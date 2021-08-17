20+ Tips Ahli untuk Manajemen Proyek Agile

Agile adalah metodologi manajemen proyek yang paling diminati.

Dengan pendekatan agile, tim memulai proyek dari sudut pandang yang luas (30.000 kaki) yang pada akhirnya memungkinkan respons cepat terhadap perubahan, pengumpulan umpan balik pelanggan sepanjang proses pengembangan, dan memprioritaskan kolaborasi daripada proses. 🤩

Baik Anda berpengalaman maupun pemula dalam agile, dilema yang paling umum dialami oleh kedua kelompok. Ada banyak hal yang perlu dipahami tentang manajemen proyek agile: apa itu, bagaimana strukturnya, dan manfaatnya.

Mungkin pertanyaan terbesar adalah: Bagaimana agile dapat diterapkan untuk tim Anda? 🤔

Kami telah mengumpulkan beberapa tips terbaik dari para profesional berpengalaman dalam agile untuk membantu menjawab pertanyaan ini.

Mari kita mulai dengan memahami arti dari manajemen proyek agile.

Apa itu manajemen proyek agile?

Pada dasarnya, manajemen proyek agile adalah proses iteratif dan fleksibel yang membagi siklus hidup proyek besar menjadi fase-fase pendek yang dapat dicapai.

Metode agile berfokus pada:

Kolaborasi dengan pelanggan

Otonomi tim

Kemampuan beradaptasi dalam lingkungan yang berubah-ubah

Transparansi tim dan pemangku kepentingan

Peningkatan berkelanjutan sepanjang siklus hidup proyek

Saat ini, Anda dapat menggunakan perangkat lunak manajemen proyek modern untuk mengelola dan mengotomatisasi semua proses agile Anda. Dengan begitu, Anda dapat melaksanakan tugas-tugas agile dengan kecepatan kilat!

Kapan Anda harus (dan tidak boleh) menggunakan manajemen proyek agile

Dalam lingkungan digital yang terus berkembang saat ini, organisasi di semua industri dapat memperoleh manfaat dari manajemen proyek agile.

Jika diterapkan dengan benar, kerja agile memberikan kebebasan kreatif dan transparansi bagi tim untuk berbagi ide dan perbaikan sepanjang proses pengembangan proyek.

Dilakukan dengan salah:

Dilakukan dengan benar:

Namun, penting untuk mengetahui proyek mana yang cocok untuk agile. Bagaimanapun, menggunakan metode agile akan sia-sia jika justru membuat proses proyek menjadi rumit dan membingungkan. 🤷🏻‍♀️

Ciri-ciri proyek yang cocok untuk agile:

Keterlibatan pemangku kepentingan

Hasrat untuk transformasi

Umpan balik pelanggan sangat penting selama fase pengembangan

Tim yang berdedikasi ini memiliki pengalaman praktis dalam menerapkan Agile

Ciri-ciri proyek yang tidak cocok untuk agile:

Persyaratan dan tenggat waktu yang tetap

Tidak dapat dialokasikan secara wajar dalam jangka waktu singkat

Kebutuhan pelanggan terpenuhi pada kali pertama tanpa memerlukan perbaikan di masa depan

Dengan pertimbangan ini, saatnya mendengarkan pengalaman para profesional lain dan pengalamannya dalam manajemen proyek agile. 🎙

Tips untuk Manajemen Proyek Agile

Penting bagi seorang manajer produk untuk menjelaskan nilai bisnis yang diperlukan untuk memuaskan pelanggan dan mencapai tujuan perusahaan. Ketika memungkinkan, saya membagikan hasil kerja Lean canvas, survei pelanggan, dan hasil wawancara, sehingga tim pengembangan juga dapat memahami secara langsung apa yang dikatakan pelanggan. Dari sisi tujuan perusahaan, saya menjelaskan bagaimana menyelesaikan masalah pelanggan ini akan membantu kami meningkatkan pendapatan, loyalitas pelanggan, atau pangsa pasar, berdasarkan data pasar dan persaingan yang saya miliki.

Penting bagi seorang manajer produk untuk menjelaskan nilai bisnis yang diperlukan untuk memuaskan pelanggan dan mencapai tujuan perusahaan.

