terstruktur

Evaluasi penawaran pemasok secara konsisten menggunakan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya

📌 Ideal untuk: Tim proyek atau bisnis yang mengelola proses seleksi pemasok yang kompleks, di mana kejelasan, tenggat waktu, dan organisasi yang baik sangat penting untuk mengevaluasi beberapa proposal.

5. Template RFI Standar ClickUp

Dapatkan Template Gratis Template RFI Standar ClickUp dirancang untuk membantu Anda melacak dan mengelola permintaan informasi.

Permohonan Informasi (RFI) mengumpulkan detail dari vendor, pemasok, atau pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan pembelian. Template RFI Standar ClickUp memungkinkan Anda mengumpulkan, melacak, dan mengevaluasi tanggapan vendor dengan efisien.

Anda dapat membuat formulir tiket RFI dengan detail penting seperti nama pemohon, departemen, dan tanggal jatuh tempo. Setelah dikirimkan, lacak setiap permintaan menggunakan status seperti ‘Permintaan Baru,’ ‘Konfirmasi,’ ‘Selesai,’ dan ‘Pengiriman.’

Ingin membandingkan respons? Template ini mencakup beberapa tampilan: Daftar Permintaan untuk mengorganisir RFIs, Papan Proses untuk melacak status, dan Kalender Jadwal Pengiriman untuk memvisualisasikan tanggal jatuh tempo.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Kumpulkan informasi pemasok secara sistematis untuk pengambilan keputusan yang terinformasi

Tetapkan tanggal jatuh tempo dan tanggung jawab untuk setiap permintaan RFI

Pantau kemajuan dengan status yang jelas dari pengajuan hingga penyelesaian

Bandingkan respons dengan mudah menggunakan berbagai tampilan untuk kejelasan

📌 Ideal untuk: Tim yang ingin mengumpulkan informasi detail dari vendor, pemasok, atau pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan pembelian, dengan fokus pada pengorganisasian tanggapan, prioritas permintaan, dan pelacakan kemajuan.

6. Template Tugas Audit Pemasok ClickUp

Dapatkan Template Gratis Template Tugas Audit Pemasok ClickUp dirancang untuk membantu Anda dengan mudah melacak audit dan inspeksi pemasok.

Audit pemasok sangat penting untuk memastikan pemasok Anda memenuhi standar kepatuhan, kualitas, dan kinerja. Template Tugas Audit Pemasok ClickUp melacak kriteria audit, penugasan tugas, dan tindak lanjut.

Kelola setiap tahap proses audit pemasok, mulai dari membuat dan menugaskan tugas audit dengan tenggat waktu yang jelas untuk memastikan pertanggungjawaban di seluruh tim Anda. Anda dapat mengorganisir semua informasi terkait audit, termasuk daftar periksa kepatuhan dan evaluasi kinerja, di satu tempat, membantu Anda mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Jadwalkan audit pemasok dengan tugas dan batas waktu yang jelas

Pantau kepatuhan dan metrik kinerja di satu tempat

Tetapkan tanggung jawab untuk memastikan pertanggungjawaban dalam setiap audit

Catat tindakan tindak lanjut dan perbaikan secara efisien

📌 Ideal untuk: Perusahaan yang mengelola banyak pemasok dan industri yang memerlukan pelacakan dan pelaporan yang teliti.

7. Template Daftar Pemasok Utama ClickUp

Dapatkan Template Gratis Template Daftar Pemasok Utama ClickUp dirancang untuk membantu Anda melacak pemasok Anda di satu tempat.

Manajemen pemasok tidak perlu terasa menegangkan.

Jika Anda masih harus menggali spreadsheet lama, email, atau catatan tempel untuk mencari kontak pemasok, detail kontrak, atau kinerja masa lalu, saatnya untuk melakukan pembaruan. Template Daftar Pemasok Utama ClickUp memberikan kerangka kerja untuk mengelola setiap pemasok, kontraktor, atau penyedia layanan.

Cari pemasok secara instan berdasarkan nama, industri, atau informasi kontak tanpa perlu menggulir berulang kali, dan lacak detail kontrak, status pemasok, serta pengeluaran dalam satu dasbor terorganisir.

Ini juga memungkinkan Anda memprioritaskan pemasok kunci dan memantau kinerja untuk mengoptimalkan strategi pengadaan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Sentralisasikan informasi pemasok, termasuk detail kontak dan kontrak

Prioritaskan pemasok kritis untuk perencanaan pengadaan

Pantau kinerja pemasok secara konsisten di seluruh proyek

Cari pemasok dengan mudah menggunakan filter dan tampilan yang disesuaikan

📌 Ideal untuk: Organisasi yang mengelola hubungan dengan beberapa pemasok, memungkinkan mereka untuk mengonsolidasikan dan mengorganisir informasi pemasok kunci, memantau kinerja, dan dengan mudah memprioritaskan pemasok kritis.