Ketika memungkinkan, saya membagikan hasil kerja Lean canvas, survei pelanggan, dan hasil wawancara, sehingga tim pengembangan juga dapat memahami secara langsung apa yang dikatakan pelanggan.

Dari sisi tujuan perusahaan, saya menjelaskan bagaimana menyelesaikan masalah pelanggan ini akan membantu kami meningkatkan pendapatan, loyalitas pelanggan, atau pangsa pasar, berdasarkan data pasar dan persaingan yang saya miliki.

Saran terbaik yang bisa saya berikan kepada seseorang yang bekerja di bidang manajemen proyek agile adalah fokus pada hasil daripada aturan. Dengan Agile, sangat mudah untuk menghabiskan banyak waktu dan energi membahas apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam Agile, serta kehilangan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan untuk menggunakan Agile, yaitu hasil yang lebih baik. Saat menerapkan proses ini, pastikan Anda memahami dan mengadopsi semangat, nilai-nilai, dan filosofi Agile, sambil menghindari fokus pada proses yang kaku.

Saran terbaik yang bisa saya berikan kepada seseorang yang bekerja di bidang manajemen proyek agile adalah fokus pada hasil daripada aturan.

Dengan Agile, sangat mudah untuk menghabiskan banyak waktu dan energi membahas apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam Agile, serta kehilangan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan untuk menggunakan Agile, yaitu hasil yang lebih baik.

Saat menerapkan proses ini, pastikan Anda memahami dan mengadopsi semangat, nilai-nilai, dan filosofi Agile, sambil menghindari fokus pada proses yang kaku.

Berusahalah sebaik mungkin untuk melibatkan semua orang dan meyakinkan mereka akan alur kerja agile. Agar dapat diterapkan dengan efektif, anggota tim dan pimpinan harus memahami mengapa mereka bekerja dalam lingkungan agile, dan benar-benar meyakini manfaat yang ditawarkannya. Hanya dengan begitu mereka akan menerimanya, dan Anda akan dapat sepenuhnya memanfaatkan manfaat yang ditawarkan oleh agile. Jika tim Anda tidak memiliki mindset yang tepat, Anda tidak akan pernah mendapatkan hasil maksimal dari alur kerja agile Anda.

Berusahalah sebaik mungkin untuk melibatkan semua orang dan meyakinkan mereka akan alur kerja agile.

Agar dapat diterapkan dengan efektif, anggota tim dan pimpinan harus memahami mengapa mereka bekerja dalam lingkungan agile, dan benar-benar meyakini manfaat yang ditawarkannya.

Hanya dengan begitu mereka akan menerimanya, dan Anda akan dapat sepenuhnya memanfaatkan manfaat yang ditawarkan oleh agile. Jika tim Anda tidak memiliki mindset yang tepat, Anda tidak akan pernah mendapatkan hasil maksimal dari alur kerja agile Anda.

Organisasi adalah kunci keberhasilan manajemen proyek agile. Semua anggota tim perlu memahami semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam setiap sprint. Dan oleh karena itu, semua orang membutuhkan akses mudah ke Prosedur Operasional Standar perusahaan agar dapat menyelesaikan pekerjaan mereka dengan efisien dan andal. Sebagai salah satu SOP tim Anda, Anda harus membuat proses komunikasi sehingga semua orang tahu di mana harus membahas masalah atau risiko yang dihadapi tim – apakah Anda melakukannya di Slack atau alat produktivitas seperti ClickUp? Semakin terorganisir tim, semakin mudah bagi tim untuk menyelesaikan pekerjaan mereka setiap sprint.

Organisasi adalah kunci keberhasilan manajemen proyek agile. Semua anggota tim perlu memahami semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam setiap sprint.

Dan oleh karena itu, semua orang membutuhkan akses mudah ke Prosedur Operasional Standar perusahaan agar dapat menyelesaikan pekerjaan mereka dengan efisien dan andal.

Sebagai salah satu SOP tim Anda, Anda harus membuat proses komunikasi sehingga semua orang tahu di mana harus membahas masalah atau risiko yang dihadapi tim – apakah Anda melakukannya di Slack atau alat produktivitas seperti ClickUp?

Semakin terorganisir tim, semakin mudah bagi tim untuk menyelesaikan pekerjaan mereka setiap sprint.

Dapatkan dukungan dari tim manajemen produk dan tim eksekutif untuk pengiriman bertahap dan kebutuhan untuk mendukung siklus umpan balik yang ketat. Membangun budaya perbaikan berkelanjutan dan memungkinkan tim untuk 'menghentikan produksi' untuk fokus pada bottleneck telah memungkinkan kami untuk mengurangi pekerjaan yang tidak direncanakan, yang pada akhirnya memungkinkan perkiraan yang lebih akurat dan hasil yang lebih berkualitas.

Dapatkan dukungan dari tim manajemen produk dan tim eksekutif untuk pengiriman bertahap dan kebutuhan untuk mendukung siklus umpan balik yang ketat. Membangun budaya perbaikan berkelanjutan dan memungkinkan tim untuk 'menghentikan produksi' untuk fokus pada bottleneck telah memungkinkan kami untuk mengurangi pekerjaan yang tidak direncanakan, yang pada akhirnya memungkinkan perkiraan yang lebih akurat dan hasil yang lebih berkualitas.

Jangan terlalu mengawasi secara detail. Meskipun rapat harian (daily scrum) memberikan kesempatan baik untuk mendapatkan pembaruan cepat dan tetap mengikuti perkembangan proyek, jangan tergoda untuk mengubahnya menjadi sesi interogasi.

Jangan terlalu mengawasi secara detail. Meskipun rapat harian (daily scrum) memberikan kesempatan baik untuk mendapatkan pembaruan cepat dan tetap mengikuti perkembangan proyek, jangan tergoda untuk mengubahnya menjadi sesi interogasi.

Ingatlah nilai yang ingin Anda sampaikan. Ini adalah titik fokus yang menyatukan semua anggota tim. Agile adalah cara yang efektif untuk mengembangkan produk kompleks di mana umpan balik pelanggan menjadi bagian yang sangat penting. Kami memiliki banyak pelanggan setia yang dengan senang hati memberikan umpan balik pada tahap awal.

Ingatlah nilai yang ingin Anda sampaikan. Ini adalah titik fokus yang menyatukan semua anggota tim.

Agile adalah cara yang efektif untuk mengembangkan produk kompleks di mana umpan balik pelanggan menjadi bagian yang sangat penting.

Kami memiliki banyak pelanggan setia yang dengan senang hati memberikan umpan balik pada tahap awal.

Kolaborasi tim sangat penting. Hubungan kerja yang baik antara pemilik produk, scrum master, dan manajer produk memastikan keberhasilan manajemen proyek agile. Dalam tim ini, setiap anggota memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan implementasi metodologi agile berjalan sukses di dalam organisasi. Scrum Master menghubungkan tim dan memainkan peran penting dalam menerapkan praktik Scrum agile di dalam tim.

Kolaborasi tim sangat penting. Hubungan kerja yang baik antara pemilik produk, scrum master, dan manajer produk memastikan keberhasilan manajemen proyek agile.

Dalam tim ini, setiap anggota memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan implementasi metodologi agile berjalan sukses di dalam organisasi.

Scrum Master menghubungkan tim dan memainkan peran penting dalam menerapkan praktik Scrum agile di dalam tim.

Pemimpin tim dan anggota tim harus saling percaya sepenuhnya. Tim agile bersifat lintas fungsi dan mandiri, di mana anggota tim sering bekerja pada komponen yang berbeda dari hasil akhir yang sama. Tanpa kepercayaan, tim Agile tidak akan mampu mengelola pekerjaan mereka sebagai unit yang kohesif, transparansi akan hilang, dan proses Agile akan sulit untuk dipertahankan.

Pemimpin tim dan anggota tim harus saling percaya sepenuhnya.

Tim agile bersifat lintas fungsi dan mandiri, di mana anggota tim sering bekerja pada komponen yang berbeda dari hasil akhir yang sama.