8. Template Formulir Aplikasi Pemasok ClickUp

Dapatkan Template Gratis Jadikan proses onboarding pemasok menjadi lancar dan efektif dengan templat formulir aplikasi pemasok ClickUp

Template Formulir Aplikasi Pemasok ClickUp mengubah proses onboarding yang kacau menjadi pengalaman yang terorganisir dengan baik, yang berfokus pada pengumpulan detail pemasok yang penting secara langsung. Template ini memudahkan pengumpulan informasi dan evaluasi pemasok untuk pengambilan keputusan yang didasarkan pada data.

Pernah bertanya-tanya bagaimana cara menyaring pemasok secara efektif sebelum mengadakan pertemuan? Template ini memungkinkan Anda mencatat segala hal mulai dari informasi kontak dan penawaran produk hingga sertifikasi.

Pastikan semua calon pemasok menyediakan informasi yang diperlukan, detail bisnis, dan penawaran produk untuk menilai apakah mereka cocok untuk bisnis Anda.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Kumpulkan informasi pemasok secara sistematis untuk evaluasi

Pastikan semua sertifikasi dan dokumen yang diperlukan telah diserahkan

Standarkan proses onboarding untuk pemasok baru

Pantau kemajuan aplikasi secara efisien dalam satu sistem terpusat

📌 Ideal untuk: Perusahaan yang mencari cara yang terstruktur untuk mengumpulkan detail penting pemasok, mengevaluasi kualifikasi, dan memastikan kepatuhan sejak awal proses onboarding pemasok.

9. Template Perjanjian Pemasok ClickUp

Dapatkan Template Gratis Template Perjanjian Pemasok ClickUp dirancang untuk membantu Anda melacak kontrak dan perjanjian pemasok.

Menjaga hubungan dengan pemasok tetap transparan dan bebas sengketa dimulai dengan perjanjian yang kokoh.

Template Perjanjian Pemasok ClickUp membantu Anda menetapkan syarat yang jelas sejak awal, mengubah kontrak yang kompleks menjadi dokumen yang terstruktur dan mudah dikelola. Dengan hak, kewajiban, harga, dan syarat pengiriman yang telah ditetapkan di awal dan tanpa istilah hukum yang rumit, Anda dapat menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.

Template ini melampaui formulir pemasok dasar, dengan fitur kolaborasi bawaan seperti komentar, tonggak waktu, dan Bidang Kustom. Fitur-fitur ini memungkinkan Anda menyesuaikan perjanjian sesuai kebutuhan spesifik Anda.

Selain itu, dengan pengingat otomatis untuk tinjauan kontrak, perpanjangan, dan pembaruan, Anda dapat mengantisipasi tantangan pengadaan dan memastikan akuntabilitas pemasok jangka panjang.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Buat perjanjian yang jelas dan terstruktur dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan

Bekerja sama dengan pemangku kepentingan menggunakan komentar bawaan dan tonggak pencapaian

Atur pengingat untuk tinjauan kontrak, perpanjangan, dan pembaruan

Pantau kewajiban dan tenggat waktu untuk menghindari sengketa secara efektif

📌 Ideal untuk: Perusahaan yang membutuhkan cara yang konsisten dan terorganisir untuk membuat, meninjau, dan mengelola perjanjian pemasok, memastikan semua syarat dan harapan terdefinisi dengan jelas dan dipantau.

10. Template Daftar Periksa Manajemen Pemasok ClickUp

Dapatkan Template Gratis Template Daftar Periksa Manajemen Pemasok ClickUp dirancang untuk membantu Anda memantau kemajuan pemasok di perusahaan Anda.

Mengelola beberapa pemasok di berbagai platform dapat menjadi rumit dengan cepat. Template Daftar Periksa Manajemen Pemasok ClickUp menyederhanakan proses, mengubah evaluasi dan onboarding pemasok menjadi alur kerja yang terstruktur dan transparan.

Lebih baik lagi? Dengan alat kolaborasi bawaan, perangkat lunak manajemen pemasok memungkinkan Anda mengumpulkan umpan balik untuk memantau kinerja dan memperlancar komunikasi.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Evaluasi pemasok secara konsisten menggunakan daftar periksa terstruktur

Pantau proses onboarding dan kemajuan kinerja dengan mudah

Tugaskan tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan pemasok

Pastikan kepatuhan dan efisiensi dalam semua aktivitas pemasok

📌 Ideal untuk: Tim pengadaan atau bisnis yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan pemasok yang konsisten dan menyeluruh melalui daftar periksa terstruktur yang memastikan kepatuhan, evaluasi kinerja, dan onboarding pemasok yang efisien.