Tanpa kepercayaan, tim Agile tidak akan mampu mengelola pekerjaan mereka sebagai unit yang kohesif, transparansi akan hilang, dan proses Agile akan sulit untuk dipertahankan.

Selalu siap menghadapi perubahan. Tidak hanya menjadi bagian dari salah satu dari empat nilai inti agile, “Menanggapi Perubahan Daripada Mengikuti Rencana”, tetapi juga harus menjadi mantra panduan Anda saat menghadapi proyek dengan risiko tinggi atau banyak ketidakpastian. Jangan merencanakan semua pekerjaan di awal – rencanakan dan tanggapi sepanjang proyek hingga selesai.

Selalu siap menghadapi perubahan.

Tidak hanya menjadi bagian dari salah satu dari empat nilai inti agile, “Menanggapi Perubahan Daripada Mengikuti Rencana”, tetapi juga harus menjadi mantra panduan Anda saat menghadapi proyek dengan risiko tinggi atau banyak ketidakpastian.

Jangan merencanakan semua pekerjaan di awal – rencanakan dan tanggapi sepanjang proyek hingga selesai.

Jangan menciptakan proses agile kustom Anda sendiri. Ikuti Manifesto Agile, terapkan dengan cermat semua upacara yang diperlukan, dan berikan waktu untuk implementasinya. Jika Anda merasa bahwa metodologi Agile tidak membantu menyelesaikan masalah Anda, Anda perlu melakukan riset lebih lanjut. Misalnya, beberapa teknik pembagian proyek seperti Scaled Agile Framework membantu skala dan mengadopsi Agile untuk perusahaan besar.

Jangan menciptakan proses agile kustom Anda sendiri. Ikuti Manifesto Agile, terapkan dengan cermat semua upacara yang diperlukan, dan berikan waktu untuk implementasinya.

Jika Anda merasa bahwa metodologi Agile tidak membantu menyelesaikan masalah Anda, Anda perlu melakukan riset lebih lanjut.

Misalnya, beberapa teknik pembagian proyek seperti Scaled Agile Framework membantu skala dan mengadopsi Agile untuk perusahaan besar.

Mulailah menerapkan metode Agile pada proyek percontohan dan, nantinya, biarkan individu yang sama menjadi duta Agile di dalam organisasi untuk menyebarkan metode tersebut. Agile membutuhkan komunikasi harian dan terus-menerus antara semua pemangku kepentingan – tim pengembangan, pemilik bisnis, dan pengguna – sehingga memulai dengan proyek percontohan yang melibatkan anggota yang berkomitmen dan menghormati antarmuka kunci membuktikan bahwa Agile dapat diterapkan secara bertahap ke seluruh perusahaan.

Mulailah menerapkan metode Agile pada proyek percontohan dan, nantinya, biarkan individu yang sama menjadi duta Agile di dalam organisasi untuk menyebarkan metode tersebut.

Agile membutuhkan komunikasi harian dan terus-menerus antara semua pemangku kepentingan – tim pengembangan, pemilik bisnis, dan pengguna – sehingga memulai dengan proyek percontohan yang melibatkan anggota yang berkomitmen dan menghormati antarmuka kunci membuktikan bahwa Agile dapat diterapkan secara bertahap ke seluruh perusahaan.

Melalui stand-up meetings, umpan balik yang terus-menerus, tinjauan sprint, dan refleksi, metodologi agile membantu menghilangkan sekat-sekat organisasi. Agile menekankan pada membantu orang lain dan mengatasi hambatan, tidak hanya di dalam satu tim tetapi di seluruh tim pengembangan.

Melalui stand-up meetings, umpan balik yang terus-menerus, tinjauan sprint, dan refleksi, metodologi agile membantu menghilangkan sekat-sekat organisasi.

Agile menekankan pada membantu orang lain dan mengatasi hambatan, tidak hanya di dalam satu tim tetapi di seluruh tim pengembangan.

Latihan membuat sempurna. Prosesnya akan terasa sulit di awal. Tips utama saya adalah jangan menyerah, setidaknya jangan sebelum 4 hingga 6 sprint atau periode scrum. Sifat dasar Agile adalah untuk terus meningkatkan diri, menemukan cara kerja terbaik melalui sesi umpan balik dan kolaborasi. Jika Anda berhenti terlalu cepat, Anda tidak akan mendapatkan manfaat sesungguhnya.

Latihan membuat sempurna. Prosesnya akan terasa sulit di awal.

Tips utama saya adalah jangan menyerah, setidaknya jangan sebelum 4 hingga 6 sprint atau periode scrum.

Sifat dasar Agile adalah untuk terus meningkatkan diri, menemukan cara kerja terbaik melalui sesi umpan balik dan kolaborasi.

Jika Anda berhenti terlalu cepat, Anda tidak akan mendapatkan manfaat sesungguhnya.

Anda membutuhkan orang-orang yang berorientasi pada tujuan agar Anda dapat yakin bahwa setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil diarahkan untuk mencapai tujuan spesifik. Selain itu, Anda membutuhkan anggota tim yang fleksibel, karena teknologi baru terus bermunculan, dan tim Anda tidak boleh takut untuk menerima perubahan-perubahan ini. Hal ini akan memastikan tim Anda mengurangi redundansi dan menghilangkan kesalahan yang sering terjadi saat menggunakan metodologi yang sudah usang.

Anda membutuhkan orang-orang yang berorientasi pada tujuan agar Anda dapat yakin bahwa setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil diarahkan untuk mencapai tujuan spesifik.

Selain itu, Anda membutuhkan anggota tim yang fleksibel, karena teknologi baru terus bermunculan, dan tim Anda tidak boleh takut untuk menerima perubahan-perubahan ini.

Hal ini akan memastikan tim Anda mengurangi redundansi dan menghilangkan kesalahan yang sering terjadi saat menggunakan metodologi yang sudah usang.

Hanya jadwalkan rapat jika setiap menitnya benar-benar berguna. Rapat yang terlalu padat dan tidak kritis adalah musuh utama implementasi Agile yang sukses. Mereka merusak motivasi karyawan, mengganggu sprint, dan sering mengalihkan perhatian peserta dengan tugas dan diskusi yang tidak penting. Aturan praktis saya adalah jika saya tidak bisa membuat setiap menit rapat menjadi krusial, saya tidak akan mengadakan rapat. Manajer Proyek Agile baru sering ingin membuktikan diri, dan mereka mengadakan banyak pertemuan sebagai bukti bahwa mereka sedang bekerja. Saya menyarankan sebaliknya: tunjukkan bahwa Anda fokus pada tugas dengan hanya mengadakan rapat ketika ada hal yang perlu dibahas agar pekerjaan dapat terus berjalan.

Hanya jadwalkan rapat jika setiap menitnya benar-benar berguna. Rapat yang terlalu padat dan tidak kritis adalah musuh utama implementasi Agile yang sukses.

Mereka merusak motivasi karyawan, mengganggu sprint, dan sering mengalihkan perhatian peserta dengan tugas dan diskusi yang tidak penting.

Aturan praktis saya adalah jika saya tidak bisa membuat setiap menit rapat menjadi krusial, saya tidak akan mengadakan rapat.

Manajer Proyek Agile baru sering ingin membuktikan diri, dan mereka mengadakan banyak pertemuan sebagai bukti bahwa mereka sedang bekerja.

Saya menyarankan sebaliknya: tunjukkan bahwa Anda fokus pada tugas dengan hanya mengadakan rapat ketika ada hal yang perlu dibahas agar pekerjaan dapat terus berjalan.

Perencanaan yang akurat dan memadai akan membawa dampak yang luas: hal ini memengaruhi kecepatan dan kualitas fitur yang akan Anda presentasikan kepada pelanggan Anda. Terkadang, lebih menguntungkan untuk menjauh dari rencana awal dan menunjukkan fleksibilitas dalam mengubah tugas atau prioritasnya, atau keduanya. Tujuan utama adalah memberikan pengalaman yang luar biasa kepada pelanggan.

Perencanaan yang akurat dan memadai akan membawa dampak yang luas: hal ini memengaruhi kecepatan dan kualitas fitur yang akan Anda presentasikan kepada pelanggan Anda.

Terkadang, lebih menguntungkan untuk menjauh dari rencana awal dan menunjukkan fleksibilitas dalam mengubah tugas atau prioritasnya, atau keduanya.

Tujuan utama adalah memberikan pengalaman yang luar biasa kepada pelanggan.

Saat memilih alur kerja agile terbaik (misalnya, Scrum, Kanban ), jangan lupa untuk juga mengatur alur komunikasi dengan tim lain, misalnya tim customer success dan sales. Dapatkan bantuan dari seorang Scrum Master untuk membantu Anda dan tim Anda mengatur alur kerja. Hal ini akan menghemat waktu Anda dan memungkinkan tim Anda fokus pada hal-hal yang benar-benar penting—menangani masalah-masalah krusial.

Saat memilih alur kerja agile terbaik (misalnya, Scrum, Kanban ), jangan lupa untuk juga mengatur alur komunikasi dengan tim lain, misalnya tim customer success dan sales.

Dapatkan bantuan dari seorang Scrum Master untuk membantu Anda dan tim Anda mengatur alur kerja. Hal ini akan menghemat waktu Anda dan memungkinkan tim Anda fokus pada hal-hal yang benar-benar penting—menangani masalah-masalah krusial.

Pertimbangkan untuk menggabungkan Agile dan Lean Growth. Saat menggunakan metodologi agile, penting untuk diingat bahwa keagilityan saja tidak cukup. Buku ini mengajarkan Anda cara membangun dengan cepat dan aman, tetapi tidak memberitahu Anda apa yang harus dibangun atau mengapa Anda harus membangunnya. Di sinilah Lean berperan. Semua tentang menemukan kombinasi fitur terbaik untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal dengan Lean.

Pertimbangkan untuk menggabungkan Agile dan Lean Growth. Saat menggunakan metodologi agile, penting untuk diingat bahwa keagilityan saja tidak cukup.

Buku ini mengajarkan Anda cara membangun dengan cepat dan aman, tetapi tidak memberitahu Anda apa yang harus dibangun atau mengapa Anda harus membangunnya.

Di sinilah Lean berperan. Semua tentang menemukan kombinasi fitur terbaik untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal dengan Lean.

Pastikan Anda memiliki perangkat lunak yang tepat untuk membantu melacak proyek Anda. Agile telah membantu kami secara signifikan. Jujur saja, kami mungkin tidak akan berfungsi dengan baik tanpa ini pada tahap ini. Hal ini membantu mengelola ekspektasi penyelesaian proyek secara keseluruhan. Kemampuan untuk mengevaluasi kembali posisi kita di akhir sprint juga sangat bermanfaat, karena hal ini memungkinkan kita sering menemukan cara yang lebih efisien untuk melakukan sesuatu dan dapat memprioritaskan dengan lebih baik di mana harus mengalokasikan upaya kita.

Pastikan Anda memiliki perangkat lunak yang tepat untuk membantu melacak proyek Anda. Agile telah membantu kami secara signifikan.

Jujur saja, kami mungkin tidak akan berfungsi dengan baik tanpa ini pada tahap ini. Hal ini membantu mengelola ekspektasi penyelesaian proyek secara keseluruhan.

Kemampuan untuk mengevaluasi kembali posisi kita di akhir sprint juga sangat bermanfaat, karena hal ini memungkinkan kita sering menemukan cara yang lebih efisien untuk melakukan sesuatu dan dapat memprioritaskan dengan lebih baik di mana harus mengalokasikan upaya kita.

Terima kasih banyak kepada semua peserta yang telah berbagi waktu dan tips mereka dengan kami! 👏🏼

Gambaran Besar

Metodologi manajemen proyek agile didukung oleh jaringan orang-orang yang komunikatif, prinsip-prinsip panduan, dan mindset untuk perbaikan berkelanjutan.

Hal ini penting karena menunjukkan bagaimana transformasi yang konsisten menciptakan nilai tambah bagi pelanggan.

Jika Anda ingin memanfaatkan manajemen proyek agile untuk mencapai tujuan organisasi Anda, ClickUp adalah alat agile yang tepat untuk membantu Anda mencapainya.