11. Template Manajemen Persediaan ClickUp

Dapatkan Template Gratis Kelola pelacakan persediaan dengan Template Manajemen Persediaan ClickUp

Template Manajemen Persediaan ClickUp memudahkan pengendalian stok dengan fitur pelacakan real-time, analisis tren, dan pembaruan otomatis. Dengan demikian, Anda selalu tahu apa yang tersedia dan apa yang perlu diisi ulang.

Berbeda dengan sistem pesanan pembelian yang berfokus pada pengadaan, templat inventaris ini membantu pengelolaan inventaris yang berkelanjutan, membantu bisnis tetap proaktif.

Dengan bidang yang dapat disesuaikan untuk detail produk, termasuk harga, gambar, dan data pemasok, Anda dapat menjaga basis data inventaris terpusat. Opsi pencarian dan penyaringan canggih memudahkan Anda menemukan stok musiman, barang diskon, atau persediaan yang sering dipesan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Pantau tingkat persediaan secara real-time untuk perencanaan yang lebih baik

Pantau tren pembelian untuk mengoptimalkan keputusan persediaan

Jaga basis data terpusat untuk detail produk dan pemasok

Buat laporan visual untuk menganalisis persediaan secara efisien

📌 Ideal untuk: Perusahaan yang mengelola persediaan kompleks atau besar yang memerlukan pelacakan real-time, analisis tren, dan peramalan untuk menjaga tingkat persediaan optimal, menghindari kekurangan, dan merencanakan pembelian secara lebih efektif.

12. Template Laporan Persediaan ClickUp

Dapatkan Template Gratis Template Laporan Persediaan ClickUp dirancang untuk membantu Anda memantau tingkat persediaan produk dan merencanakan pesanan di masa depan.

Template Laporan Persediaan ClickUp memudahkan pemantauan persediaan dengan format Docs yang mudah diperbarui, menghilangkan kebutuhan akan rumus-rumus kompleks. Template ini menyediakan cara terstruktur untuk melacak tingkat persediaan, tren pembelian, layanan yang dibutuhkan, dan data produk.

Ringkasan visual yang jelas tentang tingkat persediaan membantu mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan persediaan sebelum mengganggu operasional. Pantau aktivitas pembelian dari waktu ke waktu untuk mengoptimalkan kontrak pembelian dan mengurangi biaya yang tidak perlu.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Pantau tingkat persediaan dan tren secara sistematis dari waktu ke waktu

Catat aktivitas pembelian untuk pengambilan keputusan pengadaan yang lebih baik

Pantau kekurangan atau kelebihan stok secara proaktif

Bagikan laporan dengan mudah kepada tim untuk perencanaan kolaboratif

📌 Ideal untuk: Tim atau bisnis yang membutuhkan analisis aktivitas pembelian dan tren persediaan sepanjang waktu.

Apa yang Membuat Template Rencana Pengadaan yang Baik?

Sama seperti perangkat lunak manajemen pembelian, templat yang terstruktur dengan baik merupakan alat strategis untuk membimbing proses perencanaan pembelian Anda. Ciri-ciri utama meliputi:

Tujuan pengadaan: Menentukan tujuan spesifik yang selaras dengan prioritas organisasi

Alur proses: Menjelaskan setiap langkah mulai dari permintaan hingga penutupan kontrak

Peran dan tanggung jawab: Menugaskan tugas dan wewenang pengambilan keputusan kepada anggota tim

Jenis kontrak: Menentukan jenis kontrak yang paling sesuai untuk setiap pengadaan

Strategi manajemen risiko: Mengidentifikasi risiko potensial dan rencana mitigasi

Metrik kinerja: Menetapkan kriteria untuk mengevaluasi kinerja pemasok dan kesuksesan pengadaan

Kepatuhan hukum: Menjamin kepatuhan terhadap undang-undang dan kebijakan yang berlaku

Jadwal proyek: Menyesuaikan aktivitas pengadaan dengan jadwal proyek secara keseluruhan dan proses pembelian

Alokasi sumber daya: Mengelola anggaran proyek untuk memastikan rencana tetap dalam batasan keuangan sambil memenuhi persyaratan pengadaan

Rencana keterlibatan pemangku kepentingan: Rincian strategi komunikasi dan keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan

